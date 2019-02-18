Licenza Open Source

Open Sans

Il LEGO Group utilizza la famiglia di font Open Sans per le esperienze digitali.

Tutte le esperienze digitali LEGO® includono siti web, social media, app, giochi, pagine web, immagini digitali, video online, dati digitali e database.

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans originariamente sviluppato dal principal author Steve Matteson. Nome font riservato 'Open Sans'

EXO 2.0

Il LEGO Group utilizza i font Exo 2.0 per le esperienze digitali:

Tutte le esperienze digitali LEGO includono siti web, social media, applicazioni, giochi, pagine web, immagini digitali, video online, dati digitali e database.

Famiglia di font Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Questo Software di Font è concesso in licenza con la licenza SIL Open Font, Versione 1.1.

Questa licenza è riportata di seguito ed è anche disponibile con una FAQ all’indirizzo: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

Il LEGO Group utilizza i font Google Noto per le esperienze digitali.

Tutte le esperienze digitali LEGO includono siti web, social media, applicazioni, giochi, pagine web, immagini digitali, video online, dati digitali e database.

Cinese (Noto Sans CJK TC e SC)

Giapponese (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP)

Coreano (Noto Sans CJK KR e Noto Serif CJK KR)

Russo (Noto Sans)

Noto è un marchio registrato di Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), con nome font riservato: Cinese (Noto Sans CJK TC e SC), Giapponese (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP), Coreano (Noto Sans CJK KR e Noto Serif CJK KR), Russo (Noto Sans)

Traduzione

Questa è una traduzione non ufficiale della SIL Open Font License in “cinese, giapponese, coreano e russo”. Non è stato pubblicata da SIL International e non stabilisce legalmente i termini di distribuzione per i font che utilizzano l’OFL. Una versione OFL è valida solo se si utilizza il testo originale inglese.

Riconosciamo tuttavia che questa traduzione non ufficiale aiuterà gli utenti e i designer che non conoscono l’inglese a comprendere meglio il SIL OFL, facilitando l’uso e la release delle famiglie di font nell’ambito di questo modello di design di font collaborativo. Incoraggiamo i designer che stanno considerando di rilasciare la loro creazione nell’ambito dell’OFL di leggere le FAQ nella propria lingua, se disponibile.

Per la versione ufficiale della licenza e le relative FAQ, visitare https://scripts.sil.org/OFL

Questo Software di Font è concesso in licenza con la licenza SIL Open Font, Versione 1.1.

Questa licenza è riportata di seguito ed è anche disponibile con una FAQ all’indirizzo: http://scripts.sil.org/OFL

Licenza SIL Open font

Versione 1.1 – 26 febbraio 2007

Preambolo

Gli obiettivi dell’Open Font License (OFL) sono stimolare lo sviluppo in tutto il mondo di progetti di font collaborativi, supportare gli sforzi per la creazione di font delle comunità accademiche e linguistiche e offrire una framework libera e aperta in cui i font possano essere condivisi e migliorati in collaborazione con altri.

L’OFL consente di utilizzare, studiare, modificare e ridistribuire i font dotati di licenza purché non siano venduti individualmente. I font, incluso eventuali opere derivate, possono essere raggruppati, incorporati, ridistribuiti e/o venduti con qualsiasi software a condizione che i nomi riservati non vengano utilizzati per opere derivate. I font e le opere derivate, tuttavia, non possono essere resi disponibili nell’ambito di nessun altro tipo di licenza. I font non sono regolati da tale licenza se un documento viene creato utilizzando i font o opere derivate da tali font.

Definizioni

“Font Software” (Software di font) si riferisce al gruppo di file rilasciati dai detentori del copyright ai sensi della presente licenza e chiaramente contrassegnati come tali. Questo software può includere file sorgente, script di build e documentazione.

"Reserved Font Name” (Nome di font riservato) si riferisce ai nomi specificati come tali dopo le dichiarazioni sul copyright.

“Original Version” (Versione originale) si riferisce alla raccolta dei componenti del Software di font distribuiti dai detentori del copyright.

“Modified Version” (Versione modificata) si riferisce a qualsiasi opera derivata realizzata aggiungendo, eliminando o sostituendo, in parte o in toto, i componenti della Versione originale, modificando i formati o trasferendo il Software di font in un nuovo ambiente.

“Author” (Autore) si riferisce ai designer, ingegneri, programmatori, scrittori tecnici o altre persone che hanno contribuito al Software di font.

Autorizzazioni e Condizioni

È concessa l’autorizzazione, a titolo gratuito, a chiunque ottenga una copia del Software di font, di utilizzare, studiare, copiare, unire, incorporare, modificare, ridistribuire e vendere copie modificate e non modificate del Software di font, soggetto alle seguenti condizioni:

Né il Software di font né alcuno dei suoi singoli componenti, in versioni originali o modificate, possono essere venduti individualmente. Le versioni originali o modificate del Software di font possono essere raggruppate, ridistribuite e/o vendute con qualsiasi software, a condizione che ciascuna copia contenga le suddette informazioni sul copyright e questa licenza. Questi informazioni possono essere incluse come file di testo autonomi, intestazioni leggibili o inserite nei campi dei metadati leggibili da macchina appropriati all’interno di file di testo o binari, purché tali campi possano essere facilmente visualizzati dall’utente. Nessuna versione modificata del Software di font può utilizzare i nomi dei font riservati a meno che non venga concessa esplicita autorizzazione scritta da parte del relativo titolare del copyright. Questa limitazione è applicabile solo al nome del font principale presentato agli utenti. Il nome/i del detentore/i del copyright o dell’autore/i del Software di font non può essere utilizzato per promuovere, approvare o pubblicizzare qualsiasi versione modificata, tranne che per riconoscere il contributo/i del detentore/i del copyright e dell’Autore/i o con la loro esplicita autorizzazione scritta. Il Software di font, modificato o non modificato, in toto o in parte, deve essere distribuito interamente con questa licenza e non deve essere distribuito con altre licenze. I font non sono regolati da tale licenza se un documento viene creato utilizzando il Software di font.

Risoluzione

Questa licenza diventa nulla se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra non viene soddisfatta.

Liberatoria

Il software di font viene fornito “così com’è”, senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluso, a titolo esemplificativo, eventuali garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare scopo e non violazione di copyright, brevetto, marchio, o altro diritto. In nessun caso il titolare del copyright potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi reclamo, danno o altra responsabilità, incluso qualsiasi danno generale, speciale, indiretto, accidentale o consequenziale, sia in un’azione di contratto, illecito o altrimenti, derivante da, dall’utilizzo di, oppure dall’impossibilità di utilizzare il software di font o da altre azioni concernenti il software di font.