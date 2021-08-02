Izjava o piškotkih
Zadnjič spremenjeno: 16. januar 2026
Piškotki in podobne tehnologije, ki jih uporablja LEGO.com
To je seznam piškotkov in podobnih tehnologij (»piškotki«), ki jih uporablja domena LEGO.com. Piškotke nastavijo LEGO System A/S ali izbrane tretje osebe. Če je tretja oseba pridruženi ali neodvisni upravitelj, je to navedeno v stolpcu »upravitelj«. Prosimo, upoštevajte, da so na LEGO.com/kids in na domeni LEGO.com v uporabi le nujno potrebni piškotki, ko je prijavljen otrokov LEGO račun.
Piškotki in osebni podatki
Če želite izvedeti več o piškotkih, obiščite našo politika o piškotkih. Če želite izvedeti več o zasebnosti in kako nadzorovati svoje podatke, obiščite našo politika zasebnosti.
»Življenjska doba« vseh piškotkov aplikacije LEGO Insiders je čas, v katerem je aplikacija nameščena v uporabnikovem telefonu. Če aplikacijo izbrišejo, lahko poleg nje izbrišejo tudi vse shranjene podatke.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID seje New Relic
Beleži število obiskov uporabnika, da ugotovi, kako učinkovita je aplikacija.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID seje plačila Adyen
Enolični ID je dodeljen uporabniku LEGO.com za celotno sejo obdelave plačila.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetrija Adyen
Varne plačilne transakcije.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identifikator uporabnika Insiders
Prepozna uporabnika, da mu prikaže podrobnosti o računu Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Podeljevalec točk Insiders
Prepozna uporabnika, tako da lahko člana nagradi za njegova dejanja.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Omogočevalec želenega jezika
Prepozna uporabnika, tako da lahko vsebino prikaže v želenem jeziku.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID seje – priporočilni mehanizem
Spada med potrebne piškotke za beleženje/pravilno delovanje strani in za proženje funkcij. Če soglašate z njim, zagotavlja možnost, da daje priporočila na podlagi brskanja »med sejo« (npr. izdelki/tematike, ki si jih ogledate in dodajate v nakupovalno košarico).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Številka naročila (če je naročilo oddano med sejo)
Session storage
|Both
|Until session ends
Prstni odtis Iovation
Zajema in sledi informacijam prstnih odtisov, ki pomagajo pri preprečevanju goljufij. Avtomatizirano odločanje za izvajanje nujno potrebnega preprečevanja goljufij na domeni LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Da, zajema podatke o napravi, ki se uporabljajo za preverjanje goljufij.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Žeton za preverjanje proti ponarejanju
Ta piškotek, ki ga uporablja sistem za preprečevanje ponarejanja, je del varnostnega sistema, ki je potreben pri uporabi preverjanja pristnosti, ki temelji na piškotkih. Avtomatizirano odločanje za izvajanje nujno potrebnega preprečevanja goljufij na domeni LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identifikator seje računa
Identifikator seje, ki je potreben za upravljanje uporabniških sej v sistemu računov.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Dvofaktorsko preverjanje pristnosti
Piškotek, ki se uporablja za zapomnitev odjemalca pri vpisu z dvofaktorskim preverjanjem pristnosti.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje javni uporabniški ID (PUID) in varnostni žig.
Persistent
|Both
|14 days
Preverjanje pristnosti zunanjih ponudnikov prijave
Piškotek za preverjanje pristnosti zunanjih ponudnikov prijav (Google, Facebook in Twitter) v vaš račun LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Da, kartica za preverjanje pristnosti, ki vključuje glavnico zahtevka. [s sklicevanjem na podatke o prijavljenem uporabniku].
Persistent
|Both
|15 mins
Identifikator seje za preverjanje pristnosti
Identifikator seje za »Flask«, sistem uporabnik/preverjanje pristnosti, ki se uporablja v LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Preverjanje starosti
Če uporabnik izbere starost pod 18 let, se šteje, da je otrok.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vnos starosti
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Čakalnica
Piškotek, nastavljen za omogočanje čakalnice v obdobjih povečanega prometa, da lahko spletno mesto LEGO.com še naprej deluje.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje uporabniškega agenta
Cookie
|Both
|1 hour
Enotni identifikator soglasja
Uporablja se kot enolični identifikator za našo platformo za upravljanje soglasij.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Enolični identifikator
Cookie
|Both
|12 months
ID brskalnika za vgrajen klepet Salesforce
Zagotavlja varnostno zaščito za našo funkcijo klepeta v živo.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Posredniški tok za vgrajen klepet Salesforce
Zagotavlja, da uporabniški zahtevki dosežejo istega posredniškega gostitelja Salesforce za začasno pridobivanje vsebine iz predpomnilnika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID agenta v živo za vgrajen klepet Salesforce
Med klepetom zajame enolični psevdonimni ID za določeno sejo brskalnika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID zavrnjenega agenta v živo za vgrajen klepet Salesforce
Zapomni si pravila, ki jih je določil skrbnik za skrivanje gumba za povabilo na klepet, ko ga obiskovalec sprejme ali zavrne. Brez piškotka se gumb ob sprožitvi večkrat prikaže.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID za razhroščevanje v brskalniku za vgrajeni klepet Salesforce
Poveže vrstice dnevnika brskalnika v zaledju, da pomaga pri odpravljanju napak.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Jezik vgrajenega klepeta Salesforce
Določa jezik za komponente po meri, ankete in tokove, ki podpirajo več jezikov.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID uporabnika
Uporablja se za identifikacijo uporabnikov in sledenje njihovim dejavnostim v domeni.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID seje
Uporablja se za identifikacijo, ali je uporabnik v aktivni seji na spletnem mestu ali pa gre za novo sejo za uporabnika (tj. piškotek ne obstaja ali je potekel).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Script
|LEGO.com
|30 mins
ID uporabnika na strani strežnika
Shrani enolični identifikator za uporabnika, ki ga ustvari zbiralnik na strani strežnika in se pošlje z vsemi nadaljnjimi dogodki sledenja.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Uporablja se za pomnjenje že izpolnjenih podatkov v povratnih informacijah uporabnika
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Uporablja se za zaščito spletnega mesta pred avtomatiziranimi grožnjami, kot so napadi botov, saj pomaga razlikovati prave uporabnike od botov.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Uporablja se za omejevanje hitrosti prometa, kadar si več uporabnikov deli isti naslov IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Piškotek, nastavljen za omogočanje čakalnice v obdobjih povečanega prometa, da lahko spletno mesto LEGO.com še naprej deluje.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Predpomnilnik nakupovalnih kategorij
Predpomnilnik navigacije po kategorijah za pospešitev delovanja.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nedavno ogledani izdelki
Uporablja se za prikaz nedavno ogledanih izdelkov. Seznam ID-jev izdelkov
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Podatki uporabnikov brez povezave
Omejeni uporabniški podatki za podporo načina brez povezave za skeniranje črtne kode v trgovini brez povezave s spletom
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Uporabnikovo ime, številke računov Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nastavitve uvajanja
Izbran avatar med uvajanjem.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nastavitve soglasja za piškotke
Uporablja se za shranjevanje nastavitev soglasja za piškotke.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Nastavitve izvzetja za soglasje
Uporablja se za shranjevanje nastavitev izvzetja za soglasja.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identifikator funkcijskih oznak
Enolični ID, dodeljen uporabniku LEGO.com za preklapljanje med funkcijami.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vsebuje GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID nadomestnega programa Adobe
Uporablja se za povezovanje vseh uporabnikov na vse druge produkte Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID storitve Adobe Experience Cloud
Identificira edinstvene obiskovalce in razlikuje med njihovimi obiski.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Stanje omogočenih piškotkov Adobe
Ugotavlja, kateri piškotki so bili sprejeti/zavrnjeni, da bi razumeli obseg informacij, ki jih je mogoče videti, v primerjavi z resničnostjo.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Ime strani Adobe Pageview
Beleži, kolikokrat so bile strani ogledane, da bi razumeli, kako priljubljene so strani.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – na seji
Omogoča izboljšave za brezšivno preklapljanje za vas kot uporabnika LEGO.com, ko se premikate iz enega regionalnega pogleda v drugega.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – med sejami
Omogoča izboljšave za brezšivno preklapljanje za vas kot uporabnika LEGO.com, ko se premikate iz enega regionalnega pogleda v drugega.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Uspešnost iPerceptions
Izboljša učinkovitost delovanja spletišča, tako da zmanjša število zahtev.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informacije o brskalniku in platformi iPerceptions
Pove nam, katero platformo in kateri brskalnik uporabljate, da lahko poskrbimo za prikaz pravih informacij in formatov (jezika, vrste naprave itd.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Ogledana stran iPerceptions
Zapomni si, kje ste že bili, da vam ni treba iskati, ko se želite vrniti na določeno stran.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Sprožena sporočila iPerceptions
Poenostavi uporabnikov obisk, tako da preverja, koliko sproženih sporočil vidi.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Število ogledanih strani iPerceptions
Beleži, katere strani si je uporabnik ogledal med vsakim obiskom.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID seje iPerceptions
Vaš obisk prepozna z dodeljevanjem ID-ja za sejo.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID seje Optimizely
Omogoča vključitev uporabnika v poskus A/B za preizkušanje novih funkcij.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Seja UEC
Uporablja se za identifikacijo seje uporabnika med obiskom spletnega mesta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Medsejni UEC
Uporablja se za ohranjanje podatkov o seji uporabnika med sejami, do izteka življenjske dobe piškotka.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
ID obiskovalca Snowplow
Shranjuje uporabniške podatke, ustvarjene med uporabnikovim prvim obiskom spletnega mesta, in jih posodablja med prihodnjimi obiski.
ID obiskovalca Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
ID seje Snowplow
Uporablja se za ugotavljanje, ali je uporabnik trenutno v aktivni seji na spletnem mestu ali pa gre za začetek nove seje (na primer, če piškotek manjka ali je potekel).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID zbiralca Snowplow
Shrani enolični identifikator, ki ga za uporabnika ustvari zbiralnik na strani strežnika in je vključen v vse prihodnje dogodke sledenja.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S in Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Beleži število obiskov uporabnika, da ugotovi, kako učinkovita je aplikacija.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Piškotek z enoličnim identifikatorjem Smartlink
Prepozna uporabnika in zagotavlja osebno prilagojeno izkušnjo, začenši s tem, da zahteva soglasje za piškotek.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Da, vsebuje GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Medsejni ID – mehanizem za priporočanje
Daje priporočila glede na prejšnje nakupe.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Številka naročila (če je naročilo oddano med sejo)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
ID naročnika za Salesforce Marketing Cloud
Enolični identifikator, ki se uporablja kot referenčna številka za uporabnika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifikator
Cookie
|LEGO.com
|7 days
E-poštni naslov Salesforce Marketing Cloud
E-poštni naslov naročnika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-poštni naslov
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID opravila Salesforce Marketing Cloud
Identifikator opravila, povezanega s poslanim e-poštnim sporočilom.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID seznama Salesforce Marketing Cloud
Identifikator seznama naročnika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID serije Salesforce Marketing Cloud
Številčni identifikator serije, povezane s sproženim e-poštnim sporočilom.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID URL-ja Salesforce Marketing Cloud
Enolični identifikator za posamezni URL v poslanem sporočilu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID člana Salesforce Marketing Cloud
ID poslovne enote Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID storitev Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud
Omogoča sinhronizacijo ID-ja s spletnimi mesti tretjih oseb, kot so Adobe, Google in Facebook, za ciljanje oglasov, kot sta zatiranje ponovnega ciljanja in ciljanje na podobno občinstvo.
LEGO System A/S
Adobe Analytics in Adobe Advertising
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID časovnega žiga Adobe Ad Cloud
Uporabnikov obisk spletnega mesta opremi s časovnimi žigi glede na zadnje oglaševalsko iskanje.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Obiskovalcem zagotavlja, da prejmejo le ustrezne, ciljno usmerjene Meta oglase.
Meta
Meta
LEGO System A/S in Meta sta neodvisna upravitelja. Orodje Meta CAPI omogoča družbi LEGO Group spremljanje vaših dejavnosti na naši spletni strani. Uporabljamo jo za merjenje učinkovitosti naših oglasov, razumevanje in opredeljevanje ciljne skupine za oglase ter za analizo učinkovitosti konverzijskih kanalov na naši spletni strani (npr. ugotavljanje, ali obisk povzroči prodajo?). Meta obdela podatke za LEGO System A/S za zgoraj navedene storitve. Vendar pa Meta podatke, zbrane s tehnologijo CAPI, uporablja tudi za lastne namene in jih združuje z drugimi podatki, ki jih morda ima o vas.
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Oznake Google Ad in Doubleclick (upravitelj kampanj 360)
Spremlja dejavnost uporabnikov na LEGO.com za merjenje in ciljanje. To bo vključevalo modeliranje dogodkov na LEGO.com za izboljšanje natančnosti meritev in optimizacije. Ciljanje bo vključevalo zatiranje, podobnost z drugimi in ponovno ciljanje.
LEGO System A/S in Google LLC sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke uporablja kot plačljivo storitev Google LLC na LEGO.com, zbrane, ko je podano soglasje, da vam prikazuje osebno prilagojene oglase med uporabo omrežnih mest in storitev, povezanih z družbo Alphabet Inc. (na primer Google in YouTube) in obiskom ali vnovičnim obiskom LEGO.com. Google Inc: Zbira in uporablja vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja za sledenje obiskov strani na LEGO.com, za merjenje, modeliranje meritev, preprečevanje ciljanja, ponovno ciljanje oglasov na omrežnih mestih in storitvah, povezanih z Alphabet Inc., ter za trženje oseb, ki so podobne vam.
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Obisk spletnega mesta in zbiranje podatkov o uporabniku
Shrani obisk spletnega mesta in uporabniške podatke.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke), ki se lahko uporabijo za boljše osebno prilagajanje ob vračanju na spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Te podatke lahko uporabimo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki, ki lahko obiščejo spletišče LEGO.com in/ali povezane spletne strani Rakuten. Rakuten: Zbira in shranjuje vaše osebne podatke (na primer tehnične podatke, podatke o piškotkih, informacije o uporabi in geolokacijske podatke) za osebno prilagojeno oglaševanje ali oglaševanje, ki temelji na interesih. Te podatke lahko uporabijo tudi za prepoznavanje in privabljanje novih ciljnih skupin s podobnimi profilnimi podatki. Za več informacij obiščite Rakutenov pravilnik o piškotkih: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sledenje prodajni konverziji
Sledi obisku mesta in uporabniškim podatkom, ko je izvedena prodaja.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Uporabljamo enolični identifikator povezanih klikov, ki ga pripravlja Rakuten in se shrani za vsakega novega obiskovalca, ki obišče LEGO.com in prihaja s spletne strani, povezane z Rakuten, če je rezultat obiska nakup na LEGO.com. Te podatke uporablja LEGO.com pri poravnavanju plačil za prodajne konverzije, ki so neposredno pripisane storitvam Rakuten. Rakuten: Nastavi enolični identifikator klika založnika, ki se shrani in poveže z nakupi uporabnika na LEGO.com. To Rakutenu omogoča ustrezno plačevanje za »nov« promet in povezano prodajo.
Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identifikator Rakuten
Prepoznava uporabnike Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S in Rakuten sta neodvisna upravitelja. LEGO System A/S: Te podatke je mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnikov Rakutena, ki prihajajo z različnih povezanih spletišč. LEGO.com lahko s soglasjem te podatke uporabi za analizo podatkov in osebno prilagojene storitve. Rakuten: Vaše podatke s soglasjem shrani in uporablja, da vas spremlja kot uporabnika na različnih povezanih spletiščih z uporabo medomrežnega ID-ja in ID-ja search & click. Podatki se uporabljajo za osebno prilagajanje oglasov in za analizo podatkov.
Enolični identifikator, ki ga ustvari ponudnik (naključni GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Spremlja dejavnost spletnega mesta za vnovično oblikovanje ciljanih oglasov v internetu in pri dejavnostih.
Microsoft (reklamno omrežje Bing)
Microsoft (reklamno omrežje Bing)
LEGO System A/S in Microsoft sta neodvisna upravitelja. LEGO Sistem A/S zbira in pregleduje vaše uporabniške podatke, za katere ste dali soglasje, da segmentira, oblikuje ciljne oglase in pritegne ciljne skupine z marketinško komunikacijo v omrežju MS, vključno z iskalnikom Bing in reklamnim omrežjem MS Ad Display. Microsoft uporablja vaše podatke, za katere ste dali soglasje, za lastne namene trženja. Povezava do politike: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Oznaka Demandbase
Oznaka Demandbase zbira podatke za identifikacijo podjetij, ki obiskujejo spletno mesto za namene trženja B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase in LEGO System A/S
Naslov IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Sledilnik lastne stranke Rakuten
Enolični ID spletnega mesta za sledenje »posebnim ponudbam« (dogodki prijave) in »standardnim ponudbam« (dogodki naročila) za plačilo partnerjev. Nastavi se vsakič, ko uporabnik vstopi na stran prehoda Rakuten, če uporabnik vstopi na to stran z vrednostjo siteID= v poizvedbenem nizu.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
ID uporabnika Firework
Naključno ustvarjen ID uporabnika za sledenje uporabniku med sejami. Pomaga povezati dogodke slikovnih pik za uporabniške poti.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Zadnji gledani čas Firework
Časovni žig zadnjega gledanega in angažiranega v UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
UTM Firework
Najnovejši parametri UTM, ki izhajajo iz parametrov iskanja URL-jev. Vir resnice so URL-jevi parametri iskanja => Predhodno shranjeni parametri UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID kanala Firework
ID zadnjega kanala, ki je nastavljen na ravni okvirja gradnika, da se upoštevajo vse vrste in postavitve gradnikov.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Zadnji videoposnetek Firework
ID zadnjega kodiranega videoposnetka, ki si ga je uporabnik ogledal.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID podjetja Firework
ID zadnjega poslovnega članstva, s katerim je uporabnik pristal na strani.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID seje Firework
Vrednost seje vsebuje niz z ločilom .delimiter. Niz je sestavljen iz: fws2 – različica seje fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID seje 3 – število sej (število sej tega uporabnika) 1694441101864 – čas začetka seje
Firework
Firework
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID klika Snapchat
Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Snapchat in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S in Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pomaga prepoznati obiskovalce spletnega mesta iz oglasov Pinterest in pripisati dogodke na spletnem mestu tem oglasom.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S in Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – identifikator za oglaševalce
Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja.
LEGO System A/S
Edninsko
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – identifikator za prodajalce
Enolični identifikator naprave, ki ga zagotavlja Apple, za prepoznavanje uporabnikove naprave v naših aplikacijah in storitvah za namene analitike in funkcionalnosti, kot sta merjenje uporabe aplikacij in izboljšanje delovanja aplikacij.
LEGO System A/S
Edninsko
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Googlov oglaševalski ID
Enolični, ponastavljiv identifikator naprave, ki ga zagotavlja Google, za merjenje učinkovitosti naših oglaševalskih akcij, vključno s sledenjem namestitev aplikacij in pripisovanjem uspešnosti trženja.
LEGO System A/S
Edninsko
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – varni ID za Android
Identifikator, specifičen za napravo, ki ga zagotavlja operacijski sistem Android za podporo delovanja aplikacije in notranje analitike, kot sta zagotavljanje tehnične stabilnosti in izboljšanje delovanja aplikacije.
LEGO System A/S
Edninsko
LEGO System A/S
Piškotek ne vsebuje osebnih podatkov.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a