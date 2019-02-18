Odprtokodna licenca

Open Sans

Družba The LEGO Group uporablja družino pisav Open Sans za digitalno izkušnjo.

Vse digitalne izkušnje LEGO® vključujejo spletna mesta, družabne medije, aplikacije, igre, spletne strani, digitalne slike, spletne videoposnetke, digitalne podatke in zbirke podatkov.

Copyright 2020 Avtorji projekta Open Sans

https://github.com/googlefonts/opensans pod glavnim avtorjem Stevom Mattesonom. Rezervirano ime pisave 'Open Sans'

EXO 2.0

Družba The LEGO Group uporablja pisave Exo 2.0 za digitalne izkušnje.

Vse digitalne izkušnje LEGO vključujejo spletna mesta, družabne medije, aplikacije, igre, spletne strani, digitalne slike, spletne videoposnetke, digitalne podatke in zbirke podatkov.

Pisava družine Exo 2.0

Copyright 2013 Avtorji projekta The Exo 2 (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Programska oprema pisave je licencirana z licenco SIL open font license (licenca SIL za odprte pisave), različica 1.1.

Kopija licence je v nadaljevanju, na voljo pa je tudi med odgovori na pogosto zastavljena vprašanja na spletni strani: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

Družba The LEGO Group uporablja pisave Google Noto za digitalne izkušnje.

Vse digitalne izkušnje LEGO vključujejo spletna mesta, družabne medije, aplikacije, igre, spletne strani, digitalne slike, spletne videoposnetke, digitalne podatke in zbirke podatkov.

Kitajščina (Noto Sans CJK TC & SC)

Japonščina (Noto Sans CJK JP in Noto Serif CJK JP)

Korejščina (Noto Sans CJK KR in Noto Serif CJK KR)

Ruščina (Noto Sans)

Noto je blagovna znamka družbe Google Inc. Avtorske pravice (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), z rezerviranim imenom pisave: Kitajščina (Noto Sans CJK TC in SC), japonščina (Noto Sans CJK JP in Noto Serif CJK JP), korejščina (Noto Sans CJK KR in Noto Serif CJK KR), ruščina (Noto Sans)

Prevod

To je neuradni prevod licence SIL za odprte pisave v "kitajski, japonski, korejski in ruski" jezik. Ni ga objavil SIL International in pravno ne določa distribucijskih pogojev za pisave, ki uporabljajo OFL (licenca za odprte pisave). Izdaja pod licenco OFL je veljavna le pri uporabi originalnega angleškega besedila.

Vendar pa se zavedamo, da bo ta neuradni prevod uporabnikom in oblikovalcem, ki jim angleščina ni tako domača, pomagal bolje razumeti SIL OFL ter jim olajšal uporabo in izdajo družin pisav pod sodelovalnim modelom oblikovanja pisave. Oblikovalce, ki želijo izdati svojo stvaritev pod licenco OFL spodbujamo, da preberejo odgovore na PZV v svojem jeziku, če je ta na voljo.

Prosimo, obiščite spletno stran https://scripts.sil.org/OFL za uradno različico licence in priložene odgovore na PZV.

Programska oprema pisave je licencirana z licenco SIL open font license (licenca SIL za odprte pisave), različica 1.1.

Kopija licence je v nadaljevanju, na voljo pa je tudi med odgovori na pogosto zastavljena vprašanja na spletni strani: http://scripts.sil.org/OFL

SIL Open font license (Licenca SIL za odprte pisave)

Različica 1.1 – 26. februar 2007

Preambula

Cilji odprte licence za pisavo (OFL) so spodbujati svetovni razvoj sodelovalnih projektov za pisave, podpiranje naporov za ustvarjanje pisav za akademske in lingvistične skupnosti ter omogočenje brezplačnega in odprtega okolja, v katerem je mogoče pisave deliti in izboljševati v sodelovanju z drugimi.

OFL za licenčne pisave omogoča uporabo, proučevanje, spreminjanje in prosto vnovično distribucijo, ne pa prodaje. Pisave in njihove izpeljanke je mogoče povezovati v družine, vdelovati ali vnovič distribuirati in/ali prodati s programsko opremo, če v izpeljankah niso uporabljena rezervirana imena. Pisav in izpeljank pa ni mogoče izdajati pod drugimi tipi licenc. Obveznost zadržanja tipa licence se ne nanaša na dokumente, ustvarjene s pisavami in njihovimi izpeljankami.

Definicije

"Programska oprema pisave" se nanaša na komplet datotek, ki jih izda imetnik avtorske pravice s to licenco in z njo nedvoumno trguje na ta način. To lahko vključuje izvorne datoteke, skripte za gradnjo in spremljajočo dokumentacijo.

"Rezervirano ime za pisavo" se nanaša na katero koli ime, ki je zapisano po avtorski izjavi.

"Izvirna različica" se nanaša na zbirko sestavnih delov programske opreme pisave, kot jo distribuira lastnik avtorskih pravic.

"Spremenjena različica" se nanaša na vse izpeljanke, nastale z dodajanjem, brisanjem ali zamenjevanjem (deloma ali v celoti) sestavnih delov izvirne različice, s spreminjanjem formatov ali prenosom programske opreme za pisavo v novo okolje.

"Avtor" se nanaša na katerega koli oblikovalca, inženirja, programerja, tehničnega pisca ali drugo osebo, ki je prispevala k izdelavi programske opreme za pisavo.

Dovoljenje in pogoji

Kateri koli osebi je dovoljeno brezplačno pridobiti kopijo programske opreme za pisavo za uporabo, proučevanje, kopiranje, združevanje, vdelovanje, spreminjanje, vnovično distribucijo in prodajo spremenjenih ali nespremenjenih kopij programske opreme za pisavo iz zadeve pod naslednjimi pogoji:

Programska oprema za pisavo ali kateri koli njeni individualni sestavni del v izvirni ali spremenjeni različici se ne sme prodajati samostojno. Izvirna ali spremenjene različice programske opreme za pisavo se sme vključiti v pakete, vnovič distribuirati in/ali prodati s katero koli programsko opremo, če je vsaka kopija opremljena z zgornjim obvestilom o avtorskih pravicah in pričujočo licenco. Te je mogoče vključiti kot samostojne besedilne datoteke, zaglavja, ki jih lahko berejo ljudje, ali kot ustrezna strojno berljiva metapodatkovna polja znotraj besedil ali binarnih datotek, če si lahko uporabnik vsa ta polja brez težav ogleda. Nobena spremenjena različica programske opreme za pisavo ne sme uporabljati rezerviranega imena pisave, razen če se za to pridobi izrecna pisna pravica ustreznega lastnika avtorskih pravic. Ta omejitev velja le za primarno ime pisave, kot je predstavljeno uporabnikom. Imena lastnikov avtorskih pravic ali avtorjev programske opreme za pisavo se ne smejo uporabljati za promocijo, podporo ali oglaševanje spremenjene različice, razen za priznavanje prispevka lastnika avtorske pravice in avtorjev, oziroma je to mogoče le z njihovim izrecnim pisnim dovoljenjem. Programska oprema za pisavo, spremenjena ali nespremenjena, deloma ali v celoti, mora biti distribuirana v celoti v skladu s pričujočo licenco in ne sme biti distribuirana z nobeno drugo licenco. Obveznost zadržanja tipa licence se ne nanaša na dokumente, ustvarjene s programsko opremo za pisavo.

Preklic

Licenca postane nična in neveljavna, če kateri od zgornjih pogojev ni izpolnjen.

Zavrnitev odgovornosti

Programska oprema za pisavo je na voljo "kakršna je" brez kakršne koli garancije, izrecne in implicitne, vključno a ne omejeno na jamstva tržnosti, primernost za posebno rabo in nekršitve avtorskih pravic, patentov, blagovnih znamk ali drugih pravic. Lastnik avtorskih pravic v nobenem primeru ni odgovoren za kakršno koli terjatev, škodo ali drugo odgovornost, vključno s splošnimi, posebnimi, neposrednimi, naključnimi ali sporazumnimi škodami, najsi gre za pogodbeno dejanje, oškodovanje ali drugo, kar izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe programske opreme za pisavo ali z drugim, kar je povezano s programsko opremo za pisavo.