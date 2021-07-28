Tanımlama Bilgileri Bildirimi

Son Değiştirme Tarihi: 16 Ocak 2026

LEGO.com'da belirlenen tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler

Lütfen LEGO.com etki alanında ayarlanan tanımlama bilgilerinin ve benzer teknolojilerin (‘tanımlama bilgileri’) listesine bakınız. Tanımlama bilgileri, LEGO System A/S veya seçilen üçüncü taraflarca ayarlanır. Üçüncü bir tarafın ortak veya bağımsız veri sorumlusu olduğu durumlarda bu, ‘veri sorumlusu’ sütununda belirtilir. Bir çocuk LEGO® hesabı ile giriş yapıldığında LEGO.com/kids ve LEGO.com etki alanı çevresinde yalnızca ilgili kesinlikle gerekli tanımlama bilgilerinin ayarlandığını lütfen unutmayın.

Tanımlama bilgileri ve kişisel bilgiler

Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tanımlama bilgileri politikamızı ziyaret edin. Gizliliğiniz ve verilerinizi nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen gizlilik politikamızı ziyaret edin.

Tüm LEGO Insiders uygulaması tanımlama bilgilerinin ‘ömrü’, uygulamanın kullanıcının telefonuna yüklü olduğu süre kadardır. Kullanıcı, uygulamayı silerse depolanan tüm verileri de silmeyi seçebilir.