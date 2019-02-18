Open Sans

乐高集团在数字体验中采用 Open Sans 字体系列。

所有乐高®数字体验包括网站、社交媒体、应用程序、游戏、网页、数字图像、在线视频、数字数据和数据库。

2020 年 Open Sans 项目作者版权所有

https://github.com/googlefonts/opensans 由主要作者 Steve Matteson 管理。保留字体名称 “Open Sans”

EXO 2.0

乐高集团在数字体验中采用 Exo 2.0 字体：

乐高数字体验包括网站、社交媒体、应用程序、游戏、网页、数字图像、在线视频、数字数据和数据库。

Exo 2.0 字体系列

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

此字体软件经 SIL 开源字体授权，版本 1.1。

此许可证副本如下，也可通过常见问题解答 (FAQ) 获取：http://scripts.sil.org/OFL

Noto

乐高集团在数字体验中采用 Google Noto 字体。

乐高数字体验包括网站、社交媒体、应用程序、游戏、网页、数字图像、在线视频、数字数据和数据库。

汉语 (Noto Sans CJK TC & SC)

日语 (Noto Sans CJK JP 和 Noto Serif CJK JP)

韩语 (Noto Sans CJK KR 和 Noto Serif CJK KR)

俄语 (Noto Sans)

Noto 为 Google Inc. 的注册商标Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), with Reserved Font Name:汉语 (Noto Sans CJK TC & SC)、日语 (Noto Sans CJK JP 和 Noto Serif CJK JP)、韩语 (Noto Sans CJK KR 和 Noto Serif CJK KR) 和俄语 (Noto Sans)

译文

本文为 SIL 开源字体许可证 (OFL) 的非官方翻译，包括汉语、日语、韩语和俄语版本，其并非由 SIL International 发布，也非使用 OFL 字体的法定发布条款。在 OFL 下发布的版本仅在使用原创英语文本时有效。

然而，我们发现，这种非官方翻译有助于不熟悉英语的用户和设计师更好地了解 SIL OFL，更轻松地在这一协作式字体设计模式下使用和发布字体系列。我们鼓励考虑在 OFL 下发布其作品的设计师阅读自己母语版本的常见问题解答（如果提供）。

请访问 https://scripts.sil.org/OFL 获取此许可证的正式版本并浏览常见问题解答 (FAQ)

此字体软件经 SIL 开源字体授权，版本 1.1。

此许可证副本如下，也可通过常见问题解答 (FAQ) 获取：http://scripts.sil.org/OFL

SIL 开源字体许可证

版本 1.1——2007 年 2 月 26 日

序言

开源字体许可证 (OFL) 旨在促进全世界合作型字体项目的发展，支持学术界和语言学界的字体创新，并为可能与他人合作共享和改进的字体提供自由而开放的框架。

只要本身未出售，OFL 允许对授权字体自由进行使用、研究、修改和重新发布。只要衍生品不使用任何保留名称，这些字体（包括所有衍生品）可以与任何软件一起捆绑、嵌入、重新发布和/或出售。然而，这些字体及衍生品不得在任何其它类型的许可证下发布。将字体保留在本许可证下的要求不适用于使用这些字体或它们衍生品创建的任何文档。

定义

“字体软件 (Font Software)” 是指“版权所有者”在本许可证下发布并明确表示授权的一系列文件。可以包括源文件、构建脚本和文档。

“保留字体名称 (Reserved Font Name)” 是指在版权声明之后指定的任何名称。

“原始版本”是指由版权所有者分发的系列“字体软件”组件。

“修改版本”是指通过添加、删除或替换“原始版本”中部分或全部组件，转换格式或将“字体软件”移植到新环境而产生的任何衍生品。

“作者”是指为“字体软件”做出贡献的设计师、工程师、程序员、技术文档工程师或其他人员。

许可与条件

特此免费向任何得到字体软件副本的个人授予使用、研究、复制、合并、嵌入、修改、再分发和销售字体修改或未修改副本的权利，但需要遵守以下条件：

1.不得单独销售“字体软件”或其任何个别组件，无论“原版”还是“修改版”。

2.“字体软件”的“原始或修改版本”可以与任何软件一起捆绑、再分发和出售，但每个副本须包含上述版权声明和本许可。它们既可以作为独立文本文件、可读标题，也可以包含在文本或二进制文件的适当机器可读元数据字段中，只要用户能够轻松查看这些字段即可。

3.除非相应的“版权所有人”授予明确书面许可，否则本字体软件的任何“修改版本”均不得使用“保留字体名称”。此限制仅适用于呈现给用户的主字体名称。

4.“版权所有人”或本“字体软件”作者的姓名不得用于推广、认可或宣传任何修改版本，除非用于感谢“版权所有人”和作者的贡献，或者获得他们明确书面许可。

5.本“字体软件”无论修改或未修改，部分或整体，均必须完全在本许可证下分发，不得在任何其它许可证下分发。将字体保留在本许可证下的要求不适于使用本“字体软件”创建的任何文档。

终止许可

如果不满足上述任何条件，则此许可证无效。

免责声明

本“字体软件”按“原样”提供，不提供任何形式的保证（明示或默示），包括但不限于任何适销性、特定用途的适用性及不侵犯版权、专利、商标或其它权利的保证。在任何情况下，无论出于合同、侵权或其它原因，还是由于使用或无法使用本软件或字体软件的其它交易而产生的任何索赔、损害或其它责任，包括任何一般、特殊、偶然或间接损害，版权所有人不承担任何责任。