Licence Open Source

Open Sans

Le groupe LEGO utilise la famille de polices Open Sans pour ses expériences numériques.

Toutes les expériences numériques LEGO® incluent des sites Web, des médias sociaux, des applications, des jeux, des pages Web, des images numériques, des vidéos en ligne, des données numériques et des bases de données.

Copyright 2020 Auteurs du projet Open Sans

https://github.com/googlefonts/opensans sous la direction de l’auteur principal Steve Matteson. Nom de police réservé « Open Sans »

EXO 2.0

Le groupe LEGO utilise les polices Exo 2.0 pour ses expériences numériques :

toutes les expériences numériques LEGO incluent des sites Web, des médias sociaux, des applications, des jeux, des pages Web, des images numériques, des vidéos en ligne, des données numériques et des bases de données.

Famille de polices Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Ce logiciel de polices de caractères est fourni sous licence OFL (Open Font License) accordée par SIL, version 1.1.

Vous trouverez ci-dessous la copie de cette licence, qui est également disponible accompagnée d’une FAQ à l’adresse suivante : http://scripts.sil.org/OFL

Noto

Le groupe LEGO utilise les polices Google Noto pour ses expériences numériques.

toutes les expériences numériques LEGO incluent des sites Web, des médias sociaux, des applications, des jeux, des pages Web, des images numériques, des vidéos en ligne, des données numériques et des bases de données.

Chinois (Noto Sans CJK TC & SC)

Japonais (Noto Sans CJK JP et Noto Serif CJK JP)

Coréen (Noto Sans CJK KR et Noto Serif CJK KR)

Russe (Noto Sans)

Noto est une marque déposée de Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), avec nom de police réservé : Chinois (Noto Sans CJK TC & SC), Japonais (Noto Sans CJK JP et Noto Serif CJK JP), Coréen (Noto Sans CJK KR et Noto Serif CJK KR), Russe (Noto Sans)

Traduction

Il s'agit d'une traduction non-officielle de la licence OFL (Open Font License) accordée par SIL en « chinois, japonais, coréen et russe ». Elle n'a pas été publiée par SIL International et ne précise pas juridiquement les conditions de distribution pour les polices qui utilisent la licence OFL. Une version sous l'OFL est valable uniquement si vous utilisez le texte anglais d’origine.

Cependant, nous reconnaissons que cette traduction non-officielle aidera les utilisateurs et les concepteurs qui ne parlent pas anglais à mieux comprendre la licence OFL accordée par SIL et à faciliter son utilisation ainsi que la publication des familles de polices dans le cadre de ce modèle collaboratif de conception de polices. Nous encourageons les concepteurs qui envisagent de publier leur création sous la licence OFL à lire la FAQ dans leur propre langue si elle est disponible.

Veuillez consulter https://scripts.sil.org/OFL pour obtenir la version officielle de la licence et la FAQ qui l’accompagne.

Ce logiciel de polices de caractères est fourni sous licence OFL (Open Font License) accordée par SIL, version 1.1.

Vous trouverez ci-dessous la copie de cette licence, qui est également disponible accompagnée d’une FAQ à l’adresse suivante : http://scripts.sil.org/OFL

Licence OFL (Open Font License) accordée par SIL

Version 1.1 – 26 février 2007

Préambule

La licence OFL (Open Font License) vise à stimuler le développement de projets collaboratifs relatifs aux polices à travers le monde, soutenir les efforts en matière de création de polices dans les milieux universitaires et linguistiques et fournir un cadre libre et ouvert dans lequel ces polices peuvent être partagées et améliorées de manière collective.

Les polices de caractères sous licence OFL peuvent être utilisées, étudiées, modifiées et redistribuées librement, tant qu'elles ne sont pas vendues seules. Les polices, ainsi que tous leurs dérivés, peuvent être fournis, incorporés, redistribués et/ou vendus avec n’importe quel logiciel, à condition que les noms réservés ne soient pas utilisés dans les produits dérivés. Toutefois, les polices et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués sous un autre type de licence. Cette exclusivité en matière de licence ne s’applique pas aux documents créés à l’aide desdites polices ou de leurs dérivés.

Définitions

Le terme « Logiciel de polices de caractères » désigne l’ensemble des fichiers publiés par le ou les détenteurs du droit d’auteur conformément à la présente licence et clairement identifiés comme tels. Il peut s’agir de fichiers sources, de scripts de version et de documentation.

Le terme « Nom de police réservé » désigne tous les noms spécifiés comme tels dans la ou les déclarations de droits d’auteur.

Le terme « Version d’origine » fait référence à l’ensemble des composants du Logiciel de polices de caractères distribués par le ou les détenteurs du droit d’auteur.

Le terme « Version modifiée » fait référence à tout dérivé obtenu en ajoutant, supprimant ou remplaçant, en tout ou en partie, l’un des composants de la Version d’origine, en modifiant les formats ou en transférant le Logiciel de polices de caractères vers un nouvel environnement.

Le terme « Auteur » désigne un concepteur, ingénieur, programmeur, rédacteur technique ou toute autre personne qui a contribué à la création du Logiciel de polices de caractères.

Autorisation et conditions

Par les présentes, nous autorisons librement toute personne, qui obtient une copie du Logiciel de polices de caractères, à utiliser, étudier, copier, fusionner, incorporer, modifier, redistribuer et vendre des copies modifiées et non modifiées du Logiciel de polices de caractères, sous réserve des conditions suivantes :

Ni le Logiciel de polices de caractères, ni aucun de ses composants individuels, dans sa Version d’origine ou modifiée, ne peuvent être vendus seuls. Les Versions d’origine ou modifiées du Logiciel de polices de caractères peuvent être associées, redistribuées et/ou vendues avec un autre logiciel, à condition que chaque copie comporte la mention de droit d’auteur susmentionnée et la présente licence. Elles peuvent être fournies en tant que fichiers texte autonomes ou en-têtes lisibles par un humain, ou figurer dans des champs de métadonnées accessibles par programme, dans des fichiers textes ou binaires, pour autant que ces champs puissent être facilement affichés par l’utilisateur. Aucune Version modifiée du Logiciel de polices de caractères ne peut utiliser le ou les noms de polices réservés, sauf autorisation expresse écrite préalable, accordée par le détenteur du droit d’auteur correspondant. Cette restriction ne s’applique qu’au nom de police principal tel que présenté aux utilisateurs. Le nom des détenteurs du droit d’auteur ou des créateurs du Logiciel de polices de caractères ne peut pas servir à promouvoir une Version modifiée, sauf s’il s’agit de souligner la contribution des détenteurs du droit d’auteur et des créateurs, ou si ceux-ci ont donné leur autorisation écrite préalable. Le Logiciel de polices de caractères, modifié ou non, en partie ou en totalité, doit être distribué exclusivement sous la présente licence et aucune autre. Cette exclusivité en matière de licence ne s’applique pas aux documents créés à l’aide du Logiciel de polices de caractères.

Résiliation

La présente licence est considérée comme nulle et non avenue si l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie.

Clause de non-responsabilité

Le logiciel de polices de caractères est fourni « tel quel », sans garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, sans garantie de qualité marchande ou de convenance à une application particulière et de non-violation des droits d’auteur, de brevets, de marques de commerce ou d’autres droits. Le détenteur du droit d’auteur ne sera en aucun cas tenu responsable de réclamations, dommages ou autres responsabilités, notamment de tout dommage général, spécial, indirect ou consécutif, que ce soit de manière contractuelle, délictuelle ou autre, résultant de l’utilisation ou de l’impossibilité à utiliser le logiciel de polices de caractères ou toute autre opération relative au logiciel.

[1] : http://scripts.sil.org/OFL