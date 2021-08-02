Izjava o piškotkih

ID storitev Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud Omogoča sinhronizacijo ID-ja s spletnimi mesti tretjih oseb, kot so Adobe, Google in Facebook, za ciljanje oglasov, kot sta zatiranje ponovnega ciljanja in ciljanje na podobno občinstvo. LEGO System A/S Adobe Analytics in Adobe Advertising LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Beacon LEGO.com 2 years

ID časovnega žiga Adobe Ad Cloud Uporabnikov obisk spletnega mesta opremi s časovnimi žigi glede na zadnje oglaševalsko iskanje. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Obiskovalcem zagotavlja, da prejmejo le ustrezne, ciljno usmerjene Meta oglase. Meta Meta LEGO System A/S in Meta sta neodvisna upravitelja. Orodje Meta CAPI omogoča družbi LEGO Group spremljanje vaših dejavnosti na naši spletni strani. Uporabljamo jo za merjenje učinkovitosti naših oglasov, razumevanje in opredeljevanje ciljne skupine za oglase ter za analizo učinkovitosti konverzijskih kanalov na naši spletni strani (npr. ugotavljanje, ali obisk povzroči prodajo?). Meta obdela podatke za LEGO System A/S za zgoraj navedene storitve. Vendar pa Meta podatke, zbrane s tehnologijo CAPI, uporablja tudi za lastne namene in jih združuje z drugimi podatki, ki jih morda ima o vas. Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 90 days

Oznake Google Ad in Doubleclick (upravitelj kampanj 360) Spremlja dejavnost uporabnikov na LEGO.com za merjenje in ciljanje. To bo vključevalo modeliranje dogodkov na LEGO.com za izboljšanje natančnosti meritev in optimizacije. Ciljanje bo vključevalo zatiranje, podobnost z drugimi in ponovno ciljanje. Google Google LEGO System A/S in Google LLC sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke uporablja kot plačljivo storitev Google LLC na LEGO.com, zbrane, ko je podano soglasje, da vam prikazuje osebno prilagojene oglase med uporabo omrežnih mest in storitev, povezanih z družbo Alphabet Inc. (na primer Google in YouTube) in obiskom ali vnovičnim obiskom LEGO.com. Google Inc: Zbira in uporablja vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja za sledenje obiskov strani na LEGO.com, za merjenje, modeliranje meritev, preprečevanje ciljanja, ponovno ciljanje oglasov na omrežnih mestih in storitvah, povezanih z Alphabet Inc., ter za trženje oseb, ki so podobne vam. Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Obisk spletnega mesta in zbiranje podatkov o uporabniku Shrani obisk spletnega mesta in uporabniške podatke. Rakuten Rakuten LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke), ki se lahko uporabijo za boljše osebno prilagajanje ob vračanju na spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Te podatke lahko uporabimo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki, ki lahko obiščejo spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Rakuten: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke) za osebno prilagojeno oglaševanje ali oglaševanje, ki temelji na interesih. Te podatke lahko uporabijo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki. Za več informacij obiščite Rakutenov pravilnik o piškotkih: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Sledenje prodajni konverziji Sledi obisku mesta in uporabniškim podatkom, ko je izvedena prodaja. Rakuten Rakuten LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Uporabljamo enolični identifikator povezanih klikov, ki ga pripravlja Rakuten in se shrani za vsakega novega obiskovalca, ki obišče LEGO.com in prihaja s spletne strani, povezane z Rakuten, če je rezultat obiska nakup na LEGO.com. Te podatke uporablja LEGO.com pri poravnavanju plačil za prodajne konverzije, ki so neposredno pripisane storitvam Rakuten. Rakuten: Nastavi enolični identifikator klika založnika, ki se shrani in poveže z nakupi uporabnika na LEGO.com. To Rakutenu omogoča ustrezno plačevanje za »nov« promet in povezano prodajo. Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Identifikator Rakuten Prepoznava uporabnike Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke je mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnikov Rakutena, ki prihajajo z različnih povezanih spletišč. LEGO.com lahko s soglasjem te podatke uporabi za analizo podatkov in osebno prilagojene storitve. Rakuten: Vaše podatke s soglasjem shrani in uporablja, da vas spremlja kot uporabnika na različnih povezanih spletiščih z uporabo medomrežnega ID-ja in ID-ja search & click. Podatki se uporabljajo za osebno prilagajanje oglasov in za analizo podatkov. Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Spremlja dejavnost spletnega mesta za vnovično oblikovanje ciljanih oglasov v internetu in pri dejavnostih. Microsoft (reklamno omrežje Bing) Microsoft (reklamno omrežje Bing) LEGO System A/S in Microsoft sta neodvisna upravitelja. LEGO Sistem A/S zbira in pregleduje vaše uporabniške podatke, za katere ste dali soglasje, da segmentira, oblikuje ciljne oglase in pritegne ciljne skupine z marketinško komunikacijo v omrežju MS, vključno z iskalnikom Bing in reklamnim omrežjem MS Ad Display. Microsoft uporablja vaše podatke, za katere ste dali soglasje, za lastne namene trženja. Povezava do politike: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Oznaka Demandbase Oznaka Demandbase zbira podatke za identifikacijo podjetij, ki obiskujejo spletno mesto za namene trženja B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase in LEGO System A/S Naslov IP Javascript LEGO.com 13 months

Sledilnik lastne stranke Rakuten Enolični ID spletnega mesta za sledenje »posebnim ponudbam« (dogodki prijave) in »standardnim ponudbam« (dogodki naročila) za plačilo partnerjev. Nastavi se vsakič, ko uporabnik vstopi na stran prehoda Rakuten, če uporabnik vstopi na to stran z vrednostjo siteID= v poizvedbenem nizu. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 30 days

ID uporabnika Firework Naključno ustvarjen ID uporabnika za sledenje uporabniku med sejami. Pomaga povezati dogodke slikovnih pik za uporabniške poti. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

Zadnji gledani čas Firework Časovni žig zadnjega gledanega in angažiranega v UTC. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

UTM Firework Najnovejši parametri UTM, ki izhajajo iz parametrov iskanja URL-jev. Vir resnice so URL-jevi parametri iskanja => Predhodno shranjeni parametri UTM. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

ID kanala Firework ID zadnjega kanala, ki je nastavljen na ravni okvirja gradnika, da se upoštevajo vse vrste in postavitve gradnikov. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

Zadnji videoposnetek Firework ID zadnjega kodiranega videoposnetka, ki si ga je uporabnik ogledal. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

ID podjetja Firework ID zadnjega poslovnega članstva, s katerim je uporabnik pristal na strani. Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

ID seje Firework Vrednost seje vsebuje niz z ločilom .delimiter. Niz je sestavljen iz: fws2 – različica seje fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID seje 3 – število sej (število sej tega uporabnika) 1694441101864 – čas začetka seje Firework Firework LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO.com 60 days

ID klika Snapchat Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Snapchat in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S in Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Pinterest in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S in Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – identifikator za oglaševalce Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja. LEGO System A/S Edninsko LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – identifikator za prodajalce Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za prepoznavanje uporabnikove naprave v naših aplikacijah in storitvah za namene analitike in funkcionalnosti, kot sta merjenje uporabe aplikacij in izboljšanje delovanja aplikacij. LEGO System A/S Edninsko LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Googlov oglaševalski ID Enolični, ponastavljiv identifikator naprave, ki ga zagotavlja Google, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja. LEGO System A/S Edninsko LEGO System A/S Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov. Cookie LEGO® Insiders App n/a