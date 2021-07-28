쿠키 고지문
최종 수정일: 2026년 2월 3일
LEGO.com에 설정되는 쿠키 및 유사 기술
쿠키 및 유사 기술(‘쿠키’) 세트의 목록은 LEGO.com 도메인을 찾아보시기 바랍니다. 쿠키는 LEGO System A/S 또는 지정된 제삼자에 의해 설정됩니다. 제삼자가 공동 또는 독립 관리자인 경우, ‘관리자’ 열에 해당 사실이 표시됩니다. 아동의 레고 계정으로 로그인하는 경우, 연관성이 있고 엄격히 필요한 쿠키만이 LEGO.com/kids와 LEGO.com 도메인에 설정된다는 점을 유념하세요.
쿠키 및 개인 정보
쿠키에 대한 자세한 내용은 당사의 쿠키 정책을 참조하세요. 개인정보 보호 및 데이터 관리 방법에 대한 자세한 내용은 당사의 개인정보 보호정책을 참조하세요.
LEGO Insiders 앱 쿠키의 '유효 기간'은 사용자의 휴대폰에 앱이 설치되어 있는 기간입니다. 앱을 삭제할 경우, 저장된 모든 데이터도 함께 삭제하도록 선택할 수 있습니다.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
응용 프로그램의 성능을 확인하기 위해 사용자가 방문하는 횟수를 모니터링합니다.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
결제 처리 세션 전반에 걸쳐 고유 ID가 LEGO.com 사용자에게 할당됩니다.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
결제 거래의 안전을 도모합니다.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
내부자 사용자 식별자
어느 사용자에게 VIP 계정 세부 정보를 표시해야 할지를 식별합니다.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders 포인트 지급 기관
해당 행동에 대해 보상을 해야 할 사용자를 식별합니다.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred language Enabler
사용자를 식별하여 해당 사용자가 선호하는 언어로 콘텐츠가 표시되도록 합니다.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID - Recommendation Engine
이 쿠키는 사이트 로깅/상태 및 기능 실행을 위한 필수 쿠키입니다. 동의가 주어진 경우, “세션 내” 브라우징 활동(예: 살펴보았고 장바구니에 추가한 제품/테마)에 기초하여 추천을 할 수 있는 기능을 제공합니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
주문 번호(세션 중에 주문이 있는 경우)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
사기 방지를 위해 지문 정보를 캡처하고 추적합니다. 또한 LEGO.com 도메인에서 엄격하게 요구되는 사기 방지의 수행을 위한 목적으로 자동 의사결정이 내려집니다.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
예, 사기 검사 목적을 위해, 사용되는 장치 정보를 캡처합니다.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
위조 방지 검증 토큰
이 쿠키는 위조방지 시스템에서 사용되며, 쿠키 기반 인증을 사용할 때 필요한 보안 시스템의 일부입니다. 또한 LEGO.com 도메인에서 요구되는 사기 방지의 수행을 위한 목적으로 자동 의사결정이 내려집니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID 포함
Session storage
|Both
|Until session ends
계정 세션 식별자
계정 시스템에서 사용자 세션을 관리하는 데 필요한 세션 식별자입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID 포함
Session storage
|Both
|Until session ends
2단계 인증
이중 요소 인증을 이용해 로그인하는 경우에 클라이언트를 기억하기 위해 쿠키가 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
공개 사용자 ID(PUID)와 보안 스탬프가 포함되어 있습니다.
Persistent
|Both
|14 days
외부 로그인 공급자 인증
LEGO Account에 대한 외부 로그인 제공업체(Google, Facebook 및 Twitter)의 인증 쿠키입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
예, ClaimsPrincipal을 포함하는 인증 티켓입니다[로그인한 사용자에 대한 정보 참조].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session 식별자
LEGO 아이디어에 사용되는 사용자/인증 시스템인 ‘Flask’의 세션 식별자입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID 포함
Session storage
|LEGO.com
|30 days
연령 확인
사용자가 18세 미만의 나이를 선택할 경우 해당 사용자는 어린이로 간주됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
연령 입력
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
대기실
트래픽이 많은 시간에 대기실을 활성화하여 LEGO.com이 계속 작동할 수 있도록 하기 위한 목적으로 설정된 쿠키입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
사용자 에이전트 포함
Cookie
|Both
|1 hour
동의 고유 식별자
Consent Management Platform의 고유 식별자로 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
고유 식별자
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce 임베디드 채팅 브라우저 ID
실시간 채팅 기능에 대한 보안 보호 기능을 제공합니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce 임베디드 채팅 프록시 스트림
사용자 요청이 동일한 Salesforce 프록시 호스트에 도달하여 캐시에서 콘텐츠를 일시적으로 가져오도록 합니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce 임베디드 채팅 실시간 상담원 ID
채팅 중 특정 브라우저 세션에 대한 고유한 가명 ID를 포착합니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce 임베디드 채팅 라이브 에이전트 거부 ID
방문자가 채팅 초대를 수락하거나 거절한 경우, 해당 버튼을 숨기도록 관리자가 설정한 규칙을 기억합니다. 쿠키가 없으면 버튼을 누를 때마다 버튼이 반복적으로 나타납니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce 임베디드 채팅 브라우저 디버깅 ID
디버깅을 지원하기 위해 백엔드에서 브라우저 로그 라인 간의 상관관계를 분석합니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce 내장 채팅 언어
여러 언어를 지원하는 사용자 지정 구성 요소, 설문 조사 및 흐름에 사용할 언어를 식별합니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
사용자 아이디
사용자를 식별하고 사용자의 도메인 내 활동을 추적하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Script
|LEGO.com
|2 years
세션 ID
사이트에서 사용자의 세션이 활성 상태인지, 아니면 사용자가 세션을 새로 시작(즉, 쿠키가 없거나 만료됨)했는지를 식별하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Script
|LEGO.com
|30 mins
서버 측 사용자 ID
서버측 수집기에서 사용자에 대해 생성한 고유 식별자를 저장합니다(이 식별자는 이후의 모든 추적 이벤트와 함께 전송됨).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
사용자 피드백에 이미 입력된 데이터를 기억하는 데 사용됩니다.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
봇 공격과 같은 자동화된 위협으로부터 웹사이트를 보호하기 위해 사용되며, 실제 사용자와 봇을 구분하는 데 도움을 줍니다.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
여러 사용자가 동일한 IP 주소를 공유하는 경우 트래픽 속도 제한에 사용됩니다.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
트래픽이 많은 시간에 대기실을 활성화하여 LEGO.com이 계속 작동할 수 있도록 하기 위한 목적으로 설정된 쿠키입니다.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
쇼핑 카테고리 캐시
성능 향상을 위한 카테고리 탐색 정보 캐시입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
최근 본 상품
최근 본 상품 목록을 표시하는 데 사용됩니다. 제품 ID 목록
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
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Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
오프라인 사용자 데이터
인터넷 연결 없이 매장 내 바코드 스캔을 위한 오프라인 모드를 지원하기 위해 사용자 데이터 사용량을 제한합니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
사용자 이름, Insiders 계정 번호
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
온보딩 환경설정
온보딩 과정에서 선택한 아바타.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
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Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
쿠키 동의 설정
쿠키 동의 설정을 저장하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
옵트 아웃 동의 설정
옵트 아웃 동의 설정을 저장하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
기능 플래그 식별자
LEGO.com 사용자에게 기능을 켜고 끄는 데 할당된 고유 ID입니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
GUID 포함
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
다른 모든 Adobe 제품의 모든 사용자를 한데 모으기 위해 사용됩니다.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
고유한 방문자를 식별하고 그들의 방문을 구분합니다.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
볼 수 있는 정보의 수준과 현실의 차이를 파악하기 위해 어떤 쿠키가 허용/거부되었는지를 참고합니다.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
페이지의 인기 수준을 파악하기 위해 페이지 조회 횟수를 기록합니다.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA 지역 여정 매퍼 - 세션 진행 중
하나의 영역 보기에서 다른 영역 보기로 전환하는 과정에서 LEGO.com 사용자의 이동 경로를 개선하여 간소화해 줍니다.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper - 세션 간 이동
하나의 영역 보기에서 다른 영역 보기로 전환하는 과정에서 LEGO.com 사용자의 이동 경로를 개선하여 간소화해 줍니다.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
요청 수를 최소화하여 사이트 성능을 향상시킵니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
올바른 정보와 형식(예: 언어, 장치 유형 등)이 표시할 수 있도록, 사용자가 어떤 플랫폼과 어떤 브라우저를 사용하는지를 알려줍니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
특정 페이지로 돌아가기 위해 다시 검색할 필요가 없도록 사용자가 어디에 있었는지를 기억합니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
트리거된 메시지를 몇 개나 보여줄 것인지를 관리하여 사용자의 방문을 간편하게 합니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
매번 방문 시마다 사용자가 본 페이지를 추적합니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
세션 ID를 할당하여 사용자의 방문을 식별합니다.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
새로운 기능을 시험하기 위해 사용자를 A/B 테스트 실험에 입력할 수 있는 기능을 제공합니다.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
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Session storage
|Both
|1 hour
UEC 세션
웹사이트 방문 중 사용자 세션을 식별하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC 크로스 세션
쿠키는 사용자 세션 정보를 세션 간에 유지하는 데 사용되며, 쿠키의 유효 기간 동안 유지됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow 방문객 ID
사용자가 사이트를 처음 방문할 때 생성된 사용자 정보를 저장하고, 이후 방문 시 해당 정보를 업데이트합니다.
Snowplow 방문객 ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 및 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow 세션 ID
사용자가 웹사이트에서 현재 활성 세션에 있는지 또는 새 세션을 시작하는지(예: 쿠키가 없거나 만료된 경우)를 판단하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 및 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow 콜렉터 ID
서버측 수집기에서 사용자에 대해 생성한 고유 식별자를 저장합니다(이 식별자는 이후의 모든 추적 이벤트에 포함됨).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 및 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
응용 프로그램의 성능을 확인하기 위해 사용자가 방문하는 횟수를 모니터링합니다.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보가 없습니다.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric Session ID
Quantum Metric에서 생성된 세션 ID를 가져오는 데 사용됩니다.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric User ID
Quantum Metric에서 생성된 사용자 ID를 가져오는 데 사용됩니다.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|1 year
Quantum Metric Enabled
사용자가 동의하지 않을 경우 Quantum Metric 쿠키를 비활성화하는 데 사용됩니다.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
쿠키 동의를 요청하는 것부터 시작하여 사용자를 인식하고 개인화된 체험을 제공합니다.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
예, GUID가 포함되어 있습니다.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID - Recommendation Engine
이전 구매 활동을 기반으로 추천 사항을 만듭니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
주문 번호(세션 중에 주문이 있는 경우)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce 마케팅 클라우드 가입자 ID
사용자에 대한 참조 번호로 사용되는 고유 식별자입니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
식별자
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 이메일 주소
가입자 이메일 주소.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
이메일 주소
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 작업 ID
전송된 이메일과 관련된 작업 식별자입니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 리스트 ID
가입자 리스트 식별자입니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 뱃치 ID
트리거된 이메일과 관련된 뱃치의 숫자 식별자입니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 URL ID
전송의 개별 URL에 대한 고유 식별자입니다.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce 마케팅 클라우드 회원 ID
마케팅 클라우드 사업부 ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
ID를 사용하면 Adobe, Google, Facebook과 같은 타사 사이트와 동기화하여 광고 타겟팅(예: 노출 제한 리타겟팅 및 유사 잠재고객 타겟팅)을 수행할 수 있습니다.
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
마지막 광고 검색에 대비하여 사용자의 사이트 방문에 대한 타임스탬프를 찍습니다.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
방문자가 관련성이 있고 타겟팅된 CAPI 광고만을 받을 수 있도록 합니다.
Meta
Meta
LEGO System A/S와 Meta는 독립적 관리자입니다. Meta CAPI는 레고 그룹이 당사 웹 사이트에서 귀하의 활동을 추적할 수 있도록 합니다. 당사는 이를 이용해 당사 광고의 효과를 측정하고, 당사의 광고 타겟팅을 위한 대상자를 파악하고 정의하며, 당사 웹 사이트의 전환 채널이 얼마나 효과적인지를 분석합니다(예: 방문이 판매로 이어지는지 여부). Meta는 위의 서비스를 위해 LEGO System A/S를 대신하여 데이터 프로세서 역할을 합니다. 단, Meta는 CAPI를 통해 수집된 데이터를 자체 목적으로도 사용하며, 사용자에 대해 보유하고 있는 기존의 데이터를 이용해 해당 데이터를 컴파일할 수도 있습니다.
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google 광고 및 DoubleClick(Campaign Manager 360) 태그
LEGO.com에서의 사용자 활동을 추적하여 측정 및 타겟팅에 활용합니다. 여기에는 측정 정확도와 최적화를 개선하기 위해 LEGO.com에서 발생하는 이벤트를 모델링하는 작업이 포함됩니다. 타겟팅에는 억제, 유사 타겟팅 및 리타겟팅이 포함됩니다.
LEGO System A/S와 Google LLC는 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 LEGO.com은 귀하의 동의하에 수집된 데이터를 Google LLC의 유료 서비스로 활용합니다. 이를 통해 귀하가 Alphabet Inc.의 계열사 사이트(예: Google 및 YouTube)와 서비스를 이용하거나 이후 다시 LEGO.com에 방문할 때 개인 맞춤형 광고를 보여줍니다. Google Inc는 LEGO.com 웹사이트 방문 추적을 위해 사용자의 동의를 얻어 개인 데이터를 수집 및 사용하며, 이는 측정, 측정 모델링, 타겟팅 제외, Alphabet Inc. 계열 사이트 및 서비스에서의 리타겟팅 광고, 그리고 사용자와 유사한 사용자에게 마케팅을 제공하는 데 사용됩니다.
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten은 사이트 방문 및 사용자 데이터 수집기
사이트 방문 및 사용자 데이터를 수집합니다.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 사용자의 개인정보(예: 기술 데이터, 쿠키 데이터, 사용 정보 및 지리적 위치 데이터)를 수집하고 저장하며, 사용자가 LEGO.com 및/또는 Rakuten 제휴 사이트를 재방문할 시에 사용자의 경험을 보다 잘 개인 맞춤화하기 위해 이를 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 프로필 측면에서 사용자와 유사하며 LEGO.com 및/또는 Rakuten 제휴 사이트에 진입하는 신규 대상자를 식별하고 유치하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. Rakuten은 사용자를 위한 개인 맞춤형 또는 관심 기반의 광고를 위해 사용자의 개인정보(예: 기술 데이터, 쿠키 데이터, 사용 정보 및 지리적 위치 데이터)를 수집하고 저장합니다. 또한 데이터 프로필 측면에서 사용자와 유사한 신규 대상자를 식별하고 유치하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Rakuten의 쿠키 정책 https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/를 참조하세요.
공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten은 판매 전환 추적기
판매 완료 시점에 사이트 방문 및 사용자 데이터를 추적합니다.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 고유한 제휴 클릭 식별자를 사용합니다. 이 식별자는 Rakuten에 의해 설치되며, 신규 방문자가 Rakuten 제휴 사이트를 출발점으로 하여 LEGO.com으로 들어오고 그것이 LEGO.com에서의 구매로 이어질 때마다 저장됩니다. 이 데이터는 LEGO.com이 Rakuten 서비스에 직접 기인하는 판매 전환에 대한 지불을 조정하는 데 사용됩니다. Rakuten은 고유한 게시자 클릭 식별자를 설정합니다. 이 식별자는 LEGO.com에서 사용자가 특정한 구매를 할 때 저장되고 연결됩니다. 이로써 Rakuten은 ‘신규’ 제휴 트래픽 판매에 따라 지불을 받을 수 있습니다.
공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Rakuten 사용자를 식별합니다.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 다양한 제휴 네트워크 사이트에 걸쳐 Rakuten 사용자를 식별하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. LEGO.com은 데이터 분석 및 개인 맞춤 서비스에 대한 동의 하에 이 데이터를 사용할 수 있습니다. Rakuten은 크로스-네트워크 ID 및 검색/클릭 ID를 사용하여 다양한 제휴 네트워크 사이트에 걸쳐 사용자를 추적하기 위한 목적으로, 사용자의 동의에 따라 데이터를 저장하고 사용합니다. 이 데이터는 개인 맞춤형 광고뿐 아니라 데이터 분석 목적으로도 사용됩니다.
공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
인터넷 및 활동 전반에 걸쳐 리타게팅 목적으로 사이트 활동을 추적합니다.
Microsoft (Bing 광고 네트워크)
Microsoft (Bing 광고 네트워크)
LEGO System A/S와 Microsoft는 독립적 관리자입니다. 레고 시스템 A/S는 Bing 검색 및 MS Ad Display Network를 포함한 MS Network에서의 마케팅 커뮤니케이션을 통해 대상자를 세분화, 타겟팅 및 모집하기 위한 목적으로 사용자가 동의한 사용자 데이터를 수집하고 관리합니다. Microsoft는 사용자가 동의한 데이터를 자사의 마케팅 목적으로 사용합니다. 정책 링크: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
디맨드베이스 태그
디맨드베이스 태그는 B2B 마케팅 목적으로 웹사이트를 방문하는 기업을 식별하기 위한 정보를 수집합니다.
LEGO System A/S
디맨드베이스
디맨드베이스 및 레고 시스템 A/S
IP 주소
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten 자체 추적기
제휴사에게 지급될 '특별 혜택'(가입 이벤트) 및 '일반 혜택'(주문 이벤트)을 추적하기 위한 고유 사이트 ID입니다. 사용자가 쿼리 문자열에 siteID= 값을 포함하여 Rakuten 게이트웨이 페이지에 접속할 때마다 이 설정이 적용됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework 사용자 ID
세션 간 사용자 식별을 위해 무작위로 생성된 사용자 ID입니다. 사용자 여정을 위한 픽셀 이벤트를 서로 연결하는 데 도움이 됩니다.
Firework
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LEGO System A/S
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|LEGO.com
|60 days
Firework 마지막 시청 시간
마지막으로 시청한 활동 중인 타임스탬프(UTC).
Firework
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LEGO System A/S
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|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
URL 검색 파라미터에서 가져온 최신 UTM 파라미터입니다. 진실 공급원은 URL 검색 파라미터입니다 => 이전에 저장된 UTM 파라미터.
Firework
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LEGO System A/S
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|60 days
Firework 채널 ID
위젯 유형과 레이아웃을 모두 고려하기 위해 위젯 래퍼 수준에서 설정된 마지막 채널 ID입니다.
Firework
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|60 days
Firework 마지막 영상
사용자가 마지막으로 시청한 인코딩된 비디오의 ID입니다.
Firework
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|60 days
Firework 사업자 등록번호
사용자가 해당 페이지에 접속할 때 마지막으로 사용한 비즈니스 멤버십 ID입니다.
Firework
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|60 days
Firework 세션 ID
세션 값에는 구분 기호(.)로 구분된 문자열이 포함되어 있습니다. 문자열 구성 요소: fws2 – 세션 버전 fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 세션 ID 3 – 세션 수 (이 사용자가 가진 세션 수) 1694441101864 – 세션 시작 시간
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LEGO System A/S
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|LEGO.com
|60 days
Snapchat 클릭 ID
Snapchat 광고를 통해 사이트를 방문한 사용자를 식별하고 웹사이트에서 발생하는 이벤트를 해당 광고와 연결하는 데 도움이 됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 및 Snap Inc.
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|90 days
Pinterest 광고를 통해 사이트를 방문한 방문자를 식별하고 웹사이트에서 발생하는 이벤트를 해당 광고와 연결하는 데 도움이 됩니다.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 및 Pinterest
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|LEGO.com
|90 days
IDFA – 광고주 식별자
Apple에서 제공하는 고유 기기 식별자로, 앱 설치 추적 및 마케팅 성과 분석을 포함하여 광고 캠페인의 효과를 측정하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
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|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – 공급업체 식별자
Apple에서 제공하는 고유 기기 식별자로, 앱 사용량 측정 및 앱 성능 개선과 같은 분석 및 기능 목적으로 Apple의 앱과 서비스 전반에서 사용자의 기기를 식별하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
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|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google 광고 ID
Google에서 제공하는 고유하고 재설정 가능한 기기 식별자로, 앱 설치 추적 및 마케팅 성과 분석을 포함하여 광고 캠페인의 효과를 측정하는 데 사용됩니다.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
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|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android 보안 ID
안드로이드 운영체제에서 제공하는 기기별 식별자로, 앱 기능 및 내부 분석(예: 기술적 안정성 확보 및 앱 성능 향상)을 지원합니다.
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Singular
LEGO System A/S
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|LEGO® Insiders App
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