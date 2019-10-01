Política de Privacidade, incluindo atualizações de dados

Política de Privacidade

Última Modificação: 27 de fevereiro de 2026

Índice

SECÇÃO 1: LEI RELATIVA À PRIVACIDADE DE DADOS E OS SEUS DIREITOS DIGITAIS Do que trata a presente Política? Bem-vindo à nossa Política de Privacidade! É ótimo que queira saber mais sobre como mantemos as suas informações seguras. Esta política vai dar-lhe informações sobre como tratamos os seus dados pessoais quando visita ou utiliza os nossos serviços ou as nossas aplicações (apps). A Política de Privacidade também o informa sobre os seus direitos de privacidade e como a lei o protege. Por fim, esta Política de Privacidade abrange as nossas atividades de recolha de dados online e offline, incluindo os dados pessoais que poderemos recolher através dos nossos diferentes canais, tais como websites, aplicações, redes sociais de terceiros, lojas, pontos de venda e eventos. Esta é a nossa Política de Privacidade geral. Para algumas jurisdições, são aplicadas disposições adicionais específicas do país/estado. Se for dos Estados Unidos, também deve consultar o nosso aviso Informações Importantes para Residentes nos EUA e a adenda Direitos de Privacidade ao abrigo das Leis Estaduais dos EUA para obter informações relacionadas às leis de privacidade estaduais dos EUA. Por outras palavras, se estiver à procura de mais informações sobre como recolhemos, armazenamos, utilizamos e partilhamos os seus dados pessoais, este é o lugar correto! Quem é o responsável pelos seus dados pessoais? O LEGO Group é constituído por várias entidades legais diferentes distribuídas pelo mundo. Pode ler mais sobre o LEGO Group aqui https://www.LEGO.com/aboutus. Esta Política de Privacidade é emitida em nome de todas as empresas do LEGO Group, nas quais a LEGO System A/S é a controladora de dados (a responsável e encarregada dos dados) ou nas quais o utilizador contrata diretamente com uma entidade local do LEGO Group, sendo essa entidade do LEGO Group a controladora de dados, exclusivamente em relação a esse contrato. Para efeitos da presente Política de Privacidade, a utilização de «nós» ou «nosso/nossa/nossos/nossas» nesta Política refere-se à LEGO System A/S e à entidade local do LEGO Group com a qual o utilizador celebra diretamente o contrato. Nomeámos um encarregado da proteção de dados («EPD») que será responsável por supervisionar questões referentes a esta Política de Privacidade. Se tiver alguma pergunta sobre esta Política, contacte-nos. Também pode enviar uma carta para o EPD através de: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dinamarca

A/C: EPD Inclua o seu nome e país a que diz respeito a sua consulta. Geralmente, respondemos no prazo de 30 dias, a menos que um prazo de resposta mais curto seja exigido pelas leis de privacidade do seu país de residência, caso em que respeitaremos esse prazo de resposta. Se alterarmos a forma como tratamos os seus dados pessoais, atualizaremos a presente Política de Privacidade. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações nas nossas práticas e na presente Política de Privacidade em qualquer momento. Por conseguinte, consulte com frequência a nossa Política de Privacidade para confirmar se há alguma atualização ou alteração. Os seus direitos de privacidade Dependendo do país onde reside, enquanto titular dos dados pode ter os seguintes direitos em relação aos dados pessoais que detemos sobre si: Solicitar acesso aos seus dados pessoais. Tem o direito de aceder aos dados pessoais que conservamos sobre si. Em muitos casos, estas informações já lhe são apresentadas nos serviços online que lhe prestamos. No entanto, o seu direito de acesso poderá ser limitado pela legislação, proteção da privacidade de outra pessoa e tendo em consideração as avaliações internas, os segredos comerciais, os conhecimentos e as práticas comerciais do LEGO Group.

Solicitar a correção de dados incorretos ou incompletos. Se os seus dados pessoais na nossa posse estiverem incorretos ou incompletos, tem o direito de que os seus dados sejam corrigidos, com as limitações estabelecidas pela legislação.

Solicitar o apagamento. Tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados quando:

os dados pessoais deixarem de ser necessários em relação aos fins para os quais foram recolhidos ou de outra forma tratados;

retirar o seu consentimento para o tratamento e não houver qualquer outra razão legítima para o tratamento;

se opuser ao tratamento e não houver qualquer causa justificada para continuar o tratamento;

ou o tratamento for ilegal Tenha em consideração que, em determinadas circunstâncias, poderemos ter de conservar alguns dos seus dados pessoais depois de ter solicitado o apagamento para cumprir as nossas obrigações legais ou contratuais. Também poderemos estar autorizados pela legislação aplicável a conservar os seus dados pessoais para satisfazer as nossas necessidades comerciais. Limitação do tratamento dos dados pessoais. Se contestar a correção dos dados que temos registados sobre si ou a legalidade do tratamento, ou se se tiver oposto ao tratamento dos dados em conformidade com o seu direito de oposição, poderá solicitar-nos a limitação do tratamento destes dados. O tratamento apenas estará limitado ao armazenamento, até ser possível estabelecer a correção dos dados ou confirmar se os nossos interesses legítimos se sobrepõem aos seus interesses. Mesmo que o tratamento dos seus dados tenha sido limitado conforme supramencionado, o LEGO Group poderá tratar os seus dados de outra forma, se for necessário, para intentar uma ação legal ou tratar os dados previamente recolhidos, se tiver dado o seu consentimento.

Oposição ao tratamento com base no nosso interesse legítimo. Pode opor-se sempre ao tratamento dos seus dados pessoais com base num interesse legítimo. Se estivermos a tratar os seus dados para fins de marketing direto e estabelecimento de perfis em relação a esse marketing, a sua oposição será sempre sustentada. Quanto às oposições ao tratamento para outros fins, realizaremos uma avaliação dos interesses legítimos e consideraremos se apoiaremos ou não a sua oposição.

Portabilidade dos dados. Tem o direito de receber os dados pessoais que nos tenha fornecido num formato de leitura ótica. Este direito aplica-se aos dados pessoais apenas tratados por meios automatizados e com base no consentimento ou no cumprimento de um contrato.

Outros direitos. Tem o direito de apresentar uma denúncia à Agência de Proteção de Dados Dinamarquesa se não estiver satisfeito com a forma como tratamos os seus dados pessoais. Poderá encontrar as informações de contacto da Agência de Proteção de Dados Dinamarquesa em www.datatilsynet.dk. Se estiver numa jurisdição fora da Dinamarca, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de proteção de dados ou outra autoridade competente no país onde reside. Pode contactar-nos para mais detalhes. Se tiver alguma dúvida sobre esta Política ou pretenda apresentar uma reclamação sobre o tratamento dos seus dados pessoais, entre em contacto connosco. Se for residente nos EUA, consulte a nossa adenda sobre Direitos de Privacidade ao abrigo das Leis Estaduais dos EUA para saber mais sobre os direitos que pode ter ao abrigo das leis de privacidade estaduais dos EUA.

SECÇÃO 2: DADOS PESSOAIS Que dados pessoais são recolhidos pelo LEGO Group? Os dados pessoais são qualquer informação sobre uma pessoa que sirva para identificar essa pessoa. Poderemos recolher, utilizar, armazenar e transferir diferentes tipos de dados pessoais sobre si que agrupámos da seguinte forma: Dados de Identificação , o que inclui o nome, apelido, nome de utilizador ou identificador único similar, estado civil, cargo, data de nascimento e sexo.

, o que inclui o nome, apelido, nome de utilizador ou identificador único similar, estado civil, cargo, data de nascimento e sexo. Dados de Contacto , o que inclui o endereço de faturação, endereço de entrega, endereço de e-mail e números de telefone ou dados de contacto semelhantes.

, o que inclui o endereço de faturação, endereço de entrega, endereço de e-mail e números de telefone ou dados de contacto semelhantes. Dados Financeiros , o que inclui os dados da conta bancária e do cartão de pagamento.

, o que inclui os dados da conta bancária e do cartão de pagamento. Dados de Transações , o que inclui detalhes sobre pagamentos recebidos e efetuados por si e outros detalhes sobre produtos e serviços que tenha adquirido a nós (ou, no caso de www.bricklink.com, de nós ou de outros na plataforma BrickLink ® ), serviços solicitados por si, bem como recompensas e/ou benefícios solicitados ou utilizados por si.

, o que inclui detalhes sobre pagamentos recebidos e efetuados por si e outros detalhes sobre produtos e serviços que tenha adquirido a nós (ou, no caso de www.bricklink.com, de nós ou de outros na plataforma BrickLink ), serviços solicitados por si, bem como recompensas e/ou benefícios solicitados ou utilizados por si. Dados de Verificação do Vendedor (se optar por participar no nosso mercado BrickLink online), que incluem documentos de identificação emitidos pelo governo e documentos de registo de empresa necessários para o novo procedimento de verificação do vendedor.

(se optar por participar no nosso mercado BrickLink online), que incluem documentos de identificação emitidos pelo governo e documentos de registo de empresa necessários para o novo procedimento de verificação do vendedor. Dados Técnicos , que incluem o endereço de protocolo da Internet (IP), os seus dados de início de sessão, versão e tipo de navegador, local e definição do fuso horário, versões e tipos de plug-in do navegador, plataforma e sistema operativo, ID de utilizador, ID de MAC e outras tecnologias nos dispositivos que utiliza para aceder a este website, aplicação ou experiência digital.

, que incluem o endereço de protocolo da Internet (IP), os seus dados de início de sessão, versão e tipo de navegador, local e definição do fuso horário, versões e tipos de plug-in do navegador, plataforma e sistema operativo, ID de utilizador, ID de MAC e outras tecnologias nos dispositivos que utiliza para aceder a este website, aplicação ou experiência digital. Dados de Perfil , que incluem o seu nome de utilizador, palavra-passe e interesses.

, que incluem o seu nome de utilizador, palavra-passe e interesses. Dados de Utilização , que incluem informações sobre como utiliza o nosso website, produtos e serviços.

, que incluem informações sobre como utiliza o nosso website, produtos e serviços. Dados de Marketing e Comunicação , que incluem as suas preferências quanto à receção dos nossos anúncios e de terceiros que sejam nossos parceiros, ao interesse e à participação em sorteios e outros concursos, e às suas preferências de comunicação.

, que incluem as suas preferências quanto à receção dos nossos anúncios e de terceiros que sejam nossos parceiros, ao interesse e à participação em sorteios e outros concursos, e às suas preferências de comunicação. Dados de Redes Sociais que incluem informações sobre as suas interações connosco nas plataformas das redes sociais (por exemplo, quando gosta ou comenta as nossas publicações, ou nos identifica num comentário), bem como os seus comentários e feedback em relação à nossa marca que publica em páginas públicas nas plataformas das redes sociais. Também recolhemos informações do seu perfil público nas plataformas de redes sociais relevantes, como o seu nome de utilizador, imagem de perfil e dados demográficos, como idade e sexo.

que incluem informações sobre as suas interações connosco nas plataformas das redes sociais (por exemplo, quando gosta ou comenta as nossas publicações, ou nos identifica num comentário), bem como os seus comentários e feedback em relação à nossa marca que publica em páginas públicas nas plataformas das redes sociais. Também recolhemos informações do seu perfil público nas plataformas de redes sociais relevantes, como o seu nome de utilizador, imagem de perfil e dados demográficos, como idade e sexo. Dados de Acompanhamento , que incluem os dados sobre as páginas que visitou antes ou depois de aceder aos nossos websites, assim como a forma como interage com e-mails ou outras mensagens que lhe enviamos (por exemplo, se abriu ou apagou o e-mail) ou clicou num anúncio sobre os nossos produtos ou serviços nas redes sociais ou noutras plataformas.

, que incluem os dados sobre as páginas que visitou antes ou depois de aceder aos nossos websites, assim como a forma como interage com e-mails ou outras mensagens que lhe enviamos (por exemplo, se abriu ou apagou o e-mail) ou clicou num anúncio sobre os nossos produtos ou serviços nas redes sociais ou noutras plataformas. Dados de Avaliação e Feedback , que incluem avaliações e classificações públicas entre 1) compradores e vendedores no mercado BrickLink, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros visitantes, 2) avaliações e classificações de produtos e serviços em sites LEGO.com e nos websites dos LEGOLAND ® Discovery Center e LEGO ® Discovery Center, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros utilizadores e visitantes, bem como 3) outros dados recolhidos através de painéis de discussão, pesquisas de utilizadores e eventos LEGO.

, que incluem avaliações e classificações públicas entre 1) compradores e vendedores no mercado BrickLink, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros visitantes, 2) avaliações e classificações de produtos e serviços em sites LEGO.com e nos websites dos LEGOLAND Discovery Center e Discovery Center, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros utilizadores e visitantes, bem como 3) outros dados recolhidos através de painéis de discussão, pesquisas de utilizadores e eventos LEGO. Dados de Litígios , que incluem litígios privados relacionados com transações e enviados por compradores e vendedores, incluindo todas as comunicações e registos de ações relacionados com estes litígios.

, que incluem litígios privados relacionados com transações e enviados por compradores e vendedores, incluindo todas as comunicações e registos de ações relacionados com estes litígios. Dados de Fóruns, que incluem informações publicadas em comunidades como, por exemplo, o Ambassador Network, BrickLink Forums e Gallery, que são consideradas informações públicas. Também recolhemos, utilizamos e partilhamos Dados Agregados, tais como dados estatísticos ou demográficos para qualquer fim. Os Dados Agregados poderiam derivar dos seus dados pessoais, mas não são considerados dados pessoais porque estes dados não revelarão direta ou indiretamente a sua identidade. Por exemplo, poderemos agregar os seus Dados de Utilização para calcular a percentagem de utilizadores que acedem a um recurso específico do website. No entanto, se combinarmos ou associarmos os Dados Agregados com os seus dados pessoais para que, direta ou indiretamente, o possam identificar, trataremos os dados combinados como dados pessoais que serão utilizados em conformidade com a presente Política de Privacidade. Utilizamos Dados Pseudonimizados de modo a minimizar o impacto na sua privacidade. A pseudonimização é um método que substitui ou remove informação que identifique um indivíduo no conjunto de dados, mas permite que o responsável pelo tratamento de dados ou um terceiro volte a identificar os dados pessoais mediante esforço razoável. É importante estar consciente de que, ao contrário da anonimização, a pseudonimização não remove todas as informações de identificação dos dados, mas reduz a associação de um conjunto de dados à identidade de um indivíduo. Não recolhemos proativamente quaisquer Categorias Especiais de Dados Pessoais sobre si (isto inclui detalhes sobre a sua raça ou etnia, crenças religiosas ou filosóficas, vida sexual, orientação sexual, opiniões políticas, filiação sindical, informações sobre a sua saúde, ou informações genéticas, dados biométricos para fins de identificação, ou informações sobre condenações e delitos). No entanto, quando visitar ou interagir connosco ao planear uma visita aos LEGO® Discovery Centers e LEGOLAND® Discovery Centers, poderá decidir partilhar Categorias Especiais de Dados Pessoais, tais como requisitos dietéticos ou necessidades de acessibilidade, para que possamos proporcionar-lhe a melhor experiência possível. Se não nos fornecer os dados pessoais necessários (informá-lo-emos quando isto ocorra, por exemplo, ao tornar estas informações claras nos nossos formulários de registo), é possível que não consigamos fornecer-lhe os nossos produtos e/ou serviços. Como é que o LEGO Group recolhe os seus dados pessoais? Recolhemos dados pessoais das seguintes fontes: Websites , o que inclui quaisquer websites operados pelo ou para o LEGO Group, incluindo sites sob o nosso domínio/URL e mini-sites que gerimos em redes sociais de terceiros, tal como o Facebook.

, o que inclui quaisquer websites operados pelo ou para o LEGO Group, incluindo sites sob o nosso domínio/URL e mini-sites que gerimos em redes sociais de terceiros, tal como o Facebook. Aplicações/jogos móveis , o que inclui as aplicações ou jogos móveis operados pelo ou para o LEGO Group, tais como aplicações para smartphone.

, o que inclui as aplicações ou jogos móveis operados pelo ou para o LEGO Group, tais como aplicações para smartphone. Brinquedos Conectados a Aplicações , que incluem brinquedos que se conectam a uma aplicação através de um protocolo sem fios ou cabo fabricado pelo ou para o LEGO Group.

, que incluem brinquedos que se conectam a uma aplicação através de um protocolo sem fios ou cabo fabricado pelo ou para o LEGO Group. Mensagens de e-mail, texto e outras mensagens eletrónicas , o que inclui comunicações eletrónicas entre si e o LEGO Group.

, o que inclui comunicações eletrónicas entre si e o LEGO Group. Serviço de Assistência ao Cliente , o que inclui chamadas ou conversas online com o pessoal do nosso Serviço de Assistência ao Cliente.

, o que inclui chamadas ou conversas online com o pessoal do nosso Serviço de Assistência ao Cliente. Lojas , o que inclui as lojas geridas pelo ou para o LEGO Group.

, o que inclui as lojas geridas pelo ou para o LEGO Group. LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers .

e . Formulários de registo online , o que inclui o registo da conta LEGO ® Insiders/conta LEGO e subscrições LEGO Magazine e procedimentos de verificação de vendedor do BrickLink.

, o que inclui o registo da conta Insiders/conta LEGO e subscrições LEGO Magazine e procedimentos de verificação de vendedor do BrickLink. Formulários de registo offline , o que inclui formulários de registo impressos e similares que recolhemos, por exemplo, através do correio postal, demonstrações na loja, concursos e outras promoções, ou eventos.

, o que inclui formulários de registo impressos e similares que recolhemos, por exemplo, através do correio postal, demonstrações na loja, concursos e outras promoções, ou eventos. Concursos, inquéritos e sorteios online para os consumidores .

. O nosso programa LEGO Insiders incluindo as suas atividades no programa.

incluindo as suas atividades no programa. Investigação , na qual poderá participar, assim como os seus filhos, tanto pessoalmente como online.

, na qual poderá participar, assim como os seus filhos, tanto pessoalmente como online. Funcionalidades de Avaliação e Feedback nos nossos websites, fóruns, aplicações ou nas nossas lojas ou atrações que optou fazer ou participar. Dados pessoais que o LEGO Group poderá recolher de terceiros Poderemos receber dados pessoais sobre si a partir de várias fontes de terceiros e públicas, conforme estabelecido abaixo: Dados Técnicos das seguintes partes:

das seguintes partes: prestadores de serviços de análise;

redes de publicidade; e

prestadores de informação de pesquisa.

Dados de Contacto, Financeiros e de Transações de prestadores de serviços técnicos, de pagamento e de entrega.

de prestadores de serviços técnicos, de pagamento e de entrega. Dados de Contacto e Identificação de agregadores de dados ou data brokers.

de agregadores de dados ou data brokers. Dados de Contacto e Identificação de fontes públicas.

de fontes públicas. Dados de Identificação, Contacto e Início de Sessão de terceiros a quem aconselhou a partilhar os dados connosco (por exemplo, para iniciar sessão na sua conta LEGO ® , utilizando um jogo ou serviço de redes sociais de terceiros como o Epic Games ou o Facebook).

de terceiros a quem aconselhou a partilhar os dados connosco (por exemplo, para iniciar sessão na sua conta , utilizando um jogo ou serviço de redes sociais de terceiros como o Epic Games ou o Facebook). Dados de Identificação, Contacto e Transações de parceiros comerciais e de entretenimento, tais como Merlin Entertainments, vendedores e compradores do mercado BrickLink (incluindo avaliações e feedback públicos) LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers e parceiros de Lojas LEGO Certificadas.

de parceiros comerciais e de entretenimento, tais como Merlin Entertainments, vendedores e compradores do mercado BrickLink (incluindo avaliações e feedback públicos) LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers e parceiros de Lojas LEGO Certificadas. Dados de Acompanhamento das plataformas de terceiros, tais como plataformas de redes sociais ou motores de busca, ou websites, tais como websites ou aplicações de parceiros.

das plataformas de terceiros, tais como plataformas de redes sociais ou motores de busca, ou websites, tais como websites ou aplicações de parceiros. Dados de Redes Sociais das plataformas de redes sociais. Recebemos estas informações através do nosso fornecedor de informações externo.

das plataformas de redes sociais. Recebemos estas informações através do nosso fornecedor de informações externo. Dados de Avaliação e Feedback que possamos receber de plataformas de partilha de avaliações de terceiros ou outros terceiros.

que possamos receber de plataformas de partilha de avaliações de terceiros ou outros terceiros. Dados de Identificação e Contacto de familiares ou tutores legais. Como é que o LEGO Group utiliza os seus dados pessoais? Fins e bases legais do tratamento Aplicações LEGO ® , brinquedos conectados a aplicações e canais online A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos esses dados/como os utilizamos Base Legal se residir na UE/no EEE Utilizar uma aplicação LEGO ® , brinquedos conectados a aplicações ou canais online. Dados Técnicos

Dados de Utilização

Dados de Acompanhamento

Dados de Transações

Dados de Identificação

Dados de Perfil

Dados de Avaliações e Feedback

Dados de Fóruns

Dados de Marketing e Comunicações

Além disso, alguns dos Dados acima são recolhidos através de cookies nas nossas aplicações, brinquedos conectados a aplicações ou websites. Consulte a Secção 3 desta Política ou a nossa [Política de Cookies][5]

Se pretender configurar uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO (conta LEGO) para utilização nas nossas aplicações e canais online, tratamos determinados Dados de Identificação, Dados de Contacto e Dados de Perfil, que são fornecidos por si aquando do seu registo numa conta LEGO Insiders/conta LEGO ou da edição do seu perfil. Para otimizar a experiência do utilizador e a funcionalidade das nossas aplicações, brinquedos conectados a aplicações e canais online.

Para oferecer marketing personalizado, incluindo redirecionamento, para utilizadores maiores de idade.

Para medir a eficácia do nosso marketing em plataformas externas para utilizadores maiores de idade.

Para os utilizadores maiores de idade, para fornecer experiências e conteúdos personalizados do website com base nos dados que temos sobre si.

Para melhorar e personalizar a sua experiência nas nossas aplicações, websites e serviços (como o programa LEGO Insiders, www.bricklink.com e www.LEGO.com).

Para garantir que os conteúdos das nossas aplicações e websites estão otimizados para si e para o seu computador ou dispositivo.

Para permitir a sua participação em recursos interativos, quando o decidir fazer.

Para o ajudar a configurar uma conta LEGO Insiders/conta LEGO.

Para verificar e documentar que o criador de uma conta LEGO Insiders/conta LEGO não é uma criança menor de idade para consentimento digital.

Para conseguir gerar estatísticas e perspetivas com base nos Dados Agregados para entender o estado do nosso negócio e medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias e promoções.

Para oferecer aos utilizadores adultos marketing relevante quando se envolve connosco nos nossos canais e também através de canais de terceiros (p. ex., redes sociais, sites de pesquisa, mercados).

Para encontrar/recrutar potenciais novos clientes que se pareçam com os nossos clientes atuais.

Para detetar e responder a eventos de cibersegurança que têm como alvo contas de clientes, incluindo a prevenção de fraudes e abusos, e a redução dos riscos de apropriação de contas e/ou violações de dados.

Para ativar funcionalidades da comunidade, incluindo fóruns, avaliações e conteúdos gerados pelos utilizadores.

Para partilhar avaliações e feedback feitos nos nossos sites com terceiros para publicação em websites ou plataformas de terceiros. O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à utilização de cookies pela nossa parte (na medida em que seja fornecido esse consentimento).

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à oferta de uma experiência personalizada no website.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para partilhar os seus dados pessoais com plataformas externas para fins de atividades de remarketing, look-alike, supressão e atribuição.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de conseguirmos otimizar e melhorar as nossas aplicações e canais online, para serem o mais pertinentes possível para os nossos consumidores adultos nos nossos esforços de marketing tanto nos nossos canais como também através de canais de terceiros, para garantir que as nossas aplicações, brinquedos conectados a aplicações e websites estão a funcionar perfeitamente para os consumidores.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo em poder responder atempadamente a ameaças à privacidade e segurança relacionadas com a utilização das contas dos nossos clientes.

Execução do contrato (Art. 6(1)(b) do RGPD) – Quando a publicação de uma avaliação faz parte do serviço que prestamos (como é o caso quando oferecemos produtos, serviços ou entradas gratuitos em atrações em troca de uma avaliação), o tratamento da avaliação é necessário para a execução desse contrato;

ou

Interesses legítimos (Art. 6(1)(f) do RGPD) – Nós e os nossos parceiros comerciais temos um interesse legítimo em disponibilizar um fórum de feedback dos consumidores e avaliação transparente de produtos, serviços e atrações, e em permitir que a nossa comunidade e fóruns LEGO prosperem e que recebamos feedback com vista à melhoria do nosso negócio.

Atendimento de pedidos A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Efetue uma encomenda connosco ou com um vendedor externo no mercado BrickLink ® . Dados de Identificação e Dados de Contacto

Dados de Transações

Dados Financeiros

Dados de Litígios

Se pretender configurar uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO (conta LEGO) para utilização nas nossas aplicações e canais online, tratamos determinados Dados de Identificação, Dados de Contacto e Dados de Perfil, que são fornecidos por si aquando do seu registo numa conta LEGO Insiders ou da edição do seu perfil.

Insiders/conta LEGO (conta LEGO) para utilização nas nossas aplicações e canais online, tratamos determinados Dados de Identificação, Dados de Contacto e Dados de Perfil, que são fornecidos por si aquando do seu registo numa conta LEGO Insiders ou da edição do seu perfil. Dados de Transações

Dados Técnicos

Dados de Marketing e Comunicações Para o cumprimento do acordo de compra celebrado consigo, que inclui o tratamento e envio dos seus pedidos e a administração dos seus direitos para a devolução de produtos ou apresentar uma queixa.

Para estar em conformidade com a legislação relativa, p. ex., à retirada de produtos, à contabilidade e aos direitos do consumidor.

Para saber quem são os nossos compradores.

Para que possa armazenar os seus Dados de Pagamento, Dados de Identidade e Dados de Contacto ou similares para facilitar as compras futuras ou interações connosco.

Para realizar atividades de prevenção contra a fraude.

Para enviar-lhe mensagens de marketing. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, em relação ao nosso acordo mútuo de compra.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à nossa conformidade com a legislação relativa, p. ex., à retirada de produtos, à contabilidade e aos direitos do consumidor.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo em conhecer os nossos compradores e proporcionar-lhes uma experiência de compra consistente.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de impedir atividades fraudulentas em relação às compras realizadas nos nossos websites.

Consentimento, art. 6(1)(a), RGPD – para lhe enviar mensagens de marketing.

Apoio ao cliente A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Interagir com as nossas funções de apoio ao cliente incluindo através do nosso chatbot Dados de Identificação

Dados de Contacto

Dados de Transações

Dados de Utilização

Dados Técnicos e Informações sobre questões técnicas

Reclamações/questões sobre os produtos

Dados das Redes Sociais e outros comentários (p. ex., transmitidos através dos nossos canais de comunicação)

Dados de Avaliações e Feedback

Dados de Litígios

Dados de Verificação do Vendedor

Perguntas gerais

Outras informações ou conteúdos relacionados com o motivo da sua consulta Para lhe prestar apoio.

Para localizar os pedidos ou enviar-lhe reposições.

Para obter perspetivas sobre como podemos melhorar os nossos produtos, serviços e atrações.

Para agir de acordo com a lei aplicável e normas regulamentares quanto à resposta às reclamações dos consumidores.

Para cumprimento do acordo que celebramos consigo relativamente à sua compra.

Para lhe fornecer um chatbot como parte do nosso Serviço de Assistência ao Cliente. O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de otimizar os nossos serviços de assistência ao cliente e produtos, e prestar um excelente apoio aos nossos clientes.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à nossa conformidade com a legislação.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, em relação ao nosso acordo mútuo de compra.

Comunicações de Marketing Digital (por exemplo, e-mail, mensagens SMS, notificações push em mensagens de aplicações ou marketing eletrónico direto similar) A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Consentiu em receber uma ou mais das nossas comunicações de marketing digital em países onde o consentimento de optar por participar é legalmente requerido.

Não optou por não receber uma ou mais das nossas comunicações de marketing digital. Dados de Marketing e Comunicações

Dados de Identificação Necessários

Informação sobre que tipo de comunicação de marketing abre e como se envolve com o conteúdo, incluindo Dados de Acompanhamento e Dados de Utilização. Para podermos fazer-lhe chegar as nossas comunicações relevantes de marketing digital.

Para realizar estatísticas internas, obter perspetivas, otimizar e personalizar tanto o conteúdo como a forma como fazemos chegar a nossa newsletter de comunicações a quem a queira receber.

Para lhe oferecer marketing relevante com base nos seus interesses e preferências, quando se envolve connosco nos nossos canais de marca LEGO ® e também através de canais de terceiros (p. ex., redes sociais, sites de pesquisa, mercados).

e também através de canais de terceiros (p. ex., redes sociais, sites de pesquisa, mercados). Para encontrar/recrutar potenciais novos clientes que se pareçam com os nossos clientes atuais («semelhantes») ou garantir que os nossos clientes atuais não sejam alvo de mensagens de marketing irrelevantes («eliminação»). O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, que é proporcionado aquando da sua subscrição da comunicação de marketing.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para compreender a nossa eficácia de marketing fora dos nossos canais (p. ex., através das redes sociais, dos motores de busca ou mercados).

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, que nos permite dirigir-lhe marketing personalizado fora dos nossos canais de marca própria (por exemplo, através de redes sociais, motores de busca ou mercados).

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo em fornecer-lhe conteúdo relevante na mensagem de marketing que recebe, com base em informações reunidas de compradores e utilizadores no nosso website.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de obter estatísticas, para uso interno, para melhorar os nossos produtos e serviços.

Marketing impresso, incluindo catálogos, newsletters e outro marketing impresso A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Comprado no nosso website.

Não optou por não receber marketing impresso da nossa parte.

Solicitar de forma ativa que lhe seja enviado um catálogo LEGO ® .

. Permitir que um data broker externo lhe envie informações de marketing por correio normal. Dados de Marketing e Comunicações

Dados de Contacto e Identificação Necessários

Dados de Transações e Utilização Para lhe enviar o nosso marketing postal, incluindo catálogos.

Para partilhar com os nossos agregadores de dados e data brokers de terceiros para garantir que não lhe está a ser enviado um Catálogo LEGO ou outro marketing impresso LEGO por ambas as partes ao mesmo tempo (também denominado eliminação de dados) ou enviar o seu pedido de exclusão às partes (se forem responsáveis pelo tratamento dos seus dados pessoais).

Com base em dados agregados, compreender a relevância e eficácia do nosso marketing que lhe é dirigido para encontrar novos clientes semelhantes a si. O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para lhe enviar marketing impresso com produtos similares ao que adquiriu ou pesquisou (permitindo-lhe solicitar posteriormente a sua exclusão).

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para lhe enviar o marketing postal, incluindo catálogos, que nos solicitou expressamente.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para nos permitir utilizar outros dados que temos sobre si para adaptar especificamente o conteúdo do marketing postal, incluindo catálogos, que lhe enviamos.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em garantir uma boa experiência com a marca LEGO.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para compreender a eficácia geral de marketing do nosso marketing impresso em geral.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, ao utilizar os seus dados para melhor compreender as características e preferências dos nossos atuais clientes e usá-lo para encontrar novos clientes semelhantes a si.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para nos permitir utilizar outros dados que temos sobre si para adaptar especificamente o conteúdo do marketing postal, incluindo catálogos, que lhe enviamos.

Perspetivas e estatísticas, e administração da conta LEGO ® Insiders/conta LEGO A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Registar-se e utilizar uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO. Tratamos determinados Dados de Identificação, Dados de Contacto e Dados de Perfil, que são fornecidos por si aquando do seu registo para uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO ou da edição do seu perfil.

Insiders/conta LEGO ou da edição do seu perfil. Informações sobre o número do seu cartão LEGO Insiders.

Dados de Transações se tiver utilizado a inscrição no programa para membros LEGO Insiders/conta LEGO em relação às compras.

Informações recolhidas através de cookies (em consequência do seu consentimento pela utilização de cookies), incluindo Dados Técnicos, Dados de Acompanhamento e Dados de Utilização. Para podermos administrar a sua inscrição no programa para membros LEGO Insiders/conta LEGO e conceder-lhe acesso aos benefícios do acesso ao programa LEGO Insiders/conta LEGO.

Para podermos comunicar consigo sobre a sua inscrição no programa para membros LEGO Insiders.

Para ver como ganhou e gastou os seus pontos LEGO Insiders.

Para criar uma experiência personalizada quando tiver sessão iniciada na sua conta LEGO Insiders/conta LEGO, incluindo a apresentação de produtos que pensamos que poderá gostar.

Para gerar estatísticas e perspetivas com base nos Dados Agregados para melhorar o programa LEGO Insiders e para criar mais valor para os nossos compradores, consumidores e utilizadores BrickLink ® registados. Por exemplo, isto inclui a melhoria da seleção futura de recompensas e as alterações da política do programa LEGO Insiders. Fazemos isto para podermos avaliar e otimizar o estado do programa LEGO Insiders/serviços BrickLink e para administrar, desenvolver e comercializar o programa.

registados. Por exemplo, isto inclui a melhoria da seleção futura de recompensas e as alterações da política do programa LEGO Insiders. Fazemos isto para podermos avaliar e otimizar o estado do programa LEGO Insiders/serviços BrickLink e para administrar, desenvolver e comercializar o programa. Para lhe oferecer marketing relevante com base nos seus interesses e preferências, quando se envolve connosco nos nossos canais de marca LEGO e também através de canais de terceiros (p. ex., redes sociais, sites de pesquisa, mercados).

Para encontrar/recrutar potenciais novos clientes que se pareçam com os nossos clientes atuais («semelhantes») ou garantir que os nossos clientes atuais não sejam alvo de mensagens de marketing irrelevantes («eliminação»). 6(1)(b), RGPD, que é o nosso acordo celebrado consigo sobre a sua conta LEGO Insiders.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de lhe proporcionar informações pertinentes aquando da utilização das nossas plataformas.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à utilização de cookies pela nossa parte (na medida em que seja fornecido esse consentimento).

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em relação à geração de estatísticas e perspetivas com base nos Dados Agregados.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, ao utilizar os seus dados para melhor compreender as características e preferências dos nossos atuais clientes e usá-lo para encontrar novos clientes semelhantes a si.

O nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para compreender a nossa eficácia de marketing fora dos nossos canais (p. ex., através das redes sociais, dos motores de busca ou mercados).

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para nos permitir partilhar os seus dados com terceiros para lhe apresentar conteúdo de marketing relevante fora dos nossos próprios canais (remarketing ou supressão) ou encontrar outras pessoas semelhantes a si para apresentar esse conteúdo de marketing, por exemplo, através das redes sociais, motores de busca ou mercados.

Experiência personalizada e marketing da conta LEGO ® Insiders/conta LEGO A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Utilizar a sua conta LEGO ® Insiders/conta LEGO enquanto nos dá o seu consentimento para lhe fornecer conteúdos e experiências relevantes. Dados de Transações, Dados de Acompanhamento e Dados de Transações se tiver utilizado a sua inscrição no programa para membros LEGO Insiders/conta LEGO em relação às compras, incluindo informações sobre as páginas Web em que navega em LEGO.com e os produtos em que clica quando está com a sessão iniciada na sua conta LEGO Insiders/conta LEGO.

Informações sobre os e-mails ou outras mensagens de marketing que abriu e clicou.

Informações recolhidas através de cookies (em consequência do seu consentimento pela utilização de cookies), incluindo Dados Técnicos, Dados de Acompanhamento e Dados de Utilização.

Informações sobre os concursos ou sorteios em que participa.

Informações sobre os produtos que registou na sua conta LEGO Insiders. Para podermos personalizar automaticamente o nosso marketing e as suas experiências para si e para os seus interesses pessoais através da previsão das suas preferências com base nas suas informações pessoais, incluindo as informações relativas aos saldos de pontos Insiders, histórico de resgate de pontos LEGO Insiders, atividade do membro LEGO Insiders, histórico de compras, preferências de produtos, dados dos cookies de navegação online (se tiver optado em separado), dados da sua localização e quaisquer outras informações relacionadas com a sua conta LEGO Insiders. O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à análise avançada. O seu consentimento pode ser fornecido aquando da criação de uma conta LEGO Insiders ou ao aceitar o mesmo na página da sua conta LEGO Insiders.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação ao fluxo de personalização em LEGO.com.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à utilização de cookies pela nossa parte (na medida em que seja fornecido esse consentimento).

Concursos, sorteios, marketing e outras promoções A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Participar num concurso ou sorteio, ou receber comunicações da nossa parte sobre concursos, sorteios, campanhas ou promoções. Dados de Identificação

Dados de Contacto

Dados de Redes Sociais Para administrar os concursos e sorteios.

Para gerar estatísticas e perspetivas com base nos Dados Agregados para estabelecermos o estado do nosso negócio e das nossas campanhas e promoções.

Para entrar em contacto consigo se ganhar um prémio.

Cumprir os requisitos regulamentares. O seu consentimento, art. 6(1)(b), RGPD, que é o nosso acordo celebrado consigo sobre as condições do concurso ou sorteio.

O seu consentimento, art. 6(1)(f), RGPD em relação à geração de estatísticas e perspetivas com base nos Dados Agregados e quando temos de entrar em contacto consigo, caso ganhe um prémio.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD.

As redes sociais do LEGO Group A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Interaja com as redes sociais do LEGO Group (como a aplicação LEGO ® Play, o LEGO Insiders Club, a comunidade LEGO Insiders, o LEGO Ideas e as funcionalidades do BrickLink ® , como o programa BrickLink Studio, o Programa BrickLink Designer e os fóruns de discussão do BrickLink e BrickLink Studio). Informações que tenha disponibilizado, as quais poderão incluir comentários, imagens, designs, reações, partilha das publicações das nossas contas nas redes sociais ou outros conteúdos gerados pelo utilizador para utilizadores BrickLink: Dados de Avaliações e Feedback

Dados de Fóruns

Dados Técnicos

Dados de Acompanhamento

Dados de Utilização

Dados de Redes Sociais Para responder às suas perguntas.

Para moderar conteúdos e detetar comportamentos inadequados, de acordo com os requisitos da Lei dos Serviços Digitais, incluindo a moderação de conteúdos nos fóruns da comunidade BrickLink.

Para facilitar as discussões e interações da comunidade.

Para reportar e analisar o envolvimento do utilizador na plataforma.

Para lhe dar a oportunidade de ter influência sobre que novos produtos podemos lançar.

Para permitir que partilhe informações com outros utilizadores. Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em relação às respostas dadas às suas perguntas e aos relatórios e análises quanto ao envolvimento do utilizador.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à moderação de conteúdo e requisitos de verificação de idade segundo as leis aplicáveis, incluindo a Lei dos Serviços Digitais.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, que é o nosso acordo celebrado consigo relativamente ao fórum e mercado da comunidade BrickLink.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, que é o nosso acordo celebrado consigo sobre a atribuição dos direitos de propriedade intelectual.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à análise avançada e aos conteúdos que publica nas nossas redes sociais.

Redes sociais de terceiros A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Interagir com as funcionalidades das redes sociais de terceiros, tais como as funções de «Gosto».*



Interagir connosco ou dar a sua opinião sobre a nossa marca nas plataformas das redes sociais. Por exemplo, quando comenta as nossas publicações nas redes sociais ou dá a sua opinião sobre produtos/atividades LEGO ® noutras páginas ou publicações públicas. Dados de Redes Sociais, incluindo qualquer partilha de publicações nas nossas contas de redes sociais ou outro conteúdo gerado por utilizadores.

Dados de desempenho analítico quanto aos anúncios digitais e publicações nas redes sociais.

Dados de Redes Sociais

Dados de Perfil

Dados de Avaliações e Feedback Para reportar e analisar o envolvimento do utilizador com os conteúdos publicados na(s) plataforma(s).

Para lhe dar a oportunidade de ter influência sobre que novos produtos podemos lançar.

Para nos permitir reunir as mensagens que recebemos através das plataformas de redes sociais num sistema central, para que possamos responder aos indivíduos de forma mais eficiente, em consonância com a imagem e os valores da nossa marca.

Obter perspetivas para compreender a perceção da nossa marca e os dados demográficos das pessoas que interagem e dão a sua opinião sobre a nossa marca nas plataformas de redes sociais. Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em relação às análises e relatórios quanto ao envolvimento do utilizador e à pós-execução. *As plataformas das redes sociais poderão utilizar as informações pessoais recolhidas das contas das redes sociais do LEGO Group na sua plataforma para os seus próprios fins, conforme descrito nas suas próprias políticas de privacidade. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, quando necessário para obter informações sobre a perceção da nossa marca e das pessoas que interagem e dão a sua opinião em relação à nossa marca, e para fornecer um apoio ao cliente mais eficiente, em consonância com a imagem e os valores da nossa marca.

Transmissão em direto de eventos (na loja e online) A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Participar diretamente ou ser identificado de forma acidental entre o público ou no enquadramento de um evento com transmissão em direto.*



*As zonas estarão assinaladas de forma clara e iremos obter o consentimento das pessoas diretamente envolvidas. Transmissão de vídeo em direto do evento, que inclui as pessoas na zona de gravação. Dados de Identificação Dados de Contacto Dados de Acompanhamento Dados de Redes Sociais Para conseguir acolher eventos com transmissão em direto para interagir com os consumidores.

Permitir que os consumidores interajam connosco no chat em direto durante uma transmissão em direto.

Para verificar a identidade do vendedor e prevenir fraudes no mercado. Com o seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, em relação à sua participação direta nesses eventos com transmissão em direto.

Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, em relação às pessoas identificadas de forma acidental entre o público ou no enquadramento de um evento com transmissão em direto.

Monitorização de vídeo e recolha de imagens (nas lojas e outros espaços relevantes do LEGO Group) A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Visitar as nossas Lojas LEGO ® ou outra instalação acessível ao público do LEGO Group. Visite os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagens de vídeo das nossas instalações. Dados de Imagem ou Identidade Além disso, quando visitar os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers: Imagens de câmara de vigilância pessoal Detalhes dos números de matrícula dos veículos Dados biométricos (tecnologia de reconhecimento facial) Para impedir e documentar infrações penais, incluindo a entrada forçada, roubo, furto, agressão ou fraude e garantir a segurança e proteção dos colaboradores.

Para analisar o tráfego pedonal, o layout da loja e as ofertas de serviços na loja para permitir a melhor experiência de loja possível.

Para identificar a pessoa certa nas fotografias tiradas na atração. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, relativamente a impedir que ocorra uma violação da lei ou que sejam cometidos crimes nos espaços LEGO ® .

. Quando utilizamos dados biométricos, baseamo-nos no Artigo 9(2)(f) do RGPD, ou seja, o tratamento é necessário para a constituição, exercício ou defesa de direitos legais. Utilizar o nosso Mosaic Maker ou a nossa Fábrica de Minifiguras Imagens de vídeo das nossas instalações

Dados de Imagem ou Identidade Para permitir que o Mosaic Maker ou a Fábrica de Minifiguras criem a imagem ou etiqueta solicitada pelo consumidor. Execução do contrato, art. 6(1)(b), RGPD, para permitir a execução do serviço especificamente solicitado pelo consumidor. Pode utilizar os parques de estacionamento dos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Detalhes dos números de matrícula dos veículos

Reconhecimento Automático de Matrículas (RAM), que inclui: Alguns dos nossos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers têm um reconhecimento automático de matrículas para controlar a entrada nos nossos estacionamentos. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, em relação à gestão das entradas de automóveis nos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Explore as nossas atrações nos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagem Algumas atrações oferecem serviços de fotografia durante a sua visita, que podem ser adquiridos. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, na promoção e comercialização da nossa marca. Os visitantes têm a opção de comprar as suas próprias fotografias em determinadas atrações. Existem avisos nos locais onde os serviços fotográficos estão em funcionamento.

Parceiros comerciais e relações comerciais A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Estabelecer uma relação comercial connosco enquanto empresa ou pessoa singular. Dados de Identificação

Dados de Contacto

Dados de Transações

Dados de Perfil

Outras informações pessoais que nos forneça

Dados de Verificação do Vendedor Para poder gerir a relação comercial consigo ou com a sua empresa.

Para cumprir as nossas obrigações na relação comercial. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, em relação à nossa relação contratual mútua.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo é o de gerir a nossa relação consigo ou com a sua empresa. Escolha participar como vendedor no nosso mercado BrickLink ® online Dados de Identificação

Dados de Contacto

Dados de Transações

Dados de Perfil

Outras informações pessoais que nos forneça

Dados de Verificação do Vendedor Para realizar avaliações de risco automatizadas para transações no mercado. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD, em relação à nossa relação contratual mútua.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. O nosso interesse legítimo em prevenir fraudes, garantir a segurança da plataforma e realizar avaliações de risco para transações no mercado.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à nossa conformidade com a legislação relativa, por exemplo, à resolução de litígios e prevenção de fraudes.

Investigação A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Participar em estudos de investigação, grupos de reflexão ou outras investigações. Dados de Identificação

Dados de Contacto

Fotografias ou vídeos (se a investigação for realizada pessoalmente)

Dados de Avaliação e Feedback

Outras informações pessoais que nos forneça Para melhorar os nossos produtos e serviços atuais.

Para desenvolver e melhorar novos produtos e serviços. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), RGPD em relação ao comunicado de participantes no estudo de mercado.

Consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para qualquer utilização das respostas ao inquérito fornecidas pelo participante em marketing direto personalizado direcionado especificamente ao participante.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, para a utilização dos dados e informações recolhidos a nível agregado para desenvolver e/ou melhorar produtos e serviços novos ou existentes.

Interagir com os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers A sua ação O que recolhemos Por que recolhemos Base Legal se residir na UE/no EEE Visite os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers e os LEGOLAND Discovery Centers. Reserve pacotes VIP Dados de Identificação

Dados de Contacto

Outros dados pessoais que nos fornece (incluindo detalhes sobre ocasiões especiais, requisitos dietéticos, necessidades de acessibilidade e pedidos especiais). Para atender ocasiões especiais, requisitos dietéticos, necessidades de acessibilidade e pedidos especiais. Execução do contrato, art. 6(1)(b) do RGPD, em relação à prestação dos serviços que adquiriu.

Consentimento, art. 6(1)(a) do RGPD e art. 9(2)(a) do RGPD relativamente ao tratamento de quaisquer dados de categorias especiais que possa decidir partilhar connosco.

Apenas conservaremos os seus dados pessoais durante o período de tempo necessário para os fins para os quais os recolhemos, incluindo para os fins de satisfação de quaisquer requisitos legais, regulamentares, fiscais, contabilísticos ou de informação. Poderemos conservar os seus dados pessoais durante um período mais longo no caso de haver uma reclamação ou se razoavelmente considerarmos que é possível haver um litígio relacionado com a nossa relação consigo. Para determinar o período de tempo adequado de conservação dos dados pessoais, temos em consideração a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, os potenciais riscos de uma utilização ou divulgação não autorizada dos seus dados pessoais, os fins para os quais tratamos os seus dados pessoais e se podemos ou não alcançar esses fins por outros meios, e os requisitos legais, regulamentares, fiscais, contabilísticos ou outros aplicáveis. Utilização de Ferramentas de IA Utilizamos Ferramentas de IA para fins de eficiência empresarial e análise. A IA é utilizada: Para analisar e-mails/conteúdo que forneceu à LEGO, como sugestões de respostas que damos aos clientes e para ajudar a gerir o conteúdo internamente, como fornecer um resumo de um e-mail. Quando utilizada, todas as respostas podem ser visualizadas pela LEGO antes de serem enviadas e os dados pessoais são utilizados apenas de acordo com as finalidades originais para os quais foram fornecidos e/ou processados, em conformidade com este aviso.

Para direcionar os seus pedidos de suporte através do contacto inicial com um chatbot de suporte – iremos informá-lo quando estiver a interagir com um chatbot antes do início da comunicação.

Pela nossa cadeia de abastecimento supervisionada nas suas ofertas de produtos e serviços.

Para ajudar a compreender as suas preferências pessoais, podemos utilizar ferramentas de análise de IA para analisar a eficácia dos anúncios.

Para analisar e processar dados com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos.

Para analisar dados relacionados com o desempenho empresarial e iniciativas estratégicas.

Para automatizar processos nas nossas atrações a fim de melhorar a experiência dos visitantes (mas apenas em relação aos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers). Para lhe fornecer um chatbot como parte do nosso Serviço de Assistência ao Cliente. #### Utilização de Ferramentas de IA Internas para Fins de Resumo

Utilizamos ferramentas de inteligência artificial (IA) internas para ajudar os nossos colaboradores do Serviço de Assistência ao Cliente a resumir as interações com os clientes por telefone ou chat. Quando gravamos chamadas ou chats, essas ferramentas não gravam nem capturam chamadas ou chats em tempo real, mas após terminar uma chamada ou chat, a gravação da chamada telefónica ou das mensagens de chat podem ser inseridas na ferramenta de IA para criar um resumo. A ferramenta de IA é utilizada apenas para resumos e análises com o objetivo de melhorar a qualidade do nosso serviço, monitorizar o desempenho e apoiar a conformidade para com os nossos padrões. A ferramenta de IA não toma decisões automatizadas com efeitos legais ou outros semelhantes. Todas as decisões são tomadas pelos nossos consultores humanos.

Para chamadas telefónicas, fornecemos um aviso verbal no início de cada chamada informando que a chamada pode ser gravada e transcrita usando IA. Pode concordar pressionando 1 ou permanecendo na linha, ou renunciar pressionando 2. Para interações por chat, um aviso aparece no início da sessão informando que a conversa pode ser gravada e transcrita usando IA; ao continuar a usar o chat, concorda com esse tratamento. Com quem partilhará o LEGO Group os dados pessoais? Partilha de informações com as empresas do LEGO Group As nossas subsidiárias (as outras empresas no LEGO Group) podem, por vezes, precisar do acesso às suas informações para lhe prestar serviços em nosso nome ou em seu próprio nome. Os seus dados pessoais são necessários para podermos, ou para que as subsidiárias possam, executar as ações indicadas na tabela acima, incluindo a título de exemplo: Fornecer os produtos e serviços que solicitou

Entrar em contacto consigo sobre a sua conta ou transações

Enviar-lhe informações sobre os nossos sites, aplicações e políticas

Enviar-lhe mensagens de marketing direto

Enviar-lhe catálogos de produtos e outros materiais de marketing impressos

Tratar as informações que a subsidiária tenha sido formalmente autorizada a tratar em nosso nome, por exemplo, tratar de uma compra feita por si, gerir a sua conta LEGO ® e a atividade LEGO Insiders, e/ou gerir as suas preferências no nosso Centro de Preferências em LEGO.com ou nas nossas definições de cookies

e a atividade LEGO Insiders, e/ou gerir as suas preferências no nosso Centro de Preferências em LEGO.com ou nas nossas definições de cookies Relatórios, análises e investigação interna

Identificar, analisar e interromper quaisquer atividades que possam violar as nossas políticas ou infringir a lei. As transferências para as empresas do LEGO Group fora do Espaço Económico Europeu estão baseadas nas Regras Empresariais Vinculativas. Partilha de informações com outras empresas Consulte a nossa lista de categorias de terceiros de confiança com os quais podemos partilhar as suas informações abaixo. Divulgamos dados pessoais com terceiros/fornecedores nas seguintes categorias: Prestadores de serviços de TI. Recorremos a uma série de parceiros de confiança a nível mundial para a prestação de serviços de TI e de administração de sistemas, incluindo fornecedores de plataformas de mercado, tanto ao nível das nossas atividades direcionadas para o cliente e para os parceiros, como relativamente aos nossos sistemas de administração e TI internos.

Recorremos a uma série de parceiros de confiança a nível mundial para a prestação de serviços de TI e de administração de sistemas, incluindo fornecedores de plataformas de mercado, tanto ao nível das nossas atividades direcionadas para o cliente e para os parceiros, como relativamente aos nossos sistemas de administração e TI internos. Parceiros de tratamento e prestador de serviços de pagamento globais. Estes ajudam-nos a garantir um processo de pagamento seguro e eficiente, de forma online, nas nossas lojas ou através de faturação ou transferências monetárias e transações no mercado.

Estes ajudam-nos a garantir um processo de pagamento seguro e eficiente, de forma online, nas nossas lojas ou através de faturação ou transferências monetárias e transações no mercado. Parceiros de armazenamento em nuvem. Armazenamos os nossos e os seus dados em centros de dados seguros.

Armazenamos os nossos e os seus dados em centros de dados seguros. Prestadores de CDN. Utilizamos uma Rede de Distribuição de Conteúdos (Content Delivery Network, CDN) para otimizar o desempenho e a segurança do nosso site. Uma CDN ajuda a distribuir conteúdos de forma eficiente ao utilizar servidores localizados em diferentes localizações geográficas. Isso significa que, quando visita o nosso site, alguns dos seus dados (como o endereço IP e as informações do navegador) podem ser processados pelo nosso prestador de CDN para garantir a entrega rápida e confiável do nosso conteúdo.

Utilizamos uma Rede de Distribuição de Conteúdos (Content Delivery Network, CDN) para otimizar o desempenho e a segurança do nosso site. Uma CDN ajuda a distribuir conteúdos de forma eficiente ao utilizar servidores localizados em diferentes localizações geográficas. Isso significa que, quando visita o nosso site, alguns dos seus dados (como o endereço IP e as informações do navegador) podem ser processados pelo nosso prestador de CDN para garantir a entrega rápida e confiável do nosso conteúdo. Agências e parceiros de deteção e prevenção de fraudes. Estes colaboram com o LEGO Group para garantir que o LEGO Group não é alvo de fraudes e para assegurar a deteção e prevenção de fraude no mercado.

Estes colaboram com o LEGO Group para garantir que o LEGO Group não é alvo de fraudes e para assegurar a deteção e prevenção de fraude no mercado. Parceiros de armazenamento, embalagem, transporte e entrega. Estes ajudam-nos a fazer chegar os nossos produtos às mãos dos nossos clientes e parceiros comerciais.

Estes ajudam-nos a fazer chegar os nossos produtos às mãos dos nossos clientes e parceiros comerciais. Parceiros de impressão de catálogos, correspondência e envio postal. Estes ajudam-nos a garantir que os catálogos, as revistas ou outros materiais de marketing impressos cheguem até si.

Estes ajudam-nos a garantir que os catálogos, as revistas ou outros materiais de marketing impressos cheguem até si. Parceiros agregadores de dados e data brokers. Estes ajudam-nos a chegar a potenciais novos compradores com catálogos, revistas e outros suportes impressos ou online de marketing e publicidade. Também nos ajudam a impedir que, por exemplo, receba mais do que um catálogo LEGO ® ao mesmo tempo.

Estes ajudam-nos a chegar a potenciais novos compradores com catálogos, revistas e outros suportes impressos ou online de marketing e publicidade. Também nos ajudam a impedir que, por exemplo, receba mais do que um catálogo ao mesmo tempo. Parceiros de marketing e publicidade. Estes ajudam-nos a fornecer anúncios, promoções, sorteios, concursos e campanhas personalizadas sempre que interage com o LEGO Group através das nossas plataformas online, nas redes sociais, nas lojas físicas ou de qualquer outra forma. Também nos ajudam a encontrar novos potenciais compradores para o envio de mensagens de marketing (também denominados «semelhantes») ou a melhor garantir que não enviamos uma mensagem de marketing a compradores que não tenham interesse no produto ou serviço em questão (também denominado «eliminação»).

Estes ajudam-nos a fornecer anúncios, promoções, sorteios, concursos e campanhas personalizadas sempre que interage com o LEGO Group através das nossas plataformas online, nas redes sociais, nas lojas físicas ou de qualquer outra forma. Também nos ajudam a encontrar novos potenciais compradores para o envio de mensagens de marketing (também denominados «semelhantes») ou a melhor garantir que não enviamos uma mensagem de marketing a compradores que não tenham interesse no produto ou serviço em questão (também denominado «eliminação»). Parceiros B2B, incluindo a Merlin Entertainments, e parceiros das Lojas Certificadas LEGO ® . Ajudam-nos a operar as promoções, sorteios, concursos e campanhas, incluindo o programa de fidelidade LEGO ® Insiders ou Clube Familiar LEGO, assim como a fornecer anúncios personalizados e perspetivas dos compradores.

. Ajudam-nos a operar as promoções, sorteios, concursos e campanhas, incluindo o programa de fidelidade Insiders ou Clube Familiar LEGO, assim como a fornecer anúncios personalizados e perspetivas dos compradores. Parceiros das redes sociais e plataformas de pesquisa online. Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group nas plataformas onde se encontra e permitem-nos fornecer marketing personalizado dos nossos produtos, bem como nos proporcionam uma compreensão mais ampla de como os nossos compradores e consumidores interagem connosco através destas plataformas e dos parceiros, a perceção da nossa marca e os tipos de pessoas que interagem e dão a opinião sobre a nossa marca nas plataformas de redes sociais.

Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group nas plataformas onde se encontra e permitem-nos fornecer marketing personalizado dos nossos produtos, bem como nos proporcionam uma compreensão mais ampla de como os nossos compradores e consumidores interagem connosco através destas plataformas e dos parceiros, a perceção da nossa marca e os tipos de pessoas que interagem e dão a opinião sobre a nossa marca nas plataformas de redes sociais. Fornecedores externos que nos ajudam a prestar apoio ao cliente e a obter informações. Estes ajudam-nos a obter Dados das Redes Sociais, compreender a perceção da nossa marca, obter informações sobre as pessoas que interagem connosco e dão a opinião sobre a nossa marca nas redes sociais, além de nos ajudar a oferecer um apoio ao cliente mais eficiente.

Estes ajudam-nos a obter Dados das Redes Sociais, compreender a perceção da nossa marca, obter informações sobre as pessoas que interagem connosco e dão a opinião sobre a nossa marca nas redes sociais, além de nos ajudar a oferecer um apoio ao cliente mais eficiente. Fornecedores de inquéritos, questionários e análise de produtos. Estes ajudam-nos a receber o seu feedback, extremamente importante quanto à sua experiência LEGO ® .

Estes ajudam-nos a receber o seu feedback, extremamente importante quanto à sua experiência . Autoridades fiscais e alfandegárias, reguladores e outras autoridades a nível global. Estes requerem a comunicação das atividades de tratamento em determinadas circunstâncias.

Estes requerem a comunicação das atividades de tratamento em determinadas circunstâncias. Consultores profissionais. Incluindo advogados, banqueiros, auditores e agentes de seguros a nível global. Estes prestam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e de contabilidade ao LEGO Group, incluindo parceiros de combate ao branqueamento de dinheiro e verificação de identidade do cliente. Partilhamos dados com esses parceiros para realizar verificações de combate ao branqueamento de dinheiro e de identidade do cliente a todos os vendedores no BrickLink ® para garantir a conformidade com os regulamentos financeiros e prevenir atividades fraudulentas.

Estes prestam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e de contabilidade ao LEGO Group, incluindo parceiros de combate ao branqueamento de dinheiro e verificação de identidade do cliente. Partilhamos dados com esses parceiros para realizar verificações de combate ao branqueamento de dinheiro e de identidade do cliente a todos os vendedores no BrickLink para garantir a conformidade com os regulamentos financeiros e prevenir atividades fraudulentas. Parceiros de plataformas de jogos. Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group e associar a sua conta LEGO ® à conta da plataforma de jogos onde esta funcionalidade está disponível.

Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group e associar a sua conta à conta da plataforma de jogos onde esta funcionalidade está disponível. Parceiros do mercado online . Incluindo vendedores e compradores externos do BrickLink ® , processadores de pagamentos, serviços de resolução de litígios, moderadores de fóruns da comunidade e serviços de verificação de vendedores. Isso ajuda-nos a fazer com que o mercado e os serviços BrickLink ® funcionem, a facilitar transações entre compradores e vendedores, a verificar as identidades dos vendedores através da verificação de documentos, a resolver litígios de transações e a manter espaços comunitários seguros.

. Incluindo vendedores e compradores externos do BrickLink , processadores de pagamentos, serviços de resolução de litígios, moderadores de fóruns da comunidade e serviços de verificação de vendedores. Isso ajuda-nos a fazer com que o mercado e os serviços BrickLink funcionem, a facilitar transações entre compradores e vendedores, a verificar as identidades dos vendedores através da verificação de documentos, a resolver litígios de transações e a manter espaços comunitários seguros. Compradores e vendedores no mercado BrickLink ® . Partilhamos os seus dados com os vendedores para fins de atendimento de pedidos e, da mesma forma, os compradores podem ver as informações de contacto dos vendedores.

Partilhamos os seus dados com os vendedores para fins de atendimento de pedidos e, da mesma forma, os compradores podem ver as informações de contacto dos vendedores. Utilizadores dos fóruns. Se participar nos BrickLink ® Forums, qualquer informação que publicar estará disponível para todos os utilizadores dos fóruns, incluindo utilizadores públicos que não tenham sessão iniciada. Prestador de serviços de fotografia. - Quando anda uma das nossas atrações, utilizamos um prestador de serviços fotográficos fiável para capturar imagens da sua experiência. Outras utilizações e divulgações Também utilizaremos e divulgaremos os dados pessoais conforme consideremos necessário ou adequado: (a) para cumprir as leis aplicáveis (que poderão incluir leis que não sejam do país em que reside); (b) para responder a pedidos das autoridades públicas e governamentais (que poderão incluir autoridades que não sejam do país em que reside); (c) para colaborar com as autoridades de aplicação da lei; (d) para proteger os nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade, assim como em relação às nossas filiais, a si ou a outras partes. Além disso, utilizaremos, divulgaremos ou transferiremos os dados pessoais a um terceiro no caso de ocorrer alguma potencial ou efetiva reestruturação, fusão, venda, joint venture ou cessão. Transferências para países terceiros O LEGO Group opera globalmente e pode transferir dados pessoais para um local fora do país onde reside ou onde os serviços lhe são prestados.

O LEGO Group armazena todos os dados pessoais em servidores localizados no Espaço Económico Europeu («EEE»).

Sempre que necessário (por exemplo, para lhe prestar serviços), os dados pessoais podem ser transferidos para (ou acessíveis a partir de) locais que podem incluir o Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos e Hong Kong. Onde quer que os seus dados pessoais sejam transferidos, iremos garantir o mesmo nível de proteção para os seus dados pessoais sempre que forem tratados, implementando salvaguardas contratuais, técnicas e/ou organizativas adequadas.

Se transferirmos os seus dados pessoais para fora do EEE, garantiremos um nível semelhante de proteção dos seus dados pessoais, garantindo que se aplica, pelo menos, uma das seguintes condições; A Comissão Europeia determinar que há um nível adequado de proteção no país em questão; ou

As Regras Empresariais Vinculativas (BCR) estão implementadas (para transferências entre empresas); ou

As Cláusulas Contratuais-Tipo («cláusulas-tipo da UE») são utilizadas; ou

Aplicam-se exceções em situações especiais, tal como cumprir um contrato consigo ou o seu consentimento para a transferência específica.

SECÇÃO 3: COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES («COOKIES») Os cookies são pequenos ficheiros de dados que o seu navegador coloca no seu computador ou dispositivo. Os próprios cookies não contêm nem recolhem informações. No entanto, quando é lido por um servidor através do navegador, pode ajudar um website a fornecer um serviço mais intuitivo (por exemplo, ao memorizar compras anteriores ou detalhes da conta).

Para obter mais informações sobre os cookies e sobre como os pode gerir, leia a nossa [Política de Cookies][7] completa e a [Declaração de Cookies][8] ou clique nas suas definições de cookies em LEGO.com ou no jogo digital ou aplicação (conforme aplicável).

SECÇÃO 4: INFORMAÇÕES PARA OS PAIS Informações para os pais: como o LEGO Group trata os dados pessoais das crianças Manter as crianças em segurança online Estamos profundamente empenhados em nos certificarmos de que as crianças estão seguras online e temos em vigor processos de privacidade adicionais para garantir que os nossos fãs mais jovens estão seguros quando utilizam os nossos canais online. De facto, algumas funcionalidades possuem barreiras de idade para evitar a utilização acidental dessas funcionalidades por crianças. Também tomamos todos os cuidados razoáveis para garantir que não recolhemos, conservamos, utilizamos ou tratamos conscientemente informações pessoais de crianças que possam utilizar essas funcionalidades sem a devida autorização parental. Aderimos a um programa de segurança infantil digital que fiscaliza a nossa empresa anualmente para garantir que seguimos as regras na forma como interagimos com as crianças online. Quando se trata de dados pessoais, solicitamos o consentimento parental para qualquer pessoa com idade inferior a 16 anos (ou mais velha, em jurisdições onde as leis locais assim o exigem). Para usarem o BrickLink®, os utilizadores devem ter 18 anos (ou mais, em jurisdições onde as leis locais assim o exigem) para se registarem como compradores ou vendedores. Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a nossa Política de Privacidade, contacte-nos. Quando efetuamos o tratamento de informações pessoais de crianças, tomamos medidas adicionais para proteger a sua privacidade, incluindo: Certificar-nos de que informamos os pais sobre as informações pessoais que recolhemos, conservamos, utilizamos e tratamos das suas crianças e explicamos se partilhamos essas informações;

Cumprir requisitos legais ao solicitar o consentimento parental para recolher, utilizar e tratar os dados de uma criança e solicitar o consentimento para enviar às suas crianças informações sobre os nossos produtos e serviços;

Limitar como recolhemos, conservamos, utilizamos e tratamos informações pessoais de crianças, para que apenas sejam recolhidos os dados que são razoavelmente necessários para participar numa atividade online;

Conceder aos pais o acesso ou a opção de solicitar o acesso às informações pessoais que recolhemos das suas crianças, além de que os pais também podem solicitar que as informações pessoais das suas crianças sejam alteradas ou eliminadas. Recolha e utilização das informações de crianças Enquanto alguns dos nossos websites, canais e aplicações são concebidos a pensar em famílias e utilizadores de todas as idades, outros destinam-se a ser utilizados principalmente por crianças. Sempre que recolhemos informações pessoais de uma criança, apenas conservamos as informações durante o tempo necessário para a prestação de um serviço ou durante o qual o registo é legalmente exigido. Apesar de as crianças poderem decidir se partilham as suas informações connosco, existem funcionalidades dos nossos websites que não funcionam se estas não nos derem as suas informações. Quando as informações pessoais são necessárias para o funcionamento das funcionalidades, apenas solicitamos informações razoavelmente necessárias para participar na atividade. Estes são alguns exemplos de situações em que recolhemos dados de crianças: Quando as crianças se registam online. As crianças podem registar-se nos nossos websites para aceder a vários serviços, incluindo conteúdos, jogos e concursos. Durante o registo, podemos solicitar a uma criança que forneça o endereço de e-mail dos pais ou do tutor, assim como primeiro nome, sexo, data de nascimento, nome de utilizador e palavra-passe da criança. Utilizamos estas informações por motivos de notificação e segurança. Encorajamos vivamente as crianças a criar um nome de utilizador sem qualquer informação pessoal.

As crianças podem registar-se nos nossos websites para aceder a vários serviços, incluindo conteúdos, jogos e concursos. Durante o registo, podemos solicitar a uma criança que forneça o endereço de e-mail dos pais ou do tutor, assim como primeiro nome, sexo, data de nascimento, nome de utilizador e palavra-passe da criança. Utilizamos estas informações por motivos de notificação e segurança. Encorajamos vivamente as crianças a criar um nome de utilizador sem qualquer informação pessoal. Quando as crianças partilham conteúdos que criaram. Alguns dos nossos websites permitem que as crianças criem ou utilizem conteúdos. Dado que apenas algumas destas funcionalidades exigem informações pessoais da criança, nem todas as atividades exigem o consentimento de um pai ou tutor. Sempre que uma atividade possa potencialmente permitir que uma criança partilhe informações pessoais, vamos solicitar o «consentimento parental verificável» (que é um nível superior do consentimento parental) de um pai ou tutor. Exemplos de dados pessoais poderiam ser histórias, campos de texto livre, desenhos que permitiam a introdução livre de informações ou de texto, fotografias da criança, clipes de som, ficheiros de filmes ou qualquer tipo de conteúdo ou outros identificadores persistentes que claramente identificam a criança de alguma forma.

Alguns dos nossos websites permitem que as crianças criem ou utilizem conteúdos. Dado que apenas algumas destas funcionalidades exigem informações pessoais da criança, nem todas as atividades exigem o consentimento de um pai ou tutor. Sempre que uma atividade possa potencialmente permitir que uma criança partilhe informações pessoais, vamos solicitar o «consentimento parental verificável» (que é um nível superior do consentimento parental) de um pai ou tutor. Exemplos de dados pessoais poderiam ser histórias, campos de texto livre, desenhos que permitiam a introdução livre de informações ou de texto, fotografias da criança, clipes de som, ficheiros de filmes ou qualquer tipo de conteúdo ou outros identificadores persistentes que claramente identificam a criança de alguma forma. Quando as crianças participam em concursos e sorteios. Caso uma criança pretenda participar num concurso, solicitamos as informações pessoais de que necessitamos para que a criança participe. Normalmente, apenas solicitamos o primeiro nome da criança (para que nos seja possível diferenciar entre crianças da mesma família) e o endereço de e-mail de um pai ou tutor (para o cumprimento dos requisitos legais de notificação de um adulto responsável). Apenas vamos contactar os pais se a criança vencer o concurso ou sorteio, de forma a saber para onde enviar o prémio. Se o concurso exigir que a criança crie conteúdos para participar, poderemos necessitar de solicitar consentimento parental por e-mail, antecipadamente, para garantir que cumprimos os requisitos de privacidade para os conteúdos criados por crianças (consulte as informações acima relativas à criação de conteúdos por crianças). Sem o consentimento, as crianças não poderão participar nos nossos concursos.

Caso uma criança pretenda participar num concurso, solicitamos as informações pessoais de que necessitamos para que a criança participe. Normalmente, apenas solicitamos o primeiro nome da criança (para que nos seja possível diferenciar entre crianças da mesma família) e o endereço de e-mail de um pai ou tutor (para o cumprimento dos requisitos legais de notificação de um adulto responsável). Apenas vamos contactar os pais se a criança vencer o concurso ou sorteio, de forma a saber para onde enviar o prémio. Se o concurso exigir que a criança crie conteúdos para participar, poderemos necessitar de solicitar consentimento parental por e-mail, antecipadamente, para garantir que cumprimos os requisitos de privacidade para os conteúdos criados por crianças (consulte as informações acima relativas à criação de conteúdos por crianças). Sem o consentimento, as crianças não poderão participar nos nossos concursos. Quando as crianças recebem e-mails nossos. Poderá ser necessário solicitar os dados de contacto de uma criança (incluindo o seu endereço de e-mail) para que nos seja possível responder a uma pergunta que nos tenha colocado. Se for necessário contactar a criança uma segunda vez, por exemplo, para responder a perguntas adicionais, solicitamos um endereço de e-mail de um dos pais ou de um tutor. Posteriormente, apenas conservaremos as informações de contacto online da criança durante o tempo que demorarmos a dar resposta ao seu pedido e não utilizaríamos as informações para outro fim. Se alguma vez precisarmos das informações de contacto online de uma criança para comunicação contínua, solicitaremos o endereço de e-mail de um dos pais ou tutor com a maior brevidade possível, para que nos seja possível manter o adulto informado sobre os dados que recolhemos e para dar aos pais a opção de nos solicitar a interrupção da recolha de dados. Os pais ou tutores podem optar ativamente por não participar em quaisquer comunicações que decorram entre nós e a sua criança, a qualquer momento, ao seguir as instruções para anular a subscrição em cada comunicação (se existir mais do que um tipo de comunicação, o adulto poderá necessitar de optar ativamente por não utilizar cada uma individualmente). Alternativamente, podem contactar a nossa equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da LEGO ® .

Poderá ser necessário solicitar os dados de contacto de uma criança (incluindo o seu endereço de e-mail) para que nos seja possível responder a uma pergunta que nos tenha colocado. Se for necessário contactar a criança uma segunda vez, por exemplo, para responder a perguntas adicionais, solicitamos um endereço de e-mail de um dos pais ou de um tutor. Posteriormente, apenas conservaremos as informações de contacto online da criança durante o tempo que demorarmos a dar resposta ao seu pedido e não utilizaríamos as informações para outro fim. Se alguma vez precisarmos das informações de contacto online de uma criança para comunicação contínua, solicitaremos o endereço de e-mail de um dos pais ou tutor com a maior brevidade possível, para que nos seja possível manter o adulto informado sobre os dados que recolhemos e para dar aos pais a opção de nos solicitar a interrupção da recolha de dados. Os pais ou tutores podem optar ativamente por não participar em quaisquer comunicações que decorram entre nós e a sua criança, a qualquer momento, ao seguir as instruções para anular a subscrição em cada comunicação (se existir mais do que um tipo de comunicação, o adulto poderá necessitar de optar ativamente por não utilizar cada uma individualmente). Alternativamente, podem contactar a nossa equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da . Quando as crianças recebem notificações push da aplicação. Muitas aplicações enviam “notificações push” para os dispositivos ou telemóveis dos seus clientes para os informar sobre atualizações (por vezes, mesmo quando a aplicação não está em utilização). Algumas das nossas aplicações são concebidas para ser utilizadas por crianças. Solicitamos às crianças que forneçam o endereço de e-mail de um dos seus pais ou tutor, para que nos seja possível informar o adulto sobre o pedido da sua criança, antes de enviarmos notificações push às crianças a partir das nossas aplicações. Não associamos o identificador do dispositivo a nenhuma informação pessoal sem consentimento parental. Caso pretenda que a sua criança deixe de receber notificações push a partir de uma das nossas aplicações, poderá alterar as definições no respetivo dispositivo a qualquer momento.

Muitas aplicações enviam “notificações push” para os dispositivos ou telemóveis dos seus clientes para os informar sobre atualizações (por vezes, mesmo quando a aplicação não está em utilização). Algumas das nossas aplicações são concebidas para ser utilizadas por crianças. Solicitamos às crianças que forneçam o endereço de e-mail de um dos seus pais ou tutor, para que nos seja possível informar o adulto sobre o pedido da sua criança, antes de enviarmos notificações push às crianças a partir das nossas aplicações. Não associamos o identificador do dispositivo a nenhuma informação pessoal sem consentimento parental. Caso pretenda que a sua criança deixe de receber notificações push a partir de uma das nossas aplicações, poderá alterar as definições no respetivo dispositivo a qualquer momento. Quando recolhemos informações de localização. Alguns dos nossos websites, canais e aplicações são concebidos para crianças. Antes da recolha de informações sobre o nome da rua, endereço ou coordenadas de uma criança, solicitamos o consentimento por parte de um pai ou tutor através de e-mail. Isto deve-se ao facto de essas informações nos permitirem identificar uma criança específica. Por outro lado, não necessitamos de consentimento parental para recolher informações sobre a cidade, país ou região de uma criança, desde que estas não estejam diretamente associadas a uma criança específica. A razão para tal é que este tipo de informações genéricas não nos permitirão identificar uma criança específica. Caso pretenda que interrompamos a recolha deste tipo de informações de localização, poderá, a qualquer momento, ajustar as definições no dispositivo que a criança utiliza. Alternativamente, contacte a equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da LEGO ® .

Alguns dos nossos websites, canais e aplicações são concebidos para crianças. Antes da recolha de informações sobre o nome da rua, endereço ou coordenadas de uma criança, solicitamos o consentimento por parte de um pai ou tutor através de e-mail. Isto deve-se ao facto de essas informações nos permitirem identificar uma criança específica. Por outro lado, não necessitamos de consentimento parental para recolher informações sobre a cidade, país ou região de uma criança, desde que estas não estejam diretamente associadas a uma criança específica. A razão para tal é que este tipo de informações genéricas não nos permitirão identificar uma criança específica. Caso pretenda que interrompamos a recolha deste tipo de informações de localização, poderá, a qualquer momento, ajustar as definições no dispositivo que a criança utiliza. Alternativamente, contacte a equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da . Quando recolhemos «identificadores persistentes». De modo a fornecermos aos visitantes dos nossos canais uma experiência online mais relevante e personalizada, recolhemos determinados tipos de informações (por exemplo, informações sobre endereços IP, identificador de dispositivo móvel, navegadores, fornecedores de serviço de Internet, páginas de referência, páginas de saída, frequência de visitantes, sistemas operativos, carimbos de data/hora e dados de cliques). Recolhemos estas informações através de tecnologias como cookies, píxeis, cookies de flash, web beacons e outros identificadores exclusivos (que se encontram definidos na secção de Cookies da presente Política de Privacidade). Poderemos ser nós mesmos a recolher estas informações ou poderemos solicitar a um terceiro que efetue o tratamento dos dados em nosso nome. Utilizamos estes dados para fornecer às crianças acesso a atividades e funcionalidades online, personalizar conteúdos, melhorar os nossos canais online, analisar o desempenho do nosso canal online e criar relatórios anónimos. Caso venha a ser necessário recolher dados pessoais de crianças por qualquer motivo, solicitaremos antecipadamente o consentimento dos pais ou tutores das mesmas. Na nossa Política de Cookies e na [Declaração de Cookies], poderá encontrar uma lista de operadores terceiros que recolhem «identificadores persistentes» nos nossos sites e nas nossas aplicações11. Solicitação de consentimento parental Utilizamos diferentes tipos de consentimento parental de acordo com o tipo de dados de crianças que estamos a tratar e para que fim os estamos a tratar.





Solicitação de consentimento parental por e-mail

Se precisarmos de recolher as informações pessoais de uma criança para a prestação de um serviço solicitado pela criança, solicitaremos o consentimento parental de acordo com os requisitos legais (por exemplo, COPPA para os EUA e RGPD para a UE). Enviaremos um e-mail aos pais ou tutores da criança onde é explicado quais são as informações que iremos recolher, como planeamos utilizá-las e a solicitar que os pais aceitem ou rejeitem o seu consentimento. Se não recebermos o consentimento parental dentro de um período de tempo razoável, eliminaremos todas as informações que recolhemos sobre a criança, incluindo as informações de contacto de adultos que obtivemos para solicitar o consentimento.





Solicitação de “consentimento parental verificado”

Se uma criança pretender partilhar informações pessoais publicamente ou com um terceiro através de um dos nossos websites ou experiências digitais, solicitaremos um consentimento parental de nível mais elevado do que o pedido por e-mail descrito acima. Poderemos solicitar a verificação por cartão de crédito ou outro método de pagamento (com a aplicação de uma taxa nominal), ou uma revisão da identificação do progenitor emitida pelo Estado.





E se os pais ou tutores não foram contactados para obter o consentimento?

Se uma criança com idade inferior a 16 anos (ou mais, em países onde a lei assim o exige) aceder a um canal online concebido para crianças utilizando um portal de verificação de idade, iremos enviar um e-mail aos respetivos pais ou tutores, antes de recolhermos quaisquer informações pessoais da criança. Se achar que a sua criança participa numa atividade online que recolhe as suas informações pessoais e nenhum dos pais/tutores tiver recebido um e-mail a solicitar o seu consentimento, contacte-nos. Não utilizaremos os endereços de e-mail fornecidos no âmbito do consentimento parental para quaisquer outros fins, exceto caso o adulto tenha expressamente aceite receber e-mails de marketing ou participado numa atividade que permita o contacto através de e-mail. Controlos e escolhas parentais Os pais ou tutores poderão, em qualquer momento, recusar a autorização para utilizarmos e recolhermos mais informações pessoais da respetiva criança. Os pais ou tutores poderão solicitar que eliminemos dos nossos registos as informações pessoais recolhidas associadas à conta da respetiva criança. Uma vez que alguns serviços requerem informações pessoais, a eliminação dos registos de uma criança poderá fazer com que uma conta, inscrição ou serviço fique indisponível para a criança no futuro.

Se a criança possuir uma conta LEGO® registada, os pais ou tutores poderão aceder, alterar ou eliminar as informações pessoais recolhidas sobre a respetiva criança da seguinte forma: Ao utilizar o nome de utilizador e palavra-passe da criança para iniciar sessão na conta LEGO da mesma; ou

ao entrar em contacto com a nossa equipa do Serviço de Assistência ao Cliente LEGO Se preferir contactar-nos, indique-nos o nome de utilizador da criança, assim como o seu próprio número de telefone e endereço de e-mail. Teremos de confirmar a sua identidade enquanto pai ou tutor da criança antes de lhe conceder acesso às informações pessoais da mesma. Responderemos ao seu pedido dentro de um prazo razoável.