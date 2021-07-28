Oświadczenie dotyczące plików cookie
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2026 roku
Pliki cookie i podobne technologie w witrynie LEGO.pl
Poniżej znajdziesz listę plików cookie i podobnych technologii („pliki cookie”) używanych w witrynie LEGO.pl. Pliki cookie są używane przez spółkę LEGO System A/S lub wybrane firmy zewnętrzne. W kolumnie Administrator danych znajdziesz informację, czy firma zewnętrzna jest współadministratorem danych, czy administratorem niezależnym. W poddomenie LEGO.com/Kids oraz po zalogowaniu na konto LEGO dziecka w całej domenie LEGO.pl wykorzystywane są wyłącznie niezbędne pliki cookie.
Pliki cookie i dane osobowe
Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w naszych zasadach dotyczących plików cookie. Więcej informacji o prywatności i zarządzaniu swoimi danymi znajdziesz w naszej polityce prywatności.
„Okres ważności” wszystkich plików cookie aplikacji LEGO Insiders to czas, przez jaki aplikacja jest zainstalowana na telefonie użytkownika. Jeśli użytkownik usunie aplikację, może wybrać usunięcie wszystkich zapisanych danych.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Identyfikator sesji New Relic
Monitoruje liczbę wizyt użytkownika w celu określenia, czy aplikacja dobrze działa.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Identyfikator sesji płatności Adyen
Unikatowy identyfikator przypisywany użytkownikowi strony LEGO.pl podczas sesji przetwarzania płatności.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetria Adyen
Bezpieczne transakcje płatnicze.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identyfikator użytkownika programu Insiders
Identyfikuje użytkownika w celu wyświetlania informacji o jego koncie Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Plik do przyznawania punktów Insiders
Identyfikuje użytkownika w celu przyznawania nagród lojalnościowych za jego działania.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Włącznik preferowanego języka
Identyfikuje użytkownika w celu wyświetlania treści w jego preferowanym języku.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Identyfikator sesji – silnik rekomendacji
Ten plik cookie jest niezbędny do rejestrowania i monitorowania stanu witryny oraz wprowadzania nowych funkcji. Gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, ten plik cookie pozwala nam wyświetlać rekomendacje na podstawie działań w przeglądarce w trakcie jednej sesji (np. wyświetlonych lub dodanych do koszyka produktów i serii).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numer zamówienia (jeśli w trakcie sesji użytkownik złożył zamówienie)
Session storage
|Both
|Until session ends
Odcisk palca Iovation
Przechwytuje i śledzi informacje o odciskach palców w celu ochrony przed oszustwami. Niezbędny proces zapobiegania oszustwom w domenie LEGO.pl obejmuje też zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Tak, przechwytuje informacje o urządzeniu w celu wykrywania oszustw.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Token uwierzytelniający systemu wykrywania fałszerstw
Ten plik cookie jest używany przez system wykrywania fałszerstw jako niezbędny środek zabezpieczający proces uwierzytelniania oparty o pliki cookie. Niezbędny proces zapobiegania oszustwom w domenie LEGO.pl obejmuje także zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera identyfikator GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identyfikator sesji na koncie
Identyfikator sesji potrzebny do zarządzania sesjami użytkowników w systemie kont.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera identyfikator GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Plik cookie służący do zapamiętywania klienta logującego się za pomocą uwierzytelniania dwuskładnikowego.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera publiczny identyfikator użytkownika (PUID) i sygnaturę zabezpieczeń.
Persistent
|Both
|14 days
Uwierzytelnianie przez zewnętrznego dostawcę danych logowania
Uwierzytelniający plik cookie od zewnętrznych dostawców danych logowania do konta LEGO (Google, Facebook i Twitter).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tak, zawiera zgłoszenie uwierzytelniające z klasą claimsprincipal (która odwołuje się do informacji o zalogowanym użytkowniku).
Persistent
|Both
|15 mins
Identyfikator sesji uwierzytelniania
Identyfikator sesji na potrzeby systemu Flask służącego do uwierzytelniania użytkowników w witrynie LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera identyfikator GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Weryfikacja wieku
Jeśli użytkownik wybierze wiek poniżej 18 lat, system będzie traktował go jako dziecko.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Podany wiek
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Poczekalnia
Plik cookie, który pozwala skorzystać z funkcji poczekalni w okresach wzmożonego ruchu, co umożliwia stronie internetowej LEGO.pl dalsze funkcjonowanie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera agenta użytkownika
Cookie
|Both
|1 hour
Unikatowy identyfikator zgody
Służy jako unikatowy identyfikator na naszej platformie do zarządzania zgodami.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unikatowy identyfikator
Cookie
|Both
|12 months
Identyfikator przeglądarki dla osadzonego czatu Salesforce
Zapewnia ochronę bezpieczeństwa naszej funkcji czatu na żywo.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Proxy strumieniowania osadzonego czatu Salesforce
Sprawia, że żądania użytkowników trafiają do tego samego hosta proxy Salesforce w celu tymczasowego pobrania zawartości z pamięci podręcznej.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Identyfikator agenta osadzonego czatu na żywo Salesforce
Podczas czatu rejestruje unikatowy identyfikator pod postacią anonimowego pseudonimu dla konkretnej sesji przeglądarki.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Odrzucony identyfikator agenta osadzonego czatu na żywo Salesforce
Zapamiętuje ustalone przez administratora zasady dotyczące ukrywania przycisku zaproszenia do czatu po zaakceptowaniu lub odrzuceniu go przez odwiedzającego. Bez pliku cookie przycisk pojawia się wielokrotnie po aktywowaniu go.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Identyfikator debugowania przeglądarki dla osadzonego czatu Salesforce
Zestawia wpisy dziennika przeglądarki od strony serwera, aby pomóc w debugowaniu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Język osadzonego czatu Salesforce
Określa język dla konfigurowalnych komponentów, ankiet i przepływów, które obsługują wiele języków.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Identyfikator użytkownika
Służy do rozpoznawania użytkowników i śledzenia ich aktywności w całej domenie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Script
|LEGO.com
|2 years
Identyfikator sesji
Określa, czy sesja użytkownika na stronie jest aktywna, czy to nowa sesja (tj. czy plik cookie nie istnieje, czy wygasł).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Identyfikator użytkownika po stronie serwera
Przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika wygenerowany przez moduł zbierający na serwerze. Ten identyfikator jest wysyłany ze wszystkimi kolejnymi zdarzeniami śledzenia.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Służy do zapamiętywania już wprowadzonych danych w opinii użytkownika.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Służy do ochrony strony internetowej przed zautomatyzowanymi zagrożeniami, takimi jak ataki botów, poprzez pomoc w odróżnianiu prawdziwych użytkowników od botów.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Służy do ograniczania ruchu w przypadku, gdy wielu użytkowników korzysta z tego samego adresu IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Plik cookie, który pozwala skorzystać z funkcji poczekalni w okresach wzmożonego ruchu, co umożliwia stronie internetowej LEGO.pl dalsze funkcjonowanie.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Pamięć podręczna kategorii zakupowych
Pamięć podręczna nawigacji po kategoriach wykorzystywana do przyspieszenia działania.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Ostatnio oglądane produkty
Służy do wypełniania funkcji ostatnio oglądanych produktów. Lista identyfikatorów produktów
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Dane użytkownika gromadzone offline
Ograniczone dane użytkownika wykorzystywane do obsługi trybu offline, aby umożliwić skanowanie sklepowych kodów kreskowych bez połączenia z Internetem.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nazwa użytkownika, numery konta Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferencje dotyczące procesu wdrażania
Awatar wybrany podczas wdrażania.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Ustawienia zgody na korzystanie z plików cookie
Służy do przechowywania preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Ustawienia rezygnacji ze zgody
Służy do przechowywania preferencji dotyczących rezygnacji ze zgody.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identyfikator flag funkcji
Unikatowy identyfikator przypisany do użytkownika witryny LEGO.pl służący do przełączania funkcji.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Zawiera identyfikator GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Zapasowy identyfikator Adobe
Używany do identyfikowania wszystkich użytkowników we wszystkich innych usługach firmy Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Identyfikator Adobe Experience Cloud
Identyfikuje poszczególnych odwiedzających i odróżnia ich wizyty.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Stan włączenia pliku cookie Adobe
Zapamiętuje, które pliki cookie zostały zaakceptowane lub odrzucone, w celu sprawdzenia poziomu widocznych informacji i porównania go z rzeczywistością.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Nazwa wyświetlanej strony Adobe
Zapisuje liczbę wyświetleń stron w celu określenia, na ile są popularne.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Mapowanie działania regionalnego Medallia DXA — w trakcie sesji
Umożliwia udoskonalanie działania strony dla użytkowników LEGO.pl przełączających się między różnymi widokami regionalnymi.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Mapowanie działania Medallii DXA — między sesjami
Umożliwia udoskonalanie działania strony dla użytkowników LEGO.pl przełączających się między różnymi widokami regionalnymi.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Wydajność iPerceptions
Ulepsza działanie strony, minimalizując liczbę żądań.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informacje o przeglądarce i platformie iPerceptions
Informuje nas, jakiej platformy i przeglądarki używa użytkownik, dzięki czemu możemy wyświetlać odpowiednie informacje w odpowiednim formacie (chodzi np. o język lub rodzaj urządzenia).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Wyświetlona strona iPerceptions
Zapamiętuje strony, które odwiedzał użytkownik, dzięki czemu nie musi on wyszukiwać konkretnych stron, na które chce wrócić.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Wyświetlone komunikaty iPerceptions
Upraszcza wizytę użytkownika, zarządzając liczbą wyświetlanych mu wiadomości.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Liczba wyświetlonych stron iPerceptions
Śledzi strony, które użytkownik wyświetla podczas każdej wizyty.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Identyfikator sesji iPerceptions
Identyfikuje wizytę, przydzielając jej identyfikator sesji.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Identyfikator sesji Optimizely
Umożliwia objęcie użytkownika testem A/B służącym do sprawdzania nowych funkcji.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC sesji
Służy do identyfikacji sesji użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC pomiędzy sesjami
Służy do przechowywania informacji o sesji użytkownika pomiędzy sesjami, aż do wygaśnięcia pliku cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Identyfikator odwiedzającego Snowplow
Przechowuje informacje o użytkowniku wygenerowane podczas jego pierwszej wizyty w witrynie i aktualizuje je podczas kolejnych wizyt.
Identyfikator odwiedzającego Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Identyfikator sesji Snowplow
Określa, czy sesja użytkownika na stronie jest aktywna, czy też rozpoczyna on nową sesję (na przykład, jeśli plik cookie nie istnieje lub wygasł).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Sp. z o.o.
LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Identyfikator modułu zbierającego Snowplow
Przechowuje unikatowy identyfikator użytkownika wygenerowany przez moduł zbierający na serwerze. Ten identyfikator jest zawarty we wszystkich kolejnych zdarzeniach śledzenia.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S i Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitoruje liczbę wizyt użytkownika w celu określenia, czy aplikacja dobrze działa.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Niepowtarzalny plik cookie z identyfikatorem Smartlink
Rozpoznaje użytkownika i zapewnia spersonalizowane działanie strony, zaczynając od wyświetlenia prośby o zgodę na korzystanie z plików cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Tak, zawiera identyfikator GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Identyfikator kilku sesji – silnik rekomendacji
Generuje rekomendacje na podstawie poprzednich zakupów.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numer zamówienia (jeśli w trakcie sesji użytkownik złożył zamówienie)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Unikatowy identyfikator używany jako numer referencyjny użytkownika.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identyfikator
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Adres e-mail Salesforce Marketing Cloud
Adres e-mail subskrybenta.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Adres e-mail
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identyfikator zadania związany z wysyłką wiadomości e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identyfikator listy subskrybenta.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Liczbowy identyfikator partii związanej z wyzwoloną wiadomością e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Unikatowy identyfikator pojedynczego przesłanego adresu URL.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Identyfikator jednostki biznesowej na platformie Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, identyfikator Adobe Advertising i Experience Cloud
Umożliwia synchronizację identyfikatora z witrynami stron trzecich, takimi jak Adobe, Google i Facebook, w celu kierowania reklamami, na przykład wstrzymywania reklam lub kierowania ich do podobnych odbiorców.
LEGO System A/S
Adobe Analytics i Adobe Advertising
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Identyfikator sygnatury czasowej Adobe Ad Cloud
Oznacza wizytę użytkownika sygnaturą czasową względem jego ostatniego wyszukiwania reklamowego.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Służy do wyświetlania odwiedzającym wyłącznie trafnych reklam spółki Meta.
Meta
Meta
Spółki LEGO System A/S i Meta to niezależni administratorzy danych. Meta CAPI umożliwia Grupie LEGO śledzenie działań użytkowników w naszej witrynie. Używamy go do mierzenia skuteczności naszych reklam, określania i definiowania grupy odbiorców na potrzeby kierowania reklam oraz do analizy skuteczności kanałów konwersji naszej witryny (np. czy wizyta zakończyła się sprzedażą?). W kontekście powyższych usług Meta pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w imieniu spółki LEGO System A/S. Dane zgromadzone za pomocą CAPI wykorzystuje również do własnych celów i może dołączać je do innych danych zgromadzonych wcześniej na temat użytkownika.
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Tagi Google Ad i Doubleclick (Campaign Manager 360)
Śledzi aktywność użytkowników w witrynie LEGO.pl w celu uzyskania informacji dotyczących pomiarów i kierowania reklam. Uwzględnia to modelowanie zdarzeń w witrynie LEGO.pl, aby poprawić dokładność pomiarów i optymalizację. Kierowanie reklam będzie obejmowało wstrzymywanie, szukanie podobnych odbiorców oraz ponowne kierowanie.
Spółki LEGO System A/S i Google LLC to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: w ramach płatnej usługi świadczonej przez spółkę Google LLC gromadzi te dane w witrynie LEGO.pl po uzyskaniu zgody użytkownika i wykorzystuje je do wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach w sieci partnerskiej oraz podczas korzystania z usług Alphabet Inc. (takich jak Google lub YouTube) w celu zachęcenia do pierwszej lub ponownej wizyty w witrynie LEGO.pl. Google Inc: gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika za jego zgodą w celu śledzenia odwiedzin w witrynie LEGO.pl, aby wykorzystać je do pomiarów, modelowania pomiarów, wstrzymywania reklam i ponownego ich kierowania na stronach sieci partnerskiej i podczas korzystania z usług Alphabet Inc., oraz aby zapewnić marketing osobom podobnym do użytkownika.
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: plik do gromadzenia danych o wizytach w witrynie i danych użytkowników
Przechowuje informacje o wizycie i użytkowniku.
Rakuten
Rakuten
Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) oraz może wykorzystywać je do lepszego personalizowania działania witryny LEGO.pl i stron partnerskich Rakuten podczas kolejnych wizyt. Danych tych możemy także używać do identyfikowania i przyciągania do witryny LEGO.pl oraz stron partnerskich Rakuten nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Rakuten: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach. Może również używać tych danych do identyfikowania i przyciągania nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Więcej informacji można znaleźć w zasadach usługi Rakuten dotyczących plików cookie: https://rakutenadvertising.com/cookie-policy/
Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: plik do śledzenia konwersji sprzedaży
Śledzi informacje o wizycie i użytkowniku podczas sprzedaży.
Rakuten
Rakuten
Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: używamy niepowtarzalnego identyfikatora kliknięcia afiliacyjnego ustawionego przez usługę Rakuten i przechowywanego dla każdego nowego odwiedzającego, który przeszedł do witryny LEGO.pl ze strony partnerskiej Rakuten i dokonał zakupu w witrynie LEGO.pl. Dane te służą do uzgadniania płatności za konwersje sprzedaży w witrynie LEGO.pl przypisywane bezpośrednio usłudze Rakuten. Rakuten: ustawia unikalny identyfikator kliknięcia wydawcy przechowywany i łączony z zakupami konkretnego użytkownika w witrynie LEGO.pl. Pozwala on usłudze Rakuten otrzymywać odpowiednią płatność za „nową” sprzedaż z ruchu afiliacyjnego.
Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identyfikator Rakuten
Identyfikuje użytkowników usługi Rakuten.
Rakuten
Rakuten
Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: może używać tych danych do identyfikowania użytkowników Rakuten na różnych stronach sieci afiliacyjnej. Po uzyskaniu zgody użytkownika witryna LEGO.pl może używać tych danych w celach analizy i personalizacji usług. Rakuten: po uzyskaniu zgody użytkownika przechowuje i wykorzystuje jego dane do śledzenia użytkownika na różnych stronach sieci afiliacyjnej za pomocą identyfikatora działającego w różnych sieciach, identyfikatora wyszukiwania oraz identyfikatora kliknięcia. Dane te służą do personalizacji reklam oraz do analizy danych.
Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Plik UET Microsoft Advertising
Śledzi działania w witrynie w celu ponownego kierowania reklam w Internecie i innych usługach.
Microsoft (sieć Bing Ads)
Microsoft (sieć Bing Ads)
Spółki LEGO System A/S i Microsoft to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: po uzyskaniu zgody użytkownika gromadzi dane i administruje nimi w celu segmentowania i przyciągania odbiorców oraz kierowania do nich komunikacji marketingowej w sieci MS, która obejmuje zarówno wyszukiwarkę Bing, jak i sieć reklamową MS. Po uzyskaniu zgody użytkownika Microsoft używa jego danych do własnych celów marketingowych. Zasady można znaleźć pod linkiem https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Tag Demandbase
Tag Demandbase gromadzi informacje służące do identyfikacji firm odwiedzających stronę internetową w celach marketingowych B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase oraz LEGO System A/S
Adres IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Własny plik cookie do śledzenia Rakuten
Unikalny identyfikator witryny służący do śledzenia „ofert specjalnych” (wydarzenia związane z rejestracją) i „ofert standardowych” (wydarzenia związane z zamówieniami) w związku z płatnościami dla podmiotów stowarzyszonych. Jest ustawiany za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi do bramy sieciowej Rakuten, jeśli robi to z wartością siteID= w ciągu zapytania.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Identyfikator użytkownika Firework
Losowo generowany identyfikator użytkownika służący do śledzenia go między sesjami. Pomaga łączyć zdarzenia piksela dla doświadczeń użytkowników.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Ostatni czas oglądania platformy Firework
Znacznik czasu ostatniego aktywnie obejrzanego fragmentu w formacie UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Najnowsze parametry UTM pochodzące z parametrów wyszukiwania URL. Parametry wyszukiwania URL mają pierwszeństwo nad wcześniej zapisanymi parametrami UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identyfikator kanału Firework
Ostatni identyfikator kanału ustawiony na poziomie komponentu opakowującego, aby móc uwzględnić wszystkie typy widżetów i układów.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Ostatni film Firework
Ostatni zakodowany identyfikator wideo, które obejrzał użytkownik.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identyfikator firmy Firework
Ostatni identyfikator powiązania z firmą, z którym użytkownik trafił na stronę.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identyfikator sesji Firework
Wartość sesji zawiera ciąg znaków z separatorem „.”. Ciąg znaków składa się z: fws2 – wersja sesji fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identyfikator sesji 3 – liczba sesji (sesje konkretnego użytkownika) 1694441101864 – czas rozpoczęcia sesji
Firework
Firework
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Snapchat i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S i Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Pinterest i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S i Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – identyfikator dla reklamodawców
Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – identyfikator dla dostawców
Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do rozpoznawania urządzenia użytkownika na przestrzeni naszych aplikacji i usług w celach analitycznych i funkcjonalnych, takich jak pomiar korzystania z aplikacji i poprawa jej wydajności.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – identyfikator reklamowy Google
Unikatowy, możliwy do zresetowania identyfikator urządzenia dostarczony przez Google, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – bezpieczny identyfikator systemu operacyjnego Android
Identyfikator specyficzny dla konkretnego urządzenia, który jest dostarczany przez system operacyjny Android, służący do wspierania funkcji aplikacji i wewnętrznej analityki, na przykład zapewniania technicznej stabilności i poprawy wydajności aplikacji.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a