입력 업데이트가 포함된 개인정보 취급방침

최종 수정일: 2025년 8월 7일

캘리포니아 주민을 위한 중요한 추가 정보

섹션 1: 데이터 개인정보 보호법 및 귀하의 디지털 권리 이 방침은 무엇입니까? 당사의 개인정보 취급방침 페이지에 오신 것을 환영합니다! 당사가 귀하의 정보를 안전하게 보관하는 방식에 관해 관심을 기울여주셔서 감사합니다. 본 방침은 귀하가 당사의 서비스 또는 응용 프로그램(앱)을 방문하거나 사용하는 동안 당사가 귀하의 개인 데이터를 어떻게 보호하는지에 관한 정보를 제공합니다. 또한 본 개인정보 취급방침은 귀하의 프라이버시권과 법이 귀하를 어떻게 보호하는지 설명합니다. 마지막으로 본 개인정보 취급방침은 웹사이트, 앱, 제3자 소셜 네트워크, 소매점, 할인 및 이벤트 지점과 같이 다양한 채널을 통해 수집할 수 있는 개인 데이터를 포함한 당사의 온·오프라인 데이터 수집 활동을 모두 다룹니다. 당사의 전반적인 개인정보 취급방침은 다음과 같습니다. 일부 관할권에서는 추가적인 국가별/주별 특별 조항이 적용됩니다. 여기를 클릭하여 특별 조항으로 이동하세요. 달리 말해, 당사가 귀하의 개인 데이터를 수집, 보관, 사용 및 공유하는 방식에 대해 자세히 알고 싶다면 본 방침을 참조하십시오. 개인 데이터에 관한 책임은 누구에게 있습니까? 레고 그룹은 전 세계에 산재한 여러 개의 상이한 법인으로 구성되어 있습니다. 레고 그룹에 관한 자세한 내용은 https://www.LEGO.com/aboutus를 참조하십시오. 본 개인정보 취급방침은 레고 시스템 A/S가 데이터 관리자인 레고 그룹의 모든 회사(데이터를 책임지고 관리하는 회사) 또는 귀하가 현지 레고 그룹 법인과 직접 계약을 맺는 경우, 레고 그룹 법인이 데이터 관리자인 레고 그룹 법인을 대리하여 해당 계약과 관련하여 발행됩니다. 당사가 본 정책에서 “당사”, “당사를” 또는 “당사의”를 사용할 때 본 개인정보 취급방침의 목적상, 당사는 LEGO System A/S 및 귀하가 직접 계약하는 현지 레고 그룹 법인에 대해 언급합니다. 당사는 본 개인정보 취급방침에 관한 질문을 총괄할 책임을 맡은 데이터 보호 책임자(“DPO”)를 선임했습니다. 본 정책에 대해 궁금한 점이 있으면 당사에 문의하세요. 또는, 다음 주소로 DPO에 편지를 보내셔도 됩니다. 레고 시스템 A/S

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부정확하거나 불완전한 데이터의 수정을 요청합니다. 당사가 보관하고 있는 귀하에 관한 데이터가 부정확하거나 불완전한 경우 귀하는 법률의 제한 하에 데이터를 수정할 권리가 있습니다.

삭제 **** 요청 귀하는 다음과 같은 경우에 귀하의 데이터 삭제를 요청할 권리가 있습니다.

개인 데이터가 수집되거나 처리되는 목적과 관련하여 더 이상 필요하지 않습니다.

귀하가 처리에 대한 동의를 철회하고, 다른 적법한 처리 사유가 없는 경우

귀하가 처리에 반대하고 처리를 계속해야 할 타당한 이유가 없는 경우

또는 처리가 불법인 경우 특정 경우에는 당사의 법적 또는 계약상의 의무를 충족하기 위해 귀하가 삭제를 요청한 뒤에도 귀하의 개인 데이터 일부를 보관해야 할 수도 있음을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사의 비즈니스 니즈를 충족하기 위해 귀하의 개인 데이터 일부를 보관하도록 관련 법률의 허용을 받을 수 있습니다. 개인 데이터의 처리 제한. 당사가 귀하에 관해 등록한 데이터의 정확성이나 처리의 합법성에 관해 이의가 있거나, 귀하의 반대할 권리에 따라 데이터 처리에 반대하는 경우, 귀하는 당사에 데이터 처리 제한을 요청할 수 있습니다. 당사의 적법한 목적이 귀하의 이익보다 우선하는지 확인하거나 데이터의 정확성이 확립될 때까지 데이터 처리는 보관만으로 제한됩니다. 위에서 나온 대로 귀하의 데이터 처리가 제한된 경우에도 법정채권을 집행하는 데 반드시 필요하거나 이전에 수집한 데이터를 처리하는데 귀하가 이전에 데이터 처리에 동의한 경우 레고 그룹은 다른 방식으로 귀하의 데이터를 처리할 수 있습니다.

당사가 귀하에 관해 등록한 데이터의 정확성이나 처리의 합법성에 관해 이의가 있거나, 귀하의 반대할 권리에 따라 데이터 처리에 반대하는 경우, 귀하는 당사에 데이터 처리 제한을 요청할 수 있습니다. 당사의 적법한 목적이 귀하의 이익보다 우선하는지 확인하거나 데이터의 정확성이 확립될 때까지 데이터 처리는 보관만으로 제한됩니다. 위에서 나온 대로 귀하의 데이터 처리가 제한된 경우에도 법정채권을 집행하는 데 반드시 필요하거나 이전에 수집한 데이터를 처리하는데 귀하가 이전에 데이터 처리에 동의한 경우 레고 그룹은 다른 방식으로 귀하의 데이터를 처리할 수 있습니다. 당사의 적법한 이익에 기초하여 처리를 반대합니다. 귀하는 언제든 당사의 적법한 목적에 기반한 귀하에 관한 개인 데이터 처리에 반대할 수 있습니다. 당사가 다이렉트 마케팅 및 그런 마케팅과 관련한 프로파일링에 귀하의 데이터를 처리하는 경우에 귀하의 반대는 언제나 인정됩니다. 다른 목적을 위한 데이터 처리에 반대하는 경우 당사는 적법한 목적 균형 테스트를 수행한 후 귀하의 반대를 지지할지 여부를 검토하겠습니다.

귀하는 언제든 당사의 적법한 목적에 기반한 귀하에 관한 개인 데이터 처리에 반대할 수 있습니다. 당사가 다이렉트 마케팅 및 그런 마케팅과 관련한 프로파일링에 귀하의 데이터를 처리하는 경우에 귀하의 반대는 언제나 인정됩니다. 다른 목적을 위한 데이터 처리에 반대하는 경우 당사는 적법한 목적 균형 테스트를 수행한 후 귀하의 반대를 지지할지 여부를 검토하겠습니다. 데이터 이동성. 귀하는 기계 판독이 가능한 형태로 당사에 제공한 개인 데이터를 받을 권리가 있습니다. 이 권리는 동의 또는 계약 이행에 기반하여 자동화된 수단으로 처리된 개인 데이터에만 적용됩니다.

귀하는 기계 판독이 가능한 형태로 당사에 제공한 개인 데이터를 받을 권리가 있습니다. 이 권리는 동의 또는 계약 이행에 기반하여 자동화된 수단으로 처리된 개인 데이터에만 적용됩니다. 기타 권리. 당사가 귀하의 데이터를 처리하는 방식에 만족하지 못할 경우 귀하는 Danish Data Protection Agency에 불만을 제기할 권리가 있습니다. Danish Data Protection Agency의 연락처 정보는 www.datatilsynet.dk에서 찾을 수 있습니다. 덴마크 이외의 관할권에 거주하는 경우, 귀하는 자신이 거주하는 국가의 데이터 보호 또는 기타 관할 당국에 불만을 제기할 권리가 있습니다. 자세한 내용은 당사에 문의하세요. 추가 정보: 업데이트 당사가 귀하의 개인 데이터 취급방식을 변경할 경우 본 개인정보 취급방침을 업데이트합니다. 당사는 당사의 관행과 본 개인정보 취급방침을 언제든지 변경할 권리가 있으므로 자주 방문하여 개인정보 취급방침에 업데이트나 변경 사항이 있는지 확인하십시오.

섹션 2: 개인 데이터 레고 그룹은 무슨 개인 데이터를 수집합니까? 개인 데이터는 개인을 식별할 수 있는 개인에 관한 모든 정보입니다. 당사는 귀하에 관한 다양한 개인 데이터를 수집, 사용, 저장 및 이전할 수 있으며 이를 다음과 같이 분류합니다. 신원 데이터 에는 이름, 성, 사용자 이름 또는 유사한 고유 식별자, 결혼 상태, 직책, 생년월일 및 성별이 포함됩니다.

에는 이름, 성, 사용자 이름 또는 유사한 고유 식별자, 결혼 상태, 직책, 생년월일 및 성별이 포함됩니다. 연락처 데이터 에는 청구 주소, 배송 주소, 이메일 주소, 전화번호 또는 유사한 연락처 데이터가 포함됩니다.

에는 청구 주소, 배송 주소, 이메일 주소, 전화번호 또는 유사한 연락처 데이터가 포함됩니다. 금융 데이터 에는 은행 계좌와 결제 카드 정보가 포함됩니다.

에는 은행 계좌와 결제 카드 정보가 포함됩니다. 거래 데이터 에는 귀하와 주고받는 대금에 관한 세부 정보 및 귀하가 당사로부터 구매한 제품 및 서비스에 관한 기타 세부 정보가 포함됩니다.

에는 귀하와 주고받는 대금에 관한 세부 정보 및 귀하가 당사로부터 구매한 제품 및 서비스에 관한 기타 세부 정보가 포함됩니다. 기술 데이터 에는 인터넷 프로토콜(IP) 주소, 귀하의 로그인 데이터, 브라우저 유형 및 버전, 시간대 설정 및 위치, 브라우저 플러그인 유형 및 버전, 운영 체제 및 플랫폼, 사용자 ID, MAC ID 및 귀하가 이 웹 사이트, 애플리케이션 또는 디지털 환경에 액세스하는 데 사용하는 장치의 기타 기술이 포함됩니다.

에는 인터넷 프로토콜(IP) 주소, 귀하의 로그인 데이터, 브라우저 유형 및 버전, 시간대 설정 및 위치, 브라우저 플러그인 유형 및 버전, 운영 체제 및 플랫폼, 사용자 ID, MAC ID 및 귀하가 이 웹 사이트, 애플리케이션 또는 디지털 환경에 액세스하는 데 사용하는 장치의 기타 기술이 포함됩니다. 프로필 데이터 에는 사용자 이름과 비밀번호가 포함됩니다.

에는 사용자 이름과 비밀번호가 포함됩니다. 구매자 데이터 에는 귀하의 구매 또는 주문, 요청된 서비스, 요청되거나 사용된 리워드 또는 혜택, 귀하의 관심사, 선호도, 피드백 또는 설문 응답이 포함됩니다.

에는 귀하의 구매 또는 주문, 요청된 서비스, 요청되거나 사용된 리워드 또는 혜택, 귀하의 관심사, 선호도, 피드백 또는 설문 응답이 포함됩니다. 사용 데이터 에는 귀하가 당사의 웹 사이트, 제품 및 서비스를 사용하는 방식과 오류 보고서에 관한 정보가 포함됩니다.

에는 귀하가 당사의 웹 사이트, 제품 및 서비스를 사용하는 방식과 오류 보고서에 관한 정보가 포함됩니다. 마케팅 및 커뮤니케이션 데이터 에는 당사 및 당사의 제삼자로부터 마케팅을 수신하는 데 대한 귀하의 선호도, 경품 이벤트 참여 및 기타 상품 경연 및 귀하의 커뮤니케이션 선호도가 포함됩니다.

에는 당사 및 당사의 제삼자로부터 마케팅을 수신하는 데 대한 귀하의 선호도, 경품 이벤트 참여 및 기타 상품 경연 및 귀하의 커뮤니케이션 선호도가 포함됩니다. 소셜 미디어 데이터 에는 소셜 미디어 플랫폼에서 당사와의 상호작용에 관한 정보(예: 귀하가 당사의 게시물에 좋아요 또는 댓글을 달거나 댓글로 당사에 태그를 붙이는 경우)와 귀하가 소셜 미디어 플랫폼의 공개 페이지에 게시하는 당사 브랜드와 관련된 귀하의 피드백 및 댓글이 포함됩니다. 또한 당사는 귀하의 핸들, 프로필 이미지, 연령 및 성별 등의 인구통계 데이터 등 관련 소셜 미디어 플랫폼에서 공개적으로 이용 가능한 프로필로부터 정보를 수집합니다.

에는 소셜 미디어 플랫폼에서 당사와의 상호작용에 관한 정보(예: 귀하가 당사의 게시물에 좋아요 또는 댓글을 달거나 댓글로 당사에 태그를 붙이는 경우)와 귀하가 소셜 미디어 플랫폼의 공개 페이지에 게시하는 당사 브랜드와 관련된 귀하의 피드백 및 댓글이 포함됩니다. 또한 당사는 귀하의 핸들, 프로필 이미지, 연령 및 성별 등의 인구통계 데이터 등 관련 소셜 미디어 플랫폼에서 공개적으로 이용 가능한 프로필로부터 정보를 수집합니다. 귀하가 당사 웹 사이트를 방문하기 전에 방문한 페이지 또는 당사 웹 사이트를 방문한 후 여행한 장소에 관한 데이터 및 귀하가 당사에서 귀하에게 전송한 이메일 또는 기타 메시지(예: 귀하가 이메일을 삭제하거나 여는 경우)와 상호작용한 방식 또는 소셜 미디어 또는 기타 플랫폼에서 당사 제품 또는 서비스에 관한 광고를 클릭한 방식에 관한 데이터 **** 추적. 당사는 또한 통계 또는 인구 통계 데이터와 같은 집계 데이터를 어떤 목적으로든 수집, 사용, 공유합니다. 집계 데이터는 귀하의 개인 데이터에서 파생될 수도 있으나 귀하의 신원을 직간접적으로 드러내지 않기 때문에 개인 데이터로 간주되지 않습니다. 예를 들어 당사는 특정 웹사이트 기능에 접속하는 사용자의 비율을 계산하기 위해 귀하의 사용 데이터를 집계할 수 있습니다. 그러나 집계 데이터를 귀하의 개인 데이터와 결합 또는 연결하여 귀하가 직간접적으로 식별될 수 있는 경우, 당사는 결합된 데이터를 개인 데이터로 취급하여 본 개인정보 취급방침에 따라 사용합니다. 당사는 귀하에게 미치는 개인 정보 공개 영향을 최소화하기 위해 가명 처리 데이터를 사용합니다. 가명 처리는 개인을 식별할 수 있는 데이터 세트의 정보를 대체하거나 제거하되 데이터 관리자 또는 제3자가 합리적인 정도의 노력을 기울여 개인 데이터를 재식별하는 것을 허용하는 방법입니다. 가명 처리는 익명 처리와 달리 데이터에서 모든 식별 정보를 제거하는 게 아니라, 데이터 세트와 개인의 신원 사이의 연결성을 줄이는 처리 방식이라는 점을 유념하시기 바랍니다. 당사는 개인 데이터의 특별 범주(여기에는 인종 또는 민족, 종교 또는 철학적 신념, 성생활, 성적 지향, 정치적 견해, 노동조합 가입 여부, 건강 관련 정보, 유전자 정보, 신원 확인을 위한 생체 인식 데이터, 또는 형사상 유죄 판결과 범죄 관련 정보)에 해당하는 정보를 적극적으로 수집하지 않습니다. 귀하가 필수 개인 정보를 제공하지 못할 경우(당사는 이 경우 등록 양식에 이 내용을 명확히 표시하여 알려드립니다) 당사의 제품 및/또는 서비스를 제공하지 못할 수도 있습니다. 레고 그룹은 개인 데이터를 어떻게 수집합니까? 당사는 다음 출처에서 개인 데이터를 수집합니다. 웹 사이트에는 레고 그룹이 운영하거나 레고 그룹을 위해 운영되는 모든 웹 사이트가 포함되며, 여기에는 당사가 자체 도메인/URL 및 Facebook과 같은 타사 소셜 네트워크에서 운영하는 미니 사이트가 포함됩니다.

사이트에는 레고 그룹이 운영하거나 레고 그룹을 위해 운영되는 모든 웹 사이트가 포함되며, 여기에는 당사가 자체 도메인/URL 및 Facebook과 같은 타사 소셜 네트워크에서 운영하는 미니 사이트가 포함됩니다. 모바일 게임/앱에는 스마트폰 앱과 같이 레고 그룹에 의해 또는 레고 그룹을 위해 운영되는 모바일 게임 또는 애플리케이션이 포함됩니다.

스마트폰 앱과 같이 레고 그룹에 의해 또는 레고 그룹을 위해 운영되는 모바일 게임 또는 애플리케이션이 포함됩니다. 앱 연결 장난감 에는 레고 그룹이 만들거나 레고 그룹을 위해 만든 무선 프로토콜 또는 케이블을 통해 앱에 연결되는 장난감이 포함됩니다.

에는 레고 그룹이 만들거나 레고 그룹을 위해 만든 무선 프로토콜 또는 케이블을 통해 앱에 연결되는 장난감이 포함됩니다. 이메일, 문자 및 기타 전자 메시지 에는 귀하와 레고 그룹 사이의 전자 통신이 포함됩니다.

에는 귀하와 레고 그룹 사이의 전자 통신이 포함됩니다. 고객 서비스 에는 고객 서비스 직원과의 전화 또는 온라인 채팅이 포함됩니다.

에는 고객 서비스 직원과의 전화 또는 온라인 채팅이 포함됩니다. 리테일 매장 에는 레고 그룹이 관리하는 매장이 포함됩니다.

에는 레고 그룹이 관리하는 매장이 포함됩니다. 온라인 등록 양식에 는 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정 등록, LEGO Magazine 구독이 포함됩니다.

는 Insiders 계정/LEGO 계정 등록, LEGO Magazine 구독이 포함됩니다. 오프라인 등록 양식에 는 인쇄본 등록 및 우편, 매장 내 데모, 콘테스트 및 기타 프로모션 또는 이벤트를 통해 당사가 수집하는 유사한 양식이 포함됩니다.

는 인쇄본 등록 및 우편, 매장 내 데모, 콘테스트 및 기타 프로모션 또는 이벤트를 통해 당사가 수집하는 유사한 양식이 포함됩니다. **온라인 소비자 콘테스트 및 경품 **이벤트.

LEGO Insiders 프로그램에 프로그램 내에서의 귀하의 활동이 포함됩니다.

내에서의 귀하의 활동이 포함됩니다. 귀하 및/또는 귀하의 자녀가 직접 또는 온라인으로 참여할 수 있는 연구. 레고 그룹이 제3자로부터 수집할 수 있는 개인정보 당사는 다음에 제시된 바와 같이 제3자 및 공개된 출처로부터 귀하의 개인 데이터를 받을 수 있습니다. 다음 당사자로부터의 기술 데이터: 분석 제공업체 광고 네트워크 검색 정보 제공업체 기술, 결제 및 배송 서비스 제공자로부터의 연락처, 재무 및 거래 데이터 .

. 데이터** 브로커 또는 집계자의 **신원 및 연락처 데이터.

공개적으로 이용 가능한 출처의 신원 및 연락처 데이터 .

. 귀하가 당사와 데이터를** 공유하도록 지시한 제삼자의 **신원, 연락처 및 로그인 데이터(예: 타사 게임 또는 에픽 게임이나 Facebook과 같은 소셜 미디어 서비스를 사용하여 귀하의 레고 계정에 로그인).

Merlin Entertainments 및 LEGO Certified Store 파트너와 같은 리테일 및 엔터테인먼트 파트너의 신원, 연락처 및 구매자 데이터 .

. 소셜 미디어 플랫폼, 검색 엔진 또는 파트너 웹 사이트나 애플리케이션과 같은 웹 사이트 등의 타사 플랫폼에서 데이터를 **** 추적합니다.

소셜 미디어 플랫폼의 소셜 미디어 데이터. 당사는 타사 인사이트 제공업체를 통해 이러한 정보를 수신합니다. 레고 그룹은 개인 데이터를 어떻게 사용합니까? 데이터 처리의 목적과 법적 근거 레고 ® 앱, 앱 연결 장난감 및 온라인 채널 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 레고 ® 앱, 앱 연결 장난감 또는 온라인 채널을 사용하세요 기술 데이터

사용 데이터

추적 데이터

구매 데이터

신원 정보

프로필 데이터

또한 당사의 앱, 앱에 연결된 장난감 또는 웹 사이트의 쿠키를* 사용하여 데이터가 수집됩니다. 본 정책 또는 당사의 쿠키 정책 섹션 3 참조

귀하가 당사의 앱 및 온라인 채널에서 사용할 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정(LEGO 계정)을 설정하고자 할 경우, 당사는 LEGO Insiders 계정에 가입하거나 프로필을 수정할 때 귀하가 제공하는 특정 신원 데이터, 연락처 데이터 및 프로필 데이터를 처리합니다. 사용자 환경과 앱, 앱 연결 장난감 및 온라인 채널의 기능을 최적화하기 위해

성년 연령 이상의 사용자를 위한 맞춤형 마케팅을 제공하기 위해

성년 연령 이상의 사용자를 위한 타사 플랫폼에서 당사 마케팅의 효과를 측정하기 위해

성년 연령 이상의 사용자의 경우, 당사가 귀하에 대해 보유하고 있는 데이터를 기반으로 맞춤형 웹 사이트 콘텐츠 및 환경을 제공하기 위해

당사의 앱, 웹 사이트 및 서비스(예: LEGO Insiders 프로그램 및 LEGO.com)에 대한 귀하의 경험을 개선하고 맞춤화하기 위해

귀하와 귀하의 컴퓨터 및 장치에 최적화된 당사 앱 및 웹사이트를 제공하기 위해

귀하가 선택할 경우 인터랙티브 기능에 참여할 수 있도록 하기 위해

LEGO Insiders 계정/LEGO 계정 설정을 돕기 위해

LEGO Insiders 계정/LEGO 계정의 생성자가 디지털 동의 연령 미만의 아동이 아님을 확인하고 문서화하기 위해

집계 데이터를 기반으로 통계 및 통찰을 생성하여 당사의 비즈니스 건전성을 파악하고 당사의 광고 및 프로모션의 효과성을 측정하기 위해

당사의 채널 및 타사 채널(예: 소셜 미디어, 검색 사이트, 시장)을 통해 당사와 교류할 때 성인 사용자에게 관련 마케팅을 제공하기 위해

당사의 현재 고객과 유사해보이는 잠재적 신규 고객을 찾거나 모집하기 위해

사기와 남용을 방지하고 계정 탈취 및/또는 데이터 침해의 위험을 줄이기 위한 목적 등 고객 계정을 대상으로 사이버 보안 사건을 탐지하고 대응합니다.

당사의 쿠키 사용과 관련된 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR(동의가 제공되는 한도까지)

맞춤형 웹 사이트 환경을 제공하는 데 관한 귀하의 동의, 제6(1)(a), GDPR

리마케팅, 외모, 억제 및 귀속 활동을 목적으로 귀하의 개인 데이터를 타사 플랫폼과 공유하는 것에 대한 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR



적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사의 적법한 목적은 당사의 앱과 온라인 채널을 최적화하고 개선하며, 당사의 채널 및 타사 채널에서의 마케팅 활동을 통해 성인 고객과 최대한 관련이 있도록 하고, 당사의 앱, 앱에 연결된 장난감 및 웹 사이트가 고객을 위해 원활하게 실행되도록 하는 것입니다. 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 고객의 계정 사용과 관련된 개인정보 보호 및 안전 위협에 적시에 대응할 수 있다는 당사의 적법한 이익.

주문 이행 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 당사에 주문 신원 데이터 및 연락처 데이터

구매자 데이터

금융 데이터

귀하가 당사의 앱 및 온라인 채널에서 사용할 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정을 설정하고자 할 경우, 당사는 LEGO Insiders 계정/LEGO 계정에 가입하거나 프로필을 수정할 때 귀하가 제공하는 특정 신원 데이터, 연락처 데이터 및 프로필 데이터를 처리합니다.

Insiders 계정/LEGO 계정을 설정하고자 할 경우, 당사는 LEGO Insiders 계정/LEGO 계정에 가입하거나 프로필을 수정할 때 귀하가 제공하는 특정 신원 데이터, 연락처 데이터 및 프로필 데이터를 처리합니다. 결제 데이터

기술 데이터 주문의 처리 및 배송, 상품 반품 또는 불만 제기에 대한 권리 관리 등 귀하와 체결한 구매 계약을 이행하기 위해

예를 들어 제품 리콜, 부기 및 소비자 권리 등과 관련된 법률을 준수하기 위해

쇼핑객이 누구인지 알기 위해

귀하가 향후 구매 또는 당사와의 상호작용을 용이하게 하기 위한 목적으로 결제 데이터, 신원 데이터 및 연락처 데이터 또는 그와 유사한 데이터를 저장할 수 있도록 하기 위해

사기 방지 활동을 수행하기 위해

마케팅 메시지를 보내려면

상호 구매 계약과 관련된 계약, 6(1)(b), GDPR의 이행

제품 리콜, 부기 및 소비자 권리와 관련된 법률 준수와 관련된 법적 의무, 6(1)(c), GDPR

적법한 이익, 6(q) (f), GDPR. 쇼핑객에 대한 지식을 쌓고 고객에게 원활한 쇼핑 체험을 제공하는 데 대한 당사의 적법한 관심

적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사의 적법한 목적은 당사 웹사이트에서 이루어진 구매와 관련된 사기 활동 방지하는 것입니다

동의, 6(1)(a), GDPR – 마케팅 메시지 전송



고객 지원 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 고객 지원 인원과의 상호작용 신원 데이터 및 연락처 데이터

결제 데이터

사용 데이터

기술 데이터 및 기술 문제에 관한 정보

제품 질문/불만

소셜 미디어 데이터 및 기타 피드백(예: 커뮤니케이션 채널을 통해 전달됨)

일반적인 질문

기타 문의 사유에 관한 정보 또는 내용 귀하를 지원하기 위해

주문 내역을 찾거나 대체품을 보내기 위해

제품과 서비스 개선을 위한 통찰을 얻기 위해

고객 불만에 대응하여 법률에 따라 행동하기 위해

당사가 귀하의 구매와 관련하여 귀하와 맺은 계약을 이행하기 위해 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR, [I]

적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사의 적법한 목적은 당사의 고객 서비스와 제품을 최적화하고 고객에게 탁월한 지원을 제공하는 것입니다.

법률 준수와 관련된 법적 의무, 6(1)(c), GDPR

상호 구매 계약과 관련된 계약, 6(1)(b), GDPR의 이행

디지털 마케팅 커뮤니케이션(예: 이메일, SMS, 앱 메시지의 푸시 메시지 또는 유사한 직접 전자 마케팅) 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 옵트인 동의가 법적으로 요구되는 국가에서 하나 이상의 디지털 마케팅 커뮤니케이션에 동의

당사의 디지털 마케팅 커뮤니케이션을 하나 이상 수신 거부하지 않음 마케팅 및 커뮤니케이션 데이터

필수 신원 데이터

어떤 유형의 마케팅 커뮤니케이션을 열었는지와 내용을 어떻게 봤는지에 대한 정보 관련 디지털 마케팅 커뮤니케이션을 귀하에게 전달하기 위해

내부 통계를 실행하고 통찰력을 얻고 커뮤니케이션 뉴스레터의 내용과 전달을 모두 최적화하고 수신을 원하는 사람들에게 맞춤화하기 위해

당사의 레고 ® 브랜드 채널 및 타사 채널(예: 소셜 미디어, 검색 사이트, 시장)을 통해 당사와 관계를 맺을 때 귀하의 관심사와 선호도에 기초하여 귀하에게 관련 마케팅을 제공하기 위해

브랜드 채널 및 타사 채널(예: 소셜 미디어, 검색 사이트, 시장)을 통해 당사와 관계를 맺을 때 귀하의 관심사와 선호도에 기초하여 귀하에게 관련 마케팅을 제공하기 위해 현재의 고객과 비슷하게 생긴(이하 “똑같이 보이는”) 잠재적 신규 고객을 찾아서 모집하거나, 현재의 고객이 무관한 마케팅 메시지(이하 “억제”)의 표적이 되지 않도록 하기 위해 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR, 마케팅 커뮤니케이션 구독 시 제공

당사의 채널 밖에서(예: 소셜 미디어, 검색 엔진 또는 시장 장소를 통해) 당사의 마케팅 효과를 이해하기 위한 당사의 적법한 이익, 제6(1)(f), GDPR

귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR, 당사의 브랜드 채널 외부에서(예: 소셜 미디어, 검색 엔진 또는 시장 장소를 통해) 개인 맞춤형 마케팅을 통해 귀하를 타겟팅할 수 있도록 허용

적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사 웹사이트에서 쇼핑객과 사용자로부터 수집된 집계 정보를 기반으로 마케팅 메시지의 관련 콘텐츠를 제공하는 것과 관련된 당사의 적법한 목적

적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사의 적법한 목적은 당사 제품 및 서비스의 개선을 위해 내부 활용을 위한 통계를 얻는 것입니다

카탈로그, 뉴스레터 및 기타 인쇄물 마케팅을 포함한 인쇄물 마케팅 내가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 당사 웹 사이트에서 쇼핑

당사로부터 인쇄본 마케팅 수신을 거부하지 않음

레고 ® 카탈로그를 적극적으로 요청하고 수신

카탈로그를 적극적으로 요청하고 수신 타사 데이터 브로커가 일반 우편을 통해 마케팅 정보를 보내도록 허용 마케팅 및 커뮤니케이션 데이터

필수 신원 및 연락처 정보

구매자 및 사용 데이터

카탈로그가 포함된 우편 마케팅을 귀하에게 보내기 위해

귀하가 레고 카탈로그 또는 기타 레고 인쇄본 마케팅을 동시에 전송받지 않도록(데이터 억제라고도 함) 하거나 수신 거부 요청을 당사에 전달(귀하의 개인 데이터의 데이터 컨트롤러인 경우)하기 위해 당사의 제3자 데이터 브로커 및 데이터 집계자와 공유

집계된 데이터에 기초하여 귀하와 유사한 신규 고객을 찾기 위해 귀하에 대한 당사 마케팅의 관련성과 효과를 이해합니다. GDPR 6(1)(f), GDPR에 규정된 당사의 적법한 이익에 따라 귀하가 구매하거나 검색한 것과 유사한 제품이 포함된 인쇄본 마케팅 자료를 귀하에게 발송합니다(이후에 귀하가 수신을 거부할 수 있습니다)

귀하가 당사에 명시적으로 요청한 카탈로그를 포함하여 인쇄본 마케팅을 귀하에게 보내는 것에 대한 당사의 적법한 이익, 제6(1)(f), GDPR

GDPR, 제6조 (1)(a)에 명시된 귀하의 동의에 따라 당사가 귀하에게 보내는 카탈로그를 포함하여 인쇄본 마케팅의 콘텐츠를 특별히 맞춤화하기 위해 귀하에 대해 당사가 보유하고 있는 기타 데이터를 사용할 수 있습니다.

레고 브랜드 체험의 개선을 위한 당사의 적법한 이익, 제6(1)(f), GDPR

당사의 인쇄본 마케팅의 전반적인 마케팅 효과를 이해하기 위한 당사의 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR

당사의 적법한 이익, 제6(1)(f), GDPR, 귀하의 데이터를 사용하여 기존 고객의 특성과 선호도를 보다 잘 이해하고 귀하와 유사한 신규 고객을 찾는 데 사용

GDPR 6(1)(a)항에 명시된 귀하의 동의에 따라 당사가 귀하에게 보내는 카탈로그를 포함하여 인쇄본 마케팅의 콘텐츠를 특별히 맞춤화하기 위해 귀하에 대해 당사가 보유하고 있는 기타 데이터를 사용할 수 있습니다.

LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정/관리 및 통계와 통찰 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정을 등록하고 사용하세요 당사는 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정에 가입하거나 프로필을 수정할 때 귀하가 제공하는 특정 신원 데이터, 연락처 데이터 및 프로필 데이터를 처리합니다.

Insiders 계정/LEGO 계정에 가입하거나 프로필을 수정할 때 귀하가 제공하는 특정 신원 데이터, 연락처 데이터 및 프로필 데이터를 처리합니다. LEGO Insiders 카드 번호에 관한 정보

구매와 관련하여 LEGO Insiders 멤버십을 사용한 경우의 거래 데이터 및 구매자 데이터

쿠키를 사용하여 수집한 정보(쿠키 사용에 대한 귀하의 동의 범위에 따름) 당사가 귀하의 LEGO Insiders 멤버십을 관리하고 귀하에게 LEGO Insiders 멤버십 혜택을 제공할 수 있도록

당사가 귀하의 LEGO Insiders 멤버십에 대해 귀하와 커뮤니케이션을 할 수 있도록

LEGO Insiders 포인트를 어떻게 적립하고 사용했는지 확인

LEGO Insiders 계정/LEGO 계정에 로그인할 때 맞춤형 체험을 만들기 위한 목적. 여기에는 귀하가 좋아할 만한 제품을 표시하기 위한 목적도 포함됩니다.

LEGO Insiders 프로그램의 개선을 위해 집계 데이터를 기반으로 통계 및 통찰을 생성하며, 가입한 쇼핑객을 위해 더 많은 가치를 창출합니다. 예를 들어, LEGO Insiders 프로그램의 향후 리워드 선택 및 정책 변경을 개선하기 위한 목적 등이 포함됩니다. 당사는 LEGO Insiders 프로그램의 상태를 평가하고 최적화하며 프로그램을 관리, 개발 및 마케팅하기 위해 이를 수행합니다.

당사의 레고 ® 브랜드 채널 및 타사 채널(예: 소셜 미디어, 검색 사이트, 시장)을 통해 당사와 관계를 맺을 때 귀하의 관심사와 선호도에 기초하여 귀하에게 관련 마케팅을 제공하기 위해

브랜드 채널 및 타사 채널(예: 소셜 미디어, 검색 사이트, 시장)을 통해 당사와 관계를 맺을 때 귀하의 관심사와 선호도에 기초하여 귀하에게 관련 마케팅을 제공하기 위해 현재의 고객과 비슷하게 생긴(이하 “똑같이 보이는”) 잠재적 신규 고객을 찾아서 모집하거나, 현재의 고객이 무관한 마케팅 메시지(이하 “억제”)의 표적이 되지 않도록 하기 위해 계약 이행, LEGO Insiders 계정에 관한 귀하와의 계약, 6(1)(b), GDPR

적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. 당사의 적법한 목적은 귀하가 당사의 플랫품을 이용할 때 관련성 높은 정보를 제공하는 것입니다

당사의 쿠키 사용과 관련된 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR(동의가 제공되는 한도까지)

집계 데이터에 기초한 통계 및 통찰 생성과 관련된 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR

GDPR 6(1)(f), GDPR에 규정된 당사의 적법한 이해 관계는 기존 고객의 특성과 선호도를 보다 잘 이해하고 귀하와 유사한 신규 고객을 찾는 데 귀하의 데이터를 사용하는 것입니다.

당사의 채널 밖에서(예: 소셜 미디어, 검색 엔진 또는 시장 장소를 통해) 당사의 마케팅 효과를 이해하기 위한 당사의 적법한 이익, 제6(1)(f), GDPR

귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR에 따라 당사는 당사의 채널 외부(재마케팅 또는 억제)에서 관련 마케팅 콘텐츠로 귀하를 타겟팅하거나 귀하와 같은 타인을 찾아 소셜 미디어, 검색 엔진 또는 시장 등을 통해 그러한 마케팅 콘텐츠를 (“유사한 모습”)에 제공하는 것을 목적으로 귀하의 데이터를 제삼자와 공유할 수 있습니다.

LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정 개인 맞춤형 체험 및 마케팅 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 LEGO ® Insiders 계정/LEGO 계정을 사용하여 귀하의 동의를 얻는 과정에서 귀하에게 관련 콘텐츠와 체험을 제공합니다. 귀하가 구매와 관련하여 LEGO Insiders 멤버십을 사용한 경우의 거래 데이터, 추적 데이터 및 구매자 데이터. 여기에는 귀하가 LEGO.com 탐색 중인 웹 페이지와 LEGO Insiders 계정에 로그인한 후 클릭한 제품에 관한 정보가 포함됩니다.

귀하가 열고 클릭하는 이메일 또는 기타 마케팅 메시지에 관한 정보

쿠키를 사용하여 수집한 정보(쿠키 사용에 대한 귀하의 동의 범위에 따름)

귀하가 참여한 경연 또는 경품 정보

LEGO Insiders 계정에 등록한 제품에 관한 정보 당사가 Insiders 포인트 잔액, LEGO Insiders 포인트 사용 내역, LEGO Insiders 회원 활동, 구매 내역, 제품 기본 설정, 온라인 브라우징 쿠키 데이터(별도로 선택한 경우), 귀하의 위치 데이터 및 귀하의 LEGO Insiders 계정과 관련된 기타 정보를 포함하여 귀하의 개인 정보에 기초하여 귀하의 기본 설정을 예측함으로써 귀하와 귀하의 개인적 관심사에 맞춰 당사의 마케팅 및 귀하의 경험을 자동으로 맞춤화할 수 있습니다. 고급 분석과 관련된 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR. LEGO Insiders 계정을 만들 때 동의하거나 LEGO Insiders 계정 페이지에서 동의를 할 수 있습니다.

귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR, LEGO.com 개인화 흐름 관련

당사의 쿠키 사용과 관련된 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR(동의가 제공되는 한도까지)

경연, 경품, 마케팅 및 다른 프로모션 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 경연 또는 경품에 참여하거나 경연, 경품, 캠페인, 프로모션에 관한 연락 수신 신원 정보

연락처 정보 경연 및 경품 관리를 위해

집계 데이터에 기반한 통계 및 통찰을 생성하여 당사의 비즈니스, 캠페인, 프로모션의 건전성을 확립하기 위해

귀하가 상품을 받게 되었을 때 연락하기 위해

규정 요건을 충족하기 위해 계약 이행, GDPR 6(1)(b), 콘테스트 또는 경품 이벤트에 관한 귀하와의 계약

합법 이익, 6(1)(f), GDPR, 집계 데이터에 기초한 통계 및 통찰 생성 및 상품 당첨 시 귀하에게 연락하기 관련

법적 의무, 6(1)(c), GDPR.

레고 그룹 자체 소셜 네트워크 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 레고 그룹의 소셜 네트워크(예: LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders 커뮤니티 및 레고 아이디어)와 상호작용합니다. 댓글, 이미지, 디자인, 반응, 당사 소셜 미디어 계정 게시물 또는 기타 사용자가 생성한 콘텐츠의 공유 등 귀하가 제공한 정보 귀하의 질문에 답변하기 위해

플랫폼에서의 사용자 참여에 관해 보고 및 분석하기 위해

어느 신상품을 출시할지와 관련하여 귀하가 영향을 미칠 기회를 제공하기 위해

다른 사용자와 정보를 공유할 수 있도록 하기 위해 귀하의 질문에 대한 답변 및 사용자 참여 보고와 분석과 관련된 적법한 이해, 6(1)(f), GDPR

GDPR 6(1)(b)항의 계약 이행. 지적재산권 양도에 관한 귀하와의 계약입니다.

귀하가 당사의 소셜 네트워크에 게시하는 고급 분석 및 콘텐츠와 관련하여 귀하의 동의, 6(1)(a), GDPR

제3자 소셜 네트워크 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 “좋아요” 기능과 같은 타사 소셜 네트워킹 기능과 상호작용*



소셜 미디어 플랫폼에서 당사와 상호작용하거나 당사 브랜드와 관련하여 피드백을 제공합니다. 예를 들어, 귀하가 소셜 미디어 게시물에 댓글을 달거나 다른 공개 페이지 또는 게시물에서 레고 제품/활동과 관련하여 피드백을 제공하는 경우. 소셜 미디어 계정 게시물 또는 기타 사용자가 생성한 콘텐츠의 공유를 포함한 소셜 미디어 데이터

소셜 미디어 게시물 및 디지털 광고를 위한 분석 수행 데이터

소셜 미디어 데이터

플랫폼에 게시된 콘텐츠에 대한 사용자 참여 보고 및 분석하기 위해

어느 신상품을 출시할지와 관련하여 귀하가 영향을 미칠 기회를 제공하기 위해

당사가 소셜 미디어 플랫폼을 통해 수신한 메시지를 중앙 시스템으로 수집하여 당사의 브랜드 이미지와 가치에 따라 개인에게 보다 효율적으로 대응할 수 있도록 하기 위해



소셜 미디어 플랫폼에서 당사 브랜드와 상호작용하고 당사 브랜드와 관련된 피드백을 제공하는 개인의 인지도 및 인구통계를 이해하기 위한 통찰을 얻기 위해

사용자 참여 및 사후 성과에 대한 분석 및 보고와 관련된 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR. *소셜 미디어 플랫폼은 레고 그룹의 소셜 네트워크 계정에서 수집한 개인 정보를 자신의 개인정보 취급방침에 명시된 바에 따라 자신의 목적을 위해 사용할 수 있습니다. 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR, 당사 브랜드에 대한 인지도 및 당사 브랜드와 관련하여 상호작용하고 피드백을 제공하는 개인에 대한 통찰을 얻고 당사의 브랜드 이미지 및 가치에 따라 보다 효율적인 고객 지원을 제공하기 위해 필요한 경우.

라이브 스트리밍 이벤트(매장 및 온라인) 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 라이브 스트리밍 이벤트에 직접 참여하거나 관중 또는 배경에 우발적으로 포착되는 행위*



*영역이 명확히 표시되며, 직접 포함된 사람들에 대한 동의를 얻습니다. 촬영 구역에 있는 사람들이 포함된 이벤트의 라이브 영상 스트리밍 신원 정보 연락처 정보 추적 데이터 소셜 미디어 데이터 실시간 스트리밍 이벤트를 호스팅하여 고객과 소통할 수 있습니다. 고객이 라이브 스트리밍 중에 라이브 채팅에 참여할 수 있게 합니다 귀하의 동의 하에 GDPR 6(1)(a)항에 명시된 라이브 스트리밍 이벤트에 직접 참여 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR, 라이브 스트리밍 이벤트의 대상 또는 배경에 부수적으로 갇히는 사람과 관련

비디오 모니터링 및 이미지 수집(매장 및 기타 관련 레고 그룹 장소) 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 레고 ® 스토어나 공개된 레고 그룹 시설에 방문 모자이크 메이커 또는 미니피겨 팩토리를 이용해 당사 사업장의 영상 이미지 또는 ID 데이터 강제 진입, 강도, 절도, 폭행 또는 사기를 포함한 형사법 위반을 방지하고 문서화하여 직원의 보안과 안전을 보장하기 위해 최상의 매장 체험을 위해 피트 트래픽, 매장 레이아웃 및 매장 내 서비스 제안을 분석합니다. 모자이크 메이커 또는 미니피겨 팩토리가 고객이 요청한 이미지 또는 라벨을 만들 수 있도록 하기 위해 레고 ® 지역에서 행해지는 법률 위반 또는 범죄 방지와 관련된 적법한 이익, 6(1)(f), GDPR 고객이 특별히 요청한 서비스의 수행을 위한 계약 이행, GDPR 6(1)(b)항.

비즈니스 파트너 및 사업적 관계 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 회사 또는 개인으로서 당사와의 사업적 관계 구축 신원 정보

연락처 정보

결제 데이터

구매자 데이터

귀하가 제공한 기타 개인 정보 귀하 또는 귀하의 회사와 맺은 사업적 관계를 관리하기 위해

상업적 관계에서 당사의 의무를 이행하기 위해 상호 계약 관계와 관련된 계약 이행, 6(1)(b), GDPR

적법한 이익, GDPR 6(1)(f), 당사의 적법한 목적은 귀하 또는 귀하의 회사와의 관계를 관리하는 것입니다

연구 조사 귀하가 하는 일 당사가 수집하는 데이터 수집하는 이유 EU/EEA에 거주하는 경우 법적 근거 연구 조사, 포커스 그룹 또는 기타 연구에 참여 신원 정보

연락처 정보

사진 또는 영상(연구가 대면으로 진행될 경우)

귀하가 제공한 기타 개인 정보 당사의 기존 제품 및 서비스를 개선하기 위해

신제품 개발 및 개선을 위해 시장 조사 참가자 공개와 관련된 계약서, 6(1)(b), GDPR의 이행

당사는 일체의 법률, 규제, 세금, 회계 또는 보고 요건을 충족하기 위한 목적을 포함하여 당사가 수집한 목적을 충족하기 위해 합리적으로 필요한 기간 동안만 귀하의 개인 데이터를 보관합니다. 불만이 제기되거나 귀하와의 관계와 관련해서 소송의 가능성이 있다고 합리적으로 판단되는 경우, 당사는 귀하의 개인 데이터를 더 장기간 보관할 수 있습니다. 개인 데이터의 적절한 보유 기간을 결정하기 위해 당사는 해당 개인 데이터의 양, 성질, 민감도를 고려하며 개인 데이터의 무단 사용이나 공개로 인한 잠재적 손해 위험, 개인 데이터를 처리하는 목적 및 그 목적을 다른 방법으로 달성할 수 있는지, 해당 법률, 규제, 세금, 회계 또는 기타 요건 등을 고려합니다. 레고 그룹은 누구와 개인 데이터를 공유합니까? 레고 그룹 회사와의 정보 공유 당사의 자회사(레고 그룹의 다른 회사)가 당사 또는 해당 자회사를 대표하여 귀하에게 서비스를 제공하기 위해 귀하의 정보에 접근해야 할 때가 있을 수 있습니다. 자회사는 위 표에 열거된 활동을 하기 위해 귀하의 개인 데이터가 필요하며, 다음과 같은 예도 포함됩니다. 귀하가 요청한 제품 및 서비스의 제공

귀하의 계정 또는 거래에 관하여 귀하에게 연락을 취함

당사 사이트, 응용 프로그램 및 정책에 관한 정보를 귀하에게 전송

다이렉트 마케팅 메시지를 귀하에게 전송

제품 카탈로그와 기타 인쇄본 마케팅 자료를 보내주세요

자회사가 당사를 대리하여 처리하도록 공식적으로 계약된 정보를 처리합니다. 예를 들어, 귀하가 제출한 구매를 수행하고, 귀하의 레고 ® 계정, LEGO Insiders 활동을 관리하고/하거나 LEGO.com 또는 당사의 쿠키 설정을 통해 당사의 환경 설정에서 귀하의 기본 설정을 관리합니다

계정, LEGO Insiders 활동을 관리하고/하거나 LEGO.com 또는 당사의 쿠키 설정을 통해 당사의 환경 설정에서 귀하의 기본 설정을 관리합니다 내부 조사, 분석 및 보고

당사의 정책을 위반하거나 법률을 위반할 수 있는 일체의 활동을 식별, 검토 및 저지합니다. 유럽 경제 지구 밖에 있는 레고 그룹 회사로의 이전은 구속력 있는 기업규칙에 기반합니다. 타 회사와의 정보 공유 당사가 귀하의 정보를 공유할 수 있는 신뢰할 수 있는 타사 범주 목록은 이곳에서 확인하십시오. 당사는 다음과 같은 범주에서 제삼자/벤더와 함께 개인 데이터를 처리합니다. IT 서비스 제공자. 당사는 고객과 파트너 대면 활동 및 내부 IT와 관리 시스템과 관련하여 IT 서비스 및 시스템 관리 서비스를 제공하기 위해 전 세계적으로 신뢰할 수 있는 일련의 파트너를 사용합니다.

당사는 고객과 파트너 대면 활동 및 내부 IT와 관리 시스템과 관련하여 IT 서비스 및 시스템 관리 서비스를 제공하기 위해 전 세계적으로 신뢰할 수 있는 일련의 파트너를 사용합니다. 글로벌 결제 제공자 및 처리 파트너. 이들은 당사가 온라인 환경과 당사의 매장에서, 또는 청구와 송금을 처리하는 과정에서 안전하고 효율적인 결제 프로세스를 보장하도록 돕습니다.

이들은 당사가 온라인 환경과 당사의 매장에서, 또는 청구와 송금을 처리하는 과정에서 안전하고 효율적인 결제 프로세스를 보장하도록 돕습니다. 클라우드 스토리지 파트너. 당사는 당사와 귀하의 데이터를 안전한 데이터 센터에 저장합니다.

당사는 당사와 귀하의 데이터를 안전한 데이터 센터에 저장합니다. CDN 제공자. 당사는 당사 웹 사이트의 성능과 보안을 최적화하기 위해 CDN(콘텐츠 딜리버리 네트워크)을 사용합니다. CDN은 여러 지리적 위치에 위치한 서버를 사용하여 콘텐츠를 효율적으로 배포하는 데 도움이 됩니다. 즉, 귀하가 당사 웹 사이트를 방문할 때 당사 콘텐츠의 빠르고 신뢰할 수 있는 전달을 보장하기 위해 귀하의 데이터(IP 주소 및 브라우저 정보 등) 중 일부가 당사의 CDN 제공업체에 의해 처리될 수 있습니다.

당사는 당사 웹 사이트의 성능과 보안을 최적화하기 위해 CDN(콘텐츠 딜리버리 네트워크)을 사용합니다. CDN은 여러 지리적 위치에 위치한 서버를 사용하여 콘텐츠를 효율적으로 배포하는 데 도움이 됩니다. 즉, 귀하가 당사 웹 사이트를 방문할 때 당사 콘텐츠의 빠르고 신뢰할 수 있는 전달을 보장하기 위해 귀하의 데이터(IP 주소 및 브라우저 정보 등) 중 일부가 당사의 CDN 제공업체에 의해 처리될 수 있습니다. 사기 방지 및 탐지 파트너 및 기관. 이들은 레고 그룹과 협력해 레고 그룹이 사기를 당하지 않도록 합니다.

이들은 레고 그룹과 협력해 레고 그룹이 사기를 당하지 않도록 합니다. 창고 보관, 포장, 배송 및 배송 파트너. 이들은 당사의 고객과 비즈니스 파트너에게 당사 제품을 전달하는 것을 도와줍니다.

이들은 당사의 고객과 비즈니스 파트너에게 당사 제품을 전달하는 것을 도와줍니다. 카탈로그 인쇄, 우편 발송 및 우편 파트너. 카탈로그, 잡지 또는 기타 인쇄본 마케팅 자료가 귀하에게 전달되도록 하는 데 도움이 됩니다.

카탈로그, 잡지 또는 기타 인쇄본 마케팅 자료가 귀하에게 전달되도록 하는 데 도움이 됩니다. 데이터 브로커 및 데이터 집계 파트너. 카탈로그, 잡지 및 기타 인쇄본 또는 온라인 마케팅과 광고를 통해 잠재적인 신규 쇼핑객에게 다가가는 데 도움이 됩니다. 또한 여러 개의 레고 ® 카탈로그가 동시에 나타나는 등의 상황을 방지하는데 도움이 됩니다.

카탈로그, 잡지 및 기타 인쇄본 또는 온라인 마케팅과 광고를 통해 잠재적인 신규 쇼핑객에게 다가가는 데 도움이 됩니다. 또한 여러 개의 레고 카탈로그가 동시에 나타나는 등의 상황을 방지하는데 도움이 됩니다. 마케팅 및 광고 파트너. 이러한 쿠키는 귀하가 온라인 플랫폼, 소셜 미디어, 매장 또는 기타에서 레고 그룹과 상호작용할 때 맞춤형 광고, 프로모션, 경품 이벤트, 콘테스트 및 캠페인을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 마케팅 메시지를 제공할 새로운 잠재 쇼핑객을 찾는 데 도움이 되거나(“유사한 모습”이라고도 함) 당사가 해당 제품이나 서비스에 관심이 없는 쇼핑객에게 마케팅 메시지를 제공하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다(“억제”라고도 함).

이러한 쿠키는 귀하가 온라인 플랫폼, 소셜 미디어, 매장 또는 기타에서 레고 그룹과 상호작용할 때 맞춤형 광고, 프로모션, 경품 이벤트, 콘테스트 및 캠페인을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 마케팅 메시지를 제공할 새로운 잠재 쇼핑객을 찾는 데 도움이 되거나(“유사한 모습”이라고도 함) 당사가 해당 제품이나 서비스에 관심이 없는 쇼핑객에게 마케팅 메시지를 제공하지 않도록 하는 데 도움이 됩니다(“억제”라고도 함). 멀린 엔터테인먼트 및 레고 인증 매장 파트너를 포함한 B2B 파트너. LEGO Insiders 로열티 프로그램 또는 LEGO Family Club을 비롯한 프로모션, 경품 이벤트, 콘테스트 및 캠페인을 운영하고 맞춤형 광고 및 쇼핑객 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.

LEGO Insiders 로열티 프로그램 또는 LEGO Family Club을 비롯한 프로모션, 경품 이벤트, 콘테스트 및 캠페인을 운영하고 맞춤형 광고 및 쇼핑객 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다. 소셜 미디어 파트너 및 온라인 검색 플랫폼. 이러한 정보는 당사가 현재 위치한 플랫폼에서 레고 그룹과 상호작용할 수 있도록 하고, 당사의 제품에 대한 맞춤형 마케팅을 제공하고, 당사의 구매자와 고객이 이러한 플랫폼과 파트너를 통해 당사와 상호작용하는 방식, 당사의 브랜드 인지도 및 소셜 미디어 플랫폼에서 당사 브랜드와 상호작용하고 이에 대한 피드백을 제공하는 개인의 유형에 대한 보다 광범위한 이해를 제공하는 데 도움이 됩니다.

이러한 정보는 당사가 현재 위치한 플랫폼에서 레고 그룹과 상호작용할 수 있도록 하고, 당사의 제품에 대한 맞춤형 마케팅을 제공하고, 당사의 구매자와 고객이 이러한 플랫폼과 파트너를 통해 당사와 상호작용하는 방식, 당사의 브랜드 인지도 및 소셜 미디어 플랫폼에서 당사 브랜드와 상호작용하고 이에 대한 피드백을 제공하는 개인의 유형에 대한 보다 광범위한 이해를 제공하는 데 도움이 됩니다. 당사가 고객 지원을 제공하고 통찰력을 얻는 것을 도와주는 제삼자 제공업체. 이를 통해 당사는 소셜 미디어 플랫폼에서 소셜 미디어 데이터를 수집하고, 브랜드 인지도를 이해하고, 당사와 상호작용하는 개인에 대한 통찰력을 쌓고, 소셜 미디어 플랫폼에서 당사 브랜드에 대한 피드백을 제공하고, 보다 효율적인 고객 지원을 제공하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

이를 통해 당사는 소셜 미디어 플랫폼에서 소셜 미디어 데이터를 수집하고, 브랜드 인지도를 이해하고, 당사와 상호작용하는 개인에 대한 통찰력을 쌓고, 소셜 미디어 플랫폼에서 당사 브랜드에 대한 피드백을 제공하고, 보다 효율적인 고객 지원을 제공하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 설문 조사, 설문 조사 및 제품 검토 공급업체. 레고 체험에 대한 중요한 피드백을 받아보는 데 도움이 될 거예요.

레고 체험에 대한 중요한 피드백을 받아보는 데 도움이 될 거예요. 세금 및 통관 당국, 규제 당국 및 기타 전 세계 당국. 이들은 당사에게 특정 상황에서 처리 활동에 대해 보고할 것을 요구합니다.

이들은 당사에게 특정 상황에서 처리 활동에 대해 보고할 것을 요구합니다. 전문 자문가. 전 세계의 변호사, 은행원, 감사관, 보험회사가 포함됩니다. 이들은 레고 그룹에 자문, 은행 업무, 법률, 보험, 회계 서비스를 제공합니다.

이들은 레고 그룹에 자문, 은행 업무, 법률, 보험, 회계 서비스를 제공합니다. 게임 플랫폼 파트너. 이러한 쿠키는 당사가 참석하고, 귀하가 레고 그룹과 상호작용하고, 귀하의 레고 계정을 게임 플랫폼 계정과 연결하는 데 도움이 됩니다. 기타 사용 및 공개 또한 당사는 필요하거나 적절하다고 믿는 만큼 개인 데이터를 사용 및 공개합니다. (a) 해당 법률(귀하의 거주 국가 이외의 법률을 포함할 수 있음) 준수를 위해, (b) 공공 및 정부 기관(귀하의 거주 국가 이외의 기관을 포함할 수 있음)의 요청에 응답하기 위해, (c) 법 집행 기관과 협력하기 위해, (d) 당사의 권리, 개인정보, 안전 또는 재산, 당사 계열사, 귀하 또는 다른 이의 그것을 보호하기 위해. 또한 당사는 조직개편, 합병, 매각, 합작 투자 또는 양도가 발생할 경우 개인 데이터를 사용, 공개 또는 제삼자에게 이전합니다. 제3국으로 이전 레고 그룹은 전 세계적으로 운영되며, 귀하가 거주하거나 귀하에게 서비스가 제공되는 국가 외부의 장소로 개인 데이터를 이전할 수 있습니다.

레고 그룹은 모든 개인 데이터를 유럽 경제 지역(“EEA”) 내에 위치한 서버에 저장합니다.

필요한 경우(예: 귀하에게 서비스를 제공하기 위해), 개인 데이터는 영국, 호주, 캐나다, 일본, 말레이시아, 멕시코, 싱가포르, 한국, 미국, 뉴질랜드를 비롯한 지역으로 이전(또는 그러한 지역에서 접근 가능)될 수 있습니다. 귀하의 개인 데이터가 전송되는 곳마다 당사는 적절한 계약, 기술 및/또는 조직적 보호 조치를 실행함으로써 귀하의 개인 데이터가 처리되는 곳마다 동일한 수준의 보호를 보장합니다.

당사가 귀하의 개인 데이터를 EEA 외부로 전송하는 경우, 당사는 다음 조건 중 하나 이상이 적용되도록 함으로써 귀하의 개인 데이터에 대해 유사한 수준의 보호를 보장합니다. EU 집행위원회가 해당 국가가 적절한 수준에서 보호받고 있다고 판단

구속력 있는 기업규칙(BCR)이 마련되어 있음(회사 간 이전의 경우)

표준 계약 조항(EU 모델 조항)이 사용된 경우

귀하와의 계약 이행 또는 특정 양도에 대한 귀하의 동의 등의 특수한 상황에서는 예외가 적용됩니다.

섹션 3: 쿠키 및 유사 기술(“쿠키”) 쿠키란 브라우저가 컴퓨터 또는 장치에 남기는 작은 데이터 파일을 말합니다. 쿠키 자체는 정보를 포함하거나 수집하지 않습니다. 하지만 웹 브라우저를 통해 서버에서 쿠키를 읽을 때, 이전 구매 내역이나 계정 정보를 기억하는 등, 웹 사이트에서 사용자에게 더 편리한 서비스를 제공하게끔 도와주는 역할을 합니다.

쿠키 및 쿠키 관리 방법에 대한 자세한 내용은 당사의 쿠키 정책 및 쿠키 선언 전문을 읽어보거나 LEGO.com 또는 디지털 게임이나 앱(해당되는 경우)에서 쿠키 설정을 클릭하세요.

섹션 4: 부모를 위한 정보 부모를 위한 정보: 레고 그룹이 아동 개인 정보를 처리하는 방식 온라인에서 아동의 안전 유지 당사는 아동에게 안전한 온라인 환경을 유지하는 문제에 깊이 주의를 기울이고 있으며, 당사의 어린 팬들이 당사의 온라인 채널을 사용함에 있어 안전이 보장되도록 추가적인 개인정보 보호 프로세스를 두고 있습니다. 실제로 일부 기능의 경우 아동이 우연히 사용하는 것을 방지하기 위해 연령 한도가 설정되어 있습니다. 또한 당사는 적절한 부모 동의 없이 그러한 기능을 사용하는 아동으로부터 개인 정보를 의도적으로 수집, 저장, 사용 또는 처리하지 않도록 하기 위한 모든 노력을 기울이고 있습니다. 당사는 디지털 아동 안전 프로그램에 참여하고 있으며, 그에 따라 온라인상에서 아동과 상호작용하는 방식에 관한 규칙을 준수하는지를 확인하기 위해 연례적으로 감사를 받고 있습니다. 개인 데이터와 관련하여 당사는 16세 미만(또는 현지 법률에 의해 요구되는 국가의 경우 그 이상)의 모든 이를 위해 부모의 동의를 구합니다. 당사의 개인정보 취급방침에 대해 궁금한 점이나 우려 사항이 있을 경우 당사에 문의하세요. 당사는 아동의 개인 데이터를 처리함에 있어 아동의 개인 정보 보호를 위해 다음과 같이 추가적인 조치를 취합니다. 당사가 아동으로부터 어떠한 개인 정보를 수집, 저장, 사용 및 처리하는지를 부모에게 알리고 그러한 정보를 공유하는지 여부를 설명합니다.

아동 데이터의 수집, 사용 및 처리에 대한 법적 요구 사항을 준수하고, 아동에게 당사의 제품과 서비스에 관한 정보를 보내는 데에 관해 부모의 동의를 구하여 법을 준수합니다.

당사가 아동의 개인 정보를 수집, 저장, 사용 및 처리하는 방식을 제한함으로써 아동이 온라인 활동에 참여하기 위해 필요한 데이터만이 수집되도록 합니다.

당사가 아동으로부터 수집한 개인 정보에 대한 접근 권한 또는 접근 권한을 요구할 수 있는 선택권을 부모에게 부여합니다. 또한 부모가 아동의 개인 정보를 변경 또는 삭제할 것을 요구할 수 있습니다. 아동 정보의 수집 및 사용 당사 웹 사이트, 채널 및 앱 중 모든 연령대의 가족과 사용자를 염두에 두고 설계된 것이 있는 반면, 일부는 주로 아동이 사용하는 것을 의도하여 설계되어 있습니다. 당사는 아동으로부터 개인 정보를 수집할 때마다 서비스를 제공하기 위해 필요한 경우 또는 법적으로 기록을 유지하도록 요구되는 경우에 한해 정보를 보관합니다. 비록 아동이 자신의 정보를 당사와 공유할 것인지 여부를 선택할 수 있다고는 하나, 당사 웹 사이트의 기능 중에는 당사에 정보를 제공하지 않을 경우 작동하지 않는 것들이 있습니다. 기능의 작동을 위해 개인 정보가 필요한 경우, 당사는 활동에 참여하기 위해 합당히 필요한 정보만을 요구합니다. 당사가 아동의 데이터를 수집하는 경우에 관한 몇 가지 예시는 아래와 같습니다. 아이들이 온라인에 등록할 때. 아동이 콘텐츠, 게임 및 경연 등을 비롯한 다양한 서비스에 접근하기 위해 당사 웹 사이트에 등록할 수 있습니다. 등록 중에 당사는 아동에게 부모 또는 보호자의 이메일 주소, 아동의 이름, 성별, 생년월일, 사용자 이름 및 비밀번호를 제공할 것을 요구할 수 있습니다. 당사는 이 정보를 보안 및 통지 목적으로 사용합니다. 당사는 아동에게 일체의 개인 정보가 배제된 사용자 이름을 만들 것을 강력히 권장합니다.

아동이 콘텐츠, 게임 및 경연 등을 비롯한 다양한 서비스에 접근하기 위해 당사 웹 사이트에 등록할 수 있습니다. 등록 중에 당사는 아동에게 부모 또는 보호자의 이메일 주소, 아동의 이름, 성별, 생년월일, 사용자 이름 및 비밀번호를 제공할 것을 요구할 수 있습니다. 당사는 이 정보를 보안 및 통지 목적으로 사용합니다. 당사는 아동에게 일체의 개인 정보가 배제된 사용자 이름을 만들 것을 강력히 권장합니다. 아이들이 스스로 만든 콘텐츠를 공유할 때. 당사 웹 사이트 중 일부는 아동이 직접 콘텐츠를 만들거나 사용하는 것을 허용합니다. 이러한 기능 중 일부만이 아동의 개인 정보를 필요로 하므로 모든 활동이 부모 또는 보호자의 동의를 요하는 것은 아닙니다. 아동이 활동을 통해 개인 정보를 공유할 수 있는 경우 언제든지 부모 또는 보호자에게 ‘확인 가능한 부모 동의’(더 높은 수준의 부모 동의)를 요청합니다. 개인 데이터의 예로는 이야기, 자유 텍스트 필드, 텍스트가 허용되는 그림이나 정보의 수기 입력, 아동의 사진, 사운드 클립, 영화 파일 또는 모든 유형의 콘텐츠 또는 기타 어떠한 식으로든 아동을 명확히 식별할 수 있는 영구 식별자 등이 있습니다.

당사 웹 사이트 중 일부는 아동이 직접 콘텐츠를 만들거나 사용하는 것을 허용합니다. 이러한 기능 중 일부만이 아동의 개인 정보를 필요로 하므로 모든 활동이 부모 또는 보호자의 동의를 요하는 것은 아닙니다. 아동이 활동을 통해 개인 정보를 공유할 수 있는 경우 언제든지 부모 또는 보호자에게 ‘확인 가능한 부모 동의’(더 높은 수준의 부모 동의)를 요청합니다. 개인 데이터의 예로는 이야기, 자유 텍스트 필드, 텍스트가 허용되는 그림이나 정보의 수기 입력, 아동의 사진, 사운드 클립, 영화 파일 또는 모든 유형의 콘텐츠 또는 기타 어떠한 식으로든 아동을 명확히 식별할 수 있는 영구 식별자 등이 있습니다. 아이들 이 콘테스트와 경품 이벤트에 참가할 때. 아동이 경연에 참여하기를 원할 경우 당사는 아동의 참여를 위해 필요한 개인 정보를 요구합니다. 당사는 보통 아동의 이름(당사가 동일 가족의 여러 아동을 구별할 수 있도록) 및 부모 또는 보호자의 이메일 주소(당사가 책임 있는 성인에게 고지해야 한다는 법적 요구 사항을 충족할 수 있도록)만을 요구합니다. 당사는 아동이 콘테스트 또는 경품에 우승한 경우에만 상품을 어디로 보낼지를 알기 위해 부모에게 연락을 취합니다. 경연의 특성상 아동에게 응모할 콘텐츠를 만들 것을 요구해야 하는 경우, 당사는 아이가 직접 만든 콘텐츠에 대한 개인정보 보호 요구 사항을 충족할 수 있도록 사전에 이메일을 통해 부모의 동의를 요청해야 합니다(아동의 콘텐츠 창작에 관한 위의 정보를 보아주십시오). 동의가 없을 경우 해당 아동은 당사의 경연에 참여할 수 없습니다.

아동이 경연에 참여하기를 원할 경우 당사는 아동의 참여를 위해 필요한 개인 정보를 요구합니다. 당사는 보통 아동의 이름(당사가 동일 가족의 여러 아동을 구별할 수 있도록) 및 부모 또는 보호자의 이메일 주소(당사가 책임 있는 성인에게 고지해야 한다는 법적 요구 사항을 충족할 수 있도록)만을 요구합니다. 당사는 아동이 콘테스트 또는 경품에 우승한 경우에만 상품을 어디로 보낼지를 알기 위해 부모에게 연락을 취합니다. 경연의 특성상 아동에게 응모할 콘텐츠를 만들 것을 요구해야 하는 경우, 당사는 아이가 직접 만든 콘텐츠에 대한 개인정보 보호 요구 사항을 충족할 수 있도록 사전에 이메일을 통해 부모의 동의를 요청해야 합니다(아동의 콘텐츠 창작에 관한 위의 정보를 보아주십시오). 동의가 없을 경우 해당 아동은 당사의 경연에 참여할 수 없습니다. 아동 이 당사로부터 이메일을 수신하는 경우. 당사는 아동이 당사에 질문한 사항에 답을 하기 위해 아동의 연락처 정보(이메일 주소 포함)를 요구할 수 있습니다. 만일 아동과 두 번째로 접촉해야 하는 경우(예를 들어, 추가 질문에 대한 답변), 당사는 아동의 부모 또는 보호자에게 이메일 주소를 요청할 것입니다. 그 후로 당사는 아동의 요청 사항을 지원하기 위해 필요한 동안 아동의 온라인 연락처 정보를 보관하며, 기타 일체의 목적으로 정보를 사용하지 않습니다. 만일 지속적 커뮤니케이션을 위해 아동의 온라인 연락처 정보가 필요한 경우, 당사는 최대한 이른 시기에 부모 또는 보호자의 이메일 주소를 문의합니다. 이는 당사가 수집하는 데이터에 대해 성인이 알도록 하는 동시에 데이터 수집을 중지할 것을 당사에 요청할 수 있는 선택권을 부모에게 부여하기 위함입니다. 부모 또는 보호자는 언제든 매번의 커뮤니케이션에 포함되는 수신 거부 지침을 따름으로써 당사와 아동 사이의 커뮤니케이션을 거부할 수 있습니다(커뮤니케이션의 유형이 두 가지 이상인 경우, 성인이 각각 개별적으로 수신 거부를 해야 합니다). 또는 레고 ® 고객 서비스 팀에 연락할 수도 있습니다.

당사는 아동이 당사에 질문한 사항에 답을 하기 위해 아동의 연락처 정보(이메일 주소 포함)를 요구할 수 있습니다. 만일 아동과 두 번째로 접촉해야 하는 경우(예를 들어, 추가 질문에 대한 답변), 당사는 아동의 부모 또는 보호자에게 이메일 주소를 요청할 것입니다. 그 후로 당사는 아동의 요청 사항을 지원하기 위해 필요한 동안 아동의 온라인 연락처 정보를 보관하며, 기타 일체의 목적으로 정보를 사용하지 않습니다. 만일 지속적 커뮤니케이션을 위해 아동의 온라인 연락처 정보가 필요한 경우, 당사는 최대한 이른 시기에 부모 또는 보호자의 이메일 주소를 문의합니다. 이는 당사가 수집하는 데이터에 대해 성인이 알도록 하는 동시에 데이터 수집을 중지할 것을 당사에 요청할 수 있는 선택권을 부모에게 부여하기 위함입니다. 부모 또는 보호자는 언제든 매번의 커뮤니케이션에 포함되는 수신 거부 지침을 따름으로써 당사와 아동 사이의 커뮤니케이션을 거부할 수 있습니다(커뮤니케이션의 유형이 두 가지 이상인 경우, 성인이 각각 개별적으로 수신 거부를 해야 합니다). 또는 레고 고객 서비스 팀에 연락할 수도 있습니다. 아이들이 앱 푸시 알림을 수신할 때. 다수의 앱이 업데이트에 대해 알리기 위한 목적으로(때로 앱을 사용하지 않는 동안에도) 고객의 이동 전화 또는 장치로 사용자 ‘푸시 알림’을 보냅니다. 당사의 앱 중 일부는 아동이 사용하도록 설계되었습니다. 당사는 아동에게 부모 또는 보호자의 이메일을 제공할 것을 요구합니다. 이는 아동에게 당사 앱으로부터 푸시 알림을 보내기 전에 아동의 요청 사실을 성인에게 알릴 수 있도록 하기 위함입니다. 당사는 부모의 동의 없이 장치 식별자를 기타 어느 개인 정보와도 연결하지 않습니다. 아동이 당사 앱으로부터 푸시 알림을 수신하는 것을 중지하고자 할 경우, 언제든 아동이 사용하는 장치의 설정을 변경할 수 있습니다.

다수의 앱이 업데이트에 대해 알리기 위한 목적으로(때로 앱을 사용하지 않는 동안에도) 고객의 이동 전화 또는 장치로 사용자 ‘푸시 알림’을 보냅니다. 당사의 앱 중 일부는 아동이 사용하도록 설계되었습니다. 당사는 아동에게 부모 또는 보호자의 이메일을 제공할 것을 요구합니다. 이는 아동에게 당사 앱으로부터 푸시 알림을 보내기 전에 아동의 요청 사실을 성인에게 알릴 수 있도록 하기 위함입니다. 당사는 부모의 동의 없이 장치 식별자를 기타 어느 개인 정보와도 연결하지 않습니다. 아동이 당사 앱으로부터 푸시 알림을 수신하는 것을 중지하고자 할 경우, 언제든 아동이 사용하는 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. 당사가 위치 정보를 수집하는 경우. 일부 웹 사이트, 채널 및 앱은 아동을 위해 설계되었습니다. 당사는 아동의 거리 주소, 주소 또는 좌표에 대한 정보를 수집하기 전에 이메일을 통해 부모 또는 보호자의 동의를 요청합니다. 당사가 그렇게 하는 이유는 그러한 정보를 이용해 특정 아동을 효과적으로 식별하는 것이 가능하기 때문입니다. 반면, 아동이 거주하는 시, 국가 또는 지역에 관한 정보를 수집할 때는 특정 아동과 직접 연결된 경우를 제외하고 부모의 동의를 필요로 하지 않습니다. 그 이유는 그러한 일반적인 정보로는 특정 아동을 식별할 수 없기 때문입니다. 당사가 이러한 유형의 위치 정보를 수집하는 것을 중지하고자 할 경우, 언제든 아동이 사용하는 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. 또는 레고 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다.

일부 웹 사이트, 채널 및 앱은 아동을 위해 설계되었습니다. 당사는 아동의 거리 주소, 주소 또는 좌표에 대한 정보를 수집하기 전에 이메일을 통해 부모 또는 보호자의 동의를 요청합니다. 당사가 그렇게 하는 이유는 그러한 정보를 이용해 특정 아동을 효과적으로 식별하는 것이 가능하기 때문입니다. 반면, 아동이 거주하는 시, 국가 또는 지역에 관한 정보를 수집할 때는 특정 아동과 직접 연결된 경우를 제외하고 부모의 동의를 필요로 하지 않습니다. 그 이유는 그러한 일반적인 정보로는 특정 아동을 식별할 수 없기 때문입니다. 당사가 이러한 유형의 위치 정보를 수집하는 것을 중지하고자 할 경우, 언제든 아동이 사용하는 장치의 설정을 변경할 수 있습니다. 또는 레고 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다. ‘영구 식별자’를 수집하는 경우. 당사는 당사의 온라인 채널 방문자에게 보다 관련성이 높고 개인화된 온라인 환경을 제공하기 위해 일부 유형의 정보를 수집합니다(예: IP 주소, 모바일 장치 식별자, 브라우저, 인터넷 서비스 제공자, 참조 페이지, 종료 페이지, 방문자 빈도, 운영 체제, 날짜 스탬프, 타임 스탬프 및 클릭스트림 데이터에 관한 정보). 당사는 쿠키, 픽셀, 플래시 쿠키, 웹 비콘 및 기타 고유 식별자(본 개인정보 취급방침의 쿠키 섹션에 정의됨)와 같은 기술을 사용하여 이러한 정보를 수집합니다. 당사는 이러한 정보를 직접 수집하거나 타사에게 당사를 대신하여 데이터를 처리하도록 요청할 수 있습니다. 당사는 이러한 데이터를 사용하여 아동에게 온라인 기능과 활동에 대한 접근 수단을 제공하고 콘텐츠를 사용자 지정하고 온라인 채널을 개선하고 온라인 채널의 성능을 분석하고 익명 보고서를 생성합니다. 어떤 이유로든 아동의 개인 데이터를 수집하고자 할 경우, 당사는 사전에 아동의 부모 또는 보호자에게 연락하여 동의를 구합니다. 당사 사이트와 앱을 통해 ‘영구 식별자’를 수집하는 타사 운영자의 목록은 당사의 쿠키 정책 및 쿠키 고지문에서 확인할 수 있습니다. 부모의 동의 요청 당사는 아동 데이터의 유형과 목적에 따라 다양한 유형의 부모 동의를 처리에 활용합니다.





이메일을 통한 부모 동의 요청

아동이 요청한 서비스를 제공하기 위해 아동의 개인 정보를 수집해야 할 경우, 당사는 법적 요구 사항에 따라 부모의 동의를 구합니다(예: 미국의 경우 COPPA, EU의 경우 GDPR). 당사는 아동의 부모 또는 보호자에게 당사가 어떠한 정보를 수집하고 어떻게 사용할 계획인지가 설명된 이메일을 보내고 부모에게 동의를 하거나 거부할 것을 요구합니다. 적절한 시점에 부모의 동의를 받지 못한 경우, 당사는 동의 요청을 위해 당사가 요구했던 성인의 연락처 정보를 포함하여 해당 아동으로부터 수집한 모든 정보를 삭제합니다.





‘확인 가능한 부모 동의’ 요청

아동이 당사 웹사이트 또는 디지털 경험 중 하나를 통해 공개적으로나 또는 제3자와 함께 개인 정보를 공유하기를 원할 경우 당사는 위에 설명된 이메일 요청보다 높은 수준의 부모 동의를 요청합니다. 신용 카드 또는 기타 결제 방법(명목 요금 포함)을 통한 확인 또는 부모의 정부 발급 신분증 검토를 요청할 수 있습니다.





동의를 구할 부모나 보호자에게 연락이 가지 않은 경우

16세(또는 법률상 요구되는 국가의 경우) 미만의 아동이 연령 게이트를 사용하여 아동을 위해 설계된 온라인 채널에 액세스하는 경우, 당사는 아동으로부터 일체의 개인 정보를 수집하기 전에 아동의 부모 또는 보호자에게 이메일을 보냅니다. 귀하의 자녀가 자신의 개인 정보를 수집하는 온라인 활동에 참여하고 있다고 생각되고 귀하 또는 다른 부모/보호자가 귀하에게 연락하는 이메일을 받지 못한 경우, 당사에 연락하시기 바랍니다. 당사는 부모의 동의를 위해 제공된 이메일 주소를 기타 일체의 목적으로 사용하지 않습니다. 단, 해당 성인이 마케팅 이메일 수신 또는 이메일 연락이 허용되는 활동 참여에 명시적으로 동의한 경우는 예외로 합니다. 부모의 선택 및 관리 부모 또는 보호자는 언제든지 당사가 아동의 개인 정보를 추가로 사용하고 수집하는 것을 거부할 수 있습니다. 부모 또는 보호자는 당사가 아동의 계정과 관련하여 수집한 개인 정보를 당사의 기록에서 삭제할 것을 요구할 수 있습니다. 일부 서비스의 경우 개인 정보를 필요로 하므로 아동의 기록을 삭제하면 차후 아동이 계정, 멤버십 또는 서비스를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.

아동이 등록된 레고 계정을 갖고 있는 경우, 부모 또는 보호자는 당사가 아동으로부터 수집한 개인 정보에 접근하거나 이를 변경 또는 삭제할 수 있습니다. 자녀의 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 자녀의 레고 계정에 로그인하는 행위

레고 고객 서비스 팀에 연락 당사에 연락을 원하시면 자녀의 사용자 이름과 전화번호 및 이메일 주소를 알려주시기 바랍니다. 당사는 아동의 개인 정보에 대한 접근을 허용하기 전에 아동의 부모 또는 보호자로서 귀하의 신원을 확인해야 합니다. 당사는 합당한 기간 내에 귀하의 요청에 응답할 것입니다.

섹션 5: 아동을 위한 정보 아동을 위한 정보: 아동 친화적인 개인정보 보호 정보 당사 소개 우리는 미래의 조립 애호가를 키우고 그들에게 영감을 주고 싶어하는 레고 그룹입니다. 우리는 레고® 브릭 및 세트와 디지털 앱과 게임같이 다양한 제품을 만듭니다. 또한 전 세계 및 인터넷에서 소매점과 LEGO.com 웹사이트도 운영하고 있습니다. 이 개인정보 취급방침은 우리가 여러분의 개인 데이터를 어떻게 사용지 설명하고, 여러분이 우리에게 준 데이터가 어떻게 되는지 알려줍니다. 때로는 다른 페이지로 가는 링크도 나옵니다. 헷갈릴 때도 있을 테니, 도와줄 수 있는 어른이 필요할 수도 있습니다. 개인 데이터? 그게 뭘까요? 개인 데이터는 여러분이 누구인지 알아낼 수 있는 모든 데이터를 말합니다. 이미 알고 있을 수도 있지만, 여러분의 이름이나 사진이 될 수도 있고, 그 외에도 이메일 주소나 온라인 사용자 이름이 될 수도 있습니다. 레고 그룹은 많은 개인 데이터를 사용합니다. 더 자세히 알고 싶다면 어른분께 부탁하여 전체 개인정보 취급방침을 읽어달라고 하세요. 왜 개인 데이터가 필요한가요? 우리가 여러분의 개인 데이터를 사용하는 가장 중요한 이유는 여러분이 누구인지 알기 위해서입니다. 귀하가 당사의 앱 또는 게임 중 하나에 로그인하는 경우, 당사는 귀하의 게임 진행 경과를 추적하고, 앱 또는 게임에서 친구들과 연락을 주고받고, 귀하가 레고 계정에 업로드한 콘텐츠를 저장하기 위해 귀하의 개인 데이터를 사용합니다. 때로는 여러분이 이벤트에 참여하거나 우리가 만든 대회에 참가해 우승했을 때, 상품을 잘 전달해주기 위해 여러분의 개인 데이터를 사용하기도 합니다. 우리에게 여러분의 개인 데이터가 없다면 우리가 여러분을 위해 해줄 수 없는 일이 생길 수도 있습니다. 여러분이 어떤 게임을 얼마나 진행했는지도 알 수 없고, 공유하고 싶은 사진을 업로드하도록 해주지 못할 수도 있습니다. 여러분의 개인 데이터로 우리가 무엇을 하는지 더 알고 싶다면 주위 어른에게 개인정보 취급방침을 전부 다 읽고 여러분이 이해할 수 있게 자세한 내용을 알려달라고 부탁해보세요. 그렇다면 우리가 여러분의 개인 데이터를 아무렇게나 사용할까요? 아닙니다! 우리는 특별한 이유가 있을 때만 여러분의 개인 데이터를 사용합니다. 우리는 많은 온라인 서비스를 제공하는데, 이때 작업을 수행하고 서비스를 제공하기 위해 여러분의 개인 데이터를 사용해야 한다는 규칙들이 있습니다. 이때는 여러분에게 먼저 묻지 않고 개인 데이터를 사용할 수도 있습니다. 여러분의 부모님께 허락을 구할 때도 있습니다. 여러분이나 여러분의 부모님(보호자)이 우리에게 개인 데이터를 사용하지 말라고 하는 경우에는 사용하지 않습니다. 다른 사람이 제 개인 데이터를 볼 수 있나요? 가끔 우리가 여러분의 개인 데이터를 공유해야 할 때도 있습니다. 이럴 때는 아주 조심스럽게 공유합니다. 우리가 따라야 하는 규칙이 더 많다는 뜻입니다. 여러분의 가족이 여러분을 도와주고 있다면 우리는 그 가족에게 데이터를 공유해야 할 수 있습니다. 또는 여러분의 데이터를 다른 사람과 공유해야 할 수도 있습니다. 꼭 주위 어른에게 개인정보 취급방침과 쿠키 고지문을 전부 다 읽고 자세히 알려달라고 부탁하세요. 제 개인 데이터를 영원히 보관하시나요? 우리는 필요한 시간 동안만 여러분의 데이터를 보관할 수 있습니다. 상황에 따라 이 기간이 달라질 수는 있습니다. 제 개인 데이터가 어떻게 사용되는지에 관해 제가 의견을 낼 수 있나요? 네, 할 수 있습니다! 우리가 여러분의 데이터를 사용할 때 여러분은 ‘권리’를 지닙니다. 그중 하나는 우리가 데이터를 어떻게 사용하는지 알 권리입니다. 이 페이지는 그것을 위해서 만들어졌습니다. 여러분은 우리가 여러분에 관한 어떤 개인 데이터를 가지고 있는지 물어볼 수도 있고, 그만 사용하라고 하거나 지워달라고 할 수도 있습니다. 여러분의 개인 데이터가 잘못됐거나 정확하지 않다면 우리에게 말해서 고칠 수 있습니다. 여러분의 권리는 우리가 여러분의 데이터를 쓰는 목적에 달라지는데, 여기에 관해서는 개인정보 취급방침에 더 자세하게 써놨습니다. 꼭 어른에게 읽는 것을 도와달라고 부탁해보세요. 그런 규칙을 따르도록 감시하는 사람은 누군가요? 여기 레고 그룹에는 데이터 보호관이 있습니다. 이분들이 여러분의 데이터 보호를 담당합니다. 우리가 모든 규칙을 지키는지 지켜보고 여러분의 데이터가 안전한지 확인한다는 뜻입니다. 잘못된 것을 발견하면 그분들이 우리에게 어떻게 고쳐야 하는지 알려줍니다. 우리는 여러분의 데이터를 안전하게 보호하고 규칙을 따르는 것을 매우 중요하게 생각합니다. 당사가 귀하의 개인 데이터를 어떻게 처리하는지 걱정되시나요? 당사에 연락을 주시기 바랍니다. 우리 같은 회사가 규칙에 따르는지 확인하고 잘못하는 경우에 바로 잡아주는 정부 기관도 있습니다. 그곳에 이메일이나 편지를 쓸 수도 있습니다. 이곳에 연락하는 방법은 www.datatilsynet.dk에서 찾아보세요. 우리 웹 사이트에 관해 우리 웹사이트도 다른 많은 웹사이트처럼 ‘쿠키’라는 작은 파일들을 여러분의 컴퓨터에 다운로드합니다. 쿠키는 여러분의 웹사이트가 제대로 작동하도록 도와줍니다. 과자에 대한 자세한 내용은 안전 선장 비디오를 보아주세요.

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