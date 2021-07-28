Déclaration relative aux cookies

Date de la dernière modification : 16 janvier 2026

Cookies et technologies similaires définis sur LEGO.com
Veuillez trouver ci-après la liste des cookies et technologies similaires (« cookies ») définis sur le domaine LEGO.com. Les cookies sont définis par LEGO System A/S ou des tiers spécifiques. Si un tiers contrôle conjointement ou indépendamment les données, cela est indiqué dans la colonne « contrôleur ». Veuillez noter que seuls les cookies strictement nécessaires, le cas échéant, sont définis sur LEGO.com/kids et dans le domaine LEGO.com en cas de connexion avec le compte LEGO d’un enfant.

Cookies et informations personnelles
Pour en savoir plus sur les cookies, veuillez consulter notre [politique en matière de cookies][1]. Pour en savoir plus sur votre confidentialité et la façon de contrôler vos données, veuillez consulter notre [politique de confidentialité][2].

La « durée de vie » de tous les cookies de l’application LEGO Insiders est la durée pendant laquelle l’application est installée sur le téléphone de l’utilisateur. Si l’application est supprimée, on peut choisir de supprimer toutes les données stockées avec.

[1] : https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy
[2] : https://www.LEGO.com/legal/notices-and-policies/privacy-policy

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Surveille le nombre de visites d’un utilisateur afin de déterminer les performances de l’application.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID de session de paiement Adyen

L’ID unique est attribué à un utilisateur LEGO.com tout au long de la session de traitement des paiements.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Sécurise les transactions financières.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identifiant d’utilisateur Insiders

Identifie l’utilisateur pour lui présenter les détails de son compte Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Attribution de points Insiders

Identifie l’utilisateur pour que nous puissions le récompenser pour ses actions.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifie l’utilisateur pour que le contenu puisse être affiché dans sa langue préférée.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Cela est considéré comme un cookie nécessaire pour la connexion au site/la santé du site et le déploiement des fonctionnalités. Après consentement, il permet de formuler des recommandations fondées sur l’activité de navigation « en session » (p. ex. produits/thèmes consultés et ajoutés au panier).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numéro de commande (si la commande est passée pendant une session)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Capte et conserve une trace des informations relatives aux empreintes digitales pour lutter contre la fraude. La prise de décision automatisée a lieu dans le but d’effectuer la prévention strictement nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Oui, capture les informations de l’appareil utilisées dans le but de vérifier la fraude.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Ce cookie, utilisé par le système de lutte contre la contrefaçon, fait partie d’un système de sécurité nécessaire lors de l’utilisation de l’authentification basée sur les cookies. La prise de décision automatisée a également lieu dans le but d’effectuer la prévention strictement nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identifiant de session de compte

Identificateur de session nécessaire pour gérer les sessions utilisateur dans le système de compte.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
BothUntil session ends

Double authentification

Cookie utilisé pour se souvenir du client lors de la signature avec l’authentification à deux facteurs.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient le nom de l’utilisateur public (PUID) et le cachet de sécurité.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Cookie d’authentification des fournisseurs de connexion externes (Google, Facebook et Twitter) à leur compte LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Oui, billet d’authentification comprenant un ClaimsPrincipal. [référencement des informations sur l’utilisateur qui a été connecté].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Identificateur de session pour « Flask », un système utilisateur/authentification utilisé sur LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Si l’utilisateur indique un âge inférieur à 18 ans, il est considéré comme un enfant.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Saisie d’âge

Persistent
LEGO.com30 mins

Salle d’attente

Cookie défini pour activer la salle d’attente en période d’affluence afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contains User Agent

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Utilisé comme identifiant unique pour notre plateforme de gestion des consentements.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unique Identifier

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Fournit une protection de sécurité pour notre fonctionnalité de tchat en direct.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Veille à ce que les demandes des utilisateurs atteignent le même hôte proxy Salesforce pour récupérer temporairement le contenu du cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Capture un identifiant pseudonyme unique pour une session de navigation spécifique pendant le tchat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Se souvient des règles définies par un administrateur pour masquer un bouton d’invitation au tchat après qu’un visiteur l’a accepté ou rejeté. Sans le cookie, le bouton apparaît de manière répétée lorsqu’il est déclenché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Corrèle les lignes du journal du navigateur sur le backend pour faciliter le débogage.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifie la langue des composants personnalisés, des enquêtes et des flux, qui prennent en charge plusieurs langues.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Utilisé pour identifier les utilisateurs et suivre leur activité sur un domaine.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Utilisé pour déterminer si l’utilisateur a une session active sur un site ou s’il s’agit d’une nouvelle session (c’est-à-dire que le cookie n’existe pas ou a expiré).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Stocke pour chaque utilisateur un identifiant unique généré par un collecteur côté serveur qui est envoyé avec tous les événements de suivi ultérieurs.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Utilisé pour mémoriser les données déjà remplies dans le cadre d’un retour d’information de l’utilisateur

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Utilisé pour protéger le site web contre les menaces automatisées, telles que les attaques de robots, en aidant à distinguer les utilisateurs réels des robots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Utilisé pour limiter le trafic lorsque plusieurs utilisateurs partagent la même adresse IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie défini pour activer la salle d’attente en période d’affluence afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Un cache de la navigation par catégorie pour accélérer les performances.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produits récemment consultés

Utilisé pour remplir la fonction des produits récemment consultés. Une liste d’identifiants de produits

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline User Data

Données utilisateur limitées afin de prendre en charge le mode hors ligne pour la lecture de codes-barres en magasin sans connexion Internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nom de l’utilisateur, numéros de compte Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Préférences d’intégration

Avatar sélectionné lors de l’intégration.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Paramètres de consentement aux cookies

Utilisé pour stocker les préférences de consentement en matière de cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Paramètres de consentement de désinscription

Utilisé pour stocker les préférences de consentement de désinscription.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identifiant des indicateurs de fonctionnalité

Identifiant unique attribué à un utilisateur de LEGO.com pour faire basculer les fonctionnalités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Utilisé pour relier tous les utilisateurs à tous les autres produits Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID d’Adobe Experience Cloud

Identifie les visiteurs uniques et fait la distinction entre leurs visites.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Indique les cookies qui ont été acceptés/rejetés afin de comprendre le niveau d’information qui peut être vu par rapport à la réalité.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Enregistre le nombre de fois où des pages ont été vues pour comprendre le niveau de popularité d’une page.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – En session

Permet d’améliorer les trajets simplifiés pour vous en tant qu’utilisateur LEGO.com, lors du passage d’une vue régionale à une autre.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – À travers les sessions

Permet d’améliorer les trajets simplifiés pour vous en tant qu’utilisateur LEGO.com, lors du passage d’une vue régionale à une autre.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Améliore les performances du site en minimisant le nombre de requêtes.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Nous indique la plateforme et le navigateur que vous utilisez pour afficher les bonnes informations et le bon format (c.-à-d. la langue, le type d’appareil, etc.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Mémorise où vous êtes allé(e) pour que vous n’ayez pas à chercher une page spécifique pour y revenir.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Simplifie la visite de l’utilisateur en gérant le nombre de messages déclenchés qu’il voit.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Conserve une trace des pages qu’un utilisateur a vues à chaque visite.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifie votre visite en attribuant un ID de session.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Permet de sélectionner un utilisateur dans le cadre d’une expérience test A/B pour tester de nouvelles fonctionnalités.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Utilisé pour identifier la session de l’utilisateur lors d’une visite sur le site web.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

Session croisée UEC

Utilisé pour conserver les informations de session de l’utilisateur à travers les sessions, jusqu’à la durée de vie du cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Stocke les informations générées par l’utilisateur lors de sa première visite sur un site et les met à jour lors de ses prochaines visites.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Utilisé pour déterminer si un utilisateur se trouve actuellement dans une session active sur le site web ou s’il s’agit du début d’une nouvelle session (par exemple, si le cookie est manquant ou a expiré).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Stocke un identifiant unique généré par le collecteur côté serveur pour un utilisateur, qui est inclus dans tous les événements de suivi futurs.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Surveille le nombre de visites d’un utilisateur afin de déterminer les performances de l’application.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Aucune donnée PII dans le cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Reconnaît un utilisateur et offre une expérience personnalisée, en commençant par demander le consentement des cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Oui, contient un GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Formule des recommandations basées sur l’activité d’achat précédente.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numéro de commande (si la commande est passée pendant une session)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identifiant unique utilisé comme numéro de référence pour l’utilisateur.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifier

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Adresse e-mail de l’abonné.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Adresse e-mail

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identifiant de tâche lié à l’envoi d’un e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identifiant de liste de l’abonné.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Identifiant numérique du lot associé à un e-mail déclenché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Identifiant unique de l’URL individuelle dans un envoi.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud Business Unit ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising et ID Experience Cloud

Permet à ID de se synchroniser avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook pour le ciblage publicitaire, comme le reciblage de suppression et le ciblage d’audience similaire.

LEGO System A/S

Adobe Analytics et Adobe Advertising

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID horodatage Adobe Ad Cloud

Horodate la visite de l’utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Veille à ce que les visiteurs ne reçoivent que des annonces Meta pertinentes et ciblées.

Meta

Meta

LEGO System A/S et Meta contrôlent les données de manière indépendante. Le CAPI Meta permet au groupe LEGO d’effectuer le suivi de votre activité sur notre site Web. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos annonces, comprendre et définir notre audience pour le ciblage publicitaire et aussi analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site Web (par ex. pour savoir si une visite entraîne une vente). Meta agit comme un processeur de données pour le compte de LEGO System A/S pour les services ci-dessus. Toutefois, Meta utilise également les données collectées via le CAPI à ses propres fins et peut les compiler avec les informations dont elle dispose déjà à votre sujet.

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Tags Google Ad et Doubleclick (Campaign Manager 360)

Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com pour informer la mesure et le ciblage. Il s’agira notamment de modéliser les événements sur LEGO.com afin d’améliorer la précision des mesures et de l’optimisation. Le ciblage comprendra la suppression, le ciblage par similarité et le reciblage.

Google

Google

LEGO System A/S et Google LLC contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Utilise ces données dans le cadre d'un service payant proposé par Google LLC sur LEGO.com, qui sont collectées avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez les sites (par exemple Google et YouTube) et les services affiliés à Alphabet Inc., et lorsque vous accédez ou revenez sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos données personnelles avec votre consentement pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation des mesures, de suppression du ciblage, de reciblage des publicités sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc. et pour servir de marketing à une personne qui vous ressemble.

Pas d’IIP dans le cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten : Visite du site et collecteur de données utilisateur

Stocke les données de la visite du site et des utilisateurs.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation), qui peuvent être utilisées pour mieux personnaliser vos propres expériences lors de vos visites sur les sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données et d’accéder à des sites affiliés à LEGO.com et/ou Rakuten. Rakuten : Collecte et conserve vos informations personnelles (par exemple les données techniques, les données contenues dans les cookies, les informations relatives à l’utilisation et les données de géolocalisation) afin de vous envoyer des publicités personnalisées ou axées sur vos centres d’intérêt. Ces données peuvent également être utilisées pour identifier et attirer de nouveaux publics susceptibles de vous ressembler en termes de profil de données. Pour plus d’informations, consultez la politique en matière de cookies de Rakuten : https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten : Traqueur de conversion de vente

Suit la visite du site et les données des utilisateurs lors d’une vente.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Nous utilisons un identificateur de clic affilié unique défini par Rakuten et conservé pour chaque nouveau visiteur qui accède à LEGO.com depuis un site affilié de Rakuten et effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com pour déterminer la rémunération résultant du taux de conversion des ventes directement attribuées aux services Rakuten. Rakuten : Définit un identifiant de clic unique pour l'éditeur, qui est stocké et associé aux achats spécifiques de l'utilisateur sur LEGO.com. Cela permet à Rakuten d’être payé en conséquence pour les « nouvelles » ventes de trafic d’affiliation.

Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com30 days

Identifiant Rakuten

Identifie les utilisateurs de Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier des utilisateurs de Rakuten sur divers sites de réseaux affiliés. LEGO.com peut utiliser ces données avec votre consentement en vue de les analyser et de les personnaliser. Rakuten : Conserve et utilise vos données avec votre consentement pour vous suivre en tant qu’utilisateur sur divers sites de réseaux affiliés, à l’aide de l’ID inter-réseaux et de l’ID de recherche et clic. Ces données sont utilisées pour personnaliser les publicités et analyser les données.

Identificateur unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Suit l’activité du site à des fins de reciblage sur Internet et autres.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S et Microsoft contrôlent les données de manière indépendante. LEGO System A/S collecte et contrôle vos données utilisateur après avoir reçu votre consentement afin de segmenter, cibler et recruter le public par le biais de communications marketing dans le réseau MS, y compris le moteur de recherche Bing et le réseau MS Ad Display. Microsoft utilise vos données faisant l’objet d’un consentement à ses propres fins de marketing. Lien vers la politique : https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Tag Demandbase

Le tag Demandbase recueille des informations permettant d’identifier les entreprises qui visitent le site web à des fins de marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase et LEGO System A/S

Adresse IP

Javascript
LEGO.com13 months

Tracker propriétaire Rakuten

Identifiant unique du site pour suivre les « offres spéciales » (événements d’inscription) et les « offres standard » (événements de commande) pour le paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten si l’utilisateur entre dans cette page avec une valeur siteID= dans la chaîne de requête.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

ID utilisateur généré de manière aléatoire pour garder la trace d’un utilisateur entre les sessions. Permet de relier les événements des pixels pour les parcours des utilisateurs.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Dernière heure d'engagement observée en UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Les derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche d’URL. La source fiable est URL Search Params => Paramètres UTM précédemment stockés.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

Le dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget pour tenir compte de tous les types de widgets et de toutes les mises en page.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

Le dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

Le dernier numéro d’affiliation de l’entreprise avec lequel l’utilisateur a atterri sur la page.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

La valeur de la session contient une chaîne de caractères avec un délimiteur. La chaîne se compose de : fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de la session 3 – nombre de sessions (nombre de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session

Firework

Firework

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Snapchat et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S et Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Permet d’identifier les visiteurs du site à partir des publicités Pinterest et d’attribuer les événements sur le site web à ces publicités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S et Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, mais aussi le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Un identifiant d’appareil unique fourni par Apple, pour reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services à des fins d’analyse et de fonctionnalité, telles que la mesure de l’utilisation de l’application et l’amélioration des performances de l’application.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Un identifiant d’appareil unique et réinitialisable fourni par Google, pour mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires, comprenant le suivi des installations d’applications et l’attribution des performances marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Identifiant spécifique à l’appareil fourni par le système d’exploitation Android, pour prendre en charge les fonctionnalités de l’application et les analyses internes, par exemple pour assurer la stabilité technique et améliorer les performances de l’application.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Pas d’IIP dans le cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a