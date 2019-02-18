오픈 소스 라이선스

Open Sans

레고 그룹은 디지털 환경에 Open Sans 폰트 계열을 사용합니다.

모든 디지털 레고® 환경에는 웹 사이트, 소셜 미디어, 앱, 게임, 웹 페이지, 디지털 이미지, 온라인 비디오, 디지털 데이터 및 데이터베이스가 포함됩니다.

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans, 주 저자 Steve Matteson. 지정 글꼴 이름 'Open Sans'

EXO 2.0

레고 그룹은 디지털 환경에 Exo 2.0 폰트를 사용합니다.

모든 레고 디지털 환경에는 웹 사이트, 소셜 미디어, 앱, 게임, 웹 페이지, 디지털 이미지, 온라인 비디오, 디지털 데이터 및 데이터베이스가 포함됩니다.

Exo 2.0 폰트 계열

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

이 글꼴 소프트웨어는 SIL 오픈 폰트 라이선스, 버전 1.1에 따라 라이선스가 부여됩니다.

이 라이선스는 아래와 같으며, FAQ(http://scripts.sil.org/OFL)를 통해서도 볼 수 있습니다.

Noto

레고 그룹은 디지털 환경에 Google Noto 폰트를 사용합니다.

모든 레고 디지털 환경에는 웹 사이트, 소셜 미디어, 앱, 게임, 웹 페이지, 디지털 이미지, 온라인 비디오, 디지털 데이터 및 데이터베이스가 포함됩니다.

중국어(Noto Sans CJK TC & SC)

일본어(Noto Sans CJK JP 및 Noto Serif CJK JP)

한국어(Noto Sans CJK KR 및 Noto Serif CJK KR)

러시아어(Noto Sans)

Noto는 Google Inc.의 상표입니다. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), with Reserved Font Name: Chinese (Noto Sans CJK TC & SC), Japanese (Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP), Korean (Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR), Russian (Noto Sans)

번역

이 문서는 SIL 오픈 폰트 라이선스의 “중국어, 일본어, 한국어, 러시아어” 언어 비공식 번역본입니다. 이 문서는 SIL International에 의해 게시되지 않았으며, OFL을 사용하는 글꼴에 대한 배포 조건을 법적으로 명시하지 않습니다. OFL에 의한 릴리스는 영어 원문을 사용하는 경우에만 유효합니다.

다만, 저희는 이 비공식 번역본이 영어에 익숙하지 않은 사용자와 디자이너가 SIL OFL의 취지를 이해하고 이 협업적 폰트 디자인 모델에 기초한 폰트 계열을 보다 용이하게 사용하고 릴리스하는 데 도움이 될 것이라 믿습니다. 따라서 저희는 OFL에 의거하여 창작물을 공개할 것을 고려하는 디자이너에게 자신이 사용하는 언어(있을 경우)로 FAQ를 읽어볼 것을 권장합니다.

라이선스의 공식 버전 및 관련 FAQ를 보려면 https://scripts.sil.org/OFL 페이지로 이동하십시오.

이 글꼴 소프트웨어는 SIL 오픈 폰트 라이선스, 버전 1.1에 따라 라이선스가 부여됩니다.

이 라이선스는 아래와 같으며, FAQ(http://scripts.sil.org/OFL)를 통해서도 볼 수 있습니다.

SIL 오픈 폰트 라이선스

버전 1.1 - 2007년 2월 26일

서문

오픈 폰트 라이선스(OFL)는 전 세계적인 협업적 폰트 프로젝트의 개발을 촉진하고, 학계 및 언어 커뮤니티의 폰트 생성 활동을 지원하고, 타인과의 파트너십을 통해 폰트를 공유하고 개선할 수 있는 자유롭고 개방된 프레임워크를 제공하는 것을 목표로 합니다.

OFL은 라이선스가 부여된 폰트 자체를 판매하는 경우를 제외하고 해당 폰트를 자유로이 사용, 연구, 수정 및 재배포할 수 있도록 해 줍니다. 폰트(파생 산출물 포함)는 임의의 소프트웨어에 번들되거나 내장되거나 재배포되거나 판매될 수 있습니다. 단, 파생 산출물에 지정 명칭을 사용해서는 안 됩니다. 단, 폰트와 파생 산출물에 기타 일체의 라이선스를 적용하여 공개하는 것은 불가합니다. 이 라이선스에 따라 폰트에 대해 적용되는 요구 사항은 해당 폰트 또는 파생 산출물을 사용하는 일체의 문서에 대해 적용되지 않습니다.

용어 정의

“폰트 소프트웨어”란 본 라이선스에 따라 저작권 소유자가 공개했고 그러한 사실이 명확히 표시된 파일 집합을 의미합니다. 여기에는 소스 파일, 빌드 스크립트 및 문서가 포함될 수 있습니다.

“지정된 폰트 명칭”이란 저작권 문구 뒤에 표시된 일체의 이름을 의미합니다.

“원본”이란 저작권 소유자가 배포한 그대로의 폰트 소프트웨어 구성 요소 집합을 의미합니다.

“수정본”이란 원본의 구성 요소의 전부 또는 일부를 추가, 삭제 또는 대체하거나 형식을 바꾸거나 폰트 소프트웨어를 새로운 환경에 이식하여 만들어 낸 일체의 파생 산출물을 의미합니다.

“저작자”란 일체의 디자이너, 엔지니어, 프로그래머, 테크니컬 라이터 또는 폰트 소프트웨어에 기여한 기타 개인을 의미합니다.

허가 및 조건

폰트 소프트웨어의 사본을 취득한 일체의 개인에게 하기 조건에 따라 폰트 소프트웨어의 사본을 사용, 연구, 복사, 병합, 내장, 수정, 재배포 및 판매할 수 있는 권한이 무상으로 부여됩니다.

원본이든 수정본이든, 폰트 소프트웨어 또는 그 개별 구성 요소를 그 자체로 판매할 수 없습니다. 폰트 소프트웨어의 원본 또는 수정본을 일체의 소프트웨어와 번들, 재배포 및/또는 판매할 수 있습니다. 단, 각각의 사본에 상기 저작권 고지 및 이 라이선스가 포함되어야 합니다. 여기에는 독립형 텍스트 파일, 인간이 판독 가능한 머리글 또는 텍스트나 바이너리 파일 내의 적절한 기계 판독용 메타데이터 필드(이러한 필드를 사용자가 손쉽게 볼 수 있어야 함)가 포함될 수 있습니다. 폰트 소프트웨어의 수정본에는 지정 폰트 명칭을 사용할 수 없습니다. 단, 해당 저작권 소유자의 명시적 서면 허가가 부여된 경우는 예외로 합니다. 이 제한 사항은 사용자에게 표시되는 기본 폰트 명칭에 대해서만 적용됩니다. 수정본을 홍보, 지지 또는 광고하기 위해 저작권 소유자 또는 폰트 소프트웨어 저작자의 이름을 사용해서는 안 됩니다. 단, 저작권 소유자 및 저작자의 기여 사실을 인정하기 위해 사용하거나 명시적 서면 허가를 득한 경우는 예외로 합니다. 폰트 소프트웨어는 수정되었든 수정되지 않았든, 일부이든 전부이든, 이 라이선스에 따라 완전하게 재배포되어야 하며, 여타의 라이선스 하에 배포되어서는 안 됩니다. 이 라이선스에 따라 폰트에 대해 적용되는 요구 사항은 폰트 소프트웨어를 이용해 생성되는 일체의 문서에 대해 적용되지 않습니다.

해지

상기 조건 중 어느 것이라도 충족되지 않을 경우 이 라이선스는 실효 내지 무효화됩니다.

책임제한고지

폰트 소프트웨어는 명시적이든 묵시적이든 어떤 종류의 보증도 없이 “있는 그대로” 제공되며, 상품성, 특정 목적 적합성, 저작권, 특허권, 상표권 또는 기타 권리에 대한 비침해 등이 그 범위에 모두 포함됩니다(단, 이에 국한되지 않음). 어떠한 경우에도 저작권 소유자는 계약의 실행, 불법행위 등 그 이유를 불문하고 폰트 소프트웨어의 사용 또는 사용 불능에 기인하거나 폰트 소프트웨어의 기타 요소에 기인하여 발생하는 일체의 클레임, 손해 또는 기타 의무(일체의 일반, 특별, 간접적, 우발적 또는 결과적 손해 포함)에 대해 책임을 지지 않습니다.