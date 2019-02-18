Privacybeleid inclusief input-updates

Privacybeleid

Laatste aanpassing: 27 februari 2026

Inhoudsopgave

SECTIE 1: WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN UW DIGITALE RECHTEN Waar gaat dit beleid over? Welkom bij ons privacybeleid! Fijn dat je meer wilt weten over hoe we je gegevens veilig bewaren. Dit beleid bevat informatie over hoe we je persoonsgegevens behandelen wanneer je onze diensten of toepassingen (apps) gebruikt. Het privacybeleid informeert je ook over je privacyrechten en over hoe de wet je beschermt. Tot slot omvat dit privacybeleid onze activiteiten op het gebied van online en offline gegevensverzameling, zoals persoonsgegevens die we kunnen verzamelen via onze verschillende kanalen zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, winkels, verkooppunten en evenementen. Dit is ons algemene privacybeleid. Voor sommige rechtsgebieden gelden aanvullende landspecifieke bepalingen. Als u uit de Verenigde Staten komt, dient u ook onze Belangrijke informatie voor inwoners van de VS en het Addendum over privacyrechten in Amerikaanse staten voor informatie over de privacywetgeving van de Amerikaanse staten. Als je meer informatie wilt over hoe we je persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, ben je hier op de goede plek. Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens? De LEGO Groep bestaat uit meerdere verschillende rechtspersonen over de hele wereld. Meer informatie over de LEGO Groep vindt u hier [https://www.LEGO.com/aboutus].3. Dit privacybeleid wordt gepubliceerd namens alle bedrijven in de LEGO Groep, waar LEGO System A/S de verwerkingsverantwoordelijke is (degene die verantwoordelijk is voor en de controle uitoefent op de verwerking van de gegevens), of wanneer je rechtstreeks een contract afsluit met een lokale entiteit van de LEGO Groep, is die entiteit van de LEGO Groep uitsluitend met betrekking tot dat contract de verwerkingsverantwoordelijke. In het kader van dit privacybeleid spreken we, wanneer we in dit beleid 'wij', ‘we’, 'ons' of 'onze' gebruiken, dus eigenlijk over LEGO System A/S en de lokale entiteit van de LEGO Groep waarmee je rechtstreeks een contract afsluit. We hebben een Data Protection Officer ('DPO') aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen over dit privacybeleid. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan [contact met ons op].4. Je kunt ook een brief sturen naar de DPO: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denemarken

Att: DPO Vermeld daarbij alstublieft jouw naam en het land waarop je aanvraag betrekking heeft. We reageren doorgaans binnen 30 dagen, tenzij de privacywetgeving van het land waar u woont een kortere reactietijd voorschrijft. In dat geval respecteren we die reactietijd. Als wij de manier waarop wij je persoonsgegevens behandelen wijzigen, dan zullen wij dit privacybeleid bijwerken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze werkwijzen en dit privacybeleid, het is dus raadzaam regelmatig te controleren of er updates of wijzigingen aan ons privacybeleid zijn aangebracht. Uw privacyrechten Afhankelijk van waar u woont, hebt u als betrokkene mogelijk de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren: Verzoek om inzage in jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over je bewaren. In veel gevallen is deze informatie al aanwezig in je online diensten van ons. Uw recht op toegang kan echter worden beperkt door wetgeving, de bescherming van de privacy van anderen en uit hoofde van de bedrijfsvoering van de LEGO Groep, knowhow, bedrijfsgeheimen en interne beoordelingen.

Verzoek om rectificatie van onjuiste of onvolledige gegevens. Als de gegevens die wij over jou bewaren onjuist of onvolledig zijn, heb je recht op correctie van deze gegevens, behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving.

Verzoek om verwijdering. U hebt het recht om verwijdering van uw data te vragen wanneer:

de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor deze werden verzameld of anderszins verwerkt;

je je toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere grondslag voor verwerking bestaat;

je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen grondslag is om de verwerking voort te zetten;

of de verwerking onrechtmatig is. Houd er rekening mee dat wij in bepaalde omstandigheden sommige van je persoonsgegevens moeten bewaren nadat je om verwijdering hebt verzocht om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. De geldende wetgeving kan ons toestaan om een deel van je persoonsgegevens te bewaren om aan onze zakelijke behoeften te voldoen. Beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Als je de juistheid van de gegevens die wij over je hebben geregistreerd of de rechtmatigheid van de verwerking betwist, of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens in overeenstemming met jouw recht om bezwaar te maken, kun je ons verzoeken de verwerking van deze gegevens te beperken. De verwerking wordt beperkt tot het opslaan ervan totdat de juistheid van de gegevens kan worden vastgesteld of totdat kan worden gecontroleerd of onze legitieme belangen zwaarder wegen dan jouw belangen. Zelfs wanneer de verwerking van jouw gegevens is beperkt zoals hierboven beschreven, kan de LEGO Groep je gegevens op andere manieren verwerken als dit nodig is om een rechtsvordering af te dwingen of om eerder verzamelde gegevens te verwerken, indien je eerder toestemming hebt gegeven.

Bezwaar maken tegen de verwerking op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd op legitiem belang. Als wij jouw gegevens verwerken voor direct marketing en profilering in verband met dergelijke marketing, zal jouw bezwaar te allen tijde worden gehandhaafd. Voor bezwaren tegen verwerking voor andere doeleinden zullen wij belangenafwegingstest uitvoeren en oordelen of wij je bezwaar ondersteunen.

Dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een machineleesbaar formaat te ontvangen. Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die alleen op geautomatiseerde wijze en op basis van toestemming of uitvoering van een contract worden verwerkt.

Overige rechten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Deense agentschap voor gegevensbescherming als je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Je vindt de contactgegevens van het Deense agentschap voor gegevensbescherming op www.datatilsynet.dk. Als je je in een rechtsgebied buiten Denemarken bevindt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermings- of andere bevoegde autoriteit in het land waar je woont. Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Als je vragen hebt over dit beleid, of als je een klacht wilt indienen over onze omgang met je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Als u inwoner bent van de Verenigde Staten, raadpleeg dan onze aanvulling over privacyrechten in de Amerikaanse staten voor meer informatie over de rechten die u mogelijk hebt op grond van de privacywetgeving van de Amerikaanse staten.

SECTIE 2: PERSOONSGEGEVENS Welke persoonsgegevens verzamelt de LEGO Groep? Persoonsgegevens zijn alle informatie over een persoon aan de hand waarvan deze persoon geïdentificeerd kan worden. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over je verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen. Deze hebben wij als volgt onderverdeeld: Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijk uniek identificatiekenmerk, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht.

omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijk uniek identificatiekenmerk, burgerlijke staat, titel, geboortedatum en geslacht. Contactgegevens omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers.

omvatten factuuradres, afleveradres, e-mailadres en telefoonnummers. Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.

omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens. Transactiegegevens bevatten details over betalingen van en aan jou en andere details over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht (of in het geval van www.bricklink.com, bij ons of anderen op het BrickLink ® -platform), door jou aangevraagde diensten en door jou aangevraagde of gebruikte beloningen en/of voordelen.

bevatten details over betalingen van en aan jou en andere details over producten en diensten die je bij ons hebt gekocht (of in het geval van www.bricklink.com, bij ons of anderen op het BrickLink -platform), door jou aangevraagde diensten en door jou aangevraagde of gebruikte beloningen en/of voordelen. Verificatiegegevens voor verkopers (als je ervoor kiest om deel te nemen aan onze online marktplaats op BrickLink) omvat door de overheid uitgegeven identificatie- en bedrijfsregistratiedocumenten die vereist zijn voor de nieuwe verificatieprocedure voor verkopers.

(als je ervoor kiest om deel te nemen aan onze online marktplaats op BrickLink) omvat door de overheid uitgegeven identificatie- en bedrijfsregistratiedocumenten die vereist zijn voor de nieuwe verificatieprocedure voor verkopers. Technische gegevens omvatten Internet Protocol adres (IP-adres), je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, gebruikers-id, MAC ID, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website, applicatie of digitale ervaring.

omvatten Internet Protocol adres (IP-adres), je inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, gebruikers-id, MAC ID, en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot deze website, applicatie of digitale ervaring. Profielgegevens omvatten je gebruikersnaam en wachtwoord, je interesses.

omvatten je gebruikersnaam en wachtwoord, je interesses. Gebruiksgegevens omvatten informatie over hoe je onze website, producten, diensten en foutmeldingen gebruikt.

omvatten informatie over hoe je onze website, producten, diensten en foutmeldingen gebruikt. Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en onze derde partijen, uw interesses en deelname aan sweepstakes en andere prijsvragen, en uw communicatievoorkeuren.

omvatten uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons en onze derde partijen, uw interesses en deelname aan sweepstakes en andere prijsvragen, en uw communicatievoorkeuren. Socialemediagegevens omvatten informatie over je interacties met ons op socialemediaplatforms (bijvoorbeeld waar je onze berichten leuk vindt of erop reageert, of ons tagt in een reactie), evenals jouw feedback en opmerkingen met betrekking tot ons merk die je op openbare pagina's op socialemediaplatforms publiceert. We verzamelen ook gegevens van je openbaar beschikbare profiel op het relevante socialemediaplatform, zoals je alias, profielafbeelding en demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht.

omvatten informatie over je interacties met ons op socialemediaplatforms (bijvoorbeeld waar je onze berichten leuk vindt of erop reageert, of ons tagt in een reactie), evenals jouw feedback en opmerkingen met betrekking tot ons merk die je op openbare pagina's op socialemediaplatforms publiceert. We verzamelen ook gegevens van je openbaar beschikbare profiel op het relevante socialemediaplatform, zoals je alias, profielafbeelding en demografische gegevens zoals leeftijd en geslacht. Trackingdata waaronder Data over welke pagina's u hebt bezocht voordat u op onze websites terechtkwam of waar u naartoe bent gegaan nadat u onze website hebt bezocht, evenals hoe u hebt gereageerd op e-mails of andere berichten die wij u hebben gestuurd (bijvoorbeeld of u de e-mail hebt verwijderd of geopend) of of u hebt geklikt op een advertentie over onze producten of diensten op sociale media of andere platforms).

waaronder Data over welke pagina's u hebt bezocht voordat u op onze websites terechtkwam of waar u naartoe bent gegaan nadat u onze website hebt bezocht, evenals hoe u hebt gereageerd op e-mails of andere berichten die wij u hebben gestuurd (bijvoorbeeld of u de e-mail hebt verwijderd of geopend) of of u hebt geklikt op een advertentie over onze producten of diensten op sociale media of andere platforms). Beoordelingen en feedbackdata omvat openbare beoordelingen en recensies tussen 1) kopers en verkopers op de BrickLink-Marketplace die gekoppeld zijn aan respectievelijke accounts en beschikbaar zijn voor andere bezoekers, 2) product- en dienstrecensies en beoordelingen op LEGO.com-sites en LEGOLAND ® Discovery Center- en LEGO ® Discovery Center-websites, die gekoppeld zijn aan respectievelijke accounts en beschikbaar zijn voor andere gebruikers en bezoekers, evenals 3) andere gegevens die zijn verzameld via discussiepanels, gebruikersonderzoek en LEGO-evenementen.

omvat openbare beoordelingen en recensies tussen 1) kopers en verkopers op de BrickLink-Marketplace die gekoppeld zijn aan respectievelijke accounts en beschikbaar zijn voor andere bezoekers, 2) product- en dienstrecensies en beoordelingen op LEGO.com-sites en LEGOLAND Discovery Center- en Discovery Center-websites, die gekoppeld zijn aan respectievelijke accounts en beschikbaar zijn voor andere gebruikers en bezoekers, evenals 3) andere gegevens die zijn verzameld via discussiepanels, gebruikersonderzoek en LEGO-evenementen. Geschilleninformatie bevat door kopers en verkopers ingediende geschillen met betrekking tot particuliere transacties, inclusief alle communicatie en verslagen van acties met betrekking tot deze geschillen.

bevat door kopers en verkopers ingediende geschillen met betrekking tot particuliere transacties, inclusief alle communicatie en verslagen van acties met betrekking tot deze geschillen. Forumgegevens bevat informatie die is geplaatst op communities zoals bijvoorbeeld het Ambassador Network, BrickLink Forums en Gallery, die als openbare informatie wordt beschouwd. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook** samengevoegde gegevens** zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Samengevoegde gegevens kunnen worden afgeleid van je persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens omdat deze gegevens jouw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als wij echter samengevoegde gegevens combineren of verbinden met jouw persoonsgegevens, zodat deze je direct of indirect kunnen identificeren, dan behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid. We gebruiken **gepseudonimiseerde gegevens **om de impact op de privacy voor jou te minimaliseren. Pseudonimisering is een methode waarbij informatie in de dataset die een persoon identificeert, wordt vervangen of verwijderd, maar waarbij een gegevensbeheerder of derde partij met redelijke inspanningen de persoonsgegevens opnieuw kan identificeren. Het is belangrijk om te weten dat pseudonimisering, in tegenstelling tot anonimisering, niet alle identificerende informatie uit de gegevens verwijdert, maar ervoor zorgt dat een dataset niet aan de identiteit van een persoon gekoppeld kan worden. Wij verzamelen niet proactief bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid of genetische informatie, biometrische gegevens voor identificatiedoeleinden, of informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen). Wanneer u echter een bezoek brengt aan LEGO® Discovery Centers en LEGOLAND® Discovery Centers, of wanneer u met ons in contact treedt bij het plannen van een bezoek, kunt u ervoor kiezen om bepaalde speciale categorieën van persoonsgegevens te delen, zoals dieetwensen of toegankelijkheidsbehoeften, zodat wij u de beste ervaring kunnen bieden. Als je de noodzakelijke persoonsgegevens niet aan ons verstrekt (wanneer dit het geval is, laten wij jou dat weten, bijvoorbeeld door deze informatie aan te geven in onze registratieformulieren), kunnen wij je mogelijk onze goederen en/of diensten niet leveren. Hoe verzamelt de LEGO Groep jouw persoonsgegevens? Wij verzamelen persoonsgegevens uit de volgende bronnen: Websites omvatten alle websites die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, inclusief websites die wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en mini-sites op sociale netwerken van derden, zoals Facebook.

omvatten alle websites die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, inclusief websites die wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en mini-sites op sociale netwerken van derden, zoals Facebook. Mobiele games/apps omvatten alle mobiele games of applicaties die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, zoals smartphone-apps.

omvatten alle mobiele games of applicaties die worden beheerd door of voor de LEGO Groep, zoals smartphone-apps. Speelgoed dat verbinding maakt met apps omvat speelgoed dat via een draadloos protocol of kabel verbinding maakt met een app die door of voor de LEGO Groep is gemaakt.

omvat speelgoed dat via een draadloos protocol of kabel verbinding maakt met een app die door of voor de LEGO Groep is gemaakt. E-mail, sms en andere elektronische berichten omvatten elektronische communicatie tussen jou en de LEGO Groep.

omvatten elektronische communicatie tussen jou en de LEGO Groep. Klantenservice omvat telefoongesprekken of online chats met onze klantenservice.

omvat telefoongesprekken of online chats met onze klantenservice. Winkels omvat winkels die worden beheerd door of voor de LEGO Groep.

omvat winkels die worden beheerd door of voor de LEGO Groep. LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers .

en . Online registratieformulieren omvatten LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® accountregistratie, LEGO Magazine-abonnementen en BrickLink-verkopersverificatieprocedures.

omvatten Insiders-account/ accountregistratie, LEGO Magazine-abonnementen en BrickLink-verkopersverificatieprocedures. Offline registratieformulieren omvatten gedrukte registratieformulieren en dergelijke die wij verzamelen via post, demonstraties in winkels, wedstrijden en andere promoties of evenementen.

omvatten gedrukte registratieformulieren en dergelijke die wij verzamelen via post, demonstraties in winkels, wedstrijden en andere promoties of evenementen. Online consumentenwedstrijden, enquêtes en sweepstakes .

. Ons LEGO Insiders programma , inclusief je activiteiten binnen het programma.

, inclusief je activiteiten binnen het programma. Research waaraan jij en/of jouw kinderen deelnemen, zowel persoonlijk als online.

waaraan jij en/of jouw kinderen deelnemen, zowel persoonlijk als online. Beoordeling en feedback functionaliteiten op onze websites, forums, applicaties of in onze winkels of attracties waarvoor u hebt gekozen om deze te maken of eraan deel te nemen. Persoonsgegevens die de LEGO Groep van derde partijen kan verzamelen Wij kunnen van verschillende derde partijen en openbare bronnen persoonsgegevens over jou ontvangen, zoals je hieronder kunt lezen: Technische gegevens van de volgende partijen:

van de volgende partijen: analyseproviders;

advertentienetwerken; en

informatieverstrekkers zoeken.

Financiële, contact- en transactiegegevens van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten.

van aanbieders van technische, betalings- en bezorgdiensten. Identiteits- en contactgegevens van gegevensmakelaars of -aggregatiebedrijven.

van gegevensmakelaars of -aggregatiebedrijven. Identiteits- en contactgegevens uit openbaar beschikbare bronnen.

uit openbaar beschikbare bronnen. Identiteits-, contact- en inlogdata van derden die u hebt geïnstrueerd om data met ons te delen (bijvoorbeeld om u aan te melden bij uw LEGO ® account met behulp van een game of sociale-mediaservice van een derde partij, zoals Epic Games of Facebook).

van derden die u hebt geïnstrueerd om data met ons te delen (bijvoorbeeld om u aan te melden bij uw account met behulp van een game of sociale-mediaservice van een derde partij, zoals Epic Games of Facebook). Identiteits-, contact- en transactiegegevens van retail- en entertainmentpartners zoals Merlin Entertainments, verkopers en kopers op BrickLink Marketplace (inclusief openbare beoordelingen en feedback), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers en LEGO Certified Store-partners.

van retail- en entertainmentpartners zoals Merlin Entertainments, verkopers en kopers op BrickLink Marketplace (inclusief openbare beoordelingen en feedback), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers en LEGO Certified Store-partners. Trackinggegevens van platforms van derden zoals socialemediaplatforms of zoekmachines, of websites zoals partnerwebsites of -applicaties.

van platforms van derden zoals socialemediaplatforms of zoekmachines, of websites zoals partnerwebsites of -applicaties. Socialemediagegevens van socialemediaplatforms. We ontvangen deze informatie via onze externe dienstverlener die inzichten levert.

van socialemediaplatforms. We ontvangen deze informatie via onze externe dienstverlener die inzichten levert. Beoordelingen en feedback gegevens die we mogelijk ontvangen van externe beoordelingssyndicaties of andere derde partijen.

gegevens die we mogelijk ontvangen van externe beoordelingssyndicaties of andere derde partijen. Identiteits- en contactdata van familieleden of wettelijke voogden. Hoe gebruikt de LEGO Groep je persoonsgegevens? Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking LEGO ® -apps, met apps verbonden speelgoed en online kanalen Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom we het verzamelen/hoe we het gebruiken Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Gebruik een LEGO ® -app, speelgoed dat met een app verbonden is of online kanalen. Technische gegevens

Gebruiksgegevens

Trackinggegevens

Transactiegegevens

Identiteitsgegevens

Profielgegevens

Beoordelingen en feedbackgegevens

Forumgegevens

Marketing- en communicatiegegevens

Daarnaast worden gegevens verzameld met behulp van cookies in onze apps, speelgoed dat verbinding maakt met apps of websites. Zie paragraaf 3 van dit beleid of ons [cookiebeleid].[5]

Als je een LEGO ® Insiders account/LEGO account (LEGO account) wilt instellen voor gebruik in onze apps en op onze online kanalen verwerken wij bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO Insiders account/LEGO account of het bewerken van je profiel. Om de gebruikerservaring en de functionaliteit van onze apps, met apps verbonden speelgoed en online kanalen te optimaliseren.

Het leveren van op maat gemaakte marketing, inclusief retargeting, voor gebruikers die meerderjarig zijn.

Om de effectiviteit van onze marketing op platforms van derden te meten voor gebruikers die meerderjarig zijn.

Voor gebruikers die meerderjarig zijn, om op basis van de data die we over u hebben, een op maat gemaakte website-inhoud en -ervaringen te bieden.

Om uw ervaring op onze apps, websites en diensten (zoals het LEGO Insiders-programma, www.bricklink.com en www.LEGO.com) te verbeteren en aan te passen.

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze apps en websites voor u en voor uw computer of apparaat is geoptimaliseerd.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies wanneer u daartoe kiest.

Om je te helpen bij het aanmaken van een LEGO Insiders-account/ LEGO ® account.

account. Om te verifiëren en te documenteren dat de maker van een LEGO Insiders-account/ LEGO ® account geen kind is dat nog niet de digitale meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt.

account geen kind is dat nog niet de digitale meerderjarigheidsleeftijd heeft bereikt. Om statistieken en inzichten te kunnen genereren op basis van geaggregeerde Data, zodat we inzicht krijgen in de gezondheid van ons bedrijf en de effectiviteit van onze advertentiecampagnes en promoties kunnen meten.

Om volwassen gebruikers relevante marketing te bieden, zowel wanneer ze met ons in contact komen via onze eigen kanalen als via kanalen van derden (bijv. sociale media, zoekmachines, marktplaatsen).

Potentiële nieuwe klanten vinden/werven die lijken op onze huidige klanten.

Om gebeurtenissen op het gebied van cyberveiligheid die gericht zijn op klantenaccounts te detecteren en erop te reageren, waaronder om fraude en misbruik te voorkomen en om het risico van accountovernames en/of datalekken te verminderen.

Om communityfuncties zoals forums, beoordelingen en door gebruikers gegenereerde inhoud in te schakelen.

Om beoordelingen en feedback op onze websites te delen met derden voor openbare publicatie op websites of platforms van derden. Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover deze toestemming is gegeven).

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met het leveren van een op maat gemaakte website-ervaring.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, voor het delen van uw persoonsgegevens met platforms van derden voor remarketing-, look-alike-, onderdrukkings- en attributieactiviteiten.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om onze apps en online kanalen te optimaliseren en te verbeteren, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor onze consumenten wat betreft onze marketinginspanningen, zowel in onze eigen kanalen als die van derden, om ervoor te zorgen dat onze apps, speelgoed dat verbinding maakt met apps en websites soepel werken voor consumenten.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang om tijdig te kunnen reageren op bedreigingen voor privacy en veiligheid met betrekking tot het gebruik van de accounts van onze klanten.

Uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b), van de AVG) – Wanneer het plaatsen van een beoordeling deel uitmaakt van de dienst die wij leveren (zoals het geval is wanneer wij gratis producten, diensten of toegang tot attracties aanbieden in ruil voor een beoordeling), is de verwerking van de beoordeling noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst; of

Uitvoering van een overeenkomst (art. 6, lid 1, onder b), van de AVG) – Wanneer het plaatsen van een beoordeling deel uitmaakt van de dienst die wij leveren (zoals het geval is wanneer wij gratis producten, diensten of toegang tot attracties aanbieden in ruil voor een beoordeling), is de verwerking van de beoordeling noodzakelijk voor de uitvoering van die overeenkomst; of

Gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, onder f), van de AVG) – Wij en onze handelspartners hebben een gerechtvaardigd belang bij het bieden van een forum voor feedback van consumenten en transparante evaluatie van producten, diensten en attracties, zodat onze LEGO-community en -forums kunnen floreren en wij feedback kunnen ontvangen om ons bedrijf te verbeteren.

Orderafhandeling Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Plaats een bestelling bij ons of bij een externe verkoper op de BrickLink ® -Marketplace. Identiteitsgegevens en contactgegevens

Transactiegegevens

Financiële gegevens

Geschilgegevens

Als je een LEGO ® Insiders account/LEGO account (LEGO account) wilt instellen voor gebruik in onze apps en op onze online kanalen verwerken wij bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO Insiders account of het bewerken van je profiel.

Insiders account/LEGO account (LEGO account) wilt instellen voor gebruik in onze apps en op onze online kanalen verwerken wij bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die door jou worden verstrekt bij het aanmaken van een LEGO Insiders account of het bewerken van je profiel. Transactiegegevens

Technische gegevens

Marketing- en communicatiegegevens Om de met u gesloten koopovereenkomst na te komen, waaronder het verwerken en verzenden van uw bestellingen en het beheren van uw rechten om goederen te retourneren of een klacht in te dienen.

Om te voldoen aan wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld productterugroepingen, boekhouding en consumentenrechten.

Om te weten wie onze klanten zijn.

Om u in staat te stellen uw betalingsdata, identiteitsdata en contactdata of soortgelijke data op te slaan, zodat u in de toekomst gemakkelijker aankopen kunt doen of contact met ons kunt opnemen.

Om fraudepreventieactiviteiten uit te voeren.

Om u marketingberichten te sturen. Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, met betrekking tot onze wederzijdse koopovereenkomst.

Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c) AVG, met betrekking tot onze naleving van wetgeving inzake bijvoorbeeld productterugroepingen, boekhouding en consumentenrechten.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang om onze klanten te kennen en hen een naadloze winkelervaring te bieden.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het voorkomen van frauduleuze activiteiten in verband met aankopen op onze websites.

Toestemming, art. 6(1)(a), AVG – voor het versturen van marketingberichten.

Klantenservice Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Communiceer met onze klantenservice, onder andere via onze chatbot. Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Transactiegegevens

Gebruiksgegevens

Technische gegevens en informatie over technische problemen

Productvragen/klachten

Socialemediagegevens en feedback (bijv. via onze communicatiekanalen)

Beoordelingen en feedbackgegevens

Geschilgegevens

Verificatiegegevens verkoper

Algemene vragen

Andere informatie of inhoud met betrekking tot de reden voor je vraag Om u ondersteuning te bieden.

Om bestellingen te lokaliseren of u vervangende artikelen te sturen.

Om inzicht te krijgen in hoe we onze producten, diensten en attracties kunnen verbeteren.

Handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en regelgeving bij het reageren op klachten van consumenten.

Om de overeenkomst na te komen die we met u hebben gesloten met betrekking tot uw aankoop bij ons.

Om u een chatbot aan te bieden als onderdeel van onze klantenservice. Uw toestemming, art. 6, lid 1, onder a), AVG.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het optimaliseren van onze klantenservice en producten, en het bieden van uitstekende ondersteuning aan onze klanten.

Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c), AVG, in verband met onze naleving van de wetgeving.

Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, met betrekking tot onze wederzijdse koopovereenkomst.

Digitale marketingcommunicatie (bijv. e-mail, sms, pushberichten in app-berichten of soortgelijke directe elektronische marketing) Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Ingestemd met een of meer van onze digitale marketingcommunicaties in landen waar opt-in-toestemming wettelijk vereist is.

Je hebt je niet afgemeld voor het ontvangen van een of meer van onze digitale marketingcommunicaties. Marketing- en communicatiegegevens

Noodzakelijke identiteitsgegevens

Informatie over welke soort marketingcommunicatie u opent en hoe u met de inhoud omgaat, inclusief trackinggegevens en gebruiksgegevens. Om u onze relevante digitale marketingcommunicatie te kunnen aanbieden.

Om interne statistieken bij te houden, inzichten te verwerven en zowel de inhoud als de verzending van onze nieuwsbrief te optimaliseren en af te stemmen op degenen die deze willen ontvangen.

Om u relevante marketing te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren, zowel wanneer u contact met ons hebt via onze eigen LEGO ® -merkkanalen als via kanalen van derden (bijv. sociale media, zoekmachines, marktplaatsen).

-merkkanalen als via kanalen van derden (bijv. sociale media, zoekmachines, marktplaatsen). Potentiële nieuwe klanten vinden/werven die lijken op onze huidige klanten ('look-alike') of ervoor zorgen dat onze huidige klanten niet worden benaderd met irrelevante marketingboodschappen ('suppression'). Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, die wordt gegeven bij uw inschrijving voor de marketingcommunicatie.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze marketing buiten onze eigen kanalen (bijvoorbeeld via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen).

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, om ons toe te staan u gepersonaliseerde marketing aan te bieden buiten onze eigen merkkanalen (bijvoorbeeld via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen).

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang om u relevante inhoud van uw marketingboodschap te bieden op basis van geaggregeerde inzichten van kopers en gebruikers op onze website.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het verkrijgen van statistieken voor intern gebruik om onze producten en diensten te verbeteren.

Gedrukte marketing, waaronder catalogi en nieuwsbrieven en andere gedrukte marketing Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Gekocht op onze website.

Niet afgemeld voor het ontvangen van gedrukte marketingmaterialen van ons.

Actief aangevraagd om een LEGO ® -catalogus te ontvangen.

-catalogus te ontvangen. Sta een externe gegevensmakelaar toe om u marketinginformatie per post te sturen. Marketing- en communicatiegegevens

Noodzakelijke identiteits- en contactgegevens

Transactie- en gebruiksgegevens Om u onze postmarketing, waaronder catalogi, toe te sturen.

Om te delen met onze externe gegevensmakelaars en gegevensverzamelaars om ervoor te zorgen dat u niet tegelijkertijd een LEGO-catalogus of andere gedrukte LEGO-marketingmaterialen van ons beiden ontvangt (ook wel gegevensonderdrukking genoemd) of om uw verzoek tot uitschrijving door te sturen naar hen (wanneer zij de gegevensbeheerders van uw persoonsgegevens zijn).

Op basis van geaggregeerde data begrijpen we de relevantie en effectiviteit van onze marketing naar u toe om nieuwe klanten te vinden die op u lijken. Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om u gedrukte marketingmateriaal te sturen met producten die vergelijkbaar zijn met wat u hebt gekocht of bekeken (waarbij u zich vervolgens kunt afmelden).

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om u de gedrukte marketingmaterialen, waaronder catalogi, toe te sturen waar u ons uitdrukkelijk om hebt gevraagd.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, om ons toe te staan andere Data die wij over u hebben te gebruiken om de inhoud van de gedrukte marketingmaterialen, waaronder catalogi die wij u toesturen, specifiek op u af te stemmen.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om een goede LEGO-merkervaring te garanderen.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, onder f), AVG, om inzicht te krijgen in de algemene marketingeffectiviteit van onze gedrukte marketingmaterialen.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om uw data te gebruiken om de kenmerken en voorkeuren van onze bestaande klanten beter te begrijpen en die informatie te gebruiken om nieuwe klanten te vinden die op u lijken.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, om ons toe te staan andere data die wij over u hebben te gebruiken om de inhoud van de gedrukte marketingmaterialen, waaronder catalogi die wij u toesturen, specifiek op u af te stemmen.

LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account/De Administratie en statistieken & inzichten Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Meld je aan voor een LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account en gebruik deze. Wij verwerken bepaalde identiteitsgegevens, contactgegevens en profielgegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account of uw profiel bewerkt.

Insiders-account/ account of uw profiel bewerkt. Informatie over uw LEGO Insiders-kaartnummer.

Transactiegegevens als u uw LEGO Insiders-lidmaatschap/ LEGO ® account hebt gebruikt in verband met aankopen.

account hebt gebruikt in verband met aankopen. Informatie die wordt verzameld met behulp van cookies (voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies), waaronder technische gegevens, trackinggegevens en gebruiksgegevens. Om uw LEGO Insiders-lidmaatschap/ LEGO ® account te kunnen beheren en u toegang te kunnen bieden tot de voordelen van het LEGO Insiders-lidmaatschap/ LEGO ® account.

account te kunnen beheren en u toegang te kunnen bieden tot de voordelen van het LEGO Insiders-lidmaatschap/ account. Om met u te kunnen communiceren over uw LEGO Insiders-lidmaatschap.

Om te zien hoeveel LEGO Insiders-punten je hebt verdiend en uitgegeven.

Om een gepersonaliseerde ervaring te creëren wanneer u bent ingelogd op uw LEGO Insiders-account/ LEGO ® account, waaronder het tonen van producten waarvan wij denken dat u ze leuk vindt.

account, waaronder het tonen van producten waarvan wij denken dat u ze leuk vindt. Om statistieken en inzichten te genereren op basis van samengevoegde gegevens om het LEGO Insiders programma te verbeteren en meer waarde te creëren voor onze winkelaars, consumenten en BrickLink ® gebruikers die zich aanmelden. Dit omvat bijvoorbeeld het verbeteren van toekomstige beloningsselectie en beleidswijzigingen van het LEGO Insiders programma. We doen dit om de gezondheid van het LEGO Insiders-programma/de BrickLink-diensten te kunnen beoordelen en optimaliseren en om het programma te beheren, ontwikkelen en op de markt te brengen.

gebruikers die zich aanmelden. Dit omvat bijvoorbeeld het verbeteren van toekomstige beloningsselectie en beleidswijzigingen van het LEGO Insiders programma. We doen dit om de gezondheid van het LEGO Insiders-programma/de BrickLink-diensten te kunnen beoordelen en optimaliseren en om het programma te beheren, ontwikkelen en op de markt te brengen. Om u relevante marketing te bieden op basis van uw interesses en voorkeuren, zowel wanneer u contact met ons hebt via onze eigen LEGO-merkkanalen als via kanalen van derden (bijv. sociale media, zoeksites, Marketplace).

Potentiële nieuwe klanten vinden/werven die lijken op onze huidige klanten ('look-alike') of ervoor zorgen dat onze huidige klanten niet worden benaderd met irrelevante marketingboodschappen ('suppression'). Uitvoering van een overeenkomst, art. 6(1)(b) AVG, namelijk onze overeenkomst met u over uw LEGO Insiders-account.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is om u relevante informatie te verstrekken wanneer u onze platforms gebruikt.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover deze toestemming is gegeven).

Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het genereren van statistieken en inzichten op basis van geaggregeerde Data.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om uw data te gebruiken om de kenmerken en voorkeuren van onze bestaande klanten beter te begrijpen en die informatie te gebruiken om nieuwe klanten te vinden die op u lijken.

Ons gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, om inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze marketing buiten onze eigen kanalen (bijvoorbeeld via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen).

Jouw toestemming, artikel 6(1)(a), AVG, om ons in staat te stellen je gegevens te delen met derden om ons tot jou te richten met relevante marketinginhoud buiten onze eigen kanalen (remarketing of ‘suppression’) of anderen zoals jij te vinden die wij dergelijke marketinginhoud kunnen aanbieden (‘look-alike’), bijv. via sociale media, zoekmachines of marktplaatsen.

LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account gepersonaliseerde ervaring en marketing Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Gebruik uw LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account terwijl u ons toestemming hebt gegeven om u relevante inhoud en ervaringen te bieden. Transactiegegevens, trackinggegevens en transactiegegevens als u uw LEGO Insiders-lidmaatschap/ LEGO ® account hebt gebruikt in verband met aankopen, waaronder informatie over welke webpagina's u bekijkt op LEGO.com en op welke producten u klikt wanneer u bent ingelogd op uw LEGO ® Insiders-account/ LEGO ® account.

account hebt gebruikt in verband met aankopen, waaronder informatie over welke webpagina's u bekijkt op LEGO.com en op welke producten u klikt wanneer u bent ingelogd op uw Insiders-account/ account. Informatie over welke e-mails of andere marketingberichten u opent en aanklikt.

Informatie die wordt verzameld met behulp van cookies (voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies), waaronder technische gegevens, trackinggegevens en gebruiksgegevens.

Informatie over aan welke wedstrijden of sweepstakes u deelneemt.

Informatie over welke producten je hebt geregistreerd in je LEGO Insiders-account. Zodat we automatisch onze marketing en jouw ervaringen kunnen afstemmen op jou en jouw persoonlijke interesses door je voorkeuren te voorspellen op basis van je persoonlijke informatie, inclusief informatie met betrekking tot saldi van Insiders punten, inwisselgeschiedenis van LEGO Insiders punten, LEGO Insiders ledenactiviteit, aankoopgeschiedenis, productvoorkeuren, cookiegegevens over online browsen (indien afzonderlijk toestemming gegeven), jouw locatiegegevens en alle andere informatie die is gekoppeld aan je LEGO Insiders account. Uw toestemming, artikel 6(1)(a), AVG, in verband met geavanceerde analyses. Je kunt je toestemming geven door je aan te melden bij het aanmaken van een LEGO Insiders-account of door je aan te melden op je LEGO Insiders-accountpagina.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met personalisatie op LEGO.com.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met ons gebruik van cookies (voor zover deze toestemming is gegeven).

Wedstrijden, sweepstakes, marketing en andere promoties Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Deelnemen aan een wedstrijd of loterij of communicatie van ons ontvangen over wedstrijden, loterijen, Campagnes of promoties. Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Socialemediagegevens Om wedstrijden en loterijen te organiseren.

Om statistieken en inzichten te genereren op basis van geaggregeerde Data, zodat we de gezondheid van ons bedrijf en van onze Campagnes en promoties kunnen vaststellen.

Om contact met u op te nemen als u een prijs wint.

Voldoe aan de wettelijke vereisten. Uitvoering van een overeenkomst, art. 6(1)(b) AVG, namelijk onze overeenkomst met u over de voorwaarden van de wedstrijd of loterij.

Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het genereren van statistieken en inzichten op basis van geaggregeerde Data en in verband met het contact met u opnemen als u een prijs wint.

Wettelijke verplichting, artikel 6(1)(c), AVG.

De sociale netwerken van de LEGO Groep Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Communiceer met de sociale netwerken van de LEGO Groep (zoals de LEGO ® Play-app, LEGO ® Insiders Club, LEGO ® Insiders-community, LEGO ® Ideas en BrickLink ® -functies zoals het BrickLink Studio-programma, de BrickLink Designer Program Series en de BrickLink- en BrickLink Studio-discussieforums). Informatie die je beschikbaar hebt gesteld, waaronder opmerkingen, afbeeldingen, ontwerpen, reacties, het delen van onze berichten op sociale media accounts of andere door gebruikers gegenereerde inhoud voor BrickLink gebruikers: Beoordelingen en feedbackgegevens

Forumgegevens

Technische gegevens

Trackinggegevens

Gebruiksgegevens

Socialemediagegevens Om uw vragen te beantwoorden.

Het modereren van inhoud en het detecteren van ongepast gedrag in overeenstemming met de vereisten van de Digital Services Act, inclusief inhoudsmoderatie op de BrickLink-communityforums.

Om discussies en interacties binnen de gemeenschap te vergemakkelijken.

Verslag uitbrengen over en analyse maken van de betrokkenheid van gebruikers op het platform.

Om u de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op welke nieuwe producten we lanceren.

Om u in staat te stellen informatie te delen met andere gebruikers. Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het beantwoorden van uw vragen en het rapporteren en analyseren van gebruikersbetrokkenheid.

Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c), AVG, in verband met inhoudsmoderatie en leeftijdsverificatievereisten onder toepasselijke wetgeving, waaronder de Digital Services Act.

Uitvoering van een overeenkomst, art. 6(1)(b) AVG, namelijk onze overeenkomst met u met betrekking tot het BrickLink-communityforum en de Marketplace.

Uitvoering van een overeenkomst, art. 6(1)(b) AVG, namelijk onze overeenkomst met u over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met geavanceerde analyses en inhoud die u op onze sociale netwerken plaatst.

Sociale netwerken van derden Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Interactie met sociale netwerkfuncties van derden, zoals 'Vind ik leuk'-functies.*



Interactie met ons of feedback geven met betrekking tot ons merk op socialemediaplatforms. Bijvoorbeeld wanneer u reageert op onze posts op sociale media of anderszins feedback geeft over LEGO ® -producten/activiteiten op andere openbare pagina's of posts. Socialemediadata, inclusief het delen van berichten op onze socialemedia-accounts of andere door gebruikers gegenereerde inhoud.

Analytische prestatiegegevens voor posts op sociale media en digitale advertenties.

Socialemediagegevens

Profielgegevens

Beoordelingen en feedbackgegevens Verslag uitbrengen over en analyseren van de betrokkenheid van gebruikers bij de inhoud die op het platform of de platforms wordt geplaatst.

Om u de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op welke nieuwe producten we lanceren.

Om berichten die we via sociale mediaplatforms ontvangen te kunnen verzamelen in een centraal systeem, zodat we efficiënter kunnen reageren op individuen in overeenstemming met ons merkimago en onze waarden.

Inzicht verkrijgen om de perceptie van ons merk te begrijpen en de demografische gegevens te achterhalen van personen die op sociale mediaplatforms interactie hebben met ons merk en feedback geven. Gerechtvaardigd belang, artikel 6(1)(f), AVG, in verband met het analyseren en rapporteren van gebruikersbetrokkenheid en post-performance. *De sociale mediaplatforms kunnen persoonlijke informatie die is verzameld via het sociale netwerkaccount van de LEGO Groep op hun platform gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals beschreven in hun eigen privacybeleid. Gerechtvaardigd belang, artikel 6(1)(f), AVG, waar nodig om inzicht te krijgen in de perceptie van ons merk en personen die interactie hebben met en feedback geven over ons merk, en om efficiëntere klantenondersteuning te bieden in overeenstemming met ons merkimago en onze waarden.

Live-streaming evenementen (in de winkel en online) Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Neem direct deel aan of word op incidentele wijze vastgelegd in het publiek of op de achtergrond van een livestreaming-evenement.*



*De gebieden zullen duidelijk worden gemarkeerd en we zullen toestemming vragen aan de mensen die er direct bij betrokken zijn. Live video streamen van het evenement, inclusief mensen in het opgenomen gebied. Identiteitsgegevens Contactgegevens Trackinggegevens Socialemediagegevens Om livestream evenementen te kunnen organiseren om met consumenten in contact te komen.

Consumenten de mogelijkheid bieden om tijdens een livestream met ons te chatten via de live chat.

Om de identiteit van de verkoper te verifiëren en fraude op de marktplaats te voorkomen. Met uw toestemming, art. 6(1)(a), AVG, in verband met uw directe deelname aan dergelijke livestreaming-evenementen.

Gerechtvaardigde belangen, art. 6, lid 1, onder f), AVG, in verband met personen die incidenteel worden vastgelegd in het publiek of op de achtergrond van een livestreaming-evenement.

Videobewaking en het verzamelen van beelden (in winkels en andere relevante locaties van de LEGO Groep) Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Bezoek onze LEGO ® Stores of een andere openbaar toegankelijke faciliteit van de LEGO Group. Bezoek LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers. Videobeelden van ons bedrijfspand. Afbeeldings- of identiteitsgegevens Bovendien, wanneer u LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers bezoekt: Beelden van bodycam Details van voertuigregistratienummers Biometrische data (gezichtsherkenningstechnologie) Het voorkomen en documenteren van strafbare feiten, waaronder inbraak, beroving, diefstal, mishandeling of fraude, en het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van werknemers.

Het analyseren van bezoekersaantallen, winkelindeling en dienstenaanbod in de winkel om de best mogelijke winkelervaring te bieden.

Om de juiste persoon op foto's van ritten te identificeren. Gerechtvaardigde belangen, art. 6(1)(f) AVG, in verband met het voorkomen van overtredingen van de wet of misdrijven op LEGO ® -locaties.

-locaties. Wanneer we biometrische gegevens gebruiken, baseren we ons op artikel 9, lid 2, onder f), van de AVG, d.w.z. dat de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Onze Mozaïekmaker of onze Minifiguurfabriek gebruiken Videobeelden van ons pand

Afbeeldings- of identiteitsgegevens Om de Mozaïekmaker of de Minifigure Factory in staat te stellen de door de consument gevraagde afbeelding of het gevraagde label te maken. Uitvoering van een overeenkomst, artikel 6(1)(b), AVG, om de uitvoering van de dienst mogelijk te maken die specifiek door de consument wordt gevraagd. U maakt gebruik van de parkeerfaciliteiten bij LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers. Details van voertuigregistratienummers

Automatische kentekenherkenning (ANPR), waaronder: Sommige van onze LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers beschikken over automatische kentekenherkenning om de toegang tot onze parkeerfaciliteiten te controleren. Gerechtvaardigde belangen, art. 6(1)(f), AVG, in verband met het beheer van auto-ingangen bij LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers. Maak gebruik van onze attracties in LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers. Afbeelding Sommige attracties bieden tijdens uw bezoek fotografiediensten aan die u kunt aanschaffen. Gerechtvaardigde belangen, art. 6, lid 1, onder f), AVG, bij het promoten en op de markt brengen van ons merk. Gasten hebben de mogelijkheid om bij bepaalde attracties hun eigen foto's te kopen. Er zijn mededelingen aangebracht op plaatsen waar fotografiediensten worden aangeboden.

Zakenpartners en commerciële relaties Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Ga een zakelijke relatie met ons aan als bedrijf of als Privé. Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Transactiegegevens

Profielgegevens

Andere persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

Verificatiegegevens verkoper Om de commerciële relatie met u of uw bedrijf te kunnen beheren.

Om onze verplichtingen in de commerciële relatie na te komen. Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, in verband met onze wederzijdse contractuele relatie.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het beheren van onze relatie met u of uw bedrijf. De keuze om als verkoper deel te nemen aan onze online Marketplace op BrickLink ® . Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Transactiegegevens

Profielgegevens

Andere persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt

Verificatiegegevens verkoper Het uitvoeren van geautomatiseerde risicobeoordelingen voor transacties op de marktplaats. Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, in verband met onze wederzijdse contractuele relatie.

Gerechtvaadigd belang, artikel 6(1)(f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van fraude, het waarborgen van de veiligheid van het platform en het uitvoeren van risicobeoordelingen voor transacties op de marktplaats.

Wettelijke verplichting, art. 6(1)(c) AVG, met betrekking tot onze naleving van wetgeving inzake bijvoorbeeld geschillenbeslechting en fraudepreventie.

Onderzoek Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Neem deel aan onderzoeksenquêtes, focusgroepen of ander onderzoek. Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Foto's of video's (als het onderzoek persoonlijk wordt uitgevoerd)

Beoordelings- en feedbackgegevens

Andere persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt Om onze bestaande producten en diensten te verbeteren.

Het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe producten en diensten. Uitvoering van een overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, met betrekking tot de vrijgave van deelnemers aan marktonderzoek.

Toestemming, art. 6(1)(a), AVG, voor elk gebruik van antwoorden op enquêtes die door de deelnemer zijn verstrekt in gepersonaliseerde direct marketing die specifiek op de deelnemer is gericht.

Gerechtvaardigd belang, art. 6(1)(f) AVG, voor het gebruik van de verzamelde data en inzichten op geaggregeerd niveau om nieuwe of bestaande producten en diensten te ontwikkelen en/of te verbeteren.

Interactie met LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers Wat je doet Wat wij verzamelen Waarom wij het verzamelen Wettelijke basis indien woonachtig in de EU/EER Bezoek LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers en LEGOLAND Discovery Centers. Boek VIP-arrangementen Identiteitsgegevens

Contactgegevens

Andere persoonlijke data die u ons verstrekt (waaronder details over speciale gelegenheden, dieetwensen, toegankelijkheidsbehoeften en speciale verzoeken). Om tegemoet te komen aan speciale gelegenheden, dieetwensen, toegankelijkheidsbehoeften en speciale verzoeken. Uitvoering van de overeenkomst, art. 6, lid 1, onder b), AVG, met betrekking tot het leveren van de door u aangeschafte diensten.

Toestemming, art. 6(1)(a) AVG en art. 9(2)(a) AVG met betrekking tot de verwerking van alle bijzondere categorieën gegevens die u mogelijk met ons wilt delen.

We bewaren je persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld, bijvoorbeeld als wettelijke, regelgevende, belastingrechtelijke, boekhoudkundige en rapportagevereisten ons daartoe verplichten. Wij kunnen je persoonsgegevens langer bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans is op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met jou. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, evenals met de toepasselijke wettelijke, reglementaire, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten. Gebruik van AI-gereedschappen We gebruiken AI-gereedschappen voor zakelijke efficiëntie en analytische doeleinden. AI wordt gebruikt: Om e-mails/content die u aan LEGO hebt verstrekt te analyseren, bijvoorbeeld om suggesties te doen voor antwoorden die wij aan gasten geven en om te helpen bij het intern beheren van de content, bijvoorbeeld door een samenvatting van een e-mail te geven. Indien gebruikt, zijn alle reacties zichtbaar voor LEGO voordat ze worden gepubliceerd en worden persoonsgegevens alleen gebruikt in overeenstemming met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of verwerkt in overeenstemming met deze verklaring.

Om uw ondersteuningsverzoeken via het eerste contact met een ondersteuningschatbot te leiden – we zullen u informeren wanneer u met een chatbot in contact komt voordat de communicatie begint.

Door onze gescreende toeleveringsketen in hun product- en dienstenaanbod.

Om inzicht te krijgen in uw persoonlijke voorkeuren, kunnen we AI-analysetools gebruiken om de effectiviteit van advertenties te analyseren.

Voor het analyseren en verwerken van data om de efficiëntie binnen processen te verbeteren.

Data analyseren met betrekking tot bedrijfsprestaties en strategische initiatieven.

Om processen binnen onze attracties te automatiseren en zo de bezoekerservaring te verbeteren (maar alleen met betrekking tot LEGO ® Discovery Centers en LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers en LEGOLAND Discovery Centers). Om u een chatbot aan te bieden als onderdeel van onze klantenservice. #### Gebruik van interne AI-gereedschappen voor samenvatting

We gebruiken interne kunstmatige intelligentie (AI)-gereedschappen om onze medewerkers van de klantenservice te helpen bij het samenvatten van klantinteracties via telefoon of Chat. Wanneer we gesprekken of chats opnemen, doen deze gereedschappen dat niet in realtime, maar pas nadat een gesprek of chat is beëindigd. De opname van het telefoongesprek of de chatberichten kunnen dan in de AI-tool worden ingevoerd om een samenvatting te maken. De AI-tool wordt alleen gebruikt voor samenvatting en analyse met als doel onze servicekwaliteit te verbeteren, prestaties te monitoren en naleving van onze normen te ondersteunen. De AI-tool neemt geen geautomatiseerde beslissingen met juridische of vergelijkbare belangrijke gevolgen; alle beslissingen worden genomen door onze menselijke adviseurs.

Voor telefoongesprekken geven we aan het begin van elk gesprek een mondelinge mededeling dat het gesprek kan worden opgenomen en getranscribeerd met behulp van AI. U kunt toestemming geven door op 1 te drukken of u kunt zich afmelden door op 2 te drukken of aan de lijn te blijven. Voor chatinteracties wordt aan het begin van de sessie een melding weergegeven waarin u wordt geïnformeerd dat het gesprek kan worden opgenomen en getranscribeerd met behulp van AI; door de chat te blijven gebruiken, stemt u in met deze verwerking. Met wie deelt de LEGO Groep persoonsgegevens? Gegevens delen met bedrijven van de LEGO Groep Onze dochtermaatschappijen (de andere bedrijven in de LEGO Groep) hebben soms toegang tot jouw gegevens nodig om namens ons of hen diensten aan jou te kunnen leveren. Zij hebben jouw persoonsgegevens nodig zodat wij of zij de in de bovenstaande tabel vermelde activiteiten kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld: De door jou aangevraagde producten en diensten leveren

Contact met jou kunnen opnemen over jouw account of transacties

Informatie kunnen sturen over onze websites, applicaties en beleidsregels;

Directe marketing berichten sturen

Productcatalogi en ander gedrukt marketingmateriaal te sturen

Gegevens verwerken die de dochteronderneming namens ons contractueel moet verwerken, bijv. een door jou geplaatste aankoop uitvoeren, de activiteit op jouw LEGO ® account of jouw LEGO Insiders account beheren en/of je voorkeuren in ons voorkeurencentrum op LEGO.com of in onze cookie-instellingen beheren.

account of jouw LEGO Insiders account beheren en/of je voorkeuren in ons voorkeurencentrum op LEGO.com of in onze cookie-instellingen beheren. Intern onderzoek, analyse en rapportage

Activiteiten die in strijd zijn met ons beleid of de wet kunnen vaststellen, beoordelen en stopzetten. Overdrachten aan bedrijven van de LEGO Groep buiten het Europees Economische Gebied zijn gebaseerd op bindende bedrijfsregels. Gegevens delen met andere bedrijven Raadpleeg hieronder onze categorielijst van vertrouwde derde partijen waarmee we uw gegevens kunnen delen. Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden/leveranciers in de volgende categorieën: IT-dienstverleners. Wij gebruiken een reeks vertrouwde partners over de hele wereld om ons van IT-diensten en systeemadministratiediensten te voorzien waaronder marktplaatsplatformleveranciers - zowel met betrekking tot onze klant- en partnergerichte activiteiten als onze interne IT- en administratiesystemen.

Wij gebruiken een reeks vertrouwde partners over de hele wereld om ons van IT-diensten en systeemadministratiediensten te voorzien waaronder marktplaatsplatformleveranciers - zowel met betrekking tot onze klant- en partnergerichte activiteiten als onze interne IT- en administratiesystemen. Globale betalingsproviders en verwerkingspartners. Deze helpen ons om een veilig en efficiënt betalingsproces te garanderen, zowel online, in onze winkels als bij facturering of geldoverdrachten en marktplaatstransacties.

Deze helpen ons om een veilig en efficiënt betalingsproces te garanderen, zowel online, in onze winkels als bij facturering of geldoverdrachten en marktplaatstransacties. Cloudopslagpartners. Wij bewaren onze en jouw gegevens in beveiligde gegevenscentra.

Wij bewaren onze en jouw gegevens in beveiligde gegevenscentra. CDN leveranciers. We gebruiken een Content Delivery Network (CDN) om de prestaties en veiligheid van onze website te optimaliseren. Een CDN helpt inhoud efficiënt te distribueren door servers te gebruiken die zich op verschillende geografische locaties bevinden. Dit betekent dat wanneer je onze website bezoekt, sommige van jouw gegevens (zoals IP-adres en browserinformatie) door onze CDN-provider kunnen worden verwerkt om een snelle en betrouwbare levering van onze inhoud te garanderen.

We gebruiken een Content Delivery Network (CDN) om de prestaties en veiligheid van onze website te optimaliseren. Een CDN helpt inhoud efficiënt te distribueren door servers te gebruiken die zich op verschillende geografische locaties bevinden. Dit betekent dat wanneer je onze website bezoekt, sommige van jouw gegevens (zoals IP-adres en browserinformatie) door onze CDN-provider kunnen worden verwerkt om een snelle en betrouwbare levering van onze inhoud te garanderen. Partners en agentschappen voor fraudepreventie en detectie. Zij werken samen met de LEGO Groep om fraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de LEGO Groep, én om fraude op marktplaatsen te signaleren en tegen te gaan.

Zij werken samen met de LEGO Groep om fraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt van de LEGO Groep, én om fraude op marktplaatsen te signaleren en tegen te gaan. Partners voor opslag, verpakking, transport en aflevering. Deze helpen ons onze producten aan onze klanten en zakenpartners te bezorgen.

Deze helpen ons onze producten aan onze klanten en zakenpartners te bezorgen. Partners voor catalogusdrukwerk, bezorging en postbedrijven. Deze helpen ons ervoor te zorgen dat catalogi, tijdschriften of ander gedrukt marketingmateriaal jouw kant op komen.

Deze helpen ons ervoor te zorgen dat catalogi, tijdschriften of ander gedrukt marketingmateriaal jouw kant op komen. Gegevensmakelaars en partners voor gegevensaggregatie. Deze helpen ons potentieel nieuwe kopers te bereiken met catalogi, tijdschriften en overige gedrukte of online marketing en reclame. Zij helpen ons eveneens te voorkomen dat je bijvoorbeeld meer dan één LEGO ® catalogus ontvangt.

Deze helpen ons potentieel nieuwe kopers te bereiken met catalogi, tijdschriften en overige gedrukte of online marketing en reclame. Zij helpen ons eveneens te voorkomen dat je bijvoorbeeld meer dan één catalogus ontvangt. Marketing- en reclamepartners. Zij helpen ons om doelgerichte advertenties, promoties, winacties, wedstrijden en campagnes te bieden, zowel wanneer je met de LEGO Groep communiceert op onze online platforms, op sociale media, in de winkel of elders. Zij helpen ons ook nieuwe, potentiële klanten te vinden om marketingberichten aan te versturen (ook wel ‘look-alike’ genoemd) of zij helpen ons ervoor te zorgen dat we geen marketingbericht versturen aan klanten die niet geïnteresseerd zijn in het product of de dienst in kwestie (ook wel ‘suppression’ genoemd).

Zij helpen ons om doelgerichte advertenties, promoties, winacties, wedstrijden en campagnes te bieden, zowel wanneer je met de LEGO Groep communiceert op onze online platforms, op sociale media, in de winkel of elders. Zij helpen ons ook nieuwe, potentiële klanten te vinden om marketingberichten aan te versturen (ook wel ‘look-alike’ genoemd) of zij helpen ons ervoor te zorgen dat we geen marketingbericht versturen aan klanten die niet geïnteresseerd zijn in het product of de dienst in kwestie (ook wel ‘suppression’ genoemd). B2B-partners, waaronder Merlin Entertainments en LEGO ® Certified Stores-partners. Ze helpen ons om promoties, sweepstakes, wedstrijden en campagnes te organiseren, waaronder het LEGO ® Insiders-loyaliteitsprogramma of de LEGO Family Club, en helpen ons om op maat gemaakte advertenties en inzichten over shoppers te bieden.

Ze helpen ons om promoties, sweepstakes, wedstrijden en campagnes te organiseren, waaronder het Insiders-loyaliteitsprogramma of de LEGO Family Club, en helpen ons om op maat gemaakte advertenties en inzichten over shoppers te bieden. Socialemediapartners en online zoekplatforms. Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen jou in staat om te communiceren met de LEGO Groep op de platforms waar je je bevindt, en stellen ons in staat om op maat gemaakte marketing van onze producten te bieden en ons een breder inzicht te geven in de manier waarop onze shoppers en consumenten met ons omgaan via deze platforms en partners, onze merkperceptie en het type mensen dat interactie heeft met en feedback geeft over ons merk op socialemediaplatforms.

Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen jou in staat om te communiceren met de LEGO Groep op de platforms waar je je bevindt, en stellen ons in staat om op maat gemaakte marketing van onze producten te bieden en ons een breder inzicht te geven in de manier waarop onze shoppers en consumenten met ons omgaan via deze platforms en partners, onze merkperceptie en het type mensen dat interactie heeft met en feedback geeft over ons merk op socialemediaplatforms. Externe leveranciers die ons helpen om klantenondersteuning te bieden en inzichten te krijgen. Zij helpen ons om socialemediagegevens te verkrijgen van socialemediaplatforms, onze merkperceptie te begrijpen, inzichten te creëren over personen die met ons communiceren en feedback geven over ons merk op socialemediaplatforms, en helpen ons om efficiëntere klantenondersteuning te bieden.

Zij helpen ons om socialemediagegevens te verkrijgen van socialemediaplatforms, onze merkperceptie te begrijpen, inzichten te creëren over personen die met ons communiceren en feedback geven over ons merk op socialemediaplatforms, en helpen ons om efficiëntere klantenondersteuning te bieden. Leveranciers van enquêtes, vragenlijsten en productrecensies. Deze helpen ons om uw belangrijke feedback over uw LEGO ® -ervaring te krijgen.

Deze helpen ons om uw belangrijke feedback over uw -ervaring te krijgen. Belasting- en douaneautoriteiten, regelgevende instanties en andere autoriteiten over de hele wereld. Deze vereisen dat in bepaalde omstandigheden verwerkingsactiviteiten worden gemeld.

Deze vereisen dat in bepaalde omstandigheden verwerkingsactiviteiten worden gemeld. Professionele adviseurs. Inclusief advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars wereldwijd. Deze bieden advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten aan de LEGO Groep, waaronder partners op het gebied van antiwitwasbeleid en know-your-customer-verificatie. We delen gegevens met deze partners om antiwitwas- en know-your-customer-controles uit te voeren voor alle verkopers op BrickLink ® om naleving van financiële regelgeving te waarborgen en frauduleuze activiteiten te voorkomen.

Deze bieden advies-, bank-, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten aan de LEGO Groep, waaronder partners op het gebied van antiwitwasbeleid en know-your-customer-verificatie. We delen gegevens met deze partners om antiwitwas- en know-your-customer-controles uit te voeren voor alle verkopers op BrickLink om naleving van financiële regelgeving te waarborgen en frauduleuze activiteiten te voorkomen. Partners van gamingplatforms. Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen je in staat om te communiceren met de LEGO Groep en om je LEGO ® account te linken aan het account van het gamingplatform waar deze functionaliteit beschikbaar is.

Deze helpen ons om aanwezig te zijn, stellen je in staat om te communiceren met de LEGO Groep en om je account te linken aan het account van het gamingplatform waar deze functionaliteit beschikbaar is. Online marktplaatspartners . Inclusief BrickLink ® -verkopers en -kopers van derden, betalingsverwerkers, geschillenbeslechtingsdiensten, moderators van communityforums en verkopersverificatiediensten. Deze helpen ons bij het beheer van de BrickLink ® -Marketplace en -diensten, het faciliteren van transacties tussen kopers en verkopers, het verifiëren van de identiteit van verkopers door middel van documentcontrole, het oplossen van transactiegeschillen en het handhaven van veilige gemeenschapsruimtes.

. Inclusief BrickLink -verkopers en -kopers van derden, betalingsverwerkers, geschillenbeslechtingsdiensten, moderators van communityforums en verkopersverificatiediensten. Deze helpen ons bij het beheer van de BrickLink -Marketplace en -diensten, het faciliteren van transacties tussen kopers en verkopers, het verifiëren van de identiteit van verkopers door middel van documentcontrole, het oplossen van transactiegeschillen en het handhaven van veilige gemeenschapsruimtes. Kopers en verkopers op de BrickLink ® -Marketplace. Wij delen uw data met verkopers voor het uitvoeren van bestellingen, en op dezelfde manier kunnen kopers de contactgegevens van verkopers zien.

Wij delen uw data met verkopers voor het uitvoeren van bestellingen, en op dezelfde manier kunnen kopers de contactgegevens van verkopers zien. Forumgebruikers. Als u deelneemt aan BrickLink ® -forums, is alle informatie die u plaatst beschikbaar voor alle forumgebruikers, inclusief openbare gebruikers die niet zijn ingelogd. Fotografiedienstverlener. - Wanneer u in een van onze attracties rijdt, maken we gebruik van een betrouwbare fotografiedienstverlener om foto's van uw ervaring te maken. Andere toepassingen en openbaarmakingen Wij gebruiken persoonsgegevens en maken deze openbaar als wij van mening zijn dat dit nodig of gepast is: (a) om aan de geldende wetgeving te voldoen (waaronder mogelijk wetten buiten het land waar je woont); (b) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties (inclusief autoriteiten buiten het land waar je woont); (c) om samen te werken met wetshandhavingsinstanties; (d) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en die van onze handelspartners, jou of anderen te beschermen. Daarnaast zullen wij persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen aan een derde partij in geval van een mogelijke of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture of overdracht. Overdracht naar derde landen De LEGO Groep is wereldwijd actief en kan persoonsgegevens overdragen naar een locatie buiten het land waar je verblijft of waar diensten aan jou worden geleverd.

De LEGO Groep slaat alle persoonsgegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte ('EER') op.

Indien nodig (bijvoorbeeld om u diensten te verlenen) kunnen persoonsgegevens worden overgedragen naar (of toegankelijk zijn vanuit) locaties zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada, Japan, Maleisië, Mexico, Singapore, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Hongkong. Ongeacht de locatie waarnaar jouw persoonsgegevens worden overgedragen, zorgen we voor dezelfde mate van bescherming van je persoonsgegevens, waar deze ook worden verwerkt, door passende contractuele, technische en/of organisatorische waarborgen te implementeren.

Als we je persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen we zorgen voor een vergelijkbaar niveau van bescherming van je persoonsgegevens door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is; De Europese Commissie heeft besloten dat er in het betreffende land een passend beschermingsniveau is; of

Er zijn bindende bedrijfsvoorschriften (BCR) van kracht (voor overdrachten tussen bedrijven); of

Standaardcontractbepalingen (‘EU-modelclausules’) worden gebruikt; of

Er zijn uitzonderingen in speciale situaties van toepassing, zoals het nakomen van een contract met jou of je toestemming voor de specifieke overdracht.

SECTIE 3: COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN ('COOKIES') Cookies zijn kleine databestanden die door je browser op je computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd. Een cookie bevat zelf geen gegevens en verzamelt deze ook niet. Maar als het door een server wordt gelezen (via een web browser), kan het zorgen dat die website een betere service kan leveren – door bijvoorbeeld eerdere transacties of andere details te ‘onthouden’.

Voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren, leest u ons volledige [Cookiebeleid][7] en [Cookieverklaring][8], of klik op uw cookie-instellingen op LEGO.com of in het digitale spel of de app (indien van toepassing).

SECTIE 4: INFORMATIE VOOR OUDERS Informatie voor ouders: hoe de LEGO Groep omgaat met de persoonsgegevens van kinderen Kinderen online veilig houden We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen online veilig zijn en hebben extra privacyprocedures geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat we onze jongere fans veilig houden wanneer ze onze online kanalen gebruiken. Sommige functies hebben zelfs leeftijdsbeperkingen om te voorkomen dat kinderen deze functies onbedoeld gebruiken. We hebben ook redelijke voorzorgsmaatregelen ingesteld om er zeker van te zijn dat we de persoonsgegevens van kinderen die deze functies mogelijk zonder de nodige ouderlijke toestemming gebruiken, niet bewust verzamelen, bewaren, gebruiken of verwerken. We hebben ons aangesloten bij een programma voor de digitale veiligheid van kinderen, waardoor ons bedrijf jaarlijks wordt gecontroleerd om na te gaan of we de regels inzake de online interactie met kinderen hebben opgevolgd. Als het gaat om persoonsgegevens, vragen we toestemming van de ouders voor iedereen jonger dan 16 jaar (of oud, in rechtsgebieden waar de lokale wetgeving dit vereist). Voor BrickLink® moeten gebruikers 18 jaar (of ouder, in rechtsgebieden waar de lokale wetgeving dit vereist) zijn om zich als koper of verkoper te registreren. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan [contact met ons op].9. Wanneer wij persoonsgegevens van kinderen verwerken, nemen we extra maatregelen om hun privacy te beschermen, waaronder: Ervoor zorgen dat wij ouders meedelen welke persoonsgegevens van hun kind we verzamelen, opslaan, gebruiken en verwerken en uitleggen of wij deze gegevens delen;

De wettelijke vereisten naleven door ouderlijke toestemming te vragen voor de verzameling, het gebruik en de verwerking van de gegevens van een kind en door toestemming te vragen om hun kind informatie over onze producten en diensten toe te sturen;

Beperken hoe wij persoonsgegevens van kinderen verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken, zodat alleen die gegevens worden verzameld die redelijkerwijs nodig zijn voor de deelname van het kind aan een onlineactiviteit;

Ouders toegang geven, of de mogelijkheid geven om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die wij van hun kind hebben verzameld. Ouders kunnen tevens verzoeken tot wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van hun kind. Gegevens van kinderen verzamelen en gebruiken Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn bedoeld voor gezinnen en gebruikers van alle leeftijden; andere delen zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik door kinderen. Telkens wanneer wij persoonsgegevens van een kind verzamelen, bewaren we deze gegevens alleen zolang nodig is om een dienst te kunnen leveren of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren. Hoewel kinderen zelf kunnen kiezen of ze gegevens over zichzelf aan ons verstrekken, zijn er functies op onze websites die zonder deze gegevens niet werken. Indien er persoonsgegevens nodig zijn voor een goede werking van de functie, vragen wij alleen naar de gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor deelname aan de activiteit. Hier zijn enkele voorbeelden van momenten waarop we gegevens van kinderen verzamelen: Wanneer kinderen zich online registreren. Kinderen kunnen zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan diensten waaronder inhoud, spellen en wedstrijden. Tijdens de registratie kunnen wij een kind vragen de naam van zijn ouder(s) of voogd(en), zijn e-mailadres, voornaam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens voor beveiligings- en meldingsredenen. Wij raden kinderen sterk aan om een gebruikersnaam te creëren die persoonlijke informatie uitsluit.

Kinderen kunnen zich op onze website registreren om toegang te krijgen tot een verscheidenheid aan diensten waaronder inhoud, spellen en wedstrijden. Tijdens de registratie kunnen wij een kind vragen de naam van zijn ouder(s) of voogd(en), zijn e-mailadres, voornaam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens voor beveiligings- en meldingsredenen. Wij raden kinderen sterk aan om een gebruikersnaam te creëren die persoonlijke informatie uitsluit. Wanneer kinderen inhoud delen die zij zelf hebben gecreëerd. Sommige van onze websites laten kinderen toe om zelf inhoud te creëren of te gebruiken. Aangezien slechts sommige van deze functies persoonsgegevens van het kind vereisen, is niet voor alle activiteiten toestemming van een ouder of voogd nodig. Wanneer een activiteit een kind in staat zou kunnen stellen om persoonlijke informatie te delen, vragen wij de ouder of voogd om 'verifieerbare ouderlijke toestemming' (wat een hoger niveau van ouderlijke toestemming is) te geven. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder andere: verhalen, vrije tekstvelden, tekeningen waarmee tekst of handgeschreven informatie kan worden ingevoerd, foto's van het kind, geluidsfragmenten, filmbestanden of welk type inhoud dan ook of andere blijvende identificatiemiddelen waarmee het kind op de een of andere manier duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Sommige van onze websites laten kinderen toe om zelf inhoud te creëren of te gebruiken. Aangezien slechts sommige van deze functies persoonsgegevens van het kind vereisen, is niet voor alle activiteiten toestemming van een ouder of voogd nodig. Wanneer een activiteit een kind in staat zou kunnen stellen om persoonlijke informatie te delen, vragen wij de ouder of voogd om 'verifieerbare ouderlijke toestemming' (wat een hoger niveau van ouderlijke toestemming is) te geven. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn onder andere: verhalen, vrije tekstvelden, tekeningen waarmee tekst of handgeschreven informatie kan worden ingevoerd, foto's van het kind, geluidsfragmenten, filmbestanden of welk type inhoud dan ook of andere blijvende identificatiemiddelen waarmee het kind op de een of andere manier duidelijk kan worden geïdentificeerd. Wanneer kinderen deelnemen aan wedstrijden en winacties. Als een kind mee wil doen aan een wedstrijd, vragen wij naar de persoonsgegevens die wij voor deelname van een kind nodig hebben. Wij vragen meestal alleen de voornaam van het kind (zodat we het verschil kunnen zien tussen kinderen uit hetzelfde gezin) en het e-mailadres van een ouder of voogd (zodat wij voldoen aan de wettelijke vereisten om de verantwoordelijke volwassene op de hoogte te stellen). Wij nemen alleen contact op met de ouder als het kind de winnaar is van de wedstrijd of winactie om erachter te komen waar wij de prijs naartoe kunnen sturen. Als de wedstrijd vereist dat een kind inhoud creëert om te kunnen deelnemen, kunnen wij op voorhand ouderlijke toestemming vragen via e-mail om te verzekeren dat wij voldoen aan de privacyvereisten voor inhoud die kinderen zelf hebben gecreëerd (zie de bovenstaande informatie over het creëren van inhoud door kinderen). Zonder toestemming kunnen kinderen niet deelnemen aan onze wedstrijden.

Als een kind mee wil doen aan een wedstrijd, vragen wij naar de persoonsgegevens die wij voor deelname van een kind nodig hebben. Wij vragen meestal alleen de voornaam van het kind (zodat we het verschil kunnen zien tussen kinderen uit hetzelfde gezin) en het e-mailadres van een ouder of voogd (zodat wij voldoen aan de wettelijke vereisten om de verantwoordelijke volwassene op de hoogte te stellen). Wij nemen alleen contact op met de ouder als het kind de winnaar is van de wedstrijd of winactie om erachter te komen waar wij de prijs naartoe kunnen sturen. Als de wedstrijd vereist dat een kind inhoud creëert om te kunnen deelnemen, kunnen wij op voorhand ouderlijke toestemming vragen via e-mail om te verzekeren dat wij voldoen aan de privacyvereisten voor inhoud die kinderen zelf hebben gecreëerd (zie de bovenstaande informatie over het creëren van inhoud door kinderen). Zonder toestemming kunnen kinderen niet deelnemen aan onze wedstrijden. Wanneer kinderen e-mails van ons ontvangen. Wij moeten mogelijk de contactgegevens (inclusief e-mailadres) van een kind vragen zodat wij kunnen antwoorden op een vraag die aan ons is gesteld. Als wij een tweede keer in contact moeten komen met het kind, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te beantwoorden, vragen wij de ouders of voogd om een e-mailadres. Wij bewaren de onlinecontactgegevens van het kind dan alleen maar gedurende de tijd die het ons kost het verzoek in te willigen en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. Als wij ooit online contactgegevens van een kind nodig hebben voor voortdurende communicatie, vragen wij bij de eerste gelegenheid naar het e-mailadres van de ouder of voogd zodat we de volwassene op de hoogte kunnen houden over de gegevens die we verzamelen en om de ouder een optie te geven om ons te verzoeken te stoppen met het verzamelen van gegevens. Ouders en voogden kunnen zich op ieder moment uitschrijven van alle communicaties die wij met hun kind hebben door de instructies om uit te schrijven in elke communicatie op te volgen (als er meer dan een soort communicatie is, moet de volwassene zich mogelijk van elke communicatiesoort afzonderlijk uitschrijven). Als alternatief kunnen zij contact opnemen met ons LEGO ® klantenserviceteam.

Wij moeten mogelijk de contactgegevens (inclusief e-mailadres) van een kind vragen zodat wij kunnen antwoorden op een vraag die aan ons is gesteld. Als wij een tweede keer in contact moeten komen met het kind, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te beantwoorden, vragen wij de ouders of voogd om een e-mailadres. Wij bewaren de onlinecontactgegevens van het kind dan alleen maar gedurende de tijd die het ons kost het verzoek in te willigen en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. Als wij ooit online contactgegevens van een kind nodig hebben voor voortdurende communicatie, vragen wij bij de eerste gelegenheid naar het e-mailadres van de ouder of voogd zodat we de volwassene op de hoogte kunnen houden over de gegevens die we verzamelen en om de ouder een optie te geven om ons te verzoeken te stoppen met het verzamelen van gegevens. Ouders en voogden kunnen zich op ieder moment uitschrijven van alle communicaties die wij met hun kind hebben door de instructies om uit te schrijven in elke communicatie op te volgen (als er meer dan een soort communicatie is, moet de volwassene zich mogelijk van elke communicatiesoort afzonderlijk uitschrijven). Als alternatief kunnen zij contact opnemen met ons klantenserviceteam. Wanneer kinderen pushmeldingen in apps ontvangen. Veel apps sturen gebruikers 'pushmeldingen' naar de mobiele telefoons of toestellen van hun klanten om hen over updates te vertellen (soms zelfs wanneer de app niet in gebruik is). Sommige van onze apps zijn ontwikkeld voor gebruik door kinderen. Wij vragen aan kinderen om het e-mailadres van hun ouder of voogd te verstrekken zodat wij de ouder kunnen vertellen over het verzoek van hun kind alvorens wij kinderen pushmeldingen sturen vanuit onze apps. Wij koppelen de apparaat-ID niet aan andere persoonsgegevens zonder toestemming van de ouders. Als u wilt dat uw kind geen pushmeldingen meer ontvangt van een van onze apps, kunt u de instellingen op het apparaat dat uw kind gebruikt op elk moment wijzigen.

Veel apps sturen gebruikers 'pushmeldingen' naar de mobiele telefoons of toestellen van hun klanten om hen over updates te vertellen (soms zelfs wanneer de app niet in gebruik is). Sommige van onze apps zijn ontwikkeld voor gebruik door kinderen. Wij vragen aan kinderen om het e-mailadres van hun ouder of voogd te verstrekken zodat wij de ouder kunnen vertellen over het verzoek van hun kind alvorens wij kinderen pushmeldingen sturen vanuit onze apps. Wij koppelen de apparaat-ID niet aan andere persoonsgegevens zonder toestemming van de ouders. Als u wilt dat uw kind geen pushmeldingen meer ontvangt van een van onze apps, kunt u de instellingen op het apparaat dat uw kind gebruikt op elk moment wijzigen. Wanneer wij locatiegegevens verzamelen. Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn ontwikkeld voor kinderen. Wij vragen toestemming van een ouder of voogd via e-mail alvorens gegevens over de straatnaam, het adres en de coördinaten van het kind te verzamelen. Dit doen wij omdat dergelijke gegevens ons effectief in staat stellen om een specifiek kind te identificeren. Daarentegen hebben we geen toestemming van de ouders nodig om informatie te verzamelen over de City, het land of de regio van een kind, zolang deze informatie niet rechtstreeks aan het specifieke kind kan worden gekoppeld. Dat komt omdat wij een specifiek kind niet kunnen identificeren aan de hand van dergelijke algemene gegevens. Als je wilt dat wij dit soort locatiegegevens niet meer verzamelen, wijzig dan de instellingen op het apparaat dat je kind gebruikt. Dit kun je op ieder moment doen. U kunt ook contact opnemen met ons LEGO ® -klantenservice-team.

Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn ontwikkeld voor kinderen. Wij vragen toestemming van een ouder of voogd via e-mail alvorens gegevens over de straatnaam, het adres en de coördinaten van het kind te verzamelen. Dit doen wij omdat dergelijke gegevens ons effectief in staat stellen om een specifiek kind te identificeren. Daarentegen hebben we geen toestemming van de ouders nodig om informatie te verzamelen over de City, het land of de regio van een kind, zolang deze informatie niet rechtstreeks aan het specifieke kind kan worden gekoppeld. Dat komt omdat wij een specifiek kind niet kunnen identificeren aan de hand van dergelijke algemene gegevens. Als je wilt dat wij dit soort locatiegegevens niet meer verzamelen, wijzig dan de instellingen op het apparaat dat je kind gebruikt. Dit kun je op ieder moment doen. U kunt ook contact opnemen met ons -klantenservice-team. Wanneer wij ‘permanente identificatoren’ verzamelen. Om bezoekers van onze online kanalen meer relevante en gepersonaliseerde online ervaringen te kunnen bieden, verzamelen wij een aantal soorten informatie (bijv. informatie over IP-adressen, ID's van mobiele toestellen, browsers, internetprovider, verwijzende pagina's, uitgangspagina's, bezoekerfrequentie, besturingssystemen, datumstempels, tijdstempels en clickstream-gegevens). Wij verzamelen deze gegevens met behulp van technologieën zoals cookies, pixels, flashcookies, webbakens en andere unieke identificatiemiddelen (die in de paragraaf Cookies in dit privacybeleid zijn gedefinieerd). Wij kunnen deze gegevens zelf verzamelen of aan een derde partij vragen om de gegevens namens ons te verwerken. Wij gebruiken deze gegevens om kinderen toegang te bieden tot onlinefuncties en -activiteiten, om onze onlinekanalen te verbeteren, om de prestaties van ons onlinekanaal te analyseren en om anonieme rapporten op te stellen. Als wij ooit eens de persoonsgegevens van kinderen voor welke reden dan ook willen verzamelen, nemen wij vooraf contact op met de ouder of voogd van het kind. Een lijst van externe exploitanten die 'permanente identificatiegegevens' verzamelen op onze websites en apps is te vinden in ons Cookiebeleid en [Cookieverklaring].11. Ouderlijke toestemming vragen Wij gebruiken verschillende soorten ouderlijke toestemming, afhankelijk van het type gegevens van kinderen dat wij verwerken en voor welk doel.





Toestemming van laag niveau vragen via e-mail.

Als we de persoonlijke gegevens van een kind moeten verzamelen om een door het kind gevraagde dienst te kunnen leveren, vragen we om toestemming van de ouders volgens de wettelijke vereisten (bijvoorbeeld COPPA voor de VS en GDPR voor de EU). We sturen de ouder of voogd van het kind een e-mail met uitleg over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gaan gebruiken, en vragen de ouder of voogd om zijn of haar toestemming te geven of weigeren. Als wij binnen een redelijk tijdsbestek geen ouderlijke toestemming hebben gekregen, verwijderen wij alle gegevens die wij van het kind hebben verzameld, met inbegrip van de contactgegevens van de volwassene waar we om hebben gevraagd om toestemming te kunnen vragen.





Om ‘geverifieerde ouderlijke toestemming’ vragen

Als een kind persoonsgegevens openbaar of met een derde partij wil delen via een van onze websites of digitale ervaringen, zullen wij een hoger niveau van ouderlijke toestemming vragen dan het e-mailverzoek dat hierboven is beschreven. Wij kunnen vragen om verificatie met een creditcard of een andere betaalmethode (met een nominale vergoeding), of een beoordeling van het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs van de ouder.





Wat als een ouder of voogd niet is gecontacteerd voor toestemming?

Als een kind jonger dan 16 jaar (of ouder in landen waar de wet dit vereist) toegang heeft tot een online kanaal dat is ontworpen voor kinderen met behulp van een leeftijdspoort, sturen wij een e-mail naar de ouder of voogd van het kind voordat we persoonsgegevens van het kind verzamelen. Als u denkt dat uw kind deelneemt aan een online activiteit waarbij zijn of haar persoonlijke gegevens worden verzameld en u of een andere ouder/voogd geen e-mail heeft ontvangen waarin om toestemming wordt gevraagd, neem dan [contact met ons op].12. We gebruiken e-mailadressen die voor ouderlijke toestemming zijn verstrekt niet voor andere doeleinden, behalve als de volwassene zich nadrukkelijk heeft ingeschreven voor marketing-e-mails of heeft deelgenomen aan een activiteit waardoor e-mailcontact is toegestaan. Ouderlijke keuzes en beheermogelijkheden Ouders en voogden kunnen op ieder willekeurig moment weigeren ons toe te staan aanvullende persoonsgegevens van hun kind te gebruiken of verzamelen. Ouders en voogden kunnen ons verzoeken om de persoonsgegevens die we in verband met het account van hun kind hebben verzameld, uit ons register te verwijderen. Aangezien er voor sommige diensten persoonsgegevens zijn vereist, kan de verwijdering van de gegevens van het kind ertoe leiden dat een account, lidmaatschap of dienst in de toekomst niet meer mogelijk is voor het kind.

Als een kind een geregistreerd LEGO® account heeft, kunnen ouders of voogden de persoonlijke gegevens die we van hun kind hebben verzameld, inzien, wijzigen of verwijderen door: De gebruikersnaam en het wachtwoord van hun kind te gebruiken om zich aan te melden bij het LEGO account van hun kind; of

Contact op te nemen met het LEGO Klantenservice team Als u liever contact met ons opneemt, geef dan de gebruikersnaam van uw kind door, samen met uw telefoonnummer en e-mailadres. Wij moeten je identiteit als de ouder of voogd van het kind bevestigen alvorens wij je toegang kunnen geven tot de persoonsgegevens van het kind. Wij zullen binnen een redelijk tijdsbestek op jouw verzoek reageren.