Informasjonskapsler
Sist endret: 16. januar 2026
Informasjonskapsler og lignende teknologier som brukes på LEGO.com**
Se listen over informasjonskapsler og lignende teknologier («informasjonskapsler») som brukes på domenet LEGO.com. Informasjonskapslene er enten angitt av LEGO System A/S eller utvalgte tredjeparter. Der hvor en tredjepart er felles eller uavhengig kontroller, angis dette i «kontroller»-kolonnen. Når en bruker er pålogget via en LEGO Account for barn, er det kun relevante og strengt nødvendige informasjonskapsler som benyttes på LEGO.com/kids og LEGO.com domenet.
Informasjonskapsler og personopplysninger
Se våre [innstillinger for informasjonskapsler] for mer informasjon om informasjonskapsler1. Se vår [personvernerklæring] for informasjon om ditt personvern og hvordan du kan kontrollere dataene vi har om deg2.
«Levetiden» for alle informasjonskapsler på LEGO Insiders appen er hvor lenge appen er installert på brukerens telefon. Hvis appen slettes, kan lagrede data slettes sammen med den.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Overvåker antall besøk gjort av en bruker for å evaluere applikasjonsytelse.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
En unik ID tilordnes en bruker av LEGO.com gjennom hele betalingsbehandlingen.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Sikre betalingstransaksjoner.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Brukeridentifikator for Insiders
Identifiserer brukere så de kan se Insiders-kontoinformasjonen sin.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
Identifiserer brukere så vi kan belønne medlemmer for handlingene deres.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifiserer brukere så de kan se innhold på sitt foretrukne språk.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID - Recommendation Engine
Informasjonskapselen er nødvendig for områdelogging/-tilstandskontroll og utrulling av funksjoner. Ved samtykke gir informasjonskapselen mulighet til å gi anbefalinger basert på leseraktiviteten «i økten» (f.eks. produkter eller temaer brukeren ser på og legger i handlekurven).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordrenummer (hvis en bestilling foretas i løpet av en økt)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Registrerer og sporer fingeravtrykksinformasjon for å beskytte mot svindel. Automatiserte beslutninger gjennomføres i forbindelse med nødvendig svindelforebygging på domenet LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ja, innhenter enhetsinformasjon i forbindelse med svindelkontroll.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation token
Informasjonskapselen brukes av det svindelforebyggende systemet og er en del av et sikkerhetssystem som er påkrevd ved bruk av informasjonskapselbasert godkjenning. Automatiserte beslutninger brukes også for nødvendig svindelforebygging på domenet LEGO.com
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account session identifier
En øktidentifikator som er påkrevd for å kunne administrere brukerøkter i kontosystemet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Totrinnsverifisering
Informasjonskapsel som brukes for å huske klienten ved pålogging ved hjelp av tofaktorgodkjenning.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder ID (PUID) og sikkerhetsstempel.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Informasjonskapsel for godkjenning fra eksterne påloggingsleverandører (Google, Facebook og Twitter) til LEGO konto.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ja, godkjenningsbilletten inkluderer en ClaimsPrincipal. [som refererer informasjon om brukeren som var logget inn].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Øktidentifikator for «Flask», et bruker-/godkjenningssystem som brukes på LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Hvis brukeren oppgir å være under 18 år, vil hun/han bli identifisert som barn.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aldersdata
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Venterom
Informasjonskapsel som utplasseres for å aktivere venterommet i travle perioder med mye trafikk for å sikre at LEGO.com fortsetter å fungere.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder brukeragent
Cookie
|Both
|1 hour
Unik identifikator for samtykke
Brukes som en unik identifikator for vår plattform for administrasjon av samtykke.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unik identifikator
Cookie
|Both
|12 months
Innebygd Chat-ID for Salesforce
Gir sikkerhetsbeskyttelse for livechat-funksjonaliteten vår.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Sikrer at brukerforespørsler når samme Salesforce-proxyvert for å midlertidig hente innhold fra hurtigbufferen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Registrerer en unik pseudonym-ID for en spesifikk nettleserøkt i løpet av chatten.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Husker reglene som er angitt av en administrator for å skjule en chat-invitasjonsknapp etter at en besøkende godtar eller avviser den. Uten informasjonskapselen vises knappen flere ganger når den utløses.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Korrelerer nettleserlogglinjer på baksiden for å hjelpe til med feilsøking.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifiserer språket for tilpassede komponenter, undersøkelser og flyter som støtter flere språk.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Bruker-ID
Anvendes for å identifisere brukere og spore brukeres aktivitet på et domene.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Script
|LEGO.com
|2 years
Økt-ID
Anvendes for å kartlegge om brukeren er i en aktiv økt på et nettsted, eller om det er snakk om en ny økt for en bruker (det vil si at informasjonskapselen ikke eksisterer eller har utløpt).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Bruker-ID på serversiden
Lagrer en unik, innsamlergenerert brukeridentifikator på serversiden, som sendes med alle etterfølgende sporingshendelser.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Brukes til å huske data som allerede er fylt ut i en tilbakemelding fra brukerne
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Brukes til å beskytte nettstedet mot automatiserte trusler, for eksempel robotangrep, ved å bidra til å skille ekte brukere fra roboter.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Brukes til å rangere begrenset trafikk, hvor flere brukere deler samme IP-adresse.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Informasjonskapsel som utplasseres for å aktivere venterommet i travle perioder med mye trafikk for å sikre at LEGO.com fortsetter å fungere.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Hurtigbuffer for shoppingkategorier
En hurtigbuffer for kategorinavigeringen for å akselerere ytelsen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Nylig viste produkter
Brukes til å fylle ut nylig viste produkter. En liste over produkt-ID-er
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline brukerdata
Begrensede brukerdata for å støtte frakoblet modus for strekkodeskanning i butikker uten internettforbindelse
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Brukernavn, Insiders-kontonumre
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferanser for påmønstring
Valgt avatar under påmønstring.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Innstillinger for samtykke til informasjonskapsler
Brukes til å lagre samtykkepreferanser for informasjonskapsler.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Innstillinger for å trekke tilbake samtykke
Brukes til å lagre preferanser for tilbaketrekking av samtykke.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Funksjonsflaggidentifikator
Unik ID tilordnet en LEGO.com-bruker for å bytte mellom funksjoner.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Inneholder GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Brukes for å sette sammen alle brukere på alle andre Adobe-produkter.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifiserer unike besøkende, og skiller mellom besøkene deres.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Registrerer hvilke informasjonskapsler som aksepteres eller avvises for å avgjøre hva slags informasjon som skal være synlig kontra informasjonen som faktisk finnes.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Registrerer antall ganger en side har blitt vist for å kartlegge hvor populær den er.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – I økt
Gir en mer strømlinjeformet reise for deg som bruker av LEGO.com når du bytter fra én regional visning til en annen.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – på tvers av økter
Gir en mer strømlinjeformet reise for deg som bruker av LEGO.com når du bytter fra én regional visning til en annen.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Forbedrer nettstedsytelsen ved å minimere antall forespørsler.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Forteller oss hvilken plattform og nettleser du bruker for å vise riktig informasjon og format (f.eks. språk, enhetstype).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Husker hvor du har vært, slik at du ikke trenger å søke for å gå tilbake til en bestemt side.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Forenkler brukeres besøk ved å administrere hvor mange utløste meldinger de ser.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Holder oversikt over hvor mange sider en bruker har sett på under hvert besøk.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifiserer besøket ditt ved å tilordne en økt-ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Gir mulighet til å inkludere en bruker i et A/B-testeksperiment for å prøve ut nye funksjoner.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC-økt
Brukes til å identifisere brukerøkt under et besøk på nettstedet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC-kryssøkt
Brukes til å bevare brukerøktinformasjon på tvers av økter, frem til informasjonskapselens levetid.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Lagrer brukerinformasjon som genereres under brukerens første besøk på et nettsted, og oppdaterer den under fremtidige besøk.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Visitor ID
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Brukes til å avgjøre om en bruker for øyeblikket er i en aktiv økt på nettstedet, eller om det er starten på en ny økt (for eksempel hvis informasjonskapselen mangler eller har utløpt).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Lagrer en unik, innsamlergenerert brukeridentifikator på serversiden, som er inkludert med alle etterfølgende sporingshendelser.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Overvåker antall besøk gjort av en bruker for å evaluere applikasjonsytelse.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Ingen PII-data i informasjonskapselen
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Gjenkjenner en bruker, og gir en personlig tilpasset opplevelse. Starter ved å be om samtykke til bruk av informasjonskapsler.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ja, inneholder GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID - Recommendation Engine
Kommer med anbefalinger basert på tidligere kjøpsaktivitet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordrenummer (hvis en bestilling foretas i løpet av en økt)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Unik identifikator som brukes som referansenummer for brukeren.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifikator
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Abonnentens e-postadresse.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-postadresse
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Jobbidentifikatoren relatert til e-postutsendingen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Listeidentifikatoren til abonnenten.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
En numerisk identifikator for partiet som er knyttet til en utløst e-post.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
En unik identifikator for den enkelte URL-adressen i en sending.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud Business Unit ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID
Gjør det mulig for ID å synkronisere med tredjeparts nettsteder, for eksempel Adobe, Google og Facebook, for annonsemålretting, for eksempel suppression retargeting og lignende målretting mot målgrupper.
LEGO System A/S
Adobe Analytics og Adobe Advertising
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Tidsstempler brukerens besøk på nettstedet som står i forhold til det siste annonsesøket.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta-CAPI
Sikrer at besøkende kun mottar relevante, målrettede Meta-annonser.
Meta
Meta
LEGO System A/S og Meta er uavhengige kontrollere. META CAPI gjør det mulig for LEGO konsernet å spore aktiviteten din på konsernets nettsted. Vi bruker informasjonen for å måle annonseeffektivitet, forstå eller definere målgruppen vår for målretting av annonser og for å analysere hvor effektive konverteringskanalene til nettstedet vårt er (f.eks. om et besøk fører til et kjøp?). Meta opptrer som databehandler på vegne av LEGO System A/S for de ovennevnte tjenestene. Meta bruker også dataene som samles inn via CAPI, til egne formål, og selskapet kan kombinere dataene med data de allerede har om deg.
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad og Doubleclick (Campaign Manager 360)-tagger
Sporer brukernes aktivitet på LEGO.com for å informere om måling og målretting. Dette inkluderer modellering av hendelser på LEGO.com for å forbedre nøyaktigheten til måling og optimalisering. Målretting vil omfatte utelatelse, dobbeltgjengere og retargeting.
LEGO System A/S og Google LLC er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Benytter disse dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com, som samles inn etter innhenting av samtykke for å vise deg personlig tilpassede annonser når du bruker nettsteder tilknyttet Alphabet (f.eks. Google og YouTube) og tjenester og deretter går inn på eller går tilbake til LEGO.com. Google Inc: Samler inn og bruker personopplysningene dine etter samtykke til å spore sidene du besøker på LEGO.com, for å brukes til måling, målemodellering, targeting suppression, retargeting av annonser på nettsteder og tjenester tilknyttet Alphabet Inc., og for å levere markedsføring til noen som ligner på deg.
Ingen PII i informasjonskapselen.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site visit and user data collector
Lagrer nettbesøk og brukerdata.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) som kan anvendes for å gi deg mer personlig tilpassede opplevelser når du besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten på nytt. Vi kan i tillegg bruke disse dataene for å identifisere og trekke til oss nye brukere som har en lignende dataprofil som deg, og som besøker LEGO.com og/eller nettsteder tilknyttet Rakuten. Rakuten: Samler og lagrer dine personlige opplysninger (f.eks. tekniske data, data fra informasjonskapsler, bruksinformasjon og data om geografisk plassering) for å gi deg personlig tilpassede eller interessebaserte annonser. De kan også bruke dataene for å identifisere og tiltrekke seg nye brukere som har en dataprofil som ligner på din. Du finner mer informasjon i Rakutens retningslinjer for informasjonskapsler på https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale conversion tracker
Sporer nettstedsbesøk og brukerdata når et salg gjennomføres.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Vi bruker en unik klikkidentifikator for tilknyttede selskaper som defineres av Rakuten, og som lagres for hver ny besøkende på LEGO.com som kommer fra nettsteder tilknyttet Rakuten og fører til en kjøp på LEGO.com. Dataene brukes av LEGO.com for å avstemme betalinger tilknyttet salgskonverteringer som er direkte tilbakeførbare til Rakuten-tjenester. Rakuten: Angir en unik klikkidentifikator for utgivere, som lagres og knyttes til brukerspesifikke kjøp på LEGO.com. Dette gjør at Rakuten får betalt for «nye» salg fra tilknyttede selskaper.
Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Identifiserer Rakuten-brukere.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S Kan bruke dataene til å identifisere Rakuten-brukere fra forskjellige nettsteder som tilhører tilknyttede selskaper. LEGO.com kan bruke disse dataene etter å ha innhentet samtykke til bruk av tjenester for dataanalyse og personlig tilpasning. Rakuten: Lagrer og bruker dataene dine etter å ha innhentet samtykke om å kunne å spore deg som bruker på forskjellige nettsteder tilhørende tilknyttede selskaper, ved hjelp av ID for flere nettverk samt søk- og klikk-ID. Disse dataene brukes til personlig tilpasning av annonser og til dataanalyseformål.
Leverandørgenerert unik identifikator (tilfeldig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Sporer nettstedsaktivitet for endring av mål på tvers av Internett og aktiviteter.
Microsoft (Bing-annonsenettverk)
Microsoft (Bing-annonsenettverk)
LEGO System A/S og Microsoft er uavhengige kontrollere. LEGO System A/S samler og kontrollerer dine brukerdata i henhold med dine samtykker, for å segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføringskommunikasjon i MS Network, inkludert Bing-søk og MS Ad Display Network. Microsoft bruker dataene dine i henhold til dine samtykker til egne markedsføringsformål. Lenke til retningslinjer: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Etterspørselbase-tagg
Etterspørselsbase-taggen samler inn informasjon for å identifisere hvilke selskaper som besøker nettstedet for B2B-markedsføringsformål.
LEGO System A/S
Etterspørselsbase
Etterspørselsbase og LEGO System A/S
IP-adresse
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakutens førstepartssporer
Unik nettside-ID for å spore «spesialtilbud» (registreringshendelser) og «standardtilbud» (bestillingshendelser) for betaling av tilknyttede selskaper. Den angis hver gang en bruker kommer inn på Rakuten-gatewaysiden hvis brukeren går inn på denne siden med en siteID=-verdi i spørringsstrengen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework-bruker-ID
Tilfeldig generert bruker-ID for å holde oversikt over en bruker mellom øktene. Bidrar til å knytte sammen pikselhendelser for brukerreiser.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework sist sett-tid
Sist sett engasjert tidsstempel i UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
De nyeste UTM-parameterene kommer fra URL-søkeparametere. Sannhetskilde er URL Søkeparametere => Tidligere lagrede UTM-parametere.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-kanal-ID
Den siste kanal-ID-en, som er angitt på widget-innpakkingsnivået for å ta høyde for alle widget-typer og konfigurasjoner.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework, siste vide
Den sist kodede video-ID-en en bruker har sett på.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework bedrifts-ID
Den siste bedriftsmedlems-ID-en som brukeren kom til siden med.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework-økt-ID
Øktverdien inneholder streng med .delimiter. Streng består av: fws2 – øktversjon fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – økt-ID 3 – økttelling (antall økter denne brukeren hadde) 1694441101864 – øktstarttid
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Snapchat-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S og Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Bidrar til å identifisere besøkende på nettstedet fra Pinterest-annonser og tilskrive hendelser på nettstedet til disse annonsene.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S og Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifikator for annonsører
En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater.
LEGO System A/S
Entall
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifikator for leverandører
En unik enhetsidentifikator levert av Apple, for å gjenkjenne en brukers enhet på tvers av appene og tjenestene våre for analyse- og funksjonalitetsformål, for eksempel måling av appbruk og forbedring av appytelse.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
En unik, tilbakestillbar enhetsidentifikator levert av Google, for å måle effektiviteten til våre reklamekampanjer, inkludert sporing av appinstallasjoner og attribusjon av markedsføringsresultater.
LEGO System A/S
Entall
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
En enhetsspesifikk identifikator som gis av Android-operativsystemet, for å støtte appfunksjonalitet og intern analyse, for eksempel å sikre teknisk stabilitet og forbedre appytelsen.
LEGO System A/S
Entall
LEGO System A/S
Ingen PII i informasjonskapselen.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a