Nariadenie REACH
Informácie o látkach v zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH
Nasledujúce produkty obsahujú lítiovo-polymérovú batériu. Výrobca tejto batérie nás informoval, že môže obsahovať látku „propán-1,3-sultón (číslo CAS 1120-71-4)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Nasledujúce výrobky obsahujú diódu na neprístupnej doske s elektrickými obvodmi, o ktorej nás výrobca informoval, že obsahuje látku „olovo (číslo CAS 7439-92-1)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Nasledujúce výrobky obsahujú neprístupný piezoelektrický materiál, o ktorom nás výrobca informoval, že obsahuje látky „olovnatý titanát zirkónia – oxid (číslo CAS 12626-81-2)“ v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).
- 10969 - Fire Truck
Uvedené látky sú obsiahnuté v súčasnej verzii zoznamu navrhovaných látok Európskej chemickej agentúry podľa nariadenia REACH. Podľa predpisov EÚ (článok 33, nariadenie č. 1907/2006, REACH) sme povinní informovať, či takáto látka môže byť prítomná, a to aj vo veľmi malom množstve.
Neexistuje žiadne bezpečnostné riziko a ľudia nebudú za normálnych podmienok tejto látke vystavení.
Žiadne iné výrobky LEGO okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, neobsahujú žiadne látky zahrnuté v aktuálnom zozname navrhovaných látok podľa nariadenia REACH v množstvách presahujúcich 0,1 % (hmotnostného).
Chráňte životné prostredie tým, že nebudete likvidovať batérie ani výrobky, ktoré obsahujú batérie, spolu s domácim odpadom. Zistite si na miestnych úradoch možnosti recyklácie a dostupné zariadenia.
Viac informácií o bezpečnosti výrobkov nájdete na adrese www.LEGO.com/aboutus/responsibility alebo zavolajte na telefónne číslo 00800 5346 5555