私隱政策（包含最新更新）

私隱政策

上次修改時間：2026 年 5 月 25 日

目錄

第 1 部份：資料私隱法以及你的數碼權利 本政策關於甚麼內容？ 歡迎了解我們的私隱政策！很高興你想了解更多有關我們如何保護你資料安全的資訊。本政策提供有關你在瀏覽或使用我們的服務或應用程式 (app) 時，我們將如何處理你的個人資料。私隱政策亦會解釋你的私隱權及法律如何保護你的權益。最後，本私隱政策涵蓋我們的線上及線下資料收集活動，包括我們可透過網站、應用程式、第三方社交網絡、零售商店、銷售點和活動等各種渠道收集的個人資料。 這是我們的整體私隱政策。對於某些司法管轄區，適用更多國家/州的特定條款。如果你來自美國，亦應查閱我們的美國居民重要資訊通知及美國州份私隱權附錄，以了解與美國州份私隱法例相關的資訊。 換言之，如果你希望了解關於我們如何收集、儲存、使用和共享你個人資料的更多資訊，請參閱此處內容！ 誰對你的個人資料負責？ The LEGO Group 由遍佈全球的多個不同法人實體組成。請在此處 https://www.LEGO.com/aboutus閱讀更多關於 The LEGO Group 的資訊。 本私隱政策代表 The LEGO Group 旗下所有公司發佈。LEGO System A/S 為主要資料控制者（負責資料的管理和控制）；或者，如果你直接與當地的 The LEGO Group 實體簽訂合約，則該 The LEGO Group 實體僅就該合約作為資料控制者。為本私隱政策之目的，本政策中使用的「我們」或者「我們的」實際是指 LEGO System A/S 及與你直接簽訂合約的當地 The LEGO Group 實體。 我們任命了資料保護官（以下簡稱「DPO」），負責監督與本私隱政策相關的疑問。如果你對本政策有任何疑問，請聯絡我們：你也可透過以下方式郵寄信函給 DPO： LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: DPO 請提供你的姓名和與呢的查詢相關的國家/地區。 我們通常會在 30 天內回覆你，除非你居住地的私隱法律規定更短的回覆時間，在此情況下，我們會遵守該回覆時間。 我們處理你個人資料的方式如有更改，我們將更新本私隱政策。我們保留權利隨時更改做法及本私隱政策，因此務必經常查看我們的私隱政策是否有任何更新或更改。 你的私隱權 視乎你的居住地，作為資料當事人，你就我們所持有你的個人資料擁有以下權利： **請求存取你的個人資料。**你有權存取我們保留的關於你的個人資料。在許多情況下，該資訊已在我們的線上服務中向你呈現。但是，你的存取權可能會受到法規、保護他人私隱以及 The LEGO Group 的商業做法、專門知識、商業秘密和內部評估等考慮因素的限制。

**要求更正有誤或不完整的資料。**如果我們持有的關於你的資料有誤或不完整，你有權要求更正該資料，但須遵守法規限制。

**要求刪除資料。**在以下情況下，你有權要求刪除你的資料：

就收集或以其他方式處理個人資料的目的而言，該個人資料不再是必需；

你就該處理撤回你的同意，並且無其他合法理由進行處理；

你反對該處理，並且無正當理由繼續處理；或

或該處理屬非法 請注意，在某些情況下，在你要求刪除資料後，我們可能需要保留你的一些個人資料，以履行我們的法律或合約義務。適用法律亦可能容許我們保留你的一些個人資料，以符合我們的業務需求。 **個人資料處理的限制。**如果你對我們已登記有關你的資料的正確性或其處理的合法性提出爭議，或如果你根據你享有的反對權而反對處理該資料，你可要求我們限制該資料的處理。該處理方式將僅限於儲存，直至可以確立該資料的正確性，或直至可以核實我們的合法權益是否淩駕於你的權益之上。即使如上所述限制了對你的資料處理，當屬於強制執行法律申索所必要的情況下，或在你先前已表示同意時為了處理先前收集的資料的情況下，The LEGO Group 亦可能以其他方式處理你的資料。

**基於我們的合法權益而反對處理。**你可以隨時基於合法利益而反對處理有關你的個人資料。如果我們打算處理你的資料以用於直接行銷以及進行與此等行銷相關的分析，你的反對意見將被視為有效。對於為其他目的而提出反對處理，我們將進行合法利益衡量測試，並考慮是否支持你的反對意見。

**資料可攜性。**你有權以機器可讀取的格式接收你已提供予我們的個人資料。此權利僅適用於僅透過自動化方式並在同意或履行合約的基礎上處理的個人資料。

**其他權利。**如果你對我們處理你個人資料的方式不滿意，你有權向丹麥資料保護局提出投訴。如需丹麥資料保護局的聯絡資訊，請瀏覽 www.datatilsynet.dk。如果你身處丹麥以外的司法管轄區，你有權向你居住地的資料保護機構或其他相關當局提出申訴。你可以聯絡我們以了解更多詳情。如果你對本政策有任何疑問，或希望投訴我們處理你個人資料的方式，請聯絡我們。 如果你是美國居民，請瀏覽我們的美國州份私隱權附錄，以了解你根據美國州份私隱法例可能享有的權利。

第 2 部份：個人資料 The LEGO Group 會收集哪些個人資料？ 個人資料是指有關某人的、可以從中識別該人身份的任何資料。我們可收集、使用、儲存和傳輸有關你的不同類型的個人資料，資料分類如下： 身份資料 包括名字、姓氏、用戶名稱或類似唯一識別碼、婚姻狀況、頭銜、出生日期和性別。

包括名字、姓氏、用戶名稱或類似唯一識別碼、婚姻狀況、頭銜、出生日期和性別。 聯絡資料 包括帳單地址、運送地址、電郵地址和電話號碼或類似的聯絡資料。

包括帳單地址、運送地址、電郵地址和電話號碼或類似的聯絡資料。 財務資料 包括銀行帳戶和支付卡的詳細資料。

包括銀行帳戶和支付卡的詳細資料。 交易資料 包括你與我們之間的付款明細，以及你向我們購買的產品及服務的其他詳細資訊（就 www.bricklink.com 而言，則指你向我們或 BrickLink ® 平台上的其他賣家購買的產品及服務）、你要求的服務，以及你要求或使用的獎勵及/或福利。

包括你與我們之間的付款明細，以及你向我們購買的產品及服務的其他詳細資訊（就 www.bricklink.com 而言，則指你向我們或 BrickLink 平台上的其他賣家購買的產品及服務）、你要求的服務，以及你要求或使用的獎勵及/或福利。 賣家驗證資料 （如果你選擇參與我們的 BrickLink 網上交易平台）包括新的賣家驗證程序所需的政府核發身份證明文件及公司註冊文件。

（如果你選擇參與我們的 BrickLink 網上交易平台）包括新的賣家驗證程序所需的政府核發身份證明文件及公司註冊文件。 技術數據 包括互聯網協定 (IP) 位址、你的登入資料，瀏覽器類型和版本，時區設定和所在位置、瀏覽器外掛程式類型和版本、操作系統和平台、使用者 ID、MAC ID，以及你用來存取本網站的裝置上的其他技術。

包括互聯網協定 (IP) 位址、你的登入資料，瀏覽器類型和版本，時區設定和所在位置、瀏覽器外掛程式類型和版本、操作系統和平台、使用者 ID、MAC ID，以及你用來存取本網站的裝置上的其他技術。 用戶資料 包括你的用戶名稱和密碼，以及你的興趣。

包括你的用戶名稱和密碼，以及你的興趣。 使用數據 包括有關你如何使用我們的網站、產品和服務。

包括有關你如何使用我們的網站、產品和服務。 營銷和通訊資料 包括你從我們和我們的第三方接收營銷資訊的偏好、你對抽獎及其他有獎比賽的興趣和參與，以及你的通訊偏好。

包括你從我們和我們的第三方接收營銷資訊的偏好、你對抽獎及其他有獎比賽的興趣和參與，以及你的通訊偏好。 社群媒體資料 包括你在社群媒體平台上與我們互動的相關資訊（例如，你喜歡或留言，或留言標記我們），以及你你發布在社群媒體平台上公開頁面上的與我們品牌相關的意見回饋與留言。我們亦會從你在相關社交媒體平台上的公開個人檔案中收集資料，例如你的用戶名稱、個人檔案圖片及人口統計資料，例如年齡及性別。

包括你在社群媒體平台上與我們互動的相關資訊（例如，你喜歡或留言，或留言標記我們），以及你你發布在社群媒體平台上公開頁面上的與我們品牌相關的意見回饋與留言。我們亦會從你在相關社交媒體平台上的公開個人檔案中收集資料，例如你的用戶名稱、個人檔案圖片及人口統計資料，例如年齡及性別。 追蹤資料 包括有關你在登陸我們網站之前到訪的頁面，或存取我們網站後瀏覽過的頁面資料，以及你與我們傳送予你的電郵或其他訊息的互動方式（例如你刪除或開啟電郵）。

包括有關你在登陸我們網站之前到訪的頁面，或存取我們網站後瀏覽過的頁面資料，以及你與我們傳送予你的電郵或其他訊息的互動方式（例如你刪除或開啟電郵）。 評價與意見回饋資料 包括 1) BrickLink 交易平台上買家與賣家之間的公開評分和評論（此等評分和評論與各自的帳戶關聯，並且可供其他訪客查看），以及透過討論區、使用者研究及 LEGO活動收集的其他資料；2) 在 LEGO.com 網站、LEGOLAND ® Discovery Center 及 LEGO ® Discovery Center 網站上的產品和服務評論及評分，這些資料會與各自的帳戶關聯，並供其他用戶和訪客查閱；及 3) 透過專題討論小組、用戶研究及 LEGO 活動收集的其他資料。

包括 1) BrickLink 交易平台上買家與賣家之間的公開評分和評論（此等評分和評論與各自的帳戶關聯，並且可供其他訪客查看），以及透過討論區、使用者研究及 LEGO活動收集的其他資料；2) 在 LEGO.com 網站、LEGOLAND Discovery Center 及 Discovery Center 網站上的產品和服務評論及評分，這些資料會與各自的帳戶關聯，並供其他用戶和訪客查閱；及 3) 透過專題討論小組、用戶研究及 LEGO 活動收集的其他資料。 爭議資料 包括買家和賣家提交的交易相關私人爭議，包括所有關於此等爭議的通訊及行動紀錄。

包括買家和賣家提交的交易相關私人爭議，包括所有關於此等爭議的通訊及行動紀錄。 論壇資料包括發佈到社群（例如大使網絡、BrickLink 論壇和圖片）的資訊，此等資訊均視為公開資料。 我們亦會為任何目的而收集、使用和共享併合數據，例如統計或人口統計數據。整合數據可能得自你的個人資料，但不被視為個人資料，因為此數據不會直接或間接透露你的身份。例如，我們可能會整合你的使用數據，以計算存取特定網站功能的用戶百分比。但是，如果我們將整合數據與你的個人資料結合或連接起來以便可以直接或間接識別你的身份，我們會將結合後的數據視為將會根據本私隱政策來使用的個人資料。 我們會使用化名資料，以便盡可能減少對你的私隱影響。 化名是替換或刪除數據組當中識別個人身份資料的一種方法，但容許數據控制者或第三方透過合理的努力重新識別個人資料。請注意，與匿名不同，化名不會將所有識別身份資訊從數據中刪除，但會降低數據組與個人身份的可連結性。 我們不會主動收集有關你的任何特殊類別的個人資料 （包括有關你的種族或民族、宗教或哲學信仰、性生活、性傾向、政治觀點、工會會員資格、你的健康狀況或遺傳資料、用於識別身份目的之生物特徵資料，或有關刑事定罪和犯罪行為資訊的詳細資料）。然而，當你到訪 LEGO® Discovery Centers 及 LEGOLAND® Discovery Centers，或在計劃到訪時與我們互動，你或會決定分享某些特殊類別個人資料，例如飲食要求或無障礙設施需要，以便我們為你提供最佳體驗。 如果你未能向我們提供必要的個人資料（在此情況下我們會告知你，例如在我們的登記表中明確該資訊），我們可能無法為你提供我們的商品及/或服務。 The LEGO Group 如何向你收集個人資料？ 我們從以下來源收集個人資料： 網站 ：包括由 The LEGO Group 經營或為其經營的任何網站，包括我們在自身的域名/URL 下經營的網站，以及我們在 Facebook 等第三方社交網路上運作的迷你網站。

：包括由 The LEGO Group 經營或為其經營的任何網站，包括我們在自身的域名/URL 下經營的網站，以及我們在 Facebook 等第三方社交網路上運作的迷你網站。 流動遊戲/應用程式 包括由 The LEGO Group 經營或為其經營的流動遊戲或應用程式，例如智能手機應用程式。

包括由 The LEGO Group 經營或為其經營的流動遊戲或應用程式，例如智能手機應用程式。 應用程式連接玩具 包括透過無線協議或連接線連接至應用程式的玩具，這些玩具由 The LEGO Group 製造或為 The LEGO Group 製造。

包括透過無線協議或連接線連接至應用程式的玩具，這些玩具由 The LEGO Group 製造或為 The LEGO Group 製造。 電子郵件、短訊和其他電子訊息 ：包括你與 The LEGO Group 之間的電子通信。

：包括你與 The LEGO Group 之間的電子通信。 顧客服務 包括與我們的顧客服務人員的通話或網上對話。

包括與我們的顧客服務人員的通話或網上對話。 零售商店 包括由 The LEGO Group 管理或為其管理的商店。

包括由 The LEGO Group 管理或為其管理的商店。 LEGO ® Discovery Center 及 LEGOLAND ® Discovery Center 。

及 。 線上登記表格 包括 LEGO ® Insiders 帳戶/ LEGO 帳戶註冊、LEGO Magazine 訂閱及 BrickLink 賣家認證程序。

包括 Insiders 帳戶/ LEGO 帳戶註冊、LEGO Magazine 訂閱及 BrickLink 賣家認證程序。 線下登記表格 包括我們透過郵寄件、店內展示、比賽及其他促銷或大型活動等方式收集的列印登記表和類似表格。

包括我們透過郵寄件、店內展示、比賽及其他促銷或大型活動等方式收集的列印登記表和類似表格。 線上消費者比賽、問卷調查和抽獎 。

。 我們的 LEGO ® Insiders 忠誠度計劃 包括你在該計劃中的活動情況。

包括你在該計劃中的活動情況。 你及/或你的孩子可親身和線上參與的 資料研究 。

。 你選擇製作或參與的、在我們網站、論壇、應用程式、店舖或景點中的評論及意見回饋功能。 The LEGO Group 可從第三方收集的個人資料 我們可從以下各種第三方和公共來源接收有關你的個人資料： 來自以下各方的 技術數據 ：

： 數據分析提供商；

廣告網絡；和

搜尋資訊提供商。

來自技術、付款和運送服務提供商的 聯絡、財務和交易資料 。

。 來自數據代理或數據採集商業組織的 身份和聯絡人資料 。

。 來自公開來源的 身份和聯絡人資料 。

。 根據您的指示與我們共享資料的第三方所提供之 身份、聯絡方式和登入資料 （例如使用 Epic Games 或 Facebook 等第三方遊戲或社交媒體服務登入你的 LEGO 帳戶）。

（例如使用 Epic Games 或 Facebook 等第三方遊戲或社交媒體服務登入你的 LEGO 帳戶）。 來自零售和娛樂合作夥伴（如 Merlin Entertainments、BrickLink 市集賣家及買家 [包括公開評論及意見回饋]、LEGOLAND ® Discovery Centers、LEGO Discovery Center 及 LEGO 認證商店合作夥伴）的 身份、聯絡方式和交易資料 。

Discovery Centers、LEGO Discovery Center 及 LEGO 認證商店合作夥伴）的 。 來自第三方平台（如社交媒體平台或搜尋引擎）或網站（如合作夥伴網站或應用程式）的 追蹤資料 。

。 社交媒體平台的 社交媒體資料 。我們透過第三方數據分析供應商接收這些資料。

。我們透過第三方數據分析供應商接收這些資料。 我們可能從第三方評論整合服務或其他第三方接收到的 評論及意見回饋資料 。

。 來自家庭成員或法定監護人的身份及聯絡資料。 The LEGO Group 會如何使用你的個人資料？ 進行處理的目的和法律根據 LEGO ® 應用程式、應用程式連接玩具和線上渠道 你的操作 我們收集的內容 我們收集資料的原因/使用方式 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 使用 LEGO ® 應用程式、應用程式連接玩具或線上渠道。 技術數據

使用數據

追蹤資料

交易資料

身份資料

檔案資料

評價與意見回饋資料

論壇資料

營銷和通訊資料

此外，我們會透過應用程式、應用程式連接玩具或網站上的 Cookie 收集以上部分資料。請參閱本政策的第 3 部分或我們的 Cookie 政策

如果你希望設定 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶（LEGO 帳戶）以便在我們的應用程式和線上渠道中使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insides 帳戶/ LEGO 帳戶或編輯你的用戶資料時提供的特定身份資料、聯絡人資料和用戶資料。 為優化我們的應用程式、應用程式連接玩具和線上渠道的用戶體驗和功能。

為已達法定年齡的用戶提供定製的營銷服務，包括重新定位。

衡量我們在第三方平台上，針對已達法定年齡用戶的營銷活動的有效性。

對於成年使用者，根據我們所掌握有關您的數據，提供定製的網站內容和體驗

為改進和定製你在我們的應用程式、網站和服務（如 LEGO ® Insiders 計劃、www.bricklink.com 和 www.LEGO.com）體驗。

Insiders 計劃、www.bricklink.com 和 www.LEGO.com）體驗。 為確保我們的應用程式和網站提供的內容針對你和你的電腦或裝置進行優化。

在你選擇參與互動功能時允許你參與其中。

為協助你設定 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶。

Insiders 帳戶/LEGO 帳戶。 為驗證並記錄 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶的創建者並非 16 歲以下兒童。

Insiders 帳戶/LEGO 帳戶的創建者並非 16 歲以下兒童。 為能夠基於整合數據而產生統計數據和深入見解，以了解我們業務的狀況是否良好並衡量我們的廣告宣傳和促銷活動的成效。

在我們自身的渠道及透過第三方渠道（例如社交媒體、搜尋網站、市場）與我們互動時為成年使用者提供相關的營銷。

尋找/吸納與我們現有客戶相似的潛在新客戶。

偵測和應對針對客戶帳戶的網絡安全事件，包括防止詐騙和濫用，以及降低帳戶遭盜用及/或資料外洩的風險。

啟用社群功能，包括論壇、評論及使用者產生內容。

與第三方分享你在我們網站上發表的評論及意見回饋，以便在第三方網站或平台上發布。 你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關我們使用 Cookie（在提供此等同意的範圍內）。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關提供定製的網站體驗。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，將你的個人資料分享給第三方平台，以進行再行銷、類似受眾拓展、排除受眾和歸因活動。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條 我們的合法權益是能夠優化和改進我們的應用程式和線上渠道，在我們自身的渠道和第三方渠道的營銷工作中盡可能實現與成年消費者的相關性，確保消費者使用我們的應用程式、應用程式連接玩具和網站時順利運作。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。我們基於合法權益保障使用客戶帳戶的私隱和安全，及時應對相關威脅。

履行合約（GDPR 法規第 6(1)(b) 條）– 當發表評論是我們提供服務的一部分時（例如我們為換取評論而提供免費產品、服務或景點入場券），處理該評論是履行該合約所必需的；

合法權益（GDPR 法規第 6(1)(f) 條）– 我們及我們的貿易夥伴在以下方面擁有合法權益：提供一個讓消費者發表意見回饋的平台、進行透明的產品、服務和景點評估、讓我們的 LEGO 社群和論壇蓬勃發展，以及讓我們能接收意見回饋以改善業務。

履行訂單 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 在 BrickLink ® 市集向我們或第三方賣家下訂單。 身份資料和聯絡人資料

交易資料

財務資料

爭議資料

如果你希望設定 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶（LEGO 帳戶）以便在我們的應用程式和線上渠道中使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insides 帳戶或編輯你的用戶資料時提供的特定身份資料、聯絡人資料和用戶資料。

Insiders 帳戶/LEGO 帳戶（LEGO 帳戶）以便在我們的應用程式和線上渠道中使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insides 帳戶或編輯你的用戶資料時提供的特定身份資料、聯絡人資料和用戶資料。 交易資料

技術數據

營銷和通訊資料 履行與你訂立的購買協議，包括處理和運輸你的訂單，以及執行你退貨或提出投訴的權利。

為遵守有關產品召回、記賬和消費者權利等的法規。

了解我們的購物者。

允許儲存你的付款數據、身份資料和聯絡資料或類似資料，以便將來購買或與我們互動。

為展開防欺詐活動。

向你傳送營銷訊息。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關我們雙方的購買協議。

法律義務，GDPR 法規第 6(1)(c) 條，有關我們遵守關於產品召回、記賬和消費者權利等法規。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。我們的合法權益以了解我們的購物者，並為其提供無縫的購物體驗。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。我們的合法權益以防止與我們網站上作出的購買相關的欺詐活動。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，向你發送營銷訊息。

顧客支援 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 與我們的顧客支援職能部門互動，包括透過我們的聊天機械人 身份資料

聯絡人資料

交易資料

使用數據

技術數據和關於技術問題的資訊

關於產品的疑問/投訴

社交媒體資料及其他反饋意見（例如透過我們的通訊渠道轉達的）

評論與意見反饋資料

爭議資料

賣家驗證資料

一般疑問

與你作出查詢的理由相關的其他資訊或內容 為你提供支援

查找訂單或向你寄送替換件

深入了解我們如何改進我們的產品和服務及景點。

根據適用法律及監管要求對消費者投訴作出回應。

為履行我們與你就你向我們購買達成的協議。

為你提供聊天機械人，作為我們客戶服務的一部分。 你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條 我們的合法權益以優化我們的顧客服務和產品，並為顧客提供優質支援。

法律義務，GDPR 法規第 6(1)(c) 條，有關我們的事務合規性。

履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關我們雙方的購買協議。

數碼營銷通訊（例如電郵、短訊、應用程式訊息內的推送消息或類似的直接電子營銷） 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 在法律要求選擇同意的情況下，同意我們的一個或多個數碼營銷通訊。

未有選擇不接收我們的一個或多個數碼營銷通訊。 營銷和通訊資料

必要的身份資料

有關你開啟查看的營銷通訊類型，以及你如何與內容互動，包括追蹤資料及使用數據。 為了能夠向你提供我們相關的數碼營銷通訊。

運行內部統計數據，獲得分析資料，並優化和定製我們的通訊內容和傳送，以提供予有意接收相關資訊者。

根據你的興趣和偏好，在我們自身的 LEGO ® 品牌渠道以及透過第三方渠道（例如社交媒體、搜尋網站、市場）與我們互動時，為你提供相關的營銷。

品牌渠道以及透過第三方渠道（例如社交媒體、搜尋網站、市場）與我們互動時，為你提供相關的營銷。 尋找/吸納與我們當前客戶相似（「類似受眾拓展」）的潛在客戶，或確保我們當前的客戶不會成為不相關的營銷訊息的目標（「排除受眾」）。 你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，在你選擇訂閱營銷通訊時提供。

我們的合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，了解我們在我們自身的渠道之外（例如透過社交媒體、搜尋引擎或市場）的營銷效果。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，允許我們在自有品牌渠道之外（例如透過社交媒體、搜尋引擎或市場）為你提供個人化營銷。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。我們的合法權益以根據我們網站上購物者和用戶的整合分析，為你提供營銷訊息的相關內容。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。我們的合法權益以獲取統計數據供內部使用，以改進我們的產品和服務。

印刷營銷資料，包括產品目錄、通訊及其他印刷營銷 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 在我們的網站購物過。

你沒有取消接收我們的印刷營銷。

主動請求收到 LEGO ® 目錄。

目錄。 允許第三方數據代理向你定期郵寄營銷資訊。 營銷和通訊資料

必要的身份和聯絡人資料

交易資料和使用數據 為向你傳送我們的郵件營銷，包括目錄。

為與我們的第三方數據代理和數據採集商業組織共享，以確保你不會同時收到我們雙方的 LEGO 目錄或其他 LEGO 印刷營銷（亦稱為數據抑制）或將你的退出請求轉發予他們（在他們是你個人資料的數據控制者的情況下）。

基於整合數據，了解我們對你的營銷的相關性和有效性，以尋找與你相似的新客戶。 我們的合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，向你發送包含與你已購買或瀏覽產品類似的產品的印刷營銷（允許你以後選擇退出）。

我們的合法權益，GDPR 第 6(1)(f) 條，向你發送你明確表示要求我們提供的目錄等印刷營銷。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，允許我們使用我們擁有的關於你的其他數據，來專門定製我們傳送予你的目錄等印刷營銷。

我們的合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，確保良好的 LEGO 品牌體驗。

我們的合法權益，GDPR 第 6(1)(f), 條，了解我們印刷營銷的整體營銷效果

我們的合法權益，GDPR 第 6(1)(f) 條，使用你的數據充分了解我們現有客戶的特徵和偏好，並利用這些數據尋找與你類似的新客戶。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條允許我們使用我們擁有的關於你的其他數據，來專門定製我們傳送予你的目錄等印刷營銷。

LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶/管理、統計數據以及深入見解 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 註冊並使用 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶。 我們處理某些身份資料、聯絡人資料和用戶資料，這些資料是你在註冊 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶或編輯你的用戶資料時提供的。

Insiders 帳戶/LEGO 帳戶或編輯你的用戶資料時提供的。 有關你的 LEGO Insiders 卡號的資料。

交易資料（如果你進行與購買相關的操作時使用你的 LEGO Insiders 會員資格/LEGO 帳戶）。

使用 Cookie 收集的資訊（在你同意使用 Cookie 的範圍內），包括技術數據、追蹤資料和使用數據。 為使我們能夠管理你的 LEGO Insiders 會員資格/LEGO 帳戶，並為你提供 LEGO Insiders 會員/LEGO 帳戶福利。

為使我們能夠與你溝通你的 LEGO Insiders 會員資格事宜。

為查看你賺取和使用 LEGO Insiders 積分的詳細情況。

為了你登入 LEGO Insiders 帳戶/LEGO 帳戶後，為你創造定製體驗，包括展示我們認為你可能感興趣的產品。

為基於整合數據而產生統計數據和深入見解，以改進 LEGO Insiders 計劃，並為已註冊的購物者、消費者及 BrickLink ® 用戶創造更多價值。例如包括改進 LEGO Insiders 計劃未來選擇的獎勵及其政策變更。此舉是為了能夠評估和優化 LEGO Insiders 計劃/BrickLink 服務的運作情況，並管理、開發和推廣該計劃。

用戶創造更多價值。例如包括改進 LEGO Insiders 計劃未來選擇的獎勵及其政策變更。此舉是為了能夠評估和優化 LEGO Insiders 計劃/BrickLink 服務的運作情況，並管理、開發和推廣該計劃。 根據你的興趣和偏好，在我們自身的 LEGO 品牌渠道以及透過第三方渠道（例如社交媒體、搜尋網站、市集）與我們互動時，為你提供相關的營銷。

尋找/吸納與我們當前客戶相似（「類似受眾拓展」）的潛在客戶，或確保我們當前的客戶不會成為不相關的營銷訊息的目標（「排除受眾」）。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，此項是指我們與你達成有關你的 LEGO Insiders 協議。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條 我們的合法權益以在你使用我們的平台時向你提供相關資訊。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關我們使用 Cookie（在提供此等同意的範圍內）。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關基於整合數據而產生的統計數據和深入見解。

我們的合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，使用你的數據充分了解我們現有客戶的特徵和偏好，並利用這些數據尋找與你類似的新客戶。

我們的合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，了解我們在我們自身的渠道之外（例如透過社交媒體、搜尋引擎或市場）的營銷效果。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，將你的數據分享給第三方，以便在我們自身渠道以外 (再營銷或排除受眾) 向你提供相關營銷內容，或尋找與你類似的人來提供此類營銷內容（「類似受眾拓展」），例如透過社交媒體、搜尋引擎或市集。

LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶個人化體驗和營銷 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 在同意我們為你提供相關內容和體驗的情況下，使用你的 LEGO ® Insiders 帳戶/LEGO 帳戶。 交易資料、追蹤資料和交易資料（如果你進行與購買相關的操作時使用你的 LEGO Insiders 會員資格/LEGO 帳戶），其中包括有關你登入 LEGO Insiders 帳戶/LEGO 帳戶後，在 LEGO.com 所瀏覽哪些網頁及所點擊的產品。

有關你開啟並點擊哪些電郵或其他營銷訊息。

使用 Cookie 收集的資訊（在你同意使用 Cookie 的範圍內），包括技術數據、追蹤資料和使用數據。

有關你參加哪些比賽或抽獎活動。

有關你在 LEGO Insiders 帳戶中登記的產品。 為使我們能夠根據你的個人資訊而預測你的偏好，以便自動定製你所收到的營銷資訊和你的體驗。根據的個人資訊包括：Insiders 積分餘額、LEGO Insiders 積分兌換歷史記錄、LEGO Insiders 會員活動、購買歷史記錄、產品偏好、線上瀏覽 cookie 數據（另外選擇加入的情況下）、你的位置資料，以及與你的 LEGO Insiders 帳戶相關的任何其他資訊 你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關進階分析。你可在建立 LEGO Insiders 帳戶時表示同意加入此項，或在 LEGO Insiders 帳戶頁面上表示同意加入此項。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關 LEGO.com 上的個人化流程。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關我們使用 Cookie（在提供此等同意的範圍內）。

比賽、抽獎、營銷和其他促銷活動 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 參加比賽或抽獎，或接收我們關於比賽、抽獎、活動或促銷活動的通訊內容。 身份資料

聯絡人資料

社交媒體資料 管理比賽和抽獎。

為基於整合數據而產生統計數據和深入見解，以確定我們的業務狀況是否良好，以及宣傳和促銷活動成效如何。

你贏得獎品時聯絡你。

符合監管要求。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，指我們與你達成的比賽或抽獎的條款協議。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關基於整合數據而產生統計數據和深入見解，以及你贏得獎品時需要聯絡你。

法律義務，GDPR 法規第 6(1)(f) 條。

The LEGO Group 的社群網絡 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 與 The LEGO Group 的社交網絡互動（例如 LEGO ® Play 應用程式、LEGO Insiders Club、LEGO Insiders 社群、LEGO Ideas 及包含 BrickLink ® 功能，例如 BrickLink Studio 程式、BrickLink Designer Program 系列和 BrickLink 及 BrickLink Studio 討論區）。 你提供的資訊，其中可包括評論、圖像、設計、反應、分享我們的社交媒體帳戶上的貼文或其他由用戶產生的 BrickLink 用戶內容： 評論與意見反饋資料

論壇資料

技術數據

追蹤資料

使用數據

社交媒體資料 為回答你的問題。

根據《數碼服務法》的要求審核內容並偵測不當行為，包括 BrickLink 社群論壇的內容審核。

促進社群討論和互動。

為對平台上的用戶參與度作出報告和分析。

為使你有機會影響到我們推出的新產品。

為使你能夠與其他用戶分享資料。 合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關回答你的問題，以及對用戶參與度作出報告和分析。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(c) 條，關於適用法律（包括《數碼服務法》）規定的內容審核及年齡驗證要求。

履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，即我們與你關於 BrickLink 社群論壇和市集的協議。

履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，指我們與你達成的智慧財產權轉讓協議。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關你在我們社交網絡上的貼文的進階分析和內容。

第三方社交網絡 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 與第三方社交網路的各項功能互動，如「點讚」功能。*



在社交媒體平台上與我們互動或就我們的品牌提供意見回饋。例如，你在我們的社交媒體貼文上留言，或在其他公開頁面或貼文中就 LEGO ® 產品/活動提供意見回饋。 社交媒體資料，包括任何分享我們社交媒體帳戶貼文或其他用戶生成的內容。

社交媒體貼文和數碼廣告的分析性能數據。

社交媒體資料

檔案資料

評論和反饋數據 為對用戶與平台上發佈內容的互動參與度作出報告和分析。

為使你有機會影響到我們推出的新產品。

讓我們能夠將透過社交媒體平台收到的訊息整理到中央系統中，以便我們可以根據我們的品牌形象和價值觀更有效率回覆每個人

獲取洞察分析，以了解我們的品牌認知度及在社交媒體平台上與我們的品牌互動並提供意見回饋的用戶群體。 合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關對用戶參與度和執行後情況作出分析和報告 *社交媒體平台可能會將其平台上從 The LEGO Group 社交網絡帳戶中收集的個人資訊用於其自身私隱政策中所述的用途。 合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條)，在必要時獲取對我們品牌及與我們品牌互動並提供意見回饋的用戶認知度的洞察分析，並根據我們的品牌形象和價值觀提供更有效率的客戶支援。

直播活動（店內和線上） 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 直接參與，或在直播活動中的觀眾或背景人員中意外出鏡。*



*將明確標記區域，並且我們將取得意外出鏡人員的同意。 該活動的視訊直播，其中包括錄製區域中的人員。 身份資料 聯絡人資料 追蹤資料 社交媒體資料 為能夠舉辦直播活動以與消費者互動。

允許消費者在直播期間使用線上聊天與我們互動。

為驗證賣家身份並防止市集詐騙。 經你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，有關你直接參與此等直播活動。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關在直播活動中意外出鏡的觀眾或背景人員。

視訊監控和收集（在商店和其他相關的 The LEGO Group 地點）圖像 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 到訪我們的 LEGO ® 商店或其他公眾可進入的 The LEGO Group 設施。 參觀 LEGO ® Discovery Center 及 LEGOLAND ® Discovery Center。 我們場所的拍攝影片。 圖像或身份資料。 此外，當你到訪 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers 時： 隨身攝錄機影像 車輛登記號碼詳情 生物特徵資料（臉部識別技術） 防止並記錄刑事違法行為，包括強行進入、搶劫、盜竊、襲擊或欺詐，並為員工提供安全保障。

分析客流量、商店佈局和店內服務產品，以營造最佳商店體驗。

在機動遊戲照片中識別正確的個人。 合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條，有關防止在 LEGO ® 地點發生違法或犯罪行為。

地點發生違法或犯罪行為。 當我們使用生物特徵資料時，我們依據 GDPR 法規第 9(2)(f) 條，即該處理是為了確立、行使或辯護法律申索所必需的。 使用我們的鑲嵌畫大師或人仔工廠 我們場所的拍攝影片

圖像或身份資料。 允許鑲嵌畫大師或人仔工廠建立消費者要求的圖像或標籤。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，以提供消費者特別要求的服務。 你使用 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers 的停車場設施。 車輛登記號碼詳情

自動車牌識別 (ANPR)，包括： 我們部分 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers 設有自動車牌識別系統，以監控進入我們停車場設施的車輛。 合法權益（GDPR 法規第 6(1)(f) 條），有關管理進入 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers 的車輛。 在 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers 使用我們的景點設施。 影像 部分景點在你到訪期間提供攝影服務，你可選擇購買。 合法權益（GDPR 法規第 6(1)(f) 條），有關推廣及營銷我們的品牌。在指定景點，遊客可選擇購買自己的照片。在設有攝影服務的地方均張貼告示。

商業合作夥伴和商業關係 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 以公司或私人身份與我們建立商業關係。 身份資料

聯絡人資料

交易資料

檔案資料

你提供予我們的其他個人資訊

賣家驗證資料 為能夠管理與你或你公司的商業關係。

為履行商業關係中我們的義務。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關我們雙方的合約關係。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條 我們的合法權益以管理我們與你或你公司的關係。 選擇在 BrickLink ® 線上市集成為賣家 身份資料

聯絡人資料

交易資料

檔案資料

你提供予我們的其他個人資訊

賣家驗證資料 為市集交易進行自動風險評估。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關我們雙方的合約關係。

合法權益，GDPR 法規第 6(1)(f) 條 我們在防止詐騙、確保平台安全及對市集交易進行風險評估方面的合法權益。

法律義務，GDPR 法規第 6(1)(c) 條，有關我們遵守爭議解決及防範詐騙等相關的法規。

資料研究 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 參與研究問卷、焦點小組或其他資料研究。 身份資料

聯絡人資料

照片或影片（親身進行的資料研究）

審閱與意見回饋資料

你提供予我們的其他個人資訊 為改進我們現有的產品和服務。

為開發和改進新產品及服務。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關市場研究參與者發佈。

你表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條，適用於將參與者提供的問卷答案用於針對該參與者的個人化直接營銷。

合法權益，GDPR 第 6(1)(f) 條，適用於使用彙總層級的數據和深入見解，以開發及/或改進全新或現有的產品及服務。

與 LEGO ® Discovery Center 及 LEGOLAND ® Discovery Center 互動 你的操作 我們收集的內容 我們收集的理由 適用於歐盟/歐洲經濟區居民的法律根據 參觀 LEGO ® Discovery Center 及 LEGOLAND ® Discovery Center。

Discovery Center 及 LEGOLAND Discovery Center。 預訂 VIP 套餐 身份資料

聯絡人資料

你提供給我們的其他個人資料（包括特別場合詳情、飲食要求、無障礙設施需要及特別要求）。 為配合特別場合、飲食要求、無障礙設施需要及特別要求。 履行合約，GDPR 法規第 6(1)(b) 條，有關提供你已購買的服務。

表示同意，GDPR 法規第 6(1)(a) 條及第 9(2)(a) 條），有關處理你可能決定與我們分享的任何特殊類別資料。

我們僅會在合理必要的時間內保留你的個人資料，以實現我們收集該資料的目的，包括滿足任何法律、監管、稅務、會計或報告要求的目的。在發生投訴，或者在我們合理認為可能會發生有關我們與你的關係之訴訟的情況下，我們可能會將你的個人資料保留更長時間。 為了確定個人資料的適當保留限期，我們會考慮個人資料的數量、性質和敏感性，未經授權使用或披露你個人資料的潛在危害風險，我們處理你個人資料的目的以及我們是否可透過其他方式實現這些目的，以及適用的法律、監管、稅務、會計或其他要求。 人工智能 (AI) 工具的使用 我們為提高業務效率和作分析之用而使用人工智能 (AI) 工具。AI 用於： 分析你提供給 LEGO 的電郵/內容，例如建議我們回覆客人的內容，以及協助內部管理內容，例如為電郵提供摘要。使用時，所有回覆在發出前均會由 LEGO 審閱，而個人資料只會根據其原始提供目的及/或按照本通知進行處理。

透過與支援聊天機械人的初步互動來轉介你的支援請求 - 我們會在通訊開始前通知你正在與聊天機械人互動。

由我們經審查的供應鏈在其產品和服務供應中使用。

為提供有關你個人偏好的見解，我們可能使用 AI 分析工具來分析廣告的成效。

用於分析和處理數據，以提高流程效率。

用於分析與業務表現和策略計劃相關的數據。

在我們的景點內將流程自動化，以改善遊客體驗（僅限於 LEGO ® Discovery Centers 及 LEGOLAND ® Discovery Centers）。

Discovery Centers 及 LEGOLAND Discovery Centers）。 為你提供聊天機械人，作為我們客戶服務的一部分。 #### 使用內部人工智能工具進行摘要

我們使用內部人工智能 (AI) 工具，協助我們的客戶服務員工總結與客戶的電話或聊天互動內容。當我們錄製通話或聊天時，這些工具不會實時錄製或擷取通話或聊天內容，而是在通話或聊天結束後，電話錄音或聊天文本可能會被輸入到 AI 工具中以生成摘要。該人工智能工具僅用於摘要和分析，目的為提升我們的服務質素、監察表現及確保符合我們的標準。該人工智能工具不會作出具有法律效力或類似重大影響的自動化決策；所有決定均由我們的人員顧問作出。

對於電話通話，我們會在每次通話開始時提供口頭通知，說明通話可能會被錄音並使用 AI 轉錄為文字。你可以按 1 表示同意或留線等待，或按 2 選擇退出。對於聊天互動，我們會在對話開始時顯示一則通知，告知你對話可能會被錄音並使用 AI 轉錄為文字；繼續使用聊天功能即表示你同意此處理方式。 你可以按 1 表示同意或留線等待，或按 2 選擇退出。 你可以按 1 表示同意或留線等待，或按 2 退出。 我們的子公司（The LEGO Group 旗下的其他公司）有時可能需存取你的資訊，以便代表我們或代表其本身為你提供服務。他們需要你的個人資料，以便我們或他們可以執行上表中列出的各項活動，包括例如： 提供你要求的產品和服務

就你的帳戶或交易與你聯絡

向你傳送有關我們的網站、應用程式和政策的資訊。

向你發送直接營銷訊息

向你傳送產品目錄和其他印刷營銷材料。

處理子公司正式簽約以代表我們處理的資訊，例如執行你的購買訂單、管理你的 LEGO ® 帳戶、LEGO Insiders 活動，及/或管理 LEGO.com 偏好中心或我們的 Cookie 設定中你設定的偏好

帳戶、LEGO Insiders 活動，及/或管理 LEGO.com 偏好中心或我們的 Cookie 設定中你設定的偏好 內部研究、分析和報告

識別、審核及阻止所有可能違反我們政策的活動或違法活動。 向歐洲經濟區以外的 The LEGO Group 旗下公司作出的傳輸乃基於《企業約束規則》。 與其他公司共享資訊 請在下方了解我們的受信任第三方類別清單，我們會與他們共享你的資料。我們向以下類別的第三方/供應商披露個人資料： **IT 服務提供商。**我們與全球的一系列受信任的合作夥伴合作，包括市集平台提供商，為我們面向顧客和合作夥伴的活動及內部 IT 和管理系統提供 IT 服務和系統管理服務。

**全球支付提供商和處理合作夥伴。**他們為線上、我們的商店或透過開發票或轉帳的方式及市集交易確保安全高效的支付流程。

**雲端儲存空間合作夥伴。**我們將我們和你的資料儲存在安全資料中心。

**CDN 提供商。**我們使用內容分發網絡 (CDN) 來優化我們網站的性能和安全性。CDN 透過使用位於不同地理位置的伺服器，協助有效分發內容。這表示當你瀏覽我們的網站時，你的某些數據（例如 IP 位址及瀏覽器資訊）可能會由我們的 CDN 提供商處理，以確保快速可靠傳遞我們的內容。

作為我們網站安全措施的一部分，我們亦使用 Cloudflare Turnstile，此服務旨在透過區分真人使用者與機器人，協助防止對我們服務的濫用及自動化誤用。在此情況下，Cloudflare 可能會基於安全及防範濫用之目的，處理某些技術及安全相關資訊。您可於 Cloudflare 有關 Turnstile 的私隱政策中進一步了解 Cloudflare 如何在此情況下處理個人資料：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。

作為我們網站安全措施的一部分，我們亦使用 Cloudflare Turnstile，此服務旨在透過區分真人使用者與機器人，協助防止對我們服務的濫用及自動化誤用。在此情況下，Cloudflare 可能會基於安全及防範濫用之目的，處理某些技術及安全相關資訊。您可於 Cloudflare 有關 Turnstile 的私隱政策中進一步了解 Cloudflare 如何在此情況下處理個人資料：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。 **防欺詐與檢測合作夥伴和機構。**他們與 The LEGO Group 合作以確保 The LEGO Group 不受到欺詐，並確保市集詐騙的預防和偵測。

**倉儲、包裝、運輸和交付合作夥伴。**他們幫助我們將產品交付到世界各地顧客和業務合作夥伴手中。

**目錄印刷、郵寄及郵政合作夥伴。**上述合作夥伴有助確保我們的目錄、雜誌或其他印刷營銷材料送達予你。

**數據代理和數據採集商業組織合作夥伴。**他們幫助我們利用目錄、雜誌和其他印刷或線上營銷和廣告以吸引潛在的新購物者。他們亦幫助我們防止一些意外狀況，例如防止多個 LEGO ® 目錄同時送到你手中。

目錄同時送到你手中。 **營銷和廣告合作夥伴。**當你透過我們的線上平台、社交媒體、店內或其他方式與 The LEGO Group 互動時，他們可以提供定製的廣告、促銷、抽獎、比賽和活動。他們也幫助我們找到新的潛在購物者以提供營銷訊息（也稱為「類似受眾拓展」），或幫助我們更好地確保不向對有關產品或服務不感興趣的購物者提供行銷訊息（也稱為「排除受眾」）。

**B2B 合作夥伴，包括 Merlin Entertainments 和 LEGO ® 認證商店合作夥伴。**他們幫助我們運作促銷、抽獎、比賽和活動，包括 LEGO ® Insdiers 忠誠度計劃或 LEGO Family Club，並幫助提供定製的廣告和購物者深入見解。

認證商店合作夥伴。**他們幫助我們運作促銷、抽獎、比賽和活動，包括 Insdiers 忠誠度計劃或 LEGO Family Club，並幫助提供定製的廣告和購物者深入見解。 **社交媒體合作夥伴和線上搜尋平台。**這些有助我們保持線上狀態，讓你可以在你常用的平台上與 The LEGO Group 互動，並方便我們能夠提供個人化的產品營銷，以及更廣泛了解我們的顧客和消費者如何透過這些平台和合作夥伴與我們互動、我們的品牌認知度及在社交媒體平台上與 The LEGO Group 互動並提供意見回饋的用戶類型。

**協助我們提供客戶支援和獲取洞察分析的第三方供應商。**他們有助我們從社交媒體平台獲取社交媒體資料、了解 The LEGO Group 的品牌認知度、建立關於在社交媒體平台上與我們互動並提供有關 The LEGO Group 品牌意見回饋的用戶的洞察分析，並協助我們提供更有效率的客戶支援。

**調查、問卷和產品評價供應商。**他們幫助我們確保獲取關於您的 LEGO 體驗的寶貴反饋意見。

**全球稅務和海關當局、監管機構和其他當局。**在特定情況下需要向他們上報處理活動。

**專業顧問。包括全球的律師、銀行家、審計師和保險公司。**這些合作夥伴為 The LEGO Group 提供諮詢、銀行、法律、保險及會計服務，包括反洗錢和認識客戶驗證合作夥伴。我們與這些合作夥伴共享資料，以便對 BrickLink ® 上的所有賣家進行反洗錢和認識客戶檢查，以確保遵守金融法規並防止詐騙活動。

上的所有賣家進行反洗錢和認識客戶檢查，以確保遵守金融法規並防止詐騙活動。 **遊戲平台合作夥伴。**這有助於我們展示品牌，允許您與 The LEGO Group 互動，並將您的 LEGO 帳戶與提供此功能的遊戲平台帳戶連結起來。

線上市場合作夥伴 。包括 BrickLink 第三方賣家和買家、支付處理器、爭議解決服務、社群論壇版主和賣家驗證服務。這些合作夥伴協助我們營運 BrickLink 市集和服務，促進買賣雙方之間的交易，透過文件驗證驗證賣家身份，解決交易糾紛，並維護安全的社群空間。

。包括 BrickLink 第三方賣家和買家、支付處理器、爭議解決服務、社群論壇版主和賣家驗證服務。這些合作夥伴協助我們營運 BrickLink 市集和服務，促進買賣雙方之間的交易，透過文件驗證驗證賣家身份，解決交易糾紛，並維護安全的社群空間。 BrickLink ® 市集上的買家和賣家 。我們將與賣家共享你的資料，以便履行訂單；同樣，買家亦可以看到賣家的聯絡資訊。

。我們將與賣家共享你的資料，以便履行訂單；同樣，買家亦可以看到賣家的聯絡資訊。 論壇用戶。如果您參與 BrickLink 論壇，您發佈的任何資訊都將提供予所有論壇用戶，包括未登入的公眾用戶。攝影服務供應商。- 當你在我們的景點乘坐機動遊戲時，我們會使用一家值得信賴的攝影服務供應商來捕捉你的體驗影像。 其他使用和披露 我們亦將在我們認為必要或適當的情況下使用和披露個人資料： (a) 以遵守適用法律（可能包括你居住的國家/地區以外的法律）；(b) 以回應公共和政府機構（可能包括你居住的國家/地區以外的當局）的要求；(c) 與執法部門配合；(d) 以保護我們的權利、私隱、安全或財產，以及我們的聯屬公司、你或其他人的權利、私隱、安全或財產。 此外，在進行任何潛在或實際重組、合併、出售、合資、轉讓的情況下，我們將使用、披露或傳輸個人資料予第三方。 傳輸至第三方國家/地區 The LEGO Group 在全球營運，可能會將個人資料傳輸至你居住國家/地區或向你提供服務的國家/地區以外的地點。

The LEGO Group 將所有個人資料儲存在位於歐洲經濟區（「EEA」）內的伺服器上。

在必要時（例如為你提供服務），個人資料可能會傳輸至（或可從）以下地點存取，包括英國、澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、南韓、美國及香港。無論你的個人資料傳輸至何處，我們均會透過實施適當的合約、技術及/或組織保障措施，確保你的個人資料在任何地方均獲得相同級別的保護。

如果我們將你的個人資料傳輸至 EEA 以外的地區，我們將透過確保至少符合以下其中一項條件，以確保你的個人資料獲得類似的保護； 歐盟委員會已決定有關國家具有充分的保護水準；或

設有《企業約束規則》（Binding Corporate Rules, BCR)（用於公司之間的傳輸）；或

使用標準合約條款（歐盟示範條款）；或

適用特殊情況下的例外情況，例如為履行與你訂立的合約或你同意的特定傳輸。

第 3 部份：COOKIE 及類似技術（以下簡稱「COOKIE」） Cookie 是指瀏覽器在你的電腦或裝置上留下的小型數據檔案。Cookie 本身不包含或收集資訊。但是，當伺服器透過網頁瀏覽器讀取 Cookie 時，可以幫助網站提供更方便用戶的服務，例如記住先前的購買記錄或帳戶詳細資料。

有關 Cookie 以及如何管理它們的更多資訊，請閱讀我們完整的 [Cookie 政策][7]和 [Cookie 聲明][8]，或在 LEGO.com 或數碼遊戲或應用程式（如適用）中點擊你的 Cookie 設定。

第 4 部份：家長須知 家長須知：The LEGO Group 如何處理兒童的個人資料 保障兒童的線上安全 我們非常注重保障小朋友線上安全，並提供額外的私隱流程，以確保我們的年輕粉絲安全地使用我們的線上管道。事實上，有些功能設有年齡限制，以防止兒童無意中使用此等功能。我們也會採取一切合理措施，確保我們不會故意收集、儲存、使用或處理未經家長同意而使用這些功能的兒童的個人資訊。 我們加入了一個數碼兒童安全計劃，該計劃會對本公司進行年度稽核，以確保我們在與小朋友進行線上互動時遵守規則。 在個人資料方面，我們會為未滿 16 歲（或更高年齡，視乎當地法律要求）的使用者徵求父母的同意。BrickLink® 的用戶必須年滿 18 歲（或更高年齡，視乎當地法律要求）才能註冊成為買家或賣家。 如果你對本私隱政策有任何疑問或疑慮，請聯絡我們。 處理兒童的個人資訊時，我們會採取額外措施保護他們的私隱，其中包括： 確保告知家長我們會從兒童那裡收集、儲存、使用和處理哪些個人資訊，並解釋我們是否會共享這些資訊；

徴求家長同意以收集、使用和處理兒童資料，並徴求同意以向兒童傳送我們產品和服務的相關資訊，以符合法律規定；

限制我們如何收集、儲存、使用和處理兒童個人資訊，僅收集他們參加某項線上活動時合理需要的資料。

對於我們從兒童那裡收集來的個人資訊，家長享有存取權或請求存取的選擇權 – 家長也可以要求變更或刪除其兒童的個人資訊。 收集和使用兒童資訊 我們有一些網站、渠道和應用程式在設計時考慮到各個年齡層的家庭和用戶，而另一些網站、渠道和應用程式旨在供兒童使用。每次我們收集某個兒童的個人資訊時，僅會在提供服務所需的時間內或根據法律規定記錄在案的時間內保留這些資訊。 雖然兒童可以選擇是否與我們共享其資訊，但如果他們並未提供其資訊，則可能無法使用我們網站的某些功能。如果實現功能需要個人資訊，我們僅要求提供參與該活動所合理需要的資訊。 以下是我們收集兒童資料的情形舉例： **兒童線上註冊時。**兒童可以在我們的網站上註冊，以存取各種服務，包括內容、遊戲和比賽。在註冊過程中，我們會要求兒童提供其家長或監護人的電子郵件地址、該兒童姓名、性別、出生日期、用戶名和密碼。我們會出於安全和傳送通知的理由使用此資訊。我們強烈建議兒童建立一個不包括任何個人資訊的用戶名稱。

**兒童分享他們自己創作的內容時。**我們的一些網站允許兒童自己創作或使用內容。由於其中只有部分功能需要兒童的個人資訊，因此並非所有活動都需要獲得家長或監護人的同意。每當某項活動可能允許兒童共享個人資訊時，我們都會要求家長或監護人提供「可驗證的家長同意」（更高級別的家長同意）。個人資料類型例如：故事、任意文字欄位、允許輸入文字或自由手寫輸入資訊的繪圖、兒童的照片、音訊剪輯、影片檔案或任何類型的內容或其他可以在某些方面明確辨識該兒童身份的持久識別碼。

**兒童參加比賽和抽獎時。**如果兒童想參加比賽，我們會要求他們提供兒童參加比賽所需的個人資訊。我們通常只要求提供兒童的名字（以便我們區分來自同一家庭的兒童）及家長或監護人的電郵地址（以便我們依法通知監護人）。我們只有在兒童贏得比賽或中獎時才會聯絡家長，以獲取寄送獎品的地址。如果比賽要求兒童提供創作內容方可參加比賽，我們可能需要提前透過電郵徵求家長的同意，以確保滿足兒童自己所創作內容的私隱要求（請參閱上述有關兒童創作內容的資訊）。未經同意，兒童將無法參加我們舉辦的比賽。

**兒童收到我們的電郵時。**我們可能需要詢問兒童的聯絡方式（包括電郵地址），以便回答他們提出的問題。如果需要再次與兒童聯絡，比如回答其他問題，我們會請求其家長或監護人提供電子郵件地址。然後，我們只會在滿足兒童的要求所需的時間內保留其線上聯絡資訊，且不會將這些資訊用於任何其他目的。如果我們需要兒童的線上聯絡資訊以便進行持續溝通，我們會盡早要求提供家長或監護人的電郵地址，以便我們隨時向成年人通報我們要收集的資料，並向家長提供要求我們停止收集資料的選項。家長或監護人可以按照每次通訊中的取消訂閱說明以隨時結束我們與其兒童進行的任何通訊（如果有多種通訊方式，成年人可能需要分別退出每一種通訊方式）。另外，他們亦可以聯絡我們的 LEGO ® 顧客服務團隊。

顧客服務團隊。 **兒童收到應用程式推送通知時。**許多應用程式會向用戶「推送通知」至顧客的手機或裝置上，以便他們了解更新資訊（有時甚至在並未使用該應用程式的情況下推送）。我們的某些應用程式專為兒童使用而設計。我們要求兒童提供其家長或監護人的電子郵件地址，以便我們在透過應用程式向兒童傳送推送通知前告訴成年人其兒童的請求。未經家長同意，我們不會將裝置識別碼與任何其他個人資訊連結起來。如果你希望兒童停止接收來自我們其中一個應用程式的推送通知，可以隨時變更該兒童所使用裝置的設定。

**我們收集位置資訊時。**我們的一些網站、渠道和應用程式專為兒童設計。在收集兒童所在街道名稱、地址或座標資訊前，我們會透過電郵徵得家長或監護人的同意。此舉是因為這些資訊會有效促使我們能夠識別出某個特定兒童。相反，兒童所在城市、國家/地區的資訊與特定兒童沒有直接關聯，因此在收集此等資訊時不需要獲得家長的同意。原因是使用這種泛泛的資訊無法幫助識別出具體的兒童身份。如果您希望我們停止收集此等位置資訊，可隨時調整該兒童所使用裝置的設定。也可以請聯絡我們的 LEGO 客戶服務團隊。

**我們收集「持久識別碼」時。**為了對我們線上渠道的訪客提供更相關和個人化的線上體驗，我們會收集某些類型的資訊（例如 IP 位址、流動裝置的辨識符、瀏覽器、互聯網服務提供商、參考頁面、離開頁面、訪客頻率、操作系統、日期戳記、時間戳記及點擊串流數據）。我們會使用 Cookie、像素、Flash Cookie、網絡指標和其他唯一識別碼（請參看本私隱政策中的 Cookie 部分所述定義）等技術以收集這些資訊。我們可能會自行收集此資訊，或要求第三方代表我們處理該資料。我們使用這些資料，以便兒童可以使用線上功能和參與活動，並且以便我們自訂內容、改進我們的線上渠道、分析線上渠道效能以及建立匿名報告。如果我們由於任何其他原因想要收集兒童的資料，我們均會提前聯絡該兒童的家長或監護人徵得同意。在我們的 Cookie 政策和 Cookie 聲明中可查看在我們的網站和應用程式中收集「持久識別碼」的第三方營運商清單。 請求家長同意 我們會採取不同類型的方式徴求家長同意，具體取決於我們正在處理的兒童資料類型以及出於甚麼目的。





透過電子郵件徴求家長同意

如果我們需要收集兒童的個人資訊以提供兒童請求的服務，我們將根據法律規定徵求家長同意（例如美國的 COPPA 法規和歐盟的 GDPR 法規）。我們將向該兒童的家長或監護人傳送電子郵件，解釋我們要收集哪些資訊，以及打算如何使用這些資訊，並要求家長表示同意或拒絕。如果在合理的時間內未收到家長同意，我們將刪除從該兒童那裡收集的所有資訊，包括我們徴求同意的該成年人的聯絡資訊。





徴求「經過驗證的家長同意」

如果某個兒童想要透過我們的某個網站或在線上體驗中公開分享或與第三方共享個人資訊，我們將尋求較上述電郵請求更高級別的家長同意。我們可能會要求透過信用卡或其他付款方式（涉及象徵性費用）進行驗證，或審核家長的政府簽發身份證。





如果尚未聯絡家長或監護人以徴求同意，該怎樣做？

如果 16 歲以下（或在法律規定年齡較大的國家）兒童使用設有年齡限制的專為兒童設計的線上渠道，我們將在收集兒童的任何個人資訊前向其家長或監護人傳送電郵。如果你認為你的兒童正在參與需要收集其個人資訊的線上活動，而你或另一位家長/監護人尚未收到徵求你同意的電郵，請[聯絡我們]。除非成年人已明確表示接受營銷電子郵件或參加允許使用電子郵件聯絡的活動，否則我們不會將提供家長同意資訊的電子郵件地址用於任何其他目的。 家長選擇權和控制權 家長或監護人可以隨時拒絕我們進一步使用和收集其兒童的個人資訊。家長或監護人可以要求我們從記錄中刪除我們收集的與其兒童帳戶相關的個人資訊。由於某些服務需要個人資訊，因此，刪除兒童的記錄可能會導致其將來無法使用帳戶、會員資格或服務。

如果兒童擁有已註冊的 LEGO® 帳戶，家長或監護人可以透過以下方式存取、變更或刪除我們收集的該兒童的個人資訊： 使用兒童的用戶名稱和密碼登入兒童的 LEGO 帳戶；或

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