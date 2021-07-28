Tanımlama Bilgileri Bildirimi
Son Değiştirme Tarihi: 16 Ocak 2026
LEGO.com'da belirlenen tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler
Lütfen LEGO.com etki alanında ayarlanan tanımlama bilgilerinin ve benzer teknolojilerin (‘tanımlama bilgileri’) listesine bakınız. Tanımlama bilgileri, LEGO System A/S veya seçilen üçüncü taraflarca ayarlanır. Üçüncü bir tarafın ortak veya bağımsız veri sorumlusu olduğu durumlarda bu, ‘veri sorumlusu’ sütununda belirtilir. Bir çocuk LEGO hesabı ile giriş yapıldığında LEGO.com/kids ve LEGO.com etki alanı çevresinde yalnızca ilgili kesinlikle gerekli tanımlama bilgilerinin ayarlandığını lütfen unutmayın.
Tanımlama bilgileri ve kişisel bilgiler
Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tanımlama bilgileri politikamızı ziyaret edin. Gizliliğiniz ve verilerinizi nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen gizlilik politikamızı ziyaret edin.
Tüm LEGO Insiders uygulaması tanımlama bilgilerinin ‘ömrü’, uygulamanın kullanıcının telefonuna yüklü olduğu süre kadardır. Kullanıcı, uygulamayı silerse depolanan tüm verileri de silmeyi seçebilir.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Oturum Kimliği
Uygulamanın nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanıcının kaç kez ziyaret ettiğini izler.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Ödeme Oturum Kimliği
Ödeme işleme oturumu boyunca bir LEGO.com kullanıcısına benzersiz kimlik atanır.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetri
Güvenli ödeme işlemleri.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders kullanıcı kimliği
Insiders hesap ayrıntılarını görüntülemek için kullanıcıyı tanımlar.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Puanı verenler
Üyeyi eylemlerinden dolayı ödüllendirmemiz için kullanıcıyı tanımlar.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Tercih Edilen Dil Etkinleştirici
İçeriğin tercih edilen dilde görüntülenebilmesi için kullanıcıyı tanımlar.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Oturum Kimliği – Öneri Motoru
Bu, site günlüğü/sağlığı ve kullanıma sunulan özellikler için gerekli bir tanımlama bilgisi olarak sunulur. Onay verildiğinde, ‘oturumda’ tarama etkinliğine (örneğin görüntülenen ve sepete eklenen ürünler/temalar) dayalı önerilerde bulunma olanağı sağlar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sipariş numarası (bir oturumda sipariş verildiyse)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Parmak İzi
Dolandırıcılığa karşı korunmaya yardımcı olmak için parmak izi bilgilerini alır ve izler. Otomatik karar verme, LEGO.com etki alanında kesinlikle gerekli dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleşir.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Evet, dolandırıcılık kontrolü amacıyla kullanılan cihaz bilgilerini alır.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Sahteciliği Önleme Doğrulama Belirteci
Sahtecilik önleme sistemi tarafından kullanılan bu tanımlama bilgisi, tanımlama bilgisi tabanlı kimlik doğrulaması kullanılırken gerekli olan bir güvenlik sisteminin parçasıdır. Otomatik karar verme, LEGO.com etki alanında gerekli dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleşir.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID içerir.
Session storage
|Both
|Until session ends
Hesap Oturumu Tanımlayıcısı
Hesap sistemindeki kullanıcı oturumlarını yönetmek için gereken oturum tanımlayıcısıdır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID içerir.
Session storage
|Both
|Until session ends
İki Faktörlü Kimlik Doğrulama
İki faktörlü kimlik doğrulama ile oturum açarken istemciyi anımsamak için kullanılan tanımlama bilgisidir.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Genel kullanıcı kimliği (PUID) ve güvenlik damgası içerir.
Persistent
|Both
|14 days
Dış Oturum Açma Sağlayıcıları Kimlik Doğrulaması
Harici giriş sağlayıcılarından (Google, Facebook ve Twitter) LEGO hesaplarına kimlik doğrulama tanımlama bilgisi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Evet, talep sorumlusu dahil bir kimlik doğrulama etiketi. [oturum açan kullanıcı hakkında referans bilgiler].
Persistent
|Both
|15 mins
Kimlik Doğrulama Oturumu Tanımlayıcısı
LEGO Ideas'ta kullanılan bir kullanıcı/kimlik doğrulama sistemi olan 'Flask' için oturum tanımlayıcısıdır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID içerir.
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Yaş Doğrulama
Kullanıcı 18’den küçük bir yaş seçerse çocuk olarak kabul edilir.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Yaş girişi
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Bekleme odası
Yoğun trafik dönemlerinde bekleme odasını etkinleştirmek için ayarlanan tanımlama bilgisi, LEGO.com’un çalışmaya devam etmesini sağlar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Kullanıcı Aracısı içerir.
Cookie
|Both
|1 hour
Onay Benzersiz Tanımlayıcı
Onay Yönetimi Platformumuz için benzersiz tanımlayıcı olarak kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Benzersiz Tanımlayıcı
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Gömülü Sohbet Tarayıcı Kimliği
Canlı sohbet işlevimiz için güvenlik koruması sağlar.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Gömülü Sohbet Vekil Sunucu Akışı
Kullanıcı isteklerinin aynı Salesforce vekil sunucusuna ulaşmasını sağlayarak içeriği geçici olarak önbellekten alır.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Gömülü Sohbet Canlı Temsilci Kimliği
Sohbet sırasında belirli bir tarayıcı oturumu için benzersiz bir takma ad kimliği yakalar.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Gömülü Sohbet Canlı Temsilci Reddedilen Kimliği
Ziyaretçi bir sohbet davetini kabul ettikten veya reddettikten sonra, yönetici tarafından belirlenen kuralları hatırlar ve sohbete davet düğmesini gizler. Tanımlama bilgileri olmadan düğme tetiklendiğinde tekrar tekrar görünür.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Gömülü Sohbet Tarayıcı Hata Ayıklama Kimliği
Hata ayıklamaya yardımcı olmak için arka uçta tarayıcı günlüğü satırlarını ilişkilendirir.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Gömülü Sohbet Dili
Birden fazla dili destekleyen özel bileşenler, anketler ve akışlar için dili tanımlar.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Kullanıcı Kimliği
Kullanıcıları tanımlamak ve kullanıcıların bir alandaki etkinliklerini izlemek için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Script
|LEGO.com
|2 years
Oturum Kimliği
Kullanıcının bir sitede aktif bir oturumda olup olmadığını veya bunun bir kullanıcı için yeni bir oturum olup olmadığını (yani çerez mevcut değil veya süresi dolmuş) belirlemek için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Sunucu Tarafı Kullanıcı Kimliği
Bir kullanıcı için sonraki tüm izleme olaylarıyla birlikte gönderilen, sunucu tarafı toplayıcı tarafından oluşturulan bir benzersiz tanımlayıcıyı depolar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Kullanıcı geri bildiriminde önceden doldurulmuş verileri hatırlamak için kullanılır.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Gerçek kullanıcıları botlardan ayırt etmeye yardımcı olarak, web sitesini bot saldırıları gibi otomatik tehditlerden korumak için kullanılır.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Birden fazla kullanıcının aynı IP adresini paylaştığı durumlarda trafiği sınırlamak için kullanılır.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Yoğun trafik dönemlerinde bekleme odasını etkinleştirmek için ayarlanan tanımlama bilgisi, LEGO.com’un çalışmaya devam etmesini sağlar.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Alışveriş Kategorileri Önbelleği
Performansı hızlandırmak için kategori gezinme önbelleğidir.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Son görüntülenen ürünler
Son görüntülenen ürünler özelliğini doldurmak için kullanılır. Ürün kimlik numaralarının listesi
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Çevrimdışı Kullanıcı Verileri
İnternet bağlantısı olmadan mağaza içi barkod taraması için çevrimdışı modu destekleyen sınırlı kullanıcı verisi
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Kullanıcı adı, Insiders hesap numaraları
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Kayıt tercihleri
Kayıt sırasında seçilen avatardır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Tanımlama bilgisi izin ayarları
Tanımlama bilgisi onay tercihlerini saklamak için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Ayrılma onayı ayarları
Ayrılma izni tercihlerini saklamak için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Özellik bayrakları tanımlayıcı
Özellikleri değiştirmek için LEGO.com kullanıcısına atanan benzersiz kimliktir.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID içerir.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback Kimliği
Diğer tüm Adobe ürünlerindeki tüm kullanıcıları birbirine bağlamak için kullanılır.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud Kimliği
Benzersiz ziyaretçileri tanımlar ve ziyaretleri arasında ayrım yapar.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Tanımlama Bilgisi Etkin Durumu
Gerçekliğe karşı görülebilecek bilgi düzeyini anlamak için hangi tanımlama bilgilerinin kabul edildiğini/reddedildiğini not eder.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Sayfa Adı
Bir sayfanın popülerlik düzeyini anlamak için sayfaların görülme sayısını kaydeder.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Bölgesel Yol Haritası Oluşturucu – Oturumda
Bir bölgesel görünümden diğerine geçerken, LEGO.com kullanıcısı olarak sizin için kolaylaştırılmış yolculuklarda iyileştirmeler sağlar.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Yol Haritası Oluşturucu – Oturumlar arası
Bir bölgesel görünümden diğerine geçerken, LEGO.com kullanıcısı olarak sizin için kolaylaştırılmış yolculuklarda iyileştirmeler sağlar.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performans
İstek sayısını en aza indirerek site performansını artırır.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Tarayıcı ve Platform Bilgisi
Doğru bilgileri ve formatı (örneğin dil, cihaz türü vb.) görüntülemek için hangi platformu ve hangi tarayıcıyı kullandığınızı bize bildirir.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Görüntülenen Sayfa
Belirli bir sayfaya dönmek amacıyla arama yapmanıza gerek kalmaması için nerede olduğunuzu hatırlar.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Tetiklenen Mesajlar
Bir kullanıcının kaç tane tetiklenmiş ileti gördüğünü yöneterek kullanıcının ziyaretini basitleştirir.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Sayfa Görüntüleme Sayısı
Kullanıcının her ziyarette hangi sayfaları görüntülediğini izler.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Oturum Kimliği
Oturum kimliği atayarak ziyaretinizi tanımlar.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Oturum Kimliği
Yeni özellikleri denemek için bir kullanıcının A/B test denemesine girme olanağı sağlar.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Oturumu
Web sitesini ziyaret sırasında kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Çapraz Oturum
Tanımlama bilgilerinin ömrü boyunca, oturumlar arasında kullanıcı oturum bilgilerini kalıcı hale getirmek için kullanılır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Ziyaretçi Kimliği
Kullanıcının bir siteye ilk ziyaretinde oluşturulan kullanıcı bilgilerini saklar ve sonraki ziyaretlerde günceller.
Snowplow Ziyaretçi Kimliği
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Oturumu Kimliği
Kullanıcının web sitesinde aktif bir oturumda olup olmadığını veya yeni bir oturumun başlangıcı olup olmadığını (örneğin tanımlama bilgisi eksik veya süresi dolmuşsa) belirlemek için kullanılır.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Toplayıcı Kimliği
Bir kullanıcı için sonraki tüm izleme olaylarıyla birlikte gönderilen, sunucu tarafı toplayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcıyı depolar.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Uygulamanın nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanıcının kaç kez ziyaret ettiğini izler.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Tanımlama bilgilerinde kişisel veri bulunmaz.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Benzersiz Tanımlayıcı Tanımlama Bilgisi
Bir kullanıcıyı tanır ve tanımlama bilgisi onayı istemekten başlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Evet, GUID içerir.
Script
|LEGO.com
|1 year
Çapraz Oturum Kimliği – Öneri Motoru
Önceki satın alma işlemlerine dayalı olarak önerilerde bulunur.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sipariş numarası (bir oturumda sipariş verildiyse)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Abone Kimliği
Kullanıcı için referans numarası olarak kullanılan benzersiz tanımlayıcı.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Belirleyici
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud E-posta Adresi
Abone e-posta adresi.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-posta adresi
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud İş Kimliği
Gönderilen e-postayla ilgili iş tanımlayıcı.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Liste Kimliği
Abonenin liste tanımlayıcısı.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Toplu İş Kimliği
Tetiklenen e-posta ile ilişkili toplu iş sayısal tanımlayıcısı.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL Kimliği
Gönderimdeki tekil URL için benzersiz bir tanımlayıcıdır.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Üye Kimliği
Marketing Cloud İş Birimi Kimliği.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising ve Experience Cloud Kimliği
Reklam hedefleme, bastırma, yeniden hedefleme ve benzer kitle hedefleme için Adobe, Google ve Facebook gibi üçüncü taraf sitelerle kimlik senkronizasyonuna imkan tanır.
LEGO System A/S
Adobe Analytics ve Adobe Advertising
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Zaman Damgası Kimliği
Kullanıcının siteyi ziyaretine, son reklam aramasına göre zaman damgası ekler.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Ziyaretçilerin yalnızca ilgi çekici, hedefli Meta reklamları almasını sağlar.
Meta
Meta
LEGO System A/S ve Meta, bağımsız veri sorumlularıdır. Meta CAPI, LEGO Group’un web sitemizdeki faaliyetlerinizi izlemesini sağlar. Bunu reklamlarımızın etkinliğini ölçmek, reklam hedefleme için kitlemizi anlamak ve tanımlamak, web sitemizin dönüşüm kanallarının etkinliğini (örneğin bir ziyaret satışla sonuçlanıyor mu) analiz etmek için kullanırız. Meta, yukarıdaki hizmetler için LEGO System A/S adına bir veri işleyici görevi görür. Ancak Meta, CAPI aracılığıyla toplanan verileri kendi amaçları için kullanır ve sizinle ilgili mevcut verilerle birlikte derleyebilir.
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad ve Doubleclick (Campaign Manager 360) Etiketleri
LEGO.com’da kullanıcıların etkinliklerini takip ederek ölçüm ve hedeflemeyi yönlendirir. Bu, ölçüm ve optimizasyonun doğruluğunu artırmak için LEGO.com’daki etkinliklerin modellenmesini de içerecektir. Hedefleme; bastırma, benzerlik ve yeniden hedeflemeyi içerir.
LEGO System A/S ve Google LLC, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Alphabet Inc.e bağlı ağ sitelerini (örneğin Google ve YouTube) kullanırken ve daha sonra LEGO.com’a girdiğinizde veya yeniden girdiğinizde size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için onayınızı alarak toplanan verileri LEGO.com’da Google LLC'nin ücretli bir hizmeti olarak kullanır. Google Inc: LEGO.com’daki sayfa ziyaretlerini izlemek için onayınızı alarak kişisel verilerinizi toplar ve kullanır. Bu veriler, ölçüm, ölçüm modelleme, bastırma, Alphabet Inc. bağlı siteleri ve hizmetlerinde reklamları yeniden hedefleme ve size benzer kişilere pazarlama hizmetleri sunmak için kullanılır.
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site ziyareti ve kullanıcı veri toplayıcısı
Site ziyareti ve kullanıcı verilerini depolar.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: LEGO.com ve/veya Rakuten bağlı sitelerine geri dönüş ziyaretlerinizde deneyimlerinizi daha fazla kişiselleştirmek için kullanılabilecek kişisel bilgilerinizi (örneğin teknik veriler, tanımlama bilgisi verileri, kullanım bilgileri ve coğrafi konum verileri) toplar ve depolar. Bu verileri, veri profiliyle ilgili olarak size benzer olabilecek yeni hedef kitleleri tanımlamak, ilgilerini çekmek ve LEGO.com ve/veya Rakuten bağlı sitelerine girmelerini sağlamak için de kullanabiliriz. Rakuten: Size kişiselleştirilmiş veya ilgi alanlarına uygun reklamlar göstermek için kişisel bilgilerinizi (örneğin teknik veriler, tanımlama bilgisi verileri, kullanım bilgileri ve coğrafi konum verileri) toplar ve depolar. Ayrıca bu verileri, veri profiline dayalı olarak size benzer olabilecek yeni hedef kitleler tanımlamak ve ilgilerini çekmek için de kullanabilir. Daha fazla bilgi için Rakuten'in tanımlama bilgileri politikasını ziyaret edin: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Satış dönüşüm izleme
Satış yapıldığında site ziyaretini ve kullanıcı verilerini izler.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Rakuten satış ortağı sitelerinden kaynaklanan ve LEGO.com'da satın alma işlemiyle sonuçlanan, LEGO.com'a giren her yeni ziyaretçi için depolanan, Rakuten tarafından ayarlanan benzersiz bir satış ortağı tıklama tanımlayıcısı kullanırız. Bu veriler, LEGO.com tarafından doğrudan Rakuten hizmetleriyle bağlantılı satışlar için ödeme mutabakatı yapmak amacıyla kullanılır. Rakuten: LEGO.com'da kullanıcıya özel satın alımlarla bağlantılandırılan ve depolanan, benzersiz bir yayımcı tıklama tanımlayıcısı ayarlar. Bu, Rakuten'e 'yeni' bağlı trafik satışları için uygun bir ödeme yapılmasını sağlar.
Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Tanımlayıcısı
Rakuten kullanıcılarını tanımlar.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Bu verileri, çeşitli bağlı ağ sitelerinden Rakuten kullanıcılarını tanımlamak için kullanabilir. LEGO.com, veri analizi ve kişiselleştirme hizmetleri için onayınızı alarak bu verileri kullanabilir. Rakuten: Ağlar arası kimlik ve arama - tıklama kimliğini kullanarak, çeşitli bağlı ağ sitelerinde kullanıcı olarak sizi izlemek için onayınızı alarak verilerinizi depolar ve kullanır. Bu veriler, reklamları kişiselleştirmek için ve veri analizi amaçlarıyla kullanılır.
Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
İnternet ve etkinliklerde yeniden hedefleme amacıyla site etkinliğini izler.
Microsoft (Bing Reklam Ağı)
Microsoft (Bing Reklam Ağı)
LEGO System A/S ve Microsoft, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S hem Bing araması hem de MS Ad Display Network dahil olmak üzere MS Network'teki pazarlama iletişimleri aracılığıyla hedef kitleleri segmentlere ayırmak, hedeflemek ve seçmek için izin verilen kullanıcı verilerinizi toplar ve kontrol eder. Microsoft, izin verdiğiniz verileri kendi pazarlama amaçları için kullanır. Aşağıdaki bağlantıdan politikaya bakınız: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase etiketi
Demandbase etiketi, B2B pazarlama amacıyla web sitesini ziyaret eden şirketleri belirlemek için bilgi toplar.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase ve LEGO System A/S
IP adresi
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten birinci taraf izleyici
Bağlı ortaklıkların ödemeleri için ‘Özel Teklifler’ (kayıt etkinlikleri) ve ‘Standart Teklifler’ (sipariş etkinlikleri) takip etmek için benzersiz Site Kimliği. Kullanıcı, sorgu dizesinde siteID= değeri ile bu sayfaya girdiğinde, her seferinde Rakuten ağ geçidi sayfasına girildiğinde ayarlanır.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework Kullanıcı Kimliği
Oturumlar arasında kullanıcıyı takip etmek için rastgele oluşturulan kullanıcı kimliğidir. Kullanıcı yolculukları için piksel olaylarını birbirine bağlamaya yardımcı olur.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Son İzlenme Zamanı
UTC’de son izlenen etkileşim zaman damgası.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
URL arama parametrelerinden gelen en son UTM parametreleri. Doğruluk kaynağı, URL Arama Parametreleri => Önceden kaydedilmiş UTM parametreleridir.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Kanal Kimliği
Tüm widget türlerini ve düzenlerini hesaba katmak için widget sarıcı düzeyinde ayarlanan son kanal kimliğidir.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Son Video
Kullanıcının izlediği son kodlanmış video kimliğidir.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework İşletme Kimliği
Kullanıcının sayfaya ulaştığı son işletme üyelik kimliğidir.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Oturumu Kimliği
Oturum değeri, .delimiter içeren bir değere sahiptir. Dize şunlardan oluşur: fws2 – oturum sürümü fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – oturum kimliği 3 – oturum sayısı (bu kullanıcının açtığı oturum sayısı) 1694441101864 – oturum başlangıç zamanı
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Tıklama Kimliği
Snapchat reklamlarından siteyi ziyaret edenleri tanımlamaya ve web sitesindeki olayları, bu reklamlarla bağlantılandırma yardımcı olur.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ve Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pinterest reklamlarından siteyi ziyaret edenleri tanımlamaya ve web sitesindeki olayları, bu reklamlarla bağlantılandırma yardımcı olur.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ve Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Reklam Verenler için Tanımlayıcı
Apple tarafından sağlanan, uygulama yüklemelerini izleme ve pazarlama performansının atfedilmesi dahil olmak üzere reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılan benzersiz bir cihaz tanımlayıcısıdır.
LEGO System A/S
Tekil
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Satıcılar için Tanımlayıcı
Apple tarafından sağlanan benzersiz bir cihaz tanımlayıcıdır. Uygulama kullanımını ölçmek ve uygulama performansını iyileştirmek gibi analiz ve işlevsellik amacıyla uygulamalarımız ve hizmetlerimizde kullanıcının cihazını tanımak için kullanılır.
LEGO System A/S
Tekil
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Reklam Kimliği
Google tarafından sağlanan, uygulama yüklemelerini izleme ve pazarlama performansının atfedilmesi dahil olmak üzere reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılan, benzersiz ve sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcısıdır.
LEGO System A/S
Tekil
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Güvenli Kimlik
Android işletim sistemi tarafından sağlanan, teknik istikrarı sağlamak ve uygulama performansını iyileştirmek gibi uygulama işlevselliğini ve dahili analitiği desteklemek için kullanılan cihaza özgü bir tanımlayıcıdır.
LEGO System A/S
Tekil
LEGO System A/S
Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a