Dichiarazione sui cookie

Consente a ID di sincronizzarsi con siti di terze parti, come Adobe, Google e Facebook per il targeting degli annunci, come il retargeting della soppressione e il targeting del pubblico simile.

LEGO System A/S e Meta sono titolari del trattamento indipendenti. Meta CAPI consente al LEGO Group di monitorare l’attività dell’utente sul nostro sito web. Viene utilizzato per misurare l’efficacia degli annunci, comprendere e definire il pubblico per il targeting degli annunci e analizzare l’efficacia dei canali di conversione del sito web (ad esempio, se una visita si tradurrà in una vendita). Per i servizi sopra indicati, Meta agisce come responsabile del trattamento dei dati per conto di LEGO System A/S. Tuttavia, Meta utilizzerà i dati raccolti tramite CAPI anche per i propri scopi e potrebbe compilarli con dati esistenti sull’utente già in loro possesso.

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Monitora l’attività degli utenti su LEGO.com per informare la misurazione e il targeting. Ciò include la modellazione di eventi su LEGO.com per migliorare l’accuratezza della misurazione e dell’ottimizzazione. Il targeting includerà la soppressione, il lookalike e il retargeting.

Google

LEGO System A/S e Google LLC sono titolari del trattamento indipendenti. LEGO System A/S: Utilizza questi dati come servizio a pagamento di Google LLC su LEGO.com, che vengono raccolti previo consenso, per mostrare annunci pubblicitari personalizzati durante l’utilizzo di siti affiliati ad Alphabet Inc. (ad esempio Google e YouTube) e servizi e successivamente quando si accede o si ritorna a LEGO.com. Google Inc: Raccoglie e utilizza i dati personali, previo consenso, per monitorare le visite alle pagine su LEGO.com, da utilizzare per la misurazione, la modellazione delle misurazioni, la soppressione del targeting, il retargeting degli annunci pubblicitari sui siti e servizi affiliati ad Alphabet Inc. e per inviare messaggi di marketing a persone simili all’utente.

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