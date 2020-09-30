Licença Open Source

Open Sans

O LEGO Group utiliza a família de tipos de letra Open Sans para experiência digitais.

Todas as experiências digitais LEGO® incluem websites, redes sociais, aplicações, jogos, páginas web, imagens digitais, vídeos online, dados digitais, bases de dados.

Copyright 2020 Autores do Projeto Open Sans

https://github.com/googlefonts/opensans debaixo do autor principal Steve Matteson. Nome de tipo de letra reservado «Open Sans»

EXO 2.0

O LEGO Group utiliza os tipos de letra Exo 2.0 para Experiência Digitais:

Todas as experiências digitais LEGO incluem Websites, Redes Sociais, Aplicações, Jogos, Páginas Web, Imagens Digitais, Vídeos Online, Dados Digitais, Bases de Dados.

Família de tipos de letra Exo 2.0

Direitos de autor 2013 Autores do Projeto Exo 2 (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Este Software de Tipo de Letra está licenciado ao abrigo da licença Open Font Licence da SIL, versão 1.1.

Esta licença está copiada abaixo e está também disponível com uma FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

O LEGO Group utiliza o tipo de letra Noto para Experiência Digitais.

Todas as experiências digitais LEGO incluem Websites, Redes Sociais, Aplicações, Jogos, Páginas Web, Imagens Digitais, Vídeos Online, Dados Digitais, Bases de Dados.

Chinês (Noto Sans CJK TC e SC)

Japonês (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP)

Coreano (Noto Sans CJK KR e Noto Serif CJK KR)

Russo (Noto Sans)

Noto é uma marca comercial da Google Inc. Direitos de autor (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), com Nome de Tipo de Letra Exclusivo: Chinês (Noto Sans CJK TC e SC), Japonês (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP), Coreano (Noto Sans CJK KR e Noto Serif CJK KR), Russo (Noto Sans)

Tradução

Esta é uma tradução não oficial da licença Open Font Licence da SIL para os idiomas “chinês, japonês, coreano e russo”. Não foi publicada pela SIL International e não declara legalmente os termos de distribuição para os tipos de letra que utilizam a OFL. Um lançamento ao abrigo da OFL apenas é válido quando é utilizado o texto em inglês original.

No entanto, reconhecemos que esta tradução não oficial vai ajudar os utilizadores e os designers não familiarizados com o inglês a compreender melhor a OFL da SIL e facilitar a utilização e lançamento de famílias de tipos de letra ao abrigo deste modelo de design de tipo de letra colaborativo. Encorajamos os designers que considerem lançar a sua criação ao abrigo da OFL a ler a FAQ no seu respetivo idioma, se disponível.

Visite https://scripts.sil.org/OFL para a versão oficial da licença e a FAQ associada

Este Software de Tipo de Letra está licenciado ao abrigo da licença Open Font Licence da SIL, versão 1.1.

Esta licença está copiada abaixo e está também disponível com uma FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Lato

O LEGO Group utiliza a família de tipos de letra Lato para Experiência Digitais.

Todas as experiências digitais LEGO incluem Websites, Redes Sociais, Aplicações, Jogos, Páginas Web, Imagens Digitais, Vídeos Online, Dados Digitais, Bases de Dados.

Versão 2.015; open source IPA + grego + cirílico + latim

Criado por: tyPoland Lukasz Dziedzic

Ano de criação: 2015

Direitos de autor © 2010-2015 por tyPoland Lukasz Dziedzic com Nome de Tipo de Letra Exclusivo “Lato”. Está licenciado ao abrigo da licença Open Font Licence da SIL, versão 1.1.

Lato é uma marca comercial de tyPoland Lukasz Dziedzic.

Tradução

Esta é uma tradução não oficial da licença Open Font License da SIL para “idiomas baseados no latim, idiomas baseados em cirílico e grego”. Não foi publicada pela SIL International e não declara legalmente os termos de distribuição para os tipos de letra que utilizam a OFL. Um lançamento ao abrigo da OFL apenas é válido quando é utilizado o texto em inglês original.

No entanto, reconhecemos que esta tradução não oficial vai ajudar os utilizadores e os designers não familiarizados com o inglês a compreender melhor a OFL da SIL e facilitar a utilização e lançamento de famílias de tipos de letra ao abrigo deste modelo de design de tipo de letra colaborativo. Encorajamos os designers que considerem lançar a sua criação ao abrigo da OFL a ler a FAQ no seu respetivo idioma, se disponível.

Visite https://scripts.sil.org/OFL para a versão oficial da licença e a FAQ associada

Este Software de Tipo de Letra está licenciado ao abrigo da licença Open Font Licence da SIL, versão 1.1.

Esta licença está copiada abaixo e está também disponível com uma FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Licença Open Font Licence da SIL

Versão 1.1 – 26 de fevereiro de 2007

Preâmbulo

Os objetivos da licença Open Font License (OFL) são o de estimular o desenvolvimento a nível mundial de projetos de tipo de letra colaborativos, apoiar os esforços criativos de tipos de letra de comunidades linguísticas e académicas, assim como fornecer uma estrutura aberta e gratuita na qual os tipos de letra possam ser partilhados e melhorados em colaboração.

A OFL permite que os tipos de letra licenciados sejam utilizados, estudados, modificados e redistribuídos livremente, desde que não sejam vendidos em separado. Os tipos de letra, incluindo quaisquer trabalhos derivativos, podem ser agregados, integrados, redistribuídos e/ou vendidos com qualquer software fornecido com quaisquer nomes exclusivos que não sejam utilizados por trabalhos derivados. Os tipos de letra e derivados, no entanto, não podem ser lançados ao abrigo de qualquer outro tipo de licença. Os requisitos para os tipos de letra permanecerem ao abrigo desta licença não se aplicam a nenhum documento criado utilizando estes tipos de letra ou respetivos derivados.

Definições

“Software de Tipo de Letra” refere-se ao conjunto de ficheiros lançados pelo(s) Titular(es) dos Direitos de Autor, ao abrigo desta licença e claramente marcados como tal. Pode incluir ficheiros de origem, scripts de construção e documentação.

“Nome de Tipo de Letra Exclusivo” refere-se a quaisquer nomes especificados como tal após a(s) declaração(ões) dos direitos de autor.

“Versão Original” refere-se à recolha de componentes de Software de Tipo de Letra, conforme a distribuição pelo(s) Titular(es) dos Direitos de Autor.

“Versão Modificada” refere-se a qualquer derivado criado ao adicionar, eliminar ou substituir, em parte ou no todo, qualquer um dos componentes da Versão Original, ao alterar os formatos ou ao migrar o Software do Tipo de Letra para um novo ambiente.

“Autor” refere-se a qualquer designer, engenheiro, programador, escritor técnico ou outra pessoa que tenha contribuído para o Software de Tipo de Letra.

Autorização e Condições

A Autorização é concedida pelo presente, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia do Software de Tipo de Letra para utilizar, estudar, copiar, unir, integrar, modificar, redistribuir e vender cópias modificadas e não modificadas do Software de Tipo de Letra, sujeita às seguintes condições:

Nem o Software de Tipo de Letra nem nenhum dos seus componentes individuais, nas Versões Original ou Modificada, podem ser vendidos em separado. As Versões Original ou Modificada do Software de Tipo de Letra podem ser agregadas, redistribuídas e/ou vendidas com qualquer software, desde que cada cópia contenha o aviso de direitos de autor acima e esta licença. Estas podem ser incluídas como ficheiros de texto independentes, cabeçalhos legíveis para os utilizadores ou nos campos de metadados eletronicamente legíveis adequados em ficheiros binários ou de texto, desde que esses campos possam ser facilmente visualizados pelo utilizador. Nenhuma Versão Modificada do Software de Tipo de Letra pode utilizar o(s) Nome(s) de Tipo de Letra Exclusivo(s), exceto se for concedida autorização explícita por escrito pelo Titular dos Direitos de Autor correspondente. Esta restrição apenas se aplica ao nome do tipo de letra principal, conforme apresentado aos utilizadores. O(s) nome(s) do(s) Titular(es) dos Direitos de Autor ou do(s) Autor(es) do Software de Tipo de Letra não podem ser utilizados para promover, apoiar ou publicitar qualquer Versão Modificada, exceto para reconhecer a(s) contribuição(ões) do(s) Autor(es) e Titular(es) dos Direitos de Autor ou com a sua autorização explícita por escrito. O Software de Tipo de Letra, modificado ou não modificado, em parte ou no todo, deve ser completamente distribuído ao abrigo desta licença e não deve ser distribuído ao abrigo de qualquer outra licença. O requisito para os tipos de letra permanecerem ao abrigo desta licença não se aplica a qualquer documento criado utilizando o Software de Tipo de Letra.

Término

Esta licença torna-se nula se qualquer uma das condições acima não for cumprida.

Isenção de responsabilidade

O software de tipo de letra é fornecido “tal qual”, sem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita, incluindo, entre outras, quaisquer garantias de comercialização, adequação para um fim em particular e não violação dos direitos de autor, patentes, marcas comerciais ou outros direitos. Em nenhuma circunstância o titular dos direitos de autor será responsável por qualquer reivindicação, danos ou outras responsabilidades, incluindo quaisquer danos gerais, especiais, indiretos, acidentais ou consequentes, seja no decorrer do contrato, ato ilícito ou de outra forma, resultante ou derivado à utilização, ou incapacidade de utilização, do software de tipo de letra ou de outras interações com o software de tipo de letra.