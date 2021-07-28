Informasjonskapsler

Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID Gjør det mulig for ID å synkronisere med tredjeparts nettsteder, for eksempel Adobe, Google og Facebook, for annonsemålretting, for eksempel suppression retargeting og lignende målretting mot målgrupper. LEGO System A/S Adobe Analytics og Adobe Advertising LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Tidsstempler brukerens besøk på nettstedet som står i forhold til det siste annonsesøket. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta-CAPI Sikrer at besøkende kun mottar relevante, målrettede Meta-annonser. Meta Meta LEGO System A/S og Meta er uavhengige kontrollere. META CAPI gjør det mulig for LEGO konsernet å spore aktiviteten din på konsernets nettsted. Vi bruker informasjonen for å måle annonseeffektivitet, forstå eller definere målgruppen vår for målretting av annonser og for å analysere hvor effektive konverteringskanalene til nettstedet vårt er (f.eks. om et besøk fører til et kjøp?). Meta opptrer som databehandler på vegne av LEGO System A/S for de ovennevnte tjenestene. Meta bruker også dataene som samles inn via CAPI, til egne formål, og selskapet kan kombinere dataene med data de allerede har om deg. Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad og Doubleclick (Campaign Manager 360)-tagger Sporer brukernes aktivitet på LEGO.com for å informere om måling og målretting. Dette inkluderer modellering av hendelser på LEGO.com for å forbedre nøyaktigheten til måling og optimalisering. Målretting vil omfatte utelatelse, dobbeltgjengere og retargeting. Google Google LEGO System A/S og Google LLC er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Benytter disse dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com, som samles inn etter innhenting av samtykke for å vise deg personlig tilpassede annonser når du bruker nettsteder tilknyttet Alphabet (f.eks. Google og YouTube) og tjenester og deretter går inn på eller går tilbake til LEGO.com. Google Inc: Samler inn og bruker personopplysningene dine etter samtykke til å spore sidene du besøker på LEGO.com, for å brukes til måling, målemodellering, targeting suppression, retargeting av annonser på nettsteder og tjenester tilknyttet Alphabet Inc., og for å levere markedsføring til noen som ligner på deg. Ingen PII i informasjonskapselen. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Site visit and user data collector Lagrer nettbesøk og brukerdata. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) som kan anvendes for å gi deg mer personlig tilpassede opplevelser når du besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten på nytt. Vi kan i tillegg bruke disse dataene for å identifisere og trekke til oss nye brukere som har en lignende dataprofil som deg, og som besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten. Rakuten: Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) for å gi deg personlig tilpassede eller interessebaserte annonser. De kan også bruke dataene for å identifisere og tiltrekke seg nye brukere som har en dataprofil som ligner på din. Du finner mer informasjon i Rakutens retningslinjer for informasjonskapsler på https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Sale conversion tracker Sporer nettstedsbesøk og brukerdata når et salg gjennomføres. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Vi bruker en unik klikkidentifikator for tilknyttede selskaper som defineres av Rakuten, og som lagres for hver ny besøkende på LEGO.com som kommer fra nettsteder tilknyttet Rakuten og fører til en kjøp på LEGO.com. Dataene brukes av LEGO.com for å avstemme betalinger tilknyttet salgskonverteringer som er direkte tilbakeførbare til Rakuten-tjenester. Rakuten: Angir en unik klikkidentifikator for utgivere, som lagres og knyttes til brukerspesifikke kjøp på LEGO.com. Dette gjør at Rakuten får betalt for «nye» salg fra tilknyttede selskaper. Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Identifiserer Rakuten-brukere. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Kan bruke dataene til å identifisere Rakuten-brukere fra forskjellige nettsteder som tilhører tilknyttede selskaper. LEGO.com kan bruke disse dataene etter å ha innhentet samtykke til bruk av tjenester for dataanalyse og personlig tilpasning. Rakuten: Lagrer og bruker dataene dine etter å ha innhentet samtykke om å kunne å spore deg som bruker på forskjellige nettsteder tilhørende tilknyttede selskaper, ved hjelp av ID for flere nettverk samt søk- og klikk-ID. Disse dataene brukes til personlig tilpasning av annonser og til dataanalyseformål. Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Sporer nettstedsaktivitet for endring av mål på tvers av Internett og aktiviteter. Microsoft (Bing-annonsenettverk) Microsoft (Bing-annonsenettverk) LEGO System A/S og Microsoft er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S samler og kontrollerer dine brukerdata i henhold med dine samtykker, for å segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføringskommunikasjon i MS Network, inkludert Bing-søk og MS Ad Display Network. Microsoft bruker dataene dine i henhold til dine samtykker til egne markedsføringsformål. Lenke til retningslinjer: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Etterspørselbase-tagg Etterspørselsbase-taggen samler inn informasjon for å identifisere hvilke selskaper som besøker nettstedet for B2B-markedsføringsformål. LEGO System A/S Etterspørselsbase Etterspørselsbase og LEGO System A/S IP-adresse Javascript LEGO.com 13 months

Rakutens førstepartssporer Unik nettside-ID for å spore «spesialtilbud» (registreringshendelser) og «standardtilbud» (bestillingshendelser) for betaling av tilknyttede selskaper. Den angis hver gang en bruker kommer inn på Rakuten-gatewaysiden hvis brukeren går inn på denne siden med en siteID=-verdi i spørringsstrengen. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 30 days

Firework-bruker-ID Tilfeldig generert bruker-ID for å holde oversikt over en bruker mellom øktene. Bidrar til å knytte sammen pikselhendelser for brukerreiser. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework sist sett-tid Sist sett engasjert tidsstempel i UTC. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM De nyeste UTM-parameterene kommer fra URL-søkeparametere. Sannhetskilde er URL Søkeparametere => Tidligere lagrede UTM-parametere. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework-kanal-ID Den siste kanal-ID-en, som er angitt på widget-innpakkingsnivået for å ta høyde for alle widget-typer og konfigurasjoner. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework, siste vide Den sist kodede video-ID-en en bruker har sett på. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework bedrifts-ID Den siste bedriftsmedlems-ID-en som brukeren kom til siden med. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Firework-økt-ID Øktverdien inneholder streng med .delimiter. Streng består av: fws2 – øktversjon fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – økt-ID 3 – økttelling (antall økter denne brukeren hadde) 1694441101864 – øktstarttid Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Snapchat-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S og Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Pinterest-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S og Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifikator for annonsører En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater. LEGO System A/S Entall LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifikator for leverandører En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å gjenkjenne en brukers enhet på tvers av appene og tjenestene våre for analyse- og funksjonalitetsformål, for eksempel måling av appbruk og forbedring av appytelse. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID En unik, tilbakestillbar enhetsidentifikator levert av Google, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater. LEGO System A/S Entall LEGO System A/S Ingen PII i informasjonskapselen. Cookie LEGO® Insiders App n/a