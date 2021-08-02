Izjava o piškotkih

Zadnjič spremenjeno: 16. januar 2026

Piškotki in podobne tehnologije, ki jih uporablja LEGO.com
To je seznam piškotkov in podobnih tehnologij (»piškotki«), ki jih uporablja domena LEGO.com. Piškotke nastavijo LEGO System A/S ali izbrane tretje osebe. Če je tretja oseba pridruženi ali neodvisni upravitelj, je to navedeno v stolpcu »upravitelj«. Prosimo, upoštevajte, da so na LEGO.com/kids in na domeni LEGO.com v uporabi le nujno potrebni piškotki, ko je prijavljen otrokov LEGO račun.

Piškotki in osebni podatki
Če želite izvedeti več o piškotkih, obiščite našo politika o piškotkih. Če želite izvedeti več o zasebnosti in kako nadzorovati svoje podatke, obiščite našo politika zasebnosti.

»Življenjska doba« vseh piškotkov aplikacije LEGO Insiders je čas, v katerem je aplikacija nameščena v uporabnikovem telefonu. Če aplikacijo izbrišejo, lahko poleg nje izbrišejo tudi vse shranjene podatke.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID seje New Relic

Beleži število obiskov uporabnika, da ugotovi, kako učinkovita je aplikacija.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID seje plačila Adyen

Enolični ID je dodeljen uporabniku LEGO.com za celotno sejo obdelave plačila.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetrija Adyen

Varne plačilne transakcije.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identifikator uporabnika Insiders

Prepozna uporabnika, da mu prikaže podrobnosti o računu Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Podeljevalec točk Insiders

Prepozna uporabnika, tako da lahko člana nagradi za njegova dejanja.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Omogočevalec želenega jezika

Prepozna uporabnika, tako da lahko vsebino prikaže v želenem jeziku.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID seje – priporočilni mehanizem

Spada med potrebne piškotke za beleženje/pravilno delovanje strani in za proženje funkcij. Če soglašate z njim, zagotavlja možnost, da daje priporočila na podlagi brskanja »med sejo« (npr. izdelki/tematike, ki si jih ogledate in dodajate v nakupovalno košarico).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Številka naročila (če je naročilo oddano med sejo)

Session storage
BothUntil session ends

Prstni odtis Iovation

Zajema in sledi informacijam prstnih odtisov, ki pomagajo pri preprečevanju goljufij. Avtomatizirano odločanje za izvajanje nujno potrebnega preprečevanja goljufij na domeni LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Da, zajema podatke o napravi, ki se uporabljajo za preverjanje goljufij.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Žeton za preverjanje proti ponarejanju

Ta piškotek, ki ga uporablja sistem za preprečevanje ponarejanja, je del varnostnega sistema, ki je potreben pri uporabi preverjanja pristnosti, ki temelji na piškotkih. Avtomatizirano odločanje za izvajanje nujno potrebnega preprečevanja goljufij na domeni LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identifikator seje računa

Identifikator seje, ki je potreben za upravljanje uporabniških sej v sistemu računov.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje GUID

Session storage
BothUntil session ends

Dvofaktorsko preverjanje pristnosti

Piškotek, ki se uporablja za zapomnitev odjemalca pri vpisu z dvofaktorskim preverjanjem pristnosti.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje javni uporabniški ID (PUID) in varnostni žig.

Persistent
Both14 days

Preverjanje pristnosti zunanjih ponudnikov prijave

Piškotek za preverjanje pristnosti zunanjih ponudnikov prijav (Google, Facebook in Twitter) v vaš račun LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Da, kartica za preverjanje pristnosti, ki vključuje glavnico zahtevka. [s sklicevanjem na podatke o prijavljenem uporabniku].

Persistent
Both15 mins

Identifikator seje za preverjanje pristnosti

Identifikator seje za »Flask«, sistem uporabnik/preverjanje pristnosti, ki se uporablja v LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Preverjanje starosti

Če uporabnik izbere starost pod 18 let, se šteje, da je otrok.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vnos starosti

Persistent
LEGO.com30 mins

Čakalnica

Piškotek, nastavljen za omogočanje čakalnice v obdobjih povečanega prometa, da lahko spletno mesto LEGO.com še naprej deluje.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje uporabniškega agenta

Cookie
Both1 hour

Enotni identifikator soglasja

Uporablja se kot enolični identifikator za našo platformo za upravljanje soglasij.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Enolični identifikator

Cookie
Both12 months

ID brskalnika za vgrajen klepet Salesforce

Zagotavlja varnostno zaščito za našo funkcijo klepeta v živo.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com12 months

Posredniški tok za vgrajen klepet Salesforce

Zagotavlja, da uporabniški zahtevki dosežejo istega posredniškega gostitelja Salesforce za začasno pridobivanje vsebine iz predpomnilnika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID agenta v živo za vgrajen klepet Salesforce

Med klepetom zajame enolični psevdonimni ID za določeno sejo brskalnika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID zavrnjenega agenta v živo za vgrajen klepet Salesforce

Zapomni si pravila, ki jih je določil skrbnik za skrivanje gumba za povabilo na klepet, ko ga obiskovalec sprejme ali zavrne. Brez piškotka se gumb ob sprožitvi večkrat prikaže.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID za razhroščevanje v brskalniku za vgrajeni klepet Salesforce

Poveže vrstice dnevnika brskalnika v zaledju, da pomaga pri odpravljanju napak.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com12 months

Jezik vgrajenega klepeta Salesforce

Določa jezik za komponente po meri, ankete in tokove, ki podpirajo več jezikov.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID uporabnika

Uporablja se za identifikacijo uporabnikov in sledenje njihovim dejavnostim v domeni.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Script
LEGO.com2 years

ID seje

Uporablja se za identifikacijo, ali je uporabnik v aktivni seji na spletnem mestu ali pa gre za novo sejo za uporabnika (tj. piškotek ne obstaja ali je potekel).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Script
LEGO.com30 mins

ID uporabnika na strani strežnika

Shrani enolični identifikator za uporabnika, ki ga ustvari zbiralnik na strani strežnika in se pošlje z vsemi nadaljnjimi dogodki sledenja.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Uporablja se za pomnjenje že izpolnjenih podatkov v povratnih informacijah uporabnika

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Uporablja se za zaščito spletnega mesta pred avtomatiziranimi grožnjami, kot so napadi botov, saj pomaga razlikovati prave uporabnike od botov.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Uporablja se za omejevanje hitrosti prometa, kadar si več uporabnikov deli isti naslov IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Piškotek, nastavljen za omogočanje čakalnice v obdobjih povečanega prometa, da lahko spletno mesto LEGO.com še naprej deluje.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com5 mins

Predpomnilnik nakupovalnih kategorij

Predpomnilnik navigacije po kategorijah za pospešitev delovanja.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nedavno ogledani izdelki

Uporablja se za prikaz nedavno ogledanih izdelkov. Seznam ID-jev izdelkov

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Podatki uporabnikov brez povezave

Omejeni uporabniški podatki za podporo načina brez povezave za skeniranje črtne kode v trgovini brez povezave s spletom

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Uporabnikovo ime, številke računov Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nastavitve uvajanja

Izbran avatar med uvajanjem.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nastavitve soglasja za piškotke

Uporablja se za shranjevanje nastavitev soglasja za piškotke.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com12 months

Nastavitve izvzetja za soglasje

Uporablja se za shranjevanje nastavitev izvzetja za soglasja.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com12 months

Identifikator funkcijskih oznak

Enolični ID, dodeljen uporabniku LEGO.com za preklapljanje med funkcijami.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vsebuje GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID nadomestnega programa Adobe

Uporablja se za povezovanje vseh uporabnikov na vse druge produkte Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID storitve Adobe Experience Cloud

Identificira edinstvene obiskovalce in razlikuje med njihovimi obiski.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Stanje omogočenih piškotkov Adobe

Ugotavlja, kateri piškotki so bili sprejeti/zavrnjeni, da bi razumeli obseg informacij, ki jih je mogoče videti, v primerjavi z resničnostjo.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Ime strani Adobe Pageview

Beleži, kolikokrat so bile strani ogledane, da bi razumeli, kako priljubljene so strani.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – na seji

Omogoča izboljšave za brezšivno preklapljanje za vas kot uporabnika LEGO.com, ko se premikate iz enega regionalnega pogleda v drugega.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – med sejami

Omogoča izboljšave za brezšivno preklapljanje za vas kot uporabnika LEGO.com, ko se premikate iz enega regionalnega pogleda v drugega.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Uspešnost iPerceptions

Izboljša učinkovitost delovanja spletišča, tako da zmanjša število zahtev.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informacije o brskalniku in platformi iPerceptions

Pove nam, katero platformo in kateri brskalnik uporabljate, da lahko poskrbimo za prikaz pravih informacij in formatov (jezika, vrste naprave itd.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Ogledana stran iPerceptions

Zapomni si, kje ste že bili, da vam ni treba iskati, ko se želite vrniti na določeno stran.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Sprožena sporočila iPerceptions

Poenostavi uporabnikov obisk, tako da preverja, koliko sproženih sporočil vidi.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Število ogledanih strani iPerceptions

Beleži, katere strani si je uporabnik ogledal med vsakim obiskom.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID seje iPerceptions

Vaš obisk prepozna z dodeljevanjem ID-ja za sejo.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID seje Optimizely

Omogoča vključitev uporabnika v poskus A/B za preizkušanje novih funkcij.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Seja UEC

Uporablja se za identifikacijo seje uporabnika med obiskom spletnega mesta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

Medsejni UEC

Uporablja se za ohranjanje podatkov o seji uporabnika med sejami, do izteka življenjske dobe piškotka.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

ID obiskovalca Snowplow

Shranjuje uporabniške podatke, ustvarjene med uporabnikovim prvim obiskom spletnega mesta, in jih posodablja med prihodnjimi obiski.

ID obiskovalca Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

ID seje Snowplow

Uporablja se za ugotavljanje, ali je uporabnik trenutno v aktivni seji na spletnem mestu ali pa gre za začetek nove seje (na primer, če piškotek manjka ali je potekel).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID zbiralca Snowplow

Shrani enolični identifikator, ki ga za uporabnika ustvari zbiralnik na strani strežnika in je vključen v vse prihodnje dogodke sledenja.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Beleži število obiskov uporabnika, da ugotovi, kako učinkovita je aplikacija.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Piškotek z enoličnim identifikatorjem Smartlink

Prepozna uporabnika in zagotavlja osebno prilagojeno izkušnjo, začenši s tem, da zahteva soglasje za piškotek.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Da, vsebuje GUID.

Script
LEGO.com1 year

Medsejni ID – mehanizem za priporočanje

Daje priporočila glede na prejšnje nakupe.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Številka naročila (če je naročilo oddano med sejo)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

ID naročnika za Salesforce Marketing Cloud

Enolični identifikator, ki se uporablja kot referenčna številka za uporabnika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifikator

Cookie
LEGO.com7 days

E-poštni naslov Salesforce Marketing Cloud

E-poštni naslov naročnika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-poštni naslov

Cookie
LEGO.com7 days

ID opravila Salesforce Marketing Cloud

Identifikator opravila, povezanega s poslanim e-poštnim sporočilom.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com7 days

ID seznama Salesforce Marketing Cloud

Identifikator seznama naročnika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com7 days

ID serije Salesforce Marketing Cloud

Številčni identifikator serije, povezane s sproženim e-poštnim sporočilom.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com7 days

ID URL-ja Salesforce Marketing Cloud

Enolični identifikator za posamezni URL v poslanem sporočilu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com7 days

ID člana Salesforce Marketing Cloud

ID poslovne enote Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID storitev Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud

Omogoča sinhronizacijo ID-ja s spletnimi mesti tretjih oseb, kot so Adobe, Google in Facebook, za ciljanje oglasov, kot sta zatiranje ponovnega ciljanja in ciljanje na podobno občinstvo.

LEGO System A/S

Adobe Analytics in Adobe Advertising

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Beacon
LEGO.com2 years

ID časovnega žiga Adobe Ad Cloud

Uporabnikov obisk spletnega mesta opremi s časovnimi žigi glede na zadnje oglaševalsko iskanje.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Obiskovalcem zagotavlja, da prejmejo le ustrezne, ciljno usmerjene Meta oglase.

Meta

Meta

LEGO System A/S in Meta sta neodvisna upravitelja. Orodje Meta CAPI omogoča družbi LEGO Group spremljanje vaših dejavnosti na naši spletni strani. Uporabljamo jo za merjenje učinkovitosti naših oglasov, razumevanje in opredeljevanje ciljne skupine za oglase ter za analizo učinkovitosti konverzijskih kanalov na naši spletni strani (npr. ugotavljanje, ali obisk povzroči prodajo?). Meta obdela podatke za LEGO System A/S za zgoraj navedene storitve. Vendar pa Meta podatke, zbrane s tehnologijo CAPI, uporablja tudi za lastne namene in jih združuje z drugimi podatki, ki jih morda ima o vas.

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com90 days

Oznake Google Ad in Doubleclick (upravitelj kampanj 360)

Spremlja dejavnost uporabnikov na LEGO.com za merjenje in ciljanje. To bo vključevalo modeliranje dogodkov na LEGO.com za izboljšanje natančnosti meritev in optimizacije. Ciljanje bo vključevalo zatiranje, podobnost z drugimi in ponovno ciljanje.

Google

Google

LEGO System A/S in Google LLC sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke uporablja kot plačljivo storitev Google LLC na LEGO.com, zbrane, ko je podano soglasje, da vam prikazuje osebno prilagojene oglase med uporabo omrežnih mest in storitev, povezanih z družbo Alphabet Inc. (na primer Google in YouTube) in obiskom ali vnovičnim obiskom LEGO.com. Google Inc: Zbira in uporablja vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja za sledenje obiskov strani na LEGO.com, za merjenje, modeliranje meritev, preprečevanje ciljanja, ponovno ciljanje oglasov na omrežnih mestih in storitvah, povezanih z Alphabet Inc., ter za trženje oseb, ki so podobne vam.

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Obisk spletnega mesta in zbiranje podatkov o uporabniku

Shrani obisk spletnega mesta in uporabniške podatke.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke), ki se lahko uporabijo za boljše osebno prilagajanje ob vračanju na spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Te podatke lahko uporabimo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki, ki lahko obiščejo spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Rakuten: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke) za osebno prilagojeno oglaševanje ali oglaševanje, ki temelji na interesih. Te podatke lahko uporabijo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki. Za več informacij obiščite Rakutenov pravilnik o piškotkih: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sledenje prodajni konverziji

Sledi obisku mesta in uporabniškim podatkom, ko je izvedena prodaja.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Uporabljamo enolični identifikator povezanih klikov, ki ga pripravlja Rakuten in se shrani za vsakega novega obiskovalca, ki obišče LEGO.com in prihaja s spletne strani, povezane z Rakuten, če je rezultat obiska nakup na LEGO.com. Te podatke uporablja LEGO.com pri poravnavanju plačil za prodajne konverzije, ki so neposredno pripisane storitvam Rakuten. Rakuten: Nastavi enolični identifikator klika založnika, ki se shrani in poveže z nakupi uporabnika na LEGO.com. To Rakutenu omogoča ustrezno plačevanje za »nov« promet in povezano prodajo.

Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Identifikator Rakuten

Prepoznava uporabnike Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke je mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnikov Rakutena, ki prihajajo z različnih povezanih spletišč. LEGO.com lahko s soglasjem te podatke uporabi za analizo podatkov in osebno prilagojene storitve. Rakuten: Vaše podatke s soglasjem shrani in uporablja, da vas spremlja kot uporabnika na različnih povezanih spletiščih z uporabo medomrežnega ID-ja in ID-ja search & click. Podatki se uporabljajo za osebno prilagajanje oglasov in za analizo podatkov.

Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Spremlja dejavnost spletnega mesta za vnovično oblikovanje ciljanih oglasov v internetu in pri dejavnostih.

Microsoft (reklamno omrežje Bing)

Microsoft (reklamno omrežje Bing)

LEGO System A/S in Microsoft sta neodvisna upravitelja. LEGO Sistem A/S zbira in pregleduje vaše uporabniške podatke, za katere ste dali soglasje, da segmentira, oblikuje ciljne oglase in pritegne ciljne skupine z marketinško komunikacijo v omrežju MS, vključno z iskalnikom Bing in reklamnim omrežjem MS Ad Display. Microsoft uporablja vaše podatke, za katere ste dali soglasje, za lastne namene trženja. Povezava do politike: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Oznaka Demandbase

Oznaka Demandbase zbira podatke za identifikacijo podjetij, ki obiskujejo spletno mesto za namene trženja B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase in LEGO System A/S

Naslov IP

Javascript
LEGO.com13 months

Sledilnik lastne stranke Rakuten

Enolični ID spletnega mesta za sledenje »posebnim ponudbam« (dogodki prijave) in »standardnim ponudbam« (dogodki naročila) za plačilo partnerjev. Nastavi se vsakič, ko uporabnik vstopi na stran prehoda Rakuten, če uporabnik vstopi na to stran z vrednostjo siteID= v poizvedbenem nizu.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com30 days

ID uporabnika Firework

Naključno ustvarjen ID uporabnika za sledenje uporabniku med sejami. Pomaga povezati dogodke slikovnih pik za uporabniške poti.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

Zadnji gledani čas Firework

Časovni žig zadnjega gledanega in angažiranega v UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

UTM Firework

Najnovejši parametri UTM, ki izhajajo iz parametrov iskanja URL-jev. Vir resnice so URL-jevi parametri iskanja => Predhodno shranjeni parametri UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

ID kanala Firework

ID zadnjega kanala, ki je nastavljen na ravni okvirja gradnika, da se upoštevajo vse vrste in postavitve gradnikov.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

Zadnji videoposnetek Firework

ID zadnjega kodiranega videoposnetka, ki si ga je uporabnik ogledal.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

ID podjetja Firework

ID zadnjega poslovnega članstva, s katerim je uporabnik pristal na strani.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

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LEGO.com60 days

ID seje Firework

Vrednost seje vsebuje niz z ločilom .delimiter. Niz je sestavljen iz: fws2 – različica seje fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID seje 3 – število sej (število sej tega uporabnika) 1694441101864 – čas začetka seje

Firework

Firework

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO.com60 days

ID klika Snapchat

Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Snapchat in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S in Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Pinterest in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S in Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – identifikator za oglaševalce

Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja.

LEGO System A/S

Edninsko

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – identifikator za prodajalce

Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za prepoznavanje uporabnikove naprave v naših aplikacijah in storitvah za namene analitike in funkcionalnosti, kot sta merjenje uporabe aplikacij in izboljšanje delovanja aplikacij.

LEGO System A/S

Edninsko

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Googlov oglaševalski ID

Enolični, ponastavljiv identifikator naprave, ki ga zagotavlja Google, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja.

LEGO System A/S

Edninsko

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – varni ID za Android

Identifikator, specifičen za napravo, ki ga zagotavlja operacijski sistem Android za podporo delovanja aplikacije in notranje analitike, kot sta zagotavljanje tehnične stabilnosti in izboljšanje delovanja aplikacije.

LEGO System A/S

Edninsko

LEGO System A/S

Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a