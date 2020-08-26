Open Sans

The LEGO Group 在數碼體驗中使用 Open Sans 字體系列。

所有數碼 LEGO® 體驗包括網站、社交媒體、應用程式、遊戲、網頁、數碼圖像、線上影片、數碼資料和資料庫。

版權所有 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans，主要作者為 Steve Matteson。保留字體名稱「Open Sans」

EXO 2.0

LEGO Group 在數位體驗中使用 Exo 2.0 字型：

所有 LEGO 數位體驗包括網站、社交媒體、應用程式、遊戲、網頁、數位圖像、線上視訊、數位資料和資料庫。

Exo 2.0 字型系列

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

此字型軟體獲 SIL 開源字型許可，版本 1.1。

此許可已複製如下，也可以在常見問題集 HTTP://scripts.sil.org/OFL 中獲取。

Noto

LEGO Group 在數位體驗中使用 Google Noto 字型。

所有 LEGO 數位體驗包括網站、社交媒體、應用程式、遊戲、網頁、數位圖像、線上視訊、數位資料和資料庫。

中文（Noto Sans CJK TC & SC）

日文（Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP）

韓文（Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR）

俄文（Noto Sans）

Noto 是 Google Inc. 的商標。Copyright (c) 2017, Google Inc.（https://www.google.com/get/noto/），保留字型名稱：中文（Noto Sans CJK TC & SC），日文（Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP），韓文（Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR），俄文（Noto Sans）

譯文

這是 SIL 開源字型許可的非官方譯文，包括中文、日文、韓文和俄文版本。它不是由 SIL International 發佈，也不是使用 OFL 字型的法定發布條款。基於 OFL 的版本僅在使用原創英文時有效。

但我們意識到，此非官方譯文有助於不熟悉英文的使用者和設計人員更好地理解 SIL OFL，方便他們在此協作式字型設計模式下使用和發布字型系列。我們鼓勵考慮在 OFL 下發佈其作品的設計人員閱讀其母語版本的常見問題集（如有）。

請前往 https://scripts.sil.org/OFL 獲取此許可的官方版本及隨附的常見問題集。

此字型軟體獲 SIL 開源字型許可，版本 1.1。

此許可已複製如下，也可以在常見問題集 HTTP://scripts.sil.org/OFL 中獲取。

SIL 開源字型許可

版本 1.1 - 2007 年 2 月 26 日

序言

開源字型許可（Open Font License，OFL）旨在促進全球共用字型專案的發展，支援學術界和語言學界的字型創新努力，並提供免費、開源的框架以便與其他人合作共用和改進字型。

只要他們自己不出售，OFL 允許免費使用、研究、修改及創新發布許可字型。字型（包括所有任何衍生產品）可以與任意軟體搭售、內嵌、重新分配和/或出售，前提是衍生產品不適用任何保留名稱。但是，這些字型及衍生產品不得在任何其他類型的許可下發佈。將字型保留在此許可下的要求不適用於使用這些字型或其衍生產品建立的任何文件。

定義

-「字型軟體（Font Software）」是指版權所有人依據本授權發行並明確表示許可的一組檔案。可包括源檔案、建置指令碼及和文件。

「保留字型名稱（Reserved Font Name」是指在版權聲明後指定的任何名稱。

-「原始版本」是指由版權所有人發佈的字型軟體元件集合。

-「修改版」是指透過在新增、刪除或替換原始版本中的部分或全部元件、變更格式或將字型軟體轉移到新環境而生成的所有衍生產品。

-「原始版本」是指由版權所有人發佈的字型軟體元件集合。 -「修改版」是指透過在新增、刪除或替換原始版本中的部分或全部元件、變更格式或將字型軟體轉移到新環境而生成的所有衍生產品。 「作者」是指所有為該字型軟體做出貢獻的設計人員、工程師、程式設計師、技術檔案撰稿人或其他人員。

授權及條件

特此允許所有獲得字型軟體副本的個人免費使用、研究、複製、合併、內嵌、修改、重新發佈和銷售經修改和未修改的字型軟體副本，但需要遵守以下條件：

1.不得自行出售該字型軟體及其任何單獨元件，無論是原始版本還是修改版。

2.字型軟體的原始版本或修改版可以與任何軟體搭配、重新發佈和/或出售，前提是每個副本都包含上述版權聲明及本授權。這些既可以作為獨立文字檔、可讀標頭，也可以包含在文字檔或二進位檔案適合機讀的中繼資料欄位中，只要使用者可以輕鬆查看這些欄位即可。

3.除非相應的版權所有人授予明確書面授權，否則字型軟體的任何修改版均不得使用保留字型名稱。此限制僅適用於為使用者顯示的主字型名稱。

4.不得在推廣、認可或宣傳任何修改版時使用該字型軟體的版權所有人和作者的姓名，除非處於感謝版權所有人和作者貢獻之目的，或獲得其明確的書面許可。

5.字型軟體的部分或全部，無論修改或未修改，均必須完全根據本授權發佈，且不得在任何其他授權下發佈。將字型保留在此授權下的要求不適用於使用本字型軟體建立的任何文件。

終止

如果不滿足上述任何條件，則此授權無效。

免責聲明

該字型軟體依「現狀」提供，且不帶何形式的保證，無論是明示還是暗示，包括但不限於任何適銷性、特定用途的適用性及不侵犯版權、專利、商標或其他權利的擔保。在任何情況下，無論是因合同、侵權或其他原因，還是因使用或無法使用本軟體或字型軟體的其他交易而產生的任何索賠、損害或其他責任，包括所有一般、特殊、間接、附帶或從屬損害，版權所有人不承擔任何責任。