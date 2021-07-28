Dichiarazione sui cookie
Ultima modifica: 16 gennaio 2026
Cookie e tecnologie simili impostati su LEGO.com
Consulta l’elenco dei cookie e delle tecnologie simili (“cookie”) impostati nel dominio LEGO.com I cookie sono impostati da LEGO System A/S o da terze parti selezionate. Se una terza parte è un titolare del trattamento congiunto o indipendente, questo sarà indicato nella colonna “controllore”. Su LEGO.com/kids e nel dominio LEGO.com quando l’utente accede con un LEGO account per bambini sono impostati solo i cookie pertinenti e strettamente necessari.
Cookie e informazioni personali
Per saperne di più, consulta la nostra informativa sui cookie. Per ulteriori informazioni sulla privacy e su come controllare i tuoi dati, consulta la nostra informativa sulla privacy.
La "durata" di tutti i cookie dell’app LEGO Insiders è la durata per cui l’app rimane installata sul telefono dell’utente. Se l’utente elimina l’app, può scegliere di eliminare anche tutti i dati memorizzati in essa.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Monitora il numero di visite di un utente per determinare le prestazioni dell’applicazione.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
L’ID univoco viene assegnato a un utente LEGO.com durante la sessione di elaborazione del pagamento.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Transazioni di pagamento sicure.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders user identifier
Identifica l’utente per visualizzare i dettagli dell’account Indiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
Identifica l’utente in modo da poter premiare il socio per le sue azioni.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Strumento abilitazione lingua preferita
Identifica l’utente in modo che il contenuto possa essere visualizzato nella lingua che preferisce.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Cookie necessario per registrazione/integrità del sito e implementazione di funzionalità. Quando viene dato il consenso, permette di formulare raccomandazioni in base all’attività di navigazione “durante la sessione” (ad esempio prodotti/temi visualizzati e aggiunti al carrello).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numero ordine (se l’ordine viene effettuato in una sessione)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Acquisisce e monitora le informazioni sulle impronte digitali per proteggere dalle frodi. Il processo decisionale automatizzato ha lo scopo di eseguire la prevenzione delle frodi strettamente necessaria nel dominio LEGO.com
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Sì, acquisisce le informazioni sul dispositivo utilizzate a scopo di controllo delle frodi.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Questo cookie, utilizzato dal sistema antifalsificazione, fa parte di un sistema di sicurezza necessario quando si utilizza l’autenticazione basata su cookie. Il processo decisionale automatizzato ha inoltre lo scopo di eseguire la prevenzione delle frodi necessaria nel dominio LEGO.com
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
Identificatore di sessione necessario per gestire le sessioni utente nel sistema di account.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
Cookie utilizzato per ricordare il client al momento dell’accesso con l’autenticazione a due fattori.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene l’ID utente pubblico (PUID) e il timbro di sicurezza.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Cookie di autenticazione fornito da provider di accesso esterni (Google, Facebook e Twitter) al loro account LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sì, ticket di autenticazione che include un claimsprincipal [facendo riferimento alle informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Identificatore di sessione per “Flask” un sistema utente/autenticazione utilizzato su LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Se l’utente seleziona un’età inferiore ai 18 anni, sarà considerato un minore.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Age input
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
Cookie impostato per attivare una “sala d’attesa” nei periodi di traffico intenso per consentire a LEGO.com di continuare a funzionare.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene cookie
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Utilizzato come identificatore univoco per la nostra Piattaforma di Gestione dei Consensi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificatore univoco
Cookie
|Both
|12 months
ID Browser chat incorporata di Salesforce
Offre protezione di sicurezza per la nostra funzionalità di chat dal vivo.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Assicura che le richieste degli utenti raggiungano lo stesso host proxy Salesforce per recuperare temporaneamente il contenuto dalla cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Cattura un ID univoco per una sessione specifica del browser durante la chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Ricorda le regole stabilite da un amministratore per nascondere un pulsante di invito alla chat dopo che un visitatore lo accetta o lo rifiuta. Senza il cookie, il pulsante viene visualizzato ripetutamente quando viene attivato.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Correla le righe di registro del browser sul backend per facilitare il debugging.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifica la lingua per i componenti, i sondaggi e i flussi personalizzati, che supportano più lingue.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Utilizzato per identificare gli utenti e tenere traccia dell’attività degli utenti in un dominio.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Utilizzato per identificare se l’utente sia in una sessione attiva su un sito o se questa sia una nuova sessione per un utente (cioè il cookie non esiste o è scaduto).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Archivia un identificatore univoco generato dall’agente di raccolta sul lato server per un utente a cui vengono inviati tutti gli eventi di rilevamento successivi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Utentinap
Utilizzato per ricordare i dati già compilati nel feedback di un utente
Utentinap GmbH
Utentinap GmbH
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Utilizzato per proteggere il sito web dalle minacce automatizzate, come gli attacchi di bot, aiutando a distinguere gli utenti reali dai bot.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Utilizzato per valutare la limitazione del traffico in cui più utenti condividono lo stesso indirizzo IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie impostato per attivare una “sala d’attesa” nei periodi di traffico intenso per consentire a LEGO.com di continuare a funzionare.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Una cache di navigazione di categoria per accelerare le prestazioni.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Recently viewed products
Utilizzato per popolare la funzionalità dei prodotti visualizzati di recente. Un elenco di ID di prodotti
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
Dati utente limitati per supportare la modalità offline per la scansione dei codici a barre in negozio senza connessione internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nome utente e numeri di account Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
Avatar selezionato durante l’onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie consent settings
Utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso dei cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out consent settings
Utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso per l’opt-out.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
ID univoco assegnato a un utente LEGO.com per attivare/disattivare le funzionalità.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Utilizzato per lo stitching degli utenti su tutti gli altri prodotti Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifica i visitatori univoci e distingue tra le visite effettuate.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Annota i cookie accettati/rifiutati per comprendere il livello di informazioni che possono essere viste rispetto alla realtà.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Registra il numero di visualizzazioni delle pagine per comprendere il livello di popolarità della pagina.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session
Consente di migliorare i percorsi semplificati per l’utente LEGO.com, quando si passa da una visualizzazione regionale a un’altra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions
Consente di migliorare i percorsi semplificati per l’utente LEGO.com, quando si passa da una visualizzazione regionale a un’altra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Migliora le prestazioni del sito riducendo al minimo il numero di richieste.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informazioni su browser e piattaforma iPerceptions
Segnala la piattaforma e il browser utilizzati per visualizzare le informazioni e il formato giusti (ad esempio lingua, tipo di dispositivo e così via).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Ricorda le pagine visitate ed evita di doverle cercare per tornarci.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Semplifica la visita dell’utente gestendo il numero di messaggi attivati visualizzati.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Tiene traccia delle pagine visualizzate da un utente a ogni visita.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifica la visita assegnando un ID sessione.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Consente di inserire un utente in un esperimento di test A/B per provare nuove funzionalità.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Utilizzato per identificare la sessione utente durante una visita al sito web.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Utilizzato per conservare le informazioni della sessione utente tra le sessioni, fino alla durata del cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Archivia le informazioni dell’utente generate durante la visita iniziale a un sito e le aggiorna durante le visite future.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Utilizzato per determinare se un utente è attualmente in una sessione attiva sul sito web o se è l’inizio di una nuova sessione (ad esempio, se il cookie è mancante o è scaduto).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Memorizza un identificatore univoco generato dal raccoglitore lato server per un utente, che viene incluso in tutti i futuri eventi di monitoraggio.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitora il numero di visite di un utente per determinare le prestazioni dell’applicazione.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Nessun dato PII nel cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Riconosce un utente e fornisce un’esperienza personalizzata partendo dalla richiesta di accettazione dei cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Sì, contiene GUID
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Fornisce suggerimenti in base ad attività di acquisto precedenti.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numero ordine (se l’ordine viene effettuato in una sessione)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identificatore univoco utilizzato come numero di riferimento per l’utente.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifier
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Indirizzo email dell’abbonato.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Indirizzo email
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
L’identificativo del job relativo all’invio di un’email.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
L’identificativo dell’abbonato nella lista.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Identificatore numerico del batch associato a un’email attivata.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Un identificatore univoco per il singolo URL in un invio.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud Business Unit ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Consente a ID di sincronizzarsi con siti di terze parti, come Adobe, Google e Facebook per il targeting degli annunci, come il retargeting della soppressione e il targeting del pubblico simile.
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Applica un indicatore data e ora alla visita dell’utente al sito relativa all’ultima ricerca pubblicitaria.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Assicura che i visitatori ricevano solo annunci Meta pertinenti e mirati.
Meta
Meta
LEGO System A/S e Meta sono titolari del trattamento indipendenti. Meta CAPI consente al LEGO Group di monitorare l’attività dell’utente sul nostro sito web. Viene utilizzato per misurare l’efficacia degli annunci, comprendere e definire il pubblico per il targeting degli annunci e analizzare l’efficacia dei canali di conversione del sito web (ad esempio, se una visita si tradurrà in una vendita). Per i servizi sopra indicati, Meta agisce come responsabile del trattamento dei dati per conto di LEGO System A/S. Tuttavia, Meta utilizzerà i dati raccolti tramite CAPI anche per i propri scopi e potrebbe compilarli con dati esistenti sull’utente già in loro possesso.
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
Monitora l’attività degli utenti su LEGO.com per informare la misurazione e il targeting. Ciò include la modellazione di eventi su LEGO.com per migliorare l’accuratezza della misurazione e dell’ottimizzazione. Il targeting includerà la soppressione, il lookalike e il retargeting.
LEGO System A/S e Google LLC sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: Utilizza questi dati come servizio a pagamento di Google LLC su LEGO.com, che vengono raccolti previo consenso, per mostrare annunci pubblicitari personalizzati durante l’utilizzo di siti affiliati ad Alphabet Inc. (ad esempio Google e YouTube) e servizi e successivamente quando si accede o si ritorna a LEGO.com. Google Inc: Raccoglie e utilizza i dati personali, previo consenso, per monitorare le visite alle pagine su LEGO.com, da utilizzare per la misurazione, la modellazione delle misurazioni, la soppressione del targeting, il retargeting degli annunci pubblicitari sui siti e servizi affiliati ad Alphabet Inc. e per inviare messaggi di marketing a persone simili all’utente.
Nessun PII nel cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site visit and user data collector
Memorizza la visita al sito e i dati dell’utente.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: raccoglie e memorizza le informazioni personali dell’utente (ad esempio dati tecnici, dati sui cookie, informazioni sull’utilizzo e dati di geolocalizzazione) che possono essere utilizzate per personalizzare ulteriormente l’esperienza durante le visite di ritorno ai siti affiliati di LEGO.com e/o Rakuten. Questi dati possono essere utilizzati anche per identificare e attirare nuovi segmenti di pubblico con caratteristiche simili per quanto riguarda il profilo dati e per accedere a LEGO.com e/o ai siti affiliati a Rakuten. Rakuten: raccoglie e memorizza le informazioni personali dell’utente (ad esempio dati tecnici, dati sui cookie, informazioni sull’utilizzo e dati di geolocalizzazione), per una pubblicità personalizzata o basata sugli interessi dei singoli utenti. Questi dati possono essere anche utilizzati per identificare e attrarre nuovi pubblici che potrebbero essere simili all’utente per quanto riguarda il profilo dei dati. Per ulteriori informazioni, consultare la politica sui cookie di Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Provider-generated unique identifier (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale conversion tracker
Tiene traccia della visita del sito e dei dati dell’utente quando viene effettuata una vendita.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: utilizziamo un identificatore di clic affiliati univoco che viene impostato da Rakuten e memorizzato per ogni nuovo visitatore che accede a LEGO.com tramite un sito affiliato a Rakuten ed effettua un acquisto su LEGO.com. Questi dati vengono utilizzati da LEGO.com per riconciliare i pagamenti per le conversioni di vendita attribuite direttamente ai servizi Rakuten. Rakuten: imposta un identificatore di clic univoco dal publisher da memorizzare e collegare ad acquisti specifici di un utente su LEGO.com. Questo consente a Rakuten di ricevere pagamenti per le vendite basate sul traffico del “nuovo” affiliato.
Provider-generated unique identifier (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identificatore Rakuten
Identifica gli utenti Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: può utilizzare questi dati per identificare gli utenti Rakuten provenienti da vari siti di rete affiliati. LEGO.com può utilizzarli dopo aver ricevuto il consenso per servizi di personalizzazione e analisi dei dati. Rakuten: memorizza e utilizza i dati dell’utente previo consenso al tracciamento all’interno di vari siti di rete affiliati, utilizzando l’ID di più reti e l’ID di ricerca e clic. Questi dati vengono utilizzati per personalizzare gli annunci pubblicitari e a scopo di analisi dei dati.
Provider-generated unique identifier (random GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Tiene traccia dell’attività del sito a scopo di retargeting su Internet e nelle attività.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S e Microsoft sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: raccoglie e controlla i dati degli utenti che hanno fornito il consenso per segmentare, targetizzare e reclutare il pubblico tramite comunicazioni di marketing nella rete MS, incluse le ricerche su Bing e Display Network di Microsoft Advertising. Microsoft: utilizza i dati degli utenti che hanno fornito il consenso per i propri scopi di marketing. Link alla policy: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
Il tag Demandbase raccoglie informazioni per identificare quali società stanno visitando il sito web per scopi di marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase e LEGO System A/S
Indirizzo IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
ID univoco del sito per tracciare le “Offerte speciali” (eventi di iscrizione) e le “Offerte Standard” (eventi di ordine) per il pagamento degli affiliati. Viene impostato ogni volta che un utente accede alla pagina del gateway Rakuten se l’utente accede a questa pagina con un valore siteID= nella stringa di query.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
ID utente generato casualmente per tenere traccia di un utente tra le sessioni. Aiuta a collegare gli eventi pixel per i percorsi degli utenti.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Ultimo timestamp di attivazione osservato in UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Gli ultimi parametri UTM provengono dai parametri di ricerca URL. La fonte della verità è Parametri di ricerca URL => Parametri UTM memorizzati in precedenza.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
L’ultimo ID del canale, impostato a livello di wrapper del widget per tenere conto di tutti i tipi e layout dei widget.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
L’ultimo ID video codificato che un utente ha guardato.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
L’ultimo ID di iscrizione aziendale con cui l’utente è arrivato alla pagina.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
Il valore della sessione contiene una stringa con .delimiter. La stringa è composta da: fws2 – versione sessione fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sessione 3 – conteggio sessioni (numero di sessioni effettuate dall’utente) 1694441101864 – ora di inizio sessione
Firework
Firework
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Aiuta a identificare i visitatori del sito tramite annunci Snapchat e ad attribuire gli eventi sul sito web a tali annunci.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Aiuta a identificare i visitatori del sito dagli annunci di Pinterest e ad attribuire gli eventi sul sito a tali annunci.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Apple per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie, incluso il monitoraggio delle installazioni delle app e l’attribuzione delle prestazioni di marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Apple per riconoscere il dispositivo di un utente nelle nostre app e nei nostri servizi a fini analitici e funzionali, come la misurazione dell’utilizzo delle app e il miglioramento delle prestazioni delle stesse.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Google per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie, incluso il monitoraggio delle installazioni delle app e l’attribuzione delle prestazioni di marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Un identificatore specifico del dispositivo fornito dal sistema operativo Android, per supportare la funzionalità dell’app e l’analisi interna, ad esempio per garantire la stabilità tecnica e migliorare le prestazioni dell’app.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Nessun PII nel cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a