Dichiarazione sui cookie

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Ultima modifica: 16 gennaio 2026

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NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Monitora il numero di visite di un utente per determinare le prestazioni dell’applicazione.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

L’ID univoco viene assegnato a un utente LEGO.com durante la sessione di elaborazione del pagamento.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Transazioni di pagamento sicure.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders user identifier

Identifica l’utente per visualizzare i dettagli dell’account Indiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points awarder

Identifica l’utente in modo da poter premiare il socio per le sue azioni.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Strumento abilitazione lingua preferita

Identifica l’utente in modo che il contenuto possa essere visualizzato nella lingua che preferisce.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Cookie necessario per registrazione/integrità del sito e implementazione di funzionalità. Quando viene dato il consenso, permette di formulare raccomandazioni in base all’attività di navigazione “durante la sessione” (ad esempio prodotti/temi visualizzati e aggiunti al carrello).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numero ordine (se l’ordine viene effettuato in una sessione)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Acquisisce e monitora le informazioni sulle impronte digitali per proteggere dalle frodi. Il processo decisionale automatizzato ha lo scopo di eseguire la prevenzione delle frodi strettamente necessaria nel dominio LEGO.com

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Sì, acquisisce le informazioni sul dispositivo utilizzate a scopo di controllo delle frodi.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Questo cookie, utilizzato dal sistema antifalsificazione, fa parte di un sistema di sicurezza necessario quando si utilizza l’autenticazione basata su cookie. Il processo decisionale automatizzato ha inoltre lo scopo di eseguire la prevenzione delle frodi necessaria nel dominio LEGO.com

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Account Session Identifier

Identificatore di sessione necessario per gestire le sessioni utente nel sistema di account.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Two-factor Authentication

Cookie utilizzato per ricordare il client al momento dell’accesso con l’autenticazione a due fattori.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene l’ID utente pubblico (PUID) e il timbro di sicurezza.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Cookie di autenticazione fornito da provider di accesso esterni (Google, Facebook e Twitter) al loro account LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sì, ticket di autenticazione che include un claimsprincipal [facendo riferimento alle informazioni sull’utente che ha effettuato l’accesso].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Identificatore di sessione per “Flask” un sistema utente/autenticazione utilizzato su LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Se l’utente seleziona un’età inferiore ai 18 anni, sarà considerato un minore.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Age input

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting room

Cookie impostato per attivare una “sala d’attesa” nei periodi di traffico intenso per consentire a LEGO.com di continuare a funzionare.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene cookie

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Utilizzato come identificatore univoco per la nostra Piattaforma di Gestione dei Consensi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificatore univoco

Cookie
Both12 months

ID Browser chat incorporata di Salesforce

Offre protezione di sicurezza per la nostra funzionalità di chat dal vivo.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Assicura che le richieste degli utenti raggiungano lo stesso host proxy Salesforce per recuperare temporaneamente il contenuto dalla cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Cattura un ID univoco per una sessione specifica del browser durante la chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Ricorda le regole stabilite da un amministratore per nascondere un pulsante di invito alla chat dopo che un visitatore lo accetta o lo rifiuta. Senza il cookie, il pulsante viene visualizzato ripetutamente quando viene attivato.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Correla le righe di registro del browser sul backend per facilitare il debugging.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifica la lingua per i componenti, i sondaggi e i flussi personalizzati, che supportano più lingue.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Utilizzato per identificare gli utenti e tenere traccia dell’attività degli utenti in un dominio.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Utilizzato per identificare se l’utente sia in una sessione attiva su un sito o se questa sia una nuova sessione per un utente (cioè il cookie non esiste o è scaduto).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Archivia un identificatore univoco generato dall’agente di raccolta sul lato server per un utente a cui vengono inviati tutti gli eventi di rilevamento successivi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Script
LEGO.com12 months

Utentinap

Utilizzato per ricordare i dati già compilati nel feedback di un utente

Utentinap GmbH

Utentinap GmbH

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Utilizzato per proteggere il sito web dalle minacce automatizzate, come gli attacchi di bot, aiutando a distinguere gli utenti reali dai bot.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Utilizzato per valutare la limitazione del traffico in cui più utenti condividono lo stesso indirizzo IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie impostato per attivare una “sala d’attesa” nei periodi di traffico intenso per consentire a LEGO.com di continuare a funzionare.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Una cache di navigazione di categoria per accelerare le prestazioni.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Recently viewed products

Utilizzato per popolare la funzionalità dei prodotti visualizzati di recente. Un elenco di ID di prodotti

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline User Data

Dati utente limitati per supportare la modalità offline per la scansione dei codici a barre in negozio senza connessione internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nome utente e numeri di account Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding preferences

Avatar selezionato durante l’onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie consent settings

Utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso dei cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Opt-out consent settings

Utilizzato per memorizzare le preferenze di consenso per l’opt-out.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature flags identifier

ID univoco assegnato a un utente LEGO.com per attivare/disattivare le funzionalità.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Utilizzato per lo stitching degli utenti su tutti gli altri prodotti Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifica i visitatori univoci e distingue tra le visite effettuate.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Annota i cookie accettati/rifiutati per comprendere il livello di informazioni che possono essere viste rispetto alla realtà.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Registra il numero di visualizzazioni delle pagine per comprendere il livello di popolarità della pagina.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session

Consente di migliorare i percorsi semplificati per l’utente LEGO.com, quando si passa da una visualizzazione regionale a un’altra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions

Consente di migliorare i percorsi semplificati per l’utente LEGO.com, quando si passa da una visualizzazione regionale a un’altra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Migliora le prestazioni del sito riducendo al minimo il numero di richieste.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informazioni su browser e piattaforma iPerceptions

Segnala la piattaforma e il browser utilizzati per visualizzare le informazioni e il formato giusti (ad esempio lingua, tipo di dispositivo e così via).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Ricorda le pagine visitate ed evita di doverle cercare per tornarci.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Semplifica la visita dell’utente gestendo il numero di messaggi attivati visualizzati.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Tiene traccia delle pagine visualizzate da un utente a ogni visita.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifica la visita assegnando un ID sessione.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Consente di inserire un utente in un esperimento di test A/B per provare nuove funzionalità.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Utilizzato per identificare la sessione utente durante una visita al sito web.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Utilizzato per conservare le informazioni della sessione utente tra le sessioni, fino alla durata del cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Archivia le informazioni dell’utente generate durante la visita iniziale a un sito e le aggiorna durante le visite future.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Utilizzato per determinare se un utente è attualmente in una sessione attiva sul sito web o se è l’inizio di una nuova sessione (ad esempio, se il cookie è mancante o è scaduto).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Memorizza un identificatore univoco generato dal raccoglitore lato server per un utente, che viene incluso in tutti i futuri eventi di monitoraggio.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitora il numero di visite di un utente per determinare le prestazioni dell’applicazione.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Nessun dato PII nel cookie.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Riconosce un utente e fornisce un’esperienza personalizzata partendo dalla richiesta di accettazione dei cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Sì, contiene GUID

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Fornisce suggerimenti in base ad attività di acquisto precedenti.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numero ordine (se l’ordine viene effettuato in una sessione)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identificatore univoco utilizzato come numero di riferimento per l’utente.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifier

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Indirizzo email dell’abbonato.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Indirizzo email

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

L’identificativo del job relativo all’invio di un’email.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

L’identificativo dell’abbonato nella lista.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Identificatore numerico del batch associato a un’email attivata.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Un identificatore univoco per il singolo URL in un invio.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud Business Unit ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Consente a ID di sincronizzarsi con siti di terze parti, come Adobe, Google e Facebook per il targeting degli annunci, come il retargeting della soppressione e il targeting del pubblico simile.

LEGO System A/S

Adobe Analytics & Adobe Advertising

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Applica un indicatore data e ora alla visita dell’utente al sito relativa all’ultima ricerca pubblicitaria.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Assicura che i visitatori ricevano solo annunci Meta pertinenti e mirati.

Meta

Meta

LEGO System A/S e Meta sono titolari del trattamento indipendenti. Meta CAPI consente al LEGO Group di monitorare l’attività dell’utente sul nostro sito web. Viene utilizzato per misurare l’efficacia degli annunci, comprendere e definire il pubblico per il targeting degli annunci e analizzare l’efficacia dei canali di conversione del sito web (ad esempio, se una visita si tradurrà in una vendita). Per i servizi sopra indicati, Meta agisce come responsabile del trattamento dei dati per conto di LEGO System A/S. Tuttavia, Meta utilizzerà i dati raccolti tramite CAPI anche per i propri scopi e potrebbe compilarli con dati esistenti sull’utente già in loro possesso.

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Monitora l’attività degli utenti su LEGO.com per informare la misurazione e il targeting. Ciò include la modellazione di eventi su LEGO.com per migliorare l’accuratezza della misurazione e dell’ottimizzazione. Il targeting includerà la soppressione, il lookalike e il retargeting.

Google

Google

LEGO System A/S e Google LLC sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: Utilizza questi dati come servizio a pagamento di Google LLC su LEGO.com, che vengono raccolti previo consenso, per mostrare annunci pubblicitari personalizzati durante l’utilizzo di siti affiliati ad Alphabet Inc. (ad esempio Google e YouTube) e servizi e successivamente quando si accede o si ritorna a LEGO.com. Google Inc: Raccoglie e utilizza i dati personali, previo consenso, per monitorare le visite alle pagine su LEGO.com, da utilizzare per la misurazione, la modellazione delle misurazioni, la soppressione del targeting, il retargeting degli annunci pubblicitari sui siti e servizi affiliati ad Alphabet Inc. e per inviare messaggi di marketing a persone simili all’utente.

Nessun PII nel cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Site visit and user data collector

Memorizza la visita al sito e i dati dell’utente.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: raccoglie e memorizza le informazioni personali dell’utente (ad esempio dati tecnici, dati sui cookie, informazioni sull’utilizzo e dati di geolocalizzazione) che possono essere utilizzate per personalizzare ulteriormente l’esperienza durante le visite di ritorno ai siti affiliati di LEGO.com e/o Rakuten. Questi dati possono essere utilizzati anche per identificare e attirare nuovi segmenti di pubblico con caratteristiche simili per quanto riguarda il profilo dati e per accedere a LEGO.com e/o ai siti affiliati a Rakuten. Rakuten: raccoglie e memorizza le informazioni personali dell’utente (ad esempio dati tecnici, dati sui cookie, informazioni sull’utilizzo e dati di geolocalizzazione), per una pubblicità personalizzata o basata sugli interessi dei singoli utenti. Questi dati possono essere anche utilizzati per identificare e attrarre nuovi pubblici che potrebbero essere simili all’utente per quanto riguarda il profilo dei dati. Per ulteriori informazioni, consultare la politica sui cookie di Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Provider-generated unique identifier (random GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sale conversion tracker

Tiene traccia della visita del sito e dei dati dell’utente quando viene effettuata una vendita.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: utilizziamo un identificatore di clic affiliati univoco che viene impostato da Rakuten e memorizzato per ogni nuovo visitatore che accede a LEGO.com tramite un sito affiliato a Rakuten ed effettua un acquisto su LEGO.com. Questi dati vengono utilizzati da LEGO.com per riconciliare i pagamenti per le conversioni di vendita attribuite direttamente ai servizi Rakuten. Rakuten: imposta un identificatore di clic univoco dal publisher da memorizzare e collegare ad acquisti specifici di un utente su LEGO.com. Questo consente a Rakuten di ricevere pagamenti per le vendite basate sul traffico del “nuovo” affiliato.

Provider-generated unique identifier (random GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Identificatore Rakuten

Identifica gli utenti Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: può utilizzare questi dati per identificare gli utenti Rakuten provenienti da vari siti di rete affiliati. LEGO.com può utilizzarli dopo aver ricevuto il consenso per servizi di personalizzazione e analisi dei dati. Rakuten: memorizza e utilizza i dati dell’utente previo consenso al tracciamento all’interno di vari siti di rete affiliati, utilizzando l’ID di più reti e l’ID di ricerca e clic. Questi dati vengono utilizzati per personalizzare gli annunci pubblicitari e a scopo di analisi dei dati.

Provider-generated unique identifier (random GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Tiene traccia dell’attività del sito a scopo di retargeting su Internet e nelle attività.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S e Microsoft sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: raccoglie e controlla i dati degli utenti che hanno fornito il consenso per segmentare, targetizzare e reclutare il pubblico tramite comunicazioni di marketing nella rete MS, incluse le ricerche su Bing e Display Network di Microsoft Advertising. Microsoft: utilizza i dati degli utenti che hanno fornito il consenso per i propri scopi di marketing. Link alla policy: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

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Script
LEGO.com180 days

Demandbase tag

Il tag Demandbase raccoglie informazioni per identificare quali società stanno visitando il sito web per scopi di marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase e LEGO System A/S

Indirizzo IP

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten first-party tracker

ID univoco del sito per tracciare le “Offerte speciali” (eventi di iscrizione) e le “Offerte Standard” (eventi di ordine) per il pagamento degli affiliati. Viene impostato ogni volta che un utente accede alla pagina del gateway Rakuten se l’utente accede a questa pagina con un valore siteID= nella stringa di query.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

ID utente generato casualmente per tenere traccia di un utente tra le sessioni. Aiuta a collegare gli eventi pixel per i percorsi degli utenti.

Firework

Firework

LEGO System A/S

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Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Ultimo timestamp di attivazione osservato in UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Gli ultimi parametri UTM provengono dai parametri di ricerca URL. La fonte della verità è Parametri di ricerca URL => Parametri UTM memorizzati in precedenza.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

L’ultimo ID del canale, impostato a livello di wrapper del widget per tenere conto di tutti i tipi e layout dei widget.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

L’ultimo ID video codificato che un utente ha guardato.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

L’ultimo ID di iscrizione aziendale con cui l’utente è arrivato alla pagina.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

Il valore della sessione contiene una stringa con .delimiter. La stringa è composta da: fws2 – versione sessione fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sessione 3 – conteggio sessioni (numero di sessioni effettuate dall’utente) 1694441101864 – ora di inizio sessione

Firework

Firework

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Aiuta a identificare i visitatori del sito tramite annunci Snapchat e ad attribuire gli eventi sul sito web a tali annunci.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Snap Inc.

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Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Aiuta a identificare i visitatori del sito dagli annunci di Pinterest e ad attribuire gli eventi sul sito a tali annunci.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Apple per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie, incluso il monitoraggio delle installazioni delle app e l’attribuzione delle prestazioni di marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Apple per riconoscere il dispositivo di un utente nelle nostre app e nei nostri servizi a fini analitici e funzionali, come la misurazione dell’utilizzo delle app e il miglioramento delle prestazioni delle stesse.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Un identificatore univoco del dispositivo fornito da Google per misurare l’efficacia delle nostre campagne pubblicitarie, incluso il monitoraggio delle installazioni delle app e l’attribuzione delle prestazioni di marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Un identificatore specifico del dispositivo fornito dal sistema operativo Android, per supportare la funzionalità dell’app e l’analisi interna, ad esempio per garantire la stabilità tecnica e migliorare le prestazioni dell’app.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Nessun PII nel cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a