Küpsiste avaldus

Viimati muudetud: 16. jaanuar 2026

Saidile LEGO.com lisatud küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Vaadake domeenile LEGO.com lisatud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate („küpsised“) loendit. Küpsised määrab LEGO System A/S või valitud kolmandad osapooled. Kui mõni kolmas osapool on ühine või sõltumatu vastutav töötleja, viidatakse sellele veerus „Vastutav töötleja“. Võtke arvesse, et saidil LEGO.com/kids ja domeenil LEGO.com kohtades, kuhu logitakse sisse lapse LEGO® kontoga, lisatakse ainult asjakohased rangelt vajalikud küpsised.

Küpsised ja isikuandmed

Küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste poliitikat. Lisateavet oma privaatsuse ja oma andmete haldamise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Kõigi LEGO Insidersi rakenduse küpsiste „kasutusiga” on ajavahemik, mille jooksul rakendus on kasutaja telefoni installitud. Kui nad kustutavad rakenduse, võivad nad valida, kas kustutada koos sellega ka kõik salvestatud andmed.