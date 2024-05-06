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最后一次修改: 2026年 5 月 22 日

这个通知是怎么回事

首先，很高兴您能来和我们一起玩，但我们需要告知您在使用我们的乐高集团职业平台时的隐私权，如下文 "谁对您的个人信息负责？"部分所述， LEGO System A/S或其他乐高法律实体是个人信息处理者。

在本通知中， "我们"或 "我们的 "指的是乐高集团。

要在线申请乐高集团的职位，您必须使用自己选择的用户名和密码在我们的网站上创建并注册您的个人资料。您需要使用用户名和密码才能访问您的个人资料

如果您未达到当地法定年龄，请务必咨询您的父母/法定监护人。同时请注意，乐高集团在与您建立雇佣关系之前，必须征得您父母/法定监护人的同意。

乐高集团收集哪些个人数据？

我们收集您的个人资料，以便评估您是否适合我们空缺的工作岗位，例如：

个人资料（如姓名、用户名和密码）

联系信息（如地址、电子邮件、电话号码）

背景、学历和简历信息（如学历、学位、成绩、工作经历等参考信息）

申请（例如，有外部推荐信的有意向申请）

照片（如附在申请表上的肖像）

如果您作为候选人被邀请参加面试，我们可能还会在当地法律允许的范围内要求您提供以下相关信息：

来自于前雇主等证明人的背景调查

其他背景调查：但该等调查仅适用于某些职位和级别，仅适用于被选中参加第二次面试或接近 "录用阶段 "并事先同意接受背景调查的候选人。

犯罪记录

测试结果

财务信息（如银行账号、工资、债务、社会福利、养老金、信用报告等）

特殊类别的个人信息（如健康数据或您的工会会员身份，如果法律允许且与特定职位相关的话）

LinkedIn 和其他相关社交媒体上的个人资料

乐高集团在遵守适用法律的前提下，完全依据业绩和资历做出所有与雇佣相关的决定。因此，您只需提供与申请审核相关的个人信息，而无需提供诸如种族或民族血统、政治或哲学取向、宗教信仰、工会会员身份或性取向等个人信息。

请特别注意：

当您在美国申请职位时，我们会要求您在一份单独的调查问卷中提供某些特定的人口统计信息，因为我们有义务为合规之目的收集该等信息。如果您选择不提供所列信息，您的申请将不会受到任何影响；

当您申请的职位根据法律或我们的内部政策要求提供健康证明时，您可能还需要按照适用的当地法律参加健康检查；

当您申请的职位根据法律或我们的内部政策要求提供犯罪记录、信用报告或签证/工作许可等信息，您可能也需要按照当地法律提供这些信息；以及

如果您已经在乐高集团内部任职，我们在此次招聘过程中收集的个人信息，包括但不限于您的内部工作经历、考核、评估和分析结果、教育和课程等信息，将在您申请内部新职位时自动随同您的申请一起提供。

如果您的申请成功，最终录用与否可能取决于您的岗前检查结果是否符合我们的要求。

处理您个人信息的目的是什么

我们将处理您提交的和/或从外部（通过推荐信、测试和相关社交媒体）收集的个人信息，用于评估您是否为现有职位的合适候选人，以及在您注册工作代理后通知您的合法目的。

当您创建求职者主页账户时，我们将处理您的个人信息，作为让您访问我们的乐高集团招聘平台并使用其工具的一部分。

如您申请位于丹麦、英国及马萨诸塞州的职位，我们可能使用招聘工具（包括具备人工智能辅助功能的工具），以协助我们评估您的候选资格、将您的资历与岗位要求进行匹配、辅助招聘人员对申请进行审阅及优先排序，以及在相关情况下。这些招聘工具仅用于支持招聘流程，并非替代人工决策。招聘人员及用人经理仍将负责对候选人进行审查并作出最终决定。

我们将使用您的个人数据（不包括特殊类别的个人数据）进行分析和得出统计结果，以了解招聘流程的趋势，并帮助改进我们的招聘和招聘流程。

特殊类别的个人信息（如健康数据或您的工会会员身份，如果与特定职位相关），在法律授权的情况下，为履行乐高集团或您在就业、社会保障和社会保护法领域的义务和行使特定权利的目的所必需时进行处理。

最后，乐高集团会在必要时处理个人信息，以确立、行使或捍卫法律主张，并保护乐高集团、乐高品牌或乐高产品。

谁对您的个人信息负责?

乐高集团由遍布全球的多个不同法人实体组成。有关乐高集团的更多信息，请访问 https://www.LEGO.com/zh-cn/aboutus/LEGO-group/contact/locations。本通知以乐高集团所有公司的名义发布。

我们已任命一名全球数据保护官（"DPO"），负责监督与本通知相关的问题。如果您对本通知有任何疑问，请联系我们。您也可以写信给 DPO，地址如下:

LEGO System A/S

Aastvej 1, 7190 Billund

Denmark

Att: DPO

请注明您的姓名、国家及其他相关详细信息。

个人信息的传输和保护

作为一家在世界各地设有办事处和运营机构的全球性组织，我们将出于上述目的并根据适用法律，将收集到的个人信息以汇总或单独的形式传输给位于欧洲经济区内外的乐高集团在世界各地的各个部门、子公司、合资企业和关联公司，以及乐高集团的分包商（数据处理商），用于存储和服务目的。

乐高集团员工和实体仅在需要知情的情况下访问您的个人信息。只有在您同意的情况下，或在适用法律允许乐高集团披露信息的情况下，您的个人信息才会被共享给第三方，包括以下方面:

遵守保密协议的合作伙伴和其他业务关联人，以及

政府机构（如税务机关、警方和其他要求提供信息的公共机构，以及乐高集团有义务向其提供信息或经评估乐高集团可以向其提供信息的机构

关于我们对外提供您个人信息的接收方的具体信息，您可以来函获取。

乐高集团各实体之间的个人信息传输将以乐高集团具有约束力的公司规则为基础。

如果供应商和分包商在欧盟/欧洲经济区之外处理您的个人信息，此类个人信息的传输将受欧盟委员会充分性决定、欧盟批准的认证机制或欧盟委员会标准合同条款的约束。

您可以随时索取包括个人信息传输在内的传输协议副本。

针对自中华人民共和国境内收集和产生的个人信息，基于全球人力资源统一管理、评估应聘者与岗位的适配性等目的，在符合适用法律法规的前提下，您的个人信息将共享给乐高丹麦总部LEGO System A/S并存储在丹麦的服务器上。

安全措施

个人数据可在乐高集团内部的 IT 系统、服务器和应用程序中获取，这些系统、服务器和应用程序在访问和安全控制方面受乐高集团网络安全政策的约束。

乐高集团已经在我们的平台上实施了欺诈预防和检测措施，可用于识别不当访问和活动

乐高集团已采取技术和组织措施来保护您的个人数据，防止在我们掌握您的个人数据时出现未经授权或不当使用的情况。我们将个人数据存储在位于安全设施内的服务器上，并限制访问权限。我们会持续评估我们的安全措施。我们会尽最大努力确保适当的安全级别，以应对所处理的个人数据的特定风险，并要求我们的供应商和分包商采取同样的措施。

保留个人数据

乐高集团有一个保留计划，其保留条款适用于全国范围。我们根据该保留方案删除个人数据。任何保留期限的延长都将以适用法律要求为基础，例如记录法律合规性或争议或存档目的。

如果我们有必要为处理索赔或争议并为其辩护而保留信息，也可能会将个人数据保留更长时间。

您的隐私权

作为个人信息主体，您对我们所掌握的您的个人数据享有以下权利：

要求查阅 要求查阅我们处理的有关您的个人数据：您有权要求我们提供有关您个人数据的信息或访问您的个人数据。有一些豁免规定，这意味着您不一定能收到我们处理的所有数据。

要求查阅我们处理的有关您的个人数据：您有权要求我们提供有关您个人数据的信息或访问您的个人数据。有一些豁免规定，这意味着您不一定能收到我们处理的所有数据。 要求更正、补充 补充您的个人资料：如果您的个人资料不准确或不完整，您有权要求更正或补充。

补充您的个人资料：如果您的个人资料不准确或不完整，您有权要求更正或补充。 反对处理 反对处理您的个人数据：您有权要求我们不再处理您的个人数据。但是，该权利仅适用于某些情况，如果我们能提供继续使用您的个人数据的合法理由，我们可能不需要停止处理您的个人数据。

反对处理您的个人数据：您有权要求我们不再处理您的个人数据。但是，该权利仅适用于某些情况，如果我们能提供继续使用您的个人数据的合法理由，我们可能不需要停止处理您的个人数据。 要求删除 您的个人数据：您有权要求删除您的个人数据。请注意，在某些情况下，我们可能需要在您要求删除后保留您的部分个人数据，以履行我们的法律或合同义务。适用法律也可能允许我们保留您的部分个人数据，以满足我们的业务需求。

您的个人数据：您有权要求删除您的个人数据。请注意，在某些情况下，我们可能需要在您要求删除后保留您的部分个人数据，以履行我们的法律或合同义务。适用法律也可能允许我们保留您的部分个人数据，以满足我们的业务需求。 要求限制 处理您的个人数据：您有权要求我们只在有限的情况下处理您的个人数据，包括在您同意的情况下。

处理您的个人数据：您有权要求我们只在有限的情况下处理您的个人数据，包括在您同意的情况下。 要求可移植 要求可移植您的个人数据：这项权利使您有权获得仅通过自动方式处理的、基于同意或履行合同的个人数据的副本（以结构化、常用和机器可读的格式）。

要求可移植您的个人数据：这项权利使您有权获得仅通过自动方式处理的、基于同意或履行合同的个人数据的副本（以结构化、常用和机器可读的格式）。 撤回同意: 您可以随时通过电子邮件退出或联系我们的方式撤回同意。但是，这并不影响我们处理在您撤回同意之前获得的个人数据的权利，也不影响我们根据您的同意之外的其他法律依据继续处理部分数据的权利。

您可以随时通过电子邮件退出或联系我们的方式撤回同意。但是，这并不影响我们处理在您撤回同意之前获得的个人数据的权利，也不影响我们根据您的同意之外的其他法律依据继续处理部分数据的权利。 **提出投诉: ** 您可以随时向数据保护机构（如丹麦数据保护局）提出投诉。





如果您希望行使您的隐私权，请联系 [email protected] 或致函 LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Denmark, Att..：Data Privacy.