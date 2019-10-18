Informacje dotyczące substancji na liście kandydackiej REACH

Następujące produkty zawierają polimerową baterię litową. Producent tej baterii poinformował nas, że może ona zawierać 1,3-propanosulton (nr CAS 1120-71-4) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Następujące produkty zawierają diodę na niedostępnej płytce drukowanej. Producent tej diody poinformował nas, że zawiera ona ołów (nr CAS 7439-92-1) w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Następujące produkty zawierają niedostępny materiał piezoelektryczny, o którym producent poinformował nas, że zawiera „ołowiowy cyrkon tlenek tytanu (nr CAS 12626-81-2)" w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

10969 - Fire Truck

Substancje te są wymienione na obecnej wersji listy kandydackiej REACH Europejskiej Agencji Chemikaliów. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (artykuł 33 rozporządzenia 1907/2006 (REACH)) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji, jeśli taka substancja może być obecna, nawet w bardzo małej ilości.

W warunkach normalnych nie ma żadnego zagrożenia, a ludzie nie są narażeni na działanie tej substancji.

Poza wymienionymi powyżej żadne inne produkty LEGO nie zawierają substancji ujętych na liście kandydackiej REACH w ilości przekraczającej 0,1% wagowego.

Aby chronić środowisko naturalne, nie należy wyrzucać baterii ani produktów zawierających baterie wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. W celu uzyskania wskazówek dotyczących recyklingu oraz adresów zakładów należy skontaktować się z lokalnym urzędem.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów można znaleźć na stronie www.LEGO.com/pl-pl/aboutus/responsibility lub pod numerem telefonu 00800 5346 5555