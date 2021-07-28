Cookie 声明

最后修订日期：2026 年1 月 16 日

在 LEGO.com 上设置的 Cookie 及类似技术
请查看 LEGO.com 域采用的 Cookie 及类似技术 (“Cookies”) 的列表。这些 Cookie 由 LEGO System A/S 或选定的第三方设置。如果第三方为联合或独立控制人，则会在“控制人”栏目中注明。请注意，使用儿童乐高帐户登录时，仅会在 LEGO.com/kids 和 LEGO.com 相关网站上设置必要的 Cookie。

Cookie 和个人信息
有关 Cookie 的更多信息，请访问我们的 Cookie 政策1。如需深入了解有关隐私及如何控制您的数据，请查阅我们的《隐私政策》2

所有 LEGO Insiders 应用程序中 Cookie 的“生命周期”指该将应用程序安装在用户手机上的持续时间。如果删除该应用程序，可以选择同时删除所有已存储的数据。

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic 会话 ID

监控用户的访问次数，以确定此应用程序的运作方式。

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen 支付会话 ID

在整个支付处理过程中，会向 LEGO.com 用户分配唯一的 ID。

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

安全付款交易。

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

内部人员用户标识符

识别用户，以向他们显示其内部人员帐户的详细信息。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

内部人员积分奖励工具

识别用户，以便我们根据会员的表现给予奖励。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

语言偏好设置工具

识别用户，以便以其首选语言显示内容。

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

会话 ID——推荐引擎

这是实现网站日志记录/健康和推出功能的必要 Cookie。在征得同意后，会根据“会话中”的浏览活动（例如查看并添加到购物车中的产品/主题）推荐相关内容。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

订单号（如果在会话期间下订单）

Session storage
BothUntil session ends

Iovation 指纹

获取并追踪指纹信息，以帮助防范欺诈。进行自动决策是为了在 LEGO.com 上进行严格必要的欺诈防范。

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

是的，获取设备信息，用于欺诈检测。

Script / Fingerprinting
Both12 months

防伪验证令牌

此 Cookie 用于防伪系统，是使用基于 Cookie 的身份验证时所必需的安全系统的一部分。进行自动决策的目的还在于在 LEGO.com 上进行必要的欺诈防范。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含 GUID

Session storage
BothUntil session ends

帐户会话标识符

管理帐户系统中用户会话所必需的会话标识符。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含 GUID

Session storage
BothUntil session ends

双重身份验证

在客户进行双重身份验证时用于保持其身份信息的 Cookie。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含公共用户 ID (PUID) 和防伪印章。

Persistent
Both14 days

外部登录服务提供商身份验证

从外部登录服务提供商（Google、Facebook 和 Twitter）转至乐高账户的身份验证 Cookie。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

是的，包含声明主体的身份验证票据。【根据有关登录用户的信息】。

Persistent
Both15 mins

身份验证会话标识符

“Flask”会话标识符——一种在乐高创意 LEGO Ideas 上使用的用户/身份验证系统。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含 GUID

Session storage
LEGO.com30 days

年龄验证

如果用户选择的年龄低于 18 岁，那么他/她将被视为儿童。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

输入年龄

Persistent
LEGO.com30 mins

等候室

设置 Cookie 以在流量高峰期启用等候室，从而使 LEGO.com 能够继续运行。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含用户代理

Cookie
Both1 hour

同意唯一标识符

用作同意管理平台的唯一标识符。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

唯一标识符

Cookie
Both12 months

Salesforce 嵌入式聊天浏览器 ID

为我们的在线聊天功能提供安全保护。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce 嵌入式聊天代理流

确保用户请求路由至同一个 Salesforce 代理主机，以便临时从缓存中检索内容。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce 嵌入式聊天实时代理 ID

在聊天过程中，捕获特定浏览器会话的唯一匿名 ID。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce 嵌入式聊天实时代理拒绝的 ID

记住管理员设置的规则，即在访客接受或拒绝聊天邀请后隐藏聊天邀请按钮。如果没有 Cookie，按钮会在触发时反复出现。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce 嵌入式聊天浏览器调试 ID

关联后端浏览器日志行，以协助调试。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce 嵌入式聊天语言

确定支持多种语言的自定义组件、调查和流程的语言。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.comUntil session ends

用户 ID

用于识别用户并跟踪用户在域中的活动。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Script
LEGO.com2 years

会话 ID

用于识别用户是否处于网站的活跃会话中，或者这是否是用户的新会话（即 Cookie 不存在或已过期）。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Script
LEGO.com30 mins

服务器端用户 ID

存储服务器端收集器为用户生成的唯一标识符，该标识符将随所有后续跟踪事件一起发送。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

用于记住用户反馈中已填写的数据

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

用于保护网站免受自动化威胁（例如机器人攻击）的侵害，帮助区分真实用户和机器人。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

用于限制多个用户共享同一 IP 地址时的流量。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

设置 Cookie 以在流量高峰期启用等候室，从而确保 LEGO.com 能够继续运行。

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com5 mins

购物类别缓存

缓存分类导航，以提升性能。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

最近浏览过的产品

用于填充最近浏览过的商品信息。产品 ID 列表

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

离线用户数据

为支持店内无网络连接时在离线模式下扫描条形码，仅限制必要的用户数据。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

用户名称、内部人员帐号

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

注册偏好设置

在注册过程中选择的头像。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie 同意设置

用于存储 Cookie 同意偏好设置。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com12 months

选择退出同意设置

用于存储用户的退出同意偏好设置。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com12 months

特征标志标识符

分配给 LEGO.com 用户用于切换功能的唯一 ID。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

包含 GUID。

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe 后备 ID

用于关联所有其他 Adobe 产品的用户。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe 体验云 ID

识别独特的访客并区分其访问。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie 启用状态

关注哪些 Cookie 被接受/拒绝，以便了解信息实际被关注的程度。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe 浏览页面名称

记录页面被浏览的次数，以了解其受欢迎程度。

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA 区域浏览映射工具——会话中

当从一个区域视图切换到另一个区域视图时，可以提升您的 LEGO.com 用户体验，使您的线上浏览更精简流畅。

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA 浏览映射工具——跨会话

当从一个区域视图切换到另一个区域视图时，可以提升您的 LEGO.com 用户体验，使您的线上浏览更精简流畅。

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions 性能

通过最大限度地减少请求数量来提高网站性能。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions 浏览器和平台信息

告诉我们您所使用的平台和浏览器，以便显示正确的信息和格式（如语言、设备类型等）。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

浏览过的 iPerceptions 页面

记住您浏览过的页面，以便无需搜索即可返回特定页面。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions 触发消息

通过管理用户看到的触发消息的数量，让访问更加顺畅。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions 页面浏览次数

追踪用户在每次访问过程中浏览的页面。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions 会话 ID

通过分配会话 ID 来识别您的访问。

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

优化会话 ID

实现将用户引入 A/B 测试以试用新功能的功能。

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC 会话

用于识别用户访问网站期间的会话。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC 跨会话

用于跨会话保存用户会话信息，直至 Cookie 的生命周期结束。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow 访客 ID

存储用户首次访问网站时生成的用户信息，并在后续访问中更新这些信息。

Snowplow 访客 ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow 会话 ID

用于确定用户当前是否处于网站的活动会话中，或者是否开始新会话（例如，Cookie 是否丢失或已过期）。

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow 收集器 ID

存储由服务器端采集器为用户生成的唯一标识符，该标识符会随所有后续跟踪事件一起发送。

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

监控用户的访问次数，以确定此应用程序的运作方式。

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink 唯一标识符 Cookie

识别用户并提供个性化体验，从请求启用 Cookie 开始。

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

是的，包含 GUID。

Script
LEGO.com1 year

跨会话 ID——推荐引擎

根据之前的购买活动提出建议。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

订单号（如果在会话期间下订单）

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud 订阅者 ID

用作用户参考编号的唯一标识符。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

标识符

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud 电子邮件地址

订阅者邮箱地址。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

电子邮箱

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud 工作 ID

与已发电子邮件相关的作业标识符。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud 列表 ID

订阅者的列表标识符。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud 批次 ID

与触发式电子邮件关联的批次的数字标识符。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

发送的每个 URL 的唯一标识符。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud 会员 ID

Marketing Cloud 业务单元 ID。

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics、Adobe Advertising 和 Experience Cloud ID

使 ID 能够与 Adobe、Google 和 Facebook 等第三方网站同步，以进行广告定向，例如抑制性重定向和类似受众定向。

LEGO System A/S

Adobe Analytics 和 Adobe Advertising

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe 广告云时间戳 ID

标记用户相对于上次广告搜索访问该网站的时间。

LEGO System A/S

Adobe 广告

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

确保访问者只收到具有针对性的相关 Meta 广告。

Meta

Meta

LEGO System A/S 和 Meta 均为独立的控制人。Meta CAPI 允许乐高集团在我们的网站上追踪您的活动。我们用它来衡量广告效果，了解和定义广告目标受众，以及分析网站转化渠道的效果（例如，访问是否会带来销售额）。Meta 代表 LEGO System A/S 作为上述服务的数据处理方。但是，Meta 也会将通过 CAPI 收集的数据用于其自身目的，并可能使用他们已有的关于您的数据分析这些数据。

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ads 和 DoubleClick（Campaign Manager 360）标签

追踪用户在 LEGO.com 上的活动，以便进行衡量和目标定位。这将包括对 LEGO.com 上的用户活动进行建模，以提高测量和优化的准确性。目标定位将包括排除定向、相似目标定位和重定向。

Google

Google

LEGO System A/S 和 Google LLC 均为独立的控制人。LEGO System A/S 在征得同意后，会将此类数据用作 Google LLC 在 LEGO.com 上提供的付费服务，以便在您访问 Alphabet Inc. 关联网站（例如 Google 和 YouTube）及其服务时向您展示个性化广告，并在您进入或再次进入 LEGO.com 时继续提供相关广告服务。Google Inc：经您同意，我们将收集并使用您的个人数据，以追踪您在 LEGO.com 上的页面访问情况，用于衡量、衡量建模、定向排除、在 Alphabet Inc. 关联网站和服务上进行重定向广告，以及向与您相似的用户投放营销信息。

此 Cookie 中不含 PII。

Script
LEGO.com18 months

Rakuten：网站访问和用户数据采集器

存储网站访问情况和用户数据。

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：收集并存储您的个人信息（例如技术数据、Cookie 数据、使用信息和地理位置数据），以便在您再次访问 LEGO.com 和/或 Rakuten 关联网站时，为您提供更好的个性化体验。我们还可能使用这些数据来识别和吸引数据概况与您相似的新受众，以及进入 LEGO.com 和/或 Rakuten 关联网站。Rakuten：收集并存储您的个人信息（例如技术数据、Cookie 数据、使用信息和地理位置数据），以便为您提供个性化广告或感兴趣的广告。他们还可能使用这些数据来识别和吸引数据概况与您相似的新受众。如需更多信息，请访问 Rakuten 的《Cookie 政策》：https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten：销售转化追踪器

进行销售时追踪网站访问和用户数据。

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：我们使用独特的关联点击标识符，该标识符由 Rakuten 设置，还为从 Rakuten 关联网站进入 LEGO.com 并在此网站产生购买行为的每个新访问者存储此标识符。这些数据被 LEGO.com 用于协调由 Rakuten 服务直接带来的销售转化付款对账。Rakuten：设置要存储并关联用户在 LEGO.com 上特定购买行为的唯一发布者点击标识符。这使得 Rakuten 能够因“新的”关联流量销售而获得收益。

服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten 标识符

识别 Rakuten 用户。

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S 和 Rakuten 均为独立的控制人。LEGO System A/S：可能会使用这些数据识别来自不同相关网站的 Rakuten 用户。LEGO.com 可在征得同意后使用这些数据进行数据分析和提供个性化服务。Rakuten：在征得同意后，使用跨网络 ID 及搜索与点击 ID 存储并使用您的数据，以在各种相关网站中追踪作为用户的您。这些数据用于提供个性化广告以及数据分析。

服务提供商生成的独特标识符（随机 GUID）

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

追踪网站活动，以便在互联网和活动中重新定位。

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S 和 Microsoft 均为独立的控制人。LEGO System A/S 收集并管控征得同意的用户数据，以便通过 MS Network（包括 Bing 搜索引擎和 MS Ad Display Network）中的营销传播对受众进行细分、定位和招募。| Microsoft 将经过您同意的数据用于他们的营销目的。政策链接：https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase 标签

Demandbase 标签收集信息，以识别哪些公司出于 B2B 营销目的访问该网站。

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase 和 LEGO System A/S

IP 地址

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten 第一方追踪器

用于跟踪“特别优惠”（注册活动）和“标准优惠”（订单活动）的唯一网站 ID，以便向联盟会员支付佣金。每次用户进入 Rakuten 网关页面时，如果该页面的查询字符串中带有 siteID= 参数，系统就会设置此值。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com30 days

Firework 用户 ID

随机生成的用户 ID，用于在不同会话之间跟踪用户。用于将用户访问过程中的各个像素事件关联起来。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework 最后观看时间

上次观看互动的时间戳 (UTC)。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

来自 URL 搜索参数的最新 UTM 参数。真实来源是 URL 搜索参数 => 先前存储的 UTM 参数。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework 频道 ID

在小组件容器层级设置上次的频道 ID，以适配所有小组件类型和布局。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework 上一个视频

用户观看过的最后一个编码视频 ID。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

用户上次访问此页面时所使用的商家会员 ID。

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Firework 会话 ID

会话值包含以 . 分隔符分隔的字符串。字符串包含：fws2 – 会话版本；fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 会话 ID；3 – 会话计数（该用户拥有的会话数）；1694441101864 – 会话开始时间

Firework

Firework

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat 点击 ID

用于识别通过 Snapchat 广告访问网站的访客，并将网站上的活动归因于这些广告。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S 和 Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

用于识别通过 Pinterest 广告访问网站的访客，并将网站上的活动归因于这些广告。

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S 和 Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA——广告商标识符

Apple 公司提供的唯一设备标识符，用于衡量我们广告活动的有效性，包括跟踪应用程序安装和营销效果归因。

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV——供应商标识符

Apple 公司提供的唯一设备标识符，用于在我们的应用程序和服务中识别用户的设备，以便进行分析和实现功能，例如衡量应用程序使用情况和提高应用程序性能。

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID——Google 广告 ID

Google 提供的唯一、可重置设备标识符，用于衡量我们广告活动的有效性，包括跟踪应用程序安装和营销效果归因。

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID——Android 安全 ID

Android 操作系统提供的设备特定标识符，用于支持应用程序功能和内部分析，例如确保技术稳定性和提高应用程序性能。

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

此 Cookie 中不含 PII。

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a