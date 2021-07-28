Declaração de Cookies
Última Modificação: 16 de janeiro de 2026
Cookies e tecnologias similares definidos em LEGO.com
Está disponível uma lista de cookies e tecnologias semelhantes («cookies») definidos no domínio LEGO.com. Os cookies são definidos pela LEGO System A/S ou por terceiros selecionados. Quando um terceiro é um controlador independente ou conjunto, tal é indicado na coluna «controlador». Tenha em atenção que apenas cookies estritamente necessários relevantes são definidos em LEGO.com/kids e no domínio LEGO.com quando é iniciada sessão com uma conta LEGO de criança.
Cookies e informações pessoais
Para saber mais sobre cookies, consulte a nossa cookie policy. Para saber mais sobre a sua privacidade e como controlar os seus dados, consulte a nossa privacy policy.
A «vida útil» de todos os cookies da aplicação LEGO Insiders refere-se ao período em que a aplicação se encontra instalada no telemóvel do utilizador. Se o utilizador excluir a aplicação, este pode optar por eliminar igualmente todos os dados guardados.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID de sessão New Relic
Monitoriza o número de visitas de um utilizador para determinar o desempenho da aplicação.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID de sessão de pagamento Adyen
É atribuído um ID exclusivo a um utilizador de LEGO.com durante a sessão de processamento do pagamento.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetria Adyen
Transações de pagamento seguras.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identificador de utilizador Insiders
Identifica o utilizador para apresentar os respetivos detalhes da conta Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Atribuidor de Pontos Insiders
Identifica o utilizador para que seja possível recompensar o membro pelas suas ações.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Ativador de idioma preferido
Identifica o utilizador de modo a que o conteúdo seja apresentado no seu idioma preferido.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID de sessão – Motor de recomendações
Surge como um cookie necessário para funcionalidades de registo/verificação do estado e implementação do site. Quando é dado consentimento, permite fazer recomendações com base na atividade de navegação «na sessão» (por ex., produtos/temas visualizados e adicionados ao carrinho).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de encomenda (se for efetuada uma encomenda durante uma sessão)
Session storage
|Both
|Until session ends
Impressão digital Iovation
Capta e rastreia informações de impressões digitais para ajudar a proteger contra fraudes. A tomada de decisões automática ocorre com o objetivo de executar a prevenção de fraudes estritamente necessária no domínio LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Sim, captura informações do dispositivo utilizadas para fins de verificação de fraudes.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Token de validação antifalsificação
Este cookie, utilizado pelo sistema antifalsificação, faz parte de um sistema de segurança necessário quando é utilizada a autenticação baseada em cookies. A tomada de decisões automática ocorre também com o objetivo de executar a prevenção de fraudes necessária no domínio LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identificador de sessão de conta
Identificador de sessão necessário para gerir sessões de utilizador no sistema de contas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Autenticação de dois fatores
Cookie utilizado para memorizar o cliente ao iniciar sessão com autenticação de dois fatores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém ID de utilizador público (PUID) e carimbo de segurança.
Persistent
|Both
|14 days
Autenticação de fornecedores de início de sessão externos
Cookie de autenticação de fornecedores de início de sessão externos (Facebook e Twitter) para a respetiva conta LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sim, permissão de autenticação incluindo um claims principal [informações de referência sobre o utilizador que tinha sessão iniciada].
Persistent
|Both
|15 mins
Identificador de sessão de autenticação
Identificador de sessão para «Flask» de utilizador/sistema de autenticação utilizado em LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Verificação de idade
Se o utilizador selecionar uma idade inferior a 18 anos, será considerado uma criança.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indicação da idade
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Sala de espera
Cookie configurado para tornar disponível a sala de espera em períodos de tráfego intenso para que o site LEGO.com permaneça em funcionamento.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém Agente de Utilizador
Cookie
|Both
|1 hour
Identificador exclusivo de consentimento
Utilizado como um identificador exclusivo para a nossa Plataforma de Gestão de Consentimentos.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificador exclusivo
Cookie
|Both
|12 months
ID do navegador de chat integrado da Salesforce
Fornece proteção de segurança para a nossa funcionalidade de chat em direto.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Proxy de chat integrado da Salesforce
Garante que as solicitações dos utilizadores chegam ao mesmo anfitrião proxy da Salesforce para recuperar temporariamente o conteúdo de cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID do agente ao vivo do chat integrado da Salesforce
Captura um ID pseudónimo exclusivo para uma sessão específica do navegador durante o chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID de rejeição do agente ao vivo do chat integrado da Salesforce
Lembra as regras definidas por um administrador para ocultar um botão de convite para o chat depois de um visitante o aceitar ou rejeitar. Sem o cookie, o botão aparece repetidamente quando acionado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID de depuração do navegador de chat integrado da Salesforce
Relaciona as linhas de registo do navegador em backend para auxiliar na depuração.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Idioma do chat integrado da Salesforce
Identifica o idioma para componentes personalizados, questionários e fluxos, que suportam vários idiomas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID de Utilizador
Usado para identificar utilizadores e acompanhar a respetiva atividade num domínio.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID da sessão
Usado para identificar se o utilizador dispõe de uma sessão ativa num site ou se se trata de uma nova sessão (por exemplo, o cookie não existe ou expirou).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
ID do utilizador do lado do servidor
Guarda um identificador exclusivo gerado pelo coletor ao nível do servidor para um utilizador ao qual é enviado todos os eventos de acompanhamento subsequentes.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Usado para lembrar os dados já preenchidos em feedback do utilizador
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Usado para proteger o site de ameaças automatizadas, como ataques com bots, ajudando a distinguir utilizadores reais de bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Usado para limitar o tráfego quando vários utilizadores partilham o mesmo endereço IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie configurado para tornar disponível a sala de espera em períodos de tráfego intenso para que o site LEGO.com permaneça em funcionamento.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Cache de categoria de compras
Cache da navegação por categorias para acelerar o desempenho.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produtos vistos recentemente
Usado para preencher a função de produtos visualizados recentemente. Uma lista com os ID de produtos
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Dados offline do utilizador
Dados do utilizador limitados para suportar o modo offline para leitura de códigos de barras na loja sem ligação à Internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nome do utilizador, números da conta Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferências de integração
Avatar selecionado durante a integração.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Definições de consentimento de cookies
Usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Definições de consentimento de exclusão
Usado para armazenar as preferências de consentimento de exclusão.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identificador de sinalizadores de funcionalidades
ID único atribuído a um utilizador de LEGO.com para alternar funcionalidades.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID de Reversão Adobe
Utilizado para juntar todos os utilizadores de todos os outros produtos Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID da Adobe Experience Cloud
Identifica visitantes exclusivos e estabelece uma distinção entre as suas visitas.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Estado ativado de cookie Adobe
Indica que cookies foram aceites/rejeitados para compreender o nível de informações que pode ser visualizado vs. realidade.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Nome da página na vista de páginas Adobe
Regista o número de vezes que as páginas foram visualizadas de modo a compreender o nível de popularidade de uma página.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Mapeamento de Percurso Regional Medallia DXA – Durante a sessão
Permite que as melhorias sejam percursos simples para o utilizador LEGO.com, ao alternar entre vistas regionais.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Mapeamento de Percurso Medallia DXA – Entre sessões
Permite que as melhorias sejam percursos simples para o utilizador LEGO.com, ao alternar entre vistas regionais.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Desempenho iPerceptions
Melhora o desempenho do site minimizando o número de pedidos.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Info de navegador e plataforma iPerceptions
Diz-nos que plataforma e que navegador está a utilizar para apresentar as informações e o formato certos (ou seja, idioma, tipo de dispositivo, etc.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Página visualizada iPerceptions
Memoriza onde esteve para não ter de procurar para regressar a uma determinada página.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Mensagens acionadas iPerceptions
Simplifica a visita do utilizador gerindo a quantidade de mensagens acionadas que este visualiza.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Contagem de páginas visualizadas iPerceptions
Regista as páginas que um utilizador visualizou em cada visita.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID de sessão iPerceptions
Identifica a sua visita atribuindo um ID de sessão.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID de sessão Optimizely
Permite incluir um utilizador num teste A/B para experimentar novas funcionalidades.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Sessão UEC
Utilizado para identificar a sessão do utilizador durante uma visita ao site.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC – Entre sessões
Usado para manter as informações da sessão do utilizador entre sessões até ao fim da vida útil do cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
ID de visitante do Snowplow
Armazena informações do utilizador geradas durante a sua visita inicial a um site e atualiza-as durante as visitas futuras.
ID de visitante do Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
ID da sessão do Snowplow
Usado para determinar se um utilizador tem atualmente uma sessão ativa no site ou se é o início de uma nova sessão (por exemplo, se o cookie está em falta ou expirou).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID do coletor do Snowplow
Guarda um identificador exclusivo gerado pelo coletor ao nível do servidor para um utilizador, o qual é incluído em todos os futuros eventos de rastreamento.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitoriza o número de visitas de um utilizador para determinar o desempenho da aplicação.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Sem dados de PII no cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookie de identificador exclusivo Smartlink
Reconhece um utilizador e proporciona uma experiência personalizada, começando por solicitar consentimento para os cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Sim, contém GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
ID entre sessões – Motor de recomendações
Faz recomendações com base em atividades de compra anteriores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de encomenda (se for efetuada uma encomenda durante uma sessão)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identificador exclusivo utilizado como número de referência para o utilizador.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificador
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Endereço de e-mail do subscritor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Endereço de e-mail
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
O identificador da tarefa relacionado com o e-mail enviado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
O identificador da lista do subscritor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Um identificador numérico do lote atribuído a um e-mail gerado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Um identificador exclusivo para o URL individual num envio.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
ID de unidade de negócio do Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising e ID da Experience Cloud
Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, tais como a supressão do «retargeting» e a segmentação de público semelhante.
LEGO System A/S
Adobe Analytics e Adobe Advertising
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID do carimbo de data e hora da Adobe Ad Cloud
Atribui um carimbo de data/hora à visita do utilizador ao site relativamente à última pesquisa de publicidade.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Assegura que os visitantes apenas recebem anúncios da Meta direcionados e relevantes.
Meta
Meta
LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O Meta CAPI permite que o LEGO Group rastreie a sua atividade no nosso website. É utilizado para medir a eficácia dos nossos anúncios, compreender e definir o nosso público-alvo para direcionamento de anúncios e para analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso website (por ex., a visita resulta numa venda?). A Meta atua como responsável pelo tratamento dos dados em nome da LEGO System A/S no que diz respeito aos serviços acima indicados. No entanto, a Meta irá também utilizar dados recolhidos através do CAPI para os seus próprios fins e poderá compilar os mesmos com dados existentes que possa ter a seu respeito.
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Tags do Google Ad e Doubleclick (Campaign Manager 360)
Rastreia a atividade dos utilizadores em LEGO.com para informar sobre medições e segmentação. Isto inclui a modelação de eventos em LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. A segmentação inclui supressão, semelhança e «retargeting».
LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Utiliza estes dados, que são recolhidos mediante consentimento, como um serviço pago da Google LLC em LEGO.com para apresentar anúncios personalizados enquanto utiliza os sites afiliados a Alphabet Inc. (como por exemplo, Google e YouTube) e respetivos serviços, e posteriormente acede ou volta a aceder a LEGO.com. Google Inc: Recolhe e utiliza os seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear as visitas à página LEGO.com, para serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, segmentação de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para servir de marketing para alguém semelhante a si.
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Recoletor de visitas ao site e dados do utilizador
Armazena visitas ao site e dados do utilizador.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), que podem ser utilizadas para melhor personalizar as suas próprias experiências sempre que visitar LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Poderemos também utilizar estes dados para identificar e atrair novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados e podem aceder a LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Rakuten: Recolhe e armazena as suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de utilização e dados de geolocalização), para lhe apresentar publicidade personalizada ou baseada em interesses. Poderá também utilizar estes dados para identificar e captar novos públicos-alvo, que podem ser idênticos a si em termos de perfil de dados. Para obter mais informações, consulte a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Controlador de conversões de vendas
Rastreia visitas ao site e dados do utilizador quando é efetuada uma venda.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Utilizamos um identificador de cliques afiliado exclusivo definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que aceda a LEGO.com e que tenha origem num site afiliado da Rakuten e resulte numa compra em LEGO.com. Estes dados são utilizados por LEGO.com para reconciliar o pagamento de conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo que será armazenado e associado a compras específicas do utilizador em LEGO.com. Tal permite que a Rakuten receba os pagamentos correspondentes às vendas resultantes do tráfego de «novos» afiliados.
Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identificador Rakuten
Identifica utilizadores Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Poderá utilizar estes dados para identificar utilizadores Rakuten em vários sites da rede de afiliados. LEGO.com poderá utilizar estes dados mediante consentimento para serviços de personalização e análise de dados. Rakuten: Armazena e utiliza os seus dados, mediante consentimento, para o rastrear enquanto utilizador em vários sites da rede de afiliados, utilizando ID de várias redes e ID de pesquisa e cliques. Estes dados são utilizados para personalizar anúncios, bem como para fins de análise de dados.
Identificador exclusivo gerado pelo fornecedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Rastreia a atividade no site para fins de redirecionamento na Internet e atividades.
Microsoft (Rede de Anúncios do Bing)
Microsoft (Rede de Anúncios do Bing)
LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. A LEGO System A/S recolhe e controla os dados de utilizador que autorizou de modo a segmentar, direcionar e recrutar públicos-alvo através de comunicações de marketing em MS Network, incluindo a pesquisa Bing e MS Ad Display Network. A Microsoft utiliza os dados que autorizou para os seus próprios fins de marketing. Ligação para a política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Tag Demandbase
A tag Demandbase recolhe informações para identificar quais as empresas visitam o site para fins de marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase e LEGO System A/S
Endereço IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rastreador próprio da Rakuten
ID exclusivo do site para rastrear «Ofertas Especiais» (eventos de inscrição) e «Ofertas Padrão» (eventos de encomendas) para pagamento de afiliados. É definido sempre que um utilizador acede à página de gateway da Rakuten, caso o utilizador aceda a essa página com um valor siteID= na string de consulta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
ID de utilizador Firework
ID de utilizador gerado aleatoriamente para rastrear um utilizador entre sessões. Ajuda a reunir eventos de Pixel para percursos de utilizadores.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Hora em que assistiu Firework pela última vez
O último carimbo da data/hora em que assistiu em UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Os parâmetros UTM mais recentes provenientes dos parâmetros de pesquisa de URL. A fonte de verdade é Parâmetros de Pesquisa de URL => Parâmetros UTM armazenados anteriormente.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID do canal Firework
O último ID do canal, definido ao nível do widget, para contabilizar todos os tipos e layouts de widgets.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Último vídeo Firework
O ID do último vídeo codificado a que um utilizador assistiu.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID comercial Firework
O último ID de membro empresarial com o qual o utilizador acedeu à página.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID de sessão Firework
O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contador de sessão (número de sessões deste utilizador) 1694441101864 – hora de início da sessão
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribui eventos no site a esses anúncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribui eventos no site a esses anúncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Um identificador exclusivo de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Um identificador exclusivo fornecido pela Apple para reconhecer o dispositivo de um utilizador nas nossas aplicações e serviços para fins analíticos e funcionais, tais como medir a utilização da aplicação e melhorar o seu desempenho.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Um identificador exclusivo e reconfigurável de dispositivo fornecido pela Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalação de aplicações e a atribuição do desempenho de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Um identificador específico de dispositivo fornecido pelo sistema operativo Android, para suportar a funcionalidade da aplicação e análises internas, tais como garantir a estabilidade técnica e melhorar o desempenho da aplicação.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a