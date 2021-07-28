Cookieverklaring
Laatste aanpassing: 16 januari 2026
Cookies en soortgelijke technologieën op LEGO.com
U vindt hier een lijst met cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) op het domein van LEGO.com. De cookies worden geplaatst door LEGO System A/S of door geselecteerde derden. Of een derde partij een gezamenlijke of aparte verwerkingsverantwoordelijke is, wordt aangegeven in de kolom “verwerkingsverantwoordelijke”. Wanneer wordt ingelogd met een LEGO account voor kinderen worden alleen relevante, strikt noodzakelijke cookies geplaatst op LEGO.com/kids en rond het LEGO.com domein.
Cookies en persoonsgegevens
Ga voor meer informatie over cookies naar ons [cookiebeleid].1 Ga voor meer informatie over uw privacy en het beheer van uw gegevens naar ons privacybeleid.
De “levensduur” van alle cookies van de LEGO Insiders-app is de periode waarin de app op de telefoon van de gebruiker is geïnstalleerd. Als ze de app verwijderen, kunnen ze ervoor kiezen om alle opgeslagen gegevens ook te verwijderen.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Sessie-ID New Relic
Houdt het aantal bezoeken van een gebruiker bij om de prestaties van een toepassing te beoordelen.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Sessie-ID betaling via Adyen
Een LEGO.com gebruiker krijgt een unieke ID toegewezen tijdens de betalingsverwerkingssessie.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen-telemetrie
Veilige betaaltransacties.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders-gebruikers-ID
Identificeert de gebruiker om zijn of haar Insiders-accountgegevens aan hem of haar te tonen.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points-toekenning
Identificeert de gebruiker zodat wij een lid punten kunnen toekennen voor zijn of haar prestaties.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Instelling voorkeurstaal
Identificeert de gebruiker zodat inhoud kan worden weergegeven in zijn of haar voorkeurstaal.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Engine voor sessie-ID - aanbevelingen
Deze wordt als een noodzakelijke cookie geïnstalleerd voor sitelogging / status en het uitrollen van functies. Wanneer toestemming wordt gegeven, biedt deze de mogelijkheid om aanbevelingen te doen op basis van browseactiviteiten tijdens de sessie (bijv. producten / thema's bekeken en toegevoegd aan winkelwagentje).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bestelnummer (als de bestelling tijdens een sessie wordt gedaan)
Session storage
|Both
|Until session ends
Fingerprint Iovation
Legt fingerprintinformatie vast en volgt deze om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats met het oog op het uitvoeren van strikt noodzakelijke fraudepreventie op het LEGO.com-domein.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ja, legt apparaatgegevens vast die worden gebruikt voor fraudecontrole.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Validatietoken tegen vervalsingen
Deze cookie, gebruikt door het antivervalsingssysteem, maakt deel uit van een beveiligingssysteem dat nodig is bij het gebruik van op cookies gebaseerde authenticatie. Geautomatiseerde besluitvorming vindt ook plaats met het oog op het uitvoeren van noodzakelijke fraudepreventie op het LEGO.com-domein.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identificatiecode accountsessie
Noodzakelijke sessie-identificatiecode om gebruikerssessies in het accountsysteem te beheren.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Tweefactor-authenticatie
Cookie om de klant te onthouden wanneer hij zich aanmeldt op basis van tweefactor-authenticatie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat een openbaar gebruikers-ID (PUID) en beveiligingsstempel.
Persistent
|Both
|14 days
Authenticatie externe inlogproviders
Authenticatiecookie van externe inlogproviders (Google, Facebook & Twitter) naar hun LEGO Account.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ja, authenticatieticket inclusief een claimsprincipal. [verwijst naar informatie over de gebruiker die was ingelogd].
Persistent
|Both
|15 mins
Identificatiecode authenticatiesessie
Sessie-identificatiecode voor ‘Flask’, een gebruikers-/authenticatiesysteem dat wordt gebruikt voor LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Leeftijdscontrole
Wanneer de gebruiker een leeftijd onder de 18 jaar selecteert, wordt hij als kind beschouwd.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Leeftijdsinvoer
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Wachtkamer
Cookie ingesteld om de wachtkamer in te schakelen in perioden met veel verkeer zodat LEGO.com blijft functioneren.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat useragent
Cookie
|Both
|1 hour
Toestemming unieke identificatie
Gebruikt als een unieke identificatie voor ons platform voor toestemmingsbeheer.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unieke identificatie
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Biedt bescherming voor onze live chat-functionaliteit.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Zorgt ervoor dat gebruikersverzoeken dezelfde Salesforce-proxyhost bereiken om tijdelijk inhoud uit de cache op te halen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Registreert een unieke pseudonieme ID voor een specifieke browsersessie tijdens de chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Onthoudt de regels die door een beheerder zijn ingesteld om een chatuitnodigingsknop te verbergen nadat een bezoeker deze heeft geaccepteerd of geweigerd. Zonder de cookie verschijnt de knop herhaaldelijk wanneer deze wordt geactiveerd.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Koppelt browserlogregels aan de backend om te helpen bij het opsporen van fouten.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identificeert de taal voor aangepaste componenten, enquêtes en flows, die meerdere talen ondersteunen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Gebruikers-ID
Wordt gebruikt om gebruikers te identificeren en de activiteit van gebruikers in een domein bij te houden.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
Sessie-ID
Wordt gebruikt om te identificeren of de gebruiker zich in een actieve sessie op een site bevindt of dat dit een nieuwe sessie voor een gebruiker is (d.w.z. cookie bestaat niet of is verlopen).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side gebruikers-ID
Hiermee wordt een op de server gegenereerde unieke identificatiecode voor een gebruiker opgeslagen die bij alle volgende trackinggebeurtenissen wordt verzonden.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Gebruikt om data te onthouden die al zijn ingevuld in een gebruikersfeedback.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Wordt gebruikt om de website te beschermen tegen geautomatiseerde bedreigingen, zoals botaanvallen, door echte gebruikers te helpen onderscheiden van bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Wordt gebruikt om het verkeer te beperken wanneer meerdere gebruikers hetzelfde IP-adres delen.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie ingesteld om de wachtkamer in te schakelen in perioden met veel verkeer zodat LEGO.com blijft functioneren.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Een cache van de categorienavigatie om de prestaties te versnellen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onlangs bekeken producten
Wordt gebruikt om de functie ‘recent bekeken producten’ te vullen. Een lijst met product-ID’s
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline gebruikersdata
Beperkte gebruikersdata ter ondersteuning van de offline modus voor het scannen van barcodes in de winkel zonder internetverbinding
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Gebruikersnaam, Insiders-accountnummers
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Voorkeuren voor onboarding
Geselecteerde avatar tijdens onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie consent settings
Gebruikt om voorkeuren voor cookie-toestemming op te slaan.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out consent settings
Gebruikt om voorkeuren voor opt-out-toestemming op te slaan.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
Unieke ID toegewezen aan een LEGO.com-gebruiker om functies in of uit te schakelen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bevat GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Wordt gebruikt om alle gebruikers aan alle andere Adobe-producten te koppelen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Experience Cloud-ID Adobe
Identificeert unieke bezoekers en maakt onderscheid tussen hun bezoeken.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Ingeschakelde cookie-status Adobe
Merkt op welke cookies zijn geaccepteerd / afgewezen om het niveau van informatie vast te stellen dat kan worden gezien versus de realiteit.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Paginanaam paginaweergave Adobe
Registreert het aantal keren dat pagina's zijn bekeken om het populariteitsniveau van een pagina te bepalen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – In sessie
Maakt het u als LEGO.com gebruiker gemakkelijker om te reizen, wanneer u overschakelt van de ene regionale weergave naar de andere.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Over meerdere sessies
Maakt het u als LEGO.com gebruiker gemakkelijker om te reizen, wanneer u overschakelt van de ene regionale weergave naar de andere.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Prestaties iPerceptions
Verbetert de siteprestaties door het aantal aanvragen te minimaliseren.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Browser- en platforminformatie iPerceptions
Vertelt ons welk platform en welke browser u gebruikt om de juiste informatie en indeling weer te geven (d.w.z. taal, apparaattype, enz.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Bekeken pagina iPerceptions
Onthoudt waar u bent geweest, zodat u niet hoeft te zoeken om terug te keren naar een bepaalde pagina.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Geactiveerde berichten iPerceptions
Vereenvoudigt het bezoek van gebruikers door te beheren hoeveel geactiveerde berichten ze zien.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Aantal bekeken pagina's iPerceptions
Houdt bij welke pagina's een gebruiker bij elk bezoek heeft bekeken.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Sessie-ID iPerceptions
Identificeert uw bezoek door een sessie-ID toe te wijzen.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Sessie-ID Optimizely
Biedt de mogelijkheid om een gebruiker in te voeren in een A/B-testexperiment om nieuwe functies uit te proberen.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Wordt gebruikt om de gebruikerssessie tijdens een bezoek aan de website te identificeren.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Wordt gebruikt om gebruikerssessie-informatie tussen sessies te bewaren, totdat de cookie verloopt.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Winkels slaan gebruikersinformatie op die tijdens het eerste bezoek van de gebruiker aan een site wordt gegenereerd en werken deze bij tijdens toekomstige bezoeken.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker momenteel een actieve sessie op de website heeft of dat het het begin van een nieuwe sessie is (bijvoorbeeld als de cookie ontbreekt of is verlopen).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Slaat een unieke ID op die door de server wordt gegenereerd voor een gebruiker, en die bij alle toekomstige trackinggebeurtenissen wordt meegestuurd.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Houdt het aantal bezoeken van een gebruiker bij om de prestaties van een toepassing te beoordelen.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookie unieke identificatiecode Smartlink
Herkent een gebruiker en biedt een gepersonaliseerde ervaring, te beginnen met het vragen om toestemming voor cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ja, bevat GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Engine voor sessie-ID - aanbevelingen
Doet aanbevelingen op basis van eerdere aankoopactiviteiten.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Bestelnummer (als de bestelling tijdens een sessie wordt gedaan)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Unieke ID die wordt gebruikt als referentienummer voor de gebruiker.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificator
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
E-mailadres van abonnee.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-mailadres
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
De taak-id die hoort bij de verzonden e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
De lijst-id van de abonnee.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Een numerieke id van de batch die is gekoppeld aan een geactiveerde e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Een unieke identificatie voor de afzonderlijke URL in een verzending.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud id zakelijke eenheid.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Maakt het mogelijk om ID te synchroniseren met sites van derden, zoals Adobe, Google en Facebook, voor advertentietargeting, zoals onderdrukkingsretargeting en targeting op vergelijkbare doelgroepen.
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Timestamp-ID Adobe Ad Cloud
Kent bezoek gebruiker timestamp toe ten opzichte van de meest recente advertentiezoekopdracht.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Zorgt ervoor dat bezoekers alleen relevante, gerichte Meta-advertenties ontvangen.
Meta
Meta
LEGO System A/S en Meta zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. Met de Meta CAPI kan de LEGO Group uw activiteit volgen op onze website. Wij maken hier gebruik van om de effectiviteit van onze advertenties te meten, onze doelgroep voor advertentietargeting te leren kennen en vast te stellen en om de effectiviteit van de conversiekanalen van onze website te analyseren (resulteert een bezoek bijvoorbeeld ook in een aankoop?). Voor de bovenstaande diensten treedt Meta op als gegevensverwerker namens LEGO System A/S. Meta zal de via de CAPI verzamelde gegevens echter ook voor eigen doeleinden gebruiken en kan deze samenvoegen met bestaande gegevens die ze mogelijk van u hebben.
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad en Doubleclick (Campagne Manager 360) tags
Houdt de activiteiten van gebruikers op LEGO.com bij om metingen en targeting te ondersteunen. Dit omvat het modelleren van gebeurtenissen op LEGO.com om de nauwkeurigheid van metingen en optimalisatie te verbeteren. Targeting omvat onder meer onderdrukking, lookalike en retargeting.
LEGO System A/S en Google LLC zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Gebruikt deze gegevens, met uw toestemming, als betaalde dienst van Google LLC op LEGO.com. Zo kunnen we u gepersonaliseerde advertenties laten zien wanneer u websites en diensten van Alphabet Inc. bezoekt (zoals Google en YouTube), en daarna LEGO.com opent of opnieuw bezoekt. Google Inc: Verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens, met uw toestemming, om uw pagina bezoeken op LEGO.com bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt voor metingen, modelleringsdoeleinden, het uitsluiten van doelgroepen, gerichte advertenties op websites en diensten van Alphabet Inc., en om marketing te richten op mensen die op jou lijken.
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Verzamelprogramma voor sitebezoek en gebruikersgegevens
Slaat sitebezoek en gebruikersgegevens op.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens (zoals technische gegevens, cookiedata, gebruiksinformatie en locatiegegevens). Deze informatie kan worden gebruikt om uw ervaring bij een volgend bezoek aan LEGO.com en/of aangesloten sites van Rakuten beter op u af te stemmen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel en die op LEGO.com en/of Rakuten-gelieerde sites komen. Rakuten: Verzamelt en bewaart uw persoonlijke informatie (bijvoorbeeld technische gegevens, cookiegegevens, gebruiksinformatie en geolocatiegegevens), voor gepersonaliseerde of op interesses gebaseerde advertenties voor u. Rakuten kan deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel. Kijk voor meer informatie over het cookiebeleid van Rakuten op: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Bijhouden omzetconversie
Houdt sitebezoek en gebruikersgegevens bij wanneer een aankoop wordt gedaan.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Wij gebruiken een unieke klik-identificatiecode die door Rakuten wordt ingesteld en opgeslagen voor elke nieuwe bezoeker die op LEGO.com komt en die afkomstig is van een aan Rakuten gelieerde site en uiteindelijk een aankoop doet op LEGO.com. Deze gegevens worden door LEGO.com gebruikt om te zorgen voor betaling van verkoopconversies die rechtstreeks via Rakuten-services worden verricht. Rakuten: Stelt een unieke uitgeversklik-identificatiecode in die wordt opgeslagen en verbonden met gebruikersspecifieke aankopen op LEGO.com. Hierdoor kan Rakuten dienovereenkomstig worden betaald voor omzet uit verkeer via ‘nieuwe’ gelieerde sites.
Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identificatiecode Rakuten
Identificeert Rakuten-gebruikers.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Kan deze gegevens gebruiken om Rakuten-gebruikers te identificeren van verschillende gelieerde netwerksites. LEGO.com kan deze gegevens na toestemming gebruiken voor analytische en personalisatiediensten. Rakuten: Slaat uw gegevens op en gebruikt deze na toestemming om u als gebruiker op verschillende gelieerde netwerksites te volgen, met behulp van een netwerk-ID en zoek- en klik-ID. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en voor analytische doeleinden.
Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Houdt site-activiteit bij voor retargetingdoeleinden op het hele internet en voor alle activiteiten.
Microsoft (Bing-advertiesnetwerk)
Microsoft (Bing-advertiesnetwerk)
LEGO System A/S en Microsoft zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S verzamelt en beheert de door u goedgekeurde gebruikersgegevens om doelgroepen te segmenteren, te targeten en te werven via marketingcommunicatie in het MS-netwerk, zoals bijvoorbeeld zowel Bing search als MS Ad Display Network. Microsoft gebruikt de door u goedgekeurde gegevens voor eigen marketingdoeleinden. Link naar beleid: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase-tag
De Demandbase-tag verzamelt informatie om te identificeren welke bedrijven de website bezoeken voor B2B-marketingdoeleinden.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase en LEGO System A/S
IP-adres
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
Unieke site-ID om ‘Speciale Aanbiedingen’ (zoals inschrijfacties) en ‘Standaard Aanbiedingen’ (zoals bestellingen) te volgen voor het uitbetalen van affiliates. Deze wordt elke keer ingesteld zodra een gebruiker de Rakuten-gatewaypagina bezoekt met een siteID-waarde in de querystring van de URL.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Willekeurig gegenereerde gebruikers-ID om een gebruiker tussen sessies bij te houden. Helpt om pixelgebeurtenissen aan elkaar te koppelen binnen de gebruikersreis.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
De laatst bekeken tijdstempel in UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
De nieuwste UTM-parameters afkomstig van URL-zoekparameters. Bron van waarheid is URL-zoekparameters => Eerder opgeslagen UTM-parameters.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
De laatste kanaal-ID, ingesteld op widgetwrapper-niveau om rekening te houden met alle widgettypes en lay-outs.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
De laatste gecodeerde video-ID die een gebruiker heeft bekeken.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
Het laatste zakelijke lidmaatschaps-ID waarmee de gebruiker op de pagina terechtkwam.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
De sessiewaarde bevat een tekenreeks met .delimiter. De string bestaat uit: fws2 – sessieversie fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessie-ID 3 – aantal sessies (aantal sessies dat deze gebruiker heeft gehad) 1694441101864 – starttijd van de sessie
Firework
Firework
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Snapchat-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S en Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Pinterest-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S en Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identificatiecode voor adverteerders
Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, waaronder het bijhouden van app-installaties en het toeschrijven van marketingprestaties.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identificatiecode voor leveranciers
Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om het apparaat van een gebruiker te herkennen binnen onze apps en diensten. Dit wordt gebruikt voor analyses en functionaliteit, zoals het meten van appgebruik en het verbeteren van de prestaties van de app.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Een unieke, opnieuw instelbare apparaat-ID die door Google wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, inclusief het bijhouden van app-installaties en het toewijzen van marketingprestaties.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Een apparaat-specifieke ID die wordt verstrekt door het Android-besturingssysteem, en die wordt gebruikt om appfunctionaliteit en interne analyses te ondersteunen, zoals het waarborgen van technische stabiliteit en het verbeteren van de prestaties van de app.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Geen persoonsgegevens in de cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a