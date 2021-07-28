Déclaration relative aux cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising et ID Experience Cloud Permet à ID de se synchroniser avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook pour le ciblage publicitaire, comme le reciblage de suppression et le ciblage d’audience similaire. LEGO System A/S Adobe Analytics et Adobe Advertising LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Beacon LEGO.com 2 years

ID horodatage Adobe Ad Cloud Horodate la visite de l’utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Veille à ce que les visiteurs ne reçoivent que des annonces Meta pertinentes et ciblées. Meta Meta LEGO System A/S et Meta contrôlent les données de manière indépendante. Le CAPI Meta permet au groupe LEGO d’effectuer le suivi de votre activité sur notre site Web. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos annonces, comprendre et définir notre audience pour le ciblage publicitaire et aussi analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site Web (par ex. pour savoir si une visite entraîne une vente). Meta agit comme un processeur de données pour le compte de LEGO System A/S pour les services ci-dessus. Toutefois, Meta utilise également les données collectées via le CAPI à ses propres fins et peut les compiler avec les informations dont elle dispose déjà à votre sujet. Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Tags Google Ad et Doubleclick (Campaign Manager 360) Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com pour informer la mesure et le ciblage. Il s’agira notamment de modéliser les événements sur LEGO.com afin d’améliorer la précision des mesures et de l’optimisation. Le ciblage comprendra la suppression, le ciblage par similarité et le reciblage. Google Google LEGO System A/S et Google LLC contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Utilise ces données dans le cadre d'un service payant proposé par Google LLC sur LEGO.com, qui sont collectées avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez les sites (par exemple Google et YouTube) et les services affiliés à Alphabet Inc., et lorsque vous accédez ou revenez sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos données personnelles avec votre consentement pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation des mesures, de suppression du ciblage, de reciblage des publicités sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc. et pour servir de marketing à une personne qui vous ressemble. Pas d’IIP dans le cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten : Visite du site et collecteur de données utilisateur Stocke les données de la visite du site et des utilisateurs. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation), qui peuvent être utilisées pour mieux personnaliser vos propres expériences lors de vos visites sur les sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données et d’accéder à des sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Rakuten : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation) afin de vous envoyer des publicités personnalisées ou axées sur vos centres d’intérêt. Ces données peuvent également être utilisées pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données. Pour plus d’informations, consultez la politique en matière de cookies de Rakuten : https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten : Traqueur de conversion de vente Suit la visite du site et les données des utilisateurs lors d’une vente. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Nous utilisons un identificateur de clic affilié unique défini par Rakuten et conservé pour chaque nouveau visiteur qui accède à LEGO.com depuis un site affilié de Rakuten et effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com pour déterminer la rémunération résultant du taux de conversion des ventes directement attribuées aux services Rakuten. Rakuten : Définit un identifiant de clic unique pour l'éditeur, qui est stocké et associé aux achats spécifiques de l'utilisateur sur LEGO.com. Cela permet à Rakuten d’être payé en conséquence pour les « nouvelles » ventes de trafic d’affiliation. Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 30 days

Identifiant Rakuten Identifie les utilisateurs de Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier des utilisateurs de Rakuten sur divers sites de réseaux affiliés. LEGO.com peut utiliser ces données avec votre consentement en vue de les analyser et de les personnaliser. Rakuten : Conserve et utilise vos données avec votre consentement pour vous suivre en tant qu’utilisateur sur divers sites de réseaux affiliés, à l’aide de l’ID inter-réseaux et de l’ID de recherche et clic. Ces données sont utilisées pour personnaliser les publicités et analyser les données. Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Suit l’activité du site à des fins de reciblage sur Internet et autres. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S et Microsoft contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S collecte et contrôle vos données utilisateur après avoir reçu votre consentement afin de segmenter, cibler et recruter le public par le biais de communications marketing dans le réseau MS, y compris le moteur de recherche Bing et le réseau MS Ad Display. Microsoft utilise vos données faisant l’objet d’un consentement à ses propres fins de marketing. Lien vers la politique : https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Tag Demandbase Le tag Demandbase recueille des informations permettant d’identifier les entreprises qui visitent le site web à des fins de marketing B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase et LEGO System A/S Adresse IP Javascript LEGO.com 13 months

Tracker propriétaire Rakuten Identifiant unique du site pour suivre les « offres spéciales » (événements d’inscription) et les « offres standard » (événements de commande) pour le paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten si l’utilisateur entre dans cette page avec une valeur siteID= dans la chaîne de requête. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID ID utilisateur généré de manière aléatoire pour garder la trace d’un utilisateur entre les sessions. Permet de relier les événements des pixels pour les parcours des utilisateurs. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time Dernière heure d'engagement observée en UTC. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Les derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche d’URL. La source fiable est URL Search Params => Paramètres UTM précédemment stockés. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID Le dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget pour tenir compte de tous les types de widgets et de toutes les mises en page. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video Le dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID Le dernier numéro d’affiliation de l’entreprise avec lequel l’utilisateur a atterri sur la page. Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID La valeur de la session contient une chaîne de caractères avec un délimiteur. La chaîne se compose de : fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de la session 3 – nombre de sessions (nombre de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session Firework Firework LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Snapchat et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S et Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Pinterest et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S et Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifier for Advertisers Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, mais aussi le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifier for Vendors Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services à des fins d’analyse et de fonctionnalité, telles que la mesure de l’utilisation de l’application et l’amélioration des performances de l’application. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Un identifiant d’appareil unique et réinitialisable fourni par Google, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, comprenant le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Pas d’IIP dans le cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a