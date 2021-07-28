Küpsiste avaldus
Viimati muudetud: 16. jaanuar 2026
Saidile LEGO.com lisatud küpsised ja sarnased tehnoloogiad
Vaadake domeenile LEGO.com lisatud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate („küpsised“) loendit. Küpsised määrab LEGO System A/S või valitud kolmandad osapooled. Kui mõni kolmas osapool on ühine või sõltumatu vastutav töötleja, viidatakse sellele veerus „Vastutav töötleja“. Võtke arvesse, et saidil LEGO.com/kids ja domeenil LEGO.com kohtades, kuhu logitakse sisse lapse LEGO kontoga, lisatakse ainult asjakohased rangelt vajalikud küpsised.
Küpsised ja isikuandmed
Küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste poliitikat. Lisateavet oma privaatsuse ja oma andmete haldamise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.
Kõigi LEGO Insidersi rakenduse küpsiste „kasutusiga” on ajavahemik, mille jooksul rakendus on kasutaja telefoni installitud. Kui nad kustutavad rakenduse, võivad nad valida, kas kustutada koos sellega ka kõik salvestatud andmed.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relici seansi ID
Jälgib kasutaja külastuskordade arvu, et teha kindlaks, kuidas rakendus toimib.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyeni makseseansi ID
LEGO.com-i kasutajale määratakse makse töötlemise seansi käigus kordumatu ID.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyeni telemeetria
Turvalised maksetehingud.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insidersi kasutaja tuvastaja
Tuvastab kasutaja, et kuvada talle tema Insidersi konto üksikasjad.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insidersi punktide määraja
Tuvastab kasutaja, et saaksime liikmele tema tegevuste eest preemia anda.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Eelistatud keele lubaja
Tuvastab kasutaja, et sisu saaks kuvada tema eelistatud keeles.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Seansi ID – soovitusemootor
See paigutatakse saidi logimise/seisundi ja funktsioonide väljaandmise jaoks vajaliku küpsisena. Pärast nõusoleku andmist võimaldab see teha „seansisisese“ sirvimistegevuse põhjal soovitusi (nt vaadatud ja ostukorvi lisatud tooted/teemad).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tellimuse number (kui tellimus esitati seansi ajal)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovationi sõrmejälg
Hõivab ja jälgib sõrmejäljeteavet, et aidata kaitsta pettuste eest. Automatiseeritud otsustamine toimub rangelt vajaliku pettuste ennetamise eesmärgil domeenil LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Jah, hõivab seadmeteavet, mida kasutatakse pettuste kontrollimiseks.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Võltsimisvastane valideerimistõend
See küpsis, mida kasutab võltsimisvastane süsteem, on osa turbesüsteemist, mis on vajalik küpsisepõhise autentimise kasutamisel. Automatiseeritud otsustamine toimub ka domeenil LEGO.com vajaliku pettuste ennetamise eesmärgil.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab GUID-d
Session storage
|Both
|Until session ends
Konto seansiidentifikaator
Seansiidentifikaator, mis on vajalik kasutaja seansside haldamiseks kontosüsteemis.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab GUID-d
Session storage
|Both
|Until session ends
Kaheastmeline autentimine
Küpsist kasutatakse kliendi meeldejätmiseks, kui ta kahekordse autentimise abil sisse logib.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab avalikku kasutaja ID-d (PUID) ja turbetemplit.
Persistent
|Both
|14 days
Väliste sisselogimisteenuste pakkujate autentimine
Autentimisküpsis välistelt sisselogimisteenuse pakkujatelt (Google, Facebook ja Twitter) nende LEGO kontole.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Jah, autentimispilet koos põhinõudega. [viitab sisselogitud kasutaja teabele].
Persistent
|Both
|15 mins
Autentimisseansi identifikaator
Seansi identifikaator LEGO Idease kasutaja-/autentimissüsteemile „Flask”.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab GUID-d
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Vanuse kontrollimine
Kui kasutaja valib vanuseks alla 18 aasta, loetakse ta lapseks.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Vanuse sisestamine
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Ooteruum
Küpsiste komplekt, mis võimaldab ooteruumi tiheda liiklusega perioodidel, et LEGO.com saaks tööd jätkata.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab kasutajaagenti
Cookie
|Both
|1 hour
Nõusoleku kordumatu tunnus
Kasutatakse meie nõusolekute haldamise platvormi kordumatu tunnusena.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Kordumatu tunnus
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce'i sisseehitatud vestlusbrauseri ID
Tagab meie reaalajas vestluse funktsiooni turvalisuse.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce'i sisseehitatud vestluse puhverserveri voog
Tagab, et kasutaja päringud jõuaksid samasse Salesforce'i puhverserverisse, et ajutiselt sisu vahemälust alla laadida.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce'i sisseehitatud vestluse reaalaja agendi ID
Salvestab vestluse ajal konkreetse brauseriseansi jaoks unikaalse pseudonüümse ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce'i sisseehitatud vestluse reaalaja agendi tagasilükkamise ID
Jätab meelde administraatori kehtestatud reeglid, mille kohaselt peidetakse vestlusesse kutsumise nupp pärast seda, kui külastaja on selle vastu võtnud või tagasi lükanud. Ilma küpsiseta ilmub nupp käivitamisel korduvalt.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce'i sisseehitatud vestlusbrauseri veaotsingu ID
Seob brauseri logiread taustsüsteemis, et hõlbustada veaotsingut.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce'i sisseehitatud vestluse keel
Määrab keele kohandatud komponentide, küsitluste ja voogude jaoks, mis toetavad mitut keelt.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Kasutaja ID
Kasutatakse kasutajate tuvastamiseks ja kasutajate tegevuse jälgimiseks domeenis.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Script
|LEGO.com
|2 years
Sessiooni ID
Kasutatakse tuvastamaks, kas kasutaja on saidil aktiivsel seansil või on see kasutaja jaoks uus seanss (st küpsist ei eksisteeri või on aegunud).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Serveripoolne kasutaja ID
Salvestab serveripoolse koguja loodud kasutaja unikaalse identifikaatori, mis saadetakse koos kõigi järgnevate jälgimissündmustega.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Kasutatakse kasutaja tagasisides juba sisestatud andmete meelespidamiseks.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Kasutatakse veebisaidi kaitsmiseks automatiseeritud ohtude, näiteks botirünnakute eest, aidates eristada tõelisi kasutajaid botidest.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Kasutatakse liikluse piiramiseks, kui mitu kasutajat jagavad sama IP-aadressi.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Küpsiste komplekt, mis võimaldab ooteruumi tiheda liiklusega perioodidel, et LEGO.com saaks tööd jätkata.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Ostukategooriate vahemälu
Kategooriates navigeerimise vahemälu, et kiirendada jõudlust.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Hiljuti vaadatud tooted
Kasutatakse viimati vaadatud toodete funktsiooni täitmiseks. Toote ID-de loend
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Võrguühenduseta kasutaja andmed
Piiratud kasutajaandmed, et toetada kaupluses võrguühenduseta režiimi vöötkoodide skannimiseks ilma internetiühenduseta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Kasutaja nimi, Insidersi kontonumbrid
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Liitumise eelistused
Valitud avatar liitumise ajal.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Küpsiste nõusoleku seaded
Kasutatakse küpsiste nõusolekueelistuste salvestamiseks.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Nõusolekust loobumise seaded
Kasutatakse nõusolekus loobumise eelistuste salvestamiseks.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Funktsioonimärkide identifikaator
LEGO.com-i kasutajale määratud unikaalne ID funktsioonide sisse- ja väljalülitamiseks.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sisaldab GUID-d.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Kasutatakse kõigi kasutajate klammerdamiseks kõigis teistes Adobe toodetes.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Tuvastab kordumatud külastajad ja eristab nende külastusi.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe küpsise lubamise olek
Saab aru, milliste küpsistega on nõustutud / millised on tagasi lükatud, et mõista, millisel tasemel teave reaalsusega võrreldes on nähtav.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview’ lehe nimi
Registreerib selle, mitu korda lehti on nähtud, et mõista lehe populaarsust.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA piirkondlik teekonnakaardistaja – sessiooni ajal
Võimaldab täiustada teie kui LEGO.com-i kasutaja teekondade sujuvust, kui kasutate vaheldumisi eri piirkondade põhiseid vaateid.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA teekonna kaardistaja – kõikide sessioonide ulatuses
Võimaldab täiustada teie kui LEGO.com-i kasutaja teekondade sujuvust, kui kasutate vaheldumisi eri piirkondade põhiseid vaateid.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptionsi jõudlus
Parandab saidi jõudlust, vähendades taotluste arvu.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsi brauseri- ja platvormiteave
Annab meile teada, millist platvormi ja brauserit te kasutate, et kuvada õige teave ja vorming (st keel, seadme tüüp jne).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsi vaadatud leht
Jätab meelde, kus te olnud olete, et te ei peaks teatud lehele naasmiseks seda otsima.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsi päästiksõnumid
Lihtsustab kasutaja külastust, hallates seda, mitut päästiksõnumit ta näeb.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsi lehe vaatamiste arv
Jälgib, milliseid lehti on kasutaja igal külastusel vaadanud.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptionsi seansi ID
Tuvastab teie külastuse, määrates seansi ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely seansi ID
Võimaldab sisestada kasutaja uute funktsioonide katsetamiseks A/B testi.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC seanss
Kasutatakse kasutaja sessiooni identifitseerimiseks veebisaidi külastamise ajal.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC ristseanss
Kasutatakse kasutaja sessiooni andmete säilitamiseks erinevate sessioonide vahel kuni küpsise kehtivusaja lõpuni.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow’ külastaja ID
Salvestab kasutaja esimesel külastusel veebisaidile loodud kasutajaandmed ja uuendab neid järgnevate külastuste ajal.
Snowplow’ külastaja ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow’ seansi ID
Kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kasutaja on veebisaidil praegu aktiivses sessioonis või kas tegemist on uue sessiooni algusega (näiteks kui küpsis puudub või on aegunud).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow’ koguja ID
Salvestab serveripoolse koguja poolt kasutajale genereeritud unikaalse identifikaatori, mis lisatakse kõikidele tulevastele jälgimissündmustele.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Jälgib kasutaja külastuskordade arvu, et teha kindlaks, kuidas rakendus toimib.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Küpsis ei sisalda isikuandmeid.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlinki kordumatu identifikaatori küpsis
Tuvastab kasutaja ja pakub isikupärast kasutuskogemust, alustades küsimusest küpsistega nõustumise kohta.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Jah, sisaldab GUID-d.
Script
|LEGO.com
|1 year
Seansiülene ID – soovitusemootor
Annab varasema ostutegevuse põhjal soovitusi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tellimuse number (kui tellimus esitati seansi ajal)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloudo tellija ID
Kordumatu tunnus, mida kasutatakse kasutaja viitenumbrina.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tunnus
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi e-posti aadress
Tellija e-posti aadress.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-posti aadress
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi töö ID
Meilisõnumi saatmisega seotud töö tunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi loendi ID
Tellija loendi tunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi partii ID
Käivitatud meilisõnumiga seotud partii numbriline tunnus.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi URL ID
Üksiku URL-i kordumatu tunnus saatmisel.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloudi liikme ID
Marketing Cloudi äriüksuse ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising ja Experience Cloud ID
Võimaldab ID-d sünkroonida kolmandate osapoolte saitidega, nagu Adobe, Google ja Facebook, reklaamide sihtimiseks, näiteks päringu taassihtimise ja sarnase sihtrühma sihtimise jaoks.
LEGO System A/S
Adobe Analytics ja Adobe Advertising
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloudi ajatempli ID
Lisab kasutaja viimase reklaamiotsinguga seotud saidikülastusele ajatempli.
LEGO System A/S
Adobe reklaamid
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Tagab, et külastajad saaksid ainult asjakohaseid suunatud Meta reklaame.
Meta
Meta
LEGO System A/S ja Meta on sõltumatud vastutavad töötlejad. Meta CAPI võimaldab LEGO Groupil jälgida teie tegevust meie veebisaidil. Kasutame seda selleks, et mõõta oma reklaamide tõhusust, mõista ja määratleda reklaamide suunamiseks oma sihtrühma ning analüüsida meie veebisaidi konversioonikanalite tõhusust (nt kas külastuse tulemuseks oli müük). Meta tegutseb eespool nimetatud teenuste puhul LEGO System A/S-i nimel volitatud andmetöötlejana. Meta kasutab CAPI kaudu kogutud andmeid ka oma eesmärkidel ja võib neid kombineerida muude andmetega, mis tal teie kohta võivad olemas olla.
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad ja Doubleclick (Campaign Manager 360) sildid
Jälgib kasutajate tegevust LEGO.com-i veebisaidil, et saada teavet mõõtmise ja sihtimise jaoks. See hõlmab LEGO.com-i sündmuste modelleerimist, et parandada mõõtmise täpsust ja optimeerimist. Sihtimine hõlmab summutamist, sarnaste kasutajate otsimist ja kordussihtimist.
LEGO System A/S ja Google LLC on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kasutab neid andmeid Google LLC tasulise teenusena LEGO.com-is, mis kogutakse teie nõusolekul, et kuvada teile isikupärastatud reklaame Alphabet Inc.-iga seotud saitide (näiteks Google ja YouTube) ja teenuste kasutamisel ning seejärel LEGO.com-i sisenemisel või uuesti sisenemisel. Google Inc: kogub ja kasutab teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel LEGO.com-i lehekülastuste jälgimiseks, mõõtmiseks, mõõtmismudelite modelleerimiseks, sihtimise piiramiseks, reklaamide sihtimiseks Alphabet Inc.-i sidusettevõtete saitidel ja teenustes ning turunduse edastamiseks teile sarnasele isikule.
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: saidikülastuste ja kasutajaandmete kogumine
Talletab saidikülastuse ja kasutajaandmed.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kogub ja säilitab teie isikuandmeid (nt tehnilised andmed, küpsiste andmed, kasutusteave ja geograafilise asukoha andmed), mida võidakse kasutada teie kasutusvõimaluste tõhusamaks isikupärastamiseks, kui külastate uuesti saiti LEGO.com ja/või Rakuteni sidusüksuste saite. Võime neid andmeid kasutada ka selleks, et tuvastada ja meelitada ligi uusi sihtrühmi, kes võivad olla teiega sarnase andmeprofiiliga ning siseneda saidile LEGO.com ja/või Rakuteni sidusüksuste saitidele. Rakuten: kogub ja talletab teie isikuandmeid (nt tehnilised andmed, küpsiste andmed, kasutusteave ja geograafilise asukoha andmed), teile isikupärastatud või huvipõhiste reklaamide esitamiseks. Samuti võivad nad kasutada neid andmeid, et tuvastada ja meelitada ligi uusi sihtrühmi, kes võivad olla teiega sarnase andmeprofiiliga. Lisateabe saamiseks lugege Rakuteni küpsisepoliitikat: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: müügikonversiooni jälgimine
Jälgib saidikülastust ja kasutajaandmeid müügitehingu tegemisel.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kasutame kordumatut sidusettevõtte klõpsuidentifikaatorit, mille lisab Rakuten ja mida talletatakse iga uue külastaja kohta, kes siseneb saidile LEGO.com ja on pärit mõnelt Rakuteni sidusüksuse saidilt ning teeb lõpuks saidil LEGO.com ostu. LEGO.com kasutab neid andmeid Rakuteni teenustele otseselt omistatud müügikonversioonide eest tehtud makse vastavusseviimiseks. Rakuten: määrab kordumatu väljaandja klõpsuidentifikaatori, mis salvestatakse ja ühendatakse kasutajapõhiste ostudega saidil LEGO.com. See võimaldab Rakutenile tasuda vastavalt sidusüksuste liikluse käigus toimunud „uute“ müükide eest.
Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuteni identifikaator
Tuvastab Rakuteni kasutajad.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: võib kasutada neid andmeid Rakuteni kasutajate tuvastamiseks mitmesugustel sidusüksuste võrgusaitidel. LEGO.com võib neid andmeid nõusoleku korral kasutada andmete analüüsimise ja isikupärastamise teenuste jaoks. Rakuten: salvestab ja kasutab nõusoleku korral teie andmeid, et teid kasutajana erinevatel sidusüksuste võrgusaitidel jälgida, kasutades võrguülest ID-d ning otsingu- ja klõpsu-ID-d. Neid andmeid kasutatakse reklaamide isikupärastamiseks ning ka andmete analüüsimise eesmärgil.
Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Jälgib saidi tegevust uuesti turundamise eesmärgil Interneti ja tegevuste lõikes.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S ja Microsoft on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S kogub ja kontrollib teie nõusolekul kogutud isikuandmeid, et segmentida, suunata või värvata sihtrühmi turundusmaterjalide kaudu MS Networkis, sh nii Bingi otsingus kui ka MS Ad Display Networkis. Microsoft kasutab teie nõusolekul kogutud andmeid oma turunduseesmärkidel. Poliitika link: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase'i silt
Demandbase'i silt kogub teavet, et teha kindlaks, millised ettevõtted külastavad veebisaiti B2B-turunduse eesmärgil.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase ja LEGO System A/S
IP-aadress
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuteni esimese osapoole jälgija
Unikaalne saidi ID, et jälgida sidusettevõtetele maksmiseks „eripakkumisi” (registreerumissündmused) ja „standardpakkumisi” (tellimussündmused). See määratakse iga kord, kui kasutaja siseneb Rakuteni pääsuvärava lehele, kui kasutaja siseneb sellele lehele päringustringis oleva väärtusega siteID=.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Fireworki kasutaja ID
Juhuslikult genereeritud kasutaja ID, et jälgida kasutajat seansside vahel. Aitab siduda kasutaja teekonna pikslisündmusi.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki viimane vaatamine
Viimase vaatamise ajamärge UTC-ajas.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki UTM
Viimased UTM-parameetrid, mis pärinevad URL-otsinguparameetritest. Tõe allikas on URL-i otsinguparameetrid => varem salvestatud UTM-parameetrid.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki kanali ID
Viimase kanali ID, mis on määratud vidina ümbrise tasandil, et arvestada kõigi vidina tüüpide ja paigutustega.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki viimane video
Viimane kodeeritud video-ID, mida kasutaja on vaadanud.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki äri ID
Viimane ärikliendi ID, millega kasutaja lehele jõudis.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Fireworki seansi ID
Seansi väärtus sisaldab stringi eraldajaga .delimiter. String koosneb järgmisest: fws2 – seansi versioon fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – seansi ID 3 – seansi arv (kasutaja seansside arv) 1694441101864 – seansi algusaeg
Firework
Firework
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchati klõpsu-ID
Aitab tuvastada Snapchati reklaamide kaudu saidile tulnud külastajaid ja seostada veebisaidil toimunud sündmused nende reklaamidega.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ja Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Aitab tuvastada Pinteresti reklaamide kaudu saidile tulnud külastajaid ja seostada veebisaidil toimunud sündmused nende reklaamidega.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S ja Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – reklaamijate identifikaator
Apple'i pakutav unikaalne seadme identifikaator, mille abil mõõdetakse meie reklaamikampaaniate tõhusust, sealhulgas jälgitakse rakenduste installimist ja turundustegevuse tulemuslikkust.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – tarnijate identifikaator
Apple'i pakutav unikaalne seadmeidentifikaator, mis võimaldab kasutaja seadet meie rakendustes ja teenustes analüüsi ja funktsionaalsuse eesmärgil tuvastada, näiteks rakenduse kasutuse mõõtmiseks ja rakenduse toimivuse parandamiseks.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertisingu ID
Google'i pakutav unikaalne ja lähtestatav seadmeidentifikaator, mis mõõdab meie reklaamikampaaniate tõhusust, sh rakenduste installimiste jälgimist ja turundustulemuste saavutamist.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Androidi operatsioonisüsteemi pakutav seadmespetsiifiline identifikaator, mis toetab rakenduse funktsionaalsust ja sisemist analüütikat, näiteks tagades tehnilise stabiilsuse ja parandades rakenduse jõudlust.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a