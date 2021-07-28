Informasjonskapsler

Sist endret: 16. januar 2026

Informasjonskapsler og lignende teknologier som brukes på LEGO.com**
Se listen over informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som brukes på domenet LEGO.com. Informasjonskapslene er enten angitt av LEGO System A/S eller utvalgte tredjeparter. Der hvor en tredjepart er felles eller uavhengig kontroller, angis dette i «kontroller»-kolonnen. Når en bruker er pålogget via en LEGO Account for barn, er det kun relevante og strengt nødvendige informasjonskapsler som benyttes på LEGO.com/kids og LEGO.com domenet.

Informasjonskapsler og personopplysninger
Se våre [innstillinger for informasjonskapsler] for mer informasjon om informasjonskapsler1. Se vår [personvernerklæring] for informasjon om ditt personvern og hvordan du kan kontrollere dataene vi har om deg2.

«Levetiden» for alle informasjonskapsler på LEGO Insiders appen er hvor lenge appen er installert på brukerens telefon. Hvis appen slettes, kan lagrede data slettes sammen med den.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Overvåker antall besøk gjort av en bruker for å evaluere applikasjonsytelse.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

En unik ID tilordnes en bruker av LEGO.com gjennom hele betalingsbehandlingen.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Sikre betalingstransaksjoner.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Brukeridentifikator for Insiders

Identifiserer brukere så de kan se Insiders-kontoinformasjonen sin.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points awarder

Identifiserer brukere så vi kan belønne medlemmer for handlingene deres.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifiserer brukere så de kan se innhold på sitt foretrukne språk.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID - Recommendation Engine

Informasjonskapselen er nødvendig for områdelogging/-tilstandskontroll og utrulling av funksjoner. Ved samtykke gir informasjonskapselen mulighet til å gi anbefalinger basert på leseraktiviteten «i økten» (f.eks. produkter eller temaer brukeren ser på og legger i handlekurven).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordrenummer (hvis en bestilling foretas i løpet av en økt)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Registrerer og sporer fingeravtrykksinformasjon for å beskytte mot svindel. Automatiserte beslutninger gjennomføres i forbindelse med nødvendig svindelforebygging på domenet LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ja, innhenter enhetsinformasjon i forbindelse med svindelkontroll.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation token

Informasjonskapselen brukes av det svindelforebyggende systemet og er en del av et sikkerhetssystem som er påkrevd ved bruk av informasjonskapselbasert godkjenning. Automatiserte beslutninger brukes også for nødvendig svindelforebygging på domenet LEGO.com

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder GUID

Session storage
BothUntil session ends

Account session identifier

En øktidentifikator som er påkrevd for å kunne administrere brukerøkter i kontosystemet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder GUID

Session storage
BothUntil session ends

Totrinnsverifisering

Informasjonskapsel som brukes for å huske klienten ved pålogging ved hjelp av tofaktorgodkjenning.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder ID (PUID) og sikkerhetsstempel.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Informasjonskapsel for godkjenning fra eksterne påloggingsleverandører (Google, Facebook og Twitter) til LEGO konto.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ja, godkjenningsbilletten inkluderer en ClaimsPrincipal. [som refererer informasjon om brukeren som var logget inn].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Øktidentifikator for «Flask», et bruker-/godkjenningssystem som brukes på LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Hvis brukeren oppgir å være under 18 år, vil hun/han bli identifisert som barn.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aldersdata

Persistent
LEGO.com30 mins

Venterom

Informasjonskapsel som utplasseres for å aktivere venterommet i travle perioder med mye trafikk for å sikre at LEGO.com fortsetter å fungere.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder brukeragent

Cookie
Both1 hour

Unik identifikator for samtykke

Brukes som en unik identifikator for vår plattform for administrasjon av samtykke.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unik identifikator

Cookie
Both12 months

Innebygd Chat-ID for Salesforce

Gir sikkerhetsbeskyttelse for livechat-funksjonaliteten vår.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Sikrer at brukerforespørsler når samme Salesforce-proxyvert for å midlertidig hente innhold fra hurtigbufferen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Registrerer en unik pseudonym-ID for en spesifikk nettleserøkt i løpet av chatten.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Husker reglene som er angitt av en administrator for å skjule en chat-invitasjonsknapp etter at en besøkende godtar eller avviser den. Uten informasjonskapselen vises knappen flere ganger når den utløses.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Korrelerer nettleserlogglinjer på baksiden for å hjelpe til med feilsøking.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifiserer språket for tilpassede komponenter, undersøkelser og flyter som støtter flere språk.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Bruker-ID

Anvendes for å identifisere brukere og spore brukeres aktivitet på et domene.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Script
LEGO.com2 years

Økt-ID

Anvendes for å kartlegge om brukeren er i en aktiv økt på et nettsted, eller om det er snakk om en ny økt for en bruker (det vil si at informasjonskapselen ikke eksisterer eller har utløpt).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Script
LEGO.com30 mins

Bruker-ID på serversiden

Lagrer en unik, innsamlergenerert brukeridentifikator på serversiden, som sendes med alle etterfølgende sporingshendelser.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Brukes til å huske data som allerede er fylt ut i en tilbakemelding fra brukerne

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Brukes til å beskytte nettstedet mot automatiserte trusler, for eksempel robotangrep, ved å bidra til å skille ekte brukere fra roboter.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Brukes til å rangere begrenset trafikk, hvor flere brukere deler samme IP-adresse.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Informasjonskapsel som utplasseres for å aktivere venterommet i travle perioder med mye trafikk for å sikre at LEGO.com fortsetter å fungere.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com5 mins

Hurtigbuffer for shoppingkategorier

En hurtigbuffer for kategorinavigeringen for å akselerere ytelsen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Nylig viste produkter

Brukes til å fylle ut nylig viste produkter. En liste over produkt-ID-er

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline brukerdata

Begrensede brukerdata for å støtte frakoblet modus for strekkodeskanning i butikker uten internettforbindelse

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Brukernavn, Insiders-kontonumre

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferanser for påmønstring

Valgt avatar under påmønstring.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Innstillinger for samtykke til informasjonskapsler

Brukes til å lagre samtykkepreferanser for informasjonskapsler.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com12 months

Innstillinger for å trekke tilbake samtykke

Brukes til å lagre preferanser for tilbaketrekking av samtykke.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com12 months

Funksjonsflaggidentifikator

Unik ID tilordnet en LEGO.com-bruker for å bytte mellom funksjoner.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Inneholder GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Brukes for å sette sammen alle brukere på alle andre Adobe-produkter.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifiserer unike besøkende, og skiller mellom besøkene deres.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Registrerer hvilke informasjonskapsler som aksepteres eller avvises for å avgjøre hva slags informasjon som skal være synlig kontra informasjonen som faktisk finnes.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Registrerer antall ganger en side har blitt vist for å kartlegge hvor populær den er.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – I økt

Gir en mer strømlinjeformet reise for deg som bruker av LEGO.com når du bytter fra én regional visning til en annen.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – på tvers av økter

Gir en mer strømlinjeformet reise for deg som bruker av LEGO.com når du bytter fra én regional visning til en annen.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Forbedrer nettstedsytelsen ved å minimere antall forespørsler.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Forteller oss hvilken plattform og nettleser du bruker for å vise riktig informasjon og format (f.eks. språk, enhetstype).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Husker hvor du har vært, slik at du ikke trenger å søke for å gå tilbake til en bestemt side.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Forenkler brukeres besøk ved å administrere hvor mange utløste meldinger de ser.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Holder oversikt over hvor mange sider en bruker har sett på under hvert besøk.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifiserer besøket ditt ved å tilordne en økt-ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Gir mulighet til å inkludere en bruker i et A/B-testeksperiment for å prøve ut nye funksjoner.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC-økt

Brukes til å identifisere brukerøkt under et besøk på nettstedet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC-kryssøkt

Brukes til å bevare brukerøktinformasjon på tvers av økter, frem til informasjonskapselens levetid.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Lagrer brukerinformasjon som genereres under brukerens første besøk på et nettsted, og oppdaterer den under fremtidige besøk.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Visitor ID

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Brukes til å avgjøre om en bruker for øyeblikket er i en aktiv økt på nettstedet, eller om det er starten på en ny økt (for eksempel hvis informasjonskapselen mangler eller har utløpt).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Lagrer en unik, innsamlergenerert brukeridentifikator på serversiden, som er inkludert med alle etterfølgende sporingshendelser.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Overvåker antall besøk gjort av en bruker for å evaluere applikasjonsytelse.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Ingen PII-data i informasjonskapselen

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Gjenkjenner en bruker, og gir en personlig tilpasset opplevelse. Starter ved å be om samtykke til bruk av informasjonskapsler.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ja, inneholder GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID - Recommendation Engine

Kommer med anbefalinger basert på tidligere kjøpsaktivitet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordrenummer (hvis en bestilling foretas i løpet av en økt)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Unik identifikator som brukes som referansenummer for brukeren.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifikator

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Abonnentens e-postadresse.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-postadresse

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Jobbidentifikatoren relatert til e-postutsendingen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Listeidentifikatoren til abonnenten.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

En numerisk identifikator for partiet som er knyttet til en utløst e-post.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

En unik identifikator for den enkelte URL-adressen i en sending.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Marketing Cloud Business Unit ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID

Gjør det mulig for ID å synkronisere med tredjeparts nettsteder, for eksempel Adobe, Google og Facebook, for annonsemålretting, for eksempel suppression retargeting og lignende målretting mot målgrupper.

LEGO System A/S

Adobe Analytics og Adobe Advertising

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Tidsstempler brukerens besøk på nettstedet som står i forhold til det siste annonsesøket.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta-CAPI

Sikrer at besøkende kun mottar relevante, målrettede Meta-annonser.

Meta

Meta

LEGO System A/S og Meta er uavhengige kontrollere. META CAPI gjør det mulig for LEGO konsernet å spore aktiviteten din på konsernets nettsted. Vi bruker informasjonen for å måle annonseeffektivitet, forstå eller definere målgruppen vår for målretting av annonser og for å analysere hvor effektive konverteringskanalene til nettstedet vårt er (f.eks. om et besøk fører til et kjøp?). Meta opptrer som databehandler på vegne av LEGO System A/S for de ovennevnte tjenestene. Meta bruker også dataene som samles inn via CAPI, til egne formål, og selskapet kan kombinere dataene med data de allerede har om deg.

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad og Doubleclick (Campaign Manager 360)-tagger

Sporer brukernes aktivitet på LEGO.com for å informere om måling og målretting. Dette inkluderer modellering av hendelser på LEGO.com for å forbedre nøyaktigheten til måling og optimalisering. Målretting vil omfatte utelatelse, dobbeltgjengere og retargeting.

Google

Google

LEGO System A/S og Google LLC er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Benytter disse dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com, som samles inn etter innhenting av samtykke for å vise deg personlig tilpassede annonser når du bruker nettsteder tilknyttet Alphabet (f.eks. Google og YouTube) og tjenester og deretter går inn på eller går tilbake til LEGO.com. Google Inc: Samler inn og bruker personopplysningene dine etter samtykke til å spore sidene du besøker på LEGO.com, for å brukes til måling, målemodellering, targeting suppression, retargeting av annonser på nettsteder og tjenester tilknyttet Alphabet Inc., og for å levere markedsføring til noen som ligner på deg.

Ingen PII i informasjonskapselen.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Site visit and user data collector

Lagrer nettbesøk og brukerdata.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) som kan anvendes for å gi deg mer personlig tilpassede opplevelser når du besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten på nytt. Vi kan i tillegg bruke disse dataene for å identifisere og trekke til oss nye brukere som har en lignende dataprofil som deg, og som besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten. Rakuten: Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) for å gi deg personlig tilpassede eller interessebaserte annonser. De kan også bruke dataene for å identifisere og tiltrekke seg nye brukere som har en dataprofil som ligner på din. Du finner mer informasjon i Rakutens retningslinjer for informasjonskapsler på https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sale conversion tracker

Sporer nettstedsbesøk og brukerdata når et salg gjennomføres.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Vi bruker en unik klikkidentifikator for tilknyttede selskaper som defineres av Rakuten, og som lagres for hver ny besøkende på LEGO.com som kommer fra nettsteder tilknyttet Rakuten og fører til en kjøp på LEGO.com. Dataene brukes av LEGO.com for å avstemme betalinger tilknyttet salgskonverteringer som er direkte tilbakeførbare til Rakuten-tjenester. Rakuten: Angir en unik klikkidentifikator for utgivere, som lagres og knyttes til brukerspesifikke kjøp på LEGO.com. Dette gjør at Rakuten får betalt for «nye» salg fra tilknyttede selskaper.

Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Identifiserer Rakuten-brukere.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Kan bruke dataene til å identifisere Rakuten-brukere fra forskjellige nettsteder som tilhører tilknyttede selskaper. LEGO.com kan bruke disse dataene etter å ha innhentet samtykke til bruk av tjenester for dataanalyse og personlig tilpasning. Rakuten: Lagrer og bruker dataene dine etter å ha innhentet samtykke om å kunne å spore deg som bruker på forskjellige nettsteder tilhørende tilknyttede selskaper, ved hjelp av ID for flere nettverk samt søk- og klikk-ID. Disse dataene brukes til personlig tilpasning av annonser og til dataanalyseformål.

Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Sporer nettstedsaktivitet for endring av mål på tvers av Internett og aktiviteter.

Microsoft (Bing-annonsenettverk)

Microsoft (Bing-annonsenettverk)

LEGO System A/S og Microsoft er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S samler og kontrollerer dine brukerdata i henhold med dine samtykker, for å segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføringskommunikasjon i MS Network, inkludert Bing-søk og MS Ad Display Network. Microsoft bruker dataene dine i henhold til dine samtykker til egne markedsføringsformål. Lenke til retningslinjer: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Etterspørselbase-tagg

Etterspørselsbase-taggen samler inn informasjon for å identifisere hvilke selskaper som besøker nettstedet for B2B-markedsføringsformål.

LEGO System A/S

Etterspørselsbase

Etterspørselsbase og LEGO System A/S

IP-adresse

Javascript
LEGO.com13 months

Rakutens førstepartssporer

Unik nettside-ID for å spore «spesialtilbud» (registreringshendelser) og «standardtilbud» (bestillingshendelser) for betaling av tilknyttede selskaper. Den angis hver gang en bruker kommer inn på Rakuten-gatewaysiden hvis brukeren går inn på denne siden med en siteID=-verdi i spørringsstrengen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework-bruker-ID

Tilfeldig generert bruker-ID for å holde oversikt over en bruker mellom øktene. Bidrar til å knytte sammen pikselhendelser for brukerreiser.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework sist sett-tid

Sist sett engasjert tidsstempel i UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

De nyeste UTM-parameterene kommer fra URL-søkeparametere. Sannhetskilde er URL Søkeparametere => Tidligere lagrede UTM-parametere.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-kanal-ID

Den siste kanal-ID-en, som er angitt på widget-innpakkingsnivået for å ta høyde for alle widget-typer og konfigurasjoner.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework, siste vide

Den sist kodede video-ID-en en bruker har sett på.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework bedrifts-ID

Den siste bedriftsmedlems-ID-en som brukeren kom til siden med.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework-økt-ID

Øktverdien inneholder streng med .delimiter. Streng består av: fws2 – øktversjon fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – økt-ID 3 – økttelling (antall økter denne brukeren hadde) 1694441101864 – øktstarttid

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Snapchat-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S og Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Pinterest-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S og Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifikator for annonsører

En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater.

LEGO System A/S

Entall

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifikator for leverandører

En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å gjenkjenne en brukers enhet på tvers av appene og tjenestene våre for analyse- og funksjonalitetsformål, for eksempel måling av appbruk og forbedring av appytelse.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

En unik, tilbakestillbar enhetsidentifikator levert av Google, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater.

LEGO System A/S

Entall

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

En enhetsspesifikk identifikator som gis av Android-operativsystemet, for å støtte appfunksjonalitet og intern analyse, for eksempel å sikre teknisk stabilitet og forbedre appytelsen.

LEGO System A/S

Entall

LEGO System A/S

Ingen PII i informasjonskapselen.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a