Declaração de Cookies

Última Modificação: 16 de janeiro de 2026

Cookies e tecnologias similares definidos em LEGO.com
Está disponível uma lista de cookies e tecnologias semelhantes («cookies») definidos no domínio LEGO.com. Os cookies são definidos pela LEGO System A/S ou por terceiros selecionados. Quando um terceiro é um controlador independente ou conjunto, tal é indicado na coluna «controlador». Tenha em atenção que apenas cookies estritamente necessários relevantes são definidos em LEGO.com/kids e no domínio LEGO.com quando é iniciada sessão com uma conta LEGO de criança.

Cookies e informações pessoais
Para saber mais sobre cookies, consulte a nossa cookie policy. Para saber mais sobre a sua privacidade e como controlar os seus dados, consulte a nossa privacy policy.

A «vida útil» de todos os cookies da aplicação LEGO Insiders refere-se ao período em que a aplicação se encontra instalada no telemóvel do utilizador. Se o utilizador excluir a aplicação, este pode optar por eliminar igualmente todos os dados guardados.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID de sessão New Relic

Monitoriza o número de visitas de um utilizador para determinar o desempenho da aplicação.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID de sessão de pagamento Adyen

É atribuído um ID exclusivo a um utilizador de LEGO.com durante a sessão de processamento do pagamento.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetria Adyen

Transações de pagamento seguras.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identificador de utilizador Insiders

Identifica o utilizador para apresentar os respetivos detalhes da conta Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Atribuidor de Pontos Insiders

Identifica o utilizador para que seja possível recompensar o membro pelas suas ações.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Ativador de idioma preferido

Identifica o utilizador de modo a que o conteúdo seja apresentado no seu idioma preferido.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID de sessão – Motor de recomendações

Surge como um cookie necessário para funcionalidades de registo/verificação do estado e implementação do site. Quando é dado consentimento, permite fazer recomendações com base na atividade de navegação «na sessão» (por ex., produtos/temas visualizados e adicionados ao carrinho).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de encomenda (se for efetuada uma encomenda durante uma sessão)

Session storage
BothUntil session ends

Impressão digital Iovation

Capta e rastreia informações de impressões digitais para ajudar a proteger contra fraudes. A tomada de decisões automática ocorre com o objetivo de executar a prevenção de fraudes estritamente necessária no domínio LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Sim, captura informações do dispositivo utilizadas para fins de verificação de fraudes.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Token de validação antifalsificação

Este cookie, utilizado pelo sistema antifalsificação, faz parte de um sistema de segurança necessário quando é utilizada a autenticação baseada em cookies. A tomada de decisões automática ocorre também com o objetivo de executar a prevenção de fraudes necessária no domínio LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identificador de sessão de conta

Identificador de sessão necessário para gerir sessões de utilizador no sistema de contas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
BothUntil session ends

Autenticação de dois fatores

Cookie utilizado para memorizar o cliente ao iniciar sessão com autenticação de dois fatores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém ID de utilizador público (PUID) e carimbo de segurança.

Persistent
Both14 days

Autenticação de fornecedores de início de sessão externos

Cookie de autenticação de fornecedores de início de sessão externos (Facebook e Twitter) para a respetiva conta LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sim, permissão de autenticação incluindo um claims principal [informações de referência sobre o utilizador que tinha sessão iniciada].

Persistent
Both15 mins

Identificador de sessão de autenticação

Identificador de sessão para «Flask» de utilizador/sistema de autenticação utilizado em LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Verificação de idade

Se o utilizador selecionar uma idade inferior a 18 anos, será considerado uma criança.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indicação da idade

Persistent
LEGO.com30 mins

Sala de espera

Cookie configurado para tornar disponível a sala de espera em períodos de tráfego intenso para que o site LEGO.com permaneça em funcionamento.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém Agente de Utilizador

Cookie
Both1 hour

Identificador exclusivo de consentimento

Utilizado como um identificador exclusivo para a nossa Plataforma de Gestão de Consentimentos.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificador exclusivo

Cookie
Both12 months

ID do navegador de chat integrado da Salesforce

Fornece proteção de segurança para a nossa funcionalidade de chat em direto.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Proxy de chat integrado da Salesforce

Garante que as solicitações dos utilizadores chegam ao mesmo anfitrião proxy da Salesforce para recuperar temporariamente o conteúdo de cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID do agente ao vivo do chat integrado da Salesforce

Captura um ID pseudónimo exclusivo para uma sessão específica do navegador durante o chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID de rejeição do agente ao vivo do chat integrado da Salesforce

Lembra as regras definidas por um administrador para ocultar um botão de convite para o chat depois de um visitante o aceitar ou rejeitar. Sem o cookie, o botão aparece repetidamente quando acionado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID de depuração do navegador de chat integrado da Salesforce

Relaciona as linhas de registo do navegador em backend para auxiliar na depuração.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Idioma do chat integrado da Salesforce

Identifica o idioma para componentes personalizados, questionários e fluxos, que suportam vários idiomas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID de Utilizador

Usado para identificar utilizadores e acompanhar a respetiva atividade num domínio.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com2 years

ID da sessão

Usado para identificar se o utilizador dispõe de uma sessão ativa num site ou se se trata de uma nova sessão (por exemplo, o cookie não existe ou expirou).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com30 mins

ID do utilizador do lado do servidor

Guarda um identificador exclusivo gerado pelo coletor ao nível do servidor para um utilizador ao qual é enviado todos os eventos de acompanhamento subsequentes.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Usado para lembrar os dados já preenchidos em feedback do utilizador

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Usado para proteger o site de ameaças automatizadas, como ataques com bots, ajudando a distinguir utilizadores reais de bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Usado para limitar o tráfego quando vários utilizadores partilham o mesmo endereço IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie configurado para tornar disponível a sala de espera em períodos de tráfego intenso para que o site LEGO.com permaneça em funcionamento.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Cache de categoria de compras

Cache da navegação por categorias para acelerar o desempenho.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produtos vistos recentemente

Usado para preencher a função de produtos visualizados recentemente. Uma lista com os ID de produtos

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Dados offline do utilizador

Dados do utilizador limitados para suportar o modo offline para leitura de códigos de barras na loja sem ligação à Internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nome do utilizador, números da conta Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferências de integração

Avatar selecionado durante a integração.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Definições de consentimento de cookies

Usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Definições de consentimento de exclusão

Usado para armazenar as preferências de consentimento de exclusão.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identificador de sinalizadores de funcionalidades

ID único atribuído a um utilizador de LEGO.com para alternar funcionalidades.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID de Reversão Adobe

Utilizado para juntar todos os utilizadores de todos os outros produtos Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID da Adobe Experience Cloud

Identifica visitantes exclusivos e estabelece uma distinção entre as suas visitas.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Estado ativado de cookie Adobe

Indica que cookies foram aceites/rejeitados para compreender o nível de informações que pode ser visualizado vs. realidade.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Nome da página na vista de páginas Adobe

Regista o número de vezes que as páginas foram visualizadas de modo a compreender o nível de popularidade de uma página.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Mapeamento de Percurso Regional Medallia DXA – Durante a sessão

Permite que as melhorias sejam percursos simples para o utilizador LEGO.com, ao alternar entre vistas regionais.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Mapeamento de Percurso Medallia DXA – Entre sessões

Permite que as melhorias sejam percursos simples para o utilizador LEGO.com, ao alternar entre vistas regionais.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Desempenho iPerceptions

Melhora o desempenho do site minimizando o número de pedidos.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Info de navegador e plataforma iPerceptions

Diz-nos que plataforma e que navegador está a utilizar para apresentar as informações e o formato certos (ou seja, idioma, tipo de dispositivo, etc.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Página visualizada iPerceptions

Memoriza onde esteve para não ter de procurar para regressar a uma determinada página.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Mensagens acionadas iPerceptions

Simplifica a visita do utilizador gerindo a quantidade de mensagens acionadas que este visualiza.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Contagem de páginas visualizadas iPerceptions

Regista as páginas que um utilizador visualizou em cada visita.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID de sessão iPerceptions

Identifica a sua visita atribuindo um ID de sessão.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID de sessão Optimizely

Permite incluir um utilizador num teste A/B para experimentar novas funcionalidades.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Sessão UEC

Utilizado para identificar a sessão do utilizador durante uma visita ao site.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC – Entre sessões

Usado para manter as informações da sessão do utilizador entre sessões até ao fim da vida útil do cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

ID de visitante do Snowplow

Armazena informações do utilizador geradas durante a sua visita inicial a um site e atualiza-as durante as visitas futuras.

ID de visitante do Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

ID da sessão do Snowplow

Usado para determinar se um utilizador tem atualmente uma sessão ativa no site ou se é o início de uma nova sessão (por exemplo, se o cookie está em falta ou expirou).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID do coletor do Snowplow

Guarda um identificador exclusivo gerado pelo coletor ao nível do servidor para um utilizador, o qual é incluído em todos os futuros eventos de rastreamento.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitoriza o número de visitas de um utilizador para determinar o desempenho da aplicação.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Sem dados de PII no cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookie de identificador exclusivo Smartlink

Reconhece um utilizador e proporciona uma experiência personalizada, começando por solicitar consentimento para os cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Sim, contém GUID.

Script
LEGO.com1 year

ID entre sessões – Motor de recomendações

Faz recomendações com base em atividades de compra anteriores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de encomenda (se for efetuada uma encomenda durante uma sessão)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identificador exclusivo utilizado como número de referência para o utilizador.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificador

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Endereço de e-mail do subscritor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Endereço de e-mail

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

O identificador da tarefa relacionado com o e-mail enviado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

O identificador da lista do subscritor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Um identificador numérico do lote atribuído a um e-mail gerado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Um identificador exclusivo para o URL individual num envio.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

ID de unidade de negócio do Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising e ID da Experience Cloud

Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, tais como a supressão do «retargeting» e a segmentação de público semelhante.

LEGO System A/S

Adobe Analytics e Adobe Advertising

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID do carimbo de data e hora da Adobe Ad Cloud

Atribui um carimbo de data/hora à visita do utilizador ao site relativamente à última pesquisa de publicidade.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Assegura que os visitantes apenas recebem anúncios da Meta direcionados e relevantes.

Meta

Meta

LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O Meta CAPI permite que o LEGO Group rastreie a sua atividade no nosso website. É utilizado para medir a eficácia dos nossos anúncios, compreender e definir o nosso público-alvo para direcionamento de anúncios e para analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso website (por ex., a visita resulta numa venda?). A Meta atua como responsável pelo tratamento dos dados em nome da LEGO System A/S no que diz respeito aos serviços acima indicados. No entanto, a Meta irá também utilizar dados recolhidos através do CAPI para os seus próprios fins e poderá compilar os mesmos com dados existentes que possa ter a seu respeito.

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Tags do Google Ad e Doubleclick (Campaign Manager 360)

Rastreia a atividade dos utilizadores em LEGO.com para informar sobre medições e segmentação. Isto inclui a modelação de eventos em LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. A segmentação inclui supressão, semelhança e «retargeting».

Google

Google

LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Utiliza estes dados, que são recolhidos mediante consentimento, como um serviço pago da Google LLC em LEGO.com para apresentar anúncios personalizados enquanto utiliza os sites afiliados a Alphabet Inc. (como por exemplo, Google e YouTube) e respetivos serviços, e posteriormente acede ou volta a aceder a LEGO.com. Google Inc: Recolhe e utiliza os seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear as visitas à página LEGO.com, para serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, segmentação de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para servir de marketing para alguém semelhante a si.

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Recoletor de visitas ao site e dados do utilizador

Armazena visitas ao site e dados do utilizador.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), que podem ser utilizadas para melhor personalizar as suas próprias experiências sempre que visitar LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Poderemos também utilizar estes dados para identificar e atrair novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados e podem aceder a LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Rakuten: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), para lhe apresentar publicidade personalizada ou baseada em interesses. Poderá também utilizar estes dados para identificar e captar novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados. Para obter mais informações, consulte a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Controlador de conversões de vendas

Rastreia visitas ao site e dados do utilizador quando é efetuada uma venda.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Utilizamos um identificador de cliques afiliado exclusivo definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que aceda a LEGO.com e que tenha origem num site afiliado da Rakuten e resulte numa compra em LEGO.com. Estes dados são utilizados por LEGO.com para reconciliar o pagamento de conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo que será armazenado e associado a compras específicas do utilizador em LEGO.com. Tal permite que a Rakuten receba os pagamentos correspondentes às vendas resultantes do tráfego de «novos» afiliados.

Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com30 days

Identificador Rakuten

Identifica utilizadores Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Poderá utilizar estes dados para identificar utilizadores Rakuten em vários sites da rede de afiliados. LEGO.com poderá utilizar estes dados mediante consentimento para serviços de personalização e análise de dados. Rakuten: Armazena e utiliza os seus dados, mediante consentimento, para o rastrear enquanto utilizador em vários sites da rede de afiliados, utilizando ID de várias redes e ID de pesquisa e cliques. Estes dados são utilizados para personalizar anúncios, bem como para fins de análise de dados.

Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Rastreia a atividade no site para fins de redirecionamento na Internet e atividades.

Microsoft (Rede de Anúncios do Bing)

Microsoft (Rede de Anúncios do Bing)

LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. A LEGO System A/S recolhe e controla os dados de utilizador que autorizou de modo a segmentar, direcionar e recrutar públicos-alvo através de comunicações de marketing em MS Network, incluindo a pesquisa Bing e MS Ad Display Network. A Microsoft utiliza os dados que autorizou para os seus próprios fins de marketing. Ligação para a política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Tag Demandbase

A tag Demandbase recolhe informações para identificar quais as empresas visitam o site para fins de marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase e LEGO System A/S

Endereço IP

Javascript
LEGO.com13 months

Rastreador próprio da Rakuten

ID exclusivo do site para rastrear «Ofertas Especiais» (eventos de inscrição) e «Ofertas Padrão» (eventos de encomendas) para pagamento de afiliados. É definido sempre que um utilizador acede à página de gateway da Rakuten, caso o utilizador aceda a essa página com um valor siteID= na string de consulta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

ID de utilizador Firework

ID de utilizador gerado aleatoriamente para rastrear um utilizador entre sessões. Ajuda a reunir eventos de Pixel para percursos de utilizadores.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Hora em que assistiu Firework pela última vez

O último carimbo da data/hora em que assistiu em UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Os parâmetros UTM mais recentes provenientes dos parâmetros de pesquisa de URL. A fonte de verdade é Parâmetros de Pesquisa de URL => Parâmetros UTM armazenados anteriormente.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID do canal Firework

O último ID do canal, definido ao nível do widget, para contabilizar todos os tipos e layouts de widgets.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Último vídeo Firework

O ID do último vídeo codificado a que um utilizador assistiu.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID comercial Firework

O último ID de membro empresarial com o qual o utilizador acedeu à página.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID de sessão Firework

O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contador de sessão (número de sessões deste utilizador) 1694441101864 – hora de início da sessão

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribui eventos no site a esses anúncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribui eventos no site a esses anúncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Um identificador exclusivo de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Um identificador exclusivo fornecido pela Apple para reconhecer o dispositivo de um utilizador nas nossas aplicações e serviços para fins analíticos e funcionais, tais como medir a utilização da aplicação e melhorar o seu desempenho.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Um identificador exclusivo e reconfigurável de dispositivo fornecido pela Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Um identificador específico de dispositivo fornecido pelo sistema operativo Android, para suportar a funcionalidade da aplicação e análises internas, tais como garantir a estabilidade técnica e melhorar o desempenho da aplicação.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a