隐私政策（包含最新更新）

隐私政策

最后修订日期：2026年5月25日

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第1部分：数据隐私法与您的数字权利 本政策是关于什么内容的？ 欢迎阅读我们的 隐私政策！很高兴您能更多地了解我们如何保障您的信息安全。本政策将向您说明，当您访问或使用我们的服务或应用程序（App）时，我们如何保护您的个人数据。本《隐私政策》还将说明您的隐私权以及法律如何保护您。最后，本《隐私政策》涵盖我们的线上和线下数据收集活动，包括我们可能通过各种渠道收集的个人数据，例如网站、App第三方社交网络、零售商店、销售点以及活动。 这是我们的总体隐私政策。对于某些司法管辖区，其他国家/州的特定条款可能适用。请点击此处查看具体规定。 换言之，如果您正在寻找有关我们如何收集、存储、使用和共享您的个人数据的更多信息，那么这里非常适合您！ 谁将对您的个人数据负责？ 乐高集团由遍布全球的多个不同法人实体组成。您可以在此了解更多关于乐高集团的信息：https://www.LEGO.com/aboutus。 本隐私政策代表乐高集团内所有公司发布。在这些公司中，乐高 System A/S 是数据控制者（负责管理数据）；如果您是与某个本地乐高集团实体直接签订合同，则该乐高集团实体就是与该合同相关的数据控制者。在本隐私政策中，当我们使用“我们”时，是指 LEGO System A/S 以及您直接签约的本地乐高集团实体。 我们任命了一名数据保护官 (DPO)，负责监督与本《隐私政策》相关的问题。如果您对本政策有任何疑问，请访问 contact us。您也可以按以下地址向 DPO 发送信函： LEGO System A/S

Aastvej 1

7190 Billund

Denmark

收件人：DPO 请提供您的姓名和与您的查询相关的国家/地区。 我们通常会在30天内回复，除非您所在国家的隐私法律规定了更短的答复时间，在这种情况下我们会遵守该时限。 您的隐私权 作为数据主体，您对我们持有的您的个人数据拥有以下权利： 请求访问您的个人数据 。您有权访问我们保留的关于您的个人数据。在许多情况下，这些信息已经出现在我们为您提供的在线服务中。但是，由于法律原因、他人隐私保护以及乐高集团在商业惯例、专有技术、商业秘密和内部评估方面的考虑，您的访问权可能会受到限制。

请求更正不正确或不完整的数据 。如果我们所拥有的与您有关的数据不正确或不完整，您有权要求更正数据，但同时需要遵守法律的相关限制。

请求 删除在以下情况下，您有权请求删除您的数据：

当个人数据不再是实现其收集或处理目的所必需时；

当您撤回对个人数据处理的同意，并且没有其他合法理由处理个人数据时；

当您反对处理，且没有正当理由继续处理时；或

或者处理行为违法时 请注意，在某些情况下，在您要求删除您的个人数据之后，我们可能需要保留您的部分个人数据以履行我们的法律或合同义务。适用法律也可能允许我们保留您的部分个人数据，以满足我们的业务需求。 限制处理个人数据 。如果您对我们录入的有关您的数据的正确性或数据处理的合法性提出质疑，或者如果您依据您享有的反对权对数据处理提出反对，您可以要求我们限制对这些数据的处理。在此情况下，数据处理将仅限于存储，直到可以确定数据的正确性，或者可以确定我们的合法利益是否凌驾于您的利益之上。即使如上所述，对您的数据的处理受到限制，但如果我们需要实施一项法律主张，或者需要处理以前收集的数据（如果您之前已同意），乐高集团也可能以其他方式处理您的数据。

。如果您对我们录入的有关您的数据的正确性或数据处理的合法性提出质疑，或者如果您依据您享有的反对权对数据处理提出反对，您可以要求我们限制对这些数据的处理。在此情况下，数据处理将仅限于存储，直到可以确定数据的正确性，或者可以确定我们的合法利益是否凌驾于您的利益之上。即使如上所述，对您的数据的处理受到限制，但如果我们需要实施一项法律主张，或者需要处理以前收集的数据（如果您之前已同意），乐高集团也可能以其他方式处理您的数据。 反对基于我们合法利益的处理 。您可以随时反对我们处理有关您的个人数据，即使我们是基于合法利益进行数据处理。如果我们处理您的数据是出于直接营销及相关分析之目的，您的反对意见将始终得到支持。如果您反对我们出于其他目的进行数据处理，我们将使用合法利益平衡测试，并考虑是否支持您的反对意见。

。您可以随时反对我们处理有关您的个人数据，即使我们是基于合法利益进行数据处理。如果我们处理您的数据是出于直接营销及相关分析之目的，您的反对意见将始终得到支持。如果您反对我们出于其他目的进行数据处理，我们将使用合法利益平衡测试，并考虑是否支持您的反对意见。 数据可携权 。您有权以机器可读格式接收您提供给我们的个人数据。此权利仅适用于通过自动方式处理的个人数据，且前提是您已同意或已履行合同。

。您有权以机器可读格式接收您提供给我们的个人数据。此权利仅适用于通过自动方式处理的个人数据，且前提是您已同意或已履行合同。 其他权利。如果您对我们处理您的个人数据的方式不满意，您有权向丹麦数据保护局投诉。丹麦数据保护局的联系信息请见 www.datatilsynet.dk。如果您位于丹麦以外的司法管辖区，您有权向您居住国的数据保护机构或其他主管机构提出投诉。您可以联系我们以获取更多信息。如果您对本政策有任何疑问，或者希望对我们处理您的个人数据提出投诉，请联系我们。 更多信息：更新 如果我们更改您个人数据的处理方式，我们将更新本《隐私政策》。我们保留随时更改我们的惯例和本《隐私政策》的权利，因此请时常了解我们《隐私政策》的任何更新或更改。

第 2 部分：个人数据 乐高集团会收集哪些个人数据？ 个人数据是有关某人的且可以借以识别此人的任何信息。我们可能收集、使用、存储和传输有关您的不同类型的个人数据，我们将其分类如下： 身份数据 - 包括名字、姓氏、用户名或类似唯一标识符、婚姻状况、称谓、出生日期和性别。

- 包括名字、姓氏、用户名或类似唯一标识符、婚姻状况、称谓、出生日期和性别。 联系达 - 包括账单地址、送货地址、电子邮箱地址和电话号码或类似联系数据。

- 财务数据 - 包括银行账户和支付卡详细信息。

- 包括账单地址、送货地址、电子邮箱地址和电话号码或类似联系数据。 - - 包括银行账户和支付卡详细信息。 交易数据 包括您往来的付款详情，以及您从我们这里购买的产品和服务的其他详情（对于 www.bricklink.com、我们或 BrickLink ® 平台上的其他人）、您请求的服务，以及您请求或使用的奖励和/或福利。

包括您往来的付款详情，以及您从我们这里购买的产品和服务的其他详情（对于 www.bricklink.com、我们或 BrickLink 平台上的其他人）、您请求的服务，以及您请求或使用的奖励和/或福利。 销售商验证数据 （如果您选择参与我们在 BrickLink 上的在线市场）包括新销售商验证程序所需的政府颁发的身份证明和公司注册文件。

（如果您选择参与我们在 BrickLink 上的在线市场）包括新销售商验证程序所需的政府颁发的身份证明和公司注册文件。 技术数据 - 包括互联网协议 (IP) 地址、您的登录数据、浏览器类型和版本、时区设置和位置、浏览器插件类型和版本、操作系统和平台、用户ID、MAC ID，以及您用于访问本网站、应用程序或数字体验的设备上的其他技术。

- 包括互联网协议 (IP) 地址、您的登录数据、浏览器类型和版本、时区设置和位置、浏览器插件类型和版本、操作系统和平台、用户ID、MAC ID，以及您用于访问本网站、应用程序或数字体验的设备上的其他技术。 档案数据 - 包括您的用户名和密码。

- 包括您的用户名和密码。 使用数据 - 包括关于您如何使用我们网站、产品和服务的信息，以及错误报告。

- 包括关于您如何使用我们网站、产品和服务的信息，以及错误报告。 市场与通信数据 - 包括您在接收我们及第三方的市场推广中的偏好、参与抽奖及其他奖品竞赛的情况，以及您的通信偏好。

- 包括您在接收我们及第三方的市场推广中的偏好、参与抽奖及其他奖品竞赛的情况，以及您的通信偏好。 社交媒体数据 包括您在社交媒体平台上与我们的互动信息（例如您点赞或评论我们的帖子，或在评论中标记我们），以及您在社交媒体平台公共页面上发布的与我们品牌相关的反馈和评论。我们还会从您在相关社交媒体平台上公开的档案中收集详细信息，如您的账号、档案图片，以及人口统计学数据（如年龄和性别）。

包括您在社交媒体平台上与我们的互动信息（例如您点赞或评论我们的帖子，或在评论中标记我们），以及您在社交媒体平台公共页面上发布的与我们品牌相关的反馈和评论。我们还会从您在相关社交媒体平台上公开的档案中收集详细信息，如您的账号、档案图片，以及人口统计学数据（如年龄和性别）。 跟踪数据 ，包括您在进入我们网站之前访问的页面、访问我们网站后浏览的位置，以及您如何与我们发送的电子邮件或其他消息互动（例如您是否删除或打开了邮件），或是否点击了关于我们产品或服务的社交媒体或其他平台上的广告。

，包括您在进入我们网站之前访问的页面、访问我们网站后浏览的位置，以及您如何与我们发送的电子邮件或其他消息互动（例如您是否删除或打开了邮件），或是否点击了关于我们产品或服务的社交媒体或其他平台上的广告。 评论和反馈数据 包括 BrickLink 市场中买卖双方之间的公开评级和评论，它们与各自的账户相关，可供其他访客查看，以及通过讨论面板、用户研究和乐高活动收集的其他数据。

包括 BrickLink 市场中买卖双方之间的公开评级和评论，它们与各自的账户相关，可供其他访客查看，以及通过讨论面板、用户研究和乐高活动收集的其他数据。 争议数据 包括买卖双方提交的与私人交易相关的争议，包括与这些争议相关的所有通信和行动记录。

包括买卖双方提交的与私人交易相关的争议，包括与这些争议相关的所有通信和行动记录。 论坛数据包括发布到社区的信息，例如大使网络、BrickLink 论坛和画廊，这些信息被视为公开信息。 我们还收集、使用和共享聚合数据，例如出于任何目的而进行的统计或人口统计数据。聚合数据可能来自于您的个人数据，但不被视为个人数据，因为这类数据不会直接或间接泄露您的身份。例如，我们可能会聚合您的使用数据，以计算使用特定网站功能的用户比例。但是，如果我们将聚合数据与您的个人数据合并或关联起来，使其可以直接或间接地识别您的身份，我们会将合并后的数据视为个人数据，并将根据本《隐私政策》进行使用。 我们使用假名数据，旨在尽量减少对您隐私的影响。 假名处理是一种替换或删除数据集中可识别个人信息的方法，但允许数据控制者或第三方通过合理的努力重新识别该个人数据。请注意，与匿名处理不同，假名处理不会从数据中删除所有识别信息，但会降低数据集与个人身份的可链接性。 我们不会主动收集有关您的任何特殊类别个人数据（包括有关您的种族或民族、宗教或哲学信仰、性生活、性取向、政治观点、工会会员资格、您的健康信息或遗传信息、可用于识别的生物特征数据，或有关刑事定罪和犯罪信息。 如果您未能向我们提供必要的个人数据（在这种情况下，我们会通知您，例如，在我们的注册表单中明确此信息），我们可能无法为您提供我们的商品和/或服务。 乐高集团如何收集您的个人数据？ 我们从以下来源收集个人数据： 网站 - 包括由乐高集团运营或为其运营的任何网站，其中包括我们在自有域名/网址下运营的网站，以及我们在第三方社交网络（如Facebook）上运营的小型网站。

- 包括由乐高集团运营或为其运营的任何网站，其中包括我们在自有域名/网址下运营的网站，以及我们在第三方社交网络（如Facebook）上运营的小型网站。 移动游戏/应用 - 包括由乐高集团运营或为其运营的移动游戏或应用程序，例如智能手机应用程序。

- 包括由乐高集团运营或为其运营的移动游戏或应用程序，例如智能手机应用程序。 应用程序连接的玩具 包括由乐高集团制作或为其制作的，通过无线协议或电缆连接到应用程序的玩具。

包括由乐高集团制作或为其制作的，通过无线协议或电缆连接到应用程序的玩具。 电子邮件、短信和其他电子消息 - 包括您与乐高集团之间的电子通信。

- 包括您与乐高集团之间的电子通信。 客户服务 包括您与我们客户服务人员的电话或在线聊天。

包括您与我们客户服务人员的电话或在线聊天。 零售店 包括由乐高集团管理或为其管理的商店。

包括由乐高集团管理或为其管理的商店。 线上注册表格 包括 LEGO ® Insiders账户/乐高账户注册、乐高杂志订阅。

包括 Insiders账户/乐高账户注册、乐高杂志订阅。 线下注册表格 包括通过邮寄、门店演示、竞赛和其他促销活动或事件收集的纸质注册表格和类似表格。

包括通过邮寄、门店演示、竞赛和其他促销活动或事件收集的纸质注册表格和类似表格。 线上消费者竞赛和抽奖

我们的LEGO Insiders项目 包括您在该项目中的活动。

包括您在该项目中的活动。 调研您和/或您的孩子可能会亲自或在线参与。 乐高集团可能从第三方收集的个人数据 我们可能会从如下各种第三方和公共来源收到有关您的个人数据： -来自以下方的技术数据： 分析服务提供商； 广告网络；以及 搜索信息提供商。 来自技术、支付和交付服务提供商的 联系、财务和交易数据。

- 身份和联系数据 来自数据代理商或聚合商。

- 来自数据经纪商或聚合商的 数据。

- 来自您指示与我们共享数据的第三方的身份、联系方式和登录数据 （如使用第三方游戏平台或社交媒体服务如 Epic Games 或 Facebook等登录您的乐高账户）。

联系、财务和交易数据。 - 来自数据代理商或聚合商。 - 数据。 - （如使用第三方游戏平台或社交媒体服务如 Epic Games 或 Facebook等登录您的乐高账户）。 来自零售和娱乐合作伙伴的身份、联系和交易数据，如 Merlin Entertainments、BrickLink 市场销售商和买家（包括公开评论和反馈），以及乐高授权专营店合作伙伴。

-来自第三方平台（如社交媒体平台或搜索引擎，或合作伙伴网站或应用）的跟踪数据。

-来自社交媒体平台的社交媒体数据。我们通过第三方洞察服务提供商获取这些信息。 乐高集团如何使用您的个人数据？ 数据处理的目的和法律依据 乐高 ® 应用程序、应用程序连接的玩具和在线渠道 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 如果居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 使用 乐高 ® 应用程序、应用程序连接的玩具或在线渠道 技术数据

使用数据

跟踪数据

交易数据

身份数据

档案数据

审核和反馈数据

论坛数据

营销和通信数据

此外，还会通过我们的应用、应用连接的玩具或网站上的 Cookie* 收集数据。参见本政策的第 3 节或我们的 Cookie 政策

166 如果您想要在我们的应用程序和在线渠道中使用 LEGO ® Insiders账户/乐高账户（乐高账户），我们会处理您在注册 LEGO Insiders 账户、或编辑档案时提供的某些身份数据、联系方式数据和档案数据。 为了优化我们的应用、应用连接的玩具和在线渠道的用户体验和功能

为达到法定年龄的用户提供定制化营销，包括再营销

为衡量我们在第三方平台上的营销效果（针对达到法定年龄的用户）

为达到法定年龄的用户基于我们掌握的数据提供定制化的网站内容和体验

为了改进和定制您在我们的应用、网站和服务（如 LEGO Insiders项目和 LEGO.com）上的体验

确保我们的应用程序和网站的内容针对您和您的计算机或设备进行了优化

允许您参与我们的交互功能（如您已选择参与）

帮助您设置一个 LEGO Insiders 账户/乐高账户

验证并记录 LEGO Insiders 账户/乐高账户的创建者不是低于数字同意年龄的儿童

能够根据聚合数据生成统计数据和深度见解，以了解我们业务的健康状况，并衡量我们的广告活动和促销活动的有效性

向成年用户提供相关营销，无论是在我们自己的渠道中，还是通过第三方渠道（如社交媒体、搜索网站、市场平台），向成年用户提供相关营销

寻找/招募与我们现有客户相似的潜在新客户

侦测并应对针对客户账户的网络安全事件，包括防止欺诈和滥用，以及降低账户被盗用和/或数据泄露的风险。

启用社区功能，包括论坛、评论和用户生成的内容。

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，涉及我们对 Cookie 的使用（在您提供此类同意的范围内）

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条）：关于提供定制化网站体验

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，关于将您的个人数据与第三方平台共享，用于再营销、相似人群、排除和归因活动



合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们的合法利益在于能够优化和改进我们的应用和在线渠道，使我们的营销工作在自有渠道和第三方渠道中尽可能与成年消费者相关；并确保我们的应用、应用连接的玩具和网站能顺利运行。

合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条）。我们的合法利益在于能够及时应对与客户账户使用相关的隐私和安全威胁。

合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。乐高社区和论坛蓬勃发展，以及接收反馈以改善业务的合法权益。

订单履行 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 在 BrickLink ® 市场向我们或第三方销售人员下订单 身份数据和联系数据

交易数据

财务数据

争议数据

166 如果您想要在我们的应用程序和在线渠道中使用 LEGO ® Insiders账户/乐高账户（乐高账户），我们会处理您在注册 LEGO Insiders 账户、或编辑档案时提供的某些身份数据、联系方式数据和档案数据。

Insiders账户/乐高账户（乐高账户），我们会处理您在注册 LEGO Insiders 账户、或编辑档案时提供的某些身份数据、联系方式数据和档案数据。 交易数据

技术数据

营销和通信数据 为履行与您签订的购买协议，包括处理和发货您的订单，以及管理您退货或投诉的权利

遵守有关产品召回、记账和消费者权利等相关法律

了解我们的顾客是谁

允许您存储付款数据、身份数据和联系方式数据或类似信息，以便于未来的购买或与我们互动

实施防欺诈措施

向您发送营销信息

合同履行，《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，涉及我们之间的购买协议

法律义务，《通用数据保护条例》第 6(1)(c) 条，涉及我们遵守有关产品召回、簿记和消费者权益的法律

合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们的合法利益在于了解我们的顾客并为他们提供无缝的购物体验

合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们的合法利益是指防止发生与我们网站上的购买交易相关的欺诈活动

同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条 —— 用于向您发送营销信息



客户支持 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 与我们的客户支持部门互动 身份数据

联系数据

交易数据

使用数据

技术数据和有关技术问题的信息

产品问题/投诉

社交技能媒体数据和其他反馈（例如通过我们的沟通渠道传递）

审核和反馈数据

争议数据

卖方验证数据

一般问题

有关您提出咨询的原因的其他信息或内容 为您提供支持

查找订单或向您发送替换品

深入了解我们如何改进产品和服务

根据适用法律回应消费者投诉

为了履行我们与您就您的购买达成的协议 您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，

合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们的合法利益在于优化客户服务和产品，并为客户提供卓越的支持

法律义务，《通用数据保护条例》第 6(1)(c) 条，涉及我们遵守法律

合同履行，《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，涉及我们之间的购买协议

数字营销通信（如电子邮件、短信、推送消息、应用内消息或类似的直接电子营销） 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 在法律要求选择同意的国家，同意接收我们的一个或多个数字营销通信

尚未选择退出接收我们的一个或多个数字营销通信 营销和通信数据

必要的身份数据

有关您打开哪种类型的营销通信以及如何与内容互动的数据 以便能够向您传递相关的数字营销通信

从而进行内部统计并获取见解，面向希望接收的用户优化和定制通讯内容及发送方式

根据您的兴趣和偏好，在您通过乐高 ® 自有渠道与我们互动时以及通过第三方渠道（如社交媒体、搜索网站、市场平台）与我们互动时，向您提供相关的市场营销资讯

自有渠道与我们互动时以及通过第三方渠道（如社交媒体、搜索网站、市场平台）与我们互动时，向您提供相关的市场营销资讯 寻找/招募与我们现有客户相似的潜在新客户（“相似受众”），或确保现有客户不会被不相关的营销信息所针对（“抑制”） 您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，即您在订阅营销通信时提供的同意

我们在了解自有渠道以外（如社交媒体、搜索引擎或市场平台）的营销效果方面的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条

您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，允许我们在品牌渠道之外（如社交媒体、搜索引擎或市场平台）向您投放个性化营销

合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们基于网站购物者和用户的汇总见解，为您提供相关营销信息内容的合法利益

合法利益（《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条）。我们的合法利益是指获取统计数据供内部使用，以改进我们的产品和服务

印刷营销，包括目录、简报和其他印刷营销 您的行为 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 在我们的网站购物

未选择不接收我们的印刷营销

主动请求接收 乐高 ® 目录

目录 允许第三方数据代理通过普通邮件向您发送营销信息 营销和通信数据

必要的身份和联系数据

交易和使用数据

向您发送我们的邮寄营销，包括产品目录

与我们的第三方数据代理和数据聚合商共享，以确保您不会同时从我们双方收到 乐高 目录或其他 乐高 印刷营销（也称为数据抑制），或将您的退出请求转发给他们（当他们是您个人数据的数据控制者时）

基于汇总数据，了解我们针对您的营销的相关性和有效性，以寻找与您相似的新客户 我们的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，即向您发送包含与您已购买或浏览过的类似产品的印刷营销（您可以随后选择退出）

我们的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，即向您发送您明确请求的印刷营销，包括目录

您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，允许我们使用关于您的其他数据，专门定制我们发送给您的印刷营销内容，包括目录

我们的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，即确保良好的乐高品牌体验

我们的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，即了解我们印刷营销的整体效果

我们的合法利益，《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，即使用您的数据更好地了解现有客户的特征和偏好，并利用这些信息寻找与您相似的新客户

您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，允许我们使用关于您的其他数据，专门定制我们发送给您的印刷营销内容，包括目录

LEGO ® Insiders 账户/乐高账户/管理及统计与见解 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 注册并使用 LEGO ® Insiders 账户/乐高账户 我们处理您在注册 LEGO ® Insiders 账户/乐高账户或编辑档案时提供某些身份数据、联系方式数据和档案数据，这些信息由

Insiders 账户/乐高账户或编辑档案时提供某些身份数据、联系方式数据和档案数据，这些信息由 有关您的 LEGO Insiders卡号的信息

如果您在购买时使用了 LEGO Insiders 会员资格，则处理交易数据和购买者数据

使用 Cookie 收集的信息（在您同意使用 Cookie 的范围内），包括技术数据、跟踪数据和使用数据 为了让我们能够管理您的 LEGO Insiders 会员资格并为您提供会员权益

为了能够与您沟通有关 LEGO Insiders 会员资格的事宜

查看您如何赚取和使用 LEGO Insiders 积分

当您登录 LEGO Insiders 账户/乐高账户时，为您创建个性化体验，包括展示我们认为您可能喜欢的产品

基于汇总数据生成统计和见解，以改进 LEGO ® Insiders 项目，并为注册的购物者创造更多价值 例如，这包括改进未来奖励选择和 LEGO Insiders 项目的政策变更 我们这样做是为了评估和优化 LEGO Insiders 项目的健康状况，并管理、开发和推广该项目

Insiders 项目，并为注册的购物者创造更多价值 例如，这包括改进未来奖励选择和 LEGO Insiders 项目的政策变更 我们这样做是为了评估和优化 LEGO Insiders 项目的健康状况，并管理、开发和推广该项目 根据您的兴趣和偏好，在您通过 乐高 ® 自有渠道与我们互动时以及通过第三方渠道（如社交媒体、搜索网站、市场平台）与我们互动时，向您提供相关营销

自有渠道与我们互动时以及通过第三方渠道（如社交媒体、搜索网站、市场平台）与我们互动时，向您提供相关营销 寻找/招募与我们现有客户相似的潜在新客户（“相似受众”），或确保现有客户不会被不相关的营销信息所针对（“抑制”） 合同履行，《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，即我们与您关于 LEGO Insiders 账户的协议

合法利益（《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条）。我们的合法利益是指在您使用我们的平台时向您提供相关信息

您的同意，《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，涉及我们对 Cookie 的使用（在您提供此类同意的范围内）

合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及基于汇总数据生成统计和洞察

我们的合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及使用您的数据更好地了解现有客户的特征和偏好，并利用这些信息寻找与您相似的新客户

我们的合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及了解我们在自有渠道之外的营销效果（例如通过社交媒体、搜索引擎或市场平台）

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，允许我们与第三方共享您的数据，以便在我们的自有渠道之外向您投放相关的营销内容（再营销或排除），或寻找与您相似的用户投放此类营销内容（“相似受众”），例如通过社交媒体、搜索引擎或市场平台。

LEGO ® Insiders 账户/乐高账户 个性化体验和营销 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 在您已提供我们同意的情况下使用您的 LEGO ® Insiders 账户/乐高账户，为您提供相关的内容和体验 如果您在购买过程中使用了 LEGO Insiders 会员资格，我们将收集交易数据、跟踪数据和购买者数据，包括您在 LEGO.com 浏览的网页，以及您登录 LEGO Insiders 乐高账户时点击的产品信息

关于您打开和点击了哪些电子邮件或其他营销信息的数据

使用 Cookie 收集的信息（在您同意使用 Cookie 的范围内），包括技术数据、跟踪数据和使用数据

您参加哪些竞赛或抽奖活动的相关信息

关于您在 LEGO Insiders 账户中注册了哪些产品的信息 使我们能够基于您的个人信息预测您的偏好，从而自动调整我们的营销和您的体验，以符合您的个人兴趣。这包括 Insiders 积分余额、LEGO Insiders 积分兑换历史、LEGO Insiders 会员活动、购买历史、产品偏好、在线浏览 Cookie 数据（如果单独选择加入）、您的位置数据以及与您的 LEGO Insiders 账户相关的任何其他信息。 您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，涉及高级分析。您可以在创建 LEGO Insiders 账户时选择同意，或在您的 LEGO Insiders 账户页面上选择同意

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，涉及 LEGO.com 上的个性化流程

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，涉及我们对 Cookie 的使用（在您提供此类同意的范围内）

竞赛、抽奖、营销及其他促销活动 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 参加竞赛或抽奖，或接收我们关于竞赛、抽奖、活动或促销的通知 身份数据

联系数据 管理竞赛与抽奖活动

根据聚合数据生成统计数据和分析信息，以便我们确定业务、活动和促销的开展状况

在您赢得奖品时联系您

满足法规要求 合同履行，GDPR 第 6(1)(b) 条，即我们与您就竞赛或抽奖条款达成的协议

合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及基于汇总数据生成统计和洞察，以及在您中奖时联系您

法律义务，GDPR 第 6(1)(c) 条。

乐高集团自有社交网络 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 与乐高集团的社交网络互动（如乐高 ® Play 应用程序、LEGO Insiders、乐高 ® 创意 LEGO ® Ideas，以及 BrickLink ® 功能，如 BrickLink Studio 程序、BrickLink Designer 程序系列、BrickLink 和 BrickLink Studio 论坛） 您公开的信息，可能包括评论、图片、设计、回应、分享我们社交媒体帐户的帖子或其他用户生成的内容 审核和反馈数据

论坛数据

技术数据

跟踪数据

使用数据

社交媒体数据 回答您的问题

根据数字服务法的要求来审核内容并检测不当行为，包括在 BrickLink 社区论坛上进行内容审核

促进社区讨论和互动

报告和分析平台上的用户参与度

让您有机会影响我们推出的新产品

让您能够与其他用户分享信息 合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及回答您的问题以及报告和分析用户参与度

法律义务，GDPR 第 6（1）（c） 条，涉及内容审核和年龄验证要求，适用法律包括数字服务法

履行合同，GDPR 第 6（1）（b） 条，这是我们与您就 BrickLink 社区论坛和市场达成的协议

合同履行，GDPR 第 6(1)(b) 条，即我们与您关于知识产权转让的协议

您的同意，GDPR 第 6(1)(a) 条，涉及高级分析及您在我们的社交网络上发布的内容

第三方社交网络 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 与第三方社交网络功能互动，例如“点赞”功能*



在社交媒体平台上与我们互动，或提供与我们品牌相关的反馈。例如，当您在我们的社交媒体帖子上发表评论，或在其他公共页面或帖子中提供与乐高产品/活动相关的反馈时。 社交媒体数据，包括任何分享我们社交媒体账号帖子或其他用户生成的内容

社交媒体帖子和数字广告的表现分析数据

社交媒体数据

档案数据

评估与反馈数据

报告和分析用户对平台上发布的内容的参与度

让您有机会影响我们推出的新产品

使我们能够将通过社交媒体平台收到的信息汇总到一个中央系统中，以便我们能够更高效地回应个人，符合我们的品牌形象和价值观



获取洞察，以了解在社交媒体平台上与我们品牌互动并提供反馈的个人对我们品牌的认知以及其人口统计特征

合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，涉及分析和报告用户参与度和帖子表现。 *社交媒体平台可能会将其从乐高集团社交网络账号收集的个人信息，用于其自身隐私政策中所述的目的 合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 条，在必要时用于获取有关我们品牌认知以及与我们品牌互动并提供反馈的个人的洞察，并提供与我们的品牌形象和价值观一致的更高效的客户支持。

现场直播活动（门店和线上） 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 直接参与或以偶然方式出现在现场直播活动的观众或背景中*



*区域将被清晰标记，我们会征得被直接拍摄人员的同意 活动的实时视频流，其中包括录制区域中的人员。 身份数据 联系数据 跟踪数据 社交媒体数据 能够举办直播活动以与消费者互动。 允许消费者在直播期间实时聊天与我们互动。 经您同意，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(a) 条，涉及您直接参与此类直播活动。 合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条，涉及在直播活动中偶然被拍摄到的观众或背景人员。

视频监控和图像收集（在商店及其他相关乐高集团地点） 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 到访我们的乐高 ® 商店或其他可公开访问的乐高集团设施 使用我们的个性化马赛克肖像或小人仔工厂 我们场所的视频脚本 图像或身份数据 防止和记录犯罪行为，包括强行进入、抢劫、盗窃、袭击或欺诈，并为员工提供安全保障 分析客流量、商店布局和店内服务，以提供最佳的商店体验。 允许拼砌肖像机或小人仔工厂创建消费者所请求的图像或标签。 合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条），涉及防止在 乐高 ® 场所发生违法行为或犯罪行为 合同履行，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，允许履行消费者特别请求的服务。

商业合作伙伴与商业关系 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 以公司或个人身份与我们建立商业关系 选择作为销售者参与我们 BrickLink 在线市场 身份数据

联系数据

交易数据

档案数据

您提供给我们的其他个人信息

卖方验证数据 能够管理与您或您公司的商业关系

履行我们在商业关系中的义务

对市场交易进行自动风险评估。

验证卖家身份并防止市场欺诈。 合同履行，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，涉及我们之间的合同关系。

合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们的合法利益是指管理我们与您或您公司的关系

合同履行，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，涉及我们之间的合同关系。

合法利益，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(f) 条。我们在防止欺诈、确保平台安全和对市场交易进行风险评估方面的合法权益。

法律义务，GDPR 第 6（1）（c） 条，涉及我们遵守有关争议解决和欺诈预防的法律。

研究 您的操作 我们收集的信息 收集信息的原因 居住在欧盟/欧洲经济区的法律依据 参与研究调查、小组访谈或其他研究 身份数据

联系数据

照片或视频（如果研究方式为当面访谈）

审核和反馈数据

您提供给我们的其他个人信息 改进我们现有的产品和服务

开发和改进新产品 合同履行，根据《通用数据保护条例》第 6(1)(b) 条，涉及市场研究参与者许可。 同意 GDPR 第 6（1）（a） 条，允许参与者在个性化直接营销中提供调查答案，特别是针对参与者。 合法权益，GDPR 第 6（1）（f） 条，用于使用汇总层面收集的数据和见解开发和/或改进新的或现有的产品和服务

我们只会在合理必要的时间内保留您的个人数据，以实现我们收集数据的目的，包括满足任何法律、监管、税务、会计或报告要求的目的。如果发生投诉，或者如果我们合理地认为你我双方的关系可能发生诉讼，我们可能会将您的个人数据保留更长一段时间。 为了确定个人数据的适当保留期，我们会考虑以下因素：个人数据的数量、性质和敏感性；未经授权使用或披露您个人数据的潜在危害风险；我们处理您个人数据的目的以及我们是否可以通过其他方式实现这些目的；以及适用的法律、监管、税务、会计或其他要求。 乐高集团将与谁共享个人数据？ 与乐高集团旗下的公司共享信息 我们的子公司（乐高集团的其他公司）有时可能需要访问您的信息，以便代表我们或他们自己为您提供服务。他们需要您的个人数据，以便我们或他们可以执行上表中所列出的活动，包括如下例子： 提供您所要求的产品和服务

就您的帐户或交易事宜联系您

向您发送有关我们网站、应用程序和政策的信息

向您发送直接营销信息

向您发送产品目录和其他印刷营销材料

处理根据正式合同由子公司代表我们处理的信息，例如完成您下的购买订单、管理您的乐高账户、LEGO Insiders活动，以及/或在 LEGO.com 偏好中心或我们的 Cookie 设置中管理您的偏好

内部研究、分析和报告

识别、审查并阻止任何可能违反我们政策或触犯法律的活动 如果向欧洲经济区以外的乐高集团旗下公司传输数据，我们会遵守《约束性企业规则》。 与其他公司共享信息 请参阅此处我们的可信第三方类别列表，我们可能会与他们共享您的信息。我们与以下类别的第三方/供应商处理个人数据： IT 服务提供商 。我们在全球范围内使用一系列可信赖的合作伙伴，为我们提供 IT 服务和系统管理服务，—既涉及面向客户和合作伙伴的活动，也涉及我们的内部 IT 和管理系统。

。我们在全球范围内使用一系列可信赖的合作伙伴，为我们提供 IT 服务和系统管理服务，—既涉及面向客户和合作伙伴的活动，也涉及我们的内部 IT 和管理系统。 全球支付服务提供商和处理合作伙伴 。他们帮助我们确保安全高效的支付流程，无论是在线的、实体店内或通过开票或转账支付方式进行。

- 云存储合作伙伴 。我们将我们和您的乐高存储在多个安全乐高中心。

。他们帮助我们确保安全高效的支付流程，无论是在线的、实体店内或通过开票或转账支付方式进行。 - 。我们将我们和您的乐高存储在多个安全乐高中心。 CDN 提供商 。我们使用内容分发网络(CDN)来优化我们网站的性能和安全性。CDN 通过使用位于不同地理位置的服务器高效分发内容。这意味着当您访问我们的网站时，您的部分数据（如 IP 地址和浏览器信息）可能会被我们的 CDN 提供商处理，以确保我们内容的快速可靠传递。

我们的其中一项网站安全措施还包括使用 Cloudflare Turnstile，这项服务旨在通过区分人类用户和机器人，帮助防止对我们服务的滥用和自动化滥用。在此背景下，Cloudflare 可能会出于安全保护和防止滥用之目的，处理某些技术和安全相关信息。您可以阅读与 Turnstile 相关的 Cloudflare 隐私政策，进一步了解 Cloudflare 在此背景下如何处理个人数据：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。

。我们使用内容分发网络(CDN)来优化我们网站的性能和安全性。CDN 通过使用位于不同地理位置的服务器高效分发内容。这意味着当您访问我们的网站时，您的部分数据（如 IP 地址和浏览器信息）可能会被我们的 CDN 提供商处理，以确保我们内容的快速可靠传递。 我们的其中一项网站安全措施还包括使用 Cloudflare Turnstile，这项服务旨在通过区分人类用户和机器人，帮助防止对我们服务的滥用和自动化滥用。在此背景下，Cloudflare 可能会出于安全保护和防止滥用之目的，处理某些技术和安全相关信息。您可以阅读与 Turnstile 相关的 Cloudflare 隐私政策，进一步了解 Cloudflare 在此背景下如何处理个人数据：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。 防欺诈与检测合作伙伴和机构 。他们与乐高集团合作，确保乐高集团不会被欺诈。

。他们与乐高集团合作，确保乐高集团不会被欺诈。 仓储、包装、运输和交付合作伙伴 。他们帮助我们将产品交付到客户和业务合作伙伴手中。

。他们帮助我们将产品交付到客户和业务合作伙伴手中。 目录印刷、邮寄和邮政合作伙伴 。这些帮助我们确保产品目录、杂志或其他印刷营销材料可送达您的手中。

。这些帮助我们确保产品目录、杂志或其他印刷营销材料可送达您的手中。 数据经纪人和数据聚合商合作伙伴 。这些帮助我们通过产品目录、杂志及其他印刷或在线营销广告接触潜在新消费者。它们还帮助我们避免，例如，您同时收到多本乐高 ® 目录。

- 营销和广告合作伙伴 。这些帮助我们在您与 乐高 集团在线平台、社交媒体、门店或其他渠道互动时，能够提供定制化的广告、促销、抽奖、竞赛和活动。它们还帮助我们找到潜在的新消费者以投放营销信息（也称为“相似受众”），或者帮助我们更好地确保不会向对相关产品或服务不感兴趣的消费者投放营销信息（也称为“消费者投放营销信息”）。

。这些帮助我们通过产品目录、杂志及其他印刷或在线营销广告接触潜在新消费者。它们还帮助我们避免，例如，您同时收到多本乐高 目录。 - 。这些帮助我们在您与 乐高 集团在线平台、社交媒体、门店或其他渠道互动时，能够提供定制化的广告、促销、抽奖、竞赛和活动。它们还帮助我们找到潜在的新消费者以投放营销信息（也称为“相似受众”），或者帮助我们更好地确保不会向对相关产品或服务不感兴趣的消费者投放营销信息（也称为“消费者投放营销信息”）。 B2B 合作伙伴，包括 Merlin Entertainments 和乐高认证商店合作伙伴 。它们帮助我们运营促销、抽奖、竞赛和活动，包括 LEGO ® Insiders忠诚计划或乐高 Family Club，并帮助我们提供能够定制化广告和消费者洞察。

。它们帮助我们运营促销、抽奖、竞赛和活动，包括 Insiders忠诚计划或乐高 Family Club，并帮助我们提供能够定制化广告和消费者洞察。 社交媒体合作伙伴和在线搜索平台 。这些帮助我们在相关平台上，使您能够在您所在的平台与乐高集团互动，并使我们能够对我们的产品进行定制化营销，同时帮助我们更广泛地了解消费者如何通过这些平台和合作伙伴与我们互动、我们的品牌认知，以及在社交媒体平台上与我们的品牌互动并提供反馈的群体类型。

。这些帮助我们在相关平台上，使您能够在您所在的平台与乐高集团互动，并使我们能够对我们的产品进行定制化营销，同时帮助我们更广泛地了解消费者如何通过这些平台和合作伙伴与我们互动、我们的品牌认知，以及在社交媒体平台上与我们的品牌互动并提供反馈的群体类型。 帮助我们提供客户支持并获得洞察的第三方提供商 。这些帮助我们从社交媒体平台获取社交技能数据，了解我们的品牌认知，创建关于与我们互动并在社交媒体平台上对我们的品牌提供反馈的个人的洞察，并帮助我们提供更高效的客户支持。

。这些帮助我们从社交媒体平台获取社交技能数据，了解我们的品牌认知，创建关于与我们互动并在社交媒体平台上对我们的品牌提供反馈的个人的洞察，并帮助我们提供更高效的客户支持。 调查、问卷和产品评价供应商 。这些帮助我们获取您对乐高体验的重要反馈。

。这些帮助我们获取您对乐高体验的重要反馈。 全球税务和海关机关、监管机构及其他主管机关 。在某些情况下，他们会要求我们报告数据处理活动。

。在某些情况下，他们会要求我们报告数据处理活动。 专业顾问。包括全球范围内的律师、银行家、审计师和保险商 。这些服务为乐高集团提供咨询、银行、法律、保险和会计服务，其中包括反洗钱和了解客户验证合作伙伴。我们与这些合作伙伴共享数据，对 BrickLink ® 上的所有销售人员进行反洗钱和了解客户检查，以确保他们遵守财务法规，防止欺诈活动。

。这些服务为乐高集团提供咨询、银行、法律、保险和会计服务，其中包括反洗钱和了解客户验证合作伙伴。我们与这些合作伙伴共享数据，对 BrickLink 上的所有销售人员进行反洗钱和了解客户检查，以确保他们遵守财务法规，防止欺诈活动。 游戏平台合作伙伴 。这些帮助我们保持存在，使您能够与乐高集团互动，并在此功能可用时，将您的乐高账户与游戏平台账户相关联。

。这些帮助我们保持存在，使您能够与乐高集团互动，并在此功能可用时，将您的乐高账户与游戏平台账户相关联。 在线市场合作伙伴 。包括 BrickLink 第三方卖家和买家、支付处理商、争议解决服务、社区论坛主持人和卖家验证服务。它们帮助我们运营 BrickLink 市场和服务，促进买卖双方之间的交易，通过文件验证来验证卖方身份，解决交易争议，以及维护安全的社区空间。

。包括 BrickLink 第三方卖家和买家、支付处理商、争议解决服务、社区论坛主持人和卖家验证服务。它们帮助我们运营 BrickLink 市场和服务，促进买卖双方之间的交易，通过文件验证来验证卖方身份，解决交易争议，以及维护安全的社区空间。 BrickLink Marketplace 上的 买家和卖家 。出于订单履行目的，我们与销售人员共享您的数据，同样，买家也可以查看销售人员的联系信息。

。出于订单履行目的，我们与销售人员共享您的数据，同样，买家也可以查看销售人员的联系信息。 论坛用户。如果您参与 BrickLink 论坛，您发布的任何信息将提供给所有论坛用户，包括未登录的公共用户。 其他使用和披露 我们还将在我们认为必要或适当的情况下使用和披露个人数据，以便：(a) 遵守适用法律（可能包括您居住的国家/地区以外的法律）；(b) 回应公共和政府机构（可能包括您居住的国家/地区以外的机构）的要求；(c) 与执法部门合作；(d) 保护我们的权利、隐私、安全或财产，以及我们的关联方、您个人或其他人的权利、隐私、安全或财产。 此外，如果发生任何重组、合并、出售、合资或转让，我们将使用、披露或将个人数据转移给第三方。 传输至第三国/地区 乐高集团在全球范围内运营，并可能将个人数据转移至您居住国或向您提供服务的国家/地区之外的地点。

乐高集团将所有个人数据存储在位于欧洲经济区 (EEA) 内的服务器上。

在必要情况下（如向您提供服务时），个人数据可能会被转移至（或可从以下地点访问）包括英国、澳大利亚、加拿大、日本、马来西亚、墨西哥、新加坡、韩国、美国、新西兰在内的地点。无论您的个人数据被转移到哪里，我们都会实施适当的合同、技术和/或组织保障措施，确保您的个人数据在任何地方处理时均享有同等水平的保护。

如果我们将您的个人数据转移至 EEA 以外地区，我们将确保通过满足以下至少一项条件来提供类似水平的保护： 欧盟委员会已决定相关国家具备充分的保护水平；或

已实施具有约束力的公司规则》(BCR)（适用于公司间转移）；或

使用 Standard Contractual Clauses（“欧盟模型条款”）；或

适用特殊情况下适用的例外情况，例如为了履行与您订立的合同或您同意该特定转移的数据传输。

第 3 节：COOKIE 及类似技术 （ “COOKIE”） Cookie 是您的浏览器在电脑或设备上置入的小数据文件。Cookie 本身不含信息，亦不会收集信息。但当服务器通过网络浏览器读取 Cookie 时，它能够帮助网站改善用户服务——例如，记住之前所购买商品或账户的详细信息。

有关 Cookie 以及如何管理它们的更多信息，请阅读我们的完整的《Cookie 政策》和《Cookie 声明》，或在 LEGO.com 或数字游戏或应用程序（如适用）中点击您的 Cookie （如适用）。

第 4 部分：给父母的信息 家长须知：乐高集团如何处理儿童的个人数据 保障儿童在线安全 我们对确保儿童在线安全非常关心，并提供了附加隐私流程，以确保年幼粉丝安全使用我们的在线渠道。事实上，一些功能设有年龄限制，可以防止儿童无意使用这些功能。我们还会采取一切合理的措施，确保我们不会故意收集、存储、使用或处理未经父母同意而使用这些功能的儿童的个人信息。 我们已加入一个数字儿童安全计划，该计划每年都会审核我们的公司，以确保我们在与儿童的在线互动中遵守相关规则。 关于个人数据，对于 16 岁以下的任何人（或在某些国家当地法律要求的更高年龄以下），我们都会征得父母的同意。对于 BrickLink，用户必须年满 18 岁（在当地法律要求的国家/地区）才能注册为买家或卖家。 如果您对我们的隐私政策有任何疑问或疑虑，请访问 contact us。 需要处理儿童的个人信息时，我们会采取附加措施保护他们的隐私，包括： 确保我们告知父母我们从孩子那里收集、存储、使用和处理了哪些个人信息，并解释我们是否会共享这些信息；

通过征求父母同意来收集、使用和处理孩子的数据，并征得同意向他们的孩子发送关于我们产品和服务的信息，以符合法律要求；

限制我们收集、存储、使用和处理儿童个人信息的方式，仅收集他们参与某项在线活动所合理需要的数据；

-为父母提供访问或选择要求访问我们从孩子那里收集的个人信息的选项 —— 父母还可以要求更改或删除其孩子的个人信息。 收集并使用儿童信息 我们的一些网站、渠道和应用程序考虑到了所有年龄段的家庭和用户，但其它网站、渠道和应用程序则主要供儿童使用。每当我们收集儿童的个人信息时，我们仅会在提供服务所需的时间内或法律要求记录在案的时间内保留这些信息。 虽然儿童可以选择是否与我们共享他们的信息，但我们的网站有些功能，若儿童未向我们提供自己的信息，它们将无法工作。当实现功能需要个人信息时，我们只要求参与活动所需的信息。 以下是我们收集儿童数据的一些例子：

-当儿童在线注册时。儿童可以在我们的网站上进行注册，以访问包括内容、游戏和比赛在内的各种服务。在注册过程中，我们可能会要求儿童提供其父母或监护人的电子邮件地址、他们的名字、性别、出生日期、用户名和密码。出于安全和通知需要，我们使用此信息。我们强烈建议儿童创建不含任何个人信息的用户名。

-当儿童分享他们自己创作的内容时。我们的一些网站允许儿童自己创建或使用内容。由于仅有其中一些功能需要儿童的个人信息，故此并非所有活动都需要获得父母或监护人的同意。当某项活动可能允许儿童共享个人信息时，我们都会要求其父母或监护人提供“可验证的家长同意书”（更高级别的家长同意书）。个人数据类型举例：故事、自由文本字段、允许输入文本或自由输入信息的绘图、儿童照片、声音剪辑、影片文件，或者任何类型的内容或其它能够以某种方式明确辨识儿童的永久识别信息。

-当儿童参加竞赛和抽奖时。如果儿童想参加比赛，我们会要求其提供参加比赛所需的个人信息。我们通常只要求提供孩子的名字（以便我们分辨来自同一家庭的孩子）和父母或监护人的电子邮件地址（这样我们可以根据法律要求通知监护人）。我们仅在儿童赢得比赛或抽奖时才会联系家长，以获取送奖地址。如果比赛要求儿童在参赛前创建内容，我们可能需要通过电子邮件提前征求父母的同意，以确保满足儿童独立创建的内容的隐私要求（请参阅上文有关儿童创建内容的信息）。未经同意，儿童将无法参加我们的比赛。

-当儿童收到我们的电子邮件时。我们可能需要询问儿童的联系方式（包括他们的电子邮件地址），以便回答他们提出的问题。如果因回答问题等事宜需要再次与孩子联系，我们会向其父母或监护人请求提供电子邮件地址。之后，我们仅在满足其请求所需的时间内保留儿童的在线联系信息，并且不会将这些信息用于任何其他目的。如果需要儿童的在线联系信息进行持续沟通，我们会尽早请求其父母或监护人的电子邮件地址，以便我们随时告知成人我们所收集的数据，并让其父母可以选择要求我们停止收集数据。父母或监护人可以按照每次通信中的取消订阅说明（如果存在多种通信，成人可能需要分别退出每一种通信），随时结束我们与其子女进行的任何通信。或者，他们可以联系我们的 乐高®客户服务团队。

-当儿童收到应用推送通知时。许多应用程序会向用户的移动电话或设备发送用户“推送通知”，以告知最新信息（有时甚至在未使用该应用程序时推送）。我们的一些应用程序专为儿童设计。我们要求儿童提供其父母或监护人的电子邮件地址，以便我们在从应用程序向儿童发送推送通知之前，告知成人他们子女的请求。未经父母同意，我们不会将设备标识符与任何其他个人信息相关联。如果您希望您的孩子停止接收其中一个应用程序的推送通知，可以随时更改孩子设备上的设置。

-当我们收集位置信息时。我们的一些网站、渠道和应用程序是专为儿童设计的。在收集儿童所在的街道名称、地址或坐标类信息之前，我们会通过电子邮件请求父母或监护人的许可。我们之所以这样做，是因为这些信息使我们能够有效识别特定儿童。相反，只要儿童所在城市、国家或地区之类的信息与其本身没有直接关联，我们在收集这些信息时，不需要获得父母的同意。原因是这些通用信息不足以让我们识别特定的孩子。如果您不希望我们收集此类位置信息，可以随时调整您孩子所用设备上的设置。或者，请联系我们的乐高客户服务团队。

-当我们收集“持久标识符”时。为了给访问我们在线渠道的访客提供更相关和个性化的在线体验，我们会收集某些类型的信息（例如： IP 地址信息、移动设备标识符、浏览器、互联网服务提供商、来源页面、退出页面、访问频率、操作系统、日期标记戳、时间标记和点击流数据）。我们采用 Cookie、像素、Flash Cookie、网络信标、其他专用标识符（详见此《隐私政策》的 Cookie 部分）等技术收集此类信息。我们可能会自行收集此类信息，或要求第三方代表我们处理这些数据。我们使用这些数据让儿童能够访问在线功能和活动、自定义内容、改善我们的在线渠道、分析在线渠道的性能以及创建匿名报告。如果出于任何原因需要收集儿童个人数据，我们会提前联系儿童的父母或监护人以请求许可。可从我们的 Cookie Policy 和 Cookie Declaration 中找到在我们网站和应用程序上收集“永久标识符”的第三方运营商列表。 请求家长同意 我们可以通过不同方式获得家长的同意，具体取决于我们正在处理的儿童数据类型以及出于何种目的。





通过电子邮件征求家长同意

如果我们需要收集儿童的个人信息以提供儿童所请求的服务，我们将根据法律要求（例如：美国的 COPPA 和欧盟的 GDPR）征求父母同意。我们将向儿童的父母或监护人发送电子邮件，说明正在收集哪些信息，以及计划如何使用这些信息，并要求家长提供同意或拒绝信息。如果在合理期限内未收到父母同意信息，我们将删除从儿童那里收集的所有信息，包括我们获得的用于请求同意的监护人联系信息。





征求“经验证的家长同意”

如果儿童想要通过我们的任何网站或数字体验来公开其个人信息或与第三方共享，我们将寻求比上述电子邮件请求更高级别的家长同意。我们可能会要求通过信用卡或其他支付方式进行验证（涉及象征性费用），或者要求审核父母的政府颁发身份证件。





如果未与父母或监护人取得联系并获得同意怎么办？

如果未满 16 岁的儿童（或在某些国家法律要求的更高年龄）通过年龄验证进入专为儿童设计的在线渠道，我们将在收集任何儿童个人信息之前，向儿童的父母或监护人发送电子邮件。如果您认为您的孩子正在参与某个收集其个人信息的在线活动，而您或其他父母/监护人尚未收到征求同意的电子邮件，请 联系我们。除非成年人明确选择使用营销电子邮件或参与允许电子邮件联系的活动，否则我们不会将提供家长许可信息的电子邮件地址用于任何其他目的。 家长的选择权与控制权 在任何时候，父母或监护人都可以拒绝我们使用和收集他们子女的更多个人信息。父母或监护人可以要求我们从记录中删除我们收集的与他们子女帐户有关的个人信息。由于某些服务需要用到个人信息，因此删除儿童记录可能会导致该儿童在未来无法使用账户、会员资格或服务。

-如果儿童拥有已注册的乐高账户，父母或监护人可以通过以下方式访问、更改或删除我们从其子女那里收集的个人信息： 使用孩子的用户名和密码登录 的乐高账户；或

联系我们的乐高客户服务团队 如果您更愿意通过 (https://www.LEGO.com/en-gb/legal/privacy-policy/contact-us) 与我们联系，请提供您孩子的用户名，以及您本人的电话号码和电子邮件地址。\ 在授予您访问孩子个人信息的权限之前，我们需要确认您作为孩子父母或监护人的身份。我们将在合理期限内回复您的请求。