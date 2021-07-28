Prohlášení k souborům cookie
Poslední úprava: 16. ledna 2026
Soubory cookie a podobné technologie využívané na webových stránkách LEGO.com
Seznam souborů cookie a podobných technologií („soubory cookie“) naleznete na doméně LEGO.com. Soubory cookie vytváří buď společnost LEGO System A/S, nebo vybrané třetí strany. Pokud je třetí strana společným nebo nezávislým správcem, bude to uvedeno ve sloupci „správce“. Dovolujeme si upozornit, že při přihlášení prostřednictvím dětského účtu LEGO jsou na LEGO.com/kids a na doméně LEGO.com nastaveny pouze nezbytně nutné soubory cookie.
Soubory cookie a osobní údaje
Chcete-li se o souborech cookie dozvědět více, navštivte naše Zásady používání souborů cookie. Chcete-li se dozvědět více o svém soukromí a o tom, jak mít pod kontrolou své osobní údaje, navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů.
„Životnost“ veškerých souborů cookie aplikace LEGO Insiders je dána dobou, po kterou je aplikace nainstalována v telefonu uživatele. Pokud uživatel aplikaci odstraní, může se rozhodnout smazat spolu s ní i všechna uložená data.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Sleduje počet návštěv uživatele za účelem zjištění výkonu aplikace.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
Uživateli na webové stránce LEGO.com je přiřazen jedinečný identifikátor v průběhu relace zpracování platby.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Zabezpečené platební transakce.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders user identifier
Identifikuje uživatele za účelem zobrazení údajů o účtu Insiders danému uživateli.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
Identifikuje uživatele, abychom jej mohli ocenit za jeho činnost.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifikuje uživatele za účelem zobrazení obsahu v upřednostňovaném jazyce.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Je zaveden jako nezbytný soubor cookie pro funkce zavádění a protokolování / kontroly stavu webové stránky. Když je udělen souhlas, tento soubor cookie nám umožňuje vytvářet doporučení na základě činnosti během procházení „v relaci“ (např. produkty/řady, které návštěvník zobrazí a přidá do košíku).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Číslo objednávky (pokud je objednávka zadána během relace)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Shromažďuje a sleduje informace týkající se digitálních otisků v rámci ochrany proti podvodům. Automatizované rozhodování na doméně LEGO.com využíváme pouze za účelem nezbytně nutného zajištění prevence podvodů.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ano, shromažďuje informace o zařízení používané pro účely kontroly podvodů.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Tento soubor cookie používaný systémem ochrany proti padělání je součástí bezpečnostního systému, který je nezbytný při používání ověřování na základě souborů cookie. Automatizované rozhodování také na doméně LEGO.com využíváme za účelem nutného zajištění prevence podvodů.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje identifikátor GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identifikátor relace účtu
Identifikátor relace, který je nezbytný pro správu uživatelských relací v systému účtů.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje identifikátor GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
Soubor cookie používaný k zapamatování klienta při přihlašování pomocí dvoufaktorového ověření.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje veřejný identifikátor uživatele (PUID) a razítko zabezpečení.
Persistent
|Both
|14 days
Ověření externích poskytovatelů přihlášení
Soubor cookie k ověřování od externích poskytovatelů přihlašovacích údajů (Google, Facebook a Twitter) k účtu LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ano, ověřovací lístek včetně třídy ClaimsPrincipal. [odkazující na informace o uživateli, který byl přihlášen].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Identifikátor relace pro microframework „Flask“, uživatelského/ověřovacího systému používaného na LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje identifikátor GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Pokud uživatel vybere věk mladší než 18 let, bude považován za dítě.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zadání věku
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
Soubor cookie je nastaven tak, aby vás při vysokém vytížení webu přesměroval do virtuální čekárny a stránky LEGO.com tak mohly správně fungovat.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zahrnuje uživatelského agenta
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Používá se jako jedinečný identifikační kód pro naši Platformu pro správu souhlasu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Jedinečný identifikační kód
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Zajišťuje bezpečnostní ochranu našeho chatu v reálném čase.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Zajišťuje, že požadavky uživatelů směřují na stejného hostitele proxy Salesforce, aby bylo možné dočasně načíst obsah z mezipaměti.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Zaznamenává jedinečné, pseudonymní ID pro konkrétní relaci prohlížeče během chatu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Pamatuje si správcem nastavená pravidla, která umožní skrýt tlačítko pozvánky do chatu poté, co návštěvník pozvánku přijme nebo odmítne. Bez souboru cookie se tlačítko po spuštění opakovaně zobrazuje.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Provádí korelaci řádků protokolu prohlížeče na backendu, aby usnadnil debuggování.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifikuje jazyk pro vlastní komponenty, průzkumy a toky, které podporují více jazyků.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Slouží k identifikaci uživatelů a sledování jejich aktivity na doméně.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Slouží k identifikaci, zda je uživatel v aktivní relaci na webu, nebo zda se jedná o novou relaci uživatele (tj. soubor cookie neexistuje nebo vypršel).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Ukládá jedinečný identifikátor generovaný serverovým sběrným systémem pro uživatele, který je odeslán se všemi následnými událostmi sledování.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Slouží k zapamatování údajů, které uživatel už vyplnil v rámci zpětné vazby.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Slouží k ochraně webových stránek před automatizovanými hrozbami, jako jsou útoky botů, prostřednictvím rozlišování skutečných uživatelů od botů.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Slouží k omezení provozu v případě, že více uživatelů sdílí stejnou IP adresu.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Soubor cookie je nastaven tak, aby vás při vysokém vytížení webu přesměroval do virtuální čekárny a stránky LEGO.com tak mohly správně fungovat.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Mezipaměť navigace v rámci kategorií pro zrychlení výkonu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nedávno prohlížené produkty
Slouží k zobrazování nedávno prohlížených produktů. Seznam identifikačních čísel produktů
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline uživatelská data
Omezené množství dat uživatelů, která slouží ke skenování čárových kódů v obchodě bez připojení k internetu
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Jméno uživatele, čísla účtů programu Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
Vybraný avatar během registrace.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nastavení souhlasu s použitím souborů cookie
Ukládá preference týkající se souhlasu s použitím souborů cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Nastavení nesouhlasu
Ukládá preference týkající se odmítnutí souhlasu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
Jedinečné ID přidělené uživateli LEGO.com, které umožňuje přepínání funkcí.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Obsahuje identifikátor GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Používá se ke spojení všech uživatelů se všemi ostatními produkty Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifikuje jedinečné návštěvníky a rozlišuje mezi jejich návštěvami.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Zaznamenává, které soubory cookie byly přijaty/zamítnuty, aby bylo možné porozumět množství informací, které lze vidět, oproti realitě.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Zaznamenává, kolikrát byly stránky zobrazeny, abychom měli přehled o popularitě stránky.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – v průběhu relace
Aktivuje vylepšení, která vám jako uživateli LEGO.com zjednoduší navigaci při přepínání z jednoho regionálního zobrazení do druhého.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – napříč relacemi
Aktivuje vylepšení, která vám jako uživateli LEGO.com zjednoduší navigaci při přepínání z jednoho regionálního zobrazení do druhého.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Vylepšuje výkon webové stránky minimalizací počtu požadavků.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser a Platform Info
Poskytuje nám informace o tom, jakou platformu a jaký prohlížeč používáte, abychom zobrazili správné informace a ve správném formátu (tj. jazyk, typ zařízení atd.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Pamatuje si, kde jste již byli, takže nemusíte složitě vyhledávat určitou stránku, na kterou se chcete vrátit.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Zjednodušuje návštěvu uživatele tím, že spravuje počet aktivovaných zpráv, které uživatel vidí.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Sleduje, které stránky si uživatel při každé návštěvě prohlížel.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifikuje vaši návštěvu přiřazením identifikátoru relace.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Umožňuje uvést uživatele do A/B testování za účelem vyzkoušení nových funkcí.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Relace UEC
Slouží k identifikaci relace uživatele během návštěvy webových stránek.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Slouží k uchování informací o relaci uživatele napříč relacemi až do konce životnosti souboru cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Ukládá informace o uživateli, které vznikly při jeho první návštěvě webu, a aktualizuje je při dalších návštěvách.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Visitor ID
Určuje, zda je uživatel na webových stránkách aktivní, nebo zda se jedná o začátek nové relace (například pokud soubor cookie chybí nebo vypršela jeho platnost).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Visitor ID
Ukládá jedinečný identifikátor uživatele vytvořený serverovým sběračem, který je následně připojen ke všem budoucím sledovacím událostem.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S a Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Sleduje počet návštěv uživatele za účelem zjištění výkonu aplikace.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Rozpozná uživatele a poskytne přizpůsobený uživatelský zážitek – počínaje žádostí o souhlas k používání souborů cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ano, obsahuje identifikátor GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Vytváří doporučení na základě předchozích nákupů.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Číslo objednávky (pokud je objednávka zadána během relace)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Jedinečný identifikační kód užívaný jako referenční číslo uživatele.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifikační kód
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
E-mailová adresa odběratele.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-mailová adresa
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identifikační kód úkolu související se zaslaným e-mailem.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identifikační kód seznamu odběratele.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Číselný identifikační kód dávky přidružený ke spuštěnému e-mailu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Jedinečný identifikační kód pro jednotlivou adresu URL v odeslání.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
ID organizační jednotky Marketing Cloudu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising a Experience Cloud ID
Umožňuje synchronizaci ID s weby třetích stran, jako jsou Adobe, Google a Facebook, za účelem žádoucího cílení reklam, například prostřednictvím potlačení retargetingu a cílení na podobné publikum.
LEGO System A/S
Adobe Analytics a Adobe Advertising
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Zaznamenává čas návštěvy uživatele na webu v souvislosti s posledním vyhledáváním reklamy.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Zajišťuje, že návštěvníci budou na platformách Meta dostávat pouze relevantní, cílené reklamy.
Meta
Meta
LEGO System A/S a Meta jsou nezávislými správci. Nástroj Meta CAPI umožňuje společnosti LEGO Group sledovat vaši aktivitu na našich webových stránkách. Používáme jej k měření efektivity našich reklam, pochopení a definování našeho okruhu uživatelů za účelem cílení reklam a k analyzování účinnosti konverzních kanálů našich webových stránek (např. zda je výsledkem návštěvy prodej). Meta jedná jménem společnosti LEGO System A/S jako zpracovatel údajů za účelem poskytování výše uvedených služeb. Facebook Meta také využije údaje shromážděné prostřednictvím nástroje CAPI pro své vlastní účely a může je přidat ke stávajícím údajům, které o vás může mít.
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Tagy Google Ad a Doubleclick (Campaign Manager 360)
Sleduje aktivitu uživatelů na stránce LEGO.com za účelem měření a cílení. Součástí je také simulace událostí na LEGO.com za účelem zlepšení přesnosti měření a optimalizace. Cílení bude zahrnovat potlačení, lookalike a retargeting.
LEGO System A/S a Google LLC jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Využívá tyto údaje na stránce LEGO.com jako placenou službu společnosti Google LLC. Údaje jsou shromažďovány na základě souhlasu, a to za účelem zobrazování personalizovaných reklam během používání partnerských stránek a služeb společnosti Alphabet Inc. (například Google a YouTube) s cílem následné návštěvy nebo opětovné návštěvy stránky LEGO.com. Google Inc: Shromažďuje a používá vaše osobní údaje na základě souhlasu ke sledování návštěv stránek LEGO.com. Tyto údaje budou použity pro měření, simulace měření, potlačení cílení, retargeting reklam na stránkách a službách přidružených k Alphabet Inc. a k zobrazování marketingových sdělení osobám, které jsou vám podobné.
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site visit and user data collector
Shromažďuje údaje uživatelů a data týkající se návštěvy stránky.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Shromažďuje a uchovává vaše osobní údaje (například technické údaje, údaje o souborech cookie, informace o používání a údaje o zeměpisné poloze), které mohou být použity k lepšímu přizpůsobení vašeho uživatelského zážitku při dalších návštěvách stránek LEGO.com a/nebo partnerských stránek společnosti Rakuten. Tyto údaje můžeme použít také k identifikaci a přilákání nových uživatelů, jejichž datový profil může být podobný tomu vašemu a kteří můžou navštívit stránky LEGO.com a/nebo partnerské stránky společnosti Rakuten. Rakuten: Shromažďuje a uchovává vaše osobní údaje (například technické údaje, údaje o souborech cookie, informace o používání a údaje o zeměpisné poloze) za účelem poskytnutí personalizovaných reklam nebo reklam shodujících se s vašimi zájmy. Tyto údaje mohou použít také k identifikaci a přilákání nových uživatelů, jejichž datový profil může být podobný tomu vašemu. Další informace naleznete v zásadách používání souborů cookie společnosti Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale conversion tracker
Sleduje údaje uživatelů a data týkající se návštěvy stránky při prodeji.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Používáme jedinečný identifikátor kliknutí z partnerských stránek, který vytvořila společnost Rakuten a který se ukládá pro každého nového návštěvníka stránky LEGO.com, který přišel z partnerských stránek společnosti Rakuten a výsledkem jeho návštěvy byl nákup na stránce LEGO.com. Tyto údaje používá společnost LEGO.com ke zpracování plateb za prodejní konverze, které jsou přímo přičítané službám společnosti Rakuten. Rakuten: Vytváří jedinečný identifikátor kliknutí vydavatele, který je uložen a připojen k nákupům, které uživatel provedl na stránce LEGO.com. Takto může být společnost Rakuten odpovídajícím způsobem placena za „nové“ prodeje vzniklé přesměrováním z partnerských stran.
Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Identifikuje uživatele služby Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S a Rakuten jsou nezávislými správci. LEGO System A/S: Může tyto údaje použít k identifikaci uživatelů služeb Rakuten z různých partnerských sítí. LEGO.com může tyto údaje používat na základě souhlasu uděleného k poskytování služeb pro analýzu a personalizaci údajů. Rakuten: Uchovává a používá vaše údaje na základě souhlasu ke sledování vás jako uživatele na různých partnerských stránkách, a to za pomoci identifikátoru fungujícího napříč sítěmi a identifikátoru vyhledávání a kliknutí. Tyto údaje se používají pro personalizaci reklam i pro účely analýzy dat.
Jedinečný identifikátor generovaný poskytovatelem (náhodný identifikátor GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Sleduje aktivitu na webové stránce pro účely opětovného cílení na internetu a při různých aktivitách.
Microsoft (reklamní síť Bing Ads)
Microsoft (reklamní síť Bing Ads)
LEGO System A/S a Microsoft jsou nezávislými správci. LEGO System A/S shromažďuje a spravuje vaše uživatelské údaje, ke kterým byl udělen souhlas, a to za účelem segmentace, cílení a získání uživatelů prostřednictvím marketingových sdělení v síti MS Network, včetně vyhledávání na platformě Bing a sítě MS Ad Display Network. Microsoft používá vaše údaje, ke kterým byl udělen souhlas, pro své vlastní marketingové účely. Odkaz na zásady: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
Demandbase tag shromažďuje informace za účelem identifikace společností, které navštěvují webové stránky v rámci B2B marketingu.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase a LEGO System A/S
IP adresa
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
Jedinečný identifikátor webové stránky sloužící ke sledování „speciálních nabídek“ (registrační události) a „standardních nabídek“ (objednávkové události) v rámci partnerských plateb. Identifikátor se nastaví pokaždé, když uživatel přejde na uvítací stránku Rakuten, pokud je stránka vyvolána s parametrem siteID= v požadavku.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Náhodně generované ID uživatele, které ho identifikuje mezi relacemi. Pomáhá propojit pixelové události v rámci cest uživatele.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Časový údaj posledního sledování v UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Nejnovější parametry UTM pocházející z parametrů vyhledávání URL. Zdrojem pravdy jsou parametry URL vyhledávání => dříve uložené parametry UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID kanálu Firework
Poslední ID kanálu, nastavené na úrovni obalu widgetu, aby zohledňovalo všechny typy widgetů a rozvržení.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Poslední video Firework
Identifikační číslo posledního zakódovaného videa, které uživatel sledoval.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
Poslední identifikační číslo společnosti, se kterým uživatel přišel na stránku.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
Hodnota relace obsahuje řetězec s oddělovačem „.“ Řetězec se skládá z těchto hodnot: fws2 – verze relace fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID relace 3 – počet relací (počet relací daného uživatele) 1694441101864 – čas zahájení relace
Firework
Firework
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Pomáhá identifikovat návštěvníky webu přicházející z reklam v aplikaci Snapchat a přiřadit události na webu k těmto reklamám.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S a Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pomáhá identifikovat návštěvníky webu z reklam na síti Pinterest a přiřadit události na webu k těmto reklamám.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S a Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Jedinečný identifikátor zařízení od společnosti Apple, který měří účinnost našich reklamních kampaní, včetně sledování instalací aplikací a přisuzování marketingových konverzí.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Jedinečný identifikátor zařízení od společnosti Apple, který rozpoznává zařízení uživatele v našich aplikacích a službách pro účely analýzy a funkčnosti, jako je měření využití aplikace a zlepšování jejího výkonu.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Jedinečný, resetovatelný identifikátor zařízení od společnosti Google, který slouží k měření účinnosti našich reklamních kampaní, včetně sledování instalací aplikací a přiřazování marketingových výsledků.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Identifikátor konkrétního zařízení poskytovaný operačním systémem Android, který přispívá ke správné funkčnosti aplikace a interní analytice, například skrze technickou stabilitu a zlepšení výkonu aplikace.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Soubor cookie neobsahuje žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a