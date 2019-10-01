Política de Privacidade, incluindo atualizações de dados
Política de Privacidade
Última Modificação: 27 de fevereiro de 2026
Índice
SECÇÃO 1: LEI RELATIVA À PRIVACIDADE DE DADOS E OS SEUS DIREITOS DIGITAIS
Do que trata a presente Política?
Bem-vindo à nossa Política de Privacidade! É ótimo que queira saber mais sobre como mantemos as suas informações seguras. Esta política vai dar-lhe informações sobre como tratamos os seus dados pessoais quando visita ou utiliza os nossos serviços ou as nossas aplicações (apps). A Política de Privacidade também o informa sobre os seus direitos de privacidade e como a lei o protege. Por fim, esta Política de Privacidade abrange as nossas atividades de recolha de dados online e offline, incluindo os dados pessoais que poderemos recolher através dos nossos diferentes canais, tais como websites, aplicações, redes sociais de terceiros, lojas, pontos de venda e eventos.
Esta é a nossa Política de Privacidade geral. Para algumas jurisdições, são aplicadas disposições adicionais específicas do país/estado. Se for dos Estados Unidos, também deve consultar o nosso aviso Informações Importantes para Residentes nos EUA e a adenda Direitos de Privacidade ao abrigo das Leis Estaduais dos EUA para obter informações relacionadas às leis de privacidade estaduais dos EUA.
Por outras palavras, se estiver à procura de mais informações sobre como recolhemos, armazenamos, utilizamos e partilhamos os seus dados pessoais, este é o lugar correto!
Quem é o responsável pelos seus dados pessoais?
O LEGO Group é constituído por várias entidades legais diferentes distribuídas pelo mundo. Pode ler mais sobre o LEGO Group aqui https://www.LEGO.com/aboutus.
Esta Política de Privacidade é emitida em nome de todas as empresas do LEGO Group, nas quais a LEGO System A/S é a controladora de dados (a responsável e encarregada dos dados) ou nas quais o utilizador contrata diretamente com uma entidade local do LEGO Group, sendo essa entidade do LEGO Group a controladora de dados, exclusivamente em relação a esse contrato. Para efeitos da presente Política de Privacidade, a utilização de «nós» ou «nosso/nossa/nossos/nossas» nesta Política refere-se à LEGO System A/S e à entidade local do LEGO Group com a qual o utilizador celebra diretamente o contrato.
Nomeámos um encarregado da proteção de dados («EPD») que será responsável por supervisionar questões referentes a esta Política de Privacidade. Se tiver alguma pergunta sobre esta Política, contacte-nos. Também pode enviar uma carta para o EPD através de:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dinamarca
A/C: EPD
Inclua o seu nome e país a que diz respeito a sua consulta.
Geralmente, respondemos no prazo de 30 dias, a menos que um prazo de resposta mais curto seja exigido pelas leis de privacidade do seu país de residência, caso em que respeitaremos esse prazo de resposta.
Se alterarmos a forma como tratamos os seus dados pessoais, atualizaremos a presente Política de Privacidade. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações nas nossas práticas e na presente Política de Privacidade em qualquer momento. Por conseguinte, consulte com frequência a nossa Política de Privacidade para confirmar se há alguma atualização ou alteração.
Os seus direitos de privacidade
Dependendo do país onde reside, enquanto titular dos dados pode ter os seguintes direitos em relação aos dados pessoais que detemos sobre si:
-
Solicitar acesso aos seus dados pessoais. Tem o direito de aceder aos dados pessoais que conservamos sobre si. Em muitos casos, estas informações já lhe são apresentadas nos serviços online que lhe prestamos. No entanto, o seu direito de acesso poderá ser limitado pela legislação, proteção da privacidade de outra pessoa e tendo em consideração as avaliações internas, os segredos comerciais, os conhecimentos e as práticas comerciais do LEGO Group.
-
Solicitar a correção de dados incorretos ou incompletos. Se os seus dados pessoais na nossa posse estiverem incorretos ou incompletos, tem o direito de que os seus dados sejam corrigidos, com as limitações estabelecidas pela legislação.
-
Solicitar o apagamento. Tem o direito de solicitar o apagamento dos seus dados quando:
-
os dados pessoais deixarem de ser necessários em relação aos fins para os quais foram recolhidos ou de outra forma tratados;
-
retirar o seu consentimento para o tratamento e não houver qualquer outra razão legítima para o tratamento;
-
se opuser ao tratamento e não houver qualquer causa justificada para continuar o tratamento;
-
ou o tratamento for ilegal
Tenha em consideração que, em determinadas circunstâncias, poderemos ter de conservar alguns dos seus dados pessoais depois de ter solicitado o apagamento para cumprir as nossas obrigações legais ou contratuais. Também poderemos estar autorizados pela legislação aplicável a conservar os seus dados pessoais para satisfazer as nossas necessidades comerciais.
-
Limitação do tratamento dos dados pessoais. Se contestar a correção dos dados que temos registados sobre si ou a legalidade do tratamento, ou se se tiver oposto ao tratamento dos dados em conformidade com o seu direito de oposição, poderá solicitar-nos a limitação do tratamento destes dados. O tratamento apenas estará limitado ao armazenamento, até ser possível estabelecer a correção dos dados ou confirmar se os nossos interesses legítimos se sobrepõem aos seus interesses. Mesmo que o tratamento dos seus dados tenha sido limitado conforme supramencionado, o LEGO Group poderá tratar os seus dados de outra forma, se for necessário, para intentar uma ação legal ou tratar os dados previamente recolhidos, se tiver dado o seu consentimento.
-
Oposição ao tratamento com base no nosso interesse legítimo. Pode opor-se sempre ao tratamento dos seus dados pessoais com base num interesse legítimo. Se estivermos a tratar os seus dados para fins de marketing direto e estabelecimento de perfis em relação a esse marketing, a sua oposição será sempre sustentada. Quanto às oposições ao tratamento para outros fins, realizaremos uma avaliação dos interesses legítimos e consideraremos se apoiaremos ou não a sua oposição.
-
Portabilidade dos dados. Tem o direito de receber os dados pessoais que nos tenha fornecido num formato de leitura ótica. Este direito aplica-se aos dados pessoais apenas tratados por meios automatizados e com base no consentimento ou no cumprimento de um contrato.
-
Outros direitos. Tem o direito de apresentar uma denúncia à Agência de Proteção de Dados Dinamarquesa se não estiver satisfeito com a forma como tratamos os seus dados pessoais. Poderá encontrar as informações de contacto da Agência de Proteção de Dados Dinamarquesa em www.datatilsynet.dk. Se estiver numa jurisdição fora da Dinamarca, tem o direito de apresentar uma reclamação junto de uma autoridade de proteção de dados ou outra autoridade competente no país onde reside. Pode contactar-nos para mais detalhes. Se tiver alguma dúvida sobre esta Política ou pretenda apresentar uma reclamação sobre o tratamento dos seus dados pessoais, entre em contacto connosco.
Se for residente nos EUA, consulte a nossa adenda sobre Direitos de Privacidade ao abrigo das Leis Estaduais dos EUA para saber mais sobre os direitos que pode ter ao abrigo das leis de privacidade estaduais dos EUA.
SECÇÃO 2: DADOS PESSOAIS
Que dados pessoais são recolhidos pelo LEGO Group?
Os dados pessoais são qualquer informação sobre uma pessoa que sirva para identificar essa pessoa. Poderemos recolher, utilizar, armazenar e transferir diferentes tipos de dados pessoais sobre si que agrupámos da seguinte forma:
- Dados de Identificação, o que inclui o nome, apelido, nome de utilizador ou identificador único similar, estado civil, cargo, data de nascimento e sexo.
- Dados de Contacto, o que inclui o endereço de faturação, endereço de entrega, endereço de e-mail e números de telefone ou dados de contacto semelhantes.
- Dados Financeiros, o que inclui os dados da conta bancária e do cartão de pagamento.
- Dados de Transações, o que inclui detalhes sobre pagamentos recebidos e efetuados por si e outros detalhes sobre produtos e serviços que tenha adquirido a nós (ou, no caso de www.bricklink.com, de nós ou de outros na plataforma BrickLink ), serviços solicitados por si, bem como recompensas e/ou benefícios solicitados ou utilizados por si.
- Dados de Verificação do Vendedor (se optar por participar no nosso mercado BrickLink online), que incluem documentos de identificação emitidos pelo governo e documentos de registo de empresa necessários para o novo procedimento de verificação do vendedor.
- Dados Técnicos, que incluem o endereço de protocolo da Internet (IP), os seus dados de início de sessão, versão e tipo de navegador, local e definição do fuso horário, versões e tipos de plug-in do navegador, plataforma e sistema operativo, ID de utilizador, ID de MAC e outras tecnologias nos dispositivos que utiliza para aceder a este website, aplicação ou experiência digital.
- Dados de Perfil, que incluem o seu nome de utilizador, palavra-passe e interesses.
- Dados de Utilização, que incluem informações sobre como utiliza o nosso website, produtos e serviços.
- Dados de Marketing e Comunicação, que incluem as suas preferências quanto à receção dos nossos anúncios e de terceiros que sejam nossos parceiros, ao interesse e à participação em sorteios e outros concursos, e às suas preferências de comunicação.
- Dados de Redes Sociais que incluem informações sobre as suas interações connosco nas plataformas das redes sociais (por exemplo, quando gosta ou comenta as nossas publicações, ou nos identifica num comentário), bem como os seus comentários e feedback em relação à nossa marca que publica em páginas públicas nas plataformas das redes sociais. Também recolhemos informações do seu perfil público nas plataformas de redes sociais relevantes, como o seu nome de utilizador, imagem de perfil e dados demográficos, como idade e sexo.
- Dados de Acompanhamento, que incluem os dados sobre as páginas que visitou antes ou depois de aceder aos nossos websites, assim como a forma como interage com e-mails ou outras mensagens que lhe enviamos (por exemplo, se abriu ou apagou o e-mail) ou clicou num anúncio sobre os nossos produtos ou serviços nas redes sociais ou noutras plataformas.
- Dados de Avaliação e Feedback, que incluem avaliações e classificações públicas entre 1) compradores e vendedores no mercado BrickLink, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros visitantes, 2) avaliações e classificações de produtos e serviços em sites LEGO.com e nos websites dos LEGOLANDLEGO Discovery Center, as quais estão associadas às respetivas contas e disponíveis para outros utilizadores e visitantes, bem como 3) outros dados recolhidos através de painéis de discussão, pesquisas de utilizadores e eventos LEGO. Discovery Center e
- Dados de Litígios, que incluem litígios privados relacionados com transações e enviados por compradores e vendedores, incluindo todas as comunicações e registos de ações relacionados com estes litígios.
- Dados de Fóruns, que incluem informações publicadas em comunidades como, por exemplo, o Ambassador Network, BrickLink Forums e Gallery, que são consideradas informações públicas.
Também recolhemos, utilizamos e partilhamos Dados Agregados, tais como dados estatísticos ou demográficos para qualquer fim. Os Dados Agregados poderiam derivar dos seus dados pessoais, mas não são considerados dados pessoais porque estes dados não revelarão direta ou indiretamente a sua identidade. Por exemplo, poderemos agregar os seus Dados de Utilização para calcular a percentagem de utilizadores que acedem a um recurso específico do website. No entanto, se combinarmos ou associarmos os Dados Agregados com os seus dados pessoais para que, direta ou indiretamente, o possam identificar, trataremos os dados combinados como dados pessoais que serão utilizados em conformidade com a presente Política de Privacidade.
Utilizamos Dados Pseudonimizados de modo a minimizar o impacto na sua privacidade.
A pseudonimização é um método que substitui ou remove informação que identifique um indivíduo no conjunto de dados, mas permite que o responsável pelo tratamento de dados ou um terceiro volte a identificar os dados pessoais mediante esforço razoável. É importante estar consciente de que, ao contrário da anonimização, a pseudonimização não remove todas as informações de identificação dos dados, mas reduz a associação de um conjunto de dados à identidade de um indivíduo.
Não recolhemos proativamente quaisquer Categorias Especiais de Dados Pessoais sobre si (isto inclui detalhes sobre a sua raça ou etnia, crenças religiosas ou filosóficas, vida sexual, orientação sexual, opiniões políticas, filiação sindical, informações sobre a sua saúde, ou informações genéticas, dados biométricos para fins de identificação, ou informações sobre condenações e delitos). No entanto, quando visitar ou interagir connosco ao planear uma visita aos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers, poderá decidir partilhar Categorias Especiais de Dados Pessoais, tais como requisitos dietéticos ou necessidades de acessibilidade, para que possamos proporcionar-lhe a melhor experiência possível.
Se não nos fornecer os dados pessoais necessários (informá-lo-emos quando isto ocorra, por exemplo, ao tornar estas informações claras nos nossos formulários de registo), é possível que não consigamos fornecer-lhe os nossos produtos e/ou serviços.
Como é que o LEGO Group recolhe os seus dados pessoais?
Recolhemos dados pessoais das seguintes fontes:
- Websites, o que inclui quaisquer websites operados pelo ou para o LEGO Group, incluindo sites sob o nosso domínio/URL e mini-sites que gerimos em redes sociais de terceiros, tal como o Facebook.
- Aplicações/jogos móveis, o que inclui as aplicações ou jogos móveis operados pelo ou para o LEGO Group, tais como aplicações para smartphone.
- Brinquedos Conectados a Aplicações, que incluem brinquedos que se conectam a uma aplicação através de um protocolo sem fios ou cabo fabricado pelo ou para o LEGO Group.
- Mensagens de e-mail, texto e outras mensagens eletrónicas, o que inclui comunicações eletrónicas entre si e o LEGO Group.
- Serviço de Assistência ao Cliente, o que inclui chamadas ou conversas online com o pessoal do nosso Serviço de Assistência ao Cliente.
- Lojas, o que inclui as lojas geridas pelo ou para o LEGO Group.
- LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers.
- Formulários de registo online, o que inclui o registo da conta LEGO Insiders/conta LEGO e subscrições LEGO Magazine e procedimentos de verificação de vendedor do BrickLink.
- Formulários de registo offline, o que inclui formulários de registo impressos e similares que recolhemos, por exemplo, através do correio postal, demonstrações na loja, concursos e outras promoções, ou eventos.
- Concursos, inquéritos e sorteios online para os consumidores.
- O nosso programa LEGO Insiders incluindo as suas atividades no programa.
- Investigação, na qual poderá participar, assim como os seus filhos, tanto pessoalmente como online.
- Funcionalidades de Avaliação e Feedback nos nossos websites, fóruns, aplicações ou nas nossas lojas ou atrações que optou fazer ou participar.
Dados pessoais que o LEGO Group poderá recolher de terceiros
Poderemos receber dados pessoais sobre si a partir de várias fontes de terceiros e públicas, conforme estabelecido abaixo:
- Dados Técnicos das seguintes partes:
- prestadores de serviços de análise;
- redes de publicidade; e
- prestadores de informação de pesquisa.
- Dados de Contacto, Financeiros e de Transações de prestadores de serviços técnicos, de pagamento e de entrega.
- Dados de Contacto e Identificação de agregadores de dados ou data brokers.
- Dados de Contacto e Identificação de fontes públicas.
- Dados de Identificação, Contacto e Início de Sessão de terceiros a quem aconselhou a partilhar os dados connosco (por exemplo, para iniciar sessão na sua conta LEGO, utilizando um jogo ou serviço de redes sociais de terceiros como o Epic Games ou o Facebook).
- Dados de Identificação, Contacto e Transações de parceiros comerciais e de entretenimento, tais como Merlin Entertainments, vendedores e compradores do mercado BrickLink (incluindo avaliações e feedback públicos) LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers e parceiros de Lojas LEGO Certificadas.
- Dados de Acompanhamento das plataformas de terceiros, tais como plataformas de redes sociais ou motores de busca, ou websites, tais como websites ou aplicações de parceiros.
- Dados de Redes Sociais das plataformas de redes sociais. Recebemos estas informações através do nosso fornecedor de informações externo.
- Dados de Avaliação e Feedback que possamos receber de plataformas de partilha de avaliações de terceiros ou outros terceiros.
- Dados de Identificação e Contacto de familiares ou tutores legais.
Como é que o LEGO Group utiliza os seus dados pessoais?
Fins e bases legais do tratamento
Aplicações LEGO, brinquedos conectados a aplicações e canais online
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos esses dados/como os utilizamos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Utilizar uma aplicação LEGO, brinquedos conectados a aplicações ou canais online.
|
|
|
Atendimento de pedidos
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Efetue uma encomenda connosco ou com um vendedor externo no mercado BrickLink.
|
|
|
Apoio ao cliente
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Interagir com as nossas funções de apoio ao cliente incluindo através do nosso chatbot
|
|
|
Comunicações de Marketing Digital (por exemplo, e-mail, mensagens SMS, notificações push em mensagens de aplicações ou marketing eletrónico direto similar)
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|
|
|
|
Marketing impresso, incluindo catálogos, newsletters e outro marketing impresso
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|
|
|
|
Perspetivas e estatísticas, e administração da conta LEGO Insiders/conta LEGO
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Registar-se e utilizar uma conta LEGO Insiders/conta LEGO.
|
|
|
Experiência personalizada e marketing da conta LEGO Insiders/conta LEGO
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Utilizar a sua conta LEGO Insiders/conta LEGO enquanto nos dá o seu consentimento para lhe fornecer conteúdos e experiências relevantes.
|
|Para podermos personalizar automaticamente o nosso marketing e as suas experiências para si e para os seus interesses pessoais através da previsão das suas preferências com base nas suas informações pessoais, incluindo as informações relativas aos saldos de pontos Insiders, histórico de resgate de pontos LEGO Insiders, atividade do membro LEGO Insiders, histórico de compras, preferências de produtos, dados dos cookies de navegação online (se tiver optado em separado), dados da sua localização e quaisquer outras informações relacionadas com a sua conta LEGO Insiders.
|
Concursos, sorteios, marketing e outras promoções
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Participar num concurso ou sorteio, ou receber comunicações da nossa parte sobre concursos, sorteios, campanhas ou promoções.
|
|
|
As redes sociais do LEGO Group
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Interaja com as redes sociais do LEGO Group (como a aplicação LEGO Play, o LEGO Insiders Club, a comunidade LEGO Insiders, o LEGO Ideas e as funcionalidades do BrickLink , como o programa BrickLink Studio, o Programa BrickLink Designer e os fóruns de discussão do BrickLink e BrickLink Studio).
|
Informações que tenha disponibilizado, as quais poderão incluir comentários, imagens, designs, reações, partilha das publicações das nossas contas nas redes sociais ou outros conteúdos gerados pelo utilizador para utilizadores BrickLink:
|
|
Redes sociais de terceiros
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|
Interagir com as funcionalidades das redes sociais de terceiros, tais como as funções de «Gosto».*
Interagir connosco ou dar a sua opinião sobre a nossa marca nas plataformas das redes sociais. Por exemplo, quando comenta as nossas publicações nas redes sociais ou dá a sua opinião sobre produtos/atividades LEGO noutras páginas ou publicações públicas.
|
|
|
Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em relação às análises e relatórios quanto ao envolvimento do utilizador e à pós-execução.
*As plataformas das redes sociais poderão utilizar as informações pessoais recolhidas das contas das redes sociais do LEGO Group na sua plataforma para os seus próprios fins, conforme descrito nas suas próprias políticas de privacidade.
Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, quando necessário para obter informações sobre a perceção da nossa marca e das pessoas que interagem e dão a sua opinião em relação à nossa marca, e para fornecer um apoio ao cliente mais eficiente, em consonância com a imagem e os valores da nossa marca.
Transmissão em direto de eventos (na loja e online)
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|
Participar diretamente ou ser identificado de forma acidental entre o público ou no enquadramento de um evento com transmissão em direto.*
*As zonas estarão assinaladas de forma clara e iremos obter o consentimento das pessoas diretamente envolvidas.
|
Transmissão de vídeo em direto do evento, que inclui as pessoas na zona de gravação.
|
|
Monitorização de vídeo e recolha de imagens (nas lojas e outros espaços relevantes do LEGO Group)
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Visitar as nossas Lojas LEGO ou outra instalação acessível ao público do LEGO Group. Visite os LEGO Discovery Centers e os LEGOLAND Discovery Centers.
|
|
|
|Utilizar o nosso Mosaic Maker ou a nossa Fábrica de Minifiguras
|
|Para permitir que o Mosaic Maker ou a Fábrica de Minifiguras criem a imagem ou etiqueta solicitada pelo consumidor.
|Execução do contrato, art. 6(1)(b), RGPD, para permitir a execução do serviço especificamente solicitado pelo consumidor.
|Pode utilizar os parques de estacionamento dos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers.
|
|Alguns dos nossos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers têm um reconhecimento automático de matrículas para controlar a entrada nos nossos estacionamentos.
|Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, em relação à gestão das entradas de automóveis nos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers.
|Explore as nossas atrações nos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers.
|Imagem
|Algumas atrações oferecem serviços de fotografia durante a sua visita, que podem ser adquiridos.
|Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, na promoção e comercialização da nossa marca. Os visitantes têm a opção de comprar as suas próprias fotografias em determinadas atrações. Existem avisos nos locais onde os serviços fotográficos estão em funcionamento.
Parceiros comerciais e relações comerciais
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Estabelecer uma relação comercial connosco enquanto empresa ou pessoa singular.
|
|
|
|Escolha participar como vendedor no nosso mercado BrickLinkonline
|
|Para realizar avaliações de risco automatizadas para transações no mercado.
|
Investigação
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|Participar em estudos de investigação, grupos de reflexão ou outras investigações.
|
|
|
Interagir com os LEGO Discovery Centers e os LEGOLAND Discovery Centers
|A sua ação
|O que recolhemos
|Por que recolhemos
|Base Legal se residir na UE/no EEE
|
|
|Para atender ocasiões especiais, requisitos dietéticos, necessidades de acessibilidade e pedidos especiais.
|
Apenas conservaremos os seus dados pessoais durante o período de tempo necessário para os fins para os quais os recolhemos, incluindo para os fins de satisfação de quaisquer requisitos legais, regulamentares, fiscais, contabilísticos ou de informação. Poderemos conservar os seus dados pessoais durante um período mais longo no caso de haver uma reclamação ou se razoavelmente considerarmos que é possível haver um litígio relacionado com a nossa relação consigo.
Para determinar o período de tempo adequado de conservação dos dados pessoais, temos em consideração a quantidade, a natureza e a sensibilidade dos dados pessoais, os potenciais riscos de uma utilização ou divulgação não autorizada dos seus dados pessoais, os fins para os quais tratamos os seus dados pessoais e se podemos ou não alcançar esses fins por outros meios, e os requisitos legais, regulamentares, fiscais, contabilísticos ou outros aplicáveis.
Utilização de Ferramentas de IA
Utilizamos Ferramentas de IA para fins de eficiência empresarial e análise. A IA é utilizada:
- Para analisar e-mails/conteúdo que forneceu à LEGO, como sugestões de respostas que damos aos clientes e para ajudar a gerir o conteúdo internamente, como fornecer um resumo de um e-mail. Quando utilizada, todas as respostas podem ser visualizadas pela LEGO antes de serem enviadas e os dados pessoais são utilizados apenas de acordo com as finalidades originais para os quais foram fornecidos e/ou processados, em conformidade com este aviso.
- Para direcionar os seus pedidos de suporte através do contacto inicial com um chatbot de suporte – iremos informá-lo quando estiver a interagir com um chatbot antes do início da comunicação.
- Pela nossa cadeia de abastecimento supervisionada nas suas ofertas de produtos e serviços.
- Para ajudar a compreender as suas preferências pessoais, podemos utilizar ferramentas de análise de IA para analisar a eficácia dos anúncios.
- Para analisar e processar dados com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos.
- Para analisar dados relacionados com o desempenho empresarial e iniciativas estratégicas.
- Para automatizar processos nas nossas atrações a fim de melhorar a experiência dos visitantes (mas apenas em relação aos LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers).
- Para lhe fornecer um chatbot como parte do nosso Serviço de Assistência ao Cliente.
#### Utilização de Ferramentas de IA Internas para Fins de Resumo
Utilizamos ferramentas de inteligência artificial (IA) internas para ajudar os nossos colaboradores do Serviço de Assistência ao Cliente a resumir as interações com os clientes por telefone ou chat. Quando gravamos chamadas ou chats, essas ferramentas não gravam nem capturam chamadas ou chats em tempo real, mas após terminar uma chamada ou chat, a gravação da chamada telefónica ou das mensagens de chat podem ser inseridas na ferramenta de IA para criar um resumo. A ferramenta de IA é utilizada apenas para resumos e análises com o objetivo de melhorar a qualidade do nosso serviço, monitorizar o desempenho e apoiar a conformidade para com os nossos padrões. A ferramenta de IA não toma decisões automatizadas com efeitos legais ou outros semelhantes. Todas as decisões são tomadas pelos nossos consultores humanos.
Para chamadas telefónicas, fornecemos um aviso verbal no início de cada chamada informando que a chamada pode ser gravada e transcrita usando IA. Pode concordar pressionando 1 ou permanecendo na linha, ou renunciar pressionando 2. Para interações por chat, um aviso aparece no início da sessão informando que a conversa pode ser gravada e transcrita usando IA; ao continuar a usar o chat, concorda com esse tratamento.
Com quem partilhará o LEGO Group os dados pessoais?
Partilha de informações com as empresas do LEGO Group
As nossas subsidiárias (as outras empresas no LEGO Group) podem, por vezes, precisar do acesso às suas informações para lhe prestar serviços em nosso nome ou em seu próprio nome. Os seus dados pessoais são necessários para podermos, ou para que as subsidiárias possam, executar as ações indicadas na tabela acima, incluindo a título de exemplo:
- Fornecer os produtos e serviços que solicitou
- Entrar em contacto consigo sobre a sua conta ou transações
- Enviar-lhe informações sobre os nossos sites, aplicações e políticas
- Enviar-lhe mensagens de marketing direto
- Enviar-lhe catálogos de produtos e outros materiais de marketing impressos
- Tratar as informações que a subsidiária tenha sido formalmente autorizada a tratar em nosso nome, por exemplo, tratar de uma compra feita por si, gerir a sua conta LEGO e a atividade LEGO Insiders, e/ou gerir as suas preferências no nosso Centro de Preferências em LEGO.com ou nas nossas definições de cookies
- Relatórios, análises e investigação interna
- Identificar, analisar e interromper quaisquer atividades que possam violar as nossas políticas ou infringir a lei.
As transferências para as empresas do LEGO Group fora do Espaço Económico Europeu estão baseadas nas Regras Empresariais Vinculativas.
Partilha de informações com outras empresas
Consulte a nossa lista de categorias de terceiros de confiança com os quais podemos partilhar as suas informações abaixo. Divulgamos dados pessoais com terceiros/fornecedores nas seguintes categorias:
- Prestadores de serviços de TI. Recorremos a uma série de parceiros de confiança a nível mundial para a prestação de serviços de TI e de administração de sistemas, incluindo fornecedores de plataformas de mercado, tanto ao nível das nossas atividades direcionadas para o cliente e para os parceiros, como relativamente aos nossos sistemas de administração e TI internos.
- Parceiros de tratamento e prestador de serviços de pagamento globais. Estes ajudam-nos a garantir um processo de pagamento seguro e eficiente, de forma online, nas nossas lojas ou através de faturação ou transferências monetárias e transações no mercado.
- Parceiros de armazenamento em nuvem. Armazenamos os nossos e os seus dados em centros de dados seguros.
- Prestadores de CDN. Utilizamos uma Rede de Distribuição de Conteúdos (Content Delivery Network, CDN) para otimizar o desempenho e a segurança do nosso site. Uma CDN ajuda a distribuir conteúdos de forma eficiente ao utilizar servidores localizados em diferentes localizações geográficas. Isso significa que, quando visita o nosso site, alguns dos seus dados (como o endereço IP e as informações do navegador) podem ser processados pelo nosso prestador de CDN para garantir a entrega rápida e confiável do nosso conteúdo.
- Agências e parceiros de deteção e prevenção de fraudes. Estes colaboram com o LEGO Group para garantir que o LEGO Group não é alvo de fraudes e para assegurar a deteção e prevenção de fraude no mercado.
- Parceiros de armazenamento, embalagem, transporte e entrega. Estes ajudam-nos a fazer chegar os nossos produtos às mãos dos nossos clientes e parceiros comerciais.
- Parceiros de impressão de catálogos, correspondência e envio postal. Estes ajudam-nos a garantir que os catálogos, as revistas ou outros materiais de marketing impressos cheguem até si.
- Parceiros agregadores de dados e data brokers. Estes ajudam-nos a chegar a potenciais novos compradores com catálogos, revistas e outros suportes impressos ou online de marketing e publicidade. Também nos ajudam a impedir que, por exemplo, receba mais do que um catálogo LEGO ao mesmo tempo.
- Parceiros de marketing e publicidade. Estes ajudam-nos a fornecer anúncios, promoções, sorteios, concursos e campanhas personalizadas sempre que interage com o LEGO Group através das nossas plataformas online, nas redes sociais, nas lojas físicas ou de qualquer outra forma. Também nos ajudam a encontrar novos potenciais compradores para o envio de mensagens de marketing (também denominados «semelhantes») ou a melhor garantir que não enviamos uma mensagem de marketing a compradores que não tenham interesse no produto ou serviço em questão (também denominado «eliminação»).
- Parceiros B2B, incluindo a Merlin Entertainments, e parceiros das Lojas Certificadas LEGO. Ajudam-nos a operar as promoções, sorteios, concursos e campanhas, incluindo o programa de fidelidade LEGO Insiders ou Clube Familiar LEGO, assim como a fornecer anúncios personalizados e perspetivas dos compradores.
- Parceiros das redes sociais e plataformas de pesquisa online. Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group nas plataformas onde se encontra e permitem-nos fornecer marketing personalizado dos nossos produtos, bem como nos proporcionam uma compreensão mais ampla de como os nossos compradores e consumidores interagem connosco através destas plataformas e dos parceiros, a perceção da nossa marca e os tipos de pessoas que interagem e dão a opinião sobre a nossa marca nas plataformas de redes sociais.
- Fornecedores externos que nos ajudam a prestar apoio ao cliente e a obter informações. Estes ajudam-nos a obter Dados das Redes Sociais, compreender a perceção da nossa marca, obter informações sobre as pessoas que interagem connosco e dão a opinião sobre a nossa marca nas redes sociais, além de nos ajudar a oferecer um apoio ao cliente mais eficiente.
- Fornecedores de inquéritos, questionários e análise de produtos. Estes ajudam-nos a receber o seu feedback, extremamente importante quanto à sua experiência LEGO.
- Autoridades fiscais e alfandegárias, reguladores e outras autoridades a nível global. Estes requerem a comunicação das atividades de tratamento em determinadas circunstâncias.
- Consultores profissionais. Incluindo advogados, banqueiros, auditores e agentes de seguros a nível global. Estes prestam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e de contabilidade ao LEGO Group, incluindo parceiros de combate ao branqueamento de dinheiro e verificação de identidade do cliente. Partilhamos dados com esses parceiros para realizar verificações de combate ao branqueamento de dinheiro e de identidade do cliente a todos os vendedores no BrickLink para garantir a conformidade com os regulamentos financeiros e prevenir atividades fraudulentas.
- Parceiros de plataformas de jogos. Estes ajudam-nos a estar presentes, permitem-lhe interagir com o LEGO Group e associar a sua conta LEGO à conta da plataforma de jogos onde esta funcionalidade está disponível.
- Parceiros do mercado online. Incluindo vendedores e compradores externos do BrickLink , processadores de pagamentos, serviços de resolução de litígios, moderadores de fóruns da comunidade e serviços de verificação de vendedores. Isso ajuda-nos a fazer com que o mercado e os serviços BrickLink funcionem, a facilitar transações entre compradores e vendedores, a verificar as identidades dos vendedores através da verificação de documentos, a resolver litígios de transações e a manter espaços comunitários seguros.
- Compradores e vendedores no mercado BrickLink . Partilhamos os seus dados com os vendedores para fins de atendimento de pedidos e, da mesma forma, os compradores podem ver as informações de contacto dos vendedores.
- Utilizadores dos fóruns. Se participar nos BrickLink Forums, qualquer informação que publicar estará disponível para todos os utilizadores dos fóruns, incluindo utilizadores públicos que não tenham sessão iniciada. Prestador de serviços de fotografia. - Quando anda uma das nossas atrações, utilizamos um prestador de serviços fotográficos fiável para capturar imagens da sua experiência.
Outras utilizações e divulgações
Também utilizaremos e divulgaremos os dados pessoais conforme consideremos necessário ou adequado: (a) para cumprir as leis aplicáveis (que poderão incluir leis que não sejam do país em que reside); (b) para responder a pedidos das autoridades públicas e governamentais (que poderão incluir autoridades que não sejam do país em que reside); (c) para colaborar com as autoridades de aplicação da lei; (d) para proteger os nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade, assim como em relação às nossas filiais, a si ou a outras partes.
Além disso, utilizaremos, divulgaremos ou transferiremos os dados pessoais a um terceiro no caso de ocorrer alguma potencial ou efetiva reestruturação, fusão, venda, joint venture ou cessão.
Transferências para países terceiros
O LEGO Group opera globalmente e pode transferir dados pessoais para um local fora do país onde reside ou onde os serviços lhe são prestados.
O LEGO Group armazena todos os dados pessoais em servidores localizados no Espaço Económico Europeu («EEE»).
Sempre que necessário (por exemplo, para lhe prestar serviços), os dados pessoais podem ser transferidos para (ou acessíveis a partir de) locais que podem incluir o Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos e Hong Kong. Onde quer que os seus dados pessoais sejam transferidos, iremos garantir o mesmo nível de proteção para os seus dados pessoais sempre que forem tratados, implementando salvaguardas contratuais, técnicas e/ou organizativas adequadas.
Se transferirmos os seus dados pessoais para fora do EEE, garantiremos um nível semelhante de proteção dos seus dados pessoais, garantindo que se aplica, pelo menos, uma das seguintes condições;
- A Comissão Europeia determinar que há um nível adequado de proteção no país em questão; ou
- As Regras Empresariais Vinculativas (BCR) estão implementadas (para transferências entre empresas); ou
- As Cláusulas Contratuais-Tipo («cláusulas-tipo da UE») são utilizadas; ou
- Aplicam-se exceções em situações especiais, tal como cumprir um contrato consigo ou o seu consentimento para a transferência específica.
SECÇÃO 3: COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES («COOKIES»)Os cookies são pequenos ficheiros de dados que o seu navegador coloca no seu computador ou dispositivo. Os próprios cookies não contêm nem recolhem informações. No entanto, quando é lido por um servidor através do navegador, pode ajudar um website a fornecer um serviço mais intuitivo (por exemplo, ao memorizar compras anteriores ou detalhes da conta).
Para obter mais informações sobre os cookies e sobre como os pode gerir, leia a nossa [Política de Cookies][7] completa e a [Declaração de Cookies][8] ou clique nas suas definições de cookies em LEGO.com ou no jogo digital ou aplicação (conforme aplicável).
SECÇÃO 4: INFORMAÇÕES PARA OS PAIS
Informações para os pais: como o LEGO Group trata os dados pessoais das crianças
Manter as crianças em segurança online
Estamos profundamente empenhados em nos certificarmos de que as crianças estão seguras online e temos em vigor processos de privacidade adicionais para garantir que os nossos fãs mais jovens estão seguros quando utilizam os nossos canais online. De facto, algumas funcionalidades possuem barreiras de idade para evitar a utilização acidental dessas funcionalidades por crianças. Também tomamos todos os cuidados razoáveis para garantir que não recolhemos, conservamos, utilizamos ou tratamos conscientemente informações pessoais de crianças que possam utilizar essas funcionalidades sem a devida autorização parental.
Aderimos a um programa de segurança infantil digital que fiscaliza a nossa empresa anualmente para garantir que seguimos as regras na forma como interagimos com as crianças online.
Quando se trata de dados pessoais, solicitamos o consentimento parental para qualquer pessoa com idade inferior a 16 anos (ou mais velha, em jurisdições onde as leis locais assim o exigem). Para usarem o BrickLink, os utilizadores devem ter 18 anos (ou mais, em jurisdições onde as leis locais assim o exigem) para se registarem como compradores ou vendedores.
Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a nossa Política de Privacidade, contacte-nos.
Quando efetuamos o tratamento de informações pessoais de crianças, tomamos medidas adicionais para proteger a sua privacidade, incluindo:
- Certificar-nos de que informamos os pais sobre as informações pessoais que recolhemos, conservamos, utilizamos e tratamos das suas crianças e explicamos se partilhamos essas informações;
- Cumprir requisitos legais ao solicitar o consentimento parental para recolher, utilizar e tratar os dados de uma criança e solicitar o consentimento para enviar às suas crianças informações sobre os nossos produtos e serviços;
- Limitar como recolhemos, conservamos, utilizamos e tratamos informações pessoais de crianças, para que apenas sejam recolhidos os dados que são razoavelmente necessários para participar numa atividade online;
- Conceder aos pais o acesso ou a opção de solicitar o acesso às informações pessoais que recolhemos das suas crianças, além de que os pais também podem solicitar que as informações pessoais das suas crianças sejam alteradas ou eliminadas.
Recolha e utilização das informações de crianças
Enquanto alguns dos nossos websites, canais e aplicações são concebidos a pensar em famílias e utilizadores de todas as idades, outros destinam-se a ser utilizados principalmente por crianças. Sempre que recolhemos informações pessoais de uma criança, apenas conservamos as informações durante o tempo necessário para a prestação de um serviço ou durante o qual o registo é legalmente exigido.
Apesar de as crianças poderem decidir se partilham as suas informações connosco, existem funcionalidades dos nossos websites que não funcionam se estas não nos derem as suas informações. Quando as informações pessoais são necessárias para o funcionamento das funcionalidades, apenas solicitamos informações razoavelmente necessárias para participar na atividade.
Estes são alguns exemplos de situações em que recolhemos dados de crianças:
- Quando as crianças se registam online. As crianças podem registar-se nos nossos websites para aceder a vários serviços, incluindo conteúdos, jogos e concursos. Durante o registo, podemos solicitar a uma criança que forneça o endereço de e-mail dos pais ou do tutor, assim como primeiro nome, sexo, data de nascimento, nome de utilizador e palavra-passe da criança. Utilizamos estas informações por motivos de notificação e segurança. Encorajamos vivamente as crianças a criar um nome de utilizador sem qualquer informação pessoal.
- Quando as crianças partilham conteúdos que criaram. Alguns dos nossos websites permitem que as crianças criem ou utilizem conteúdos. Dado que apenas algumas destas funcionalidades exigem informações pessoais da criança, nem todas as atividades exigem o consentimento de um pai ou tutor. Sempre que uma atividade possa potencialmente permitir que uma criança partilhe informações pessoais, vamos solicitar o «consentimento parental verificável» (que é um nível superior do consentimento parental) de um pai ou tutor. Exemplos de dados pessoais poderiam ser histórias, campos de texto livre, desenhos que permitiam a introdução livre de informações ou de texto, fotografias da criança, clipes de som, ficheiros de filmes ou qualquer tipo de conteúdo ou outros identificadores persistentes que claramente identificam a criança de alguma forma.
- Quando as crianças participam em concursos e sorteios. Caso uma criança pretenda participar num concurso, solicitamos as informações pessoais de que necessitamos para que a criança participe. Normalmente, apenas solicitamos o primeiro nome da criança (para que nos seja possível diferenciar entre crianças da mesma família) e o endereço de e-mail de um pai ou tutor (para o cumprimento dos requisitos legais de notificação de um adulto responsável). Apenas vamos contactar os pais se a criança vencer o concurso ou sorteio, de forma a saber para onde enviar o prémio. Se o concurso exigir que a criança crie conteúdos para participar, poderemos necessitar de solicitar consentimento parental por e-mail, antecipadamente, para garantir que cumprimos os requisitos de privacidade para os conteúdos criados por crianças (consulte as informações acima relativas à criação de conteúdos por crianças). Sem o consentimento, as crianças não poderão participar nos nossos concursos.
- Quando as crianças recebem e-mails nossos. Poderá ser necessário solicitar os dados de contacto de uma criança (incluindo o seu endereço de e-mail) para que nos seja possível responder a uma pergunta que nos tenha colocado. Se for necessário contactar a criança uma segunda vez, por exemplo, para responder a perguntas adicionais, solicitamos um endereço de e-mail de um dos pais ou de um tutor. Posteriormente, apenas conservaremos as informações de contacto online da criança durante o tempo que demorarmos a dar resposta ao seu pedido e não utilizaríamos as informações para outro fim. Se alguma vez precisarmos das informações de contacto online de uma criança para comunicação contínua, solicitaremos o endereço de e-mail de um dos pais ou tutor com a maior brevidade possível, para que nos seja possível manter o adulto informado sobre os dados que recolhemos e para dar aos pais a opção de nos solicitar a interrupção da recolha de dados. Os pais ou tutores podem optar ativamente por não participar em quaisquer comunicações que decorram entre nós e a sua criança, a qualquer momento, ao seguir as instruções para anular a subscrição em cada comunicação (se existir mais do que um tipo de comunicação, o adulto poderá necessitar de optar ativamente por não utilizar cada uma individualmente). Alternativamente, podem contactar a nossa equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da LEGO.
- Quando as crianças recebem notificações push da aplicação. Muitas aplicações enviam “notificações push” para os dispositivos ou telemóveis dos seus clientes para os informar sobre atualizações (por vezes, mesmo quando a aplicação não está em utilização). Algumas das nossas aplicações são concebidas para ser utilizadas por crianças. Solicitamos às crianças que forneçam o endereço de e-mail de um dos seus pais ou tutor, para que nos seja possível informar o adulto sobre o pedido da sua criança, antes de enviarmos notificações push às crianças a partir das nossas aplicações. Não associamos o identificador do dispositivo a nenhuma informação pessoal sem consentimento parental. Caso pretenda que a sua criança deixe de receber notificações push a partir de uma das nossas aplicações, poderá alterar as definições no respetivo dispositivo a qualquer momento.
- Quando recolhemos informações de localização. Alguns dos nossos websites, canais e aplicações são concebidos para crianças. Antes da recolha de informações sobre o nome da rua, endereço ou coordenadas de uma criança, solicitamos o consentimento por parte de um pai ou tutor através de e-mail. Isto deve-se ao facto de essas informações nos permitirem identificar uma criança específica. Por outro lado, não necessitamos de consentimento parental para recolher informações sobre a cidade, país ou região de uma criança, desde que estas não estejam diretamente associadas a uma criança específica. A razão para tal é que este tipo de informações genéricas não nos permitirão identificar uma criança específica. Caso pretenda que interrompamos a recolha deste tipo de informações de localização, poderá, a qualquer momento, ajustar as definições no dispositivo que a criança utiliza. Alternativamente, contacte a equipa do Serviço de Assistência ao Cliente da LEGO.
- Quando recolhemos «identificadores persistentes». De modo a fornecermos aos visitantes dos nossos canais uma experiência online mais relevante e personalizada, recolhemos determinados tipos de informações (por exemplo, informações sobre endereços IP, identificador de dispositivo móvel, navegadores, fornecedores de serviço de Internet, páginas de referência, páginas de saída, frequência de visitantes, sistemas operativos, carimbos de data/hora e dados de cliques). Recolhemos estas informações através de tecnologias como cookies, píxeis, cookies de flash, web beacons e outros identificadores exclusivos (que se encontram definidos na secção de Cookies da presente Política de Privacidade). Poderemos ser nós mesmos a recolher estas informações ou poderemos solicitar a um terceiro que efetue o tratamento dos dados em nosso nome. Utilizamos estes dados para fornecer às crianças acesso a atividades e funcionalidades online, personalizar conteúdos, melhorar os nossos canais online, analisar o desempenho do nosso canal online e criar relatórios anónimos. Caso venha a ser necessário recolher dados pessoais de crianças por qualquer motivo, solicitaremos antecipadamente o consentimento dos pais ou tutores das mesmas. Na nossa Política de Cookies e na [Declaração de Cookies], poderá encontrar uma lista de operadores terceiros que recolhem «identificadores persistentes» nos nossos sites e nas nossas aplicações11.
Solicitação de consentimento parental
Utilizamos diferentes tipos de consentimento parental de acordo com o tipo de dados de crianças que estamos a tratar e para que fim os estamos a tratar.
Solicitação de consentimento parental por e-mail
Se precisarmos de recolher as informações pessoais de uma criança para a prestação de um serviço solicitado pela criança, solicitaremos o consentimento parental de acordo com os requisitos legais (por exemplo, COPPA para os EUA e RGPD para a UE). Enviaremos um e-mail aos pais ou tutores da criança onde é explicado quais são as informações que iremos recolher, como planeamos utilizá-las e a solicitar que os pais aceitem ou rejeitem o seu consentimento. Se não recebermos o consentimento parental dentro de um período de tempo razoável, eliminaremos todas as informações que recolhemos sobre a criança, incluindo as informações de contacto de adultos que obtivemos para solicitar o consentimento.
Solicitação de “consentimento parental verificado”
Se uma criança pretender partilhar informações pessoais publicamente ou com um terceiro através de um dos nossos websites ou experiências digitais, solicitaremos um consentimento parental de nível mais elevado do que o pedido por e-mail descrito acima. Poderemos solicitar a verificação por cartão de crédito ou outro método de pagamento (com a aplicação de uma taxa nominal), ou uma revisão da identificação do progenitor emitida pelo Estado.
E se os pais ou tutores não foram contactados para obter o consentimento?
Se uma criança com idade inferior a 16 anos (ou mais, em países onde a lei assim o exige) aceder a um canal online concebido para crianças utilizando um portal de verificação de idade, iremos enviar um e-mail aos respetivos pais ou tutores, antes de recolhermos quaisquer informações pessoais da criança. Se achar que a sua criança participa numa atividade online que recolhe as suas informações pessoais e nenhum dos pais/tutores tiver recebido um e-mail a solicitar o seu consentimento, contacte-nos. Não utilizaremos os endereços de e-mail fornecidos no âmbito do consentimento parental para quaisquer outros fins, exceto caso o adulto tenha expressamente aceite receber e-mails de marketing ou participado numa atividade que permita o contacto através de e-mail.
Controlos e escolhas parentais
Os pais ou tutores poderão, em qualquer momento, recusar a autorização para utilizarmos e recolhermos mais informações pessoais da respetiva criança. Os pais ou tutores poderão solicitar que eliminemos dos nossos registos as informações pessoais recolhidas associadas à conta da respetiva criança. Uma vez que alguns serviços requerem informações pessoais, a eliminação dos registos de uma criança poderá fazer com que uma conta, inscrição ou serviço fique indisponível para a criança no futuro.
Se a criança possuir uma conta LEGO registada, os pais ou tutores poderão aceder, alterar ou eliminar as informações pessoais recolhidas sobre a respetiva criança da seguinte forma:
- Ao utilizar o nome de utilizador e palavra-passe da criança para iniciar sessão na conta LEGO da mesma; ou
- ao entrar em contacto com a nossa equipa do Serviço de Assistência ao Cliente LEGO
Se preferir contactar-nos, indique-nos o nome de utilizador da criança, assim como o seu próprio número de telefone e endereço de e-mail. Teremos de confirmar a sua identidade enquanto pai ou tutor da criança antes de lhe conceder acesso às informações pessoais da mesma. Responderemos ao seu pedido dentro de um prazo razoável.
SECÇÃO 5: INFORMAÇÕES PARA AS CRIANÇAS
Informações para as crianças: Informações de Privacidade Intuitivas Para as Crianças
Quem somos?
Somos o LEGO Group e queremos inspirar e desenvolver os construtores do futuro. Fabricamos muitos produtos como os sets e peças LEGO, assim como jogos e aplicações digitais. Também operamos lojas em todo o mundo e na Internet, assim como o website LEGO.com.
Esta Política de Privacidade indica como utilizamos os teus dados pessoais, para que saibas o que acontece quando os recolhemos.
Por vezes há links para outras páginas. Talvez seja melhor pedires ajuda a um adulto para isto uma vez que podem ser um pouco confusas.
Dados pessoais? O que é isso?
Qualquer coisa que possa ser utilizada para te identificar tem a designação de dados pessoais. É possível que já saibas que poderiam ser coisas como o teu nome ou uma fotografia tua, mas também pode ser o teu endereço de e-mail ou nome de utilizador online.
O LEGO Group utiliza muitos dados pessoais. Se quiseres saber mais, pede a um adulto para te ajudar a ler toda a Política de Privacidade.
Por que precisam dos meus dados?
A principal razão para utilizarmos os teus dados pessoais é para saber quem és.
Se estiveres com sessão iniciada numa das nossas aplicações ou jogos, utilizamos os teus dados pessoais para acompanhar o teu progresso no jogo, para te ajudar a permanecer conectado com os teus amigos na aplicação ou no jogo ou para te permitir guardar os conteúdos que tiveres carregado na tua conta LEGO.
Por vezes, também utilizamos os teus dados pessoais devido a um evento em que participes ou a uma competição que organizarmos para garantir que recebes o prémio, se o ganhares.
Se não tivermos os teus dados pessoais, significa que há determinadas coisas que não poderemos fazer por ti. Podemos não conseguir lembrar-nos de quanto avançaste num determinado jogo ou não te deixar carregar fotografias para partilhar com os amigos.
Se quiseres saber mais sobre o que estamos a fazer com os teus dados pessoais, podes pedir a um adulto que leia a Política de Privacidade completa contigo para te ajudar a entender os detalhes.
Então, podem utilizar os meus dados pessoais para qualquer coisa?
Não! Só podemos utilizar os teus dados pessoais por algumas razões.
Prestamos muitos serviços online e há algumas regras que indicam que temos de utilizar os teus dados pessoais para fazer o nosso trabalho e prestar-te o serviço, e podemos fazer isso sem te pedir a ti ou aos teus pais primeiro.
Há outras situações em que temos de obter o consentimento dos teus pais. Se recusares, ou os teus pais (ou tutores) recusarem, não iremos (nem poderemos) utilizar os teus dados pessoais.
Quem mais pode ver os meus dados pessoais?
Por vezes, temos de partilhar os teus dados pessoais para fazer o nosso trabalho. Temos muito cuidado com a forma como fazemos isto, o que significa que ainda há mais regras.
Podemos ter de partilhar os teus dados com os membros da tua família, se te estiverem a ajudar. Além disso, podemos ter de partilhar os teus dados com outras pessoas. Pede a um adulto que te ajude a ler a nossa Política de Privacidade completa e a Política de Cookies e Declaração de Cookies.
Guardam os meus dados pessoais para sempre?
Só podemos conservar os teus dados pessoais durante o tempo que precisarmos deles. Este período pode variar de acordo com as circunstâncias.
Tenho algo a dizer sobre o que acontece com os meus dados pessoais?
Claro que sim. Tens aquilo a que chamamos de «direitos» quando utilizamos os teus dados. Um deles é o direito de saberes o que fazemos com os teus dados. É para isso que serve esta página.
Podes perguntar-nos quais são os dados pessoais que temos teus ou podes pedir-nos que deixemos de os utilizar ou que os eliminemos. Se os teus dados pessoais estiverem errados ou incorretos, podes dizer-nos e resolveremos isso.
Os teus direitos dependem de para quê utilizamos os teus dados e há muitas mais informações nesta Política de Privacidade. Pede a um adulto que te ajude a ler a mesma.
Quem garante que cumprem todas as regras?
Temos uma pessoa aqui no LEGO Group que é o nosso Encarregado da Proteção de Dados e o trabalho dele é o de proteger os teus dados. Isto significa que garante que estamos a cumprir todas as regras e que os teus dados estão seguros. Se reparar que há algo errado, diz-nos como podemos resolver isso.
Para nós, é muito importante manter os teus dados seguros e cumprir todas as regras. Se estás preocupado com o que fazemos com os teus dados pessoais, contacta-nos.
Também há agências governamentais cuja função é a de garantir que empresas como a nossa cumprem as regras e corrigem-nos que fizermos alguma coisa mal. Na Dinamarca, também lhes podes enviar um e-mail ou uma carta. Podes encontrar os dados de contacto das mesmas em www.datatilsynet.dk.
Sobre o nosso website
Tal como muitos websites, o nosso website descarrega pequenos ficheiros chamados de «cookies» no teu computador. Estes ajudam o nosso website a funcionar da melhor forma para si. Podes saber mais sobre os cookies no nosso vídeo do Capitão Segurança, aqui.