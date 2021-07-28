Declaración de Cookies

Fecha de la última modificación: 16 de enero de 2026

Cookies y tecnologías similares configuradas en LEGO.com
A continuación encontrará la lista de cookies y tecnologías similares (“cookies”) configuradas en el dominio LEGO.com. Las cookies las establece LEGO System A/S o terceros seleccionados. Cuando un tercero actúe como corresponsable o responsable independiente del tratamiento, se indicará en la columna “Responsable del tratamiento”. Tenga en cuenta que en LEGO.com/kids y en el dominio LEGO.com solo se establecen las cookies estrictamente necesarias y pertinentes al iniciar sesión con una cuenta LEGO infantil.

Cookies e información personal
Para obtener más información sobre las cookies, visite nuestra Política de Cookies. Para obtener más información sobre su privacidad y cómo tener control de sus datos, visite nuestra Política de Privacidad.

La “vida útil” de todas las cookies de la aplicación LEGO Insiders corresponde al tiempo que la aplicación permanezca instalada en el teléfono del usuario. Al eliminar la aplicación, el usuario puede optar por borrar todos los datos almacenados en ella.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Supervisa el número de visitas del usuario al sitio para determinar el rendimiento de la aplicación.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

A un usuario de LEGO.com se le asigna un Id. único durante la sesión de procesamiento de pagos.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Transacciones de pago seguras.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders user identifier

Identifica al usuario para mostrarle los detalles de su cuenta de Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist (Oracle)

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points awarder

Identifica al usuario para que podamos recompensarlo por sus acciones.

LEGO System A/S

CrowdTwist (Oracle)

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifica al usuario para mostrarle el contenido en su idioma preferido.

LEGO System A/S

CrowdTwist (Oracle)

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Se instala como una cookie necesaria para el registro/estado del sitio y el despliegue de funciones. Cuando se da el consentimiento, ofrece la posibilidad de hacer recomendaciones basadas en la actividad de navegación “durante la sesión” (por ejemplo, productos/temas vistos y añadidos al carrito).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Captura y rastrea información sobre la huella digital para ayudar a proteger contra el fraude. Tiene lugar una toma de decisión automatizada con el fin de llevar a cabo las acciones estrictamente necesarias de prevención de fraudes en el dominio LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Sí, captura información del dispositivo utilizada para comprobar fraudes.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Esta cookie, utilizada por el sistema contra la falsificación, forma parte de un sistema de seguridad que es necesario cuando se utiliza autenticación basada en cookies. También tiene lugar una toma de decisión automatizada con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias de prevención de fraudes en el dominio LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Account Session Identifier

Identificador de sesión necesario para gestionar las sesiones de usuario en el sistema de cuentas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Two-factor Authentication

Cookie utilizada para recordar al cliente cuando inicia sesión mediante autenticación de doble factor.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene el Id. de usuario público (PUID) y el sello de seguridad.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Cookie de autenticación de proveedores de inicio de sesión externo (Google, Facebook y Twitter) para su cuenta LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sí, credencial de autenticación que incluye un claims principal [referencia a la información sobre el usuario que ha iniciado sesión].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Identificador de sesión para “Flask”, un sistema de usuario/autenticación utilizado en LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Si el usuario selecciona una edad inferior a 18 años, será considerado como menor de edad.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Entrada de edad

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting room

Cookie establecida para habilitar la sala de espera en períodos de mucho tráfico para permitir el funcionamiento ininterrumpido de LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene agente de usuario

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Se utiliza como identificador único para nuestra Plataforma de Gestión del Consentimiento.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificador único

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Proporciona protección de seguridad para nuestra función de chat en tiempo real.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Garantiza que las solicitudes de los usuarios lleguen al mismo host proxy de Salesforce para recuperar temporalmente el contenido de la caché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Captura un Id. seudónimo único para una sesión de navegador específica durante el chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Recuerda las reglas establecidas por un administrador para ocultar un botón de invitación al chat una vez que un visitante lo acepta o lo rechaza. En ausencia de la cookie, el botón aparece repetidamente cuando se activa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Correlaciona las líneas de registro del navegador en la subestructura para ayudar en la depuración.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifica el idioma para componentes, encuestas y flujos personalizados que admiten varios idiomas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Se utiliza para identificar usuarios y rastrear su actividad en un dominio.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Se utiliza para identificar si el usuario está en una sesión activa en un sitio o si se trata de una nueva sesión (es decir, la cookie no existe o ha caducado).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Almacena un identificador único generado por el recopilador del servidor para un usuario, el cual se envía con todos los eventos de seguimiento posteriores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Se utiliza para recordar los datos ya cumplimentados en un comentario de usuario.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Se utiliza para proteger el sitio web de amenazas automatizadas, como ataques de bots, ayudando a distinguir a los usuarios reales de los bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Se utiliza para limitar el tráfico cuando varios usuarios comparten la misma dirección IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie establecida para habilitar la sala de espera en períodos de mucho tráfico para permitir el funcionamiento ininterrumpido de LEGO.com.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Una caché de la navegación por categorías para acelerar el rendimiento.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Recently viewed products

Se utiliza para rellenar la función de productos vistos recientemente. Una lista de identificadores de productos

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline User Data

Datos de usuarios limitados para admitir el modo sin conexión para el escaneo de códigos de barras en tienda sin conexión a Internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nombre del usuario, números de cuenta de Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding preferences

Avatar seleccionado durante la incorporación.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie consent settings

Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento sobre las cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Opt-out consent settings

Se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento para la desactivación.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature flags identifier

Id. único asignado a un usuario de LEGO.com para alternar funciones.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Se utiliza para vincular a todos los usuarios en el resto de productos de Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifica visitantes únicos y diferencia cada una de sus visitas.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Registra qué cookies se han aceptado o rechazado para comprender el nivel de información visible frente a la realidad.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Registra el número de visualizaciones de las páginas para entender su nivel de popularidad.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session

Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions

Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Mejora el rendimiento del sitio minimizando el número de solicitudes.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Nos indica qué plataforma y navegador está utilizando para mostrarle la información y el formato correctos (por ejemplo, idioma, tipo de dispositivo, etc.).

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Recuerda dónde ha estado usted para que no tenga que hacer una búsqueda para volver a una determinada página.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Simplifica la visita del usuario gestionando la cantidad de mensajes activados que ve.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Realiza un seguimiento de qué páginas ha visto un usuario en cada visita.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifica su visita asignando un Id. de sesión.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Permite incluir a un usuario en un experimento de prueba A/B para probar nuevas funciones.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Se utiliza para identificar la sesión del usuario durante una visita al sitio web.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Se utiliza para mantener la información de la sesión del usuario a lo largo de las sesiones, hasta el final de la vida útil de la cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Almacena información del usuario generada durante la visita inicial del usuario a un sitio y la actualiza durante visitas futuras.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Se utiliza para determinar si un usuario se encuentra actualmente en una sesión activa en el sitio web o si se trata del inicio de una nueva sesión (por ejemplo, si la cookie falta o ha caducado).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Almacena un identificador único generado por el recopilador del servidor para un usuario, el cual se incluye con todos los eventos de seguimiento futuros.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Supervisa el número de visitas del usuario al sitio para determinar el rendimiento de la aplicación.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Reconoce a un usuario y proporciona una experiencia personalizada, comenzando por pedir el consentimiento para las cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Sí, contiene GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Realiza recomendaciones basadas en la actividad de compra anterior.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identificador único utilizado como número de referencia para el usuario.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificador

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Dirección de correo electrónico del suscriptor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Dirección de correo electrónico

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

El identificador del trabajo relacionado con el correo electrónico enviado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identificador de lista del suscriptor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Un identificador numérico del lote asociado con un correo electrónico desencadenado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Un identificador único para la URL individual de un envío.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Id. de unidad de negocio de Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Permite la sincronización del Id. con sitios de terceros, como Adobe, Google y Facebook, para la segmentación de anuncios, como la resegmentación de supresión y la segmentación de audiencias similares.

LEGO System A/S

Adobe Analytics y Adobe Advertising

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Garantiza que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y segmentados de Meta.

Meta

Meta

LEGO System A/S y Meta son responsables independientes del tratamiento. La API de conversiones (CAPI) de Meta permite a The LEGO Group realizar un seguimiento de su actividad en nuestro sitio web. Nos sirve para medir la eficacia de nuestros anuncios, comprender y definir nuestra audiencia para la segmentación de anuncios y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, ¿se convierte una visita en una venta?). Meta actúa como encargado del tratamiento en nombre de LEGO System A/S para los servicios anteriores. Sin embargo, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines, y puede compilarlos a partir de los datos existentes que pueda tener sobre usted.

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar sobre la medición y la segmentación. Esto incluirá el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. La segmentación incluirá supresión, audiencias similares y resegmentación.

Google

Google

LEGO System A/S y Google LLC son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio de pago de Google LLC en LEGO.com que se recopilan previo consentimiento para mostrarle anuncios personalizados mientras utiliza sitios afiliados a Alphabet Inc. (como, por ejemplo, Google y YouTube) y servicios y cuando, posteriormente, entra o vuelve a entrar en LEGO.com. Google Inc.: Recopila y utiliza sus datos personales previo consentimiento para realizar un seguimiento de sus visitas a las páginas de LEGO.com; poder aplicarlos en mediciones, modelos de medición, segmentación de supresión, resegmentación de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc.; y ofrecer servicios de marketing a personas similares a usted.

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Recopilador de datos de la visita al sitio y del usuario

Almacena datos de la visita al sitio y del usuario.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización), que puede utilizarse para personalizar mejor sus propias experiencias en sus visitas de regreso a LEGO.com y/o a los sitios afiliados de Rakuten. Es posible que también usemos estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias que pudieran tener perfiles de datos similares a los suyos y pudieran acceder a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (por ejemplo, datos técnicos, datos de cookies, información de uso y datos de geolocalización) para enviarle publicidad personalizada o basada en sus intereses. También se pueden utilizar estos datos para identificar y atraer a nuevas audiencias con perfiles de datos similares a los suyos. Para más información, visite la Política de Cookies de Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Rastreador de conversión de ventas

Rastrea la visita al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Utilizamos un identificador de clic de afiliado único, establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que accede a LEGO.com desde sitios afiliados a Rakuten y que acaba en una compra en LEGO.com. LEGO.com usa estos datos para reconciliar el pago por conversión de ventas directamente atribuidas a servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de editor que se almacena y vincula a compras específicas del usuario en LEGO.com. Este procedimiento permite a Rakuten recibir una remuneración por las “nuevas” ventas derivadas del tráfico de sus afiliados.

Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Identifica a los usuarios de Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S: Puede utilizar estos datos para identificar a usuarios de Rakuten provenientes de diversos sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede utilizar estos datos previo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y utiliza sus datos previo consentimiento para rastrearle como usuario a través de varios sitios de redes afiliadas; para ello utiliza un Id. de red cruzada e Id. de búsqueda y clic. Estos datos se utilizan con fines de personalización de la publicidad y de análisis de datos.

Identificador único generado por el proveedor (GUID aleatorio)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Rastrea la actividad del sitio con fines de resegmentación en internet y en las actividades.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S y Microsoft son responsables independientes del tratamiento. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario bajo su consentimiento para segmentar, dirigir y captar audiencias a través de comunicaciones de marketing en la red de MS, incluyendo tanto la búsqueda con Bing como la Microsoft Advertising Network para Display. Microsoft utiliza sus datos bajo su consentimiento para sus propios fines de marketing. Enlace a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase tag

La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase y LEGO System A/S

Dirección IP

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten first-party tracker

Id. de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario entra en la página de enlace de Rakuten utilizando un valor siteID= en la cadena de consulta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Id. de usuario generado al azar para realizar un seguimiento de un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de píxeles para los recorridos de los usuarios.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

La última marca de tiempo de visualización activa en UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Los últimos parámetros UTM procedentes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => Parámetros UTM que han sido almacenados previamente.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

El último Id. de canal, establecido a nivel de widget de contenedor para tener en cuenta todos los tipos y diseños de widgets.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

El último Id. de vídeo codificado que ha visto un usuario.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

El último Id. de suscripción comercial con el que el usuario llegó a la página.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

El valor de sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión, fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – Id. de sesión, 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que ha tenido este usuario), 1694441101864 – hora de inicio de la sesión

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S y Snap Inc.

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Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Ayuda a identificar a los visitantes del sitio procedentes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S y Pinterest

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Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras aplicaciones y servicios con fines analíticos y funcionales, por ejemplo para medir el uso de una aplicación y mejorar su rendimiento.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Un identificador de dispositivo único y reajustable proporcionado por Google para medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias; incluye el seguimiento de las instalaciones de aplicaciones y la atribución del rendimiento de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Un identificador específico del dispositivo proporcionado por el sistema operativo Android para admitir la funcionalidad y el análisis interno de aplicaciones, como garantizar la estabilidad técnica y mejorar el rendimiento de las aplicaciones.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a