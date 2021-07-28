Cookieverklaring

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID Maakt het mogelijk om ID te synchroniseren met sites van derden, zoals Adobe, Google en Facebook, voor advertentietargeting, zoals onderdrukkingsretargeting en targeting op vergelijkbare doelgroepen. LEGO System A/S Adobe Analytics & Adobe Advertising LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Beacon LEGO.com 2 years

Timestamp-ID Adobe Ad Cloud Kent bezoek gebruiker timestamp toe ten opzichte van de meest recente advertentiezoekopdracht. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Zorgt ervoor dat bezoekers alleen relevante, gerichte Meta-advertenties ontvangen. Meta Meta LEGO System A/S en Meta zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. Met de Meta CAPI kan de LEGO Group uw activiteit volgen op onze website. Wij maken hier gebruik van om de effectiviteit van onze advertenties te meten, onze doelgroep voor advertentietargeting te leren kennen en vast te stellen en om de effectiviteit van de conversiekanalen van onze website te analyseren (resulteert een bezoek bijvoorbeeld ook in een aankoop?). Voor de bovenstaande diensten treedt Meta op als gegevensverwerker namens LEGO System A/S. Meta zal de via de CAPI verzamelde gegevens echter ook voor eigen doeleinden gebruiken en kan deze samenvoegen met bestaande gegevens die ze mogelijk van u hebben. Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad en Doubleclick (Campagne Manager 360) tags Houdt de activiteiten van gebruikers op LEGO.com bij om metingen en targeting te ondersteunen. Dit omvat het modelleren van gebeurtenissen op LEGO.com om de nauwkeurigheid van metingen en optimalisatie te verbeteren. Targeting omvat onder meer onderdrukking, lookalike en retargeting. Google Google LEGO System A/S en Google LLC zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Gebruikt deze gegevens, met uw toestemming, als betaalde dienst van Google LLC op LEGO.com. Zo kunnen we u gepersonaliseerde advertenties laten zien wanneer u websites en diensten van Alphabet Inc. bezoekt (zoals Google en YouTube), en daarna LEGO.com opent of opnieuw bezoekt. Google Inc: Verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens, met uw toestemming, om uw pagina bezoeken op LEGO.com bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt voor metingen, modelleringsdoeleinden, het uitsluiten van doelgroepen, gerichte advertenties op websites en diensten van Alphabet Inc., en om marketing te richten op mensen die op jou lijken. Geen persoonsgegevens in de cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Verzamelprogramma voor sitebezoek en gebruikersgegevens Slaat sitebezoek en gebruikersgegevens op. Rakuten Rakuten LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens (zoals technische gegevens, cookiedata, gebruiksinformatie en locatiegegevens). Deze informatie kan worden gebruikt om uw ervaring bij een volgend bezoek aan LEGO.com en/of aangesloten sites van Rakuten beter op u af te stemmen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel en die op LEGO.com en/of Rakuten-gelieerde sites komen. Rakuten: Verzamelt en bewaart uw persoonlijke informatie (bijvoorbeeld technische gegevens, cookiegegevens, gebruiksinformatie en geolocatiegegevens), voor gepersonaliseerde of op interesses gebaseerde advertenties voor u. Rakuten kan deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel. Kijk voor meer informatie over het cookiebeleid van Rakuten op: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Bijhouden omzetconversie Houdt sitebezoek en gebruikersgegevens bij wanneer een aankoop wordt gedaan. Rakuten Rakuten LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Wij gebruiken een unieke klik-identificatiecode die door Rakuten wordt ingesteld en opgeslagen voor elke nieuwe bezoeker die op LEGO.com komt en die afkomstig is van een aan Rakuten gelieerde site en uiteindelijk een aankoop doet op LEGO.com. Deze gegevens worden door LEGO.com gebruikt om te zorgen voor betaling van verkoopconversies die rechtstreeks via Rakuten-services worden verricht. Rakuten: Stelt een unieke uitgeversklik-identificatiecode in die wordt opgeslagen en verbonden met gebruikersspecifieke aankopen op LEGO.com. Hierdoor kan Rakuten dienovereenkomstig worden betaald voor omzet uit verkeer via ‘nieuwe’ gelieerde sites. Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Identificatiecode Rakuten Identificeert Rakuten-gebruikers. Rakuten Rakuten LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Kan deze gegevens gebruiken om Rakuten-gebruikers te identificeren van verschillende gelieerde netwerksites. LEGO.com kan deze gegevens na toestemming gebruiken voor analytische en personalisatiediensten. Rakuten: Slaat uw gegevens op en gebruikt deze na toestemming om u als gebruiker op verschillende gelieerde netwerksites te volgen, met behulp van een netwerk-ID en zoek- en klik-ID. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en voor analytische doeleinden. Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Houdt site-activiteit bij voor retargetingdoeleinden op het hele internet en voor alle activiteiten. Microsoft (Bing-advertiesnetwerk) Microsoft (Bing-advertiesnetwerk) LEGO System A/S en Microsoft zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S verzamelt en beheert de door u goedgekeurde gebruikersgegevens om doelgroepen te segmenteren, te targeten en te werven via marketingcommunicatie in het MS-netwerk, zoals bijvoorbeeld zowel Bing search als MS Ad Display Network. Microsoft gebruikt de door u goedgekeurde gegevens voor eigen marketingdoeleinden. Link naar beleid: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase-tag De Demandbase-tag verzamelt informatie om te identificeren welke bedrijven de website bezoeken voor B2B-marketingdoeleinden. LEGO System A/S Demandbase Demandbase en LEGO System A/S IP-adres Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten first-party tracker Unieke site-ID om ‘Speciale Aanbiedingen’ (zoals inschrijfacties) en ‘Standaard Aanbiedingen’ (zoals bestellingen) te volgen voor het uitbetalen van affiliates. Deze wordt elke keer ingesteld zodra een gebruiker de Rakuten-gatewaypagina bezoekt met een siteID-waarde in de querystring van de URL. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID Willekeurig gegenereerde gebruikers-ID om een gebruiker tussen sessies bij te houden. Helpt om pixelgebeurtenissen aan elkaar te koppelen binnen de gebruikersreis. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time De laatst bekeken tijdstempel in UTC. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM De nieuwste UTM-parameters afkomstig van URL-zoekparameters. Bron van waarheid is URL-zoekparameters => Eerder opgeslagen UTM-parameters. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID De laatste kanaal-ID, ingesteld op widgetwrapper-niveau om rekening te houden met alle widgettypes en lay-outs. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video De laatste gecodeerde video-ID die een gebruiker heeft bekeken. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID Het laatste zakelijke lidmaatschaps-ID waarmee de gebruiker op de pagina terechtkwam. Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID De sessiewaarde bevat een tekenreeks met .delimiter. De string bestaat uit: fws2 – sessieversie fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessie-ID 3 – aantal sessies (aantal sessies dat deze gebruiker heeft gehad) 1694441101864 – starttijd van de sessie Firework Firework LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Snapchat-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S en Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Pinterest-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S en Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identificatiecode voor adverteerders Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, waaronder het bijhouden van app-installaties en het toeschrijven van marketingprestaties. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identificatiecode voor leveranciers Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om het apparaat van een gebruiker te herkennen binnen onze apps en diensten. Dit wordt gebruikt voor analyses en functionaliteit, zoals het meten van appgebruik en het verbeteren van de prestaties van de app. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Een unieke, opnieuw instelbare apparaat-ID die door Google wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, inclusief het bijhouden van app-installaties en het toewijzen van marketingprestaties. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Geen persoonsgegevens in de cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a