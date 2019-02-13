Yasal Bildirim

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Lütfen Siteyi kullanmadan önce bu Şart ve Koşulları dikkatle okuyun. Bu Siteyi kullanarak, bu Şart ve Koşulları kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Koşulları kabul etmiyorsanız lütfen Siteyi kullanmayın.

Danimarka yasaları çerçevesinde kurulmuş ve merkez ofisi Danimarka'da yer alan LEGO A/S şirketi Sitenin sahibidir ve Siteyi işletmektedir. LEGO A/S, Siteyi kişisel eğlence ve bilgilendirme amacıyla hazırlamaktadır. Lütfen Siteye gönül rahatlığıyla göz atın. Sitede gördüğünüz materyalleri, tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer mülkiyet bildirimlerini değiştirmediğiniz sürece sadece evde ticari olmayan, kişisel kullanım amacıyla yükleyebilirsiniz. Ancak bu Sitenin metinler, resimler, ses ve videolar dahil olmak üzere herhangi bir içeriğini LEGO A/S'den önceden yazılı izin almaksızın, kamu yararına veya ticari amaçla kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, gönderemez, aktaramaz veya dağıtamazsınız. LEGO Group tarafından shop.LEGO.com adresinde sağlanan hizmetler için bir LEGO Group kuruluşu, shop.LEGO.com’daki bir yerel satıcı olabilir. Satıcı olarak çalışan LEGO Group kuruluşu, shop.LEGO.com sitesinde açıkça belirtilecektir.

Aksi belirtilmedikçe bu Sitede gördüğünüz veya okuduğunuz tüm bilgilerin telif haklarıyla korunduğunu ve sadece bu Şart ve Koşullara göre kullanılabileceğini varsaymalısınız. LEGO A/S, bu Sitede görülen materyalleri kullanmanızın LEGO A/S'ye ait veya LEGO A/S ile ilişkili olmayan üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini garanti veya taahhüt etmemektedir. Resimler LEGO A/S'ye aittir veya LEGO A/S'nin izni ile kullanılmaktadır. Bu resimlerin sizin tarafınızdan veya sizin yetkilendirdiğiniz herhangi bir kişi tarafından kullanımı, bu Şart ve Koşullarda özellikle izin verilmedikçe yasaktır. Resimlerin izin verilmeyen kullanımı telif hakkı yasalarını, ticari marka yasalarını, gizlilik ve tanıtım yasalarını, iletişim yönetmeliklerini ve yasalarını ihlal edebilir.

LEGO A/S, Siteye doğru ve güncel bilgileri eklemek amacıyla makul çaba gösterir. Ancak LEGO A/S bilgilerin doğruluğu konusunda

herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. LEGO A/S, bu Sitenin içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten dolayı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Ayrıca bu Siteyi kullanmanızın veya bu Sitede gezinmenizin riski size aittir. Ne LEGO A/S ne de Sitenin oluşturulması, geliştirilmesi veya sağlanmasından

sorumlu diğer taraflar, Siteye erişiminizden veya Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, nihai veya cezai hasardan hiçbir bir sorumluluk kabul etmez. Yukarıdaki hükmü sınırlamaksızın Sitede yer alan her şey İMA EDİLEN TİCARETE UYGUNLUK GARANTİLERİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA İMA EDİLMİŞ HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR. Bazı yargı bölgelerinde ima edilen garantilerin istisna tutulmasına izin verilmeyebileceğine ve bu nedenle yukarıdaki hariç tutmaların bir kısmının sizin için geçerli olmayabileceğine dikkat edin. Ülkenizdeki yasalarda ima edilen garantilerin hariç tutulmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca LEGO A/S, Siteye erişim sağlamanız, Siteyi kullanmanız veya Sitede gezinmenizden ya da Siteden herhangi bir materyal, veri, metin, resim, video veya sesi yüklemenizden dolayı bilgisayar ekipmanınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek hasardan veya bu ekipmanlara bulaşabilecek virüsten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte ve yükümlülük taşımamaktadır.

Siteye elektronik posta yoluyla veya veri, soru, yorum, öneri vb. dahil olmak üzere başka bir şekilde aktaracağınız iletişim veya materyaller gizli veya özel olmayan iletişim veya materyaller olarak değerlendirilecektir. Gönderdiğiniz veya yayımladığınız herhangi bir şey, LEGO A/S veya iştirakleri tarafından çoğaltma, açıklama, iletim, yayımlama ve aktarma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca LEGO A/S herhangi bir amaçla Siteye gönderdiğiniz iletişimlerde yer alan fikir, konsept, know-how veya teknikleri, bu bilgileri kullanarak ürün geliştirme, üretme ve pazarlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanmakta serbesttir.

Sitede görüntülenen ticari markalar ve logolar, LEGO Group'un ticari markalarıdır. Sitede yer alan herhangi bir şey, LEGO Group'un veya Sitede görüntülenen ticari markaların sahibi olabilecek üçüncü tarafların yazılı izni olmaksızın Sitede görüntülenen herhangi bir ticari markayı kullanmak için bir hak, lisans, ima veya onay veriyor olarak yorumlanmayacaktır. Ticari markaların kullanımına ilişkin olarak, [LEGO Group FairPlay Politikası]'na6 bakınız.

LEGO Group, Site ile bağlantılı sitelerin tamamını gözden geçirmemiştir ve Site ile bağlantılı diğer sitelerin veya site dışı sayfaların içeriğinden sorumlu değildir. Site dışı sayfalara veya diğer sitelere verdiğiniz bağlantıların riski tamamen size aittir.

Bu Site, LEGO Group dışındaki üçüncü taraflarca işletilen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir. LEGO Group bu web sitelerini kontrol etmemektedir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu Sitenin diğer sitelere bağlantı içeriyor olması, LEGO Group’un bu siteleri onayladığı, desteklediği veya önerdiği ya da bu sitelerin yöneticileriyle herhangi bir ilişki içerisinde olduğu anlamına gelmemektedir. LEGO Group diğer sitelerdeki herhangi bir içeriğin doğruluğu, yasallığı, güvenilirliği veya geçerliliğine ilişkin açık veya ima edilmiş tüm garantileri reddeder ve bu Sitedeki bağlantılar yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak ulaşılan herhangi bir üçüncü taraf web sitesinden veya içeriğinden kaynaklanan herhangi bir türden kayıp, yaralanma, talep, yükümlülük veya hasarla bağlantılı tüm sorumlulukları reddeder.