Privaatsuspoliitika, sealhulgas sisendvärskendused

Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: 27. veebruar 2026

Sisukord

1. PEATÜKK: ANDMEKAITSE SEADUS JA TEIE DIGITAALSED ÕIGUSED Milles see poliitika seisneb? Tere tulemast meie privaatsuspoliitika lehele! Tore, et soovite rohkem teada saada selle kohta, kuidas teie andmeid turvalisena hoiame. See poliitika annab teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmete eest hoolitseme, kui külastate või kasutate meie teenuseid või meie rakendusi. Samuti kirjeldab privaatsuspoliitika teile teie privaatsusõigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Lõpetuseks hõlmab see privaatsuspoliitika nii meie veebipõhiseid kui ka võrguühenduseta andmete kogumise tegevusi, sealhulgas isikuandmeid, mida võime koguda oma erinevate kanalite kaudu, nagu veebisaidid, rakendused, kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud, jaemüügikauplused, müügikohad ja üritused. See on meie üldine privaatsuspoliitika. Mõne jurisdiktsiooni puhul kohaldatakse täiendavaid riigi/osariigi erisätteid. Kui olete Ameerika Ühendriikide kodanik, peaksite tutvuma ka meie Oluline teave Ameerika Ühendriikide elanikele teate ja Ameerika Ühendriikide osariikide eraelu puutumatuse õigused lisandit, et saada teavet Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusseaduste kohta. Teisisõnu, kui otsite lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja jagame, siis on see teie jaoks õige koht! Kes vastutab teie isikuandmete eest? LEGO Group koosneb paljudest erinevatest juriidilisest isikutest, mis paiknevad ümber maailma. Lisateavet LEGO Groupi kohta leiate siit [https://www.LEGO.com/aboutus].3. See privaatsuspoliitika on välja antud kõigi LEGO Groupi ettevõtete nimel, kus LEGO System A/S on vastutav andmetöötleja (see, kes vastutab andmete eest), või kui sõlmite lepingu otse kohaliku LEGO Groupi üksusega, siis on see LEGO Groupi üksus vastutav töötleja ainult seoses selle lepinguga. Kui kasutame selles privaatsuspoliitikas sõnu „me“ või „meie“, mõtleme LEGO System A/S-i ja kohalikku LEGO Groupi üksust, millega otselepingu sõlmisite. Oleme määranud andmekaitseametniku, kes vastutab selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste järelevalve eest. Kui teil on käesoleva poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.4. Võite ka saata andmekaitseametnikule kirja aadressile: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Taani

Adressaat: DPO Lisage oma nimi ja riik, millega teie päring on seotud. Vastame üldjuhul 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui teie elukohariigi andmekaitseseadused näevad ette lühema vastamise tähtaja, mille puhul järgime seda tähtaega. Kui muudame teie isikuandmete töötlemise viisi, uuendame seda privaatsuspoliitikat. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi oma tavades ja selles privaatsuspoliitikas, nii et kontrollige seda lehte sageli, et näha meie privaatsuspoliitika värskendusi või muudatusi. Teie privaatsusõigused Sõltuvalt teie elukohast võivad teil kui andmesubjektil olla järgmised õigused seoses teie isikuandmetega, mida me hoiame: Õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida teie kohta säilitame. Paljudel juhtudel on see teave teile juba meie veebiteenustes olemas. Teie juurdepääsuõigus võib siiski olla piiratud seadusandlusega, teiste isikute eraelu puutumatuse kaitsega ning LEGO Grupi äritegevuse, oskusteabe, ärisaladuste ja sisemiste hindamistega.

Õigus taotleda ebaõigete või mittetäielike andmete parandamist. Kui teiega seotud andmed on ebaõiged või mittetäielikud, on teil õigus andmete parandamisele, millele kehtivad õigusaktidest tulenevad piirangud.

Paluge andmete kustutamist. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui:

isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, millega seoses neid koguti või muul viisil töödeldi;

võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ja töötlemiseks ei ole muud õiguspärast põhjust;

esitate vastuväite töötlemise suhtes ja töötlemise jätkamiseks ei ole mõjuvat põhjust; või

töötlemine on ebaseaduslik. Võtke arvesse, et teatud juhtudel võime olla kohustatud osasid teie isikuandmeid säilitama pärast seda, kui olete taotlenud kustutamist, et täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi. Samuti võivad kohaldatavad seadused lubada meil säilitada osasid teie isikuandmeid, et rahuldada meie ärivajadusi. Isikuandmete töötlemise piiramine. Kui vaidlustate teie kohta registreeritud andmete õigsuse või töötlemise seaduslikkuse või kui olete esitanud vastuväite andmete töötlemisele vastavalt oma õigusele esitada vastuväiteid, võite paluda meil piirata nende andmete töötlemist. Töötlemine piirdub ainult säilitamisega, kuni andmete õigsust on võimalik kindlaks teha või saab kontrollida, kas meie õigustatud huvid kaaluvad üles teie huvid. Isegi kui teie andmete töötlemine on eespool kirjeldatud viisil piiratud, võib LEGO Group töödelda teie andmeid muul viisil, kui see on vajalik õigusliku nõude jõustamiseks või varem kogutud andmete töötlemiseks, kui olete varem oma nõusoleku andnud.

Õigus vaidlustada töötlemine, mis põhineb meie õigustatud huvil. Võite alati esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb õigustatud huvil. Kui töötleme teie andmeid otseturunduse ja sellise turundusega seotud profiilianalüüsi eesmärgil, jääb teie vastuväide alati jõusse. Muudel eesmärkidel töötlemise suhtes esitatud vastuväidete korral viime läbi õigustatud huvide tasakaalustatuse testi ja hindame, kas toetada teie vastuväidet.

Andmete ülekandmine. Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmeid masinloetavas vormingus. See õigus kehtib isikuandmetele, mida töödeldakse ainult automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu täitmise alusel.

Muud õigused. Teil on õigus esitada kaebus Taani andmekaitseametile, kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid töötleme. Taani andmekaitseameti kontaktandmed leiate aadressilt www.datatilsynet.dk. Kui asute väljaspool Taanit asuvas jurisdiktsioonis, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse- või muule pädevale asutusele teie elukohariigis. Lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta. Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi või soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust. Kui olete Ameerika Ühendriikide elanik, palun tutvuge meie Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusõiguste lisaga, et saada teavet õiguste kohta, mis võivad teile Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusseaduste alusel kuuluda.

2. JAGU: ISIKLIKUD ANDMED Milliseid isikuandmeid LEGO Group kogub? Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet isiku kohta, mille põhjal on võimalik seda isikut tuvastada. Võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid isikuandmeid, mille oleme rühmitanud järgmiselt. Identiteediandmed sisaldavad eesnime, perekonnanime, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, perekonnaseisu, tiitlit, sünniaega ja sugu.

sisaldavad eesnime, perekonnanime, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, perekonnaseisu, tiitlit, sünniaega ja sugu. Kontaktandmed hõlmavad arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid või muid sarnaseid kontaktandmeid.

hõlmavad arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid või muid sarnaseid kontaktandmeid. Finantsandmed hõlmavad pangakonto ja maksekaardi andmeid.

hõlmavad pangakonto ja maksekaardi andmeid. Tehinguandmed sisaldavad üksikasju maksete kohta teile ja teilt ning muid üksikasju toodete ja teenuste kohta, mille olete meilt ostnud (või saidi www.bricklink.com, meilt või teistelt platvormil BrickLink ® ), teie taotletud teenuseid, samuti preemiaid ja/või eeliseid, mida olete taotlenud või kasutanud.

sisaldavad üksikasju maksete kohta teile ja teilt ning muid üksikasju toodete ja teenuste kohta, mille olete meilt ostnud (või saidi www.bricklink.com, meilt või teistelt platvormil BrickLink ), teie taotletud teenuseid, samuti preemiaid ja/või eeliseid, mida olete taotlenud või kasutanud. Müüja kinnitusandmed (kui otsustasid osaleda meie BrickLinki võrguturul) sisaldavad valitsuse väljastatud isikut tõendavaid dokumente ja ettevõtte registreerimisdokumente, mis on vajalikud uue müüja kinnitamise protseduuri jaoks.

(kui otsustasid osaleda meie BrickLinki võrguturul) sisaldavad valitsuse väljastatud isikut tõendavaid dokumente ja ettevõtte registreerimisdokumente, mis on vajalikud uue müüja kinnitamise protseduuri jaoks. Tehnilised andmed sisaldavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi, kasutaja ID-d, MAC-i ID-d ning muud tehnoloogiat seadmetes, mida kasutate sellele veebisaidile, rakendusele või digitaalsele kogemusele ligi pääsemiseks.

sisaldavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi, kasutaja ID-d, MAC-i ID-d ning muud tehnoloogiat seadmetes, mida kasutate sellele veebisaidile, rakendusele või digitaalsele kogemusele ligi pääsemiseks. Profiiliandmed hõlmavad teie kasutajanime ja parooli, teie huvisid.

hõlmavad teie kasutajanime ja parooli, teie huvisid. Kasutusandmed hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate, lisaks ka vearaporteid.

hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate, lisaks ka vearaporteid. Turundus- ja kommunikatsioonid hõlmavad teie eelistusi meie ja meie kolmandate osapoolte turundusteadete saamisel, huvisid ja osalemist loteriides ja muudes auhinnamängudes ning teie suhtlus-eelistusi.

hõlmavad teie eelistusi meie ja meie kolmandate osapoolte turundusteadete saamisel, huvisid ja osalemist loteriides ja muudes auhinnamängudes ning teie suhtlus-eelistusi. Sotsiaalmeedia andmed sisaldavad teavet teie suhtluse kohta meiega sotsiaalmeediaplatvormidel (näiteks, kui märgite meeldivaks või kommenteerite meie postitusi või märgite meid ära kommentaaris), samuti teie tagasisidet ja kommentaare meie kaubamärgi kohta, mille avaldate avalikel lehtedel sotsiaalmeediaplatvormidel. Samuti kogume teie avalikult kättesaadavast profiilist andmeid asjakohasel sotsiaalmeediaplatvormil, nagu teie kasutajanimi, profiilipilt ja demograafilised andmed, nagu vanus ja sugu.

sisaldavad teavet teie suhtluse kohta meiega sotsiaalmeediaplatvormidel (näiteks, kui märgite meeldivaks või kommenteerite meie postitusi või märgite meid ära kommentaaris), samuti teie tagasisidet ja kommentaare meie kaubamärgi kohta, mille avaldate avalikel lehtedel sotsiaalmeediaplatvormidel. Samuti kogume teie avalikult kättesaadavast profiilist andmeid asjakohasel sotsiaalmeediaplatvormil, nagu teie kasutajanimi, profiilipilt ja demograafilised andmed, nagu vanus ja sugu. Jälgimisandmed sealhulgas andmed selle kohta, milliseid lehekülgi te külastasite enne meie veebisaitidele jõudmist või kuhu te pärast meie veebisaidi külastamist suundusite, samuti kuidas te suhtlesite meie poolt teile saadetud e-kirjade või muude sõnumitega (nt kas te kustutasite või avasite e-kirja) või klõpsasite meie tooteid või teenuseid tutvustaval reklaamil sotsiaalmeedias või muudel platvormidel.

sealhulgas andmed selle kohta, milliseid lehekülgi te külastasite enne meie veebisaitidele jõudmist või kuhu te pärast meie veebisaidi külastamist suundusite, samuti kuidas te suhtlesite meie poolt teile saadetud e-kirjade või muude sõnumitega (nt kas te kustutasite või avasite e-kirja) või klõpsasite meie tooteid või teenuseid tutvustaval reklaamil sotsiaalmeedias või muudel platvormidel. Arvustused ja tagasiside hõlmavad avalikke hinnanguid ja arvustusi 1) BrickLinki turul ostjate ja müüjate vahel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele külastajatele, 2) toodete ja teenuste arvustusi ja hinnanguid LEGO.com veebisaitidel ning LEGOLAND ® Discovery Center ja LEGO ® Discovery Center veebisaitidel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele kasutajatele ja külastajatele, ning 3) muid andmeid, mis on kogutud arutelufoorumite, kasutajauuringute ja LEGO ürituste kaudu.

hõlmavad avalikke hinnanguid ja arvustusi 1) BrickLinki turul ostjate ja müüjate vahel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele külastajatele, 2) toodete ja teenuste arvustusi ja hinnanguid LEGO.com veebisaitidel ning LEGOLAND Discovery Center ja Discovery Center veebisaitidel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele kasutajatele ja külastajatele, ning 3) muid andmeid, mis on kogutud arutelufoorumite, kasutajauuringute ja LEGO ürituste kaudu. Vaidluste andmed hõlmavad ostjate ja müüjate esitatud eraõiguslikke tehingutega seotud vaidlusi, sealhulgas kogu nende vaidlustega seotud teabevahetust ja dokumente.

hõlmavad ostjate ja müüjate esitatud eraõiguslikke tehingutega seotud vaidlusi, sealhulgas kogu nende vaidlustega seotud teabevahetust ja dokumente. Foorumiandmed sisaldavad kogukondadesse postitatud teavet, näiteks suursaadikuvõrgustikku, BrickLinki foorumeid ja galeriid, mida peetakse avalikuks teabeks. Lisaks kogume, kasutame ja jagame koondandmeid, nt statistilisi või demograafilisi andmeid mis tahes eesmärgil. Koondandmed võivad pärineda teie isikuandmetest, kuid neid ei loeta isikuandmeteks, kuna need andmed ei avalda otseselt ega kaudselt teie identiteeti. Näiteks võime koondada teie kasutusandmeid, et arvutada nende kasutajate protsenti, kes kasutavad konkreetset veebisaidi funktsiooni. Kui aga kombineerime või ühendame koondandmeid teie isikuandmetega, et teid saaks otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Kasutame pseudonüümitud andmeid, et minimeerida mõju teie privaatsusele. Pseudonüümimine on meetod, mille abil asendatakse või eemaldatakse andmekogust isikut identifitseeriv teave, kuid mis võimaldab andmete vastutaval töötlejal või kolmandatel isikutel mõistliku pingutuse abil isikuandmed uuesti identifitseerida. Oluline on olla teadlik, et erinevalt anonüümimisest ei eemalda pseudonüümimine andmetest kogu identifitseerivat teavet, vaid vähendab andmekogumi seotavust üksikisiku identiteediga. Me ei kogu proaktiivselt mingeid erilisi isikuandmete kategooriaid (sh andmed teie rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise, tervise või geneetilise teabe, identifitseerimiseks kasutatavate biomeetriliste andmete või kriminaalkaristuste ja süütegude kohta). Kui külastate LEGO® Discovery Centre'i või LEGOLAND® Discovery Centre'i või suhtlete meiega külastuse planeerimisel, võite otsustada jagada meiega teatavaid eriliiki isikuandmeid, näiteks toitumisvajadused või ligipääsetavuse vajadused, et saaksime Teile pakkuda parimat kogemust. Kui te ei esita meile vajalikke isikuandmeid (teavitame teid sellisel juhul, näiteks tehes selle teabe meie registreerimisvormides selgeks), ei pruugi meil olla võimalik teile oma kaupu ja/või teenuseid pakkuda. Kuidas LEGO Group teilt isikuandmeid kogub? Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest. Veebisaitide hulka kuuluvad kõik LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad veebisaidid, sealhulgas saidid, mida haldame oma domeenide/URL-ide all, ja minisaidid, mida käitame kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis.

hulka kuuluvad kõik LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad veebisaidid, sealhulgas saidid, mida haldame oma domeenide/URL-ide all, ja minisaidid, mida käitame kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis. Mobiilimängude või -rakenduste hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad mobiilimängud või -rakendused, näiteks nutitelefonirakendused.

hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad mobiilimängud või -rakendused, näiteks nutitelefonirakendused. Rakendusega ühendatud mänguasjad sisaldavad mänguasju, mis ühenduvad rakendusega LEGO Groupi või selle loodud traadita protokolli või kaabli kaudu.

sisaldavad mänguasju, mis ühenduvad rakendusega LEGO Groupi või selle loodud traadita protokolli või kaabli kaudu. Meili-, tekst- ja muude elektrooniliste sõnumite hulka kuulub elektrooniline suhtlus teie ja LEGO Groupi vahel.

hulka kuulub elektrooniline suhtlus teie ja LEGO Groupi vahel. Klienditeeninduse hulka kuuluvad kõned või veebivestlused meie klienditeeninduse töötajatega.

hulka kuuluvad kõned või veebivestlused meie klienditeeninduse töötajatega. Jaekaupluste hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad kauplused.

hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad kauplused. LEGO ® avastuskeskused ja LEGOLAND ® avastuskeskused .

ja . Veebipõhised registreerimisvormid hõlmavad LEGO ® Insidersi konto/LEGO konto registreerimist, LEGO Magazine'i tellimusi ja BrickLinki müüja kinnitamisprotseduure.

hõlmavad Insidersi konto/LEGO konto registreerimist, LEGO Magazine'i tellimusi ja BrickLinki müüja kinnitamisprotseduure. Võrguväliste registreerimisvormide hulka kuuluvad trükitud registreerimisvormid ja sarnased vormid, mida kogume näiteks posti teel, kaupluses toimuvate demonstratsioonide, võistluste ja muude kampaaniate või ürituste kaudu.

hulka kuuluvad trükitud registreerimisvormid ja sarnased vormid, mida kogume näiteks posti teel, kaupluses toimuvate demonstratsioonide, võistluste ja muude kampaaniate või ürituste kaudu. Online-tarbijakonkursid, küsitlused ja loosimised .

. Meie LEGO ® Insidersi programm , mille hulka kuuluvad teie tegevused programmis.

, mille hulka kuuluvad teie tegevused programmis. Uuringud , milles teie ja/või teie lapsed võivad osaleda nii isiklikult kui ka veebis.

, milles teie ja/või teie lapsed võivad osaleda nii isiklikult kui ka veebis. Arvustused ja tagasiside funktsioonid meie veebisaitidel, foorumites, rakendustes või meie kauplustes või atraktsioonides, mille loomisel või milles osalemisel te otsustasite osaleda. Isikuandmed, mida LEGO Group võib koguda kolmandatelt osapooltelt Võime saada teie isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt osapooltelt ja avalikest allikatest, mis on välja toodud allpool. Tehnilised andmed järgmistelt osapooltelt:

järgmistelt osapooltelt: analüütikateenuste pakkujad;

reklaamivõrgustikud; ja

otsinguinfo pakkujad.

Kontakt-, finants- ja tehinguandmed tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste pakkujatelt.

tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste pakkujatelt. Identiteedi- ja kontaktandmed andmete vahendajatelt või koondajatelt.

andmete vahendajatelt või koondajatelt. Identiteedi- ja kontaktandmed avalikult kättesaadavatest allikatest.

avalikult kättesaadavatest allikatest. Identiteedi-, kontakt- ja sisselogimisandmed kolmandatelt isikutelt, kellele olete andnud korralduse jagada meiega andmeid (näiteks sisselogimiseks oma LEGO ® kontosse kolmanda osapoole mängu või sotsiaalmeedia teenuse, nagu Epic Games või Facebook, kaudu).

kolmandatelt isikutelt, kellele olete andnud korralduse jagada meiega andmeid (näiteks sisselogimiseks oma kontosse kolmanda osapoole mängu või sotsiaalmeedia teenuse, nagu Epic Games või Facebook, kaudu). Identiteedi-, kontakt- ja tehinguandmed jaemüügi- ja meelelahutuspartneritelt, nagu Merlin Entertainments, BrickLinki turu müüjad ja ostjad (sh avalikud arvustused ja tagasiside), LEGOLAND ® Discovery Centerid, LEGO Discovery Centerid ja LEGO sertifitseeritud poodide partnerid.

jaemüügi- ja meelelahutuspartneritelt, nagu Merlin Entertainments, BrickLinki turu müüjad ja ostjad (sh avalikud arvustused ja tagasiside), LEGOLAND Discovery Centerid, LEGO Discovery Centerid ja LEGO sertifitseeritud poodide partnerid. Jälgimisandmed kolmandate osapoolte platvormidelt, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidelt või otsingumootoritelt või veebisaitidelt, näiteks partnerite veebisaitidelt või rakendustest.

kolmandate osapoolte platvormidelt, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidelt või otsingumootoritelt või veebisaitidelt, näiteks partnerite veebisaitidelt või rakendustest. Sotsiaalmeedia andmed sotsiaalmeedia platvormidelt. Saame selle teabe oma kolmandast osapoolest teabepakkuja kaudu.

sotsiaalmeedia platvormidelt. Saame selle teabe oma kolmandast osapoolest teabepakkuja kaudu. Arvustused ja tagasiside andmed, mida võime saada kolmandate osapoolte ülevaadete sündikaatidelt või muudelt kolmandatelt osapooltelt.

andmed, mida võime saada kolmandate osapoolte ülevaadete sündikaatidelt või muudelt kolmandatelt osapooltelt. Isikuandmed ja kontaktandmed pereliikmetelt või seaduslikelt eestkostjatelt. Kuidas LEGO Group teie isikuandmeid kasutab? Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused LEGO ® rakendused, rakendusega ühendatud mänguasjad ja veebikanalid Teie tegevus Kogutavad andmed Miks me seda kogume/kuidas me seda kasutame Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Kasutage LEGO ® rakendust, rakendusega ühendatud mänguasju või veebikanaleid. Tehnilised andmed

Kasutusandmed

Jälgimisandmed

Tehinguandmed

Identiteediandmed

Profiili andmed

Ülevaated ja tagasiside andmed

Foorumi andmed

Turundus- ja kommunikatsiooniandmed

Lisaks kogutakse mõningaid ülaltoodud andmeid meie rakendustes, rakendustega ühendatud mänguasjades või veebisaitidel küpsiste abil. Vaata käesoleva poliitika punkti 3 või meie [küpsiste poliitikat].[5]

Kui soovite seadistada LEGO ® Insidersi/ LEGO/LEGO konto (LEGO konto) meie rakendustes ja võrgukanalites kasutamiseks, töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ning profiiliandmeid, mida esitate LEGO Insidersi konto/LEGO konto registreerimisel või profiili muutmisel. Kasutajakogemuse ja meie rakenduste, rakendusega ühendatud mänguasjade ja veebikanalite funktsionaalsuse optimeerimiseks.

Pakume täiskasvanud kasutajatele kohandatud turundust, sealhulgas retargetingut.

Mõõta meie turunduse tõhusust kolmandate osapoolte platvormidel täisealiste kasutajate puhul.

Täisealistele kasutajatele, et pakkuda teile kohandatud veebisaidi sisu ja kogemusi, tuginedes teie kohta olemasolevatele andmetele.

Et parandada ja kohandada teie kogemust meie rakendustes, veebisaitidel ja teenustes (nagu LEGO Insiders programm, www.bricklink.com ja www.LEGO.com).

Selleks, et tagada meie rakenduste ja veebisaitide sisu optimeerimine teie ja teie arvuti või seadme jaoks.

Et võimaldada teil osaleda interaktiivsetes funktsioonides, kui te seda soovite.

Aitame sul luua LEGO Insidersi konto/LEGO konto.

Veendumaks ja dokumenteerimaks, et LEGO Insidersi konto/LEGO konto looja ei ole digitaalse nõusoleku vanusest noorem laps.

Et saaksime koondatud andmete põhjal koostada statistikat ja analüüse, et mõista oma äri tervist ning mõõta reklaamikampaaniate ja müügiedenduste tõhusust.

Et pakkuda täiskasvanud kasutajatele asjakohast turundust nii meie enda kanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalites (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorid, turud).

Leida/värvata potentsiaalseid uusi kliente, kes sarnanevad meie praeguste klientidega.

Kliendikontodele suunatud küberturvalisuse sündmuste tuvastamiseks ja neile reageerimiseks, sealhulgas pettuste ja kuritarvitamise vältimiseks ning konto ülevõtmise ja/või andmete rikkumise riskide vähendamiseks.

Kogukonna funktsioonide, sealhulgas foorumite, arvustuste ja kasutaja loodud sisu lubamiseks.

Jagada meie veebisaitidel avaldatud arvustusi ja tagasisidet kolmandate osapooltega, et neid avaldada kolmandate osapoolte veebisaitidel või platvormidel. Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses meie küpsiste kasutamisega (kui selline nõusolek on antud).

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses veebisaidi kasutajakogemuse kohandamisega.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, jagada teie isikuandmeid kolmandate osapoolte platvormidega remarketingu, look-alike, supressiooni ja atribuutika tegevuste eesmärgil.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on suuta optimeerida ja täiustada oma rakendusi ja veebikanaleid, olla meie täiskasvanud tarbijate jaoks võimalikult asjakohane meie turundustegevuses nii meie enda kui ka kolmandate osapoolte kanalites, tagada, et meie rakendused, rakendustega seotud mänguasjad ja veebisaidid töötavad tarbijate jaoks tõrgeteta.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi reageerida õigeaegselt privaatsus- ja turvaohtudele, mis on seotud meie klientide kontode kasutamisega.

Lepingu täitmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) – Kui arvustuse avaldamine on osa meie poolt osutatavast teenusest (nagu näiteks juhul, kui pakume tasuta toodet, teenust või atraktsiooni külastust vastutasuks arvustuse eest), on arvustuse töötlemine vajalik selle lepingu täitmiseks; või

Lepingu täitmine (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b) – Kui arvustuse avaldamine on osa meie poolt osutatavast teenusest (nagu näiteks juhul, kui pakume tasuta toodet, teenust või atraktsiooni külastust vastutasuks arvustuse eest), on arvustuse töötlemine vajalik selle lepingu täitmiseks; või

Õigustatud huvid (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f) – Meil ja meie kaubanduspartneritel on õigustatud huvi pakkuda foorumit tarbijate tagasiside ja läbipaistva toodete, teenuste ja atraktsioonide hindamise jaoks ning võimaldada meie LEGO kogukonnal ja foorumitel areneda ning saada tagasisidet oma äritegevuse parandamiseks.

Tellimuste täitmine Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Esitage tellimus meile või kolmandale müüjale BrickLink ® turul. Identiteediandmed ja kontaktandmed

Tehinguandmed

Finantsandmed

Vaidluste andmed

Kui soovite seadistada LEGO / LEGO ® Insidersi konto meie rakendustes ja võrgukanalites kasutamiseks, töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ning profiiliandmeid, mida esitate LEGO ® Insidersi konto registreerimisel või profiili muutmisel.

Insidersi konto meie rakendustes ja võrgukanalites kasutamiseks, töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ning profiiliandmeid, mida esitate Insidersi konto registreerimisel või profiili muutmisel. Tehinguandmed

Tehnilised andmed

Turundus- ja kommunikatsiooniandmed Teiega sõlmitud ostulepingu täitmiseks, mis hõlmab teie tellimuste töötlemist ja saatmist ning teie õiguste haldamist kaupade tagastamiseks või kaebuse esitamiseks.

Et järgida seadusandlust, mis käsitleb näiteks toodete tagasikutsumist, raamatupidamist ja tarbijaõigusi.

Teada saada, kes on meie ostjad.

Et võimaldada teil salvestada oma makseandmed, isikuandmed ja kontaktandmed või sarnased andmed, et hõlbustada tulevasi oste või suhtlust meiega.

Pettuste ennetamise meetmete rakendamine.

Sulle turundussõnumite saatmiseks. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse ostulepinguga.

Õiguslik kohustus, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c, seoses meie vastavusega õigusaktidele, mis käsitlevad näiteks toodete tagasikutsumist, raamatupidamist ja tarbijaõigusi.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi tundma õppida oma ostjaid ja pakkuda neile sujuvat ostukogemust.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on ennetada pettusi seoses meie veebisaitidel tehtavate ostudega.

Nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a – turundussõnumite saatmiseks.

Klienditugi Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Suhtle meie klienditoega, sealhulgas meie chatboti kaudu. Identiteediandmed

Kontaktandmed

Tehinguandmed

Kasutusandmed

Tehnilised andmed ja teave tehniliste probleemide kohta

Tootega seotud küsimused/kaebused

Sotsiaalmeedia andmed ja muu tagasiside (nt edastatud meie suhtluskanalite kaudu)

Ülevaated ja tagasiside andmed

Vaidluste andmed

Müüja kinnitusandmed

Üldised küsimused

Muu teave või sisu teie päringu põhjuse kohta Et pakkuda teile tuge.

Tellimuste leidmiseks või asendustoodete saatmiseks.

Et saada ülevaade sellest, kuidas saame oma tooteid, teenuseid ja atraktsioone parandada.

Tegutseda vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatiivsetele standarditele, reageerides tarbijate kaebustele.

Et täita kokkulepet, mille oleme teiega sõlminud seoses teie meilt tehtud ostuga.

Pakume teile chatbotit osana meie klienditeenindusest. Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on optimeerida oma klienditeenuseid ja tooteid ning pakkuda klientidele suurepärast tuge.

Õiguslik kohustus, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c, seoses meie vastavusega õigusaktidele.

Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse ostulepinguga.

Digitaalne turunduskommunikatsioon (nt e-kiri, SMS, rakenduse push-teated või sarnane otsene elektrooniline turundus) Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Nõustus ühe või mitme meie digitaalse turunduskommunikatsiooniga riikides, kus nõusolek on seadusega nõutav.

Ei ole loobunud ühe või mitme meie digitaalse turundusteate saamisest. Turundus- ja kommunikatsiooniandmed

Vajalikud identiteediandmed

Teave selle kohta, millist tüüpi turunduskommunikatsiooni te avate ja kuidas te selle sisuga suhtlete, sealhulgas jälgimisandmed ja kasutusandmed. Et saaksime teile edastada asjakohast digitaalset turundusteavet.

Sisemiste statistiliste andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ning meie uudiskirja sisu ja edastamise optimeerimiseks ja kohandamiseks neile, kes soovivad seda saada.

Et pakkuda teile asjakohast turundust, mis põhineb teie huvidel ja eelistustel, nii meie enda LEGO ® brändikanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalites (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorid, turuplatsid).

brändikanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalites (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorid, turuplatsid). Leida/värvata potentsiaalseid uusi kliente, kes sarnanevad meie praeguste klientidega („look-alike”) või tagada, et meie praegused kliendid ei oleks sihtmärgiks ebaolulistele turundussõnumitele („suppression”). Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, mis antakse turundusteadete tellimisel.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, mõista meie turunduse tõhusust väljaspool meie enda kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või turuplatside kaudu).

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, mis lubab meil suunata teile isikupärastatud turundust väljaspool meie enda brändikanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või turuplatside kaudu).

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi pakkuda teile asjakohast turundussõnumit, mis põhineb meie veebisaidi ostjate ja kasutajate koondatud andmetel.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on saada statistikat sisekasutuseks, et parandada oma tooteid ja teenuseid.

Trükitud turundusmaterjalid, sealhulgas kataloogid, uudiskirjad ja muud trükitud turundusmaterjalid Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Ostetud meie veebisaidilt.

Ei ole loobunud meie trükitud reklaammaterjalide saamisest.

Taotles aktiivselt LEGO ® kataloogi saamist.

kataloogi saamist. Luba kolmandate osapoolte andmevahendajal saata sulle turundusteavet tavaposti teel. Turundus- ja kommunikatsiooniandmed

Vajalikud identiteedi- ja kontaktandmed

Tehingu- ja kasutusandmed Saata teile meie postimüügi materjale, sealhulgas katalooge.

Jagada meie kolmandate osapoolte andmevahendajate ja andmekogujatega, et tagada, et teile ei saadetaks samaaegselt nii meilt kui ka neilt LEGO kataloogi või muid LEGO trükitud turundusmaterjale (nn andmete varjamine) või edastada neile teie loobumissoov (kui nad on teie isikuandmete vastutavad töötlejad).

Kogutud andmete põhjal mõistame meie turunduse asjakohasust ja tõhusust teie suhtes, et leida uusi teiega sarnaseid kliente. Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, saata teile trükitud reklaammaterjale, mis sisaldavad sarnaseid tooteid nendega, mida olete ostnud või vaadanud (võimaldades teil hiljem loobuda).

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, saata teile trükitud reklaammaterjale, sealhulgas katalooge, mida olete meilt selgesõnaliselt palunud.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, mis lubab meil kasutada teisi teie kohta olemasolevaid andmeid, et kohandada spetsiaalselt trükitud turundusmaterjalide sisu, sealhulgas kataloogid, mida teile saadame.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, tagada hea LEGO brändikogemus.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, mõista meie trükitud turunduse üldist turundusefektiivsust.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, kasutada teie andmeid, et paremini mõista meie olemasolevate klientide omadusi ja eelistusi ning leida selle abil uusi teiega sarnaseid kliente.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, mis lubab meil kasutada teisi teie kohta olemasolevaid andmeid, et kohandada spetsiaalselt trükitud turundusmaterjalide sisu, sealhulgas kataloogid, mida teile saadame.

LEGO ® Insidersi konto/LEGO konto/haldus ja statistika ning ülevaated Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Registreeruge ja kasutage LEGO ® Insidersi kontot/LEGO kontot. Me töötleme teatud identiteediandmeid, kontaktandmeid ja profiiliandmeid, mille olete esitanud LEGO ® Insidersi konto/LEGO konto loomisel või oma profiili muutmisel.

Insidersi konto/LEGO konto loomisel või oma profiili muutmisel. Teave teie LEGO Insidersi kaardi numbri kohta.

Tehinguandmed, kui olete ostude tegemisel kasutanud oma LEGO Insidersi liikmesust/LEGO kontot.

Küpsiste abil kogutud teave (kui olete andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks), sealhulgas tehnilised andmed, jälgimisandmed ja kasutamisandmed. Et saaksime hallata teie LEGO Insidersi liikmesust/LEGO kontot ja pakkuda teile juurdepääsu LEGO Insidersi liikmesuse/LEGO konto eelistele.

Et saaksime sinuga suhelda seoses sinu LEGO Insidersi liikmesusega.

Et näha, kuidas oled teeninud ja kulutanud oma LEGO Insiders punkte.

Selleks, et luua teile LEGO Insidersi kontole/LEGO kontole sisselogimisel kohandatud kogemus, mis hõlmab teile meie arvates meeldivate toodete näitamist.

Et luua koondandmetel põhinevat statistikat ja ülevaateid LEGO ® Insidersi programmi täiustamiseks ja meie registreerunud ostjatele suurema väärtuse loomiseks. Näiteks hõlmab see tulevaste preemiate valiku täiustamist ja LEGO Insidersi programmi poliitika muudatusi. Teeme seda, et saaksime hinnata ja optimeerida LEGO Insidersi programmi/BrickLinki teenuste toimimist ning hallata, arendada ja turustada programmi.

Insidersi programmi täiustamiseks ja meie registreerunud ostjatele suurema väärtuse loomiseks. Näiteks hõlmab see tulevaste preemiate valiku täiustamist ja LEGO Insidersi programmi poliitika muudatusi. Teeme seda, et saaksime hinnata ja optimeerida LEGO Insidersi programmi/BrickLinki teenuste toimimist ning hallata, arendada ja turustada programmi. Et pakkuda teile asjakohast turundust, mis põhineb teie huvidel ja eelistustel, nii meie enda LEGO brändikanalites kui ka kolmandate osapoolte kanalites (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorid, turud).

Leida/värvata potentsiaalseid uusi kliente, kes sarnanevad meie praeguste klientidega („look-alike”) või tagada, et meie praegused kliendid ei oleks sihtmärgiks ebaolulistele turundussõnumitele („suppression”). Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, mis on meie kokkulepe sinuga sinu LEGO Insidersi konto kohta.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on pakkuda teile asjakohast teavet meie platvormide kasutamisel.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses meie küpsiste kasutamisega (kui selline nõusolek on antud).

Õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses koondatud andmetel põhinevate statistiliste andmete ja järelduste koostamisega.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, kasutada teie andmeid, et paremini mõista meie olemasolevate klientide omadusi ja eelistusi ning leida selle abil uusi kliente, kes on teiega sarnased.

Meie õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, mõista meie turunduse tõhusust väljaspool meie enda kanaleid (nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või turuplatside kaudu).

Teie nõusolek, GDPR-i artikkel 6(1)(a), et saaksime jagada teie andmeid kolmandate osapooltega, et sihtida teid asjakohase turundussisuga väljaspool meie enda kanaleid (turustamine või supressioon) või leida teisi selliseid, kellele pakute sellist turundussisu („sarnast“), nt sotsiaalmeedia, otsingumootorite või turuplatside kaudu.

LEGO ® Insidersi konto/LEGO konto isikupärastatud kogemus ja turundus Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Kasutage oma LEGO ® Insidersi kontot/LEGO kontot, kui olete andnud meile nõusoleku pakkuda teile asjakohast sisu ja kogemusi. Tehinguandmed, jälgimisandmed ja tehinguandmed, kui olete ostude tegemisel kasutanud oma LEGO Insidersi liikmesust/LEGO kontot, sealhulgas teave selle kohta, milliseid veebilehti LEGO.com-is sirvite ja milliseid tooteid klõpsate, kui olete sisse logitud oma LEGO Insidersi kontosse/LEGO kontosse.

Teave selle kohta, milliseid e-kirju või muid turundussõnumeid avate ja millele klõpsate.

Küpsiste abil kogutud teave (kui olete andnud nõusoleku küpsiste kasutamiseks), sealhulgas tehnilised andmed, jälgimisandmed ja kasutamisandmed.

Teave selle kohta, millistel võistlustel või loteriidel osalete.

Teave selle kohta, millised tooted olete oma LEGO Insidersi kontol registreerinud. Selleks et saaksime automaatselt kohandada oma turundussisu ja teie kasutuskogemusi teie ja teie huvide jaoks, prognoosides teie eelistusi teie isikuandmete põhjal, sealhulgas Insidersi punktide saldode, LEGO ® Insidersi punktide lunastamise ajaloo, LEGO Insidersi liikme tegevuse, ostuajaloo, toote-eelistuste, veebi sirvimisel küpsiseandmete (kui nendega on eraldi nõustutud), teie asukohaandmete ja muu teie LEGO Insidersi kontoga seotud teabe põhjal. Teie nõusolek, GDPR-i art. 6 lõike 1 punkt a, seoses täpsemate analüüsidega. Teie nõusoleku saate anda, valides selle LEGO Insidersi konto loomisel või LEGO Insidersi kontoleheküljel.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses isikustamisprotsessiga veebisaidil LEGO.com.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses meie küpsiste kasutamisega (kui selline nõusolek on antud).

Võistlused, loteriid, turundus ja muud reklaamikampaaniad Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Osaleda võistlusel või loteriil või saada meilt teavet võistluste, loteriide, kampaaniate või reklaamitegevuste kohta. Identiteediandmed

Kontaktandmed

Sotsiaalmeedia andmed Võistluste ja loteriide korraldamiseks.

Kogutud andmete põhjal statistika ja analüüside koostamine, et saaksime hinnata oma äri, kampaaniate ja reklaamitegevuse edukust.

Võidu korral teiega ühendust võtta.

Täida regulatiivsed nõuded. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, mis on meie kokkulepe teiega konkursi või loosimise tingimuste kohta.

Õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses koondatud andmetel põhinevate statistiliste andmete ja järelduste koostamisega ning seoses teiega ühenduse võtmisega, kui võidate auhinna.

Juriidiline kohustus, GDPR-i artikkel 6(1)(c).

LEGO Grupi sotsiaalvõrgustikud Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Suhtle LEGO Grupi sotsiaalvõrgustikega (nagu LEGO ® Play rakendus, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders kogukond, LEGO Ideas ja BrickLink ® funktsioonid, nagu BrickLink Studio programm, BrickLink Designer Program Series ning BrickLink ja BrickLink Studio aruteluforumid). Teie avaldatud teave, mis võib hõlmata kommentaare, pilte, kujundusi, reaktsioone, meie sotsiaalmeediakonto postituste jagamist või BrickLink kasutaja loodud sisu: Ülevaated ja tagasisideandmed

Foorumiandmed

Tehnilised andmed

Jälgimisandmed

Kasutusandmed

Sotsiaalmeedia andmed Teie küsimustele vastamiseks.

Sisu modereerimine ja sobimatu käitumise tuvastamine vastavalt digitaalteenuste seaduse nõuetele, sealhulgas sisu modereerimine BrickLinki kogukonna foorumites.

Ühenduse arutelude ja suhtluse hõlbustamiseks.

Platvormil kasutajate kaasatuse kohta aruandeid koostada ja analüüsida.

Et anda teile võimalus mõjutada, milliseid uusi tooteid me turule toome.

Et võimaldada teil jagada teavet teiste kasutajatega. Õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses teie küsimustele vastamisega ning kasutajate kaasatuse kohta aruannete koostamise ja analüüsimisega.

Õiguslik kohustus, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c, seoses sisu modereerimise ja vanuse kontrollimise nõuetega kohaldatavate õigusaktide, sealhulgas digiteenuste seaduse alusel.

Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, mis on meie kokkulepe teiega BrickLinki foorumi ja turu kohta.

Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, mis on meie kokkulepe teiega intellektuaalomandi õiguste loovutamise kohta.

Teie nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses täiustatud analüütika ja sisu avaldamisega meie sotsiaalvõrgustikes.

Kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Suhtle kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustiku funktsioonidega, näiteks „Meeldib” funktsioonidega.*



Suhtle meiega või anna meie kaubamärgiga seotud tagasisidet sotsiaalmeediaplatvormidel. Näiteks kui kommenteerite meie sotsiaalmeedia postitusi või annate muul viisil tagasisidet LEGO ® toodete/tegevuste kohta teistel avalikult kättesaadavatel lehtedel või postitustes. Sotsiaalmeedia andmed, sealhulgas meie sotsiaalmeedia kontode postituste jagamine või muu kasutajate loodud sisu.

Sotsiaalmeedia postituste ja digitaalsete reklaamide analüütilised tulemuslikkuse andmed.

Sotsiaalmeedia andmed

Profiili andmed

Ülevaated ja tagasiside andmed Platvormil/platvormidel avaldatud sisu kasutajate kaasatuse kohta aruannete koostamine ja analüüsimine.

Et anda teile võimalus mõjutada, milliseid uusi tooteid me turule toome.

Et saaksime koondada sotsiaalmeedia platvormide kaudu saadud sõnumid ühte kesksesse süsteemi, et saaksime vastata üksikisikutele tõhusamalt, kooskõlas meie brändi kuvandi ja väärtustega.

Et saada ülevaade meie brändi tajumisest ja nende isikute demograafilisest koosseisust, kes suhtlevad meie brändiga sotsiaalmeedia platvormidel ja annavad selle kohta tagasisidet. Õigustatud huvi, GDPR-i art. 6 lõike 1 punkt f, seoses kasutajate kaasatuse ja postituste tulemuslikkuse hindamise ning analüüsimisega *Sotsiaalmeediaplatvormid võivad kasutada LEGO Groupi sotsiaalvõrgustiku kontolt kogutud isikuandmeid oma platvormil oma eesmärkidel, nagu on kirjeldatud nende privaatsuspoliitikas. Õigustatud huvi, GDPR-i artikkel 6(1)(f), kui see on vajalik, et saada ülevaade meie kaubamärgist ja inimestest, kes suhtlevad ja annavad tagasisidet meie kaubamärgi kohta, ning pakkuda tõhusamat kliendituge vastavalt meie kaubamärgi kuvandile ja väärtustele.

Otseülekanded (kaupluses ja veebis) Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Osaleda otseselt või jääda juhuslikult live-streaming ürituse publiku või taustaks.*



*Alad märgitakse selgelt ära ja me saame nõusoleku otseselt kaasatud inimestelt. Sündmuse otseülekanne video teel, mis hõlmab salvestatud alas olevaid inimesi. Identiteediandmed Kontaktandmed Jälgimisandmed Sotsiaalmeedia andmed Otseülekannete teostamiseks, et suhelda tarbijatega

Võimaldada tarbijatel suhelda meiega otseülekande ajal live-chatis.

Müüja identiteedi kontrollimiseks ja turupettuste vältimiseks. Teie nõusolekul, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a, seoses teie otsese osalemisega sellistel otseülekannetel.

Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses isikutega, kes satuvad juhuslikult otseülekande ürituse publiku või taustasse.

Videovalve ja piltide kogumine (kauplustes ja muudes asjakohastes LEGO Groupi asukohtades) Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Külasta meie LEGO ® kauplusi või mõnda muud avalikult ligipääsetavat LEGO Groupi rajatist. Külasta LEGO ® avastuskeskusi ja LEGOLAND ® avastuskeskusi. Videoülevaade meie ruumidest. Pildi- või identiteediandmed Lisaks, kui külastate LEGO ® Discovery Centre'i ja LEGOLAND ® Discovery Centre'i: Keha kaamera salvestus Sõiduki registreerimisnumbri andmed Biomeetrilised andmed (näotuvastustehnoloogia) Kriminaalsete rikkumiste, sealhulgas sissemurdmise, röövi, varguse, rünnaku või pettuse ennetamine ja dokumenteerimine ning töötajate turvalisuse ja ohutuse tagamine.

Analüüsida külastajate liikumist, poe planeeringut ja poe teenuste pakkumist, et tagada parim võimalik poekogemus.

Õige isiku tuvastamine sõidu fotodel. Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses seaduse rikkumise või kuritegude toimepanemise ennetamisega LEGO ® asukohtades.

asukohtades. Biomeetriliste andmete kasutamisel tugineme GDPRi artikli 9 lõike 2 punktile f, st andmete töötlemine on vajalik õigusnõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Kasutate meie Mosaic Makerit või meie Minifiguuride tehast Videosalvestus meie ruumidest

Pildi- või identiteediandmed Et Mosaic Maker või Minifigure Factory saaksid luua tarbija soovitud pildi või sildi. Lepingu täitmine, GDPR-i artikkel 6(1)(b), et võimaldada tarbija konkreetselt soovitud teenuse osutamist. Kasutate LEGO ® Discovery Centerite ja LEGOLAND ® Discovery Centerite parkimisvõimalusi. Sõiduki registreerimisnumbri andmed

Automaatne numbritunnistuse tuvastamine (ANPR), mis hõlmab: Mõned meie LEGO ® Discovery Centerid ja LEGOLAND ® Discovery Centerid on varustatud automaatse numbritunnistuse tuvastamise süsteemiga, et jälgida sisenemist meie parkimisrajatistesse. Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses autode sisenemise haldamisega LEGO ® Discovery Centerites ja LEGOLAND ® Discovery Centerites. Kasutage meie atraktsioone LEGO ® Discovery Centerites ja LEGOLAND ® Discovery Centerites. Pilt Mõned vaatamisväärsused pakuvad külastuse ajal fotograafiateenuseid, mida saab osta. Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, meie brändi edendamisel ja turustamisel. Külalistel on võimalus osta oma fotosid teatud vaatamisväärsuste juures. Teated on paigaldatud kohtadesse, kus osutatakse fotograafiateenuseid.

Äripartnerid ja ärisuhted Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Sõlmi meiega ärisuhe ettevõtjana või eraisikuna. Identiteediandmed

Kontaktandmed

Tehinguandmed

Profiili andmed

Muud isikuandmed, mida meile esitate

Müüja kinnitusandmed Et saaksime hallata ärisuhteid teie või teie ettevõttega.

Täita oma kohustusi ärisuhetes. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse lepingulise suhtega.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi on hallata suhteid teie või teie ettevõttega. Vali osalemine müüjana meie veebipõhises turul BrickLink ® Identiteediandmed

Kontaktandmed

Tehinguandmed

Profiili andmed

Muud isikuandmed, mida meile esitate

Müüja kinnitusandmed Turutehingute automaatseks riskihindamiseks. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses meie vastastikuse lepingulise suhtega.

Õigustatud huvi, artikkel 6(1)(f), GDPR. Meie õigustatud huvi vältida pettusi, tagada platvormi ohutus ja korraldada turutehingute riskihindamisi.

Juriidiline kohustus, GDPR-i artikkel 6(1)(c), seoses meie vastavusega õigusaktidele, mis käsitlevad näiteks vaidluste lahendamist ja pettuste ennetamist.

Teadustöö Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Osalege uuringutes, fookusgruppides või muudes uuringutes. Identiteediandmed

Kontaktandmed

Fotod või videod (kui uuring viiakse läbi näost näkku)

Ülevaatamise ja tagasiside andmed

Muud isikuandmed, mida meile esitate Olemasolevate toodete ja teenuste parandamiseks.

Uute toodete ja teenuste arendamine ja täiustamine. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b seoses turu-uuringu osaleja vabastamisega.

GDPR-i artikkel 6 lõige 1 punk a annab nõusoleku isikustatud otseturunduses osaleja antud küsitluse vastuste kasutamiseks.

Õigustatud huvi, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, koondatud tasandil kogutud andmete ja teadmiste kasutamiseks uute või olemasolevate toodete ja teenuste arendamiseks ja/või parendamiseks.

Suhtlemine LEGO ® avastuskeskuste ja LEGOLAND ® avastuskeskustega Teie tegevus Kogutavad andmed Kogumise põhjus Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs Külasta LEGO ® avastuskeskusi ja LEGOLAND ® avastuskeskusi.

avastuskeskusi ja LEGOLAND avastuskeskusi. Broneeri VIP-paketid Identiteediandmed

Kontaktandmed

Muud isikuandmed, mida te meile edastate (sh eripäevade üksikasjad, toitumisvajadused, ligipääsetavuse vajadused ja erisoovid). Eriliste sündmuste, toitumisvajaduste, ligipääsetavuse vajaduste ja erisoovide rahuldamiseks. Lepingu täitmine, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b, seoses ostetud teenuste osutamisega.

Nõusolek, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a ja GDPR artikli 9 lõike 2 punkt a seoses mis tahes eriliiki andmete töötlemisega, mida te võite otsustada meiega jagada.

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas juriidiliste, regulatiivsete, maksu-, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks. Võime teie isikuandmeid pikemat aega säilitada kaebuse korral või kui me põhjendatult usume, et on olemas võimalus kohtuvaidluseks seoses meie suhtega teiega. Isikuandmete asjakohase säilitusaja kindlaksmääramiseks arvestame isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamisest või avalikustamisest tuleneva võimaliku kahju ohtu, teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja seda, kas suudame neid eesmärke saavutada muul viisil, ning kohaldatavaid juriidilisi, regulatiivseid, maksu-, raamatupidamis- või muid nõudeid. Tehisintellekti vahendite kasutamine Me kasutame AI-tööriistu äri efektiivsuse ja analüütilistel eesmärkidel. Kasutatakse tehisintellekti: Analüüsida LEGO-le edastatud e-kirju/sisu, näiteks soovitada vastuseid, mida me külalistele anname, ja aidata sisemisel tasandil sisu hallata, näiteks koostada e-kirja kokkuvõte. Kui vastused on kasutatud, on need LEGO-le enne avaldamist kättesaadavad ja isikuandmeid kasutatakse ainult algse eesmärgi jaoks, milleks need on esitatud ja/või töödeldud vastavalt käesolevale teavitele.

Suunata teie tugitaotlused esmase suhtluse kaudu tugichatbotiga – teavitame teid enne suhtluse algust, kui suhtlete chatbotiga.

Meie kontrollitud tarneahela kaudu nende toodete ja teenuste pakkumistes.

Et saada ülevaade teie isiklikest eelistustest, võime kasutada AI analüüsivahendeid reklaamide tõhususe analüüsimiseks.

Andmete analüüsimiseks ja töötlemiseks protsesside tõhususe parandamiseks.

Analüüsida andmeid seoses äritegevuse tulemuslikkuse ja strateegiliste algatustega.

Meie atraktsioonide protsesside automatiseerimiseks, et parandada külastajate kogemust (kuid ainult seoses LEGO ® Discovery Centersi ja LEGOLAND ® Discovery Centersi atraktsioonidega).

Discovery Centersi ja LEGOLAND Discovery Centersi atraktsioonidega). Pakkuda teile chatbotit osana meie klienditeenindusest. #### Siseste AI-tööriistade kasutamine kokkuvõtete tegemiseks

Me kasutame sisemisi tehisintellekti (AI) tööriistu, et aidata meie klienditeeninduse töötajatel kokku võtta klientidega telefoni või chati teel toimunud suhtlused. Kui salvestame kõnesid või vestlusi, ei salvestata ega jäädvustata neid vahendeid reaalajas, vaid pärast kõne või vestluse lõppu võib kõnesalvestuse või vestluse teksti sisestada AI-vahendisse kokkuvõtte koostamiseks. AI-tööriista kasutatakse ainult kokkuvõtete tegemiseks ja analüüsimiseks, et parandada meie teenuste kvaliteeti, jälgida tulemuslikkust ja toetada meie standardite järgimist. AI-tööriist ei tee automaatseid otsuseid, millel on õiguslikud või sarnased olulised tagajärjed; kõik otsused teevad meie inimnõustajad.

Telefonikõnede puhul anname iga kõne alguses suulise teate, et kõne võib salvestada ja transkribeerida AI abil. Võite nõustuda, vajutades numbrit 1, või loobuda, vajutades numbrit 2 või jäädes liinile. Vestluste puhul kuvatakse sessiooni alguses teade, milles teavitatakse, et vestlus võib olla salvestatud ja transkribeeritud AI abil; vestluse jätkamisega nõustute selle töötlemisega. Kellega LEGO Group isikuandmeid jagab? Teabe jagamine LEGO Groupi ettevõtetega Meie tütarettevõtted (muud LEGO Groupi ettevõtted) võivad mõnikord vajada juurdepääsu teie teabele, et pakkuda teile teenuseid meie või nende enda nimel. Nad vajavad teie isikuandmeid, et meie või nemad saaksid teha ülaltoodud tabelis loetletud tegevusi, näiteks järgmist: pakkuda tooteid ja teenuseid, mida olete taotlenud;

võtta teiega ühendust teie konto või tehingute osas;

saata teile teavet meie saitide, rakenduste ja poliitikate kohta;

saata teile otseturundussõnumeid;

saata teile tootekatalooge ja muid trükitud turundusmaterjale;

töödelda teavet, mida tütarettevõte on lepingu alusel ametlikult kohustatud meie nimel töötlema, nt teostada teie esitatud ostu, hallata teie LEGO ® konto, LEGO Insidersi konto tegevust ja/või hallata teie eelistusi meie eelistuskeskuses saidil LEGO.com või meie küpsiste seadetes;

konto, LEGO Insidersi konto tegevust ja/või hallata teie eelistusi meie eelistuskeskuses saidil LEGO.com või meie küpsiste seadetes; ettevõttesiseks uurimistööks, analüüsimiseks ja aruandluseks;

tuvastada, läbi vaadata ja peatada mis tahes tegevusi, mis võivad rikkuda meie poliitikaid või seadust. Andmete edastamine LEGO Groupi ettevõtetele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda põhineb siduvatel kontsernisisestel eeskirjadel. Teabe jagamine teiste ettevõtetega Palun vaadake allpool meie usaldusväärsete kolmandate osapoolte nimekirja, kellega me võime teie andmeid jagada. Me avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele/tarnijatele järgmistes kategooriates: IT-teenuse pakkujad. Kasutame mitmeid usaldusväärseid partnereid üle kogu maailma, kes pakuvad meile IT-teenuseid ja süsteemihaldusteenuseid – seda nii meie klientidele ja partneritele suunatud tegevustes kui ka asutusesisestes IT- ja haldussüsteemides.

Kasutame mitmeid usaldusväärseid partnereid üle kogu maailma, kes pakuvad meile IT-teenuseid ja süsteemihaldusteenuseid – seda nii meie klientidele ja partneritele suunatud tegevustes kui ka asutusesisestes IT- ja haldussüsteemides. Ülemaailmsed makseteenuse pakkujad ja töötlemispartnerid. Nad aitavad meil tagada turvalise ja tõhusa makseprotsessi nii veebis kui turu ülekanded meie kauplustes kui ka arvete või rahaülekannete kaudu.

Nad aitavad meil tagada turvalise ja tõhusa makseprotsessi nii veebis kui turu ülekanded meie kauplustes kui ka arvete või rahaülekannete kaudu. Pilvsalvestusruumi partnerid. Talletame oma ja teie andmeid turvalistes andmekeskustes.

Talletame oma ja teie andmeid turvalistes andmekeskustes. CDN-teenuse pakkujad. Kasutame oma veebisaidi jõudluse ja turvalisuse optimeerimiseks sisuedastusvõrku (CDN). CDN aitab sisu tõhusalt levitada, kasutades erinevates geograafilistes asukohtades asuvaid servereid. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti, võib meie CDN-teenuse pakkuja töödelda teie mõningaid andmeid (nt IP-aadress ja brauseriteave), et tagada meie sisu kiire ja usaldusväärne edastamine.

Kasutame oma veebisaidi jõudluse ja turvalisuse optimeerimiseks sisuedastusvõrku (CDN). CDN aitab sisu tõhusalt levitada, kasutades erinevates geograafilistes asukohtades asuvaid servereid. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti, võib meie CDN-teenuse pakkuja töödelda teie mõningaid andmeid (nt IP-aadress ja brauseriteave), et tagada meie sisu kiire ja usaldusväärne edastamine. Pettuste ennetamise ja avastamise partnerid ning ametid. Nad teevad LEGO Groupiga koostööd, tagamaks, et LEGO Group ei langeks pettuse ja tuvastamise ohvriks.

Nad teevad LEGO Groupiga koostööd, tagamaks, et LEGO Group ei langeks pettuse ja tuvastamise ohvriks. Ladustamis-, pakkimis-, kohaletoimetamis- ja tarnepartnerid. Nad aitavad meil oma tooteid klientidele ja äripartneritele toimetada.

Nad aitavad meil oma tooteid klientidele ja äripartneritele toimetada. Kataloogide trükkimise, saatmise ja postitamise partnerid. Nad aitavad meil tagada, et kataloogid, ajakirjad või muud trükitud turundusmaterjalid jõuaksid teieni.

Nad aitavad meil tagada, et kataloogid, ajakirjad või muud trükitud turundusmaterjalid jõuaksid teieni. Andmevahendajatest ja andmekoondajatest partnerid. Nad aitavad meil jõuda potentsiaalsete uute ostjateni kataloogide, ajakirjade ja muu trükitud või veebipõhise turundus- ning reklaamsisu abil. Nad aitavad meil ka näiteks vältida olukorda, et teile saadetakse samaaegselt mitu LEGO ® kataloogi.

Nad aitavad meil jõuda potentsiaalsete uute ostjateni kataloogide, ajakirjade ja muu trükitud või veebipõhise turundus- ning reklaamsisu abil. Nad aitavad meil ka näiteks vältida olukorda, et teile saadetakse samaaegselt mitu kataloogi. Turundus- ja reklaamipartnerid. Nad aitavad meil pakkuda kohandatud reklaame, soodustusi, loteriisid, võistlusi ja kampaaniaid siis, kui suhtlete LEGO Groupiga veebiplatvormidel, sotsiaalmeedias, kaupluses või muul viisil. Nad aitavad meil ka leida uusi potentsiaalseid ostjaid, kellele turundussõnumeid edastada (nimetatakse ka „sarnasteks“) või aitavad meil paremini tagada, et me ei edasta turundussõnumeid ostjatele, kes pole kõnealusest tootest või teenusest huvitatud (nimetatakse ka „sulustamiseks“).

Nad aitavad meil pakkuda kohandatud reklaame, soodustusi, loteriisid, võistlusi ja kampaaniaid siis, kui suhtlete LEGO Groupiga veebiplatvormidel, sotsiaalmeedias, kaupluses või muul viisil. Nad aitavad meil ka leida uusi potentsiaalseid ostjaid, kellele turundussõnumeid edastada (nimetatakse ka „sarnasteks“) või aitavad meil paremini tagada, et me ei edasta turundussõnumeid ostjatele, kes pole kõnealusest tootest või teenusest huvitatud (nimetatakse ka „sulustamiseks“). B2B-partnerid, sealhulgas Merlin Entertainments ja LEGO ® sertifitseeritud poed. Need aitavad meil korraldada reklaamikampaaniaid, loosimisi, võistlusi ja kampaaniaid, sealhulgas LEGO ® Insiders lojaalsusprogrammi või LEGO Family Clubi, ning pakkuda kohandatud reklaame ja ostjate eelistusi.

Need aitavad meil korraldada reklaamikampaaniaid, loosimisi, võistlusi ja kampaaniaid, sealhulgas Insiders lojaalsusprogrammi või LEGO Family Clubi, ning pakkuda kohandatud reklaame ja ostjate eelistusi. Sotsiaalmeediapartnerid ja veebipõhised otsinguplatvormid. Need aitavad meil kohal olla, võimaldavad teil LEGO Groupiga suhelda platvormidel, kus te viibite, ning võimaldavad meil pakkuda oma toodetele kohandatud turundust, samuti annavad nad meile laiema arusaama sellest, kuidas meie ostjad ja tarbijad meiega nende platvormide ja partnerite kaudu suhtlevad, milline on meie brändi tajumine ja millised inimesed suhtlevad meie brändiga ja annavad selle kohta tagasisidet sotsiaalmeedia platvormidel.

Need aitavad meil kohal olla, võimaldavad teil LEGO Groupiga suhelda platvormidel, kus te viibite, ning võimaldavad meil pakkuda oma toodetele kohandatud turundust, samuti annavad nad meile laiema arusaama sellest, kuidas meie ostjad ja tarbijad meiega nende platvormide ja partnerite kaudu suhtlevad, milline on meie brändi tajumine ja millised inimesed suhtlevad meie brändiga ja annavad selle kohta tagasisidet sotsiaalmeedia platvormidel. Kolmandatest osapooltest teenusepakkujad, kes aitavad meil pakkuda kliendituge ja saada teavet. Need aitavad meil saada sotsiaalmeedia platvormidelt sotsiaalmeedia andmeid, mõista meie kaubamärgi tajumist, luua teadmisi meiega suhtlevate isikute kohta ja anda tagasisidet meie kaubamärgi kohta sotsiaalmeedia platvormidel ning aidata meil pakkuda tõhusamat kliendituge.

Need aitavad meil saada sotsiaalmeedia platvormidelt sotsiaalmeedia andmeid, mõista meie kaubamärgi tajumist, luua teadmisi meiega suhtlevate isikute kohta ja anda tagasisidet meie kaubamärgi kohta sotsiaalmeedia platvormidel ning aidata meil pakkuda tõhusamat kliendituge. Küsitluste, küsimustike ja tootearvustuste pakkujad. Need aitavad meil saada teie LEGO ® kogemuse kohta olulist tagasisidet.

Need aitavad meil saada teie kogemuse kohta olulist tagasisidet. Maksu- ja tolliasutused, reguleerivad asutused ja muud asutused üle kogu maailma. Need nõuavad teatavatel juhtudel töötlemistegevuste aruandeid.

Need nõuavad teatavatel juhtudel töötlemistegevuste aruandeid. Professionaalsed nõustajad. Sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad kogu maailmas. Need pakuvad LEGO Groupile nõustamis-, pangandus-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid, sealhulgas rahapesuvastast võitlust ja teadmiskliendi kinnitamise partnereid. Jagame andmeid nende partneritega, et teostada rahapesu ja teadmis-teie kliendikontrolle kõigi BrickLink ® -i müüjate jaoks, et tagada vastavus finantseeskirjadele ja vältida pettusi.

Need pakuvad LEGO Groupile nõustamis-, pangandus-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid, sealhulgas rahapesuvastast võitlust ja teadmiskliendi kinnitamise partnereid. Jagame andmeid nende partneritega, et teostada rahapesu ja teadmis-teie kliendikontrolle kõigi BrickLink -i müüjate jaoks, et tagada vastavus finantseeskirjadele ja vältida pettusi. Mänguplatvormi partnerid. Need aitavad meil olla kohal, võimaldavad teil suhelda LEGO Groupiga ja ühendada oma LEGO ® konto mänguplatvormi kontoga, kus see funktsioon on saadaval.

Need aitavad meil olla kohal, võimaldavad teil suhelda LEGO Groupiga ja ühendada oma konto mänguplatvormi kontoga, kus see funktsioon on saadaval. Veebituru partnerid . Sealhulgas BrickLink ® kolmandate osapoolte müüjad ja ostjad, makse töötlejad, vaidluste lahendamise teenused, foorumi moderaatorid ja müüjate kontrollimise teenused. Need aitavad meil BrickLink ® turu ja teenuseid hallata, hõlbustada ostjate ja müüjate vahelisi tehinguid, kontrollida müüjate identiteeti dokumentide kontrollimise abil, lahendada tehingutega seotud vaidlusi ja hoida ühenduse ruume turvalisena.

. Sealhulgas BrickLink kolmandate osapoolte müüjad ja ostjad, makse töötlejad, vaidluste lahendamise teenused, foorumi moderaatorid ja müüjate kontrollimise teenused. Need aitavad meil BrickLink turu ja teenuseid hallata, hõlbustada ostjate ja müüjate vahelisi tehinguid, kontrollida müüjate identiteeti dokumentide kontrollimise abil, lahendada tehingutega seotud vaidlusi ja hoida ühenduse ruume turvalisena. Ostjad ja müüjad BrickLink ® turul. Jagame teie andmeid müüjatega tellimuste täitmise eesmärgil ning samamoodi saavad ostjad näha müüja kontaktandmeid.

Jagame teie andmeid müüjatega tellimuste täitmise eesmärgil ning samamoodi saavad ostjad näha müüja kontaktandmeid. Foorumi kasutajad. Kui osalete BrickLink ® foorumites, on kogu teie postitatud teave kättesaadav kõigile foorumi kasutajatele, sealhulgas avalikele kasutajatele, kes pole sisse logitud. Fotograafiateenuste pakkuja. - Kui kasutate ühte meie atraktsioone, kasutame usaldusväärset fototeenuse pakkujat, et jäädvustada teie kogemus piltidena. Muud kasutusalad ja avalikustamine Kasutame ja avalikustame isikuandmeid ka nii, nagu peame vajalikuks või asjakohaseks: a) kohaldatavate õigusaktide järgimiseks (mis võivad hõlmata õigusakte väljaspool teie elukohariiki); b) kohaliku omavalitsuse ja riiklike asutuste päringutele reageerimiseks (mis võivad hõlmata asutusi väljaspool teie elukohariiki); c) õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks; (d) meie ja meie sidusettevõtete, teie või teiste õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks. Lisaks kasutame, avalikustame või edastame isikuandmeid kolmandale osapoolele võimaliku või tegeliku ümberkorralduse, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise või loovutamise korral. Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse LEGO Group tegutseb kogu maailmas ja võib edastada isikuandmeid asukohta, mis asub väljaspool teie elukohariiki või kus teile teenuseid osutatakse.

LEGO Group säilitab kõiki isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites.

Vajaduse korral (nt teenuste osutamiseks) võidakse isikuandmeid edastada (või need võivad olla kättesaadavad) kohtadesse, mis võivad hõlmata Ühendkuningriiki, Austraaliat, Kanadat, Jaapanit, Malaisiat, Mehhikot, Singapuri, Lõuna-Koread, Ameerika Ühendriike ja Hongkongi. Kui teie isikuandmeid edastatakse, tagame teie isikuandmete kaitse samal tasemel kõikjal, kus neid töödeldakse, rakendades asjakohaseid lepingulisi, tehnilisi ja/või organisatsioonilisi kaitsemeetmeid.

Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole EMP-d, tagame teie isikuandmete samasuguse kaitse taseme, tagades, et kohaldatakse vähemalt ühte järgmistest tingimustest. Euroopa Komisjon on otsustanud, et kõnealuses riigis on olemas piisav kaitsetase; või

kehtestatud on siduvad kontsernisisesed eeskirjad (ettevõtetevaheliste edastamiste puhul); või

Standardlepingutingimused („ELi näidisklauslid”) kasutatakse; või

Eriolukordades rakendatakse erandeid, näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui nõustute konkreetse edastamisega.

3. JAGU: KÜPSISED JA SARNASED TEHNOLOOGIAD („KÜPSISED“) Küpsised on väikesed andmefailid, mida teie brauser teie arvutisse või seadmesse paigutab. Küpsis ise ei sisalda ega kogu teavet, Kuid kui server seda veebibrauseri kaudu loeb, võib see aidata veebisaidil pakkuda kasutajasõbralikumat teenust – näiteks jättes meelde varasemaid oste või kontoandmeid.

Lisateavet küpsiste ja nende haldamise kohta leiate meie täielikust [küpsiste poliitikast][7] ja [Küpsiste deklaratsiooni][8]või klõpsake oma küpsiste seadeid LEGO.com veebisaidil või digitaalses mängus või rakenduses (kui see on asjakohane).

4. PEATÜKK: TEAVE VANEMATELE Teave lapsevanematele: kuidas LEGO Group laste isikuandmeid töötleb Laste turvalisuse tagamine veebis Hoolime väga sellest, et lapsed oleksid veebis kaitstud ja oleme kehtestanud täiendavad privaatsuseeskirjad, et tagada meie nooremate fännide turvalisus sel ajal, kui nad meie veebikanaleid kasutavad. Tegelikult on mõnedel funktsioonidel vanusepiirangud, et takistada lastel selliste funktsioonide tahtmatut kasutamist. Püüame ka mõistlikkuse piires tagada, et me teadlikult ei kogu, talleta, kasuta ega töötle selliste laste isikuandmeid, kes võivad neid funktsioone kasutada ilma nõuetekohase vanemliku nõusolekuta. Oleme liitunud digitaalse lastekaitseprogrammiga, mille raames kontrollitakse meie ettevõtet igal aastal, veendumaks, et järgime lastega veebis suhtlemise eeskirju. Isikuandmete puhul küsime vanemate nõusolekut kõigi alla 16-aastaste (või vanemate, kui kohalikud seadused seda nõuavad) isikute puhul. BrickLink®-i kasutajad peavad olema vähemalt 18-aastased (või vanemad, kui kohalikud seadused seda nõuavad), et registreeruda ostjateks või müüjateks. Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust.9. Laste isikuandmete töötlemisel rakendame nende privaatsuse kaitsmiseks täiendavaid meetmeid, sealhulgas: selgitame vanematele kindlasti seda, milliseid isikuandmeid me nende lapse kohta kogume, talletame, kasutame ja töötleme, ning selgitame, kas jagame neid andmeid;

täidame õiguslikke nõudeid, paludes vanemlikku nõusolekut lapse andmete kogumiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks ning paludes nõusolekut nende lastele meie toodete ja teenuste kohta teabe saatmiseks;

piirame seda, kuidas me laste isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja töötleme, et kogutaks ainult andmeid, mis on mõistlikult vajalikud selleks, et lapsed saaksid osa võtta veebitegevusest;

anname vanematele juurdepääsu või võimaluse paluda juurdepääsu nende lapse kohta kogutud isikuandmetele – vanemad võivad paluda ka oma laste isikuandmeid muuta või kustutada. Laste kohta teabe kogumine ja kasutamine Kui mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on loodud igas vanuses peredele ja kasutajatele, on teised mõeldud peamiselt laste jaoks. Iga kord, kui kogume lapse isikuandmeid, säilitame andmeid ainult nii kaua, kui vajame neid teenuse osutamiseks või nii kaua, kui nende säilitamine on seadusega nõutav. Kuigi lapsed saavad valida, kas jagada oma teavet meiega, siis mõned meie veebisaitide funktsioonid ei toimi, kui nad pole meile oma teavet andnud. Kui funktsioonide toimimiseks on vaja isikuandmeid, küsime ainult andmeid, mis on tegevuses osalemiseks mõistlikult vajalikud. Siin on mõned näited kordadest, mil me kogume laste andmeid: Kui lapsed registreeruvad veebis. Lapsed saavad meie veebisaitidel registreeruda, et pääseda juurde mitmesugustele teenustele, sealhulgas sisule, mängudele ja võistlustele. Registreerumisel võime lapsel paluda esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, lapse eesnime, soo, sünnikuupäeva, kasutajanime ja parooli. Kasutame seda teavet turvalisuse tagamiseks ja teatiste saatmiseks. Julgustame lapsi looma kasutajanime, mis ei sisalda isikuandmeid.

Lapsed saavad meie veebisaitidel registreeruda, et pääseda juurde mitmesugustele teenustele, sealhulgas sisule, mängudele ja võistlustele. Registreerumisel võime lapsel paluda esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, lapse eesnime, soo, sünnikuupäeva, kasutajanime ja parooli. Kasutame seda teavet turvalisuse tagamiseks ja teatiste saatmiseks. Julgustame lapsi looma kasutajanime, mis ei sisalda isikuandmeid. Kui lapsed jagavad enda loodud sisu. Mõned meie veebisaidid võimaldavad lastel ise sisu luua või kasutada. Kuna ainult mõned nendest funktsioonidest nõuavad lapse isikuandmeid, ei nõua kõik tegevused lapsevanema või eestkostja nõusolekut. Iga kord, kui tegevus võib lubada lapsel isikuandmeid jagada, küsime vanemalt või eestkostjalt „tõendatavat vanemlikku nõusolekut“ (mis on vanemliku nõusoleku kõrgem tase). Isikuandmeteks võivad näiteks olla lood, vabas vormis tekstiväljad, joonistused, mis võimaldavad teksti või vabas vormis teabe sisestamist, fotod lapsest, heliklipid, filmifailid või mis tahes tüüpi sisu või muud püsiidentifikaatorid, mis aitavad last mingil viisil selgelt identifitseerida.

Mõned meie veebisaidid võimaldavad lastel ise sisu luua või kasutada. Kuna ainult mõned nendest funktsioonidest nõuavad lapse isikuandmeid, ei nõua kõik tegevused lapsevanema või eestkostja nõusolekut. Iga kord, kui tegevus võib lubada lapsel isikuandmeid jagada, küsime vanemalt või eestkostjalt „tõendatavat vanemlikku nõusolekut“ (mis on vanemliku nõusoleku kõrgem tase). Isikuandmeteks võivad näiteks olla lood, vabas vormis tekstiväljad, joonistused, mis võimaldavad teksti või vabas vormis teabe sisestamist, fotod lapsest, heliklipid, filmifailid või mis tahes tüüpi sisu või muud püsiidentifikaatorid, mis aitavad last mingil viisil selgelt identifitseerida. Kui lapsed osalevad võistlustel ja loosimistel. Kui laps soovib osaleda võistlusel, siis küsime isikuandmeid, mida vajame selleks, et laps saaks osaleda. Tavaliselt küsime ainult lapse eesnime (et saaksime eristada sama pere lapsi) ja vanema või eestkostja meiliaadressi (et täita juriidilisi nõudeid, mis on seotud vastutava täiskasvanu teavitamisega). Me võtame vanemaga ühendust ainult siis, kui laps võidab võistluse või loosimise, et teada saada, kuhu auhind saata. Kui võistlusel palutakse lapsel osalemiseks luua sisu, siis peame võib-olla eelnevalt e-posti teel küsima vanemlikku nõusolekut, tagamaks, et täidame privaatsusnõudeid, mis kehtivad sisule, mida lapsed on ise loonud (vaadake ülalolevat teavet laste loodud sisu kohta). Ilma nõusolekuta ei saa lapsed meie võistlustel osaleda.

Kui laps soovib osaleda võistlusel, siis küsime isikuandmeid, mida vajame selleks, et laps saaks osaleda. Tavaliselt küsime ainult lapse eesnime (et saaksime eristada sama pere lapsi) ja vanema või eestkostja meiliaadressi (et täita juriidilisi nõudeid, mis on seotud vastutava täiskasvanu teavitamisega). Me võtame vanemaga ühendust ainult siis, kui laps võidab võistluse või loosimise, et teada saada, kuhu auhind saata. Kui võistlusel palutakse lapsel osalemiseks luua sisu, siis peame võib-olla eelnevalt e-posti teel küsima vanemlikku nõusolekut, tagamaks, et täidame privaatsusnõudeid, mis kehtivad sisule, mida lapsed on ise loonud (vaadake ülalolevat teavet laste loodud sisu kohta). Ilma nõusolekuta ei saa lapsed meie võistlustel osaleda. Kui lapsed saavad meilt e-kirju. Peame võib-olla küsima lapse kontaktandmeid (sealhulgas nende meiliaadressi), et saaksime vastata nende esitatud küsimusele. Kui meil on vaja lapsega teist korda ühendust võtta, näiteks täiendavatele küsimustele vastamiseks, palume tema vanemalt või eestkostjalt meiliaadressi. Sel juhul säilitame lapse veebipõhist kontaktteavet ainult nii kaua, kui meil läheb aega tema taotluse täitmiseks, ja me ei kasutaks seda teavet ühelgi muul eesmärgil. Kui me kunagi vajame lapse veebipõhist kontaktteavet pidevaks teabevahetuseks, küsime me esimesel võimalusel vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime hoida täiskasvanut kursis andmetega, mida me kogume, ja anda vanemale võimalus paluda meil andmete kogumine lõpetada. Vanemad või eestkostjad võivad igal ajal loobuda mis tahes suhtlusest, mida nende lapsega peame, järgides igas suhtlustüübis tellimuse tühistamise juhiseid (kui suhtlustüüpe on rohkem kui üks, peab täiskasvanu võib-olla igast neist eraldi loobuma). Alternatiivina võivad nad võtta ühendust meie LEGO ® klienditeeninduse meeskonnaga.

Peame võib-olla küsima lapse kontaktandmeid (sealhulgas nende meiliaadressi), et saaksime vastata nende esitatud küsimusele. Kui meil on vaja lapsega teist korda ühendust võtta, näiteks täiendavatele küsimustele vastamiseks, palume tema vanemalt või eestkostjalt meiliaadressi. Sel juhul säilitame lapse veebipõhist kontaktteavet ainult nii kaua, kui meil läheb aega tema taotluse täitmiseks, ja me ei kasutaks seda teavet ühelgi muul eesmärgil. Kui me kunagi vajame lapse veebipõhist kontaktteavet pidevaks teabevahetuseks, küsime me esimesel võimalusel vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime hoida täiskasvanut kursis andmetega, mida me kogume, ja anda vanemale võimalus paluda meil andmete kogumine lõpetada. Vanemad või eestkostjad võivad igal ajal loobuda mis tahes suhtlusest, mida nende lapsega peame, järgides igas suhtlustüübis tellimuse tühistamise juhiseid (kui suhtlustüüpe on rohkem kui üks, peab täiskasvanu võib-olla igast neist eraldi loobuma). Alternatiivina võivad nad võtta ühendust meie klienditeeninduse meeskonnaga. Kui lapsed saavad rakenduse tõuketeatisi. Paljud rakendused saadavad kasutajatele tõuketeatisi klientide mobiiltelefonidele või seadmetesse, et teavitada neid uuendustest (mõnikord isegi siis, kui rakendus ei ole kasutusel). Mõned meie rakendused on mõeldud laste jaoks. Palume lastel esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime täiskasvanut teavitada tema lapse taotlusest enne, kui saadame lastele oma rakendustest tõuketeatisi. Me ei lingi seadmeidentifikaatorit muude isikuandmetega ilma vanemliku nõusolekuta. Kui soovite, et teie laps ei saaks enam meie rakendustest push-teateid, saate igal ajal muuta teie lapse kasutatava seadme sätteid.

Paljud rakendused saadavad kasutajatele tõuketeatisi klientide mobiiltelefonidele või seadmetesse, et teavitada neid uuendustest (mõnikord isegi siis, kui rakendus ei ole kasutusel). Mõned meie rakendused on mõeldud laste jaoks. Palume lastel esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime täiskasvanut teavitada tema lapse taotlusest enne, kui saadame lastele oma rakendustest tõuketeatisi. Me ei lingi seadmeidentifikaatorit muude isikuandmetega ilma vanemliku nõusolekuta. Kui soovite, et teie laps ei saaks enam meie rakendustest push-teateid, saate igal ajal muuta teie lapse kasutatava seadme sätteid. Kui kogume asukohateavet. Mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on mõeldud lastele. Enne lapse tänava nime, aadressi või koordinaatide kohta teabe kogumist küsime lapsevanema või eestkostja nõusolekut meili teel. Teeme seda seetõttu, et selline teave võimaldab meil tulemuslikult kindlaks teha konkreetse lapse. Seevastu ei vaja me vanemate nõusolekut, et koguda teavet lapse linna, riigi või piirkonna kohta, kui see ei ole otseselt seotud konkreetse lapsega. Põhjuseks on see, et selline üldine teave ei võimalda meil konkreetset last tuvastada. Kui soovite, et lõpetaksime seda tüüpi asukohateabe kogumise, saate igal ajal kohandada sätteid seadmes, mida teie laps kasutab. Võite ka võtta ühendust meie LEGO ® klienditeenindusega.

Mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on mõeldud lastele. Enne lapse tänava nime, aadressi või koordinaatide kohta teabe kogumist küsime lapsevanema või eestkostja nõusolekut meili teel. Teeme seda seetõttu, et selline teave võimaldab meil tulemuslikult kindlaks teha konkreetse lapse. Seevastu ei vaja me vanemate nõusolekut, et koguda teavet lapse linna, riigi või piirkonna kohta, kui see ei ole otseselt seotud konkreetse lapsega. Põhjuseks on see, et selline üldine teave ei võimalda meil konkreetset last tuvastada. Kui soovite, et lõpetaksime seda tüüpi asukohateabe kogumise, saate igal ajal kohandada sätteid seadmes, mida teie laps kasutab. Võite ka võtta ühendust meie klienditeenindusega. Kui kogume „püsiidentifikaatoreid“. Selleks, et saaksime oma veebikanalite külastajatele pakkuda asjakohasemaid ja isikupärastatud veebikogemusi, kogume teatud tüüpi teavet (nt teavet IP-aadresside, mobiilsideseadme identifikaatori, brauserite, internetiteenuse pakkujate, viitavate lehtede, väljumislehtede, külastamissageduse, operatsioonisüsteemide, kuupäevatemplite, ajatemplite ja klikivoo kohta). Kasutame selle teabe kogumiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, pikslid, välkküpsised, veebimajakad, ja muid ainuidentifikaatoreid (mida määratleme selle privaatsuspoliitika jaotises „Küpsised“). Võime seda teavet koguda ise või paluda kolmandal osapoolel töödelda andmeid meie nimel. Kasutame neid andmeid selleks, et anda lastele juurdepääs veebipõhistele funktsioonidele ja tegevustele, kohandada sisu, täiustada oma veebikanaleid, analüüsida oma veebikanali jõudlust ja luua anonüümseid aruandeid. Kui soovime kunagi koguda laste isikuandmeid mingil põhjusel, siis võtame eelnevalt nõusoleku saamiseks ühendust lapse vanema või eestkostjaga. Meie veebisaitidel ja rakendustes püsivaid identifikaatoreid koguvate kolmandate osapoolte nimekiri on toodud meie küpsiste poliitikas ja [küpsiste deklaratsioonis].11. Vanemliku nõusoleku taotlemine Kasutame erinevat tüüpi vanemlikku nõusolekut olenevalt sellest, milliseid laste andmeid ja mis eesmärgil me töötleme.





Vanemliku nõusoleku küsimine meili teel

Kui me peame koguma lapse isikuandmeid, et osutada lapsele tema soovitud teenust, küsime vanemate nõusolekut vastavalt õigusaktide nõuetele (nt COPPA Ameerika Ühendriikides ja GDPR Euroopa Liidus). Saadame lapse vanemale või eestkostjale e-kirja, milles selgitame, millist teavet me kogume ja kuidas kavatseme seda kasutada, ning palume vanemal oma nõusoleku anda või sellest keelduda. Kui me ei saa vanemlikku nõusolekut mõistliku aja jooksul, kustutame kogu teabe, mida oleme lapse kohta kogunud, sealhulgas täiskasvanu kontaktteabe, mida me nõusoleku taotlemiseks küsisime.





„Kinnitatud vanemliku nõusoleku“ küsimine

Kui laps soovib jagada isikuandmeid avalikult või kolmanda osapoolega mõne meie veebisaidi või digitaalse lahenduse kaudu, küsime kõrgema tasemega vanemlikku nõusolekut kui eespool kirjeldatud meilitaotluse puhul. Võime paluda kinnitamist krediitkaardi või muu makseviisi teel (sellega kaasneb nominaalne tasu) või vanema riiklikult väljastatud isikutunnistuse ülevaatamist.





Mis saab siis, kui vanema või eestkostjaga pole nõusoleku saamiseks ühendust võetud?

Kui alla 16-aastane laps (või vanem, riikides, kus seadus seda nõuab) kasutab võrgukanalit, mis on mõeldud lastele ja kus kehtib vanusepiirang, saadame enne lapse isikuandmete kogumist lapse vanemale või eestkostjale e-kirja. Kui arvate, et teie laps osaleb veebitegevuses, mille käigus kogutakse tema isikuandmeid, ning teie või teine lapsevanem/eestkostja pole saanud nõusoleku saamiseks teavet sisaldavat e-kirja, palun [võtke meiega ühendust].12. Me ei kasuta vanemliku nõusoleku andmisel esitatud meiliaadresse ühelgi muul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui täiskasvanu on selgesõnaliselt nõustunud turundusmeilidega või osalenud tegevuses, mis lubab meili teel ühendust võtta. Vanemate valikud ja vanemlik järelevalve Lapsevanemad või eestkostjad võivad igal ajal keelduda meil lubamast lapse täiendavaid isikuandmeid kasutada ja koguda. Vanemad või eestkostjad võivad paluda meil oma registrist kustutada isikuandmed, mida oleme kogunud seoses nende lapse kontoga. Kuna mõnede teenuste puhul on isikuandmed nõutavad, ei pruugi lapse andmete kustutamise järel konto, liikmesus või teenus olla lapsele tulevikus kättesaadav.

Kui lapsel on registreeritud LEGO® konto, saavad vanemad või eestkostjad juurdepääsu meie kogutud isikuandmetele, neid muuta või kustutada järgmiselt: Kasutades oma lapse kasutajanime ja parooli, et logida sisse lapse LEGO kontole; või

võttes ühendust LEGO klienditeeninduse meeskonnaga. Kui soovite meiega ühendust võtta, palun teatage meile oma lapse kasutajanimi koos oma telefoninumbri ja e-posti aadressiga. Enne lapse isikuandmetele juurdepääsu andmist peame kinnitama, et olete lapse vanem või eestkostja. Vastame teie taotlusele mõistliku aja jooksul.