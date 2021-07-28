Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID ID를 사용하면 Adobe, Google, Facebook과 같은 타사 사이트와 동기화하여 광고 타겟팅(예: 노출 제한 리타겟팅 및 유사 잠재고객 타겟팅)을 수행할 수 있습니다. LEGO System A/S Adobe Analytics & Adobe Advertising LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID 마지막 광고 검색에 대비하여 사용자의 사이트 방문에 대한 타임스탬프를 찍습니다. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI 방문자가 관련성이 있고 타겟팅된 CAPI 광고만을 받을 수 있도록 합니다. Meta Meta LEGO System A/S와 Meta는 독립적 관리자입니다. Meta CAPI는 레고 그룹이 당사 웹 사이트에서 귀하의 활동을 추적할 수 있도록 합니다. 당사는 이를 이용해 당사 광고의 효과를 측정하고, 당사의 광고 타겟팅을 위한 대상자를 파악하고 정의하며, 당사 웹 사이트의 전환 채널이 얼마나 효과적인지를 분석합니다(예: 방문이 판매로 이어지는지 여부). Meta는 위의 서비스를 위해 LEGO System A/S를 대신하여 데이터 프로세서 역할을 합니다. 단, Meta는 CAPI를 통해 수집된 데이터를 자체 목적으로도 사용하며, 사용자에 대해 보유하고 있는 기존의 데이터를 이용해 해당 데이터를 컴파일할 수도 있습니다. 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 90 days

Google 광고 및 DoubleClick(Campaign Manager 360) 태그 LEGO.com에서의 사용자 활동을 추적하여 측정 및 타겟팅에 활용합니다. 여기에는 측정 정확도와 최적화를 개선하기 위해 LEGO.com에서 발생하는 이벤트를 모델링하는 작업이 포함됩니다. 타겟팅에는 억제, 유사 타겟팅 및 리타겟팅이 포함됩니다. Google Google LEGO System A/S와 Google LLC는 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 LEGO.com은 귀하의 동의하에 수집된 데이터를 Google LLC의 유료 서비스로 활용합니다. 이를 통해 귀하가 Alphabet Inc.의 계열사 사이트(예: Google 및 YouTube)와 서비스를 이용하거나 이후 다시 LEGO.com에 방문할 때 개인 맞춤형 광고를 보여줍니다. Google Inc는 LEGO.com 웹사이트 방문 추적을 위해 사용자의 동의를 얻어 개인 데이터를 수집 및 사용하며, 이는 측정, 측정 모델링, 타겟팅 제외, Alphabet Inc. 계열 사이트 및 서비스에서의 리타겟팅 광고, 그리고 사용자와 유사한 사용자에게 마케팅을 제공하는 데 사용됩니다. 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Script LEGO.com 18 months

Rakuten은 사이트 방문 및 사용자 데이터 수집기 사이트 방문 및 사용자 데이터를 수집합니다. Rakuten Rakuten LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 사용자의 개인정보(예: 기술 데이터, 쿠키 데이터, 사용 정보 및 지리적 위치 데이터)를 수집하고 저장하며, 사용자가 LEGO.com 및/또는 Rakuten 제휴 사이트를 재방문할 시에 사용자의 경험을 보다 잘 개인 맞춤화하기 위해 이를 사용할 수 있습니다. 또한 데이터 프로필 측면에서 사용자와 유사하며 LEGO.com 및/또는 Rakuten 제휴 사이트에 진입하는 신규 대상자를 식별하고 유치하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. Rakuten은 사용자를 위한 개인 맞춤형 또는 관심 기반의 광고를 위해 사용자의 개인정보(예: 기술 데이터, 쿠키 데이터, 사용 정보 및 지리적 위치 데이터)를 수집하고 저장합니다. 또한 데이터 프로필 측면에서 사용자와 유사한 신규 대상자를 식별하고 유치하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Rakuten의 쿠키 정책 https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/를 참조하세요. 공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten은 판매 전환 추적기 판매 완료 시점에 사이트 방문 및 사용자 데이터를 추적합니다. Rakuten Rakuten LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 고유한 제휴 클릭 식별자를 사용합니다. 이 식별자는 Rakuten에 의해 설치되며, 신규 방문자가 Rakuten 제휴 사이트를 출발점으로 하여 LEGO.com으로 들어오고 그것이 LEGO.com에서의 구매로 이어질 때마다 저장됩니다. 이 데이터는 LEGO.com이 Rakuten 서비스에 직접 기인하는 판매 전환에 대한 지불을 조정하는 데 사용됩니다. Rakuten은 고유한 게시자 클릭 식별자를 설정합니다. 이 식별자는 LEGO.com에서 사용자가 특정한 구매를 할 때 저장되고 연결됩니다. 이로써 Rakuten은 ‘신규’ 제휴 트래픽 판매에 따라 지불을 받을 수 있습니다. 공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Rakuten 사용자를 식별합니다. Rakuten Rakuten LEGO System A/S와 Rakuten은 독립적 관리자입니다. LEGO System A/S는 다양한 제휴 네트워크 사이트에 걸쳐 Rakuten 사용자를 식별하기 위해 이 데이터를 사용할 수 있습니다. LEGO.com은 데이터 분석 및 개인 맞춤 서비스에 대한 동의 하에 이 데이터를 사용할 수 있습니다. Rakuten은 크로스-네트워크 ID 및 검색/클릭 ID를 사용하여 다양한 제휴 네트워크 사이트에 걸쳐 사용자를 추적하기 위한 목적으로, 사용자의 동의에 따라 데이터를 저장하고 사용합니다. 이 데이터는 개인 맞춤형 광고뿐 아니라 데이터 분석 목적으로도 사용됩니다. 공급자가 생성한 고유 식별자(무작위 GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET 인터넷 및 활동 전반에 걸쳐 리타게팅 목적으로 사이트 활동을 추적합니다. Microsoft (Bing 광고 네트워크) Microsoft (Bing 광고 네트워크) LEGO System A/S와 Microsoft는 독립적 관리자입니다. 레고 시스템 A/S는 Bing 검색 및 MS Ad Display Network를 포함한 MS Network에서의 마케팅 커뮤니케이션을 통해 대상자를 세분화, 타겟팅 및 모집하기 위한 목적으로 사용자가 동의한 사용자 데이터를 수집하고 관리합니다. Microsoft는 사용자가 동의한 데이터를 자사의 마케팅 목적으로 사용합니다. 정책 링크: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

디맨드베이스 태그 디맨드베이스 태그는 B2B 마케팅 목적으로 웹사이트를 방문하는 기업을 식별하기 위한 정보를 수집합니다. LEGO System A/S 디맨드베이스 디맨드베이스 및 레고 시스템 A/S IP 주소 Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten 자체 추적기 제휴사에게 지급될 '특별 혜택'(가입 이벤트) 및 '일반 혜택'(주문 이벤트)을 추적하기 위한 고유 사이트 ID입니다. 사용자가 쿼리 문자열에 siteID= 값을 포함하여 Rakuten 게이트웨이 페이지에 접속할 때마다 이 설정이 적용됩니다. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 30 days

Firework 사용자 ID 세션 간 사용자 식별을 위해 무작위로 생성된 사용자 ID입니다. 사용자 여정을 위한 픽셀 이벤트를 서로 연결하는 데 도움이 됩니다. Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework 마지막 시청 시간 마지막으로 시청한 활동 중인 타임스탬프(UTC). Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM URL 검색 파라미터에서 가져온 최신 UTM 파라미터입니다. 진실 공급원은 URL 검색 파라미터입니다 => 이전에 저장된 UTM 파라미터. Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework 채널 ID 위젯 유형과 레이아웃을 모두 고려하기 위해 위젯 래퍼 수준에서 설정된 마지막 채널 ID입니다. Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework 마지막 영상 사용자가 마지막으로 시청한 인코딩된 비디오의 ID입니다. Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework 사업자 등록번호 사용자가 해당 페이지에 접속할 때 마지막으로 사용한 비즈니스 멤버십 ID입니다. Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Firework 세션 ID 세션 값에는 구분 기호(.)로 구분된 문자열이 포함되어 있습니다. 문자열 구성 요소: fws2 – 세션 버전 fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 세션 ID 3 – 세션 수 (이 사용자가 가진 세션 수) 1694441101864 – 세션 시작 시간 Firework Firework LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat 클릭 ID Snapchat 광고를 통해 사이트를 방문한 사용자를 식별하고 웹사이트에서 발생하는 이벤트를 해당 광고와 연결하는 데 도움이 됩니다. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S 및 Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Pinterest 광고를 통해 사이트를 방문한 방문자를 식별하고 웹사이트에서 발생하는 이벤트를 해당 광고와 연결하는 데 도움이 됩니다. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S 및 Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – 광고주 식별자 Apple에서 제공하는 고유 기기 식별자로, 앱 설치 추적 및 마케팅 성과 분석을 포함하여 광고 캠페인의 효과를 측정하는 데 사용됩니다. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – 공급업체 식별자 Apple에서 제공하는 고유 기기 식별자로, 앱 사용량 측정 및 앱 성능 개선과 같은 분석 및 기능 목적으로 Apple의 앱과 서비스 전반에서 사용자의 기기를 식별하는 데 사용됩니다. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google 광고 ID Google에서 제공하는 고유하고 재설정 가능한 기기 식별자로, 앱 설치 추적 및 마케팅 성과 분석을 포함하여 광고 캠페인의 효과를 측정하는 데 사용됩니다. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S 쿠키에는 개인 식별 정보(PII)가 포함되어 있지 않습니다. Cookie LEGO® Insiders App n/a