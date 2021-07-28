Oświadczenie dotyczące plików cookie

Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2026 roku

Pliki cookie i podobne technologie w witrynie LEGO.pl
Poniżej znajdziesz listę plików cookie i podobnych technologii („pliki cookie”) używanych w witrynie LEGO.pl. Pliki cookie są używane przez spółkę LEGO System A/S lub wybrane firmy zewnętrzne. W kolumnie Administrator danych znajdziesz informację, czy firma zewnętrzna jest współadministratorem danych, czy administratorem niezależnym. W poddomenie LEGO.com/Kids oraz po zalogowaniu na konto LEGO dziecka w całej domenie LEGO.pl wykorzystywane są wyłącznie niezbędne pliki cookie.

Pliki cookie i dane osobowe
Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w naszych zasadach dotyczących plików cookie. Więcej informacji o prywatności i zarządzaniu swoimi danymi znajdziesz w naszej polityce prywatności.

„Okres ważności” wszystkich plików cookie aplikacji LEGO Insiders to czas, przez jaki aplikacja jest zainstalowana na telefonie użytkownika. Jeśli użytkownik usunie aplikację, może wybrać usunięcie wszystkich zapisanych danych.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Identyfikator sesji New Relic

Monitoruje liczbę wizyt użytkownika w celu określenia, czy aplikacja dobrze działa.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Identyfikator sesji płatności Adyen

Unikatowy identyfikator przypisywany użytkownikowi strony LEGO.pl podczas sesji przetwarzania płatności.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetria Adyen

Bezpieczne transakcje płatnicze.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identyfikator użytkownika programu Insiders

Identyfikuje użytkownika w celu wyświetlania informacji o jego koncie Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Plik do przyznawania punktów Insiders

Identyfikuje użytkownika w celu przyznawania nagród lojalnościowych za jego działania.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Włącznik preferowanego języka

Identyfikuje użytkownika w celu wyświetlania treści w jego preferowanym języku.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Identyfikator sesji – silnik rekomendacji

Ten plik cookie jest niezbędny do rejestrowania i monitorowania stanu witryny oraz wprowadzania nowych funkcji. Gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, ten plik cookie pozwala nam wyświetlać rekomendacje na podstawie działań w przeglądarce w trakcie jednej sesji (np. wyświetlonych lub dodanych do koszyka produktów i serii).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numer zamówienia (jeśli w trakcie sesji użytkownik złożył zamówienie)

Session storage
BothUntil session ends

Odcisk palca Iovation

Przechwytuje i śledzi informacje o odciskach palców w celu ochrony przed oszustwami. Niezbędny proces zapobiegania oszustwom w domenie LEGO.pl obejmuje też zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Tak, przechwytuje informacje o urządzeniu w celu wykrywania oszustw.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Token uwierzytelniający systemu wykrywania fałszerstw

Ten plik cookie jest używany przez system wykrywania fałszerstw jako niezbędny środek zabezpieczający proces uwierzytelniania oparty o pliki cookie. Niezbędny proces zapobiegania oszustwom w domenie LEGO.pl obejmuje także zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera identyfikator GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identyfikator sesji na koncie

Identyfikator sesji potrzebny do zarządzania sesjami użytkowników w systemie kont.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera identyfikator GUID

Session storage
BothUntil session ends

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Plik cookie służący do zapamiętywania klienta logującego się za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera publiczny identyfikator użytkownika (PUID) i sygnaturę zabezpieczeń.

Persistent
Both14 days

Uwierzytelnianie przez zewnętrznego dostawcę danych logowania

Uwierzytelniający plik cookie od zewnętrznych dostawców danych logowania do konta LEGO (Google, Facebook i Twitter).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tak, zawiera zgłoszenie uwierzytelniające z klasą claimsprincipal (która odwołuje się do informacji o zalogowanym użytkowniku).

Persistent
Both15 mins

Identyfikator sesji uwierzytelniania

Identyfikator sesji na potrzeby systemu Flask służącego do uwierzytelniania użytkowników w witrynie LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera identyfikator GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Weryfikacja wieku

Jeśli użytkownik wybierze wiek poniżej 18 lat, system będzie traktował go jako dziecko.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Podany wiek

Persistent
LEGO.com30 mins

Poczekalnia

Plik cookie, który pozwala skorzystać z funkcji poczekalni w okresach wzmożonego ruchu, co umożliwia stronie internetowej LEGO.pl dalsze funkcjonowanie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera agenta użytkownika

Cookie
Both1 hour

Unikatowy identyfikator zgody

Służy jako unikatowy identyfikator na naszej platformie do zarządzania zgodami.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unikatowy identyfikator

Cookie
Both12 months

Identyfikator przeglądarki dla osadzonego czatu Salesforce

Zapewnia ochronę bezpieczeństwa naszej funkcji czatu na żywo.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com12 months

Proxy strumieniowania osadzonego czatu Salesforce

Sprawia, że żądania użytkowników trafiają do tego samego hosta proxy Salesforce w celu tymczasowego pobrania zawartości z pamięci podręcznej.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com3 hours

Identyfikator agenta osadzonego czatu na żywo Salesforce

Podczas czatu rejestruje unikatowy identyfikator pod postacią anonimowego pseudonimu dla konkretnej sesji przeglądarki.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Odrzucony identyfikator agenta osadzonego czatu na żywo Salesforce

Zapamiętuje ustalone przez administratora zasady dotyczące ukrywania przycisku zaproszenia do czatu po zaakceptowaniu lub odrzuceniu go przez odwiedzającego. Bez pliku cookie przycisk pojawia się wielokrotnie po aktywowaniu go.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Identyfikator debugowania przeglądarki dla osadzonego czatu Salesforce

Zestawia wpisy dziennika przeglądarki od strony serwera, aby pomóc w debugowaniu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com12 months

Język osadzonego czatu Salesforce

Określa język dla konfigurowalnych komponentów, ankiet i przepływów, które obsługują wiele języków.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Identyfikator użytkownika

Służy do rozpoznawania użytkowników i śledzenia ich aktywności w całej domenie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Script
LEGO.com2 years

Identyfikator sesji

Określa, czy sesja użytkownika na stronie jest aktywna, czy to nowa sesja (tj. czy plik cookie nie istnieje, czy wygasł).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Script
LEGO.com30 mins

Identyfikator użytkownika po stronie serwera

Przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika wygenerowany przez moduł zbierający na serwerze. Ten identyfikator jest wysyłany ze wszystkimi kolejnymi zdarzeniami śledzenia.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Służy do zapamiętywania już wprowadzonych danych w opinii użytkownika.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Służy do ochrony strony internetowej przed zautomatyzowanymi zagrożeniami, takimi jak ataki botów, poprzez pomoc w odróżnianiu prawdziwych użytkowników od botów.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Służy do ograniczania ruchu w przypadku, gdy wielu użytkowników korzysta z tego samego adresu IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Plik cookie, który pozwala skorzystać z funkcji poczekalni w okresach wzmożonego ruchu, co umożliwia stronie internetowej LEGO.pl dalsze funkcjonowanie.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com5 mins

Pamięć podręczna kategorii zakupowych

Pamięć podręczna nawigacji po kategoriach wykorzystywana do przyspieszenia działania.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Ostatnio oglądane produkty

Służy do wypełniania funkcji ostatnio oglądanych produktów. Lista identyfikatorów produktów

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Dane użytkownika gromadzone offline

Ograniczone dane użytkownika wykorzystywane do obsługi trybu offline, aby umożliwić skanowanie sklepowych kodów kreskowych bez połączenia z Internetem.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nazwa użytkownika, numery konta Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferencje dotyczące procesu wdrażania

Awatar wybrany podczas wdrażania.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Ustawienia zgody na korzystanie z plików cookie

Służy do przechowywania preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com12 months

Ustawienia rezygnacji ze zgody

Służy do przechowywania preferencji dotyczących rezygnacji ze zgody.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com12 months

Identyfikator flag funkcji

Unikatowy identyfikator przypisany do użytkownika witryny LEGO.pl służący do przełączania funkcji.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Zawiera identyfikator GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Zapasowy identyfikator Adobe

Używany do identyfikowania wszystkich użytkowników we wszystkich innych usługach firmy Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Identyfikator Adobe Experience Cloud

Identyfikuje poszczególnych odwiedzających i odróżnia ich wizyty.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Stan włączenia pliku cookie Adobe

Zapamiętuje, które pliki cookie zostały zaakceptowane lub odrzucone, w celu sprawdzenia poziomu widocznych informacji i porównania go z rzeczywistością.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Nazwa wyświetlanej strony Adobe

Zapisuje liczbę wyświetleń stron w celu określenia, na ile są popularne.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Mapowanie działania regionalnego Medallia DXA — w trakcie sesji

Umożliwia udoskonalanie działania strony dla użytkowników LEGO.pl przełączających się między różnymi widokami regionalnymi.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Mapowanie działania Medallii DXA — między sesjami

Umożliwia udoskonalanie działania strony dla użytkowników LEGO.pl przełączających się między różnymi widokami regionalnymi.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Wydajność iPerceptions

Ulepsza działanie strony, minimalizując liczbę żądań.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informacje o przeglądarce i platformie iPerceptions

Informuje nas, jakiej platformy i przeglądarki używa użytkownik, dzięki czemu możemy wyświetlać odpowiednie informacje w odpowiednim formacie (chodzi np. o język lub rodzaj urządzenia).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Wyświetlona strona iPerceptions

Zapamiętuje strony, które odwiedzał użytkownik, dzięki czemu nie musi on wyszukiwać konkretnych stron, na które chce wrócić.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Wyświetlone komunikaty iPerceptions

Upraszcza wizytę użytkownika, zarządzając liczbą wyświetlanych mu wiadomości.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Liczba wyświetlonych stron iPerceptions

Śledzi strony, które użytkownik wyświetla podczas każdej wizyty.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Identyfikator sesji iPerceptions

Identyfikuje wizytę, przydzielając jej identyfikator sesji.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Identyfikator sesji Optimizely

Umożliwia objęcie użytkownika testem A/B służącym do sprawdzania nowych funkcji.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC sesji

Służy do identyfikacji sesji użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC pomiędzy sesjami

Służy do przechowywania informacji o sesji użytkownika pomiędzy sesjami, aż do wygaśnięcia pliku cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Identyfikator odwiedzającego Snowplow

Przechowuje informacje o użytkowniku wygenerowane podczas jego pierwszej wizyty w witrynie i aktualizuje je podczas kolejnych wizyt.

Identyfikator odwiedzającego Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Identyfikator sesji Snowplow

Określa, czy sesja użytkownika na stronie jest aktywna, czy też rozpoczyna on nową sesję (na przykład, jeśli plik cookie nie istnieje lub wygasł).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Sp. z o.o.

LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Identyfikator modułu zbierającego Snowplow

Przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika wygenerowany przez moduł zbierający na serwerze. Ten identyfikator jest zawarty we wszystkich kolejnych zdarzeniach śledzenia.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitoruje liczbę wizyt użytkownika w celu określenia, czy aplikacja dobrze działa.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Niepowtarzalny plik cookie z identyfikatorem Smartlink

Rozpoznaje użytkownika i zapewnia spersonalizowane działanie strony, zaczynając od wyświetlenia prośby o zgodę na korzystanie z plików cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Tak, zawiera identyfikator GUID.

Script
LEGO.com1 year

Identyfikator kilku sesji – silnik rekomendacji

Generuje rekomendacje na podstawie poprzednich zakupów.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numer zamówienia (jeśli w trakcie sesji użytkownik złożył zamówienie)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Unikatowy identyfikator używany jako numer referencyjny użytkownika.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identyfikator

Cookie
LEGO.com7 days

Adres e-mail Salesforce Marketing Cloud

Adres e-mail subskrybenta.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Adres e-mail

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identyfikator zadania związany z wysyłką wiadomości e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identyfikator listy subskrybenta.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Liczbowy identyfikator partii związanej z wyzwoloną wiadomością e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Unikatowy identyfikator pojedynczego przesłanego adresu URL.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Identyfikator jednostki biznesowej na platformie Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, identyfikator Adobe Advertising i Experience Cloud

Umożliwia synchronizację identyfikatora z witrynami stron trzecich, takimi jak Adobe, Google i Facebook, w celu kierowania reklamami, na przykład wstrzymywania reklam lub kierowania ich do podobnych odbiorców.

LEGO System A/S

Adobe Analytics i Adobe Advertising

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Beacon
LEGO.com2 years

Identyfikator sygnatury czasowej Adobe Ad Cloud

Oznacza wizytę użytkownika sygnaturą czasową względem jego ostatniego wyszukiwania reklamowego.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Służy do wyświetlania odwiedzającym wyłącznie trafnych reklam spółki Meta.

Meta

Meta

Spółki LEGO System A/S i Meta to niezależni administratorzy danych. Meta CAPI umożliwia Grupie LEGO śledzenie działań użytkowników w naszej witrynie. Używamy go do mierzenia skuteczności naszych reklam, określania i definiowania grupy odbiorców na potrzeby kierowania reklam oraz do analizy skuteczności kanałów konwersji naszej witryny (np. czy wizyta zakończyła się sprzedażą?). W kontekście powyższych usług Meta pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w imieniu spółki LEGO System A/S. Dane zgromadzone za pomocą CAPI wykorzystuje również do własnych celów i może dołączać je do innych danych zgromadzonych wcześniej na temat użytkownika.

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com90 days

Tagi Google Ad i Doubleclick (Campaign Manager 360)

Śledzi aktywność użytkowników w witrynie LEGO.pl w celu uzyskania informacji dotyczących pomiarów i kierowania reklam. Uwzględnia to modelowanie zdarzeń w witrynie LEGO.pl, aby poprawić dokładność pomiarów i optymalizację. Kierowanie reklam będzie obejmowało wstrzymywanie, szukanie podobnych odbiorców oraz ponowne kierowanie.

Google

Google

Spółki LEGO System A/S i Google LLC to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: w ramach płatnej usługi świadczonej przez spółkę Google LLC gromadzi te dane w witrynie LEGO.pl po uzyskaniu zgody użytkownika i wykorzystuje je do wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach w sieci partnerskiej oraz podczas korzystania z usług Alphabet Inc. (takich jak Google lub YouTube) w celu zachęcenia do pierwszej lub ponownej wizyty w witrynie LEGO.pl. Google Inc: gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika za jego zgodą w celu śledzenia odwiedzin w witrynie LEGO.pl, aby wykorzystać je do pomiarów, modelowania pomiarów, wstrzymywania reklam i ponownego ich kierowania na stronach sieci partnerskiej i podczas korzystania z usług Alphabet Inc., oraz aby zapewnić marketing osobom podobnym do użytkownika.

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: plik do gromadzenia danych o wizytach w witrynie i danych użytkowników

Przechowuje informacje o wizycie i użytkowniku.

Rakuten

Rakuten

Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) oraz może wykorzystywać je do lepszego personalizowania działania witryny LEGO.pl i stron partnerskich Rakuten podczas kolejnych wizyt. Danych tych możemy także używać do identyfikowania i przyciągania do witryny LEGO.pl oraz stron partnerskich Rakuten nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Rakuten: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach. Może również używać tych danych do identyfikowania i przyciągania nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Więcej informacji można znaleźć w zasadach usługi Rakuten dotyczących plików cookie: https://rakutenadvertising.com/cookie-policy/

Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: plik do śledzenia konwersji sprzedaży

Śledzi informacje o wizycie i użytkowniku podczas sprzedaży.

Rakuten

Rakuten

Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: używamy niepowtarzalnego identyfikatora kliknięcia afiliacyjnego ustawionego przez usługę Rakuten i przechowywanego dla każdego nowego odwiedzającego, który przeszedł do witryny LEGO.pl ze strony partnerskiej Rakuten i dokonał zakupu w witrynie LEGO.pl. Dane te służą do uzgadniania płatności za konwersje sprzedaży w witrynie LEGO.pl przypisywane bezpośrednio usłudze Rakuten. Rakuten: ustawia unikalny identyfikator kliknięcia wydawcy przechowywany i łączony z zakupami konkretnego użytkownika w witrynie LEGO.pl. Pozwala on usłudze Rakuten otrzymywać odpowiednią płatność za „nową” sprzedaż z ruchu afiliacyjnego.

Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Identyfikator Rakuten

Identyfikuje użytkowników usługi Rakuten.

Rakuten

Rakuten

Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: może używać tych danych do identyfikowania użytkowników Rakuten na różnych stronach sieci afiliacyjnej. Po uzyskaniu zgody użytkownika witryna LEGO.pl może używać tych danych w celach analizy i personalizacji usług. Rakuten: po uzyskaniu zgody użytkownika przechowuje i wykorzystuje jego dane do śledzenia użytkownika na różnych stronach sieci afiliacyjnej za pomocą identyfikatora działającego w różnych sieciach, identyfikatora wyszukiwania oraz identyfikatora kliknięcia. Dane te służą do personalizacji reklam oraz do analizy danych.

Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Plik UET Microsoft Advertising

Śledzi działania w witrynie w celu ponownego kierowania reklam w Internecie i innych usługach.

Microsoft (sieć Bing Ads)

Microsoft (sieć Bing Ads)

Spółki LEGO System A/S i Microsoft to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: po uzyskaniu zgody użytkownika gromadzi dane i administruje nimi w celu segmentowania i przyciągania odbiorców oraz kierowania do nich komunikacji marketingowej w sieci MS, która obejmuje zarówno wyszukiwarkę Bing, jak i sieć reklamową MS. Po uzyskaniu zgody użytkownika Microsoft używa jego danych do własnych celów marketingowych. Zasady można znaleźć pod linkiem https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Tag Demandbase

Tag Demandbase gromadzi informacje służące do identyfikacji firm odwiedzających stronę internetową w celach marketingowych B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase oraz LEGO System A/S

Adres IP

Javascript
LEGO.com13 months

Własny plik cookie do śledzenia Rakuten

Unikalny identyfikator witryny służący do śledzenia „ofert specjalnych” (wydarzenia związane z rejestracją) i „ofert standardowych” (wydarzenia związane z zamówieniami) w związku z płatnościami dla podmiotów stowarzyszonych. Jest ustawiany za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi do bramy sieciowej Rakuten, jeśli robi to z wartością siteID= w ciągu zapytania.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com30 days

Identyfikator użytkownika Firework

Losowo generowany identyfikator użytkownika służący do śledzenia go między sesjami. Pomaga łączyć zdarzenia piksela dla doświadczeń użytkowników.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Ostatni czas oglądania platformy Firework

Znacznik czasu ostatniego aktywnie obejrzanego fragmentu w formacie UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Najnowsze parametry UTM pochodzące z parametrów wyszukiwania URL. Parametry wyszukiwania URL mają pierwszeństwo nad wcześniej zapisanymi parametrami UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Identyfikator kanału Firework

Ostatni identyfikator kanału ustawiony na poziomie komponentu opakowującego, aby móc uwzględnić wszystkie typy widżetów i układów.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Ostatni film Firework

Ostatni zakodowany identyfikator wideo, które obejrzał użytkownik.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Identyfikator firmy Firework

Ostatni identyfikator powiązania z firmą, z którym użytkownik trafił na stronę.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Identyfikator sesji Firework

Wartość sesji zawiera ciąg znaków z separatorem „.”. Ciąg znaków składa się z: fws2 – wersja sesji fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identyfikator sesji 3 – liczba sesji (sesje konkretnego użytkownika) 1694441101864 – czas rozpoczęcia sesji

Firework

Firework

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Snapchat i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S i Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Pinterest i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S i Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – identyfikator dla reklamodawców

Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – identyfikator dla dostawców

Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do rozpoznawania urządzenia użytkownika na przestrzeni naszych aplikacji i usług w celach analitycznych i funkcjonalnych, takich jak pomiar korzystania z aplikacji i poprawa jej wydajności.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – identyfikator reklamowy Google

Unikatowy, możliwy do zresetowania identyfikator urządzenia dostarczony przez Google, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – bezpieczny identyfikator systemu operacyjnego Android

Identyfikator specyficzny dla konkretnego urządzenia, który jest dostarczany przez system operacyjny Android, służący do wspierania funkcji aplikacji i wewnętrznej analityki, na przykład zapewniania technicznej stabilności i poprawy wydajności aplikacji.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a