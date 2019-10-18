Informacije o snoveh na seznamu kandidatnih snovi Uredbe REACH

Del naslednjih izdelkov je tudi litij-polimerna akumulatorska baterija. Proizvajalec akumulatorske baterije nas je obvestil, da lahko vsebuje snov "1,3-propan sulton (CAS št. 1120-71-4)" v količinah, ki presegajo 0,1 % (po teži).

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Naslednji izdelki vsebujejo diodo na nedostopnem tiskanem vezju, za katero nas je proizvajalec obvestil, da vsebuje "Svinec (CAS št. 7439-92-1)" v količinah, ki presegajo 0,1 % (po teži).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 –Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214- Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427-SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423-SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421-SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

The following products include an inaccessible piezoelectric material that the manufacturer has informed us contains “lead titanium zirconium oxide (CAS no 12626-81-2)” in amounts exceeding 0,1% (by weight).

10969 - Fire Truck

Navedene snovi so na voljo v sedanji različici [seznama kandidatnih snovi REACH Evropske agencije za kemikalije] 1. V skladu z Uredbo EU (člen 33, 1907/2006 REACH) smo dolžni obvestiti, ali je taka snov lahko prisotna, tudi če je v zelo majhnih količinah.

Ni varnostnega tveganja in ljudje v običajnih okoliščinah ne bodo izpostavljeni tej snovi.

Nobeni drugi izdelki LEGO razen tistih, ki so navedeni zgoraj, ne vsebujejo snovi, ki so na trenutnem seznamu kandidatnih snovi Uredbe REACH, v količinah, ki presegajo 0,1 % (po teži).

Zaščitite okolje, tako da baterij ali izdelkov z baterijami in akumulatorskimi baterijami ne odlagate z gospodinjskimi odpadki. Pri krajevni upravi preverite, kakšne možnosti in kateri obrati za recikliranje obstajajo v vaši okolici.

Več informacij o varnosti izdelkov je na voljo na spletni strani www.LEGO.com/aboutus/responsibility, lahko pa pokličete telefonsko številko 00800 5346 5555