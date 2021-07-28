Prohlášení k souborům cookie

Poslední úprava: 16. ledna 2026

Soubory cookie a podobné technologie využívané na webových stránkách LEGO.com
Seznam souborů cookie a podobných technologií („soubory cookie“) naleznete na doméně LEGO.com. Soubory cookie vytváří buď společnost LEGO System A/S, nebo vybrané třetí strany. Pokud je třetí strana společným nebo nezávislým správcem, bude to uvedeno ve sloupci „správce“. Dovolujeme si upozornit, že při přihlášení prostřednictvím dětského účtu LEGO jsou na LEGO.com/kids a na doméně LEGO.com nastaveny pouze nezbytně nutné soubory cookie.

Soubory cookie a osobní údaje
Chcete-li se o souborech cookie dozvědět více, navštivte naše Zásady používání souborů cookie. Chcete-li se dozvědět více o svém soukromí a o tom, jak mít pod kontrolou své osobní údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.

„Životnost“ veškerých souborů cookie aplikace LEGO Insiders je dána dobou, po kterou je aplikace nainstalována v telefonu uživatele. Pokud uživatel aplikaci odstraní, může se rozhodnout smazat spolu s ní i všechna uložená data.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Sleduje počet návštěv uživatele za účelem zjištění výkonu aplikace.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

Uživateli na webové stránce LEGO.com je přiřazen jedinečný identifikátor v průběhu relace zpracování platby.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Zabezpečené platební transakce.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders user identifier

Identifikuje uživatele za účelem zobrazení údajů o účtu Insiders danému uživateli.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points awarder

Identifikuje uživatele, abychom jej mohli ocenit za jeho činnost.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifikuje uživatele za účelem zobrazení obsahu v upřednostňovaném jazyce.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Je zaveden jako nezbytný soubor cookie pro funkce zavádění a protokolování / kontroly stavu webové stránky. Když je udělen souhlas, tento soubor cookie nám umožňuje vytvářet doporučení na základě činnosti během procházení „v relaci“ (např. produkty/řady, které návštěvník zobrazí a přidá do košíku).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Číslo objednávky (pokud je objednávka zadána během relace)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Shromažďuje a sleduje informace týkající se digitálních otisků v rámci ochrany proti podvodům. Automatizované rozhodování na doméně LEGO.com využíváme pouze za účelem nezbytně nutného zajištění prevence podvodů.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ano, shromažďuje informace o zařízení používané pro účely kontroly podvodů.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Tento soubor cookie používaný systémem ochrany proti padělání je součástí bezpečnostního systému, který je nezbytný při používání ověřování na základě souborů cookie. Automatizované rozhodování také na doméně LEGO.com využíváme za účelem nutného zajištění prevence podvodů.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje identifikátor GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identifikátor relace účtu

Identifikátor relace, který je nezbytný pro správu uživatelských relací v systému účtů.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje identifikátor GUID

Session storage
BothUntil session ends

Two-factor Authentication

Soubor cookie používaný k zapamatování klienta při přihlašování pomocí dvoufaktorového ověření.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje veřejný identifikátor uživatele (PUID) a razítko zabezpečení.

Persistent
Both14 days

Ověření externích poskytovatelů přihlášení

Soubor cookie k ověřování od externích poskytovatelů přihlašovacích údajů (Google, Facebook a Twitter) k účtu LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ano, ověřovací lístek včetně třídy ClaimsPrincipal. [odkazující na informace o uživateli, který byl přihlášen].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Identifikátor relace pro microframework „Flask“, uživatelského/ověřovacího systému používaného na LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje identifikátor GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Pokud uživatel vybere věk mladší než 18 let, bude považován za dítě.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zadání věku

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting room

Soubor cookie je nastaven tak, aby vás při vysokém vytížení webu přesměroval do virtuální čekárny a stránky LEGO.com tak mohly správně fungovat.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zahrnuje uživatelského agenta

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Používá se jako jedinečný identifikační kód pro naši Platformu pro správu souhlasu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Jedinečný identifikační kód

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Zajišťuje bezpečnostní ochranu našeho chatu v reálném čase.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Zajišťuje, že požadavky uživatelů směřují na stejného hostitele proxy Salesforce, aby bylo možné dočasně načíst obsah z mezipaměti.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Zaznamenává jedinečné, pseudonymní ID pro konkrétní relaci prohlížeče během chatu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Pamatuje si správcem nastavená pravidla, která umožní skrýt tlačítko pozvánky do chatu poté, co návštěvník pozvánku přijme nebo odmítne. Bez souboru cookie se tlačítko po spuštění opakovaně zobrazuje.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Provádí korelaci řádků protokolu prohlížeče na backendu, aby usnadnil debuggování.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifikuje jazyk pro vlastní komponenty, průzkumy a toky, které podporují více jazyků.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Slouží k identifikaci uživatelů a sledování jejich aktivity na doméně.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Slouží k identifikaci, zda je uživatel v aktivní relaci na webu, nebo zda se jedná o novou relaci uživatele (tj. soubor cookie neexistuje nebo vypršel).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Ukládá jedinečný identifikátor generovaný serverovým sběrným systémem pro uživatele, který je odeslán se všemi následnými událostmi sledování.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Slouží k zapamatování údajů, které uživatel už vyplnil v rámci zpětné vazby.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Slouží k ochraně webových stránek před automatizovanými hrozbami, jako jsou útoky botů, prostřednictvím rozlišování skutečných uživatelů od botů.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Slouží k omezení provozu v případě, že více uživatelů sdílí stejnou IP adresu.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Soubor cookie je nastaven tak, aby vás při vysokém vytížení webu přesměroval do virtuální čekárny a stránky LEGO.com tak mohly správně fungovat.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Mezipaměť navigace v rámci kategorií pro zrychlení výkonu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nedávno prohlížené produkty

Slouží k zobrazování nedávno prohlížených produktů. Seznam identifikačních čísel produktů

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline uživatelská data

Omezené množství dat uživatelů, která slouží ke skenování čárových kódů v obchodě bez připojení k internetu

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Jméno uživatele, čísla účtů programu Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding preferences

Vybraný avatar během registrace.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nastavení souhlasu s použitím souborů cookie

Ukládá preference týkající se souhlasu s použitím souborů cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com12 months

Nastavení nesouhlasu

Ukládá preference týkající se odmítnutí souhlasu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature flags identifier

Jedinečné ID přidělené uživateli LEGO.com, které umožňuje přepínání funkcí.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Obsahuje identifikátor GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Používá se ke spojení všech uživatelů se všemi ostatními produkty Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifikuje jedinečné návštěvníky a rozlišuje mezi jejich návštěvami.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Zaznamenává, které soubory cookie byly přijaty/zamítnuty, aby bylo možné porozumět množství informací, které lze vidět, oproti realitě.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Zaznamenává, kolikrát byly stránky zobrazeny, abychom měli přehled o popularitě stránky.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – v průběhu relace

Aktivuje vylepšení, která vám jako uživateli LEGO.com zjednoduší navigaci při přepínání z jednoho regionálního zobrazení do druhého.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – napříč relacemi

Aktivuje vylepšení, která vám jako uživateli LEGO.com zjednoduší navigaci při přepínání z jednoho regionálního zobrazení do druhého.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Vylepšuje výkon webové stránky minimalizací počtu požadavků.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser a Platform Info

Poskytuje nám informace o tom, jakou platformu a jaký prohlížeč používáte, abychom zobrazili správné informace a ve správném formátu (tj. jazyk, typ zařízení atd.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Pamatuje si, kde jste již byli, takže nemusíte složitě vyhledávat určitou stránku, na kterou se chcete vrátit.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Zjednodušuje návštěvu uživatele tím, že spravuje počet aktivovaných zpráv, které uživatel vidí.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Sleduje, které stránky si uživatel při každé návštěvě prohlížel.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifikuje vaši návštěvu přiřazením identifikátoru relace.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Umožňuje uvést uživatele do A/B testování za účelem vyzkoušení nových funkcí.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Relace UEC

Slouží k identifikaci relace uživatele během návštěvy webových stránek.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Slouží k uchování informací o relaci uživatele napříč relacemi až do konce životnosti souboru cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Ukládá informace o uživateli, které vznikly při jeho první návštěvě webu, a aktualizuje je při dalších návštěvách.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Visitor ID

Určuje, zda je uživatel na webových stránkách aktivní, nebo zda se jedná o začátek nové relace (například pokud soubor cookie chybí nebo vypršela jeho platnost).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Visitor ID

Ukládá jedinečný identifikátor uživatele vytvořený serverovým sběračem, který je následně připojen ke všem budoucím sledovacím událostem.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Sleduje počet návštěv uživatele za účelem zjištění výkonu aplikace.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Rozpozná uživatele a poskytne přizpůsobený uživatelský zážitek – počínaje žádostí o souhlas k používání souborů cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ano, obsahuje identifikátor GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Vytváří doporučení na základě předchozích nákupů.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Číslo objednávky (pokud je objednávka zadána během relace)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Jedinečný identifikační kód užívaný jako referenční číslo uživatele.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifikační kód

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

E-mailová adresa odběratele.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-mailová adresa

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identifikační kód úkolu související se zaslaným e-mailem.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identifikační kód seznamu odběratele.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Číselný identifikační kód dávky přidružený ke spuštěnému e-mailu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Jedinečný identifikační kód pro jednotlivou adresu URL v odeslání.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

ID organizační jednotky Marketing Cloudu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising a Experience Cloud ID

Umožňuje synchronizaci ID s weby třetích stran, jako jsou Adobe, Google a Facebook, za účelem žádoucího cílení reklam, například prostřednictvím potlačení retargetingu a cílení na podobné publikum.

LEGO System A/S

Adobe Analytics a Adobe Advertising

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Zaznamenává čas návštěvy uživatele na webu v souvislosti s posledním vyhledáváním reklamy.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Zajišťuje, že návštěvníci budou na platformách Meta dostávat pouze relevantní, cílené reklamy.

Meta

Meta

LEGO System A/S a Meta jsou nezávislými správci. Nástroj Meta CAPI umožňuje společnosti LEGO Group sledovat vaši aktivitu na našich webových stránkách. Používáme jej k měření efektivity našich reklam, pochopení a definování našeho okruhu uživatelů za účelem cílení reklam a k analyzování účinnosti konverzních kanálů našich webových stránek (např. zda je výsledkem návštěvy prodej). Meta jedná jménem společnosti LEGO System A/S jako zpracovatel údajů za účelem poskytování výše uvedených služeb. Facebook Meta také využije údaje shromážděné prostřednictvím nástroje CAPI pro své vlastní účely a může je přidat ke stávajícím údajům, které o vás může mít.

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com90 days

Tagy Google Ad a Doubleclick (Campaign Manager 360)

Sleduje aktivitu uživatelů na stránce LEGO.com za účelem měření a cílení. Součástí je také simulace událostí na LEGO.com za účelem zlepšení přesnosti měření a optimalizace. Cílení bude zahrnovat potlačení, lookalike a retargeting.

Google

Google

LEGO System A/S a Google LLC jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Využívá tyto údaje na stránce LEGO.com jako placenou službu společnosti Google LLC. Údaje jsou shromažďovány na základě souhlasu, a to za účelem zobrazování personalizovaných reklam během používání partnerských stránek a služeb společnosti Alphabet Inc. (například Google a YouTube) s cílem následné návštěvy nebo opětovné návštěvy stránky LEGO.com. Google Inc: Shromažďuje a používá vaše osobní údaje na základě souhlasu ke sledování návštěv stránek LEGO.com. Tyto údaje budou použity pro měření, simulace měření, potlačení cílení, retargeting reklam na stránkách a službách přidružených k Alphabet Inc. a k zobrazování marketingových sdělení osobám, které jsou vám podobné.

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Site visit and user data collector

Shromažďuje údaje uživatelů a data týkající se návštěvy stránky.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Shromažďuje a uchovává vaše osobní údaje (například technické údaje, údaje o souborech cookie, informace o používání a údaje o zeměpisné poloze), které mohou být použity k lepšímu přizpůsobení vašeho uživatelského zážitku při dalších návštěvách stránek LEGO.com a/nebo partnerských stránek společnosti Rakuten. Tyto údaje můžeme použít také k identifikaci a přilákání nových uživatelů, jejichž datový profil může být podobný tomu vašemu a kteří můžou navštívit stránky LEGO.com a/nebo partnerské stránky společnosti Rakuten. Rakuten: Shromažďuje a uchovává vaše osobní údaje (například technické údaje, údaje o souborech cookie, informace o používání a údaje o zeměpisné poloze) za účelem poskytnutí personalizovaných reklam nebo reklam shodujících se s vašimi zájmy. Tyto údaje mohou použít také k identifikaci a přilákání nových uživatelů, jejichž datový profil může být podobný tomu vašemu. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie společnosti Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sale conversion tracker

Sleduje údaje uživatelů a data týkající se návštěvy stránky při prodeji.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Používáme jedinečný identifikátor kliknutí z partnerských stránek, který vytvořila společnost Rakuten a který se ukládá pro každého nového návštěvníka stránky LEGO.com, který přišel z partnerských stránek společnosti Rakuten a výsledkem jeho návštěvy byl nákup na stránce LEGO.com. Tyto údaje používá společnost LEGO.com ke zpracování plateb za prodejní konverze, které jsou přímo přičítané službám společnosti Rakuten. Rakuten: Vytváří jedinečný identifikátor kliknutí vydavatele, který je uložen a připojen k nákupům, které uživatel provedl na stránce LEGO.com. Takto může být společnost Rakuten odpovídajícím způsobem placena za „nové“ prodeje vzniklé přesměrováním z partnerských stran.

Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Identifikuje uživatele služby Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Může tyto údaje použít k identifikaci uživatelů služeb Rakuten z různých partnerských sítí. LEGO.com může tyto údaje používat na základě souhlasu uděleného k poskytování služeb pro analýzu a personalizaci údajů. Rakuten: Uchovává a používá vaše údaje na základě souhlasu ke sledování vás jako uživatele na různých partnerských stránkách, a to za pomoci identifikátoru fungujícího napříč sítěmi a identifikátoru vyhledávání a kliknutí. Tyto údaje se používají pro personalizaci reklam i pro účely analýzy dat.

Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Sleduje aktivitu na webové stránce pro účely opětovného cílení na internetu a při různých aktivitách.

Microsoft (reklamní síť Bing Ads)

Microsoft (reklamní síť Bing Ads)

LEGO System A/S a Microsoft jsou nezávislými správci. LEGO System A/S shromažďuje a spravuje vaše uživatelské údaje, ke kterým byl udělen souhlas, a to za účelem segmentace, cílení a získání uživatelů prostřednictvím marketingových sdělení v síti MS Network, včetně vyhledávání na platformě Bing a sítě MS Ad Display Network. Microsoft používá vaše údaje, ke kterým byl udělen souhlas, pro své vlastní marketingové účely. Odkaz na zásady: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase tag

Demandbase tag shromažďuje informace za účelem identifikace společností, které navštěvují webové stránky v rámci B2B marketingu.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase a LEGO System A/S

IP adresa

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten first-party tracker

Jedinečný identifikátor webové stránky sloužící ke sledování „speciálních nabídek“ (registrační události) a „standardních nabídek“ (objednávkové události) v rámci partnerských plateb. Identifikátor se nastaví pokaždé, když uživatel přejde na uvítací stránku Rakuten, pokud je stránka vyvolána s parametrem siteID= v požadavku.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Náhodně generované ID uživatele, které ho identifikuje mezi relacemi. Pomáhá propojit pixelové události v rámci cest uživatele.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Časový údaj posledního sledování v UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Nejnovější parametry UTM pocházející z parametrů vyhledávání URL. Zdrojem pravdy jsou parametry URL vyhledávání => dříve uložené parametry UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

ID kanálu Firework

Poslední ID kanálu, nastavené na úrovni obalu widgetu, aby zohledňovalo všechny typy widgetů a rozvržení.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

Poslední video Firework

Identifikační číslo posledního zakódovaného videa, které uživatel sledoval.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

Poslední identifikační číslo společnosti, se kterým uživatel přišel na stránku.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

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LEGO.com60 days

Firework Session ID

Hodnota relace obsahuje řetězec s oddělovačem „.“ Řetězec se skládá z těchto hodnot: fws2 – verze relace fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID relace 3 – počet relací (počet relací daného uživatele) 1694441101864 – čas zahájení relace

Firework

Firework

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Pomáhá identifikovat návštěvníky webu přicházející z reklam v aplikaci Snapchat a přiřadit události na webu k těmto reklamám.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S a Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pomáhá identifikovat návštěvníky webu z reklam na síti Pinterest a přiřadit události na webu k těmto reklamám.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S a Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Jedinečný identifikátor zařízení od společnosti Apple, který měří účinnost našich reklamních kampaní, včetně sledování instalací aplikací a přisuzování marketingových konverzí.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Jedinečný identifikátor zařízení od společnosti Apple, který rozpoznává zařízení uživatele v našich aplikacích a službách pro účely analýzy a funkčnosti, jako je měření využití aplikace a zlepšování jejího výkonu.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Jedinečný, resetovatelný identifikátor zařízení od společnosti Google, který slouží k měření účinnosti našich reklamních kampaní, včetně sledování instalací aplikací a přiřazování marketingových výsledků.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Identifikátor konkrétního zařízení poskytovaný operačním systémem Android, který přispívá ke správné funkčnosti aplikace a interní analytice, například skrze technickou stabilitu a zlepšení výkonu aplikace.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

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LEGO® Insiders Appn/a