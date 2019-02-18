Aggiornamenti Informativa sulla Privacy inclusi input

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Informativa sulla privacy
Ultima modifica: 27 febbraio 2026
Indice
SEZIONE 1: LEGGE SULLA PRIVACY DEI DATI E I DIRITTI DIGITALI
Di cosa tratta questa informativa?
Benvenuti nella nostra Informativa sulla privacy! Siamo lieti di poter fornire maggiori dettagli su come proteggiamo le informazioni degli utenti. In questa informativa, spiegheremo come proteggiamo i dati personali degli utenti quando visitano o utilizzano i nostri servizi e le nostre applicazioni (app). Inoltre, l’informativa illustra i diritti alla privacy degli utenti e come la legge li garantisce. Infine, la presente Informativa sulla privacy copre sia le nostre attività di raccolta dati online sia quelle offline, inclusi i dati personali che possiamo raccogliere attraverso i nostri diversi canali come siti web, app, social network di terze parti, negozi fisici, punti vendita ed eventi.
Questa è la nostra Informativa generale sulla privacy. Per alcune giurisdizioni, si applicano ulteriori disposizioni specifiche per paese/stato. Se l’utente risiede negli Stati Uniti, deve anche leggere la nostra informativa Informazioni importanti per i residenti negli Stati Uniti e l’addendum Diritti alla privacy dello Stato degli Stati Uniti per informazioni relative alle leggi sulla privacy dello Stato degli Stati Uniti.
Quindi, se un utente stesse cercando altre informazioni su come raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e condividiamo i dati personali, questo è il posto giusto!
Chi è responsabile dei dati personali dell’utente?
LEGO Group comprende diverse persone giuridiche presenti in tutto il mondo. Puoi leggere di più sul LEGO Group qui [https://www.LEGO.com/aboutus].3
La presente Informativa sulla Privacy viene rilasciata per conto di tutte le società del LEGO Group in cui LEGO System A/S è il titolare del trattamento dei dati (responsabile e incaricato dei dati) o, qualora si stipuli un contratto direttamente con un’entità locale del LEGO Group, tale entità del LEGO Group è il titolare del trattamento dei dati, esclusivamente in relazione a tale contratto. Ai fini della presente Informativa sulla Privacy, quando utilizziamo i termini “noi”, “ci” o “nostro” nella presente Informativa, ci riferiamo a LEGO System A/S e all’entità locale del LEGO Group con cui l’utente ha stipulato un contratto direttamente.
Abbiamo nominato un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, Data Protection Officer) che ha il compito di supervisionare le domande relative a questa informativa sulla privacy. Per qualsiasi domanda riguardante questa informativa, l’utente può mettersi in contatto. È possibile inviare anche una lettera al DPO all’indirizzo:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund
Danimarca
Att.: DPO
Si prega di includere il proprio nome e il paese a cui si riferisce la richiesta.
In genere rispondiamo entro 30 giorni, a meno che le leggi sulla privacy del Paese di residenza dell’utente non impongano tempi di risposta più brevi, nel qual caso rispetteremo tali tempi di risposta.
In caso cambiassimo il modo in cui gestiamo i dati personali dell’utente, aggiorneremo la presente Informativa sulla privacy. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle nostre pratiche e alla presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi invitiamo gli utenti a fare controlli frequenti per verificare eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra Informativa sulla privacy.
Diritti alla privacy
A seconda del luogo in cui l’utente risiede, in qualità di soggetto interessato potrebbe avere i seguenti diritti in relazione ai dati personali che conserviamo sull’utente:
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Richiesta di accesso ai dati personali. L’utente ha il diritto di accedere ai dati personali che manteniamo. In molti casi queste informazioni sono già presenti nei nostri servizi online. Tuttavia, il diritto di accesso dell’utente potrebbe essere limitato dalla legislazione, dalla tutela della privacy di altre persone e dalla considerazione delle pratiche commerciali del LEGO Group, del know-how, dei segreti aziendali e delle valutazioni interne.
-
Richiesta di correzione di dati errati o incompleti. Se i dati che abbiamo sull’utente sono errati o incompleti, hai il diritto di farli correggere, con le restrizioni che derivano dalla legislazione.
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Richiesta di cancellazione. L’utente ha il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati quando:
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i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
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l’utente revoca il suo consenso al trattamento e non vi è alcun altro motivo legittimo per il trattamento;
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l’utente si oppone al trattamento e non vi è alcun motivo giustificato per continuare il trattamento; oppure
-
il trattamento è illecito.
Si prega di notare che, in determinate circostanze, potremmo essere tenuti a conservare alcuni dati personali dell’utente anche dopo la richiesta di cancellazione per soddisfare i nostri obblighi legali o contrattuali. Potremmo anche essere autorizzati dalle leggi in vigore a conservare alcuni dei dati personali dell’utente per soddisfare le nostre esigenze aziendali.
-
Limitazione del trattamento dei dati personali. Se l’utente contesta la correttezza dei dati che abbiamo registrato o la liceità del trattamento, o se si è opposto al trattamento dei dati in conformità con il diritto di opposizione, può richiederci di limitare il trattamento di questi dati. Il trattamento sarà limitato alla sola conservazione, fino a quando non sarà stabilita la correttezza dei dati, o si potrà verificare se i nostri interessi legittimi prevalgono sugli interessi dell’utente. Anche quando il trattamento dei dati dell’utente è stato limitato come descritto sopra, LEGO Group può trattare i dati in altri modi se ciò è necessario per far valere un’azione legale, o per elaborare i dati raccolti in precedenza se l’utente ha precedentemente dato il proprio consenso.
-
Opposizione al trattamento in base al nostro legittimo interesse. L’utente può sempre opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano sulla base di un interesse legittimo. Se stiamo trattando i dati dell’utente per il marketing diretto e la profilazione in relazione a tale marketing, la sua obiezione sarà sempre ritenuta valida. Per le obiezioni al trattamento per altri scopi, condurremo un test di bilanciamento degli interessi legittimi e valuteremo se sostenere l’obiezione dell’utente.
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Portabilità dei dati. L’utente ha il diritto di ricevere i dati personali che ha fornito in un formato leggibile da una macchina. Questo diritto si applica ai dati personali trattati solo con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o dell’adempimento di un contratto.
-Altri diritti. L’utente ha il diritto di presentare un reclamo all’Agenzia danese per la protezione dei dati, se non è soddisfatto del modo in cui vengono trattati i dati personali. Le informazioni di contatto dell’Agenzia danese per la protezione dei dati sono disponibili sul sito www.datatilsynet.dk. Se l’utente si trova in una giurisdizione al di fuori della Danimarca, hai il diritto di presentare un reclamo all’autorità per la protezione dei dati o ad altre autorità competenti nel paese in cui risiede. È possibile contattarci per ulteriori dettagli. In caso di domande sulla presente Informativa o se desideri presentare un reclamo sulla nostra gestione dei suoi dati personali, contattaci.
Se l’utente risiede negli Stati Uniti, lo invitiamo a consultare il nostro addendum sui diritti alla privacy degli Stati Uniti per conoscere i diritti che potrebbero esserti riconosciuti dalle leggi sulla privacy degli Stati Uniti.
SEZIONE 2: DATI PERSONALI
Quali dati personali raccoglie il LEGO Group?
I dati personali sono tutte le informazioni che permettono l’identificazione di una persona. Possiamo raccogliere, utilizzare, archiviare e trasferire diversi tipi di dati personali sull’utente. Tali dati sono raggruppati come segue:
- I Dati di identità includono nome, cognome, nome utente o simile identificatore univoco, stato civile, titolo, data di nascita e genere.
- I Dati di contatto includono indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo email e numeri di telefono o dati di contatto simili.
- **I Dati finanziari **includono i dettagli del conto bancario e della carta di pagamento.
- I dati sulle transazioni includono dettagli sui pagamenti da e verso l’utente e altri dettagli sui prodotti e servizi che l’utente ha acquistato da noi (o nel caso di www.BrickLink.com, da noi o da altri sulla piattaforma BrickLink ), servizi richiesti dall’utente nonché premi e/o benefici richiesti o utilizzati dall’utente.
- I dati di verifica del venditore (se si sceglie di partecipare al nostro marketplace online su BrickLink) includono documenti di identificazione e di registrazione della società emessi dal governo, necessari per la nuova procedura di verifica del venditore.
- I Dati tecnici includono l’indirizzo IP (Internet Protocol), i dati di accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione e la posizione del fuso orario, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, ID utente, ID MAC e altre tecnologie sui dispositivi utilizzati per accedere a questo sito web, applocazione o esperienza digitale.
- I Dati del profilo includono il nome utente e la password, gli interessi dell’utente.
- I Dati di utilizzo includono informazioni su come l’utente utilizza il nostro sito web, i prodotti e i servizi e report sugli errori.
- I Dati di marketing e comunicazione includono le preferenze dell’utente nel ricevere informazioni di marketing da noi e dalle nostre terze parti, interessi e la partecipazione a lotterie e altri concorsi a premi e le sue preferenze di comunicazione.
- I Dati dei social media includono informazioni sulle interazioni dell’utente con noi sulle piattaforme di social media (ad esempio, quando l’utente desidera o commenta i nostri post o ci tagga in un commento), nonché il suo feedback e i suoi commenti in relazione al nostro marchio che pubblica sulle pagine pubbliche sulle piattaforme di social media. Raccogliamo inoltre i dettagli del profilo pubblicamente disponibile sull’apposita piattaforma di social media, come la gestione, l’immagine del profilo e i dati demografici, come età e sesso.
- I Dati di tracciamento includono i dati relativi alle pagine visitate prima di arrivare sui nostri siti web o ai siti visitati dopo aver visitato il nostro sito web, nonché il modo in cui l’utente ha interagito con le email o altri messaggi inviati da noi (ad esempio, se ha eliminato o aperto l’email o ha cliccato su una pubblicità relativa a un prodotto o a un servizio sui social media o altre piattaforme).
- I Dati delle relativi e del feedback includono valutazioni e recensioni pubbliche tra 1) acquirenti e venditori sul marketplace BrickLink, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri visitatori, 2) recensioni e valutazioni di prodotti e servizi sui siti LEGO.com e sui siti web LEGOLANDLEGO Discovery Center, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri utenti e visitatori, nonché 3) altri dati raccolti tramite panel di discussione, ricerche degli utenti ed eventi LEGO. Discovery Center e
- I Dati sulle controversie includono le controversie relative alle transazioni private presentate da acquirenti e venditori, comprese tutte le comunicazioni e i registri delle azioni relative a queste controversie.
- I dati dei forum includono informazioni pubblicate su comunità quali, per esempio, Ambassador Network, BrickLink Forums e Gallery, che sono considerate informazioni pubbliche.
Raccogliamo, utilizziamo e condividiamo anche Dati aggregati come quelli statistici o demografici per qualsiasi scopo. I Dati aggregati potrebbero derivare dai dati personali dell’utente ma non sono considerati personali perché questi non riveleranno direttamente o indirettamente la sua identità. Ad esempio, possiamo aggregare i Dati di utilizzo per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzionalità del sito web. Tuttavia, se combiniamo o colleghiamo i Dati aggregati con i dati personali in modo che possano identificare l’utente direttamente o indirettamente, trattiamo i dati combinati come dati personali che verranno utilizzati in conformità con la presente Informativa sulla privacy.
Utilizziamo **Dati pseudonimizzati **al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla privacy dell’utente.
La pseudonimizzazione è un metodo che sostituisce o rimuove le informazioni nel set di dati che identificano un individuo, ma consente a un titolare del trattamento dei dati o a terzi di identificare i dati personali con uno sforzo ragionevole. È importante essere consapevoli del fatto che, a differenza dell’anonimizzazione, la pseudonimizzazione non rimuove tutte le informazioni identificative dai dati, ma riduce la collegabilità di un set di dati con l’identità di un individuo.
Non raccogliamo in modo proattivo alcuna Categoria speciale di dati personali sull’utente (inclusi dettagli su etnia, credenze religiose o filosofiche, vita sessuale, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, informazioni sullo stato di salute o genetiche, dati biometrici ai fini di identificazione o informazioni su condanne penali e reati. Tuttavia, quando o interagisce con noi quando pianifica una visita ai LEGO Discovery Center e ai LEGOLAND Discovery Centerl’utente potrebbe decidere di condividere alcune categorie speciali di dati personali, come esigenze dietetiche o esigenze di accessibilità, in modo da poter offrire la migliore esperienza possibile all’utente.
Se l’utente non ci fornisce i dati personali necessari (comunicheremo quando questo è il caso, ad esempio, chiarendo queste informazioni nei nostri moduli di registrazione), potremmo non essere in grado di fornire alla persona interessata i nostri beni e/o servizi.
In che modo LEGO Group raccoglie i dati personali dell’utente?
Raccogliamo dati personali dalle seguenti fonti:
- I Siti web includono tutti i siti web gestiti da o per LEGO Group, inclusi i siti che gestiamo sotto i nostri domini/URL e i mini-siti che gestiamo su social network di terze parti come Facebook.
- I Giochi/app per dispositivi mobili includono giochi per dispositivi mobili o applicazioni gestite da o per LEGO Group, come le app per smartphone.
- I Giocattoli connessi ad app includono giocattoli che si connettono a un’app tramite un protocollo wireless o un cavo realizzato da o per il LEGO Group.
- Email, messaggi di testo e altri messaggi elettronici includono comunicazioni elettroniche tra l’utente e LEGO Group.
- Il Servizio clienti include chiamate o chat online con il nostro personale del Servizio clienti.
- I Negozi fisici includono negozi gestiti da o per LEGO Group.
- LEGO Discovery Center e LEGOLAND Discovery Center.
- I Moduli di registrazione online includono la registrazione dell’account LEGO Insiders e gli abbonamenti al LEGO Magazine e le procedure di verifica dei venditori BrickLink.
- I Moduli di registrazione offline includono la registrazione stampata e moduli simili che raccogliamo tramite, ad esempio, posta ordinaria, demo in negozio, concorsi e altre promozioni o eventi.
- Concorsi, sondaggi e lotterie online per i consumatori.
- Il nostro programma LEGO Insiders comprese le attività dell’utente all’interno del programma.
- Le Ricerche a cui l’utente e/o i suoi figli hanno partecipato, sia di persona sia online.
- Funzionalità di review e feedback sui nostri siti web, forum, applicazioni o nei nostri negozi o attrazioni a cui l’utente ha scelto di creare o a cui partecipare.
Dati personali che LEGO Group può raccogliere da terze parti
Potremmo ricevere dati personali sugli utenti da varie terze parti e fonti pubbliche come indicato di seguito:
- I Dati tecnici delle seguenti parti:
- fornitori di analisi;
- reti pubblicitarie; e
- fornitori di informazioni di ricerca.
- I Dati di contatto, finanziari e di transazione da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna.
- I Dati di identità e di contatto da broker di dati o aggregatori.
- I Dati di identità e di contatto provenienti da fonti pubblicamente disponibili.
- I Dati di identità, di contatto e di accesso di terze parti a cui l’utente ha chiesto di condividere i dati con noi (ad esempio, per accedere al proprio LEGO account utilizzando un gioco di terze parti o un servizio di social media come Epic Games o Facebook).
- I Dati di identità, contatto e transazione di partner di vendita al dettaglio e intrattenimento come Merlin Entertainments, i venditori e gli acquirenti del marketplace BrickLink (incluse le recensioni e i feedback pubblici) e i partner dei LEGOLAND Discovery Center, LEGO Discovery Center e LEGO Certified Store.
- I Dati di tracciamento provenienti da piattaforme di terze parti come piattaforme di social media o motori di ricerca, o siti web come siti web o applicazioni partner.
- I Dati sui social media da piattaforme di social media. Riceviamo queste informazioni tramite il nostro fornitore di approfondimenti terzo.
- Dati di review e feedback che potremmo ricevere da sindacati di review di terze parti o altre terze parti.
- Data di identità e di contatto di familiari o tutori legali.
In che modo LEGO Group utilizza i dati personali dell’utente?
Finalità e basi giuridiche del trattamento
App LEGO, giocattoli connessi alle app e canali online
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché lo raccogliamo/come lo usiamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Uso di un’app LEGO, un’app connessa o canali online
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Evasione degli ordini
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Effettua un ordine con noi o con un venditore terzo sul marketplace BrickLink
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Assistenza clienti
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Interagisce con le nostre funzioni di assistenza clienti tramite il nostro chatbot
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Comunicazioni di marketing digitale (ad esempio email, SMS, messaggi push, messaggi in-app o marketing elettronico diretto simile)
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
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Marketing cartaceo, inclusi cataloghi e newsletter e altro marketing cartaceo
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
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Amministrazione dell’account LEGO Insiders/LEGO account, statistiche e approfondimenti
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Iscrizione e uso di un account LEGO Insiders?LEGO account
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Esperienza e marketing personalizzati dell’account LEGO Insiders/LEGO account
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Usare l’account LEGO Insiders/LEGO account dopo che l’utente ci ha dato il suo consenso per fornire all’utente contenuti ed esperienze pertinenti
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|Per consentirci di personalizzare automaticamente il marketing e l’esperienze dell’utente e i suoi interessi personali, dalla previsione delle sue preferenze in base alle informazioni personali, comprese quelle relative ai saldi dei punti VIP, alla cronologia dei riscatti dei punti LEGO Insiders, all’attività dei membri LEGO Insiders, alla cronologia degli acquisti, alle preferenze dei prodotti, ai dati dei cookie di navigazione online (se attivati separatamente), ai dati sulla posizione e a qualsiasi altra informazione collegata al suo account LEGO Insiders
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Concorsi, lotterie, marketing e altre promozioni
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Partecipa a un concorso o a una lotteria, oppure riceve comunicazioni da noi su concorsi, lotterie, campagne o promozioni
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I social network del LEGO Group
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Interagisce con i social network del LEGO Group (come l’app LEGO Play, il LEGO Insiders Club, la comunità LEGO Insiders, LEGO Ideas e le funzionalità BrickLink come il programma BrickLink Studio, la serie del programma Designer BrickLink e i forum di discussione BrickLink e BrickLink Studio)
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Informazioni che l’utente ha messo a disposizione, che possono includere commenti, immagini, design, reazioni, condivisione dei post del nostro account sui social media o altri contenuti generati dagli utenti per gli utenti Bricklink:
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Social network di terze parti
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
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Interagisce con funzionalità di social networking di terze parti, come le funzioni "Mi piace"*
Interagisce con noi o fornisce feedback in relazione al nostro marchio sulle piattaforme di social media. Ad esempio, quando l’utente commenta sui nostri post sui social media o fornisce in altro modo feedback in relazione a prodotti/attività LEGO su altre pagine o post pubblici.
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Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione all’analisi e alla segnalazione del coinvolgimento degli utenti e del post-prestazione
*Le piattaforme di social media possono utilizzare le informazioni personali raccolte dall’account di social network di LEGO Group sulla propria piattaforma per i propri scopi, come descritto nelle proprie politiche sulla privacy
Legittimi interessi, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, ove necessario, per ottenere informazioni sulla percezione del nostro marchio e delle persone che interagiscono e forniscono feedback in relazione al nostro marchio, e per fornire un’assistenza clienti più efficiente in linea con l’immagine e i valori del nostro marchio.
Eventi in live streaming (in negozio e online)
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
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Partecipa direttamente o vengono ripresi nel pubblico o sullo sfondo di un evento in live streaming in modo involontario*
*Le aree saranno contrassegnate in modo chiaro e chiederemo il consenso per le persone direttamente coinvolte
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Video streaming dal vivo dell’evento, che include persone nell’area registrata.
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Video di monitoraggio e raccolta di immagini (nei negozi e in altre sedi LEGO Group pertinenti)
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Visitare i nostri LEGO Store o un’altra struttura LEGO Group accessibile al pubblico Visita i LEGO Discovery Center e i LEGOLAND Discovery Center.
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|Usare il nostro Mosaic Maker o la nostra Minifigure Factory
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|Per consentire al Mosaic Maker o alla Minifigure Factory di creare l’immagine o l’etichetta richiesta dal consumatore
|Esecuzione del contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, per consentire l’esecuzione del servizio specificamente richiesto dal consumatore.
|Il parcheggio è disponibile presso i LEGO Discovery Center e i LEGOLAND Discovery Center.
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|Alcuni dei nostri LEGO Discovery Center e dei LEGOLAND Discovery Center dispongono di un riconoscimento automatico delle targhe per monitorare l’ingresso nei nostri parcheggi.
|Interessi legittimi, art. 6, par. 1, lett. f, GDPR, in relazione alla gestione delle registrazioni delle auto presso LEGO Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers.
|Usa le nostre attrazioni presso i LEGO Discovery Center e i LEGOLAND Discovery Center.
|Immagine
|Alcune attrazioni offrono servizi fotografici durante la visita che è possibile acquistare.
|Interessi legittimi, art. 6, par. 1, lett. f, GDPR, nella promozione e commercializzazione del nostro marchio. Gli ospiti hanno la possibilità di acquistare le proprie fotografie presso alcune attrazioni. Sono in atto avvisi nelle aree in cui sono in funzione i servizi fotografici.
Partner e relazioni commerciali
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Stipulazione di un rapporto commerciale con noi come persona giuridica o fisica
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|Sceglie di partecipare come venditore al nostro mercato online su BrickLink
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|Per condurre una valutazione automatizzata dei rischi per le transazioni di mercato.
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Ricerca
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
|Partecipazione a sondaggi di ricerca, focus group o altre ricerche
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Interazione con i LEGO Discovery Center e i LEGOLAND Discovery Center
|Cosa fa l’utente
|Cosa raccogliamo
|Perché raccogliamo
|Base giuridica se residente nell’UE/SEE
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|Per soddisfare occasioni speciali, esigenze alimentari, esigenze di accessibilità e richieste speciali.
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Conserveremo i dati personali dell’utente solo per il tempo ragionevolmente necessario a soddisfare gli scopi per cui li abbiamo raccolti, anche per soddisfare eventuali requisiti legali, normativi, fiscali, contabili o di reporting. Possiamo conservare i dati personali dell’utente per un periodo più lungo in caso di reclamo o se riteniamo ragionevole che vi sia una prospettiva di contenzioso in relazione al nostro rapporto con l’utente stesso.
Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la quantità, la natura e la sensibilità di tali dati, il potenziale rischio di danni derivanti dall’uso o dalla divulgazione non autorizzati dei dati personali, gli scopi per i quali trattiamo questi dati e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi e le leggi in vigore, requisiti normativi, fiscali, contabili o di altro tipo.
Utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale
Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale per l’efficienza aziendale e scopi analitici. L’IA viene utilizzata per:
- Analizzare le e-mail/contenuti forniti a LEGO, ad esempio suggerendo risposte che forniamo agli ospiti e per aiutare a gestire i contenuti internamente, ad esempio fornendo un riepilogo di un’e-mail. Se utilizzata, tutte le risposte sono visualizzabili da LEGO prima dell’emissione e i dati personali sono utilizzati solo in linea con gli scopi originali per i quali sono state fornite e/o trattate in conformità con la presente informativa.
- Per indirizzare le richieste di supporto tramite il coinvolgimento iniziale con un chatbot di supporto, informeremo l’utente quando si tratta di un chatbot prima che la comunicazione abbia inizio.
- Dalla nostra catena di approvvigionamento controllata nelle loro offerte di prodotti e servizi.
- Per fornire informazioni sulle preferenze personali dell’utente, possiamo utilizzare strumenti di analisi IA per analizzare l’efficacia degli annunci pubblicitari.
- Analizzare ed elaborare i dati per migliorare l’efficienza dei processi.
- Analizzare i dati relativi alle prestazioni aziendali e alle iniziative strategiche.
- Automatizzare i processi all’interno delle nostre attrazioni per migliorare l’esperienza degli ospiti (ma solo in relazione ai LEGO Discovery Center e ai LEGOLAND Discovery Center).
- Per fornire un chatbot nell’ambito del nostro servizio clienti.
#### Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale interni per il riepilogo
Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale (IA) interni per aiutare i nostri dipendenti del servizio clienti a riepilogare le interazioni con i clienti per telefono o chat. Quando registriamo chiamate o chat, questi strumenti non registrano o catturano chiamate o chat in tempo reale, ma al termine di una chiamata o chat, la registrazione della chiamata telefonica o i testi della chat possono essere inseriti nello strumento IA per creare un riepilogo. Lo strumento IA viene utilizzato solo per la sintesi e l’analisi allo scopo di migliorare la qualità del servizio, monitorare le prestazioni e supportare la conformità ai nostri standard. Lo strumento IA non prende decisioni automatizzate con effetti legali o altrettanto significativi; tutte le decisioni sono prese dai nostri consulenti umani.
Per le telefonate, all’inizio di ogni chiamata forniamo un avviso verbale in cui si dichiara che la chiamata può essere registrata e trascritta utilizzando l’IA. L’utente può dare il suo consenso premendo 1 o restando in linea, oppure rifiutare premendo 2. Per le interazioni delle chat, all’inizio della sessione viene visualizzato un avviso che informa che la conversazione può essere registrata e trascritta utilizzando l’IA; continuando a utilizzare la chat, si acconsente a questo trattamento.
Con chi il LEGO Group condividerà i dati personali?
Condivisione di informazioni con le società di LEGO Group
A volte, le nostre società affiliate (le altre aziende di LEGO Group) potrebbero dover accedere alle informazioni in modo da fornire servizi per nostro conto. Esse hanno bisogno dei dati personali dell’utente in modo che noi o loro possiamo svolgere le attività elencate nella tabella sopra, incluso ad esempio:
- Consegnare i prodotti e i servizi richiesti
- Contattarlo riguardo al suo account o alle sue transazioni
- Inviargli informazioni su siti, applicazioni e informative
- Inviargli messaggi di marketing diretti
- Inviare cataloghi di prodotti e altro materiale di marketing stampato
- Trattare le informazioni che la società affiliata è formalmente tenuta a trattare per nostro conto, ad es. sbrigare un acquisto effettuato dall’utente, il LEGO account, l’attività dell’account LEGO Insiders e/o gestire le preferenze dell’utente nel nostro Centro preferenze su LEGO.com o nelle nostre impostazioni dei cookie
- Ricerca, analisi e reporting interni
- Identificare, controllare e fermare qualsiasi attività che possa violare le nostre informative o infrangere la legge.
I trasferimenti a società di LEGO Group al di fuori dello Spazio economico europeo si basano su norme vincolanti d’impresa.
Condivisione di informazioni con altre aziende
Cliccando qui è possibile accedere all’elenco delle categorie delle terze parti fidate con cui potremmo condividere le informazioni. Comunichiamo dati personali a terze parti/fornitori nelle seguenti categorie:
- Fornitori di servizi IT. Utilizziamo una serie di partner affidabili in tutto il mondo che ci forniscono servizi IT e di amministrazione di sistema, incluso i provider di piattaforme marketplace, sia per quanto le attività che riguardano i nostri clienti e i nostri partner che i nostri sistemi IT e di amministrazione interni.
- Partner globali per i servizi di gestione ed elaborazione dei pagamenti. Questi ci permettono di garantire processi di pagamento sicuri ed affidabili sia online che nei nostri punti vendita anche attraverso la fatturazione o i bonifici e le transazioni marketplace.
- Partner per l’archiviazione cloud. Archiviamo i nostri dati e quelli degli utenti in data center sicuri.
- Fornitori di CDN. Utilizziamo una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del nostro sito web. Un CDN aiuta a distribuire i contenuti in modo efficiente utilizzando server situati in diverse aree geografiche. Questo significa che quando l’utente visita il nostro sito web, alcuni dei suoi dati (come l’indirizzo IP e le informazioni sul browser) possono essere trattati dal nostro fornitore di CDN per garantire una consegna rapida e affidabile dei nostri contenuti.
- Partner e agenzie per la prevenzione e l’individuazione delle frodi. Questi collaborano con il LEGO Group per garantire che il LEGO Group non subisca frodi e per garantire la prevenzione e l'individuazione delle frodi sul mercato.
- Partner per l’immagazzinamento, l’imballaggio, la spedizione e la consegna. Essi ci aiutano a far arrivare i nostri prodotti ai nostri clienti e partner commerciali in tutto il mondo.
- Partner per la stampa dei cataloghi, la spedizione e i servizi postali. Questi ci aiutano a garantire che cataloghi, riviste o altri materiali di marketing stampati arrivino a destinazione.
- Broker di dati e partner aggregatori di dati. Essi ci aiutano a raggiungere potenziali nuovi acquirenti con cataloghi, riviste e altri materiali di marketing e pubblicità stampati o online. Essi ci aiutano anche a evitare che, ad esempio, più di un catalogo LEGO arrivi contemporaneamente.
- Partner per marketing e pubblicità. Essi ci aiutano a essere in grado di fornire pubblicità personalizzata, promozioni, lotterie, concorsi e campagne quando l’utente interagisce con LEGO Group su piattaforme online, sui social media, in negozio o in altro modo. Essi ci aiutano anche a trovare nuovi potenziali clienti a cui inviare i messaggi di marketing (chiamati anche “look-alike”") e a impedire che ci rivolgiamo ad acquirenti che non sono interessati ai nostri prodotti o servizi (chiamata anche “soppressione”).
- Partner B2B tra cui Merlin Entertainments e LEGO Certified Stores. Essi ci aiutano a gestire promozioni, lotterie, concorsi e campagne, incluso il programma fedeltà LEGO Insiders o il LEGO Family Club, oltre a permetterci di fornire pubblicità personalizzata e approfondimenti sugli acquirenti.
- Partner di social media e piattaforme di ricerca online. Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group sulle piattaforme in cui l’utente si trova e ci consentono di fornire un marketing personalizzato dei nostri prodotti, oltre a fornirci una comprensione più ampia di come i nostri acquirenti e consumatori interagiscono con noi tramite queste piattaforme e partner, della percezione del nostro marchio e dei tipi di individui che interagiscono e forniscono feedback sul nostro marchio sulle piattaforme dei social media.
- Fornitori terzi che ci aiutano a fornire assistenza clienti e a ottenere approfondimenti. Questi ci aiutano a ottenere i dati sui social media dalle piattaforme di social media, a comprendere la percezione del nostro marchio, a creare approfondimenti sulle persone che interagiscono con noi e a fornire feedback sul nostro marchio sulle piattaforme di social media e a fornire un’assistenza clienti più efficiente.
- Fornitori di sondaggi, questionari e recensioni dei prodotti. Essi ci aiutano a ottenere il feedback importante dell’utente sulla sua esperienza LEGO.
- Autorità fiscali e doganali, autorità di regolamentazione e altre autorità a livello globale. In determinate circostanze, essi richiedono attività di reporting in merito al trattamento dati.
- Consulenti professionali. Compresi avvocati, banchieri, consulenti e assicuratori a livello globale. Questi forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili al LEGO Group, tra cui partner antiriciclaggio e di verifica del cliente. Condividiamo i dati con questi partner per condurre controlli antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti per tutti i venditori su BrickLink , per garantire la conformità alle normative finanziarie e prevenire attività fraudolente.
- Partner di piattaforme di gioco. Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group e di collegare il proprio LEGO account all’account della piattaforma di gioco in cui questa funzionalità è disponibile.
- Partner di mercato online. Include i venditori e gli acquirenti di terze parti di BrickLink , gli elaboratori di pagamenti, i servizi di risoluzione delle controversie, i moderatori del forum della community e i servizi di verifica dei venditori. Questi ci aiutano a gestire il Marketplace e i Servizi BrickLink , facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori, verificano l’identità del venditore attraverso la verifica dei documenti, risolvono le controversie sulle transazioni e mantengono spazi comunitari sicuri.
- Acquirenti e venditori sul Marketplace BrickLink . Condividiamo i dati dell’utente con i venditori per l’evasione degli ordini e, allo stesso modo, gli acquirenti possono vedere le informazioni di contatto del venditore.
- Utenti dei forum. Se l’utente partecipa ai forum BrickLink , tutte le informazioni pubblicate saranno disponibili per tutti gli utenti del forum, inclusi gli utenti pubblici che non hanno effettuato l’accesso. Fornitore di servizi fotografici. - Quando l’utente utilizza su una delle nostre attrazioni, ci avvaliamo di un fornitore di servizi fotografici di fiducia per catturare immagini della sua esperienza.
Altri usi e divulgazioni
Utilizzeremo e divulgheremo inoltre i dati personali come riteniamo necessario o appropriato: (a) per rispettare le leggi in vigore (che possono includere leggi al di fuori del paese in cui risiede l’utente); (b) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative (che possono includere autorità al di fuori del paese in cui risiede l’utente); c) cooperare con le autorità di pubblica sicurezza; (d) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà e quelli dei nostri affiliati dell’utente o di altri.
Inoltre, utilizzeremo, divulgheremo o trasferiremo i dati personali a terzi in caso di una potenziale riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione.
Trasferimenti verso paesi terzi
Il LEGO Group opera a livello globale e può trasferire dati personali in una località al di fuori del paese di residenza dell’utente o in cui vengono forniti servizi.
Il LEGO Group memorizza tutti i dati personali su server situati all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”).
Se necessario (ad esempio per fornire servizi all’utente), i dati personali possono essere trasferiti (o accessibili da) a località che possono includere il Regno Unito, Australia, Canada, Giappone, Malesia, Messico, Singapore, Corea del Sud, Stati Uniti e Hong Kong. Ovunque i dati personali dell’utente siano trasferiti, garantiremo lo stesso livello di protezione dei dati personali dell’utente ovunque siano trattati, implementando adeguate misure di sicurezza contrattuali, tecniche e/o organizzative.
Se trasferiamo i dati personali dell’utente al di fuori del SEE, garantiremo un livello di protezione simile per i dati personali dell’utente assicurando che almeno una delle seguenti condizioni si applichi;
- La Commissione UE ha deciso che esiste un livello adeguato di protezione nel paese in questione; oppure
- Sono in vigore norme vincolanti d’impresa (BCR) (per i trasferimenti interaziendali); oppure
- Vengono utilizzate Clausole contrattuali standard (“Clausole modello UE”); oppure
- Si applicano eccezioni in situazioni particolari, come ad esempio per adempiere a un contratto con l’utente o previo consenso al trasferimento specifico.
SEZIONE 3: COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI ("COOKIE")I cookie sono piccoli file di dati che il browser salva su un computer o dispositivo. Un cookie, da solo, non contiene o raccoglie informazioni. Tuttavia, quando viene letto da un server tramite un browser web, un cookie può consentire al sito di offrire un servizio più personalizzato, ad esempio ricordando gli acquisti effettuati in precedenza o i dettagli dell’account.
Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, invitiamo a leggere le nostre [Informativa sui cookie][7] e [Dichiarazione sui cookie][8] complete o a fare clic sulle impostazioni dei cookie su LEGO.com o nel gioco digitale o nell’app (ove applicabile).
SEZIONE 4: INFORMAZIONI PER I GENITORI
Informazioni per i genitori: come LEGO Group gestisce i dati personali dei minori
Sicurezza dei minori online
Ci teniamo molto ad assicurarci che i minori siano al sicuro online e che vengano attuati per loro ulteriori trattamenti della privacy. Vogliamo quindi assicurarci di proteggere i fan più giovani quando utilizzano i nostri canali online. Alcune funzioni sono dotate di sistemi di verifica dell’età per impedire che i minori le utilizzino involontariamente. Inoltre, prendiamo tutte le precauzioni ragionevoli per assicurarci di non raccogliere, memorizzare, utilizzare o trattare intenzionalmente informazioni personali di minori che potrebbero utilizzare queste funzioni senza un adeguato consenso dei genitori.
Partecipiamo a un programma per la sicurezza digitale dei minori che supervisiona la nostra azienda annualmente per assicurarci di seguire le regole nel modo in cui interagiamo online con i minori.
Quando si tratta di dati personali, chiediamo il consenso dei genitori per chiunque abbia meno di 16 anni (o più, nelle giurisdizioni in cui le leggi locali lo richiedono). Per BrickLink, gli utenti devono avere almeno 18 anni (in paesi in cui le giurisdizioni locali lo richiedono) per registrarsi come acquirenti o venditori.
Per qualsiasi domanda riguardante questa Informativa sulla privacy, l’utente può mettersi in contatto.
Quando trattiamo informazioni personali di minori, prendiamo dei provvedimenti ulteriori per proteggere la loro privacy nel modo seguente:
- Assicurandoci di comunicare ai genitori i dati personali del minore che raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e trattiamo, spiegando dove condividiamo queste informazioni.
- Rispettando i requisiti giuridici, chiedendo il consenso dei genitori per raccogliere, utilizzare e trattare i dati di un minore e chiedendo il consenso per inviare le informazioni dei loro figli riguardanti prodotti e servizi.
- Limitando come raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e trattiamo le informazioni personali dei minori in modo da disporre solo i dati che sono ragionevolmente necessari per fare in modo che partecipino a un’attività online.
- Garantendo ai genitori l’accesso o la possibilità di chiedere l’accesso alle informazioni personali che abbiamo raccolto dai loro figli: i genitori possono inoltre richiedere che queste informazioni personali vengano modificate o eliminate.
Raccolta e utilizzo delle informazioni sui minori
Mentre alcuni dei nostri siti web, canali e app sono progettati per famiglie e utenti di tutte le età, altri sono destinati a essere utilizzati principalmente da minori. Ogni volta che raccogliamo informazioni personali da un minore, le conserviamo solo per il tempo necessario a fornire un servizio o per il tempo di archiviazione richiesto dalla legge.
Anche se i minori possono scegliere se condividere o meno le loro informazioni con noi, ci sono funzioni sui nostri siti web che non sono attive se queste non vengono fornite. Nei casi in cui le informazioni personali siano necessarie per il funzionamento di queste, richiederemo solo quelle che saranno ragionevolmente necessarie per poter partecipare all’attività.
Qui è possibile trovare alcuni esempi dei casi in cui raccogliamo dati sui minori:
- Quando i minori si registrano online. I minori possono registrarsi sui nostri siti web per accedere a una varietà di servizi e contenuti, compresi giochi e concorsi. Durante la registrazione potremmo chiedere a un minore di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, il nome, il sesso, la data di nascita, il nome utente e la password del minore. Utilizziamo queste informazioni per motivi di sicurezza e di notifica. Incoraggiamo i minori a creare un nome utente che non includa informazioni personali.
- Quando i minori condividono contenuti che hanno creato. Alcuni dei nostri siti web permettono ai minori di creare o utilizzare dei contenuti. Dato che solo alcune di queste funzioni hanno bisogno delle informazioni personali del minore, non tutte le attività richiedono il consenso di un genitore o di un tutore. Ogni volta che un’attività potrebbe potenzialmente consentire a un minore di condividere informazioni personali, chiederemo al genitore o al tutore il "consenso verificabile dei genitori" (che è un livello più elevato di consenso dei genitori). Gli esempi di dati personali comprendono storie, campi di testo libero, disegni con inserimento di informazioni in formato testo o a mano libera, fotografie, clip audio, filmati o qualsiasi tipo di contenuto o identificativi persistenti che identificano chiaramente il minore in qualche modo.
- Quando i minori partecipano a gare e giochi a premi. Se un minore vuole partecipare a un concorso, richiediamo le informazioni personali di cui abbiamo bisogno perché possa prendervi parte. Di solito chiediamo solo il nome del minore (in modo da poter distinguere tra minori di una stessa famiglia) e l’indirizzo email di un genitore o di un tutore (per poter rispettare i requisiti giuridici e informare l’adulto responsabile). Contatteremo il genitore solo se il minore vincerà la gara o il concorso a premi per sapere dove inviare il premio. Se il concorso richiedesse al minore di creare un contenuto per partecipare, potremmo aver bisogno di chiedere in anticipo il consenso dei genitori tramite email per assicurarci di rispettare i requisiti di privacy per quel contenuto (è possibile fare riferimento alle informazioni di cui sopra riguardanti la creazione di contenuti da parte di un minore). Senza il consenso, il minore non sarà in grado di partecipare ai nostri concorsi.
- Quando un minore riceve email da noi. Potremmo aver bisogno di chiedere i dettagli di contatto del minore (compreso l’indirizzo email) in modo da poter rispondere a una domanda che ci ha posto. Se avessimo bisogno di contattare il minore un’altra volta, ad esempio per rispondere a un’ulteriore domanda, richiederemo l’indirizzo email di un genitore o di un tutore. In seguito, conserveremo le informazioni di contatto online del minore per il tempo necessario a rispettare la richiesta e non le utilizzeremo per nessun altro scopo. Se avessimo bisogno delle informazioni di contatto di un minore per delle comunicazioni su base continuativa, chiederemo appena possibile l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, in modo da tenerlo informato riguardo ai dati che stiamo raccogliendo e di dargli la possibilità di chiedere l’interruzione della raccolta di questi. I genitori o i tutori possono recedere in qualsiasi momento da qualunque comunicazione abbiamo con il figlio seguendo le istruzioni di annullamento dell’iscrizione all’interno di ogni comunicazione (se ce ne fosse più di un tipo, il genitore potrebbe dover recedere da ognuna individualmente). In alternativa, è possibile contattare il nostro team del Servizio clienti LEGO.
- Quando i minori ricevono notifiche push da un’app. Molte app inviano "notifiche push" ai telefoni cellulari o ai dispositivi dei loro clienti per informarli riguardo ad aggiornamenti (a volte anche quando l’app non è in uso). Alcune delle nostre app sono progettate per essere utilizzate da minori. Chiediamo ai minori di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore in modo da poterlo informare riguardo alla richiesta del figlio prima di inviargli notifiche push dalle nostre app. Non colleghiamo l’identificatore del dispositivo con nessun altra informazione personale senza avere prima il consenso dei genitori. Se l’utente volesse sospendere la ricezione di notifiche push da una nostra app sul dispositivo del figlio, può modificare le impostazioni sullo stesso in qualsiasi momento.
- Quando raccogliamo informazioni sulla posizione. Alcuni dei nostri siti web, canali e app sono progettati per i minori. Prima di raccogliere informazioni sulla via, l’indirizzo o le coordinate di un minore, richiediamo il consenso di un genitore o di un tutore tramite email. Lo facciamo perché queste informazioni ci danno la possibilità di identificare in modo efficace un minore nello specifico. Al contrario, non richiediamo il consenso dei genitori per raccogliere informazioni sulla città, il Paese o la regione di un minore a meno che queste non siano direttamente collegate a lui nello specifico. Il motivo di questa distinzione è che queste informazioni generiche non ci permettono di identificare un minore nello specifico. Se l’utente volesse richiedere la sospensione della raccolta di questo tipo di informazioni, può modificare in qualsiasi momento le impostazioni sul dispositivo che il figlio sta utilizzando. In alternativa, è possibile contattare il nostro team dell'Assistenza clienti LEGO.
- Quando raccogliamo gli "identificatori permanenti". Per poter offrire esperienze online più pertinenti e personalizzate ai visitatori dei nostri canali online, raccogliamo automaticamente alcuni tipi di informazioni (ad esempio, informazioni sugli indirizzi IP, identificatori dei dispositivi mobili, browser, fornitori di servizi internet, pagine di riferimento, pagine di uscita, frequenza dei visitatori, sistemi operativi, indicatori data e ora e dati clickstream). Raccogliamo queste informazioni utilizzando tecnologie come i cookie, i pixel, i cookie flash, i web beacon e altri identificatori univoci (definiti nella sezione sui cookie della presente Informativa sulla privacy). Possiamo raccogliere queste informazioni direttamente o chiedere a terze parti di trattare i dati per nostro conto. Utilizziamo questi dati per permettere l’accesso ai minori a funzioni e attività online, per personalizzare contenuti, per migliorare i nostri canali online, per analizzarne le prestazioni e per creare resoconti anonimi. Se volessimo raccogliere dati di minori per qualsiasi altro motivo, contatteremo il genitore o il tutore per un consenso previo. È possibile trovare un elenco dei nostri operatori terzi che raccolgono “identificatori permanenti” nella nostra Informativa sui cookie e Dichiarazione sui cookie.
Richiesta del consenso dei genitori
Utilizziamo diversi tipi di consenso dei genitori a seconda del tipo di dati dei minori che trattiamo e per quale scopo.
Richiesta del consenso dei genitori via email
Se abbiamo bisogno di raccogliere le informazioni personali di un minore per fornire un servizio richiesto da questo, chiederemo il consenso dei genitori in base ai requisiti legali (ad esempio COPPA per gli Stati Uniti e GDPR per l’UE). Invieremo un'e-mail a un genitore o a un tutore del minore spiegando quali informazioni stiamo raccogliendo, come pianifichiamo di utilizzarle e gli chiederemo di dare o negare il consenso. Se non ricevessimo il consenso dei genitori entro un termine ragionevole, elimineremo tutte le informazioni che avremo raccolto dal minore comprese le informazioni di contatto utilizzate per richiedere il consenso.
Richiesta di "consenso verificato dei genitori"
Se un minore desidera condividere informazioni personali pubblicamente o con una terza parte tramite uno dei nostri siti web o esperienze digitali, cercheremo un livello più elevato di consenso dei genitori rispetto alla richiesta email sopra descritta. Possiamo chiedere verifica tramite carta di credito o altro metodo di pagamento (con un addebito nominale coinvolto) o un documento d’identità rilasciato dal governo di residenza del genitore.
Cosa succede se un genitore o un tutore non venisse contattato per il consenso?
Se un minore di 16 anni (o di età superiore in paesi in cui la legge lo consenta) accedesse a un canale online progettato per i minori utilizzando un sistema di verifica dell’età, invieremo un’email a un genitore o a un tutore prima di raccogliere qualsiasi informazione personale sul minore. Se l’utente ritiene che il figlio sta partecipando a un’attività online che raccoglie i suoi dati personali senza che lui o il tutore abbiamo ricevuto un’email di richiesta del consenso, allora dovrà mettersi subito in contatto. Non utilizzeremo gli indirizzi e-mail forniti per il consenso dei genitori per nessun altro scopo a meno che l'adulto non abbia acconsentito espressamente a ricevere e-mail di marketing o partecipato ad attività che permettono il contatto tramite e-mail.
Scelte e controlli dei genitori
I genitori o i tutori possono, in qualsiasi momento, impedirci di utilizzare e raccogliere ulteriori informazioni personali del figlio. I genitori o i tutori possono chiederci di eliminare dai nostri archivi i dati personali che abbiamo raccolto relativamente all’account del figlio. Dato che le informazioni personali sono necessarie per alcuni servizi, l’eliminazione dei dati archiviati di un minore potrebbe disattivare la disponibilità di un account, un’iscrizione o un servizio.
Se un minore si è registrato con un account LEGO, i genitori o i tutori possono accedere, modificare o eliminare le informazioni personali che abbiamo raccolto dal figlio tramite le seguenti azioni:
- Utilizzando il nome utente e la password del figlio per accedere al LEGO account; oppure
- Contattando il team del Servizio clienti LEGO.
Se l’utente preferisse mettersi in contatto con noi, ci dovrà comunicare il nome utente del figlio, il suo numero di telefono e il suo indirizzo email. Prima di concedere l’accesso alle informazioni personali del minore, avremo bisogno di confermare l’identità dell’utente in qualità di genitore o di tutore. Risponderemo alla richiesta nell’arco di un intervallo di tempo ragionevole.
SEZIONE 5: INFORMAZIONI PER I MINORI
Informazioni per i minori: Informativa sulla privacy a misura di bambino
Chi siamo?
Siamo il LEGO Group e vogliamo ispirare e sviluppare i costruttori di domani. Realizziamo tanti prodotti come mattoncini e set LEGO, oltre ad app e giochi digitali. Gestiamo anche negozi al dettaglio in tutto il mondo e su Internet e gestiamo il sito web LEGO.com.
La presente Informativa sulla privacy spiega come utilizziamo i dati personali, in modo da sapere cosa succede quando li raccogliamo.
A volte ci sono collegamenti ad altre pagine. Potrebbe essere necessaria l’assistenza di un adulto perché a volte possono essere fonte di confusione.
Dati personali? Cosa sono?
Tutto ciò che può essere utilizzato per identificarti sono i tuoi dati personali. Potresti già sapere che questi dati sono il tuo nome o una tua foto, ma anche il tuo indirizzo email o il tuo nome utente online.
LEGO Group utilizza molti dati personali. Se desideri saperne di più, chiedi a un adulto di aiutarti a leggere l’intera Informativa sulla privacy.
Perché hai bisogno dei miei dati personali?
Il motivo principale per cui abbiamo bisogno di utilizzare i tuoi dati personali è per sapere chi sei.
Se hai effettuato l’accesso a una delle nostre app o giochi, utilizziamo i tuoi dati personali per tenere traccia dei tuoi progressi di gioco, per aiutarti a rimanere in contatto con i tuoi amici nell’app o nel gioco o per consentirti di salvare i contenuti che hai caricato sul tuo account LEGO.
A volte utilizziamo i tuoi dati personali anche perché hai partecipato a un evento o a un concorso che organizziamo, per assicurarti che se vinci ottieni il tuo premio.
Se non abbiamo i tuoi dati personali, significa che potremmo non essere in grado di fare determinate cose per te. Potremmo non essere in grado di ricordare fino a che punto sei arrivato in un determinato gioco o di consentirti di caricare foto da condividere con gli amici.
Se vuoi saperne di più su ciò che stiamo facendo con i tuoi dati personali, puoi chiedere a un adulto di leggere l’Informativa sulla privacy completa con te per aiutarti a capire i dettagli.
Quindi, puoi semplicemente usare i miei dati personali per qualsiasi cosa?
No! Utilizziamo i tuoi dati personali solo per determinati motivi.
Forniamo molti servizi online e ci sono alcune regole che dicono che dobbiamo utilizzare i tuoi dati personali per svolgere il nostro lavoro e fornirti il servizio, e possiamo farlo senza prima chiedertelo o chiederlo al tuo genitore.
Altre volte, abbiamo bisogno di ottenere il consenso dei tuoi genitori. Se tu o i tuoi genitori (o tutori) dite di no, non utilizzeremo (e non possiamo) utilizzare i vostri dati personali.
Qualcun altro può vedere i miei dati personali?
A volte abbiamo bisogno di condividere i tuoi dati personali per svolgere il nostro lavoro. Siamo molto attenti a come lo facciamo, il che significa che ci sono ancora più regole.
Potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con la tua famiglia se ti stanno aiutando. Inoltre, potremmo aver bisogno di condividere i tuoi dati con altre persone. Chiedi a un adulto di aiutarti a leggere la nostra Informativa sulla privacy completa, l’Informativa sui cookie e la Dichiarazione sui cookie.
Conservate i miei dati personali per sempre?
Siamo autorizzati a conservare i tuoi dati personali solo per il tempo necessario. A seconda delle circostanze, questo periodo può variare.
Ho voce in capitolo su ciò che accade ai miei dati personali?
Sì, hai voce in capitolo! Hai quelli che chiamiamo "diritti" quando utilizziamo i tuoi dati. Uno di questi è il diritto di sapere cosa ne facciamo. Ecco a cosa serve questa pagina.
Puoi chiederci di dirti quali dati personali abbiamo su di te, oppure puoi dirci di smettere di usarli o eliminarli. Se i tuoi dati personali sono errati o inaccurati, puoi comunicarcelo e lo risolveremo.
I diritti che hai dipendono da ciò per cui utilizziamo i tuoi dati e ci sono molte più informazioni in questa Informativa sulla privacy. Chiedi a un adulto di aiutarti a leggerla.
Chi garantisce che seguite tutte le regole?
Abbiamo qualcuno qui al LEGO Group chiamato responsabile della protezione dei dati e il suo compito è proteggere i tuoi dati. Ciò significa che si assicura che stiamo seguendo tutte le regole e che i tuoi dati siano al sicuro. Se vede qualcosa che non va, ci dice come possiamo risolverlo.
È molto importante per noi mantenere i tuoi dati al sicuro e seguire tutte le regole. Se sei preoccupato per ciò che facciamo con i tuoi dati personali, ti preghiamo di metterti in contatto.
Esistono anche agenzie governative il cui compito è assicurarsi che le aziende come noi seguano le regole e ci correggano se facciamo cose sbagliate. In Danimarca, è possibile inviare loro un’email o scrivere a loro. Troverai le loro informazioni di contatto su www.datatilsynet.dk.
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