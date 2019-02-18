Polityka prywatności obejmująca aktualizacje wprowadzanych danych
Polityka prywatności
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego 2026 r.
Spis treści
SEKCJA 1: PRAWO PRYWATNOŚCI DANYCH I PRAWA CYFROWE
Czym jest polityka prywatności?
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności. Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani tym, w jaki sposób chronimy informacje użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat tego, jak chronimy dane osobowe użytkownika, gdy odwiedza strony z naszymi usługami i aplikacje lub z nich korzysta. Polityka prywatności określa także, jakie prawa dotyczące prywatności przysługują użytkownikowi oraz w jaki sposób jest on chroniony przez obowiązujące przepisy. Ponadto Polityka prywatności dotyczy gromadzenia danych zarówno online, jak i offline, w tym danych osobowych, które możemy gromadzić za pomocą różnych kanałów, takich jak witryny internetowe, aplikacje, zewnętrzne media społecznościowe, sklepy, punkty sprzedaży i wydarzenia.
To jest nasza ogólna Polityka prywatności. W przypadku niektórych jurysdykcji obowiązują dodatkowe przepisy krajowe lub stanowe. Jeśli pochodzą Państwo ze Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się także z naszymi Ważnymi informacjami dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych oraz dodatkiem na temat Praw dotyczących prywatności w stanach USA zawierającym informacje na temat stanowych przepisów dotyczących prywatności w Stanach Zjednoczonych.
Jeśli zatem szukają Państwo szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe na Państwa temat, są Państwo we właściwym miejscu.
Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?
Na Grupę LEGO składa się wiele różnych podmiotów prawnych na całym świecie. Więcej informacji na temat Grupy LEGO można znaleźć tutaj: https://www.lego.com/pl-pl/aboutus.
Niniejszą Politykę prywatności wydano w imieniu wszystkich spółek należących do Grupy LEGO, w sytuacjach gdy LEGO System A/S jest administratorem danych (podmiotem odpowiedzialnym za dane i zarządzającym nimi) lub gdy użytkownik zawiera umowę bezpośrednio z lokalnym podmiotem należącym do Grupy LEGO, przy czym podmiot ten jest administratorem danych wyłącznie w odniesieniu do tej umowy. Na potrzeby tego dokumentu określenia „my”, „nasze” i „nasz” w niniejszej Polityce prywatności odnoszą się do firmy LEGO System A/S lub lokalnego podmiotu należącego do Grupy LEGO, z którym użytkownik bezpośrednio zawiera umowę.
Powołaliśmy inspektora ochrony danych („IOD”), który jest odpowiedzialny za rozpatrywanie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt. Można także przesyłać je listownie do IOD na adres:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
DW: DPO
Prosimy od wskazanie swojego imienia, nazwiska i kraju, którego dotyczy zapytanie.
Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 30 dni, chyba że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w kraju zamieszkania użytkownika wymagają krótszego czasu odpowiedzi, w którym to przypadku przestrzegamy tego terminu.
Jeśli zmienimy sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i tej Polityki prywatności w dowolnym czasie, dlatego prosimy, aby regularnie sprawdzać wszelkie aktualizacje lub zmiany niniejszej Polityki prywatności.
Prywatność użytkownika
W zależności od kraju zamieszkania, jako osoba, której dotyczą dane, użytkownik może mieć następujące prawa dotyczące zbieranych przez nas danych osobowych:
– Żądanie dostępu do danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. W wielu przypadkach takie informacje są już dostępne dla użytkownika w usługach online, które świadczymy. Prawo użytkownika do dostępu może jednak być ograniczone przepisami prawnymi, ochroną prywatności innych osób, a także praktykami biznesowymi Grupy LEGO, know-how, tajemnicami handlowymi i wewnętrznymi ocenami.
– Żądanie korekty nieprawidłowych lub niepełnych danych. Jeśli przechowywane przez nas dane użytkownika są nieprawidłowe lub niepełne, użytkownik ma prawo do ich korekty, o ile nie jest to ograniczone przepisami prawnymi.
– Żądanie usunięcia. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, kiedy:
– dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
– użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie i nie istnieje inny uzasadniony powód do przetwarzania danych;
– użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu i nie istnieje uzasadniony powód do dalszego przetwarzania; lub
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.
Należy pamiętać, że w określonych przypadkach możemy być zobowiązani do zachowania danych osobowych użytkownika po żądaniu ich usunięcia, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub umowne. Obowiązujące przepisy prawa mogą nam również zezwalać na przechowywanie niektórych danych osobowych użytkownika w celu zaspokojenia naszych potrzeb biznesowych.
– Ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Jeżeli użytkownik kwestionuje poprawność danych, które na jego temat zarejestrowaliśmy, lub zgodność z prawem ich przetwarzania, lub jeżeli wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z prawem do sprzeciwu, może żądać od nas ograniczenia przetwarzania tych danych. Przetwarzanie zostanie ograniczone jedynie do przechowywania, do czasu aż będzie można ustalić poprawność danych lub będzie można sprawdzić, czy nasze uzasadnione interesy są sprzeczne z interesami użytkownika. Nawet jeśli przetwarzanie danych użytkownika zostało ograniczone w sposób opisany powyżej, Grupa LEGO może przetwarzać te dane w inny sposób, jeśli jest to konieczne do wyegzekwowania roszczenia prawnego lub przetwarzania wcześniej zebranych danych, jeśli wcześniej użytkownik wyraził na to zgodę.
– Sprzeciw wobec przetwarzania prowadzonego w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych prowadzonemu na podstawie uzasadnionych interesów. Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilowania w związku z takim marketingiem, sprzeciw użytkownika zawsze zostanie uznany. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania w innych celach, sprawdzimy równowagę prawnie uzasadnionych interesów i rozważymy, czy należy uznać sprzeciw użytkownika.
– Przenoszenie danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazał w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. To prawo dotyczy danych osobowych przetwarzanych jedynie w sposób automatyczny i na podstawie zgody lub w ramach wykonywania umowy.
– Inne prawa. Użytkownik niezadowolony ze sposobu, w jaki są przetwarzane jego dane osobowe, ma prawo złożyć skargę do Duńskiej Agencji Ochrony Danych. Informacje kontaktowe Duńskiej Agencji Ochrony Danych znajdują się na stronie www.datatilsynet.dk. Jeśli użytkownik znajduje się poza duńską jurysdykcją, ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych lub innego właściwego organu w kraju, w którym mieszka. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki lub chcieliby Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami.
Jeśli są Państwo mieszkańcami Stanów Zjednoczonych, prosimy o zapoznanie się z naszym dodatkiem na temat praw do prywatności w stanach USA, aby dowiedzieć się, jakie prawa przysługują Państwu na mocy stanowych przepisów dotyczących prywatności.
SEKCJA 2: DANE OSOBOWE
Jakie dane osobowe gromadzi Grupa LEGO?
Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie, które pozwalają na identyfikację tej osoby. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o użytkowniku, które kategoryzujemy w następujący sposób:
– Dane dotyczące tożsamości obejmują imię, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
– Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów lub podobne dane kontaktowe.
– Dane finansowe obejmują dane dotyczące kont bankowych i kart płatniczych.
– Dane dotyczące transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności na rzecz użytkownika i od użytkownika oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas (lub w przypadku serwisu www.bricklink.com od nas lub innych podmiotów na platformie BrickLink ), usług zamówionych przez użytkownika, a także nagród i/lub korzyści zamówionych lub wykorzystanych przez użytkownika.
– Dane weryfikacyjne sprzedawcy (jeśli użytkownik zdecydował się uczestniczyć w naszej platformie internetowej BrickLink) obejmują dokumenty tożsamości wydane przez urzędy państwowe oraz dokumenty rejestracyjne firmy wymagane w ramach nowej procedury weryfikacji sprzedawcy.
– Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę, identyfikator użytkownika, adres MAC oraz inne technologie na urządzeniach, z których użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do tej witryny, aplikacji lub cyfrowej funkcji.
– Dane profilu dotyczą nazwy użytkownika i hasła, zainteresowań użytkownika.
– Dane o użytkowaniu obejmują informacje o tym, jak użytkownik korzysta z naszej witryny, produktów i usług.
– Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych, zainteresowań i udziału w loteriach i innych konkursach z nagrodami oraz preferencje dotyczące komunikacji.
– Dane z mediów społecznościowych obejmują informacje o Twoich interakcjach z nami na platformach społecznościowych (na przykład poprzez polubienia i komentarze pod naszymi postami lub oznaczenia w komentarzach), a także Twoje opinie i komentarze dotyczące naszej marki, które publikujesz na publicznych stronach platform społecznościowych. Gromadzimy również dane z Twojego publicznie dostępnego profilu na odpowiedniej platformie społecznościowej, takie jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe oraz dane demograficzne, np. wiek i płeć.
– Dane dot. śledzenia obejmują informacje o tym, jakie strony odwiedził użytkownik przed wejściem na nasze witryny internetowe lub po ich odwiedzeniu, a także jak wszedł w interakcję z wiadomościami e-mail lub innymi wiadomościami, które do niego wysłaliśmy (np. czy usunął wiadomość e-mail, czy ją otworzył lub czy kliknął reklamę dotyczącą naszych produktów lub usług w mediach społecznościowych lub na innych platformach).
– Dane dotyczące recenzji i opinii użytkowników serwisu zawierają publiczne oceny i recenzje wystawione przez 1) kupujących i sprzedających na platformie BrickLink, które są powiązane z odpowiednimi kontami i dostępne dla innych odwiedzających, 2) oceny i recenzje produktów i usług w witrynie LEGO.pl oraz na portalach LEGOLAND Discovery Center oraz LEGO Discovery Center, które są powiązane z odpowiednimi kontami i dostępne dla innych użytkowników i gości, a także 3) inne dane zebrane za pośrednictwem paneli dyskusyjnych, badań użytkowników i wydarzeń LEGO.
– Dane dotyczące sporów w serwisie obejmują prywatne spory związane z transakcjami zgłoszone przez kupujących i sprzedających, w tym całą korespondencję i zapisy działań dotyczących tych sporów.
– Dane forum zawierają informacje publikowane w społecznościach, takich jak np. Ambassador Network, BrickLink Forums i Gallery, które są uznawane za informacje publiczne.
Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy** dane zagregowane**, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie mogą ujawnić bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak dołączymy lub połączymy Dane zagregowane z danymi osobowymi użytkownika, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio służyć do jego identyfikacji, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Wykorzystujemy dane pseudonimizowane, aby zminimalizować wpływ na prywatność użytkownika.
Pseudonimizacja to metoda, która polega na zastępowaniu lub usuwaniu informacji w zbiorze danych, które identyfikują osobę, ale pozwalają administratorowi danych lub stronie trzeciej na ponowną identyfikację danych osobowych bez nadmiernych nakładów. Należy mieć świadomość, że w przeciwieństwie do anonimizacji, pseudonimizacja nie usuwa z danych wszystkich informacji identyfikujących, ale ogranicza możliwość powiązania zbioru danych z tożsamością osoby.
Nie gromadzimy żadnych Specjalnych kategorii danych osobowych o użytkowniku (obejmuje to informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o zdrowiu lub informacje genetyczne, dane biometryczne do celów identyfikacji lub informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach). Jednakże podczas wizyty lub kontaktu z nami w celu zaplanowania wizyty w parkach rozrywki LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center możesz zdecydować się na udostępnienie niektórych Specjalnych kategorii danych osobowych, takich jak wymagania dietetyczne lub potrzeby związane z ułatwieniami dostępu, abyśmy mogli zapewnić jak najlepsze doświadczenie.
Jeśli użytkownik nie dostarczy nam niezbędnych danych osobowych (poinformujemy o tym, na przykład, wyraźnie zaznaczając te informacje w naszych formularzach rejestracyjnych), możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi naszych towarów i/lub usług.
W jaki sposób Grupa LEGO gromadzi dane osobowe?
Gromadzimy dane osobowe z następujących źródeł:
– Witryny internetowe obejmują wszelkie witryny obsługiwane przez Grupę LEGO lub na jej rzecz, w tym witryny, które prowadzimy pod naszymi własnymi domenami/adresami URL, oraz miniwitryny, które prowadzimy w sieciach społecznościowych podmiotów zewnętrznych, takich jak Facebook.
– Gry/aplikacje mobilne obejmują gry lub aplikacje mobilne obsługiwane przez Grupę LEGO, takie jak aplikacje na smartfony.
– Zabawki połączone z aplikacją obejmują zabawki, które łączą się z aplikacją za pośrednictwem protokołu bezprzewodowego lub kabla, wyprodukowane przez Grupę LEGO lub dla niej.
– Wiadomości e-mail, SMS i inne wiadomości elektroniczne obejmują komunikację elektroniczną między użytkownikiem a Grupą LEGO.
– Obsługa klienta obejmuje rozmowy telefoniczne lub czaty online z naszym personelem obsługi klienta.
– Sklepy detaliczne to sklepy zarządzane przez Grupę LEGO lub na jej rzecz.
– Parki LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center.
– Formularze rejestracyjne online to między innymi rejestracja konta w programie LEGO Insiders/rejestracja konta LEGO, subskrypcje LEGO Magazine i procedury weryfikacji sprzedawcy BrickLink.
– Formularze rejestracji offline obejmują rejestrację w formie drukowanej i podobne formularze, które zbieramy za pośrednictwem poczty lub podczas kontaktu w sklepach, konkursów i innych promocji lub wydarzeń.
– Konkursy, loterie i ankiety online prowadzone wśród klientów.
– Nasz program LEGO Insiders, w tym działania użytkownika związane z programem.
– Badania, w których użytkownik i/lub jego dzieci mogą uczestniczyć, zarówno osobiście, jak i online.
– Funkcje związane z recenzjami i opiniami na naszych stronach internetowych, forach, w aplikacjach lub w naszych sklepach podczas atrakcji, z których użytkownik zdecydował się skorzystać lub wziąć udział.
Dane osobowe, które Grupa LEGO może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych
Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych podmiotów zewnętrznych i źródeł publicznych, jak określono poniżej:
– Dane techniczne od następujących podmiotów:
– Dostawcy usług analitycznych,
– Sieci reklamowe,
– Dostawcy informacji dot. wyszukiwania.
– Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.
– Dane kontaktowe i dot. tożsamości od brokerów danych lub podmiotów gromadzących.
– Dane kontaktowe i dot. tożsamości z powszechnie dostępnych źródeł.
– Dane dotyczące tożsamości, dane kontaktowe i logowania od firm zewnętrznych, którym użytkownik polecił, aby udostępnić nam te dane (na przykład podczas logowania się na konto LEGO w grze lub w usłudze mediów społecznościowych, takich firm jak Epic Games czy Facebook).
– Dane dotyczące tożsamości, kontaktowe i transakcyjne użytkowników serwisu od partnerów z branży detalicznej i rozrywkowej, takich jak Merlin Entertainments, sprzedawcy i nabywcy na platformie BrickLink (w tym publiczne recenzje i opinie), parki LEGOLAND Discovery Center i LEGO Discovery Center oraz partnerzy LEGO Certified Store.
– Dane dot. śledzenia z platform firm zewnętrznych, takich jak platformy mediów społecznościowych lub wyszukiwarki, lub stron internetowych, takich jak witryny lub aplikacje partnerskie.
– Dane z mediów społecznościowych z platform mediów społecznościowych. Informacje te otrzymujemy od naszego zewnętrznego dostawcy danych analitycznych.
– Dane na temat recenzji i opinii, które możemy otrzymać od zewnętrznych serwisów recenzujących lub innych stron trzecich.
– Dane kontaktowe i dot. tożsamości od członków rodziny lub opiekunów prawnych.
W jaki sposób Grupa LEGO wykorzystuje dane osobowe?
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Aplikacje LEGO, zabawki połączone z aplikacją i kanały online
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy i jak je wykorzystujemy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Korzystanie z aplikacji LEGO, zabawek połączonych z aplikacją lub kanałów online.
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Realizacja zamówienia
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Złóż zamówienie u nas lub u zewnętrznego sprzedawcy na platformie BrickLink.
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Wsparcie klienta
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Interakcja z funkcjami wspierania klientów, w tym przez naszego czatbota
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Cyfrowe komunikaty marketingowe (np. w postaci wiadomości e-mail, SMS, wiadomości push w aplikacji lub podobnych środków marketingu elektronicznego)
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
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Drukowane treści marketingowe, w tym katalogi i biuletyny oraz inne materiały marketingowe w formie drukowanej
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
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Administracja kontem w programie LEGO Insiders/kontem LEGO oraz statystyki konta i informacje o nim
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Założenie konta w programie LEGO Insiders/konta LEGO i korzystanie z niego.
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Spersonalizowane wrażenia z korzystania z konta w programie LEGO Insiders/konta LEGO i związany z tym marketing
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Korzystanie ze swojego konta LEGO Insiders/konta LEGO po tym, jak użytkownik udzieli nam zgody na dostarczanie mu dopasowanych treści i wrażeń.
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|Abyśmy mogli automatycznie dostosować nasze działania marketingowe do użytkownika i jego zainteresowań i zapewnić mu dopasowane wrażenia, przewidując jego preferencje na podstawie danych osobowych, w tym informacji dotyczących sald punktów w programie LEGO Insiders, historii wymiany punktów w tym programie, aktywności użytkownika jako uczestnika programu LEGO Insiders, historii zakupów, preferencji produktów, danych z plików cookie dotyczących przeglądanych witryn online (jeśli zaznaczono tę opcję osobno), dane o lokalizacji i wszelkie inne informacje powiązane z kontem w programie LEGO Insiders.
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Konkursy, loterie, marketing i inne promocje
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Udział w konkursie lub loterii lub otrzymywanie od nas wiadomości o konkursach, loteriach, kampaniach lub promocjach.
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Sieci społecznościowe Grupy LEGO
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Korzystanie z sieci społecznościowych Grupy LEGO (takich jak aplikacja LEGO Play, klub LEGO Insiders, społeczność LEGO Insiders, LEGO Ideas, a także funkcje BrickLink , takie jak program BrickLink Studio, seria programów BrickLink Designer oraz fora dyskusyjne BrickLink i BrickLink Studio).
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Informacje podane przez użytkownika, które mogą obejmować komentarze, grafiki, obrazy, projekty, reakcje, udostępnianie postów z naszych kont w mediach społecznościowych lub inne treści generowane przez użytkowników przeznaczone dla użytkowników BlickLink:
– Dane dot. recenzji i opinii
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Sieci społecznościowe podmiotów zewnętrznych
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
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Interakcja z siecią społecznościową podmiotu zewnętrznego, np. funkcja „Lubię to”.*
Interakcja z nami lub przekazywanie opinii na temat naszej marki na platformach społecznościowych. Na przykład w momencie, gdy użytkownik komentuje nasze posty w mediach społecznościowych lub w inny sposób przekazuje swoje opinie dotyczące produktów/działalności LEGO na innych publicznych stronach lub w postach.
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Uzasadniony interes, art. 6(1)(f) RODO, w związku z tworzeniem analiz i raportów związanych z aktywnością użytkownika i zasięgami postów.
*Platformy mediów społecznościowych mogą wykorzystywać dane osobowe zebrane z konta sieci społecznościowej Grupy LEGO na swojej platformie do własnych celów, zgodnie z ich własną polityką prywatności.
Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w zakresie niezbędnym do pozyskiwania informacji na temat postrzegania naszej marki oraz osób, które wchodzą w interakcję z naszą marką i przekazują opinie na jej temat, a także w celu zapewnienia bardziej efektywnej obsługi klienta zgodnie z wizerunkiem i wartościami naszej marki.
Relacje na żywo (w sklepach i online)
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|
Bezpośrednie uczestnictwo lub przypadkowe nagranie obecności na widowni lub w tle wydarzenia transmitowanego na żywo.*
*Obszary zostaną wyraźnie oznaczone, a my uzyskamy zgodę w odniesieniu do osób bezpośrednio zaangażowanych.
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Relacje wideo na żywo z wydarzeń, gdzie w miejscu nagrania pojawiają się osoby.
|
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Monitoring wideo i gromadzenie zdjęć (w sklepach lub innych właściwych lokalizacjach Grupy LEGO)
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Wizyta w sklepie LEGO lub innym miejscu powszechnie dostępnym należącym do Grupy LEGO. Wizyta w parkach LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center.
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|Korzystanie z Kreatora mozaik lub naszej Fabryki minifigurek
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|Aby umożliwić programowi Kreator mozaik lub Fabryka minifigurek utworzenie obrazu lub etykiety zamówionych przez klienta.
|Realizacja umowy, art. 6(1)(b) RODO, w celu umożliwienia wykonania usługi, o którą klient wyraźnie poprosił.
|Korzystasz z parkingów przy parkach LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center.
|
|Niektóre z naszych parków LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center posiadają system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, który monitoruje wjazd na nasze parkingi.
|Uzasadnione interesy, art. 6(1)(f) RODO, w związku z zarządzaniem wjazdem samochodów do parków LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center.
|Korzystanie z naszych atrakcji w parkach LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center.
|Obrazek
|Niektóre atrakcje oferują usługi fotograficzne podczas wizyty, które można wykupić.
|Uzasadnione interesy, art. 6 (1)(f) RODO, w zakresie promowania i marketingu naszej marki. Goście mają możliwość zakupu własnych zdjęć w niektórych atrakcjach. W miejscach, gdzie świadczone są usługi fotograficzne, umieszczone są odpowiednie informacje.
Partnerzy biznesowi i relacje handlowe
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Nawiązanie relacji handlowych z nami jako firma lub osoba prywatna.
|
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|Zdecyduj się na udział jako sprzedawca na naszej platformie handlowej BrickLink
|
|Aby przeprowadzić automatyczną ocenę ryzyka transakcji na platformie handlowej.
|
Badania
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
|Udział w ankietach badawczych, wywiadach grupowych lub innych badaniach.
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Interakcja z parkami LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center
|Działania użytkownika
|Jakie dane gromadzimy
|Dlaczego je gromadzimy
|Podstawa prawna w przypadku użytkowników zamieszkujących UE/EOG
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|Aby uwzględnić specjalne okazje, wymagania dietetyczne, potrzeby związane z dostępnością i specjalne życzenia.
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Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to uzasadnione, aby zrealizować cele, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa postępowania sądowego w związku z naszą relacją z użytkownikiem.
Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których przetwarzamy jego dane osobowe oraz czy istnieje możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz obowiązujących wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub innych.
Korzystanie z narzędzi AI
Wykorzystujemy narzędzia AI w celu zwiększenia wydajności biznesowej i do celów analitycznych. AI jest wykorzystywane:
– Do analizowania wiadomości e-mail/treści przekazanych firmie LEGO, np. sugerowane odpowiedzi, które zapewniamy gościom, oraz pomocy w wewnętrznym zarządzaniu treścią, np. poprzez dostarczanie podsumowań wiadomości e-mail. W przypadku wykorzystania wszystkie odpowiedzi są widoczne dla LEGO przed ich przesłaniem, a dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w pierwotnych celach, dla których zostały przekazane i/lub przetworzone zgodnie z niniejszą informacją.
– Do przekierowywania zgłoszeń do pomocy technicznej za pośrednictwem początkowego kontaktu z czatbotem pomocy technicznej – poinformujemy użytkownika, kiedy nawiąże kontakt z czatbotem, zanim rozpocznie się komunikacja.
– Przez naszą sprawdzoną sieć dostawców w zakresie oferowanych przez nich produktów i usług.
– Aby uzyskać wgląd w osobiste preferencje użytkownika, możemy wykorzystywać narzędzia analityczne oparte na AI do analizy skuteczności reklam.
– Do analizowania i przetwarzania danych w celu poprawy wydajności procesów.
– Do analizowania danych dotyczących działalności firmy i strategicznych inicjatyw.
– Do automatyzacji procesów w naszych atrakcjach w celu poprawy jakości doświadczeń gości (ale tylko w odniesieniu do parków LEGO Discovery Center i LEGOLAND Discovery Center).
– Aby zapewnić czatbota w ramach naszej obsługi klienta.
#### Wykorzystanie wewnętrznych narzędzi AI do streszczeń
Korzystamy z wewnętrznych narzędzi sztucznej inteligencji (AI), aby pomóc naszym pracownikom działu Obsługi klienta w podsumowywaniu interakcji z klientami przez telefon lub za pośrednictwem czatu. W przypadku nagrywania rozmów lub czatów narzędzia te nie nagrywają ani nie przechwytują rozmów lub czatów w czasie rzeczywistym, ale po zakończeniu rozmowy lub czatu nagranie rozmowy telefonicznej lub wiadomości z czatu może zostać wprowadzone do narzędzia AI w celu utworzenia podsumowania. Narzędzie AI służy wyłącznie do tworzenia podsumowań i analiz w celu poprawy jakości naszych usług, monitorowania wydajności i wspierania zgodności z naszymi standardami. Narzędzie AI nie podejmuje automatycznych decyzji mających skutki prawne lub podobne; wszystkie decyzje są podejmowane przez naszych doradców.
W przypadku rozmów telefonicznych na początku każdej rozmowy informujemy ustnie, że może ona zostać nagrana i zapisana przy użyciu AI. Możesz wyrazić zgodę, naciskając 1 lub pozostając na linii, bądź zrezygnować, naciskając 2. W przypadku interakcji na czacie na początku sesji wyświetlane jest powiadomienie informujące, że rozmowa może być rejestrowana i zapisywana przy użyciu AI; kontynuując korzystanie z czatu, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie danych.
Komu Grupa LEGO udostępnia dane osobowe?
Udostępnianie informacji innym firmom w ramach Grupy LEGO
Nasze podmioty zależne (inne firmy Grupy LEGO) mogą czasami wymagać dostępu do informacji użytkownika w celu świadczenia na jego rzecz usług w naszym i ich imieniu. Potrzebują one danych osobowych użytkownika, abyśmy my lub te podmioty mogli przeprowadzać działania wymienione w tabeli powyżej, w tym między innymi:
– dostarczać zamawiane przez użytkownika produkty i usługi;
– kontaktować się z użytkownikiem w sprawie jego konta lub transakcji;
– wysyłać użytkownikowi informacje na temat naszych witryn, aplikacji i zasad;
– wysyłać wiadomości prywatne o charakterze marketingowym;
– wysyłać katalogi produktów i inne drukowane treści marketingowe;
– przetwarzać informacje, które podmiot zależny zobowiązał się na mocy umowy przetwarzać w naszym imieniu, np. realizować transakcje zakupu dokonane przez użytkownika, zarządzać aktywnością na koncie LEGO oraz aktywnością w ramach programu LEGO Insiders i/lub zarządzać preferencjami użytkownika w centrum preferencji na LEGO.pl lub w naszych ustawieniach plików cookie;
– przeprowadzać wewnętrzne badania, analizy i raporty;
– identyfikować, badać i powstrzymywać wszelkie działania, które mogą naruszyć nasze zasady lub przepisy prawa.
Przekazywanie do firm Grupy LEGO poza Europejskim Obszarem Gospodarczym odbywa się na podstawie Wiążących reguł korporacyjnych.
Udostępnianie informacji innym firmom
Lista kategorii zaufanych podmiotów zewnętrznych, którym możemy udostępniać dane użytkownika, znajduje się tutaj. Udostępniamy dane osobowe firmom zewnętrznym/dostawcom następujących kategorii:
– Dostawcy usług IT. Korzystamy z szeregu zaufanych partnerów z całego świata, którzy dostarczają nam usługi IT i usługi z zakresu administracji systemów, w tym dostawców platform handlowych, w odniesieniu do naszych interakcji zarówno z klientami, jak i z partnerami, a także naszych wewnętrznych systemów IT i administracji.
– Globalni dostawcy usług płatniczych i partnerzy ds. przetwarzania. Zapewniają oni bezpieczne i wydajne procedury płatnicze zarówno w internecie, naszych sklepach, jak i poprzez fakturowanie lub przelewy środków oraz transakcje na platformach handlowych.
– Partnerzy ds. pamięci masowej w chmurze. Przechowujemy nasze dane i dane użytkowników w bezpiecznych centrach danych.
– Dostawcy usług CDN. Korzystamy z sieci dostarczania zawartości (Content Delivery Network, CDN) w celu optymalizacji wydajności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. CDN pomaga efektywnie dystrybuować treści, korzystając z serwerów zlokalizowanych w różnych miejscach. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej niektóre dane użytkownika (takie jak adres IP i informacje o przeglądarce) mogą być przetwarzane przez naszego dostawcę CDN w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego dostarczania naszych treści.
– Partnerzy i agencje ds. zapobiegania oszustwom i ich wykrywania. Współpracują z Grupą LEGO, aby chronić ją przed oszustwami, a także zapewniać ochronę platformy handlowej przed oszustwami i zapobiegać takim oszustwom.
– Partnerzy ds. magazynowania, pakowania, transportu i wysyłek. Pomagają nam w dostarczaniu produktów do klientów i partnerów biznesowych.
– Partnerzy ds. drukowania, wysyłania katalogów i przesyłek pocztowych. Dzięki nim nasze katalogi, magazyny i inne drukowane materiały marketingowe docierają do naszych klientów.
– Brokerzy danych i podmioty gromadzące dane. Pomagają nam dotrzeć do potencjalnych nowych klientów dzięki katalogom, magazynom i innym treściom marketingowym oraz reklamowym, zarówno drukowanym, jak i w formie cyfrowej. Pomagają nam także kontrolować dystrybucję tak, aby np. użytkownik nie otrzymał jednocześnie kilku katalogów LEGO.
– Partnerzy ds. marketingu i reklamy. Umożliwiają nam dostarczanie dopasowanych reklam, promocji, loterii, konkursów i kampanii wtedy, gdy użytkownik wchodzi w interakcje z Grupą LEGO na naszych platformach online, w mediach społecznościowych, sklepie oraz na inne sposoby. Pomagają nam również znaleźć nowych potencjalnych kupujących, którym możemy przedstawić komunikaty marketingowe (tzw. „grupy podobne”) lub pomagają nam lepiej zadbać o to, abyśmy nie przekazywali komunikatów marketingowych kupującym, którzy nie są zainteresowani danym produktem lub usługą (tzw. „wykluczanie”).
– Partnerzy B2B, w tym Merlin Entertainments i partnerzy LEGO Certified Stores. Pomagają nam w prowadzeniu promocji, loterii, konkursów i kampanii, w tym programu lojalnościowego LEGO Insiders lub klubu LEGO Family Club, a także w dostarczaniu dostosowanych reklam i informacji o kupujących.
– Partnerzy ds. mediów społecznościowych i wyszukiwarek online. Pomagają nam w prowadzeniu i nawiązywaniu kontaktu z użytkownikami na platformach Grupy LEGO, z których korzystają użytkownicy. Dzięki nim możemy też dopasowywać nasze działania marketingowe dotyczące produktów do potrzeb klientów oraz lepiej zrozumieć, jak nasi klienci wchodzą z nami w interakcje na platformach i przez naszych partnerów, jak postrzegają naszą markę i jakie typy osób wchodzą z nią w interakcję i przekazują swoje opinie na jej temat na platformach społecznościowych.
– Zewnętrzni dostawcy, którzy pomagają nam zapewnić obsługę klienta i pozyskiwać informacje. Pomagają nam pozyskiwać dane z mediów społecznościowych, zrozumieć postrzeganie naszej marki, uzyskiwać informacje na temat osób, które wchodzą z nami w interakcję i przekazują opinie na temat naszej marki na platformach społecznościowych, a także zapewnić bardziej efektywną obsługę klienta.
– Dostawcy usług z zakresu badań, ankiet i recenzji produktów. Pomagają nam zadbać o to, abyśmy otrzymali od użytkownika niezwykle cenne informacje zwrotne na temat jego doświadczeń z LEGO.
– Organy podatkowe, celne, nadzorcze oraz inne organy na całym świecie. W niektórych przypadkach wymagają one przekazania informacji na temat czynności przetwarzania.
– Profesjonalni doradcy, w tym globalni prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele. Świadczą oni usługi doradcze, bankowe, prawnicze, ubezpieczeniowe i księgowe na rzecz Grupy LEGO, w tym usługi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji tożsamości klientów. Udostępniamy dane tym partnerom w celu prowadzenia kontroli mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości wszystkich sprzedawców na platformie BrickLink , aby zapewnić zgodność z przepisami finansowymi i zapobiegać oszustwom.
– Partnerzy z platform do gier. Dzięki współpracy z tymi partnerami użytkownicy mogą korzystać z usług Grupy LEGO i łączyć swoje konto LEGO z kontami platform do gier, na których udostępniona jest ta funkcja.
– Partnerzy w zakresie internetowych platform handlowych. W tym zewnętrzni sprzedawcy i nabywcy BrickLink , podmioty obsługujące płatności, usługi rozstrzygania sporów, moderatorzy forów społecznościowych oraz usługi weryfikacji sprzedawców. Pomagają nam one w prowadzeniu platformy handlowej i usług BrickLink , ułatwiają transakcje między kupującymi a sprzedającymi, weryfikują tożsamość sprzedających poprzez weryfikację dokumentów, rozwiązują spory dotyczące transakcji i zapewniają bezpieczeństwo przestrzeni społecznościowej.
– Kupujący i sprzedający na platformie handlowej BrickLink . Udostępniamy dane użytkownika sprzedawcom w celu realizacji zamówień, a kupujący mogą w podobny sposób zobaczyć dane kontaktowe sprzedawców.
– Użytkownicy forum. Jeśli użytkownik uczestniczy w forach BrickLink , wszelkie informacje, które opublikuje, będą dostępne dla wszystkich użytkowników forum, w tym dla użytkowników publicznych, którzy nie są zalogowani. Dostawca usług fotograficznych. – Kiedy bierzesz udział w jednej z naszych atrakcji, korzystamy z zaufanego dostawcy usług fotograficznych, aby uchwycić zdjęcia z Twojego doświadczenia.
Inne zastosowania i ujawnienie informacji
Będziemy również wykorzystywać i ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) w celu przestrzegania obowiązujących przepisów (które mogą obejmować przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania użytkownika; (b) w celu odpowiedzi na żądania władz publicznych i rządowych (które mogą obejmować władze spoza kraju zamieszkania użytkownika); c) w celu współpracy z organami ścigania; (d) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności oraz naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkownika lub innych osób.
Ponadto będziemy wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu w przypadku jakiejkolwiek potencjalnej lub faktycznej restrukturyzacji, fuzji, sprzedaży, umowy joint venture lub cesji.
Przekazanie informacji do państw trzecich
Grupa LEGO działa na całym świecie i może przekazywać dane osobowe do oddziałów poza krajem, w którym mieszka użytkownik lub w którym świadczone są usługi.
Grupa LEGO przechowuje wszystkie dane osobowe na serwerach znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).
W razie konieczności (np. w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika) dane osobowe mogą być przekazywane do (lub udostępniane z) lokalizacji, które mogą obejmować Wielką Brytanię, Australię, Kanadę, Japonię, Malezję, Meksyk, Singapur, Koreę Południową, Stany Zjednoczone i Hong Kong. Niezależnie od tego, gdzie przekazywane są dane osobowe użytkownika, zapewniamy taki sam poziom ochrony w każdym miejscu ich przetwarzania poprzez wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń umownych, technicznych i/lub organizacyjnych.
Jeśli przekażemy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewnimy podobny poziom ochrony danych osobowych, gwarantując spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:
– Komisja Europejska uznała, że w danym kraju istnieje odpowiedni poziom ochrony; lub
– obowiązują wiążące reguły korporacyjne (BCR) (w przypadku przekazania między spółkami); lub
– mają zastosowanie standardowe klauzule umowne („klauzule modelowe UE”); lub
– obowiązują wyjątki w szczególnych sytuacjach, takich jak realizacja umowy z użytkownikiem lub jego zgoda na konkretne przekazanie danych.
SEKCJA 3: PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE („COOKIE”)Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. Sam plik cookie nie zawiera ani nie gromadzi informacji. Może jednak zostać odczytany przez serwer lub przeglądarkę internetową, aby umożliwić świadczenie w witrynie lepszych usług — na przykład przez zapamiętywanie poprzednich zakupów lub danych konta.
Aby uzyskać więcej informacji o plikach cookie i sposobie zarządzania nimi, prosimy zapoznać się z pełną [polityką plików cookie][7] i [oświadczeniem dotyczącym plików cookie][8] lub kliknąć ustawienia plików cookie na stronie LEGO.pl, w grze lub aplikacji (jeśli dotyczy).
SEKCJA 4: INFORMACJE DLA RODZICÓW
Informacja dla rodziców: jak Grupa LEGO przetwarza dane osobowe dzieci
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Dbamy o bezpieczeństwo dzieci w internecie i wdrożyliśmy dodatkowe procedury z zakresu ochrony prywatności, aby zapewnić najmłodszym użytkownikom bezpieczeństwo podczas korzystania z naszych kanałów online. Co więcej, niektóre funkcje weryfikują wiek użytkownika, aby zapobiec nieumyślnemu korzystaniu z nich przez dzieci. Dokładamy także zasadnych starań, aby zapewnić, że nie zbieramy, nie przechowujemy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy świadomie danych osobowych pochodzących od dzieci, które mogą korzystać z takich funkcji, bez odpowiedniej zgody rodzica.
Przystąpiliśmy do programu ochrony dzieci w cyberprzestrzeni, w ramach którego nasza firma co roku jest poddawana kontroli, aby zapewnić przestrzeganie przez nas zasad dotyczących interakcji z dziećmi w internecie.
Jeśli chodzi o wykorzystywanie danych osobowych, prosimy o zgodę rodziców osób poniżej 16. roku życia (lub starszych, w jurysdykcjach, w których wymagają tego lokalne przepisy). W serwisie BrickLinkużytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat (lub więcej, w jurysdykcjach, w których wymagają tego lokalne przepisy) aby zarejestrować się jako kupujący lub sprzedający.
Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt.
Gdy przetwarzamy dane osobowe pochodzące od dzieci, zachowujemy dodatkowe środki ostrożności, aby chronić ich prywatność, w tym:
– informujemy rodziców o tym, jakie dane osobowe pochodzące od ich dziecka zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz czy je udostępniamy;
– przestrzegamy wymogów prawnych, prosząc rodziców o zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych dziecka oraz prosząc rodziców o zgodę na wysyłanie ich dzieciom informacji na temat naszych produktów i usług;
– ograniczamy zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych pochodzących od dzieci tak, aby zbierane były tylko dane zasadnie niezbędne do uczestnictwa dzieci w aktywności online;
– zapewniamy rodzicom dostęp lub opcję zażądania dostępu do danych osobowych, które zebraliśmy od ich dzieci – rodzice mogą także poprosić o zmianę lub usunięcie danych osobowych ich dzieci.
Zbieranie i wykorzystywanie informacji dzieci
Podczas gdy niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o rodzinach i użytkownikach w każdym wieku, inne są przeznaczone głównie dla dzieci. Gdy zbieramy dane osobowe dotyczące dziecka, przechowujemy je nie dłużej niż przez czas niezbędny do świadczenia usługi lub przez czas wymagany przepisami prawa.
Dzieci mogą wprawdzie zdecydować, czy chcą udostępniać nam swoje dane, jednak niektóre funkcje naszych witryn mogą nie działać bez dostępu do tych informacji. Gdy dane osobowe są niezbędne do działania funkcji, będziemy prosić tylko o informacje zasadnie wymagane do uczestnictwa w danej aktywności.
Oto przykłady sytuacji, w których zbieramy dane dzieci:
– Gdy dzieci tworzą konta online. Dzieci mogą tworzyć konta w naszych witrynach, aby uzyskać dostęp do szeregu usług, w tym treści, gier i konkursów. Podczas rejestracji możemy poprosić dziecko o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, imienia dziecka, jego płci, daty urodzenia, nazwy użytkownika i hasła. Używamy tych informacji na potrzeby bezpieczeństwa i zawiadamiania. Zachęcamy dzieci do stosowania nazw użytkownika niezawierających żadnych danych osobowych.
– Gdy dzieci udostępniają stworzone przez siebie treści. Niektóre z naszych witryn pozwalają dzieciom na samodzielne tworzenie lub korzystanie z treści. Ponieważ tylko część z tych funkcji wymaga od dziecka danych osobowych, nie wszystkie aktywności wymagają zgody rodzica lub opiekuna. Za każdym razem, gdy działanie może potencjalnie umożliwić dziecku udostępnianie danych osobowych, poprosimy rodzica lub opiekuna o „możliwą do zweryfikowania zgodę rodziców” (która jest wyższym poziomem zgody rodziców). Przykładami danych osobowych mogą być opowiadania, pola, w których można wprowadzać dowolny tekst, rysunki, w których można wprowadzać lub odręcznie wpisywać tekst i inne informacje, zdjęcia dzieci, klipy dźwiękowe, klipy wideo oraz wszelkie treści lub inne stałe identyfikatory, które wyraźnie wskazują na tożsamość dziecka.
– Gdy dzieci zgłaszają się do konkursów i loterii. Jeśli dziecko chce wziąć udział w konkursie, prosimy o dane osobowe niezbędne do uczestnictwa dziecka. Zazwyczaj pytamy tylko o imię dziecka (aby rozróżnić dzieci z tej samej rodziny) oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna (aby spełnić prawne wymogi z zakresu powiadomienia odpowiedzialnej osoby dorosłej). Skontaktujemy się z rodzicem tylko w przypadku, gdy dziecko wygra konkurs lub loterię, celem ustalenia adresu wysyłki nagrody. Jeśli udział w konkursie wymaga od dziecka utworzenia treści, możemy poprosić wcześniej o mailowe przesłanie zgody rodzica w celu spełnienia wymogów dotyczących prywatności w zakresie treści utworzonych przez dzieci (patrz powyższe informacje dotyczące tworzenia treści przez dzieci). Dzieci nie mogą uczestniczyć w konkursach bez zgody rodzica lub opiekuna.
– Gdy dzieci otrzymują od nas wiadomości e-mail. Możemy poprosić o dane kontaktowe dziecka (w tym jego adres e-mail) w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli zajdzie potrzeba ponownego skontaktowania się z dzieckiem, na przykład w celu odpowiedzenia na dodatkowe pytania, poprosimy jego rodzica lub opiekuna o adres e-mail dziecka. Będziemy następnie przechowywać internetowe dane kontaktowe dziecka nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji jego prośby. Nie będziemy wykorzystywać tych danych do żadnego innego celu. Jeśli będziemy potrzebować internetowych danych kontaktowych dziecka do bieżącej komunikacji, niezwłocznie poprosimy o adres e-mail rodzica lub opiekuna, aby informować osobę dorosłą na bieżąco o tym, jakie dane zbieramy, i aby zapewnić rodzicowi możliwość wstrzymania zbierania przez nas danych. Rodzice lub opiekunowie mogą w dowolnej chwili zrezygnować z wszelkiej komunikacji, jaką prowadzimy z ich dzieckiem, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie (w przypadku wielu typów komunikatów możliwe, że osoba dorosła będzie musiała zrezygnować z każdego z nich z osobna). Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.
– Gdy dzieci otrzymują powiadomienia push aplikacji. Wiele aplikacji wysyła „powiadomienia push” na telefony komórkowe lub urządzenia mobilne klientów, aby informować ich o aktualizacjach (czasami nawet gdy aplikacja nie jest używana). Niektóre z naszych aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Prosimy dzieci o podanie adresu e-mail rodzica lub opiekuna, abyśmy mogli poinformować osobę dorosłą o prośbie złożonej przez jej dziecko, zanim zaczniemy wysyłać mu powiadomienia push z naszych aplikacji. Nie wiążemy identyfikatora urządzenia z żadnymi innymi danymi osobowymi bez zgody rodzica. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, aby jego dziecko otrzymywało powiadomienia push z jednej z naszych aplikacji, może w dowolnej chwili zmienić ustawienia na urządzeniu używanym przez dziecko.
– Gdy zbieramy informacje o lokalizacji. Niektóre z naszych witryn, kanałów i aplikacji są zaprojektowane z myślą o dzieciach. Przed zebraniem informacji o nazwie ulicy, adresie czy współrzędnych dziecka pytamy o zgodę rodzica lub opiekuna. Postępujemy tak, ponieważ takie informacje umożliwiają identyfikację dziecka. Dla porównania, nie wymagamy zgody rodzica przed zebraniem informacji o miejscowości, kraju lub regionie dziecka, pod warunkiem że dane te nie zostają powiązane bezpośrednio z danym dzieckiem. Zgoda nie jest wymagana w przypadku takich informacji ogólnych, ponieważ nie umożliwiają one identyfikacji dziecka. Jeśli rodzic/opiekun nie życzy sobie, abyśmy zbierali tego typu informacje o lokalizacji, może zmienić ustawienia urządzenia używanego przez dziecko. Rodzice lub opiekunowie mogą również skontaktować się z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.
– Gdy zbieramy „stałe identyfikatory”. Aby zapewniać odwiedzającym nasze kanały online bardziej atrakcyjne dla nich i spersonalizowane doświadczenia, zbieramy niektóre typy informacji (np. informacje o adresach IP, identyfikatorach urządzeń mobilnych, przeglądarkach, dostawcach usług internetowych, stronach, z których odwiedzono witrynę, stronach, na które użytkownik przeszedł z witryny, częstotliwości odwiedzin, systemach operacyjnych, datownikach, znacznikach czasowych oraz dane o kolejnych odwiedzanych stronach). Zbieramy te informacje za pomocą technologii, takich jak pliki cookie, piksele, pliki cookie typu flash, sygnały nawigacyjne sieci Web i inne unikatowe identyfikatory (zdefiniowane w części Zasady dotyczące plików cookie niniejszej Polityki prywatności). Możemy zbierać te informacje samodzielnie lub zlecać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych w naszym imieniu. Wykorzystujemy te dane, aby zapewnić dzieciom dostęp do funkcji i aktywności online, personalizować treści, doskonalić nasze kanały online, analizować działanie naszego kanału online oraz tworzyć anonimowe raporty. W przypadku zamiaru zbierania danych osobowych dzieci w innych celach zapytamy wcześniej rodzica lub opiekuna o zgodę. Lista zewnętrznych operatorów, którzy zbierają „stałe identyfikatory” w naszych witrynach i aplikacjach, znajduje się w naszych zasadach dotyczących plików cookie oraz w oświadczeniu dotyczącym plików cookie.
Pytanie o zgodę rodzica
Korzystamy z różnych rodzajów zgody rodziców w zależności od tego, jaki rodzaj danych dzieci przetwarzamy i w jakim celu.
Mailowe zapytanie o zgodę rodziców
Jeśli musimy zebrać dane osobowe dziecka w celu świadczenia usługi, o którą prosi dziecko, poprosimy rodziców o zgodę zgodnie z wymogami prawnymi (np. COPPA dla USA i RODO dla UE). Wyślemy do rodzica lub opiekuna dziecka wiadomość e-mail z wyjaśnieniem, jakie informacje zbieramy i do jakich celów planujemy je wykorzystywać, oraz prośbą do rodzica/opiekuna o udzielenie lub odmowę udzielenia zgody. W przypadku nieotrzymania zgody rodzica w zasadnym czasie usuniemy wszelkie informacje zebrane od dziecka, w tym dane kontaktowe osoby dorosłej, o które poprosiliśmy w celu wysłania zapytania o zgodę.
Prośba o „zweryfikowaną zgodę rodziców”
Jeśli zechcemy opublikować dane osobowe dziecka lub udostępnić je stronie trzeciej poprzez jedną z naszych witryn lub usług cyfrowych, zapytamy o zgodę rodzica o wyższym poziomie niż opisana wyżej zgoda mailowa. Możemy wtedy poprosić o weryfikację za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności (z uiszczeniem opłaty nominalnej) lub o sprawdzenie wydanego przez urząd dokumentu tożsamości rodzica.
Co jeśli rodzic lub opiekun nie otrzymał zapytania o zgodę?
Jeśli dziecko w wieku poniżej 16 lat (lub starsze w krajach, w których wymaga tego prawo) uzyska dostęp do kanału online zaprojektowanego z myślą o dzieciach poprzez mechanizm weryfikacji wieku, wyślemy wiadomość e-mail rodzicowi lub opiekunowi dziecka przed przystąpieniem do zbierania jakichkolwiek danych osobowych dziecka. Jeśli rodzic/opiekun uważa, że jego dziecko uczestniczy w aktywności online, w ramach której zbierane są dane osobowe dziecka, a rodzic/opiekun nie otrzymał wiadomości e-mail z powiadomieniem lub zapytaniem o zgodę, prosimy o kontakt. Nie będziemy wykorzystywać adresów e-mail podanych na potrzeby zgody rodzica do jakichkolwiek innych celów, chyba że osoba dorosła wyraźnie wyraziła chęć otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail lub uczestniczyła w aktywnościach, które umożliwiają kontakt mailowy.
Prawa wyboru i środki kontroli przysługujące rodzicom
W dowolnej chwili rodzice lub opiekunowie mogą odmówić udzielenia nam zgody na wykorzystywanie i zbieranie dalszych danych osobowych pochodzących od ich dziecka. Rodzice lub opiekunowie mogą poprosić nas o usunięcie z dokumentacji danych osobowych, które zebraliśmy w związku z kontem ich dziecka. Ponieważ dane osobowe są niezbędne do świadczenia niektórych usług, usunięcie dokumentacji dziecka może uniemożliwić mu korzystanie z konta, członkostwa lub usługi w przyszłości.
Jeśli dziecko posiada konto LEGO, rodzice lub opiekunowie mogą uzyskać dostęp do danych osobowych zebranych przez nas od ich dziecka, zmienić je lub usunąć poprzez:
– zalogowanie się na konto LEGO dziecka za pomocą jego nazwy użytkownika i hasła; lub
– kontakt z zespołem LEGO ds. obsługi klienta.
Jeśli rodzic/opiekun woli się skontaktować z nami, prosimy o podanie nazwy użytkownika dziecka wraz ze swoim numerem telefonu i adresem e-mail. Przed zapewnieniem dostępu do danych osobowych dziecka musimy potwierdzić, że dana osoba jest jego rodzicem lub opiekunem. Odpowiemy na zapytanie w rozsądnym terminie.
SEKCJA 5: INFORMACJE DLA DZIECI
Informacje dla dzieci: Informacja o prywatności przyjazna dzieciom
Kim jesteśmy?
Jesteśmy Grupą LEGO i chcemy inspirować oraz rozwijać budowniczych przyszłości. Tworzymy wiele produktów, takich jak klocki i zestawy LEGO, a także aplikacje cyfrowe i gry. Prowadzimy też sklepy na całym świecie i w internecie, a także zarządzamy stroną internetową LEGO.pl.
Ta Polityka prywatności informuje o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe, aby było wiadomo, co się dzieje, gdy je gromadzimy.
Czasami można tam napotkać linki do innych stron. Możesz wtedy poprosić o pomoc kogoś dorosłego, bo czasami bywają one skomplikowane.
Dane osobowe? A co to?
Dane osobowe to wszystkie informacje, dzięki którym można Cię zidentyfikować. Pewnie już wiesz, że to takie informacje jak Twoje imię lub zdjęcie, ale także adres e-mail lub nazwa użytkownika w internecie.
Grupa LEGO wykorzystuje wiele danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, poproś osobę dorosłą, aby pomogła Ci przeczytać pełną treść Polityki prywatności.
Po co potrzebne są nam Twoje dane osobowe?
Przede wszystkim potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby wiedzieć, kim jesteś.
Jeśli zalogujesz się do jednej z naszych aplikacji lub gier, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do śledzenia postępów w grze, aby umożliwić Ci kontakt ze znajomymi w aplikacji lub grze lub aby umożliwić zapisywanie treści, które przesyłasz na swoje konto LEGO.
Czasami wykorzystujemy również Twoje dane osobowe w związku z wydarzeniem, w którym bierzesz udział, lub organizowanym przez nas konkursem, aby upewnić się, że otrzymasz nagrodę, jeśli wygrasz.
Jeśli nie będziemy mieć Twoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zrobić dla Ciebie pewnych rzeczy. Możemy utracić informacje o tym, jak daleko udało Ci się zajść w danej grze lub nie będzie można przesyłać zdjęć, aby podzielić się nimi ze znajomymi.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, możesz poprosić osobę dorosłą o zapoznanie się z pełną Polityką prywatności, a ona pomoże Ci zrozumieć szczegóły.
Możecie wykorzystać moje dane osobowe do wszystkiego?
Nie! Możemy wykorzystywać dane osobowe tylko w określonych celach.
Świadczymy wiele usług online i istnieją pewne zasady, które mówią, że musimy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wykonywać naszą pracę i świadczyć Ci usługę, i możemy to zrobić bez uprzedniego pytania Ciebie lub Twoich rodziców.
W innych przypadkach potrzebujemy zgody Twoich rodziców. Jeśli Ty lub Twoi rodzice (albo opiekunowie) nie zgadzacie się na to, wtedy nie będziemy (i nie możemy) wykorzystywać Twoich danych osobowych.
Czy inni widzą moje dane osobowe?
Czasami musimy udostępnić Twoje dane osobowe, by wykonać naszą pracę. Robimy to z dużą ostrożnością, co oznacza, że istnieje jeszcze więcej zasad, które tego dotyczą.
Możliwe, że będziemy musieli udostępnić dane członkom Twojej rodziny, jeśli Ci pomagają. Poza tym może być koniecznie udostępnienie Twoich danych innym osobom. Poproś osobę dorosłą, by pomogła Ci przeczytać pełną Politykę prywatności, Politykę dotyczącą plików cookie i Oświadczenie dotyczące plików cookie.
Czy moje dane osobowe zostaną u was na zawsze?
Możemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak ich potrzebujemy. W zależności od okoliczności ten czas może być różny.
Czy mogę decydować o tym, co dzieje się z moimi danymi osobowymi?
Tak, możesz. Masz coś, co nazywamy „prawami”, jeśli chodzi o wykorzystywanie Twoich danych. Na przykład masz prawo wiedzieć, co z nimi robimy. Od tego właśnie jest ta strona.
Możesz poprosić nas, abyśmy Ci wyjaśnili, jakie mamy dane osobowe na Twój temat, ale możesz też powiedzieć nam, byśmy przestali je wykorzystywać lub je usunęli. Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub złe, możesz powiedzieć nam, żebyśmy je poprawili.
Twoje prawa zależą od tego, do czego wykorzystujemy Twoje dane. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tej Polityce prywatności. Poproś osobę dorosłą, by pomogła Ci ją przeczytać.
Kto kontroluje, czy przestrzegacie zasad?
W Grupie LEGO mamy inspektora ochrony danych, a jego zadaniem jest chronienie Twoich danych. On upewnia się, że przestrzegamy wszystkich zasad i że Twoje dane są bezpieczne. Jeśli zauważy, że coś jest nie tak, powie nam, jak mamy to naprawić.
Bezpieczeństwo Twoich danych i przestrzeganie zasad jest dla nas bardzo ważne. Jeśli masz wątpliwości co do tego, jak wykorzystujemy Twoje dane, skontaktuj się z nami.
Istnieją też instytucje rządowe, których zadaniem jest kontrolowanie, czy firmy takie jak nasza przestrzegają przepisów, a jeśli coś pójdzie nie tak, pomagają nam to naprawić. W Danii możesz też do nich napisać e-mail lub list. Informacje kontaktowe znajdziesz na stronie www.datatilsynet.dk.
O naszej stronie internetowej
Tak jak wiele innych witryn, nasza strona internetowa pobiera na Twój komputer malutkie pliki zwane „cookie” (ciasteczkami). One sprawiają, że nasza strona działa prawidłowo. Więcej o plikach cookie dowiesz się z filmu Kapitan Bezpieczeństwo, który jest dostępny tutaj.