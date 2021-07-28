Cookie 声明
最后修订日期：2026 年1 月 16 日
在 LEGO.com 上设置的 Cookie 及类似技术
请查看 LEGO.com 域采用的 Cookie 及类似技术 (“Cookies”) 的列表。这些 Cookie 由 LEGO System A/S 或选定的第三方设置。如果第三方为联合或独立控制人，则会在“控制人”栏目中注明。请注意，使用儿童乐高 帐户登录时，仅会在 LEGO.com/kids 和 LEGO.com 相关网站上设置必要的 Cookie。
Cookie 和个人信息
有关 Cookie 的更多信息，请访问我们的 Cookie 政策1。如需深入了解有关隐私及如何控制您的数据，请查阅我们的《隐私政策》2。
所有 LEGO Insiders 应用程序中 Cookie 的“生命周期”指该将应用程序安装在用户手机上的持续时间。如果删除该应用程序，可以选择同时删除所有已存储的数据。
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic 会话 ID
监控用户的访问次数，以确定此应用程序的运作方式。
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen 支付会话 ID
在整个支付处理过程中，会向 LEGO.com 用户分配唯一的 ID。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
安全付款交易。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
内部人员用户标识符
识别用户，以向他们显示其内部人员帐户的详细信息。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
内部人员积分奖励工具
识别用户，以便我们根据会员的表现给予奖励。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
语言偏好设置工具
识别用户，以便以其首选语言显示内容。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
会话 ID——推荐引擎
这是实现网站日志记录/健康和推出功能的必要 Cookie。在征得同意后，会根据“会话中”的浏览活动（例如查看并添加到购物车中的产品/主题）推荐相关内容。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
订单号（如果在会话期间下订单）
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation 指纹
获取并追踪指纹信息，以帮助防范欺诈。进行自动决策是为了在 LEGO.com 上进行严格必要的欺诈防范。
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
是的，获取设备信息，用于欺诈检测。
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
防伪验证令牌
此 Cookie 用于防伪系统，是使用基于 Cookie 的身份验证时所必需的安全系统的一部分。进行自动决策的目的还在于在 LEGO.com 上进行必要的欺诈防范。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
帐户会话标识符
管理帐户系统中用户会话所必需的会话标识符。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
双重身份验证
在客户进行双重身份验证时用于保持其身份信息的 Cookie。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含公共用户 ID (PUID) 和防伪印章。
Persistent
|Both
|14 days
外部登录服务提供商身份验证
从外部登录服务提供商（Google、Facebook 和 Twitter）转至乐高账户的身份验证 Cookie。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
是的，包含声明主体的身份验证票据。【根据有关登录用户的信息】。
Persistent
|Both
|15 mins
身份验证会话标识符
“Flask”会话标识符——一种在乐高LEGO Ideas 上使用的用户/身份验证系统。创意
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
年龄验证
如果用户选择的年龄低于 18 岁，那么他/她将被视为儿童。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
输入年龄
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
等候室
设置 Cookie 以在流量高峰期启用等候室，从而使 LEGO.com 能够继续运行。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含用户代理
Cookie
|Both
|1 hour
同意唯一标识符
用作同意管理平台的唯一标识符。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
唯一标识符
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce 嵌入式聊天浏览器 ID
为我们的在线聊天功能提供安全保护。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce 嵌入式聊天代理流
确保用户请求路由至同一个 Salesforce 代理主机，以便临时从缓存中检索内容。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce 嵌入式聊天实时代理 ID
在聊天过程中，捕获特定浏览器会话的唯一匿名 ID。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce 嵌入式聊天实时代理拒绝的 ID
记住管理员设置的规则，即在访客接受或拒绝聊天邀请后隐藏聊天邀请按钮。如果没有 Cookie，按钮会在触发时反复出现。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce 嵌入式聊天浏览器调试 ID
关联后端浏览器日志行，以协助调试。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce 嵌入式聊天语言
确定支持多种语言的自定义组件、调查和流程的语言。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
用户 ID
用于识别用户并跟踪用户在域中的活动。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Script
|LEGO.com
|2 years
会话 ID
用于识别用户是否处于网站的活跃会话中，或者这是否是用户的新会话（即 Cookie 不存在或已过期）。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Script
|LEGO.com
|30 mins
服务器端用户 ID
存储服务器端收集器为用户生成的唯一标识符，该标识符将随所有后续跟踪事件一起发送。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
用于记住用户反馈中已填写的数据
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
用于保护网站免受自动化威胁（例如机器人攻击）的侵害，帮助区分真实用户和机器人。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
用于限制多个用户共享同一 IP 地址时的流量。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
设置 Cookie 以在流量高峰期启用等候室，从而确保 LEGO.com 能够继续运行。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
购物类别缓存
缓存分类导航，以提升性能。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
最近浏览过的产品
用于填充最近浏览过的商品信息。产品 ID 列表
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
离线用户数据
为支持店内无网络连接时在离线模式下扫描条形码，仅限制必要的用户数据。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
用户名称、内部人员帐号
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
注册偏好设置
在注册过程中选择的头像。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie 同意设置
用于存储 Cookie 同意偏好设置。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
选择退出同意设置
用于存储用户的退出同意偏好设置。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
特征标志标识符
分配给 LEGO.com 用户用于切换功能的唯一 ID。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe 后备 ID
用于关联所有其他 Adobe 产品的用户。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe 体验云 ID
识别独特的访客并区分其访问。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie 启用状态
关注哪些 Cookie 被接受/拒绝，以便了解信息实际被关注的程度。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe 浏览页面名称
记录页面被浏览的次数，以了解其受欢迎程度。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA 区域浏览映射工具——会话中
当从一个区域视图切换到另一个区域视图时，可以提升您的 LEGO.com 用户体验，使您的线上浏览更精简流畅。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA 浏览映射工具——跨会话
当从一个区域视图切换到另一个区域视图时，可以提升您的 LEGO.com 用户体验，使您的线上浏览更精简流畅。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions 性能
通过最大限度地减少请求数量来提高网站性能。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions 浏览器和平台信息
告诉我们您所使用的平台和浏览器，以便显示正确的信息和格式（如语言、设备类型等）。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
浏览过的 iPerceptions 页面
记住您浏览过的页面，以便无需搜索即可返回特定页面。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions 触发消息
通过管理用户看到的触发消息的数量，让访问更加顺畅。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions 页面浏览次数
追踪用户在每次访问过程中浏览的页面。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions 会话 ID
通过分配会话 ID 来识别您的访问。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
优化会话 ID
实现将用户引入 A/B 测试以试用新功能的功能。
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC 会话
用于识别用户访问网站期间的会话。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC 跨会话
用于跨会话保存用户会话信息，直至 Cookie 的生命周期结束。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow 访客 ID
存储用户首次访问网站时生成的用户信息，并在后续访问中更新这些信息。
Snowplow 访客 ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow 会话 ID
用于确定用户当前是否处于网站的活动会话中，或者是否开始新会话（例如，Cookie 是否丢失或已过期）。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow 收集器 ID
存储由服务器端采集器为用户生成的唯一标识符，该标识符会随所有后续跟踪事件一起发送。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
监控用户的访问次数，以确定此应用程序的运作方式。
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink 唯一标识符 Cookie
识别用户并提供个性化体验，从请求启用 Cookie 开始。
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
是的，包含 GUID。
Script
|LEGO.com
|1 year
跨会话 ID——推荐引擎
根据之前的购买活动提出建议。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
订单号（如果在会话期间下订单）
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud 订阅者 ID
用作用户参考编号的唯一标识符。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
标识符
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud 电子邮件地址
订阅者邮箱地址。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
电子邮箱
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud 工作 ID
与已发电子邮件相关的作业标识符。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud 列表 ID
订阅者的列表标识符。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud 批次 ID
与触发式电子邮件关联的批次的数字标识符。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
发送的每个 URL 的唯一标识符。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud 会员 ID
Marketing Cloud 业务单元 ID。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics、Adobe Advertising 和 Experience Cloud ID
使 ID 能够与 Adobe、Google 和 Facebook 等第三方网站同步，以进行广告定向，例如抑制性重定向和类似受众定向。
LEGO System A/S
Adobe Analytics 和 Adobe Advertising
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe 广告云时间戳 ID
标记用户相对于上次广告搜索访问该网站的时间。
LEGO System A/S
Adobe 广告
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
确保访问者只收到具有针对性的相关 Meta 广告。
Meta
Meta
LEGO System A/S 和 Meta 均为独立的控制人。Meta CAPI 允许乐高集团在我们的网站上追踪您的活动。我们用它来衡量广告效果，了解和定义广告目标受众，以及分析网站转化渠道的效果（例如，访问是否会带来销售额）。Meta 代表 LEGO System A/S 作为上述服务的数据处理方。但是，Meta 也会将通过 CAPI 收集的数据用于其自身目的，并可能使用他们已有的关于您的数据分析这些数据。
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ads 和 DoubleClick（Campaign Manager 360）标签
追踪用户在 LEGO.com 上的活动，以便进行衡量和目标定位。这将包括对 LEGO.com 上的用户活动进行建模，以提高测量和优化的准确性。目标定位将包括排除定向、相似目标定位和重定向。
LEGO System A/S 和 Google LLC 均为独立的控制人。LEGO System A/S 在征得同意后，会将此类数据用作 Google LLC 在 LEGO.com 上提供的付费服务，以便在您访问 Alphabet Inc. 关联网站（例如 Google 和 YouTube）及其服务时向您展示个性化广告，并在您进入或再次进入 LEGO.com 时继续提供相关广告服务。Google Inc：经您同意，我们将收集并使用您的个人数据，以追踪您在 LEGO.com 上的页面访问情况，用于衡量、衡量建模、定向排除、在 Alphabet Inc. 关联网站和服务上进行重定向广告，以及向与您相似的用户投放营销信息。
此 Cookie 中不含 PII。
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten：网站访问和用户数据采集器
存储网站访问情况和用户数据。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：收集并存储您的个人信息（例如技术数据、Cookie 数据、使用信息和地理位置数据），以便在您再次访问 LEGO.com 和/或 Rakuten 关联网站时，为您提供更好的个性化体验。我们还可能使用这些数据来识别和吸引数据概况与您相似的新受众，以及进入 LEGO.com 和/或 Rakuten 关联网站。Rakuten：收集并存储您的个人信息（例如技术数据、Cookie 数据、使用信息和地理位置数据），以便为您提供个性化广告或感兴趣的广告。他们还可能使用这些数据来识别和吸引数据概况与您相似的新受众。如需更多信息，请访问 Rakuten 的《Cookie 政策》：https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten：销售转化追踪器
进行销售时追踪网站访问和用户数据。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：我们使用独特的关联点击标识符，该标识符由 Rakuten 设置，还为从 Rakuten 关联网站进入 LEGO.com 并在此网站产生购买行为的每个新访问者存储此标识符。这些数据被 LEGO.com 用于协调由 Rakuten 服务直接带来的销售转化付款对账。Rakuten：设置要存储并关联用户在 LEGO.com 上特定购买行为的唯一发布者点击标识符。这使得 Rakuten 能够因“新的”关联流量销售而获得收益。
服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten 标识符
识别 Rakuten 用户。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：可能会使用这些数据识别来自不同相关网站的 Rakuten 用户。LEGO.com 可在征得同意后使用这些数据进行数据分析和提供个性化服务。Rakuten：在征得同意后，使用跨网络 ID 及搜索与点击 ID 存储并使用您的数据，以在各种相关网站中追踪作为用户的您。这些数据用于提供个性化广告以及数据分析。
服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
追踪网站活动，以便在互联网和活动中重新定位。
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S 和 Microsoft 均为独立的控制人。LEGO System A/S 收集并管控征得同意的用户数据，以便通过 MS Network（包括 Bing 搜索引擎和 MS Ad Display Network）中的营销传播对受众进行细分、定位和招募。| Microsoft 将经过您同意的数据用于他们的营销目的。政策链接：https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase 标签
Demandbase 标签收集信息，以识别哪些公司出于 B2B 营销目的访问该网站。
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase 和 LEGO System A/S
IP 地址
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten 第一方追踪器
用于跟踪“特别优惠”（注册活动）和“标准优惠”（订单活动）的唯一网站 ID，以便向联盟会员支付佣金。每次用户进入 Rakuten 网关页面时，如果该页面的查询字符串中带有 siteID= 参数，系统就会设置此值。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework 用户 ID
随机生成的用户 ID，用于在不同会话之间跟踪用户。用于将用户访问过程中的各个像素事件关联起来。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework 最后观看时间
上次观看互动的时间戳 (UTC)。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
来自 URL 搜索参数的最新 UTM 参数。真实来源是 URL 搜索参数 => 先前存储的 UTM 参数。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework 频道 ID
在小组件容器层级设置上次的频道 ID，以适配所有小组件类型和布局。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework 上一个视频
用户观看过的最后一个编码视频 ID。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
用户上次访问此页面时所使用的商家会员 ID。
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework 会话 ID
会话值包含以 . 分隔符分隔的字符串。字符串包含：fws2 – 会话版本；fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 会话 ID；3 – 会话计数（该用户拥有的会话数）；1694441101864 – 会话开始时间
Firework
Firework
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat 点击 ID
用于识别通过 Snapchat 广告访问网站的访客，并将网站上的活动归因于这些广告。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 和 Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
用于识别通过 Pinterest 广告访问网站的访客，并将网站上的活动归因于这些广告。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 和 Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA——广告商标识符
Apple 公司提供的唯一设备标识符，用于衡量我们广告活动的有效性，包括跟踪应用程序安装和营销效果归因。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV——供应商标识符
Apple 公司提供的唯一设备标识符，用于在我们的应用程序和服务中识别用户的设备，以便进行分析和实现功能，例如衡量应用程序使用情况和提高应用程序性能。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID——Google 广告 ID
Google 提供的唯一、可重置设备标识符，用于衡量我们广告活动的有效性，包括跟踪应用程序安装和营销效果归因。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID——Android 安全 ID
Android 操作系统提供的设备特定标识符，用于支持应用程序功能和内部分析，例如确保技术稳定性和提高应用程序性能。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
此 Cookie 中不含 PII。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a