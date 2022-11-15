Politika zasebnosti, vključno z dopolnitvami vnosov

Politika zasebnosti

Zadnjič spremenjeno: 27. februar 2026

Kazalo

1. DEL: ZAKON O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN VAŠE DIGITALNE PRAVICE O čem govori ta politika? Dobrodošli v naši politiki zasebnosti! Veseli nas, da želite izvedeti več o tem, kako skrbno varujemo vaše podatke. V tej politiki boste našli informacije o tem, kako skrbimo za vaše osebne podatke, kadar obiščete ali uporabljate naše storitve ali aplikacije. V politiki zasebnosti so tudi informacije o vaših pravicah do varovanja osebnih podatkov in o tem, kako vas ščiti zakonodaja. Ta politika zasebnosti vključuje naše dejavnosti zbiranja podatkov na spletu in zunaj njega, vključno z osebnimi podatki, ki jih lahko pridobimo prek različnih kanalov, kot so spletna mesta, aplikacije, družbena omrežja tretjih oseb, trgovine na drobno, prodajna mesta in dogodki. To je naša splošna politika zasebnosti. Za nekatere jurisdikcije veljajo dodatne določbe, specifične za posamezno državo. Če ste iz Združenih držav Amerike, si oglejte tudi naše Pomembne informacije za prebivalce ZDA in Pravice do zasebnosti v ZDA za informacije v zvezi z zakoni o zasebnosti v ameriških zveznih državah. Z drugimi besedami, če želite izvedeti več o tem, kako zbiramo, shranjujemo, uporabljamo in delimo vaše osebne podatke, ste prišli na pravo mesto! Kdo je odgovoren za vaše osebne podatke? Družba The LEGO Group je sestavljena iz več različnih pravnih oseb po vsem svetu. O družbi LEGO Group lahko več preberete na spletnem mestu https://www.LEGO.com/aboutus. Ta politika zasebnosti je izdana v imenu vseh družb v skupini LEGO Group, kjer je upravljavec podatkov LEGO System A/S (odgovoren in pristojen za podatke), ali kjer sklenete pogodbo neposredno z lokalnim subjektom skupine LEGO Group, je ta subjekt skupine LEGO Group upravljavec podatkov, izključno v zvezi s to pogodbo. Zato je pomembno, da pojasnimo, da v tej politiki zasebnosti govorimo o LEGO System A/S in lokalnem subjektu skupine LEGO Group, s katero ste neposredno sklenili pogodbo, ko uporabljamo termine »mi«, »nas« ali »naš«. Imenovali smo osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov, ki je odgovorna za nadzor vprašanj, ki zadevajo politiko zasebnosti. Če imate vprašanja o varovanju zasebnosti, prosimo, da stopite v stik z nami. Pooblaščencu za varstvo podatkov lahko pošljete tudi pismo na naslov: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danska

Izročiti: Pooblaščencu za varstvo podatkov (DPO) Prosimo, da v pismu navedete svoje ime in državo, na katero se nanaša vaše poizvedovanje. Na splošno odgovorimo v 30 dneh, razen če zakoni o zasebnosti v državi vašega prebivališča predpisujejo krajši odzivni čas, v tem primeru pa upoštevamo ta odzivni čas. Če spremenimo način, na katerega obdelujemo vaše osebne podatke, bomo posodobili tudi to politiko zasebnosti. Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo svoje postopke in to politiko zasebnosti, zato pogosto preverjajte morebitne posodobitve ali spremembe naše politike zasebnosti. Vaše pravice do varovanja osebnih podatkov Odvisno od vašega prebivališča imate lahko kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, naslednje pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki jih hranimo o vas: Lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov. Pravico imate dostopati do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas. V veliko primerih vam to informacijo že podamo v naši spletni storitvi za vas. Vendar pa je vaša pravica do dostopa lahko omejena z zakonodajo, varstvom zasebnosti drugih oseb in upoštevanjem poslovnih praks, znanja, poslovnih skrivnosti in notranje presoje družbe LEGO Group.

Lahko zahtevate popravek nepravilnih ali nepopolnih podatkov. Če so podatki, ki jih imamo o vas, nepravilni ali nepopolni, lahko zahtevate, da se popravijo v skladu z omejitvami, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje.

Lahko zahtevate izbris. Pravico imate, da zahtevate svoje podatke, ko:

osebni podatki niso več potrebni v zvezi z namenom, za katerega so bili zbrani ali obdelani;

umaknete svoje soglasje za obdelavo podatkov in ni druge zakonske podlage za obdelavo;

se ne strinjate z obdelavo in ni upravičenega razloga za nadaljevanje obdelave;

ali je obdelava podatkov nezakonita Prosimo, upoštevajte, da bomo morda morali za izpolnitev svojih zakonskih ali pogodbenih obveznosti v določenih okoliščinah nekatere vaše osebne podatke ohraniti tudi po tem, ko boste zahtevali izbris. Poleg tega nam veljavna zakonodaja morda dovoljuje, da nekatere vaše osebne podatke obdržimo za izpolnjevanje naših poslovnih potreb. Omejitev obdelave osebnih podatkov. Če izpodbijate pravilnost podatkov, ki jih imamo shranjene o vas, ali zakonitost obdelave, ali če ste ugovarjali obdelavi podatkov v skladu s pravico do ugovora, lahko od nas zahtevate, da omejimo obdelavo teh podatkov. Obdelava bo omejena le na shranjevanje, dokler ne bo mogoče ugotoviti pravilnosti podatkov ali preveriti, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi interesi. Tudi ko je obdelava vaših osebnih podatkov omejena, kot je opisano zgoraj, sme družba LEGO Group obdelovati vaše podatke na druge načine, če je to potrebno za uveljavljanje pravnega zahtevka ali za obdelavo predhodno zbranih podatkov, če ste predhodno dali svoje soglasje.

Ugovarjanje obdelavi na podlagi našega zakonitega interesa. Vedno lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu. Če obdelujemo vaše podatke za neposredno izvajanje trženja in izdelavo profila v povezavi s tovrstnim trženjem, bo vaš ugovor vedno upoštevan. Pri ugovorih proti obdelavi v druge namene bomo izvedli preizkus usklajevanja zakonitih interesov in pretehtali, ali bomo upoštevali vaš ugovor.

Prenosljivost podatkov. Pravico imate, da osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strojno berljivem zapisu. Ta pravica velja za osebne podatke, ki se obdelujejo samo z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi soglasja ali izpolnjevanja pogodbe.

Druge pravice. Če niste zadovoljni z načinom, na katerega obdelujemo vaše osebne podatke, imate pravico, da vložite pritožbo pri danski agenciji za varstvo podatkov. Kontaktne informacije za dansko agencijo za varstvo podatkov lahko najdete na spletnem mestu www.datatilsynet.dk. Če se nahajate v pristojnosti zunaj Danske, imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov ali drugem pristojnem organu v državi, v kateri prebivate. Za več podrobnosti lahko stopite v stik z nami. Če imate kakršna koli vprašanja o tej politiki ali če želite vložiti pritožbo glede našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, se obrnite na nas. Če ste prebivalec ZDA, si oglejte naš dodatek o pravicah do zasebnosti v ZDA, kjer se lahko seznanite s pravicami, ki vam jih zagotavljajo zakoni o zasebnosti v posameznih zveznih državah ZDA.

2. DEL: OSEBNI PODATKI Katere osebne podatke zbira družba LEGO Group? Osebni podatki so vse informacije o osebi, na podlagi katerih je mogoče to osebo prepoznati. O vas lahko zbiramo, uporabljamo, shranjujemo in prenašamo različne vrste osebnih podatkov, ki smo jih združili v naslednje skupine: Podatki o identiteti vključujejo ime, priimek, uporabniško ime ali podoben enolični identifikator, zakonski stan, naziv, datum rojstva in spol.

vključujejo ime, priimek, uporabniško ime ali podoben enolični identifikator, zakonski stan, naziv, datum rojstva in spol. Kontaktni podatki vključujejo naslov za račun, naslov za dostavo, e-poštni naslov in telefonske številke ali podobne kontaktne podatke.

vključujejo naslov za račun, naslov za dostavo, e-poštni naslov in telefonske številke ali podobne kontaktne podatke. Finančni podatki vključujejo številko bančnega računa in podatke o plačilni kartici.

vključujejo številko bančnega računa in podatke o plačilni kartici. Transakcijski podatki vključujejo podrobnosti o plačilih, ki ste jih prejeli ali izvršili, ter druge podrobnosti o izdelkih in storitvah, ki ste jih kupili pri nas (ali v primeru www.bricklink.com, pri nas ali drugih na platformi BrickLink ® ), storitvah, ki ste jih zahtevali, ter nagradah in/ali ugodnostih, ki ste jih zahtevali ali uporabili.

vključujejo podrobnosti o plačilih, ki ste jih prejeli ali izvršili, ter druge podrobnosti o izdelkih in storitvah, ki ste jih kupili pri nas (ali v primeru www.bricklink.com, pri nas ali drugih na platformi BrickLink ), storitvah, ki ste jih zahtevali, ter nagradah in/ali ugodnostih, ki ste jih zahtevali ali uporabili. Podatki za preverjanje prodajalca (če ste se odločili za sodelovanje na naši spletni tržnici BrickLink) vključujejo uradne identifikacijske dokumente in dokumente o registraciji podjetja, ki so potrebni za nov postopek preverjanja novih prodajalcev.

(če ste se odločili za sodelovanje na naši spletni tržnici BrickLink) vključujejo uradne identifikacijske dokumente in dokumente o registraciji podjetja, ki so potrebni za nov postopek preverjanja novih prodajalcev. Tehnični podatki vključujejo naslov internetnega protokola (IP), vaše podatke za prijavo, tip in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu in lokacijo, tipe in različice vtičnikov v brskalniku, operacijski sistem in platformo, ID uporabnika, ID naprave Mac ter drugo tehnologijo na napravah, ki jih uporabljate za dostop do spletnega mesta, aplikacije ali digitalne izkušnje.

vključujejo naslov internetnega protokola (IP), vaše podatke za prijavo, tip in različico brskalnika, nastavitev časovnega pasu in lokacijo, tipe in različice vtičnikov v brskalniku, operacijski sistem in platformo, ID uporabnika, ID naprave Mac ter drugo tehnologijo na napravah, ki jih uporabljate za dostop do spletnega mesta, aplikacije ali digitalne izkušnje. Profilni podatki vključujejo vaše uporabniško ime in geslo ter interese.

vključujejo vaše uporabniško ime in geslo ter interese. Podatki o uporabi vključujejo informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran, naše izdelke in storitve ter poročila o napakah.

vključujejo informacije o tem, kako uporabljate našo spletno stran, naše izdelke in storitve ter poročila o napakah. Podatki o trženju in komunikacijah vključujejo vaše želje za prejemanje trženjskih sporočil od nas in naših povezanih oseb, zanimanje in sodelovanje v nagradnih igrah in drugih nagradnih tekmovanjih ter vaše želje, ki zadevajo komunikacijo.

vključujejo vaše želje za prejemanje trženjskih sporočil od nas in naših povezanih oseb, zanimanje in sodelovanje v nagradnih igrah in drugih nagradnih tekmovanjih ter vaše želje, ki zadevajo komunikacijo. Podatki iz družbenih medijev vključujejo informacije o vaših interakcijah z nami na platformah družbenih medijev (na primer, kadar všečkate ali komentirate naše objave ali nas označite v komentarju), kto tudi vaše povratne informacije in komentarje v zvezi z našo blagovno znamko, ki jih objavljate na javnih straneh na platformah družbenih medijev. Zbiramo tudi podatke iz vašega javno dostopnega profila na ustrezni platformi družbenih medijev, kot so vaše uporabniško ime, profilna slika in demografski podatki, kot sta starost in spol.

vključujejo informacije o vaših interakcijah z nami na platformah družbenih medijev (na primer, kadar všečkate ali komentirate naše objave ali nas označite v komentarju), kto tudi vaše povratne informacije in komentarje v zvezi z našo blagovno znamko, ki jih objavljate na javnih straneh na platformah družbenih medijev. Zbiramo tudi podatke iz vašega javno dostopnega profila na ustrezni platformi družbenih medijev, kot so vaše uporabniško ime, profilna slika in demografski podatki, kot sta starost in spol. Podatki o sledenju vključujejo podatke o tem, katere strani ste obiskali, preden ste pristali na naših spletnih mestih ali kam ste potovali po obisku našega spletnega mesta, ter o tem, kako ste komunicirali z e-pošto ali drugimi sporočili, ki smo vam jih poslali (npr. če ste izbrisali ali odprli e-pošto) ali kliknili na oglas o naših izdelkih ali storitvah na družbenih omrežjih ali drugih platformah.

vključujejo podatke o tem, katere strani ste obiskali, preden ste pristali na naših spletnih mestih ali kam ste potovali po obisku našega spletnega mesta, ter o tem, kako ste komunicirali z e-pošto ali drugimi sporočili, ki smo vam jih poslali (npr. če ste izbrisali ali odprli e-pošto) ali kliknili na oglas o naših izdelkih ali storitvah na družbenih omrežjih ali drugih platformah. Podatki o ocenah in povratnih informacijah vključujejo javne ocene in mnenja med 1) kupci in prodajalci na tržnici BrickLink, ki so povezani z ustreznimi računi in so na voljo drugim obiskovalcem, 2) mnenja in ocene o izdelkih in storitvah na spletiščih LEGO.com ter spletnih mestih LEGOLAND ® Discovery Center in LEGO ® Discovery Center, ki so povezani z ustreznimi računi in so na voljo drugim uporabnikom in obiskovalcem, ter 3) druge podatke, zbrane prek diskusijskih panelov, uporabniških raziskav in dogodkov LEGO.

vključujejo javne ocene in mnenja med 1) kupci in prodajalci na tržnici BrickLink, ki so povezani z ustreznimi računi in so na voljo drugim obiskovalcem, 2) mnenja in ocene o izdelkih in storitvah na spletiščih LEGO.com ter spletnih mestih LEGOLAND Discovery Center in Discovery Center, ki so povezani z ustreznimi računi in so na voljo drugim uporabnikom in obiskovalcem, ter 3) druge podatke, zbrane prek diskusijskih panelov, uporabniških raziskav in dogodkov LEGO. Podatki o sporih vključujejo zasebne spore v zvezi s transakcijami, ki jih predložijo kupci in prodajalci, vključno z vso komunikacijo in zapisi o ukrepih v zvezi s temi spori.

vključujejo zasebne spore v zvezi s transakcijami, ki jih predložijo kupci in prodajalci, vključno z vso komunikacijo in zapisi o ukrepih v zvezi s temi spori. Podatki foruma vključujejo informacije, objavljene v skupnostih, kot so npr. Ambassador Network, BrickLink Forums in Gallery, ki se štejejo za javne informacije. Zbiramo, uporabljamo in delimo tudi zbirne podatke, ko so statistični ali demografski podatki za kateri koli namen. Zbirni podatki so lahko izpeljani iz vaših osebnih podatkov, vendar se ne štejejo za osebne podatke, ker ti podatki ne morejo razkriti vaše identitete ne neposredno in ne posredno. Na primer, vaše podatke o uporabi lahko zberemo, da izračunamo odstotek uporabnikov, ki dostopajo do določene funkcije spletnega mesta. Če pa združimo ali povežemo zbirne podatke z vašimi osebnimi podatki, tako da vas lahko neposredno ali posredno identificiramo, združene podatke obravnavamo kot osebne podatke, ki se uporabljajo v skladu s to politiko zasebnosti. Da bi karseda zmanjšali vpliv obdelave osebnih podatkov na vas, uporabljamo psevdonimizirane podatke. Psevdonimizacija je metoda, ki iz nabora podatkov, na podlagi katerih je mogoče prepoznati posameznika, nekatere osebne podatke zamenja ali odstrani, vendar pa skrbniku podatkov ali tretji osebi še vedno omogoča, da osebne podatke z nekaj truda obnovi. Pomembno je, da se zavedate, da v nasprotju z anonimizacijo psevdonimizacija iz podatkov ne odstrani vseh informacij, potrebnih za identifikacijo, vendar zmanjša povezljivost podatkovnega nabora z identiteto posameznika. Proaktivno ne zbiramo nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov o vas (to vključuje podatke o vaši rasi ali narodnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih, spolnem življenju, spolni usmerjenosti, političnih mnenjih, članstvu v sindikatu, podatke o vašem zdravju ali genetske podatke, biometrične podatke za namene identifikacije ali podatke o kazenskih obsodbah in prekrških). Vendar pa se lahko ob obisku ali načrtovanju obiska trgovin LEGO® Discovery Centers in LEGOLAND® Discovery Centrov odločite, da nam posredujete nekatere posebne kategorije osebnih podatkov, kot so prehranske zahteve ali potrebe glede dostopnosti, da vam lahko zagotovimo najboljšo izkušnjo. Če nam ne posredujete potrebnih osebnih podatkov (o tem vas bomo obvestili, na primer tako, da bodo te informacije jasno navedene v naših obrazcih za registracijo), vam morda ne bomo mogli zagotoviti našega blaga in/ali storitev. Kako družba LEGO Group pridobi osebne podatke od vas? Osebne podatke zbiramo iz naslednjih virov: s spletnih strani , kar vključuje vse spletne strani, ki so v lasti družbe LEGO Group, vključno s stranmi, vključno s stranmi, ki jih upravljamo in so znotraj naših domen/URL-jev ter mini spletišči, ki jih upravljamo na družabnih omrežjih tretjih oseb, na primer na Facebooku;

, kar vključuje vse spletne strani, ki so v lasti družbe LEGO Group, vključno s stranmi, vključno s stranmi, ki jih upravljamo in so znotraj naših domen/URL-jev ter mini spletišči, ki jih upravljamo na družabnih omrežjih tretjih oseb, na primer na Facebooku; Z mobilnimi igrami/aplikacijami , kar vključuje mobilne igre ali aplikacije, ki jih upravlja družba LEGO Group, na primer aplikacije za pametne telefone;

, kar vključuje mobilne igre ali aplikacije, ki jih upravlja družba LEGO Group, na primer aplikacije za pametne telefone; Igrače, povezane z aplikacijo vključuje igrače, ki se povezujejo z aplikacijo prek brezžičnega protokola ali kabla, ki ga je izdelala skupina LEGO Group ali je bil izdelan zanjo.

vključuje igrače, ki se povezujejo z aplikacijo prek brezžičnega protokola ali kabla, ki ga je izdelala skupina LEGO Group ali je bil izdelan zanjo. z e-poštnimi sporočili, SMS-i in drugimi elektronskimi sporočili , kar vključuje elektronsko komunikacije med vami in družbo LEGO Group;

, kar vključuje elektronsko komunikacije med vami in družbo LEGO Group; S servisom za stranke , kar vključuje klice in spletne pomenke z našim servisom za stranke;

, kar vključuje klice in spletne pomenke z našim servisom za stranke; V maloprodajnih trgovinah , kar vključuje trgovine, ki jih upravlja družba LEGO Group;

, kar vključuje trgovine, ki jih upravlja družba LEGO Group; LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers .

in . Iz spletnih obrazcev za registracijo , ki vključujejo registracijo računa LEGO ® Insiders/računa LEGO, naročnine na LEGO Magazine in postopke za preverjanje prodajalca BrickLink.

, ki vključujejo registracijo računa Insiders/računa LEGO, naročnine na LEGO Magazine in postopke za preverjanje prodajalca BrickLink. Iz nespletnih obrazcev za registracijo , kar vključuje tiskane registracije in podobne obrazce, ki jih pridobimo prek pošte, med predstavitvami v trgovinah, natečajih in med drugimi promocijskimi ali podobnimi dogodki;

, kar vključuje tiskane registracije in podobne obrazce, ki jih pridobimo prek pošte, med predstavitvami v trgovinah, natečajih in med drugimi promocijskimi ali podobnimi dogodki; S spletnimi potrošniškimi natečaji, anketami in nagradnimi igrami ;

; Iz našega programa LEGO ® Insiders , kar vključuje vaše aktivnosti znotraj programa;

, kar vključuje vaše aktivnosti znotraj programa; Iz raziskav , v katerih lahko sodelujete vi in/ali vaši otroci, osebno ali po spletu.

, v katerih lahko sodelujete vi in/ali vaši otroci, osebno ali po spletu. Ocennjevanje in podajanje povratnih informacij na naših spletnih mestih, forumih, aplikacijah ali v naših trgovinah ali atrakcijah, za katere ste se odločili ali v katerih ste sodelovali. Osebni podatki, ki jih družba LEGO Group lahko pridobi od tretjih oseb Osebne podatke o vas lahko prejmemo od različnih tretjih oseb in iz javnih virov, kot je navedeno spodaj: Tehnični podatki od naslednjih oseb:

od naslednjih oseb: ponudnikov analitike,

oglaševalskih omrežij in

ponudnikov iskanja informacij;

Kontaktni, finančni in transakcijski podatki ponudnikov tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev;

ponudnikov tehničnih, plačilnih in dostavnih storitev; z identitetnimi in kontaktnimi podatki od posrednikov podatkov ali iz zbiralnikov virov;

od posrednikov podatkov ali iz zbiralnikov virov; z identitetnimi in kontaktnimi podatki iz javno dostopnih virov;

iz javno dostopnih virov; Identitetni, kontaktni podatki in podatki za prijavo tretjih oseb, ki ste jim naročili, da delijo podatke z nami (na primer, da se prijavite v svoj LEGO ® račun z uporabo igre tretje osebe ali storitve družabnih medijev, kot sta Epic Games ali Facebook).

tretjih oseb, ki ste jim naročili, da delijo podatke z nami (na primer, da se prijavite v svoj račun z uporabo igre tretje osebe ali storitve družabnih medijev, kot sta Epic Games ali Facebook). Identitetni, kontaktni in transakcijski podatki od maloprodajnih partnerjev in partnerjev s področja zabave, kot so Merlin Entertainments, prodajalci in kupci tržnice BrickLink (vključno z javnimi ocenami in povratnimi informacijami), trgovine LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers in partnerji LEGO Certified Store.

od maloprodajnih partnerjev in partnerjev s področja zabave, kot so Merlin Entertainments, prodajalci in kupci tržnice BrickLink (vključno z javnimi ocenami in povratnimi informacijami), trgovine LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers in partnerji LEGO Certified Store. Sledenje podatkov s platform tretjih oseb, kot so platforme družbenih medijev ali iskalniki, ali spletnih mest, kot so partnerska spletna mesta ali aplikacije.

s platform tretjih oseb, kot so platforme družbenih medijev ali iskalniki, ali spletnih mest, kot so partnerska spletna mesta ali aplikacije. Podatki iz družbenih medijev s platform družbenih medijev. Te informacije prejemamo prek našega zunanjega ponudnika vpogledov.

s platform družbenih medijev. Te informacije prejemamo prek našega zunanjega ponudnika vpogledov. Podatki o ocenah in povratnih informacijah , ki jih lahko prejmemo od tretjih oseb, ki objavljajo ocene, ali drugih tretjih oseb.

, ki jih lahko prejmemo od tretjih oseb, ki objavljajo ocene, ali drugih tretjih oseb. Identitetni in kontaktni podatki od družinskih članov ali zakonitih skrbnikov. Kako družba LEGO Group uporablja vaše osebne podatke? Nameni in pravna podlaga za obdelavo Aplikacije LEGO ® , igrače, povezane z aplikacijo, ali spletni kanali Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj jih zbiramo/kako jih uporabljamo Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Uporabite aplikacijo LEGO ® , igrače, povezane z aplikacijo, ali spletne kanale. Tehnični podatki

Podatki o uporabi

Podatki o sledenju

Transakcijski podatki

Identitetni podatki

Profilni podatki

Ocene in povratne informacije

Podatki foruma

Podatki za trženje in komunikacijo

Poleg tega nekatere od zgoraj navedenih podatkov zbiramo s pomočjo piškotkov v naših aplikacijah, igračah, povezanih z aplikacijami, ali na spletnih mestih. Glejte 3. razdelek te politike ali našo [Politiko o piškotkih][5]

Če želite nastaviti račun LEGO ® Insiders/račun LEGO (račun LEGO) za uporabo v naših aplikacijah in na spletnih kanalih, obdelujemo nekatere podatke o identiteti, kontaktne in profilne podatke, ki nam jih podate med prijavo za račun LEGO Insiders/račun LEGO ali med urejanjem svojega profila. Za optimizacijo uporabniške izkušnje in delovanje naših aplikacij, igrač, povezanih z aplikacijami in spletnih kanalov.

Za zagotavljanje prilagojenega trženja, vključno s ponovnim ciljanjem, za polnoletne uporabnike.

Za merjenje učinkovitosti našega trženja na platformah tretjih oseb za polnoletne uporabnike.

Za polnoletne uporabnike, za zagotavljanje prilagojene vsebine spletnega mesta in izkušenj na podlagi podatkov, ki jih imamo o vas.

Za izboljšanje in prilagajanje vaše izkušnje v naših aplikacijah, na naših spletnih mestih in v naših storitvah (npr. v programu LEGO Insiders in www.bricklink.com ter www.LEGO.com).

Za zagotavljanje, da je vsebina naših aplikacij in spletnih strani optimizirana za vas in za vaš računalnik ali napravo.

Da vam omogočimo sodelovanje v interaktivnih dejavnosti, ko se za to odločite.

Za pomoč pri nastavitvi računa LEGO Insiders/računa LEGO.

Da preverimo in dokumentiramo, da oseba, ki ustvarja račun LEGO Insiders/račun LEGO ni otrok, mlajši od starosti za digitalne privolitve.

Da lahko ustvarimo statistiko in vpogled na podlagi zbranih podatkov, kar nam pomaga razumeti stanje našega poslovanja in meriti učinkovitost naših oglaševalskih kampanj in promocij.

Da odraslim uporabnikom zagotovimo ustrezno trženje, tako pri sodelovanju z nami na naših kanalih, kot tudi prek kanalov tretjih oseb (npr. družabnih medijev, iskalnih mest, tržnic).

Za iskanje/zaposlovanje potencialnih novih strank, ki so podobne našim trenutnim strankam.

Za odkrivanje in odzivanje na dogodke kibernetske varnosti, usmerjene v račune strank, vključno s preprečevanjem goljufij in zlorab ter zmanjševanjem tveganj prevzema računov in/ali kršitev varstva podatkov.

Za omogočanje funkcij skupnosti, vključno z forumi, ocenami in uporabniško ustvarjenimi vsebinami.

Za deljenje ocen in povratnih informacij, objavljenih na naših spletnih mestih, s tretjimi osebami za objavo na spletnih mestih ali platformah tretjih oseb. Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našo uporabo piškotkov (do take mere, kot ste nam dali soglasje).

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z zagotavljanjem prilagojene izkušnje na spletnem mestu,

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, za deljenje vaših osebnih podatkov s platformami tretjih oseb za namene ponovnega trženja, iskanja podobnih uporabnikov, zatiranja in pripisovanja.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da lahko optimiziramo in izboljšamo svoje aplikacije in spletne kanale, da smo pri svojih trženjskih prizadevanjih čim bolj relevantni za potrošnike, tako na svojih kanalih kot kanalih tretjih oseb, da zagotovimo nemoteno delovanje naših aplikacij, igrač, povezanih z aplikacijami, in spletnih mest za potrošnike.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes, da lahko pravočasno odgovorimo na grožnje zasebnosti in varnosti, povezane z uporabo računov naših strank.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, (točka b prvega odstavka 6. člena GDPR) – kadar je objava ocene del storitve, ki jo zagotavljamo (kot je primer, ko v zameno za oceno zagotovimo brezplačen izdelek, storitev ali vstop na atrakcijo), je obdelava ocene potrebna za izvajanje te pogodbe;

ali

Zakoniti interesi (točka f prvega odstavka 6. člena GDPR) – Mi in naši poslovni partnerji imamo zakoniti interes, da zagotovimo forum za povratne informacije potrošnikov in pregledno ocenjevanje izdelkov, storitev in atrakcij ter omogočimo razvoj naše skupnosti in forumov LEGO ter prejemanje povratnih informacij za izboljšanje našega poslovanja.

Izpolnjevanje naročil Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Naročite pri nas ali pri prodajalcu tretjih oseb na tržnici BrickLink ® . Identitetni in kontaktni podatki

Transakcijski podatki

Finančni podatki

Podatki o sporih

Če želite nastaviti račun LEGO ® Insiders/račun LEGO (račun LEGO) za uporabo v naših aplikacijah in na spletnih kanalih, obdelujemo nekatere podatke o identiteti, kontaktne in profilne podatke, ki nam jih podate med prijavo za račun LEGO Insiders ali med urejanjem svojega profila.

Insiders/račun LEGO (račun LEGO) za uporabo v naših aplikacijah in na spletnih kanalih, obdelujemo nekatere podatke o identiteti, kontaktne in profilne podatke, ki nam jih podate med prijavo za račun LEGO Insiders ali med urejanjem svojega profila. Transakcijski podatki

Tehnični podatki

Podatki za trženje in komunikacijo Za izpolnjevanje nakupne pogodbe, sklenjene z vami, kar vključuje obdelavo in pošiljanje vaših naročil ter upravljanje vaših pravic do vračila blaga ali vložitve pritožbe:

Za skladnost z zakonodajo, npr. glede odpoklicev izdelkov, vodenja knjig in pravic potrošnikov.

Da vemo, kdo so naše stranke.

Da bi vam omogočili shranjevanje plačilnih podatkov, osebnih podatkov in kontaktnih podatkov ali podobnega za omogočanje prihodnjih nakupov ali interakcij z nami.

Za izvajanje dejavnosti, povezanih s preprečevanjem prevar.

Za pošiljanje tržnih sporočil. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim vzajemnim dogovorom o nakupu.

Zakonska obveznost, 6(1)(c). člen GDPR, v povezavi z našim izpolnjevanjem zakonodaje, npr. pri odpoklicih izdelkov, računovodenju in izpolnjevanjem pravic potrošnikov.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes za poznavanje naših strank in zagotavljanje brezhibne nakupovalne izkušnje.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da preprečimo goljufiva dejanja v povezavi z nakupi, opravljenimi na naših spletnih straneh.

Soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR – za pošiljanje tržnih sporočil.

Podpora za stranke Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Interakcija z našimi funkcionalnostmi za podporo za stranke, vključno prek našega klepetalnega robota Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Transakcijski podatki

Podatki o uporabi

Tehnični podatki in informacije o tehničnih težavah

Vprašanja o izdelkih in pritožbe

Podatki iz družbenih medijev (npr. posredovane prek naših komunikacijskih kanalov)

Ocene in povratne informacije

Podatki o sporih

Podatki za preverjanje prodajalca

Splošna vprašanja

Druge informacije ali vsebine, ki se nanašajo na razlog za vašo poizvedbo Da bi vam priskrbeli podporo.

Da bi našli naročila ali vam poslali nadomestna.

Da bi pridobili vpogled v to, kako izboljšati naše izdelke in storitve ter atrakcije.

Da bi delovali v skladu z veljavno zakonodajo in regulativnimi standardi pri odgovarjanju na pritožbe potrošnikov.

Da bi izpolnili dogovor, ki smo ga z vami sklenili o vašem nakupu pri nas.

Da bi vam v okviru naše storitve za stranke lahko ponudili klepetalnega robota. Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je optimizirati naše izdelke in storitve za stranke ter zagotoviti odlično podporo našim strankam.

Zakonska obveznost, točka c prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim izpolnjevanjem zakonodaje.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim vzajemnim dogovorom o nakupu.

Digitalne tržne komunikacije (npr. e-pošta, SMS, potisna sporočila v sporočilih aplikacije ali podobno neposredno elektronsko trženje) Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Soglašate z enim ali več našimi digitalnimi tržnimi komunikacijami v državah, kjer je soglasje za naročnino pravno obvezno.

Niste podali soglasja, da boste prejeli eno ali več naših digitalnih tržnih komunikacij. Podatki za trženje in komunikacijo

Potrebni identifikacijski podatki

Informacije o vrsti tržnega komuniciranja, ki ga odprete, in o tem, kako sodelujete z vsebino, vključno s podatki o sledenju in podatki o uporabi. Da bi vam lahko dostavili svoje relevantne digitalne tržne komunikacije.

Za izvajanje interne statistike in pridobivanje vpogledov ter optimizacijo in prilagoditev vsebine in dostave našega komunikacijskih e-novic tistim, ki jih želijo prejemati.

Da vam zagotovimo ustrezno trženje na podlagi vaših interesov in želja, tako pri sodelovanju z nami na naših kanalih blagovne znamke LEGO ® , kot tudi prek kanalov tretjih oseb (npr. družabnih medijev, iskalnih mest, tržnic).

, kot tudi prek kanalov tretjih oseb (npr. družabnih medijev, iskalnih mest, tržnic). Da bi našli/pridobiti potencialne nove stranke, ki so podobne našim trenutnim strankam (»podobne«) ali zagotovili, da naše trenutne stranke ne prejemajo nepomembnih tržnih sporočil (»zatiranje«). Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, ki jo podate ob naročanju tržnih komunikacij.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR pri razumevanju naše tržne učinkovitosti zunaj lastnih kanalov (npr. prek družbenih medijev, iskalnikov ali tržnih mest).

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, ki nam omogoča, da vam posredujemo prilagojeno trženje zunaj kanalov lastnih blagovnih znamk (npr. prek družbenih medijev, iskalnikov ali tržnih mest).

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes, da vam zagotovimo ustrezno vsebino vašega tržnega sporočila, ki temelji na združenih spoznanjih strank in uporabnikov na naši spletni strani.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je ustvariti statistiko za interno rabo, na podlagi katere lahko izboljšamo svoje izdelke in storitve.

Tiskano trženje, vključno s katalogi, glasili in drugimi tiskanimi trženjskimi gradivi Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Nakupovali na našem spletnem mestu.

Niste se odjavili od prejemanja tiskanih trženjskih gradiv od nas.

Aktivno prosite, da vam pošljemo katalog LEGO ® .

. Dovolite nepovezani tretji osebi, da vam po navadni pošti pošilja tržne informacije. Podatki za trženje in komunikacijo

Potrebni identitetni in kontaktni podatki

Podatki o transakcijah in uporabi Za pošiljanje našega poštnega trženja, vključno s katalogi.

Za deljenje z našimi posredniki podatkov in agregatorji podatkov tretjih oseb, da bi zagotovili, da vam ne bi poslala kataloga LEGO ali drugega poštnega trženja LEGO sočasno z nami (to imenujemo tudi zatiranje podatkov), ali da jim posredujemo vašo zahtevo za odjavo (če so oni nadzorniki podatkov za vaše osebne podatke).

Na podlagi združenih podatkov razumemo pomembnost in učinkovitost našega trženja za vas, da bi našli nove stranke, ki so podobne vam. Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, da vam pošljemo tiskana tržna gradiva, v katerem so podobni izdelki tistim, ki ste jih že kupili ali ste si jih ogledali (pri čemer vam omogočamo, da se od tega odjavite).

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, da vam pošljemo tiskana tržna gradiva, vključno s katalogom, ki ste ga izrecno zahtevali od nas.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, da nam omogočite uporabo drugih podatkov, ki jih imamo o vas, za posebej prilagojeno vsebino kataloga, ki vam ga pošiljamo.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, za zagotavljanje dobre izkušnje z znamko LEGO.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, ob razumevanju splošne učinkovitosti trženja naših tiskanih tržnih gradiv.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena, GDPR, pri uporabi vaših podatkov za boljše razumevanje lastnosti in preferenc našega obstoječega kupca in uporabo tega za iskanje novih strank, podobnih vam.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, da nam omogočite uporabo drugih podatkov, ki jih imamo o vas, za posebej prilagojeno vsebino kataloga, ki vam ga pošiljamo.

Upravljanje ter statistika in vpogledi v račun LEGO ® Insiders/račun LEGO Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Prijavite se in uporabljajte račun LEGO ® Insiders/račun LEGO. Mi obdelujemo nekatere identitetne, kontaktne in profilne podatke, ki nam jih podate med prijavo za račun LEGO ® Insiders/račun LEGO ali med urejanjem svojega profila.

Insiders/račun LEGO ali med urejanjem svojega profila. Informacije o številki vaše kartice LEGO Insiders.

Transakcijski podatki, če ste uporabili svoje članstvo LEGO Insiders/račun LEGO v povezavi z nakupi.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov (v kolikor ste se strinjali z njihovo uporabo), vključno s tehničnimi podatki, podatki o sledenju in podatki o uporabi. Da bi lahko upravljali vaše članstvo LEGO Insiders/račun LEGO in vam priskrbeli dostop do ugodnosti za člane LEGO Insiders/računa LEGO.

Da bi lahko z vami komunicirali o vašem članstvu LEGO Insiders.

Če si želite ogledati, kako ste si prislužili in porabili točke LEGO Insiders.

Da bi ustvarili vam prilagojeno izkušnjo, ko ste prijavljeni v svoj račun LEGO Insiders/račun LEGO, kar vključuje tudi prikaz izdelkov, za katere menimo, da bi vam bili všeč.

Da lahko ustvarimo statistiko in vpogled na podlagi zbranih podatkov, kar nam pomaga izboljšati program LEGO Insiders in ustvariti večjo vrednost za prijavljene kupce, potrošnike in tudi uporabnike BrickLink ® . To, na primer, vključuje izboljšavo prihodnjih nagradnih izborov in spremembe politike programa LEGO Insiders. Te dejavnosti izvajamo, da bi lahko ovrednotili in optimizirali stanje programa LEGO Insiders ter upravljali, razvijali in tržili program/storitve BrickLink.

. To, na primer, vključuje izboljšavo prihodnjih nagradnih izborov in spremembe politike programa LEGO Insiders. Te dejavnosti izvajamo, da bi lahko ovrednotili in optimizirali stanje programa LEGO Insiders ter upravljali, razvijali in tržili program/storitve BrickLink. Da vam zagotovimo ustrezno trženje na podlagi vaših interesov in želja, tako pri sodelovanju z nami na naših kanalih blagovne znamke LEGO, kot tudi prek kanalov tretjih oseb (npr. družabnih medijev, iskalnih mest, tržnic).

Da bi našli/pridobiti potencialne nove stranke, ki so podobne našim trenutnim strankam (»podobne«) ali zagotovili, da naše trenutne stranke ne prejemajo nepomembnih tržnih sporočil (»zatiranje«). Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, ki je naš dogovor z vami glede vašega računa LEGO Insiders.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je priskrbeti vam relevantne informacije, ko uporabljate naše platforme.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našo uporabo piškotkov (do take mere, kot ste nam dali soglasje).

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z ustvarjanjem statistike in vpogleda na podlagi zbranih podatkov.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena, GDPR, pri uporabi vaših podatkov za boljše razumevanje lastnosti in preferenc našega obstoječega kupca in uporabo tega za iskanje novih strank, podobnih vam.

Naš zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR pri razumevanju naše tržne učinkovitosti zunaj lastnih kanalov (npr. prek družbenih medijev, iskalnikov ali tržnih mest).

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena, GDPR, da vaše podatke delimo s tretjimi osebami, da vam lahko posredujemo ustrezne trženjske vsebine zunaj naših lastnih kanalov (ponovno trženje ali zatiranje) ali da poiščemo druge, kot ste vi, da jim ponudimo takšne trženjske vsebine (»podobne«), npr. prek družbenih medijev, iskalnikov ali tržnic.

Osebno prilagojena izkušnja in trženje računa LEGO ® Insiders/računa LEGO Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Uporabljate svoj račun LEGO Insiders/račun LEGO, pri čemer ste nam dali svoje soglasje, da vam posredujemo ustrezne vsebine in izkušnje. Transakcijski podatki, podatki o sledenju in podatki o kupcu, če ste uporabili svoje članstvo LEGO Insiders/račun LEGO v povezavi z nakupi, kar vključuje informacije o tem, po katerih straneh na spletišču LEGO.com brskate in katere izdelke klikate, ko ste prijavljeni v svoj račun LEGO Insiders/LEGO.

Informacije o tem, katera e-poštna sporočila ali druga tržna sporočila odprete in kliknete.

Podatki, zbrani s pomočjo piškotkov (v kolikor ste se strinjali z njihovo uporabo), vključno s tehničnimi podatki, podatki o sledenju in podatki o uporabi.

Informacije o tem, katerih natečajev ali nagradnih iger se udeležite.

Informacije o tem, katere izdelke ste registrirali v svojem računu LEGO Insiders. Da bi lahko prilagodili tržna sporočila in izkušnje za vas in v skladu z vašimi osebnimi interesi iz predvidevanja vaših preferenc na podlagi vaših osebnih podatkov, vključno z informacijami, ki se nanašajo na vaše ravnanje s točkami Insiders, na vašo zgodovino porabe točk LEGO Insiders, članske aktivnosti LEGO Insiders, zgodovino nakupov, preference glede izdelkov in podatke vaših spletnih piškotkov (če ste to posebej dovolili), na podlagi vaše lokacije in drugih informacij, povezanih z vašim računom LEGO Insiders. Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z napredno analitiko. Svoje soglasje lahko podate z vključitvijo ob ustvarjanju računa LEGO Insiders ali z vključitvijo na strani svojega računa LEGO Insiders.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi s potekom personalizacije na LEGO.com.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našo uporabo piškotkov (do take mere, kot ste nam dali soglasje).

Natečaji, nagradne igre, marketing in druge promocije Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Udeležite se natečaja ali nagradne igre ali prejmite od nas novico o natečajih, nagradnih igrah, kampanjah ali promocijah. Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Podatki iz družbenih medijev Da bi upravljali natečaje in nagradne igre.

Da lahko ustvarimo statistiko in vpogled na podlagi zbranih podatkov, kar nam pomaga pri ovrednotenju stanja našega poslovanja, naših kampanj in promocij.

Da bi stopili v stik z vami, če zadenete nagrado.

Izpolnjevanje zakonskih zahtev. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, ki je naš dogovor z vami o pogojih natečaja ali nagradne igre.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim ustvarjanjem statistike in vpogleda na podlagi zbranih podatkov, in v povezavi s tem, da stopimo v stik z vami, če zadenete nagrado.

Pravna obveznost, točka c prvega odstavka 6. člena GDPR.

Družbena omrežja skupine LEGO Group Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Interakcija z družbenimi omrežji skupine LEGO Group (kot so aplikacija LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, skupnost LEGO Insiders, LEGO Ideas in funkcije BrickLink ® , kot so program BrickLink Studio, serija BrickLink Designer Program in forumi BrickLink in BrickLink Studio). Informacije, ki ste jih podali, med katerimi so lahko komentarji, slike, dizajni, odzivi, deljenje objav na naših računih družabnih medijev ali drugih vsebin, ki jih ustvarijo uporabniki BrickLink. Ocene in povratne informacije

Podatki foruma

Tehnični podatki

Podatki o sledenju

Podatki o uporabi

Podatki iz družbenih medijev Da bi odgovorili na vaša vprašanja.

Za moderiranje vsebin in odkrivanje neprimernega vedenja v skladu z zahtevami Zakona o digitalnih storitvah, vključno z moderiranjem vsebin na forumih skupnosti BrickLink.

Za lažje razprave in interakcije v skupnosti.

Da bi poročali in analizirali uporabniško vedenje na platformi.

Da bi vam dali možnost, da vplivate na to, katere nove izdelke bomo ustvarili.

Da bi vam omogočili skupno rabo informacij z drugimi uporabniki. Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z odgovarjanjem na vaša vprašanja, poročanjem in analiziranjem uporabniških aktivnosti.

Zakonska obveznost, točka c prvega odstavka 6. člena GDPR, v zvezi z zahtevami za moderiranje vsebin in preverjanje starosti v skladu z veljavnimi zakoni, vključno z Zakonom o digitalnih storitvah.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, ki predstavlja naš sporazum z vami glede foruma in tržnice BrickLink.

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, ki je naš dogovor z vami o prenosu vaših pravic nad intelektualno lastnino.

Vaše soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z napredno analitiko in vsebino, ki jo objavite na naših družbenih omrežjih.

Družbena omrežja tretjih oseb Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Ste v interakciji s funkcionalnostmi družbenih omrežij tretjih oseb, na primer s funkcijo »Všeč mi je«.*



Interakcija z nami ali nam posredujte povratne informacije v zvezi z našo blagovno znamko na platformah družbenih medijev. Na primer, kadar komentirate naše objave v družbenih medijih ali kako drugače podate povratne informacije v zvezi z izdelki/dejavnostmi LEGO ® na drugih javnih straneh ali objavah. Podatki iz družbenih medijev, vključno z deljenjem objav z naših računov družbenih medijev ali druge vsebine, ki jo ustvarijo uporabniki.

Analitični podatki o uspešnosti objav v družabnih medijih in digitalnih oglasih.

Podatki iz družbenih medijev

Profilni podatki

Podatki ocen in povratnih informacij Da bi poročali in analizirali uporabniško vedenje z vsebino, objavljeno na platformi/-ah.

Da bi vam dali možnost, da vplivate na to, katere nove izdelke bomo ustvarili.

Da bi lahko sporočila, ki jih prejmemo prek platform družbenih medijev, zbirali v centralnem sistemu, da bi lahko učinkoviteje odgovarjali posameznikom v skladu s podobo in vrednotami blagovne znamke.

Da bi pridobili vpogled v razumevanje dojemanja naše blagovne znamke in demografske značilnosti posameznikov, ki so v interakciji z našo blagovno znamko in dajejo povratne informacije v zvezi z njo na platformah družbenih medijev. Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z analiziranjem in poročanjem o uporabniških odzivih in po uspešnosti. *Platforme družbenih medijev lahko uporabljajo osebne informacije, zbrane na računu družbenega omrežja LEGO Group, na svoji platformi, tudi za svoje namene, kot je opisano v njihovih politikah zasebnosti. Zakoniti interesi, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, kadar je to potrebno za pridobivanje vpogleda v dojemanje naše blagovne znamke in posameznikov, ki so v interakciji z njo in dajejo povratne informacije v zvezi z njo, ter za zagotavljanje učinkovitejše podpore strankam v skladu z našo podobo in vrednotami blagovne znamke.

Ogled dogodkov v živo (v trgovinah in po spletu) Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Neposredno sodelujete ali ste po naključju posneti v občinstvu ali v ozadju dogodka, ki se prenaša v živo.*



*Območja bodo jasno označena in od neposredno vpletenih oseb bomo pridobili soglasja. Prenašanje dogodka v živo, ki vključuje ljudi na posnetem območju. Identitetni podatki Kontaktni podatki Podatki o sledenju Podatki iz družbenih medijev Da bi lahko gostili dogodke s prenosi v živo za sodelovanje s potrošniki.

Da bi omogočili potrošnikom, da se med neposrednim prenosom v živo pogovarjajo z nami v klepetu v živo.

Za preverjanje identitete prodajalca in preprečevanje goljufij na tržnici. Z vašim soglasjem, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z vašim neposrednim sodelovanjem na takem dogodku, ki se prenaša v živo.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z osebami, ki so po naključju posnete v občinstvu ali ozadju dogodka, ki se prenaša v živo.

Videonadzor in zbiranje slik (v trgovinah in na drugih pomembnih lokacijah družbe LEGO Group) Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Obiščete našo trgovino LEGO ® ali drug objekt družbe LEGO Group, ki je javno dostopen. Obiščite trgovino LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers. Videoposnetki naših prostorov. Podatki o podobi ali identiteti Poleg tega, ko obiščete trgovino LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers: Posnetki telesne kamere Podatki o registrskih številkah vozil Biometrični podatki (tehnologija za prepoznavanje obraza) Da bi preprečili in dokumentirali kriminalna dejanja in prekrške, vključno z nasilnim vstopom, ropom, krajo, napadom ali prevaro, ter da bi poskrbeli za varnost svojih zaposlenih.

Za analizo prometa v fizični trgovini, postavitve trgovine in ponudbe storitev v trgovini, da omogočimo najboljšo možno izkušnjo v trgovini.

Da bi identificirali pravo osebo na fotografijah atrakcije. Zakoniti interesi, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi s preprečevanjem kršenja zakonov ali udejanjanja zločinov na LEGO ® lokacijah.

lokacijah. Ko uporabljamo biometrične podatke, se sklicujemo na točko f drugega odstavka 9. člena GDPR, tj. obdelava je potrebna za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Uporabite naši orodji Mosaic Maker ali Minifigure Factory Videoposnetki naših prostorov

Podatki o podobi ali identiteti Da bi lahko orodji Mosaic Maker ali Minifigure Factory ustvarila sliko ali nalepko, ki jo zahteva potrošnik. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, da se omogoči izvedba storitve, ki jo je posebej zahteval potrošnik. V trgovinah LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers lahko uporabljate parkirišča. Podatki o registrskih številkah vozil

Samodejno prepoznavanje registrskih tablic (ANPR), ki vključuje: Nekatere naše trgovine LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers imajo nameščen sistem za samodejno prepoznavanje registrskih tablic, s katerim nadzorujejo vstop v naša parkirišča. Zakoniti interesi, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v zvezi z upravljanjem vstopov avtomobilov v trgovine LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers. Izkoristite naše atrakcije v trgovinah LEGO ® Discovery Center in LEGOLAND ® Discovery Centers. Slika Nekatere atrakcije ponujajo fotografske storitve med vašim obiskom, ki jih lahko kupite. Zakoniti interesi, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, pri promociji in trženju naše blagovne znamke. Gostje imajo možnost, da na nekaterih atrakcijah kupijo svoje fotografije. Obvestila so nameščena na mestih izvedbe fotografskih storitev.

Poslovni partnerji in poslovni odnosi Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Začeli ste poslovni odnos z nami kot pravna ali fizična oseba. Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Transakcijski podatki

Profilni podatki

Druge osebne informacije, ki nam jih podate

Podatki za preverjanje prodajalca Da bi lahko upravljali posloven odnos z vami ali vašim podjetjem.

Da bi izpolnili obveznosti v poslovnem odnosu. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim vzajemnim pogodbenim razmerjem.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je upravljati poslovni odnos z vami ali vašim podjetjem. Na naši spletni tržnici BrickLink ® lahko sodelujete kot prodajalec Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Transakcijski podatki

Profilni podatki

Druge osebne informacije, ki nam jih podate

Podatki za preverjanje prodajalca Za izvajanje avtomatizirane ocene tveganja za transakcije na tržnici. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi z našim vzajemnim pogodbenim razmerjem.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes za preprečevanje goljufij, zagotavljanje varnosti platforme in izvajanje ocen tveganja za transakcije na tržnici.

Zakonska obveznost, točka c prvega odstavka 6. člena GDPR, v zvezi z našim spoštovanjem zakonodaje, ki se nanaša npr. na reševanje sporov in preprečevanje goljufij.

Raziskava Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Sodelujete v raziskovalnih anketah, fokusnih skupinah ali drugih raziskavah. Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Fotografije ali videoposnetki (če raziskovanje poteka osebno)

Podatki o ocenah in povratnih informacijah

Druge osebne informacije, ki nam jih podate Da bi izboljšali svoje obstoječe izdelke in storitve.

Da bi razvili in izboljšali nove izdelke ter storitve. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v povezavi vašo udeležbo v izdani trženjski raziskavi.

Soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR, za kakršno koli uporabo odgovorov ankete, ki jih je udeleženec posredoval v okviru personaliziranega neposrednega trženja, ki je bilo posebej usmerjeno na udeleženca.

Zakoniti interes, točka f prvega odstavka 6. člena GDPR, za uporabo podatkov in vpogledov, zbranih na agregirani ravni, za razvoj in/ali izboljšanje novih ali obstoječih izdelkov in storitev.

Interakcija s trgovinami LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers Kaj vi naredite? Kaj mi zberemo? Zakaj mi to zberemo? Pravna podlaga za stalno prebivališče v EU/EGP Obiščite trgovino LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers in LEGOLAND Discovery Centers. Rezervarcija paketov VIP Identitetni podatki

Kontaktni podatki

Drugi osebni podatki, ki nam jih posredujete (vključno s podatki o posebnih priložnostih, prehranskimi zahtevami, potrebami glede dostopnosti in posebnimi zahtevami). Za prilagajanje posebnim priložnostim, prehranskim zahtevam, potrebam po dostopnosti in posebnim zahtevam. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, točka b prvega odstavka 6. člena GDPR, v zvezi z zagotavljanjem storitev, ki ste jih kupili.

Soglasje, točka a prvega odstavka 6. člena GDPR in točka a drugega odstavka 9. člena GDPR v zvezi z obdelavo vseh podatkov posebnih kategorij, ki se jih odločite deliti z nami.

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor je razumno potrebno za izpolnitev namenov, za katere smo jih zbrali, vključno z izpolnjevanjem zakonskih, regulativnih, davčnih, računovodskih ali poročevalskih zahtev. Vaše osebne podatke lahko hranimo dlje časa v primeru pritožbe ali če upravičeno menimo, da obstaja možnost sodnega spora v zvezi z našim odnosom z vami. Pri določanju ustreznega obdobja hrambe osebnih podatkov upoštevamo količino, naravo in občutljivost osebnih podatkov, morebitno tveganje škode zaradi nepooblaščene uporabe ali razkritja vaših osebnih podatkov, namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, in ali lahko te namene dosežemo z drugimi sredstvi, ter veljavne zakonske, regulativne, davčne, računovodske in druge zahteve. Uporaba orodij UI Uporabljamo orodja UI za poslovno učinkovitost in analitične namene. UI uporabljamo: Za analizo e-poštnih sporočil/vsebin, ki ste jih posredovali podjetju LEGO, na primer predlogi odgovorov, ki jih posredujemo gostom, in za pomoč pri notranjem upravljanju vsebine, na primer pripravi povzetka e-poštnega sporočila. Kjer so uporabljeni, si podjetje LEGO lahko ogleda vse odgovore pred njihovo objavo, osebni podatki pa se uporabljajo le v skladu s prvotnimi nameni, za katere so bili posredovani in/ali obdelani v skladu s tem obvestilom.

Za usmerjanje vaših zahtevkov za podporo prek začetnega stika s klepetalnim robotom – obvestili vas bomo, ko boste komunicirali s klepetalnim robotom, preden se komunikacija začne.

Prek naše preverjene dobavne verige v njihovi ponudbi izdelkov in storitev.

Za vpogled v vaše osebne preference lahko uporabimo analitična orodja UI za analizo učinkovitosti oglasov.

Za analizo in obdelavo podatkov za izboljšanje učinkovitosti procesov.

Za analizo podatkov v zvezi s poslovno uspešnostjo in strateškimi pobudami.

Za avtomatizacijo procesov v naših atrakcijah, s katerimi izboljšamo izkušnje gostov (vendar le v povezavi s trgovinami LEGO ® Discovery Centers in LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers in LEGOLAND Discovery Centers). Da bi vam v okviru naše storitve za stranke lahko ponudili klepetalnega robota. #### Uporaba notranjih orodij umetne inteligence za povzemanje

Uporabljamo notranja orodja umetne inteligence (UI), da pomagamo našim zaposlenim v službi za pomoč potrošnikom povzeti interakcije s strankami po telefonu ali klepetu. Kadar snemamo klice ali klepete, ta orodja ne snemajo ali zajemajo klicev ali klepetov v realnem času, vendar se lahko po koncu klica ali klepeta posnetek telefonskega klica ali besedila klepeta vnesejo v orodje UI za ustvarjanje povzetka. Orodje UI se uporablja izključno za povzemanje in analizo z namenom izboljšanja kakovosti naših storitev, spremljanja uspešnosti in podpore skladnosti z našimi standardi. Orodje UI ne sprejema avtomatiziranih odločitev s pravnimi ali podobno pomembnimi učinki; vse odločitve sprejemajo naši človeški svetovalci.

Pri telefonskih klicih na začetku vsakega klica ustno obvestimo, da se klic lahko snema in prepisuje s pomočjo UI. Soglašate lahko s pritiskom na 1 ali se odjavite s pritiskom na 2 ali tako, da ostanete na liniji. Pri interakcijah v klepetu se na začetku seje prikaže obvestilo, da se pogovor lahko snema in prepisuje s pomočjo UI; z nadaljnjo uporabo klepeta se strinjate s to obdelavo. S kom bo družba LEGO Group delila osebne podatke? Deljenje podatkov s podjetji LEGO Group Naše podružnice (druga podjetja v družbi LEGO Group) lahko včasih potrebujejo dostop do vaših informacij, da vam v našem ali svojem imenu ponudijo storitve. Vaše osebne podatke potrebujejo, da lahko mi ali oni izvajajo dejavnosti, navedene v zgornji tabeli, kar pomeni na primer: − dostava izdelkov in storitev, ki ste jih zahtevali;

− vzpostavitev stika z vami zaradi vaših računov ali transakcij;

− pošiljanje informacij o naših spletnih straneh, aplikacijah in politikah;

− pošiljanje neposrednih tržnih sporočil;

pošiljanje katalogov izdelkov in drugih tiskanih marketinških gradiv;

obdelavo informacij, ki jih hčerinsko podjetje po uradni pogodbi obdeluje v našem imenu, npr. zaradi izvedbe nakupa, ki ste ga opravili, upravljate svoje dejavnosti na računu LEGO® ali LEGO Insiders, in/ali upravljate svoje nastavitve v našem centru za nastavitve na LEGO.com ali v naših nastavitvah piškotkov;

− notranje raziskave, analitika in poročanje; Prepoznavanje, pregledovanje in zaustavitev vsakršne dejavnosti, ki pomeni kršitev naših politik ali kršenje zakonov. Prenosi v podjetja družbe LEGO Group zunaj območja Evropskega gospodarskega prostora temeljijo na zavezujočih pravilih družbe. Deljenje podatkov z drugimi podjetji Prosimo, da si tukaj ogledate naš seznam zaupanja vrednih tretjih oseb, s katerimi lahko delimo naslednje vaše osebne podatke. Tretjim osebam/dobaviteljem razkrivamo osebne podatke v naslednjih kategorijah: Ponudniki storitev IT. Uporabljamo več zaupanja vrednih partnerjev po vsem svetu, da nam zagotavljajo storitve IT in sistem administrativnih storitev, ter ponudnike platform za tržnice − glede strank in partnerjev, pa tudi našega internega sistema IT in administracije.

Uporabljamo več zaupanja vrednih partnerjev po vsem svetu, da nam zagotavljajo storitve IT in sistem administrativnih storitev, ter ponudnike platform za tržnice − glede strank in partnerjev, pa tudi našega internega sistema IT in administracije. Ponudniki globalnega plačilnega prometa in obdelave. Pomagajo nam, da lahko zagotovimo varen in učinkovit plačilni postopek v spletni trgovini in v fizičnih trgovinah z izdajanjem računov in denarnimi nakazili in tržniških transakcij.

Pomagajo nam, da lahko zagotovimo varen in učinkovit plačilni postopek v spletni trgovini in v fizičnih trgovinah z izdajanjem računov in denarnimi nakazili in tržniških transakcij. Ponudniki za shranjevanje v oblaku. Svoje in vaše podatke shranjujemo v varnih podatkovnih središčih.

Svoje in vaše podatke shranjujemo v varnih podatkovnih središčih. Ponudniki CDN. Za optimizacijo delovanja in varnosti našega spletnega mesta uporabljamo omrežje za dostavo vsebin (CDN). CDN pomaga učinkovito distribuirati vsebino na podlagi strežnikov z različnih geografskih lokacij. To pomeni, da lahko ob obisku našega spletnega mesta naš ponudnik CDN obdela nekatere vaše podatke (kot so IP-naslov in podatki o brskalniku), da zagotovi hitro in zanesljivo dostavo naše vsebine.

Za optimizacijo delovanja in varnosti našega spletnega mesta uporabljamo omrežje za dostavo vsebin (CDN). CDN pomaga učinkovito distribuirati vsebino na podlagi strežnikov z različnih geografskih lokacij. To pomeni, da lahko ob obisku našega spletnega mesta naš ponudnik CDN obdela nekatere vaše podatke (kot so IP-naslov in podatki o brskalniku), da zagotovi hitro in zanesljivo dostavo naše vsebine. Partnerji in agencije za preprečevanje in zaznavanje prevar. Ti sodelujejo z družbo LEGO Group, da bi zagotovili, da družba LEGO Group ni prevarana in da bi preprečili in odkrili goljufije na tržnici.

Ti sodelujejo z družbo LEGO Group, da bi zagotovili, da družba LEGO Group ni prevarana in da bi preprečili in odkrili goljufije na tržnici. Partnerji za skladiščenje, pakiranje, pošiljanje in dostavo. Pomagajo nam, da svoje izdelke dostavimo strankam in poslovnim partnerjem.

Pomagajo nam, da svoje izdelke dostavimo strankam in poslovnim partnerjem. Partnerji za tiskanje, razpošiljanje in poštne storitve za kataloge. Ti nam pomagajo, da bodo katalogi, revije ali druga tiskana marketinška gradiva prišli do vas.

Ti nam pomagajo, da bodo katalogi, revije ali druga tiskana marketinška gradiva prišli do vas. Partnerji za posredovanje in združevanje podatkov. Pomagajo nam doseči nove potencialne kupce s katalogi, revijami in drugim tiskanim ali spletnim trženjem in oglaševanjem. Pomagajo nam tudi preprečiti, da npr. do vas pride sočasno več kot en katalog LEGO ® .

Pomagajo nam doseči nove potencialne kupce s katalogi, revijami in drugim tiskanim ali spletnim trženjem in oglaševanjem. Pomagajo nam tudi preprečiti, da npr. do vas pride sočasno več kot en katalog . Partnerji za trženje in oglaševanje. Pomagajo nam, da lahko ustvarimo po meri narejene oglase, promocije, nagradne igre, natečaje in kampanje, ko ste v interakciji z družbo LEGO Group na spletnih platformah, v družabnih medijih, v trgovinah ali sicer. Pomagajo nam tudi pri iskanju novih potencialnih kupcev za pošiljanje tržnih sporočil (imenujemo jih tudi »primerljivi«) ali nam pomagajo bolje zagotoviti, da ne pošiljamo tržnih sporočil kupcem, ki jih zadevni izdelek ali storitev ne zanimata (to imenujemo tudi »zatiranje«).

Pomagajo nam, da lahko ustvarimo po meri narejene oglase, promocije, nagradne igre, natečaje in kampanje, ko ste v interakciji z družbo LEGO Group na spletnih platformah, v družabnih medijih, v trgovinah ali sicer. Pomagajo nam tudi pri iskanju novih potencialnih kupcev za pošiljanje tržnih sporočil (imenujemo jih tudi »primerljivi«) ali nam pomagajo bolje zagotoviti, da ne pošiljamo tržnih sporočil kupcem, ki jih zadevni izdelek ali storitev ne zanimata (to imenujemo tudi »zatiranje«). Partnerji B2B, vključno z Merlin Entertainments in LEGO ® certificiranimi trgovinskimi partnerji. Pomagajo nam voditi promocije, nagradne igre, natečaje in kampanje, vključno s programom zvestobe LEGO ® Insiders, pomagajo nam pa tudi pri ustvarjanju po meri narejenih oglasov in nakupovalnih uvidov.

Pomagajo nam voditi promocije, nagradne igre, natečaje in kampanje, vključno s programom zvestobe Insiders, pomagajo nam pa tudi pri ustvarjanju po meri narejenih oglasov in nakupovalnih uvidov. Partnerji za družabna omrežja in spletne iskalne platforme. Ti nam pomagajo, da smo prisotni, vam omogočajo interakcijo z družbo LEGO Group na platformah, kjer ste, in nam omogočajo, da zagotovimo prilagojeno trženje naših izdelkov ter nam omogočijo širše razumevanje, kako naši kupci in potrošniki komunicirajo z nami prek teh platform in partnerjev, dojemanja naše blagovne znamke in vrst posameznikov, ki so v interakciji z našo blagovno znamko in dajejo povratne informacije o njej na platformah družbenih medijev.

Ti nam pomagajo, da smo prisotni, vam omogočajo interakcijo z družbo LEGO Group na platformah, kjer ste, in nam omogočajo, da zagotovimo prilagojeno trženje naših izdelkov ter nam omogočijo širše razumevanje, kako naši kupci in potrošniki komunicirajo z nami prek teh platform in partnerjev, dojemanja naše blagovne znamke in vrst posameznikov, ki so v interakciji z našo blagovno znamko in dajejo povratne informacije o njej na platformah družbenih medijev. Tretje osebe, ki nam pomagajo pri zagotavljanju podpore strankam in pridobivanju vpogledov. Ti nam pomagajo pridobivati podatke iz družbenih medijev, razumeti dojemanje naše blagovne znamke, ustvarjati vpoglede o posameznikih, ki so v interakciji z nami in dajejo povratne informacije o naši blagovni znamki na družbenih medijih, ter nam pomagajo zagotavljati učinkovitejšo podporo strankam.

Ti nam pomagajo pridobivati podatke iz družbenih medijev, razumeti dojemanje naše blagovne znamke, ustvarjati vpoglede o posameznikih, ki so v interakciji z nami in dajejo povratne informacije o naši blagovni znamki na družbenih medijih, ter nam pomagajo zagotavljati učinkovitejšo podporo strankam. Ponudniki anketiranja, vprašalnikov in ocen izdelkov. Pomagajo nam, da od vas pridobimo povratno informacijo o vaši LEGO ® izkušnji.

Pomagajo nam, da od vas pridobimo povratno informacijo o vaši izkušnji. Izvajalci obdavčitev in carinjenja, upravni organi in drugi globalni organi oblasti. Ti zahtevajo poročanje o dejavnostih obdelave v določenih okoliščinah.

Ti zahtevajo poročanje o dejavnostih obdelave v določenih okoliščinah. Strokovni svetovalci. Med njimi ključno odvetniki, bančniki, revizorji in zavarovalnice po vsem svetu. Ti družbi LEGO Group zagotavljajo svetovalne, bančne, pravne, zavarovalniške in računovodske storitve, vključno s partnerji za preprečevanje pranja denarja in preverjanje identitete strank. Podatke delimo s temi partnerji, da lahko izvajamo preverjanja preprečevanja pranja denarja in identitete strank za vse prodajalce na BrickLink ® ter tako zagotovimo skladnost s finančnimi predpisi in preprečimo goljufive dejavnosti.

Ti družbi LEGO Group zagotavljajo svetovalne, bančne, pravne, zavarovalniške in računovodske storitve, vključno s partnerji za preprečevanje pranja denarja in preverjanje identitete strank. Podatke delimo s temi partnerji, da lahko izvajamo preverjanja preprečevanja pranja denarja in identitete strank za vse prodajalce na BrickLink ter tako zagotovimo skladnost s finančnimi predpisi in preprečimo goljufive dejavnosti. Partnerji za igričarske platforme. Ti nam pomagajo biti prisotni, vam omogočajo interakcijo z družbo LEGO Group in povezujejo vaš račun LEGO ® z računom igričarske platforme, kjer je ta funkcija na voljo.

Ti nam pomagajo biti prisotni, vam omogočajo interakcijo z družbo LEGO Group in povezujejo vaš račun z računom igričarske platforme, kjer je ta funkcija na voljo. Partnerji spletne tržnice. Vključno s prodajalci in kupci tretjih oseb BrickLink ® , ponudniki plačilnih storitev, storitvami za reševanje sporov, moderatorji foruma skupnosti in storitvami za preverjanje prodajalcev. Ti nam pomagajo pri upravljanju tržnice in storitev BrickLink ® , olajšujejo transakcije med kupci in prodajalci, preverjajo identiteto prodajalcev s preverjanjem dokumentov, rešuje spore v zvezi s transakcijami in vzdržujejo varne skupnostne prostore.

Vključno s prodajalci in kupci tretjih oseb BrickLink , ponudniki plačilnih storitev, storitvami za reševanje sporov, moderatorji foruma skupnosti in storitvami za preverjanje prodajalcev. Ti nam pomagajo pri upravljanju tržnice in storitev BrickLink , olajšujejo transakcije med kupci in prodajalci, preverjajo identiteto prodajalcev s preverjanjem dokumentov, rešuje spore v zvezi s transakcijami in vzdržujejo varne skupnostne prostore. Kupci in prodajalci na tržnici BrickLink ® . Vaše podatke delimo s prodajalci za namene izpolnitve naročil, prav tako pa lahko kupci vidijo kontaktne podatke prodajalca.

Vaše podatke delimo s prodajalci za namene izpolnitve naročil, prav tako pa lahko kupci vidijo kontaktne podatke prodajalca. Uporabniki foruma. Če sodelujete na forumih BrickLink ® , bodo vse informacije, ki jih objavite, na voljo vsem uporabnikom foruma, vključno z javnimi uporabniki, ki niso prijavljeni. Ponudnik fotografskih storitev. - Med vožnjo v naših atrakcijah uporabljamo zaupanja vrednega ponudnika fotografskih storitev, ki posname fotografije vašega doživetja. Druge uporabe in razkritja Osebne podatke bomo razkrili in uporabljali tudi takrat, ko se nam bo to zdelo nujno ali ustrezno: (a) da bi izpolnili pravne obveznosti veljavne zakonodaje (te lahko vključujejo zakone zunaj države, v kateri živite); (b) da bi se odzvali na zahteve javnih in vladnih organov (ki lahko vključujejo organe zunaj države, v kateri živite); (c) da bi sodelovali z izvrševalci zakonodaje; (d) da bi zaščitili naše pravice, zasebnost, varnost ali lastnino, ter pravice itd. naših podružnic, vas ali drugih. Poleg tega bomo uporabili, razkrili ali prenesli osebne podatke tretji osebi v primeru morebitne ali dejanske reorganizacije, združevanja, prodaje, dejavnosti joint venture ali dodelitve nalog. Prenosi v tretje države Družba LEGO Group deluje globalno in lahko prenese osebne podatke na lokacijo zunaj države, v kateri prebivate ali v kateri vam nudimo storitve.

Družba LEGO Group shranjuje vse osebne podatke na strežnikih, ki se nahajajo v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«).

Kadar je to potrebno (npr. za zagotavljanje storitev), se osebni podatki lahko prenesejo na lokacije (ali so dostopni z lokacij), ki lahko vključujejo Združeno kraljestvo, Avstralijo, Kanado, Japonsko, Malezijo, Mehiko, Singapur, Južno Korejo, Združene države Amerike in Hongkong. Ne glede na to, kam se vaši osebni podatki prenašajo, bomo z ustreznimi pogodbenimi, tehničnimi in/ali organizacijskimi zaščitnimi ukrepi zagotovili enako raven varstva vaših osebnih podatkov, kjer koli se ti obdelujejo.

Če vaše osebne podatke prenesemo izven EGP, bomo podobno raven varstva vaših osebnih podatkov zagotovili tako, da bomo poskrbeli, da bo izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

− Komisija EU je odločila, da je v zadevni državi zagotovljena ustrezna raven zaščite; ali

− če obstajajo so zavezujoča poslovna pravila (BCR) (za prenose med podjetji); ali Uporabljajo se standardne pogodbene klavzule (vzorčne klavzule EU); ali

v posebnih primerih veljajo izjeme, na primer zaradi izpolnjevanja pogodbe z vami ali vaše privolitve v določen prenos.

3. DEL: PIŠKOTKI IN PODOBNE TEHNOLOGIJE (»PIŠKOTKI«) Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih vaš brskalnik shrani v vaš računalnik ali na pametno napravo. Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Ko to datoteko prebere strežnik prek spletnega brskalnika, lahko spletni strani pomaga podati uporabniku prijetnejšo storitev – zapomni si, na primer, prejšnje nakupe ali podrobnosti o računu.

Za več informacij o piškotkih in njihovem upravljanju prosimo, da preberete našo celotno [Politiko o piškotkih][7] in [Izjavo o piškotkih][8], ali pa kliknite na svoje nastavitve piškotkov na LEGO.com ali v digitalni igri ali aplikaciji (kjer so v uporabi).

4. DEL: INFORMACIJE ZA STARŠE Informacije za starše: kako družba LEGO Group obravnava osebne podatke otrok Zaščita otrok na spletu Zelo skrbimo za to, da se prepričamo, da so otroci varni na spletu, zato imamo nekaj dodatnih postopkov za varovanje zasebnosti, s katerimi zagotavljamo varnost naših mlajših ljubiteljev, ki uporabljajo naše spletne kanale. Nekatere funkcionalnosti so opremljene s starostnimi vrati, da jih otroci ne morejo uporabljati. Naredimo vse, kar je smiselno, da zagotovimo, da zavestno ne zbiramo, shranjujemo, uporabljamo ali obdelujemo osebnih podatkov otrok, ki morda te funkcionalnosti uporabljajo brez starševskega dovoljenja. Pridružili smo se programu za digitalno varnost otrok, ki vsako leto pregleda delovanje družbe, da preveri, ali upoštevamo vsa pravila o tem, kako z otroki sodelovati na spletu. Ko gre za osebne podatke, prosimo za soglasje staršev za vse, mlajše od 16 let (ali starejše v pristojnostih, kjer lokalna zakonodaja tako zahteva). Za BrickLink® morajo biti uporabniki stari najmanj 18 let (ali več, če to zahtevajo lokalni zakoni), da se lahko registrirajo kot kupci ali prodajalci. Če imate kakršna koli vprašanja ali vas v zvezi z našo politiko zasebnosti kar koli skrbi, stopite v stik z nami. Ko obdelujemo osebne podatke otrok, naredimo dodatne korake, da bi zaščitili njihovo zasebnost:

− prepričamo se, da staršem povemo, katere osebne podatke o otroku zbiramo, shranjujemo, uporabljamo in obdelujemo, in razložimo, ali te podatke s kom delimo;

− upoštevamo zakonske zahteve tako, da starše prosimo za privolitev za zbiranje, uporabo in obdelavo otrokovih podatkov ter za privolitev za pošiljanje informacij o naših izdelkih in storitvah otrokom;

− omejimo zbiranje, shranjevanje, uporabo in obdelovanje osebnih podatkov otrok na podatke, ki jih smiselno potrebujemo, da otrokom omogočimo sodelovanje pri spletni dejavnosti;

− staršem damo dostop ali možnost, da zaprosijo za dostop do osebnih podatkov, ki smo jih zbrali od otroka – starši lahko tudi zahtevajo spremembo ali izbris osebnih podatkov otroka. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov otrok Medtem ko so nekatere naše spletne strani, kanali in aplikacije zasnovani z mislijo na družine in uporabnike vseh starosti, so nekatere namenjene samo otrokom. Ko zbiramo osebne podatke od otroka, jih ohranimo le za čas, ki ga potrebujemo, da dobavimo storitev, ali za obdobje, ki ga od nas zahteva zakon. Otroci lahko sicer izberejo, ali bodo z nami delili svoje osebne podatke, vendar nekaj funkcionalnosti naših spletnih strani ne bo delovalo, če nam niso posredovali svojih podatkov. Kjer funkcionalnosti potrebujejo osebne podatke za delovanje, prosimo le za tiste, ki jih je smiselno zahtevati za sodelovanje pri dejavnosti. Tu je nekaj primerov, kdaj zbiramo osebne podatke otrok: Ko se otroci registrirajo na spletišču. Otroci se lahko registrirajo na naših spletnih straneh, da dostopajo do nekaterih storitev, kot so vsebine, igre in tekmovanja. Med registracijo bomo otroka morda prosili, da vnese e-poštni naslov starša ali skrbnika, svoje ime, spol, datum rojstva, uporabniško ime in geslo. Te informacije uporabljamo zaradi varnosti in obvestil. Otroke spodbujamo, da ustvarijo uporabniško ime, v katerem ni osebnih podatkov.

Otroci se lahko registrirajo na naših spletnih straneh, da dostopajo do nekaterih storitev, kot so vsebine, igre in tekmovanja. Med registracijo bomo otroka morda prosili, da vnese e-poštni naslov starša ali skrbnika, svoje ime, spol, datum rojstva, uporabniško ime in geslo. Te informacije uporabljamo zaradi varnosti in obvestil. Otroke spodbujamo, da ustvarijo uporabniško ime, v katerem ni osebnih podatkov. Ko otroci delijo vsebine, ki so jih sami ustvarili. Nekatere od naših spletnih strani otrokom omogočajo, da sami ustvarjajo vsebine. Ker samo nekatere od teh funkcionalnosti zahtevajo osebne podatke od otroka, ne zahtevajo vse dovoljenja starša ali skrbnika. Ko bi lahko otrok pri določeni dejavnosti delil osebne podatke, bomo starše ali skrbnike prosili za »preverjeno soglasje staršev« (kar je višja stopnja soglasja staršev). Primeri osebnih podatkov so lahko zgodbe, polja s prostim besedilom, risbe, ki omogočajo vnos informacij z besedilom ali prostoročno, otrokove fotografije, zvočni posnetki, filmske datoteke ali katera koli vrsta vsebine ali drugi trajni identifikatorji, ki na nek način jasno identificirajo otroka.

Nekatere od naših spletnih strani otrokom omogočajo, da sami ustvarjajo vsebine. Ker samo nekatere od teh funkcionalnosti zahtevajo osebne podatke od otroka, ne zahtevajo vse dovoljenja starša ali skrbnika. Ko bi lahko otrok pri določeni dejavnosti delil osebne podatke, bomo starše ali skrbnike prosili za »preverjeno soglasje staršev« (kar je višja stopnja soglasja staršev). Primeri osebnih podatkov so lahko zgodbe, polja s prostim besedilom, risbe, ki omogočajo vnos informacij z besedilom ali prostoročno, otrokove fotografije, zvočni posnetki, filmske datoteke ali katera koli vrsta vsebine ali drugi trajni identifikatorji, ki na nek način jasno identificirajo otroka. Ko se otroci udeležujejo natečajev in nagradnih iger. Če otrok želi sodelovati v tekmovanju, ga prosimo za osebne podatke, ki jih potrebujemo, da lahko sodeluje. Navadno prosimo le za otrokovo ime (da lahko ločimo med otroki iz iste družine) in e-poštni naslov starša ali skrbnika (tako da lahko spoštujemo zakonsko zavezo, po kateri moramo obvestiti odgovornega odraslega). S staršem stopimo v stik le, če otrok zmaga na natečaju ali v nagradni igri, da izvemo, kam naj mu pošljemo nagrado. Če tekmovanje od otroka zahteva, da ustvari vsebino, da se ga lahko udeleži, bomo morda morali starše prositi za soglasje vnaprej, da zagotovimo spoštovanje zasebnosti za vsebino, ki so jo otroci ustvarili sami (prosimo, preberite zgornje informacije o otroškem ustvarjanju vsebin). Brez soglasja se otrok ne bo mogel udeležiti naših tekmovanj.

Če otrok želi sodelovati v tekmovanju, ga prosimo za osebne podatke, ki jih potrebujemo, da lahko sodeluje. Navadno prosimo le za otrokovo ime (da lahko ločimo med otroki iz iste družine) in e-poštni naslov starša ali skrbnika (tako da lahko spoštujemo zakonsko zavezo, po kateri moramo obvestiti odgovornega odraslega). S staršem stopimo v stik le, če otrok zmaga na natečaju ali v nagradni igri, da izvemo, kam naj mu pošljemo nagrado. Če tekmovanje od otroka zahteva, da ustvari vsebino, da se ga lahko udeleži, bomo morda morali starše prositi za soglasje vnaprej, da zagotovimo spoštovanje zasebnosti za vsebino, ki so jo otroci ustvarili sami (prosimo, preberite zgornje informacije o otroškem ustvarjanju vsebin). Brez soglasja se otrok ne bo mogel udeležiti naših tekmovanj. Ko otroci od nas dobivajo e-pošto. Morda bomo morali otroke prositi za podrobnosti kontaktnih informacij (vključno z njihovim e-poštnim naslovom), tako da bomo lahko odgovorili na vprašanje, ki so nam ga zastavili. Če moramo z otrokom stopiti v stik še enkrat, na primer za odgovarjanje na dodatna vprašanja, bomo prosili za e-poštni naslov starša ali skrbnika. V tem primeru bi zadržali otrokove kontaktne informacije za čas, ki ga bomo potrebovali, da bomo odgovorili na njegovo zahtevo, in jih ne bomo uporabljali v noben drug namen. Če bomo kdaj potrebovali otrokove kontaktne informacije za dlje trajajočo komunikacijo, bomo čim prej prosili za e-poštni naslov starša ali skrbnika, da bomo lahko odraslega obveščali o podatkih, ki jih zbiramo, in da mu bomo dali možnost, da nas zaprosi, da prenehamo zbirati podatke. Starši ali skrbniki lahko zaustavijo kakršno koli komunikacijo, ki smo jo vzpostavili z otrokom, tako da sledijo navodilom za odjavo v vsakem sporočilu (če je vrst komunikacije več, bo odrasli verjetno moral odjaviti vsako posebej). Namesto tega lahko stopijo v stik z našo ekipo za pomoč strankam LEGO ® .

Morda bomo morali otroke prositi za podrobnosti kontaktnih informacij (vključno z njihovim e-poštnim naslovom), tako da bomo lahko odgovorili na vprašanje, ki so nam ga zastavili. Če moramo z otrokom stopiti v stik še enkrat, na primer za odgovarjanje na dodatna vprašanja, bomo prosili za e-poštni naslov starša ali skrbnika. V tem primeru bi zadržali otrokove kontaktne informacije za čas, ki ga bomo potrebovali, da bomo odgovorili na njegovo zahtevo, in jih ne bomo uporabljali v noben drug namen. Če bomo kdaj potrebovali otrokove kontaktne informacije za dlje trajajočo komunikacijo, bomo čim prej prosili za e-poštni naslov starša ali skrbnika, da bomo lahko odraslega obveščali o podatkih, ki jih zbiramo, in da mu bomo dali možnost, da nas zaprosi, da prenehamo zbirati podatke. Starši ali skrbniki lahko zaustavijo kakršno koli komunikacijo, ki smo jo vzpostavili z otrokom, tako da sledijo navodilom za odjavo v vsakem sporočilu (če je vrst komunikacije več, bo odrasli verjetno moral odjaviti vsako posebej). Namesto tega lahko stopijo v stik z našo ekipo za pomoč strankam . Ko otroci dobivajo potisna obvestila od aplikacije. Veliko aplikacij uporabnikom pošilja 'potisna obvestila' na mobilne telefone ali naprave, da jih obvešča o posodobitvah (včasih tudi takrat, ko aplikacija ni v uporabi). Nekatere od naših aplikacij so načrtovane tako, da jih uporabljajo otroci. Otroke prosimo, da nam posredujejo e-poštni naslov starša ali skrbnika, da ga lahko obvestimo o otrokovi zahtevi, preden otroku iz aplikacije pošiljamo potisna obvestila. Identifikacije naprave ne povezujemo z nobenimi drugimi osebnimi podatki brez privolitve staršev. Če želite, da vaš otrok preneha prejemati potisna obvestila iz kakšne od naših aplikacij, lahko kadar koli spremenite nastavitve na napravi, ki jo uporablja otrok.

Veliko aplikacij uporabnikom pošilja 'potisna obvestila' na mobilne telefone ali naprave, da jih obvešča o posodobitvah (včasih tudi takrat, ko aplikacija ni v uporabi). Nekatere od naših aplikacij so načrtovane tako, da jih uporabljajo otroci. Otroke prosimo, da nam posredujejo e-poštni naslov starša ali skrbnika, da ga lahko obvestimo o otrokovi zahtevi, preden otroku iz aplikacije pošiljamo potisna obvestila. Identifikacije naprave ne povezujemo z nobenimi drugimi osebnimi podatki brez privolitve staršev. Če želite, da vaš otrok preneha prejemati potisna obvestila iz kakšne od naših aplikacij, lahko kadar koli spremenite nastavitve na napravi, ki jo uporablja otrok. Kdaj zbiramo informacije o lokaciji. Nekatere naše spletnih strani, kanali in aplikacije so načrtovani za otroke. Starša ali skrbnika prosimo za soglasje po e-pošti, preden zbiramo podatke o imenu otrokove ulice, naslovu ali koordinatah. To naredimo, ker nam ti podatki dejansko omogočajo identifikacijo posameznega otroka. Nasprotno pa ne zahtevamo privolitve za zbiranje podatkov o otrokovem mestu, državi ali regiji, dokler ti niso povezani neposredno z določenim otrokom. Tako splošni podatki nam namreč ne omogočajo identifikacije točno določenega otroka. Če bi želeli, da nehamo zbirati tovrstne podatke o lokaciji, lahko kadar koli prilagodite nastavitve naprave, ki jo uporablja vaš otrok. Namesto tega lahko stopite v stik z našo ekipo za pomoč strankam LEGO ® .

Nekatere naše spletnih strani, kanali in aplikacije so načrtovani za otroke. Starša ali skrbnika prosimo za soglasje po e-pošti, preden zbiramo podatke o imenu otrokove ulice, naslovu ali koordinatah. To naredimo, ker nam ti podatki dejansko omogočajo identifikacijo posameznega otroka. Nasprotno pa ne zahtevamo privolitve za zbiranje podatkov o otrokovem mestu, državi ali regiji, dokler ti niso povezani neposredno z določenim otrokom. Tako splošni podatki nam namreč ne omogočajo identifikacije točno določenega otroka. Če bi želeli, da nehamo zbirati tovrstne podatke o lokaciji, lahko kadar koli prilagodite nastavitve naprave, ki jo uporablja vaš otrok. Namesto tega lahko stopite v stik z našo ekipo za pomoč strankam . Kdaj zbiramo »trajne identifikatorje«. Da lahko obiskovalcem naših spletnih kanalov ponudimo ustreznejše in osebno prilagojene spletne izkušnje, zbiramo nekatere vrste podatkov (npr. o naslovu IP, identifikatorjih mobilne naprave, brskalniku, ponudniku internetnih storitev, napotitvenih straneh, izhodnih straneh, pogostosti obiskov, operacijskih sistemih, datumski žig, časovni žig in podatke o poteku klikanja). Te podatke zbiramo s tehnologijami, kot so piškotki, slikovne pike, flash piškotki, spletni svetilniki in drugi edinstveni identifikatorji (ki so navedeni v razdelku Piškotki v teh pravilih zasebnosti). Te podatke lahko zbiramo sami ali prosimo tretje pogodbenice, da podatke obdela v našem imenu. Te podatke uporabljamo, da damo otrokom dostop do spletnih funkcionalnosti in dejavnosti, za prilagajanje vsebin, izboljšavo naših spletnih kanalov, analizo zmogljivosti naših spletnih kanalov in za ustvarjanje anonimnih poročil. Če bi kadar koli hoteli zbirati osebne podatke otrok iz drugih razlogov, bi stopili v stik z otrokovim staršem ali skrbnikom in ga vnaprej prosili za soglasje. Seznam upravljavcev tretjih oseb, ki zbirajo »trajne identifikatorje« na naših spletnih mestih in v naših aplikacijah, je na voljo v naši Politiki o piškotkih in Izjavi o piškotkih. Zahteva za soglasje staršev Uporabljamo različne vrste soglasja staršev, odvisno od tega, kakšne podatke otrok obdelujemo in za kakšen namen.





Prošnja za privolitev staršev po elektronski pošti

Če moramo zbirati otrokove osebne podatke za zagotavljanje storitve, ki jo zahteva otrok, bomo v skladu z zakonskimi zahtevami (npr. COPPA v ZDA in GDPR v EU) zaprosili za soglasje staršev. Otrokovemu staršu ali skrbniku pošljemo e-poštno sporočilo, v katerem razložimo, kakšne podatke zbiramo in kako jih bomo uporabili ter starša prosimo, da poda ali zavrne svoje soglasje. Če v določenem času ne dobimo starševske privolitve, bomo izbrisali vse podatke, ki smo jih pridobili od otroka, vključno s kontaktnimi informacijami odraslega, za katere smo prosili, da bi prosili za privolitev.





Prošnja za 'overljivo soglasje staršev'

Če otrok želi javno deliti osebne podatke ali s tretjo osebo prek ene od naših spletnih strani, bomo zaprosili za višjo stopnjo soglasja staršev od prej opisanega soglasja po e-pošti. Zaprosimo lahko za preverjanje s kreditno kartico ali drugo plačilno metodo (z minimalnim zneskom transakcije) ali za vpogled v starševo uradno izdano osebno izkaznico.





Kaj pa, če starša ali skrbnika ni nihče prosil za privolitev

Če ima otrok, mlajši od 16 let (ali starejši v državah, kjer to zahteva zakonodaja), dostop do spletnega kanala, načrtovanega za otroke, a uporablja starostna vrata, bomo otrokovemu staršu ali skrbniku poslali e-pošto, preden bomo o njem zbrali kakšne koli osebne podatke. Če menite, da se otrok udeležuje spletne dejavnosti, ki zbira njegove osebne podatke, in vi ali drugi starš ali skrbnik ni prejel e-poštnega sporočila s prošnjo za soglasje, prosimo, da stopite v stik z nami. E-poštnih naslovov, s katerih smo prejeli starševsko privolitev, ne bomo uporabljali za noben drug namen, razen če se je odrasli izrecno naročil na marketinško e-pošto ali se udeležil dejavnosti, ki omogoča stik po e-pošti. Starševske izbire in nadzor Starši ali skrbniki lahko v katerem koli trenutku prepovedo uporabo in zbiranje dodatnih osebnih podatkov o njihovem otroku. Starši ali skrbniki lahko zahtevajo izbris zbranih osebnih podatkov, ki so povezani z uporabniškim računom njihovega otroka, iz naših zbirk. Ker so osebni podatki nujni za izvajanje nekaterih storitev, lahko izbris otrokovih podatkov pomeni nedostopnost računa, članstva ali storitve v otrokovi prihodnosti.

Če ima otrok registriran račun LEGO®, lahko starši ali skrbniki dostopajo do, spremenijo ali izbrišejo osebne podatke, ki smo jih zbrali o njihovem otroku, na naslednje načine: Uporabijo otrokovo uporabniško ime in geslo za prijavo v njegov račun LEGO; ali

− stopijo v stik z našo ekipo LEGO Servis za stranke. Če bi raje stopili v stik z nami, prosimo, da nam sporočite otrokovo uporabniško ime, vašo telefonsko številko in e-poštni naslov. Morali bomo potrditi, da ste starš ali skrbnik otroka, preden vam dovolimo dostop do otrokovih osebnih podatkov. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v razumnem času.