Déclaration relative aux cookies
Date de la dernière modification : 16 janvier 2026
Cookies et technologies similaires définis sur LEGO.com
Veuillez trouver ci-après la liste des cookies et technologies similaires (« cookies ») définis sur le domaine LEGO.com. Les cookies sont définis par LEGO System A/S ou des tiers spécifiques. Si un tiers contrôle conjointement ou indépendamment les données, cela est indiqué dans la colonne « contrôleur ». Veuillez noter que seuls les cookies strictement nécessaires, le cas échéant, sont définis sur LEGO.com/kids et dans le domaine LEGO.com en cas de connexion avec le compte LEGO d’un enfant.
Cookies et informations personnelles
Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter notre [politique en matière de cookies][1]. Pour en savoir plus sur votre confidentialité et la façon de contrôler vos données, veuillez consulter notre [politique de confidentialité][2].
La « durée de vie » de tous les cookies de l’application LEGO Insiders est la durée pendant laquelle l’application est installée sur le téléphone de l’utilisateur. Si l’application est supprimée, on peut choisir de supprimer toutes les données stockées avec.
[1] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy
[2] : https://www.LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Surveille le nombre de visites d’un utilisateur afin de déterminer les performances de l’application.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID de session de paiement Adyen
L’ID unique est attribué à un utilisateur LEGO.com tout au long de la session de traitement des paiements.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Sécurise les transactions financières.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identifiant d’utilisateur Insiders
Identifie l’utilisateur pour lui présenter les détails de son compte Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Attribution de points Insiders
Identifie l’utilisateur pour que nous puissions le récompenser pour ses actions.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifie l’utilisateur pour que le contenu puisse être affiché dans sa langue préférée.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Cela est considéré comme un cookie nécessaire pour la connexion au site/la santé du site et le déploiement des fonctionnalités. Après consentement, il permet de formuler des recommandations fondées sur l’activité de navigation « en session » (p. ex. produits/thèmes consultés et ajoutés au panier).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numéro de commande (si la commande est passée pendant une session)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Capte et conserve une trace des informations relatives aux empreintes digitales pour lutter contre la fraude. La prise de décision automatisée a lieu dans le but d’effectuer la prévention strictement nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Oui, capture les informations de l’appareil utilisées dans le but de vérifier la fraude.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Ce cookie, utilisé par le système de lutte contre la contrefaçon, fait partie d’un système de sécurité nécessaire lors de l’utilisation de l’authentification basée sur les cookies. La prise de décision automatisée a également lieu dans le but d’effectuer la prévention strictement nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identifiant de session de compte
Identificateur de session nécessaire pour gérer les sessions utilisateur dans le système de compte.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Double authentification
Cookie utilisé pour se souvenir du client lors de la signature avec l’authentification à deux facteurs.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient le nom de l’utilisateur public (PUID) et le cachet de sécurité.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Cookie d’authentification des fournisseurs de connexion externes (Google, Facebook et Twitter) à leur compte LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Oui, billet d’authentification comprenant un ClaimsPrincipal. [référencement des informations sur l’utilisateur qui a été connecté].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Identificateur de session pour « Flask », un système utilisateur/authentification utilisé sur LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Si l’utilisateur indique un âge inférieur à 18 ans, il est considéré comme un enfant.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Saisie d’âge
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Salle d’attente
Cookie défini pour activer la salle d’attente en période d’affluence afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contains User Agent
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Utilisé comme identifiant unique pour notre plateforme de gestion des consentements.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unique Identifier
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Fournit une protection de sécurité pour notre fonctionnalité de tchat en direct.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Veille à ce que les demandes des utilisateurs atteignent le même hôte proxy Salesforce pour récupérer temporairement le contenu du cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Capture un identifiant pseudonyme unique pour une session de navigation spécifique pendant le tchat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Se souvient des règles définies par un administrateur pour masquer un bouton d’invitation au tchat après qu’un visiteur l’a accepté ou rejeté. Sans le cookie, le bouton apparaît de manière répétée lorsqu’il est déclenché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Corrèle les lignes du journal du navigateur sur le backend pour faciliter le débogage.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifie la langue des composants personnalisés, des enquêtes et des flux, qui prennent en charge plusieurs langues.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Utilisé pour identifier les utilisateurs et suivre leur activité sur un domaine.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Utilisé pour déterminer si l’utilisateur a une session active sur un site ou s’il s’agit d’une nouvelle session (c’est-à-dire que le cookie n’existe pas ou a expiré).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Stocke pour chaque utilisateur un identifiant unique généré par un collecteur côté serveur qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Utilisé pour mémoriser les données déjà remplies dans le cadre d’un retour d’information de l’utilisateur
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Utilisé pour protéger le site web contre les menaces automatisées, telles que les attaques de robots, en aidant à distinguer les utilisateurs réels des robots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Utilisé pour limiter le trafic lorsque plusieurs utilisateurs partagent la même adresse IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie défini pour activer la salle d’attente en période d’affluence afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Un cache de la navigation par catégorie pour accélérer les performances.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produits récemment consultés
Utilisé pour remplir la fonction des produits récemment consultés. Une liste d’identifiants de produits
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
Données utilisateur limitées afin de prendre en charge le mode hors ligne pour la lecture de codes-barres en magasin sans connexion Internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nom de l’utilisateur, numéros de compte Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Préférences d’intégration
Avatar sélectionné lors de l’intégration.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Paramètres de consentement aux cookies
Utilisé pour stocker les préférences de consentement en matière de cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Paramètres de consentement de désinscription
Utilisé pour stocker les préférences de consentement de désinscription.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identifiant des indicateurs de fonctionnalité
Identifiant unique attribué à un utilisateur de LEGO.com pour faire basculer les fonctionnalités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Utilisé pour relier tous les utilisateurs à tous les autres produits Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID d’Adobe Experience Cloud
Identifie les visiteurs uniques et fait la distinction entre leurs visites.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Indique les cookies qui ont été acceptés/rejetés afin de comprendre le niveau d’information qui peut être vu par rapport à la réalité.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Enregistre le nombre de fois où des pages ont été vues pour comprendre le niveau de popularité d’une page.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – En session
Permet d’améliorer les trajets simplifiés pour vous en tant qu’utilisateur LEGO.com, lors du passage d’une vue régionale à une autre.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – À travers les sessions
Permet d’améliorer les trajets simplifiés pour vous en tant qu’utilisateur LEGO.com, lors du passage d’une vue régionale à une autre.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Améliore les performances du site en minimisant le nombre de requêtes.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Nous indique la plateforme et le navigateur que vous utilisez pour afficher les bonnes informations et le bon format (c.-à-d. la langue, le type d’appareil, etc.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Mémorise où vous êtes allé(e) pour que vous n’ayez pas à chercher une page spécifique pour y revenir.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Simplifie la visite de l’utilisateur en gérant le nombre de messages déclenchés qu’il voit.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Conserve une trace des pages qu’un utilisateur a vues à chaque visite.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifie votre visite en attribuant un ID de session.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Permet de sélectionner un utilisateur dans le cadre d’une expérience test A/B pour tester de nouvelles fonctionnalités.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Utilisé pour identifier la session de l’utilisateur lors d’une visite sur le site web.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Session croisée UEC
Utilisé pour conserver les informations de session de l’utilisateur à travers les sessions, jusqu’à la durée de vie du cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Stocke les informations générées par l’utilisateur lors de sa première visite sur un site et les met à jour lors de ses prochaines visites.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Utilisé pour déterminer si un utilisateur se trouve actuellement dans une session active sur le site web ou s’il s’agit du début d’une nouvelle session (par exemple, si le cookie est manquant ou a expiré).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est inclus dans tous les événements de suivi futurs.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Surveille le nombre de visites d’un utilisateur afin de déterminer les performances de l’application.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Aucune donnée PII dans le cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Reconnaît un utilisateur et offre une expérience personnalisée, en commençant par demander le consentement des cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Oui, contient un GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Formule des recommandations basées sur l’activité d’achat précédente.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numéro de commande (si la commande est passée pendant une session)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identifiant unique utilisé comme numéro de référence pour l’utilisateur.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifier
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Adresse e-mail de l’abonné.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Adresse e-mail
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identifiant de tâche lié à l’envoi d’un e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identifiant de liste de l’abonné.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Identifiant numérique du lot associé à un e-mail déclenché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Identifiant unique de l’URL individuelle dans un envoi.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud Business Unit ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising et ID Experience Cloud
Permet à ID de se synchroniser avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook pour le ciblage publicitaire, comme le reciblage de suppression et le ciblage d’audience similaire.
LEGO System A/S
Adobe Analytics et Adobe Advertising
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID horodatage Adobe Ad Cloud
Horodate la visite de l’utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Veille à ce que les visiteurs ne reçoivent que des annonces Meta pertinentes et ciblées.
Meta
Meta
LEGO System A/S et Meta contrôlent les données de manière indépendante. Le CAPI Meta permet au groupe LEGO d’effectuer le suivi de votre activité sur notre site Web. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos annonces, comprendre et définir notre audience pour le ciblage publicitaire et aussi analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site Web (par ex. pour savoir si une visite entraîne une vente). Meta agit comme un processeur de données pour le compte de LEGO System A/S pour les services ci-dessus. Toutefois, Meta utilise également les données collectées via le CAPI à ses propres fins et peut les compiler avec les informations dont elle dispose déjà à votre sujet.
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Tags Google Ad et Doubleclick (Campaign Manager 360)
Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com pour informer la mesure et le ciblage. Il s’agira notamment de modéliser les événements sur LEGO.com afin d’améliorer la précision des mesures et de l’optimisation. Le ciblage comprendra la suppression, le ciblage par similarité et le reciblage.
LEGO System A/S et Google LLC contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Utilise ces données dans le cadre d'un service payant proposé par Google LLC sur LEGO.com, qui sont collectées avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez les sites (par exemple Google et YouTube) et les services affiliés à Alphabet Inc., et lorsque vous accédez ou revenez sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos données personnelles avec votre consentement pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation des mesures, de suppression du ciblage, de reciblage des publicités sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc. et pour servir de marketing à une personne qui vous ressemble.
Pas d’IIP dans le cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten : Visite du site et collecteur de données utilisateur
Stocke les données de la visite du site et des utilisateurs.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation), qui peuvent être utilisées pour mieux personnaliser vos propres expériences lors de vos visites sur les sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données et d’accéder à des sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Rakuten : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation) afin de vous envoyer des publicités personnalisées ou axées sur vos centres d’intérêt. Ces données peuvent également être utilisées pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données. Pour plus d’informations, consultez la politique en matière de cookies de Rakuten : https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten : Traqueur de conversion de vente
Suit la visite du site et les données des utilisateurs lors d’une vente.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Nous utilisons un identificateur de clic affilié unique défini par Rakuten et conservé pour chaque nouveau visiteur qui accède à LEGO.com depuis un site affilié de Rakuten et effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com pour déterminer la rémunération résultant du taux de conversion des ventes directement attribuées aux services Rakuten. Rakuten : Définit un identifiant de clic unique pour l'éditeur, qui est stocké et associé aux achats spécifiques de l'utilisateur sur LEGO.com. Cela permet à Rakuten d’être payé en conséquence pour les « nouvelles » ventes de trafic d’affiliation.
Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identifiant Rakuten
Identifie les utilisateurs de Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier des utilisateurs de Rakuten sur divers sites de réseaux affiliés. LEGO.com peut utiliser ces données avec votre consentement en vue de les analyser et de les personnaliser. Rakuten : Conserve et utilise vos données avec votre consentement pour vous suivre en tant qu’utilisateur sur divers sites de réseaux affiliés, à l’aide de l’ID inter-réseaux et de l’ID de recherche et clic. Ces données sont utilisées pour personnaliser les publicités et analyser les données.
Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Suit l’activité du site à des fins de reciblage sur Internet et autres.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S et Microsoft contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S collecte et contrôle vos données utilisateur après avoir reçu votre consentement afin de segmenter, cibler et recruter le public par le biais de communications marketing dans le réseau MS, y compris le moteur de recherche Bing et le réseau MS Ad Display. Microsoft utilise vos données faisant l’objet d’un consentement à ses propres fins de marketing. Lien vers la politique : https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Tag Demandbase
Le tag Demandbase recueille des informations permettant d’identifier les entreprises qui visitent le site web à des fins de marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase et LEGO System A/S
Adresse IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Tracker propriétaire Rakuten
Identifiant unique du site pour suivre les « offres spéciales » (événements d’inscription) et les « offres standard » (événements de commande) pour le paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten si l’utilisateur entre dans cette page avec une valeur siteID= dans la chaîne de requête.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
ID utilisateur généré de manière aléatoire pour garder la trace d’un utilisateur entre les sessions. Permet de relier les événements des pixels pour les parcours des utilisateurs.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Dernière heure d'engagement observée en UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Les derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche d’URL. La source fiable est URL Search Params => Paramètres UTM précédemment stockés.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
Le dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget pour tenir compte de tous les types de widgets et de toutes les mises en page.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
Le dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
Le dernier numéro d’affiliation de l’entreprise avec lequel l’utilisateur a atterri sur la page.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
La valeur de la session contient une chaîne de caractères avec un délimiteur. La chaîne se compose de : fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de la session 3 – nombre de sessions (nombre de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session
Firework
Firework
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Snapchat et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S et Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Pinterest et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S et Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, mais aussi le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services à des fins d’analyse et de fonctionnalité, telles que la mesure de l’utilisation de l’application et l’amélioration des performances de l’application.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Un identifiant d’appareil unique et réinitialisable fourni par Google, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, comprenant le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Identifiant spécifique à l’appareil fourni par le système d’exploitation Android, pour prendre en charge les fonctionnalités de l’application et les analyses internes, par exemple pour assurer la stabilité technique et améliorer les performances de l’application.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Pas d’IIP dans le cookie.
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|LEGO® Insiders App
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