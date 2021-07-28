Declaração de Cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising e ID da Experience Cloud Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, tais como a supressão do «retargeting» e a segmentação de público semelhante. LEGO System A/S Adobe Analytics e Adobe Advertising LEGO System A/S Sem PII no cookie. Beacon LEGO.com 2 years

ID do carimbo de data e hora da Adobe Ad Cloud Atribui um carimbo de data/hora à visita do utilizador ao site relativamente à última pesquisa de publicidade. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Assegura que os visitantes apenas recebem anúncios da Meta direcionados e relevantes. Meta Meta LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O Meta CAPI permite que o LEGO Group rastreie a sua atividade no nosso website. É utilizado para medir a eficácia dos nossos anúncios, compreender e definir o nosso público-alvo para direcionamento de anúncios e para analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso website (por ex., a visita resulta numa venda?). A Meta atua como responsável pelo tratamento dos dados em nome da LEGO System A/S no que diz respeito aos serviços acima indicados. No entanto, a Meta irá também utilizar dados recolhidos através do CAPI para os seus próprios fins e poderá compilar os mesmos com dados existentes que possa ter a seu respeito. Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Tags do Google Ad e Doubleclick (Campaign Manager 360) Rastreia a atividade dos utilizadores em LEGO.com para informar sobre medições e segmentação. Isto inclui a modelação de eventos em LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. A segmentação inclui supressão, semelhança e «retargeting». Google Google LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Utiliza estes dados, que são recolhidos mediante consentimento, como um serviço pago da Google LLC em LEGO.com para apresentar anúncios personalizados enquanto utiliza os sites afiliados a Alphabet Inc. (como por exemplo, Google e YouTube) e respetivos serviços, e posteriormente acede ou volta a aceder a LEGO.com. Google Inc: Recolhe e utiliza os seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear as visitas à página LEGO.com, para serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, segmentação de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para servir de marketing para alguém semelhante a si. Sem PII no cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Recoletor de visitas ao site e dados do utilizador Armazena visitas ao site e dados do utilizador. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), que podem ser utilizadas para melhor personalizar as suas próprias experiências sempre que visitar LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Poderemos também utilizar estes dados para identificar e atrair novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados e podem aceder a LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Rakuten: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), para lhe apresentar publicidade personalizada ou baseada em interesses. Poderá também utilizar estes dados para identificar e captar novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados. Para obter mais informações, consulte a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Controlador de conversões de vendas Rastreia visitas ao site e dados do utilizador quando é efetuada uma venda. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Utilizamos um identificador de cliques afiliado exclusivo definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que aceda a LEGO.com e que tenha origem num site afiliado da Rakuten e resulte numa compra em LEGO.com. Estes dados são utilizados por LEGO.com para reconciliar o pagamento de conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo que será armazenado e associado a compras específicas do utilizador em LEGO.com. Tal permite que a Rakuten receba os pagamentos correspondentes às vendas resultantes do tráfego de «novos» afiliados. Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 30 days

Identificador Rakuten Identifica utilizadores Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Poderá utilizar estes dados para identificar utilizadores Rakuten em vários sites da rede de afiliados. LEGO.com poderá utilizar estes dados mediante consentimento para serviços de personalização e análise de dados. Rakuten: Armazena e utiliza os seus dados, mediante consentimento, para o rastrear enquanto utilizador em vários sites da rede de afiliados, utilizando ID de várias redes e ID de pesquisa e cliques. Estes dados são utilizados para personalizar anúncios, bem como para fins de análise de dados. Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Rastreia a atividade no site para fins de redirecionamento na Internet e atividades. Microsoft (Rede de Anúncios do Bing) Microsoft (Rede de Anúncios do Bing) LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. A LEGO System A/S recolhe e controla os dados de utilizador que autorizou de modo a segmentar, direcionar e recrutar públicos-alvo através de comunicações de marketing em MS Network, incluindo a pesquisa Bing e MS Ad Display Network. A Microsoft utiliza os dados que autorizou para os seus próprios fins de marketing. Ligação para a política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Tag Demandbase A tag Demandbase recolhe informações para identificar quais as empresas visitam o site para fins de marketing B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase e LEGO System A/S Endereço IP Javascript LEGO.com 13 months

Rastreador próprio da Rakuten ID exclusivo do site para rastrear «Ofertas Especiais» (eventos de inscrição) e «Ofertas Padrão» (eventos de encomendas) para pagamento de afiliados. É definido sempre que um utilizador acede à página de gateway da Rakuten, caso o utilizador aceda a essa página com um valor siteID= na string de consulta. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 30 days

ID de utilizador Firework ID de utilizador gerado aleatoriamente para rastrear um utilizador entre sessões. Ajuda a reunir eventos de Pixel para percursos de utilizadores. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Hora em que assistiu Firework pela última vez O último carimbo da data/hora em que assistiu em UTC. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Os parâmetros UTM mais recentes provenientes dos parâmetros de pesquisa de URL. A fonte de verdade é Parâmetros de Pesquisa de URL => Parâmetros UTM armazenados anteriormente. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID do canal Firework O último ID do canal, definido ao nível do widget, para contabilizar todos os tipos e layouts de widgets. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Último vídeo Firework O ID do último vídeo codificado a que um utilizador assistiu. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID comercial Firework O último ID de membro empresarial com o qual o utilizador acedeu à página. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID de sessão Firework O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contador de sessão (número de sessões deste utilizador) 1694441101864 – hora de início da sessão Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribui eventos no site a esses anúncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S e Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribui eventos no site a esses anúncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S e Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifier for Advertisers Um identificador exclusivo de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifier for Vendors Um identificador exclusivo fornecido pela Apple para reconhecer o dispositivo de um utilizador nas nossas aplicações e serviços para fins analíticos e funcionais, tais como medir a utilização da aplicação e melhorar o seu desempenho. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Um identificador exclusivo e reconfigurável de dispositivo fornecido pela Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a