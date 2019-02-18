Licencia de código abierto

Open Sans

The LEGO Group usa la familia tipográfica Open Sans en sus experiencias digitales.

Las experiencias LEGO® íntegramente digitales incluyen sitios web, redes sociales, apps, juegos, páginas web, imágenes digitales y vídeos en línea, así como datos y bases de datos digitales.

Copyright 2020 Autores del proyecto Open Sans

Bajo la dirección de Steve Matteson, autor principal (https://github.com/googlefonts/opensans). Nombre de fuente reservado: “Open Sans”.

Roboto

Fuente Roboto, derechos de autor 2015 Google Inc. Todos los derechos reservados.

Licenciado bajo la Licencia Apache, versión 2.0 (la “Licencia”);

se prohíbe el uso de este archivo excepto en cumplimiento de la Licencia.

Puede obtenerse una copia de la Licencia en http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

A menos que lo exija la legislación aplicable o se acuerde por escrito, el software

distribuido bajo la Licencia se distribuye “TAL CUAL”,

SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ni expresas ni implícitas.

Consulte la Licencia para conocer el lenguaje específico

que rige los permisos y limitaciones de la Licencia.

Exo 2.0

The LEGO Group emplea la familia tipográfica Exo 2.0 en sus experiencias digitales.

Las experiencias digitales LEGO abarcan los sitios web, las redes sociales, las apps, los juegos, las páginas web, las imágenes digitales y los vídeos en línea, así como los datos y bases de datos digitales.

Familia tipográfica Exo 2.0

Copyright © 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0).

Este Software Tipográfico está sujeto a la Licencia de Tipografía Abierta de SIL, versión 1.1.

La licencia incluida a continuación está disponible también, junto con una lista de preguntas frecuentes, en: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

The LEGO Group emplea la familia tipográfica Google Noto en sus experiencias digitales.

Las experiencias digitales LEGO abarcan los sitios web, las redes sociales, las apps, los juegos, las páginas web, las imágenes digitales y los vídeos en línea, así como los datos y bases de datos digitales.

Chino (Noto Sans CJK TC y SC)

Japonés (Noto Sans CJK JP y Noto Serif CJK JP)

Coreano (Noto Sans CJK KR y Noto Serif CJK KR)

Ruso (Noto Sans)

Árabe (Noto Sans Arabic y Arabic UI)

Bengalí (Noto Sans Bengali y Bengali UI)

Noto is a trademark of Google Inc. Copyright © 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), with Reserved Font Name: Chinese (Noto Sans CJK TC & SC), Japanese (Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP), Korean (Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR), Russian (Noto Sans), Árabe (Noto Sans Arabic y Arabic UI), Bengalí (Noto Sans Bengali y Bengali UI).

Traducción

Esta es una traducción no oficial de la Licencia de Tipografía Abierta de SIL al chino, japonés, coreano y ruso. No ha sido publicada por SIL International y no establece los términos jurídicos de distribución de las tipografías que usan la licencia OFL. Una publicación sujeta a la licencia OFL solo será válida si se utiliza el texto original en inglés.

De todos modos, consideramos que esta traducción no oficial ayudará a los usuarios y los diseñadores que no dominen el inglés a comprender mejor la licencia OFL de SIL y facilitará el uso y la publicación de familias tipográficas según este modelo de diseño tipográfico participativo. Animamos a los diseñadores que estén planteándose publicar su creación sujeta la licencia OFL a leer la lista de preguntas frecuentes en su idioma, si estuviera disponible.

Visite https://scripts.sil.org/OFL para acceder a la versión oficial de la licencia y la lista de preguntas frecuentes que la acompaña.

Este Software Tipográfico está sujeto a la Licencia de Tipografía Abierta de SIL, versión 1.1.

La licencia incluida a continuación está disponible también, junto con una lista de preguntas frecuentes, en: http://scripts.sil.org/OFL

Note Serif

Fuente Noto Serif, derechos de autor 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados.

Este Software Tipográfico está sujeto a la Licencia de Tipografía Abierta de SIL, versión 1.1.

La licencia incluida a continuación está disponible también, junto con una lista de preguntas frecuentes, en: http://scripts.sil.org/OFL

Licencia de Tipografía Abierta de SIL

Versión 1.1, 26 de febrero de 2007

Preámbulo

Los objetivos de la Licencia de Tipografía Abierta (OFL, por sus siglas en inglés) son estimular el desarrollo internacional de proyectos tipográficos participativos, apoyar los esfuerzos de creación de tipografías por parte de comunidades académicas y lingüísticas, y proporcionar un marco libre y abierto que permita compartir y mejorar tipografías en colaboración con otros.

La licencia OFL permite el uso, el estudio, la modificación y la redistribución libre de las tipografías sujetas a dicha licencia, siempre y cuando no sean objeto de venta por sí mismas. Las tipografías, así como las obras derivadas, pueden ser agrupadas, incrustadas, redistribuidas y/o vendidas con cualquier programa informático, a condición de que las obras derivadas no empleen ningún nombre reservado. Las tipografías y sus derivados, no obstante, no pueden ser publicados en virtud de ningún otro tipo de licencia. El requisito que exige que las tipografías se rijan según esta licencia no es de aplicación a ningún documento creado a partir de las tipografías o sus derivados.

Definiciones

El término “Software Tipográfico” hace referencia al conjunto de archivos publicados por los Titulares de la Propiedad Intelectual en virtud de esta licencia y marcados claramente como tales. Estos pueden incluir archivos de código fuente, secuencias de compilación y documentación.

El término “Nombre de Tipografía Reservado” hace referencia a todos los nombres especificados como tales tras las declaraciones de propiedad intelectual.

El término “Versión Original” hace referencia al conjunto de componentes de Software Tipográfico, tal y como fue distribuido por los Titulares de la Propiedad Intelectual.

El término “Versión Modificada” hace referencia a cualquier obra derivada que se haya llevado a cabo complementando, eliminando o sustituyendo (parcial o totalmente) cualquiera de los componentes de la Versión Original, alterando los formatos o adaptando el Software Tipográfico a un nuevo entorno.

El término “Autor” hace referencia a cualquier diseñador, ingeniero, programador, redactor técnico o, en general, persona que haya contribuido al Software Tipográfico.

Autorización y condiciones

Por la presente se autoriza, de manera gratuita, a cualquier persona que obtenga una copia del Software Tipográfico, el uso, el estudio, la copia, la incorporación, la incrustación, la modificación, la redistribución y la venta de copias modificadas y no modificadas del Software Tipográfico, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Ni el Software Tipográfico ni ninguno de sus componentes individuales pueden ser objeto de venta por sí mismos, ya sea en Versión Original o en Versión Modificada. Tanto en Versión Original como en Versión Modificada, el Software Tipográfico puede agruparse, redistribuirse y/o venderse con cualquier software, siempre que todas las copias contengan el aviso de propiedad intelectual anterior y esta licencia. Estos pueden incluirse como archivos de texto independientes, en encabezados legibles por el ser humano o en los campos de metadatos correspondientes para su lectura por una máquina como parte de archivos de texto o binarios, siempre y cuando el usuario pueda visualizar tales campos fácilmente. Ninguna Versión Modificada del Software Tipográfico puede hacer uso de un Nombre de Tipografía Reservado, a menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito del Titular de la Propiedad Intelectual que corresponda. Esta restricción solo afecta al nombre principal de la tipografía, tal y como se presenta ante los usuarios. Los nombres de los Titulares de la Propiedad Intelectual o los Autores del Software Tipográfico no se pueden emplear para promocionar, avalar o publicitar una Versión Modificada, salvo que el objeto de tales acciones sea reconocer las contribuciones de los Titulares de la Propiedad Intelectual y los Autores, o que se haya recibido su autorización expresa y por escrito. El Software Tipográfico, modificado o no modificado, parcialmente o en su totalidad, debe distribuirse íntegramente en virtud de esta licencia y no debe distribuirse en virtud de ninguna otra licencia. El requisito que exige que las tipografías se rijan según esta licencia no es de aplicación a ningún documento creado a partir del Software Tipográfico.

Rescisión

Esta licencia se considerará nula e invalidada si no se cumple alguna de las condiciones anteriores.

Exención de responsabilidad

El Software Tipográfico se suministra “tal cual”, sin garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado y ausencia de infracción de la propiedad intelectual, patentes, marcas comerciales u otros derechos. Los Titulares de la Propiedad Intelectual no serán responsables en ningún caso por reclamaciones, daños u otras contingencias, incluidos los daños generales, especiales, indirectos, accidentales o resultantes, ya tengan lugar en el marco de una acción contractual, extracontractual o de otro tipo, que se deriven del Software Tipográfico, su uso o la imposibilidad de usarlo, o de otras actividades relacionadas con el Software Tipográfico.