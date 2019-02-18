Polityka prywatności obejmująca aktualizacje wprowadzanych danych

Polityka prywatności

Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2026 r.

Spis treści

SEKCJA 1: PRAWO PRYWATNOŚCI DANYCH I PRAWA CYFROWE Czym jest polityka prywatności? Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani tym, w jaki sposób chronimy informacje użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jak chronimy dane osobowe użytkownika, gdy odwiedza strony z naszymi usługami i aplikacje lub z nich korzysta. Polityka prywatności określa także, jakie prawa dotyczące prywatności przysługują użytkownikowi oraz w jaki sposób jest on chroniony przez obowiązujące przepisy. Ponadto Polityka prywatności dotyczy gromadzenia danych zarówno online, jak i offline, w tym danych osobowych, które możemy gromadzić za pomocą różnych kanałów, takich jak witryny internetowe, aplikacje, zewnętrzne media społecznościowe, sklepy, punkty sprzedaży i wydarzenia. To jest nasza ogólna Polityka prywatności. W przypadku niektórych jurysdykcji obowiązują dodatkowe przepisy krajowe lub stanowe. Jeśli pochodzą Państwo ze Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się także z naszymi Ważnymi informacjami dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz dodatkiem na temat Praw dotyczących prywatności w stanach USA zawierającym informacje na temat stanowych przepisów dotyczących prywatności w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zatem szukają Państwo szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe na Państwa temat, są Państwo we właściwym miejscu. Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe? Na Grupę LEGO składa się wiele różnych podmiotów prawnych na całym świecie. Więcej informacji na temat Grupy LEGO można znaleźć tutaj: https://www.lego.com/pl-pl/aboutus. Niniejszą Politykę prywatności wydano w imieniu wszystkich spółek należących do Grupy LEGO, w sytuacjach gdy LEGO System A/S jest administratorem danych (podmiotem odpowiedzialnym za dane i zarządzającym nimi) lub gdy użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z lokalnym podmiotem należącym do Grupy LEGO, przy czym podmiot ten jest administratorem danych wyłącznie w odniesieniu do tej umowy. Na potrzeby tego dokumentu określenia „my”, „nasze” i „nasz” w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do firmy LEGO System A/S lub lokalnego podmiotu należącego do Grupy LEGO, z którym użytkownik bezpośrednio zawiera umowę. Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt. Można także przesyłać je listownie do IOD na adres: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

DW: DPO Prosimy od wskazanie swojego imienia, nazwiska i kraju, którego dotyczy zapytanie. Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 30 dni, chyba że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika wymagają krótszego czasu odpowiedzi, w którym to przypadku przestrzegamy tego terminu. Jeśli zmienimy sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i tej Polityki prywatności w dowolnym czasie, dlatego prosimy, aby regularnie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub zmiany niniejszej Polityki prywatności. Prywatność użytkownika W zależności od kraju zamieszkania, jako osoba, której dotyczą dane, użytkownik może mieć następujące prawa dotyczące zbieranych przez nas danych osobowych: – Żądanie dostępu do danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. W wielu przypadkach takie informacje są już dostępne dla użytkownika w usługach online, które świadczymy. Prawo użytkownika do dostępu może jednak być ograniczone przepisami prawnymi, ochroną prywatności innych osób, a także praktykami biznesowymi Grupy LEGO, know-how, tajemnicami handlowymi i wewnętrznymi ocenami. – Żądanie korekty nieprawidłowych lub niepełnych danych. Jeśli przechowywane przez nas dane użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik ma prawo do ich korekty, o ile nie jest to ograniczone przepisami prawnymi. – Żądanie usunięcia. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, kiedy:

– dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

– użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie i nie istnieje inny uzasadniony powód do przetwarzania danych;

– użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu i nie istnieje uzasadniony powód do dalszego przetwarzania; lub

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Należy pamiętać, że w określonych przypadkach możemy być zobowiązani do zachowania danych osobowych użytkownika po żądaniu ich usunięcia, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub umowne. Obowiązujące przepisy prawa mogą nam również zezwalać na przechowywanie niektórych danych osobowych użytkownika w celu zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych. – Ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kwestionuje poprawność danych, które na jego temat zarejestrowaliśmy, lub zgodność z prawem ich przetwarzania, lub jeżeli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z prawem do sprzeciwu, może żądać od nas ograniczenia przetwarzania tych danych. Przetwarzanie zostanie ograniczone jedynie do przechowywania, do czasu aż będzie można ustalić poprawność danych lub będzie można sprawdzić, czy nasze uzasadnione interesy są sprzeczne z interesami użytkownika. Nawet jeśli przetwarzanie danych użytkownika zostało ograniczone w sposób opisany powyżej, Grupa LEGO może przetwarzać te dane w inny sposób, jeśli jest to konieczne do wyegzekwowania roszczenia prawnego lub przetwarzania wcześniej zebranych danych, jeśli wcześniej użytkownik wyraził na to zgodę. – Sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych prowadzonemu na podstawie uzasadnionych interesów. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania w związku z takim marketingiem, sprzeciw użytkownika zawsze zostanie uznany. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania w innych celach, sprawdzimy równowagę prawnie uzasadnionych interesów i rozważymy, czy należy uznać sprzeciw użytkownika. – Przenoszenie danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazał w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. To prawo dotyczy danych osobowych przetwarzanych jedynie w sposób automatyczny i na podstawie zgody lub w ramach wykonywania umowy. – Inne prawa. Użytkownik niezadowolony ze sposobu, w jaki są przetwarzane jego dane osobowe, ma prawo złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych. Informacje kontaktowe Duńskiej Agencji Ochrony Danych znajdują się na stronie www.datatilsynet.dk. Jeśli użytkownik znajduje się poza duńską jurysdykcją, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych lub innego właściwego organu w kraju, w którym mieszka. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Jeśli są Państwo mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się z naszym dodatkiem na temat praw do prywatności w stanach USA, aby dowiedzieć się, jakie prawa przysługują Państwu na mocy stanowych przepisów dotyczących prywatności.

SEKCJA 2: DANE OSOBOWE Jakie dane osobowe gromadzi Grupa LEGO? Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, które pozwalają na identyfikację tej osoby. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o użytkowniku, które kategoryzujemy w następujący sposób: – Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.

– Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów lub podobne dane kontaktowe.

– Dane finansowe obejmują dane dotyczące kont bankowych i kart płatniczych.

– Dane dotyczące transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas (lub w przypadku serwisu www.bricklink.com od nas lub innych podmiotów na platformie BrickLink®), usług zamówionych przez użytkownika, a także nagród i/lub korzyści zamówionych lub wykorzystanych przez użytkownika.

– Dane weryfikacyjne sprzedawcy (jeśli użytkownik zdecydował się uczestniczyć w naszej platformie internetowej BrickLink) obejmują dokumenty tożsamości wydane przez urzędy państwowe oraz dokumenty rejestracyjne firmy wymagane w ramach nowej procedury weryfikacji sprzedawcy.

– Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę, identyfikator użytkownika, adres MAC oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do tej witryny, aplikacji lub cyfrowej funkcji.

– Dane profilu dotyczą nazwy użytkownika i hasła, zainteresowań użytkownika.

– Dane o użytkowaniu obejmują informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, produktów i usług.

– Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych, zainteresowań i udziału w loteriach i innych konkursach z nagrodami oraz preferencje dotyczące komunikacji.

– Dane z mediów społecznościowych obejmują informacje o Twoich interakcjach z nami na platformach społecznościowych (na przykład poprzez polubienia i komentarze pod naszymi postami lub oznaczenia w komentarzach), a także Twoje opinie i komentarze dotyczące naszej marki, które publikujesz na publicznych stronach platform społecznościowych. Gromadzimy również dane z Twojego publicznie dostępnego profilu na odpowiedniej platformie społecznościowej, takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe oraz dane demograficzne, np. wiek i płeć.

– Dane dot. śledzenia obejmują informacje o tym, jakie strony odwiedził użytkownik przed wejściem na nasze witryny internetowe lub po ich odwiedzeniu, a także jak wszedł w interakcję z wiadomościami e-mail lub innymi wiadomościami, które do niego wysłaliśmy (np. czy usunął wiadomość e-mail, czy ją otworzył lub czy kliknął reklamę dotyczącą naszych produktów lub usług w mediach społecznościowych lub na innych platformach).

– Dane dotyczące recenzji i opinii użytkowników serwisu zawierają publiczne oceny i recenzje wystawione przez 1) kupujących i sprzedających na platformie BrickLink, które są powiązane z odpowiednimi kontami i dostępne dla innych odwiedzających, 2) oceny i recenzje produktów i usług w witrynie LEGO.pl oraz na portalach LEGOLAND® Discovery Center oraz LEGO® Discovery Center, które są powiązane z odpowiednimi kontami i dostępne dla innych użytkowników i gości, a także 3) inne dane zebrane za pośrednictwem paneli dyskusyjnych, badań użytkowników i wydarzeń LEGO.

– Dane dotyczące sporów w serwisie obejmują prywatne spory związane z transakcjami zgłoszone przez kupujących i sprzedających, w tym całą korespondencję i zapisy działań dotyczących tych sporów.

– Dane forum zawierają informacje publikowane w społecznościach, takich jak np. Ambassador Network, BrickLink Forums i Gallery, które są uznawane za informacje publiczne. Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy** dane zagregowane**, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie mogą ujawnić bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak dołączymy lub połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio służyć do jego identyfikacji, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Wykorzystujemy dane pseudonimizowane, aby zminimalizować wpływ na prywatność użytkownika. Pseudonimizacja to metoda, która polega na zastępowaniu lub usuwaniu informacji w zbiorze danych, które identyfikują osobę, ale pozwalają administratorowi danych lub stronie trzeciej na ponowną identyfikację danych osobowych bez nadmiernych nakładów. Należy mieć świadomość, że w przeciwieństwie do anonimizacji, pseudonimizacja nie usuwa z danych wszystkich informacji identyfikujących, ale ogranicza możliwość powiązania zbioru danych z tożsamością osoby. Nie gromadzimy żadnych Specjalnych kategorii danych osobowych o użytkowniku (obejmuje to informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o zdrowiu lub informacje genetyczne, dane biometryczne do celów identyfikacji lub informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach). Jednakże podczas wizyty lub kontaktu z nami w celu zaplanowania wizyty w parkach rozrywki LEGO® Discovery Center i LEGOLAND® Discovery Center możesz zdecydować się na udostępnienie niektórych Specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak wymagania dietetyczne lub potrzeby związane z ułatwieniami dostępu, abyśmy mogli zapewnić jak najlepsze doświadczenie. Jeśli użytkownik nie dostarczy nam niezbędnych danych osobowych (poinformujemy o tym, na przykład, wyraźnie zaznaczając te informacje w naszych formularzach rejestracyjnych), możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi naszych towarów i/lub usług. W jaki sposób Grupa LEGO gromadzi dane osobowe? Gromadzimy dane osobowe z następujących źródeł:

– Witryny internetowe obejmują wszelkie witryny obsługiwane przez Grupę LEGO lub na jej rzecz, w tym witryny, które prowadzimy pod naszymi własnymi domenami/adresami URL, oraz miniwitryny, które prowadzimy w sieciach społecznościowych podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook.

– Gry/aplikacje mobilne obejmują gry lub aplikacje mobilne obsługiwane przez Grupę LEGO, takie jak aplikacje na smartfony.

– Zabawki połączone z aplikacją obejmują zabawki, które łączą się z aplikacją za pośrednictwem protokołu bezprzewodowego lub kabla, wyprodukowane przez Grupę LEGO lub dla niej.

– Wiadomości e-mail, SMS i inne wiadomości elektroniczne obejmują komunikację elektroniczną między użytkownikiem a Grupą LEGO.

– Obsługa klienta obejmuje rozmowy telefoniczne lub czaty online z naszym personelem obsługi klienta.

– Sklepy detaliczne to sklepy zarządzane przez Grupę LEGO lub na jej rzecz.

– Parki LEGO® Discovery Center i LEGOLAND® Discovery Center.

– Formularze rejestracyjne online to między innymi rejestracja konta w programie LEGO® Insiders/rejestracja konta LEGO, subskrypcje LEGO Magazine i procedury weryfikacji sprzedawcy BrickLink.

– Formularze rejestracji offline obejmują rejestrację w formie drukowanej i podobne formularze, które zbieramy za pośrednictwem poczty lub podczas kontaktu w sklepach, konkursów i innych promocji lub wydarzeń.

– Konkursy, loterie i ankiety online prowadzone wśród klientów.

– Nasz program LEGO Insiders, w tym działania użytkownika związane z programem.

– Badania, w których użytkownik i/lub jego dzieci mogą uczestniczyć, zarówno osobiście, jak i online.

– Funkcje związane z recenzjami i opiniami na naszych stronach internetowych, forach, w aplikacjach lub w naszych sklepach podczas atrakcji, z których użytkownik zdecydował się skorzystać lub wziąć udział. Dane osobowe, które Grupa LEGO może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych podmiotów zewnętrznych i źródeł publicznych, jak określono poniżej:

– Dane techniczne od następujących podmiotów:

– Dostawcy usług analitycznych,

– Sieci reklamowe,

– Dostawcy informacji dot. wyszukiwania.

– Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

– Dane kontaktowe i dot. tożsamości od brokerów danych lub podmiotów gromadzących.

– Dane kontaktowe i dot. tożsamości z powszechnie dostępnych źródeł.

– Dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe i logowania od firm zewnętrznych, którym użytkownik polecił, aby udostępnić nam te dane (na przykład podczas logowania się na konto LEGO® w grze lub w usłudze mediów społecznościowych, takich firm jak Epic Games czy Facebook).

– Dane dotyczące tożsamości, kontaktowe i transakcyjne użytkowników serwisu od partnerów z branży detalicznej i rozrywkowej, takich jak Merlin Entertainments, sprzedawcy i nabywcy na platformie BrickLink (w tym publiczne recenzje i opinie), parki LEGOLAND® Discovery Center i LEGO Discovery Center oraz partnerzy LEGO Certified Store.

– Dane dot. śledzenia z platform firm zewnętrznych, takich jak platformy mediów społecznościowych lub wyszukiwarki, lub stron internetowych, takich jak witryny lub aplikacje partnerskie.

– Dane z mediów społecznościowych z platform mediów społecznościowych. Informacje te otrzymujemy od naszego zewnętrznego dostawcy danych analitycznych.

– Dane na temat recenzji i opinii, które możemy otrzymać od zewnętrznych serwisów recenzujących lub innych stron trzecich.

– Dane kontaktowe i dot. tożsamości od członków rodziny lub opiekunów prawnych. W jaki sposób Grupa LEGO wykorzystuje dane osobowe? Cele i podstawy prawne przetwarzania danych Aplikacje LEGO ® , zabawki połączone z aplikacją i kanały online Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy i jak je wykorzystujemy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Korzystanie z aplikacji LEGO ® , zabawek połączonych z aplikacją lub kanałów online. Dane techniczne

Dane dot. użytkowania

Dane dot. śledzenia

Dane dot. transakcji

Dane dot. tożsamości

Dane dot. profilu

Dane dot. recenzji i opinii

Dane forum

Dane dot. marketingu i komunikacji

Dodatkowo niektóre z powyższych danych są gromadzone za pomocą plików cookie w naszych aplikacjach, zabawkach połączonych z aplikacją lub na stronach internetowych. Zapoznaj się z Sekcją 3 niniejszej Polityki lub naszymi [zasadami dotyczącymi plików cookie][5]

Jeśli użytkownik chce skonfigurować konto w programie LEGO ® Insiders/konto LEGO (konto LEGO) do użytku w naszych aplikacjach i kanałach online, przetwarzamy określone dane dot. tożsamości, dane kontaktowe i dane profilu, które podawane są przez użytkownika podczas zakładania konta w programie LEGO Insiders/konta LEGO lub edytowania profilu. Aby zoptymalizować wrażenia użytkownika i funkcjonalność naszych aplikacji, zabawek połączonych z aplikacją i naszych kanałów online.

Aby dostosować działania marketingowe, w tym retargeting, do użytkowników, którzy osiągnęli pełnoletność.

Aby zmierzyć skuteczność naszych działań marketingowych na platformach zewnętrznych w odniesieniu do użytkowników, którzy osiągnęli pełnoletność.

Aby dostarczać treści i wrażenia w witrynie dostosowane do użytkowników pełnoletnich na podstawie danych, które posiadamy na ich temat.

Aby ulepszyć i dostosować wrażenia z korzystania z naszych aplikacji, witryn internetowych i usług (takich jak program LEGO Insiders, strona internetowa www.bricklink.com i strona internetowa LEGO.pl).

Aby zapewnić, że treści z naszych aplikacji i witryn internetowych są zoptymalizowane zgodnie z potrzebami użytkownika i jego urządzenia.

Aby umożliwić użytkownikowi udział w interaktywnych wydarzeniach, gdy zdecyduje się to zrobić.

Aby pomóc użytkownikowi w założeniu konta w programie LEGO Insiders/konta LEGO.

Aby zweryfikować i udokumentować, że twórcą konta w programie LEGO Insiders/konta LEGO nie jest dziecko, które nie osiągnęło wieku pozwalającego na wyrażenie cyfrowej zgody.

Aby móc generować statystyki i spostrzeżenia na podstawie danych zagregowanych, by zrozumieć kondycję naszej firmy i mierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych i promocji.

Aby odpowiednio dobierać reklamy do dorosłych użytkowników, zarówno w trakcie korzystania z naszych kanałów, jak i kanałów stron trzecich (np. mediów społecznościowych, wyszukiwarek, portali handlowych).

Aby znaleźć/pozyskać potencjalnych nowych klientów, których profil pasuje do profilu naszych obecnych klientów.

Aby wykrywać zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem dotyczące kont klientów i aby na nie reagować, zapobiegać oszustwom i nadużyciom oraz ograniczać ryzyko przejmowania kont i/lub naruszania bezpieczeństwa danych.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji społecznościowych, w tym forów, recenzji i treści generowanych przez użytkowników.

Aby udostępniać recenzje i opinie zamieszczone na naszych stronach internetowych stronom trzecim w celu publikacji na stronach internetowych lub platformach stron trzecich. Zgoda użytkownika, 6(1)(a) RODO, w związku z wykorzystaniem przez nas plików cookie (w zakresie, jaki umożliwia ta zgoda).

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, w związku z dostarczaniem dostosowanych do użytkownika wrażeń z korzystania z witryny.

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, na udostępnianie danych osobowych użytkownika platformom zewnętrznym w celu prowadzenia działań remarketingowych, tworzenia grup podobnych, wykluczania i przypisywania.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość optymalizacji i ulepszania naszych aplikacji i kanałów internetowych, tworzenia jak najbardziej dopasowanych do dorosłych klientów działań marketingowych zarówno we własnych kanałach, jak i kanałach podmiotów zewnętrznych oraz zapewnienie klientom sprawnego działania naszych aplikacji, zabawek połączonych z aplikacją i stron internetowych.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość szybkiego reagowania na zagrożenia związane z prywatnością i bezpieczeństwem, które dotyczą użytkowania kont przez naszych klientów.

Wykonanie umowy (art. 6(1)(b) RODO) – kiedy zamieszczenie recenzji stanowi część świadczonej przez nas usługi (jak ma to miejsce w przypadku, gdy w zamian za recenzję zapewniamy bezpłatny produkt, usługę lub wstęp na atrakcję turystyczną), przetworzenie recenzji jest niezbędne do wykonania tej umowy; lub



Uzasadniony interes (art. 6(1)(f) RODO) – my i nasi handlowi partnerzy mamy uzasadniony interes w zapewnieniu forum dla opinii konsumentów oraz przejrzystej oceny produktów, usług i atrakcji, a także w umożliwieniu rozwoju naszej społeczności i forów LEGO oraz uzyskiwaniu opinii, które pomogą nam ulepszyć naszą działalność.

Realizacja zamówienia Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Złóż zamówienie u nas lub u zewnętrznego sprzedawcy na platformie BrickLink ® . Dane kontaktowe i dot. tożsamości

Dane dot. transakcji

Dane finansowe

Dane dotyczące sporów

Jeśli użytkownik chce skonfigurować konto w programie LEGO ® Insiders/konto LEGO do użytku w naszych aplikacjach i kanałach online, przetwarzamy określone dane dot. tożsamości, dane kontaktowe i dane profilu, które podawane są podczas zakładania konta w programie LEGO Insiders lub edytowania profilu.

Insiders/konto LEGO do użytku w naszych aplikacjach i kanałach online, przetwarzamy określone dane dot. tożsamości, dane kontaktowe i dane profilu, które podawane są podczas zakładania konta w programie LEGO Insiders lub edytowania profilu. Dane dot. transakcji

Dane techniczne

Dane marketingowe i komunikacyjne Aby wypełnić umowę zakupu zawartą z użytkownikiem, która obejmuje przetwarzanie i wysyłkę jego zamówień oraz administrowanie prawami do zwrotu towarów lub złożenia reklamacji.

Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi np. wycofania produktów, prowadzenia ksiąg rachunkowych i praw konsumenta.

Aby lepiej poznać kupujących.

Aby umożliwić użytkownikowi przechowywanie danych dot. płatności, danych dot. tożsamości i danych kontaktowych lub podobnych informacji w celu ułatwienia zakupów lub nawiązywania kontaktu w przyszłości.

Aby zapobiegać oszustwom.

Aby wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w związku z obopólnym porozumieniem o sprzedaży.

Prawny obowiązek, art. 6(1)(c) RODO, w związku ze zgodnością z przepisami dotyczącymi np. wycofania produktów, prowadzenia ksiąg rachunkowych i praw konsumenta.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest poznanie kupujących i umożliwienie im bezproblemowych zakupów.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapobieganie nieuczciwym działaniom w związku z zakupami dokonywanymi na naszych stronach internetowych.

Zgoda, art. 6(1)(a) RODO – w celu wysyłania użytkownikowi wiadomości marketingowych.

Wsparcie klienta Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Interakcja z funkcjami wspierania klientów, w tym przez naszego czatbota Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Dane dot. transakcji

Dane dot. użytkowania

Dane techniczne i informacje o problemach technicznych

Pytania/skargi dot. produktów

Dane w mediach społecznościowych i inne opinie (np. przekazane za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych)

Dane dot. recenzji i opinii

Dane dotyczące sporów

Dane weryfikacyjne sprzedawcy

Pytania ogólne

Inne informacje lub treści związane z przyczyną zapytania Aby zapewnić wsparcie.

Aby zlokalizować zamówienia lub wysłać produkty zastępcze.

Aby otrzymać informacje o tym, jak możemy poprawić nasze produkty, usługi i atrakcje.

Aby, odpowiadając na skargę klienta, działać zgodnie z obowiązującym prawem i standardami regulacyjnymi.

Aby wypełnić umowę zawartą z użytkownikiem w odniesieniu do zakupów w naszych witrynach.

Aby zapewnić czatbota w ramach naszej obsługi klienta. Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja obsługi klienta i produktów, a także zapewnianie klientom najlepszej jakości wsparcia.

Prawny obowiązek, art. 6(1)(c) RODO, w związku z działaniem w myśl przepisów prawnych.

Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w związku z obopólnym porozumieniem o sprzedaży.

Cyfrowe komunikaty marketingowe (np. w postaci wiadomości e-mail, SMS, wiadomości push w aplikacji lub podobnych środków marketingu elektronicznego) Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Zgoda na jeden komunikat cyfrowy lub ich większą liczbę w krajach, w których zgoda na komunikację jest wymagana prawnie.

Brak rezygnacji z subskrypcji jednego lub większej liczby cyfrowych komunikatów marketingowych. Dane marketingowe i komunikacyjne

Niezbędne dane identyfikujące

Informacje na temat tego, jaki rodzaj komunikatu marketingowego został otworzony przez użytkownika i jak użytkownik zareagował na jego treść, w tym Dane dot. śledzenia i Dane dot. użytkowania. Aby móc dostarczyć użytkownikowi dopasowane cyfrowe komunikaty marketingowe.

Aby prowadzić wewnętrzne statystyki oraz zoptymalizować i dostosować zarówno treść, jak i sposób przesyłania newslettera do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

Aby odpowiednio dobierać reklamy do użytkowników na podstawie ich zainteresowań i preferencji, zarówno w trakcie korzystania z naszych kanałów firmowych LEGO ® , jak i kanałów podmiotów zewnętrznych (np. mediów społecznościowych, wyszukiwarek, portali handlowych).

, jak i kanałów podmiotów zewnętrznych (np. mediów społecznościowych, wyszukiwarek, portali handlowych). Aby znaleźć/pozyskać potencjalnych nowych klientów, których profil pasuje do profilu naszych obecnych klientów („grupy podobne”) lub upewnić się, że nie przekazujemy obecnym klientom komunikatów marketingowych, którymi nie są zainteresowani („wykluczanie”). Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, która zostaje udzielona w momencie subskrypcji komunikatów marketingowych.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO w rozumieniu skuteczności marketingowej poza własnymi kanałami (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyszukiwarek lub portali handlowych).

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, aby umożliwić przesyłanie użytkownikowi spersonalizowanych reklam poza kanałami firmowymi (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyszukiwarek lub portali handlowych).

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie użytkownikowi odpowiednich treści komunikatów marketingowych w oparciu o zagregowane dane od kupujących i użytkowników pozyskane za pośrednictwem witryny internetowej.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest pozyskanie statystyk do użytku wewnętrznego w celu poprawy produktów i usług.

Drukowane treści marketingowe, w tym katalogi i biuletyny oraz inne materiały marketingowe w formie drukowanej Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Zakup na naszej stronie internetowej.

Brak wycofania zgody na otrzymywanie od nas drukowanych materiałów marketingowych.

Aktywna prośba o otrzymanie katalogu LEGO ® .

. Zgoda na wysyłanie informacji marketingowych pocztą tradycyjną przez zewnętrznego brokera danych. Dane marketingowe i komunikacyjne

Niezbędne dane kontaktowe i dot. tożsamości

Dane dotyczące transakcji i użytkowania Aby przesyłać nasze treści marketingowe w tym katalogi drogą pocztową.

Aby udostępniać je naszym zewnętrznym brokerom danych i podmiotom gromadzącym dane, tak aby użytkownik nie otrzymał ani katalogu LEGO, ani drukowanych treści marketingowych LEGO od nas i od nich w tym samym czasie (tzw. wykluczanie danych) lub aby przekazać im informację o wycofaniu zgody przez użytkownika (jeżeli są administratorami danych osobowych użytkownika).

Aby zrozumieć znaczenie i skuteczność działań marketingowych skierowanych do użytkownika i na podstawie zagregowanych danych znaleźć nowych, podobnych klientów. Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, podczas przesyłania drukowanych treści marketingowych zawierających produkty podobne do zakupionych przez użytkownika (możliwość późniejszej rezygnacji).

Nasz uzasadniony interes 6(1)(f) RODO, podczas przesyłania drukowanych treści marketingowych, w tym katalogów, o które użytkownik wyraźnie nas prosił.

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, aby umożliwić wykorzystanie innych danych dotyczących użytkownika w celu dostosowania drukowanych treści marketingowych, w tym katalogów.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w zapewnieniu pozytywnych doświadczeń z marką LEGO.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w rozumieniu szeroko pojętej skuteczności marketingowej naszych drukowanych treści marketingowych.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, podczas wykorzystywania danych użytkownika do lepszego zrozumienia charakterystyki i preferencji obecnych klientów i znalezienia nowych klientów o podobnym profilu.

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, aby umożliwić wykorzystanie innych danych dotyczących użytkownika w celu dostosowania drukowanych treści marketingowych, w tym katalogów.

Administracja kontem w programie LEGO ® Insiders/kontem LEGO oraz statystyki konta i informacje o nim Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Założenie konta w programie LEGO ® Insiders/konta LEGO i korzystanie z niego. Przetwarzamy określone dane dot. tożsamości, dane kontaktowe i dane profilu, które są podawane przez użytkownika podczas rejestracji konta w programie LEGO ® Insiders/konta LEGO lub edytowania profilu.

Insiders/konta LEGO lub edytowania profilu. Informacje o numerze karty LEGO Insiders.

Dane dot. transakcji, jeśli użytkownik w związku z zakupami wykorzystał uczestnictwo w programie LEGO Insiders/konto LEGO.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie (w zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie), w tym Dane techniczne, Dane dot. śledzenia i Dane do. użytkowania. Abyśmy mogli zarządzać członkostwem użytkownika w programie LEGO Insiders/kontem LEGO i zapewnić mu dostęp do korzyści płynących z członkostwa w programie LEGO Insiders/konta LEGO.

Aby komunikować się z użytkownikiem w sprawie uczestnictwa w programie LEGO Insiders.

Aby mieć wgląd w sposób, w jaki uczestnik programu LEGO Insiders zdobywa punkty i używa ich.

Aby stworzyć dopasowane do użytkownika doświadczenia po zalogowaniu na konto LEGO Insiders/konto LEGO, w tym prezentować produkty, które mogą się mu spodobać.

Aby generować statystyki i informacje na podstawie danych zagregowanych w celu ulepszania programu LEGO Insiders i tworzenia większej wartości dla naszych kupujących, konsumentów oraz użytkowników BrickLink ® , którzy się zarejestrują. Dotyczy to na przykład poprawy przyszłych wyborów nagród i zmian polityki programu LEGO Insiders. Robimy to, aby móc ocenić i zoptymalizować prawidłowe działanie usług programu LEGO Insiders/BrickLink oraz aby zarządzać programem, rozwijać go i reklamować.

, którzy się zarejestrują. Dotyczy to na przykład poprawy przyszłych wyborów nagród i zmian polityki programu LEGO Insiders. Robimy to, aby móc ocenić i zoptymalizować prawidłowe działanie usług programu LEGO Insiders/BrickLink oraz aby zarządzać programem, rozwijać go i reklamować. Aby odpowiednio dobierać reklamy do użytkowników na podstawie ich zainteresowań i preferencji, zarówno w trakcie korzystania z naszych kanałów firmowych LEGO, jak i kanałów podmiotów zewnętrznych (np. mediów społecznościowych, wyszukiwarek, portali handlowych).

Aby znaleźć/pozyskać potencjalnych nowych klientów, których profil pasuje do profilu naszych obecnych klientów („grupy podobne”) lub upewnić się, że nie przekazujemy obecnym klientom komunikatów marketingowych, którymi nie są zainteresowani („wykluczanie”). Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, czyli nasza umowa z użytkownikiem dotycząca programu LEGO Insiders.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie użytkownikowi istotnych informacji podczas korzystania z naszych platform.

Zgoda użytkownika, 6(1)(a) RODO, w związku z wykorzystaniem przez nas plików cookie (w zakresie, jaki umożliwia ta zgoda).

Uzasadniony interes, 6(1)(f) RODO, w związku z generowaniem statystyk i informacji w oparciu o zagregowane dane.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, podczas wykorzystywania danych użytkownika do lepszego zrozumienia charakterystyki i preferencji obecnych klientów i znalezienia nowych klientów o podobnym profilu.

Nasz uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO w rozumieniu skuteczności marketingowej poza własnymi kanałami (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyszukiwarek lub portali handlowych).

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, na udostępnianie danych użytkownika podmiotom zewnętrznym w celu kierowania do niego odpowiednich treści marketingowych poza naszymi kanałami (remarketing lub wykluczanie) lub znalezienia innych osób podobnych do danego użytkownika, aby wyświetlać im takie treści marketingowe (grupy podobne), np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, wyszukiwarek lub platform handlowych.

Spersonalizowane wrażenia z korzystania z konta w programie LEGO ® Insiders/konta LEGO i związany z tym marketing Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Korzystanie ze swojego konta LEGO ® Insiders/konta LEGO po tym, jak użytkownik udzieli nam zgody na dostarczanie mu dopasowanych treści i wrażeń. Dane dotyczące transakcji i Dane dotyczące śledzenia oraz Dane dotyczące transakcji, jeśli w związku z zakupami użytkownik wykorzystał swoje członkostwo w programie LEGO Insiders/konto LEGO. Dane te obejmują informacje o tym, które strony internetowe na LEGO.pl przegląda użytkownik i jakie produkty klika, gdy jest zalogowany na swoje konto w programie LEGO Insiders/konto LEGO.

Informacje o tym, które wiadomości e-mail lub inne wiadomości marketingowe użytkownik otwiera i klika.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookie (w zakresie, w jakim użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie), w tym Dane techniczne, Dane dot. śledzenia i Dane do. użytkowania.

Informacje o tym, w jakich konkursach i loteriach bierze udział użytkownik.

Informacje o produktach zarejestrowanych na koncie LEGO Insiders. Abyśmy mogli automatycznie dostosować nasze działania marketingowe do użytkownika i jego zainteresowań i zapewnić mu dopasowane wrażenia, przewidując jego preferencje na podstawie danych osobowych, w tym informacji dotyczących sald punktów w programie LEGO Insiders, historii wymiany punktów w tym programie, aktywności użytkownika jako uczestnika programu LEGO Insiders, historii zakupów, preferencji produktów, danych z plików cookie dotyczących przeglądanych witryn online (jeśli zaznaczono tę opcję osobno), dane o lokalizacji i wszelkie inne informacje powiązane z kontem w programie LEGO Insiders. Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, w związku z zaawansowaną analityką. Zgoda użytkownika może zostać wyrażona podczas tworzenia konta w programie LEGO Insiders lub poprzez wyrażenie zgody na stronie konta w programie LEGO Insiders.

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, w związku ze ścieżką personalizacji klienta na stronie LEGO.pl.

Zgoda użytkownika, 6(1)(a) RODO, w związku z wykorzystaniem przez nas plików cookie (w zakresie, jaki umożliwia ta zgoda).

Konkursy, loterie, marketing i inne promocje Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Udział w konkursie lub loterii lub otrzymywanie od nas wiadomości o konkursach, loteriach, kampaniach lub promocjach. Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Dane z mediów społecznościowych Aby zarządzać konkursami i loteriami.

Aby wygenerować statystyki i informacje w oparciu o dane zagregowane, abyśmy mogli ustalić kondycję naszego przedsiębiorstwa oraz kampanii i promocji.

Aby skontaktować się z użytkownikiem, który wygrał nagrodę.

Aby spełnić wymogi prawne. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, która jest naszą umową z użytkownikiem dotyczącą regulaminu konkursu lub loterii.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w związku z generowaniem statystyk i informacji w oparciu o zagregowane dane i w związku z kontaktowaniem się z użytkownikiem, który wygrał nagrodę.

Obowiązek prawny, art. 6(1)(c) RODO.

Sieci społecznościowe Grupy LEGO Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Korzystanie z sieci społecznościowych Grupy LEGO (takich jak aplikacja LEGO ® Play, klub LEGO Insiders, społeczność LEGO Insiders, LEGO Ideas, a także funkcje BrickLink ® , takie jak program BrickLink Studio, seria programów BrickLink Designer oraz fora dyskusyjne BrickLink i BrickLink Studio). Informacje podane przez użytkownika, które mogą obejmować komentarze, grafiki, obrazy, projekty, reakcje, udostępnianie postów z naszych kont w mediach społecznościowych lub inne treści generowane przez użytkowników przeznaczone dla użytkowników BlickLink: – Dane dot. recenzji i opinii

– Dane forum

– Dane techniczne

– Dane dot. śledzenia

– Dane dot. użytkowania

– Dane z mediów społecznościowych Aby odpowiadać na pytania użytkownika.

Aby moderować treści i wykrywać niewłaściwe zachowania zgodnie z wymogami ustawy o usługach cyfrowych, w tym moderowanie treści na forach społeczności BrickLink.

Aby ułatwić dyskusje i interakcje w ramach społeczności.

Aby tworzyć raport i analizę z aktywności użytkownika na platformie.

Aby umożliwić użytkownikowi wpływ na nowe produkty, które publikujemy.

Aby użytkownicy mogli udostępniać sobie nawzajem informacje. Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w związku z odpowiadaniem na pytania użytkownika i tworzeniem raportów oraz analiz aktywności użytkownika.

Obowiązek prawny, art. 6(1)(c) RODO, w związku z moderacją treści i wymogami weryfikacji wieku zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o usługach cyfrowych.

Wykonanie umowy, art. 6(1)(b) RODO, czyli naszej umowy z użytkownikiem dotyczącej forum społeczności BrickLink i platformy handlowej.

Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, czyli nasza umowa z użytkownikiem dotycząca przeniesienia praw własności intelektualnej.

Zgoda użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, z związku z zaawansowaną analityką i treściami, jakie użytkownik publikuje w naszych mediach społecznościowych.

Sieci społecznościowe podmiotów zewnętrznych Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Interakcja z siecią społecznościową podmiotu zewnętrznego, np. funkcja „Lubię to”.*



Interakcja z nami lub przekazywanie opinii na temat naszej marki na platformach społecznościowych. Na przykład w momencie, gdy użytkownik komentuje nasze posty w mediach społecznościowych lub w inny sposób przekazuje swoje opinie dotyczące produktów/działalności LEGO ® na innych publicznych stronach lub w postach. Dane z mediów społecznościowych, w tym udostępnianie postów naszych kont społecznościowych lub innych treści generowanych przez użytkowników.

Dane analityczne dotyczące wydajności postów w mediach społecznościowych i reklam cyfrowych.

Dane z mediów społecznościowych

Dane dot. profilu

Dane dot. recenzji i opinii Aby tworzyć raport i analizę z aktywności użytkownika wobec treści publikowanych na platformie/platformach.

Aby umożliwić użytkownikowi wpływ na nowe produkty, które publikujemy.

Aby umożliwić nam gromadzenie wiadomości otrzymanych na platformach społecznościowych w centralnym systemie, co pozwoli nam na skuteczniejsze odpowiadanie poszczególnym osobom zgodnie z wizerunkiem i wartościami naszej marki.

Aby uzyskać wgląd w postrzeganie naszej marki oraz dane demograficzne osób, które wchodzą w interakcję z naszą marką i przekazują opinie na jej temat na platformach społecznościowych. Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w związku z tworzeniem analiz i raportów związanych z aktywnością użytkownika i zasięgami postów. *Platformy mediów społecznościowych mogą wykorzystywać dane osobowe zebrane z konta sieci społecznościowej Grupy LEGO na swojej platformie do własnych celów, zgodnie z ich własną polityką prywatności. Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w zakresie niezbędnym do pozyskiwania informacji na temat postrzegania naszej marki oraz osób, które wchodzą w interakcję z naszą marką i przekazują opinie na jej temat, a także w celu zapewnienia bardziej efektywnej obsługi klienta zgodnie z wizerunkiem i wartościami naszej marki.

Relacje na żywo (w sklepach i online) Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Bezpośrednie uczestnictwo lub przypadkowe nagranie obecności na widowni lub w tle wydarzenia transmitowanego na żywo.*



*Obszary zostaną wyraźnie oznaczone, a my uzyskamy zgodę w odniesieniu do osób bezpośrednio zaangażowanych. Relacje wideo na żywo z wydarzeń, gdzie w miejscu nagrania pojawiają się osoby. Dane dot. tożsamości Dane kontaktowe Dane dot. śledzenia Dane z mediów społecznościowych Aby móc organizować relacje z wydarzeń na żywo, które zachęcają klientów do udziału w nich.

Umożliwianie klientom kontaktu z nami za pośrednictwem czatu na żywo podczas transmisji na żywo.

Aby weryfikować tożsamość sprzedawcy i zapobiegać oszustwom na platformie handlowej. Za zgodą użytkownika, art. 6(1)(a) RODO, w związku z bezpośrednim uczestnictwem w takich wydarzeniach relacjonowanych na żywo.

Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w związku z osobami nagranymi przypadkowo na widowni lub w tle wydarzenia transmitowanego na żywo.

Monitoring wideo i gromadzenie zdjęć (w sklepach lub innych właściwych lokalizacjach Grupy LEGO) Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Wizyta w sklepie LEGO ® lub innym miejscu powszechnie dostępnym należącym do Grupy LEGO. Wizyta w parkach LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center. Nagrania wideo z naszych sklepów. Dane dotyczące wizerunku lub tożsamości Ponadto podczas wizyty w parkach LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center: Nagrania z kamery nasobnej Szczegółowe informacje dotyczące numerów rejestracyjnych pojazdów Dane biometryczne (technologia rozpoznawania twarzy) Aby zapobiec przestępstwom , w tym włamaniom, napaściom, kradzieżom, atakom lub oszustwom i je dokumentować oraz aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.

Aby analizować, jak klienci i pracownicy poruszają się po sklepie, jaki jest rozkład sklepu i usługi proponowane w sklepie, dzięki czemu możemy poprawiać wrażenia z wizyty w sklepie.

Aby zidentyfikować odpowiednią osobę na zdjęciach z przejażdżki. Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w związku z zapobieganiem łamaniu prawa lub przestępstwom popełnianym w lokalizacjach LEGO ® .

. Kiedy wykorzystujemy dane biometryczne, opieramy się na art. 9(2)(f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Korzystanie z Kreatora mozaik lub naszej Fabryki minifigurek Nagrania wideo z naszych sklepów

Dane dotyczące wizerunku lub tożsamości Aby umożliwić programowi Kreator mozaik lub Fabryka minifigurek utworzenie obrazu lub etykiety zamówionych przez klienta. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w celu umożliwienia wykonania usługi, o którą klient wyraźnie poprosił. Korzystasz z parkingów przy parkach LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center. Szczegółowe informacje dotyczące numerów rejestracyjnych pojazdów

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR), które obejmuje: Niektóre z naszych parków LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center posiadają system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który monitoruje wjazd na nasze parkingi. Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w związku z zarządzaniem wjazdem samochodów do parków LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center. Korzystanie z naszych atrakcji w parkach LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center. Obrazek Niektóre atrakcje oferują usługi fotograficzne podczas wizyty, które można wykupić. Uzasadnione interesy, art. 6 (1)(f) RODO, w zakresie promowania i marketingu naszej marki. Goście mają możliwość zakupu własnych zdjęć w niektórych atrakcjach. W miejscach, gdzie świadczone są usługi fotograficzne, umieszczone są odpowiednie informacje.

Partnerzy biznesowi i relacje handlowe Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Nawiązanie relacji handlowych z nami jako firma lub osoba prywatna. Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Dane dot. transakcji

Dane dot. profilu

Inne dane osobowe podane przez użytkownika

Dane weryfikacyjne sprzedawcy Aby zarządzać relacją handlową z użytkownikiem lub jego firmą.

Aby wypełnić nasze zobowiązania w ramach relacji handlowej. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w związku z wzajemnym stosunkiem umownym.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie naszą relacją z użytkownikiem lub jego firmą. Zdecyduj się na udział jako sprzedawca na naszej platformie handlowej BrickLink ® Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Dane dot. transakcji

Dane dot. profilu

Inne dane osobowe podane przez użytkownika

Dane weryfikacyjne sprzedawcy Aby przeprowadzić automatyczną ocenę ryzyka transakcji na platformie handlowej. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w związku z wzajemnym stosunkiem umownym.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO. Nasz uzasadniony interes polegający na zapobieganiu oszustwom, zapewnianiu bezpieczeństwa platformy i prowadzaniu ocen ryzyka transakcji na platformie handlowej.

Obowiązek prawny, art. 6(1)(c) RODO, w związku z przestrzeganiem przez nas przepisów dotyczących np. rozstrzygania sporów i zapobiegania oszustwom.

Badania Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Udział w ankietach badawczych, wywiadach grupowych lub innych badaniach. Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Zdjęcia lub nagrania wideo (jeśli badanie jest przeprowadzane osobiście)

Dane dot. recenzji i opinii

Inne dane osobowe podane przez użytkownika Aby ulepszyć nasze istniejące produkty i usługi.

Aby rozwinąć i ulepszyć nowe produkty i usługi. Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w związku z publikacją informacji o uczestnikach badania rynku.

Zgoda, art. 6(1)(a) RODO, na wykorzystanie odpowiedzi udzielonych przez uczestnika w ankiecie w spersonalizowanym marketingu bezpośrednim skierowanym konkretnie do tego uczestnika.

Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w zakresie wykorzystania danych i informacji zebranych w formie zbiorczej do opracowywania i/lub ulepszania nowych lub istniejących produktów i usług.

Interakcja z parkami LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center Działania użytkownika Jakie dane gromadzimy Dlaczego je gromadzimy Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG Wizyta w parkach LEGO ® Discovery Center i LEGOLAND ® Discovery Center.

Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center. Rezerwacja pakietów VIP Dane dot. tożsamości

Dane kontaktowe

Inne dane osobowe, które są nam przekazywane (w tym szczegóły dotyczące specjalnych okazji, wymagania dietetyczne, potrzeby związane z dostępnością i specjalne życzenia). Aby uwzględnić specjalne okazje, wymagania dietetyczne, potrzeby związane z dostępnością i specjalne życzenia. Wykonanie umowy, art. 6 (1)(b) RODO, w odniesieniu do świadczenia usług, które zostały zakupione.

Zgoda, art. 6(1)(a) RODO i art. 9(2)(a) RODO w odniesieniu do przetwarzania wszelkich danych specjalnej kategorii, które użytkownik może zdecydować się nam udostępnić.

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to uzasadnione, aby zrealizować cele, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa postępowania sądowego w związku z naszą relacją z użytkownikiem. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których przetwarzamy jego dane osobowe oraz czy istnieje możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz obowiązujących wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub innych. Korzystanie z narzędzi AI Wykorzystujemy narzędzia AI w celu zwiększenia wydajności biznesowej i do celów analitycznych. AI jest wykorzystywane:

– Do analizowania wiadomości e-mail/treści przekazanych firmie LEGO, np. sugerowane odpowiedzi, które zapewniamy gościom, oraz pomocy w wewnętrznym zarządzaniu treścią, np. poprzez dostarczanie podsumowań wiadomości e-mail. W przypadku wykorzystania wszystkie odpowiedzi są widoczne dla LEGO przed ich przesłaniem, a dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w pierwotnych celach, dla których zostały przekazane i/lub przetworzone zgodnie z niniejszą informacją.

– Do przekierowywania zgłoszeń do pomocy technicznej za pośrednictwem początkowego kontaktu z czatbotem pomocy technicznej – poinformujemy użytkownika, kiedy nawiąże kontakt z czatbotem, zanim rozpocznie się komunikacja.

– Przez naszą sprawdzoną sieć dostawców w zakresie oferowanych przez nich produktów i usług.

– Aby uzyskać wgląd w osobiste preferencje użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia analityczne oparte na AI do analizy skuteczności reklam.

– Do analizowania i przetwarzania danych w celu poprawy wydajności procesów.

– Do analizowania danych dotyczących działalności firmy i strategicznych inicjatyw.

– Do automatyzacji procesów w naszych atrakcjach w celu poprawy jakości doświadczeń gości (ale tylko w odniesieniu do parków LEGO® Discovery Center i LEGOLAND® Discovery Center).

– Aby zapewnić czatbota w ramach naszej obsługi klienta. #### Wykorzystanie wewnętrznych narzędzi AI do streszczeń

Korzystamy z wewnętrznych narzędzi sztucznej inteligencji (AI), aby pomóc naszym pracownikom działu Obsługi klienta w podsumowywaniu interakcji z klientami przez telefon lub za pośrednictwem czatu. W przypadku nagrywania rozmów lub czatów narzędzia te nie nagrywają ani nie przechwytują rozmów lub czatów w czasie rzeczywistym, ale po zakończeniu rozmowy lub czatu nagranie rozmowy telefonicznej lub wiadomości z czatu może zostać wprowadzone do narzędzia AI w celu utworzenia podsumowania. Narzędzie AI służy wyłącznie do tworzenia podsumowań i analiz w celu poprawy jakości naszych usług, monitorowania wydajności i wspierania zgodności z naszymi standardami. Narzędzie AI nie podejmuje automatycznych decyzji mających skutki prawne lub podobne; wszystkie decyzje są podejmowane przez naszych doradców.

W przypadku rozmów telefonicznych na początku każdej rozmowy informujemy ustnie, że może ona zostać nagrana i zapisana przy użyciu AI. Możesz wyrazić zgodę, naciskając 1 lub pozostając na linii, bądź zrezygnować, naciskając 2. W przypadku interakcji na czacie na początku sesji wyświetlane jest powiadomienie informujące, że rozmowa może być rejestrowana i zapisywana przy użyciu AI; kontynuując korzystanie z czatu, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych. Komu Grupa LEGO udostępnia dane osobowe? Udostępnianie informacji innym firmom w ramach Grupy LEGO Nasze podmioty zależne (inne firmy Grupy LEGO) mogą czasami wymagać dostępu do informacji użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług w naszym i ich imieniu. Potrzebują one danych osobowych użytkownika, abyśmy my lub te podmioty mogli przeprowadzać działania wymienione w tabeli powyżej, w tym między innymi: – dostarczać zamawiane przez użytkownika produkty i usługi;

– kontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub transakcji;

– wysyłać użytkownikowi informacje na temat naszych witryn, aplikacji i zasad;

– wysyłać wiadomości prywatne o charakterze marketingowym;

– wysyłać katalogi produktów i inne drukowane treści marketingowe;

– przetwarzać informacje, które podmiot zależny zobowiązał się na mocy umowy przetwarzać w naszym imieniu, np. realizować transakcje zakupu dokonane przez użytkownika, zarządzać aktywnością na koncie LEGO® oraz aktywnością w ramach programu LEGO Insiders i/lub zarządzać preferencjami użytkownika w centrum preferencji na LEGO.pl lub w naszych ustawieniach plików cookie;

– przeprowadzać wewnętrzne badania, analizy i raporty;

– identyfikować, badać i powstrzymywać wszelkie działania, które mogą naruszyć nasze zasady lub przepisy prawa. Przekazywanie do firm Grupy LEGO poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odbywa się na podstawie Wiążących reguł korporacyjnych. Udostępnianie informacji innym firmom Lista kategorii zaufanych podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać dane użytkownika, znajduje się tutaj. Udostępniamy dane osobowe firmom zewnętrznym/dostawcom następujących kategorii:

– Dostawcy usług IT. Korzystamy z szeregu zaufanych partnerów z całego świata, którzy dostarczają nam usługi IT i usługi z zakresu administracji systemów, w tym dostawców platform handlowych, w odniesieniu do naszych interakcji zarówno z klientami, jak i z partnerami, a także naszych wewnętrznych systemów IT i administracji.

– Globalni dostawcy usług płatniczych i partnerzy ds. przetwarzania. Zapewniają oni bezpieczne i wydajne procedury płatnicze zarówno w internecie, naszych sklepach, jak i poprzez fakturowanie lub przelewy środków oraz transakcje na platformach handlowych.

– Partnerzy ds. pamięci masowej w chmurze. Przechowujemy nasze dane i dane użytkowników w bezpiecznych centrach danych.

– Dostawcy usług CDN. Korzystamy z sieci dostarczania zawartości (Content Delivery Network, CDN) w celu optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. CDN pomaga efektywnie dystrybuować treści, korzystając z serwerów zlokalizowanych w różnych miejscach. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej niektóre dane użytkownika (takie jak adres IP i informacje o przeglądarce) mogą być przetwarzane przez naszego dostawcę CDN w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego dostarczania naszych treści.

– Partnerzy i agencje ds. zapobiegania oszustwom i ich wykrywania. Współpracują z Grupą LEGO, aby chronić ją przed oszustwami, a także zapewniać ochronę platformy handlowej przed oszustwami i zapobiegać takim oszustwom.

– Partnerzy ds. magazynowania, pakowania, transportu i wysyłek. Pomagają nam w dostarczaniu produktów do klientów i partnerów biznesowych.

– Partnerzy ds. drukowania, wysyłania katalogów i przesyłek pocztowych. Dzięki nim nasze katalogi, magazyny i inne drukowane materiały marketingowe docierają do naszych klientów.

– Brokerzy danych i podmioty gromadzące dane. Pomagają nam dotrzeć do potencjalnych nowych klientów dzięki katalogom, magazynom i innym treściom marketingowym oraz reklamowym, zarówno drukowanym, jak i w formie cyfrowej. Pomagają nam także kontrolować dystrybucję tak, aby np. użytkownik nie otrzymał jednocześnie kilku katalogów LEGO®.

– Partnerzy ds. marketingu i reklamy. Umożliwiają nam dostarczanie dopasowanych reklam, promocji, loterii, konkursów i kampanii wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcje z Grupą LEGO na naszych platformach online, w mediach społecznościowych, sklepie oraz na inne sposoby. Pomagają nam również znaleźć nowych potencjalnych kupujących, którym możemy przedstawić komunikaty marketingowe (tzw. „grupy podobne”) lub pomagają nam lepiej zadbać o to, abyśmy nie przekazywali komunikatów marketingowych kupującym, którzy nie są zainteresowani danym produktem lub usługą (tzw. „wykluczanie”).

– Partnerzy B2B, w tym Merlin Entertainments i partnerzy LEGO® Certified Stores. Pomagają nam w prowadzeniu promocji, loterii, konkursów i kampanii, w tym programu lojalnościowego LEGO® Insiders lub klubu LEGO Family Club, a także w dostarczaniu dostosowanych reklam i informacji o kupujących.

– Partnerzy ds. mediów społecznościowych i wyszukiwarek online. Pomagają nam w prowadzeniu i nawiązywaniu kontaktu z użytkownikami na platformach Grupy LEGO, z których korzystają użytkownicy. Dzięki nim możemy też dopasowywać nasze działania marketingowe dotyczące produktów do potrzeb klientów oraz lepiej zrozumieć, jak nasi klienci wchodzą z nami w interakcje na platformach i przez naszych partnerów, jak postrzegają naszą markę i jakie typy osób wchodzą z nią w interakcję i przekazują swoje opinie na jej temat na platformach społecznościowych.

– Zewnętrzni dostawcy, którzy pomagają nam zapewnić obsługę klienta i pozyskiwać informacje. Pomagają nam pozyskiwać dane z mediów społecznościowych, zrozumieć postrzeganie naszej marki, uzyskiwać informacje na temat osób, które wchodzą z nami w interakcję i przekazują opinie na temat naszej marki na platformach społecznościowych, a także zapewnić bardziej efektywną obsługę klienta.

– Dostawcy usług z zakresu badań, ankiet i recenzji produktów. Pomagają nam zadbać o to, abyśmy otrzymali od użytkownika niezwykle cenne informacje zwrotne na temat jego doświadczeń z LEGO®.

– Organy podatkowe, celne, nadzorcze oraz inne organy na całym świecie. W niektórych przypadkach wymagają one przekazania informacji na temat czynności przetwarzania.

– Profesjonalni doradcy, w tym globalni prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele. Świadczą oni usługi doradcze, bankowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i księgowe na rzecz Grupy LEGO, w tym usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji tożsamości klientów. Udostępniamy dane tym partnerom w celu prowadzenia kontroli mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości wszystkich sprzedawców na platformie BrickLink®, aby zapewnić zgodność z przepisami finansowymi i zapobiegać oszustwom.

– Partnerzy z platform do gier. Dzięki współpracy z tymi partnerami użytkownicy mogą korzystać z usług Grupy LEGO i łączyć swoje konto LEGO® z kontami platform do gier, na których udostępniona jest ta funkcja.

– Partnerzy w zakresie internetowych platform handlowych. W tym zewnętrzni sprzedawcy i nabywcy BrickLink®, podmioty obsługujące płatności, usługi rozstrzygania sporów, moderatorzy forów społecznościowych oraz usługi weryfikacji sprzedawców. Pomagają nam one w prowadzeniu platformy handlowej i usług BrickLink®, ułatwiają transakcje między kupującymi a sprzedającymi, weryfikują tożsamość sprzedających poprzez weryfikację dokumentów, rozwiązują spory dotyczące transakcji i zapewniają bezpieczeństwo przestrzeni społecznościowej.

– Kupujący i sprzedający na platformie handlowej BrickLink®. Udostępniamy dane użytkownika sprzedawcom w celu realizacji zamówień, a kupujący mogą w podobny sposób zobaczyć dane kontaktowe sprzedawców.

– Użytkownicy forum. Jeśli użytkownik uczestniczy w forach BrickLink®, wszelkie informacje, które opublikuje, będą dostępne dla wszystkich użytkowników forum, w tym dla użytkowników publicznych, którzy nie są zalogowani. Dostawca usług fotograficznych. – Kiedy bierzesz udział w jednej z naszych atrakcji, korzystamy z zaufanego dostawcy usług fotograficznych, aby uchwycić zdjęcia z Twojego doświadczenia. Inne zastosowania i ujawnienie informacji Będziemy również wykorzystywać i ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania obowiązujących przepisów (które mogą obejmować przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu odpowiedzi na żądania władz publicznych i rządowych (które mogą obejmować władze spoza kraju zamieszkania użytkownika); c) w celu współpracy z organami ścigania; (d) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób. Ponadto będziemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu w przypadku jakiejkolwiek potencjalnej lub faktycznej restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, umowy joint venture lub cesji. Przekazanie informacji do państw trzecich Grupa LEGO działa na całym świecie i może przekazywać dane osobowe do oddziałów poza krajem, w którym mieszka użytkownik lub w którym świadczone są usługi.

Grupa LEGO przechowuje wszystkie dane osobowe na serwerach znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

W razie konieczności (np. w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika) dane osobowe mogą być przekazywane do (lub udostępniane z) lokalizacji, które mogą obejmować Wielką Brytanię, Australię, Kanadę, Japonię, Malezję, Meksyk, Singapur, Koreę Południową, Stany Zjednoczone i Hong Kong. Niezależnie od tego, gdzie przekazywane są dane osobowe użytkownika, zapewniamy taki sam poziom ochrony w każdym miejscu ich przetwarzania poprzez wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń umownych, technicznych i/lub organizacyjnych.

Jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewnimy podobny poziom ochrony danych osobowych, gwarantując spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

– Komisja Europejska uznała, że w danym kraju istnieje odpowiedni poziom ochrony; lub

– obowiązują wiążące reguły korporacyjne (BCR) (w przypadku przekazania między spółkami); lub

– mają zastosowanie standardowe klauzule umowne („klauzule modelowe UE”); lub

– obowiązują wyjątki w szczególnych sytuacjach, takich jak realizacja umowy z użytkownikiem lub jego zgoda na konkretne przekazanie danych.

SEKCJA 3: PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE („COOKIE”) Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie w witrynie lepszych usług — na przykład przez zapamiętywanie poprzednich zakupów lub danych konta.

Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie i sposobie zarządzania nimi, prosimy zapoznać się z pełną [polityką plików cookie][7] i [oświadczeniem dotyczącym plików cookie][8] lub kliknąć ustawienia plików cookie na stronie LEGO.pl, w grze lub aplikacji (jeśli dotyczy).

SEKCJA 4: INFORMACJE DLA RODZICÓW Informacja dla rodziców: jak Grupa LEGO przetwarza dane osobowe dzieci Bezpieczeństwo dzieci w internecie Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w internecie i wdrożyliśmy dodatkowe procedury z zakresu ochrony prywatności, aby zapewnić najmłodszym użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych kanałów online. Co więcej, niektóre funkcje weryfikują wiek użytkownika, aby zapobiec nieumyślnemu korzystaniu z nich przez dzieci. Dokładamy także zasadnych starań, aby zapewnić, że nie zbieramy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy świadomie danych osobowych pochodzących od dzieci, które mogą korzystać z takich funkcji, bez odpowiedniej zgody rodzica. Przystąpiliśmy do programu ochrony dzieci w cyberprzestrzeni, w ramach którego nasza firma co roku jest poddawana kontroli, aby zapewnić przestrzeganie przez nas zasad dotyczących interakcji z dziećmi w internecie. Jeśli chodzi o wykorzystywanie danych osobowych, prosimy o zgodę rodziców osób poniżej 16. roku życia (lub starszych, w jurysdykcjach, w których wymagają tego lokalne przepisy). W serwisie BrickLink® użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat (lub więcej, w jurysdykcjach, w których wymagają tego lokalne przepisy) aby zarejestrować się jako kupujący lub sprzedający. Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt. Gdy przetwarzamy dane osobowe pochodzące od dzieci, zachowujemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić ich prywatność, w tym:

– informujemy rodziców o tym, jakie dane osobowe pochodzące od ich dziecka zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz czy je udostępniamy;

– przestrzegamy wymogów prawnych, prosząc rodziców o zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych dziecka oraz prosząc rodziców o zgodę na wysyłanie ich dzieciom informacji na temat naszych produktów i usług;

– ograniczamy zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych pochodzących od dzieci tak, aby zbierane były tylko dane zasadnie niezbędne do uczestnictwa dzieci w aktywności online;

– zapewniamy rodzicom dostęp lub opcję zażądania dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy od ich dzieci – rodzice mogą także poprosić o zmianę lub usunięcie danych osobowych ich dzieci. Zbieranie i wykorzystywanie informacji dzieci Podczas gdy niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o rodzinach i użytkownikach w każdym wieku, inne są przeznaczone głównie dla dzieci. Gdy zbieramy dane osobowe dotyczące dziecka, przechowujemy je nie dłużej niż przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub przez czas wymagany przepisami prawa. Dzieci mogą wprawdzie zdecydować, czy chcą udostępniać nam swoje dane, jednak niektóre funkcje naszych witryn mogą nie działać bez dostępu do tych informacji. Gdy dane osobowe są niezbędne do działania funkcji, będziemy prosić tylko o informacje zasadnie wymagane do uczestnictwa w danej aktywności. Oto przykłady sytuacji, w których zbieramy dane dzieci:

– Gdy dzieci tworzą konta online. Dzieci mogą tworzyć konta w naszych witrynach, aby uzyskać dostęp do szeregu usług, w tym treści, gier i konkursów. Podczas rejestracji możemy poprosić dziecko o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, imienia dziecka, jego płci, daty urodzenia, nazwy użytkownika i hasła. Używamy tych informacji na potrzeby bezpieczeństwa i zawiadamiania. Zachęcamy dzieci do stosowania nazw użytkownika niezawierających żadnych danych osobowych.

– Gdy dzieci udostępniają stworzone przez siebie treści. Niektóre z naszych witryn pozwalają dzieciom na samodzielne tworzenie lub korzystanie z treści. Ponieważ tylko część z tych funkcji wymaga od dziecka danych osobowych, nie wszystkie aktywności wymagają zgody rodzica lub opiekuna. Za każdym razem, gdy działanie może potencjalnie umożliwić dziecku udostępnianie danych osobowych, poprosimy rodzica lub opiekuna o „możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców” (która jest wyższym poziomem zgody rodziców). Przykładami danych osobowych mogą być opowiadania, pola, w których można wprowadzać dowolny tekst, rysunki, w których można wprowadzać lub odręcznie wpisywać tekst i inne informacje, zdjęcia dzieci, klipy dźwiękowe, klipy wideo oraz wszelkie treści lub inne stałe identyfikatory, które wyraźnie wskazują na tożsamość dziecka.

– Gdy dzieci zgłaszają się do konkursów i loterii. Jeśli dziecko chce wziąć udział w konkursie, prosimy o dane osobowe niezbędne do uczestnictwa dziecka. Zazwyczaj pytamy tylko o imię dziecka (aby rozróżnić dzieci z tej samej rodziny) oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna (aby spełnić prawne wymogi z zakresu powiadomienia odpowiedzialnej osoby dorosłej). Skontaktujemy się z rodzicem tylko w przypadku, gdy dziecko wygra konkurs lub loterię, celem ustalenia adresu wysyłki nagrody. Jeśli udział w konkursie wymaga od dziecka utworzenia treści, możemy poprosić wcześniej o mailowe przesłanie zgody rodzica w celu spełnienia wymogów dotyczących prywatności w zakresie treści utworzonych przez dzieci (patrz powyższe informacje dotyczące tworzenia treści przez dzieci). Dzieci nie mogą uczestniczyć w konkursach bez zgody rodzica lub opiekuna.

– Gdy dzieci otrzymują od nas wiadomości e-mail. Możemy poprosić o dane kontaktowe dziecka (w tym jego adres e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego skontaktowania się z dzieckiem, na przykład w celu odpowiedzenia na dodatkowe pytania, poprosimy jego rodzica lub opiekuna o adres e-mail dziecka. Będziemy następnie przechowywać internetowe dane kontaktowe dziecka nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji jego prośby. Nie będziemy wykorzystywać tych danych do żadnego innego celu. Jeśli będziemy potrzebować internetowych danych kontaktowych dziecka do bieżącej komunikacji, niezwłocznie poprosimy o adres e-mail rodzica lub opiekuna, aby informować osobę dorosłą na bieżąco o tym, jakie dane zbieramy, i aby zapewnić rodzicowi możliwość wstrzymania zbierania przez nas danych. Rodzice lub opiekunowie mogą w dowolnej chwili zrezygnować z wszelkiej komunikacji, jaką prowadzimy z ich dzieckiem, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie (w przypadku wielu typów komunikatów możliwe, że osoba dorosła będzie musiała zrezygnować z każdego z nich z osobna). Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO® ds. obsługi klienta.

– Gdy dzieci otrzymują powiadomienia push aplikacji. Wiele aplikacji wysyła „powiadomienia push” na telefony komórkowe lub urządzenia mobilne klientów, aby informować ich o aktualizacjach (czasami nawet gdy aplikacja nie jest używana). Niektóre z naszych aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Prosimy dzieci o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli poinformować osobę dorosłą o prośbie złożonej przez jej dziecko, zanim zaczniemy wysyłać mu powiadomienia push z naszych aplikacji. Nie wiążemy identyfikatora urządzenia z żadnymi innymi danymi osobowymi bez zgody rodzica. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, aby jego dziecko otrzymywało powiadomienia push z jednej z naszych aplikacji, może w dowolnej chwili zmienić ustawienia na urządzeniu używanym przez dziecko.

– Gdy zbieramy informacje o lokalizacji. Niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Przed zebraniem informacji o nazwie ulicy, adresie czy współrzędnych dziecka pytamy o zgodę rodzica lub opiekuna. Postępujemy tak, ponieważ takie informacje umożliwiają identyfikację dziecka. Dla porównania, nie wymagamy zgody rodzica przed zebraniem informacji o miejscowości, kraju lub regionie dziecka, pod warunkiem że dane te nie zostają powiązane bezpośrednio z danym dzieckiem. Zgoda nie jest wymagana w przypadku takich informacji ogólnych, ponieważ nie umożliwiają one identyfikacji dziecka. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, abyśmy zbierali tego typu informacje o lokalizacji, może zmienić ustawienia urządzenia używanego przez dziecko. Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO® ds. obsługi klienta.

– Gdy zbieramy „stałe identyfikatory”. Aby zapewniać odwiedzającym nasze kanały online bardziej atrakcyjne dla nich i spersonalizowane doświadczenia, zbieramy niektóre typy informacji (np. informacje o adresach IP, identyfikatorach urządzeń mobilnych, przeglądarkach, dostawcach usług internetowych, stronach, z których odwiedzono witrynę, stronach, na które użytkownik przeszedł z witryny, częstotliwości odwiedzin, systemach operacyjnych, datownikach, znacznikach czasowych oraz dane o kolejnych odwiedzanych stronach). Zbieramy te informacje za pomocą technologii, takich jak pliki cookie, piksele, pliki cookie typu flash, sygnały nawigacyjne sieci Web i inne unikatowe identyfikatory (zdefiniowane w części Zasady dotyczące plików cookie niniejszej Polityki prywatności). Możemy zbierać te informacje samodzielnie lub zlecać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych w naszym imieniu. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić dzieciom dostęp do funkcji i aktywności online, personalizować treści, doskonalić nasze kanały online, analizować działanie naszego kanału online oraz tworzyć anonimowe raporty. W przypadku zamiaru zbierania danych osobowych dzieci w innych celach zapytamy wcześniej rodzica lub opiekuna o zgodę. Lista zewnętrznych operatorów, którzy zbierają „stałe identyfikatory” w naszych witrynach i aplikacjach, znajduje się w naszych zasadach dotyczących plików cookie oraz w oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Pytanie o zgodę rodzica Korzystamy z różnych rodzajów zgody rodziców w zależności od tego, jaki rodzaj danych dzieci przetwarzamy i w jakim celu.





Mailowe zapytanie o zgodę rodziców

Jeśli musimy zebrać dane osobowe dziecka w celu świadczenia usługi, o którą prosi dziecko, poprosimy rodziców o zgodę zgodnie z wymogami prawnymi (np. COPPA dla USA i RODO dla UE). Wyślemy do rodzica lub opiekuna dziecka wiadomość e-mail z wyjaśnieniem, jakie informacje zbieramy i do jakich celów planujemy je wykorzystywać, oraz prośbą do rodzica/opiekuna o udzielenie lub odmowę udzielenia zgody. W przypadku nieotrzymania zgody rodzica w zasadnym czasie usuniemy wszelkie informacje zebrane od dziecka, w tym dane kontaktowe osoby dorosłej, o które poprosiliśmy w celu wysłania zapytania o zgodę.





Prośba o „zweryfikowaną zgodę rodziców”

Jeśli zechcemy opublikować dane osobowe dziecka lub udostępnić je stronie trzeciej poprzez jedną z naszych witryn lub usług cyfrowych, zapytamy o zgodę rodzica o wyższym poziomie niż opisana wyżej zgoda mailowa. Możemy wtedy poprosić o weryfikację za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności (z uiszczeniem opłaty nominalnej) lub o sprawdzenie wydanego przez urząd dokumentu tożsamości rodzica.





Co jeśli rodzic lub opiekun nie otrzymał zapytania o zgodę?

Jeśli dziecko w wieku poniżej 16 lat (lub starsze w krajach, w których wymaga tego prawo) uzyska dostęp do kanału online zaprojektowanego z myślą o dzieciach poprzez mechanizm weryfikacji wieku, wyślemy wiadomość e-mail rodzicowi lub opiekunowi dziecka przed przystąpieniem do zbierania jakichkolwiek danych osobowych dziecka. Jeśli rodzic/opiekun uważa, że jego dziecko uczestniczy w aktywności online, w ramach której zbierane są dane osobowe dziecka, a rodzic/opiekun nie otrzymał wiadomości e-mail z powiadomieniem lub zapytaniem o zgodę, prosimy o kontakt. Nie będziemy wykorzystywać adresów e-mail podanych na potrzeby zgody rodzica do jakichkolwiek innych celów, chyba że osoba dorosła wyraźnie wyraziła chęć otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail lub uczestniczyła w aktywnościach, które umożliwiają kontakt mailowy. Prawa wyboru i środki kontroli przysługujące rodzicom W dowolnej chwili rodzice lub opiekunowie mogą odmówić udzielenia nam zgody na wykorzystywanie i zbieranie dalszych danych osobowych pochodzących od ich dziecka. Rodzice lub opiekunowie mogą poprosić nas o usunięcie z dokumentacji danych osobowych, które zebraliśmy w związku z kontem ich dziecka. Ponieważ dane osobowe są niezbędne do świadczenia niektórych usług, usunięcie dokumentacji dziecka może uniemożliwić mu korzystanie z konta, członkostwa lub usługi w przyszłości.

Jeśli dziecko posiada konto LEGO®, rodzice lub opiekunowie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych zebranych przez nas od ich dziecka, zmienić je lub usunąć poprzez:

– zalogowanie się na konto LEGO dziecka za pomocą jego nazwy użytkownika i hasła; lub

– kontakt z zespołem LEGO ds. obsługi klienta. Jeśli rodzic/opiekun woli się skontaktować z nami, prosimy o podanie nazwy użytkownika dziecka wraz ze swoim numerem telefonu i adresem e-mail. Przed zapewnieniem dostępu do danych osobowych dziecka musimy potwierdzić, że dana osoba jest jego rodzicem lub opiekunem. Odpowiemy na zapytanie w rozsądnym terminie.