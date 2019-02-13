Pravni poduk

Preberite našo politiko zasebnosti

Preberite, kaj je "Poštena igra"

Brošura o pošteni igri

Pogoji za uporabo za aplikacije

Piškotki

Responsible Disclosure Policy

Binding Corporate Rules Policy

Prosimo, da pred uporabo Spletišča preberete Pogoje in določila za uporabo. Z uporabo Spletišča izražate svoje strinjanje s pogoji in določili. Če se s pogoji ne strinjate, prosimo, da Spletišča ne uporabljate.

Spletišče je last skupine LEGO A/S, ki ga tudi upravlja. Ker ima družba LEGO A/S sedež na Danskem, je zavezana zakonodaji te države. LEGO A/S vzdržuje Spletišče za vašo osebno zabavo in uporabo. Po Spletišču se lahko poljubno sprehajate. Materiale, prikazane na Spletišču, lahko presnamete le za nekomercialno, zasebno rabo in še to le v primeru, da ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in druge oznake o lasti materialov. V nobenem primeru pa brez pisnega dovoljenja LEGO A/S ni dovoljeno kopirati, tiskati, drugje objavljati, prenašati drugam ali razpečevati vsebine Spletišča, vključno z besedili, slikami, zvočnimi in videozapisi za javno ali komercialno rabo. Za storitve, ki jih LEGO Group podaja na spletni strani shop.LEGO.com, lahko entiteta LEGO Group deluje kot lokalni prodajalec za poslovanje shop.LEGO.com. Če LEGO Group deluje kot trgovec, bo to jasno navedeno na lokalnem spletišču shop.LEGO.com.

Vse, kar vidite in preberete na Spletišču, morate upoštevati kot zaščiteno z avtorskimi pravicami, razen če je drugače navedeno. Vsi materiali se smejo uporabljati le v skladu s temi Pogoji in določili. Skupina LEGO A/S ne zagotavlja in ne zagovarja, da z vašo rabo materialov, predstavljenih na Spletišču, ne boste kršili pravic tretjih oseb, ki niso v lasti ali niso pridružene LEGO A/S. Slike so ali last LEGO A/S ali jih LEGO A/S uporablja z dovoljenjem. Slik ne smete uporabljati ne vi in ne druge osebe, ki bi jih vi za to pooblastili, razen če je to v Pogojih in določilih izrecno dovoljeno. Kakršna koli nepooblaščena uporaba slik lahko krši avtorske pravice, zakonodajo o blagovnih znamkah, zasebnosti in oglaševanju ter uredbe in statute o komunikacijah.

V LEGO A/S si smiselno prizadevamo, da na Spletišče vključujemo natančne in sveže informacije. Vendar LEGO A/S ne zagotavlja in ne zagovarja natančnosti informacij. LEGO A/S ne prevzema odgovornosti za kakršne koli napake ali izpustitve v vsebini Spletišča.

Spletišče uporabljate in pregledujete na lastno odgovornost. Ne LEGO A/S in ne drugi, vpleteni v ustvarjanje, produkcijo ali dostop do Spletišča, niso odgovorni za neposredno, posredno, naključno, posledično ali kazensko škodo, ki bi nastala zaradi vašega dostopanja do Spletišča ali njegove uporabe. Ne omejeno na prej naštete primere vam je vse, kar je mogoče najti na Spletišču, ponujeno "TAKO, KAKRŠNO JE" BREZ KAKRŠNIH KOLI ZAGOTOVIL, EKSPLICITNIH ALI IMPLICITNIH, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA ZAGOTOVILA TRŽNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČENO RABO, ALI NEKRŠITEV. Prosimo, ne spreglejte, da nekatere pravne oblasti morda ne dovoljujejo izvzetja implicitnih garancij, zato nekatere od zgornjih izvzetij za vas morda ne veljajo. Preverite lokalno zakonodajo zaradi omejitev, ki se nanašajo na izvzetja implicitnih garancij. LEGO A/S zanika tudi vsakršno odgovornost in dolžnost za poplačilo škode, virusov, ki bi se lahko prenesli na vašo računalniško opremo ali drugo lastnino zaradi uporabe ali pregledovanja Spletišča, prenašanja materialov, podatkov, besedila, slik, zvočnih ali videoposnetkov s Spletišča.

Kakršna koli komunikacija ali prenos materialov, ki jih prenesete na Spletišče po elektronski pošti ali na drugi način, vključno s kakršnimi koli podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in podobnim, bodo obravnavani kot nezaupni in nezasebni. Kar koli, kar prenesete ali pošljete, lahko LEGO A/S ali njegovi partnerji uporabijo v kakršne koli namene, vključno, a ne omejeno na reprodukcijo, razkrivanje, prepošiljanje, objavo, razširjanje in objavljanje. Poleg tega sme LEGO A/S uporabiti kakršno koli idejo, koncept, znanje ali tehniko, vsebovano v kakršni koli komunikaciji, ki jo pošljete na Spletišče iz kakršnega koli razloga, vključno, a ne omejeno na, za razvoj, izdelavo in trženje izdelkov z uporabo teh informacij.

Vse blagovne znamke in logotipi, prikazani na Spletišču, so last LEGO Group. Ničesar, kar je na Spletišču, ni mogoče razumeti kot zagotovilo, implicitno, kot da preprečuje zanikanje uradno dane izjave, ali drugače, kot dovoljenje ali pravica do uporabe katere koli blagovne znamke na Spletišču brez pisnega privoljenja LEGO Group ali tretje strani, ki ima v lasti blagovne znamke, prikazane na Spletišču. Za uporabo blagovnih znamk glejte politiko "Poštene igre" družbe LEGO Group.

Družba LEGO Group ni pregledala vseh spletnih strani, povezanih s svojim Spletiščem, in ni odgovorna za vsebino povezanih tujih spletnih strani. Na druge spletne strani se povezujete na lastno odgovornost.

Na Spletišču so morda povezave na druge spletne strani, ki so v lasti tretjih oseb, ne družbe LEGO Group. Te povezave so na Spletišču le zaradi vašega udobja. Družba LEGO Group teh spletnih strani ne nadzira in ni odgovorna za njihovo vsebino. Dejstvo, da so na Spletišču vključene povezave na druge spletne strani, ne pomeni, da LEGO Group odobrava, podpira ali priporoča te strani, in ne implicira kakršne koli povezave skupine s skrbniki teh spletnih strani. LEGO Group zavrača vsakršno garancijo, izrecno ali implicitno, za natančnost, pravnost, zanesljivost ali veljavnost vsebine na drugih straneh, in zavrača vsakršno odgovornost zaradi kakršne koli izgube, poškodb, zahtevkov, obveznosti, ki bi nastale zaradi spletnih strani ali vsebine spletnih strani tretjih oseb, ki so bile dostopane neposredno ali posredno prek povezav na Spletišču.