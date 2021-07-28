Cookieverklaring

Laatste aanpassing: 16 januari 2026

Cookies en soortgelijke technologieën op LEGO.com
U vindt hier een lijst met cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) op het domein van LEGO.com. De cookies worden geplaatst door LEGO System A/S of door geselecteerde derden. Of een derde partij een gezamenlijke of aparte verwerkingsverantwoordelijke is, wordt aangegeven in de kolom “verwerkingsverantwoordelijke”. Wanneer wordt ingelogd met een LEGO account voor kinderen worden alleen relevante, strikt noodzakelijke cookies geplaatst op LEGO.com/kids en rond het LEGO.com domein.

Cookies en persoonsgegevens
Ga voor meer informatie over cookies naar ons [cookiebeleid].1 Ga voor meer informatie over uw privacy en het beheer van uw gegevens naar ons privacybeleid.

De “levensduur” van alle cookies van de LEGO Insiders-app is de periode waarin de app op de telefoon van de gebruiker is geïnstalleerd. Als ze de app verwijderen, kunnen ze ervoor kiezen om alle opgeslagen gegevens ook te verwijderen.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Sessie-ID New Relic

Houdt het aantal bezoeken van een gebruiker bij om de prestaties van een toepassing te beoordelen.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Sessie-ID betaling via Adyen

Een LEGO.com gebruiker krijgt een unieke ID toegewezen tijdens de betalingsverwerkingssessie.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen-telemetrie

Veilige betaaltransacties.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders-gebruikers-ID

Identificeert de gebruiker om zijn of haar Insiders-accountgegevens aan hem of haar te tonen.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points-toekenning

Identificeert de gebruiker zodat wij een lid punten kunnen toekennen voor zijn of haar prestaties.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Instelling voorkeurstaal

Identificeert de gebruiker zodat inhoud kan worden weergegeven in zijn of haar voorkeurstaal.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Engine voor sessie-ID - aanbevelingen

Deze wordt als een noodzakelijke cookie geïnstalleerd voor sitelogging / status en het uitrollen van functies. Wanneer toestemming wordt gegeven, biedt deze de mogelijkheid om aanbevelingen te doen op basis van browseactiviteiten tijdens de sessie (bijv. producten / thema's bekeken en toegevoegd aan winkelwagentje).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bestelnummer (als de bestelling tijdens een sessie wordt gedaan)

Session storage
BothUntil session ends

Fingerprint Iovation

Legt fingerprintinformatie vast en volgt deze om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats met het oog op het uitvoeren van strikt noodzakelijke fraudepreventie op het LEGO.com-domein.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ja, legt apparaatgegevens vast die worden gebruikt voor fraudecontrole.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Validatietoken tegen vervalsingen

Deze cookie, gebruikt door het antivervalsingssysteem, maakt deel uit van een beveiligingssysteem dat nodig is bij het gebruik van op cookies gebaseerde authenticatie. Geautomatiseerde besluitvorming vindt ook plaats met het oog op het uitvoeren van noodzakelijke fraudepreventie op het LEGO.com-domein.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identificatiecode accountsessie

Noodzakelijke sessie-identificatiecode om gebruikerssessies in het accountsysteem te beheren.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat GUID

Session storage
BothUntil session ends

Tweefactor-authenticatie

Cookie om de klant te onthouden wanneer hij zich aanmeldt op basis van tweefactor-authenticatie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat een openbaar gebruikers-ID (PUID) en beveiligingsstempel.

Persistent
Both14 days

Authenticatie externe inlogproviders

Authenticatiecookie van externe inlogproviders (Google, Facebook & Twitter) naar hun LEGO Account.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ja, authenticatieticket inclusief een claimsprincipal. [verwijst naar informatie over de gebruiker die was ingelogd].

Persistent
Both15 mins

Identificatiecode authenticatiesessie

Sessie-identificatiecode voor ‘Flask’, een gebruikers-/authenticatiesysteem dat wordt gebruikt voor LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Leeftijdscontrole

Wanneer de gebruiker een leeftijd onder de 18 jaar selecteert, wordt hij als kind beschouwd.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Leeftijdsinvoer

Persistent
LEGO.com30 mins

Wachtkamer

Cookie ingesteld om de wachtkamer in te schakelen in perioden met veel verkeer zodat LEGO.com blijft functioneren.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat useragent

Cookie
Both1 hour

Toestemming unieke identificatie

Gebruikt als een unieke identificatie voor ons platform voor toestemmingsbeheer.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unieke identificatie

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Biedt bescherming voor onze live chat-functionaliteit.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Zorgt ervoor dat gebruikersverzoeken dezelfde Salesforce-proxyhost bereiken om tijdelijk inhoud uit de cache op te halen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Registreert een unieke pseudonieme ID voor een specifieke browsersessie tijdens de chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Onthoudt de regels die door een beheerder zijn ingesteld om een chatuitnodigingsknop te verbergen nadat een bezoeker deze heeft geaccepteerd of geweigerd. Zonder de cookie verschijnt de knop herhaaldelijk wanneer deze wordt geactiveerd.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Koppelt browserlogregels aan de backend om te helpen bij het opsporen van fouten.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identificeert de taal voor aangepaste componenten, enquêtes en flows, die meerdere talen ondersteunen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Gebruikers-ID

Wordt gebruikt om gebruikers te identificeren en de activiteit van gebruikers in een domein bij te houden.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Script
LEGO.com2 years

Sessie-ID

Wordt gebruikt om te identificeren of de gebruiker zich in een actieve sessie op een site bevindt of dat dit een nieuwe sessie voor een gebruiker is (d.w.z. cookie bestaat niet of is verlopen).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side gebruikers-ID

Hiermee wordt een op de server gegenereerde unieke identificatiecode voor een gebruiker opgeslagen die bij alle volgende trackinggebeurtenissen wordt verzonden.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Gebruikt om data te onthouden die al zijn ingevuld in een gebruikersfeedback.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Wordt gebruikt om de website te beschermen tegen geautomatiseerde bedreigingen, zoals botaanvallen, door echte gebruikers te helpen onderscheiden van bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Wordt gebruikt om het verkeer te beperken wanneer meerdere gebruikers hetzelfde IP-adres delen.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie ingesteld om de wachtkamer in te schakelen in perioden met veel verkeer zodat LEGO.com blijft functioneren.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Een cache van de categorienavigatie om de prestaties te versnellen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onlangs bekeken producten

Wordt gebruikt om de functie ‘recent bekeken producten’ te vullen. Een lijst met product-ID’s

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline gebruikersdata

Beperkte gebruikersdata ter ondersteuning van de offline modus voor het scannen van barcodes in de winkel zonder internetverbinding

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Gebruikersnaam, Insiders-accountnummers

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Voorkeuren voor onboarding

Geselecteerde avatar tijdens onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie consent settings

Gebruikt om voorkeuren voor cookie-toestemming op te slaan.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Opt-out consent settings

Gebruikt om voorkeuren voor opt-out-toestemming op te slaan.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature flags identifier

Unieke ID toegewezen aan een LEGO.com-gebruiker om functies in of uit te schakelen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bevat GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Wordt gebruikt om alle gebruikers aan alle andere Adobe-producten te koppelen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Experience Cloud-ID Adobe

Identificeert unieke bezoekers en maakt onderscheid tussen hun bezoeken.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Ingeschakelde cookie-status Adobe

Merkt op welke cookies zijn geaccepteerd / afgewezen om het niveau van informatie vast te stellen dat kan worden gezien versus de realiteit.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Paginanaam paginaweergave Adobe

Registreert het aantal keren dat pagina's zijn bekeken om het populariteitsniveau van een pagina te bepalen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – In sessie

Maakt het u als LEGO.com gebruiker gemakkelijker om te reizen, wanneer u overschakelt van de ene regionale weergave naar de andere.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Over meerdere sessies

Maakt het u als LEGO.com gebruiker gemakkelijker om te reizen, wanneer u overschakelt van de ene regionale weergave naar de andere.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Prestaties iPerceptions

Verbetert de siteprestaties door het aantal aanvragen te minimaliseren.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Browser- en platforminformatie iPerceptions

Vertelt ons welk platform en welke browser u gebruikt om de juiste informatie en indeling weer te geven (d.w.z. taal, apparaattype, enz.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Bekeken pagina iPerceptions

Onthoudt waar u bent geweest, zodat u niet hoeft te zoeken om terug te keren naar een bepaalde pagina.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Geactiveerde berichten iPerceptions

Vereenvoudigt het bezoek van gebruikers door te beheren hoeveel geactiveerde berichten ze zien.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Aantal bekeken pagina's iPerceptions

Houdt bij welke pagina's een gebruiker bij elk bezoek heeft bekeken.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Sessie-ID iPerceptions

Identificeert uw bezoek door een sessie-ID toe te wijzen.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Sessie-ID Optimizely

Biedt de mogelijkheid om een gebruiker in te voeren in een A/B-testexperiment om nieuwe functies uit te proberen.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Wordt gebruikt om de gebruikerssessie tijdens een bezoek aan de website te identificeren.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Wordt gebruikt om gebruikerssessie-informatie tussen sessies te bewaren, totdat de cookie verloopt.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Winkels slaan gebruikersinformatie op die tijdens het eerste bezoek van de gebruiker aan een site wordt gegenereerd en werken deze bij tijdens toekomstige bezoeken.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker momenteel een actieve sessie op de website heeft of dat het het begin van een nieuwe sessie is (bijvoorbeeld als de cookie ontbreekt of is verlopen).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Slaat een unieke ID op die door de server wordt gegenereerd voor een gebruiker, en die bij alle toekomstige trackinggebeurtenissen wordt meegestuurd.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S en Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Houdt het aantal bezoeken van een gebruiker bij om de prestaties van een toepassing te beoordelen.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookie unieke identificatiecode Smartlink

Herkent een gebruiker en biedt een gepersonaliseerde ervaring, te beginnen met het vragen om toestemming voor cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ja, bevat GUID.

Script
LEGO.com1 year

Engine voor sessie-ID - aanbevelingen

Doet aanbevelingen op basis van eerdere aankoopactiviteiten.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Bestelnummer (als de bestelling tijdens een sessie wordt gedaan)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Unieke ID die wordt gebruikt als referentienummer voor de gebruiker.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificator

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

E-mailadres van abonnee.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-mailadres

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

De taak-id die hoort bij de verzonden e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

De lijst-id van de abonnee.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Een numerieke id van de batch die is gekoppeld aan een geactiveerde e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Een unieke identificatie voor de afzonderlijke URL in een verzending.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud id zakelijke eenheid.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Maakt het mogelijk om ID te synchroniseren met sites van derden, zoals Adobe, Google en Facebook, voor advertentietargeting, zoals onderdrukkingsretargeting en targeting op vergelijkbare doelgroepen.

LEGO System A/S

Adobe Analytics & Adobe Advertising

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

Timestamp-ID Adobe Ad Cloud

Kent bezoek gebruiker timestamp toe ten opzichte van de meest recente advertentiezoekopdracht.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Zorgt ervoor dat bezoekers alleen relevante, gerichte Meta-advertenties ontvangen.

Meta

Meta

LEGO System A/S en Meta zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. Met de Meta CAPI kan de LEGO Group uw activiteit volgen op onze website. Wij maken hier gebruik van om de effectiviteit van onze advertenties te meten, onze doelgroep voor advertentietargeting te leren kennen en vast te stellen en om de effectiviteit van de conversiekanalen van onze website te analyseren (resulteert een bezoek bijvoorbeeld ook in een aankoop?). Voor de bovenstaande diensten treedt Meta op als gegevensverwerker namens LEGO System A/S. Meta zal de via de CAPI verzamelde gegevens echter ook voor eigen doeleinden gebruiken en kan deze samenvoegen met bestaande gegevens die ze mogelijk van u hebben.

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad en Doubleclick (Campagne Manager 360) tags

Houdt de activiteiten van gebruikers op LEGO.com bij om metingen en targeting te ondersteunen. Dit omvat het modelleren van gebeurtenissen op LEGO.com om de nauwkeurigheid van metingen en optimalisatie te verbeteren. Targeting omvat onder meer onderdrukking, lookalike en retargeting.

Google

Google

LEGO System A/S en Google LLC zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Gebruikt deze gegevens, met uw toestemming, als betaalde dienst van Google LLC op LEGO.com. Zo kunnen we u gepersonaliseerde advertenties laten zien wanneer u websites en diensten van Alphabet Inc. bezoekt (zoals Google en YouTube), en daarna LEGO.com opent of opnieuw bezoekt. Google Inc: Verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens, met uw toestemming, om uw pagina bezoeken op LEGO.com bij te houden. Deze gegevens worden gebruikt voor metingen, modelleringsdoeleinden, het uitsluiten van doelgroepen, gerichte advertenties op websites en diensten van Alphabet Inc., en om marketing te richten op mensen die op jou lijken.

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Verzamelprogramma voor sitebezoek en gebruikersgegevens

Slaat sitebezoek en gebruikersgegevens op.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens (zoals technische gegevens, cookiedata, gebruiksinformatie en locatiegegevens). Deze informatie kan worden gebruikt om uw ervaring bij een volgend bezoek aan LEGO.com en/of aangesloten sites van Rakuten beter op u af te stemmen. Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel en die op LEGO.com en/of Rakuten-gelieerde sites komen. Rakuten: Verzamelt en bewaart uw persoonlijke informatie (bijvoorbeeld technische gegevens, cookiegegevens, gebruiksinformatie en geolocatiegegevens), voor gepersonaliseerde of op interesses gebaseerde advertenties voor u. Rakuten kan deze gegevens ook gebruiken voor de identificatie en werving van nieuwe doelgroepen die mogelijk op u lijken wat betreft gegevensprofiel. Kijk voor meer informatie over het cookiebeleid van Rakuten op: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Bijhouden omzetconversie

Houdt sitebezoek en gebruikersgegevens bij wanneer een aankoop wordt gedaan.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Wij gebruiken een unieke klik-identificatiecode die door Rakuten wordt ingesteld en opgeslagen voor elke nieuwe bezoeker die op LEGO.com komt en die afkomstig is van een aan Rakuten gelieerde site en uiteindelijk een aankoop doet op LEGO.com. Deze gegevens worden door LEGO.com gebruikt om te zorgen voor betaling van verkoopconversies die rechtstreeks via Rakuten-services worden verricht. Rakuten: Stelt een unieke uitgeversklik-identificatiecode in die wordt opgeslagen en verbonden met gebruikersspecifieke aankopen op LEGO.com. Hierdoor kan Rakuten dienovereenkomstig worden betaald voor omzet uit verkeer via ‘nieuwe’ gelieerde sites.

Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Identificatiecode Rakuten

Identificeert Rakuten-gebruikers.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S en Rakuten zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S: Kan deze gegevens gebruiken om Rakuten-gebruikers te identificeren van verschillende gelieerde netwerksites. LEGO.com kan deze gegevens na toestemming gebruiken voor analytische en personalisatiediensten. Rakuten: Slaat uw gegevens op en gebruikt deze na toestemming om u als gebruiker op verschillende gelieerde netwerksites te volgen, met behulp van een netwerk-ID en zoek- en klik-ID. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties en voor analytische doeleinden.

Door provider gegenereerde unieke identificatiecode (random GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Houdt site-activiteit bij voor retargetingdoeleinden op het hele internet en voor alle activiteiten.

Microsoft (Bing-advertiesnetwerk)

Microsoft (Bing-advertiesnetwerk)

LEGO System A/S en Microsoft zijn aparte verwerkingsverantwoordelijken. LEGO System A/S verzamelt en beheert de door u goedgekeurde gebruikersgegevens om doelgroepen te segmenteren, te targeten en te werven via marketingcommunicatie in het MS-netwerk, zoals bijvoorbeeld zowel Bing search als MS Ad Display Network. Microsoft gebruikt de door u goedgekeurde gegevens voor eigen marketingdoeleinden. Link naar beleid: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase-tag

De Demandbase-tag verzamelt informatie om te identificeren welke bedrijven de website bezoeken voor B2B-marketingdoeleinden.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase en LEGO System A/S

IP-adres

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten first-party tracker

Unieke site-ID om ‘Speciale Aanbiedingen’ (zoals inschrijfacties) en ‘Standaard Aanbiedingen’ (zoals bestellingen) te volgen voor het uitbetalen van affiliates. Deze wordt elke keer ingesteld zodra een gebruiker de Rakuten-gatewaypagina bezoekt met een siteID-waarde in de querystring van de URL.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Willekeurig gegenereerde gebruikers-ID om een gebruiker tussen sessies bij te houden. Helpt om pixelgebeurtenissen aan elkaar te koppelen binnen de gebruikersreis.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

De laatst bekeken tijdstempel in UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

De nieuwste UTM-parameters afkomstig van URL-zoekparameters. Bron van waarheid is URL-zoekparameters => Eerder opgeslagen UTM-parameters.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

De laatste kanaal-ID, ingesteld op widgetwrapper-niveau om rekening te houden met alle widgettypes en lay-outs.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

De laatste gecodeerde video-ID die een gebruiker heeft bekeken.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

Het laatste zakelijke lidmaatschaps-ID waarmee de gebruiker op de pagina terechtkwam.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

De sessiewaarde bevat een tekenreeks met .delimiter. De string bestaat uit: fws2 – sessieversie fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessie-ID 3 – aantal sessies (aantal sessies dat deze gebruiker heeft gehad) 1694441101864 – starttijd van de sessie

Firework

Firework

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Snapchat-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S en Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Helpt bezoekers van de site te identificeren die afkomstig zijn van Pinterest-advertenties en gebeurtenissen op de website aan die advertenties toe te schrijven.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S en Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identificatiecode voor adverteerders

Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, waaronder het bijhouden van app-installaties en het toeschrijven van marketingprestaties.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identificatiecode voor leveranciers

Een unieke apparaat-ID die door Apple wordt verstrekt om het apparaat van een gebruiker te herkennen binnen onze apps en diensten. Dit wordt gebruikt voor analyses en functionaliteit, zoals het meten van appgebruik en het verbeteren van de prestaties van de app.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Een unieke, opnieuw instelbare apparaat-ID die door Google wordt verstrekt om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, inclusief het bijhouden van app-installaties en het toewijzen van marketingprestaties.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Een apparaat-specifieke ID die wordt verstrekt door het Android-besturingssysteem, en die wordt gebruikt om appfunctionaliteit en interne analyses te ondersteunen, zoals het waarborgen van technische stabiliteit en het verbeteren van de prestaties van de app.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Geen persoonsgegevens in de cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a