Declaración de Cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID Permite la sincronización del Id. con sitios de terceros, como Adobe, Google y Facebook, para la segmentación de anuncios, como la resegmentación de supresión y la segmentación de audiencias similares. LEGO System A/S Adobe Analytics y Adobe Advertising LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Garantiza que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y segmentados de Meta. Meta Meta LEGO System A/S y Meta son responsables independientes del tratamiento. La API de conversiones (CAPI) de Meta permite a The LEGO Group realizar un seguimiento de su actividad en nuestro sitio web. Nos sirve para medir la eficacia de nuestros anuncios, comprender y definir nuestra audiencia para la segmentación de anuncios y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, ¿se convierte una visita en una venta?). Meta actúa como encargado del tratamiento en nombre de LEGO System A/S para los servicios anteriores. Sin embargo, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines, y puede compilarlos a partir de los datos existentes que pueda tener sobre usted. La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar sobre la medición y la segmentación. Esto incluirá el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. La segmentación incluirá supresión, audiencias similares y resegmentación. Google Google LEGO System A/S y Google LLC son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio de pago de Google LLC en LEGO.com que se recopilan previo consentimiento para mostrarle anuncios personalizados mientras utiliza sitios afiliados a Alphabet Inc. (como, por ejemplo, Google y YouTube) y servicios y cuando, posteriormente, entra o vuelve a entrar en LEGO.com. Google Inc.: Recopila y utiliza sus datos personales previo consentimiento para realizar un seguimiento de sus visitas a las páginas de LEGO.com; poder aplicarlos en mediciones, modelos de medición, segmentación de supresión, resegmentación de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc.; y ofrecer servicios de marketing a personas similares a usted. La cookie no incluye datos de identificación personal. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Recopilador de datos de la visita al sitio y del usuario Almacena datos de la visita al sitio y del usuario. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización), que puede utilizarse para personalizar mejor sus propias experiencias en sus visitas de regreso a LEGO.com y/o a los sitios afiliados de Rakuten. Es posible que también usemos estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias que pudieran tener perfiles de datos similares a los suyos y pudieran acceder a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización) para enviarle publicidad personalizada o basada en sus intereses. También se pueden utilizar estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias con perfiles de datos similares a los suyos. Para más información, visite la Política de Cookies de Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Rastreador de conversión de ventas Rastrea la visita al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utilizamos un identificador de clic de afiliado único, establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que accede a LEGO.com desde sitios afiliados a Rakuten y que acaba en una compra en LEGO.com. LEGO.com usa estos datos para reconciliar el pago por conversión de ventas directamente atribuidas a servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de editor que se almacena y vincula a compras específicas del usuario en LEGO.com. Este procedimiento permite a Rakuten recibir una remuneración por las “nuevas” ventas derivadas del tráfico de sus afiliados. Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Identifica a los usuarios de Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Puede utilizar estos datos para identificar a usuarios de Rakuten provenientes de diversos sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede utilizar estos datos previo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y utiliza sus datos previo consentimiento para rastrearle como usuario a través de varios sitios de redes afiliadas; para ello utiliza un Id. de red cruzada e Id. de búsqueda y clic. Estos datos se utilizan con fines de personalización de la publicidad y de análisis de datos. Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Rastrea la actividad del sitio con fines de resegmentación en internet y en las actividades. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S y Microsoft son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario bajo su consentimiento para segmentar, dirigir y captar audiencias a través de comunicaciones de marketing en la red de MS, incluyendo tanto la búsqueda con Bing como la Microsoft Advertising Network para Display. Microsoft utiliza sus datos bajo su consentimiento para sus propios fines de marketing. Enlace a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase tag La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de marketing B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase y LEGO System A/S Dirección IP Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten first-party tracker Id. de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario entra en la página de enlace de Rakuten utilizando un valor siteID= en la cadena de consulta. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID Id. de usuario generado al azar para realizar un seguimiento de un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de píxeles para los recorridos de los usuarios. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time La última marca de tiempo de visualización activa en UTC. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Los últimos parámetros UTM procedentes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => Parámetros UTM que han sido almacenados previamente. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID El último Id. de canal, establecido a nivel de widget de contenedor para tener en cuenta todos los tipos y diseños de widgets. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video El último Id. de vídeo codificado que ha visto un usuario. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID El último Id. de suscripción comercial con el que el usuario llegó a la página. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID El valor de sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Id. de sesión, 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que ha tenido este usuario), 1694441101864 – hora de inicio de la sesión Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S y Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S y Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifier for Advertisers Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifier for Vendors Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras aplicaciones y servicios con fines analíticos y funcionales, por ejemplo para medir el uso de una aplicación y mejorar su rendimiento. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Un identificador de dispositivo único y reajustable proporcionado por Google para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a