Tanımlama Bilgileri Bildirimi

Son Değiştirme Tarihi: 16 Ocak 2026

LEGO.com'da belirlenen tanımlama bilgileri ve benzer teknolojiler
Lütfen LEGO.com etki alanında ayarlanan tanımlama bilgilerinin ve benzer teknolojilerin (‘tanımlama bilgileri’) listesine bakınız. Tanımlama bilgileri, LEGO System A/S veya seçilen üçüncü taraflarca ayarlanır. Üçüncü bir tarafın ortak veya bağımsız veri sorumlusu olduğu durumlarda bu, ‘veri sorumlusu’ sütununda belirtilir. Bir çocuk LEGO hesabı ile giriş yapıldığında LEGO.com/kids ve LEGO.com etki alanı çevresinde yalnızca ilgili kesinlikle gerekli tanımlama bilgilerinin ayarlandığını lütfen unutmayın.

Tanımlama bilgileri ve kişisel bilgiler
Tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tanımlama bilgileri politikamızı ziyaret edin. Gizliliğiniz ve verilerinizi nasıl kontrol edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen gizlilik politikamızı ziyaret edin.

Tüm LEGO Insiders uygulaması tanımlama bilgilerinin ‘ömrü’, uygulamanın kullanıcının telefonuna yüklü olduğu süre kadardır. Kullanıcı, uygulamayı silerse depolanan tüm verileri de silmeyi seçebilir.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Oturum Kimliği

Uygulamanın nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanıcının kaç kez ziyaret ettiğini izler.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Ödeme Oturum Kimliği

Ödeme işleme oturumu boyunca bir LEGO.com kullanıcısına benzersiz kimlik atanır.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetri

Güvenli ödeme işlemleri.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders kullanıcı kimliği

Insiders hesap ayrıntılarını görüntülemek için kullanıcıyı tanımlar.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Puanı verenler

Üyeyi eylemlerinden dolayı ödüllendirmemiz için kullanıcıyı tanımlar.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Tercih Edilen Dil Etkinleştirici

İçeriğin tercih edilen dilde görüntülenebilmesi için kullanıcıyı tanımlar.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Oturum Kimliği – Öneri Motoru

Bu, site günlüğü/sağlığı ve kullanıma sunulan özellikler için gerekli bir tanımlama bilgisi olarak sunulur. Onay verildiğinde, ‘oturumda’ tarama etkinliğine (örneğin görüntülenen ve sepete eklenen ürünler/temalar) dayalı önerilerde bulunma olanağı sağlar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sipariş numarası (bir oturumda sipariş verildiyse)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Parmak İzi

Dolandırıcılığa karşı korunmaya yardımcı olmak için parmak izi bilgilerini alır ve izler. Otomatik karar verme, LEGO.com etki alanında kesinlikle gerekli dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleşir.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Evet, dolandırıcılık kontrolü amacıyla kullanılan cihaz bilgilerini alır.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Sahteciliği Önleme Doğrulama Belirteci

Sahtecilik önleme sistemi tarafından kullanılan bu tanımlama bilgisi, tanımlama bilgisi tabanlı kimlik doğrulaması kullanılırken gerekli olan bir güvenlik sisteminin parçasıdır. Otomatik karar verme, LEGO.com etki alanında gerekli dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleşir.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID içerir.

Session storage
BothUntil session ends

Hesap Oturumu Tanımlayıcısı

Hesap sistemindeki kullanıcı oturumlarını yönetmek için gereken oturum tanımlayıcısıdır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID içerir.

Session storage
BothUntil session ends

İki Faktörlü Kimlik Doğrulama

İki faktörlü kimlik doğrulama ile oturum açarken istemciyi anımsamak için kullanılan tanımlama bilgisidir.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Genel kullanıcı kimliği (PUID) ve güvenlik damgası içerir.

Persistent
Both14 days

Dış Oturum Açma Sağlayıcıları Kimlik Doğrulaması

Harici giriş sağlayıcılarından (Google, Facebook ve Twitter) LEGO hesaplarına kimlik doğrulama tanımlama bilgisi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Evet, talep sorumlusu dahil bir kimlik doğrulama etiketi. [oturum açan kullanıcı hakkında referans bilgiler].

Persistent
Both15 mins

Kimlik Doğrulama Oturumu Tanımlayıcısı

LEGO Ideas'ta kullanılan bir kullanıcı/kimlik doğrulama sistemi olan 'Flask' için oturum tanımlayıcısıdır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID içerir.

Session storage
LEGO.com30 days

Yaş Doğrulama

Kullanıcı 18’den küçük bir yaş seçerse çocuk olarak kabul edilir.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Yaş girişi

Persistent
LEGO.com30 mins

Bekleme odası

Yoğun trafik dönemlerinde bekleme odasını etkinleştirmek için ayarlanan tanımlama bilgisi, LEGO.com’un çalışmaya devam etmesini sağlar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Kullanıcı Aracısı içerir.

Cookie
Both1 hour

Onay Benzersiz Tanımlayıcı

Onay Yönetimi Platformumuz için benzersiz tanımlayıcı olarak kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Benzersiz Tanımlayıcı

Cookie
Both12 months

Salesforce Gömülü Sohbet Tarayıcı Kimliği

Canlı sohbet işlevimiz için güvenlik koruması sağlar.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Gömülü Sohbet Vekil Sunucu Akışı

Kullanıcı isteklerinin aynı Salesforce vekil sunucusuna ulaşmasını sağlayarak içeriği geçici olarak önbellekten alır.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Gömülü Sohbet Canlı Temsilci Kimliği

Sohbet sırasında belirli bir tarayıcı oturumu için benzersiz bir takma ad kimliği yakalar.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Gömülü Sohbet Canlı Temsilci Reddedilen Kimliği

Ziyaretçi bir sohbet davetini kabul ettikten veya reddettikten sonra, yönetici tarafından belirlenen kuralları hatırlar ve sohbete davet düğmesini gizler. Tanımlama bilgileri olmadan düğme tetiklendiğinde tekrar tekrar görünür.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Gömülü Sohbet Tarayıcı Hata Ayıklama Kimliği

Hata ayıklamaya yardımcı olmak için arka uçta tarayıcı günlüğü satırlarını ilişkilendirir.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Gömülü Sohbet Dili

Birden fazla dili destekleyen özel bileşenler, anketler ve akışlar için dili tanımlar.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcıları tanımlamak ve kullanıcıların bir alandaki etkinliklerini izlemek için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Script
LEGO.com2 years

Oturum Kimliği

Kullanıcının bir sitede aktif bir oturumda olup olmadığını veya bunun bir kullanıcı için yeni bir oturum olup olmadığını (yani çerez mevcut değil veya süresi dolmuş) belirlemek için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Script
LEGO.com30 mins

Sunucu Tarafı Kullanıcı Kimliği

Bir kullanıcı için sonraki tüm izleme olaylarıyla birlikte gönderilen, sunucu tarafı toplayıcı tarafından oluşturulan bir benzersiz tanımlayıcıyı depolar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Kullanıcı geri bildiriminde önceden doldurulmuş verileri hatırlamak için kullanılır.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Gerçek kullanıcıları botlardan ayırt etmeye yardımcı olarak, web sitesini bot saldırıları gibi otomatik tehditlerden korumak için kullanılır.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Birden fazla kullanıcının aynı IP adresini paylaştığı durumlarda trafiği sınırlamak için kullanılır.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Yoğun trafik dönemlerinde bekleme odasını etkinleştirmek için ayarlanan tanımlama bilgisi, LEGO.com’un çalışmaya devam etmesini sağlar.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com5 mins

Alışveriş Kategorileri Önbelleği

Performansı hızlandırmak için kategori gezinme önbelleğidir.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Son görüntülenen ürünler

Son görüntülenen ürünler özelliğini doldurmak için kullanılır. Ürün kimlik numaralarının listesi

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Çevrimdışı Kullanıcı Verileri

İnternet bağlantısı olmadan mağaza içi barkod taraması için çevrimdışı modu destekleyen sınırlı kullanıcı verisi

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Kullanıcı adı, Insiders hesap numaraları

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Kayıt tercihleri

Kayıt sırasında seçilen avatardır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Tanımlama bilgisi izin ayarları

Tanımlama bilgisi onay tercihlerini saklamak için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com12 months

Ayrılma onayı ayarları

Ayrılma izni tercihlerini saklamak için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com12 months

Özellik bayrakları tanımlayıcı

Özellikleri değiştirmek için LEGO.com kullanıcısına atanan benzersiz kimliktir.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

GUID içerir.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback Kimliği

Diğer tüm Adobe ürünlerindeki tüm kullanıcıları birbirine bağlamak için kullanılır.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud Kimliği

Benzersiz ziyaretçileri tanımlar ve ziyaretleri arasında ayrım yapar.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Tanımlama Bilgisi Etkin Durumu

Gerçekliğe karşı görülebilecek bilgi düzeyini anlamak için hangi tanımlama bilgilerinin kabul edildiğini/reddedildiğini not eder.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Sayfa Adı

Bir sayfanın popülerlik düzeyini anlamak için sayfaların görülme sayısını kaydeder.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Bölgesel Yol Haritası Oluşturucu – Oturumda

Bir bölgesel görünümden diğerine geçerken, LEGO.com kullanıcısı olarak sizin için kolaylaştırılmış yolculuklarda iyileştirmeler sağlar.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Yol Haritası Oluşturucu – Oturumlar arası

Bir bölgesel görünümden diğerine geçerken, LEGO.com kullanıcısı olarak sizin için kolaylaştırılmış yolculuklarda iyileştirmeler sağlar.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performans

İstek sayısını en aza indirerek site performansını artırır.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Tarayıcı ve Platform Bilgisi

Doğru bilgileri ve formatı (örneğin dil, cihaz türü vb.) görüntülemek için hangi platformu ve hangi tarayıcıyı kullandığınızı bize bildirir.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Görüntülenen Sayfa

Belirli bir sayfaya dönmek amacıyla arama yapmanıza gerek kalmaması için nerede olduğunuzu hatırlar.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Tetiklenen Mesajlar

Bir kullanıcının kaç tane tetiklenmiş ileti gördüğünü yöneterek kullanıcının ziyaretini basitleştirir.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Sayfa Görüntüleme Sayısı

Kullanıcının her ziyarette hangi sayfaları görüntülediğini izler.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Oturum Kimliği

Oturum kimliği atayarak ziyaretinizi tanımlar.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Oturum Kimliği

Yeni özellikleri denemek için bir kullanıcının A/B test denemesine girme olanağı sağlar.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Oturumu

Web sitesini ziyaret sırasında kullanıcı oturumunu tanımlamak için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Çapraz Oturum

Tanımlama bilgilerinin ömrü boyunca, oturumlar arasında kullanıcı oturum bilgilerini kalıcı hale getirmek için kullanılır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Ziyaretçi Kimliği

Kullanıcının bir siteye ilk ziyaretinde oluşturulan kullanıcı bilgilerini saklar ve sonraki ziyaretlerde günceller.

Snowplow Ziyaretçi Kimliği

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Oturumu Kimliği

Kullanıcının web sitesinde aktif bir oturumda olup olmadığını veya yeni bir oturumun başlangıcı olup olmadığını (örneğin tanımlama bilgisi eksik veya süresi dolmuşsa) belirlemek için kullanılır.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Toplayıcı Kimliği

Bir kullanıcı için sonraki tüm izleme olaylarıyla birlikte gönderilen, sunucu tarafı toplayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcıyı depolar.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ve Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Uygulamanın nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanıcının kaç kez ziyaret ettiğini izler.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Tanımlama bilgilerinde kişisel veri bulunmaz.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Benzersiz Tanımlayıcı Tanımlama Bilgisi

Bir kullanıcıyı tanır ve tanımlama bilgisi onayı istemekten başlayarak kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlar.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Evet, GUID içerir.

Script
LEGO.com1 year

Çapraz Oturum Kimliği – Öneri Motoru

Önceki satın alma işlemlerine dayalı olarak önerilerde bulunur.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sipariş numarası (bir oturumda sipariş verildiyse)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Abone Kimliği

Kullanıcı için referans numarası olarak kullanılan benzersiz tanımlayıcı.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Belirleyici

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud E-posta Adresi

Abone e-posta adresi.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-posta adresi

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud İş Kimliği

Gönderilen e-postayla ilgili iş tanımlayıcı.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Liste Kimliği

Abonenin liste tanımlayıcısı.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Toplu İş Kimliği

Tetiklenen e-posta ile ilişkili toplu iş sayısal tanımlayıcısı.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL Kimliği

Gönderimdeki tekil URL için benzersiz bir tanımlayıcıdır.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Üye Kimliği

Marketing Cloud İş Birimi Kimliği.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising ve Experience Cloud Kimliği

Reklam hedefleme, bastırma, yeniden hedefleme ve benzer kitle hedefleme için Adobe, Google ve Facebook gibi üçüncü taraf sitelerle kimlik senkronizasyonuna imkan tanır.

LEGO System A/S

Adobe Analytics ve Adobe Advertising

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Zaman Damgası Kimliği

Kullanıcının siteyi ziyaretine, son reklam aramasına göre zaman damgası ekler.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Ziyaretçilerin yalnızca ilgi çekici, hedefli Meta reklamları almasını sağlar.

Meta

Meta

LEGO System A/S ve Meta, bağımsız veri sorumlularıdır. Meta CAPI, LEGO Group’un web sitemizdeki faaliyetlerinizi izlemesini sağlar. Bunu reklamlarımızın etkinliğini ölçmek, reklam hedefleme için kitlemizi anlamak ve tanımlamak, web sitemizin dönüşüm kanallarının etkinliğini (örneğin bir ziyaret satışla sonuçlanıyor mu) analiz etmek için kullanırız. Meta, yukarıdaki hizmetler için LEGO System A/S adına bir veri işleyici görevi görür. Ancak Meta, CAPI aracılığıyla toplanan verileri kendi amaçları için kullanır ve sizinle ilgili mevcut verilerle birlikte derleyebilir.

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad ve Doubleclick (Campaign Manager 360) Etiketleri

LEGO.com’da kullanıcıların etkinliklerini takip ederek ölçüm ve hedeflemeyi yönlendirir. Bu, ölçüm ve optimizasyonun doğruluğunu artırmak için LEGO.com’daki etkinliklerin modellenmesini de içerecektir. Hedefleme; bastırma, benzerlik ve yeniden hedeflemeyi içerir.

Google

Google

LEGO System A/S ve Google LLC, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Alphabet Inc.e bağlı ağ sitelerini (örneğin Google ve YouTube) kullanırken ve daha sonra LEGO.com’a girdiğinizde veya yeniden girdiğinizde size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için onayınızı alarak toplanan verileri LEGO.com’da Google LLC'nin ücretli bir hizmeti olarak kullanır. Google Inc: LEGO.com’daki sayfa ziyaretlerini izlemek için onayınızı alarak kişisel verilerinizi toplar ve kullanır. Bu veriler, ölçüm, ölçüm modelleme, bastırma, Alphabet Inc. bağlı siteleri ve hizmetlerinde reklamları yeniden hedefleme ve size benzer kişilere pazarlama hizmetleri sunmak için kullanılır.

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Site ziyareti ve kullanıcı veri toplayıcısı

Site ziyareti ve kullanıcı verilerini depolar.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: LEGO.com ve/veya Rakuten bağlı sitelerine geri dönüş ziyaretlerinizde deneyimlerinizi daha fazla kişiselleştirmek için kullanılabilecek kişisel bilgilerinizi (örneğin teknik veriler, tanımlama bilgisi verileri, kullanım bilgileri ve coğrafi konum verileri) toplar ve depolar. Bu verileri, veri profiliyle ilgili olarak size benzer olabilecek yeni hedef kitleleri tanımlamak, ilgilerini çekmek ve LEGO.com ve/veya Rakuten bağlı sitelerine girmelerini sağlamak için de kullanabiliriz. Rakuten: Size kişiselleştirilmiş veya ilgi alanlarına uygun reklamlar göstermek için kişisel bilgilerinizi (örneğin teknik veriler, tanımlama bilgisi verileri, kullanım bilgileri ve coğrafi konum verileri) toplar ve depolar. Ayrıca bu verileri, veri profiline dayalı olarak size benzer olabilecek yeni hedef kitleler tanımlamak ve ilgilerini çekmek için de kullanabilir. Daha fazla bilgi için Rakuten'in tanımlama bilgileri politikasını ziyaret edin: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Satış dönüşüm izleme

Satış yapıldığında site ziyaretini ve kullanıcı verilerini izler.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Rakuten satış ortağı sitelerinden kaynaklanan ve LEGO.com'da satın alma işlemiyle sonuçlanan, LEGO.com'a giren her yeni ziyaretçi için depolanan, Rakuten tarafından ayarlanan benzersiz bir satış ortağı tıklama tanımlayıcısı kullanırız. Bu veriler, LEGO.com tarafından doğrudan Rakuten hizmetleriyle bağlantılı satışlar için ödeme mutabakatı yapmak amacıyla kullanılır. Rakuten: LEGO.com'da kullanıcıya özel satın alımlarla bağlantılandırılan ve depolanan, benzersiz bir yayımcı tıklama tanımlayıcısı ayarlar. Bu, Rakuten'e 'yeni' bağlı trafik satışları için uygun bir ödeme yapılmasını sağlar.

Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Tanımlayıcısı

Rakuten kullanıcılarını tanımlar.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ve Rakuten, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S: Bu verileri, çeşitli bağlı ağ sitelerinden Rakuten kullanıcılarını tanımlamak için kullanabilir. LEGO.com, veri analizi ve kişiselleştirme hizmetleri için onayınızı alarak bu verileri kullanabilir. Rakuten: Ağlar arası kimlik ve arama - tıklama kimliğini kullanarak, çeşitli bağlı ağ sitelerinde kullanıcı olarak sizi izlemek için onayınızı alarak verilerinizi depolar ve kullanır. Bu veriler, reklamları kişiselleştirmek için ve veri analizi amaçlarıyla kullanılır.

Sağlayıcı tarafından oluşturulan benzersiz tanımlayıcı (rastgele GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

İnternet ve etkinliklerde yeniden hedefleme amacıyla site etkinliğini izler.

Microsoft (Bing Reklam Ağı)

Microsoft (Bing Reklam Ağı)

LEGO System A/S ve Microsoft, bağımsız veri sorumlularıdır. LEGO System A/S hem Bing araması hem de MS Ad Display Network dahil olmak üzere MS Network'teki pazarlama iletişimleri aracılığıyla hedef kitleleri segmentlere ayırmak, hedeflemek ve seçmek için izin verilen kullanıcı verilerinizi toplar ve kontrol eder. Microsoft, izin verdiğiniz verileri kendi pazarlama amaçları için kullanır. Aşağıdaki bağlantıdan politikaya bakınız: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase etiketi

Demandbase etiketi, B2B pazarlama amacıyla web sitesini ziyaret eden şirketleri belirlemek için bilgi toplar.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase ve LEGO System A/S

IP adresi

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten birinci taraf izleyici

Bağlı ortaklıkların ödemeleri için ‘Özel Teklifler’ (kayıt etkinlikleri) ve ‘Standart Teklifler’ (sipariş etkinlikleri) takip etmek için benzersiz Site Kimliği. Kullanıcı, sorgu dizesinde siteID= değeri ile bu sayfaya girdiğinde, her seferinde Rakuten ağ geçidi sayfasına girildiğinde ayarlanır.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework Kullanıcı Kimliği

Oturumlar arasında kullanıcıyı takip etmek için rastgele oluşturulan kullanıcı kimliğidir. Kullanıcı yolculukları için piksel olaylarını birbirine bağlamaya yardımcı olur.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Son İzlenme Zamanı

UTC’de son izlenen etkileşim zaman damgası.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

URL arama parametrelerinden gelen en son UTM parametreleri. Doğruluk kaynağı, URL Arama Parametreleri => Önceden kaydedilmiş UTM parametreleridir.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Kanal Kimliği

Tüm widget türlerini ve düzenlerini hesaba katmak için widget sarıcı düzeyinde ayarlanan son kanal kimliğidir.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Son Video

Kullanıcının izlediği son kodlanmış video kimliğidir.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework İşletme Kimliği

Kullanıcının sayfaya ulaştığı son işletme üyelik kimliğidir.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Oturumu Kimliği

Oturum değeri, .delimiter içeren bir değere sahiptir. Dize şunlardan oluşur: fws2 – oturum sürümü fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – oturum kimliği 3 – oturum sayısı (bu kullanıcının açtığı oturum sayısı) 1694441101864 – oturum başlangıç zamanı

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Tıklama Kimliği

Snapchat reklamlarından siteyi ziyaret edenleri tanımlamaya ve web sitesindeki olayları, bu reklamlarla bağlantılandırma yardımcı olur.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ve Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pinterest reklamlarından siteyi ziyaret edenleri tanımlamaya ve web sitesindeki olayları, bu reklamlarla bağlantılandırma yardımcı olur.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ve Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Reklam Verenler için Tanımlayıcı

Apple tarafından sağlanan, uygulama yüklemelerini izleme ve pazarlama performansının atfedilmesi dahil olmak üzere reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılan benzersiz bir cihaz tanımlayıcısıdır.

LEGO System A/S

Tekil

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Satıcılar için Tanımlayıcı

Apple tarafından sağlanan benzersiz bir cihaz tanımlayıcıdır. Uygulama kullanımını ölçmek ve uygulama performansını iyileştirmek gibi analiz ve işlevsellik amacıyla uygulamalarımız ve hizmetlerimizde kullanıcının cihazını tanımak için kullanılır.

LEGO System A/S

Tekil

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Reklam Kimliği

Google tarafından sağlanan, uygulama yüklemelerini izleme ve pazarlama performansının atfedilmesi dahil olmak üzere reklam kampanyalarımızın etkinliğini ölçmek için kullanılan, benzersiz ve sıfırlanabilir cihaz tanımlayıcısıdır.

LEGO System A/S

Tekil

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Güvenli Kimlik

Android işletim sistemi tarafından sağlanan, teknik istikrarı sağlamak ve uygulama performansını iyileştirmek gibi uygulama işlevselliğini ve dahili analitiği desteklemek için kullanılan cihaza özgü bir tanımlayıcıdır.

LEGO System A/S

Tekil

LEGO System A/S

Tanımlama bilgisinde kişisel bilgi bulunmaz.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a