Giriş güncellemeleriyle birlikte Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son Değiştirme Tarihi: 27 Şubat 2026

İçindekiler

1. BÖLÜM: VERİ GİZLİLİĞİ YASASI VE DİJİTAL HAKLARINIZ Bu Politika neyle ilgilidir? Gizlilik Politikamıza hoş geldiniz! Bilgilerinizi nasıl güvende tuttuğumuzla ilgili daha fazla bilgi almak istemenizden çok memnun olduk. Bu politika, hizmetlerimizi veya uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda, kişisel verilerinizin nasıl korunduğu hakkında size daha fazla bilgi sağlamaktadır. Bu Gizlilik Politikası’nda ayrıca gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu açıklanmaktadır. Son olarak bu Gizlilik Politikası; web siteleri, uygulamalar, üçüncü taraf sosyal ağlar, perakende mağazaları, satış noktaları ve etkinlikler gibi çeşitli kanallarımız aracılığıyla toplayabileceğimiz kişisel veriler dahil olmak üzere hem çevrim içi hem de çevrim dışı veri toplama faaliyetlerimizi kapsamaktadır. Bu genel Gizlilik Politikamızdır. Bazı yargı bölgeleri için ülkeye/eyalete özgü ek hükümler geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri’nden iseniz, ABD’de ikamet edenler için önemli bilgiler bildirimimizi ve ABD Eyalet Gizlilik Hakları ekini de gözden geçirmelisiniz. Diğer bir deyişle, kişisel verileri nasıl topladığımız, sakladığımız ve paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi arıyorsanız burası tam aradığınız yer! Kişisel verilerinizden kim sorumludur? LEGO Group, dünyanın her yerine yayılmış birkaç farklı tüzel kişilikten oluşmaktadır. LEGO Group hakkında şuradan daha fazla bilgi alabilirsiniz: https://www.LEGO.com/aboutus. Bu Gizlilik Politikası, LEGO System A/S’nin veri sorumlusu (verilerden sorumlu ve yetkili) olduğu LEGO Group’taki tüm şirketler adına veya yerel bir LEGO Group kuruluşuyla doğrudan sözleşme yaptığınızda, yalnızca o sözleşmeyle ilgili olarak veri sorumlusu olan söz konusu LEGO Group kuruluşu adına yayınlanmaktadır. Bu Gizlilik Politikası kapsamında ‘biz’, ‘bizim’ ya da ‘bize’ şeklinde bir ifade kullanıldığında LEGO System A/S ve doğrudan sözleşme yaptığınız LEGO Grup kuruluşu kastedilmektedir. Bu Gizlilik Politikasıyla ilgili sorulara yanıt vermekten sorumlu bir veri koruma görevlisi (‘DPO’) atanmıştır. Bu Politikayla ilgili sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin. DPO'ya şu adresten mektup da gönderebilirsiniz: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danimarka

Att: DPO Lütfen adınızı ve sorunuzun ilgili olduğu ülkeyi belirtin. Genellikle 30 gün içinde yanıt veririz ancak ikamet ettiğiniz ülkenin gizlilik yasaları daha kısa yanıt süresi öngörüyorsa bu durumda o yanıt süresine uyarız. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizi değiştirirsek bu Gizlilik Politikası’nı güncelleriz. Uygulamalarımızda ve bu Gizlilik Politikası’nda istediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız; bu nedenle Gizlilik Politikamızdaki güncellemeleri veya değişiklikleri görmek için lütfen sık sık kontrol edin. Gizlilik haklarınız İkamet ettiğiniz ülkeye göre veri sahibi olarak, sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel veriler konusunda aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verilerinize erişim talep edebilirsiniz. Sizinle ilgili tuttuğumuz kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Çoğu durumda bu bilgi, bizden aldığınız çevrim içi hizmetlerde zaten size sunulur. Ancak erişim hakkınız mevzuat, başka kişilerin gizliliğinin korunması ve LEGO Group'un iş uygulamaları, uzmanlığı, ticari sırları ve şirket içi değerlendirmeleri dikkate alınarak kısıtlanabilir.

Yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Sizinle ilgili sahip olduğumuz veriler yanlış veya eksikse mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar kapsamında verilerin düzeltilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Silme isteğinde bulunabilirsiniz. Aşağıdaki durumlarda verilerinizin silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz:

Kişisel verilerin, alınma veya başka bir şekilde işlenme amacı artık gerekli olmadığında;

İşleme izninizi geri çektiğinizde ve işleme için başka meşru bir neden kalmadığında;

İşlemeye itiraz ettiğinizde ve işlemeye devam etmek için haklı bir neden olmadığında veya

İşleme hukuka aykırı olduğunda. Bazı durumlarda, yasal veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için silme talebinde bulunduktan sonra bazı kişisel verilerinizi saklamamız gerekebilir. Ayrıca yürürlükteki yasalar tarafından iş ihtiyaçlarımızı karşılamak için bazı kişisel verilerinizi saklamamıza izin verilebilir. Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılması. Sizin hakkınızda kaydettiğimiz verilerin doğruluğuna veya işlemenin yasallığına itiraz ederseniz ya da itiraz hakkınız uyarınca verilerin işlenmesine itiraz ettiyseniz bu verilerin işlenmesini kısıtlamamızı isteyebilirsiniz. İşleme, verilerin doğruluğu tespit edilinceye veya meşru menfaatlerimizin sizin menfaatlerinizi geçersiz kılıp kılmadığı kontrol edilinceye kadar yalnızca depolamayla sınırlanır. Verilerinizin işlenmesi yukarıda açıklandığı gibi kısıtlanmış olsa bile, yasal bir talebi yerine getirmek veya daha önce onay verdiyseniz daha önce toplanan verileri işlemek için gerekliyse LEGO Group, verilerinizi başka şekillerde işleyebilir.

Meşru menfaatlerimize dayanarak işlemeye itiraz edebilirsiniz. Sizinle ilgili kişisel verilerin, meşru menfaatlere dayalı olarak işlenmesine her zaman itiraz edebilirsiniz. Verilerinizi doğrudan pazarlama ve bu pazarlama bağlamında profil oluşturma için işliyorsak itirazınız her zaman kabul edilir. Başka amaçlarla işlemeye yapılan itirazlar için meşru menfaat dengeleme testi yaparız ve itirazınızı destekleyip desteklemeyeceğimizi değerlendiririz.

Veri taşınabilirliği. Bize sağladığınız kişisel verileri, makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz. Bu hak, yalnızca otomatik yollarla ve rızaya veya bir sözleşmenin yerine getirilmesine dayalı olarak işlenen kişisel veriler için geçerlidir.

Diğer haklar. Kişisel verilerinizi işleme şeklimizden memnun değilseniz Danimarka Veri Koruma Ajansı'na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Danimarka Veri Koruma Ajansı'nın iletişim bilgilerini www.datatilsynet.dk adresinde bulabilirsiniz. Danimarka dışındaki bir yargı yetkisi alanında bulunuyorsanız ikamet ettiğiniz ülkedeki veri koruma veya diğer yetkili makamlara şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu Politika hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikayette bulunmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. ABD’de ikamet ediyorsanız, ABD eyalet gizlilik yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz haklarla ilgili bilgi almak için ABD Eyalet Gizlilik Hakları ekini ziyaret edin.

2. BÖLÜM: KİŞİSEL VERİLER LEGO Group hangi kişisel verileri toplar? Kişisel veriler, bir kişi hakkında, o kişiyi tanımlayabilecek herhangi bir bilgidir. Sizinle ilgili aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız farklı türde kişisel verileri toplayabilir, kullanabilir, saklayabilir ve aktarabiliriz: Kimlik Verileri ; ad, soyadı, kullanıcı adı veya bu türden benzersiz tanımlayıcılar, medeni durum, unvan, doğum tarihi ve cinsiyeti içerir.

; ad, soyadı, kullanıcı adı veya bu türden benzersiz tanımlayıcılar, medeni durum, unvan, doğum tarihi ve cinsiyeti içerir. İletişim Verileri ; fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numaraları veya benzer iletişim verilerini içerir.

; fatura adresi, teslimat adresi, e-posta adresi, telefon numaraları veya benzer iletişim verilerini içerir. Finansal Veriler ; banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerini içerir.

; banka hesabı ve ödeme kartı bilgilerini içerir. İşlem Verileri size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelerle ilgili ayrıntılar ve bizden (veya www.bricklink.com durumunda, bizden veya BrickLink ® platformundaki diğer kişilerden) satın aldığınız ürün ve hizmetler, talep ettiğiniz hizmetler ve talep ettiğiniz veya kullandığınız ödüller ve/veya avantajlarla ilgili diğer ayrıntıları içerir.

size yapılan ve sizin yaptığınız ödemelerle ilgili ayrıntılar ve bizden (veya www.bricklink.com durumunda, bizden veya BrickLink platformundaki diğer kişilerden) satın aldığınız ürün ve hizmetler, talep ettiğiniz hizmetler ve talep ettiğiniz veya kullandığınız ödüller ve/veya avantajlarla ilgili diğer ayrıntıları içerir. Satıcı Doğrulama Verileri (BrickLink’teki çevrimiçi pazarımıza katılmayı seçtiyseniz) yeni satıcı doğrulama prosedürü için gerekli olan resmi kimlik belgeleri ve şirket tescil belgelerini içerir.

(BrickLink’teki çevrimiçi pazarımıza katılmayı seçtiyseniz) yeni satıcı doğrulama prosedürü için gerekli olan resmi kimlik belgeleri ve şirket tescil belgelerini içerir. Teknik Veriler ; internet protokolü (IP) adresini, oturum açma verilerinizi, tarayıcı türü ve sürümünü, saat dilimi ayarını ve konumunu, tarayıcı eklentisi türlerini ve sürümlerini, işletim sistemini ve platformunu, kullanıcı kimliğini, MAC ID’yi ve bu web sitesine, uygulamaya veya dijital deneyime erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerir.

; internet protokolü (IP) adresini, oturum açma verilerinizi, tarayıcı türü ve sürümünü, saat dilimi ayarını ve konumunu, tarayıcı eklentisi türlerini ve sürümlerini, işletim sistemini ve platformunu, kullanıcı kimliğini, MAC ID’yi ve bu web sitesine, uygulamaya veya dijital deneyime erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerir. Profil Verileri ; kullanıcı adınızı ve şifrenizi, ilgilerinizi içerir.

; kullanıcı adınızı ve şifrenizi, ilgilerinizi içerir. Kullanım Verileri ; web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ve hata raporlarıyla ilgili bilgileri içerir.

; web sitemizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ve hata raporlarıyla ilgili bilgileri içerir. Pazarlama ve İletişim Verileri ; bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama iletişimleri alma, ilgiler, çekilişlere ve diğer ödüllü yarışmalara katılma tercihlerinizi ve iletişim tercihlerinizi içerir.

; bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama iletişimleri alma, ilgiler, çekilişlere ve diğer ödüllü yarışmalara katılma tercihlerinizi ve iletişim tercihlerinizi içerir. Sosyal Medya Verileri ; sosyal medya platformlarında bizimle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgileri (örneğin gönderilerimizi beğendiğiniz veya yorum yaptığınız yerler veya yorumlarda bizi etiketlediğiniz yerler) ve sosyal medya platformlarındaki halka açık sayfalarda yayınladığınız, markamızla ilgili geri bildirimlerinizi ve yorumlarınızı içerir. Ayrıca, ilgili sosyal medya platformunda kamuya açık profilinizden kullanıcı adınız, profil resminiz ile yaş ve cinsiyet gibi demografik verileriniz gibi bilgileri de toplarız.

; sosyal medya platformlarında bizimle olan etkileşimlerinizle ilgili bilgileri (örneğin gönderilerimizi beğendiğiniz veya yorum yaptığınız yerler veya yorumlarda bizi etiketlediğiniz yerler) ve sosyal medya platformlarındaki halka açık sayfalarda yayınladığınız, markamızla ilgili geri bildirimlerinizi ve yorumlarınızı içerir. Ayrıca, ilgili sosyal medya platformunda kamuya açık profilinizden kullanıcı adınız, profil resminiz ile yaş ve cinsiyet gibi demografik verileriniz gibi bilgileri de toplarız. İzleme Verileri ; web sitelerimize gelmeden önce hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz veya web sitemizi ziyaret ettikten sonra nereye gittiğiniz ve ayrıca size gönderdiğimiz e-postalar veya diğer mesajlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz (örneğin e-postayı silmeniz veya açmanız) veya sosyal medya veya diğer platformlarda ürünlerimiz ya da hizmetlerimizle ilgili bir reklama tıklamanızla ile ilgili verileri içerir.

; web sitelerimize gelmeden önce hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz veya web sitemizi ziyaret ettikten sonra nereye gittiğiniz ve ayrıca size gönderdiğimiz e-postalar veya diğer mesajlarla nasıl etkileşimde bulunduğunuz (örneğin e-postayı silmeniz veya açmanız) veya sosyal medya veya diğer platformlarda ürünlerimiz ya da hizmetlerimizle ilgili bir reklama tıklamanızla ile ilgili verileri içerir. Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri ; 1) BrickLink Marketplace’teki alıcılar ve satıcılar arasında, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer ziyaretçilerin erişimine açık olan kamuya açık derecelendirmeler ve yorumlar, 2) LEGO.com sitelerinde ve LEGOLAND ® Discovery Center ve LEGO ® Discovery Center web sitelerinde, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin erişimine açık olan ürün ve hizmet yorumları ve derecelendirmeleri, 3) tartışma panelleri, kullanıcı araştırmaları ve LEGO etkinlikleri aracılığıyla toplanan diğer verileri içerir.

; 1) BrickLink Marketplace’teki alıcılar ve satıcılar arasında, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer ziyaretçilerin erişimine açık olan kamuya açık derecelendirmeler ve yorumlar, 2) LEGO.com sitelerinde ve LEGOLAND Discovery Center ve Discovery Center web sitelerinde, ilgili hesaplarla ilişkili olan ve diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin erişimine açık olan ürün ve hizmet yorumları ve derecelendirmeleri, 3) tartışma panelleri, kullanıcı araştırmaları ve LEGO etkinlikleri aracılığıyla toplanan diğer verileri içerir. Anlaşmazlık Verileri ; alıcılar ve satıcılar tarafından sunulan, işlemlerle ilgili özel anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklarla ilgili tüm iletişim ve eylem kayıtlarını içerir.

; alıcılar ve satıcılar tarafından sunulan, işlemlerle ilgili özel anlaşmazlıkları ve bu anlaşmazlıklarla ilgili tüm iletişim ve eylem kayıtlarını içerir. Forum Verileri; Temsilci Ağı, BrickLink Forumları ve Galeri gibi topluluklarda paylaşılan gönderilen ve kamuya açık bilgi olarak kabul edilen bilgileri içerir. Ayrıca istatistiksel veya demografik veriler gibi Toplu Verileri herhangi bir amaçla toplar, kullanır ve paylaşırız. Toplu Veriler, kişisel verilerinizden türetilebilir ancak bu veriler doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi ortaya çıkarmayacağından kişisel veri olarak kabul edilmez. Örneğin belirli bir web sitesi özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak için Kullanım Verilerinizi toplayabiliriz. Ancak Toplu Verileri doğrudan veya dolaylı olarak sizi tanımlayabilecek şekilde kişisel verilerinizle birleştirir veya ilişkilendirirsek birleştirilmiş verileri kişisel veri olarak değerlendirir ve bu Gizlilik Politikası’na uygun şekilde kullanırız. Gizliliğinize olan etkisini en aza indirmek için Rumuzlu (Bulanıklaştırılmış) Veri kullanırız. Rumuzlandırma, bir kişiyi tanımlayan veri kümesindeki bilgileri değiştiren veya kaldıran ancak bir veri sorumlusunun veya üçüncü tarafın kişisel verileri makul çabayla yeniden tanımlamasına izin veren bir yöntemdir. Anonimleştirmeden farklı olarak, rumuzun verilerden tüm tanımlayıcı bilgileri kaldırmadığını ancak bir veri kümesinin bir bireyin kimliğiyle ilişkilendirilebilirliğini azalttığını bilmek önemlidir. Sizinle ilgili herhangi bir Özel Kategoride Kişisel Veri'yi proaktif olarak toplamayız (buna ırkınız veya etnik kökeniniz, dini veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınızla ilgili bilgiler veya genetik bilgiler, tanımlama amacıyla biyometrik veriler veya mahkumiyetler ve suçlar hakkındaki bilgiler dahildir). Ancak bir LEGO® Discovery Center ve LEGOLAND® Discovery Center’ı ziyaret ettiğinizde veya ziyaret planlarken bizimle iletişime geçtiğinizde, size en iyi deneyimi sunabilmemiz için diyet gereksinimleri veya erişilebilirlik ihtiyaçları gibi bazı Özel Kategorilerdeki Kişisel Verileri paylaşmaya karar verebilirsiniz. Bize gerekli kişisel verileri vermezseniz (böyle bir durumda bu bilgileri, örneğin kayıt formlarımızda açıkça belirterek sizi bilgilendiririz) size ürün ve/veya hizmetlerimizi sağlayamayabiliriz. LEGO Group sizden kişisel verilerinizi nasıl toplar? Kişisel verileri aşağıdaki kaynaklardan toplarız: Web siteleri ; kendi alan adlarımız/URL'lerimiz altında barındırdığımız siteler ve Facebook gibi üçüncü taraf sosyal ağlarda barındırdığımız mini siteler dahil olmak üzere LEGO Group tarafından veya LEGO Group için barındırılan tüm web sitelerini içerir.

; kendi alan adlarımız/URL'lerimiz altında barındırdığımız siteler ve Facebook gibi üçüncü taraf sosyal ağlarda barındırdığımız mini siteler dahil olmak üzere LEGO Group tarafından veya LEGO Group için barındırılan tüm web sitelerini içerir. Mobil oyunlar/uygulamalar ; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için işletilen mobil oyunları veya akıllı telefon uygulamaları gibi uygulamaları içerir.

; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için işletilen mobil oyunları veya akıllı telefon uygulamaları gibi uygulamaları içerir. Uygulama Bağlantılı Oyuncaklar ; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için üretilen kablosuz protokol veya kablo aracılığıyla bir uygulamaya bağlanan oyuncakları içerir.

; LEGO Group tarafından veya LEGO Group için üretilen kablosuz protokol veya kablo aracılığıyla bir uygulamaya bağlanan oyuncakları içerir. E-posta, kısa mesaj ve diğer elektronik mesajlar ; sizinle LEGO Group arasındaki elektronik iletişimleri içerir.

; sizinle LEGO Group arasındaki elektronik iletişimleri içerir. Müşteri Hizmetleri ; Müşteri Hizmetleri personelimizle yapılan aramaları veya çevrim içi sohbetleri içerir.

; Müşteri Hizmetleri personelimizle yapılan aramaları veya çevrim içi sohbetleri içerir. Perakende satış mağazaları ; LEGO Group tarafından veya LEGO Group adına yönetilen mağazaları içerir.

; LEGO Group tarafından veya LEGO Group adına yönetilen mağazaları içerir. LEGO ® Discovery Center’lar veya LEGOLAND ® Discovery Center’lar .

veya . Çevrimiçi kayıt formları ; LEGO ® Insiders hesabı/LEGO hesabı kaydını, LEGO Magazine aboneliklerini içerir ve BrickLink satıcı doğrulama prosedürlerini içerir.

; Insiders hesabı/LEGO hesabı kaydını, LEGO Magazine aboneliklerini içerir ve BrickLink satıcı doğrulama prosedürlerini içerir. Çevrim dışı kayıt formları ; örneğin posta, mağaza içi demolar, yarışmalar ve diğer promosyonlar veya etkinlikler aracılığıyla topladığımız basılı kayıt formlarını ve benzer formları içerir.

; örneğin posta, mağaza içi demolar, yarışmalar ve diğer promosyonlar veya etkinlikler aracılığıyla topladığımız basılı kayıt formlarını ve benzer formları içerir. Çevrim içi tüketici yarışmaları, anketleri ve çekilişleri .

. Program içindeki faaliyetleriniz dahil LEGO Insiders programımız .

. Sizin ve/veya çocuklarınızın hem bizzat hem de çevrim içi olarak katılabileceği araştırmalar .

. Web sitelerimizde, forumlarımızda, uygulamalarımızda veya mağazalarımızda veya atraksiyonlarımızda oluşturmayı veya katılmayı seçtiğiniz İnceleme ve Geri Bildirim işlevleri. LEGO Group'un üçüncü taraflardan toplayabileceği kişisel veriler Sizinle ilgili kişisel verileri aşağıda belirtildiği gibi çeşitli üçüncü taraflardan ve kamu kaynaklarından alabiliriz: Aşağıdaki taraflardan Teknik Veriler :

: analiz sağlayıcıları;

reklam ağları ve

arama bilgisi sağlayıcıları.

Teknik, ödeme ve teslimat hizmetleri sağlayıcılarından İletişim, Finansal ve İşlem Verileri .

. Veri aracılarından veya toplayıcılardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri .

. Kamuya açık kaynaklardan alınan Kimlik ve İletişim Verileri .

. Bizimle veri paylaşma talimatı verdiğiniz üçüncü taraflardan Kimlik, İletişim ve Oturum Açma Verileri (örneğin Epic Games veya Facebook gibi bir üçüncü taraf oyun veya sosyal medya hizmetini kullanarak LEGO ® hesabınıza giriş yapmak için).

(örneğin Epic Games veya Facebook gibi bir üçüncü taraf oyun veya sosyal medya hizmetini kullanarak hesabınıza giriş yapmak için). Merlin Entertainments, BrickLink Marketplace satıcıları ve alıcıları (kamuya açık yorumlar ve geri bildirimler dahil), LEGOLAND ® Discovery Center’lar, LEGO Discovery Center’lar ve LEGO Sertifikalı Mağaza ortakları gibi perakende ve eğlence ortaklarından Kimlik, İletişim ve İşlem Verileri .

Discovery Center’lar, LEGO Discovery Center’lar ve LEGO Sertifikalı Mağaza ortakları gibi perakende ve eğlence ortaklarından . Sosyal medya platformları veya arama motorları gibi üçüncü taraf platformlardan veya ortak web siteleri veya uygulamaları gibi web sitelerinden alınan İzleme Verileri .

. Sosyal medya platformlarından Sosyal Medya Verileri . Bu bilgileri üçüncü taraf bilgi sağlayıcımızdan alıyoruz.

. Bu bilgileri üçüncü taraf bilgi sağlayıcımızdan alıyoruz. Üçüncü taraf inceleme sendikalarından veya diğer üçüncü taraflardan alabileceğimiz İnceleme ve Geri Bildirim verileri.

verileri. Aile üyeleri veya yasal vasilerden Kimlik ve İletişim Bilgileri. LEGO Group, kişisel verilerinizi nasıl kullanır? İşlemenin amaçları ve yasal dayanakları LEGO ® uygulamaları, uygulamaya bağlı oyuncaklar ve çevrimiçi kanallar Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden topluyoruz/nasıl kullanıyoruz? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak LEGO ® uygulamasını, uygulamaya bağlı oyuncakları ve çevrimiçi kanalları kullanmak Teknik Veri

Kullanım Verileri

İzleme Verileri

İşlem Verileri

Kimlik Verileri

Profil Verileri

Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri

Forum Verileri

Pazarlama ve İletişim Verileri

Ayrıca yukarıdaki Verilerin bir kısmı uygulamalarımız, uygulamaya bağlı oyuncaklar veya web sitelerimizdeki tanımlama bilgileri kullanılarak toplanmaktadır. Bu Politika’nın 3. Bölümüne veya [Tanımlama Bilgileri Politikamıza][5] bakınız.

Uygulamalarımızda ve çevrim içi kanallarımızda kullanmak üzere bir LEGO ® Insiders hesabı/LEGO hesabı (LEGO hesabı) oluşturmak isterseniz LEGO Insiders hesabına/LEGO hesabına kaydolurken veya profilinizi düzenlerken sağladığınız bazı Kimlik Verilerini, İletişim Verilerini ve Profil Verilerini işleriz. Uygulamalarımızın, uygulamaya bağlı oyuncaklarımızın ve çevrim içi kanallarımızın kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini optimize etmek için.

Reşit yaştaki kullanıcılara yeniden hedefleme dahil olmak üzere kişiye özel pazarlama sunmak için.

Reşit yaştaki kullanıcılar için üçüncü taraf platformlarda pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmek için.

Reşit yaştaki kullanıcılara, sizin hakkınızda sahip olduğumuz verilere dayalı olarak özel bir web sitesi içeriği ve deneyimleri sunmak için.

Uygulamalarımızdaki, web sitelerimizdeki ve hizmetlerimizdeki deneyiminizi iyileştirmek ve size uyarlamak için (LEGO Insiders programı, www.bricklink.com ve www.LEGO.com gibi).

Uygulamalarımızdaki ve web sitelerimizdeki içeriği, size ve bilgisayarınıza veya cihazınıza göre optimize etmek için.

İnteraktif özelliklere katılmayı seçtiğinizde katılmanıza izin vermek için.

LEGO Insiders hesabı/LEGO hesabı oluşturmanıza yardımcı olmak için.

LEGO Insiders hesabı/LEGO hesabı oluşturan kişinin dijital onay verme yaşından küçük bir çocuk olmadığını doğrulamak ve belgelemek için.

İşimizin durumunu anlamak ve reklam kampanyalarımızın ve promosyonlarımızın etkinliğini ölçmek amacıyla Toplu Verilere dayalı istatistikler ve tahminler oluşturabilmek için.

Hem kendi kanallarımızda hem de üçüncü taraf kanallarda (örn. sosyal medya, arama siteleri, pazar yerleri) bizimle etkileşim kurarken yetişkin kullanıcılara ilgi çekecek reklamlar sunmak için.

Mevcut müşterilerimize benzeyen potansiyel yeni müşteriler bulmak/kazanmak için.

Dolandırıcılık ve suistimali önlemek ve hesap ele geçirme ve/veya veri ihlali risklerini azaltmak dahil müşteri hesaplarını hedef alan siber güvenlik olaylarını tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için.

Forumlar, yorumlar ve kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik gibi topluluk özelliklerini etkinleştirmek için.

Sitemizde yapılan yorumları ve geri bildirimleri, üçüncü taraf web sitelerinde veya platformlarda yayınlanmak üzere üçüncü taraflarla paylaşmak için. GDPR madde 6(1)(a)’ya göre tanımlama bilgileri kullanımımızla ilişkili izniniz (bu izni verdiğiniz ölçüde).

GDPR madde 6(1)(a)’ya göre özel bir web sitesi deneyimi sunmakla ilişkili izniniz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre yeniden pazarlama, benzerlik, bastırma ve atıf faaliyetleri amacıyla kişisel verilerinizi üçüncü taraf platformlarla paylaşmak için verdiğiniz onay.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz; uygulamalarımızı ve çevrim içi kanallarımızı optimize edebilmek ve geliştirebilmek, hem kendi kanallarımızdaki hem de üçüncü taraf kanallardaki pazarlama çalışmalarımızda yetişkin tüketicilerimize mümkün olduğunca hitap edebilmek, uygulamalarımızın, uygulamayla bağlantılı oyuncaklarımızın ve web sitelerimizin tüketiciler için sorunsuz çalışmasını sağlamaktır.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Müşterilerimizin hesaplarının kullanımıyla ilgili gizlilik ve güvenlik tehditlerine zamanında yanıt verebilme konusundaki meşru menfaatimiz.

Sözleşmenin yerine getirilmesi (GDPR Madde 6(1)(b)) – Yorum yayınlamak, sunduğumuz hizmetin bir parçasıysa (örneğin yorum karşılığında ücretsiz ürün, hizmet veya atraksiyon girişi sağladığımız durumlarda) bu sözleşmeyi yerine getirmek için yorumun işlenmesi gereklidir

veya

Meşru menfaatler (GDPR Madde 6(1)(f)) – Biz ve ticaret ortaklarımız, tüketicilerin geri bildirimleri ve şeffaf ürün, hizmet ve atraksiyon değerlendirmeleri için bir forum sağlamak ve LEGO topluluğumuzun ve forumlarımızın gelişmesini sağlamak ve işimizi iyileştirmek için geri bildirim almak konusunda meşru menfaatlere sahibiz.

Siparişi yerine getirmek Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Bize veya BrickLink ® Marketplace’teki üçüncü taraf satıcılara sipariş vermek. Kimlik Verileri ve İletişim Verileri

İşlem Verileri

Finansal Veriler

Anlaşmazlık Verileri

Uygulamalarımızda ve çevrim içi kanallarımızda kullanmak üzere bir LEGO ® Insiders hesabı oluşturmak isterseniz LEGO Insiders hesabına/LEGO hesabına (LEGO hesabı) kaydolurken veya profilinizi düzenlerken sağladığınız bazı Kimlik Verilerini, İletişim Verilerini ve Profil Verilerini işleriz.

Insiders hesabı oluşturmak isterseniz LEGO Insiders hesabına/LEGO hesabına (LEGO hesabı) kaydolurken veya profilinizi düzenlerken sağladığınız bazı Kimlik Verilerini, İletişim Verilerini ve Profil Verilerini işleriz. İşlem Verileri

Teknik Veri

Pazarlama ve İletişim Verileri Siparişlerinizin işlenmesini ve gönderilmesini, ürünleri iade etme veya şikayette bulunma haklarınızı yönetmeyi içeren, sizinle yapılan satın alma sözleşmesinin şartlarını yerine getirmek için.

Ürün geri çağırma, muhasebe ve tüketici hakları gibi konularla ilgili mevzuata uymak için.

Müşterilerimizin kim olduğunu bilmek için.

Gelecekteki satın alma işlemlerini veya bizimle etkileşimleri kolaylaştırmak amacıyla Ödeme Verilerinizi, Kimlik Verilerinizi ve İletişim Verilerinizi veya benzerlerini saklamanıza imkan tanımak için.

Dolandırıcılığı önleme faaliyetleri yürütmek için.

Size doğrudan pazarlama mesajları göndermek için. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre karşılıklı satın alma anlaşmamızla ilgili olarak sözleşmenin yerine getirilmesi.

GDPR Madde 6(1)(c)’ye göre ürün geri çağırma, muhasebe ve tüketici hakları gibi konularla ilgili mevzuata uymak üzere yasal yükümlülük.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Alışveriş yapan müşterilerimizi tanıma ve onlara sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunma konusundaki meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz, web sitelerimizden yaptığınız alışverişlerle bağlantılı dolandırıcılık faaliyetlerini önlemektir.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre pazarlama mesajları gönderme onayı.

Müşteri desteği Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Sohbet robotumuz üzerinden müşteri destek fonksiyonlarımızla etkileşim kurarsınız. Kimlik Verileri

İletişim Verileri

İşlem Verileri

Kullanım Verileri

Teknik Veriler ve teknik konularla ilgili bilgiler

Ürün soruları/şikayetleri

Sosyal Medya Verileri ve diğer geri bildirimler (örneğin iletişim kanallarımız aracılığıyla iletilen)

Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri

Anlaşmazlık Verileri

Satıcı Doğrulama Verileri

Genel sorular

Sorunuzun nedeni ile ilgili diğer bilgiler veya içerikler Size destek sağlamak için.

Siparişleri bulmak veya size yenilerini göndermek için.

Ürün ve hizmetlerimizi ve atraksiyonlarımızı nasıl geliştirebileceğimiz hakkında görüşler elde etmek için.

Tüketici şikayetlerine yanıt verirken yürürlükteki yasalara ve düzenleyici standartlara göre hareket etmek için.

Bizden yaptığınız satın alma işleminizle ilgili olarak sizinle yaptığımız sözleşmeyi yerine getirmek için.

Müşteri hizmetlerimizin bir parçası olarak size bir sohbet robotu sunmak için. GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre onayınız.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz, müşteri hizmetlerimizi ve ürünlerimizi optimize etmek ve size müşterilerimizle ilgili mükemmel destek sağlamaktır.

GDPR Madde 6(1)(c)’ye göre mevzuata uyma konusundaki yasal yükümlülüğümüz.

GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre karşılıklı satın alma anlaşmamızla ilgili olarak sözleşmenin yerine getirilmesi.

Dijital Pazarlama iletişimleri (örn. e-posta, SMS, uygulama mesajlarında push mesajları veya benzeri doğrudan elektronik pazarlama) Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Kaydolma onayının yasal olarak gerekli olduğu ülkelerde dijital pazarlama iletişimlerimizden birine veya daha fazlasına onay vermeniz.

Dijital pazarlama iletişimlerimizden birini veya daha fazlasını almayı iptal etmeniz. Pazarlama ve İletişim Verileri

Gerekli Kimlik Verileri

Ne tür bir pazarlama iletişimi açtığınız ve İzleme Verileri ve Kullanım Verileri dahil içerikle nasıl etkileşimde bulunduğunuz hakkında bilgi. İlgili dijital pazarlama iletişimlerimizi size sunabilmek için.

Dahili istatistikler toplamak, içgörüler elde etmek ve iletişim bültenimizin hem içeriğini hem de sunumunu bültenleri almak isteyenlere göre optimize etmek ve uyarlamak için.

Hem kendi LEGO ® markalı kanallarımızda hem de üçüncü taraf kanallarda (örn. sosyal medya, arama siteleri, pazar yerleri) bizimle etkileşim kurarken ilginize ve tercihlerinize göre ilginizi çekecek reklamlar sunmak için.

markalı kanallarımızda hem de üçüncü taraf kanallarda (örn. sosyal medya, arama siteleri, pazar yerleri) bizimle etkileşim kurarken ilginize ve tercihlerinize göre ilginizi çekecek reklamlar sunmak için. Mevcut müşterilerimize benzeyen (‘benzer görünüm’) potansiyel yeni müşteriler bulmak/kazanmak veya mevcut müşterilerimizin ilgisini çekmeyen pazarlama mesajlarıyla hedeflenmemesini sağlamak (‘bastırma’) için. GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre pazarlama iletişimine abone olduğunuzda verdiğiniz izin.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre kendi kanallarımızın dışında (örneğin sosyal medya, arama motorları veya pazar yerleri üzerindeki) pazarlama yöntemlerimizin etkinliğini anlama meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre, kendi markalı kanallarımızın dışında kişiselleştirilmiş pazarlama ile (örneğin sosyal medya, arama motorları veya pazar yerleri üzerinden) sizi hedeflememize verdiğiniz izin.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Web sitemizde alışveriş yapanlardan ve kullanıcılardan alınan toplu içgörülere dayanarak pazarlama mesajınızın ilgili içeriğini size sağlamaya yönelik meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek üzere şirket içinde kullanım için istatistikler almaktır.

Kataloglar, haber bültenleri ve diğer basılı pazarlama materyalleri dahil olmak üzere basılı pazarlama Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Web sitemizden alışveriş yapmak.

Bizden basılı pazarlama materyalleri almayı reddetmemek.

Bir LEGO ® kataloğu almak için aktif olarak talepte bulunmak.

kataloğu almak için aktif olarak talepte bulunmak. Üçüncü taraf veri aracısının size normal posta yoluyla pazarlama bilgileri göndermesine izin vermek. Pazarlama ve İletişim Verileri

Gerekli Kimlik ve İletişim Bilgileri

İşlem ve Kullanım Verileri Kataloglar dahil olmak üzere size posta yoluyla pazarlama materyalleri göndermek için.

Üçüncü taraf veri aracılarımız ve veri toplayıcılarımızla bu bilgileri paylaşarak, hem bizden hem de onlardan aynı anda LEGO Kataloğu veya diğer basılı LEGO pazarlama materyalleri gönderilmemesini sağlamak için (veri gizleme olarak da adlandırılır) veya iptal etme talebinizi onlara iletmek için (kişisel verilerinizin veri sorumlusu olduklarında).

Toplu verilere dayanarak, size benzer yeni müşteriler bulmak için pazarlama materyallerimizin ilginizi ne kadar çektiğini ve etkinliğini anlamak için. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre satın aldıklarınıza veya göz attıklarınıza benzer ürünler içeren basılı pazarlama materyalleri gönderme meşru menfaatimiz (daha sonra iptal etmenize izin vererek).

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre bizden açıkça talep ettiğiniz kataloglar dahil basılı pazarlama materyallerini size gönderme meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre sizinle ilgili sahip olduğumuz diğer verileri, size gönderdiğimiz kataloglar dahil basılı pazarlama materyallerinin içeriğini uyarlamak için kullanmamıza verdiğiniz izin.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre iyi bir LEGO marka deneyimi sağlamadaki meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre basılı pazarlama yöntemlerimizin genel etkinliğini anlama meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre mevcut müşterilerimizin özelliklerini ve tercihlerini daha iyi anlamak ve bu verileri size benzer yeni müşteriler bulmak için kullanma meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre sizinle ilgili sahip olduğumuz diğer verileri, size gönderdiğimiz kataloglar dahil basılı pazarlama materyallerinin içeriğini uyarlamak için kullanmamıza verdiğiniz izin.

LEGO ® Insiders hesabı/LEGO hesabı/yönetimi ve istatistikleri/içgörüleri Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Bir LEGO ® Insiders hesabına/LEGO hesabına kaydolmak ve kullanmak. Bir LEGO ® Insiders hesabına/LEGO hesabına kaydolurken veya profilinizi düzenlerken verdiğiniz bazı Kimlik Verilerini, İletişim Verilerini ve Profil Verilerini işleriz.

Insiders hesabına/LEGO hesabına kaydolurken veya profilinizi düzenlerken verdiğiniz bazı Kimlik Verilerini, İletişim Verilerini ve Profil Verilerini işleriz. LEGO Insiders kart numaranız hakkında bilgi.

LEGO Insiders üyeliğinizi/LEGO hesabınızı satın alma işlemleriyle bağlantılı olarak kullandıysanız İşlem Verileri.

Teknik Veriler, İzleme Verileri ve Kullanım Verileri dahil tanımlama bilgileri kullanılarak toplanan bilgiler (tanımlama bilgilerinin kullanımına izin verdiğiniz ölçüde). LEGO Insiders üyeliğinizi/LEGO hesabınızı yönetebilmemiz ve LEGO Insiders üyelik/LEGO hesabı avantajlarına erişmenizi sağlayabilmemiz için.

LEGO Insiders üyeliğiniz hakkında sizinle iletişim kurabilmemiz için.

LEGO Insiders puanlarınızı nasıl kazandığınızı ve harcadığınızı görmek için.

LEGO Insiders hesabınızda/LEGO hesabınızda oturum açtığınızda, beğenebileceğinizi düşündüğümüz ürünleri göstermek de dahil olmak üzere size özel bir deneyim sunmak için.

LEGO Insiders programını iyileştirmek ve kaydolan müşterilerimiz ve BrickLink ® kullanıcıları için daha fazla değer yaratmak amacıyla Toplu Verilere dayalı istatistikler ve tahminler oluşturmak için. Örneğin LEGO Insiders programının gelecekteki ödül seçimlerini ve politika değişikliklerini iyileştirmek de buna dahildir. LEGO Insiders programının/BrickLink hizmetlerinin sağlığını değerlendirebilmek ve optimize edebilmek ve programı yönetmek, geliştirmek ve pazarlamak için bunu yaparız.

kullanıcıları için daha fazla değer yaratmak amacıyla Toplu Verilere dayalı istatistikler ve tahminler oluşturmak için. Örneğin LEGO Insiders programının gelecekteki ödül seçimlerini ve politika değişikliklerini iyileştirmek de buna dahildir. LEGO Insiders programının/BrickLink hizmetlerinin sağlığını değerlendirebilmek ve optimize edebilmek ve programı yönetmek, geliştirmek ve pazarlamak için bunu yaparız. Hem kendi LEGO markalı kanallarımızda hem de üçüncü taraf kanallarda (örn. sosyal medya, arama siteleri, pazar yerleri) bizimle etkileşim kurarken ilginize ve tercihlerinize göre ilginizi çekecek reklamlar sunmak için.

Mevcut müşterilerimize benzeyen (‘benzer görünüm’) potansiyel yeni müşteriler bulmak/kazanmak veya mevcut müşterilerimizin ilgisini çekmeyen pazarlama mesajlarıyla hedeflenmemesini sağlamak (‘bastırma’) için. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre LEGO Insiders hesabınızla ilgili sizinle aramızdaki sözleşmeyi yerine getirmek.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz, platformlarımızı kullanırken size ilgili bilgileri sağlamaktır.

GDPR madde 6(1)(a)’ya göre tanımlama bilgileri kullanımımızla ilişkili izniniz (bu izni verdiğiniz ölçüde).

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre Toplu Verilere dayalı olarak istatistik ve tahmin üretme konusundaki meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre mevcut müşterimizin özelliklerini ve tercihlerini daha iyi anlamak ve bu verileri size benzer yeni müşteriler bulmak için kullanma meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre kendi kanallarımızın dışında (örneğin sosyal medya, arama motorları veya pazar yerleri üzerindeki) pazarlama yöntemlerimizin etkinliğini anlama meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre kendi kanallarımızın dışında ilginizi çekecek pazarlama içeriği sunmak (yeniden pazarlama veya bastırma) veya sosyal medya, arama motorları veya pazar yerleri gibi kanallar aracılığıyla size benzer diğer kişileri bulmak ve onlara bu tür pazarlama içeriği sunmak için (‘benzer görünüm’) verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamıza verdiğiniz onay.

LEGO ® Insiders hesabı/LEGO hesabı kişiselleştirilmiş deneyim ve pazarlama Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Size ilgili içerik ve deneyimler sunmamız için bize onay verirken LEGO ® Insiders hesabınızı/LEGO hesabınızı kullanırsınız. LEGO Insiders üyeliğinizi/LEGO hesabınızı alışveriş yaparken kullandıysanız LEGO.com’da hangi web sayfalarına göz attığınız ve LEGO Insiders hesabınızda/LEGO hesabınızda oturum açmışken hangi ürünlere tıkladığınız hakkında bilgiler de dahil, Satın Alma Verileri, İzleme Verileri ve Alıcı Verileri.

Hangi e-postaları veya diğer pazarlama mesajlarını açıp tıkladığınızla ilgili bilgiler.

Teknik Veriler, İzleme Verileri ve Kullanım Verileri dahil tanımlama bilgileri kullanılarak toplanan bilgiler (tanımlama bilgilerinin kullanımına izin verdiğiniz ölçüde).

Hangi yarışmalara veya çekilişlere katıldığınız hakkında bilgiler.

LEGO Insiders hesabınıza hangi ürünleri kaydettiğinizle ilgili bilgiler. Insiders puan bakiyeleri, LEGO Insiders puan kullanım geçmişi, LEGO Insiders üye etkinliği, satın alma geçmişi, ürün tercihleri, çevrim içi tarama tanımlama bilgileri verileri (ayrı olarak kabul edildiyse), konum verileriniz ve LEGO ® Insiders hesabınıza bağlı diğer tüm bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinize dayanarak tercihlerinizi tahmin ederek pazarlamamızı ve deneyimlerinizi, size ve kişisel ilgi alanlarınıza göre otomatik olarak ayarlayabilmemiz için. GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre gelişmiş analizlerle bağlantılı izniniz. Bir LEGO Insiders hesabı oluştururken kabul ederek veya LEGO Insiders hesabı sayfanızda kabul ederek onay verebilirsiniz.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre LEGO.com'daki kişiselleştirme akışıyla bağlantılı izniniz.

GDPR madde 6(1)(a)’ya göre tanımlama bilgileri kullanımımızla ilişkili izniniz (bu izni verdiğiniz ölçüde).

Yarışmalar, çekilişler, pazarlama ve diğer promosyonlar Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Bir yarışmaya veya çekilişe katılmak ya da bizden yarışmalar, çekilişler, kampanyalar veya promosyonlar hakkında haber almak. Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Sosyal Medya Verileri Yarışmaları ve çekilişleri yönetmek için.

İşimizin, kampanyalarımızın ve promosyonlarımızın sağlığını belirlemek üzere Toplu Verilere dayalı istatistikler ve tahminler oluşturmak için.

Bir ödül kazandığınızda sizinle iletişime geçmek için.

Yasal gereklilikleri yerine getirmek için. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre yarışmanın veya çekilişin koşullarıyla ilgili sizinle anlaşmamız olan sözleşmeyi yerine getirmek.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre Toplu Verilere dayalı olarak istatistik ve tahmin üretme ve ödül kazanırsanız sizinle iletişime geçme konusundaki meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(c)’ye göre yasal yükümlülük.

LEGO Group’un sosyal ağları Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak LEGO Group’un sosyal ağlarıyla etkileşim kurmak ( LEGO ® Play uygulaması, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders topluluğu, LEGO Ideas ve BrickLink Studio programı, BrickLink Designer Program Serisi ve BrickLink ve BrickLink Studio Tartışma Forumları gibi BrickLink ® özellikleri dahil). BrickLink kullanıcıları için yorumlar, resimler, tasarımlar, tepkiler, sosyal medya hesabı yayınlarımızın paylaşımı veya kullanıcı tarafından oluşturulan başka içerikler dahil verdiğiniz bilgiler: Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri

Forum Verileri

Teknik Veriler

İzleme Verileri

Kullanım Verileri

Sosyal Medya Verileri Sorularınızı yanıtlamak için.

BrickLink topluluk forumlarında içerik denetimi dahil olmak üzere, Dijital Hizmetler Yasası gerekliliklerine uygun olarak içeriği denetlemek ve uygunsuz davranışları tespit etmek için.

Topluluk tartışmalarını ve etkileşimlerini kolaylaştırmak için.

Platformdaki kullanıcı katılımını raporlamak ve analiz etmek için.

Size hangi yeni ürünleri piyasaya çıkaracağımızı etkileme fırsatı vermek için.

Diğer kullanıcılarla bilgi paylaşmanızı sağlamak için. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre sorularınızı yanıtlamak ve kullanıcı katılımımızı rapor edip analiz etmekle ilgili meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(c)’ye göre Dijital Hizmetler Yasası dahil olmak üzere geçerli yasalar kapsamındaki içerik denetimi ve yaş doğrulama gereklilikleri ile bağlantılı yasal yükümlülük.

GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre BrickLink topluluk forumu ve pazaryeri ile ilgili olarak sizinle yaptığımız sözleşmenin ifası.

GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre fikri mülkiyet haklarının devriyle ilgili sizinle yaptığımız sözleşmenin ifası.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya bağlı olarak gelişmiş analizler ve sosyal ağlarımızda yayınladığınız içerikle bağlantılı onayınız.

Üçüncü taraf sosyal ağlar Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak ‘Beğen’ işlevleri gibi üçüncü taraf sosyal ağ özellikleriyle etkileşim kurmak.*



Sosyal medya platformlarında bizimle etkileşim kurmak veya markamızla ilgili geri bildirimde bulunmak. Örneğin sosyal medya gönderilerimize yorum yaptığınızda veya diğer halka açık sayfalarda veya gönderilerde LEGO ® ürünleri/faaliyetleri ile ilgili geri bildirimde bulunduğunuzda. Sosyal Medya Verileri, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımların veya kullanıcılar tarafından oluşturulan diğer içeriklerin paylaşımını içerir.

Sosyal medya gönderileri ve dijital reklamlar için analitik performans verileri.

Sosyal Medya Verileri

Profil Verileri

Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri Kullanıcıların, platformlarda yayınlanan içerikle etkileşimini raporlamak ve analiz etmek için.

Size hangi yeni ürünleri piyasaya çıkaracağımızı etkileme fırsatı vermek için.

Sosyal medya platformlarından aldığımız mesajları merkezi bir sistemde bir araya getirerek, marka imajımız ve değerlerimizle uyumlu bir şekilde bireylere daha verimli biçimde yanıt verebilmemiz için.

Sosyal medya platformlarında markamızla etkileşim kuran ve markamızla ilgili geri bildirimde bulunan kişilerin markamız hakkındaki algılarını ve demografik özelliklerini anlamaya yönelik içgörüler elde etmek için. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre kullanıcı katılımı ve performans sonrası analiz ve raporlama ile bağlantılı meşru menfaatimiz. *Sosyal medya platformları, LEGO Group'un platformlarındaki sosyal ağ hesabından toplanan kişisel bilgileri, kendi gizlilik politikalarında açıklandığı şekilde kendi amaçları doğrultusunda kullanabilir. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre markamızın algısı ve markamızla etkileşimde bulunan ve markamızla ilgili geri bildirimde bulunan kişiler hakkında bilgi edinmek ve marka imajımız ve değerlerimizle uyumlu, daha verimli müşteri desteği sağlamak için gerekli durumlarda meşru menfaatler.

Canlı yayınlanan etkinlikler (mağazada ve çevrim içi) Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Canlı yayınlanan bir etkinliğe doğrudan katılmak veya seyirciler arasında ya da arka planda tesadüfen görünmek.*



*Alanlar açıkça işaretlenir ve doğrudan dahil olan kişilerden onay alınır. Kaydedilen alandaki insanlar dahil etkinliğin canlı yayını. Kimlik Verileri İletişim Verileri İzleme Verileri Sosyal Medya Verileri Tüketicilerle etkileşim kurmak için canlı yayın etkinlikleri gerçekleştirebilmek.

Tüketicilerin canlı yayın sırasında canlı sohbet üzerinden bizimle etkileşim kurmasına izin vermek.

Satıcının kimliğini doğrulamak ve pazar yeri dolandırıcılığını önlemek için. GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre canlı yayınlanan etkinliklere doğrudan katılımınızla ilgili verdiğiniz izin.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre canlı yayınlanan bir etkinliğin seyircileri arasında ya da arka planında tesadüfen görünen kişilerle bağlantılı meşru menfaatlerimiz.

Video izleme ve görüntü toplama (mağazalarda ve diğer ilgili LEGO Group konumlarında) Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak LEGO ® Mağazalarımızı veya halka açık başka bir LEGO Group tesisini ziyaret etmek. LEGO ® Discovery Center’lar veya LEGOLAND ® Discovery Center’ları ziyaret etmek. Tesislerimizin video görüntüleri. Görüntü veya Kimlik Verileri Ayrıca LEGO ® Discovery Center’ları veya LEGOLAND ® Discovery Center’ları ziyaret ettiğinizde: Vücut kamerası görüntüleri Araç plakalarının ayrıntıları Biyometrik veriler (yüz tanıma teknolojisi) Zorla giriş, soygun, hırsızlık, saldırı veya dolandırıcılık dahil olmak üzere suçları önlemek, belgelemek ve çalışanların güvenliğini sağlamak için.

Mümkün olan en iyi mağaza deneyimini sunmak amacıyla yaya trafiğini, mağaza düzenini ve mağaza içi hizmet tekliflerini analiz etmek için.

Sürüş fotoğraflarında doğru kişiyi tanımlamak için. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre LEGO ® konumlarında yasaların ihlalini veya suç işlenmesini önlemeyle ilişkili meşru menfaatlerimiz.

konumlarında yasaların ihlalini veya suç işlenmesini önlemeyle ilişkili meşru menfaatlerimiz. Biyometrik verileri kullandığımızda, GDPR Madde 9(2)(f) uyarınca, yani yasal taleplerin tespiti, uygulanması veya savunulması için işleme gerekçesiyle hareket ederiz. Mozaik Yapıcı veya Minifigür Fabrikası ürünlerimizi kullanmak Tesislerimizin video görüntüleri

Görüntü veya Kimlik Verileri Mozaik Yapıcı veya Minifigür Fabrikası’nın tüketici tarafından talep edilen görüntüsünü veya etiketini oluşturmak için. GDPR Madde 6 (1)(b)’ye göre tüketicinin özel olarak talep ettiği hizmetin ifasına imkan tanımak için sözleşmenin ifası. LEGO ® Discovery Center ve LEGOLAND ® Discovery Center’daki otopark olanaklarının kullanımı. Araç plakalarının ayrıntıları

Otomatik plaka tanıma (ANPR) sistemi şunları içerir: Bazı LEGO ® Discovery Center’lar ve LEGOLAND ® Discovery Center’larda, otopark tesislerimize girişi izlemek için otomatik plaka tanıma sistemi bulunmaktadır. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre LEGO ® Discovery Center ve LEGOLAND ® Discovery Center’larda araç girişlerinin yönetimiyle ilgili meşru menfaatler. LEGO ® Discovery Center’lar veya LEGOLAND ® Discovery Center’lar gibi atraksiyonlarımızın kullanımı. Görsel Bazı atraksiyonlar, ziyaretiniz sırasında satın alabileceğiniz fotoğraf çekim hizmetleri sunmaktadır. GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre markamızı tanıtma ve pazarlama meşru menfaatleri. Konuklar belirli atraksiyonlarda kendi fotoğraflarını satın alma seçeneğine sahiptir. Fotoğraf hizmetlerinin sunulduğu yerlerde uyarı işaretleri bulunur.

İş ortakları ve ticari ilişkiler Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Şirket veya birey olarak bizimle ticari ilişki kurmak. Kimlik Verileri

İletişim Verileri

İşlem Verileri

Profil Verileri

Bize sağladığınız diğer kişisel bilgiler

Satıcı Doğrulama Verileri Sizinle veya şirketinizle olan ticari ilişkiyi yönetebilmek için.

Ticari ilişkideki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre karşılıklı sözleşme ilişkimizle ilgili olarak sözleşmenin yerine getirilmesi.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Meşru menfaatimiz, sizinle veya şirketinizle olan ilişkimizi yönetmektir. BrickLink ® çevrim içi pazarımıza satıcı olarak katılmak. Kimlik Verileri

İletişim Verileri

İşlem Verileri

Profil Verileri

Bize sağladığınız diğer kişisel bilgiler

Satıcı Doğrulama Verileri Pazar yeri işlemleri için otomatik risk değerlendirmesi yapmak. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre karşılıklı sözleşme ilişkimizle ilgili olarak sözleşmenin yerine getirilmesi.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre meşru menfaat. Dolandırıcılığı önlemek, platform güvenliğini sağlamak ve pazar yeri işlemleri için risk değerlendirmeleri yapmak konusundaki meşru menfaatimiz.

GDPR Madde 6(1)(c)’ye göre örneğin uyuşmazlık çözümü ve dolandırıcılık önleme ile ilgili mevzuata uyma yasal yükümlülüğü.

Araştırma Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak Araştırma anketlerine, odak gruplarına veya diğer araştırmalara katılmak. Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Fotoğraflar veya videolar (araştırma yüz yüze yapılıyorsa)

Yorumlar ve Geri Bildirim Verileri

Bize sağladığınız diğer kişisel bilgiler Mevcut ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için.

Yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek ve iyileştirmek için. GDPR madde6(1)(b)’ye göre pazar araştırması katılımcı feragatnamesiyle ilgili bir sözleşmenin yerine getirilmesi.

GDPR Madde 6(1)(a)’ya göre katılımcı tarafından verilen anket yanıtlarının, özellikle katılımcıyı hedefleyen kişiselleştirilmiş doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasına onay.

GDPR Madde 6(1)(f)’ye göre, yeni veya mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek ve/veya iyileştirmek için toplu düzeyde toplanan verilerin ve bilgilerin kullanılması için meşru menfaat.

LEGO ® Discovery Center’lar veya LEGOLAND ® Discovery Center’lar ile Etkileşim Siz ne yaparsınız? Biz ne toplarız? Neden toplarız? AB/AEA'da ikamet ediyorsanız Yasal Dayanak LEGO ® Discovery Center’lar veya LEGOLAND ® Discovery Center’ları ziyaret etmek.

Discovery Center’lar veya LEGOLAND Discovery Center’ları ziyaret etmek. VIP paket rezervasyonu Kimlik Verileri

İletişim Verileri

Bize sağladığınız diğer kişisel veriler (özel gün detayları, diyet gereksinimleri, erişilebilirlik ihtiyaçları ve özel istekler dahil). Özel günler, diyet gereksinimleri, erişilebilirlik ihtiyaçları ve özel istekleri karşılamak için. GDPR Madde 6(1)(b)’ye göre satın aldığınız hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili olarak sözleşmenin ifası.

GDPR Madde 6(1)(a) ve GDPR Madde 9(2)(a)’ya göre bizimle paylaşmaya karar verebileceğiniz özel kategorilerdeki verilerin işlenmesine onay.

Kişisel verilerinizi, yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini yerine getirme amaçları da dahil olmak üzere, yalnızca topladığımız amaçları yerine getirmek için makul ölçüde gerekli olduğu sürece saklarız. Bir şikayet durumunda veya sizinle olan ilişkimizle bağlantılı bir dava olasılığı olduğuna makul bir şekilde inanmamız durumunda, kişisel verilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz. Kişisel verilerin uygun saklama süresini belirlemek için kişisel verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini, kişisel verilerinizin yetkisiz kullanımından veya ifşasından kaynaklanan potansiyel zarar riskini, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve yürürlükteki yasal hükümleri, mevzuat, vergi, muhasebe veya diğer gereklilikleri göz önünde bulundururuz. Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı İş verimliliği ve analitik amaçlar için yapay zeka araçları kullanıyoruz. Yapay Zeka kullanım amaçları: LEGO’ya gönderdiğiniz e-postaları/içerikleri analiz etmek, örneğin konuklara vereceğimiz yanıtları önermek ve e-postanın özetini sağlamak gibi içeriklerin şirket içinde yönetilmesine yardımcı olmak. Kullanılan durumlarda tüm yanıtlar yayınlanmadan önce LEGO tarafından görüntülenebilir ve kişisel veriler yalnızca bu bildirimde belirtilen asıl amaçlar doğrultusunda kullanılır ve/veya işlenir.

Destek sohbet robotuyla ilk iletişiminizde destek taleplerinizi yönlendirmek. – İletişim başlamadan önce, sohbet robotuyla iletişim kurduğunuzu size bildiririz.

Titizlikle incelenmiş tedarik zincirimiz tarafından ürün ve hizmet tekliflerinde kullanılır.

Kişisel tercihleriniz hakkında bilgi edinmek için, reklamların etkinliğini analiz etmek amacıyla yapay zeka analiz araçları kullanabiliriz.

Süreçlerde verimliliği artırmak için verileri analiz etmek ve işlemek amacıyla.

İş performansı ve stratejik girişimlerle ilgili verileri analiz etmek.

Konuk deneyimini iyileştirmek için atraksiyonlarımızdaki süreçleri otomatikleştirmek (ancak yalnızca LEGO ® Discovery Center ve LEGOLAND ® Discovery Center ile ilgili olarak).

Discovery Center ve LEGOLAND Discovery Center ile ilgili olarak). Müşteri hizmetlerimizin bir parçası olarak size bir sohbet robotu sunmak. #### Özetlemek için Şirket İçi Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı

Tüketici Hizmetleri Çalışanlarımızın telefon veya sohbet yoluyla müşteri etkileşimlerini özetlemelerine yardımcı olmak için şirket içi yapay zeka araçları kullanıyoruz. Aramaları veya sohbetleri kaydettiğimiz durumlarda bu araçlar, aramaları veya sohbetleri gerçek zamanlı olarak kaydetmez veya yakalamaz ancak arama veya sohbet sona erdikten sonra telefon görüşmesi kaydı veya sohbet metinleri, özet oluşturmak için Yapay Zeka aracına girilebilir. Yapay zeka aracı, yalnızca hizmet kalitemizi artırmak, performansı izlemek ve standartlarımıza uyumu desteklemek amacıyla özetleme ve analiz için kullanılır. Yapay zeka aracı, yasal veya benzer şekilde önemli etkileri olan otomatik kararlar almaz; tüm kararlar insan danışmanlarımız tarafından alınır.

Telefon görüşmeleri için her görüşmenin başında, görüşmenin Yapay Zeka kullanılarak kaydedilebileceği ve yazıya dökülebileceği konusunda sözlü bir bildirimde bulunuyoruz. 1 tuşuna basarak veya hatta kalarak onay verebilir ya da 2 tuşuna basarak reddedebilirsiniz. Sohbet etkileşimleri için, oturumun başında, konuşmanın Yapay Zeka kullanılarak kaydedilebileceği ve yazıya dökülebileceği konusunda bilgilendirme sağlayan bir bildirim görüntülenir; sohbeti kullanmaya devam ederek bu işleme izin vermiş olursunuz. LEGO Group kişisel verileri kimlerle paylaşır? Diğer LEGO Group şirketleriyle bilgi paylaşımı Diğer bağlı şirketlerimizin (LEGO Group’taki diğer şirketlerin) bazen bizim adımıza veya kendi adlarına size hizmet sağlamak için bilgilerinize erişmesi gerekebilir. Bizim veya onların yukarıdaki tabloda sıralanan faaliyetleri gerçekleştirebilmeleri için kişisel verilerinize ihtiyaçları vardır. Bu faaliyetler örneğin aşağıdakileri kapsayabilir: Talep ettiğiniz ürünleri ve hizmetleri size ulaştırmak

Hesabınız veya işlemlerinizle ilgili sizinle iletişim kurmak

Sitelerimiz, uygulamalarımız ve politikalarımız hakkında size bilgi göndermek

Size doğrudan pazarlama mesajları göndermek

Size ürün katalogları ve diğer basılı pazarlama materyalleri göndermek

Bağlı şirketin resmi olarak bizim adımıza işlemekle yükümlü olduğu bilgileri işlemek, örneğin yaptığınız bir alışveriş işlemini gerçekleştirmek, LEGO ® hesabınızı, LEGO Insiders aktivitenizi ve/veya LEGO.com’daki Tercih Merkezimizdeki veya tanımlama bilgileri ayarlarımızdaki tercihlerinizi yönetmek

hesabınızı, LEGO Insiders aktivitenizi ve/veya LEGO.com’daki Tercih Merkezimizdeki veya tanımlama bilgileri ayarlarımızdaki tercihlerinizi yönetmek Dahili araştırma, analiz ve raporlama yapmak

Politikalarımızı ya da yasaları ihlal edebilecek faaliyetleri belirlemek, incelemek ve durdurmak. Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki LEGO Group şirketlerine aktarmalar, Bağlayıcı Şirket Kuralları'na dayalıdır. Diğer şirketlerle bilgi paylaşımı Bilgilerinizi paylaşabileceğimiz güvenilir üçüncü taraflar listemizi aşağıda görebilirsiniz. Üçüncü taraflarla/tedarikçilerle aşağıdaki kategorilerde kişisel verileri paylaşırız: BT hizmet sağlayıcıları. Hem müşteri ve ortaklarımızla muhatap olan aktivitelerimiz hem de şirket içi BT ve idari sistemlerimiz konusunda, pazar yeri platformu sağlayıcıları dahil dünya çapında BT hizmetleri ve idari hizmetler aldığımız bazı güvenilir ortaklarımız bulunmaktadır.

Hem müşteri ve ortaklarımızla muhatap olan aktivitelerimiz hem de şirket içi BT ve idari sistemlerimiz konusunda, pazar yeri platformu sağlayıcıları dahil dünya çapında BT hizmetleri ve idari hizmetler aldığımız bazı güvenilir ortaklarımız bulunmaktadır. Global ödeme sağlama ve işleme ortakları. Bu ortaklar internette, mağazalarımızda veya faturalandırma ya da para transferleri ve pazar yeri işlemleri yoluyla güvenli ve verimli bir ödeme işlemi sağlamamıza yardımcı olur.

Bu ortaklar internette, mağazalarımızda veya faturalandırma ya da para transferleri ve pazar yeri işlemleri yoluyla güvenli ve verimli bir ödeme işlemi sağlamamıza yardımcı olur. Bulut depolama iş ortakları. Hem kendi verilerimizi hem sizin verilerinizi güvenli veri merkezlerinde depolarız.

Hem kendi verilerimizi hem sizin verilerinizi güvenli veri merkezlerinde depolarız. CDN sağlayıcılar. Web sitemizin performansını ve güvenliğini optimize etmek için İçerik Dağıtım Ağı (CDN) kullanıyoruz. CDN, farklı coğrafi konumlardaki sunucuları kullanarak içeriğin verimli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, içeriğimizin hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak için bazı verilerinizin (IP adresi ve tarayıcı bilgileri gibi) CDN sağlayıcımız tarafından işlenebileceği anlamına gelir.

Web sitemizin performansını ve güvenliğini optimize etmek için İçerik Dağıtım Ağı (CDN) kullanıyoruz. CDN, farklı coğrafi konumlardaki sunucuları kullanarak içeriğin verimli bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olur. Bu, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, içeriğimizin hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlamak için bazı verilerinizin (IP adresi ve tarayıcı bilgileri gibi) CDN sağlayıcımız tarafından işlenebileceği anlamına gelir. Dolandırıcılığı önleme ve tespit etme iş ortakları ve kurumları. Bu iş ortakları, LEGO Group ile çalışarak LEGO Group’un dolandırılmasını önlemeye ve pazar yerinde dolandırıcılığın tespit edilmesini ve önlenmesini sağlamaya çalışır.

Bu iş ortakları, LEGO Group ile çalışarak LEGO Group’un dolandırılmasını önlemeye ve pazar yerinde dolandırıcılığın tespit edilmesini ve önlenmesini sağlamaya çalışır. Depolama, paketleme, nakliye ve kargo iş ortakları. Bu iş ortakları, ürünlerimizi müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ellerine ulaştırmamıza yardımcı olur.

Bu iş ortakları, ürünlerimizi müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ellerine ulaştırmamıza yardımcı olur. Katalog baskı ve posta iş ortakları. Bu iş ortakları, katalogların, dergilerin veya diğer basılı pazarlama materyallerinin size gönderilmesini sağlamamıza yardımcı olur.

Bu iş ortakları, katalogların, dergilerin veya diğer basılı pazarlama materyallerinin size gönderilmesini sağlamamıza yardımcı olur. Veri aracısı ve veri toplayıcı iş ortakları. Bu iş ortakları kataloglar, dergiler ve başka basılı veya çevrim içi pazarlama ve reklam faaliyetleriyle potansiyel yeni müşterilere ulaşmamıza yardımcı olur. Ayrıca size birden fazla LEGO ® kataloğunun aynı anda gönderilmesini önlemek gibi konularda yardımcı olurlar.

Bu iş ortakları kataloglar, dergiler ve başka basılı veya çevrim içi pazarlama ve reklam faaliyetleriyle potansiyel yeni müşterilere ulaşmamıza yardımcı olur. Ayrıca size birden fazla kataloğunun aynı anda gönderilmesini önlemek gibi konularda yardımcı olurlar. Pazarlama ve reklam iş ortakları. Bu iş ortakları çevrim içi platformlarda, sosyal medyada, mağazada veya başka ortamlarda LEGO Group ile etkileşim kurarken kişiye özel reklam, tanıtım, çekiliş, yarışma ve kampanyalar düzenlememize yardımcı olur. Ayrıca pazarlama mesajları sunmak için yeni potansiyel müşteriler bulmamıza (‘benzer görünüm’ olarak da adlandırılır) veya söz konusu ürün veya hizmetle ilgilenmeyen müşterilere bir pazarlama mesajı göndermememizi (‘gizleme’ olarak da adlandırılır) sağlamaya yardımcı olurlar.

Bu iş ortakları çevrim içi platformlarda, sosyal medyada, mağazada veya başka ortamlarda LEGO Group ile etkileşim kurarken kişiye özel reklam, tanıtım, çekiliş, yarışma ve kampanyalar düzenlememize yardımcı olur. Ayrıca pazarlama mesajları sunmak için yeni potansiyel müşteriler bulmamıza (‘benzer görünüm’ olarak da adlandırılır) veya söz konusu ürün veya hizmetle ilgilenmeyen müşterilere bir pazarlama mesajı göndermememizi (‘gizleme’ olarak da adlandırılır) sağlamaya yardımcı olurlar. Merlin Entertainments ve LEGO ® Sertifikalı Mağaza iş ortakları dahil şirketler arası iş ortakları. LEGO ® Insiders sadakat programı veya LEGO Family Club da dahil olmak üzere promosyonlar, çekilişler, yarışmalar ve kampanyalar yürütebilmemize ve ayrıca size özel reklamlar ve alışverişçi içgörüleri sunabilmemize yardımcı olurlar.

Insiders sadakat programı veya LEGO Family Club da dahil olmak üzere promosyonlar, çekilişler, yarışmalar ve kampanyalar yürütebilmemize ve ayrıca size özel reklamlar ve alışverişçi içgörüleri sunabilmemize yardımcı olurlar. Sosyal medya ortakları ve çevrim içi arama platformları. Bunlar, hizmet sunmamıza, bulunduğunuz platformlarda LEGO Group ile etkileşim kurmanıza olanak tanır ve ürünlerimizin özel pazarlamasını sunmamıza ve ayrıca müşterilerimizin ve tüketicilerimizin bu platformlar ve ortaklar aracılığıyla bizimle nasıl etkileşim kurduğuna, sosyal medya platformlarımızla etkileşim kuran ve platformlarda geri bildirim sağlayan kişi türleri ve marka algısıyla ilgili daha geniş bir anlayış sağlamamıza olanak tanır.

Bunlar, hizmet sunmamıza, bulunduğunuz platformlarda LEGO Group ile etkileşim kurmanıza olanak tanır ve ürünlerimizin özel pazarlamasını sunmamıza ve ayrıca müşterilerimizin ve tüketicilerimizin bu platformlar ve ortaklar aracılığıyla bizimle nasıl etkileşim kurduğuna, sosyal medya platformlarımızla etkileşim kuran ve platformlarda geri bildirim sağlayan kişi türleri ve marka algısıyla ilgili daha geniş bir anlayış sağlamamıza olanak tanır. Müşteri desteği sağlamamıza ve içgörü elde etmemize yardımcı olan üçüncü taraf sağlayıcılar. Bunlar, sosyal medya platformlarından Sosyal Medya Verilerini elde etmemize, marka algımızı anlamamıza, bizimle etkileşime giren ve sosyal medya platformlarında markamız hakkında geri bildirimde bulunan kişiler hakkında içgörüler oluşturmamıza ve daha verimli müşteri desteği sağlamamıza yardımcı olur.

Bunlar, sosyal medya platformlarından Sosyal Medya Verilerini elde etmemize, marka algımızı anlamamıza, bizimle etkileşime giren ve sosyal medya platformlarında markamız hakkında geri bildirimde bulunan kişiler hakkında içgörüler oluşturmamıza ve daha verimli müşteri desteği sağlamamıza yardımcı olur. Anket ve ürün incelemesi sağlayıcıları. Bu iş ortakları, LEGO ® deneyiminizle ilgili önemli geri bildirimler almamıza yardımcı olur.

Bu iş ortakları, deneyiminizle ilgili önemli geri bildirimler almamıza yardımcı olur. Vergi ve gümrük kurumları, düzenleyici kurumlar ve global olarak diğer makamlar. Bu kurumlar, belirli durumlarda işleme faaliyetlerinin raporlanmasını talep eder.

Bu kurumlar, belirli durumlarda işleme faaliyetlerinin raporlanmasını talep eder. Profesyonel danışmanlar. Global olarak avukatlar, bankacılar, denetçiler ve sigortacılar dahil. Bu danışmanlar, LEGO Group’a danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri sunar; bunlara kara para aklama ile mücadele ve müşteri tanıma doğrulama iş ortakları da dahildir. Finansal düzenlemelere uyum sağlamak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, BrickLink ® ’teki tüm satıcılar için kara para aklama önleme ve müşteri tanıma kontrollerini gerçekleştirmek üzere bu iş ortaklarıyla veri paylaşıyoruz.

Bu danışmanlar, LEGO Group’a danışmanlık, bankacılık, hukuk, sigorta ve muhasebe hizmetleri sunar; bunlara kara para aklama ile mücadele ve müşteri tanıma doğrulama iş ortakları da dahildir. Finansal düzenlemelere uyum sağlamak ve dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla, BrickLink ’teki tüm satıcılar için kara para aklama önleme ve müşteri tanıma kontrollerini gerçekleştirmek üzere bu iş ortaklarıyla veri paylaşıyoruz. Oyun platformu iş ortakları. Bunlar, hizmet sunmamıza, LEGO Group ile etkileşim kurmanıza ve LEGO ® hesabınızı bu işlevin mevcut olduğu oyun platformu hesabına bağlamamıza yardımcı olur.

Bunlar, hizmet sunmamıza, LEGO Group ile etkileşim kurmanıza ve hesabınızı bu işlevin mevcut olduğu oyun platformu hesabına bağlamamıza yardımcı olur. Çevrim içi pazar yeri iş ortakları. BrickLink ® üçüncü taraf satıcıları ve alıcıları, ödeme işlemcileri, uyuşmazlık çözümü hizmetleri, topluluk forumu moderatörleri ve satıcı doğrulama hizmetleri dahil. Bunlar, BrickLink ® Marketplace ve Hizmetlerini yürütmemize, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemlere aracılık etmemize, belge doğrulama yoluyla satıcıların kimliklerini doğrulamamıza, işlem anlaşmazlıklarını çözmemize ve güvenli topluluk alanları sağlamamıza yardımcı olur.

BrickLink üçüncü taraf satıcıları ve alıcıları, ödeme işlemcileri, uyuşmazlık çözümü hizmetleri, topluluk forumu moderatörleri ve satıcı doğrulama hizmetleri dahil. Bunlar, BrickLink Marketplace ve Hizmetlerini yürütmemize, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemlere aracılık etmemize, belge doğrulama yoluyla satıcıların kimliklerini doğrulamamıza, işlem anlaşmazlıklarını çözmemize ve güvenli topluluk alanları sağlamamıza yardımcı olur. BrickLink ® Marketplace’teki Alıcılar ve Satıcılar. Siparişlerin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizi satıcılarla paylaşırız ve benzer şekilde alıcılar da satıcıların iletişim bilgilerini görebilir.

Siparişlerin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizi satıcılarla paylaşırız ve benzer şekilde alıcılar da satıcıların iletişim bilgilerini görebilir. Forum Kullanıcıları. BrickLink ® Forumlarına katılırsanız yayınladığınız tüm bilgiler, oturum açmamış genel kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm forum kullanıcıları tarafından görülebilir. Fotoğraf hizmeti sağlayıcısı. - Atraksiyonlarımızdan birine bindiğinizde, deneyiminizin fotoğraflarını çekmek için güvenilir bir fotoğraf hizmet sağlayıcısı kullanırız. Diğer kullanımlar ve paylaşımlar Kişisel verileri ayrıca (a) yürürlükteki yasalara uymak (yaşadığınız ülkenin dışındaki yasaları içerebilir); (b) kamu ve hükümet yetkililerinden (yaşadığınız ülkenin dışındaki makamları içerebilir) gelen taleplere yanıt vermek; (c) kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapmak; (d) kendimizin, bağlı kuruluşlarımızın, sizin veya başkalarının haklarını, gizliliğini, güvenliğini veya mülkiyetini korumak için gerekli veya uygun olduğuna inandığımız şekilde kullanır veya paylaşırız. Ayrıca herhangi bir olası yeniden yapılanma, birleşme, satış, ortak girişim veya devir durumunda kişisel verileri kullanır, üçüncü bir tarafa açıklar veya aktarırız. Üçüncü ülkelere aktarmalar LEGO Group küresel olarak faaliyet göstermektedir ve kişisel verileri, ikamet ettiğiniz ülke veya hizmetlerin size sağlandığı ülke dışındaki bir konuma aktarabilir.

LEGO Group, tüm kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı (‘AEA’) içinde bulunan sunucularda saklar.

Gerekli olduğu durumlarda (örneğin size hizmet sunmak için), kişisel veriler Birleşik Krallık, Avustralya, Kanada, Japonya, Malezya, Meksika, Singapur, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Hong Kong gibi konumlara aktarılabilir (veya bu yerlerden erişilebilir). Kişisel verileriniz nereye aktarılırsa aktarılsın, uygun sözleşmeye dayalı, teknik ve/veya organizasyonel güvenlik önlemleri uygulayarak, kişisel verilerinizin işlendiği her yerde aynı düzeyde koruma sağlanmasını garanti ederiz.

Kişisel verilerinizi EEA dışına aktarırsak, aşağıdaki koşullardan en az birinin geçerli olmasını sağlayarak kişisel verileriniz için benzer bir koruma düzeyi sağlayacağız; AB Komisyonu, söz konusu ülkede yeterli düzeyde koruma olduğuna karar vermiştir veya

Bağlayıcı Kurumsal Kurallar (BCR) yürürlüktedir (şirketler arası aktarımlar için) veya

Standart Sözleşme Maddeleri (‘AB model maddeleri’) kullanılmaktadır veya

Sizinle bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya belirli bir aktarıma onay vermeniz gibi özel durumlarda istisnalar geçerlidir.

3. BÖLÜM: TANIMLAMA BİLGİLERİ VE BENZER TEKNOLOJİLER (TANIMLAMA BİLGİLERİ) Tanımlama bilgileri, tarayıcınızın bilgisayarınıza veya cihazınıza yerleştirdiği küçük veri dosyalarıdır. Tanımlama bilgisinin kendisi bilgi içermez veya toplamaz. Ancak tanımlama bilgileri, bir sunucu tarafından bir web tarayıcısı üzerinden okunduğunda, web sitesinin önceki satın almaları veya hesap bilgilerini hatırlamak gibi yollarla daha kullanımı kolay bir hizmet sunmasına yardımcı olur.

Tanımlama bilgiler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [Tanımlama Bilgileri Politikamızın][7] tamamını ve [Tanımlama Bilgileri Bildirimimizi][8] okuyun veya LEGO.com ya da dijital oyunda veya uygulamada (varsa) tanımlama bilgileri ayarlarınıza tıklayın.

4. BÖLÜM: EBEVEYNLER İÇİN BİLGİLER Ebeveynler için bilgiler: LEGO Group, çocukların kişisel verilerini nasıl işler? Çocukların çevrim içi güvenliğinin sağlanması Çocukların çevrim içi ortamda güvenliğini sağlamak bizim için son derece önemlidir ve küçük hayranlarımızı çevrim içi kanallarımızı kullanırken güvende tuttuğumuzdan emin olmak için ekstra gizlilik süreçlerimiz bulunmaktadır. Hatta bazı özelliklerimizde çocukların fark etmeden kullanmasını önlemek için yaş sınırı bulunmaktadır. Ayrıca bu özellikleri ebeveyn izni olmadan kullanabilecek çocukların kişisel bilgilerini bilerek toplamadığımızdan, saklamadığımızdan, kullanmadığımızdan veya işlemediğimizden emin olmak için bütün makul önlemleri alırız. Çevrim içi ortamda çocuklarla etkileşimimizde kurallara uyduğumuzdan emin olmak için her yıl şirketimizi denetleyen bir dijital çocuk güvenliği programına katıldık. Kişisel veriler söz konusu olduğunda, 16 yaşın altındaki (veya yerel yasaların gerektirdiği yargı bölgelerinde daha büyük) herkes için ebeveyn izni isteriz. BrickLink® için kullanıcıların alıcı veya satıcı olarak kaydolabilmeleri için 18 yaşında (veya yerel yasaların gerektirdiği yargı bölgelerinde daha büyük) olmaları gerekir. Gizlilik Politikamızla ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Çocukların kişisel bilgilerini işlerken, çocukların gizliliğini korumak için aşağıdakileri de kapsayan ekstra önlemler alırız: Ebeveynlere çocuklarından hangi kişisel bilgileri topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve işlediğimizi mutlaka söyleriz ve bu bilgileri paylaşıp paylaşmadığımızı açıklarız.

Çocuğun verilerini toplamak, kullanmak ve işlemek ve çocuklarına ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için ebeveyn izni isteyerek yasal zorunlulukları karşılarız.

Çocukların kişisel bilgilerini toplama, saklama, kullanma ve işlememizi yalnızca çevrim içi bir etkinliğe katılmaları için gerektiği kadarıyla sınırlarız;

Ebeveynlere çocuklarından topladığımız kişisel bilgilere erişim veririz veya erişim isteme hakkı sunarız. Ebeveynler ayrıca çocuklarının kişisel bilgilerinin değiştirilmesini veya silinmesini de isteyebilir. Çocukların bilgilerinin toplanması ve kullanılması Bazı web sitelerimiz, kanallarımız ve uygulamalarımız aileleri ve her yaştan kullanıcıları düşünerek tasarlanmış olsa da bazılarının başlıca çocuklar tarafından kullanılması amaçlanmıştır. Bir çocuktan kişisel bilgi topladığımızda yalnızca bir hizmet sağlamak için gerektiği sürece ya da yasal olarak saklamamız gerektiği sürece saklarız. Çocuklar bilgilerini bizimle paylaşmak isterse paylaşır ancak web sitelerimizde bilgilerini vermedikleri sürece çalışmayan bazı özellikler bulunmaktadır. Özelliklerin çalışması için kişisel bilgiler gerektiğinde yalnızca bu aktiviteye katılmak için makul ölçüde gereken bilgileri isteriz. Çocukların verilerini topladığımız durumların bazı örnekleri: Çocuklar çevrim içi kaydolduğunda. Çocuklar; içerik, oyun ve yarışmalar dahil çeşitli hizmetlere erişim için web sitelerimizde kaydolabilir. Kayıt sırasında çocuktan ebeveyninin veya velisinin e-posta adresini, çocuğun adını, cinsiyetini, doğum tarihini, kullanıcı adını ve parolasını belirtmesini isteyebiliriz. Bu bilgiyi güvenlik ve bildirim amacıyla kullanırız. Çocuklardan kesinlikle herhangi bir kişisel bilgi içermeyen bir kullanıcı adı oluşturmalarını isteriz.

Çocuklar; içerik, oyun ve yarışmalar dahil çeşitli hizmetlere erişim için web sitelerimizde kaydolabilir. Kayıt sırasında çocuktan ebeveyninin veya velisinin e-posta adresini, çocuğun adını, cinsiyetini, doğum tarihini, kullanıcı adını ve parolasını belirtmesini isteyebiliriz. Bu bilgiyi güvenlik ve bildirim amacıyla kullanırız. Çocuklardan kesinlikle herhangi bir kişisel bilgi içermeyen bir kullanıcı adı oluşturmalarını isteriz. Çocuklar kendi oluşturdukları içeriği paylaştığında. Web sitelerimizden bazıları, çocukların kendi içeriklerini oluşturmasına veya kullanmasına izin verir. Bu özelliklerin sadece bazıları çocuktan kişisel bilgi almayı gerektirdiğinden, faaliyetlerin hepsi bir ebeveyn ya da veli izni gerektirmez. Bir etkinlik bir çocuğun kişisel bilgilerini paylaşmasına potansiyel olarak izin verdiğinde, ebeveyninden veya velisinden ‘doğrulanabilir ebeveyn izni’ (daha yüksek bir ebeveyn izni düzeyi) isteriz. Kişisel veri örnekleri arasında hikâyeler, serbest metin alanları, metin veya serbest bilgi girişine olanak tanıyan çizimler, çocuğun fotoğrafları, ses klipleri, film dosyaları ve diğer içerik türleri ya da çocuğu bir şekilde açıkça tanımlayan diğer kalıcı tanımlayıcılar olabilir.

Web sitelerimizden bazıları, çocukların kendi içeriklerini oluşturmasına veya kullanmasına izin verir. Bu özelliklerin sadece bazıları çocuktan kişisel bilgi almayı gerektirdiğinden, faaliyetlerin hepsi bir ebeveyn ya da veli izni gerektirmez. Bir etkinlik bir çocuğun kişisel bilgilerini paylaşmasına potansiyel olarak izin verdiğinde, ebeveyninden veya velisinden ‘doğrulanabilir ebeveyn izni’ (daha yüksek bir ebeveyn izni düzeyi) isteriz. Kişisel veri örnekleri arasında hikâyeler, serbest metin alanları, metin veya serbest bilgi girişine olanak tanıyan çizimler, çocuğun fotoğrafları, ses klipleri, film dosyaları ve diğer içerik türleri ya da çocuğu bir şekilde açıkça tanımlayan diğer kalıcı tanımlayıcılar olabilir. Çocuklar yarışmalara ve çekilişlere katıldığında. Bir çocuk yarışmaya katılmak istediğinde çocuğun yarışmaya katılması için gereken kişisel bilgileri isteriz. Genellikle sadece çocuğun adını (aynı aileden çocukları ayırmak için) ve ebeveyn ya da velisinin e-posta adresini isteriz (sorumlu yetişkine bildirim yasal yükümlülüğünü yerine getirmek için). Ebeveyn ile sadece çocuğun yarışmayı veya çekilişi kazanması halinde ödülün nereye gönderileceğini belirlemek için irtibat kurarız. Yarışmada çocuktan yarışmaya katılmak amacıyla içerik oluşturması isteniyorsa çocuğun oluşturduğu içeriğin gizlilik gereksinimlerini karşılayabilmemiz için e-posta ile ebeveyn izni istememiz gerekebilir (çocukların içerik oluşturmasıyla ilgili yukarıdaki bilgilere bakınız). Çocuklar izin almadan yarışmalarımıza katılamaz.

Bir çocuk yarışmaya katılmak istediğinde çocuğun yarışmaya katılması için gereken kişisel bilgileri isteriz. Genellikle sadece çocuğun adını (aynı aileden çocukları ayırmak için) ve ebeveyn ya da velisinin e-posta adresini isteriz (sorumlu yetişkine bildirim yasal yükümlülüğünü yerine getirmek için). Ebeveyn ile sadece çocuğun yarışmayı veya çekilişi kazanması halinde ödülün nereye gönderileceğini belirlemek için irtibat kurarız. Yarışmada çocuktan yarışmaya katılmak amacıyla içerik oluşturması isteniyorsa çocuğun oluşturduğu içeriğin gizlilik gereksinimlerini karşılayabilmemiz için e-posta ile ebeveyn izni istememiz gerekebilir (çocukların içerik oluşturmasıyla ilgili yukarıdaki bilgilere bakınız). Çocuklar izin almadan yarışmalarımıza katılamaz. Çocuklar bizden e-posta aldığında. Çocuklardan, bize sordukları bir soruya cevap verebilmemiz için (e-posta adresleri dahil) iletişim bilgilerini isteyebiliriz. Çocukla ikinci bir kez irtibat kurmamız gerekiyorsa (örneğin ek sorulara yanıt vermek için) ebeveyn veya velisinden bir e-posta adresi isteriz. Bu durumda çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerini, isteği yerine getirmek için gereken süre boyunca saklarız ve bu bilgileri başka amaçlarla kullanmayız. Bir çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerine sürekli iletişim için ihtiyaç duymamız halinde, yetişkin kişiye topladığımız bilgileri bildirmek ve ebeveyne veri toplamayı bırakma isteğinde bulunma seçeneğini tanımak için ilk fırsatta ebeveyn veya velinin e-posta adresini isteriz. Ebeveynler veya veliler, her bir iletişimdeki abonelik iptal talimatlarını uygulayarak çocukla iletişimimizi iptal edebilir (birden fazla iletişim türü varsa yetişkinin bunların her birini iptal etmesi gerekebilir). Alternatif olarak LEGO ® Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurabilirler.

Çocuklardan, bize sordukları bir soruya cevap verebilmemiz için (e-posta adresleri dahil) iletişim bilgilerini isteyebiliriz. Çocukla ikinci bir kez irtibat kurmamız gerekiyorsa (örneğin ek sorulara yanıt vermek için) ebeveyn veya velisinden bir e-posta adresi isteriz. Bu durumda çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerini, isteği yerine getirmek için gereken süre boyunca saklarız ve bu bilgileri başka amaçlarla kullanmayız. Bir çocuğun çevrim içi iletişim bilgilerine sürekli iletişim için ihtiyaç duymamız halinde, yetişkin kişiye topladığımız bilgileri bildirmek ve ebeveyne veri toplamayı bırakma isteğinde bulunma seçeneğini tanımak için ilk fırsatta ebeveyn veya velinin e-posta adresini isteriz. Ebeveynler veya veliler, her bir iletişimdeki abonelik iptal talimatlarını uygulayarak çocukla iletişimimizi iptal edebilir (birden fazla iletişim türü varsa yetişkinin bunların her birini iptal etmesi gerekebilir). Alternatif olarak Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurabilirler. Çocuklar uygulama anlık bildirimlerini aldığında. Çoğu uygulama, müşterilerinin cep telefonlarına veya cihazlarına (bazen uygulama kullanımda değilken bile) kullanıcı ‘anlık bildirimleri’ gönderir. Uygulamalarımızın bazıları çocuklar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Çocuklara uygulamalarımızdan anlık bildirim göndermeden önce, yetişkinlere çocuğun isteğini bildirebilmemiz için çocuklardan ebeveynlerinin veya velilerinin e-posta adreslerini belirtmelerini isteriz. Cihaz tanımlayıcısını, ebeveyn izni almadan başka herhangi bir kişisel bilgi ile bağlantılandırmayız. Çocuğunuzun uygulamalardan birinden anlık bildirim almasını önlemek istiyorsanız çocuğunuzun kullandığı cihazdaki ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Çoğu uygulama, müşterilerinin cep telefonlarına veya cihazlarına (bazen uygulama kullanımda değilken bile) kullanıcı ‘anlık bildirimleri’ gönderir. Uygulamalarımızın bazıları çocuklar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Çocuklara uygulamalarımızdan anlık bildirim göndermeden önce, yetişkinlere çocuğun isteğini bildirebilmemiz için çocuklardan ebeveynlerinin veya velilerinin e-posta adreslerini belirtmelerini isteriz. Cihaz tanımlayıcısını, ebeveyn izni almadan başka herhangi bir kişisel bilgi ile bağlantılandırmayız. Çocuğunuzun uygulamalardan birinden anlık bildirim almasını önlemek istiyorsanız çocuğunuzun kullandığı cihazdaki ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Konum bilgilerini topladığımızda. Web sitelerimizin, kanallarımızın ve uygulamalarımızın bazıları çocuklar için tasarlanmıştır. Çocuğun sokak adı, adresi veya koordinatlarıyla ilgili bilgi toplamadan önce e-posta ile ebeveyn veya veli izni isteriz. Bunun amacı, bu bilgilerle belirli bir çocuğu etkin bir şekilde tanımlayabilmektir. Tam aksine belirli bir çocukla doğrudan bağlantılı olmayacak şekilde bir çocuğun şehri, ülkesi veya bölgesi ile ilgili bilgi topladığımızda ebeveyn iznine ihtiyaç duymayız. Bunun nedeni, bu genel bilgilerin belirli bir çocuğu tanımlamamıza imkân tanımayacak olmasıdır. Bu tür konum bilgilerini toplamamızı önlemek isterseniz çocuğunuzun kullandığı cihazdan ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurun.

Web sitelerimizin, kanallarımızın ve uygulamalarımızın bazıları çocuklar için tasarlanmıştır. Çocuğun sokak adı, adresi veya koordinatlarıyla ilgili bilgi toplamadan önce e-posta ile ebeveyn veya veli izni isteriz. Bunun amacı, bu bilgilerle belirli bir çocuğu etkin bir şekilde tanımlayabilmektir. Tam aksine belirli bir çocukla doğrudan bağlantılı olmayacak şekilde bir çocuğun şehri, ülkesi veya bölgesi ile ilgili bilgi topladığımızda ebeveyn iznine ihtiyaç duymayız. Bunun nedeni, bu genel bilgilerin belirli bir çocuğu tanımlamamıza imkân tanımayacak olmasıdır. Bu tür konum bilgilerini toplamamızı önlemek isterseniz çocuğunuzun kullandığı cihazdan ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurun. ‘Kalıcı tanımlayıcıları’ topladığımızda. Çevrim içi kanallarımızı ziyaret eden kişilere daha uygun ve kişisel çevrimiçi deneyimler sunmak amacıyla (IP adresleri, mobil cihaz tanımlayıcı, tarayıcılar, internet servis sağlayıcıları, yönlendiren sayfalar, çıkış sayfaları, ziyaretçi sıklığı, işletim sistemleri, tarih damgaları, zaman damgaları, tıklama verileri gibi) belirli tür bilgileri toplarız. Bu bilgileri; tanımlama bilgileri, pikseller, flash tanımlama bilgileri, web işaretçileri ve diğer özel tanımlayıcılar (bu Gizlilik Politikası’nın Tanımlama Bilgileri bölümünde tanımlanmıştır) kullanarak toplarız. Bu bilgileri kendimiz toplayabiliriz veya üçüncü taraflardan bizim adımıza veri toplamalarını isteyebiliriz. Bu bilgileri, çocukların çevrim içi özelliklere ve faaliyetlere erişimine imkân tanımak, içeriği özelleştirmek, çevrim içi kanallarımızı iyileştirmek, çevrim içi kanalımızın performansını analiz etmek ve isimsiz raporlar oluşturmak için kullanırız. Herhangi bir nedenle çocukların kişisel verilerini toplamak istersek izin almak için çocuğun ebeveyni veya velisi ile önceden irtibat kurarız. Sitelerimizde ve uygulamalarımızda ‘kalıcı tanımlayıcılar’ toplayan üçüncü taraf operatörlerin listesi Tanımlama Bilgileri Politikası ve [Tanımlama Bilgileri Bildirimi]’nde11 bulunmaktadır. Ebeveyn izni isteme Çocuklardan ne tür verileri işlediğimize ve hangi amaçla işlediğimize bağlı olarak farklı ebeveyn izni türleri kullanırız.





E-posta ile ebeveyn izni isteme

Çocuk tarafından talep edilen bir hizmeti sağlamak için bir çocuğun kişisel bilgilerini toplamamız gerekirse yasal zorunluluklara (örn. ABD için COPPA ve AB için GDPR) göre ebeveyn izni isteriz. Çocuğun ebeveyn veya velisine hangi bilgileri topladığımızı, bu bilgileri nasıl kullanmayı planladığımızı açıklayan bir e-posta gönderir ve ebeveyne onay verip vermediğini sorarız. Makul bir süre içinde ebeveyn izni almamamız halinde, izin istemek amacıyla aldığımız yetişkin iletişim bilgisi dahil olmak üzere çocuktan topladığımız tüm bilgileri sileriz.





‘Doğrulanmış ebeveyn izni’ isteme

Bir çocuk, web sitelerimizden veya dijital deneyimlerimizden biri aracılığıyla kişisel bilgilerini halka açık olarak veya üçüncü bir tarafla paylaşmak isterse yukarıda belirtilen e-posta isteği dışında daha yüksek düzeyde ebeveyn izni isteriz. Kredi kartı veya başka bir ödeme yöntemiyle (nominal bir ücretlendirme yapılır) doğrulama yapılmasını veya ebeveynin devlet tarafından verilen kimliğinin incelenmesini isteyebiliriz.





Ebeveyn veya veli ile izin için irtibat kurulmadıysa ne olur?

16 yaşından küçük (veya ülkede geçerli kanunlara göre daha büyük bir yaştaki) bir çocuğun, yaş sınırını kullanarak çocuklar için tasarlanmış bir çevrim içi kanala erişim sağlaması halinde çocuktan herhangi bir kişisel bilgi almadan önce çocuğun ebeveynine veya velisine e-posta göndeririz. Çocuğunuzun kişisel bilgilerini toplayan bir çevrim içi aktiviteye katıldığını düşünüyorsanız ve size veya başka bir ebeveyne/veliye izin isteyen bir e-posta gelmediyse lütfen bizimle iletişime geçin. Yetişkin kişinin pazarlama e-postalarına açıkça onay vermemesi veya e-postayla iletişime imkân tanıyan bir etkinliğe katılmaması halinde ebeveyn onayı için sağlanan e-posta adreslerini başka bir amaçla kullanmayız. Ebeveyn tercihleri ve kontrolleri Ebeveynler veya veliler, çocuklarıyla ilgili daha fazla kişisel bilgi toplanmasına ve kullanılmasına izin vermeyi reddedebilir. Ebeveynler veya veliler, çocuklarının hesaplarıyla bağlantılı olarak topladığımız kişisel verileri kayıtlarımızdan silmemizi isteyebilir. Bazı hizmetler için kişisel bilgi gerektiğinden dolayı bir çocuğun kayıtlarının silinmesi bir hesabın, üyeliğin ya da hizmetin çocuk tarafından gelecekte kullanılamamasına neden olabilir.

Bir çocuğun kayıtlı LEGO® hesabının olması halinde ebeveynler veya veliler, çocuktan topladığımız kişisel bilgilere erişmek, bunları değiştirmek ya da silmek için: Çocuğun kullanıcı adını ve parolasını kullanarak çocuğun LEGO hesabında oturum açabilir veya

LEGO Müşteri Hizmetleri ekibimizle irtibat kurabilir. Bizimle irtibat kurmayı tercih ederseniz telefon numaranızın ve e-posta adresinizin yanı sıra çocuğunuzun kullanıcı adını da bildirin. Çocuğun kişisel bilgilerine erişim tanımadan önce çocuğun ebeveyni veya velisi olarak sizin kimliğinizi de teyit etmemiz gerekecektir. Makul bir zaman çerçevesi içinde isteğinize yanıt veririz.