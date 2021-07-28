Oświadczenie dotyczące plików cookie

Adobe Analytics, identyfikator Adobe Advertising i Experience Cloud Umożliwia synchronizację identyfikatora z witrynami stron trzecich, takimi jak Adobe, Google i Facebook, w celu kierowania reklamami, na przykład wstrzymywania reklam lub kierowania ich do podobnych odbiorców. LEGO System A/S Adobe Analytics i Adobe Advertising LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Beacon LEGO.com 2 years

Identyfikator sygnatury czasowej Adobe Ad Cloud Oznacza wizytę użytkownika sygnaturą czasową względem jego ostatniego wyszukiwania reklamowego. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Służy do wyświetlania odwiedzającym wyłącznie trafnych reklam spółki Meta. Meta Meta Spółki LEGO System A/S i Meta to niezależni administratorzy danych. Meta CAPI umożliwia Grupie LEGO śledzenie działań użytkowników w naszej witrynie. Używamy go do mierzenia skuteczności naszych reklam, określania i definiowania grupy odbiorców na potrzeby kierowania reklam oraz do analizy skuteczności kanałów konwersji naszej witryny (np. czy wizyta zakończyła się sprzedażą?). W kontekście powyższych usług Meta pełni rolę podmiotu przetwarzającego dane w imieniu spółki LEGO System A/S. Dane zgromadzone za pomocą CAPI wykorzystuje również do własnych celów i może dołączać je do innych danych zgromadzonych wcześniej na temat użytkownika. Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 90 days

Tagi Google Ad i Doubleclick (Campaign Manager 360) Śledzi aktywność użytkowników w witrynie LEGO.pl w celu uzyskania informacji dotyczących pomiarów i kierowania reklam. Uwzględnia to modelowanie zdarzeń w witrynie LEGO.pl, aby poprawić dokładność pomiarów i optymalizację. Kierowanie reklam będzie obejmowało wstrzymywanie, szukanie podobnych odbiorców oraz ponowne kierowanie. Google Google Spółki LEGO System A/S i Google LLC to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: w ramach płatnej usługi świadczonej przez spółkę Google LLC gromadzi te dane w witrynie LEGO.pl po uzyskaniu zgody użytkownika i wykorzystuje je do wyświetlania spersonalizowanych reklam na stronach w sieci partnerskiej oraz podczas korzystania z usług Alphabet Inc. (takich jak Google lub YouTube) w celu zachęcenia do pierwszej lub ponownej wizyty w witrynie LEGO.pl. Google Inc: gromadzi i wykorzystuje dane osobowe użytkownika za jego zgodą w celu śledzenia odwiedzin w witrynie LEGO.pl, aby wykorzystać je do pomiarów, modelowania pomiarów, wstrzymywania reklam i ponownego ich kierowania na stronach sieci partnerskiej i podczas korzystania z usług Alphabet Inc., oraz aby zapewnić marketing osobom podobnym do użytkownika. Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: plik do gromadzenia danych o wizytach w witrynie i danych użytkowników Przechowuje informacje o wizycie i użytkowniku. Rakuten Rakuten Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) oraz może wykorzystywać je do lepszego personalizowania działania witryny LEGO.pl i stron partnerskich Rakuten podczas kolejnych wizyt. Danych tych możemy także używać do identyfikowania i przyciągania do witryny LEGO.pl oraz stron partnerskich Rakuten nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Rakuten: gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników (takie jak dane techniczne, dane o plikach cookie i o korzystaniu z witryny lub dane geolokalizacyjne) w celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach. Może również używać tych danych do identyfikowania i przyciągania nowych odbiorców o podobnym profilu danych. Więcej informacji można znaleźć w zasadach usługi Rakuten dotyczących plików cookie: https://rakutenadvertising.com/cookie-policy/ Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: plik do śledzenia konwersji sprzedaży Śledzi informacje o wizycie i użytkowniku podczas sprzedaży. Rakuten Rakuten Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: używamy niepowtarzalnego identyfikatora kliknięcia afiliacyjnego ustawionego przez usługę Rakuten i przechowywanego dla każdego nowego odwiedzającego, który przeszedł do witryny LEGO.pl ze strony partnerskiej Rakuten i dokonał zakupu w witrynie LEGO.pl. Dane te służą do uzgadniania płatności za konwersje sprzedaży w witrynie LEGO.pl przypisywane bezpośrednio usłudze Rakuten. Rakuten: ustawia unikalny identyfikator kliknięcia wydawcy przechowywany i łączony z zakupami konkretnego użytkownika w witrynie LEGO.pl. Pozwala on usłudze Rakuten otrzymywać odpowiednią płatność za „nową” sprzedaż z ruchu afiliacyjnego. Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Identyfikator Rakuten Identyfikuje użytkowników usługi Rakuten. Rakuten Rakuten Spółki LEGO System A/S i Rakuten to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: może używać tych danych do identyfikowania użytkowników Rakuten na różnych stronach sieci afiliacyjnej. Po uzyskaniu zgody użytkownika witryna LEGO.pl może używać tych danych w celach analizy i personalizacji usług. Rakuten: po uzyskaniu zgody użytkownika przechowuje i wykorzystuje jego dane do śledzenia użytkownika na różnych stronach sieci afiliacyjnej za pomocą identyfikatora działającego w różnych sieciach, identyfikatora wyszukiwania oraz identyfikatora kliknięcia. Dane te służą do personalizacji reklam oraz do analizy danych. Niepowtarzalny identyfikator generowany przez dostawcę (losowy GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Plik UET Microsoft Advertising Śledzi działania w witrynie w celu ponownego kierowania reklam w Internecie i innych usługach. Microsoft (sieć Bing Ads) Microsoft (sieć Bing Ads) Spółki LEGO System A/S i Microsoft to niezależni administratorzy danych. LEGO System A/S: po uzyskaniu zgody użytkownika gromadzi dane i administruje nimi w celu segmentowania i przyciągania odbiorców oraz kierowania do nich komunikacji marketingowej w sieci MS, która obejmuje zarówno wyszukiwarkę Bing, jak i sieć reklamową MS. Po uzyskaniu zgody użytkownika Microsoft używa jego danych do własnych celów marketingowych. Zasady można znaleźć pod linkiem https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Tag Demandbase Tag Demandbase gromadzi informacje służące do identyfikacji firm odwiedzających stronę internetową w celach marketingowych B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase oraz LEGO System A/S Adres IP Javascript LEGO.com 13 months

Własny plik cookie do śledzenia Rakuten Unikalny identyfikator witryny służący do śledzenia „ofert specjalnych” (wydarzenia związane z rejestracją) i „ofert standardowych” (wydarzenia związane z zamówieniami) w związku z płatnościami dla podmiotów stowarzyszonych. Jest ustawiany za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi do bramy sieciowej Rakuten, jeśli robi to z wartością siteID= w ciągu zapytania. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 30 days

Identyfikator użytkownika Firework Losowo generowany identyfikator użytkownika służący do śledzenia go między sesjami. Pomaga łączyć zdarzenia piksela dla doświadczeń użytkowników. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Ostatni czas oglądania platformy Firework Znacznik czasu ostatniego aktywnie obejrzanego fragmentu w formacie UTC. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Najnowsze parametry UTM pochodzące z parametrów wyszukiwania URL. Parametry wyszukiwania URL mają pierwszeństwo nad wcześniej zapisanymi parametrami UTM. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Identyfikator kanału Firework Ostatni identyfikator kanału ustawiony na poziomie komponentu opakowującego, aby móc uwzględnić wszystkie typy widżetów i układów. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Ostatni film Firework Ostatni zakodowany identyfikator wideo, które obejrzał użytkownik. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Identyfikator firmy Firework Ostatni identyfikator powiązania z firmą, z którym użytkownik trafił na stronę. Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Identyfikator sesji Firework Wartość sesji zawiera ciąg znaków z separatorem „.”. Ciąg znaków składa się z: fws2 – wersja sesji fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identyfikator sesji 3 – liczba sesji (sesje konkretnego użytkownika) 1694441101864 – czas rozpoczęcia sesji Firework Firework LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Snapchat i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S i Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Pomaga identyfikować odwiedzających witrynę poprzez reklamy na platformie Pinterest i przypisywać zdarzenia w witrynie do tych reklam. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S i Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – identyfikator dla reklamodawców Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – identyfikator dla dostawców Unikatowy identyfikator urządzenia dostarczony przez Apple, który służy do rozpoznawania urządzenia użytkownika na przestrzeni naszych aplikacji i usług w celach analitycznych i funkcjonalnych, takich jak pomiar korzystania z aplikacji i poprawa jej wydajności. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – identyfikator reklamowy Google Unikatowy, możliwy do zresetowania identyfikator urządzenia dostarczony przez Google, który służy do pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych, w tym śledzenia instalacji aplikacji i przypisywania wydajności działań marketingowych. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Plik cookie nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osoby. Cookie LEGO® Insiders App n/a