Politique de confidentialité, avec mise à jour des informations saisies

Politique de confidentialité

Date de la dernière modification : 27 février 2026

Table des Matières

SECTION 1 : LOI EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET VOS DROITS NUMÉRIQUES En quoi consiste cette Politique ? Bienvenue dans notre Politique de confidentialité ! Nous sommes ravis que vous souhaitiez en savoir plus sur la façon dont nous préservons la sécurité de vos informations. Cette politique vous donnera des informations sur la façon dont nous protégeons vos données personnelles lorsque vous visitez notre site Web ou utilisez nos services et applications. La Politique de confidentialité vous informe également sur vos droits en matière de vie privée et sur la façon dont la législation vous protège. Enfin, la Politique de confidentialité couvre nos activités de collecte de données aussi bien hors ligne qu’en ligne, c’est-à-dire les données personnelles que nous sommes susceptibles de recueillir à travers nos différents canaux, tels que les sites Web, les applications, les réseaux sociaux de tiers, les magasins, les points de vente et les événements. Ce document constitue notre Politique de confidentialité globale. Dans certaines juridictions, d’autres dispositions spécifiques au pays/à l’État s’appliquent. Si vous résidez aux États-Unis, vous devez également consulter notre avis [Informations importantes pour les résidents des États-Unis][1] et notre addenda [Droits à la vie privée dans les États américains][2] pour obtenir des informations sur les lois relatives à la protection de la vie privée dans les États américains. En d’autres termes, si vous recherchez davantage d’informations sur la façon dont nous collectons, stockons, utilisons et partageons vos données personnelles, vous êtes au bon endroit ! Qui est responsable de vos données personnelles ? Le groupe LEGO est composé de plusieurs entités juridiques différentes réparties dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le groupe LEGO, rendez-vous sur la page [https://www.LEGO.com/aboutus][3]. La présente Politique de confidentialité est publiée au nom de toutes les sociétés du groupe LEGO dans lesquelles LEGO System A/S est responsable du traitement des données (c’est-à-dire la société responsable et chargée des données), ou dans lesquelles vous concluez un contrat directement avec une entité locale du groupe LEGO, cette entité du groupe LEGO étant alors responsable du traitement des données, uniquement dans le cadre de ce contrat. Dans le cadre de la présente Politique de confidentialité, les termes « nous », « notre » ou « nos » se rapportent à LEGO System A/S et à l’entité locale du groupe LEGO avec laquelle vous avez conclu un contrat. Nous avons nommé un responsable de la protection des données (« RPD ») qui est chargé de superviser les questions relatives à la présente Politique de confidentialité. Si vous avez des questions portant sur cette Politique, veuillez [nous contacter][4]. Vous pouvez également envoyer un courrier à notre RPD à l’adresse suivante : LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danemark

Att: DPO Merci d’indiquer votre nom et le pays concerné par votre demande. Nous répondons généralement dans un délai de 30 jours, sauf si les lois sur la confidentialité de votre pays de résidence imposent un délai de réponse plus court, auquel cas nous respectons ce délai. Toute modification de la façon dont nous traitons vos données personnelles entraînera une mise à jour de la présente Politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment nos pratiques et la présente Politique de confidentialité, nous vous conseillons donc de consulter fréquemment notre Politique pour prendre connaissance de toute mise à jour ou modification. Vos droits en matière de confidentialité Selon votre lieu de résidence, en tant que personne concernée, vous pouvez disposer des droits suivants concernant les données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet : Demande d’accès à vos données personnelles. Vous avez le droit de consulter les données personnelles que nous détenons vous concernant. Dans de nombreux cas, vous avez déjà accès à ces informations dans le cadre des services en ligne que nous vous offrons. Votre droit d’accès peut toutefois être restreint par la législation, la protection de la vie privée d’autres personnes ainsi que le respect des pratiques commerciales, du savoir-faire, des secrets d’affaires et des évaluations internes du groupe LEGO.

Demande de rectification de données incorrectes ou incomplètes. Si les données dont nous disposons à votre sujet sont incorrectes ou incomplètes, vous êtes en droit de les faire corriger, dans les limites définies par la loi.

Demande de suppression.** Vous avez le droit de demander la suppression de vos données dans les cas suivants :

les données personnelles n’ont plus d’utilité dans le cadre des objectifs de la collecte ou de tout autre traitement ;

vous retirez votre consentement au traitement et aucun autre motif légitime ne justifie le traitement ;

vous vous opposez au traitement et aucun motif valable ne justifie de poursuivre le traitement ;

ou le traitement est illégal Veuillez noter que, dans certains cas, nous pouvons être tenus de conserver certaines de vos données personnelles après votre demande de suppression afin de remplir nos obligations légales ou contractuelles. Les lois en vigueur peuvent également nous autoriser à conserver certaines de vos données personnelles afin de répondre à nos besoins commerciaux. Restriction du traitement des données personnelles. Si vous contestez l’exactitude des données dont nous disposons à votre sujet ou la légitimité du traitement, ou si vous vous êtes opposé(e) au traitement des données conformément à votre droit d’opposition, vous pouvez nous demander de restreindre le traitement de ces données. Le traitement sera ainsi limité au seul stockage jusqu’à ce que l’exactitude des données puisse être établie ou la question de savoir si nos intérêts légitimes l’emportent sur vos intérêts pourra être étudiée. Même si le traitement de vos données a été restreint conformément à ce qui a été décrit ci-dessus, le groupe LEGO peut traiter vos données par d’autres moyens si cela s’avère nécessaire à l’application d’une réclamation fondée en droit, ou dans le cadre du traitement de données collectées précédemment si vous avez auparavant donné votre consentement.

Opposition au traitement selon notre intérêt légitime. Vous pouvez toujours vous opposer au traitement de vos données personnelles fondé sur l’intérêt légitime. Si nous traitons vos données à des fins de marketing direct et de profilage lié à un tel marketing, votre opposition sera toujours appuyée. Pour les oppositions au traitement à d’autres fins, nous procéderons à une mise en balance des intérêts légitimes et étudierons la possibilité d’appuyer votre opposition.

Portabilité des données. Vous êtes en droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format lisible par machine. Ce droit s’applique aux données personnelles traitées uniquement par voie automatisée et sur la base du consentement ou de l’exécution d’un contrat.

Autres droits. Vous avez le droit de déposer plainte auprès de l’Agence danoise de protection des données si vous êtes en désaccord avec la façon dont nous traitons vos données personnelles. Vous trouverez les coordonnées de l’Agence danoise de protection des données sur www.datatilsynet.dk. Si vous vous trouvez dans une juridiction autre que le Danemark, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données ou d’une autre autorité compétente dans votre pays de résidence. Vous pouvez nous contacter pour obtenir plus de détails. Si vous avez des questions sur cette Politique ou si vous souhaitez déposer une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter. Si vous résidez aux États-Unis, veuillez consulter notre addendum sur les droits à la vie privée des États américains pour connaître ceux dont vous pouvez bénéficier en vertu des lois sur la protection de la vie privée des États américains.

SECTION 2 : DONNÉES PERSONNELLES Quelles données personnelles le groupe LEGO recueille-t-il ? Les données personnelles désignent toute information sur une personne permettant d’identifier cette dernière. Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données personnelles à votre sujet que nous avons regroupées comme suit : Les Données d’identité comprennent le prénom, le nom de famille, le nom d’utilisateur ou tout autre identifiant unique similaire, l’état matrimonial, le titre de civilité, la date de naissance et le genre.

comprennent le prénom, le nom de famille, le nom d’utilisateur ou tout autre identifiant unique similaire, l’état matrimonial, le titre de civilité, la date de naissance et le genre. Les Données de contact comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone ou les données de contact similaires.

comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse e-mail et les numéros de téléphone ou les données de contact similaires. Les Données financières comprennent les informations de compte bancaire et de carte de paiement.

comprennent les informations de compte bancaire et de carte de paiement. Les données de transaction comprennent des informations sur les paiements effectués par vous ou à votre égard, ainsi que d’autres détails concernant les produits et services que vous avez achetés auprès de nous (ou, dans le cas de www.bricklink.com, auprès de nous ou d’autres utilisateurs de la plateforme BrickLink ® ), les services que vous avez demandés, ainsi que les récompenses et/ou avantages que vous avez demandés ou utilisés.

comprennent des informations sur les paiements effectués par vous ou à votre égard, ainsi que d’autres détails concernant les produits et services que vous avez achetés auprès de nous (ou, dans le cas de www.bricklink.com, auprès de nous ou d’autres utilisateurs de la plateforme BrickLink ), les services que vous avez demandés, ainsi que les récompenses et/ou avantages que vous avez demandés ou utilisés. Les données de vérification du vendeur (si vous avez choisi de participer à notre marché en ligne sur BrickLink) comprennent les pièces d’identité émises par le gouvernement et les documents d’enregistrement de l’entreprise requis pour la nouvelle procédure de vérification des vendeurs.

(si vous avez choisi de participer à notre marché en ligne sur BrickLink) comprennent les pièces d’identité émises par le gouvernement et les documents d’enregistrement de l’entreprise requis pour la nouvelle procédure de vérification des vendeurs. Les Données techniques comprennent l’adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, le lieu et la définition du fuseau horaire, les types et les versions du module externe de navigation, le système d’exploitation et la plateforme, l’identifiant utilisateur, l’identifiant MAC ainsi que d’autres technologies des appareils que vous utilisez pour accéder au présent site Web.

comprennent l’adresse de protocole Internet (IP), vos données de connexion, le type et la version du navigateur, le lieu et la définition du fuseau horaire, les types et les versions du module externe de navigation, le système d’exploitation et la plateforme, l’identifiant utilisateur, l’identifiant MAC ainsi que d’autres technologies des appareils que vous utilisez pour accéder au présent site Web. Les Données de profil comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi que vos centres d’intérêt.

comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi que vos centres d’intérêt. Les Données d’utilisation comprennent les informations relatives à la façon dont vous utilisez notre site Web, nos produits et services ainsi que nos rapports d’erreurs.

comprennent les informations relatives à la façon dont vous utilisez notre site Web, nos produits et services ainsi que nos rapports d’erreurs. Les données marketing et de communication comprennent vos préférences en matière de réception de communications marketing de notre part et de la part de nos tiers, vos intérêts et votre participation à des tirages au sort et autres concours avec des prix à gagner, ainsi que vos préférences en matière de communication.

comprennent vos préférences en matière de réception de communications marketing de notre part et de la part de nos tiers, vos intérêts et votre participation à des tirages au sort et autres concours avec des prix à gagner, ainsi que vos préférences en matière de communication. Les Données relatives aux réseaux sociaux comprennent les informations concernant vos interactions avec nous sur les plateformes de réseaux sociaux (par exemple, lorsque vous aimez ou commentez nos publications, ou que vous nous identifiez dans un commentaire), ainsi que vos commentaires et avis relatifs à notre marque que vous publiez sur des pages publiques de plateformes de réseaux sociaux. Nous collectons également des informations à partir de votre profil public sur la plateforme de réseau social concernée, telles que votre pseudonyme, votre photo de profil et des données démographiques telles que votre âge et votre sexe.

comprennent les informations concernant vos interactions avec nous sur les plateformes de réseaux sociaux (par exemple, lorsque vous aimez ou commentez nos publications, ou que vous nous identifiez dans un commentaire), ainsi que vos commentaires et avis relatifs à notre marque que vous publiez sur des pages publiques de plateformes de réseaux sociaux. Nous collectons également des informations à partir de votre profil public sur la plateforme de réseau social concernée, telles que votre pseudonyme, votre photo de profil et des données démographiques telles que votre âge et votre sexe. Les Données de suivi comprennent des données sur les pages que vous avez visitées avant d’atterrir sur nos sites Web ou sur les sites que vous avez consultés après avoir visité notre site Web, ainsi que sur la façon dont vous avez interagi avec les e-mails ou autres messages que nous vous avons envoyés (par exemple, si vous avez supprimé ou ouvert l’e-mail, ou cliqué sur une publicité relative à nos produits et services sur un réseau social ou une autre plateforme).

comprennent des données sur les pages que vous avez visitées avant d’atterrir sur nos sites Web ou sur les sites que vous avez consultés après avoir visité notre site Web, ainsi que sur la façon dont vous avez interagi avec les e-mails ou autres messages que nous vous avons envoyés (par exemple, si vous avez supprimé ou ouvert l’e-mail, ou cliqué sur une publicité relative à nos produits et services sur un réseau social ou une autre plateforme). Les Données d’avis et de retours incluent les évaluations et commentaires publics échangés entre 1) acheteurs et vendeurs sur la marketplace BrickLink, qui sont associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres visiteurs, 2) les avis et évaluations sur les produits et services publiés sur les sites LEGO.com et les sites Web LEGOLAND ® Discovery Center et LEGO ® Discovery Center, qui sont associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres utilisateurs et visiteurs, ainsi que 3) d’autres données collectées via les forums de discussion, les études utilisateurs et les événements LEGO.

incluent les évaluations et commentaires publics échangés entre 1) acheteurs et vendeurs sur la marketplace BrickLink, qui sont associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres visiteurs, 2) les avis et évaluations sur les produits et services publiés sur les sites LEGO.com et les sites Web LEGOLAND Discovery Center et Discovery Center, qui sont associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres utilisateurs et visiteurs, ainsi que 3) d’autres données collectées via les forums de discussion, les études utilisateurs et les événements LEGO. Les Données de litige comprennent les litiges privés liés aux transactions soumis par les acheteurs et les vendeurs, y compris toutes les communications et tous les enregistrements des actions concernant ces litiges.

comprennent les litiges privés liés aux transactions soumis par les acheteurs et les vendeurs, y compris toutes les communications et tous les enregistrements des actions concernant ces litiges. Les Données du forum comprennent les informations publiées dans des communautés telles que, par exemple, le réseau des ambassadeurs, les forums BrickLink et la galerie, qui sont considérées comme des informations publiques. Nous collectons, utilisons et partageons également des Données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques pour toutes sortes d’applications. Les Données agrégées peuvent être issues de vos données personnelles, mais ne sont pas considérées comme des données personnelles, car ces données ne révéleront pas de manière directe ou indirecte votre identité. Par exemple, nous pouvons agréger vos données d’utilisation afin de calculer le pourcentage d’utilisateurs qui accèdent à une fonctionnalité particulière du site Web. Néanmoins, si nous associons ou relions les données agrégées à vos données personnelles de sorte qu’elles permettent de vous identifier de manière directe ou indirecte, nous traitons les données combinées comme des données personnelles qui seront utilisées conformément à la présente Politique de confidentialité. Nous utilisons des Données pseudonymisées de façon à réduire l’impact sur votre vie privée. La pseudonymisation est une méthode qui consiste à remplacer ou à supprimer les informations d'un ensemble de données qui permettent d'identifier une personne, mais qui permettent à un responsable du traitement des données ou à un tiers d’identifier à nouveau les données à caractère personnel sans difficulté excessive. Il est important de noter que contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation ne supprime pas l’ensemble des informations d’identification des données, mais réduit la possibilité de rattacher un jeu de données à l’identité d’un individu. Nous ne collectons pas de façon proactive des catégories spéciales de données personnelles à votre sujet (incluant vos origines ou votre identité ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre sexualité, votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre affiliation à un syndicat, les informations concernant votre santé, vos informations génétiques, vos données biométriques à des fins d’identification, ou les informations relatives à vos condamnations et infractions pénales). Toutefois, lorsque vous visitez les LEGO® Discovery Centers et les LEGOLAND® Discovery Centers, ou que vous vous engagez avec nous lors de la planification d’une visite, vous pouvez décider de partager certaines catégories spéciales de données personnelles, telles que les exigences alimentaires ou les besoins en matière d’accessibilité, afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous omettez de nous fournir certaines données personnelles nécessaires (auquel cas nous vous l’indiquerons, par exemple en communiquant clairement ces informations dans nos formulaires d’inscription), nous pouvons ne pas être en mesure de vous fournir nos biens et/ou services. Comment le groupe LEGO recueille-t-il vos données personnelles ? Nous collectons les données personnelles à partir des sources suivantes : Les Sites Web désignent tout site Web exploité par le groupe LEGO, y compris les sites que nous exploitons sur nos propres domaines/URL et les minisites que nous gérons sur les réseaux sociaux de tiers comme Facebook.

désignent tout site Web exploité par le groupe LEGO, y compris les sites que nous exploitons sur nos propres domaines/URL et les minisites que nous gérons sur les réseaux sociaux de tiers comme Facebook. Les Jeux/applications mobiles désignent les jeux ou applications mobiles exploités par ou pour le groupe LEGO, tels que les applications de smartphone.

désignent les jeux ou applications mobiles exploités par ou pour le groupe LEGO, tels que les applications de smartphone. Les jouets connectés à une application comprennent ceux qui se connectent à une application via un protocole sans fil ou un câble fabriqué par ou pour le groupe LEGO.

comprennent ceux qui se connectent à une application via un protocole sans fil ou un câble fabriqué par ou pour le groupe LEGO. Les E-mails, SMS et autres messages électroniques désignent les communications électroniques échangées entre vous et le groupe LEGO.

désignent les communications électroniques échangées entre vous et le groupe LEGO. Le Service client concerne les appels ou discussions en ligne avec le personnel de notre Service client.

concerne les appels ou discussions en ligne avec le personnel de notre Service client. Les Magasins désignent les magasins gérés par ou pour le groupe LEGO.

désignent les magasins gérés par ou pour le groupe LEGO. Les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers .

et les . Les Formulaires d’inscription en ligne comprennent l’inscription à un compte LEGO ® Insiders/compte LEGO, les abonnements au magazine LEGO et les procédures de vérification des vendeurs BrickLink.

comprennent l’inscription à un compte Insiders/compte LEGO, les abonnements au magazine LEGO et les procédures de vérification des vendeurs BrickLink. Les Formulaires d’inscription hors ligne comprennent les formulaires d’inscription papier et les formulaires similaires que nous collectons par le biais, par exemple, d’un courrier postal, de démonstrations en magasin, de concours et d’autres promotions ou manifestations.

comprennent les formulaires d’inscription papier et les formulaires similaires que nous collectons par le biais, par exemple, d’un courrier postal, de démonstrations en magasin, de concours et d’autres promotions ou manifestations. Les Concours, enquêtes et tirages au sort en ligne .

. Notre Programme LEGO ® Insiders comprend vos activités dans le cadre du programme.

comprend vos activités dans le cadre du programme. Les Enquêtes auxquelles vous et/ou vos enfants pouvez participer, aussi bien en personne qu’en ligne.

auxquelles vous et/ou vos enfants pouvez participer, aussi bien en personne qu’en ligne. Les fonctionnalités d’avis et de commentaires sur nos sites Web, forums, applications ou dans nos magasins ou attractions que vous avez choisi de faire ou de participer. Données personnelles que le groupe LEGO peut recueillir auprès de tiers Nous pouvons recevoir des données personnelles vous concernant de sources publiques et de tiers variés, tel qu’indiqué ci-après : Les Données techniques des parties suivantes :

des parties suivantes : les fournisseurs d’analyse ;

les réseaux publicitaires ;

les fournisseurs d’informations de recherche.

Les Données de contact, financières et de transaction des fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraison.

des fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraison. Les Données d’identité et de contact des courtiers en données ou agrégateurs de données.

des courtiers en données ou agrégateurs de données. Les Données d’identité et de contact de sources publiques.

de sources publiques. Les Données d’identité, de contact et de connexion de tiers à qui vous avez demandé de partager des données avec nous (par exemple, pour vous connecter à votre compte LEGO ® à l’aide d’un jeu tiers ou d’un service de réseaux sociaux comme Epic Games ou Facebook).

de tiers à qui vous avez demandé de partager des données avec nous (par exemple, pour vous connecter à votre compte à l’aide d’un jeu tiers ou d’un service de réseaux sociaux comme Epic Games ou Facebook). Les Données d’identité, de contact et de transaction provenant de partenaires de vente au détail et de divertissement tels que Merlin Entertainments, les vendeurs et acheteurs de la marketplace BrickLink (y compris les avis et retours publics), les LEGOLAND ® Discovery Centers, les LEGO Discovery Centers et les partenaires des magasins LEGO certifiés.

provenant de partenaires de vente au détail et de divertissement tels que Merlin Entertainments, les vendeurs et acheteurs de la marketplace BrickLink (y compris les avis et retours publics), les LEGOLAND Discovery Centers, les LEGO Discovery Centers et les partenaires des magasins LEGO certifiés. Les Données de suivi provenant de plateformes tierces telles que les plateformes de réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, ou de sites Web tels que les sites Web ou les applications partenaires.

provenant de plateformes tierces telles que les plateformes de réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, ou de sites Web tels que les sites Web ou les applications partenaires. Les Données de réseaux sociaux provenant des plateformes de réseaux sociaux. Nous recevons ces informations par l’intermédiaire de notre fournisseur tiers d’informations.

provenant des plateformes de réseaux sociaux. Nous recevons ces informations par l’intermédiaire de notre fournisseur tiers d’informations. Les données d’avis et de retours que nous pouvons recevoir de syndications d’avis tiers ou d’autres tiers.

que nous pouvons recevoir de syndications d’avis tiers ou d’autres tiers. L’identité et les données de contact des membres de la famille ou des tuteurs légaux. Comment le groupe LEGO utilise-t-il vos données personnelles ? Objectifs et fondements juridiques du traitement Applications LEGO ® , jouets connectés à une application et canaux en ligne Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous les collectons/comment nous les utilisons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Utiliser une application LEGO ® , des jouets connectés à une application ou des canaux en ligne. Données techniques

Données d’utilisation

Données de suivi

Données de transaction

Données d’identité

Données de profil

Données d’avis et de retours

Données du forum

Données marketing et de communication

De plus, certaines des données mentionnées ci-dessus sont collectées à l’aide de cookies sur nos applications, jouets connectés aux applications ou sites web. Voir la Section 3 de la présente Politique ou notre [Politique en matière de cookies][5]

Si vous souhaitez configurer un compte LEGO ® Insiders/LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et canaux en ligne, nous traitons certaines Données d’identité, Données de contact et Données de profil que vous fournissez au moment de la création d’un compte LEGO/LEGO Insiders ou lorsque vous modifiez votre profil. Pour optimiser l’expérience utilisateur ainsi que la fonctionnalité de nos applications, nos jouets connectés aux applications et canaux en ligne.

Pour proposer des offres marketing personnalisées, notamment le re-ciblage, aux utilisateurs ayant atteint l’âge de la majorité.

Pour mesurer l’efficacité de notre marketing sur des plateformes tierces pour les utilisateurs de plus de 18 ans.

Pour les utilisateurs majeurs, pour fournir un contenu et des expériences de site Web personnalisés en fonction des données que nous détenons à votre sujet.

Pour améliorer et adapter votre expérience sur nos applications, sites Web et services (tels que le programme LEGO Insiders, www.bricklink.com et www.LEGO.com).

Pour garantir que le contenu de nos applications et sites Web est optimisé pour vous-même ainsi que votre ordinateur ou appareil.

Pour vous permettre d’utiliser des fonctionnalités interactives quand vous choisissez de le faire.

Pour vous aider à créer un compte LEGO Insiders/compte LEGO.

Pour vérifier et documenter que le créateur d’un compte LEGO Insiders/compte LEGO n’est pas un enfant n’ayant pas atteint l’âge du consentement numérique.

Pour être en mesure de produire des statistiques et des informations fondées sur des Données agrégées, de façon à évaluer l’état de notre activité et à mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires et promotions.

Pour offrir aux utilisateurs adultes un marketing pertinent à la fois lorsque vous vous engagez avec nous dans nos propres canaux et via des canaux tiers (p. ex., les réseaux sociaux, les sites de recherche, les marketplaces).

Pour trouver/recruter de nouveaux clients potentiels qui ressemblent à nos clients actuels.

Pour détecter et répondre aux incidents de cybersécurité visant les comptes clients, notamment pour prévenir la fraude et les abus et réduire les risques de piratage de comptes et/ou de violation de données.

Pour permettre les fonctionnalités communautaires, y compris les forums, les avis et le contenu généré par les utilisateurs.

Pour partager avec des tiers les avis et commentaires effectués sur nos sites en vue de leur publication sur des sites web ou des plateformes tiers. Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, concernant notre utilisation des cookies (dans la mesure où un tel consentement est donné).

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, dans le cadre de la prestation d’une expérience de site Web personnalisée.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour le partage de vos données personnelles avec des plateformes tierces à des fins d’activités de re-marketing, similaires, de suppression et d’attribution.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de pouvoir optimiser et améliorer nos applications et canaux en ligne, d’être le plus pertinent possible pour nos consommateurs adultes dans nos efforts marketing, à la fois dans nos propres canaux et dans les canaux de tiers ; nous assurer que nos applications, jouets connectés à des applications et sites Web fonctionnent sans problème pour nos consommateurs.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à pouvoir répondre rapidement aux menaces de confidentialité et de sécurité liées à l’utilisation des comptes de nos clients.

Exécution du contrat (art. 6(1)(b) du RGPD) - Lorsque la publication d’un avis fait partie du service que nous fournissons (comme c’est le cas lorsque nous fournissons un produit, un service ou une entrée à une attraction gratuite en échange d’un avis), le traitement de l’avis est nécessaire à l’exécution de ce contrat ; ou



Intérêts légitimes (art. 6(1)(f) du RGPD) - Nos partenaires commerciaux et nous-mêmes avons un intérêt légitime à fournir un forum permettant aux consommateurs de donner leur avis et d'évaluer de manière transparente les produits, services et attractions, ainsi qu'à permettre à notre communauté LEGO et à nos forums de prospérer et à recevoir des commentaires afin d'améliorer nos activités.

Exécution des commandes Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Passer une commande auprès de nous ou d’un vendeur tiers sur la marketplace BrickLink ® . Données d’identité et de contact

Données de transaction

Données financières

Données de litige

Si vous souhaitez configurer un compte LEGO ® Insiders/LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et canaux en ligne, nous traitons certaines Données d’identité, Données de contact et Données de profil que vous fournissez au moment de la création d’un compte LEGO Insiders ou lorsque vous modifiez votre profil.

Insiders/LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et canaux en ligne, nous traitons certaines Données d’identité, Données de contact et Données de profil que vous fournissez au moment de la création d’un compte LEGO Insiders ou lorsque vous modifiez votre profil. Données de transaction

Données techniques

Données marketing et de communication Pour exécuter le contrat d'achat conclu avec vous, ce qui comprend le traitement et l'expédition de vos commandes ainsi que la gestion de vos droits de retour de marchandises ou de dépôt de réclamation.

Pour nous conformer à la législation concernant, par exemple, les rappels de produits, la tenue des comptes et les droits des consommateurs.

Pour savoir qui sont nos acheteurs.

Pour vous permettre de stocker vos Données de paiement, vos Données d’identité et vos Données de contact ou assimilées pour faciliter vos futurs achats ou interactions avec nous.

Pour mener des activités de prévention des fraudes.

Vous envoyer des messages de marketing. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant notre convention mutuelle d’achat.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, concernant notre conformité à l’égard de la législation se rapportant, p. ex., aux rappels de produits, à la tenue des comptes et aux droits des consommateurs.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à connaître nos clients et à leur fournir une expérience d’achat transparente.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est d’empêcher les activités frauduleuses en lien avec les achats effectués sur nos sites Web.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD – pour vous envoyer des messages marketing.

Assistance client Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interagir avec nos fonctions d’assistance client y compris via notre chatbot Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données d’utilisation

Données techniques et informations relatives aux problèmes techniques

Questions/réclamations relatives aux produits

Données des réseaux sociaux et autres commentaires (p. ex., relayés via nos canaux de communication)

Données d’avis et de retours

Données de litige

Données de vérification du vendeur

Questions générales

Autres informations ou contenus liés au motif de votre demande Pour vous fournir une assistance.

Pour passer des commandes ou vous envoyer un article de remplacement.

Pour mieux comprendre comment nous pouvons améliorer nos produits et services ainsi que nos attractions.

Pour agir conformément au droit et aux normes réglementaires applicables dans les réponses que nous apportons aux plaintes des consommateurs.

Pour exécuter l’accord que nous avons passé avec vous concernant l’achat que vous avez effectué auprès de nous.

Pour vous fournir un chatbot dans le cadre de notre service client. Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est d’optimiser nos services clients et nos produits ainsi que de fournir un excellent support à nos clients.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, concernant notre conformité à l’égard de la législation.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant notre convention mutuelle d’achat.

Communications marketing numériques (p. ex., e-mail, SMS, messages push dans les applications de messagerie ou marketing direct par voie électronique similaire) Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Vous avez donné votre consentement à une ou plusieurs de nos communications marketing numériques dans les pays où le consentement explicite est légalement requis.

Vous n’avez pas refusé de recevoir une ou plusieurs de nos communications marketing numériques. Données marketing et de communication

Données d’identité nécessaires

Informations sur le type de communication marketing que vous ouvrez et sur la manière dont vous interagissez avec le contenu, incluant les données de suivi et les données d’utilisation. Pour pouvoir vous transmettre nos communications marketing numériques pertinentes.

Pour établir des statistiques internes, obtenir des informations, optimiser et adapter le contenu ainsi que la diffusion de notre newsletter à ceux qui souhaitent la recevoir.

Pour vous proposer un marketing pertinent en fonction de vos centres d’intérêt et préférences, à la fois lorsque vous vous engagez avec nous dans nos propres canaux de marque LEGO ® ainsi que via des canaux tiers (p. ex., les réseaux sociaux, les sites de recherche, les marketplaces).

ainsi que via des canaux tiers (p. ex., les réseaux sociaux, les sites de recherche, les marketplaces). Pour trouver/recruter de nouveaux clients potentiels qui ressemblent à nos clients actuels (« ressemblance ») ou s’assurer que nos clients actuels ne sont pas ciblés par des messages marketing non pertinents (« suppression »). Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, fourni lors de votre abonnement à la communication marketing.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre notre efficacité marketing en dehors de nos propres canaux (p. ex., via les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les marketplaces).

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, à nous permettre de vous cibler avec un marketing personnalisé en dehors de nos propres canaux de marque (p. ex., via les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les marketplaces).

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à vous fournir un contenu pertinent dans nos messages marketing, basé sur les informations agrégées provenant des acheteurs et des utilisateurs de notre site web.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est d’obtenir des statistiques à usage interne afin d’améliorer nos produits et services.

Marketing imprimé, comprenant les catalogues, newsletters et autres supports marketing imprimés Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Vous avez fait des achats sur notre site Web.

Vous n’avez pas refusé de recevoir de marketing imprimé de notre part.

Demander expressément à recevoir le catalogue LEGO ® .

. Permettez à un courtier en données tiers de vous envoyer des informations marketing par courrier postal. Données marketing et de communication

Données nécessaires d’identité et de contact

Données de transaction et d’utilisation Pour vous envoyer notre marketing postal, y compris des catalogues.

Pour partager avec nos courtiers en données et agrégateurs de données tiers, de sorte que vous ne receviez pas un catalogue LEGO ® ou d’autre support marketing imprimé LEGO de notre part et de la leur au même moment (ce que l’on nomme également suppression de données) ou pour leur transmettre votre demande de désinscription (lorsqu’il s’agit de contrôleurs de vos données personnelles).

ou d’autre support marketing imprimé LEGO de notre part et de la leur au même moment (ce que l’on nomme également suppression de données) ou pour leur transmettre votre demande de désinscription (lorsqu’il s’agit de contrôleurs de vos données personnelles). Sur la base de données agrégées, comprendre la pertinence et l’efficacité de notre marketing envers vous pour trouver de nouveaux clients qui vous ressemblent. Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à vous envoyer du marketing imprimé contenant des produits similaires à ce que vous avez acheté ou consulté (en vous permettant de vous désinscrire ultérieurement).

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à vous envoyer du marketing imprimé, tels que les catalogues que vous nous avez expressément demandés.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, nous autorisant à utiliser d'autres données que nous détenons à votre sujet afin d'adapter spécifiquement le contenu des supports marketing imprimés, y compris les catalogues que nous vous envoyons.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à assurer une bonne expérience de la marque LEGO.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre l’efficacité marketing générale de notre marketing imprimé.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à utiliser vos données pour mieux comprendre les caractéristiques et préférences de nos clients existants et les utiliser pour trouver de nouveaux clients qui vous ressemblent.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, à nous permettre d’utiliser d’autres données que nous détenons à votre sujet afin d’adapter spécifiquement le contenu du marketing postal y compris les catalogues que nous vous envoyons.

Administration d’un compte LEGO ® Insiders/compte LEGO, statistiques et informations Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Inscription et utilisation d’un compte LEGO ® Insiders/compte LEGO. Nous traitons certaines Données d’identité, Données de contact et Données de profil que vous nous fournissez lors de la création de votre compte LEGO ® Insiders/compte LEGO ou de la modification de votre profil.

Insiders/compte LEGO ou de la modification de votre profil. Informations relatives à votre numéro de carte LEGO Insiders.

Données de transaction si vous avez utilisé votre adhésion LEGO Insiders /compte LEGO dans le cadre de vos achats.

Informations collectées à l’aide de cookies (dans la mesure où vous avez consenti à l’utilisation de cookies), notamment les données techniques, les données de suivi et les données d’utilisation. Pour nous permettre de gérer votre adhésion LEGO Insiders/compte LEGO et de vous donner accès aux avantages de l’adhésion LEGO Insiders/compte LEGO.

Pour que nous puissions communiquer avec vous à propos de votre adhésion au programme LEGO Insiders.

Pour voir combien de points LEGO Insiders vous avez gagnés et dépensés.

Pour créer une expérience sur mesure après connexion à votre compte LEGO Insiders/compte LEGO, qui comprend la présentation de produits susceptibles de vous plaire.

Pour produire des statistiques et des informations basées sur des Données agrégées afin d’améliorer le programme LEGO Insiders et d’offrir davantage de valeur aux acheteurs, consommateurs et utilisateurs BrickLink ® qui se sont inscrits. Par exemple, pour améliorer le choix des récompenses et les changements apportés au programme LEGO Insiders dans le futur. Nous faisons cela afin de pouvoir évaluer et optimiser l’état du programme LEGO Insiders/des services BrickLink ainsi que pour gérer, développer et promouvoir le programme.

qui se sont inscrits. Par exemple, pour améliorer le choix des récompenses et les changements apportés au programme LEGO Insiders dans le futur. Nous faisons cela afin de pouvoir évaluer et optimiser l’état du programme LEGO Insiders/des services BrickLink ainsi que pour gérer, développer et promouvoir le programme. Pour vous proposer un marketing pertinent en fonction de vos centres d’intérêt et préférences, à la fois lorsque vous vous engagez avec nous dans nos propres canaux de marque LEGO ainsi que via des canaux tiers (p. ex., les réseaux sociaux, les sites de recherche, les marketplaces).

Pour trouver/recruter de nouveaux clients potentiels qui ressemblent à nos clients actuels (« ressemblance ») ou s’assurer que nos clients actuels ne sont pas ciblés par des messages marketing non pertinents (« suppression »). Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue l’accord que nous avons passé avec vous concernant votre compte LEGO Insiders.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de vous fournir des informations pertinentes lorsque vous utilisez nos plateformes.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, concernant notre utilisation des cookies (dans la mesure où un tel consentement est donné).

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, concernant la production de statistiques et d’informations fondées sur des Données agrégées.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à utiliser vos données pour mieux comprendre les caractéristiques et préférences de nos clients existants et les utiliser pour trouver de nouveaux clients qui vous ressemblent.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre notre efficacité marketing en dehors de nos propres canaux (p. ex., via les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les marketplaces).

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour nous permettre de partager vos données avec des tiers afin de vous proposer des contenus marketing pertinents en dehors de nos propres canaux (remarketing ou suppression) ou de trouver d’autres personnes comme vous à qui proposer ces contenus marketing (« ressemblance »), par exemple via les réseaux sociaux, les moteurs de recherche ou les marketplaces.

Expérience personnalisée du compte LEGO ® Insiders/compte LEGO et marketing Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Utiliser votre compte LEGO ® Insiders/compte LEGO, après nous avoir donné votre consentement, pour vous proposer des contenus et des expériences pertinents. Données de transaction, Données de suivi et Données de transaction si vous avez utilisé votre adhésion au programme LEGO Insiders/compte LEGO dans le cadre de vos achats, notamment les informations concernant les pages Web que vous avez consultées sur LEGO.com et les produits sur lesquels vous cliquez lorsque vous êtes connecté(e) à votre compte LEGO/LEGO Insiders.

Informations sur les e-mails ou autres messages marketing que vous ouvrez et sur lesquels vous cliquez.

Informations collectées à l’aide de cookies (dans la mesure où vous avez consenti à l’utilisation de cookies), y compris les données techniques, les données de suivi et les données d’utilisation.

Informations concernant les concours ou tirages au sort auxquels vous participez.

Informations sur les produits que vous avez enregistrés dans votre compte LEGO Insiders. Pour que nous puissions automatiquement adapter notre marketing et vos expériences à votre personnalité et vos centres d’intérêt personnels à partir des préférences que nous déduisons de vos informations personnelles, notamment les informations liées aux soldes de vos points Insiders, votre historique d’échange de points LEGO Insiders, votre activité de membre LEGO Insiders, votre historique d’achat, vos préférences en matière de produits, les cookies de navigation en ligne (en cas de consentement distinct), votre localisation et toute autre information concernant votre compte LEGO Insiders. Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, concernant les analyses avancées. Votre consentement peut être donné au moment de la création de votre compte LEGO Insiders ou sur votre page de compte LEGO Insiders.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, dans le cadre du flux de personnalisation sur LEGO.com.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, concernant notre utilisation des cookies (dans la mesure où un tel consentement est donné).

Concours, tirages au sort, marketing et autres promotions Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer à un concours ou un tirage au sort ou recevoir des communications de notre part portant sur des concours, tirages au sort, campagnes ou promotions. Données d’identité

Données de contact

Données des réseaux sociaux Pour administrer les concours et tirages au sort.

Pour produire des statistiques et informations fondées sur des Données agrégées nous permettant de déterminer l’état de notre activité ainsi que de nos campagnes et promotions.

Pour vous contacter si vous remportez un prix.

Pour nous conformer aux exigences réglementaires. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue l’accord que nous avons conclu avec vous concernant les modalités du concours ou du tirage au sort.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec la génération de statistiques et d'informations basées sur des données agrégées et en lien avec la prise de contact avec vous si vous gagnez un prix.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD.

Les réseaux sociaux du groupe LEGO Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interagir avec les réseaux sociaux du groupe LEGO (tels que l’application LEGO ® Play, le LEGO Insiders Club, la communauté LEGO Insiders, LEGO Ideas, et notamment les fonctions BrickLink ® telles que le programme BrickLink Studio, la série BrickLink Designer Program et les forums de discussion BrickLink et BrickLink Studio). Informations que vous avez publiées, pouvant inclure des commentaires, images, conceptions, réactions, partages de publications de nos comptes de réseaux sociaux ou tout autre contenu généré par les utilisateurs pour les utilisateurs de BrickLink : Données d’avis et de retours

Données du forum

Données techniques

Données de suivi

Données d’utilisation

Données des réseaux sociaux Pour répondre à vos questions.

Pour modérer le contenu et détecter les comportements inappropriés conformément aux exigences de la loi sur les services numériques européens, y compris la modération du contenu sur les forums communautaires BrickLink.

Pour faciliter les discussions et interactions au sein de la communauté.

Pour rendre compte et analyser l'engagement des utilisateurs sur la plateforme.

Afin de vous donner la possibilité d’influer sur les nouveaux produits que nous lançons.

Pour vous permettre de partager des informations avec d’autres utilisateurs. Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à l’égard des réponses apportées à vos questions, des rapports et analyses sur l’engagement des utilisateurs.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, en lien avec la modération de contenu et les exigences de vérification de l’âge prévues par les lois applicables, notamment la loi sur les services numériques européens.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue l’accord que nous avons passé avec vous concernant le forum communautaire et la marketplace BrickLink.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue l’accord que nous avons passé avec vous concernant l’attribution de droits de propriété intellectuelle.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, dans le cadre de l’analyse avancée et du contenu que vous publiez sur nos réseaux sociaux.

Réseaux sociaux de tiers Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interagir avec les fonctionnalités des réseaux sociaux de tiers, telles que les fonctions « J’aime ».*



Interagir avec nous ou donner votre avis sur notre marque sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque vous commentez nos publications sur les réseaux sociaux ou donnez votre avis sur les produits/activités LEGO ® sur d'autres pages ou publications publiques. Données issues des réseaux sociaux, y compris tout partage de nos publications sur les réseaux sociaux ou tout autre contenu généré par les utilisateurs.

Données de performance analytique pour les publications de réseaux sociaux et les publicités numériques.

Données des réseaux sociaux

Données de profil

Données d’avis et de retours Pour établir des rapports sur l’engagement suscité par le contenu publié sur la/les plateforme(s) parmi les utilisateurs et à des fins d’analyse.

Afin de vous donner la possibilité d’influer sur les nouveaux produits que nous lançons.

Pour nous permettre de rassembler les messages que nous recevons via les plateformes de réseaux sociaux dans un système centralisé afin de pouvoir répondre plus efficacement aux individus, conformément à l’image et aux valeurs de notre marque.

Pour obtenir des informations permettant de comprendre la perception de notre marque et les caractéristiques démographiques des personnes qui interagissent avec notre marque et donnent leur avis à son sujet sur les réseaux sociaux. Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, concernant l’analyse et les rapports effectués autour de l’engagement utilisateur et de la performance des publications. *Les plateformes de réseaux sociaux peuvent utiliser les informations personnelles collectées à partir du compte du groupe LEGO sur leur plateforme à leurs propres fins, comme décrit dans leurs politiques de confidentialité. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, le cas échéant, pour mieux comprendre la perception de notre marque et des personnes qui interagissent avec elle et fournissent des commentaires à son sujet, et pour offrir un service client plus efficace, conforme à l’image et aux valeurs de notre marque.

Événements diffusés en direct (en magasin et en ligne) Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer directement ou apparaître parmi les spectateurs ou en arrière-plan d’un événement diffusé en direct de manière fortuite.*



*Les zones seront clairement indiquées et le consentement des personnes directement incluses sera demandé. Diffusion de vidéos en direct de l’événement, avec les personnes qui se trouvent dans l’espace d’enregistrement. Données d’identité Données de contact Données de suivi Données des réseaux sociaux Pour pouvoir organiser des événements diffusés en direct faisant participer les consommateurs.

Permettre aux consommateurs d’interagir avec nous dans le chat en direct lors des diffusions en direct.

Pour vérifier l’identité des vendeurs et prévenir la fraude sur la marketplace. Avec votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, concernant votre participation directe à de tels événements diffusés en direct.

Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, concernant les personnes apparaissant parmi le public ou en arrière-plan d’un événement diffusé en direct de manière fortuite.

Surveillance vidéo et collecte d’images (dans les magasins et autres sites pertinents du groupe LEGO) Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Visiter nos LEGO ® Stores ou un autre établissement LEGO accessible au public. Visiter les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers. Séquence filmée de nos locaux. Données sur l’image ou l’identité De plus, quand vous visitez les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers : Séquences de la Bodycam Détails des numéros d’immatriculation des véhicules Données biométriques (technologie de reconnaissance faciale) Prévenir et documenter les infractions pénales, notamment les effractions, les vols qualifiés, les vols, les agressions ou les fraudes, et assurer la sécurité et la sûreté des employés.

Analyser la fréquentation, l’aménagement du magasin et l’offre de services en magasin afin d’offrir la meilleure expérience possible en magasin.

Identifier la bonne personne sur des photographies de véhicules. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, concernant la prévention d’une infraction à la loi ou de crimes commis dans les locaux de LEGO ® .

. Lorsque nous utilisons des données biométriques, nous nous appuyons sur l’art. 9(2)(f) du RGPD, c’est-à-dire que le traitement est nécessaire à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Utiliser notre créateur de mosaïques ou notre usine de figurines Séquence filmée de nos locaux

Données sur l’image ou l’identité Permettre au créateur de mosaïque ou à l’usine de figurines de créer l’image ou l’étiquette demandée par le consommateur. Exécution du contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, pour permettre l’exécution du service spécialement demandé par le consommateur. Vous utilisez les parkings des LEGO ® Discovery Centers et des LEGOLAND ® Discovery Centers. Détails des numéros d’immatriculation des véhicules

Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) qui comprend : Certains de nos LEGO ® Discovery Centers et LEGOLAND ® Discovery Centers sont équipés d’un système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation pour contrôler l’accès à nos parkings. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, dans le cadre de la gestion de l’accès des voitures aux LEGO ® Discovery Centers et LEGOLAND ® Discovery Centers. Utiliser nos attractions aux LEGO ® Discovery Centers et aux LEGOLAND ® Discovery Centers. Image Certaines attractions proposent des services de photographie pendant votre visite, que vous pouvez acheter. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, dans la promotion et le marketing de notre marque. Les clients ont la possibilité d’acheter leurs propres photographies dans certaines attractions. Les avis sont mis en place lorsque des services de photographie sont en activité.

Partenaires d’affaires et relations commerciales Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Établir une relation commerciale avec nous en tant qu'entreprise ou particulier. Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données de profil

Autres informations personnelles que vous nous fournissez

Données de vérification du vendeur Pour pouvoir gérer la relation commerciale avec vous ou votre entreprise.

Pour remplir nos obligations au sein de la relation commerciale. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant notre relation contractuelle mutuelle.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de gérer notre relation avec vous ou votre entreprise. Choisir de participer en tant que vendeur sur notre marketplace en ligne sur BrickLink. Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données de profil

Autres informations personnelles que vous nous fournissez

Données de vérification du vendeur Pour effectuer une évaluation automatisée des risques liés aux transactions sur la marketplace. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant notre relation contractuelle mutuelle.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à prévenir la fraude, à garantir la sécurité de la plateforme et à réaliser des évaluations des risques pour les transactions sur la marketplace.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, en lien avec notre conformité à la législation concernant, par exemple, le règlement des litiges et la prévention de la fraude.

Recherche Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer à des enquêtes, groupes de discussion ou d’autres types de recherche. Données d’identité

Données de contact

Photos ou vidéos (dans le cas de recherches menées en personne)

Données d’avis et de retours

Autres informations personnelles que vous nous fournissez Pour améliorer nos produits et services existants.

Pour développer et améliorer nos nouveaux produits et services. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant la publication des participants à une étude de marché.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour toute utilisation des réponses au sondage fournies par le participant dans le cadre de marketing direct personnalisé ciblant spécifiquement ce participant.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, pour l’utilisation des données et des informations collectées à un niveau agrégé afin de développer et/ou améliorer des produits et services nouveaux ou existants.

Interagir avec les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers Ce que vous faites Ce que nous collectons Pourquoi nous le collectons Fondement juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Visiter les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers et les LEGOLAND Discovery Centers. Réserver des forfaits VIP Données d’identité

Données de contact

Autres données personnelles que vous nous fournissez (y compris les détails d’une occasion spéciale, les exigences alimentaires, les besoins en matière d’accessibilité et les demandes spéciales). Pour répondre aux occasions spéciales, aux exigences alimentaires, aux besoins d’accessibilité et aux demandes spéciales. Exécution du contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, en relation avec la fourniture des services que vous avez achetés.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD et art. 9(2)(a) du RGPD concernant le traitement de toute donnée de catégorie spéciale que vous pourriez décider de partager avec nous.

Nous conserverons vos données personnelles uniquement durant la période raisonnablement nécessaire pour atteindre les objectifs en vue desquels nous les avons recueillies, y compris aux fins de satisfaire toute obligation légale, réglementaire, fiscale, comptable ou de création de rapports. Il est possible que nous conservions vos données personnelles durant une période plus longue en cas de plainte ou si nous avons des motifs raisonnables de croire que la relation que nous entretenons avec vous est susceptible de donner lieu à un litige. Afin de déterminer la période de conservation appropriée pour les données personnelles, nous tenons compte de la quantité, de la nature et du caractère sensible des données personnelles, du risque de préjudice potentiel associé à une utilisation ou une diffusion non autorisée de vos données personnelles, de ce que nous retirons du traitement de vos données personnelles et de la possibilité qui s’offre à nous d’atteindre ces objectifs par d’autres moyens, ainsi que des exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou autres. Utilisation des outils d’IA Nous utilisons des outils d’IA à des fins d’efficacité commerciale et d’analyse. L’IA est utilisée : Pour analyser les e-mails/contenus que vous avez fournis à LEGO, par exemple pour suggérer des réponses que nous fournissons aux clients et pour aider à la gestion du contenu en interne, par exemple pour fournir un résumé d’un e-mail. Lorsqu’elles sont utilisées, toutes les réponses peuvent être consultées par LEGO avant d’être émises et les données personnelles ne sont utilisées que conformément aux objectifs initiaux pour lesquels elles ont été fournies et/ou traitées conformément au présent avis.

Pour diriger vos demandes d’assistance via l’engagement initial avec un chatbot d’assistance. Nous vous informerons lorsque vous vous engagez avec un chatbot avant que la communication ne commence.

Par notre chaîne d’approvisionnement vérifiée dans leurs offres de produits et de services.

Afin de fournir des indications sur vos préférences personnelles, nous pouvons utiliser des outils d’analyse IA pour analyser l’efficacité des publicités.

Pour l’analyse et le traitement des données afin d’améliorer l’efficacité des processus.

Pour analyser les données en fonction des performances de l’entreprise et des initiatives stratégiques.

Pour automatiser les processus au sein de nos attractions afin d’améliorer l’expérience des clients (mais uniquement en ce qui concerne les LEGO ® Discovery Centers et les LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers et les LEGOLAND Discovery Centers). Pour vous fournir un chatbot dans le cadre de notre service client. #### Utilisation d’outils internes d’IA pour la synthèse

Nous utilisons des outils internes d’intelligence artificielle (IA) pour aider nos employés du Service client à résumer les interactions avec les clients par téléphone ou par tchat. Lorsque nous enregistrons des appels ou des tchats, ces outils n’enregistrent pas ou ne capturent pas les appels ou les tchats en temps réel, mais après qu’un appel ou un tchat a pris fin, l’enregistrement de l’appel téléphonique ou les textes du tchat peuvent être entrés dans l’outil d’IA pour créer un résumé. L’outil d’IA est utilisé uniquement à des fins de synthèse et d’analyse dans le but d’améliorer la qualité de nos services, de contrôler les performances et de favoriser le respect de nos normes. L’outil d’IA ne prend pas de décisions automatisées ayant des effets juridiques ou d’une importance similaire ; toutes les décisions sont prises par nos conseillers humains.

Pour les appels téléphoniques, nous vous informons verbalement au début de chaque appel que celui-ci peut être enregistré et transcrit à l'aide de l'IA. Vous pouvez donner votre consentement en appuyant sur 1 ou en restant sur la ligne, ou refuser en appuyant sur 2. Pour les interactions par chat, un écran s’affiche au début de la session pour vous informer que la conversation peut être enregistrée et transcrite à l’aide de l’IA ; en continuant à utiliser le chat, vous consentez à ce traitement. Avec qui le groupe LEGO partagera-t-il vos données personnelles ? Partage d’informations avec des entreprises du groupe LEGO Nos filiales (les autres entreprises du groupe LEGO) peuvent parfois avoir besoin d’accéder à vos informations pour vous fournir des services pour notre compte ou leur propre compte. Elles ont besoin de vos données personnelles pour mener (ou pour que nous menions) les activités répertoriées dans le tableau ci-dessus, notamment, par exemple : Fournir les produits et services que vous avez demandés

Vous contacter à propos de votre compte ou de vos transactions

Vous envoyer des informations sur nos sites, applications et politiques

Vous envoyer des messages de marketing direct

Vous envoyer des catalogues de produits et d’autres supports marketing imprimés

Traiter les informations que la filiale est officiellement chargée de traiter pour notre compte, p. ex., exécuter une commande que vous avez passée, gérer votre compte LEGO ® , l’activité de votre compte LEGO Insiders et/ou gérer vos préférences dans notre Centre des préférences sur LEGO.com ou dans nos paramètres de cookies

, l’activité de votre compte LEGO Insiders et/ou gérer vos préférences dans notre Centre des préférences sur LEGO.com ou dans nos paramètres de cookies Procéder à des recherches, analyses et rapports internes

Identifier, passer en revue et cesser toute activité qui pourrait violer nos politiques ou enfreindre la loi. Les transferts vers les entreprises du groupe LEGO situées en dehors de l’Espace économique européen s’effectuent selon des Règles d’entreprise contraignantes. Partage d’informations avec d’autres entreprises Veuillez consulter ci-dessous notre liste des catégories de tiers fiables avec lesquels nous pouvons partager vos informations. Nous divulgons les données personnelles aux tiers/prestataires relevant des catégories suivantes : Prestataires de services informatiques. Nous nous appuyons sur un ensemble de partenaires internationaux de confiance qui nous fournissent des services informatiques et d’administration système, y compris les fournisseurs de plateformes de marketplace, à la fois pour nos activités en lien avec les clients et les partenaires et pour nos systèmes informatiques et d’administration internes.

Nous nous appuyons sur un ensemble de partenaires internationaux de confiance qui nous fournissent des services informatiques et d’administration système, y compris les fournisseurs de plateformes de marketplace, à la fois pour nos activités en lien avec les clients et les partenaires et pour nos systèmes informatiques et d’administration internes. Partenaires de traitement et prestataires de paiements internationaux. Ces partenaires nous aident à assurer un processus de paiement sûr et efficace à la fois en ligne et dans nos magasins, par facturation ou virement, ainsi que pour les transactions sur la marketplace.

Ces partenaires nous aident à assurer un processus de paiement sûr et efficace à la fois en ligne et dans nos magasins, par facturation ou virement, ainsi que pour les transactions sur la marketplace. Partenaires de stockage dans le cloud. Nous stockons vos données et les nôtres dans des centres de données sécurisés.

Nous stockons vos données et les nôtres dans des centres de données sécurisés. Fournisseurs de RDC (Réseau de diffusion de contenu). Nous utilisons un réseau de diffusion de contenu (RDC) pour optimiser les performances et la sécurité de notre site Web. Un RDC contribue à distribuer le contenu de manière efficace par le biais de serveurs situés dans différents emplacements géographiques. Ainsi, lorsque vous visitez notre site Web, certaines de vos données (telles que l’adresse IP et les informations du navigateur) peuvent être traitées par notre fournisseur de RDC afin de garantir une livraison rapide et fiable de notre contenu.

Nous utilisons un réseau de diffusion de contenu (RDC) pour optimiser les performances et la sécurité de notre site Web. Un RDC contribue à distribuer le contenu de manière efficace par le biais de serveurs situés dans différents emplacements géographiques. Ainsi, lorsque vous visitez notre site Web, certaines de vos données (telles que l’adresse IP et les informations du navigateur) peuvent être traitées par notre fournisseur de RDC afin de garantir une livraison rapide et fiable de notre contenu. Agences et partenaires de prévention et de détection de la fraude. Ils travaillent avec le groupe LEGO pour garantir que le groupe LEGO n’est pas victime de fraude et pour assurer la prévention et la détection des fraudes sur la marketplace.

Ils travaillent avec le groupe LEGO pour garantir que le groupe LEGO n’est pas victime de fraude et pour assurer la prévention et la détection des fraudes sur la marketplace. Partenaires pour l’entreposage, l’emballage, l’expédition et la livraison. Ils nous aident à faire parvenir nos produits à nos clients et partenaires commerciaux.

Ils nous aident à faire parvenir nos produits à nos clients et partenaires commerciaux. Partenaires pour l’impression, l’envoi numérique et l’envoi postal des catalogues. Ceux-ci nous aident à nous assurer que les catalogues, magazines ou autres supports marketing imprimés vous parviennent.

Ceux-ci nous aident à nous assurer que les catalogues, magazines ou autres supports marketing imprimés vous parviennent. Partenaires pour le courtage et l’agrégation de données. Ils nous aident à toucher de nouveaux acheteurs potentiels avec des catalogues, des magazines ainsi que d’autres supports marketing et publicitaires imprimés ou en ligne. Ils nous permettent également d’éviter, p. ex., de vous envoyer plusieurs catalogues LEGO ® en même temps.

Ils nous aident à toucher de nouveaux acheteurs potentiels avec des catalogues, des magazines ainsi que d’autres supports marketing et publicitaires imprimés ou en ligne. Ils nous permettent également d’éviter, p. ex., de vous envoyer plusieurs catalogues en même temps. Partenaires pour le marketing et la publicité. Ils nous aident à mettre en place des publicités, promotions, tirages au sort, concours et campagnes sur mesure lorsque vous interagissez avec le groupe LEGO sur nos plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux, en magasin ou autrement. Grâce à eux, nous trouvons également de nouveaux acheteurs potentiels auxquels adresser nos messages marketing (par le biais d’une « audience similaire ») et nous nous efforçons de ne pas adresser de messages marketing aux acheteurs qui ne sont pas intéressés par le produit ou le service en question (ce que l’on nomme « suppression »).

Ils nous aident à mettre en place des publicités, promotions, tirages au sort, concours et campagnes sur mesure lorsque vous interagissez avec le groupe LEGO sur nos plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux, en magasin ou autrement. Grâce à eux, nous trouvons également de nouveaux acheteurs potentiels auxquels adresser nos messages marketing (par le biais d’une « audience similaire ») et nous nous efforçons de ne pas adresser de messages marketing aux acheteurs qui ne sont pas intéressés par le produit ou le service en question (ce que l’on nomme « suppression »). Les partenaires B2B dont Merlin Entertainments et les partenaires des magasins LEGO ® certifiés. Ils nous aident à organiser des promotions, des tirages au sort, des concours et des campagnes, y compris le programme de fidélité LEGO ® Insiders ou le club LEGO Family, ainsi qu’à proposer des publicités personnalisées et des informations sur les acheteurs.

Ils nous aident à organiser des promotions, des tirages au sort, des concours et des campagnes, y compris le programme de fidélité Insiders ou le club LEGO Family, ainsi qu’à proposer des publicités personnalisées et des informations sur les acheteurs. Partenaires des réseaux sociaux et des plateformes de recherche en ligne. Ceux-ci nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO sur les plateformes où vous vous trouvez, et nous permettent de fournir un marketing personnalisé de nos produits, ainsi que de nous fournir une compréhension plus large de la façon dont nos acheteurs et clients interagissent avec nous via ces plateformes et partenaires, de la perception de notre marque et des types de personnes qui interagissent avec notre marque et donnent leur avis sur les plateformes de réseaux sociaux.

Ceux-ci nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO sur les plateformes où vous vous trouvez, et nous permettent de fournir un marketing personnalisé de nos produits, ainsi que de nous fournir une compréhension plus large de la façon dont nos acheteurs et clients interagissent avec nous via ces plateformes et partenaires, de la perception de notre marque et des types de personnes qui interagissent avec notre marque et donnent leur avis sur les plateformes de réseaux sociaux. Des fournisseurs tiers qui nous aident à fournir un support client et à obtenir des informations. Ces données nous aident à obtenir des données issues des réseaux sociaux, à comprendre la perception de notre marque, à mieux connaître les personnes qui interagissent avec nous et donnent leur avis sur notre marque sur les réseaux sociaux, et à fournir un service client plus efficace.

Ces données nous aident à obtenir des données issues des réseaux sociaux, à comprendre la perception de notre marque, à mieux connaître les personnes qui interagissent avec nous et donnent leur avis sur notre marque sur les réseaux sociaux, et à fournir un service client plus efficace. Fournisseurs d’enquêtes, de questionnaires et d’évaluations sur des produits. Ils nous aident à recevoir vos précieux commentaires sur votre expérience LEGO ® .

Ils nous aident à recevoir vos précieux commentaires sur votre expérience . Autorités fiscales et douanières, organismes de réglementation et autres autorités internationales. Ils exigent dans certaines circonstances le signalement d’activités liées au traitement.

Ils exigent dans certaines circonstances le signalement d’activités liées au traitement. Conseillers professionnels (avocats, banquiers, auditeurs et assureurs internationaux). Ils fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, d’assurance et de comptabilité au groupe LEGO, y compris des partenaires spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification de l’identité des clients (KYC). Nous partageons des données avec ces partenaires afin de réaliser des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients (KYC) pour tous les vendeurs sur BrickLink ® , afin de garantir le respect des réglementations financières et de prévenir les activités frauduleuses.

Ils fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, d’assurance et de comptabilité au groupe LEGO, y compris des partenaires spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification de l’identité des clients (KYC). Nous partageons des données avec ces partenaires afin de réaliser des contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients (KYC) pour tous les vendeurs sur BrickLink , afin de garantir le respect des réglementations financières et de prévenir les activités frauduleuses. Partenaires de la plateforme de jeu. Ceux-ci nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO et de lier votre compte LEGO ® au compte de la plateforme de jeu où cette fonctionnalité est disponible.

Ceux-ci nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO et de lier votre compte au compte de la plateforme de jeu où cette fonctionnalité est disponible. Partenaires de la marketplace en ligne . Tels que les vendeurs et acheteurs tiers de BrickLink ® , les prestataires de services de paiement, les services de résolution des litiges, les modérateurs des forums communautaires et les services de vérification des vendeurs. Ils nous aident à faire fonctionner la marketplace et les services BrickLink ® , à faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs, à vérifier l’identité des vendeurs via la vérification de documents, à résoudre les litiges liés aux transactions et à maintenir des espaces communautaires sûrs.

. Tels que les vendeurs et acheteurs tiers de BrickLink , les prestataires de services de paiement, les services de résolution des litiges, les modérateurs des forums communautaires et les services de vérification des vendeurs. Ils nous aident à faire fonctionner la marketplace et les services BrickLink , à faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs, à vérifier l’identité des vendeurs via la vérification de documents, à résoudre les litiges liés aux transactions et à maintenir des espaces communautaires sûrs. Acheteurs et vendeurs sur la marketplace BrickLink ® . Nous partageons vos données avec les vendeurs pour les besoins de traitement des commandes, et de même, les acheteurs peuvent voir les informations de contact des vendeurs.

. Nous partageons vos données avec les vendeurs pour les besoins de traitement des commandes, et de même, les acheteurs peuvent voir les informations de contact des vendeurs. Utilisateurs du forum. Si vous participez aux forums BrickLink ® , toutes les informations que vous publiez seront accessibles à tous les utilisateurs du forum, y compris aux utilisateurs publics qui ne sont pas connectés. Fournisseur de services photographiques. - Lorsque vous montez à bord de l’une de nos attractions, nous faisons appel à un prestataire de services photographiques de confiance pour capturer des images de votre expérience. Autres usages et divulgations Nous utiliserons et divulguerons également des données personnelles lorsque nous jugerons cela nécessaire ou approprié : (a) pour nous conformer aux lois applicables (y compris les lois en vigueur dans d’autres pays que le vôtre) ; (b) pour répondre aux demandes d’autorités publiques ou gouvernementales (y compris des autorités basées dans d’autres pays que le vôtre) ; (c) pour coopérer avec les forces de l’ordre ; (d) pour protéger nos droits, notre confidentialité, notre sécurité ou notre propriété, ainsi que ceux de nos filiales, les vôtres ou ceux d’autres individus. En outre, nous utiliserons, divulguerons ou transférerons des données personnelles à un tiers en cas de restructuration potentielle ou avérée, fusion, vente, coentreprise ou cession. Transferts vers des pays tiers Le groupe LEGO opère à l’échelle mondiale et peut transférer des données personnelles vers un pays autre que celui où vous résidez ou celui où les services vous sont fournis.

Le groupe LEGO stocke toutes les données personnelles sur des serveurs situés dans l’Espace économique européen (EEE).

Si nécessaire (par exemple pour vous fournir des services), les données personnelles peuvent être transférées vers (ou accessibles depuis) des endroits tels que le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Japon, la Malaisie, le Mexique, Singapour, la Corée du Sud, les États-Unis et Hong Kong. Quel que soit le lieu de transfert de vos données personnelles, nous garantirons le même niveau de protection de vos données personnelles partout où elles sont traitées, en mettant en œuvre des mesures de protection contractuelles, techniques et/ou organisationnelles appropriées.

Si nous transférons vos données personnelles en dehors de l’EEE, nous garantirons un niveau de protection similaire pour celles-ci en veillant à ce qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie : La Commission de l’Union européenne a estimé que le pays en question offrait un niveau de protection adéquat ;

Des Règles d’entreprise contraignantes (REC) sont en place (pour les transferts intersociétés) ;

Des [Clauses contractuelles types][6] (clauses du modèle de l’UE) sont utilisées.

Des exceptions sont possibles dans certaines situations, telles que l’exécution d’un contrat passé avec vous ou votre consentement au transfert spécifique.

SECTION 3 : COOKIES ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES (« COOKIES ») Les cookies sont de petits fichiers de données que votre navigateur place sur votre ordinateur ou appareil. Un cookie en lui-même ne contient pas et ne collecte pas d’informations. Cependant, lorsqu’il est lu par un serveur par le biais d’un navigateur, il peut aider un site Web à fournir un service plus convivial, par exemple, en se souvenant des achats passés ou des informations du compte.

Pour plus d’informations sur les cookies et la façon de les gérer, veuillez lire notre [Politique en matière de cookies][7] et notre [Déclaration relative aux cookies][8] ou bien cliquer sur les paramètres des cookies sur LEGO.com, dans le jeu numérique ou l’application (le cas échéant).

SECTION 4 : INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARENTS Informations destinées aux parents : comment le groupe LEGO traite les données personnelles des enfants Protection des enfants en ligne Nous nous soucions beaucoup de la sécurité des enfants en ligne et nous avons mis en place des processus supplémentaires en matière de vie privée pour nous assurer que nos plus jeunes fans sont en sécurité lorsqu’ils utilisent nos canaux en ligne. De fait, certaines fonctionnalités présentent des limites d’âge (« age gates ») afin d’empêcher les enfants d’utiliser ces fonctionnalités par inadvertance. Nous prenons également toutes les précautions nécessaires pour nous assurer que nous collectons, stockons, utilisons ou traitons sciemment uniquement des informations personnelles d’enfants qui pourraient utiliser ces fonctionnalités sans accord parental. Nous avons rejoint un programme numérique sur la sécurité des enfants qui audite notre entreprise une fois par an pour veiller à ce que nous respections les règles dans notre façon d’interagir avec les enfants en ligne. Concernant les données personnelles, nous demandons le consentement parental pour toute personne âgée de moins de 16 ans (ou plus, dans les juridictions où les lois locales l’exigent). Pour BrickLink®, les utilisateurs doivent être âgés de 18 ans (ou plus, dans les juridictions où la législation locale l’exige) pour s’inscrire en tant qu’acheteurs ou vendeurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre Politique de confidentialité, merci de [nous contacter][9]. Lorsque nous traitons les informations personnelles des enfants, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger leur vie privée, notamment : Veiller à informer les parents des informations personnelles appartenant à leurs enfants que nous collectons, stockons, utilisons et traitons, et indiquer si nous partageons ces informations ;

Satisfaire aux exigences légales en demandant un consentement parental pour collecter, utiliser et traiter les données d’un enfant et demander un consentement pour envoyer les informations des enfants concernant nos produits et services ;

Limiter la façon dont nous collectons, stockons, utilisons et traitons les informations personnelles des enfants, pour que seules les données qui sont raisonnablement nécessaires à leur participation à une activité en ligne soient collectées ;

Permettre aux parents d’accéder ou de demander à accéder aux informations personnelles que nous avons collectées sur leur enfant. Les parents peuvent également demander à ce que les informations personnelles de leurs enfants soient modifiées ou supprimées. Collecte et utilisation des informations des enfants Tandis que certains de nos sites Web, canaux et applications sont conçus en pensant aux familles et utilisateurs de tous âges, d’autres sont destinés à être utilisés principalement par les enfants. À chaque fois que nous collectons des informations personnelles auprès d’un enfant, nous conservons les informations uniquement pendant le temps nécessaire pour fournir un service ou pendant la durée de conservation légalement requise. Même si les enfants peuvent choisir de partager ou non leurs informations avec nous, certaines fonctionnalités de nos sites Web seront inactives s’ils ne nous ont pas communiqué leurs informations. Lorsque des informations personnelles sont nécessaires au bon fonctionnement de certaines fonctionnalités, seules les informations raisonnablement requises pour participer à l’activité en question seront demandées. Voici quelques exemples de moments où nous collectons les données des enfants : Lorsque les enfants s’inscrivent en ligne. Les enfants peuvent s’inscrire sur nos sites Web pour accéder à une variété de services, y compris du contenu, des jeux et des concours. Pendant l’inscription, nous pouvons demander à un enfant de nous fournir son prénom, son genre, sa date de naissance, son nom d’utilisateur, son mot de passe, ainsi que l’adresse électronique de ses parents ou de son tuteur. Nous utilisons ces informations à des fins de sécurité et de notification. Nous encourageons vivement les enfants à créer un nom d’utilisateur qui exclut toute information personnelle.

Les enfants peuvent s’inscrire sur nos sites Web pour accéder à une variété de services, y compris du contenu, des jeux et des concours. Pendant l’inscription, nous pouvons demander à un enfant de nous fournir son prénom, son genre, sa date de naissance, son nom d’utilisateur, son mot de passe, ainsi que l’adresse électronique de ses parents ou de son tuteur. Nous utilisons ces informations à des fins de sécurité et de notification. Nous encourageons vivement les enfants à créer un nom d’utilisateur qui exclut toute information personnelle. Lorsque les enfants partagent du contenu qu’ils ont créé eux-mêmes. Certains de nos sites Web permettent aux enfants de créer ou d’utiliser du contenu eux-mêmes. Étant donné que seules certaines de ces fonctionnalités exigent des informations personnelles de l’enfant, toutes les activités ne nécessitent pas le consentement d’un parent ou du tuteur. Dès lors qu’une activité est susceptible de permettre à un enfant de partager des informations personnelles, nous demandons au parent ou au tuteur un « consentement parental vérifiable » (c’est-à-dire, un niveau plus élevé de consentement parental). Parmi les exemples de données personnelles figurent les histoires, les zones de texte libre, les dessins qui autorisent du texte ou la saisie libre d’informations, les photos de l’enfant, les bandes-son, les fichiers vidéo, tout type de contenu ou d’autres identifiants persistants qui identifient clairement l’enfant d’une certaine manière.

Certains de nos sites Web permettent aux enfants de créer ou d’utiliser du contenu eux-mêmes. Étant donné que seules certaines de ces fonctionnalités exigent des informations personnelles de l’enfant, toutes les activités ne nécessitent pas le consentement d’un parent ou du tuteur. Dès lors qu’une activité est susceptible de permettre à un enfant de partager des informations personnelles, nous demandons au parent ou au tuteur un « consentement parental vérifiable » (c’est-à-dire, un niveau plus élevé de consentement parental). Parmi les exemples de données personnelles figurent les histoires, les zones de texte libre, les dessins qui autorisent du texte ou la saisie libre d’informations, les photos de l’enfant, les bandes-son, les fichiers vidéo, tout type de contenu ou d’autres identifiants persistants qui identifient clairement l’enfant d’une certaine manière. Lorsque les enfants s’inscrivent à des concours et des tirages au sort. Si un enfant souhaite participer à un concours, nous demandons les informations personnelles dont nous avons besoin pour que l’enfant puisse participer. En règle générale, nous demandons uniquement le prénom de l’enfant (pour que nous puissions faire la différence entre les enfants d’une même famille) et l’adresse électronique d’un parent ou tuteur (pour satisfaire aux exigences légales de notifier l’adulte responsable). Nous contactons le parent uniquement si l’enfant remporte le concours ou le tirage au sort pour savoir où envoyer le prix. S’il est demandé à l’enfant de créer du contenu pour participer au concours, nous sommes tenus de solliciter préalablement le consentement parental par e-mail afin de nous assurer que nous respectons les exigences en matière de vie privée pour le contenu que les enfants ont créé eux-mêmes (veuillez vous reporter aux informations ci-dessus sur la création de contenu par les enfants). Sans consentement, les enfants ne peuvent pas participer à nos concours.

Si un enfant souhaite participer à un concours, nous demandons les informations personnelles dont nous avons besoin pour que l’enfant puisse participer. En règle générale, nous demandons uniquement le prénom de l’enfant (pour que nous puissions faire la différence entre les enfants d’une même famille) et l’adresse électronique d’un parent ou tuteur (pour satisfaire aux exigences légales de notifier l’adulte responsable). Nous contactons le parent uniquement si l’enfant remporte le concours ou le tirage au sort pour savoir où envoyer le prix. S’il est demandé à l’enfant de créer du contenu pour participer au concours, nous sommes tenus de solliciter préalablement le consentement parental par e-mail afin de nous assurer que nous respectons les exigences en matière de vie privée pour le contenu que les enfants ont créé eux-mêmes (veuillez vous reporter aux informations ci-dessus sur la création de contenu par les enfants). Sans consentement, les enfants ne peuvent pas participer à nos concours. Lorsque les enfants reçoivent des e-mails de notre part. Il arrive que nous ayons besoin de demander les coordonnées des enfants (y compris leur adresse e-mail) pour pouvoir répondre à une question qu’ils nous ont posée. Si nous avons besoin de contacter l’enfant une deuxième fois, par exemple pour répondre à des questions supplémentaires, nous demandons l’adresse e-mail de ses parents ou de son tuteur. Nous ne conservons alors que les informations de contact en ligne de l’enfant pendant la durée nécessaire pour répondre à sa requête et nous n’utilisons pas les informations à d’autres fins. Si nous avons besoin des informations de contact en ligne d’un enfant pour poursuivre la communication, nous demandons rapidement l’adresse e-mail du parent ou tuteur pour informer l’adulte des données que nous collectons et pour lui donner la possibilité de nous demander d’arrêter de collecter des données. Les parents ou les tuteurs peuvent se désinscrire de toute communication que nous envoyons à leur enfant à tout moment en suivant les instructions de désinscription fournies dans chaque communication (s’il y a plus d’un type de communication, il peut être nécessaire de se désengager de chacune individuellement). Ils peuvent également contacter l’équipe du Service client LEGO ® .

Il arrive que nous ayons besoin de demander les coordonnées des enfants (y compris leur adresse e-mail) pour pouvoir répondre à une question qu’ils nous ont posée. Si nous avons besoin de contacter l’enfant une deuxième fois, par exemple pour répondre à des questions supplémentaires, nous demandons l’adresse e-mail de ses parents ou de son tuteur. Nous ne conservons alors que les informations de contact en ligne de l’enfant pendant la durée nécessaire pour répondre à sa requête et nous n’utilisons pas les informations à d’autres fins. Si nous avons besoin des informations de contact en ligne d’un enfant pour poursuivre la communication, nous demandons rapidement l’adresse e-mail du parent ou tuteur pour informer l’adulte des données que nous collectons et pour lui donner la possibilité de nous demander d’arrêter de collecter des données. Les parents ou les tuteurs peuvent se désinscrire de toute communication que nous envoyons à leur enfant à tout moment en suivant les instructions de désinscription fournies dans chaque communication (s’il y a plus d’un type de communication, il peut être nécessaire de se désengager de chacune individuellement). Ils peuvent également contacter l’équipe du Service client . Lorsque les enfants reçoivent des notifications push des applications. De nombreuses applications envoient aux utilisateurs des « notifications push » sur leur téléphone portable ou appareil mobile pour leur faire part des mises à jour (parfois même lorsque l’application n’est pas utilisée). Certaines de nos applis sont conçues pour être utilisées par les enfants. Nous demandons aux enfants de fournir l’adresse e-mail de leur parent ou tuteur pour pouvoir informer l’adulte de la demande de son enfant avant d’envoyer à l’enfant des notifications push depuis nos applications. Nous ne lions pas l’identifiant de l’appareil à d’autres informations personnelles sans consentement parental. Si vous souhaitez que votre enfant ne reçoive plus de notifications push de l’une de nos applications, vous pouvez modifier les paramètres sur l’appareil que votre enfant utilise à tout moment.

De nombreuses applications envoient aux utilisateurs des « notifications push » sur leur téléphone portable ou appareil mobile pour leur faire part des mises à jour (parfois même lorsque l’application n’est pas utilisée). Certaines de nos applis sont conçues pour être utilisées par les enfants. Nous demandons aux enfants de fournir l’adresse e-mail de leur parent ou tuteur pour pouvoir informer l’adulte de la demande de son enfant avant d’envoyer à l’enfant des notifications push depuis nos applications. Nous ne lions pas l’identifiant de l’appareil à d’autres informations personnelles sans consentement parental. Si vous souhaitez que votre enfant ne reçoive plus de notifications push de l’une de nos applications, vous pouvez modifier les paramètres sur l’appareil que votre enfant utilise à tout moment. Lorsque nous collectons des informations sur la localisation. Certains de nos sites Web, canaux et applications sont conçus pour les enfants. Nous demandons le consentement d’un parent ou tuteur par e-mail avant de collecter des informations sur le nom de la rue, l’adresse ou les coordonnées d’un enfant, car ces informations nous permettraient d’identifier un enfant en particulier. En revanche, aucun consentement parental n’est requis pour collecter les informations sur la ville, le pays ou la région d’un enfant dans la mesure où cela n’est pas lié directement à l’enfant en question. En effet, ces informations génériques ne nous permettraient pas d’identifier un enfant en particulier. Si vous souhaitez que nous arrêtions de collecter ce type d’informations sur la localisation, vous pouvez modifier à tout moment les paramètres sur l’appareil que votre enfant utilise. Vous pouvez également contacter l’équipe du service clientèle LEGO ® .

Certains de nos sites Web, canaux et applications sont conçus pour les enfants. Nous demandons le consentement d’un parent ou tuteur par e-mail avant de collecter des informations sur le nom de la rue, l’adresse ou les coordonnées d’un enfant, car ces informations nous permettraient d’identifier un enfant en particulier. En revanche, aucun consentement parental n’est requis pour collecter les informations sur la ville, le pays ou la région d’un enfant dans la mesure où cela n’est pas lié directement à l’enfant en question. En effet, ces informations génériques ne nous permettraient pas d’identifier un enfant en particulier. Si vous souhaitez que nous arrêtions de collecter ce type d’informations sur la localisation, vous pouvez modifier à tout moment les paramètres sur l’appareil que votre enfant utilise. Vous pouvez également contacter l’équipe du service clientèle . Lorsque nous collectons des « identifiants persistants ». Afin de pouvoir offrir aux visiteurs de nos canaux en ligne des expériences plus pertinentes et personnalisées, nous collectons certains types d’informations (p. ex., informations sur les adresses IP, identifiants d’appareil mobile, navigateurs, fournisseurs de services Internet, pages de renvoi, pages de sortie, fréquence des visiteurs, systèmes d’exploitation, horodatages et données sur le parcours de navigation). Nous collectons ces informations à l’aide de technologies comme les cookies, les pixels invisibles, les cookies flash, les balises Web et autres identifiants uniques (que nous définissons conformément à la section consacrée aux cookies de la présente Politique de confidentialité). Nous pouvons collecter ces informations nous-mêmes ou demander à un tiers de traiter les données pour notre compte. Nous utilisons ces données pour permettre aux enfants d’accéder aux fonctionnalités et activités en ligne, pour personnaliser le contenu, pour améliorer nos canaux en ligne, pour analyser les performances de notre canal en ligne et pour créer des rapports anonymes. Si nous souhaitons collecter les données personnelles d’un enfant pour d’autres raisons, nous contactons les parents ou le tuteur de l’enfant en question pour obtenir un consentement au préalable. Vous trouverez dans notre [Politique en matière de cookies][10] et notre [Déclaration relative aux cookies][11] une liste des opérateurs tiers qui collectent des « identifiants persistants » sur nos sites et applications. Demander un consentement parental Nous avons recours à différentes sortes de consentements parentaux selon le type de données appartenant aux enfants que nous traitons et l’utilisation que nous en faisons.





Demande d’un consentement parental par e-mail

Si nous avons besoin de recueillir les informations personnelles d’un enfant pour fournir à ce dernier un service qu’il a réclamé, nous demandons un consentement parental en fonction des exigences légales (p. ex., loi COPPA pour les États-Unis et RGPD pour l’UE). Nous enverrons au parent ou tuteur de l’enfant un e-mail expliquant quelles informations nous collectons, comment nous prévoyons de les utiliser et demanderons au parent de donner ou non son consentement. Si nous ne recevons pas de consentement parental dans un délai raisonnable, nous supprimons toutes les informations que nous avons collectées concernant l’enfant, y compris les coordonnées de l’adulte que nous avons sollicitées afin de demander le consentement.





Demande d’un « consentement parental vérifié »

Si un enfant souhaite partager des informations personnelles publiquement ou avec un tiers via l’un de nos sites Web ou l’une de nos expériences numériques, nous demandons un niveau de consentement parental plus élevé que la demande par e-mail décrite ci-dessus. Nous pouvons être amenés à demander une vérification par carte bancaire ou tout autre moyen de paiement (impliquant un montant symbolique), ou encore l’examen d’une pièce d’identité officielle du parent.





Que se passe-t-il si un parent ou un tuteur n’a pas été contacté pour le consentement ?

Si un enfant de moins de 16 ans (ou plus selon la loi concernée du pays en vigueur) accède à un canal en ligne qui est conçu pour les enfants par le biais d’un « age gate », nous envoyons un e-mail au parent ou tuteur de l’enfant avant de collecter toute information personnelle auprès de l’enfant. Si vous pensez que votre enfant participe à une activité en ligne qui collecte ses informations personnelles alors que vous ou un autre parent/tuteur n’avez pas reçu d’e-mail pour recueillir votre consentement, veuillez [nous contacter][12]. Nous n’utiliserons pas les adresses e-mail fournies pour le consentement parental pour d’autres raisons sauf si l’adulte a expressément adhéré aux e-mails marketing ou pris part à une activité qui permet un contact par e-mail. Choix et contrôles parentaux À tout moment, les parents ou les tuteurs peuvent refuser de nous autoriser à utiliser et collecter d’autres informations personnelles sur leur enfant. Les parents ou tuteurs peuvent nous demander de supprimer de nos dossiers les informations personnelles que nous avons collectées en lien avec le compte de leur enfant. Les informations personnelles étant requises pour certains services, la suppression des dossiers d’un enfant peut entraîner la non-disponibilité d’un compte, d’une adhésion ou d’un service pour l’enfant à l’avenir.

Si un enfant a un compte LEGO®, les parents ou tuteurs peuvent accéder, modifier ou supprimer les informations personnelles que nous avons collectées auprès de leur enfant comme suit : En utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de leur enfant pour se connecter à son compte LEGO ;

En contactant l’équipe de notre Service client LEGO. Si vous préférez [nous contacter][13], veuillez nous indiquer le nom d’utilisateur de votre enfant ainsi que votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail. Nous devrons vérifier votre identité de parent ou tuteur de l’enfant avant de vous accorder l’accès aux informations personnelles de l’enfant. Nous répondrons à votre demande dans un délai raisonnable.

SECTION 5 : INFORMATIONS DESTINÉES AUX ENFANTS Informations destinées aux enfants : informations sur la vie privée adaptées aux enfants Qui sommes-nous ? Nous sommes le groupe LEGO et nous souhaitons inspirer et faire grandir les constructeurs de demain. Nous concevons énormément de produits tels que les briques et les sets LEGO®, ainsi que les applications et les jeux numériques. Nous exploitons également des boutiques dans le monde entier et sur Internet, en plus du site LEGO.com. Cette Politique de confidentialité t’explique comment nous utilisons tes données personnelles afin que tu saches ce qui arrive lorsque nous les collectons. Tu verras parfois des liens qui renvoient à d’autres pages. Il te faudra peut-être demander l’aide d’un adulte pour ces derniers, car ils peuvent parfois prêter à confusion. Données personnelles ? De quoi s’agit-il ? Tout ce qui peut être utilisé pour t’identifier constitue une donnée personnelle. Tu sais peut-être déjà que ton nom ou une photo de toi en font partie, mais il s’agit également d’autres éléments, tels que ton adresse e-mail ou ton nom d’utilisateur en ligne. Le groupe LEGO utilise énormément de données personnelles. Si tu veux en savoir plus, demande à un adulte de t’aider à lire l’intégralité de la Politique de confidentialité. Pourquoi avez-vous besoin de mes données personnelles ? Si nous avons besoin de tes données personnelles, c’est principalement parce que nous avons besoin de savoir qui tu es. Si tu es connecté(e) à l’un de nos jeux ou à l’une de nos applications, nous utilisons tes données personnelles pour suivre ta progression dans le jeu, pour maintenir ta connexion avec tes amis dans le jeu ou l’application ou pour te permettre d’enregistrer du contenu que tu as téléchargé sur ton compte LEGO. Nous utilisons parfois tes données personnelles en raison d’un événement auquel tu participes, ou d’une compétition que nous organisons, afin de veiller à ce que tu puisses récupérer ton prix en cas de victoire. Sans tes données personnelles, nous pourrions ne pas pouvoir faire certaines choses pour toi. Nous pourrions ne pas être en mesure de nous souvenir de ta progression dans un jeu ou de te permettre de télécharger des photos à partager avec tes amis. Si tu souhaites en savoir plus sur ce que nous faisons avec tes données personnelles, tu peux demander à un adulte de lire la Politique de confidentialité complète pour qu’il t’aide à comprendre les détails. Vous pouvez donc faire n’importe quoi avec mes données personnelles ? Non ! Nous pouvons uniquement utiliser tes données personnelles pour certaines raisons. Nous fournissons de nombreux services en ligne et il existe certaines règles qui nous permettent d’utiliser tes données personnelles pour faire notre travail et te faire profiter du service sans nous imposer de te demander, à toi ou à ton parent, la permission au préalable. À d’autres occasions, nous devons obtenir le consentement de tes parents. Si toi ou tes parents (ou tuteurs) refusez, alors nous n’utiliserons pas tes données personnelles (et nous ne serons pas en mesure de le faire). Quelqu’un d’autre peut-il voir mes données personnelles ? Il arrive que nous ayons besoin de tes données personnelles pour effectuer notre travail. Nous le faisons avec beaucoup de prudence, ce qui signifie que nous devons suivre encore d’autres règles. Nous pouvons avoir besoin de partager tes données avec ta famille si elle t’apporte son aide. Il peut également arriver que nous devions partager tes données avec d’autres personnes. Demande à un adulte de t’aider à lire notre Politique de confidentialité, notre Politique en matière de cookies et notre Déclaration relative aux cookies. Gardez-vous mes données personnelles pour toujours ? Nous sommes autorisés à conserver tes données personnelles uniquement pendant la période nécessaire. Cette période peut varier selon les circonstances. Ai-je mon mot à dire concernant ce qui arrive à mes données personnelles ? Tout à fait. Tu as ce que l’on appelle des « droits » qui s’appliquent à notre utilisation de tes données. L’un d’entre eux est le droit de savoir ce que nous en faisons. C’est pour cette raison que nous avons créé cette page. Tu peux nous demander quelles données personnelles nous possédons à ton sujet, d’arrêter de les utiliser ou de les supprimer. Si tes données personnelles sont inexactes ou erronées, tu peux nous le signaler pour que nous les corrigions. Les droits dont tu disposes dépendent de l’utilisation que nous faisons de tes données et cette Politique de confidentialité contient de nombreuses autres informations. Demande à un adulte de t’aider à la lire. Qui s’assure que vous suivez toutes les règles ? Le groupe LEGO comprend un Responsable de la protection des données dont le travail consiste à protéger tes données. Cette personne veille ainsi à ce que nous respections toutes les règles et à ce que tes données soient en sécurité. Si elle constate quelque chose d’anormal, elle nous le dit afin que nous réglions le problème. Il est très important pour nous que tes données soient en sécurité et que toutes les règles soient respectées. Si ce que nous faisons de tes données personnelles t’inquiète, [contacte-nous][14]. Il existe également des agences gouvernementales dont la fonction est de s’assurer que les entreprises comme la nôtre suivent les règles et de nous corriger si nous ne le faisons pas. Au Danemark, tu peux également leur envoyer un e-mail ou un courrier. Tu trouveras leurs coordonnées sur [www.datatilsynet.dk][15]. À propos de notre site Web Comme beaucoup de sites Web, notre site télécharge de minuscules fichiers nommés « cookies » sur ton ordinateur. Ces cookies aident notre site Web à fonctionner correctement pour toi. Tu trouveras davantage d’informations sur les cookies dans notre vidéo avec Capitaine Sécurité [ici][16].

[1] : https://www.LEGO.com/legal/important-additional-information-for-us-residents

[2] : https://www.LEGO.com/legal/lego-us-state-privacy-rights

[3] : https://www.LEGO.com/aboutus

[4] : https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[5] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/

[6] : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

[7] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/

[8] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/

[9] : https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[10] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/

[11] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/

[12] : https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[13] : https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[14] : https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[15] : www.datatilsynet.dk

[16] : https://www.LEGO.com/kids/legal/cookie-policy