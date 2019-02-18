Política de Privacidad con actualizaciones de información

Política de Privacidad

Fecha de la última modificación: 27 de febrero de 2026

Índice

SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE DATOS Y TUS DERECHOS DIGITALES ¿De qué trata esta Política? ¡Te damos la bienvenida a nuestra Política de Privacidad! Es genial que quieras saber más sobre cómo mantenemos segura tu información. Esta Política te proporcionará información sobre cómo cuidamos tus datos personales cuando visitas o usas nuestros servicios o apps. La Política de Privacidad también te informa sobre tus derechos de privacidad y la forma en la que te protege la ley. Por último, esta Política de Privacidad abarca nuestras actividades de recopilación de datos tanto en línea como fuera de línea, incluidos los datos personales que podamos recopilar a través de nuestros distintos canales, como, por ejemplo, sitios web, apps, redes sociales de terceros, tiendas minoristas, puntos de venta y eventos. En esto consiste, en términos generales, nuestra Política de Privacidad. En ciertas jurisdicciones resultan aplicables, adicionalmente, disposiciones nacionales/estatales específicas. Si eres de los Estados Unidos, también debes revisar nuestro Aviso Importante para Residentes de EE. UU. y el Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información relacionada con las leyes de privacidad estatales de EE. UU. En otras palabras, si buscas más información sobre cómo recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos tus datos personales, ¡estás en el lugar correcto! ¿Quién asume la responsabilidad de tus datos personales? The LEGO Group se compone de varias entidades legales distintas desplegadas por todo el mundo. Puedes encontrar más información sobre The LEGO Group aquí https://www.LEGO.com/aboutus. Esta Política de Privacidad se publica en nombre de todas las empresas de The LEGO Group en las que LEGO System A/S es el responsable del tratamiento de datos (el responsable y a cargo de los datos) o en las que tú contratas directamente con una entidad local de The LEGO Group, que es la entidad de The LEGO Group responsable del tratamiento de datos, exclusivamente en relación con dicho contrato. A los efectos de esta Política de Privacidad, los términos “nosotros”, “nuestro” o “nos” hacen referencia a LEGO System A/S y a la entidad local de The LEGO Group con la que has contratado directamente. Hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPD), que se encarga de gestionar las preguntas relacionadas con esta Política de Privacidad. Si tienes alguna duda sobre esta Política, contacta con nosotros. Puedes enviar una carta al DPD a la siguiente dirección: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dinamarca

A/A: DPD Incluye tu nombre y el país al que se refiere tu consulta. Por lo general, responderemos en un plazo de 30 días, a menos que las leyes de privacidad de tu país de residencia exijan un tiempo de respuesta más breve, en cuyo caso acataremos ese plazo. Si cambia la forma en la que gestionamos tus datos personales, actualizaremos esta Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en nuestras prácticas y esta Política de Privacidad en cualquier momento, así que te recomendamos que compruebes periódicamente cualquier actualización o cambio en nuestra Política de Privacidad. Tus derechos de privacidad Dependiendo de tu lugar de residencia, como interesado, podrías tener los siguientes derechos en relación con los datos sobre ti que obran en nuestro poder: Solicitar acceso a tus datos personales. Tienes derecho a acceder a los datos personales sobre ti que obran en nuestro poder. En muchos casos, esta información ya figura y está a tu disposición en los servicios en línea que te proporcionamos. No obstante lo anterior, tu derecho de acceso podría estar sujeto a limitaciones por motivos legales, de protección de la privacidad de otras personas y de consideración a las prácticas comerciales de The LEGO Group, los conocimientos técnicos, los secretos industriales y las evaluaciones internas.

Solicitar la corrección de datos incorrectos o incompletos. Si los datos que tenemos sobre ti son incorrectos o están incompletos, tienes derecho a que estos sean corregidos, dentro de las restricciones que establezca la legislación.

Solicitar la eliminación. Tienes derecho a solicitar la eliminación de tus datos cuando:

los datos personales dejen de ser necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o trataron de otro modo;

revocas tu consentimiento para el tratamiento y no existe otra razón legítima para dicho tratamiento;

te opones al tratamiento y no existe razón justificada para continuar con este; o

el tratamiento es ilegal. Ten en cuenta que, en determinadas circunstancias, podríamos estar obligados a conservar algunos de tus datos personales después de que hayas solicitado su eliminación para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. También es posible que la legislación aplicable nos permita conservar algunos de tus datos personales para satisfacer nuestras necesidades comerciales. Limitar el tratamiento de los datos personales. Si impugnas la exactitud de los datos sobre ti que hemos registrado o la legalidad del tratamiento, o si te has opuesto a su tratamiento de conformidad con tu derecho de oposición, puedes solicitarnos que limitemos el tratamiento de dichos datos. El tratamiento se limitará únicamente al almacenamiento hasta que pueda determinarse la exactitud de los datos o pueda comprobarse si nuestros intereses legítimos prevalecen sobre tus intereses. Incluso cuando el tratamiento de tus datos se haya limitado como se describe anteriormente, The LEGO Group podría tratar tus datos de otras maneras si es necesario para cumplir con una petición legal o para tratar datos previamente recopilados, en el caso de que nos hubieras otorgado anteriormente tu consentimiento.

Oposición al tratamiento basado en nuestro interés legítimo. Siempre puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales basado en un interés legítimo. Si tratamos tus datos para el marketing directo y la elaboración de perfiles en relación con dicho marketing, tu oposición siempre será procedente. En cuanto a la oposición al tratamiento para otros fines, analizaremos los distintos intereses legítimos y consideraremos si procede aceptar tu oposición.

Portabilidad de los datos. Tienes derecho a recibir los datos personales que nos hayas proporcionado en formato de lectura automática. Este derecho es aplicable a los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y sobre la base del consentimiento o el cumplimiento de un contrato.

Otros derechos. Tienes derecho a presentar una queja ante la Agencia Danesa de Protección de Datos si no estás satisfecho con la forma en la que tratamos tus datos personales. Puedes encontrar la información de contacto de la Agencia Danesa de Protección de Datos en www.datatilsynet.dk. Si te encuentras en una jurisdicción fuera de Dinamarca, tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos u otra autoridad competente del país en el que residas. Contáctanos para obtener más información. Si tienes alguna pregunta acerca de esta Política o deseas presentar una queja en relación con nuestra forma de tratar tus datos personales, contacta con nosotros. Si eres residente de los Estados Unidos, visita nuestro Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información sobre los derechos que podrían corresponderte en virtud de las leyes de privacidad estatales de EE. UU.

SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales recopila The LEGO Group? Los datos personales son toda aquella información sobre una persona a partir de la cual se la puede identificar. Podemos recopilar, usar, almacenar y transferir diferentes tipos de datos personales sobre ti, los cuales agrupamos de la siguiente manera: Datos de Identidad. Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador único similar, estado civil, tratamiento, fecha de nacimiento y sexo.

Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador único similar, estado civil, tratamiento, fecha de nacimiento y sexo. Datos de Contacto. Incluyen la dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números telefónicos o datos de contacto similares.

Incluyen la dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números telefónicos o datos de contacto similares. Datos Financieros. Incluyen la información de las cuentas bancarias y tarjetas de pago.

Incluyen la información de las cuentas bancarias y tarjetas de pago. Datos de Transacciones. Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti, e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ® ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses.

Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti, e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses. Datos de Verificación de Vendedores (si decides participar en nuestra plataforma de ventas en línea BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores.

(si decides participar en nuestra plataforma de ventas en línea BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores. Datos Técnicos. Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web o a la app o experiencia digital en cuestión.

Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web o a la app o experiencia digital en cuestión. Datos del Perfil. Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses.

Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses. Datos de Uso. Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, y también los informes de errores.

Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, y también los informes de errores. Datos de Marketing y Comunicaciones. Incluyen tus preferencias a la hora de recibir contenidos de marketing por parte nuestra y de terceros, intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como tus preferencias de comunicación.

Incluyen tus preferencias a la hora de recibir contenidos de marketing por parte nuestra y de terceros, intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como tus preferencias de comunicación. Datos de Redes Sociales. Incluyen información acerca de tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando te gusten o comentes nuestras publicaciones, o nos etiquetes en un comentario), así como los comentarios y valoraciones en relación con nuestra marca que publiques en páginas públicas de estas plataformas. También recopilamos datos de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como tu edad y sexo.

Incluyen información acerca de tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando te gusten o comentes nuestras publicaciones, o nos etiquetes en un comentario), así como los comentarios y valoraciones en relación con nuestra marca que publiques en páginas públicas de estas plataformas. También recopilamos datos de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como tu edad y sexo. Datos de Seguimiento. Incluyen datos sobre las páginas que has visitado antes de acceder a nuestros sitios web y a dónde fuiste tras tu visita, así como tu interacción con los correos electrónicos u otros mensajes que te enviamos (por ejemplo, si los abriste o los borraste), o si hiciste clic en un anuncio de nuestros productos o servicios en redes sociales u otras plataformas.

Incluyen datos sobre las páginas que has visitado antes de acceder a nuestros sitios web y a dónde fuiste tras tu visita, así como tu interacción con los correos electrónicos u otros mensajes que te enviamos (por ejemplo, si los abriste o los borraste), o si hiciste clic en un anuncio de nuestros productos o servicios en redes sociales u otras plataformas. Datos de Reseñas y Comentarios. Incluyen valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en la plataforma de ventas BrickLink, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros visitantes; 2) valoraciones y reseñas de productos y servicios en los sitios de LEGO.com y sitios web de LEGOLAND ® Discovery Center y LEGO ® Discovery Center, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros usuarios y visitantes; así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de debate, actividades de investigación de usuarios y eventos LEGO.

Incluyen valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en la plataforma de ventas BrickLink, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros visitantes; 2) valoraciones y reseñas de productos y servicios en los sitios de LEGO.com y sitios web de LEGOLAND Discovery Center y Discovery Center, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros usuarios y visitantes; así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de debate, actividades de investigación de usuarios y eventos LEGO. Datos de Disputas. Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas.

Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas. Datos de Foros. Incluyen información publicada en comunidades como, por ejemplo, la Red de Embajadores, los foros de BrickLink y la galería, que se considera información pública. También recopilamos, usamos y compartimos Datos Agregados, como, por ejemplo, datos estadísticos o demográficos para cualquier fin. Los Datos Agregados pueden derivarse de tus datos personales, aunque no se consideran datos personales en sí mismos porque no revelan directa o indirectamente tu identidad. Podríamos, por ejemplo, agregar tus Datos de Uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una característica concreta de un sitio web. No obstante, si combinamos o conectamos los Datos Agregados con tus datos personales de manera que se te pueda identificar directa o indirectamente, trataremos estos datos combinados como datos personales y los usaremos de acuerdo con esta Política de Privacidad. Usamos Datos Seudonimizados para minimizar el impacto en tu privacidad. La seudonimización es un método que reemplaza o elimina información del conjunto de datos que identifica a un individuo permitiendo al responsable del tratamiento o a un tercero volver a identificar a la persona a la que pertenecen los datos personales mediante un esfuerzo razonable. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la anonimización, la seudonimización no elimina toda la información que permite la identificación de los datos, sino que reduce la posibilidad de vincular un conjunto de datos con la identidad de un individuo. No recopilamos proactivamente Datos Personales de Categorías Especiales sobre ti (como información sobre tu raza u origen étnico, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas, filiación sindical, información sobre tu salud o genética, datos biométricos para fines de identificación o información sobre condenas penales o delitos). Sin embargo, cuando nos visites o interactúes con nosotros al planificar una visita a los establecimientos LEGO® Discovery Center y LEGOLAND® Discovery Center, es posible que decidas compartir algunos Datos Personales de Categorías Especiales, como requisitos dietéticos o necesidades de accesibilidad, para que podamos ofrecerte la mejor experiencia posible. Si no nos proporcionas los datos personales necesarios (de lo que te informaremos cuando proceda, por ejemplo, indicándolo con claridad en nuestros formularios de registro), es posible que no podamos ofrecerte nuestros productos y/o servicios. ¿Cómo recopila The LEGO Group tus datos personales? Recopilamos datos personales a partir de las siguientes fuentes: Sitios web. Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook.

Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook. Juegos/apps móviles. Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones.

Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones. Juguetes conectados a apps. Incluyen juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o un cable fabricado por o para The LEGO Group.

Incluyen juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o un cable fabricado por o para The LEGO Group. Correo electrónico, mensajes de texto y mensajes electrónicos de otro tipo. Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group.

Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group. Atención al cliente. Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de atención al cliente.

Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de atención al cliente. Tiendas minoristas. Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group.

Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group. Establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center .

y . Formularios de registro en línea. Incluyen el registro de una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO, las suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink.

Incluyen el registro de una cuenta Insiders/cuenta LEGO, las suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink. Formularios de registro fuera de línea. Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos.

Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos. Concursos, encuestas y sorteos en línea dirigidos a consumidores .

. Nuestro programa de fidelidad LEGO Insiders. Incluye tus actividades en el marco del programa.

Incluye tus actividades en el marco del programa. Investigaciones en las que podéis participar tanto tú como tu hijo o hija, ya sea en persona o en línea.

en las que podéis participar tanto tú como tu hijo o hija, ya sea en persona o en línea. Reseñas y comentarios en nuestros sitios web, foros y apps o en nuestras tiendas o atracciones que hayas decidido ofrecer o en los que hayas decidido participar. Datos personales recopilados por The LEGO Group mediante terceros Podemos recibir datos personales sobre ti procedentes de varios terceros y fuentes públicas como se indica a continuación: Datos Técnicos de las siguientes partes:

de las siguientes partes: prestadores de servicios de análisis;

redes publicitarias; y

prestadores de servicios de búsqueda de información.

Datos de Contacto, Financieros y de Transacciones de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega.

de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega. Datos de Identidad y de Contacto de agentes o agregadores de datos.

de agentes o agregadores de datos. Datos de Identidad y de Contacto de fuentes de acceso público.

de fuentes de acceso público. Datos de Identidad, de Contacto y de Inicio de Sesión de terceros a los que les has dado permiso para que los compartan con nosotros (por ejemplo, cuando usas tu cuenta de Epic Games o Facebook para iniciar sesión en tu cuenta LEGO ® ).

de terceros a los que les has dado permiso para que los compartan con nosotros (por ejemplo, cuando usas tu cuenta de Epic Games o Facebook para iniciar sesión en tu cuenta ). Datos de Identidad, de Contacto y de Transacciones de socios comerciales de los sectores minorista y del entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores de la plataforma de ventas BrickLink (incluidos comentarios y reseñas públicos), establecimientos LEGOLAND ® Discovery Center y LEGO Discovery Center, y socios comerciales de las LEGO Certified Stores.

de socios comerciales de los sectores minorista y del entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores de la plataforma de ventas BrickLink (incluidos comentarios y reseñas públicos), establecimientos LEGOLAND Discovery Center y LEGO Discovery Center, y socios comerciales de las LEGO Certified Stores. Datos de Seguimiento de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o sitios web, incluidos los sitios web o apps de socios comerciales.

de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o sitios web, incluidos los sitios web o apps de socios comerciales. Datos de Redes Sociales de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de servicios de análisis externo.

de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de servicios de análisis externo. Datos de Reseñas y Comentarios que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros.

que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros. Datos de Identidad y de Contacto de familiares o tutores legales. ¿Cómo usa The LEGO Group tus datos personales? Fines y base jurídica del tratamiento Apps LEGO ® , juguetes conectados a apps y canales en línea Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos/Cómo lo usamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Uso de una app LEGO ® , juguetes conectados a apps y canales en línea. Datos Técnicos.

Datos de Uso.

Datos de Seguimiento.

Datos de Transacciones.

Datos de Identidad.

Datos del Perfil.

Datos de Reseñas y Comentarios.

Datos de Foros.

Datos de Marketing y Comunicaciones.

Además, algunos de los datos anteriores se recopilan mediante el uso de cookies en nuestras apps, juguetes conectados a apps o sitios web. Consulta la Sección 3 de esta Política o nuestra [Política de Cookies][5].

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, de Contacto y del Perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil. Para optimizar la experiencia del usuario y la funcionalidad de nuestras apps, juguetes conectados a apps y canales en línea.

Para enviar publicidad personalizada (incluido el retargeting) a usuarios mayores de edad.

Para analizar el rendimiento de nuestras campañas de marketing en otras plataformas para los usuarios mayores de edad.

En el caso de los usuarios mayores de edad, para personalizar el contenido y las experiencias en el sitio web en función de los datos que tenemos sobre ti.

Para mejorar y personalizar tu experiencia en nuestras apps, sitios web y servicios (como, por ejemplo, el programa LEGO Insiders, www.bricklink.com y LEGO.com).

Para garantizar que el contenido de nuestras apps y sitios web sea el adecuado para ti y para tu ordenador o dispositivo.

Para que puedas participar en funciones interactivas cuando quieras.

Para ayudarte a configurar una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Para verificar y documentar que la persona que crea una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO no es un menor según la edad legal para el consentimiento digital.

Para poder generar estadísticas e información basada en Datos Agregados a fin de comprender el estado de nuestro negocio y medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias y promociones.

Para ofrecer a los usuarios adultos contenidos comerciales relevantes tanto cuando interactúan con nosotros en nuestros canales como a través de canales externos (como redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

Para buscar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales.

Para detectar y responder a ciberataques dirigidos a cuentas de clientes, prevenir fraudes y abusos, y minimizar los riesgos de robo de cuentas y/o filtraciones de datos.

Para habilitar funciones comunitarias, como foros, reseñas y contenido generado por el usuario.

Para compartir reseñas y comentarios realizados en nuestros sitios con terceros para su publicación en sitios web o plataformas de terceros. Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con el uso que hagamos de las cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] para ofrecer una experiencia personalizada en nuestro sitio web.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] para compartir tus datos personales con plataformas de terceros con fines de remarketing, audiencias similares, supresión y atribución.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en poder optimizar y mejorar nuestras apps y canales en línea, atraer la atención de nuestros consumidores tanto como sea posible con nuestros esfuerzos de marketing (tanto en nuestros propios canales como mediante canales externos), y garantizar que nuestras apps, juguetes conectados a apps y sitios web funcionan correctamente para los clientes.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo por poder responder a tiempo a las amenazas de privacidad y seguridad relacionadas con el uso de las cuentas de nuestros clientes.

Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD]: cuando la publicación de una reseña forma parte del servicio que prestamos (como ocurre cuando proporcionamos un producto, servicio o entrada a una atracción de forma gratuita a cambio de una reseña), el tratamiento de la reseña es necesario para ejecutar dicho contrato; o bien



Intereses legítimos [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]: nosotros y nuestros socios comerciales tenemos un interés legítimo en proporcionar un foro para los comentarios de los consumidores y una evaluación transparente de los productos, servicios y atracciones, así como en permitir que nuestra comunidad y nuestros foros LEGO prosperen y que podamos recibir comentarios para mejorar nuestro negocio.

Procesamiento de pedidos Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Hacer un pedido a través de nosotros o de un vendedor externo en la plataforma de ventas BrickLink ® . Datos de Identidad y Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos Financieros.

Datos de Disputas.

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, de Contacto y del Perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil.

Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, de Contacto y del Perfil que nos hayas proporcionado en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil. Datos de Transacciones.

Datos Técnicos.

Datos de Marketing y Comunicaciones. Para hacer efectivo el acuerdo de compra alcanzado contigo, que incluye el tratamiento y el envío de tus pedidos, así como la gestión de tu derecho a devolver los bienes o presentar una queja.

Para cumplir con la legislación relativa a, por ejemplo, la retirada de productos, la contabilidad o los derechos del consumidor.

Para saber quiénes son nuestros compradores.

Para que puedas almacenar tus Datos de Pago, Datos de Identidad y Datos de Contacto, así como otra información similar, con el fin de facilitar tus futuras compras e interacciones con nosotros.

Para llevar a cabo actividades de prevención de fraudes.

Para enviarte mensajes de marketing. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD] en relación con nuestro acuerdo mutuo de compra.

Obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD] en relación con nuestro cumplimiento de la legislación relativa a, por ejemplo, las retiradas de productos, la contabilidad y los derechos del consumidor.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo en conocer a nuestros clientes y ofrecerles una experiencia de compra fluida.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en impedir las actividades fraudulentas en relación con las compras realizadas a través de nuestros sitios web.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] para enviarte mensajes de marketing.

Atención al cliente Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Interactuar con nuestras funciones de atención al cliente, incluso a través de nuestro chatbot. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos de Uso.

Datos Técnicos e información sobre problemas técnicos.

Preguntas/quejas sobre productos.

Datos de Redes Sociales y otros comentarios (por ejemplo, transmitidos a través de nuestros canales de comunicación).

Datos de Reseñas y Comentarios.

Datos de Disputas.

Datos de Verificación de Vendedores.

Preguntas generales.

Otra información o contenido relacionado con el motivo de tu consulta. Para ofrecerte apoyo.

Para localizar pedidos o enviarte repuestos.

Para obtener información sobre cómo podemos mejorar nuestros productos, servicios y atracciones.

Para actuar de acuerdo con la legislación y las normas reglamentarias aplicables al responder a las quejas de los consumidores.

Para cumplir con el acuerdo alcanzado contigo en relación con los productos/servicios que hayas adquirido con nosotros.

Para proporcionarte un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD].

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en optimizar los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y proporcionarles una excelente atención al cliente.

Obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD] en relación con nuestro cumplimiento de la legislación.

Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD] en relación con nuestro acuerdo mutuo de compra.

Comunicaciones digitales de marketing (como correos electrónicos, mensajes SMS, notificaciones en mensajes de apps o acciones de marketing directo similares) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) El consentimiento a una o varias de nuestras comunicaciones digitales de marketing que requieren legalmente un consentimiento voluntario.

La ausencia de renuncia a recibir una o varias de nuestras comunicaciones digitales de marketing. Datos de Marketing y Comunicaciones.

Datos de Identidad necesarios.

Información acerca del tipo de comunicaciones de marketing que abres y cómo interactúas con el contenido, incluidos Datos de Uso y Datos de Seguimiento. Poder enviarte nuestras comunicaciones digitales de marketing.

Elaborar estadísticas internas y obtener información, así como optimizar y adaptar los contenidos y el envío de nuestros boletines de noticias a quienes deseen recibirlos.

Ofrecerte contenidos de marketing relevantes y basados en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en los canales de la marca LEGO ® como cuando lo haces en canales externos (como redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

como cuando lo haces en canales externos (como redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas). Encontrar o captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales (“similares”) o asegurarnos de que nuestros clientes actuales no reciben mensajes de marketing irrelevantes (“supresión”). Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD], el cual das cuando te suscribes a nuestras comunicaciones de marketing.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en entender la eficacia de nuestros esfuerzos de marketing fuera de nuestros propios canales (como en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD], el cual nos permite dirigirnos a ti con contenidos de marketing personalizados fuera de los canales de nuestra marca (como en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo en proporcionarte contenidos relevantes en tus comunicaciones de marketing, basados en Datos Agregados obtenidos de compradores y usuarios de nuestro sitio web.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en obtener estadísticas para uso interno con el fin de mejorar nuestros productos y servicios.

Contenido de marketing impreso, incluidos catálogos y boletines, y otros materiales de marketing impresos Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Comprar en nuestro sitio web.

La ausencia de renuncia a recibir marketing impreso de nuestra parte.

Haber solicitado que se te envíe un catálogo LEGO ® .

. Permitir que un agente de datos externo te envíe información de marketing por correo ordinario. Datos de Marketing y Comunicaciones.

Datos de Identidad y de Contacto necesarios.

Datos de Transacciones y de Uso. Para enviarte nuestro contenido de marketing por correo postal (incluidos los catálogos).

Para compartir este hecho con nuestros agentes de datos externos y agregadores de datos con el fin de garantizar que no recibas un catálogo LEGO u otro contenido de marketing impreso de LEGO de más de un origen al mismo tiempo (también denominado “supresión de datos”) o transmitirles tu solicitud de baja (cuando sean ellos los responsables del tratamiento de tus datos personales).

Sobre la base de Datos Agregados, entender la pertinencia y eficacia de las acciones de marketing que te dirigimos para encontrar nuevos clientes similares. Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en enviarte contenido de marketing impreso que contenga productos similares a los que has adquirido o buscado (dándote la oportunidad de darte de baja de la lista de envío en un momento posterior).

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en enviarte contenido de marketing impreso (incluidos los catálogos) que nos hayas solicitado expresamente.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD], que nos permite usar otros datos que tengamos sobre ti para adaptar el contenido de los materiales de marketing impresos (incluidos catálogos) que te enviemos.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en garantizar una buena experiencia de la marca LEGO.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en entender la eficacia comercial de nuestro contenido de marketing impreso en general.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en usar tus datos para entender mejor las características y preferencias de nuestros clientes actuales, y utilizar esa información para encontrar nuevos clientes similares.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD], que nos permite usar otros datos que tengamos sobre ti para adaptar el contenido de los materiales de marketing impresos (incluidos catálogos) que te enviemos.

Administración, estadísticas e información de la cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Registrarte para obtener y usar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO. Tratamos ciertos Datos de Identidad, Datos de Contacto y Datos del Perfil que nos proporcionas en el momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil.

Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil. Información sobre el número de tu tarjeta LEGO Insiders.

Datos de Transacciones si has usado tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO en relación con compras.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en la que hayas dado tu consentimiento para el uso de cookies), incluidos Datos Técnicos, de Uso y de Seguimiento. Para que podamos administrar tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO y darte acceso a los beneficios asociados a ella.

Para poder comunicarnos contigo en relación con tu cuenta LEGO Insiders.

Para saber cómo has ganado y gastado tus puntos LEGO Insiders.

Para crear una experiencia personalizada cuando inicies sesión en tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO, lo que incluye mostrarte productos que creamos que pueden gustarte.

Para generar estadísticas e información basada en Datos Agregados a fin de mejorar el programa LEGO Insiders y crear más valor para los compradores, clientes y usuarios de BrickLink ® que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y hacer cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para poder evaluar y optimizar el estado del programa LEGO Insiders/los servicios de BrickLink y para gestionar, desarrollar y promocionar el programa.

que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y hacer cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para poder evaluar y optimizar el estado del programa LEGO Insiders/los servicios de BrickLink y para gestionar, desarrollar y promocionar el programa. Ofrecerte contenidos de marketing relevantes y basados en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en los canales de la marca LEGO como cuando lo haces en canales externos (como redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

Encontrar o captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales (“similares”) o asegurarnos de que nuestros clientes actuales no reciben mensajes de marketing irrelevantes (“supresión”). Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], consistente en el acuerdo alcanzado contigo sobre tu cuenta LEGO Insiders.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo consiste en ofrecerte información pertinente cuando utilices nuestras plataformas.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con el uso que hagamos de las cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la generación de estadísticas e información basada en los Datos Agregados.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en usar tus datos para entender mejor las características y preferencias de nuestros clientes actuales, y usar esa información para encontrar nuevos clientes que sean similares a ti.

Nuestro interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en entender la eficacia de nuestros esfuerzos de marketing fuera de nuestros propios canales (como en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] para poder compartir tus datos con terceros con el fin de enviarte contenidos comerciales relevantes fuera de nuestros propios canales (remarketing o supresión) o encontrar a usuarios similares a ti, por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas.

Experiencia y marketing personalizados para tu cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Usar tu cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO con tu consentimiento para ofrecerte experiencias y contenido que se adapten a tus intereses. Datos de Transacciones y Datos de Seguimiento si has usado tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO en relación con compras, lo que incluye la información sobre las páginas web que visitas en LEGO.com y los productos en los que haces clic cuando tienes una sesión abierta en tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Información sobre qué correos electrónicos u otros mensajes de marketing abres y en cuáles haces clic.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en la que hayas dado tu consentimiento para el uso de cookies), incluidos Datos Técnicos, de Uso y de Seguimiento.

Información sobre los concursos o sorteos en los que participas.

Información sobre los productos que has registrado en tu cuenta LEGO Insiders. Para que podamos personalizar automáticamente nuestro marketing dirigido a ti y tus experiencias e intereses personales a partir de la predicción de tus preferencias sobre la base de tu información personal, incluida la información relativa a tus saldos de puntos Insiders, tu historial de canje de puntos LEGO Insiders, tu actividad como miembro de LEGO Insiders, tu historial de compras, tus preferencias de productos, tus datos de cookies de navegación en línea (si has dado tu consentimiento para ello por separado), los datos de tu ubicación y cualquier otra información relacionada con tu cuenta LEGO Insiders. Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con análisis avanzados. Puedes dar tu consentimiento expresándolo activamente al crear una cuenta LEGO Insiders o en la página de tu cuenta LEGO Insiders.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD], en relación con el flujo de personalización en LEGO.com.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con el uso que hagamos de las cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Concursos, sorteos, marketing y otras promociones Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Participar en un concurso o sorteo, o recibir nuestras comunicaciones sobre concursos, sorteos, campañas o promociones. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Redes Sociales. Para gestionar los concursos y sorteos.

Para generar estadísticas e información sobre la base de los Datos Agregados a fin de determinar el estado de nuestro negocio y nuestras campañas y promociones.

Para contactar contigo si ganas un premio.

Para cumplir con los requisitos reglamentarios. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], consistente en el acuerdo alcanzado contigo sobre los términos del concurso o sorteo.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la generación de estadísticas e información sobre la base de los Datos Agregados y con el hecho de contactar contigo en caso de que ganes un premio.

Cumplimiento de obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD].

Redes sociales de The LEGO Group Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Interactuar con las redes sociales de The LEGO Group (como, por ejemplo, la app LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, la comunidad de LEGO Insiders, LEGO Ideas y las funciones de BrickLink ® , como el programa BrickLink Studio, la serie BrickLink Designer Program y los foros de debate de BrickLink y BrickLink Studio). Información que hayas compartido de forma pública, lo que puede incluir comentarios, imágenes, diseños, reacciones o publicaciones de nuestras cuentas en redes sociales u otros contenidos generados por usuarios para otros usuarios de BrickLink: Datos de Reseñas y Comentarios.

Datos de Foros.

Datos Técnicos.

Datos de Seguimiento.

Datos de Uso.

Datos de Redes Sociales. Para responder tus preguntas.

Para moderar el contenido y detectar comportamientos inapropiados de acuerdo con los requisitos de la Ley de Servicios Digitales, incluida la moderación del contenido en los foros comunitarios de BrickLink.

Para facilitar el debate y la interacción dentro de la comunidad.

Para elaborar informes y analizar la interacción de los usuarios con la plataforma.

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lancemos.

Para que puedas compartir información con otros usuarios. Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la respuesta a tus preguntas y la elaboración de informes y el análisis de la interacción de los usuarios.

Obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD] en relación con la moderación del contenido y los requisitos de verificación de la edad en virtud de las leyes aplicables, incluida la Ley de Servicios Digitales.

Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], consistente en el acuerdo alcanzado contigo en relación con el foro comunitario y la plataforma de ventas BrickLink.

Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], consistente en el acuerdo alcanzado contigo sobre la cesión de derechos de propiedad intelectual.

Tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con los análisis avanzados y el contenido que publiques en nuestras redes sociales.

Redes sociales externas Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Interactuar con funciones de redes sociales de terceros como, por ejemplo, dar “me gusta”.*



Interactuar con nosotros o enviar comentarios en relación con nuestra marca en plataformas de redes sociales. Por ejemplo, cuando comentes en nuestras publicaciones en redes sociales o proporciones información en relación con productos/actividades LEGO ® en otras páginas o publicaciones públicas. Datos de Redes Sociales, incluido cualquier intercambio de nuestras publicaciones en redes sociales u otro contenido generado por el usuario.

Datos analíticos sobre el rendimiento de las publicaciones en redes sociales y anuncios digitales.

Datos de Redes Sociales.

Datos del Perfil.

Datos de Reseñas y Comentarios. Para elaborar informes y analizar la interacción de los usuarios con los contenidos publicados en las plataformas.

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lancemos.

Para poder recopilar los mensajes que recibimos a través de plataformas de redes sociales en un sistema central que nos permita responder a las personas de manera más eficiente, en consonancia con la imagen y los valores de nuestra marca.

Para obtener información sobre cómo se percibe nuestra marca y el perfil demográfico de las personas que interactúan con nuestra marca en plataformas de redes sociales y comentan sobre ella. Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la elaboración de análisis e informes sobre la interacción con los usuarios y el rendimiento de las publicaciones. *Las plataformas de redes sociales pueden hacer uso, para sus propios fines, de información personal recopilada de la cuenta de The LEGO Group en sus plataformas, de conformidad con sus propias políticas de privacidad. Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD], cuando sea necesario para obtener información sobre la percepción de nuestra marca y las personas que interactúan con nuestra marca y comentan sobre ella, así como para ofrecer una atención al cliente más eficiente de acuerdo con la imagen y los valores de nuestra marca.

Eventos de transmisión en vivo (en la tienda y en línea) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Participar directamente o ser grabado de manera fortuita como parte de la audiencia o el fondo de un evento de transmisión en vivo.*



*Las áreas se señalizarán claramente y obtendremos el consentimiento de las personas incluidas de forma directa. Transmisión de vídeo en vivo del evento que incluya a las personas presentes en el área de grabación. Datos de Identidad. Datos de Contacto. Datos de Seguimiento. Datos de Redes Sociales. Para poder transmitir eventos en vivo con el fin de interactuar con los clientes.

Para permitir que los consumidores interactúen con nosotros en el chat durante las transmisiones en vivo.

Para verificar la identidad del vendedor y evitar fraudes en la plataforma de ventas. Con tu consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] en relación con tu participación directa en eventos de transmisión en vivo como los mencionados.

Intereses legítimos [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la grabación, de forma fortuita, de personas como parte de la audiencia o el fondo de un evento de transmisión en vivo.

Videovigilancia y recopilación de imágenes (en tiendas y otras instalaciones de The LEGO Group, según corresponda) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Visitar las tiendas LEGO ® u otras instalaciones de The LEGO Group accesibles para el público. Visitar los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Grabación de vídeo en nuestras instalaciones. Datos de Imagen o de Identidad. Además, cuando visites los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center: Imágenes de la cámara corporal. Detalles de los números de matrícula de los vehículos. Datos biométricos (tecnología de reconocimiento facial). Para prevenir y documentar las infracciones penales, incluido el allanamiento, los robos, la sustracción de bienes, los asaltos o los fraudes, así como para proporcionar seguridad a los empleados.

Para analizar el flujo de clientes, la distribución de la tienda y los servicios que ofrecemos con el fin de optimizar la experiencia de compra en la tienda.

Para identificar a la persona correcta en las fotografías de los paseos. Intereses legítimos [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la prevención de infracciones legales o la comisión de delitos en instalaciones de LEGO ® .

. Cuando utilizamos datos biométricos, nos basamos en el artículo 9, apartado 2, letra f), del RGPD, es decir, el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. Usar nuestro Mosaic Maker o nuestra Minifigure Factory. Grabación de vídeo en nuestras instalaciones.

Datos de Imagen o de Identidad. Para permitir que Mosaic Maker o Minifigure Factory puedan crear la imagen o etiqueta que el consumidor ha solicitado. Ejecución del contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], para permitir la prestación del servicio solicitado específicamente por el consumidor. Puedes utilizar los aparcamientos de los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Detalles de los números de matrícula de los vehículos.

Reconocimiento automático de matrículas (ANPR), que incluye: Algunos de nuestros establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center cuentan con un sistema de reconocimiento automático de matrículas para controlar el acceso a nuestros aparcamientos. Intereses legítimos [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la gestión del acceso de vehículos a los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Disfrutar de nuestras atracciones en los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Imagen Algunas atracciones ofrecen servicios de fotografía durante tu visita que puedes adquirir. Intereses legítimos, art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD, en la promoción y comercialización de nuestra marca. Los visitantes tienen la opción de comprar fotografías en determinadas atracciones. Los lugares donde se prestan servicios de fotografía están indicados debidamente.

Relaciones comerciales y con socios comerciales Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Establecer una relación comercial con nosotros en calidad de empresa o particular. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos del Perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de Verificación de Vendedores. Para poder gestionar la relación comercial contigo o con tu empresa.

Para cumplir con nuestras obligaciones en el marco de la relación comercial. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD] en relación con nuestra relación contractual.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo es gestionar nuestra relación comercial contigo o con tu empresa. Confirmar la participación como vendedor en nuestra plataforma de ventas en línea en BrickLink ® . Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos del Perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de Verificación de Vendedores. Para llevar a cabo una evaluación automática de riesgos para las transacciones que se hagan en la plataforma de ventas. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD] en relación con nuestra relación contractual.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD]. Nuestro interés legítimo en prevenir fraudes, garantizar la seguridad de la plataforma y llevar a cabo evaluaciones de riesgos para las transacciones que se hagan en la plataforma de ventas.

Obligación legal [art. 6, apartado 1, letra c), del RGPD] en relación con nuestro cumplimiento de la legislación relativa a, por ejemplo, la resolución de disputas y la prevención de fraudes.

Investigación de mercado Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Participar en estudios de investigación, grupos temáticos u otros mecanismos de investigación. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Fotos o vídeos (si la investigación se realiza en persona).

Datos de Reseñas y Comentarios.

Otra información personal que nos proporciones. Para mejorar nuestros productos y servicios existentes.

Para desarrollar y mejorar nuevos productos y servicios. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD] en relación con la divulgación de los participantes en las investigaciones de mercado.

Consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD] para cualquier uso de las respuestas a las encuestas proporcionadas por la persona participante en actividades personalizadas de marketing directo dirigidas específicamente a esa persona.

Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] para el uso agregado de los datos y la información recopilados para desarrollar y/o mejorar productos y servicios nuevos o existentes.

Interactuar con los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Base jurídica (si resides en la UE o el EEE) Visitar los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center.

Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center. Reservar paquetes VIP. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Otros datos personales que nos facilites (incluidos detalles sobre ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales). Adaptarnos a ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales. Ejecución de un contrato [art. 6, apartado 1), letra b), del RGPD] en relación con la prestación de los servicios que hayas adquirido.

Consentimiento [art. 6, apartado 1, letra a), del RGPD y art. 9, apartado 2, letra a), del RGPD] en relación con el tratamiento de cualquier dato de categoría especial que decidas compartir con nosotros.

Solo guardaremos tus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con la finalidad con la que se recopilaron, así como para cumplir con cualquier requisito legal, reglamentario, fiscal, contable o de elaboración de informes. Podremos guardar tus datos personales durante un período más largo en caso de queja o si tenemos motivos para creer que existe la posibilidad de un litigio relacionado con nuestra relación contigo. Para fijar el período de conservación adecuado de los datos personales, tenemos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daños derivados del uso o divulgación no autorizados de tus datos personales, los fines con los que tratamos tus datos personales y si podemos lograr dichos fines por otros medios, así como los requisitos legales, reglamentarios, fiscales, contables o de otra naturaleza. Uso de herramientas de inteligencia artificial Utilizamos herramientas de inteligencia artificial (IA) con fines analíticos y para mejorar la eficiencia empresarial. La IA se utiliza: Para analizar los correos electrónicos/contenidos que proporcionas a LEGO con el fin de sugerir respuestas que ofrecemos a los clientes y ayudar a gestionar el contenido internamente, por ejemplo, proporcionando un resumen de un correo electrónico. En este caso, todas las respuestas son vistas por LEGO antes de ser publicadas; además, los datos personales solo se utilizan de acuerdo con los fines originales para los que fueron proporcionados y/o son tratados de conformidad con los fines previstos.

Para dirigir tus solicitudes de asistencia a través del contacto inicial con un chatbot de asistencia (te informaremos cuando estés interactuando con un chatbot antes de que comience la comunicación).

Por nuestra cadena de suministro verificada en su oferta de productos y servicios.

Para obtener información sobre tus preferencias personales, podemos utilizar herramientas de análisis de IA para analizar la eficacia de los anuncios publicitarios.

Para analizar y tratar datos con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos.

Para analizar datos relacionados con el rendimiento empresarial y las iniciativas estratégicas.

Para automatizar los procesos dentro de nuestras atracciones con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes (pero solo en relación con los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center).

Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center). Para proporcionarte un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. #### Uso de herramientas internas de IA para la elaboración de resúmenes

Utilizamos herramientas internas de IA para ayudar a nuestros empleados del departamento de atención al consumidor a resumir las interacciones con clientes por teléfono o chat. Cuando grabamos llamadas o chats, estas herramientas no graban ni capturan las llamadas o chats en tiempo real, sino que, una vez finalizada la llamada o el chat, la grabación de la llamada telefónica o los textos del chat pueden introducirse en la herramienta de IA para crear un resumen. La herramienta de IA se utiliza únicamente para fines de elaboración de resúmenes y análisis encaminados a mejorar la calidad de nuestro servicio, supervisar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de nuestras normas. La herramienta de IA no toma decisiones automatizadas con efectos legales u otros de importancia similar, sino que todas las decisiones son tomadas por nuestros asesores humanos.

En el caso de las llamadas telefónicas, al inicio de cada llamada se informa verbalmente de que la llamada puede ser grabada y transcrita mediante IA. Para dar tu consentimiento, pulsa 1 o permanece en línea; en caso contrario, pulsa 2. En cuanto a las interacciones por chat, al inicio de la sesión se muestra un aviso en el que se informa de que la conversación puede ser grabada y transcrita mediante IA. Si continúas utilizando el chat, se considerará que das tu consentimiento para este tratamiento. ¿Con quién compartirá The LEGO Group los datos personales? Compartir información con empresas de The LEGO Group En ocasiones, es posible que nuestras filiales (las demás empresas de The LEGO Group) necesiten acceder a tu información para prestarte servicios en nuestro nombre o en el suyo propio. Necesitan tus datos personales para que nosotros o ellos podamos llevar a cabo las actividades enumeradas en la tabla anterior, a modo de ejemplo: proporcionarte los productos y servicios que hayas solicitado;

ponerse en contacto contigo en relación con tu cuenta o tus transacciones;

enviarte información sobre nuestros sitios, apps y políticas;

enviarte mensajes de marketing directo;

enviarte catálogos de productos y otros materiales de marketing impresos;

llevar a cabo el tratamiento de la información para el que la filial ha sido formalmente contratada en nuestro nombre; por ejemplo, ejecutar una compra que hayas realizado, gestionar la actividad de tu cuenta LEGO ® o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies;

o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies; investigaciones, análisis e informes internos;

identificar, revisar y detener cualquier actividad que pueda infringir nuestras políticas o la ley. Las transferencias a empresas de The LEGO Group ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo se realizan en virtud de Normas Corporativas Vinculantes. Compartir información con otras empresas Consulta a continuación la clasificación de terceros con los que podríamos compartir tu información. Tratamos datos personales con proveedores/terceros de las siguientes categorías: Proveedores de servicios de TI. Contamos con una serie de socios comerciales de confianza en todo el mundo, incluidos proveedores de plataformas comerciales, que nos ofrecen servicios de TI y de administración de sistemas en relación tanto con actividades con clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración.

Contamos con una serie de socios comerciales de confianza en todo el mundo, incluidos proveedores de plataformas comerciales, que nos ofrecen servicios de TI y de administración de sistemas en relación tanto con actividades con clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración. Proveedor de pagos global y socios de tratamiento. Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en la plataforma de ventas.

Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en la plataforma de ventas. Socios de almacenamiento en la nube. Almacenamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros.

Almacenamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros. Proveedores de CDN. Usamos una Red de Entrega de Contenidos (CDN) para optimizar el rendimiento y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir contenido de manera eficiente mediante el uso de servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Esto significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN con el fin de garantizar que el contenido se cargue de forma rápida y segura.

Usamos una Red de Entrega de Contenidos (CDN) para optimizar el rendimiento y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir contenido de manera eficiente mediante el uso de servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Esto significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN con el fin de garantizar que el contenido se cargue de forma rápida y segura. Socios y agencias de prevención y detección de fraudes. Colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en la plataforma de ventas.

Colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en la plataforma de ventas. Socios de almacenamiento, embalaje, envío y entrega. Nos ayudan a llevar nuestros productos a nuestros clientes y socios comerciales.

Nos ayudan a llevar nuestros productos a nuestros clientes y socios comerciales. Socios encargados de los envíos por correo postal o correo electrónico y de la impresión de catálogos. Se encargan de que los catálogos, las revistas u otros materiales de marketing impresos lleguen a tus manos.

Se encargan de que los catálogos, las revistas u otros materiales de marketing impresos lleguen a tus manos. Agentes de datos y socios agregadores de datos. Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de marketing y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que recibas más de un catálogo LEGO ® al mismo tiempo.

Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de marketing y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que recibas más de un catálogo al mismo tiempo. Socios de marketing y publicidad. Nos ayudan a ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. También nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también denominados “similares”) a los que dirigir mensajes de marketing y a asegurarnos de no remitir mensajes de marketing a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (también denominado “supresión”).

Nos ayudan a ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. También nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también denominados “similares”) a los que dirigir mensajes de marketing y a asegurarnos de no remitir mensajes de marketing a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (también denominado “supresión”). Socios empresariales, incluidos Merlin Entertainments y LEGO ® Certified Stores. Nos ayudan a realizar promociones, sorteos, concursos y campañas, incluido el programa de fidelización LEGO ® Insiders o el Club LEGO Family, además de contribuir a nuestra capacidad para ofrecer anuncios personalizados e información de los compradores.

Nos ayudan a realizar promociones, sorteos, concursos y campañas, incluido el programa de fidelización Insiders o el Club LEGO Family, además de contribuir a nuestra capacidad para ofrecer anuncios personalizados e información de los compradores. Socios de redes sociales y plataformas de búsqueda en línea. Nos ayudan a estar presentes en las plataformas que utilizas, permitiéndote interactuar con The LEGO Group en estas. También nos ayudan a enviarte publicidad de productos personalizada y a comprender mejor cómo los consumidores interactúan con nosotros a través de esas plataformas y socios, su percepción de nuestra marca y el perfil de quienes dan su opinión sobre ella en redes sociales.

Nos ayudan a estar presentes en las plataformas que utilizas, permitiéndote interactuar con The LEGO Group en estas. También nos ayudan a enviarte publicidad de productos personalizada y a comprender mejor cómo los consumidores interactúan con nosotros a través de esas plataformas y socios, su percepción de nuestra marca y el perfil de quienes dan su opinión sobre ella en redes sociales. Proveedores externos que nos ayudan a ofrecer atención al cliente y obtener información. Nos ayudan a obtener Datos de Redes Sociales, comprender cómo se percibe nuestra marca, analizar el perfil de quienes interactúan con nosotros y nos dan su opinión sobre la marca en redes sociales, y ofrecer una atención al cliente más eficiente.

Nos ayudan a obtener Datos de Redes Sociales, comprender cómo se percibe nuestra marca, analizar el perfil de quienes interactúan con nosotros y nos dan su opinión sobre la marca en redes sociales, y ofrecer una atención al cliente más eficiente. Proveedores de encuestas, cuestionarios y reseñas de productos. Nos ayudan a obtener toda la información importante sobre tu experiencia LEGO ® .

Nos ayudan a obtener toda la información importante sobre tu experiencia . Autoridades fiscales y aduaneras, organismos reguladores y otras autoridades en el ámbito global. Exigen que se informe de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias.

Exigen que se informe de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias. Asesores profesionales, entre ellos, abogados, banqueros, auditores y aseguradoras de todo el mundo. Proporcionan a The LEGO Group servicios de asesoramiento y consultoría, banca, asistencia legal, seguros y contabilidad; esta categoría incluye los socios comerciales que prestan servicios de verificación de la identidad de los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo comprobaciones de verificación de la identidad y lucha contra el blanqueo de capitales para todos los vendedores de BrickLink ® , con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y prevenir actividades fraudulentas.

Proporcionan a The LEGO Group servicios de asesoramiento y consultoría, banca, asistencia legal, seguros y contabilidad; esta categoría incluye los socios comerciales que prestan servicios de verificación de la identidad de los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo comprobaciones de verificación de la identidad y lucha contra el blanqueo de capitales para todos los vendedores de BrickLink , con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y prevenir actividades fraudulentas. Socios de plataformas de juegos. Nos ayudan a estar presentes, te permiten interactuar con The LEGO Group y también vincular tu cuenta LEGO ® con la cuenta de la plataforma de juegos que disponga de esta funcionalidad.

Nos ayudan a estar presentes, te permiten interactuar con The LEGO Group y también vincular tu cuenta con la cuenta de la plataforma de juegos que disponga de esta funcionalidad. Socios comerciales relacionados con la plataforma de ventas en línea. Entre ellos se incluyen vendedores y compradores externos de BrickLink ® , empresas de procesamiento de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Nos ayudan a gestionar la plataforma de ventas y los servicios de BrickLink ® , facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la comprobación de documentos, resolver disputas relacionadas con transacciones y mantener la seguridad en los espacios comunitarios.

Entre ellos se incluyen vendedores y compradores externos de BrickLink , empresas de procesamiento de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Nos ayudan a gestionar la plataforma de ventas y los servicios de BrickLink , facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la comprobación de documentos, resolver disputas relacionadas con transacciones y mantener la seguridad en los espacios comunitarios. Compradores y vendedores de la plataforma de ventas BrickLink ® . Compartimos tus datos con los vendedores con el fin de tramitar los pedidos; asimismo, los compradores pueden ver la información de contacto del vendedor.

Compartimos tus datos con los vendedores con el fin de tramitar los pedidos; asimismo, los compradores pueden ver la información de contacto del vendedor. Usuarios de los foros. Si participas en los foros de BrickLink ® , cualquier información que publiques estará disponible para todos los usuarios del foro, incluidos los usuarios públicos que no hayan iniciado sesión. Proveedor de servicios de fotografía. - Cuando te subes a una de nuestras atracciones, utilizamos un proveedor de servicios de fotografía de confianza para recopilar imágenes de tu experiencia. Otros usos y divulgaciones También utilizaremos y divulgaremos datos personales en la medida en la que lo consideremos necesario o adecuado para: a) cumplir con la legislación aplicable (que puede incluir leyes de otros países); b) responder solicitudes de las autoridades públicas y gubernamentales (que pueden incluir leyes de otros países); c) cooperar con las fuerzas de orden público; d) proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y la de nuestros afiliados, los tuyos o los de otras personas. Además, usaremos, comunicaremos y transferiremos datos personales a un tercero en caso de una reorganización, fusión, venta, negocio conjunto o cesión, tanto real como potencial. Transferencias a terceros países The LEGO Group opera en todo el mundo y puede transferir datos personales a una ubicación fuera del país en el que residas o donde se te presten servicios.

The LEGO Group almacena todos los datos personales en servidores situados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

Cuando sea necesario (por ejemplo, para ofrecerte nuestros servicios), los datos personales podrán transferirse a (o ser accesibles desde) lugares como el Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y Hong Kong. Garantizaremos que tus datos personales tengan siempre el mismo nivel de protección, independientemente del lugar donde se transfieran o traten, implementando medidas contractuales, técnicas y/u organizativas adecuadas.

Si transferimos tus datos personales fuera del EEE, garantizaremos un nivel de protección similar asegurando que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones: la Comisión Europea ha establecido que existe un nivel adecuado de protección en el país en cuestión;

existen Normas Corporativas Vinculantes (BCR) en vigor (para las transferencias interempresas);

se utilizan las Cláusulas Contractuales Tipo (cláusulas modelo de la UE); o

como excepción en situaciones especiales, como cuando es necesario para cumplir un contrato celebrado contigo o cuando has dado tu consentimiento para la transferencia en concreto.

SECCIÓN 3: COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES (“COOKIES”) Las cookies son pequeños archivos de datos que el navegador guarda en el equipo o dispositivo en el que se encuentra instalado. En sí, una cookie no contiene ni recopila información. Sin embargo, cuando un servidor la lee mediante un navegador web, puede permitir a un sitio web recordar las compras que el usuario ha realizado o la información de su cuenta y proporcionarle así un servicio más personalizado.

Para obtener más información sobre las cookies y cómo gestionarlas, consulta las versiones completas de nuestra [Política de Cookies][7] y nuestra [Declaración de Cookies][8], o haz clic en tu configuración de cookies en LEGO.com o en el juego digital o app (según corresponda).

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES Información para padres y madres: cómo gestiona The LEGO Group los datos personales de menores Cómo garantizamos la seguridad en línea de los menores Nos preocupamos mucho por garantizar la seguridad en línea de los menores y contamos con procesos adicionales de privacidad para asegurarnos de que nuestros fans más jóvenes estén a salvo cuando utilizan nuestros canales en línea. De hecho, algunas funciones cuentan con sistemas de verificación de edad para evitar que los menores las utilicen involuntariamente. También tomamos todas las medidas razonables para asegurarnos de no recopilar, almacenar, usar o tratar deliberadamente información personal de los menores que puedan usar dichas funciones sin el consentimiento parental correspondiente. Nos hemos unido a un programa de seguridad infantil que audita nuestra empresa anualmente para asegurarse de que seguimos las normas en la forma en la que interactuamos con los menores en línea. En materia de datos personales, solicitamos el consentimiento parental para cualquier persona menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la legislación de su jurisdicción). En el caso de BrickLink®, los usuarios deben tener al menos 18 años (o una edad superior, en aquellas jurisdicciones cuya legislación así lo exija) para registrarse como compradores o vendedores. Si tienes alguna duda o inquietud relacionada con nuestra Política de Privacidad, contacta con nosotros. Cuando tratamos información personal de menores, adoptamos medidas adicionales para proteger su privacidad, entre ellas: asegurarnos de decirles a padres y madres qué información personal relativa a sus hijos e hijas recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos, así como explicarles si compartimos dicha información;

cumplir con los requisitos legales al solicitar el consentimiento parental para recopilar, usar y tratar los datos de un menor, así como el consentimiento para enviar a menores información sobre nuestros productos y servicios;

limitar la forma en la que recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos información personal de los menores con el fin de que solo se recopilen los datos razonablemente necesarios para que puedan participar en alguna actividad en línea;

proporcionar a padres y madres acceso o la posibilidad de solicitar acceso a la información personal del menor que hayamos recopilado (los padres y las madres también pueden solicitar que esta información personal sobre sus hijos e hijas menores se modifique o elimine). Cómo recopilamos y usamos la información de los menores Si bien algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados teniendo en mente a familias con usuarios de todas las edades, otros lo están específicamente para el uso por los menores. Cuando recopilamos información personal de un menor, únicamente la conservamos durante el período de tiempo que sea necesario para proporcionar un servicio o durante el tiempo que legalmente pueda estar almacenada. Si bien los menores pueden elegir si desean compartir su información con nosotros, hay funciones en nuestros sitios web que no funcionarán si no cuentan con dicha información. En los casos en los que esta sea necesaria, únicamente solicitaremos aquella información que sea estrictamente necesaria para participar en la actividad. A continuación, presentamos algunos ejemplos de situaciones en las que recopilamos datos de menores: Cuando los menores se registran en línea. Los menores pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al menor que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Utilizamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los menores que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal.

Los menores pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al menor que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Utilizamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los menores que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal. Cuando comparten contenido creado por ellos mismos. Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear contenido por ellos mismos o utilizarlo. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del menor, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre, madre o tutor. Siempre que una actividad pueda permitir que un menor comparta información personal, solicitaremos a su padre, madre o tutor su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano alzada, las fotos del menor, las secuencias de sonido, los archivos de video o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al menor de alguna manera.

Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear contenido por ellos mismos o utilizarlo. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del menor, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre, madre o tutor. Siempre que una actividad pueda permitir que un menor comparta información personal, solicitaremos a su padre, madre o tutor su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano alzada, las fotos del menor, las secuencias de sonido, los archivos de video o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al menor de alguna manera. Cuando los menores participan en concursos y sorteos. Si un menor desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para su participación. Normalmente, solo pedimos el nombre del menor (para poder diferenciar entre usuarios menores de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Únicamente contactaremos con el padre, madre o tutor si el menor gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si el concurso pide al menor que cree contenido para participar, puede que necesitemos solicitar por correo electrónico y por anticipado el consentimiento parental a fin de asegurarnos de que cumplimos los requisitos legales en referencia al contenido que los menores hayan creado (consulta el párrafo anterior sobre la creación de contenido por parte de los menores). Sin el consentimiento, los menores no podrán participar en nuestros concursos.

Si un menor desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para su participación. Normalmente, solo pedimos el nombre del menor (para poder diferenciar entre usuarios menores de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Únicamente contactaremos con el padre, madre o tutor si el menor gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si el concurso pide al menor que cree contenido para participar, puede que necesitemos solicitar por correo electrónico y por anticipado el consentimiento parental a fin de asegurarnos de que cumplimos los requisitos legales en referencia al contenido que los menores hayan creado (consulta el párrafo anterior sobre la creación de contenido por parte de los menores). Sin el consentimiento, los menores no podrán participar en nuestros concursos. Cuando los menores reciban correos electrónicos por nuestra parte. Es posible que necesitemos solicitar los datos de contacto de un menor (incluida su dirección de correo electrónico) para poder responder una pregunta que nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el menor, por ejemplo, para responder preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto en línea del menor durante el tiempo que necesitemos para satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un menor para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres, madres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que mantengamos con el menor a su cargo en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, es posible que el adulto deba cancelar cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO ® .

Es posible que necesitemos solicitar los datos de contacto de un menor (incluida su dirección de correo electrónico) para poder responder una pregunta que nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el menor, por ejemplo, para responder preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto en línea del menor durante el tiempo que necesitemos para satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un menor para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres, madres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que mantengamos con el menor a su cargo en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, es posible que el adulto deba cancelar cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de atención al cliente de . Cuando reciben notificaciones de apps. Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser utilizadas por menores. Pedimos a los usuarios menores que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor para que podamos informar al adulto de la solicitud del menor antes de enviarle notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si quieres que tu hijo o hija deje de recibir notificaciones “push” de alguna de nuestras apps, puedes cambiar en cualquier momento los ajustes del dispositivo que utiliza.

Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser utilizadas por menores. Pedimos a los usuarios menores que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor para que podamos informar al adulto de la solicitud del menor antes de enviarle notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si quieres que tu hijo o hija deje de recibir notificaciones “push” de alguna de nuestras apps, puedes cambiar en cualquier momento los ajustes del dispositivo que utiliza. Cuando recopilamos información de ubicación. Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para menores. Solicitamos el consentimiento del padre, la madre o tutor por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un menor. Esto lo hacemos porque tal información nos permitiría identificar a un menor en concreto. En cambio, no solicitamos el consentimiento parental para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región del menor siempre y cuando esta información no se vincule directamente con este. El motivo es que una información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un menor en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Como alternativa, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO ® .

Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para menores. Solicitamos el consentimiento del padre, la madre o tutor por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un menor. Esto lo hacemos porque tal información nos permitiría identificar a un menor en concreto. En cambio, no solicitamos el consentimiento parental para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región del menor siempre y cuando esta información no se vincule directamente con este. El motivo es que una información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un menor en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Como alternativa, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de . Cuando recopilamos “identificadores persistentes”. Para ofrecer a los visitantes de nuestros canales en línea experiencias más personalizadas y de mayor interés, recopilamos información de otro tipo (por ejemplo, información sobre la dirección IP, identificadores del dispositivo móvil, navegadores, proveedores de servicios de Internet, páginas de referencia, páginas de salida, frecuencia de visita, sistemas operativos, marcas de fecha, marcas de tiempo y datos de secuencias de clics). Recopilamos esta información empleando tecnologías como cookies, píxeles, cookies Flash, balizas web y otros identificadores únicos (definidos en la sección sobre cookies de esta Política de Privacidad). Podemos recopilar esta información nosotros mismos o pedir a un tercero que trate los datos en nuestro nombre. Usamos estos datos para dar a los menores acceso a funciones y actividades en línea, personalizar el contenido, mejorar nuestros canales en línea, analizar el rendimiento de nuestros canales en línea y crear informes anónimos. Si alguna vez deseamos recopilar datos personales de menores por cualquier razón, nos pondremos en contacto con el padre, la madre o tutor del menor en cuestión para obtener su consentimiento con anticipación. En nuestra Política de Cookies y Declaración de Cookies se detalla una lista de operadores externos encargados de recopilar “identificadores persistentes” en nuestros sitios y apps. Solicitud del consentimiento parental Utilizamos distintos tipos de consentimiento parental en función del tipo de datos de los menores que vayamos a tratar y de los fines del tratamiento.





Solicitud del consentimiento parental por correo electrónico

Si necesitamos recopilar información personal de un menor para proporcionarle un servicio solicitado por él mismo, solicitaremos el consentimiento parental de conformidad con los requisitos legales (por ejemplo, la ley COPPA para los EE. UU. y el RGPD en la UE). Enviaremos al padre, la madre o tutor del menor un correo electrónico en el que explicaremos qué información pretendemos recopilar y cómo tenemos previsto utilizarla, y le solicitaremos que nos otorgue o niegue su consentimiento. Si no recibimos el consentimiento parental en un tiempo razonable, eliminaremos toda la información que hayamos recopilado del menor, incluida la información de contacto del adulto que hayamos solicitado para pedir el consentimiento.





Solicitud de “consentimiento parental verificado”

Si un menor desea compartir información personal públicamente o con un tercero a través de alguno de nuestros sitios web o experiencias digitales, solicitaremos un consentimiento parental de mayor nivel que el correo electrónico descrito anteriormente. Podríamos solicitar la verificación mediante tarjeta de crédito u otro método de pago (que implica un cargo nominal) o revisar una identificación del padre o la madre expedida por el gobierno.





¿Qué sucede si no se ha contactado con el padre, la madre o tutor para solicitar su consentimiento?

Si un menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la ley de su país) accede a un canal en línea diseñado para menores usando un sistema de verificación de edad, enviaremos un correo electrónico a su padre, madre o tutor antes de recopilar cualquier información personal. Si crees que tu hijo o hija está participando en una actividad en línea que recopila su información personal y ni tú ni el otro progenitor o tutor habéis recibido un mensaje de correo electrónico solicitando vuestro consentimiento, contacta con nosotros. No usaremos las direcciones de correo electrónico proporcionadas para fines de consentimiento parental con ninguna otra finalidad a menos que un adulto haya dado su consentimiento a recibir mensajes de correo electrónico con contenido comercial o participado en una actividad que permita el contacto por correo electrónico. Elecciones y controles parentales En cualquier momento, los padres, madres o tutores pueden negarse a que podamos usar y recopilar más información personal sobre los menores a su cargo. Los padres, madres o tutores pueden pedirnos que eliminemos de nuestros registros la información personal que hayamos recopilado en relación con la cuenta de un menor. Dado que algunos servicios requieren información personal, eliminar los registros de un menor puede dar lugar a que una cuenta, suscripción o servicio dejen de estar disponibles para el menor en el futuro.

Si un menor dispone de una cuenta LEGO® registrada, su padre, madre o tutor puede acceder, modificar o eliminar la información personal del menor que hayamos recopilado de cualquiera de estas formas: usando el nombre de usuario y contraseña del menor para iniciar sesión en su cuenta LEGO; o

contactando con el departamento de atención al cliente de LEGO. Alternativamente, contacta con nosotros indicándonos el nombre de usuario del menor, así como tu número de teléfono y dirección de correo electrónico. Necesitaremos confirmar tu identidad como padre, madre o tutor del menor en cuestión antes de otorgarte acceso a su información personal. Responderemos tu solicitud en un plazo razonable.