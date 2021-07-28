Küpsiste avaldus

Viimati muudetud: 16. jaanuar 2026

Saidile LEGO.com lisatud küpsised ja sarnased tehnoloogiad
Vaadake domeenile LEGO.com lisatud küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate („küpsised“) loendit. Küpsised määrab LEGO System A/S või valitud kolmandad osapooled. Kui mõni kolmas osapool on ühine või sõltumatu vastutav töötleja, viidatakse sellele veerus „Vastutav töötleja“. Võtke arvesse, et saidil LEGO.com/kids ja domeenil LEGO.com kohtades, kuhu logitakse sisse lapse LEGO kontoga, lisatakse ainult asjakohased rangelt vajalikud küpsised.

Küpsised ja isikuandmed
Küpsiste kohta lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste poliitikat. Lisateavet oma privaatsuse ja oma andmete haldamise kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Kõigi LEGO Insidersi rakenduse küpsiste „kasutusiga” on ajavahemik, mille jooksul rakendus on kasutaja telefoni installitud. Kui nad kustutavad rakenduse, võivad nad valida, kas kustutada koos sellega ka kõik salvestatud andmed.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relici seansi ID

Jälgib kasutaja külastuskordade arvu, et teha kindlaks, kuidas rakendus toimib.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyeni makseseansi ID

LEGO.com-i kasutajale määratakse makse töötlemise seansi käigus kordumatu ID.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyeni telemeetria

Turvalised maksetehingud.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insidersi kasutaja tuvastaja

Tuvastab kasutaja, et kuvada talle tema Insidersi konto üksikasjad.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insidersi punktide määraja

Tuvastab kasutaja, et saaksime liikmele tema tegevuste eest preemia anda.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Eelistatud keele lubaja

Tuvastab kasutaja, et sisu saaks kuvada tema eelistatud keeles.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Seansi ID – soovitusemootor

See paigutatakse saidi logimise/seisundi ja funktsioonide väljaandmise jaoks vajaliku küpsisena. Pärast nõusoleku andmist võimaldab see teha „seansisisese“ sirvimistegevuse põhjal soovitusi (nt vaadatud ja ostukorvi lisatud tooted/teemad).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tellimuse number (kui tellimus esitati seansi ajal)

Session storage
BothUntil session ends

Iovationi sõrmejälg

Hõivab ja jälgib sõrmejäljeteavet, et aidata kaitsta pettuste eest. Automatiseeritud otsustamine toimub rangelt vajaliku pettuste ennetamise eesmärgil domeenil LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Jah, hõivab seadmeteavet, mida kasutatakse pettuste kontrollimiseks.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Võltsimisvastane valideerimistõend

See küpsis, mida kasutab võltsimisvastane süsteem, on osa turbesüsteemist, mis on vajalik küpsisepõhise autentimise kasutamisel. Automatiseeritud otsustamine toimub ka domeenil LEGO.com vajaliku pettuste ennetamise eesmärgil.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab GUID-d

Session storage
BothUntil session ends

Konto seansiidentifikaator

Seansiidentifikaator, mis on vajalik kasutaja seansside haldamiseks kontosüsteemis.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab GUID-d

Session storage
BothUntil session ends

Kaheastmeline autentimine

Küpsist kasutatakse kliendi meeldejätmiseks, kui ta kahekordse autentimise abil sisse logib.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab avalikku kasutaja ID-d (PUID) ja turbetemplit.

Persistent
Both14 days

Väliste sisselogimisteenuste pakkujate autentimine

Autentimisküpsis välistelt sisselogimisteenuse pakkujatelt (Google, Facebook ja Twitter) nende LEGO kontole.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Jah, autentimispilet koos põhinõudega. [viitab sisselogitud kasutaja teabele].

Persistent
Both15 mins

Autentimisseansi identifikaator

Seansi identifikaator LEGO Idease kasutaja-/autentimissüsteemile „Flask”.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab GUID-d

Session storage
LEGO.com30 days

Vanuse kontrollimine

Kui kasutaja valib vanuseks alla 18 aasta, loetakse ta lapseks.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Vanuse sisestamine

Persistent
LEGO.com30 mins

Ooteruum

Küpsiste komplekt, mis võimaldab ooteruumi tiheda liiklusega perioodidel, et LEGO.com saaks tööd jätkata.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab kasutajaagenti

Cookie
Both1 hour

Nõusoleku kordumatu tunnus

Kasutatakse meie nõusolekute haldamise platvormi kordumatu tunnusena.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Kordumatu tunnus

Cookie
Both12 months

Salesforce'i sisseehitatud vestlusbrauseri ID

Tagab meie reaalajas vestluse funktsiooni turvalisuse.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce'i sisseehitatud vestluse puhverserveri voog

Tagab, et kasutaja päringud jõuaksid samasse Salesforce'i puhverserverisse, et ajutiselt sisu vahemälust alla laadida.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce'i sisseehitatud vestluse reaalaja agendi ID

Salvestab vestluse ajal konkreetse brauseriseansi jaoks unikaalse pseudonüümse ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce'i sisseehitatud vestluse reaalaja agendi tagasilükkamise ID

Jätab meelde administraatori kehtestatud reeglid, mille kohaselt peidetakse vestlusesse kutsumise nupp pärast seda, kui külastaja on selle vastu võtnud või tagasi lükanud. Ilma küpsiseta ilmub nupp käivitamisel korduvalt.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce'i sisseehitatud vestlusbrauseri veaotsingu ID

Seob brauseri logiread taustsüsteemis, et hõlbustada veaotsingut.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce'i sisseehitatud vestluse keel

Määrab keele kohandatud komponentide, küsitluste ja voogude jaoks, mis toetavad mitut keelt.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Kasutaja ID

Kasutatakse kasutajate tuvastamiseks ja kasutajate tegevuse jälgimiseks domeenis.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Script
LEGO.com2 years

Sessiooni ID

Kasutatakse tuvastamaks, kas kasutaja on saidil aktiivsel seansil või on see kasutaja jaoks uus seanss (st küpsist ei eksisteeri või on aegunud).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Script
LEGO.com30 mins

Serveripoolne kasutaja ID

Salvestab serveripoolse koguja loodud kasutaja unikaalse identifikaatori, mis saadetakse koos kõigi järgnevate jälgimissündmustega.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Kasutatakse kasutaja tagasisides juba sisestatud andmete meelespidamiseks.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Kasutatakse veebisaidi kaitsmiseks automatiseeritud ohtude, näiteks botirünnakute eest, aidates eristada tõelisi kasutajaid botidest.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Kasutatakse liikluse piiramiseks, kui mitu kasutajat jagavad sama IP-aadressi.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Küpsiste komplekt, mis võimaldab ooteruumi tiheda liiklusega perioodidel, et LEGO.com saaks tööd jätkata.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com5 mins

Ostukategooriate vahemälu

Kategooriates navigeerimise vahemälu, et kiirendada jõudlust.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Hiljuti vaadatud tooted

Kasutatakse viimati vaadatud toodete funktsiooni täitmiseks. Toote ID-de loend

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Võrguühenduseta kasutaja andmed

Piiratud kasutajaandmed, et toetada kaupluses võrguühenduseta režiimi vöötkoodide skannimiseks ilma internetiühenduseta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Kasutaja nimi, Insidersi kontonumbrid

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Liitumise eelistused

Valitud avatar liitumise ajal.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Küpsiste nõusoleku seaded

Kasutatakse küpsiste nõusolekueelistuste salvestamiseks.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com12 months

Nõusolekust loobumise seaded

Kasutatakse nõusolekus loobumise eelistuste salvestamiseks.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com12 months

Funktsioonimärkide identifikaator

LEGO.com-i kasutajale määratud unikaalne ID funktsioonide sisse- ja väljalülitamiseks.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sisaldab GUID-d.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Kasutatakse kõigi kasutajate klammerdamiseks kõigis teistes Adobe toodetes.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Tuvastab kordumatud külastajad ja eristab nende külastusi.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe küpsise lubamise olek

Saab aru, milliste küpsistega on nõustutud / millised on tagasi lükatud, et mõista, millisel tasemel teave reaalsusega võrreldes on nähtav.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview’ lehe nimi

Registreerib selle, mitu korda lehti on nähtud, et mõista lehe populaarsust.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA piirkondlik teekonnakaardistaja – sessiooni ajal

Võimaldab täiustada teie kui LEGO.com-i kasutaja teekondade sujuvust, kui kasutate vaheldumisi eri piirkondade põhiseid vaateid.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA teekonna kaardistaja – kõikide sessioonide ulatuses

Võimaldab täiustada teie kui LEGO.com-i kasutaja teekondade sujuvust, kui kasutate vaheldumisi eri piirkondade põhiseid vaateid.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptionsi jõudlus

Parandab saidi jõudlust, vähendades taotluste arvu.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsi brauseri- ja platvormiteave

Annab meile teada, millist platvormi ja brauserit te kasutate, et kuvada õige teave ja vorming (st keel, seadme tüüp jne).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsi vaadatud leht

Jätab meelde, kus te olnud olete, et te ei peaks teatud lehele naasmiseks seda otsima.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsi päästiksõnumid

Lihtsustab kasutaja külastust, hallates seda, mitut päästiksõnumit ta näeb.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsi lehe vaatamiste arv

Jälgib, milliseid lehti on kasutaja igal külastusel vaadanud.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptionsi seansi ID

Tuvastab teie külastuse, määrates seansi ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely seansi ID

Võimaldab sisestada kasutaja uute funktsioonide katsetamiseks A/B testi.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC seanss

Kasutatakse kasutaja sessiooni identifitseerimiseks veebisaidi külastamise ajal.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC ristseanss

Kasutatakse kasutaja sessiooni andmete säilitamiseks erinevate sessioonide vahel kuni küpsise kehtivusaja lõpuni.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow’ külastaja ID

Salvestab kasutaja esimesel külastusel veebisaidile loodud kasutajaandmed ja uuendab neid järgnevate külastuste ajal.

Snowplow’ külastaja ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow’ seansi ID

Kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas kasutaja on veebisaidil praegu aktiivses sessioonis või kas tegemist on uue sessiooni algusega (näiteks kui küpsis puudub või on aegunud).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow’ koguja ID

Salvestab serveripoolse koguja poolt kasutajale genereeritud unikaalse identifikaatori, mis lisatakse kõikidele tulevastele jälgimissündmustele.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S ja Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Jälgib kasutaja külastuskordade arvu, et teha kindlaks, kuidas rakendus toimib.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Küpsis ei sisalda isikuandmeid.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlinki kordumatu identifikaatori küpsis

Tuvastab kasutaja ja pakub isikupärast kasutuskogemust, alustades küsimusest küpsistega nõustumise kohta.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Jah, sisaldab GUID-d.

Script
LEGO.com1 year

Seansiülene ID – soovitusemootor

Annab varasema ostutegevuse põhjal soovitusi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tellimuse number (kui tellimus esitati seansi ajal)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloudo tellija ID

Kordumatu tunnus, mida kasutatakse kasutaja viitenumbrina.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tunnus

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi e-posti aadress

Tellija e-posti aadress.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-posti aadress

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi töö ID

Meilisõnumi saatmisega seotud töö tunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi loendi ID

Tellija loendi tunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi partii ID

Käivitatud meilisõnumiga seotud partii numbriline tunnus.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi URL ID

Üksiku URL-i kordumatu tunnus saatmisel.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloudi liikme ID

Marketing Cloudi äriüksuse ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising ja Experience Cloud ID

Võimaldab ID-d sünkroonida kolmandate osapoolte saitidega, nagu Adobe, Google ja Facebook, reklaamide sihtimiseks, näiteks päringu taassihtimise ja sarnase sihtrühma sihtimise jaoks.

LEGO System A/S

Adobe Analytics ja Adobe Advertising

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloudi ajatempli ID

Lisab kasutaja viimase reklaamiotsinguga seotud saidikülastusele ajatempli.

LEGO System A/S

Adobe reklaamid

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Tagab, et külastajad saaksid ainult asjakohaseid suunatud Meta reklaame.

Meta

Meta

LEGO System A/S ja Meta on sõltumatud vastutavad töötlejad. Meta CAPI võimaldab LEGO Groupil jälgida teie tegevust meie veebisaidil. Kasutame seda selleks, et mõõta oma reklaamide tõhusust, mõista ja määratleda reklaamide suunamiseks oma sihtrühma ning analüüsida meie veebisaidi konversioonikanalite tõhusust (nt kas külastuse tulemuseks oli müük). Meta tegutseb eespool nimetatud teenuste puhul LEGO System A/S-i nimel volitatud andmetöötlejana. Meta kasutab CAPI kaudu kogutud andmeid ka oma eesmärkidel ja võib neid kombineerida muude andmetega, mis tal teie kohta võivad olemas olla.

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad ja Doubleclick (Campaign Manager 360) sildid

Jälgib kasutajate tegevust LEGO.com-i veebisaidil, et saada teavet mõõtmise ja sihtimise jaoks. See hõlmab LEGO.com-i sündmuste modelleerimist, et parandada mõõtmise täpsust ja optimeerimist. Sihtimine hõlmab summutamist, sarnaste kasutajate otsimist ja kordussihtimist.

Google

Google

LEGO System A/S ja Google LLC on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kasutab neid andmeid Google LLC tasulise teenusena LEGO.com-is, mis kogutakse teie nõusolekul, et kuvada teile isikupärastatud reklaame Alphabet Inc.-iga seotud saitide (näiteks Google ja YouTube) ja teenuste kasutamisel ning seejärel LEGO.com-i sisenemisel või uuesti sisenemisel. Google Inc: kogub ja kasutab teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel LEGO.com-i lehekülastuste jälgimiseks, mõõtmiseks, mõõtmismudelite modelleerimiseks, sihtimise piiramiseks, reklaamide sihtimiseks Alphabet Inc.-i sidusettevõtete saitidel ja teenustes ning turunduse edastamiseks teile sarnasele isikule.

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: saidikülastuste ja kasutajaandmete kogumine

Talletab saidikülastuse ja kasutajaandmed.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kogub ja säilitab teie isikuandmeid (nt tehnilised andmed, küpsiste andmed, kasutusteave ja geograafilise asukoha andmed), mida võidakse kasutada teie kasutusvõimaluste tõhusamaks isikupärastamiseks, kui külastate uuesti saiti LEGO.com ja/või Rakuteni sidusüksuste saite. Võime neid andmeid kasutada ka selleks, et tuvastada ja meelitada ligi uusi sihtrühmi, kes võivad olla teiega sarnase andmeprofiiliga ning siseneda saidile LEGO.com ja/või Rakuteni sidusüksuste saitidele. Rakuten: kogub ja talletab teie isikuandmeid (nt tehnilised andmed, küpsiste andmed, kasutusteave ja geograafilise asukoha andmed), teile isikupärastatud või huvipõhiste reklaamide esitamiseks. Samuti võivad nad kasutada neid andmeid, et tuvastada ja meelitada ligi uusi sihtrühmi, kes võivad olla teiega sarnase andmeprofiiliga. Lisateabe saamiseks lugege Rakuteni küpsisepoliitikat: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: müügikonversiooni jälgimine

Jälgib saidikülastust ja kasutajaandmeid müügitehingu tegemisel.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: kasutame kordumatut sidusettevõtte klõpsuidentifikaatorit, mille lisab Rakuten ja mida talletatakse iga uue külastaja kohta, kes siseneb saidile LEGO.com ja on pärit mõnelt Rakuteni sidusüksuse saidilt ning teeb lõpuks saidil LEGO.com ostu. LEGO.com kasutab neid andmeid Rakuteni teenustele otseselt omistatud müügikonversioonide eest tehtud makse vastavusseviimiseks. Rakuten: määrab kordumatu väljaandja klõpsuidentifikaatori, mis salvestatakse ja ühendatakse kasutajapõhiste ostudega saidil LEGO.com. See võimaldab Rakutenile tasuda vastavalt sidusüksuste liikluse käigus toimunud „uute“ müükide eest.

Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuteni identifikaator

Tuvastab Rakuteni kasutajad.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S ja Rakuten on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S: võib kasutada neid andmeid Rakuteni kasutajate tuvastamiseks mitmesugustel sidusüksuste võrgusaitidel. LEGO.com võib neid andmeid nõusoleku korral kasutada andmete analüüsimise ja isikupärastamise teenuste jaoks. Rakuten: salvestab ja kasutab nõusoleku korral teie andmeid, et teid kasutajana erinevatel sidusüksuste võrgusaitidel jälgida, kasutades võrguülest ID-d ning otsingu- ja klõpsu-ID-d. Neid andmeid kasutatakse reklaamide isikupärastamiseks ning ka andmete analüüsimise eesmärgil.

Pakkuja genereeritud kordumatu identifikaator (juhuslik GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Jälgib saidi tegevust uuesti turundamise eesmärgil Interneti ja tegevuste lõikes.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S ja Microsoft on sõltumatud vastutavad töötlejad. LEGO System A/S kogub ja kontrollib teie nõusolekul kogutud isikuandmeid, et segmentida, suunata või värvata sihtrühmi turundusmaterjalide kaudu MS Networkis, sh nii Bingi otsingus kui ka MS Ad Display Networkis. Microsoft kasutab teie nõusolekul kogutud andmeid oma turunduseesmärkidel. Poliitika link: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase'i silt

Demandbase'i silt kogub teavet, et teha kindlaks, millised ettevõtted külastavad veebisaiti B2B-turunduse eesmärgil.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase ja LEGO System A/S

IP-aadress

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuteni esimese osapoole jälgija

Unikaalne saidi ID, et jälgida sidusettevõtetele maksmiseks „eripakkumisi” (registreerumissündmused) ja „standardpakkumisi” (tellimussündmused). See määratakse iga kord, kui kasutaja siseneb Rakuteni pääsuvärava lehele, kui kasutaja siseneb sellele lehele päringustringis oleva väärtusega siteID=.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com30 days

Fireworki kasutaja ID

Juhuslikult genereeritud kasutaja ID, et jälgida kasutajat seansside vahel. Aitab siduda kasutaja teekonna pikslisündmusi.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki viimane vaatamine

Viimase vaatamise ajamärge UTC-ajas.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki UTM

Viimased UTM-parameetrid, mis pärinevad URL-otsinguparameetritest. Tõe allikas on URL-i otsinguparameetrid => varem salvestatud UTM-parameetrid.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki kanali ID

Viimase kanali ID, mis on määratud vidina ümbrise tasandil, et arvestada kõigi vidina tüüpide ja paigutustega.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki viimane video

Viimane kodeeritud video-ID, mida kasutaja on vaadanud.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki äri ID

Viimane ärikliendi ID, millega kasutaja lehele jõudis.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Fireworki seansi ID

Seansi väärtus sisaldab stringi eraldajaga .delimiter. String koosneb järgmisest: fws2 – seansi versioon fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – seansi ID 3 – seansi arv (kasutaja seansside arv) 1694441101864 – seansi algusaeg

Firework

Firework

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchati klõpsu-ID

Aitab tuvastada Snapchati reklaamide kaudu saidile tulnud külastajaid ja seostada veebisaidil toimunud sündmused nende reklaamidega.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ja Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Aitab tuvastada Pinteresti reklaamide kaudu saidile tulnud külastajaid ja seostada veebisaidil toimunud sündmused nende reklaamidega.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S ja Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – reklaamijate identifikaator

Apple'i pakutav unikaalne seadme identifikaator, mille abil mõõdetakse meie reklaamikampaaniate tõhusust, sealhulgas jälgitakse rakenduste installimist ja turundustegevuse tulemuslikkust.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – tarnijate identifikaator

Apple'i pakutav unikaalne seadmeidentifikaator, mis võimaldab kasutaja seadet meie rakendustes ja teenustes analüüsi ja funktsionaalsuse eesmärgil tuvastada, näiteks rakenduse kasutuse mõõtmiseks ja rakenduse toimivuse parandamiseks.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertisingu ID

Google'i pakutav unikaalne ja lähtestatav seadmeidentifikaator, mis mõõdab meie reklaamikampaaniate tõhusust, sh rakenduste installimiste jälgimist ja turundustulemuste saavutamist.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Androidi operatsioonisüsteemi pakutav seadmespetsiifiline identifikaator, mis toetab rakenduse funktsionaalsust ja sisemist analüütikat, näiteks tagades tehnilise stabiilsuse ja parandades rakenduse jõudlust.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Küpsised ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a