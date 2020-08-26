REACH 候選清單物質資訊

以下產品包括鋰離子紐扣電池（CR1216 型號）。這種電池的製造商已經通知我們，此電池的「1, 2-二甲基乙烷，乙二醇二甲醚（EGDME）」含量超過 0.1%（按重量計）。

60215 – Fire station

60209 – Sky Police Diamond Heist

60216 – Downtown Fire Brigade

60246 – Police Station

以下產品包括鋰聚合物電池。此電池的製造商已通知我們此電池的「1, 3-丙烷松（CAS No 1120-71-4）」含量超過 0.1%（按重量計）。

45601 – Technic Large Hub

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45302 – Smarthub Rechargeable Battery

51515 – Robot Inventor

以下產品包括一個無法存取電路板上的二極體，製造商通知我們該產品的「鉛（CAS No 7439-92-1）」含量超過 0.1%（按重量計算）。

45601 – Technic Large Hub

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 51515 – Robot Inventor

最新版本的歐洲化學機構 REACH 候選清單 中包含所述物質。根據歐盟法規（第 33 條，1907/2006 REACH），即便含量很低，我們也有義務告知是否含有此類物質。

沒有安全風險，人們在正常情況下不會接觸到該物質。

除上述產品外，其他 LEGO 產品中含有的當前 REACH 候選清單中包含的任何物質含量均未超過 0.1%（按重量計）。

請勿將電池或帶電池產品與生活垃圾一起處理，以保護環境。相關回收建議和設施資訊，請諮詢當地的主管部門。

有關產品安全的更多資訊，請瀏覽 www.LEGO.com/aboutus/responsibility 或致電 00800 5346 5555。