Giriş güncellemeleriyle birlikte Gizlilik Politikası
Gizlilik Politikası
Son Değiştirme Tarihi: 27 Şubat 2026
İçindekiler
1. BÖLÜM: VERİ GİZLİLİĞİ YASASI VE DİJİTAL HAKLARINIZ
Bu Politika neyle ilgilidir?
Gizlilik Politikamıza hoş geldiniz! Bilgilerinizi nasıl güvende tuttuğumuzla ilgili daha fazla bilgi almak istemenizden çok memnun olduk. Bu politika, hizmetlerimizi veya uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, kişisel verilerinizin nasıl korunduğu hakkında size daha fazla bilgi sağlamaktadır. Bu Gizlilik Politikası’nda ayrıca gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu açıklanmaktadır. Son olarak bu Gizlilik Politikası; web siteleri, uygulamalar, üçüncü taraf sosyal ağlar, perakende mağazaları, satış noktaları ve etkinlikler gibi çeşitli kanallarımız aracılığıyla toplayabileceğimiz kişisel veriler dahil olmak üzere hem çevrim içi hem de çevrim dışı veri toplama faaliyetlerimizi kapsamaktadır.
Bu genel Gizlilik Politikamızdır. Bazı yargı bölgeleri için ülkeye/eyalete özgü ek hükümler geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nden iseniz, ABD’de ikamet edenler için önemli bilgiler bildirimimizi ve ABD Eyalet Gizlilik Hakları ekini de gözden geçirmelisiniz.
Diğer bir deyişle, kişisel verileri nasıl topladığımız, sakladığımız ve paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız burası tam aradığınız yer!
Kişisel verilerinizden kim sorumludur?
LEGO Group, dünyanın her yerine yayılmış birkaç farklı tüzel kişilikten oluşmaktadır. LEGO Group hakkında şuradan daha fazla bilgi alabilirsiniz: https://www.LEGO.com/aboutus.
Bu Gizlilik Politikası, LEGO System A/S’nin veri sorumlusu (verilerden sorumlu ve yetkili) olduğu LEGO Group’taki tüm şirketler adına veya yerel bir LEGO Group kuruluşuyla doğrudan sözleşme yaptığınızda, yalnızca o sözleşmeyle ilgili olarak veri sorumlusu olan söz konusu LEGO Group kuruluşu adına yayınlanmaktadır. Bu Gizlilik Politikası kapsamında ‘biz’, ‘bizim’ ya da ‘bize’ şeklinde bir ifade kullanıldığında LEGO System A/S ve doğrudan sözleşme yaptığınız LEGO Grup kuruluşu kastedilmektedir.
Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili sorulara yanıt vermekten sorumlu bir veri koruma görevlisi (‘DPO’) atanmıştır. Bu Politikayla ilgili sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. DPO'ya şu adresten mektup da gönderebilirsiniz:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Danimarka
Att: DPO
Lütfen adınızı ve sorunuzun ilgili olduğu ülkeyi belirtin.
Genellikle 30 gün içinde yanıt veririz ancak ikamet ettiğiniz ülkenin gizlilik yasaları daha kısa yanıt süresi öngörüyorsa bu durumda o yanıt süresine uyarız.
Kişisel verilerinizi işleme şeklimizi değiştirirsek bu Gizlilik Politikası’nı güncelleriz. Uygulamalarımızda ve bu Gizlilik Politikası’nda istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız; bu nedenle Gizlilik Politikamızdaki güncellemeleri veya değişiklikleri görmek için lütfen sık sık kontrol edin.
Gizlilik haklarınız
İkamet ettiğiniz ülkeye göre veri sahibi olarak, sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel veriler konusunda aşağıdaki haklara sahipsiniz:
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Kişisel verilerinize erişim talep edebilirsiniz. Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Çoğu durumda bu bilgi, bizden aldığınız çevrim içi hizmetlerde zaten size sunulur. Ancak erişim hakkınız mevzuat, başka kişilerin gizliliğinin korunması ve LEGO Group'un iş uygulamaları, uzmanlığı, ticari sırları ve şirket içi değerlendirmeleri dikkate alınarak kısıtlanabilir.
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Yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Sizinle ilgili sahip olduğumuz veriler yanlış veya eksikse mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar kapsamında verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.
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Silme isteğinde bulunabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz:
-
Kişisel verilerin, alınma veya başka bir şekilde işlenme amacı artık gerekli olmadığında;
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İşleme izninizi geri çektiğinizde ve işleme için başka meşru bir neden kalmadığında;
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İşlemeye itiraz ettiğinizde ve işlemeye devam etmek için haklı bir neden olmadığında veya
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İşleme hukuka aykırı olduğunda.
Bazı durumlarda, yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için silme talebinde bulunduktan sonra bazı kişisel verilerinizi saklamamız gerekebilir. Ayrıca yürürlükteki yasalar tarafından iş ihtiyaçlarımızı karşılamak için bazı kişisel verilerinizi saklamamıza izin verilebilir.
-
Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılması. Sizin hakkınızda kaydettiğimiz verilerin doğruluğuna veya işlemenin yasallığına itiraz ederseniz ya da itiraz hakkınız uyarınca verilerin işlenmesine itiraz ettiyseniz bu verilerin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. İşleme, verilerin doğruluğu tespit edilinceye veya meşru menfaatlerimizin sizin menfaatlerinizi geçersiz kılıp kılmadığı kontrol edilinceye kadar yalnızca depolamayla sınırlanır. Verilerinizin işlenmesi yukarıda açıklandığı gibi kısıtlanmış olsa bile, yasal bir talebi yerine getirmek veya daha önce onay verdiyseniz daha önce toplanan verileri işlemek için gerekliyse LEGO Group, verilerinizi başka şekillerde işleyebilir.
-
Meşru menfaatlerimize dayanarak işlemeye itiraz edebilirsiniz. Sizinle ilgili kişisel verilerin, meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesine her zaman itiraz edebilirsiniz. Verilerinizi doğrudan pazarlama ve bu pazarlama bağlamında profil oluşturma için işliyorsak itirazınız her zaman kabul edilir. Başka amaçlarla işlemeye yapılan itirazlar için meşru menfaat dengeleme testi yaparız ve itirazınızı destekleyip desteklemeyeceğimizi değerlendiririz.
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Veri taşınabilirliği. Bize sağladığınız kişisel verileri, makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, yalnızca otomatik yollarla ve rızaya veya bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayalı olarak işlenen kişisel veriler için geçerlidir.
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Diğer haklar. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz Danimarka Veri Koruma Ajansı'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Danimarka Veri Koruma Ajansı'nın iletişim bilgilerini www.datatilsynet.dk adresinde bulabilirsiniz. Danimarka dışındaki bir yargı yetkisi alanında bulunuyorsanız ikamet ettiğiniz ülkedeki veri koruma veya diğer yetkili makamlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
ABD’de ikamet ediyorsanız, ABD eyalet gizlilik yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz haklarla ilgili bilgi almak için ABD Eyalet Gizlilik Hakları ekini ziyaret edin.
2. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLER
LEGO Group hangi kişisel verileri toplar?
Kişisel veriler, bir kişi hakkında, o kişiyi tanımlayabilecek herhangi bir bilgidir. Sizinle ilgili aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız farklı türde kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz:
- Kimlik Verileri; ad, soyadı, kullanıcı adı veya bu türden benzersiz tanımlayıcılar, medeni durum, unvan, doğum tarihi ve cinsiyeti içerir.
- İletişim Verileri; fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numaraları veya benzer iletişim verilerini içerir.
- Finansal Veriler; banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerini içerir.
- İşlem Verileri size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelerle ilgili ayrıntılar ve bizden (veya www.bricklink.com durumunda, bizden veya BrickLink platformundaki diğer kişilerden) satın aldığınız ürün ve hizmetler, talep ettiğiniz hizmetler ve talep ettiğiniz veya kullandığınız ödüller ve/veya avantajlarla ilgili diğer ayrıntıları içerir.
- Satıcı Doğrulama Verileri (BrickLink’teki çevrimiçi pazarımıza katılmayı seçtiyseniz) yeni satıcı doğrulama prosedürü için gerekli olan resmi kimlik belgeleri ve şirket tescil belgelerini içerir.
- Teknik Veriler; internet protokolü (IP) adresini, oturum açma verilerinizi, tarayıcı türü ve sürümünü, saat dilimi ayarını ve konumunu, tarayıcı eklentisi türlerini ve sürümlerini, işletim sistemini ve platformunu, kullanıcı kimliğini, MAC ID’yi ve bu web sitesine, uygulamaya veya dijital deneyime erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerir.
- Profil Verileri; kullanıcı adınızı ve şifrenizi, ilgilerinizi içerir.
- Kullanım Verileri; web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ve hata raporlarıyla ilgili bilgileri içerir.
- Pazarlama ve İletişim Verileri; bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama iletişimleri alma, ilgiler, çekilişlere ve diğer ödüllü yarışmalara katılma tercihlerinizi ve iletişim tercihlerinizi içerir.
- Sosyal Medya Verileri; sosyal medya platformlarında bizimle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgileri (örneğin gönderilerimizi beğendiğiniz veya yorum yaptığınız yerler veya yorumlarda bizi etiketlediğiniz yerler) ve sosyal medya platformlarındaki halka açık sayfalarda yayınladığınız, markamızla ilgili geri bildirimlerinizi ve yorumlarınızı içerir. Ayrıca, ilgili sosyal medya platformunda kamuya açık profilinizden kullanıcı adınız, profil resminiz ile yaş ve cinsiyet gibi demografik verileriniz gibi bilgileri de toplarız.
- İzleme Verileri; web sitelerimize gelmeden önce hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz veya web sitemizi ziyaret ettikten sonra nereye gittiğiniz ve ayrıca size gönderdiğimiz e-postalar veya diğer mesajlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz (örneğin e-postayı silmeniz veya açmanız) veya sosyal medya veya diğer platformlarda ürünlerimiz ya da hizmetlerimizle ilgili bir reklama tıklamanızla ile ilgili verileri içerir.
- Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri; 1) BrickLink Marketplace’teki alıcılar ve satıcılar arasında, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer ziyaretçilerin erişimine açık olan kamuya açık derecelendirmeler ve yorumlar, 2) LEGO.com sitelerinde ve LEGOLANDLEGO Discovery Center web sitelerinde, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin erişimine açık olan ürün ve hizmet yorumları ve derecelendirmeleri, 3) tartışma panelleri, kullanıcı araştırmaları ve LEGO etkinlikleri aracılığıyla toplanan diğer verileri içerir. Discovery Center ve
- Anlaşmazlık Verileri; alıcılar ve satıcılar tarafından sunulan, işlemlerle ilgili özel anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklarla ilgili tüm iletişim ve eylem kayıtlarını içerir.
- Forum Verileri; Temsilci Ağı, BrickLink Forumları ve Galeri gibi topluluklarda paylaşılan gönderilen ve kamuya açık bilgi olarak kabul edilen bilgileri içerir.
Ayrıca istatistiksel veya demografik veriler gibi Toplu Verileri herhangi bir amaçla toplar, kullanır ve paylaşırız. Toplu Veriler, kişisel verilerinizden türetilebilir ancak bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi ortaya çıkarmayacağından kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin belirli bir web sitesi özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için Kullanım Verilerinizi toplayabiliriz. Ancak Toplu Verileri doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayabilecek şekilde kişisel verilerinizle birleştirir veya ilişkilendirirsek birleştirilmiş verileri kişisel veri olarak değerlendirir ve bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde kullanırız.
Gizliliğinize olan etkisini en aza indirmek için Rumuzlu (Bulanıklaştırılmış) Veri kullanırız.
Rumuzlandırma, bir kişiyi tanımlayan veri kümesindeki bilgileri değiştiren veya kaldıran ancak bir veri sorumlusunun veya üçüncü tarafın kişisel verileri makul çabayla yeniden tanımlamasına izin veren bir yöntemdir. Anonimleştirmeden farklı olarak, rumuzun verilerden tüm tanımlayıcı bilgileri kaldırmadığını ancak bir veri kümesinin bir bireyin kimliğiyle ilişkilendirilebilirliğini azalttığını bilmek önemlidir.
Sizinle ilgili herhangi bir Özel Kategoride Kişisel Veri'yi proaktif olarak toplamayız (buna ırkınız veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınızla ilgili bilgiler veya genetik bilgiler, tanımlama amacıyla biyometrik veriler veya mahkumiyetler ve suçlar hakkındaki bilgiler dahildir). Ancak bir LEGO Discovery Center ve LEGOLAND Discovery Center’ı ziyaret ettiğinizde veya ziyaret planlarken bizimle iletişime geçtiğinizde, size en iyi deneyimi sunabilmemiz için diyet gereksinimleri veya erişilebilirlik ihtiyaçları gibi bazı Özel Kategorilerdeki Kişisel Verileri paylaşmaya karar verebilirsiniz.
Bize gerekli kişisel verileri vermezseniz (böyle bir durumda bu bilgileri, örneğin kayıt formlarımızda açıkça belirterek sizi bilgilendiririz) size ürün ve/veya hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz.
LEGO Group sizden kişisel verilerinizi nasıl toplar?
Kişisel verileri aşağıdaki kaynaklardan toplarız:
- Web siteleri; kendi alan adlarımız/URL'lerimiz altında barındırdığımız siteler ve Facebook gibi üçüncü taraf sosyal ağlarda barındırdığımız mini siteler dahil olmak üzere LEGO Group tarafından veya LEGO Group için barındırılan tüm web sitelerini içerir.
- Mobil oyunlar/uygulamalar; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için işletilen mobil oyunları veya akıllı telefon uygulamaları gibi uygulamaları içerir.
- Uygulama Bağlantılı Oyuncaklar; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için üretilen kablosuz protokol veya kablo aracılığıyla bir uygulamaya bağlanan oyuncakları içerir.
- E-posta, kısa mesaj ve diğer elektronik mesajlar; sizinle LEGO Group arasındaki elektronik iletişimleri içerir.
- Müşteri Hizmetleri; Müşteri Hizmetleri personelimizle yapılan aramaları veya çevrim içi sohbetleri içerir.
- Perakende satış mağazaları; LEGO Group tarafından veya LEGO Group adına yönetilen mağazaları içerir.
- LEGO Discovery Center’lar veya LEGOLAND Discovery Center’lar.
- Çevrimiçi kayıt formları; LEGO Insiders hesabı/LEGO hesabı kaydını, LEGO Magazine aboneliklerini içerir ve BrickLink satıcı doğrulama prosedürlerini içerir.
- Çevrim dışı kayıt formları; örneğin posta, mağaza içi demolar, yarışmalar ve diğer promosyonlar veya etkinlikler aracılığıyla topladığımız basılı kayıt formlarını ve benzer formları içerir.
- Çevrim içi tüketici yarışmaları, anketleri ve çekilişleri.
- Program içindeki faaliyetleriniz dahil LEGO Insiders programımız.
- Sizin ve/veya çocuklarınızın hem bizzat hem de çevrim içi olarak katılabileceği araştırmalar.
- Web sitelerimizde, forumlarımızda, uygulamalarımızda veya mağazalarımızda veya atraksiyonlarımızda oluşturmayı veya katılmayı seçtiğiniz İnceleme ve Geri Bildirim işlevleri.
LEGO Group'un üçüncü taraflardan toplayabileceği kişisel veriler
Sizinle ilgili kişisel verileri aşağıda belirtildiği gibi çeşitli üçüncü taraflardan ve kamu kaynaklarından alabiliriz:
- Aşağıdaki taraflardan Teknik Veriler:
- analiz sağlayıcıları;
- reklam ağları ve
- arama bilgisi sağlayıcıları.
- Teknik, ödeme ve teslimat hizmetleri sağlayıcılarından İletişim, Finansal ve İşlem Verileri.
- Veri aracılarından veya toplayıcılardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri.
- Kamuya açık kaynaklardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri.
- Bizimle veri paylaşma talimatı verdiğiniz üçüncü taraflardan Kimlik, İletişim ve Oturum Açma Verileri (örneğin Epic Games veya Facebook gibi bir üçüncü taraf oyun veya sosyal medya hizmetini kullanarak LEGO hesabınıza giriş yapmak için).
- Merlin Entertainments, BrickLink Marketplace satıcıları ve alıcıları (kamuya açık yorumlar ve geri bildirimler dahil), LEGOLAND Discovery Center’lar, LEGO Discovery Center’lar ve LEGO Sertifikalı Mağaza ortakları gibi perakende ve eğlence ortaklarından Kimlik, İletişim ve İşlem Verileri.
- Sosyal medya platformları veya arama motorları gibi üçüncü taraf platformlardan veya ortak web siteleri veya uygulamaları gibi web sitelerinden alınan İzleme Verileri.
- Sosyal medya platformlarından Sosyal Medya Verileri. Bu bilgileri üçüncü taraf bilgi sağlayıcımızdan alıyoruz.
- Üçüncü taraf inceleme sendikalarından veya diğer üçüncü taraflardan alabileceğimiz İnceleme ve Geri Bildirim verileri.
- Aile üyeleri veya yasal vasilerden Kimlik ve İletişim Bilgileri.
LEGO Group, kişisel verilerinizi nasıl kullanır?
İşlemenin amaçları ve yasal dayanakları
LEGO uygulamaları, uygulamaya bağlı oyuncaklar ve çevrimiçi kanallar
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden topluyoruz/nasıl kullanıyoruz?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|LEGO uygulamasını, uygulamaya bağlı oyuncakları ve çevrimiçi kanalları kullanmak
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Siparişi yerine getirmek
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Bize veya BrickLinkMarketplace’teki üçüncü taraf satıcılara sipariş vermek.
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Müşteri desteği
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Sohbet robotumuz üzerinden müşteri destek fonksiyonlarımızla etkileşim kurarsınız.
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Dijital Pazarlama iletişimleri (örn. e-posta, SMS, uygulama mesajlarında push mesajları veya benzeri doğrudan elektronik pazarlama)
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
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Kataloglar, haber bültenleri ve diğer basılı pazarlama materyalleri dahil olmak üzere basılı pazarlama
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
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LEGO Insiders hesabı/LEGO hesabı/yönetimi ve istatistikleri/içgörüleri
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Bir LEGO Insiders hesabına/LEGO hesabına kaydolmak ve kullanmak.
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LEGO Insiders hesabı/LEGO hesabı kişiselleştirilmiş deneyim ve pazarlama
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Size ilgili içerik ve deneyimler sunmamız için bize onay verirken LEGO Insiders hesabınızı/LEGO hesabınızı kullanırsınız.
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|Insiders puan bakiyeleri, LEGO Insiders puan kullanım geçmişi, LEGO Insiders üye etkinliği, satın alma geçmişi, ürün tercihleri, çevrim içi tarama tanımlama bilgileri verileri (ayrı olarak kabul edildiyse), konum verileriniz ve LEGO Insiders hesabınıza bağlı diğer tüm bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinize dayanarak tercihlerinizi tahmin ederek pazarlamamızı ve deneyimlerinizi, size ve kişisel ilgi alanlarınıza göre otomatik olarak ayarlayabilmemiz için.
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Yarışmalar, çekilişler, pazarlama ve diğer promosyonlar
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Bir yarışmaya veya çekilişe katılmak ya da bizden yarışmalar, çekilişler, kampanyalar veya promosyonlar hakkında haber almak.
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LEGO Group’un sosyal ağları
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|LEGO Group’un sosyal ağlarıyla etkileşim kurmak (LEGO Play uygulaması, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders topluluğu, LEGO Ideas ve BrickLink Studio programı, BrickLink Designer Program Serisi ve BrickLink ve BrickLink Studio Tartışma Forumları gibi BrickLink özellikleri dahil).
|
BrickLink kullanıcıları için yorumlar, resimler, tasarımlar, tepkiler, sosyal medya hesabı yayınlarımızın paylaşımı veya kullanıcı tarafından oluşturulan başka içerikler dahil verdiğiniz bilgiler:
|
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Üçüncü taraf sosyal ağlar
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
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‘Beğen’ işlevleri gibi üçüncü taraf sosyal ağ özellikleriyle etkileşim kurmak.*
Sosyal medya platformlarında bizimle etkileşim kurmak veya markamızla ilgili geri bildirimde bulunmak. Örneğin sosyal medya gönderilerimize yorum yaptığınızda veya diğer halka açık sayfalarda veya gönderilerde LEGO ürünleri/faaliyetleri ile ilgili geri bildirimde bulunduğunuzda.
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GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre kullanıcı katılımı ve performans sonrası analiz ve raporlama ile bağlantılı meşru menfaatimiz.
*Sosyal medya platformları, LEGO Group'un platformlarındaki sosyal ağ hesabından toplanan kişisel bilgileri, kendi gizlilik politikalarında açıklandığı şekilde kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir.
GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre markamızın algısı ve markamızla etkileşimde bulunan ve markamızla ilgili geri bildirimde bulunan kişiler hakkında bilgi edinmek ve marka imajımız ve değerlerimizle uyumlu, daha verimli müşteri desteği sağlamak için gerekli durumlarda meşru menfaatler.
Canlı yayınlanan etkinlikler (mağazada ve çevrim içi)
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
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Canlı yayınlanan bir etkinliğe doğrudan katılmak veya seyirciler arasında ya da arka planda tesadüfen görünmek.*
*Alanlar açıkça işaretlenir ve doğrudan dahil olan kişilerden onay alınır.
|
Kaydedilen alandaki insanlar dahil etkinliğin canlı yayını.
|
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Video izleme ve görüntü toplama (mağazalarda ve diğer ilgili LEGO Group konumlarında)
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|LEGO Mağazalarımızı veya halka açık başka bir LEGO Group tesisini ziyaret etmek. LEGO Discovery Center’lar veya LEGOLAND Discovery Center’ları ziyaret etmek.
|
|
|
|Mozaik Yapıcı veya Minifigür Fabrikası ürünlerimizi kullanmak
|
|Mozaik Yapıcı veya Minifigür Fabrikası’nın tüketici tarafından talep edilen görüntüsünü veya etiketini oluşturmak için.
|GDPR Madde 6 (1)(b)’ye göre tüketicinin özel olarak talep ettiği hizmetin ifasına imkan tanımak için sözleşmenin ifası.
|LEGO Discovery Center ve LEGOLAND Discovery Center’daki otopark olanaklarının kullanımı.
|
|Bazı LEGO Discovery Center’lar ve LEGOLAND Discovery Center’larda, otopark tesislerimize girişi izlemek için otomatik plaka tanıma sistemi bulunmaktadır.
|GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre LEGO Discovery Center ve LEGOLAND Discovery Center’larda araç girişlerinin yönetimiyle ilgili meşru menfaatler.
|LEGO Discovery Center’lar veya LEGOLAND Discovery Center’lar gibi atraksiyonlarımızın kullanımı.
|Görsel
|Bazı atraksiyonlar, ziyaretiniz sırasında satın alabileceğiniz fotoğraf çekim hizmetleri sunmaktadır.
|GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre markamızı tanıtma ve pazarlama meşru menfaatleri. Konuklar belirli atraksiyonlarda kendi fotoğraflarını satın alma seçeneğine sahiptir. Fotoğraf hizmetlerinin sunulduğu yerlerde uyarı işaretleri bulunur.
İş ortakları ve ticari ilişkiler
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Şirket veya birey olarak bizimle ticari ilişki kurmak.
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|BrickLinkçevrim içi pazarımıza satıcı olarak katılmak.
|
|Pazar yeri işlemleri için otomatik risk değerlendirmesi yapmak.
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Araştırma
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
|Araştırma anketlerine, odak gruplarına veya diğer araştırmalara katılmak.
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LEGO Discovery Center’lar veya LEGOLAND Discovery Center’lar ile Etkileşim
|Siz ne yaparsınız?
|Biz ne toplarız?
|Neden toplarız?
|AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak
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|Özel günler, diyet gereksinimleri, erişilebilirlik ihtiyaçları ve özel istekleri karşılamak için.
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Kişisel verilerinizi, yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini yerine getirme amaçları da dahil olmak üzere, yalnızca topladığımız amaçları yerine getirmek için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklarız. Bir şikayet durumunda veya sizinle olan ilişkimizle bağlantılı bir dava olasılığı olduğuna makul bir şekilde inanmamız durumunda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz.
Kişisel verilerin uygun saklama süresini belirlemek için kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanan potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki yasal hükümleri, mevzuat, vergi, muhasebe veya diğer gereklilikleri göz önünde bulundururuz.
Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı
İş verimliliği ve analitik amaçlar için yapay zeka araçları kullanıyoruz. Yapay Zeka kullanım amaçları:
- LEGO’ya gönderdiğiniz e-postaları/içerikleri analiz etmek, örneğin konuklara vereceğimiz yanıtları önermek ve e-postanın özetini sağlamak gibi içeriklerin şirket içinde yönetilmesine yardımcı olmak. Kullanılan durumlarda tüm yanıtlar yayınlanmadan önce LEGO tarafından görüntülenebilir ve kişisel veriler yalnızca bu bildirimde belirtilen asıl amaçlar doğrultusunda kullanılır ve/veya işlenir.
- Destek sohbet robotuyla ilk iletişiminizde destek taleplerinizi yönlendirmek. – İletişim başlamadan önce, sohbet robotuyla iletişim kurduğunuzu size bildiririz.
- Titizlikle incelenmiş tedarik zincirimiz tarafından ürün ve hizmet tekliflerinde kullanılır.
- Kişisel tercihleriniz hakkında bilgi edinmek için, reklamların etkinliğini analiz etmek amacıyla yapay zeka analiz araçları kullanabiliriz.
- Süreçlerde verimliliği artırmak için verileri analiz etmek ve işlemek amacıyla.
- İş performansı ve stratejik girişimlerle ilgili verileri analiz etmek.
- Konuk deneyimini iyileştirmek için atraksiyonlarımızdaki süreçleri otomatikleştirmek (ancak yalnızca LEGO Discovery Center ve LEGOLAND Discovery Center ile ilgili olarak).
- Müşteri hizmetlerimizin bir parçası olarak size bir sohbet robotu sunmak.
#### Özetlemek için Şirket İçi Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı
Tüketici Hizmetleri Çalışanlarımızın telefon veya sohbet yoluyla müşteri etkileşimlerini özetlemelerine yardımcı olmak için şirket içi yapay zeka araçları kullanıyoruz. Aramaları veya sohbetleri kaydettiğimiz durumlarda bu araçlar, aramaları veya sohbetleri gerçek zamanlı olarak kaydetmez veya yakalamaz ancak arama veya sohbet sona erdikten sonra telefon görüşmesi kaydı veya sohbet metinleri, özet oluşturmak için Yapay Zeka aracına girilebilir. Yapay zeka aracı, yalnızca hizmet kalitemizi artırmak, performansı izlemek ve standartlarımıza uyumu desteklemek amacıyla özetleme ve analiz için kullanılır. Yapay zeka aracı, yasal veya benzer şekilde önemli etkileri olan otomatik kararlar almaz; tüm kararlar insan danışmanlarımız tarafından alınır.
Telefon görüşmeleri için her görüşmenin başında, görüşmenin Yapay Zeka kullanılarak kaydedilebileceği ve yazıya dökülebileceği konusunda sözlü bir bildirimde bulunuyoruz. 1 tuşuna basarak veya hatta kalarak onay verebilir ya da 2 tuşuna basarak reddedebilirsiniz. Sohbet etkileşimleri için, oturumun başında, konuşmanın Yapay Zeka kullanılarak kaydedilebileceği ve yazıya dökülebileceği konusunda bilgilendirme sağlayan bir bildirim görüntülenir; sohbeti kullanmaya devam ederek bu işleme izin vermiş olursunuz.
LEGO Group kişisel verileri kimlerle paylaşır?
Diğer LEGO Group şirketleriyle bilgi paylaşımı
Diğer bağlı şirketlerimizin (LEGO Group’taki diğer şirketlerin) bazen bizim adımıza veya kendi adlarına size hizmet sağlamak için bilgilerinize erişmesi gerekebilir. Bizim veya onların yukarıdaki tabloda sıralanan faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için kişisel verilerinize ihtiyaçları vardır. Bu faaliyetler örneğin aşağıdakileri kapsayabilir:
- Talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri size ulaştırmak
- Hesabınız veya işlemlerinizle ilgili sizinle iletişim kurmak
- Sitelerimiz, uygulamalarımız ve politikalarımız hakkında size bilgi göndermek
- Size doğrudan pazarlama mesajları göndermek
- Size ürün katalogları ve diğer basılı pazarlama materyalleri göndermek
- Bağlı şirketin resmi olarak bizim adımıza işlemekle yükümlü olduğu bilgileri işlemek, örneğin yaptığınız bir alışveriş işlemini gerçekleştirmek, LEGO hesabınızı, LEGO Insiders aktivitenizi ve/veya LEGO.com’daki Tercih Merkezimizdeki veya tanımlama bilgileri ayarlarımızdaki tercihlerinizi yönetmek
- Dahili araştırma, analiz ve raporlama yapmak
- Politikalarımızı ya da yasaları ihlal edebilecek faaliyetleri belirlemek, incelemek ve durdurmak.
Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki LEGO Group şirketlerine aktarmalar, Bağlayıcı Şirket Kuralları'na dayalıdır.
Diğer şirketlerle bilgi paylaşımı
Bilgilerinizi paylaşabileceğimiz güvenilir üçüncü taraflar listemizi aşağıda görebilirsiniz. Üçüncü taraflarla/tedarikçilerle aşağıdaki kategorilerde kişisel verileri paylaşırız:
- BT hizmet sağlayıcıları. Hem müşteri ve ortaklarımızla muhatap olan aktivitelerimiz hem de şirket içi BT ve idari sistemlerimiz konusunda, pazar yeri platformu sağlayıcıları dahil dünya çapında BT hizmetleri ve idari hizmetler aldığımız bazı güvenilir ortaklarımız bulunmaktadır.
- Global ödeme sağlama ve işleme ortakları. Bu ortaklar internette, mağazalarımızda veya faturalandırma ya da para transferleri ve pazar yeri işlemleri yoluyla güvenli ve verimli bir ödeme işlemi sağlamamıza yardımcı olur.
- Bulut depolama iş ortakları. Hem kendi verilerimizi hem sizin verilerinizi güvenli veri merkezlerinde depolarız.
- CDN sağlayıcılar. Web sitemizin performansını ve güvenliğini optimize etmek için İçerik Dağıtım Ağı (CDN) kullanıyoruz. CDN, farklı coğrafi konumlardaki sunucuları kullanarak içeriğin verimli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, içeriğimizin hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak için bazı verilerinizin (IP adresi ve tarayıcı bilgileri gibi) CDN sağlayıcımız tarafından işlenebileceği anlamına gelir.
- Dolandırıcılığı önleme ve tespit etme iş ortakları ve kurumları. Bu iş ortakları, LEGO Group ile çalışarak LEGO Group’un dolandırılmasını önlemeye ve pazar yerinde dolandırıcılığın tespit edilmesini ve önlenmesini sağlamaya çalışır.
- Depolama, paketleme, nakliye ve kargo iş ortakları. Bu iş ortakları, ürünlerimizi müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ellerine ulaştırmamıza yardımcı olur.
- Katalog baskı ve posta iş ortakları. Bu iş ortakları, katalogların, dergilerin veya diğer basılı pazarlama materyallerinin size gönderilmesini sağlamamıza yardımcı olur.
- Veri aracısı ve veri toplayıcı iş ortakları. Bu iş ortakları kataloglar, dergiler ve başka basılı veya çevrim içi pazarlama ve reklam faaliyetleriyle potansiyel yeni müşterilere ulaşmamıza yardımcı olur. Ayrıca size birden fazla LEGO kataloğunun aynı anda gönderilmesini önlemek gibi konularda yardımcı olurlar.
- Pazarlama ve reklam iş ortakları. Bu iş ortakları çevrim içi platformlarda, sosyal medyada, mağazada veya başka ortamlarda LEGO Group ile etkileşim kurarken kişiye özel reklam, tanıtım, çekiliş, yarışma ve kampanyalar düzenlememize yardımcı olur. Ayrıca pazarlama mesajları sunmak için yeni potansiyel müşteriler bulmamıza (‘benzer görünüm’ olarak da adlandırılır) veya söz konusu ürün veya hizmetle ilgilenmeyen müşterilere bir pazarlama mesajı göndermememizi (‘gizleme’ olarak da adlandırılır) sağlamaya yardımcı olurlar.
- Merlin Entertainments ve LEGO Sertifikalı Mağaza iş ortakları dahil şirketler arası iş ortakları. LEGO Insiders sadakat programı veya LEGO Family Club da dahil olmak üzere promosyonlar, çekilişler, yarışmalar ve kampanyalar yürütebilmemize ve ayrıca size özel reklamlar ve alışverişçi içgörüleri sunabilmemize yardımcı olurlar.
- Sosyal medya ortakları ve çevrim içi arama platformları. Bunlar, hizmet sunmamıza, bulunduğunuz platformlarda LEGO Group ile etkileşim kurmanıza olanak tanır ve ürünlerimizin özel pazarlamasını sunmamıza ve ayrıca müşterilerimizin ve tüketicilerimizin bu platformlar ve ortaklar aracılığıyla bizimle nasıl etkileşim kurduğuna, sosyal medya platformlarımızla etkileşim kuran ve platformlarda geri bildirim sağlayan kişi türleri ve marka algısıyla ilgili daha geniş bir anlayış sağlamamıza olanak tanır.
- Müşteri desteği sağlamamıza ve içgörü elde etmemize yardımcı olan üçüncü taraf sağlayıcılar. Bunlar, sosyal medya platformlarından Sosyal Medya Verilerini elde etmemize, marka algımızı anlamamıza, bizimle etkileşime giren ve sosyal medya platformlarında markamız hakkında geri bildirimde bulunan kişiler hakkında içgörüler oluşturmamıza ve daha verimli müşteri desteği sağlamamıza yardımcı olur.
- Anket ve ürün incelemesi sağlayıcıları. Bu iş ortakları, LEGO deneyiminizle ilgili önemli geri bildirimler almamıza yardımcı olur.
- Vergi ve gümrük kurumları, düzenleyici kurumlar ve global olarak diğer makamlar. Bu kurumlar, belirli durumlarda işleme faaliyetlerinin raporlanmasını talep eder.
- Profesyonel danışmanlar. Global olarak avukatlar, bankacılar, denetçiler ve sigortacılar dahil. Bu danışmanlar, LEGO Group’a danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri sunar; bunlara kara para aklama ile mücadele ve müşteri tanıma doğrulama iş ortakları da dahildir. Finansal düzenlemelere uyum sağlamak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, BrickLink ’teki tüm satıcılar için kara para aklama önleme ve müşteri tanıma kontrollerini gerçekleştirmek üzere bu iş ortaklarıyla veri paylaşıyoruz.
- Oyun platformu iş ortakları. Bunlar, hizmet sunmamıza, LEGO Group ile etkileşim kurmanıza ve LEGO hesabınızı bu işlevin mevcut olduğu oyun platformu hesabına bağlamamıza yardımcı olur.
- Çevrim içi pazar yeri iş ortakları. BrickLink üçüncü taraf satıcıları ve alıcıları, ödeme işlemcileri, uyuşmazlık çözümü hizmetleri, topluluk forumu moderatörleri ve satıcı doğrulama hizmetleri dahil. Bunlar, BrickLink Marketplace ve Hizmetlerini yürütmemize, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemlere aracılık etmemize, belge doğrulama yoluyla satıcıların kimliklerini doğrulamamıza, işlem anlaşmazlıklarını çözmemize ve güvenli topluluk alanları sağlamamıza yardımcı olur.
- BrickLink Marketplace’teki Alıcılar ve Satıcılar. Siparişlerin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizi satıcılarla paylaşırız ve benzer şekilde alıcılar da satıcıların iletişim bilgilerini görebilir.
- Forum Kullanıcıları. BrickLink Forumlarına katılırsanız yayınladığınız tüm bilgiler, oturum açmamış genel kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm forum kullanıcıları tarafından görülebilir. Fotoğraf hizmeti sağlayıcısı. - Atraksiyonlarımızdan birine bindiğinizde, deneyiminizin fotoğraflarını çekmek için güvenilir bir fotoğraf hizmet sağlayıcısı kullanırız.
Diğer kullanımlar ve paylaşımlar
Kişisel verileri ayrıca (a) yürürlükteki yasalara uymak (yaşadığınız ülkenin dışındaki yasaları içerebilir); (b) kamu ve hükümet yetkililerinden (yaşadığınız ülkenin dışındaki makamları içerebilir) gelen taleplere yanıt vermek; (c) kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapmak; (d) kendimizin, bağlı kuruluşlarımızın, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için gerekli veya uygun olduğuna inandığımız şekilde kullanır veya paylaşırız.
Ayrıca herhangi bir olası yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim veya devir durumunda kişisel verileri kullanır, üçüncü bir tarafa açıklar veya aktarırız.
Üçüncü ülkelere aktarmalar
LEGO Group küresel olarak faaliyet göstermektedir ve kişisel verileri, ikamet ettiğiniz ülke veya hizmetlerin size sağlandığı ülke dışındaki bir konuma aktarabilir.
LEGO Group, tüm kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı (‘AEA’) içinde bulunan sunucularda saklar.
Gerekli olduğu durumlarda (örneğin size hizmet sunmak için), kişisel veriler Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Japonya, Malezya, Meksika, Singapur, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Hong Kong gibi konumlara aktarılabilir (veya bu yerlerden erişilebilir). Kişisel verileriniz nereye aktarılırsa aktarılsın, uygun sözleşmeye dayalı, teknik ve/veya organizasyonel güvenlik önlemleri uygulayarak, kişisel verilerinizin işlendiği her yerde aynı düzeyde koruma sağlanmasını garanti ederiz.
Kişisel verilerinizi EEA dışına aktarırsak, aşağıdaki koşullardan en az birinin geçerli olmasını sağlayarak kişisel verileriniz için benzer bir koruma düzeyi sağlayacağız;
- AB Komisyonu, söz konusu ülkede yeterli düzeyde koruma olduğuna karar vermiştir veya
- Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR) yürürlüktedir (şirketler arası aktarımlar için) veya
- Standart Sözleşme Maddeleri (‘AB model maddeleri’) kullanılmaktadır veya
- Sizinle bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya belirli bir aktarıma onay vermeniz gibi özel durumlarda istisnalar geçerlidir.
3. BÖLÜM: TANIMLAMA BİLGİLERİ VE BENZER TEKNOLOJİLER (TANIMLAMA BİLGİLERİ)Tanımlama bilgileri, tarayıcınızın bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirdiği küçük veri dosyalarıdır. Tanımlama bilgisinin kendisi bilgi içermez veya toplamaz. Ancak tanımlama bilgileri, bir sunucu tarafından bir web tarayıcısı üzerinden okunduğunda, web sitesinin önceki satın almaları veya hesap bilgilerini hatırlamak gibi yollarla daha kullanımı kolay bir hizmet sunmasına yardımcı olur.
Tanımlama bilgiler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Tanımlama Bilgileri Politikamızın][7] tamamını ve [Tanımlama Bilgileri Bildirimimizi][8] okuyun veya LEGO.com ya da dijital oyunda veya uygulamada (varsa) tanımlama bilgileri ayarlarınıza tıklayın.
4. BÖLÜM: EBEVEYNLER İÇİN BİLGİLER
Ebeveynler için bilgiler: LEGO Group, çocukların kişisel verilerini nasıl işler?
Çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması
Çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak bizim için son derece önemlidir ve küçük hayranlarımızı çevrim içi kanallarımızı kullanırken güvende tuttuğumuzdan emin olmak için ekstra gizlilik süreçlerimiz bulunmaktadır. Hatta bazı özelliklerimizde çocukların fark etmeden kullanmasını önlemek için yaş sınırı bulunmaktadır. Ayrıca bu özellikleri ebeveyn izni olmadan kullanabilecek çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamadığımızdan, saklamadığımızdan, kullanmadığımızdan veya işlemediğimizden emin olmak için bütün makul önlemleri alırız.
Çevrim içi ortamda çocuklarla etkileşimimizde kurallara uyduğumuzdan emin olmak için her yıl şirketimizi denetleyen bir dijital çocuk güvenliği programına katıldık.
Kişisel veriler söz konusu olduğunda, 16 yaşın altındaki (veya yerel yasaların gerektirdiği yargı bölgelerinde daha büyük) herkes için ebeveyn izni isteriz. BrickLinkiçin kullanıcıların alıcı veya satıcı olarak kaydolabilmeleri için 18 yaşında (veya yerel yasaların gerektirdiği yargı bölgelerinde daha büyük) olmaları gerekir.
Gizlilik Politikamızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Çocukların kişisel bilgilerini işlerken, çocukların gizliliğini korumak için aşağıdakileri de kapsayan ekstra önlemler alırız:
- Ebeveynlere çocuklarından hangi kişisel bilgileri topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve işlediğimizi mutlaka söyleriz ve bu bilgileri paylaşıp paylaşmadığımızı açıklarız.
- Çocuğun verilerini toplamak, kullanmak ve işlemek ve çocuklarına ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için ebeveyn izni isteyerek yasal zorunlulukları karşılarız.
- Çocukların kişisel bilgilerini toplama, saklama, kullanma ve işlememizi yalnızca çevrim içi bir etkinliğe katılmaları için gerektiği kadarıyla sınırlarız;
- Ebeveynlere çocuklarından topladığımız kişisel bilgilere erişim veririz veya erişim isteme hakkı sunarız. Ebeveynler ayrıca çocuklarının kişisel bilgilerinin değiştirilmesini veya silinmesini de isteyebilir.
Çocukların bilgilerinin toplanması ve kullanılması
Bazı web sitelerimiz, kanallarımız ve uygulamalarımız aileleri ve her yaştan kullanıcıları düşünerek tasarlanmış olsa da bazılarının başlıca çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızda yalnızca bir hizmet sağlamak için gerektiği sürece ya da yasal olarak saklamamız gerektiği sürece saklarız.
Çocuklar bilgilerini bizimle paylaşmak isterse paylaşır ancak web sitelerimizde bilgilerini vermedikleri sürece çalışmayan bazı özellikler bulunmaktadır. Özelliklerin çalışması için kişisel bilgiler gerektiğinde yalnızca bu aktiviteye katılmak için makul ölçüde gereken bilgileri isteriz.
Çocukların verilerini topladığımız durumların bazı örnekleri:
- Çocuklar çevrim içi kaydolduğunda. Çocuklar; içerik, oyun ve yarışmalar dahil çeşitli hizmetlere erişim için web sitelerimizde kaydolabilir. Kayıt sırasında çocuktan ebeveyninin veya velisinin e-posta adresini, çocuğun adını, cinsiyetini, doğum tarihini, kullanıcı adını ve parolasını belirtmesini isteyebiliriz. Bu bilgiyi güvenlik ve bildirim amacıyla kullanırız. Çocuklardan kesinlikle herhangi bir kişisel bilgi içermeyen bir kullanıcı adı oluşturmalarını isteriz.
- Çocuklar kendi oluşturdukları içeriği paylaştığında. Web sitelerimizden bazıları, çocukların kendi içeriklerini oluşturmasına veya kullanmasına izin verir. Bu özelliklerin sadece bazıları çocuktan kişisel bilgi almayı gerektirdiğinden, faaliyetlerin hepsi bir ebeveyn ya da veli izni gerektirmez. Bir etkinlik bir çocuğun kişisel bilgilerini paylaşmasına potansiyel olarak izin verdiğinde, ebeveyninden veya velisinden ‘doğrulanabilir ebeveyn izni’ (daha yüksek bir ebeveyn izni düzeyi) isteriz. Kişisel veri örnekleri arasında hikâyeler, serbest metin alanları, metin veya serbest bilgi girişine olanak tanıyan çizimler, çocuğun fotoğrafları, ses klipleri, film dosyaları ve diğer içerik türleri ya da çocuğu bir şekilde açıkça tanımlayan diğer kalıcı tanımlayıcılar olabilir.
- Çocuklar yarışmalara ve çekilişlere katıldığında. Bir çocuk yarışmaya katılmak istediğinde çocuğun yarışmaya katılması için gereken kişisel bilgileri isteriz. Genellikle sadece çocuğun adını (aynı aileden çocukları ayırmak için) ve ebeveyn ya da velisinin e-posta adresini isteriz (sorumlu yetişkine bildirim yasal yükümlülüğünü yerine getirmek için). Ebeveyn ile sadece çocuğun yarışmayı veya çekilişi kazanması halinde ödülün nereye gönderileceğini belirlemek için irtibat kurarız. Yarışmada çocuktan yarışmaya katılmak amacıyla içerik oluşturması isteniyorsa çocuğun oluşturduğu içeriğin gizlilik gereksinimlerini karşılayabilmemiz için e-posta ile ebeveyn izni istememiz gerekebilir (çocukların içerik oluşturmasıyla ilgili yukarıdaki bilgilere bakınız). Çocuklar izin almadan yarışmalarımıza katılamaz.
- Çocuklar bizden e-posta aldığında. Çocuklardan, bize sordukları bir soruya cevap verebilmemiz için (e-posta adresleri dahil) iletişim bilgilerini isteyebiliriz. Çocukla ikinci bir kez irtibat kurmamız gerekiyorsa (örneğin ek sorulara yanıt vermek için) ebeveyn veya velisinden bir e-posta adresi isteriz. Bu durumda çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerini, isteği yerine getirmek için gereken süre boyunca saklarız ve bu bilgileri başka amaçlarla kullanmayız. Bir çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerine sürekli iletişim için ihtiyaç duymamız halinde, yetişkin kişiye topladığımız bilgileri bildirmek ve ebeveyne veri toplamayı bırakma isteğinde bulunma seçeneğini tanımak için ilk fırsatta ebeveyn veya velinin e-posta adresini isteriz. Ebeveynler veya veliler, her bir iletişimdeki abonelik iptal talimatlarını uygulayarak çocukla iletişimimizi iptal edebilir (birden fazla iletişim türü varsa yetişkinin bunların her birini iptal etmesi gerekebilir). Alternatif olarak LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurabilirler.
- Çocuklar uygulama anlık bildirimlerini aldığında. Çoğu uygulama, müşterilerinin cep telefonlarına veya cihazlarına (bazen uygulama kullanımda değilken bile) kullanıcı ‘anlık bildirimleri’ gönderir. Uygulamalarımızın bazıları çocuklar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Çocuklara uygulamalarımızdan anlık bildirim göndermeden önce, yetişkinlere çocuğun isteğini bildirebilmemiz için çocuklardan ebeveynlerinin veya velilerinin e-posta adreslerini belirtmelerini isteriz. Cihaz tanımlayıcısını, ebeveyn izni almadan başka herhangi bir kişisel bilgi ile bağlantılandırmayız. Çocuğunuzun uygulamalardan birinden anlık bildirim almasını önlemek istiyorsanız çocuğunuzun kullandığı cihazdaki ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
- Konum bilgilerini topladığımızda. Web sitelerimizin, kanallarımızın ve uygulamalarımızın bazıları çocuklar için tasarlanmıştır. Çocuğun sokak adı, adresi veya koordinatlarıyla ilgili bilgi toplamadan önce e-posta ile ebeveyn veya veli izni isteriz. Bunun amacı, bu bilgilerle belirli bir çocuğu etkin bir şekilde tanımlayabilmektir. Tam aksine belirli bir çocukla doğrudan bağlantılı olmayacak şekilde bir çocuğun şehri, ülkesi veya bölgesi ile ilgili bilgi topladığımızda ebeveyn iznine ihtiyaç duymayız. Bunun nedeni, bu genel bilgilerin belirli bir çocuğu tanımlamamıza imkân tanımayacak olmasıdır. Bu tür konum bilgilerini toplamamızı önlemek isterseniz çocuğunuzun kullandığı cihazdan ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurun.
- ‘Kalıcı tanımlayıcıları’ topladığımızda. Çevrim içi kanallarımızı ziyaret eden kişilere daha uygun ve kişisel çevrimiçi deneyimler sunmak amacıyla (IP adresleri, mobil cihaz tanımlayıcı, tarayıcılar, internet servis sağlayıcıları, yönlendiren sayfalar, çıkış sayfaları, ziyaretçi sıklığı, işletim sistemleri, tarih damgaları, zaman damgaları, tıklama verileri gibi) belirli tür bilgileri toplarız. Bu bilgileri; tanımlama bilgileri, pikseller, flash tanımlama bilgileri, web işaretçileri ve diğer özel tanımlayıcılar (bu Gizlilik Politikası’nın Tanımlama Bilgileri bölümünde tanımlanmıştır) kullanarak toplarız. Bu bilgileri kendimiz toplayabiliriz veya üçüncü taraflardan bizim adımıza veri toplamalarını isteyebiliriz. Bu bilgileri, çocukların çevrim içi özelliklere ve faaliyetlere erişimine imkân tanımak, içeriği özelleştirmek, çevrim içi kanallarımızı iyileştirmek, çevrim içi kanalımızın performansını analiz etmek ve isimsiz raporlar oluşturmak için kullanırız. Herhangi bir nedenle çocukların kişisel verilerini toplamak istersek izin almak için çocuğun ebeveyni veya velisi ile önceden irtibat kurarız. Sitelerimizde ve uygulamalarımızda ‘kalıcı tanımlayıcılar’ toplayan üçüncü taraf operatörlerin listesi Tanımlama Bilgileri Politikası ve [Tanımlama Bilgileri Bildirimi]’nde11 bulunmaktadır.
Ebeveyn izni isteme
Çocuklardan ne tür verileri işlediğimize ve hangi amaçla işlediğimize bağlı olarak farklı ebeveyn izni türleri kullanırız.
E-posta ile ebeveyn izni isteme
Çocuk tarafından talep edilen bir hizmeti sağlamak için bir çocuğun kişisel bilgilerini toplamamız gerekirse yasal zorunluluklara (örn. ABD için COPPA ve AB için GDPR) göre ebeveyn izni isteriz. Çocuğun ebeveyn veya velisine hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullanmayı planladığımızı açıklayan bir e-posta gönderir ve ebeveyne onay verip vermediğini sorarız. Makul bir süre içinde ebeveyn izni almamamız halinde, izin istemek amacıyla aldığımız yetişkin iletişim bilgisi dahil olmak üzere çocuktan topladığımız tüm bilgileri sileriz.
‘Doğrulanmış ebeveyn izni’ isteme
Bir çocuk, web sitelerimizden veya dijital deneyimlerimizden biri aracılığıyla kişisel bilgilerini halka açık olarak veya üçüncü bir tarafla paylaşmak isterse yukarıda belirtilen e-posta isteği dışında daha yüksek düzeyde ebeveyn izni isteriz. Kredi kartı veya başka bir ödeme yöntemiyle (nominal bir ücretlendirme yapılır) doğrulama yapılmasını veya ebeveynin devlet tarafından verilen kimliğinin incelenmesini isteyebiliriz.
Ebeveyn veya veli ile izin için irtibat kurulmadıysa ne olur?
16 yaşından küçük (veya ülkede geçerli kanunlara göre daha büyük bir yaştaki) bir çocuğun, yaş sınırını kullanarak çocuklar için tasarlanmış bir çevrim içi kanala erişim sağlaması halinde çocuktan herhangi bir kişisel bilgi almadan önce çocuğun ebeveynine veya velisine e-posta göndeririz. Çocuğunuzun kişisel bilgilerini toplayan bir çevrim içi aktiviteye katıldığını düşünüyorsanız ve size veya başka bir ebeveyne/veliye izin isteyen bir e-posta gelmediyse lütfen bizimle iletişime geçin. Yetişkin kişinin pazarlama e-postalarına açıkça onay vermemesi veya e-postayla iletişime imkân tanıyan bir etkinliğe katılmaması halinde ebeveyn onayı için sağlanan e-posta adreslerini başka bir amaçla kullanmayız.
Ebeveyn tercihleri ve kontrolleri
Ebeveynler veya veliler, çocuklarıyla ilgili daha fazla kişisel bilgi toplanmasına ve kullanılmasına izin vermeyi reddedebilir. Ebeveynler veya veliler, çocuklarının hesaplarıyla bağlantılı olarak topladığımız kişisel verileri kayıtlarımızdan silmemizi isteyebilir. Bazı hizmetler için kişisel bilgi gerektiğinden dolayı bir çocuğun kayıtlarının silinmesi bir hesabın, üyeliğin ya da hizmetin çocuk tarafından gelecekte kullanılamamasına neden olabilir.
Bir çocuğun kayıtlı LEGO hesabının olması halinde ebeveynler veya veliler, çocuktan topladığımız kişisel bilgilere erişmek, bunları değiştirmek ya da silmek için:
- Çocuğun kullanıcı adını ve parolasını kullanarak çocuğun LEGO hesabında oturum açabilir veya
- LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurabilir.
Bizimle irtibat kurmayı tercih ederseniz telefon numaranızın ve e-posta adresinizin yanı sıra çocuğunuzun kullanıcı adını da bildirin. Çocuğun kişisel bilgilerine erişim tanımadan önce çocuğun ebeveyni veya velisi olarak sizin kimliğinizi de teyit etmemiz gerekecektir. Makul bir zaman çerçevesi içinde isteğinize yanıt veririz.
5. BÖLÜM: ÇOCUKLAR İÇİN BİLGİLER
Çocuklar için bilgiler: Çocuk Dostu Gizlilik Bilgileri
Biz kimiz?
Biz LEGO Group’uz ve yarını inşa edenlere ilham vermek ve onları geliştirmek istiyoruz. LEGO yapım parçaları ve setlerinin yanı sıra dijital uygulamalar ve oyunlar gibi pek çok ürün üretiyoruz. Ayrıca dünya çapında ve internette satış mağazaları işletiyoruz ve LEGO.com web sitesini işletiyoruz.
Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerini topladığımızda ne olduğunu bilmen için sana kişisel bilgilerini nasıl kullandığımızı anlatır.
Bazen diğer sayfalara bağlantılar bulunur. Bir yetişkinden bunlara ilgili yardımcı olmasını isteyebilirsin çünkü bazen bunlar kafa karıştırıcı olabilir.
Kişisel veri mi? O da ne?
Seni tanımlamak için kullanılabilecek her şey kişisel verilerindir. Bunun adın veya fotoğrafın gibi şeyler olabileceğini zaten biliyor olabilirsin ama aynı zamanda e-posta adresin veya çevrim içi kullanıcı adın gibi şeyleri de kapsar.
LEGO Group, çok miktarda kişisel veri kullanır. Daha fazla bilgi edinmek istersen bir yetişkinden Gizlilik Politikası’nın tamamını okumana yardımcı olmasını iste.
Kişisel verilerime neden ihtiyacınız var?
Kişisel verilerini kullanmamızın temel nedeni, kim olduğunu bilmektir.
Uygulamalarımızdan veya oyunlarımızdan birinde oturum açtıysan oyundaki ilerlemeni takip etmek, uygulamadaki veya oyundaki arkadaşlarınla bağlantıda kalmana yardımcı olmak veya LEGO hesabına yüklediğin içeriği kaydetmeni sağlamak için kişisel verilerini kullanırız.
Bazen katıldığın bir etkinlik veya düzenlediğimiz bir yarışma nedeniyle, kazanman durumunda ödülünü sana ulaştırmak için de kişisel verilerini kullanırız.
Kişisel verilerine sahip değilsek senin için bazı şeyleri yapamayabiliriz. Belirli bir oyunda ne kadar ilerlediğini hatırlayamayabiliriz veya arkadaşlarınla paylaşmak üzere fotoğraf yüklemene izin vermeyebiliriz.
Kişisel verilerinle ne yaptığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istersen ayrıntıları anlamana yardımcı olması için bir yetişkinden Gizlilik Politikası’nın tamamını okumasını isteyebilirsin.
Peki, kişisel verilerimi her şey için kullanabilir misiniz?
Hayır! Kişisel verilerini yalnızca belirli nedenlerle kullanabiliriz.
Çok sayıda çevrim içi hizmet sunuyoruz ve işimizi yapmak ve hizmeti sana sunmak için kişisel verilerini kullanmamız gerektiğini söyleyen bazı kurallar var ve bunu önce sana veya ebeveynine sormadan yapabiliriz.
Başka zamanlarda, ebeveyninden izin almamız gerekir. Sen veya ebeveynin (veya velin) hayır derse kişisel verilerini kullanmayız (ve kullanamayız).
Kişisel verilerimi başka biri görebilir mi?
Bazen işimizi yapmak için kişisel verilerini paylaşmamız gerekir. Bunu nasıl yaptığımız konusunda çok dikkatliyiz, yani bu konuda daha da fazla kural var.
Sana yardımcı oluyorlarsa verilerini ailenle paylaşmamız gerekebilir. Ayrıca verilerini başka kişilerle paylaşmamız gerekebilir. Bir yetişkinden Gizlilik Politikamızın, Tanımlama Bilgileri Politikamızın ve Tanımlama Bilgileri Bildirimimizin tamamını okumanıza yardımcı olmasını iste.
Kişisel verilerimi sonsuza kadar saklıyor musunuz?
Kişisel verilerini yalnızca ihtiyaç duyduğumuz sürece saklamamıza izin verilir. Koşullara bağlı olarak bu süre değişebilir.
Kişisel verilerime ne olacağı konusunda söz hakkım var mı?
Evet, var. Verilerini kullandığımızda bazı ‘hakların’ var. Bunlardan biri, verilerle ne yaptığımızı bilme hakkıdır. Bu sayfa bunun içindir.
Hakkında hangi kişisel verilere sahip olduğumuzu sana söylememizi isteyebilir veya bunları kullanmayı bırakmamızı veya silmemizi söyleyebilirsin. Kişisel verilerin yanlış veya hatalıysa bize söyleyebilirsin, biz de düzeltiriz.
Sahip olduğun haklar, verilerini ne için kullandığımıza bağlıdır ve bu Gizlilik Politikası’nda çok daha fazla bilgi bulunmaktadır. Lütfen bir yetişkinden okumana yardımcı olmasını iste.
Tüm kurallara uyup uymadığınızı kim takip ediyor?
LEGO Group'ta Veri Koruma Görevlisi adında biri var ve bu kişinin görevi, verilerini korumaktır. Bu kişi, tüm kurallara uyduğumuzdan ve verilerinin güvende olduğundan emin olur. Yanlış bir şey görürse bize nasıl düzeltebileceğimizi söyler.
Verilerini güvende tutmak ve tüm kurallara uymak bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerinle ne yaptığımız konusunda endişelerin varsa bizimle iletişime geçebilirsin.
İşi bizim gibi şirketlerin kurallara uymasını sağlamak ve yanlış bir şey yaparsak bizi düzeltmek olan devlet kurumları da var. Danimarka’da, onlara da e-posta veya mektup gönderebilirsin. Bu kurumun iletişim bilgilerini www.datatilsynet.dk adresinde bulabilirsin.
Web sitemiz hakkında
Pek çok web sitesi gibi bizim web sitemiz de bilgisayarına ‘tanımlama bilgileri’ adı verilen minik dosyalar indirir. Bunlar, web sitemizin senin için düzgün çalışmasını sağlar. Tanımlama Bilgileri hakkında daha fazla bilgiyi, buradaki Kaptan Güvenlik videomuzda bulabilirsin.