Aggiornamenti Informativa sulla Privacy inclusi input

Informativa sulla privacy

Ultima modifica: 27 febbraio 2026

Indice

SEZIONE 1: LEGGE SULLA PRIVACY DEI DATI E I DIRITTI DIGITALI Di cosa tratta questa informativa? Benvenuti nella nostra Informativa sulla privacy! Siamo lieti di poter fornire maggiori dettagli su come proteggiamo le informazioni degli utenti. In questa informativa, spiegheremo come proteggiamo i dati personali degli utenti quando visitano o utilizzano i nostri servizi e le nostre applicazioni (app). Inoltre, l’informativa illustra i diritti alla privacy degli utenti e come la legge li garantisce. Infine, la presente Informativa sulla privacy copre sia le nostre attività di raccolta dati online sia quelle offline, inclusi i dati personali che possiamo raccogliere attraverso i nostri diversi canali come siti web, app, social network di terze parti, negozi fisici, punti vendita ed eventi. Questa è la nostra Informativa generale sulla privacy. Per alcune giurisdizioni, si applicano ulteriori disposizioni specifiche per paese/stato. Se l’utente risiede negli Stati Uniti, deve anche leggere la nostra informativa Informazioni importanti per i residenti negli Stati Uniti e l’addendum Diritti alla privacy dello Stato degli Stati Uniti per informazioni relative alle leggi sulla privacy dello Stato degli Stati Uniti. Quindi, se un utente stesse cercando altre informazioni su come raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e condividiamo i dati personali, questo è il posto giusto! Chi è responsabile dei dati personali dell’utente? LEGO Group comprende diverse persone giuridiche presenti in tutto il mondo. Puoi leggere di più sul LEGO Group qui [https://www.LEGO.com/aboutus].3 La presente Informativa sulla Privacy viene rilasciata per conto di tutte le società del LEGO Group in cui LEGO System A/S è il titolare del trattamento dei dati (responsabile e incaricato dei dati) o, qualora si stipuli un contratto direttamente con un’entità locale del LEGO Group, tale entità del LEGO Group è il titolare del trattamento dei dati, esclusivamente in relazione a tale contratto. Ai fini della presente Informativa sulla Privacy, quando utilizziamo i termini “noi”, “ci” o “nostro” nella presente Informativa, ci riferiamo a LEGO System A/S e all’entità locale del LEGO Group con cui l’utente ha stipulato un contratto direttamente. Abbiamo nominato un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, Data Protection Officer) che ha il compito di supervisionare le domande relative a questa informativa sulla privacy. Per qualsiasi domanda riguardante questa informativa, l’utente può mettersi in contatto. È possibile inviare anche una lettera al DPO all’indirizzo: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund

Danimarca

Att.: DPO Si prega di includere il proprio nome e il paese a cui si riferisce la richiesta. In genere rispondiamo entro 30 giorni, a meno che le leggi sulla privacy del Paese di residenza dell’utente non impongano tempi di risposta più brevi, nel qual caso rispetteremo tali tempi di risposta. In caso cambiassimo il modo in cui gestiamo i dati personali dell’utente, aggiorneremo la presente Informativa sulla privacy. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle nostre pratiche e alla presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi invitiamo gli utenti a fare controlli frequenti per verificare eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra Informativa sulla privacy. Diritti alla privacy A seconda del luogo in cui l’utente risiede, in qualità di soggetto interessato potrebbe avere i seguenti diritti in relazione ai dati personali che conserviamo sull’utente: Richiesta di accesso ai dati personali. L’utente ha il diritto di accedere ai dati personali che manteniamo. In molti casi queste informazioni sono già presenti nei nostri servizi online. Tuttavia, il diritto di accesso dell’utente potrebbe essere limitato dalla legislazione, dalla tutela della privacy di altre persone e dalla considerazione delle pratiche commerciali del LEGO Group, del know-how, dei segreti aziendali e delle valutazioni interne.

Richiesta di correzione di dati errati o incompleti. Se i dati che abbiamo sull’utente sono errati o incompleti, hai il diritto di farli correggere, con le restrizioni che derivano dalla legislazione.

Richiesta di cancellazione. L’utente ha il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati quando:

i dati personali non sono più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

l’utente revoca il suo consenso al trattamento e non vi è alcun altro motivo legittimo per il trattamento;

l’utente si oppone al trattamento e non vi è alcun motivo giustificato per continuare il trattamento; oppure

il trattamento è illecito. Si prega di notare che, in determinate circostanze, potremmo essere tenuti a conservare alcuni dati personali dell’utente anche dopo la richiesta di cancellazione per soddisfare i nostri obblighi legali o contrattuali. Potremmo anche essere autorizzati dalle leggi in vigore a conservare alcuni dei dati personali dell’utente per soddisfare le nostre esigenze aziendali. Limitazione del trattamento dei dati personali. Se l’utente contesta la correttezza dei dati che abbiamo registrato o la liceità del trattamento, o se si è opposto al trattamento dei dati in conformità con il diritto di opposizione, può richiederci di limitare il trattamento di questi dati. Il trattamento sarà limitato alla sola conservazione, fino a quando non sarà stabilita la correttezza dei dati, o si potrà verificare se i nostri interessi legittimi prevalgono sugli interessi dell’utente. Anche quando il trattamento dei dati dell’utente è stato limitato come descritto sopra, LEGO Group può trattare i dati in altri modi se ciò è necessario per far valere un’azione legale, o per elaborare i dati raccolti in precedenza se l’utente ha precedentemente dato il proprio consenso.

Opposizione al trattamento in base al nostro legittimo interesse. L’utente può sempre opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano sulla base di un interesse legittimo. Se stiamo trattando i dati dell’utente per il marketing diretto e la profilazione in relazione a tale marketing, la sua obiezione sarà sempre ritenuta valida. Per le obiezioni al trattamento per altri scopi, condurremo un test di bilanciamento degli interessi legittimi e valuteremo se sostenere l’obiezione dell’utente.

Portabilità dei dati. L’utente ha il diritto di ricevere i dati personali che ha fornito in un formato leggibile da una macchina. Questo diritto si applica ai dati personali trattati solo con mezzi automatizzati e sulla base del consenso o dell’adempimento di un contratto. -Altri diritti. L’utente ha il diritto di presentare un reclamo all’Agenzia danese per la protezione dei dati, se non è soddisfatto del modo in cui vengono trattati i dati personali. Le informazioni di contatto dell’Agenzia danese per la protezione dei dati sono disponibili sul sito www.datatilsynet.dk. Se l’utente si trova in una giurisdizione al di fuori della Danimarca, hai il diritto di presentare un reclamo all’autorità per la protezione dei dati o ad altre autorità competenti nel paese in cui risiede. È possibile contattarci per ulteriori dettagli. In caso di domande sulla presente Informativa o se desideri presentare un reclamo sulla nostra gestione dei suoi dati personali, contattaci. Se l’utente risiede negli Stati Uniti, lo invitiamo a consultare il nostro addendum sui diritti alla privacy degli Stati Uniti per conoscere i diritti che potrebbero esserti riconosciuti dalle leggi sulla privacy degli Stati Uniti.

SEZIONE 2: DATI PERSONALI Quali dati personali raccoglie il LEGO Group? I dati personali sono tutte le informazioni che permettono l’identificazione di una persona. Possiamo raccogliere, utilizzare, archiviare e trasferire diversi tipi di dati personali sull’utente. Tali dati sono raggruppati come segue: I Dati di identità includono nome, cognome, nome utente o simile identificatore univoco, stato civile, titolo, data di nascita e genere.

includono nome, cognome, nome utente o simile identificatore univoco, stato civile, titolo, data di nascita e genere. I Dati di contatto includono indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo email e numeri di telefono o dati di contatto simili.

includono indirizzo di fatturazione, indirizzo di consegna, indirizzo email e numeri di telefono o dati di contatto simili. **I Dati finanziari **includono i dettagli del conto bancario e della carta di pagamento.

I dati sulle transazioni includono dettagli sui pagamenti da e verso l’utente e altri dettagli sui prodotti e servizi che l’utente ha acquistato da noi (o nel caso di www.BrickLink.com, da noi o da altri sulla piattaforma BrickLink ® ), servizi richiesti dall’utente nonché premi e/o benefici richiesti o utilizzati dall’utente.

includono dettagli sui pagamenti da e verso l’utente e altri dettagli sui prodotti e servizi che l’utente ha acquistato da noi (o nel caso di www.BrickLink.com, da noi o da altri sulla piattaforma BrickLink ), servizi richiesti dall’utente nonché premi e/o benefici richiesti o utilizzati dall’utente. I dati di verifica del venditore (se si sceglie di partecipare al nostro marketplace online su BrickLink) includono documenti di identificazione e di registrazione della società emessi dal governo, necessari per la nuova procedura di verifica del venditore.

(se si sceglie di partecipare al nostro marketplace online su BrickLink) includono documenti di identificazione e di registrazione della società emessi dal governo, necessari per la nuova procedura di verifica del venditore. I Dati tecnici includono l’indirizzo IP (Internet Protocol), i dati di accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione e la posizione del fuso orario, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, ID utente, ID MAC e altre tecnologie sui dispositivi utilizzati per accedere a questo sito web, applocazione o esperienza digitale.

includono l’indirizzo IP (Internet Protocol), i dati di accesso, il tipo e la versione del browser, l’impostazione e la posizione del fuso orario, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma, ID utente, ID MAC e altre tecnologie sui dispositivi utilizzati per accedere a questo sito web, applocazione o esperienza digitale. I Dati del profilo includono il nome utente e la password, gli interessi dell’utente.

includono il nome utente e la password, gli interessi dell’utente. I Dati di utilizzo includono informazioni su come l’utente utilizza il nostro sito web, i prodotti e i servizi e report sugli errori.

includono informazioni su come l’utente utilizza il nostro sito web, i prodotti e i servizi e report sugli errori. I Dati di marketing e comunicazione includono le preferenze dell’utente nel ricevere informazioni di marketing da noi e dalle nostre terze parti, interessi e la partecipazione a lotterie e altri concorsi a premi e le sue preferenze di comunicazione.

includono le preferenze dell’utente nel ricevere informazioni di marketing da noi e dalle nostre terze parti, interessi e la partecipazione a lotterie e altri concorsi a premi e le sue preferenze di comunicazione. I Dati dei social media includono informazioni sulle interazioni dell’utente con noi sulle piattaforme di social media (ad esempio, quando l’utente desidera o commenta i nostri post o ci tagga in un commento), nonché il suo feedback e i suoi commenti in relazione al nostro marchio che pubblica sulle pagine pubbliche sulle piattaforme di social media. Raccogliamo inoltre i dettagli del profilo pubblicamente disponibile sull’apposita piattaforma di social media, come la gestione, l’immagine del profilo e i dati demografici, come età e sesso.

includono informazioni sulle interazioni dell’utente con noi sulle piattaforme di social media (ad esempio, quando l’utente desidera o commenta i nostri post o ci tagga in un commento), nonché il suo feedback e i suoi commenti in relazione al nostro marchio che pubblica sulle pagine pubbliche sulle piattaforme di social media. Raccogliamo inoltre i dettagli del profilo pubblicamente disponibile sull’apposita piattaforma di social media, come la gestione, l’immagine del profilo e i dati demografici, come età e sesso. I Dati di tracciamento includono i dati relativi alle pagine visitate prima di arrivare sui nostri siti web o ai siti visitati dopo aver visitato il nostro sito web, nonché il modo in cui l’utente ha interagito con le email o altri messaggi inviati da noi (ad esempio, se ha eliminato o aperto l’email o ha cliccato su una pubblicità relativa a un prodotto o a un servizio sui social media o altre piattaforme).

includono i dati relativi alle pagine visitate prima di arrivare sui nostri siti web o ai siti visitati dopo aver visitato il nostro sito web, nonché il modo in cui l’utente ha interagito con le email o altri messaggi inviati da noi (ad esempio, se ha eliminato o aperto l’email o ha cliccato su una pubblicità relativa a un prodotto o a un servizio sui social media o altre piattaforme). I Dati delle relativi e del feedback includono valutazioni e recensioni pubbliche tra 1) acquirenti e venditori sul marketplace BrickLink, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri visitatori, 2) recensioni e valutazioni di prodotti e servizi sui siti LEGO.com e sui siti web LEGOLAND ® Discovery Center e LEGO ® Discovery Center, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri utenti e visitatori, nonché 3) altri dati raccolti tramite panel di discussione, ricerche degli utenti ed eventi LEGO.

includono valutazioni e recensioni pubbliche tra 1) acquirenti e venditori sul marketplace BrickLink, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri visitatori, 2) recensioni e valutazioni di prodotti e servizi sui siti LEGO.com e sui siti web LEGOLAND Discovery Center e Discovery Center, associate ai rispettivi account e disponibili ad altri utenti e visitatori, nonché 3) altri dati raccolti tramite panel di discussione, ricerche degli utenti ed eventi LEGO. I Dati sulle controversie includono le controversie relative alle transazioni private presentate da acquirenti e venditori, comprese tutte le comunicazioni e i registri delle azioni relative a queste controversie.

includono le controversie relative alle transazioni private presentate da acquirenti e venditori, comprese tutte le comunicazioni e i registri delle azioni relative a queste controversie. I dati dei forum includono informazioni pubblicate su comunità quali, per esempio, Ambassador Network, BrickLink Forums e Gallery, che sono considerate informazioni pubbliche. Raccogliamo, utilizziamo e condividiamo anche Dati aggregati come quelli statistici o demografici per qualsiasi scopo. I Dati aggregati potrebbero derivare dai dati personali dell’utente ma non sono considerati personali perché questi non riveleranno direttamente o indirettamente la sua identità. Ad esempio, possiamo aggregare i Dati di utilizzo per calcolare la percentuale di utenti che accedono a una specifica funzionalità del sito web. Tuttavia, se combiniamo o colleghiamo i Dati aggregati con i dati personali in modo che possano identificare l’utente direttamente o indirettamente, trattiamo i dati combinati come dati personali che verranno utilizzati in conformità con la presente Informativa sulla privacy. Utilizziamo **Dati pseudonimizzati **al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla privacy dell’utente. La pseudonimizzazione è un metodo che sostituisce o rimuove le informazioni nel set di dati che identificano un individuo, ma consente a un titolare del trattamento dei dati o a terzi di identificare i dati personali con uno sforzo ragionevole. È importante essere consapevoli del fatto che, a differenza dell’anonimizzazione, la pseudonimizzazione non rimuove tutte le informazioni identificative dai dati, ma riduce la collegabilità di un set di dati con l’identità di un individuo. Non raccogliamo in modo proattivo alcuna Categoria speciale di dati personali sull’utente (inclusi dettagli su etnia, credenze religiose o filosofiche, vita sessuale, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale, informazioni sullo stato di salute o genetiche, dati biometrici ai fini di identificazione o informazioni su condanne penali e reati. Tuttavia, quando o interagisce con noi quando pianifica una visita ai LEGO® Discovery Center e ai LEGOLAND® Discovery Centerl’utente potrebbe decidere di condividere alcune categorie speciali di dati personali, come esigenze dietetiche o esigenze di accessibilità, in modo da poter offrire la migliore esperienza possibile all’utente. Se l’utente non ci fornisce i dati personali necessari (comunicheremo quando questo è il caso, ad esempio, chiarendo queste informazioni nei nostri moduli di registrazione), potremmo non essere in grado di fornire alla persona interessata i nostri beni e/o servizi. In che modo LEGO Group raccoglie i dati personali dell’utente? Raccogliamo dati personali dalle seguenti fonti: I Siti web includono tutti i siti web gestiti da o per LEGO Group, inclusi i siti che gestiamo sotto i nostri domini/URL e i mini-siti che gestiamo su social network di terze parti come Facebook.

includono tutti i siti web gestiti da o per LEGO Group, inclusi i siti che gestiamo sotto i nostri domini/URL e i mini-siti che gestiamo su social network di terze parti come Facebook. I Giochi/app per dispositivi mobili includono giochi per dispositivi mobili o applicazioni gestite da o per LEGO Group, come le app per smartphone.

includono giochi per dispositivi mobili o applicazioni gestite da o per LEGO Group, come le app per smartphone. I Giocattoli connessi ad app includono giocattoli che si connettono a un’app tramite un protocollo wireless o un cavo realizzato da o per il LEGO Group.

includono giocattoli che si connettono a un’app tramite un protocollo wireless o un cavo realizzato da o per il LEGO Group. Email, messaggi di testo e altri messaggi elettronici includono comunicazioni elettroniche tra l’utente e LEGO Group.

includono comunicazioni elettroniche tra l’utente e LEGO Group. Il Servizio clienti include chiamate o chat online con il nostro personale del Servizio clienti.

include chiamate o chat online con il nostro personale del Servizio clienti. I Negozi fisici includono negozi gestiti da o per LEGO Group.

includono negozi gestiti da o per LEGO Group. LEGO ® Discovery Center e LEGOLAND ® Discovery Center .

. I Moduli di registrazione online includono la registrazione dell’account LEGO ® Insiders e gli abbonamenti al LEGO Magazine e le procedure di verifica dei venditori BrickLink.

includono la registrazione dell’account Insiders e gli abbonamenti al LEGO Magazine e le procedure di verifica dei venditori BrickLink. I Moduli di registrazione offline includono la registrazione stampata e moduli simili che raccogliamo tramite, ad esempio, posta ordinaria, demo in negozio, concorsi e altre promozioni o eventi.

includono la registrazione stampata e moduli simili che raccogliamo tramite, ad esempio, posta ordinaria, demo in negozio, concorsi e altre promozioni o eventi. Concorsi, sondaggi e lotterie online per i consumatori .

. Il nostro programma LEGO ® Insiders comprese le attività dell’utente all’interno del programma.

comprese le attività dell’utente all’interno del programma. Le Ricerche a cui l’utente e/o i suoi figli hanno partecipato, sia di persona sia online.

a cui l’utente e/o i suoi figli hanno partecipato, sia di persona sia online. Funzionalità di review e feedback sui nostri siti web, forum, applicazioni o nei nostri negozi o attrazioni a cui l’utente ha scelto di creare o a cui partecipare. Dati personali che LEGO Group può raccogliere da terze parti Potremmo ricevere dati personali sugli utenti da varie terze parti e fonti pubbliche come indicato di seguito: I Dati tecnici delle seguenti parti:

delle seguenti parti: fornitori di analisi;

reti pubblicitarie; e

fornitori di informazioni di ricerca.

I Dati di contatto, finanziari e di transazione da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna.

da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna. I Dati di identità e di contatto da broker di dati o aggregatori.

da broker di dati o aggregatori. I Dati di identità e di contatto provenienti da fonti pubblicamente disponibili.

provenienti da fonti pubblicamente disponibili. I Dati di identità, di contatto e di accesso di terze parti a cui l’utente ha chiesto di condividere i dati con noi (ad esempio, per accedere al proprio LEGO ® account utilizzando un gioco di terze parti o un servizio di social media come Epic Games o Facebook).

di terze parti a cui l’utente ha chiesto di condividere i dati con noi (ad esempio, per accedere al proprio account utilizzando un gioco di terze parti o un servizio di social media come Epic Games o Facebook). I Dati di identità, contatto e transazione di partner di vendita al dettaglio e intrattenimento come Merlin Entertainments, i venditori e gli acquirenti del marketplace BrickLink (incluse le recensioni e i feedback pubblici) e i partner dei LEGOLAND ® Discovery Center, LEGO Discovery Center e LEGO Certified Store.

di partner di vendita al dettaglio e intrattenimento come Merlin Entertainments, i venditori e gli acquirenti del marketplace BrickLink (incluse le recensioni e i feedback pubblici) e i partner dei LEGOLAND Discovery Center, LEGO Discovery Center e LEGO Certified Store. I Dati di tracciamento provenienti da piattaforme di terze parti come piattaforme di social media o motori di ricerca, o siti web come siti web o applicazioni partner.

provenienti da piattaforme di terze parti come piattaforme di social media o motori di ricerca, o siti web come siti web o applicazioni partner. I Dati sui social media da piattaforme di social media. Riceviamo queste informazioni tramite il nostro fornitore di approfondimenti terzo.

da piattaforme di social media. Riceviamo queste informazioni tramite il nostro fornitore di approfondimenti terzo. Dati di review e feedback che potremmo ricevere da sindacati di review di terze parti o altre terze parti.

che potremmo ricevere da sindacati di review di terze parti o altre terze parti. Data di identità e di contatto di familiari o tutori legali. In che modo LEGO Group utilizza i dati personali dell’utente? Finalità e basi giuridiche del trattamento App LEGO ® , giocattoli connessi alle app e canali online Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché lo raccogliamo/come lo usiamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Uso di un’app LEGO ® , un’app connessa o canali online Dati tecnici

Dati di utilizzo

Dati di tracciamento

Dati delle transazioni

Dati di identità

Dati del profilo

Dati delle rRecensioni e di feedback

Dati dei forum

Dati di marketing e comunicazione

Inoltre, alcuni dei dati di cui sopra vengono raccolti utilizzando cookie sulle nostre app, giocattoli connessi alle app o siti web. Vedere la Sezione 3 della presente Informativa o la nostra [Informativa sui cookie][5]

Se l’utente desidera configurare un account LEGO ® Insiders/LEGO account (LEGO account) da utilizzare sulle nostre app e sui nostri canali online, elaboriamo determinati Dati di identità, Dati di contatto e Dati del profilo, forniti dall’utente al momento della registrazione di un account LEGO Insiders/LEGO account o della modifica del profilo. Per ottimizzare l’esperienza utente e la funzionalità delle nostre app, giocattoli connessi ad app e dei nostri canali online

Per offrire marketing su misura, incluso il retargeting, per gli utenti di età superiore alla maggiore età

Per misurare l’efficacia del nostro marketing su piattaforme di terze parti per gli utenti di età superiore alla maggiore età

Per gli utenti di età superiore alla maggiore età, per fornire contenuti ed esperienze su misura per il sito web in base ai dati che abbiamo sull’utente

Per migliorare e personalizzare l’esperienza dell’utente sulle app, i siti web e i servizi (come il programma LEGO Insiders, www.bricklink e www.LEGO.com)

Per garantire che i contenuti delle nostre app e dei siti web siano ottimizzati per l’utente e il suo computer o dispositivo

Per consentire all’utente di partecipare a funzionalità interattive quando sceglie di farlo

Per aiutare l’utente a configurare un account LEGO ® Insiders/LEGO account

Insiders/LEGO account Per verificare e documentare che il creatore di un account LEGO ® Insiders/LEGO account non sia un bambino di età inferiore a quella del consenso digitale

Insiders/LEGO account non sia un bambino di età inferiore a quella del consenso digitale Per essere in grado di generare statistiche e approfondimenti basati su Dati aggregati per comprendere l’efficacia della nostra attività e delle nostre campagne pubblicitarie e promozioni

Per fornire agli utenti adulti un marketing pertinente sia quando si impegna con noi nei nostri canali sia attraverso canali di terzi (ad esempio, social media, siti di ricerca, market place).

Per individuare/reclutare nuovi potenziali clienti con caratteristiche simili ai nostri attuali clienti

Per rilevare e rispondere a eventi di sicurezza informatica che targettizzano gli account dei clienti, anche per prevenire frodi e abusi e ridurre i rischi di furto di account e/o violazioni dei dati.

Per abilitare le funzionalità della community, tra cui forum, recensioni e contenuti generati dagli utenti.

Per condividere le recensioni e il feedback sui nostri siti con terze parti per la pubblicazione su siti web o piattaforme di terze parti. Il consenso dell’utente art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione al nostro utilizzo dei cookie (nella misura in cui tale consenso è fornito)

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione alla fornitura di un’esperienza personalizzata del sito web

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, per la condivisione dei suoi dati personali con piattaforme di terze parti allo scopo di attività di remarketing, lookalike, soppressione e attribuzione

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è quello di essere in grado di ottimizzare e migliorare le nostre app e i nostri canali online, di essere il più rilevanti possibile per i nostri consumatori adulti nei nostri impegni di marketing, sia nei nostri canali sia nei canali di terzi, di garantire che le nostre app e i nostri giocattoli connessi ad app e siti web funzionino senza intoppi per i consumatori.

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse nel poter rispondere tempestivamente alle minacce alla privacy e alla sicurezza relative all’utilizzo degli account dei nostri clienti.

Esecuzione del contratto (Art. 6 par. 1 lett. b, GDPR: se la pubblicazione di una recensione fa parte del servizio che forniamo (a seconda dei casi, quando forniamo un ingresso gratuito a prodotti, servizi o attrazioni in cambio di una recensione), l’elaborazione della recensione è necessaria per eseguire tale contratto; o

.

Interessi legittimi (Art. 6 par. 1 lett. f, GDPR): noi e i nostri partner commerciali abbiamo un legittimo interesse a fornire un forum per il feedback dei consumatori e una valutazione trasparente di prodotti, servizi e attrazioni e consentire alla nostra comunità LEGO e ai forum di prosperare e a noi di ricevere feedback per migliorare la nostra attività.

Evasione degli ordini Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Effettua un ordine con noi o con un venditore terzo sul marketplace BrickLink ® Dati di identità e recapito

Dati delle transazioni

Dati finanziari

Dati delle contestazioni

Se l’utente desidera configurare un account LEGO ® Insiders/LEGO account (LEGO account) da utilizzare sulle nostre app e sui nostri canali online, elaboriamo determinati Dati di identità, Dati di contatto e Dati del profilo, forniti dall’utente al momento della registrazione di un account LEGO Insiders o della modifica del profilo.

Insiders/LEGO account (LEGO account) da utilizzare sulle nostre app e sui nostri canali online, elaboriamo determinati Dati di identità, Dati di contatto e Dati del profilo, forniti dall’utente al momento della registrazione di un account LEGO Insiders o della modifica del profilo. Dati delle transazioni

Dati tecnici

Dati di marketing e comunicazione Per adempiere al contratto di acquisto stipulato con l’utente, che comprende l’elaborazione e la spedizione degli ordini e la gestione dei diritti di restituzione delle merci o di presentare un reclamo

Per essere conformi alla legislazione in materia, ad esempio, di richiami di prodotti, contabilità e diritti dei consumatori

Per sapere chi siano i nostri acquirenti

Per consentire all’utente di memorizzare i propri dati di pagamento, i dati di identità e i dati di contatto o simili per facilitare gli acquisti dell’utente o le sue interazioni future con noi.

Per condurre attività di prevenzione delle frodi

Per inviare all’utente messaggi di marketing Esecuzione di un contratto, art. 6 par. lett. b, GDPR, in relazione al nostro contratto di mutuo acquisto

Obbligazione legale, art. 6 par. 1 lett. c, GDPR, in relazione alla nostra conformità alla legislazione riguardante, ad esempio, richiami di prodotti, contabilità e diritti dei consumatori

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse a conoscere i nostri acquirenti e a fornire loro un’esperienza di acquisto senza soluzione di continuità

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è prevenire attività fraudolente in relazione agli acquisti effettuati sui nostri siti web

Consenso, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR – per l’invio di messaggi di marketing

Assistenza clienti Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Interagisce con le nostre funzioni di assistenza clienti tramite il nostro chatbot Dati di identità

Recapito

Dati delle transazioni

Dati di utilizzo

Dati tecnici e informazioni su problemi tecnici

Domande/reclami sui prodotti

Dati dai social media e altro feedback (ad esempio, trasmessi attraverso i nostri canali di comunicazione)

Dati delle recensioni e di feedback

Dati delle contestazioni

Dati di verifica del venditore

Domande generali

Altre informazioni o contenuti relativi al motivo della richiesta Per fornire assistenza all’utente

Per assegnare gli ordini e inviare le sostituzioni all’utente

Per ottenere informazioni su come possiamo migliorare i nostri prodotti e servizi e attrazioni

Agire conformemente alle leggi e agli standard normativi applicabili nel rispondere ai reclami dei consumatori.

Per adempiere al contratto stipulato con l’utente in merito all’acquisto effettuato

Per fornire un chatbot nell’ambito del nostro servizio clienti. Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR,

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è quello di ottimizzare i nostri servizi e prodotti per i clienti e offrire un eccellente supporto ai nostri clienti

Obbligazione legale, art. 6 par. 1 lett. c, GDPR, in relazione alla nostra conformità alla legislazione

Esecuzione di un contratto, art. 6 par. lett. b, GDPR, in relazione al nostro contratto di mutuo acquisto

Comunicazioni di marketing digitale (ad esempio email, SMS, messaggi push, messaggi in-app o marketing elettronico diretto simile) Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Ha acconsentito a una o più delle nostre comunicazioni di marketing digitale nei paesi in cui il consenso esplicito è legalmente richiesto

Non ha rinunciato a ricevere una o più delle nostre comunicazioni di marketing digitale Dati di marketing e comunicazione

Dati identificativi necessari

Informazioni su quale tipo di comunicazione di marketing apre l’utente e su come interagisce con il contenuto, incluso i Dati di tracciamento e i Dati di utilizzo Per poter inviare le nostre comunicazioni di marketing digitale rilevanti

Per poter eseguire statistiche interne e ottenere approfondimenti e per ottimizzare e adattare il contenuto e l’invio della nostra newsletter di comunicazione a coloro che desiderano riceverla

Per fornire all’utente un marketing pertinente, basato sui suoi interessi e preferenze, sia quando visita i canali a marchio LEGO ® sia quelli di terzi (ad esempio, social media, siti di ricerca, marketplace).

sia quelli di terzi (ad esempio, social media, siti di ricerca, marketplace). Per trovare/reclutare nuovi potenziali clienti con caratteristiche simili ai nostri attuali clienti (“look alike”) o garantire che i nostri attuali clienti non siano il target di messaggi di marketing non pertinenti (“soppressione”) Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, che viene fornito al momento dell’iscrizione alla comunicazione di marketing

Il nostro legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per comprendere l’efficacia del nostro marketing al di fuori dei nostri canali (ad esempio attraverso i social media, i motori di ricerca o i market place.

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, per consentirci di indirizzare all’utente un marketing personalizzato al di fuori dei nostri canali branded (ad esempio tramite social media, motori di ricerca o market place).

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse a fornire all’utente contenuti pertinenti nel messaggio di marketing che riceve sulla base di informazioni aggregate provenienti da acquirenti e utenti del nostro sito web

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è quello di ottenere statistiche per uso interno per migliorare i nostri prodotti e servizi

Marketing cartaceo, inclusi cataloghi e newsletter e altro marketing cartaceo Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Ha acquistato sul nostro sito web

Non ha rinunciato a ricevere marketing cartaceo da noi

Richiede attivamente di ricevere un catalogo LEGO ®

Consentire a un broker di dati di terze parti di inviare informazioni di marketing tramite posta ordinaria Dati di marketing e comunicazione

Identità e dati di contatto necessari

Dati sulle transazioni e sull’utilizzo Per inviare all’utente il nostro marketing postale, compresi i cataloghi

Per condividere con i nostri broker e aggregatori di dati di terze parti in modo da evitare che l’utente riceva un catalogo LEGO o marketing LEGO cartaceo da entrambi allo stesso tempo (chiamato anche soppressione dei dati) o inoltrare la richiesta di opt-out a loro (laddove siano titolari del trattamento dei dati personali)

Sulla base di dati aggregati, comprendere la pertinenza e l’efficacia del nostro marketing nei confronti dell’utente, per trovare nuovi clienti con caratteristiche simili a quelle dell’utente Nostro legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per inviare all’utente un catalogo cartaceo contenente prodotti simili a quelli che ha acquistato o ha visualizzato (permettendo successivamente l’opt-out)

Il nostro ilegittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, nell’inviare all’utente marketing cartaceo, compresi i cataloghi, che ci ha espressamente richiesto

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, per consentirci di utilizzare altri dati che abbiamo sull’utente per adattare in modo specifico il marketing postale, inclusi i cataloghi che inviamo all’utente

Il nostro legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per garantire una buona esperienza del marchio LEGO

Il nostro legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per comprendere l’efficacia generale del marketing attraverso il nostro marketing cartaceo complessivo.

Il nostro legittimo interesse art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per utilizzare i dati dell’utente per meglio comprendere le caratteristiche e le preferenze dei nostri clienti esistenti e utilizzarli per trovare nuovi clienti con caratteristiche simili a quelle dell’utente

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, per consentirci di utilizzare altri dati che abbiamo sull’utente per adattare in modo specifico il marketing postale, inclusi i cataloghi che inviamo all’utente

Amministrazione dell’account LEGO ® Insiders/LEGO account, statistiche e approfondimenti Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Iscrizione e uso di un account LEGO ® Insiders?LEGO account Trattiamo determinati Dati di identità, Dati di contatto e Dati del profilo, che vengono forniti dall’utente quando si registra per un account LEGO ® Insider/LEGO account o modifica il suo profilo

Insider/LEGO account o modifica il suo profilo Informazioni sul numero della carta LEGO Insiders dell’utente

Dati sulle transazioni se l’utente ha utilizzato la sua iscrizione a LEGO Insiders/LEGO account in relazione agli acquisti

Informazioni raccolte utilizzando i cookie (nella misura in cui l’utente abbia acconsentito all’uso dei cookie), inclusi i Dati tecnici, i Dati di tracciamento e i Dati di utilizzo Per consentirci di amministrare l’iscrizione a LEGO Insiders/LEGO account e fornire all’utente l’accesso ai vantaggi dell’abbonamento a LEGO Insiders/LEGO account

Per consentirci di comunicare con l’utente in merito alla sua iscrizione a LEGO Insiders

Per vedere come l’utente ha guadagnato e speso i suoi punti LEGO Insider

Per creare un’esperienza personalizzata quando l’utente ha effettuato l’accesso al suo account LEGO Insiders/LEGO account, che include la visualizzazione dei prodotti che pensiamo possano piacere

Per generare statistiche e approfondimenti basati sui Dati aggregati per migliorare il programma LEGO Insiders e creare più valore per i nostri acquirenti, consumatori e utenti BrickLink ® che si iscrivono. Ad esempio, ciò include il miglioramento della selezione futura dei premi e le modifiche alle politiche del programma LEGO Insiders. Lo facciamo per essere in grado di valutare e ottimizzare lo stato di salute del programma LEGO Insiders/servizi Bricklink e per amministrare, sviluppare e commercializzare il programma

che si iscrivono. Ad esempio, ciò include il miglioramento della selezione futura dei premi e le modifiche alle politiche del programma LEGO Insiders. Lo facciamo per essere in grado di valutare e ottimizzare lo stato di salute del programma LEGO Insiders/servizi Bricklink e per amministrare, sviluppare e commercializzare il programma Per fornire all’utente un marketing pertinente, basato sui suoi interessi e preferenze, sia quando visita i canali a marchio LEGO sia quelli di terzi (ad esempio, social media, siti di ricerca, marketplace).

Per trovare/reclutare nuovi potenziali clienti con caratteristiche simili ai nostri attuali clienti (“look alike”) o garantire che i nostri attuali clienti non siano il target di messaggi di marketing non pertinenti (“soppressione”) Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, che è il nostro accordo con l’utente in merito all’account LEGO Insiders

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è quello di fornire all’utente informazioni pertinenti quando utilizza le nostre piattaforme

Il consenso dell’utente art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione al nostro utilizzo dei cookie (nella misura in cui tale consenso è fornito)

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione alla generazione di statistiche e approfondimenti basati su Dati aggregati

Il nostro legittimo interesse art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per utilizzare i dati dell’utente per meglio comprendere le caratteristiche e le preferenze dei nostri clienti esistenti e utilizzarli per trovare nuovi clienti con caratteristiche simili a quelle dell’utente

Il nostro legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, per comprendere l’efficacia del nostro marketing al di fuori dei nostri canali (ad esempio attraverso i social media, i motori di ricerca o i market place.

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, per consentirci di condividere i dati dell’utente con terze parti e inviare all’utente contenuti di marketing pertinenti al di fuori dei nostri canali (remarketing o soppressione) o trovare altre persone come l’utente a cui fornire tali contenuti di marketing (“look-alike”), ad esempio tramite social media, motori di ricerca o mercati.

Esperienza e marketing personalizzati dell’account LEGO ® Insiders/LEGO account Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Usare l’account LEGO ® Insiders/LEGO account dopo che l’utente ci ha dato il suo consenso per fornire all’utente contenuti ed esperienze pertinenti Dati sulle transazioni, Dati di tracking e Dati dell’acquirente se l’utente ha utilizzato la sua iscrizione LEGO Insiders/LEGO account in relazione agli acquisti, comprese informazioni sulle pagine web che sta visitando su LEGO.com e sui prodotti su cui sta cliccando dopo aver effettuato l’accesso al suo account LEGO Insiders/LEGO account

Informazioni sulle email o altri messaggi di marketing aperti e su cui si fa clic

Informazioni raccolte utilizzando i cookie (nella misura in cui l’utente abbia acconsentito all’uso dei cookie), inclusi i Dati tecnici, i Dati di tracciamento e i Dati di utilizzo

Informazioni su concorsi o lotterie cui l’utente partecipa

Informazioni sui prodotti registrati nell’account LEGO Insiders Per consentirci di personalizzare automaticamente il marketing e l’esperienze dell’utente e i suoi interessi personali, dalla previsione delle sue preferenze in base alle informazioni personali, comprese quelle relative ai saldi dei punti VIP, alla cronologia dei riscatti dei punti LEGO Insiders, all’attività dei membri LEGO ® Insiders, alla cronologia degli acquisti, alle preferenze dei prodotti, ai dati dei cookie di navigazione online (se attivati separatamente), ai dati sulla posizione e a qualsiasi altra informazione collegata al suo account LEGO Insiders Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione all’analisi avanzata. Il consenso dell’utente può essere fornito tramite opting-in durante la creazione di un account LEGO Insiders o opting-in sulla pagina del suo account LEGO Insiders

Il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione al flusso di personalizzazione su LEGO.com

Il consenso dell’utente art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione al nostro utilizzo dei cookie (nella misura in cui tale consenso è fornito)

Concorsi, lotterie, marketing e altre promozioni Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Partecipa a un concorso o a una lotteria, oppure riceve comunicazioni da noi su concorsi, lotterie, campagne o promozioni Dati di identità

Recapito

Dati di social media Per amministrare concorsi e lotterie

Per generare statistiche e approfondimenti basati su Dati aggregati per stabilire lo stato di salute della nostra attività e delle nostre campagne e promozioni

Per contattare l’utente se vince un premio.

Soddisfare i requisiti normativi. Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, che è il nostro contratto con l’utente sui termini del concorso o della lotteria

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR in relazione alla generazione di statistiche e approfondimenti basati su Dati aggregati e in relazione al contatto con l’utente in caso di vincita di un premio

Obbligo legale, art. 6 par. 1 lett. c, GDPR.

I social network del LEGO Group Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Interagisce con i social network del LEGO Group (come l’app LEGO ® Play, il LEGO Insiders Club, la comunità LEGO Insiders, LEGO Ideas e le funzionalità BrickLink ® come il programma BrickLink Studio, la serie del programma Designer BrickLink e i forum di discussione BrickLink e BrickLink Studio) Informazioni che l’utente ha messo a disposizione, che possono includere commenti, immagini, design, reazioni, condivisione dei post del nostro account sui social media o altri contenuti generati dagli utenti per gli utenti Bricklink: Dati delle recensioni e di feedback

Dati dei forum

Dati tecnici

Dati di tracciamento

Dati di utilizzo

Dati di social media Per rispondere alle domande dell’utente

Per moderare i contenuti e rilevare comportamenti inappropriati in conformità con i requisiti del Digital Services Act, inclusa la moderazione dei contenuti nei forum della community BrickLink

Per facilitare le discussioni e le interazioni con la comunità

Per segnalare e analizzare il coinvolgimento degli utenti sulla piattaforma

Per dare all’utente l’opportunità di influenzare quali nuovi prodotti lanceremo

Per consentire all'utente di condividere informazioni con altri utenti Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione alla risposta alle domande, ai report e alle analisi del coinvolgimento degli utenti

Obbligo legale, art. 6 par. 1 lett. c, GDPR, in relazione ai requisiti di moderazione dei contenuti e di verifica dell’età ai sensi delle leggi applicabili, incluso il Digital Services Act

Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, che è il nostro accordo con l’utente in merito al forum e al mercato della comunità BrickLink

Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, che è il nostro contratto con l’utente sull’assegnazione dei diritti di proprietà intellettuale

Consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione all’analisi avanzata e ai contenuti pubblicati dall’utente sui nostri social network

Social network di terze parti Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Interagisce con funzionalità di social networking di terze parti, come le funzioni "Mi piace"*



Interagisce con noi o fornisce feedback in relazione al nostro marchio sulle piattaforme di social media. Ad esempio, quando l’utente commenta sui nostri post sui social media o fornisce in altro modo feedback in relazione a prodotti/attività LEGO ® su altre pagine o post pubblici. Dati di social media, compresa qualsiasi condivisione dei post del nostro account sui social media o altri contenuti generati dagli utenti

Dati analitici sulle prestazioni per post sui social media e annunci digitali

Dati di social media

Dati del profilo

Dati delle recensioni e di feedback Per segnalare e analizzare il coinvolgimento degli utenti con i contenuti pubblicati sulle piattaforme

Per dare all’utente l’opportunità di influenzare quali nuovi prodotti lanceremo

Per consentirci di raccogliere messaggi che riceviamo tramite piattaforme di social media in un sistema centrale in modo da poter rispondere alle persone in modo più efficiente, in linea con l’immagine e i valori del nostro marchio

Ottenere informazioni per comprendere la percezione del nostro marchio e i dati demografici delle persone che interagiscono e forniscono feedback in relazione al nostro marchio sulle piattaforme di social media Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione all’analisi e alla segnalazione del coinvolgimento degli utenti e del post-prestazione *Le piattaforme di social media possono utilizzare le informazioni personali raccolte dall’account di social network di LEGO Group sulla propria piattaforma per i propri scopi, come descritto nelle proprie politiche sulla privacy Legittimi interessi, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, ove necessario, per ottenere informazioni sulla percezione del nostro marchio e delle persone che interagiscono e forniscono feedback in relazione al nostro marchio, e per fornire un’assistenza clienti più efficiente in linea con l’immagine e i valori del nostro marchio.

Eventi in live streaming (in negozio e online) Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Partecipa direttamente o vengono ripresi nel pubblico o sullo sfondo di un evento in live streaming in modo involontario*



*Le aree saranno contrassegnate in modo chiaro e chiederemo il consenso per le persone direttamente coinvolte Video streaming dal vivo dell’evento, che include persone nell’area registrata. Dati di identità Recapito Dati di tracciamento Dati di social media Essere in grado di ospitare eventi in live streaming per interagire con i consumatori

Consentire ai consumatori di interagire con noi nella chat dal vivo durante lo streaming dal vivo

Per verificare l’identità del venditore e prevenire le frodi sul mercato. Con il consenso dell’utente, art. 6 par. 1 lett. a, GDPR, in relazione alla sua partecipazione diretta a tali eventi in live streaming

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione a persone che vengono riprese nel pubblico o sullo sfondo di un evento in live streaming in modo involontario

Video di monitoraggio e raccolta di immagini (nei negozi e in altre sedi LEGO Group pertinenti) Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Visitare i nostri LEGO ® Store o un’altra struttura LEGO Group accessibile al pubblico Visita i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center. Riprese video dei nostri locali Dati di immagine o identità Inoltre, quando visiti i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center: Riprese Bodycam Dettagli dei numeri di registrazione dei veicoli Dati biometrici (tecnologia di riconoscimento del volto) Per prevenire e documentare violazioni penali, tra cui ingresso forzato, rapina, furto, aggressione o frode e per fornire sicurezza e protezione ai dipendenti

Analizzare il traffico pedonale, il layout del negozio e le offerte di servizi in-store per consentire la migliore esperienza possibile in negozio

Per identificare la persona corretta nelle fotografie della giostra. Legittimi interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR, in relazione alla prevenzione di una violazione della legge o di crimini commessi nelle sedi LEGO ® .

. Quando utilizziamo dati biometrici, facciamo affidamento sull’Art. 9, par. 2, lett. f, GDPR, ovvero, il trattamento è necessario per l’istituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali. Usare il nostro Mosaic Maker o la nostra Minifigure Factory Riprese video dei nostri locali

Dati di immagine o identità Per consentire al Mosaic Maker o alla Minifigure Factory di creare l’immagine o l’etichetta richiesta dal consumatore Esecuzione del contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, per consentire l’esecuzione del servizio specificamente richiesto dal consumatore. Il parcheggio è disponibile presso i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center. Dettagli dei numeri di registrazione dei veicoli

Riconoscimento automatico della targa (ANPR) che include: Alcuni dei nostri LEGO ® Discovery Center e dei LEGOLAND ® Discovery Center dispongono di un riconoscimento automatico delle targhe per monitorare l’ingresso nei nostri parcheggi. Interessi legittimi, art. 6, par. 1, lett. f, GDPR, in relazione alla gestione delle registrazioni delle auto presso LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Usa le nostre attrazioni presso i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center. Immagine Alcune attrazioni offrono servizi fotografici durante la visita che è possibile acquistare. Interessi legittimi, art. 6, par. 1, lett. f, GDPR, nella promozione e commercializzazione del nostro marchio. Gli ospiti hanno la possibilità di acquistare le proprie fotografie presso alcune attrazioni. Sono in atto avvisi nelle aree in cui sono in funzione i servizi fotografici.

Partner e relazioni commerciali Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Stipulazione di un rapporto commerciale con noi come persona giuridica o fisica Dati di identità

Recapito

Dati delle transazioni

Dati del profilo

Altre informazioni personali che fornisce l’utente

Dati di verifica del venditore Per poter gestire il rapporto commerciale con l’utente o la sua azienda

Per adempiere ai nostri obblighi nel rapporto commerciale Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, in relazione al nostro rapporto contrattuale reciproco

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse è gestire il nostro rapporto con l’utente o la sua azienda Sceglie di partecipare come venditore al nostro mercato online su BrickLink Dati di identità

Recapito

Dati delle transazioni

Dati del profilo

Altre informazioni personali che fornisce l’utente

Dati di verifica del venditore Per condurre una valutazione automatizzata dei rischi per le transazioni di mercato. Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR, in relazione al nostro rapporto contrattuale reciproco

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f, GDPR. Il nostro legittimo interesse a prevenire le frodi, garantire la sicurezza della piattaforma e condurre valutazioni dei rischi per le transazioni di mercato.

Obbligo legale, art. 6 par. 1 lett. c, GDPR, in relazione alla nostra conformità alla legislazione in materia, per es., risoluzione delle controversie e prevenzione delle frodi.

Ricerca Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Partecipazione a sondaggi di ricerca, focus group o altre ricerche Dati di identità

Recapito

Foto o video (se la ricerca è condotta di persona)

Dati delle recensioni e di feedback

Altre informazioni personali che fornisce l’utente Per migliorare i prodotti e servizi esistenti

Per sviluppare e migliorare nuovi prodotti e servizi Esecuzione di un contratto, art. 6 par. 1 lett. b, GDPR in relazione all’ammissione del partecipante alla ricerca di mercato

Consenso, art. 6 par. 1 lett. a GDPR, per qualsiasi uso delle risposte al sondaggio fornite dal partecipante al marketing diretto personalizzato indirizzato specificamente al partecipante.

Legittimo interesse, art. 6 par. 1 lett. f GDPR, per l’uso dei dati e delle informazioni raccolte a livello aggregato per sviluppare e/o migliorare prodotti e servizi nuovi o esistenti

Interazione con i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center Cosa fa l’utente Cosa raccogliamo Perché raccogliamo Base giuridica se residente nell’UE/SEE Visita i LEGO ® Discovery Center e i LEGOLAND ® Discovery Center.

Discovery Center e i LEGOLAND Discovery Center. Prenota pacchetti VIP Dati di identità

Recapito

Altri dati personali che l’utente ci fornisce (compresi i dettagli delle occasioni speciali, i requisiti alimentari, le esigenze di accessibilità e le richieste speciali). Per soddisfare occasioni speciali, esigenze alimentari, esigenze di accessibilità e richieste speciali. Esecuzione del contratto, art. 6, par. 1, lett. b, GDPR, in relazione alla fornitura dei servizi acquistati.

Consenso, art. 6, par. 1, lett. a, GDPR e art. 9, par. 2, lett. a, GDPR in merito al trattamento di eventuali dati appartenenti a categorie particolari che l’utente deciderà di condividere con noi.

Conserveremo i dati personali dell’utente solo per il tempo ragionevolmente necessario a soddisfare gli scopi per cui li abbiamo raccolti, anche per soddisfare eventuali requisiti legali, normativi, fiscali, contabili o di reporting. Possiamo conservare i dati personali dell’utente per un periodo più lungo in caso di reclamo o se riteniamo ragionevole che vi sia una prospettiva di contenzioso in relazione al nostro rapporto con l’utente stesso. Per determinare il periodo di conservazione appropriato per i dati personali, consideriamo la quantità, la natura e la sensibilità di tali dati, il potenziale rischio di danni derivanti dall’uso o dalla divulgazione non autorizzati dei dati personali, gli scopi per i quali trattiamo questi dati e se possiamo raggiungere tali scopi con altri mezzi e le leggi in vigore, requisiti normativi, fiscali, contabili o di altro tipo. Utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale per l’efficienza aziendale e scopi analitici. L’IA viene utilizzata per: Analizzare le e-mail/contenuti forniti a LEGO, ad esempio suggerendo risposte che forniamo agli ospiti e per aiutare a gestire i contenuti internamente, ad esempio fornendo un riepilogo di un’e-mail. Se utilizzata, tutte le risposte sono visualizzabili da LEGO prima dell’emissione e i dati personali sono utilizzati solo in linea con gli scopi originali per i quali sono state fornite e/o trattate in conformità con la presente informativa.

Per indirizzare le richieste di supporto tramite il coinvolgimento iniziale con un chatbot di supporto, informeremo l’utente quando si tratta di un chatbot prima che la comunicazione abbia inizio.

Dalla nostra catena di approvvigionamento controllata nelle loro offerte di prodotti e servizi.

Per fornire informazioni sulle preferenze personali dell’utente, possiamo utilizzare strumenti di analisi IA per analizzare l’efficacia degli annunci pubblicitari.

Analizzare ed elaborare i dati per migliorare l’efficienza dei processi.

Analizzare i dati relativi alle prestazioni aziendali e alle iniziative strategiche.

Automatizzare i processi all’interno delle nostre attrazioni per migliorare l’esperienza degli ospiti (ma solo in relazione ai LEGO ® Discovery Center e ai LEGOLAND ® Discovery Center).

Discovery Center e ai LEGOLAND Discovery Center). Per fornire un chatbot nell’ambito del nostro servizio clienti. #### Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale interni per il riepilogo

Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale (IA) interni per aiutare i nostri dipendenti del servizio clienti a riepilogare le interazioni con i clienti per telefono o chat. Quando registriamo chiamate o chat, questi strumenti non registrano o catturano chiamate o chat in tempo reale, ma al termine di una chiamata o chat, la registrazione della chiamata telefonica o i testi della chat possono essere inseriti nello strumento IA per creare un riepilogo. Lo strumento IA viene utilizzato solo per la sintesi e l’analisi allo scopo di migliorare la qualità del servizio, monitorare le prestazioni e supportare la conformità ai nostri standard. Lo strumento IA non prende decisioni automatizzate con effetti legali o altrettanto significativi; tutte le decisioni sono prese dai nostri consulenti umani.

Per le telefonate, all’inizio di ogni chiamata forniamo un avviso verbale in cui si dichiara che la chiamata può essere registrata e trascritta utilizzando l’IA. L’utente può dare il suo consenso premendo 1 o restando in linea, oppure rifiutare premendo 2. Per le interazioni delle chat, all’inizio della sessione viene visualizzato un avviso che informa che la conversazione può essere registrata e trascritta utilizzando l’IA; continuando a utilizzare la chat, si acconsente a questo trattamento. Con chi il LEGO Group condividerà i dati personali? Condivisione di informazioni con le società di LEGO Group A volte, le nostre società affiliate (le altre aziende di LEGO Group) potrebbero dover accedere alle informazioni in modo da fornire servizi per nostro conto. Esse hanno bisogno dei dati personali dell’utente in modo che noi o loro possiamo svolgere le attività elencate nella tabella sopra, incluso ad esempio: Consegnare i prodotti e i servizi richiesti

Contattarlo riguardo al suo account o alle sue transazioni

Inviargli informazioni su siti, applicazioni e informative

Inviargli messaggi di marketing diretti

Inviare cataloghi di prodotti e altro materiale di marketing stampato

Trattare le informazioni che la società affiliata è formalmente tenuta a trattare per nostro conto, ad es. sbrigare un acquisto effettuato dall’utente, il LEGO ® account, l’attività dell’account LEGO Insiders e/o gestire le preferenze dell’utente nel nostro Centro preferenze su LEGO.com o nelle nostre impostazioni dei cookie

account, l’attività dell’account LEGO Insiders e/o gestire le preferenze dell’utente nel nostro Centro preferenze su LEGO.com o nelle nostre impostazioni dei cookie Ricerca, analisi e reporting interni

Identificare, controllare e fermare qualsiasi attività che possa violare le nostre informative o infrangere la legge. I trasferimenti a società di LEGO Group al di fuori dello Spazio economico europeo si basano su norme vincolanti d’impresa. Condivisione di informazioni con altre aziende Cliccando qui è possibile accedere all’elenco delle categorie delle terze parti fidate con cui potremmo condividere le informazioni. Comunichiamo dati personali a terze parti/fornitori nelle seguenti categorie: Fornitori di servizi IT. Utilizziamo una serie di partner affidabili in tutto il mondo che ci forniscono servizi IT e di amministrazione di sistema, incluso i provider di piattaforme marketplace, sia per quanto le attività che riguardano i nostri clienti e i nostri partner che i nostri sistemi IT e di amministrazione interni.

Utilizziamo una serie di partner affidabili in tutto il mondo che ci forniscono servizi IT e di amministrazione di sistema, incluso i provider di piattaforme marketplace, sia per quanto le attività che riguardano i nostri clienti e i nostri partner che i nostri sistemi IT e di amministrazione interni. Partner globali per i servizi di gestione ed elaborazione dei pagamenti. Questi ci permettono di garantire processi di pagamento sicuri ed affidabili sia online che nei nostri punti vendita anche attraverso la fatturazione o i bonifici e le transazioni marketplace.

Questi ci permettono di garantire processi di pagamento sicuri ed affidabili sia online che nei nostri punti vendita anche attraverso la fatturazione o i bonifici e le transazioni marketplace. Partner per l’archiviazione cloud. Archiviamo i nostri dati e quelli degli utenti in data center sicuri.

Archiviamo i nostri dati e quelli degli utenti in data center sicuri. Fornitori di CDN. Utilizziamo una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del nostro sito web. Un CDN aiuta a distribuire i contenuti in modo efficiente utilizzando server situati in diverse aree geografiche. Questo significa che quando l’utente visita il nostro sito web, alcuni dei suoi dati (come l’indirizzo IP e le informazioni sul browser) possono essere trattati dal nostro fornitore di CDN per garantire una consegna rapida e affidabile dei nostri contenuti.

Utilizziamo una rete di distribuzione dei contenuti (CDN) per ottimizzare le prestazioni e la sicurezza del nostro sito web. Un CDN aiuta a distribuire i contenuti in modo efficiente utilizzando server situati in diverse aree geografiche. Questo significa che quando l’utente visita il nostro sito web, alcuni dei suoi dati (come l’indirizzo IP e le informazioni sul browser) possono essere trattati dal nostro fornitore di CDN per garantire una consegna rapida e affidabile dei nostri contenuti. Partner e agenzie per la prevenzione e l’individuazione delle frodi. Questi collaborano con il LEGO Group per garantire che il LEGO Group non subisca frodi e per garantire la prevenzione e l'individuazione delle frodi sul mercato.

Questi collaborano con il LEGO Group per garantire che il LEGO Group non subisca frodi e per garantire la prevenzione e l'individuazione delle frodi sul mercato. Partner per l’immagazzinamento, l’imballaggio, la spedizione e la consegna. Essi ci aiutano a far arrivare i nostri prodotti ai nostri clienti e partner commerciali in tutto il mondo.

Essi ci aiutano a far arrivare i nostri prodotti ai nostri clienti e partner commerciali in tutto il mondo. Partner per la stampa dei cataloghi, la spedizione e i servizi postali. Questi ci aiutano a garantire che cataloghi, riviste o altri materiali di marketing stampati arrivino a destinazione.

Questi ci aiutano a garantire che cataloghi, riviste o altri materiali di marketing stampati arrivino a destinazione. Broker di dati e partner aggregatori di dati. Essi ci aiutano a raggiungere potenziali nuovi acquirenti con cataloghi, riviste e altri materiali di marketing e pubblicità stampati o online. Essi ci aiutano anche a evitare che, ad esempio, più di un catalogo LEGO ® arrivi contemporaneamente.

Essi ci aiutano a raggiungere potenziali nuovi acquirenti con cataloghi, riviste e altri materiali di marketing e pubblicità stampati o online. Essi ci aiutano anche a evitare che, ad esempio, più di un catalogo arrivi contemporaneamente. Partner per marketing e pubblicità. Essi ci aiutano a essere in grado di fornire pubblicità personalizzata, promozioni, lotterie, concorsi e campagne quando l’utente interagisce con LEGO Group su piattaforme online, sui social media, in negozio o in altro modo. Essi ci aiutano anche a trovare nuovi potenziali clienti a cui inviare i messaggi di marketing (chiamati anche “look-alike”") e a impedire che ci rivolgiamo ad acquirenti che non sono interessati ai nostri prodotti o servizi (chiamata anche “soppressione”).

Essi ci aiutano a essere in grado di fornire pubblicità personalizzata, promozioni, lotterie, concorsi e campagne quando l’utente interagisce con LEGO Group su piattaforme online, sui social media, in negozio o in altro modo. Essi ci aiutano anche a trovare nuovi potenziali clienti a cui inviare i messaggi di marketing (chiamati anche “look-alike”") e a impedire che ci rivolgiamo ad acquirenti che non sono interessati ai nostri prodotti o servizi (chiamata anche “soppressione”). Partner B2B tra cui Merlin Entertainments e LEGO ® Certified Stores. Essi ci aiutano a gestire promozioni, lotterie, concorsi e campagne, incluso il programma fedeltà LEGO ® Insiders o il LEGO Family Club, oltre a permetterci di fornire pubblicità personalizzata e approfondimenti sugli acquirenti.

Essi ci aiutano a gestire promozioni, lotterie, concorsi e campagne, incluso il programma fedeltà Insiders o il LEGO Family Club, oltre a permetterci di fornire pubblicità personalizzata e approfondimenti sugli acquirenti. Partner di social media e piattaforme di ricerca online. Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group sulle piattaforme in cui l’utente si trova e ci consentono di fornire un marketing personalizzato dei nostri prodotti, oltre a fornirci una comprensione più ampia di come i nostri acquirenti e consumatori interagiscono con noi tramite queste piattaforme e partner, della percezione del nostro marchio e dei tipi di individui che interagiscono e forniscono feedback sul nostro marchio sulle piattaforme dei social media.

Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group sulle piattaforme in cui l’utente si trova e ci consentono di fornire un marketing personalizzato dei nostri prodotti, oltre a fornirci una comprensione più ampia di come i nostri acquirenti e consumatori interagiscono con noi tramite queste piattaforme e partner, della percezione del nostro marchio e dei tipi di individui che interagiscono e forniscono feedback sul nostro marchio sulle piattaforme dei social media. Fornitori terzi che ci aiutano a fornire assistenza clienti e a ottenere approfondimenti. Questi ci aiutano a ottenere i dati sui social media dalle piattaforme di social media, a comprendere la percezione del nostro marchio, a creare approfondimenti sulle persone che interagiscono con noi e a fornire feedback sul nostro marchio sulle piattaforme di social media e a fornire un’assistenza clienti più efficiente.

Questi ci aiutano a ottenere i dati sui social media dalle piattaforme di social media, a comprendere la percezione del nostro marchio, a creare approfondimenti sulle persone che interagiscono con noi e a fornire feedback sul nostro marchio sulle piattaforme di social media e a fornire un’assistenza clienti più efficiente. Fornitori di sondaggi, questionari e recensioni dei prodotti. Essi ci aiutano a ottenere il feedback importante dell’utente sulla sua esperienza LEGO ® .

Essi ci aiutano a ottenere il feedback importante dell’utente sulla sua esperienza . Autorità fiscali e doganali, autorità di regolamentazione e altre autorità a livello globale. In determinate circostanze, essi richiedono attività di reporting in merito al trattamento dati.

In determinate circostanze, essi richiedono attività di reporting in merito al trattamento dati. Consulenti professionali. Compresi avvocati, banchieri, consulenti e assicuratori a livello globale. Questi forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili al LEGO Group, tra cui partner antiriciclaggio e di verifica del cliente. Condividiamo i dati con questi partner per condurre controlli antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti per tutti i venditori su BrickLink ® , per garantire la conformità alle normative finanziarie e prevenire attività fraudolente.

Questi forniscono servizi di consulenza, bancari, legali, assicurativi e contabili al LEGO Group, tra cui partner antiriciclaggio e di verifica del cliente. Condividiamo i dati con questi partner per condurre controlli antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti per tutti i venditori su BrickLink , per garantire la conformità alle normative finanziarie e prevenire attività fraudolente. Partner di piattaforme di gioco. Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group e di collegare il proprio LEGO ® account all’account della piattaforma di gioco in cui questa funzionalità è disponibile.

Questi ci aiutano a essere presenti, consentono all’utente di interagire con il LEGO Group e di collegare il proprio account all’account della piattaforma di gioco in cui questa funzionalità è disponibile. Partner di mercato online . Include i venditori e gli acquirenti di terze parti di BrickLink ® , gli elaboratori di pagamenti, i servizi di risoluzione delle controversie, i moderatori del forum della community e i servizi di verifica dei venditori. Questi ci aiutano a gestire il Marketplace e i Servizi BrickLink ® , facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori, verificano l’identità del venditore attraverso la verifica dei documenti, risolvono le controversie sulle transazioni e mantengono spazi comunitari sicuri.

. Include i venditori e gli acquirenti di terze parti di BrickLink , gli elaboratori di pagamenti, i servizi di risoluzione delle controversie, i moderatori del forum della community e i servizi di verifica dei venditori. Questi ci aiutano a gestire il Marketplace e i Servizi BrickLink , facilitano le transazioni tra acquirenti e venditori, verificano l’identità del venditore attraverso la verifica dei documenti, risolvono le controversie sulle transazioni e mantengono spazi comunitari sicuri. Acquirenti e venditori sul Marketplace BrickLink ® . Condividiamo i dati dell’utente con i venditori per l’evasione degli ordini e, allo stesso modo, gli acquirenti possono vedere le informazioni di contatto del venditore.

Condividiamo i dati dell’utente con i venditori per l’evasione degli ordini e, allo stesso modo, gli acquirenti possono vedere le informazioni di contatto del venditore. Utenti dei forum. Se l’utente partecipa ai forum BrickLink ® , tutte le informazioni pubblicate saranno disponibili per tutti gli utenti del forum, inclusi gli utenti pubblici che non hanno effettuato l’accesso. Fornitore di servizi fotografici. - Quando l’utente utilizza su una delle nostre attrazioni, ci avvaliamo di un fornitore di servizi fotografici di fiducia per catturare immagini della sua esperienza. Altri usi e divulgazioni Utilizzeremo e divulgheremo inoltre i dati personali come riteniamo necessario o appropriato: (a) per rispettare le leggi in vigore (che possono includere leggi al di fuori del paese in cui risiede l’utente); (b) per rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative (che possono includere autorità al di fuori del paese in cui risiede l’utente); c) cooperare con le autorità di pubblica sicurezza; (d) per proteggere i nostri diritti, la privacy, la sicurezza o la proprietà e quelli dei nostri affiliati dell’utente o di altri. Inoltre, utilizzeremo, divulgheremo o trasferiremo i dati personali a terzi in caso di una potenziale riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione. Trasferimenti verso paesi terzi Il LEGO Group opera a livello globale e può trasferire dati personali in una località al di fuori del paese di residenza dell’utente o in cui vengono forniti servizi.

Il LEGO Group memorizza tutti i dati personali su server situati all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”).

Se necessario (ad esempio per fornire servizi all’utente), i dati personali possono essere trasferiti (o accessibili da) a località che possono includere il Regno Unito, Australia, Canada, Giappone, Malesia, Messico, Singapore, Corea del Sud, Stati Uniti e Hong Kong. Ovunque i dati personali dell’utente siano trasferiti, garantiremo lo stesso livello di protezione dei dati personali dell’utente ovunque siano trattati, implementando adeguate misure di sicurezza contrattuali, tecniche e/o organizzative.

Se trasferiamo i dati personali dell’utente al di fuori del SEE, garantiremo un livello di protezione simile per i dati personali dell’utente assicurando che almeno una delle seguenti condizioni si applichi; La Commissione UE ha deciso che esiste un livello adeguato di protezione nel paese in questione; oppure

Sono in vigore norme vincolanti d’impresa (BCR) (per i trasferimenti interaziendali); oppure

Vengono utilizzate Clausole contrattuali standard (“Clausole modello UE”); oppure

Si applicano eccezioni in situazioni particolari, come ad esempio per adempiere a un contratto con l’utente o previo consenso al trasferimento specifico.

SEZIONE 3: COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI ("COOKIE") I cookie sono piccoli file di dati che il browser salva su un computer o dispositivo. Un cookie, da solo, non contiene o raccoglie informazioni. Tuttavia, quando viene letto da un server tramite un browser web, un cookie può consentire al sito di offrire un servizio più personalizzato, ad esempio ricordando gli acquisti effettuati in precedenza o i dettagli dell’account.

Per ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli, invitiamo a leggere le nostre [Informativa sui cookie][7] e [Dichiarazione sui cookie][8] complete o a fare clic sulle impostazioni dei cookie su LEGO.com o nel gioco digitale o nell’app (ove applicabile).

SEZIONE 4: INFORMAZIONI PER I GENITORI Informazioni per i genitori: come LEGO Group gestisce i dati personali dei minori Sicurezza dei minori online Ci teniamo molto ad assicurarci che i minori siano al sicuro online e che vengano attuati per loro ulteriori trattamenti della privacy. Vogliamo quindi assicurarci di proteggere i fan più giovani quando utilizzano i nostri canali online. Alcune funzioni sono dotate di sistemi di verifica dell’età per impedire che i minori le utilizzino involontariamente. Inoltre, prendiamo tutte le precauzioni ragionevoli per assicurarci di non raccogliere, memorizzare, utilizzare o trattare intenzionalmente informazioni personali di minori che potrebbero utilizzare queste funzioni senza un adeguato consenso dei genitori. Partecipiamo a un programma per la sicurezza digitale dei minori che supervisiona la nostra azienda annualmente per assicurarci di seguire le regole nel modo in cui interagiamo online con i minori. Quando si tratta di dati personali, chiediamo il consenso dei genitori per chiunque abbia meno di 16 anni (o più, nelle giurisdizioni in cui le leggi locali lo richiedono). Per BrickLink®, gli utenti devono avere almeno 18 anni (in paesi in cui le giurisdizioni locali lo richiedono) per registrarsi come acquirenti o venditori. Per qualsiasi domanda riguardante questa Informativa sulla privacy, l’utente può mettersi in contatto. Quando trattiamo informazioni personali di minori, prendiamo dei provvedimenti ulteriori per proteggere la loro privacy nel modo seguente: Assicurandoci di comunicare ai genitori i dati personali del minore che raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e trattiamo, spiegando dove condividiamo queste informazioni.

Rispettando i requisiti giuridici, chiedendo il consenso dei genitori per raccogliere, utilizzare e trattare i dati di un minore e chiedendo il consenso per inviare le informazioni dei loro figli riguardanti prodotti e servizi.

Limitando come raccogliamo, archiviamo, utilizziamo e trattiamo le informazioni personali dei minori in modo da disporre solo i dati che sono ragionevolmente necessari per fare in modo che partecipino a un’attività online.

Garantendo ai genitori l’accesso o la possibilità di chiedere l’accesso alle informazioni personali che abbiamo raccolto dai loro figli: i genitori possono inoltre richiedere che queste informazioni personali vengano modificate o eliminate. Raccolta e utilizzo delle informazioni sui minori Mentre alcuni dei nostri siti web, canali e app sono progettati per famiglie e utenti di tutte le età, altri sono destinati a essere utilizzati principalmente da minori. Ogni volta che raccogliamo informazioni personali da un minore, le conserviamo solo per il tempo necessario a fornire un servizio o per il tempo di archiviazione richiesto dalla legge. Anche se i minori possono scegliere se condividere o meno le loro informazioni con noi, ci sono funzioni sui nostri siti web che non sono attive se queste non vengono fornite. Nei casi in cui le informazioni personali siano necessarie per il funzionamento di queste, richiederemo solo quelle che saranno ragionevolmente necessarie per poter partecipare all’attività. Qui è possibile trovare alcuni esempi dei casi in cui raccogliamo dati sui minori: Quando i minori si registrano online. I minori possono registrarsi sui nostri siti web per accedere a una varietà di servizi e contenuti, compresi giochi e concorsi. Durante la registrazione potremmo chiedere a un minore di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, il nome, il sesso, la data di nascita, il nome utente e la password del minore. Utilizziamo queste informazioni per motivi di sicurezza e di notifica. Incoraggiamo i minori a creare un nome utente che non includa informazioni personali.

I minori possono registrarsi sui nostri siti web per accedere a una varietà di servizi e contenuti, compresi giochi e concorsi. Durante la registrazione potremmo chiedere a un minore di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, il nome, il sesso, la data di nascita, il nome utente e la password del minore. Utilizziamo queste informazioni per motivi di sicurezza e di notifica. Incoraggiamo i minori a creare un nome utente che non includa informazioni personali. Quando i minori condividono contenuti che hanno creato. Alcuni dei nostri siti web permettono ai minori di creare o utilizzare dei contenuti. Dato che solo alcune di queste funzioni hanno bisogno delle informazioni personali del minore, non tutte le attività richiedono il consenso di un genitore o di un tutore. Ogni volta che un’attività potrebbe potenzialmente consentire a un minore di condividere informazioni personali, chiederemo al genitore o al tutore il "consenso verificabile dei genitori" (che è un livello più elevato di consenso dei genitori). Gli esempi di dati personali comprendono storie, campi di testo libero, disegni con inserimento di informazioni in formato testo o a mano libera, fotografie, clip audio, filmati o qualsiasi tipo di contenuto o identificativi persistenti che identificano chiaramente il minore in qualche modo.

Alcuni dei nostri siti web permettono ai minori di creare o utilizzare dei contenuti. Dato che solo alcune di queste funzioni hanno bisogno delle informazioni personali del minore, non tutte le attività richiedono il consenso di un genitore o di un tutore. Ogni volta che un’attività potrebbe potenzialmente consentire a un minore di condividere informazioni personali, chiederemo al genitore o al tutore il "consenso verificabile dei genitori" (che è un livello più elevato di consenso dei genitori). Gli esempi di dati personali comprendono storie, campi di testo libero, disegni con inserimento di informazioni in formato testo o a mano libera, fotografie, clip audio, filmati o qualsiasi tipo di contenuto o identificativi persistenti che identificano chiaramente il minore in qualche modo. Quando i minori partecipano a gare e giochi a premi. Se un minore vuole partecipare a un concorso, richiediamo le informazioni personali di cui abbiamo bisogno perché possa prendervi parte. Di solito chiediamo solo il nome del minore (in modo da poter distinguere tra minori di una stessa famiglia) e l’indirizzo email di un genitore o di un tutore (per poter rispettare i requisiti giuridici e informare l’adulto responsabile). Contatteremo il genitore solo se il minore vincerà la gara o il concorso a premi per sapere dove inviare il premio. Se il concorso richiedesse al minore di creare un contenuto per partecipare, potremmo aver bisogno di chiedere in anticipo il consenso dei genitori tramite email per assicurarci di rispettare i requisiti di privacy per quel contenuto (è possibile fare riferimento alle informazioni di cui sopra riguardanti la creazione di contenuti da parte di un minore). Senza il consenso, il minore non sarà in grado di partecipare ai nostri concorsi.

Se un minore vuole partecipare a un concorso, richiediamo le informazioni personali di cui abbiamo bisogno perché possa prendervi parte. Di solito chiediamo solo il nome del minore (in modo da poter distinguere tra minori di una stessa famiglia) e l’indirizzo email di un genitore o di un tutore (per poter rispettare i requisiti giuridici e informare l’adulto responsabile). Contatteremo il genitore solo se il minore vincerà la gara o il concorso a premi per sapere dove inviare il premio. Se il concorso richiedesse al minore di creare un contenuto per partecipare, potremmo aver bisogno di chiedere in anticipo il consenso dei genitori tramite email per assicurarci di rispettare i requisiti di privacy per quel contenuto (è possibile fare riferimento alle informazioni di cui sopra riguardanti la creazione di contenuti da parte di un minore). Senza il consenso, il minore non sarà in grado di partecipare ai nostri concorsi. Quando un minore riceve email da noi. Potremmo aver bisogno di chiedere i dettagli di contatto del minore (compreso l’indirizzo email) in modo da poter rispondere a una domanda che ci ha posto. Se avessimo bisogno di contattare il minore un’altra volta, ad esempio per rispondere a un’ulteriore domanda, richiederemo l’indirizzo email di un genitore o di un tutore. In seguito, conserveremo le informazioni di contatto online del minore per il tempo necessario a rispettare la richiesta e non le utilizzeremo per nessun altro scopo. Se avessimo bisogno delle informazioni di contatto di un minore per delle comunicazioni su base continuativa, chiederemo appena possibile l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, in modo da tenerlo informato riguardo ai dati che stiamo raccogliendo e di dargli la possibilità di chiedere l’interruzione della raccolta di questi. I genitori o i tutori possono recedere in qualsiasi momento da qualunque comunicazione abbiamo con il figlio seguendo le istruzioni di annullamento dell’iscrizione all’interno di ogni comunicazione (se ce ne fosse più di un tipo, il genitore potrebbe dover recedere da ognuna individualmente). In alternativa, è possibile contattare il nostro team del Servizio clienti LEGO ® .

Potremmo aver bisogno di chiedere i dettagli di contatto del minore (compreso l’indirizzo email) in modo da poter rispondere a una domanda che ci ha posto. Se avessimo bisogno di contattare il minore un’altra volta, ad esempio per rispondere a un’ulteriore domanda, richiederemo l’indirizzo email di un genitore o di un tutore. In seguito, conserveremo le informazioni di contatto online del minore per il tempo necessario a rispettare la richiesta e non le utilizzeremo per nessun altro scopo. Se avessimo bisogno delle informazioni di contatto di un minore per delle comunicazioni su base continuativa, chiederemo appena possibile l’indirizzo email di un genitore o di un tutore, in modo da tenerlo informato riguardo ai dati che stiamo raccogliendo e di dargli la possibilità di chiedere l’interruzione della raccolta di questi. I genitori o i tutori possono recedere in qualsiasi momento da qualunque comunicazione abbiamo con il figlio seguendo le istruzioni di annullamento dell’iscrizione all’interno di ogni comunicazione (se ce ne fosse più di un tipo, il genitore potrebbe dover recedere da ognuna individualmente). In alternativa, è possibile contattare il nostro team del Servizio clienti . Quando i minori ricevono notifiche push da un’app. Molte app inviano "notifiche push" ai telefoni cellulari o ai dispositivi dei loro clienti per informarli riguardo ad aggiornamenti (a volte anche quando l’app non è in uso). Alcune delle nostre app sono progettate per essere utilizzate da minori. Chiediamo ai minori di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore in modo da poterlo informare riguardo alla richiesta del figlio prima di inviargli notifiche push dalle nostre app. Non colleghiamo l’identificatore del dispositivo con nessun altra informazione personale senza avere prima il consenso dei genitori. Se l’utente volesse sospendere la ricezione di notifiche push da una nostra app sul dispositivo del figlio, può modificare le impostazioni sullo stesso in qualsiasi momento.

Molte app inviano "notifiche push" ai telefoni cellulari o ai dispositivi dei loro clienti per informarli riguardo ad aggiornamenti (a volte anche quando l’app non è in uso). Alcune delle nostre app sono progettate per essere utilizzate da minori. Chiediamo ai minori di fornire l’indirizzo email di un genitore o di un tutore in modo da poterlo informare riguardo alla richiesta del figlio prima di inviargli notifiche push dalle nostre app. Non colleghiamo l’identificatore del dispositivo con nessun altra informazione personale senza avere prima il consenso dei genitori. Se l’utente volesse sospendere la ricezione di notifiche push da una nostra app sul dispositivo del figlio, può modificare le impostazioni sullo stesso in qualsiasi momento. Quando raccogliamo informazioni sulla posizione. Alcuni dei nostri siti web, canali e app sono progettati per i minori. Prima di raccogliere informazioni sulla via, l’indirizzo o le coordinate di un minore, richiediamo il consenso di un genitore o di un tutore tramite email. Lo facciamo perché queste informazioni ci danno la possibilità di identificare in modo efficace un minore nello specifico. Al contrario, non richiediamo il consenso dei genitori per raccogliere informazioni sulla città, il Paese o la regione di un minore a meno che queste non siano direttamente collegate a lui nello specifico. Il motivo di questa distinzione è che queste informazioni generiche non ci permettono di identificare un minore nello specifico. Se l’utente volesse richiedere la sospensione della raccolta di questo tipo di informazioni, può modificare in qualsiasi momento le impostazioni sul dispositivo che il figlio sta utilizzando. In alternativa, è possibile contattare il nostro team dell'Assistenza clienti LEGO ® .

Alcuni dei nostri siti web, canali e app sono progettati per i minori. Prima di raccogliere informazioni sulla via, l’indirizzo o le coordinate di un minore, richiediamo il consenso di un genitore o di un tutore tramite email. Lo facciamo perché queste informazioni ci danno la possibilità di identificare in modo efficace un minore nello specifico. Al contrario, non richiediamo il consenso dei genitori per raccogliere informazioni sulla città, il Paese o la regione di un minore a meno che queste non siano direttamente collegate a lui nello specifico. Il motivo di questa distinzione è che queste informazioni generiche non ci permettono di identificare un minore nello specifico. Se l’utente volesse richiedere la sospensione della raccolta di questo tipo di informazioni, può modificare in qualsiasi momento le impostazioni sul dispositivo che il figlio sta utilizzando. In alternativa, è possibile contattare il nostro team dell'Assistenza clienti . Quando raccogliamo gli "identificatori permanenti". Per poter offrire esperienze online più pertinenti e personalizzate ai visitatori dei nostri canali online, raccogliamo automaticamente alcuni tipi di informazioni (ad esempio, informazioni sugli indirizzi IP, identificatori dei dispositivi mobili, browser, fornitori di servizi internet, pagine di riferimento, pagine di uscita, frequenza dei visitatori, sistemi operativi, indicatori data e ora e dati clickstream). Raccogliamo queste informazioni utilizzando tecnologie come i cookie, i pixel, i cookie flash, i web beacon e altri identificatori univoci (definiti nella sezione sui cookie della presente Informativa sulla privacy). Possiamo raccogliere queste informazioni direttamente o chiedere a terze parti di trattare i dati per nostro conto. Utilizziamo questi dati per permettere l’accesso ai minori a funzioni e attività online, per personalizzare contenuti, per migliorare i nostri canali online, per analizzarne le prestazioni e per creare resoconti anonimi. Se volessimo raccogliere dati di minori per qualsiasi altro motivo, contatteremo il genitore o il tutore per un consenso previo. È possibile trovare un elenco dei nostri operatori terzi che raccolgono “identificatori permanenti” nella nostra Informativa sui cookie e Dichiarazione sui cookie. Richiesta del consenso dei genitori Utilizziamo diversi tipi di consenso dei genitori a seconda del tipo di dati dei minori che trattiamo e per quale scopo.





Richiesta del consenso dei genitori via email

Se abbiamo bisogno di raccogliere le informazioni personali di un minore per fornire un servizio richiesto da questo, chiederemo il consenso dei genitori in base ai requisiti legali (ad esempio COPPA per gli Stati Uniti e GDPR per l’UE). Invieremo un'e-mail a un genitore o a un tutore del minore spiegando quali informazioni stiamo raccogliendo, come pianifichiamo di utilizzarle e gli chiederemo di dare o negare il consenso. Se non ricevessimo il consenso dei genitori entro un termine ragionevole, elimineremo tutte le informazioni che avremo raccolto dal minore comprese le informazioni di contatto utilizzate per richiedere il consenso.





Richiesta di "consenso verificato dei genitori"

Se un minore desidera condividere informazioni personali pubblicamente o con una terza parte tramite uno dei nostri siti web o esperienze digitali, cercheremo un livello più elevato di consenso dei genitori rispetto alla richiesta email sopra descritta. Possiamo chiedere verifica tramite carta di credito o altro metodo di pagamento (con un addebito nominale coinvolto) o un documento d’identità rilasciato dal governo di residenza del genitore.





Cosa succede se un genitore o un tutore non venisse contattato per il consenso?

Se un minore di 16 anni (o di età superiore in paesi in cui la legge lo consenta) accedesse a un canale online progettato per i minori utilizzando un sistema di verifica dell’età, invieremo un’email a un genitore o a un tutore prima di raccogliere qualsiasi informazione personale sul minore. Se l’utente ritiene che il figlio sta partecipando a un’attività online che raccoglie i suoi dati personali senza che lui o il tutore abbiamo ricevuto un’email di richiesta del consenso, allora dovrà mettersi subito in contatto. Non utilizzeremo gli indirizzi e-mail forniti per il consenso dei genitori per nessun altro scopo a meno che l'adulto non abbia acconsentito espressamente a ricevere e-mail di marketing o partecipato ad attività che permettono il contatto tramite e-mail. Scelte e controlli dei genitori I genitori o i tutori possono, in qualsiasi momento, impedirci di utilizzare e raccogliere ulteriori informazioni personali del figlio. I genitori o i tutori possono chiederci di eliminare dai nostri archivi i dati personali che abbiamo raccolto relativamente all’account del figlio. Dato che le informazioni personali sono necessarie per alcuni servizi, l’eliminazione dei dati archiviati di un minore potrebbe disattivare la disponibilità di un account, un’iscrizione o un servizio.

Se un minore si è registrato con un account LEGO®, i genitori o i tutori possono accedere, modificare o eliminare le informazioni personali che abbiamo raccolto dal figlio tramite le seguenti azioni: Utilizzando il nome utente e la password del figlio per accedere al LEGO account; oppure

Contattando il team del Servizio clienti LEGO. Se l’utente preferisse mettersi in contatto con noi, ci dovrà comunicare il nome utente del figlio, il suo numero di telefono e il suo indirizzo email. Prima di concedere l’accesso alle informazioni personali del minore, avremo bisogno di confermare l’identità dell’utente in qualità di genitore o di tutore. Risponderemo alla richiesta nell’arco di un intervallo di tempo ragionevole.