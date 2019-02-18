Política de Privacidad con actualizaciones de información
Política de Privacidad
Fecha de la última modificación: 27 de febrero de 2026
Índice
SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN SOBRE PRIVACIDAD DE DATOS Y TUS DERECHOS DIGITALES
¿De qué trata esta Política?
¡Te damos la bienvenida a nuestra Política de Privacidad! Es genial que quieras saber más sobre cómo mantenemos segura tu información. Esta Política te proporcionará información sobre cómo cuidamos tus datos personales cuando visitas o usas nuestros servicios o apps. La Política de Privacidad también te informa sobre tus derechos de privacidad y la forma en la que te protege la ley. Por último, esta Política de Privacidad abarca nuestras actividades de recopilación de datos tanto en línea como fuera de línea, incluidos los datos personales que podamos recopilar a través de nuestros distintos canales, como, por ejemplo, sitios web, apps, redes sociales de terceros, tiendas minoristas, puntos de venta y eventos.
En esto consiste, en términos generales, nuestra Política de Privacidad. En ciertas jurisdicciones resultan aplicables, adicionalmente, disposiciones nacionales/estatales específicas. Si eres de los Estados Unidos, también debes revisar nuestro Aviso Importante para Residentes de EE. UU. y el Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información relacionada con las leyes de privacidad estatales de EE. UU.
En otras palabras, si buscas más información sobre cómo recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos tus datos personales, ¡estás en el lugar correcto!
¿Quién asume la responsabilidad de tus datos personales?
The LEGO Group se compone de varias entidades legales distintas desplegadas por todo el mundo. Puedes encontrar más información sobre The LEGO Group aquí https://www.LEGO.com/aboutus.
Esta Política de Privacidad se publica en nombre de todas las empresas de The LEGO Group en las que LEGO System A/S es el responsable del tratamiento de datos (el responsable y a cargo de los datos) o en las que tú contratas directamente con una entidad local de The LEGO Group, que es la entidad de The LEGO Group responsable del tratamiento de datos, exclusivamente en relación con dicho contrato. A los efectos de esta Política de Privacidad, los términos “nosotros”, “nuestro” o “nos” hacen referencia a LEGO System A/S y a la entidad local de The LEGO Group con la que has contratado directamente.
Hemos nombrado un Delegado de Protección de Datos (DPD), que se encarga de gestionar las preguntas relacionadas con esta Política de Privacidad. Si tienes alguna duda sobre esta Política, contacta con nosotros. Puedes enviar una carta al DPD a la siguiente dirección:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Dinamarca
A/A: DPD
Incluye tu nombre y el país al que se refiere tu consulta.
Por lo general, responderemos en un plazo de 30 días, a menos que las leyes de privacidad de tu país de residencia exijan un tiempo de respuesta más breve, en cuyo caso acataremos ese plazo.
Si cambia la forma en la que gestionamos tus datos personales, actualizaremos esta Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en nuestras prácticas y esta Política de Privacidad en cualquier momento, así que te recomendamos que compruebes periódicamente cualquier actualización o cambio en nuestra Política de Privacidad.
Tus derechos de privacidad
Dependiendo de tu lugar de residencia, como interesado, podrías tener los siguientes derechos en relación con los datos sobre ti que obran en nuestro poder:
-
Solicitar acceso a tus datos personales. Tienes derecho a acceder a los datos personales sobre ti que obran en nuestro poder. En muchos casos, esta información ya figura y está a tu disposición en los servicios en línea que te proporcionamos. No obstante lo anterior, tu derecho de acceso podría estar sujeto a limitaciones por motivos legales, de protección de la privacidad de otras personas y de consideración a las prácticas comerciales de The LEGO Group, los conocimientos técnicos, los secretos industriales y las evaluaciones internas.
-
Solicitar la corrección de datos incorrectos o incompletos. Si los datos que tenemos sobre ti son incorrectos o están incompletos, tienes derecho a que estos sean corregidos, dentro de las restricciones que establezca la legislación.
-
Solicitar la eliminación. Tienes derecho a solicitar la eliminación de tus datos cuando:
-
los datos personales dejen de ser necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o trataron de otro modo;
-
revocas tu consentimiento para el tratamiento y no existe otra razón legítima para dicho tratamiento;
-
te opones al tratamiento y no existe razón justificada para continuar con este; o
-
el tratamiento es ilegal.
Ten en cuenta que, en determinadas circunstancias, podríamos estar obligados a conservar algunos de tus datos personales después de que hayas solicitado su eliminación para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. También es posible que la legislación aplicable nos permita conservar algunos de tus datos personales para satisfacer nuestras necesidades comerciales.
-
Limitar el tratamiento de los datos personales. Si impugnas la exactitud de los datos sobre ti que hemos registrado o la legalidad del tratamiento, o si te has opuesto a su tratamiento de conformidad con tu derecho de oposición, puedes solicitarnos que limitemos el tratamiento de dichos datos. El tratamiento se limitará únicamente al almacenamiento hasta que pueda determinarse la exactitud de los datos o pueda comprobarse si nuestros intereses legítimos prevalecen sobre tus intereses. Incluso cuando el tratamiento de tus datos se haya limitado como se describe anteriormente, The LEGO Group podría tratar tus datos de otras maneras si es necesario para cumplir con una petición legal o para tratar datos previamente recopilados, en el caso de que nos hubieras otorgado anteriormente tu consentimiento.
-
Oposición al tratamiento basado en nuestro interés legítimo. Siempre puedes oponerte al tratamiento de tus datos personales basado en un interés legítimo. Si tratamos tus datos para el marketing directo y la elaboración de perfiles en relación con dicho marketing, tu oposición siempre será procedente. En cuanto a la oposición al tratamiento para otros fines, analizaremos los distintos intereses legítimos y consideraremos si procede aceptar tu oposición.
-
Portabilidad de los datos. Tienes derecho a recibir los datos personales que nos hayas proporcionado en formato de lectura automática. Este derecho es aplicable a los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y sobre la base del consentimiento o el cumplimiento de un contrato.
-
Otros derechos. Tienes derecho a presentar una queja ante la Agencia Danesa de Protección de Datos si no estás satisfecho con la forma en la que tratamos tus datos personales. Puedes encontrar la información de contacto de la Agencia Danesa de Protección de Datos en www.datatilsynet.dk. Si te encuentras en una jurisdicción fuera de Dinamarca, tienes derecho a presentar una queja ante una autoridad de protección de datos u otra autoridad competente del país en el que residas. Contáctanos para obtener más información. Si tienes alguna pregunta acerca de esta Política o deseas presentar una queja en relación con nuestra forma de tratar tus datos personales, contacta con nosotros.
Si eres residente de los Estados Unidos, visita nuestro Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información sobre los derechos que podrían corresponderte en virtud de las leyes de privacidad estatales de EE. UU.
SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES
¿Qué datos personales recopila The LEGO Group?
Los datos personales son toda aquella información sobre una persona a partir de la cual se la puede identificar. Podemos recopilar, usar, almacenar y transferir diferentes tipos de datos personales sobre ti, los cuales agrupamos de la siguiente manera:
- Datos de Identidad. Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador único similar, estado civil, tratamiento, fecha de nacimiento y sexo.
- Datos de Contacto. Incluyen la dirección de facturación, dirección de entrega, dirección de correo electrónico y números telefónicos o datos de contacto similares.
- Datos Financieros. Incluyen la información de las cuentas bancarias y tarjetas de pago.
- Datos de Transacciones. Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti, e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses.
- Datos de Verificación de Vendedores (si decides participar en nuestra plataforma de ventas en línea BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores.
- Datos Técnicos. Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web o a la app o experiencia digital en cuestión.
- Datos del Perfil. Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses.
- Datos de Uso. Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, y también los informes de errores.
- Datos de Marketing y Comunicaciones. Incluyen tus preferencias a la hora de recibir contenidos de marketing por parte nuestra y de terceros, intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como tus preferencias de comunicación.
- Datos de Redes Sociales. Incluyen información acerca de tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando te gusten o comentes nuestras publicaciones, o nos etiquetes en un comentario), así como los comentarios y valoraciones en relación con nuestra marca que publiques en páginas públicas de estas plataformas. También recopilamos datos de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como tu edad y sexo.
- Datos de Seguimiento. Incluyen datos sobre las páginas que has visitado antes de acceder a nuestros sitios web y a dónde fuiste tras tu visita, así como tu interacción con los correos electrónicos u otros mensajes que te enviamos (por ejemplo, si los abriste o los borraste), o si hiciste clic en un anuncio de nuestros productos o servicios en redes sociales u otras plataformas.
- Datos de Reseñas y Comentarios. Incluyen valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en la plataforma de ventas BrickLink, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros visitantes; 2) valoraciones y reseñas de productos y servicios en los sitios de LEGO.com y sitios web de LEGOLANDLEGO Discovery Center, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros usuarios y visitantes; así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de debate, actividades de investigación de usuarios y eventos LEGO. Discovery Center y
- Datos de Disputas. Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas.
- Datos de Foros. Incluyen información publicada en comunidades como, por ejemplo, la Red de Embajadores, los foros de BrickLink y la galería, que se considera información pública.
También recopilamos, usamos y compartimos Datos Agregados, como, por ejemplo, datos estadísticos o demográficos para cualquier fin. Los Datos Agregados pueden derivarse de tus datos personales, aunque no se consideran datos personales en sí mismos porque no revelan directa o indirectamente tu identidad. Podríamos, por ejemplo, agregar tus Datos de Uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una característica concreta de un sitio web. No obstante, si combinamos o conectamos los Datos Agregados con tus datos personales de manera que se te pueda identificar directa o indirectamente, trataremos estos datos combinados como datos personales y los usaremos de acuerdo con esta Política de Privacidad.
Usamos Datos Seudonimizados para minimizar el impacto en tu privacidad.
La seudonimización es un método que reemplaza o elimina información del conjunto de datos que identifica a un individuo permitiendo al responsable del tratamiento o a un tercero volver a identificar a la persona a la que pertenecen los datos personales mediante un esfuerzo razonable. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de la anonimización, la seudonimización no elimina toda la información que permite la identificación de los datos, sino que reduce la posibilidad de vincular un conjunto de datos con la identidad de un individuo.
No recopilamos proactivamente Datos Personales de Categorías Especiales sobre ti (como información sobre tu raza u origen étnico, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas, filiación sindical, información sobre tu salud o genética, datos biométricos para fines de identificación o información sobre condenas penales o delitos). Sin embargo, cuando nos visites o interactúes con nosotros al planificar una visita a los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center, es posible que decidas compartir algunos Datos Personales de Categorías Especiales, como requisitos dietéticos o necesidades de accesibilidad, para que podamos ofrecerte la mejor experiencia posible.
Si no nos proporcionas los datos personales necesarios (de lo que te informaremos cuando proceda, por ejemplo, indicándolo con claridad en nuestros formularios de registro), es posible que no podamos ofrecerte nuestros productos y/o servicios.
¿Cómo recopila The LEGO Group tus datos personales?
Recopilamos datos personales a partir de las siguientes fuentes:
- Sitios web. Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook.
- Juegos/apps móviles. Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones.
- Juguetes conectados a apps. Incluyen juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o un cable fabricado por o para The LEGO Group.
- Correo electrónico, mensajes de texto y mensajes electrónicos de otro tipo. Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group.
- Atención al cliente. Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de atención al cliente.
- Tiendas minoristas. Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group.
- Establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center.
- Formularios de registro en línea. Incluyen el registro de una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO, las suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink.
- Formularios de registro fuera de línea. Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos.
- Concursos, encuestas y sorteos en línea dirigidos a consumidores.
- Nuestro programa de fidelidad LEGO Insiders. Incluye tus actividades en el marco del programa.
- Investigaciones en las que podéis participar tanto tú como tu hijo o hija, ya sea en persona o en línea.
- Reseñas y comentarios en nuestros sitios web, foros y apps o en nuestras tiendas o atracciones que hayas decidido ofrecer o en los que hayas decidido participar.
Datos personales recopilados por The LEGO Group mediante terceros
Podemos recibir datos personales sobre ti procedentes de varios terceros y fuentes públicas como se indica a continuación:
- Datos Técnicos de las siguientes partes:
- prestadores de servicios de análisis;
- redes publicitarias; y
- prestadores de servicios de búsqueda de información.
- Datos de Contacto, Financieros y de Transacciones de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega.
- Datos de Identidad y de Contacto de agentes o agregadores de datos.
- Datos de Identidad y de Contacto de fuentes de acceso público.
- Datos de Identidad, de Contacto y de Inicio de Sesión de terceros a los que les has dado permiso para que los compartan con nosotros (por ejemplo, cuando usas tu cuenta de Epic Games o Facebook para iniciar sesión en tu cuenta LEGO).
- Datos de Identidad, de Contacto y de Transacciones de socios comerciales de los sectores minorista y del entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores de la plataforma de ventas BrickLink (incluidos comentarios y reseñas públicos), establecimientos LEGOLAND Discovery Center y LEGO Discovery Center, y socios comerciales de las LEGO Certified Stores.
- Datos de Seguimiento de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, motores de búsqueda o sitios web, incluidos los sitios web o apps de socios comerciales.
- Datos de Redes Sociales de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de servicios de análisis externo.
- Datos de Reseñas y Comentarios que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros.
- Datos de Identidad y de Contacto de familiares o tutores legales.
¿Cómo usa The LEGO Group tus datos personales?
Fines y base jurídica del tratamiento
Apps LEGO, juguetes conectados a apps y canales en línea
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos/Cómo lo usamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Uso de una app LEGO, juguetes conectados a apps y canales en línea.
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Procesamiento de pedidos
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Hacer un pedido a través de nosotros o de un vendedor externo en la plataforma de ventas BrickLink.
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Atención al cliente
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Interactuar con nuestras funciones de atención al cliente, incluso a través de nuestro chatbot.
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Comunicaciones digitales de marketing (como correos electrónicos, mensajes SMS, notificaciones en mensajes de apps o acciones de marketing directo similares)
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
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Contenido de marketing impreso, incluidos catálogos y boletines, y otros materiales de marketing impresos
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
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Administración, estadísticas e información de la cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Registrarte para obtener y usar una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.
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Experiencia y marketing personalizados para tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Usar tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO con tu consentimiento para ofrecerte experiencias y contenido que se adapten a tus intereses.
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|Para que podamos personalizar automáticamente nuestro marketing dirigido a ti y tus experiencias e intereses personales a partir de la predicción de tus preferencias sobre la base de tu información personal, incluida la información relativa a tus saldos de puntos Insiders, tu historial de canje de puntos LEGO Insiders, tu actividad como miembro de LEGO Insiders, tu historial de compras, tus preferencias de productos, tus datos de cookies de navegación en línea (si has dado tu consentimiento para ello por separado), los datos de tu ubicación y cualquier otra información relacionada con tu cuenta LEGO Insiders.
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Concursos, sorteos, marketing y otras promociones
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Participar en un concurso o sorteo, o recibir nuestras comunicaciones sobre concursos, sorteos, campañas o promociones.
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Redes sociales de The LEGO Group
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Interactuar con las redes sociales de The LEGO Group (como, por ejemplo, la app LEGO Play, LEGO Insiders Club, la comunidad de LEGO Insiders, LEGO Ideas y las funciones de BrickLink , como el programa BrickLink Studio, la serie BrickLink Designer Program y los foros de debate de BrickLink y BrickLink Studio).
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Información que hayas compartido de forma pública, lo que puede incluir comentarios, imágenes, diseños, reacciones o publicaciones de nuestras cuentas en redes sociales u otros contenidos generados por usuarios para otros usuarios de BrickLink:
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Redes sociales externas
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
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Interactuar con funciones de redes sociales de terceros como, por ejemplo, dar “me gusta”.*
Interactuar con nosotros o enviar comentarios en relación con nuestra marca en plataformas de redes sociales. Por ejemplo, cuando comentes en nuestras publicaciones en redes sociales o proporciones información en relación con productos/actividades LEGO en otras páginas o publicaciones públicas.
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Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la elaboración de análisis e informes sobre la interacción con los usuarios y el rendimiento de las publicaciones.
*Las plataformas de redes sociales pueden hacer uso, para sus propios fines, de información personal recopilada de la cuenta de The LEGO Group en sus plataformas, de conformidad con sus propias políticas de privacidad.
Interés legítimo [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD], cuando sea necesario para obtener información sobre la percepción de nuestra marca y las personas que interactúan con nuestra marca y comentan sobre ella, así como para ofrecer una atención al cliente más eficiente de acuerdo con la imagen y los valores de nuestra marca.
Eventos de transmisión en vivo (en la tienda y en línea)
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
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Participar directamente o ser grabado de manera fortuita como parte de la audiencia o el fondo de un evento de transmisión en vivo.*
*Las áreas se señalizarán claramente y obtendremos el consentimiento de las personas incluidas de forma directa.
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Transmisión de vídeo en vivo del evento que incluya a las personas presentes en el área de grabación.
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Videovigilancia y recopilación de imágenes (en tiendas y otras instalaciones de The LEGO Group, según corresponda)
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Visitar las tiendas LEGO u otras instalaciones de The LEGO Group accesibles para el público. Visitar los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center.
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|Usar nuestro Mosaic Maker o nuestra Minifigure Factory.
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|Para permitir que Mosaic Maker o Minifigure Factory puedan crear la imagen o etiqueta que el consumidor ha solicitado.
|Ejecución del contrato [art. 6, apartado 1, letra b), del RGPD], para permitir la prestación del servicio solicitado específicamente por el consumidor.
|Puedes utilizar los aparcamientos de los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center.
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|Algunos de nuestros establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center cuentan con un sistema de reconocimiento automático de matrículas para controlar el acceso a nuestros aparcamientos.
|Intereses legítimos [art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD] en relación con la gestión del acceso de vehículos a los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center.
|Disfrutar de nuestras atracciones en los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center.
|Imagen
|Algunas atracciones ofrecen servicios de fotografía durante tu visita que puedes adquirir.
|Intereses legítimos, art. 6, apartado 1, letra f), del RGPD, en la promoción y comercialización de nuestra marca. Los visitantes tienen la opción de comprar fotografías en determinadas atracciones. Los lugares donde se prestan servicios de fotografía están indicados debidamente.
Relaciones comerciales y con socios comerciales
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Establecer una relación comercial con nosotros en calidad de empresa o particular.
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|Confirmar la participación como vendedor en nuestra plataforma de ventas en línea en BrickLink.
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|Para llevar a cabo una evaluación automática de riesgos para las transacciones que se hagan en la plataforma de ventas.
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Investigación de mercado
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
|Participar en estudios de investigación, grupos temáticos u otros mecanismos de investigación.
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Interactuar con los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center
|Lo que tú haces
|Lo que nosotros recopilamos
|Motivo por el que lo recopilamos
|Base jurídica (si resides en la UE o el EEE)
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|Adaptarnos a ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales.
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Solo guardaremos tus datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con la finalidad con la que se recopilaron, así como para cumplir con cualquier requisito legal, reglamentario, fiscal, contable o de elaboración de informes. Podremos guardar tus datos personales durante un período más largo en caso de queja o si tenemos motivos para creer que existe la posibilidad de un litigio relacionado con nuestra relación contigo.
Para fijar el período de conservación adecuado de los datos personales, tenemos en cuenta la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daños derivados del uso o divulgación no autorizados de tus datos personales, los fines con los que tratamos tus datos personales y si podemos lograr dichos fines por otros medios, así como los requisitos legales, reglamentarios, fiscales, contables o de otra naturaleza.
Uso de herramientas de inteligencia artificial
Utilizamos herramientas de inteligencia artificial (IA) con fines analíticos y para mejorar la eficiencia empresarial. La IA se utiliza:
- Para analizar los correos electrónicos/contenidos que proporcionas a LEGO con el fin de sugerir respuestas que ofrecemos a los clientes y ayudar a gestionar el contenido internamente, por ejemplo, proporcionando un resumen de un correo electrónico. En este caso, todas las respuestas son vistas por LEGO antes de ser publicadas; además, los datos personales solo se utilizan de acuerdo con los fines originales para los que fueron proporcionados y/o son tratados de conformidad con los fines previstos.
- Para dirigir tus solicitudes de asistencia a través del contacto inicial con un chatbot de asistencia (te informaremos cuando estés interactuando con un chatbot antes de que comience la comunicación).
- Por nuestra cadena de suministro verificada en su oferta de productos y servicios.
- Para obtener información sobre tus preferencias personales, podemos utilizar herramientas de análisis de IA para analizar la eficacia de los anuncios publicitarios.
- Para analizar y tratar datos con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos.
- Para analizar datos relacionados con el rendimiento empresarial y las iniciativas estratégicas.
- Para automatizar los procesos dentro de nuestras atracciones con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes (pero solo en relación con los establecimientos LEGO Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center).
- Para proporcionarte un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente.
#### Uso de herramientas internas de IA para la elaboración de resúmenes
Utilizamos herramientas internas de IA para ayudar a nuestros empleados del departamento de atención al consumidor a resumir las interacciones con clientes por teléfono o chat. Cuando grabamos llamadas o chats, estas herramientas no graban ni capturan las llamadas o chats en tiempo real, sino que, una vez finalizada la llamada o el chat, la grabación de la llamada telefónica o los textos del chat pueden introducirse en la herramienta de IA para crear un resumen. La herramienta de IA se utiliza únicamente para fines de elaboración de resúmenes y análisis encaminados a mejorar la calidad de nuestro servicio, supervisar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de nuestras normas. La herramienta de IA no toma decisiones automatizadas con efectos legales u otros de importancia similar, sino que todas las decisiones son tomadas por nuestros asesores humanos.
En el caso de las llamadas telefónicas, al inicio de cada llamada se informa verbalmente de que la llamada puede ser grabada y transcrita mediante IA. Para dar tu consentimiento, pulsa 1 o permanece en línea; en caso contrario, pulsa 2. En cuanto a las interacciones por chat, al inicio de la sesión se muestra un aviso en el que se informa de que la conversación puede ser grabada y transcrita mediante IA. Si continúas utilizando el chat, se considerará que das tu consentimiento para este tratamiento.
¿Con quién compartirá The LEGO Group los datos personales?
Compartir información con empresas de The LEGO Group
En ocasiones, es posible que nuestras filiales (las demás empresas de The LEGO Group) necesiten acceder a tu información para prestarte servicios en nuestro nombre o en el suyo propio. Necesitan tus datos personales para que nosotros o ellos podamos llevar a cabo las actividades enumeradas en la tabla anterior, a modo de ejemplo:
- proporcionarte los productos y servicios que hayas solicitado;
- ponerse en contacto contigo en relación con tu cuenta o tus transacciones;
- enviarte información sobre nuestros sitios, apps y políticas;
- enviarte mensajes de marketing directo;
- enviarte catálogos de productos y otros materiales de marketing impresos;
- llevar a cabo el tratamiento de la información para el que la filial ha sido formalmente contratada en nuestro nombre; por ejemplo, ejecutar una compra que hayas realizado, gestionar la actividad de tu cuenta LEGO o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies;
- investigaciones, análisis e informes internos;
- identificar, revisar y detener cualquier actividad que pueda infringir nuestras políticas o la ley.
Las transferencias a empresas de The LEGO Group ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo se realizan en virtud de Normas Corporativas Vinculantes.
Compartir información con otras empresas
Consulta a continuación la clasificación de terceros con los que podríamos compartir tu información. Tratamos datos personales con proveedores/terceros de las siguientes categorías:
- Proveedores de servicios de TI. Contamos con una serie de socios comerciales de confianza en todo el mundo, incluidos proveedores de plataformas comerciales, que nos ofrecen servicios de TI y de administración de sistemas en relación tanto con actividades con clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración.
- Proveedor de pagos global y socios de tratamiento. Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en la plataforma de ventas.
- Socios de almacenamiento en la nube. Almacenamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros.
- Proveedores de CDN. Usamos una Red de Entrega de Contenidos (CDN) para optimizar el rendimiento y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir contenido de manera eficiente mediante el uso de servidores ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Esto significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN con el fin de garantizar que el contenido se cargue de forma rápida y segura.
- Socios y agencias de prevención y detección de fraudes. Colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en la plataforma de ventas.
- Socios de almacenamiento, embalaje, envío y entrega. Nos ayudan a llevar nuestros productos a nuestros clientes y socios comerciales.
- Socios encargados de los envíos por correo postal o correo electrónico y de la impresión de catálogos. Se encargan de que los catálogos, las revistas u otros materiales de marketing impresos lleguen a tus manos.
- Agentes de datos y socios agregadores de datos. Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de marketing y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que recibas más de un catálogo LEGO al mismo tiempo.
- Socios de marketing y publicidad. Nos ayudan a ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. También nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también denominados “similares”) a los que dirigir mensajes de marketing y a asegurarnos de no remitir mensajes de marketing a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (también denominado “supresión”).
- Socios empresariales, incluidos Merlin Entertainments y LEGO Certified Stores. Nos ayudan a realizar promociones, sorteos, concursos y campañas, incluido el programa de fidelización LEGO Insiders o el Club LEGO Family, además de contribuir a nuestra capacidad para ofrecer anuncios personalizados e información de los compradores.
- Socios de redes sociales y plataformas de búsqueda en línea. Nos ayudan a estar presentes en las plataformas que utilizas, permitiéndote interactuar con The LEGO Group en estas. También nos ayudan a enviarte publicidad de productos personalizada y a comprender mejor cómo los consumidores interactúan con nosotros a través de esas plataformas y socios, su percepción de nuestra marca y el perfil de quienes dan su opinión sobre ella en redes sociales.
- Proveedores externos que nos ayudan a ofrecer atención al cliente y obtener información. Nos ayudan a obtener Datos de Redes Sociales, comprender cómo se percibe nuestra marca, analizar el perfil de quienes interactúan con nosotros y nos dan su opinión sobre la marca en redes sociales, y ofrecer una atención al cliente más eficiente.
- Proveedores de encuestas, cuestionarios y reseñas de productos. Nos ayudan a obtener toda la información importante sobre tu experiencia LEGO.
- Autoridades fiscales y aduaneras, organismos reguladores y otras autoridades en el ámbito global. Exigen que se informe de las actividades de tratamiento en determinadas circunstancias.
- Asesores profesionales, entre ellos, abogados, banqueros, auditores y aseguradoras de todo el mundo. Proporcionan a The LEGO Group servicios de asesoramiento y consultoría, banca, asistencia legal, seguros y contabilidad; esta categoría incluye los socios comerciales que prestan servicios de verificación de la identidad de los clientes y lucha contra el blanqueo de capitales. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo comprobaciones de verificación de la identidad y lucha contra el blanqueo de capitales para todos los vendedores de BrickLink , con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa financiera y prevenir actividades fraudulentas.
- Socios de plataformas de juegos. Nos ayudan a estar presentes, te permiten interactuar con The LEGO Group y también vincular tu cuenta LEGO con la cuenta de la plataforma de juegos que disponga de esta funcionalidad.
- Socios comerciales relacionados con la plataforma de ventas en línea. Entre ellos se incluyen vendedores y compradores externos de BrickLink , empresas de procesamiento de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Nos ayudan a gestionar la plataforma de ventas y los servicios de BrickLink , facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la comprobación de documentos, resolver disputas relacionadas con transacciones y mantener la seguridad en los espacios comunitarios.
- Compradores y vendedores de la plataforma de ventas BrickLink . Compartimos tus datos con los vendedores con el fin de tramitar los pedidos; asimismo, los compradores pueden ver la información de contacto del vendedor.
- Usuarios de los foros. Si participas en los foros de BrickLink , cualquier información que publiques estará disponible para todos los usuarios del foro, incluidos los usuarios públicos que no hayan iniciado sesión. Proveedor de servicios de fotografía. - Cuando te subes a una de nuestras atracciones, utilizamos un proveedor de servicios de fotografía de confianza para recopilar imágenes de tu experiencia.
Otros usos y divulgaciones
También utilizaremos y divulgaremos datos personales en la medida en la que lo consideremos necesario o adecuado para: a) cumplir con la legislación aplicable (que puede incluir leyes de otros países); b) responder solicitudes de las autoridades públicas y gubernamentales (que pueden incluir leyes de otros países); c) cooperar con las fuerzas de orden público; d) proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y la de nuestros afiliados, los tuyos o los de otras personas.
Además, usaremos, comunicaremos y transferiremos datos personales a un tercero en caso de una reorganización, fusión, venta, negocio conjunto o cesión, tanto real como potencial.
Transferencias a terceros países
The LEGO Group opera en todo el mundo y puede transferir datos personales a una ubicación fuera del país en el que residas o donde se te presten servicios.
The LEGO Group almacena todos los datos personales en servidores situados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
Cuando sea necesario (por ejemplo, para ofrecerte nuestros servicios), los datos personales podrán transferirse a (o ser accesibles desde) lugares como el Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos y Hong Kong. Garantizaremos que tus datos personales tengan siempre el mismo nivel de protección, independientemente del lugar donde se transfieran o traten, implementando medidas contractuales, técnicas y/u organizativas adecuadas.
Si transferimos tus datos personales fuera del EEE, garantizaremos un nivel de protección similar asegurando que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:
- la Comisión Europea ha establecido que existe un nivel adecuado de protección en el país en cuestión;
- existen Normas Corporativas Vinculantes (BCR) en vigor (para las transferencias interempresas);
- se utilizan las Cláusulas Contractuales Tipo (cláusulas modelo de la UE); o
- como excepción en situaciones especiales, como cuando es necesario para cumplir un contrato celebrado contigo o cuando has dado tu consentimiento para la transferencia en concreto.
SECCIÓN 3: COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES (“COOKIES”)Las cookies son pequeños archivos de datos que el navegador guarda en el equipo o dispositivo en el que se encuentra instalado. En sí, una cookie no contiene ni recopila información. Sin embargo, cuando un servidor la lee mediante un navegador web, puede permitir a un sitio web recordar las compras que el usuario ha realizado o la información de su cuenta y proporcionarle así un servicio más personalizado.
Para obtener más información sobre las cookies y cómo gestionarlas, consulta las versiones completas de nuestra [Política de Cookies][7] y nuestra [Declaración de Cookies][8], o haz clic en tu configuración de cookies en LEGO.com o en el juego digital o app (según corresponda).
SECCIÓN 4: INFORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES
Información para padres y madres: cómo gestiona The LEGO Group los datos personales de menores
Cómo garantizamos la seguridad en línea de los menores
Nos preocupamos mucho por garantizar la seguridad en línea de los menores y contamos con procesos adicionales de privacidad para asegurarnos de que nuestros fans más jóvenes estén a salvo cuando utilizan nuestros canales en línea. De hecho, algunas funciones cuentan con sistemas de verificación de edad para evitar que los menores las utilicen involuntariamente. También tomamos todas las medidas razonables para asegurarnos de no recopilar, almacenar, usar o tratar deliberadamente información personal de los menores que puedan usar dichas funciones sin el consentimiento parental correspondiente.
Nos hemos unido a un programa de seguridad infantil que audita nuestra empresa anualmente para asegurarse de que seguimos las normas en la forma en la que interactuamos con los menores en línea.
En materia de datos personales, solicitamos el consentimiento parental para cualquier persona menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la legislación de su jurisdicción). En el caso de BrickLink, los usuarios deben tener al menos 18 años (o una edad superior, en aquellas jurisdicciones cuya legislación así lo exija) para registrarse como compradores o vendedores.
Si tienes alguna duda o inquietud relacionada con nuestra Política de Privacidad, contacta con nosotros.
Cuando tratamos información personal de menores, adoptamos medidas adicionales para proteger su privacidad, entre ellas:
- asegurarnos de decirles a padres y madres qué información personal relativa a sus hijos e hijas recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos, así como explicarles si compartimos dicha información;
- cumplir con los requisitos legales al solicitar el consentimiento parental para recopilar, usar y tratar los datos de un menor, así como el consentimiento para enviar a menores información sobre nuestros productos y servicios;
- limitar la forma en la que recopilamos, almacenamos, usamos y tratamos información personal de los menores con el fin de que solo se recopilen los datos razonablemente necesarios para que puedan participar en alguna actividad en línea;
- proporcionar a padres y madres acceso o la posibilidad de solicitar acceso a la información personal del menor que hayamos recopilado (los padres y las madres también pueden solicitar que esta información personal sobre sus hijos e hijas menores se modifique o elimine).
Cómo recopilamos y usamos la información de los menores
Si bien algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados teniendo en mente a familias con usuarios de todas las edades, otros lo están específicamente para el uso por los menores. Cuando recopilamos información personal de un menor, únicamente la conservamos durante el período de tiempo que sea necesario para proporcionar un servicio o durante el tiempo que legalmente pueda estar almacenada.
Si bien los menores pueden elegir si desean compartir su información con nosotros, hay funciones en nuestros sitios web que no funcionarán si no cuentan con dicha información. En los casos en los que esta sea necesaria, únicamente solicitaremos aquella información que sea estrictamente necesaria para participar en la actividad.
A continuación, presentamos algunos ejemplos de situaciones en las que recopilamos datos de menores:
- Cuando los menores se registran en línea. Los menores pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al menor que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Utilizamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los menores que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal.
- Cuando comparten contenido creado por ellos mismos. Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear contenido por ellos mismos o utilizarlo. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del menor, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre, madre o tutor. Siempre que una actividad pueda permitir que un menor comparta información personal, solicitaremos a su padre, madre o tutor su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano alzada, las fotos del menor, las secuencias de sonido, los archivos de video o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al menor de alguna manera.
- Cuando los menores participan en concursos y sorteos. Si un menor desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para su participación. Normalmente, solo pedimos el nombre del menor (para poder diferenciar entre usuarios menores de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Únicamente contactaremos con el padre, madre o tutor si el menor gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si el concurso pide al menor que cree contenido para participar, puede que necesitemos solicitar por correo electrónico y por anticipado el consentimiento parental a fin de asegurarnos de que cumplimos los requisitos legales en referencia al contenido que los menores hayan creado (consulta el párrafo anterior sobre la creación de contenido por parte de los menores). Sin el consentimiento, los menores no podrán participar en nuestros concursos.
- Cuando los menores reciban correos electrónicos por nuestra parte. Es posible que necesitemos solicitar los datos de contacto de un menor (incluida su dirección de correo electrónico) para poder responder una pregunta que nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el menor, por ejemplo, para responder preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto en línea del menor durante el tiempo que necesitemos para satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un menor para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres, madres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que mantengamos con el menor a su cargo en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, es posible que el adulto deba cancelar cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO.
- Cuando reciben notificaciones de apps. Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser utilizadas por menores. Pedimos a los usuarios menores que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor para que podamos informar al adulto de la solicitud del menor antes de enviarle notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si quieres que tu hijo o hija deje de recibir notificaciones “push” de alguna de nuestras apps, puedes cambiar en cualquier momento los ajustes del dispositivo que utiliza.
- Cuando recopilamos información de ubicación. Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para menores. Solicitamos el consentimiento del padre, la madre o tutor por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un menor. Esto lo hacemos porque tal información nos permitiría identificar a un menor en concreto. En cambio, no solicitamos el consentimiento parental para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región del menor siempre y cuando esta información no se vincule directamente con este. El motivo es que una información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un menor en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Como alternativa, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO.
- Cuando recopilamos “identificadores persistentes”. Para ofrecer a los visitantes de nuestros canales en línea experiencias más personalizadas y de mayor interés, recopilamos información de otro tipo (por ejemplo, información sobre la dirección IP, identificadores del dispositivo móvil, navegadores, proveedores de servicios de Internet, páginas de referencia, páginas de salida, frecuencia de visita, sistemas operativos, marcas de fecha, marcas de tiempo y datos de secuencias de clics). Recopilamos esta información empleando tecnologías como cookies, píxeles, cookies Flash, balizas web y otros identificadores únicos (definidos en la sección sobre cookies de esta Política de Privacidad). Podemos recopilar esta información nosotros mismos o pedir a un tercero que trate los datos en nuestro nombre. Usamos estos datos para dar a los menores acceso a funciones y actividades en línea, personalizar el contenido, mejorar nuestros canales en línea, analizar el rendimiento de nuestros canales en línea y crear informes anónimos. Si alguna vez deseamos recopilar datos personales de menores por cualquier razón, nos pondremos en contacto con el padre, la madre o tutor del menor en cuestión para obtener su consentimiento con anticipación. En nuestra Política de Cookies y Declaración de Cookies se detalla una lista de operadores externos encargados de recopilar “identificadores persistentes” en nuestros sitios y apps.
Solicitud del consentimiento parental
Utilizamos distintos tipos de consentimiento parental en función del tipo de datos de los menores que vayamos a tratar y de los fines del tratamiento.
Solicitud del consentimiento parental por correo electrónico
Si necesitamos recopilar información personal de un menor para proporcionarle un servicio solicitado por él mismo, solicitaremos el consentimiento parental de conformidad con los requisitos legales (por ejemplo, la ley COPPA para los EE. UU. y el RGPD en la UE). Enviaremos al padre, la madre o tutor del menor un correo electrónico en el que explicaremos qué información pretendemos recopilar y cómo tenemos previsto utilizarla, y le solicitaremos que nos otorgue o niegue su consentimiento. Si no recibimos el consentimiento parental en un tiempo razonable, eliminaremos toda la información que hayamos recopilado del menor, incluida la información de contacto del adulto que hayamos solicitado para pedir el consentimiento.
Solicitud de “consentimiento parental verificado”
Si un menor desea compartir información personal públicamente o con un tercero a través de alguno de nuestros sitios web o experiencias digitales, solicitaremos un consentimiento parental de mayor nivel que el correo electrónico descrito anteriormente. Podríamos solicitar la verificación mediante tarjeta de crédito u otro método de pago (que implica un cargo nominal) o revisar una identificación del padre o la madre expedida por el gobierno.
¿Qué sucede si no se ha contactado con el padre, la madre o tutor para solicitar su consentimiento?
Si un menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la ley de su país) accede a un canal en línea diseñado para menores usando un sistema de verificación de edad, enviaremos un correo electrónico a su padre, madre o tutor antes de recopilar cualquier información personal. Si crees que tu hijo o hija está participando en una actividad en línea que recopila su información personal y ni tú ni el otro progenitor o tutor habéis recibido un mensaje de correo electrónico solicitando vuestro consentimiento, contacta con nosotros. No usaremos las direcciones de correo electrónico proporcionadas para fines de consentimiento parental con ninguna otra finalidad a menos que un adulto haya dado su consentimiento a recibir mensajes de correo electrónico con contenido comercial o participado en una actividad que permita el contacto por correo electrónico.
Elecciones y controles parentales
En cualquier momento, los padres, madres o tutores pueden negarse a que podamos usar y recopilar más información personal sobre los menores a su cargo. Los padres, madres o tutores pueden pedirnos que eliminemos de nuestros registros la información personal que hayamos recopilado en relación con la cuenta de un menor. Dado que algunos servicios requieren información personal, eliminar los registros de un menor puede dar lugar a que una cuenta, suscripción o servicio dejen de estar disponibles para el menor en el futuro.
Si un menor dispone de una cuenta LEGO registrada, su padre, madre o tutor puede acceder, modificar o eliminar la información personal del menor que hayamos recopilado de cualquiera de estas formas:
- usando el nombre de usuario y contraseña del menor para iniciar sesión en su cuenta LEGO; o
- contactando con el departamento de atención al cliente de LEGO.
Alternativamente, contacta con nosotros indicándonos el nombre de usuario del menor, así como tu número de teléfono y dirección de correo electrónico. Necesitaremos confirmar tu identidad como padre, madre o tutor del menor en cuestión antes de otorgarte acceso a su información personal. Responderemos tu solicitud en un plazo razonable.
SECCIÓN 5: INFORMACIÓN DIRIGIDA A MENORES
Información dirigida a menores: Información sobre privacidad comprensible para los más jóvenes
¿Quiénes somos?
Somos The LEGO Group y queremos inspirar y desarrollar a los constructores del mañana. Construimos muchos productos distintos como, por ejemplo, ladrillos y sets LEGO, así como apps y juegos digitales. También tenemos tiendas minoristas por todo el mundo y en Internet y llevamos el sitio web LEGO.com.
Esta Política de Privacidad te explica cómo usamos tus datos personales, de modo que entiendas lo que ocurre con ellos cuando los recopilamos.
Puede tener vínculos hacia otras páginas. Quizá prefieras que un adulto te ayude con esto porque a veces puede ser confuso.
¿Datos personales? ¿Eso qué es?
Todo lo que pueda usarse para identificarte son tus datos personales. Puede que ya sepas que pueden ser cosas como tu nombre o una foto tuya, pero también son cosas como tu dirección de correo electrónico o tu nombre de usuario en Internet.
The LEGO Group usa una gran cantidad de datos personales. Si quieres saber más, pídele a un adulto que te ayude a leer la Política de Privacidad completa.
¿Por qué necesitáis mis datos personales?
La principal razón por la que necesitamos usar tus datos personales es para saber quién eres.
Si has iniciado sesión en alguna de nuestras apps o juegos, usamos tus datos personales para guardar tu avance en el juego, para ayudarte a mantenerte conectado con tus amigos en la app o juego, o para ayudarte a guardar contenidos que hayas cargado en tu cuenta LEGO.
A veces, también usamos tus datos personales porque participas en un evento o en un concurso que organizamos, para asegurarnos de que, si ganas, recibas tu premio.
Si no tenemos tus datos personales, puede que no podamos hacer ciertas cosas por ti. Es posible que no podamos recordar hasta dónde has llegado en un determinado juego, o que no te dejemos subir fotos para compartirlas con tus amigos.
Si quieres saber más sobre lo que hacemos con tus datos personales, puedes pedirle a un adulto que lea contigo la Política de Privacidad para que te ayude a entender los detalles.
¿Y entonces podéis usar mis datos personales para cualquier cosa?
¡Claro que no! Solo podemos usar tus datos personales para ciertas cosas.
Prestamos muchos servicios en línea y hay ciertas reglas que dicen que necesitamos usar tus datos personales para hacer nuestro trabajo y ofrecerte el servicio, y eso podemos hacerlo sin preguntarte a ti o a cualquiera de tus progenitores primero.
Otras veces, necesitamos el consentimiento parental. Si tú o tus progenitores (o tutores) dicen que no, no usaremos tus datos personales (ni podremos hacerlo).
¿Alguien más puede usar mis datos personales?
A veces, necesitamos compartir tus datos personales para hacer nuestro trabajo. Tenemos mucho cuidado con la forma en la que los compartimos, lo que significa que hay aún más reglas.
Es posible que tengamos que compartir tus datos con tu familia, si te están ayudando. Además, es posible que tengamos que compartir tus datos con otras personas. Pide a un adulto que te ayude a leer nuestra Política de Privacidad completa, así como nuestra Política de Cookies y nuestra Declaración de Cookies.
¿Conserváis mis datos personales para siempre?
Solo se nos permite conservar tus datos personales mientras los necesitemos. Dependiendo de las circunstancias, podemos conservarlos más o menos tiempo.
¿Puedo decidir qué sucede con mis datos personales?
Claro que sí. Tienes algo a lo que llamamos “derechos” sobre cómo usamos tus datos. Uno de ellos es el derecho a saber qué hacemos con ellos. Para eso es esta página.
Puedes pedirnos que te digamos qué datos personales tenemos sobre ti, o que dejemos de usarlos o que los eliminemos. Si tus datos personales tienen errores, puedes decírnoslo y los corregiremos.
Tus derechos dependen de para qué usamos tus datos, y puedes encontrar mucha más información en esta Política de Privacidad. Pide a un adulto que te ayude a leerla.
¿Quién se asegura de que seguís todas las reglas?
En The LEGO Group hay una persona a quien llamamos Delegado de Protección de Datos, y su trabajo es proteger tus datos. Esto significa que él se asegura de que sigamos todas las reglas y de que tus datos estén seguros. Si ve que algo está mal, nos dirá cómo podemos arreglarlo.
Nos importa mucho proteger tus datos y seguir todas las reglas. Si te preocupa cómo usamos tus datos personales, contacta con nosotros.
También existen agencias gubernamentales cuyo trabajo consiste en asegurarse de que empresas como nosotros sigamos las reglas y, en caso de hacer algo mal, corregirnos. En Dinamarca, tienes la opción de mandarles un correo electrónico o escribirles. Encontrarás su información de contacto en www.datatilsynet.dk.
Acerca de nuestro sitio web
Al igual que muchos sitios web, nuestro sitio web descarga pequeños archivos llamados cookies en tu ordenador. Estos ayudan a nuestro sitio web a funcionar correctamente para ti. Puedes encontrar más información sobre las cookies aquí, en nuestro vídeo del Capitán Seguridad.