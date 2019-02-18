Privaatsuspoliitika, sealhulgas sisendvärskendused
Privaatsuspoliitika
Viimati muudetud: 27. veebruar 2026
Sisukord
1. PEATÜKK: ANDMEKAITSE SEADUS JA TEIE DIGITAALSED ÕIGUSED
Milles see poliitika seisneb?
Tere tulemast meie privaatsuspoliitika lehele! Tore, et soovite rohkem teada saada selle kohta, kuidas teie andmeid turvalisena hoiame. See poliitika annab teile teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmete eest hoolitseme, kui külastate või kasutate meie teenuseid või meie rakendusi. Samuti kirjeldab privaatsuspoliitika teile teie privaatsusõigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Lõpetuseks hõlmab see privaatsuspoliitika nii meie veebipõhiseid kui ka võrguühenduseta andmete kogumise tegevusi, sealhulgas isikuandmeid, mida võime koguda oma erinevate kanalite kaudu, nagu veebisaidid, rakendused, kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud, jaemüügikauplused, müügikohad ja üritused.
See on meie üldine privaatsuspoliitika. Mõne jurisdiktsiooni puhul kohaldatakse täiendavaid riigi/osariigi erisätteid. Kui olete Ameerika Ühendriikide kodanik, peaksite tutvuma ka meie Oluline teave Ameerika Ühendriikide elanikele teate ja Ameerika Ühendriikide osariikide eraelu puutumatuse õigused lisandit, et saada teavet Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusseaduste kohta.
Teisisõnu, kui otsite lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja jagame, siis on see teie jaoks õige koht!
Kes vastutab teie isikuandmete eest?
LEGO Group koosneb paljudest erinevatest juriidilisest isikutest, mis paiknevad ümber maailma. Lisateavet LEGO Groupi kohta leiate siit [https://www.LEGO.com/aboutus].3.
See privaatsuspoliitika on välja antud kõigi LEGO Groupi ettevõtete nimel, kus LEGO System A/S on vastutav andmetöötleja (see, kes vastutab andmete eest), või kui sõlmite lepingu otse kohaliku LEGO Groupi üksusega, siis on see LEGO Groupi üksus vastutav töötleja ainult seoses selle lepinguga. Kui kasutame selles privaatsuspoliitikas sõnu „me“ või „meie“, mõtleme LEGO System A/S-i ja kohalikku LEGO Groupi üksust, millega otselepingu sõlmisite.
Oleme määranud andmekaitseametniku, kes vastutab selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste järelevalve eest. Kui teil on käesoleva poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.4. Võite ka saata andmekaitseametnikule kirja aadressile:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Taani
Adressaat: DPO
Lisage oma nimi ja riik, millega teie päring on seotud.
Vastame üldjuhul 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui teie elukohariigi andmekaitseseadused näevad ette lühema vastamise tähtaja, mille puhul järgime seda tähtaega.
Kui muudame teie isikuandmete töötlemise viisi, uuendame seda privaatsuspoliitikat. Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi oma tavades ja selles privaatsuspoliitikas, nii et kontrollige seda lehte sageli, et näha meie privaatsuspoliitika värskendusi või muudatusi.
Teie privaatsusõigused
Sõltuvalt teie elukohast võivad teil kui andmesubjektil olla järgmised õigused seoses teie isikuandmetega, mida me hoiame:
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Õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida teie kohta säilitame. Paljudel juhtudel on see teave teile juba meie veebiteenustes olemas. Teie juurdepääsuõigus võib siiski olla piiratud seadusandlusega, teiste isikute eraelu puutumatuse kaitsega ning LEGO Grupi äritegevuse, oskusteabe, ärisaladuste ja sisemiste hindamistega.
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Õigus taotleda ebaõigete või mittetäielike andmete parandamist. Kui teiega seotud andmed on ebaõiged või mittetäielikud, on teil õigus andmete parandamisele, millele kehtivad õigusaktidest tulenevad piirangud.
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Paluge andmete kustutamist. Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui:
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isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, millega seoses neid koguti või muul viisil töödeldi;
-
võtate tagasi töötlemiseks antud nõusoleku ja töötlemiseks ei ole muud õiguspärast põhjust;
-
esitate vastuväite töötlemise suhtes ja töötlemise jätkamiseks ei ole mõjuvat põhjust; või
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töötlemine on ebaseaduslik.
Võtke arvesse, et teatud juhtudel võime olla kohustatud osasid teie isikuandmeid säilitama pärast seda, kui olete taotlenud kustutamist, et täita oma juriidilisi või lepingulisi kohustusi. Samuti võivad kohaldatavad seadused lubada meil säilitada osasid teie isikuandmeid, et rahuldada meie ärivajadusi.
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Isikuandmete töötlemise piiramine. Kui vaidlustate teie kohta registreeritud andmete õigsuse või töötlemise seaduslikkuse või kui olete esitanud vastuväite andmete töötlemisele vastavalt oma õigusele esitada vastuväiteid, võite paluda meil piirata nende andmete töötlemist. Töötlemine piirdub ainult säilitamisega, kuni andmete õigsust on võimalik kindlaks teha või saab kontrollida, kas meie õigustatud huvid kaaluvad üles teie huvid. Isegi kui teie andmete töötlemine on eespool kirjeldatud viisil piiratud, võib LEGO Group töödelda teie andmeid muul viisil, kui see on vajalik õigusliku nõude jõustamiseks või varem kogutud andmete töötlemiseks, kui olete varem oma nõusoleku andnud.
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Õigus vaidlustada töötlemine, mis põhineb meie õigustatud huvil. Võite alati esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb õigustatud huvil. Kui töötleme teie andmeid otseturunduse ja sellise turundusega seotud profiilianalüüsi eesmärgil, jääb teie vastuväide alati jõusse. Muudel eesmärkidel töötlemise suhtes esitatud vastuväidete korral viime läbi õigustatud huvide tasakaalustatuse testi ja hindame, kas toetada teie vastuväidet.
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Andmete ülekandmine. Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmeid masinloetavas vormingus. See õigus kehtib isikuandmetele, mida töödeldakse ainult automatiseeritult ja nõusoleku või lepingu täitmise alusel.
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Muud õigused. Teil on õigus esitada kaebus Taani andmekaitseametile, kui te ei ole rahul sellega, kuidas teie isikuandmeid töötleme. Taani andmekaitseameti kontaktandmed leiate aadressilt www.datatilsynet.dk. Kui asute väljaspool Taanit asuvas jurisdiktsioonis, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse- või muule pädevale asutusele teie elukohariigis. Lisateabe saamiseks võite meiega ühendust võtta. Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi või soovite esitada kaebuse oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust.
Kui olete Ameerika Ühendriikide elanik, palun tutvuge meie Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusõiguste lisaga, et saada teavet õiguste kohta, mis võivad teile Ameerika Ühendriikide osariikide privaatsusseaduste alusel kuuluda.
2. JAGU: ISIKLIKUD ANDMED
Milliseid isikuandmeid LEGO Group kogub?
Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet isiku kohta, mille põhjal on võimalik seda isikut tuvastada. Võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada teie kohta erinevaid isikuandmeid, mille oleme rühmitanud järgmiselt.
- Identiteediandmed sisaldavad eesnime, perekonnanime, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, perekonnaseisu, tiitlit, sünniaega ja sugu.
- Kontaktandmed hõlmavad arveldusaadressi, tarneaadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbreid või muid sarnaseid kontaktandmeid.
- Finantsandmed hõlmavad pangakonto ja maksekaardi andmeid.
- Tehinguandmed sisaldavad üksikasju maksete kohta teile ja teilt ning muid üksikasju toodete ja teenuste kohta, mille olete meilt ostnud (või saidi www.bricklink.com, meilt või teistelt platvormil BrickLink ), teie taotletud teenuseid, samuti preemiaid ja/või eeliseid, mida olete taotlenud või kasutanud.
- Müüja kinnitusandmed (kui otsustasid osaleda meie BrickLinki võrguturul) sisaldavad valitsuse väljastatud isikut tõendavaid dokumente ja ettevõtte registreerimisdokumente, mis on vajalikud uue müüja kinnitamise protseduuri jaoks.
- Tehnilised andmed sisaldavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi, kasutaja ID-d, MAC-i ID-d ning muud tehnoloogiat seadmetes, mida kasutate sellele veebisaidile, rakendusele või digitaalsele kogemusele ligi pääsemiseks.
- Profiiliandmed hõlmavad teie kasutajanime ja parooli, teie huvisid.
- Kasutusandmed hõlmavad teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate, lisaks ka vearaporteid.
- Turundus- ja kommunikatsioonid hõlmavad teie eelistusi meie ja meie kolmandate osapoolte turundusteadete saamisel, huvisid ja osalemist loteriides ja muudes auhinnamängudes ning teie suhtlus-eelistusi.
- Sotsiaalmeedia andmed sisaldavad teavet teie suhtluse kohta meiega sotsiaalmeediaplatvormidel (näiteks, kui märgite meeldivaks või kommenteerite meie postitusi või märgite meid ära kommentaaris), samuti teie tagasisidet ja kommentaare meie kaubamärgi kohta, mille avaldate avalikel lehtedel sotsiaalmeediaplatvormidel. Samuti kogume teie avalikult kättesaadavast profiilist andmeid asjakohasel sotsiaalmeediaplatvormil, nagu teie kasutajanimi, profiilipilt ja demograafilised andmed, nagu vanus ja sugu.
- Jälgimisandmed sealhulgas andmed selle kohta, milliseid lehekülgi te külastasite enne meie veebisaitidele jõudmist või kuhu te pärast meie veebisaidi külastamist suundusite, samuti kuidas te suhtlesite meie poolt teile saadetud e-kirjade või muude sõnumitega (nt kas te kustutasite või avasite e-kirja) või klõpsasite meie tooteid või teenuseid tutvustaval reklaamil sotsiaalmeedias või muudel platvormidel.
- Arvustused ja tagasiside hõlmavad avalikke hinnanguid ja arvustusi 1) BrickLinki turul ostjate ja müüjate vahel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele külastajatele, 2) toodete ja teenuste arvustusi ja hinnanguid LEGO.com veebisaitidel ning LEGOLANDLEGO Discovery Center veebisaitidel, mis on seotud vastavate kontodega ja kättesaadavad teistele kasutajatele ja külastajatele, ning 3) muid andmeid, mis on kogutud arutelufoorumite, kasutajauuringute ja LEGO ürituste kaudu. Discovery Center ja
- Vaidluste andmed hõlmavad ostjate ja müüjate esitatud eraõiguslikke tehingutega seotud vaidlusi, sealhulgas kogu nende vaidlustega seotud teabevahetust ja dokumente.
- Foorumiandmed sisaldavad kogukondadesse postitatud teavet, näiteks suursaadikuvõrgustikku, BrickLinki foorumeid ja galeriid, mida peetakse avalikuks teabeks.
Lisaks kogume, kasutame ja jagame koondandmeid, nt statistilisi või demograafilisi andmeid mis tahes eesmärgil. Koondandmed võivad pärineda teie isikuandmetest, kuid neid ei loeta isikuandmeteks, kuna need andmed ei avalda otseselt ega kaudselt teie identiteeti. Näiteks võime koondada teie kasutusandmeid, et arvutada nende kasutajate protsenti, kes kasutavad konkreetset veebisaidi funktsiooni. Kui aga kombineerime või ühendame koondandmeid teie isikuandmetega, et teid saaks otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.
Kasutame pseudonüümitud andmeid, et minimeerida mõju teie privaatsusele.
Pseudonüümimine on meetod, mille abil asendatakse või eemaldatakse andmekogust isikut identifitseeriv teave, kuid mis võimaldab andmete vastutaval töötlejal või kolmandatel isikutel mõistliku pingutuse abil isikuandmed uuesti identifitseerida. Oluline on olla teadlik, et erinevalt anonüümimisest ei eemalda pseudonüümimine andmetest kogu identifitseerivat teavet, vaid vähendab andmekogumi seotavust üksikisiku identiteediga.
Me ei kogu proaktiivselt mingeid erilisi isikuandmete kategooriaid (sh andmed teie rassi või etnilise kuuluvuse, usuliste või filosoofiliste veendumuste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete, ametiühingusse kuulumise, tervise või geneetilise teabe, identifitseerimiseks kasutatavate biomeetriliste andmete või kriminaalkaristuste ja süütegude kohta). Kui külastate LEGO Discovery Centre'i või LEGOLAND Discovery Centre'i või suhtlete meiega külastuse planeerimisel, võite otsustada jagada meiega teatavaid eriliiki isikuandmeid, näiteks toitumisvajadused või ligipääsetavuse vajadused, et saaksime Teile pakkuda parimat kogemust.
Kui te ei esita meile vajalikke isikuandmeid (teavitame teid sellisel juhul, näiteks tehes selle teabe meie registreerimisvormides selgeks), ei pruugi meil olla võimalik teile oma kaupu ja/või teenuseid pakkuda.
Kuidas LEGO Group teilt isikuandmeid kogub?
Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest.
- Veebisaitide hulka kuuluvad kõik LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad veebisaidid, sealhulgas saidid, mida haldame oma domeenide/URL-ide all, ja minisaidid, mida käitame kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebookis.
- Mobiilimängude või -rakenduste hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad mobiilimängud või -rakendused, näiteks nutitelefonirakendused.
- Rakendusega ühendatud mänguasjad sisaldavad mänguasju, mis ühenduvad rakendusega LEGO Groupi või selle loodud traadita protokolli või kaabli kaudu.
- Meili-, tekst- ja muude elektrooniliste sõnumite hulka kuulub elektrooniline suhtlus teie ja LEGO Groupi vahel.
- Klienditeeninduse hulka kuuluvad kõned või veebivestlused meie klienditeeninduse töötajatega.
- Jaekaupluste hulka kuuluvad LEGO Groupi või nende jaoks hallatavad kauplused.
- LEGO avastuskeskused ja LEGOLAND avastuskeskused.
- Veebipõhised registreerimisvormid hõlmavad LEGO Insidersi konto/LEGO konto registreerimist, LEGO Magazine'i tellimusi ja BrickLinki müüja kinnitamisprotseduure.
- Võrguväliste registreerimisvormide hulka kuuluvad trükitud registreerimisvormid ja sarnased vormid, mida kogume näiteks posti teel, kaupluses toimuvate demonstratsioonide, võistluste ja muude kampaaniate või ürituste kaudu.
- Online-tarbijakonkursid, küsitlused ja loosimised.
- Meie LEGO Insidersi programm, mille hulka kuuluvad teie tegevused programmis.
- Uuringud, milles teie ja/või teie lapsed võivad osaleda nii isiklikult kui ka veebis.
- Arvustused ja tagasiside funktsioonid meie veebisaitidel, foorumites, rakendustes või meie kauplustes või atraktsioonides, mille loomisel või milles osalemisel te otsustasite osaleda.
Isikuandmed, mida LEGO Group võib koguda kolmandatelt osapooltelt
Võime saada teie isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt osapooltelt ja avalikest allikatest, mis on välja toodud allpool.
- Tehnilised andmed järgmistelt osapooltelt:
- analüütikateenuste pakkujad;
- reklaamivõrgustikud; ja
- otsinguinfo pakkujad.
- Kontakt-, finants- ja tehinguandmed tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste pakkujatelt.
- Identiteedi- ja kontaktandmed andmete vahendajatelt või koondajatelt.
- Identiteedi- ja kontaktandmed avalikult kättesaadavatest allikatest.
- Identiteedi-, kontakt- ja sisselogimisandmed kolmandatelt isikutelt, kellele olete andnud korralduse jagada meiega andmeid (näiteks sisselogimiseks oma LEGO kontosse kolmanda osapoole mängu või sotsiaalmeedia teenuse, nagu Epic Games või Facebook, kaudu).
- Identiteedi-, kontakt- ja tehinguandmed jaemüügi- ja meelelahutuspartneritelt, nagu Merlin Entertainments, BrickLinki turu müüjad ja ostjad (sh avalikud arvustused ja tagasiside), LEGOLAND Discovery Centerid, LEGO Discovery Centerid ja LEGO sertifitseeritud poodide partnerid.
- Jälgimisandmed kolmandate osapoolte platvormidelt, näiteks sotsiaalmeediaplatvormidelt või otsingumootoritelt või veebisaitidelt, näiteks partnerite veebisaitidelt või rakendustest.
- Sotsiaalmeedia andmed sotsiaalmeedia platvormidelt. Saame selle teabe oma kolmandast osapoolest teabepakkuja kaudu.
- Arvustused ja tagasiside andmed, mida võime saada kolmandate osapoolte ülevaadete sündikaatidelt või muudelt kolmandatelt osapooltelt.
- Isikuandmed ja kontaktandmed pereliikmetelt või seaduslikelt eestkostjatelt.
Kuidas LEGO Group teie isikuandmeid kasutab?
Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
LEGO rakendused, rakendusega ühendatud mänguasjad ja veebikanalid
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Miks me seda kogume/kuidas me seda kasutame
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Kasutage LEGO rakendust, rakendusega ühendatud mänguasju või veebikanaleid.
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Tellimuste täitmine
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Esitage tellimus meile või kolmandale müüjale BrickLinkturul.
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Klienditugi
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Suhtle meie klienditoega, sealhulgas meie chatboti kaudu.
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Digitaalne turunduskommunikatsioon (nt e-kiri, SMS, rakenduse push-teated või sarnane otsene elektrooniline turundus)
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
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Trükitud turundusmaterjalid, sealhulgas kataloogid, uudiskirjad ja muud trükitud turundusmaterjalid
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
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LEGO Insidersi konto/LEGO konto/haldus ja statistika ning ülevaated
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Registreeruge ja kasutage LEGO Insidersi kontot/LEGO kontot.
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LEGO Insidersi konto/LEGO konto isikupärastatud kogemus ja turundus
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Kasutage oma LEGO Insidersi kontot/LEGO kontot, kui olete andnud meile nõusoleku pakkuda teile asjakohast sisu ja kogemusi.
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|Selleks et saaksime automaatselt kohandada oma turundussisu ja teie kasutuskogemusi teie ja teie huvide jaoks, prognoosides teie eelistusi teie isikuandmete põhjal, sealhulgas Insidersi punktide saldode, LEGO Insidersi punktide lunastamise ajaloo, LEGO Insidersi liikme tegevuse, ostuajaloo, toote-eelistuste, veebi sirvimisel küpsiseandmete (kui nendega on eraldi nõustutud), teie asukohaandmete ja muu teie LEGO Insidersi kontoga seotud teabe põhjal.
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Võistlused, loteriid, turundus ja muud reklaamikampaaniad
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Osaleda võistlusel või loteriil või saada meilt teavet võistluste, loteriide, kampaaniate või reklaamitegevuste kohta.
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LEGO Grupi sotsiaalvõrgustikud
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Suhtle LEGO Grupi sotsiaalvõrgustikega (nagu LEGO Play rakendus, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders kogukond, LEGO Ideas ja BrickLink funktsioonid, nagu BrickLink Studio programm, BrickLink Designer Program Series ning BrickLink ja BrickLink Studio aruteluforumid).
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Teie avaldatud teave, mis võib hõlmata kommentaare, pilte, kujundusi, reaktsioone, meie sotsiaalmeediakonto postituste jagamist või BrickLink kasutaja loodud sisu:
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Kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
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Suhtle kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustiku funktsioonidega, näiteks „Meeldib” funktsioonidega.*
Suhtle meiega või anna meie kaubamärgiga seotud tagasisidet sotsiaalmeediaplatvormidel. Näiteks kui kommenteerite meie sotsiaalmeedia postitusi või annate muul viisil tagasisidet LEGO toodete/tegevuste kohta teistel avalikult kättesaadavatel lehtedel või postitustes.
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Õigustatud huvi, GDPR-i art. 6 lõike 1 punkt f, seoses kasutajate kaasatuse ja postituste tulemuslikkuse hindamise ning analüüsimisega
*Sotsiaalmeediaplatvormid võivad kasutada LEGO Groupi sotsiaalvõrgustiku kontolt kogutud isikuandmeid oma platvormil oma eesmärkidel, nagu on kirjeldatud nende privaatsuspoliitikas.
Õigustatud huvi, GDPR-i artikkel 6(1)(f), kui see on vajalik, et saada ülevaade meie kaubamärgist ja inimestest, kes suhtlevad ja annavad tagasisidet meie kaubamärgi kohta, ning pakkuda tõhusamat kliendituge vastavalt meie kaubamärgi kuvandile ja väärtustele.
Otseülekanded (kaupluses ja veebis)
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|
Osaleda otseselt või jääda juhuslikult live-streaming ürituse publiku või taustaks.*
*Alad märgitakse selgelt ära ja me saame nõusoleku otseselt kaasatud inimestelt.
|
Sündmuse otseülekanne video teel, mis hõlmab salvestatud alas olevaid inimesi.
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Videovalve ja piltide kogumine (kauplustes ja muudes asjakohastes LEGO Groupi asukohtades)
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Külasta meie LEGO kauplusi või mõnda muud avalikult ligipääsetavat LEGO Groupi rajatist. Külasta LEGO avastuskeskusi ja LEGOLAND avastuskeskusi.
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|Kasutate meie Mosaic Makerit või meie Minifiguuride tehast
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|Et Mosaic Maker või Minifigure Factory saaksid luua tarbija soovitud pildi või sildi.
|Lepingu täitmine, GDPR-i artikkel 6(1)(b), et võimaldada tarbija konkreetselt soovitud teenuse osutamist.
|Kasutate LEGO Discovery Centerite ja LEGOLAND Discovery Centerite parkimisvõimalusi.
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|Mõned meie LEGO Discovery Centerid ja LEGOLAND Discovery Centerid on varustatud automaatse numbritunnistuse tuvastamise süsteemiga, et jälgida sisenemist meie parkimisrajatistesse.
|Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, seoses autode sisenemise haldamisega LEGO Discovery Centerites ja LEGOLAND Discovery Centerites.
|Kasutage meie atraktsioone LEGO Discovery Centerites ja LEGOLAND Discovery Centerites.
|Pilt
|Mõned vaatamisväärsused pakuvad külastuse ajal fotograafiateenuseid, mida saab osta.
|Õigustatud huvid, GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f, meie brändi edendamisel ja turustamisel. Külalistel on võimalus osta oma fotosid teatud vaatamisväärsuste juures. Teated on paigaldatud kohtadesse, kus osutatakse fotograafiateenuseid.
Äripartnerid ja ärisuhted
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Sõlmi meiega ärisuhe ettevõtjana või eraisikuna.
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|Vali osalemine müüjana meie veebipõhises turul BrickLink
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|Turutehingute automaatseks riskihindamiseks.
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Teadustöö
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
|Osalege uuringutes, fookusgruppides või muudes uuringutes.
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Suhtlemine LEGO avastuskeskuste ja LEGOLAND avastuskeskustega
|Teie tegevus
|Kogutavad andmed
|Kogumise põhjus
|Õiguslik alus, kui elate ELis/EMPs
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|Eriliste sündmuste, toitumisvajaduste, ligipääsetavuse vajaduste ja erisoovide rahuldamiseks.
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Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime, sealhulgas juriidiliste, regulatiivsete, maksu-, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks. Võime teie isikuandmeid pikemat aega säilitada kaebuse korral või kui me põhjendatult usume, et on olemas võimalus kohtuvaidluseks seoses meie suhtega teiega.
Isikuandmete asjakohase säilitusaja kindlaksmääramiseks arvestame isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamisest või avalikustamisest tuleneva võimaliku kahju ohtu, teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja seda, kas suudame neid eesmärke saavutada muul viisil, ning kohaldatavaid juriidilisi, regulatiivseid, maksu-, raamatupidamis- või muid nõudeid.
Tehisintellekti vahendite kasutamine
Me kasutame AI-tööriistu äri efektiivsuse ja analüütilistel eesmärkidel. Kasutatakse tehisintellekti:
- Analüüsida LEGO-le edastatud e-kirju/sisu, näiteks soovitada vastuseid, mida me külalistele anname, ja aidata sisemisel tasandil sisu hallata, näiteks koostada e-kirja kokkuvõte. Kui vastused on kasutatud, on need LEGO-le enne avaldamist kättesaadavad ja isikuandmeid kasutatakse ainult algse eesmärgi jaoks, milleks need on esitatud ja/või töödeldud vastavalt käesolevale teavitele.
- Suunata teie tugitaotlused esmase suhtluse kaudu tugichatbotiga – teavitame teid enne suhtluse algust, kui suhtlete chatbotiga.
- Meie kontrollitud tarneahela kaudu nende toodete ja teenuste pakkumistes.
- Et saada ülevaade teie isiklikest eelistustest, võime kasutada AI analüüsivahendeid reklaamide tõhususe analüüsimiseks.
- Andmete analüüsimiseks ja töötlemiseks protsesside tõhususe parandamiseks.
- Analüüsida andmeid seoses äritegevuse tulemuslikkuse ja strateegiliste algatustega.
- Meie atraktsioonide protsesside automatiseerimiseks, et parandada külastajate kogemust (kuid ainult seoses LEGO Discovery Centersi ja LEGOLAND Discovery Centersi atraktsioonidega).
- Pakkuda teile chatbotit osana meie klienditeenindusest.
#### Siseste AI-tööriistade kasutamine kokkuvõtete tegemiseks
Me kasutame sisemisi tehisintellekti (AI) tööriistu, et aidata meie klienditeeninduse töötajatel kokku võtta klientidega telefoni või chati teel toimunud suhtlused. Kui salvestame kõnesid või vestlusi, ei salvestata ega jäädvustata neid vahendeid reaalajas, vaid pärast kõne või vestluse lõppu võib kõnesalvestuse või vestluse teksti sisestada AI-vahendisse kokkuvõtte koostamiseks. AI-tööriista kasutatakse ainult kokkuvõtete tegemiseks ja analüüsimiseks, et parandada meie teenuste kvaliteeti, jälgida tulemuslikkust ja toetada meie standardite järgimist. AI-tööriist ei tee automaatseid otsuseid, millel on õiguslikud või sarnased olulised tagajärjed; kõik otsused teevad meie inimnõustajad.
Telefonikõnede puhul anname iga kõne alguses suulise teate, et kõne võib salvestada ja transkribeerida AI abil. Võite nõustuda, vajutades numbrit 1, või loobuda, vajutades numbrit 2 või jäädes liinile. Vestluste puhul kuvatakse sessiooni alguses teade, milles teavitatakse, et vestlus võib olla salvestatud ja transkribeeritud AI abil; vestluse jätkamisega nõustute selle töötlemisega.
Kellega LEGO Group isikuandmeid jagab?
Teabe jagamine LEGO Groupi ettevõtetega
Meie tütarettevõtted (muud LEGO Groupi ettevõtted) võivad mõnikord vajada juurdepääsu teie teabele, et pakkuda teile teenuseid meie või nende enda nimel. Nad vajavad teie isikuandmeid, et meie või nemad saaksid teha ülaltoodud tabelis loetletud tegevusi, näiteks järgmist:
- pakkuda tooteid ja teenuseid, mida olete taotlenud;
- võtta teiega ühendust teie konto või tehingute osas;
- saata teile teavet meie saitide, rakenduste ja poliitikate kohta;
- saata teile otseturundussõnumeid;
- saata teile tootekatalooge ja muid trükitud turundusmaterjale;
- töödelda teavet, mida tütarettevõte on lepingu alusel ametlikult kohustatud meie nimel töötlema, nt teostada teie esitatud ostu, hallata teie LEGO konto, LEGO Insidersi konto tegevust ja/või hallata teie eelistusi meie eelistuskeskuses saidil LEGO.com või meie küpsiste seadetes;
- ettevõttesiseks uurimistööks, analüüsimiseks ja aruandluseks;
- tuvastada, läbi vaadata ja peatada mis tahes tegevusi, mis võivad rikkuda meie poliitikaid või seadust.
Andmete edastamine LEGO Groupi ettevõtetele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda põhineb siduvatel kontsernisisestel eeskirjadel.
Teabe jagamine teiste ettevõtetega
Palun vaadake allpool meie usaldusväärsete kolmandate osapoolte nimekirja, kellega me võime teie andmeid jagada. Me avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele/tarnijatele järgmistes kategooriates:
- IT-teenuse pakkujad. Kasutame mitmeid usaldusväärseid partnereid üle kogu maailma, kes pakuvad meile IT-teenuseid ja süsteemihaldusteenuseid – seda nii meie klientidele ja partneritele suunatud tegevustes kui ka asutusesisestes IT- ja haldussüsteemides.
- Ülemaailmsed makseteenuse pakkujad ja töötlemispartnerid. Nad aitavad meil tagada turvalise ja tõhusa makseprotsessi nii veebis kui turu ülekanded meie kauplustes kui ka arvete või rahaülekannete kaudu.
- Pilvsalvestusruumi partnerid. Talletame oma ja teie andmeid turvalistes andmekeskustes.
- CDN-teenuse pakkujad. Kasutame oma veebisaidi jõudluse ja turvalisuse optimeerimiseks sisuedastusvõrku (CDN). CDN aitab sisu tõhusalt levitada, kasutades erinevates geograafilistes asukohtades asuvaid servereid. See tähendab, et kui külastate meie veebisaiti, võib meie CDN-teenuse pakkuja töödelda teie mõningaid andmeid (nt IP-aadress ja brauseriteave), et tagada meie sisu kiire ja usaldusväärne edastamine.
- Pettuste ennetamise ja avastamise partnerid ning ametid. Nad teevad LEGO Groupiga koostööd, tagamaks, et LEGO Group ei langeks pettuse ja tuvastamise ohvriks.
- Ladustamis-, pakkimis-, kohaletoimetamis- ja tarnepartnerid. Nad aitavad meil oma tooteid klientidele ja äripartneritele toimetada.
- Kataloogide trükkimise, saatmise ja postitamise partnerid. Nad aitavad meil tagada, et kataloogid, ajakirjad või muud trükitud turundusmaterjalid jõuaksid teieni.
- Andmevahendajatest ja andmekoondajatest partnerid. Nad aitavad meil jõuda potentsiaalsete uute ostjateni kataloogide, ajakirjade ja muu trükitud või veebipõhise turundus- ning reklaamsisu abil. Nad aitavad meil ka näiteks vältida olukorda, et teile saadetakse samaaegselt mitu LEGO kataloogi.
- Turundus- ja reklaamipartnerid. Nad aitavad meil pakkuda kohandatud reklaame, soodustusi, loteriisid, võistlusi ja kampaaniaid siis, kui suhtlete LEGO Groupiga veebiplatvormidel, sotsiaalmeedias, kaupluses või muul viisil. Nad aitavad meil ka leida uusi potentsiaalseid ostjaid, kellele turundussõnumeid edastada (nimetatakse ka „sarnasteks“) või aitavad meil paremini tagada, et me ei edasta turundussõnumeid ostjatele, kes pole kõnealusest tootest või teenusest huvitatud (nimetatakse ka „sulustamiseks“).
- B2B-partnerid, sealhulgas Merlin Entertainments ja LEGO sertifitseeritud poed. Need aitavad meil korraldada reklaamikampaaniaid, loosimisi, võistlusi ja kampaaniaid, sealhulgas LEGO Insiders lojaalsusprogrammi või LEGO Family Clubi, ning pakkuda kohandatud reklaame ja ostjate eelistusi.
- Sotsiaalmeediapartnerid ja veebipõhised otsinguplatvormid. Need aitavad meil kohal olla, võimaldavad teil LEGO Groupiga suhelda platvormidel, kus te viibite, ning võimaldavad meil pakkuda oma toodetele kohandatud turundust, samuti annavad nad meile laiema arusaama sellest, kuidas meie ostjad ja tarbijad meiega nende platvormide ja partnerite kaudu suhtlevad, milline on meie brändi tajumine ja millised inimesed suhtlevad meie brändiga ja annavad selle kohta tagasisidet sotsiaalmeedia platvormidel.
- Kolmandatest osapooltest teenusepakkujad, kes aitavad meil pakkuda kliendituge ja saada teavet. Need aitavad meil saada sotsiaalmeedia platvormidelt sotsiaalmeedia andmeid, mõista meie kaubamärgi tajumist, luua teadmisi meiega suhtlevate isikute kohta ja anda tagasisidet meie kaubamärgi kohta sotsiaalmeedia platvormidel ning aidata meil pakkuda tõhusamat kliendituge.
- Küsitluste, küsimustike ja tootearvustuste pakkujad. Need aitavad meil saada teie LEGO kogemuse kohta olulist tagasisidet.
- Maksu- ja tolliasutused, reguleerivad asutused ja muud asutused üle kogu maailma. Need nõuavad teatavatel juhtudel töötlemistegevuste aruandeid.
- Professionaalsed nõustajad. Sealhulgas juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad kogu maailmas. Need pakuvad LEGO Groupile nõustamis-, pangandus-, õigus-, kindlustus- ja raamatupidamisteenuseid, sealhulgas rahapesuvastast võitlust ja teadmiskliendi kinnitamise partnereid. Jagame andmeid nende partneritega, et teostada rahapesu ja teadmis-teie kliendikontrolle kõigi BrickLink -i müüjate jaoks, et tagada vastavus finantseeskirjadele ja vältida pettusi.
- Mänguplatvormi partnerid. Need aitavad meil olla kohal, võimaldavad teil suhelda LEGO Groupiga ja ühendada oma LEGO konto mänguplatvormi kontoga, kus see funktsioon on saadaval.
- Veebituru partnerid. Sealhulgas BrickLink kolmandate osapoolte müüjad ja ostjad, makse töötlejad, vaidluste lahendamise teenused, foorumi moderaatorid ja müüjate kontrollimise teenused. Need aitavad meil BrickLink turu ja teenuseid hallata, hõlbustada ostjate ja müüjate vahelisi tehinguid, kontrollida müüjate identiteeti dokumentide kontrollimise abil, lahendada tehingutega seotud vaidlusi ja hoida ühenduse ruume turvalisena.
- Ostjad ja müüjad BrickLink turul. Jagame teie andmeid müüjatega tellimuste täitmise eesmärgil ning samamoodi saavad ostjad näha müüja kontaktandmeid.
- Foorumi kasutajad. Kui osalete BrickLink foorumites, on kogu teie postitatud teave kättesaadav kõigile foorumi kasutajatele, sealhulgas avalikele kasutajatele, kes pole sisse logitud. Fotograafiateenuste pakkuja. - Kui kasutate ühte meie atraktsioone, kasutame usaldusväärset fototeenuse pakkujat, et jäädvustada teie kogemus piltidena.
Muud kasutusalad ja avalikustamine
Kasutame ja avalikustame isikuandmeid ka nii, nagu peame vajalikuks või asjakohaseks: a) kohaldatavate õigusaktide järgimiseks (mis võivad hõlmata õigusakte väljaspool teie elukohariiki); b) kohaliku omavalitsuse ja riiklike asutuste päringutele reageerimiseks (mis võivad hõlmata asutusi väljaspool teie elukohariiki); c) õiguskaitseasutustega koostöö tegemiseks; (d) meie ja meie sidusettevõtete, teie või teiste õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks.
Lisaks kasutame, avalikustame või edastame isikuandmeid kolmandale osapoolele võimaliku või tegeliku ümberkorralduse, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise või loovutamise korral.
Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse
LEGO Group tegutseb kogu maailmas ja võib edastada isikuandmeid asukohta, mis asub väljaspool teie elukohariiki või kus teile teenuseid osutatakse.
LEGO Group säilitab kõiki isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates serverites.
Vajaduse korral (nt teenuste osutamiseks) võidakse isikuandmeid edastada (või need võivad olla kättesaadavad) kohtadesse, mis võivad hõlmata Ühendkuningriiki, Austraaliat, Kanadat, Jaapanit, Malaisiat, Mehhikot, Singapuri, Lõuna-Koread, Ameerika Ühendriike ja Hongkongi. Kui teie isikuandmeid edastatakse, tagame teie isikuandmete kaitse samal tasemel kõikjal, kus neid töödeldakse, rakendades asjakohaseid lepingulisi, tehnilisi ja/või organisatsioonilisi kaitsemeetmeid.
Kui edastame teie isikuandmeid väljapoole EMP-d, tagame teie isikuandmete samasuguse kaitse taseme, tagades, et kohaldatakse vähemalt ühte järgmistest tingimustest.
- Euroopa Komisjon on otsustanud, et kõnealuses riigis on olemas piisav kaitsetase; või
- kehtestatud on siduvad kontsernisisesed eeskirjad (ettevõtetevaheliste edastamiste puhul); või
- Standardlepingutingimused („ELi näidisklauslid”) kasutatakse; või
- Eriolukordades rakendatakse erandeid, näiteks teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või kui nõustute konkreetse edastamisega.
3. JAGU: KÜPSISED JA SARNASED TEHNOLOOGIAD („KÜPSISED“)Küpsised on väikesed andmefailid, mida teie brauser teie arvutisse või seadmesse paigutab. Küpsis ise ei sisalda ega kogu teavet, Kuid kui server seda veebibrauseri kaudu loeb, võib see aidata veebisaidil pakkuda kasutajasõbralikumat teenust – näiteks jättes meelde varasemaid oste või kontoandmeid.
Lisateavet küpsiste ja nende haldamise kohta leiate meie täielikust [küpsiste poliitikast][7] ja [Küpsiste deklaratsiooni][8]või klõpsake oma küpsiste seadeid LEGO.com veebisaidil või digitaalses mängus või rakenduses (kui see on asjakohane).
4. PEATÜKK: TEAVE VANEMATELE
Teave lapsevanematele: kuidas LEGO Group laste isikuandmeid töötleb
Laste turvalisuse tagamine veebis
Hoolime väga sellest, et lapsed oleksid veebis kaitstud ja oleme kehtestanud täiendavad privaatsuseeskirjad, et tagada meie nooremate fännide turvalisus sel ajal, kui nad meie veebikanaleid kasutavad. Tegelikult on mõnedel funktsioonidel vanusepiirangud, et takistada lastel selliste funktsioonide tahtmatut kasutamist. Püüame ka mõistlikkuse piires tagada, et me teadlikult ei kogu, talleta, kasuta ega töötle selliste laste isikuandmeid, kes võivad neid funktsioone kasutada ilma nõuetekohase vanemliku nõusolekuta.
Oleme liitunud digitaalse lastekaitseprogrammiga, mille raames kontrollitakse meie ettevõtet igal aastal, veendumaks, et järgime lastega veebis suhtlemise eeskirju.
Isikuandmete puhul küsime vanemate nõusolekut kõigi alla 16-aastaste (või vanemate, kui kohalikud seadused seda nõuavad) isikute puhul. BrickLink-i kasutajad peavad olema vähemalt 18-aastased (või vanemad, kui kohalikud seadused seda nõuavad), et registreeruda ostjateks või müüjateks.
Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust.9.
Laste isikuandmete töötlemisel rakendame nende privaatsuse kaitsmiseks täiendavaid meetmeid, sealhulgas:
- selgitame vanematele kindlasti seda, milliseid isikuandmeid me nende lapse kohta kogume, talletame, kasutame ja töötleme, ning selgitame, kas jagame neid andmeid;
- täidame õiguslikke nõudeid, paludes vanemlikku nõusolekut lapse andmete kogumiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks ning paludes nõusolekut nende lastele meie toodete ja teenuste kohta teabe saatmiseks;
- piirame seda, kuidas me laste isikuandmeid kogume, talletame, kasutame ja töötleme, et kogutaks ainult andmeid, mis on mõistlikult vajalikud selleks, et lapsed saaksid osa võtta veebitegevusest;
- anname vanematele juurdepääsu või võimaluse paluda juurdepääsu nende lapse kohta kogutud isikuandmetele – vanemad võivad paluda ka oma laste isikuandmeid muuta või kustutada.
Laste kohta teabe kogumine ja kasutamine
Kui mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on loodud igas vanuses peredele ja kasutajatele, on teised mõeldud peamiselt laste jaoks. Iga kord, kui kogume lapse isikuandmeid, säilitame andmeid ainult nii kaua, kui vajame neid teenuse osutamiseks või nii kaua, kui nende säilitamine on seadusega nõutav.
Kuigi lapsed saavad valida, kas jagada oma teavet meiega, siis mõned meie veebisaitide funktsioonid ei toimi, kui nad pole meile oma teavet andnud. Kui funktsioonide toimimiseks on vaja isikuandmeid, küsime ainult andmeid, mis on tegevuses osalemiseks mõistlikult vajalikud.
Siin on mõned näited kordadest, mil me kogume laste andmeid:
- Kui lapsed registreeruvad veebis. Lapsed saavad meie veebisaitidel registreeruda, et pääseda juurde mitmesugustele teenustele, sealhulgas sisule, mängudele ja võistlustele. Registreerumisel võime lapsel paluda esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, lapse eesnime, soo, sünnikuupäeva, kasutajanime ja parooli. Kasutame seda teavet turvalisuse tagamiseks ja teatiste saatmiseks. Julgustame lapsi looma kasutajanime, mis ei sisalda isikuandmeid.
- Kui lapsed jagavad enda loodud sisu. Mõned meie veebisaidid võimaldavad lastel ise sisu luua või kasutada. Kuna ainult mõned nendest funktsioonidest nõuavad lapse isikuandmeid, ei nõua kõik tegevused lapsevanema või eestkostja nõusolekut. Iga kord, kui tegevus võib lubada lapsel isikuandmeid jagada, küsime vanemalt või eestkostjalt „tõendatavat vanemlikku nõusolekut“ (mis on vanemliku nõusoleku kõrgem tase). Isikuandmeteks võivad näiteks olla lood, vabas vormis tekstiväljad, joonistused, mis võimaldavad teksti või vabas vormis teabe sisestamist, fotod lapsest, heliklipid, filmifailid või mis tahes tüüpi sisu või muud püsiidentifikaatorid, mis aitavad last mingil viisil selgelt identifitseerida.
- Kui lapsed osalevad võistlustel ja loosimistel. Kui laps soovib osaleda võistlusel, siis küsime isikuandmeid, mida vajame selleks, et laps saaks osaleda. Tavaliselt küsime ainult lapse eesnime (et saaksime eristada sama pere lapsi) ja vanema või eestkostja meiliaadressi (et täita juriidilisi nõudeid, mis on seotud vastutava täiskasvanu teavitamisega). Me võtame vanemaga ühendust ainult siis, kui laps võidab võistluse või loosimise, et teada saada, kuhu auhind saata. Kui võistlusel palutakse lapsel osalemiseks luua sisu, siis peame võib-olla eelnevalt e-posti teel küsima vanemlikku nõusolekut, tagamaks, et täidame privaatsusnõudeid, mis kehtivad sisule, mida lapsed on ise loonud (vaadake ülalolevat teavet laste loodud sisu kohta). Ilma nõusolekuta ei saa lapsed meie võistlustel osaleda.
- Kui lapsed saavad meilt e-kirju. Peame võib-olla küsima lapse kontaktandmeid (sealhulgas nende meiliaadressi), et saaksime vastata nende esitatud küsimusele. Kui meil on vaja lapsega teist korda ühendust võtta, näiteks täiendavatele küsimustele vastamiseks, palume tema vanemalt või eestkostjalt meiliaadressi. Sel juhul säilitame lapse veebipõhist kontaktteavet ainult nii kaua, kui meil läheb aega tema taotluse täitmiseks, ja me ei kasutaks seda teavet ühelgi muul eesmärgil. Kui me kunagi vajame lapse veebipõhist kontaktteavet pidevaks teabevahetuseks, küsime me esimesel võimalusel vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime hoida täiskasvanut kursis andmetega, mida me kogume, ja anda vanemale võimalus paluda meil andmete kogumine lõpetada. Vanemad või eestkostjad võivad igal ajal loobuda mis tahes suhtlusest, mida nende lapsega peame, järgides igas suhtlustüübis tellimuse tühistamise juhiseid (kui suhtlustüüpe on rohkem kui üks, peab täiskasvanu võib-olla igast neist eraldi loobuma). Alternatiivina võivad nad võtta ühendust meie LEGO klienditeeninduse meeskonnaga.
- Kui lapsed saavad rakenduse tõuketeatisi. Paljud rakendused saadavad kasutajatele tõuketeatisi klientide mobiiltelefonidele või seadmetesse, et teavitada neid uuendustest (mõnikord isegi siis, kui rakendus ei ole kasutusel). Mõned meie rakendused on mõeldud laste jaoks. Palume lastel esitada oma vanema või eestkostja meiliaadressi, et saaksime täiskasvanut teavitada tema lapse taotlusest enne, kui saadame lastele oma rakendustest tõuketeatisi. Me ei lingi seadmeidentifikaatorit muude isikuandmetega ilma vanemliku nõusolekuta. Kui soovite, et teie laps ei saaks enam meie rakendustest push-teateid, saate igal ajal muuta teie lapse kasutatava seadme sätteid.
- Kui kogume asukohateavet. Mõned meie veebisaidid, kanalid ja rakendused on mõeldud lastele. Enne lapse tänava nime, aadressi või koordinaatide kohta teabe kogumist küsime lapsevanema või eestkostja nõusolekut meili teel. Teeme seda seetõttu, et selline teave võimaldab meil tulemuslikult kindlaks teha konkreetse lapse. Seevastu ei vaja me vanemate nõusolekut, et koguda teavet lapse linna, riigi või piirkonna kohta, kui see ei ole otseselt seotud konkreetse lapsega. Põhjuseks on see, et selline üldine teave ei võimalda meil konkreetset last tuvastada. Kui soovite, et lõpetaksime seda tüüpi asukohateabe kogumise, saate igal ajal kohandada sätteid seadmes, mida teie laps kasutab. Võite ka võtta ühendust meie LEGO klienditeenindusega.
- Kui kogume „püsiidentifikaatoreid“. Selleks, et saaksime oma veebikanalite külastajatele pakkuda asjakohasemaid ja isikupärastatud veebikogemusi, kogume teatud tüüpi teavet (nt teavet IP-aadresside, mobiilsideseadme identifikaatori, brauserite, internetiteenuse pakkujate, viitavate lehtede, väljumislehtede, külastamissageduse, operatsioonisüsteemide, kuupäevatemplite, ajatemplite ja klikivoo kohta). Kasutame selle teabe kogumiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, pikslid, välkküpsised, veebimajakad, ja muid ainuidentifikaatoreid (mida määratleme selle privaatsuspoliitika jaotises „Küpsised“). Võime seda teavet koguda ise või paluda kolmandal osapoolel töödelda andmeid meie nimel. Kasutame neid andmeid selleks, et anda lastele juurdepääs veebipõhistele funktsioonidele ja tegevustele, kohandada sisu, täiustada oma veebikanaleid, analüüsida oma veebikanali jõudlust ja luua anonüümseid aruandeid. Kui soovime kunagi koguda laste isikuandmeid mingil põhjusel, siis võtame eelnevalt nõusoleku saamiseks ühendust lapse vanema või eestkostjaga. Meie veebisaitidel ja rakendustes püsivaid identifikaatoreid koguvate kolmandate osapoolte nimekiri on toodud meie küpsiste poliitikas ja [küpsiste deklaratsioonis].11.
Vanemliku nõusoleku taotlemine
Kasutame erinevat tüüpi vanemlikku nõusolekut olenevalt sellest, milliseid laste andmeid ja mis eesmärgil me töötleme.
Vanemliku nõusoleku küsimine meili teel
Kui me peame koguma lapse isikuandmeid, et osutada lapsele tema soovitud teenust, küsime vanemate nõusolekut vastavalt õigusaktide nõuetele (nt COPPA Ameerika Ühendriikides ja GDPR Euroopa Liidus). Saadame lapse vanemale või eestkostjale e-kirja, milles selgitame, millist teavet me kogume ja kuidas kavatseme seda kasutada, ning palume vanemal oma nõusoleku anda või sellest keelduda. Kui me ei saa vanemlikku nõusolekut mõistliku aja jooksul, kustutame kogu teabe, mida oleme lapse kohta kogunud, sealhulgas täiskasvanu kontaktteabe, mida me nõusoleku taotlemiseks küsisime.
„Kinnitatud vanemliku nõusoleku“ küsimine
Kui laps soovib jagada isikuandmeid avalikult või kolmanda osapoolega mõne meie veebisaidi või digitaalse lahenduse kaudu, küsime kõrgema tasemega vanemlikku nõusolekut kui eespool kirjeldatud meilitaotluse puhul. Võime paluda kinnitamist krediitkaardi või muu makseviisi teel (sellega kaasneb nominaalne tasu) või vanema riiklikult väljastatud isikutunnistuse ülevaatamist.
Mis saab siis, kui vanema või eestkostjaga pole nõusoleku saamiseks ühendust võetud?
Kui alla 16-aastane laps (või vanem, riikides, kus seadus seda nõuab) kasutab võrgukanalit, mis on mõeldud lastele ja kus kehtib vanusepiirang, saadame enne lapse isikuandmete kogumist lapse vanemale või eestkostjale e-kirja. Kui arvate, et teie laps osaleb veebitegevuses, mille käigus kogutakse tema isikuandmeid, ning teie või teine lapsevanem/eestkostja pole saanud nõusoleku saamiseks teavet sisaldavat e-kirja, palun [võtke meiega ühendust].12. Me ei kasuta vanemliku nõusoleku andmisel esitatud meiliaadresse ühelgi muul eesmärgil, välja arvatud juhul, kui täiskasvanu on selgesõnaliselt nõustunud turundusmeilidega või osalenud tegevuses, mis lubab meili teel ühendust võtta.
Vanemate valikud ja vanemlik järelevalve
Lapsevanemad või eestkostjad võivad igal ajal keelduda meil lubamast lapse täiendavaid isikuandmeid kasutada ja koguda. Vanemad või eestkostjad võivad paluda meil oma registrist kustutada isikuandmed, mida oleme kogunud seoses nende lapse kontoga. Kuna mõnede teenuste puhul on isikuandmed nõutavad, ei pruugi lapse andmete kustutamise järel konto, liikmesus või teenus olla lapsele tulevikus kättesaadav.
Kui lapsel on registreeritud LEGO konto, saavad vanemad või eestkostjad juurdepääsu meie kogutud isikuandmetele, neid muuta või kustutada järgmiselt:
- Kasutades oma lapse kasutajanime ja parooli, et logida sisse lapse LEGO kontole; või
- võttes ühendust LEGO klienditeeninduse meeskonnaga.
Kui soovite meiega ühendust võtta, palun teatage meile oma lapse kasutajanimi koos oma telefoninumbri ja e-posti aadressiga. Enne lapse isikuandmetele juurdepääsu andmist peame kinnitama, et olete lapse vanem või eestkostja. Vastame teie taotlusele mõistliku aja jooksul.
5. PEATÜKK: TEAVE LASTELE
Teave lastele: Lapsesõbralik privaatsusteave
Kes me oleme?
Oleme LEGO Group ja soovime inspireerida ning arendada homseid ehitajaid. Valmistame palju tooteid, mille hulka kuuluvad LEGO klotsid ja komplektid, samuti digitaalsed rakendused ning mängud. Lisaks haldame jaekauplusi üle kogu maailma ja internetis, ning haldame veebisaiti LEGO.com.
Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kasutame teie isikuandmeid, et te teaksite, mis nendega juhtub, kui me need kogume.
Mõnikord on linke teistele lehtedele. Võite täiskasvanult abi küsida, kuna need võivad vahel segadust tekitada.
Isikuandmed? Mis need on?
Isikuandmed on kõiksugused andmed, mida saab kasutada teie tuvastamiseks. Võib-olla teate juba, et selleks võib näiteks olla teie nimi või foto, kuid samuti ka teie meiliaadress või kasutajanimi veebis.
LEGO Group kasutab palju isikuandmeid. Kui soovite rohkem teada saada, paluge täiskasvanul aidata teil kogu privaatsuspoliitika läbi lugeda.
Miks te minu isikuandmeid vajate?
Peamine põhjus, miks peame teie isikuandmeid kasutama, on teada saada, kes te olete.
Kui olete mõnda meie rakendusse või mängu sisse logitud, kasutame teie isikuandmeid, et jälgida teie edenemist mängus, aidata teil rakenduses või mängus sõpradega ühenduses püsida või võimaldada teil salvestada oma LEGO kontole üleslaaditud sisu.
Mõnikord kasutame teie isikuandmeid ka ürituse tõttu, milles osalete, või meie korraldatava võistluse tõttu, et saaksite võidu korral oma auhinna kätte.
Kui meil pole teie isikuandmeid, tähendab see, et me ei pruugi saada teie heaks teatud asju teha. Me ei pruugi meelde jätta, kui kaugele te teatud mängus jõudsite, või lasta teil fotosid sõpradega jagamiseks üles laadida.
Kui soovite lisateavet selle kohta, mida teie isikuandmetega teeme, võite paluda täiskasvanul lugeda teiega koos täielikku privaatsuspoliitikat, et aidata teil üksikasjadest aru saada.
Kas saate minu isikuandmeid ükskõik milleks kasutada?
Ei! Saame teie isikuandmeid kasutada ainult teatud põhjustel.
Pakume palju veebiteenuseid ja mõned eeskirjad näevad ette, et me peame oma töö tegemiseks ja teenuse osutamiseks kasutama teie isikuandmeid, ning me võime seda teha ilma teilt või teie vanematelt eelnevalt luba küsimata.
Teinekord peame saama nõusoleku teie vanematelt. Kui teie või teie vanemad (või eestkostjad) ütlevad ei, siis ei kasuta me teie isikuandmeid (ja me ei saa seda teha).
Kas keegi teine näeb veel minu isikuandmeid?
Vahel peame oma töö tegemiseks jagama teie isikuandmeid. Oleme sel puhul väga ettevaatlikud, mis tähendab, et reegleid on veelgi rohkem.
Võib-olla peame teie andmeid teie perega jagama, kui nad teid aitavad. Lisaks peame võib-olla jagama teie andmeid teiste inimestega. Paluge täiskasvanul aidata teil lugeda meie täielikku privaatsuspoliitikat ja küpsiste poliitikat ning küpsiste avaldust.
Kas säilitate mu isikuandmeid igavesti?
Meil on lubatud teie isikuandmeid säilitada ainult nii kaua, kui me neid vajame. Olenevalt asjaoludest võib see ajavahemik varieeruda.
Kas mul on sõnaõigus selle osas, mis minu isikuandmetega juhtub?
Jah, saate küll. Kui kasutame teie andmeid, kehtivad teile õigused. Üks neist on õigus teada, mida andmetega teeme. Selleks see lehekülg mõeldud ongi.
Võite paluda meil teile öelda, millised isikuandmed meil teie kohta on, või võite meile öelda, et lõpetaksime nende kasutamise või kustutaksime need. Kui teie isikuandmed on valed või ebaõiged, võite meile sellest teada anda ja me parandame need.
Teie õigused sõltuvad sellest, milleks teie andmeid kasutame, ja sellest privaatsuspoliitikast leiate palju rohkem teavet. Paluge täiskasvanul aidata teil seda lugeda.
Kes hoolitseb selle eest, et te kõiki reegleid järgiksite?
LEGO Groupis töötab andmekaitseametnik, kelle ülesandeks on teie andmed kaitsta. See tähendab, et ta tagab, et järgime kõiki reegleid ja et teie andmed on kaitstud. Kui ta näeb, et midagi on valesti, annab ta meile teada, kuidas probleemi lahendada.
Meie jaoks on väga oluline teie andmeid kaitsta ja järgida kõiki reegleid. Kui olete mures selle pärast, mida me teie isikuandmetega teeme, võtke meiega ühendust.14.
On ka valitsusasutusi, kelle ülesanne on tagada, et meie sarnased ettevõtted järgivad eeskirju, ja meid parandada, kui teeme midagi valesti. Taanis võite neile ka e-kirja saata või kirja kirjutada. Nende kontaktandmed leiate aadressilt [www.datatilsynet.dk].15.
Teave meie veebisaidi kohta
Nagu paljud veebisaidid, laadib ka meie veebisait teie arvutisse alla väikesed failid, mida nimetatakse „küpsisteks“. Need aitavad meie veebisaidil teie jaoks korralikult töötada. Küpsiste kohta saate lisateavet meie Captain Safety videost [siin].16.