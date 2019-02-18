Retningslinjer for personvern, inkludert oppdateringer om inndata

Personvernerklæring

Sist endret: 27. februar 2026

Innholdsfortegnelse

DEL 1: LOVER OM PERSONVERN OG DINE DIGITALE RETTIGHETER Hva handler disse retningslinjene om? Velkommen til vår personvernerklæring! Det er flott at du vil vite mer om hvordan vi holder informasjonen din sikker. Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan vi ivaretar dine personopplysninger når du besøker eller bruker våre tjenester og applikasjoner (apper). Personvernerklæringen gir deg også informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan loven beskytter deg. Denne personvernerklæringen dekker videre datainnsamling både på og utenfor nettet, deriblant personopplysninger som vi kan samle inn gjennom våre forskjellige kanaler, slik som nettsteder, apper, sosiale nettverk fra tredjeparter, butikker, salgssteder og arrangementer. Dette er vår generelle personvernerklæring. I noen jurisdiksjoner vil ytterligere bestemmelser for landet eller området være gjeldende. Hvis du er fra USA, bør du også lese vår merknad Viktig informasjon for innbyggere i USA og tillegget Personvernrettigheter i USA for informasjon knyttet til amerikanske lover om personvern. Hvis du med andre ord er ute etter mer informasjon om hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og deler dine personopplysninger, er dette stedet for deg! Hvem er ansvarlig for personopplysningene? LEGO konsernet er dannet av flere ulike juridiske enheter, som er spredt over hele verden. Du kan lese mer om LEGO konsernet her https://www.LEGO.com/aboutus. Denne personvernerklæringen publiseres på vegne av alle selskapene i LEGO konsernet, der LEGO System A/S er behandlingsansvarlig (den som er ansvarlig for og har ansvaret for dataene). Der du har direkte kontakt med en lokal enhet i LEGO konsernet, er denne LEGO konsernenheten behandlingsansvarlig utelukkende i forbindelse med den kontrakten. Når vi bruker ordene «vi», «oss» og «vår» i denne erklæringen, snakker vi om LEGO System A/S og den lokale enheten i LEGO konsernet som du inngår en direkte kontrakt med. Vi har pekt ut et personvernombud, som er ansvarlig for å svare på spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen. Hvis du har noen spørsmål om denne erklæringen, kan du når som helst kontakte oss. Du kan også sende et brev til personvernombudet. Bruk følgende adresse: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danmark

Att: DPO Inkluder navnet ditt samt landet henvendelsen din gjelder for. Vi vil vanligvis svare innen 30 dager, med mindre en kortere responstid er pålagt i henhold til ditt bostedslands personvernlover. I så fall respekterer vi den svartiden. Hvis vi endrer måten vi håndterer personopplysningene dine på, oppdaterer vi denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i vår praksis og på denne personvernerklæringen, så kom jevnlig tilbake for å få med deg oppdateringer eller endringer. Dine rettigheter til personvern Avhengig av hvor du bor, kan du som registrert ha følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene vi har om deg: Be om tilgang til personopplysningene dine. Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi oppbevarer om deg. I mange tilfeller er denne informasjonen allerede tilgjengelig for deg i våre nettjenester. Innsynsretten kan imidlertid begrenses av lovgivningen, beskyttelse av andres personvern og av hensyn til LEGO konsernets forretningspraksis, kunnskap, forretningshemmeligheter og interne vurderinger.

Be om korrigering av uriktige eller ufullstendige opplysninger. Hvis dataene vi har om deg er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få dataene korrigert, med begrensningene som følger lovgivningen.

Be om sletting. Du har rett til å be om sletting av dataene dine når:

personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålene de ble samlet inn eller på en annen måte behandles for

du trekker tilbake samtykket til behandlingen, og det ikke foreligger en annen legitim grunn for behandlingen

du protesterer mot behandlingen, og det ikke foreligger en legitim grunn til å fortsette behandlingen

behandlingen er ulovlig Merk at vi under visse omstendigheter pålegges å beholde noen av personopplysningene dine etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle våre juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser. Vi kan også etter gjeldende lover få tillatelse til å beholde noen av dine personopplysninger, for å overholde våre forretningsbehov. Begrensning for behandling av personopplysninger. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dataene hvis du bestrider korrektheten av informasjonen vi har registrert om deg eller lovmessigheten ved behandlingen, eller hvis du har protestert mot behandlingen i samsvar med retten du har til dette. Fram til korrektheten av dataene utbedres, eller det kan vises at våre legitime interesser overstyrer dine interesser, vil behandlingen være begrenset til lagring. Selv når behandlingen av dataene dine er begrenset slik det står beskrevet ovenfor, kan LEGO konsernet behandle dataene dine på andre måter, hvis dette er nødvendig for å håndheve et juridisk krav eller for å behandle tidligere innsamlede data du tidligere har gitt samtykke for.

Protestere mot behandling basert på vår legitime interesse. Du kan alltid protestere mot behandling av personopplysninger om deg basert på legitime interesse. Hvis vi behandler dataene dine for direkte markedsføring samt profilering i forbindelse med slik markedsføring, vil protesteringen alltid overholdes. Ved protestering mot behandling for andre formål, vil vi gjennomføre en vurdering av de legitime interessene til begge parter og vurdere om vi skal overholde dette..

Dataportabilitet. Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt oss i et maskinlesbart format. Denne rettigheten gjelder kun for personopplysninger som behandles på automatiserte måter samt på grunnlag av samtykke eller for å oppfylle en kontrakt.

Andre rettigheter. Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til det norske datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Hvis du befinner deg i en jurisdiksjon utenfor Danmark, har du rett til å sende inn en klage til et datatilsyn eller annen kompetent myndighet i landet der du bor. Du kan kontakte oss for nærmere informasjon. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, eller hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss. Hvis du er bosatt i USA, kan du gå til vårt tillegg «U.S. State Privacy Rights» for å lære om rettigheter som kan gjelde deg i henhold til amerikanske lover om personvern.

DEL 2: PERSONOPPLYSNINGER Hvilke personopplysninger samler LEGO konsernet inn? Personopplysninger er all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre ulike typer personopplysninger om deg, som vi har gruppert sammen som følger: Identitetsdata innbefatter fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende unike identifikatorer, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn.

innbefatter fornavn, etternavn, brukernavn eller lignende unike identifikatorer, sivilstatus, tittel, fødselsdato og kjønn. Kontaktinformasjon innbefatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnumre eller lignende data.

innbefatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse, telefonnumre eller lignende data. Finansielle data innbefatter bankkonto- og betalingskortdetaljer.

innbefatter bankkonto- og betalingskortdetaljer. Transaksjonsdata inkluderer detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss (eller i tilknytning til www.bricklink.com, fra oss eller andre på BrickLink ® -plattformen), tjenester du har bedt om, samt belønninger og/eller fordeler du har bedt om eller brukt.

inkluderer detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss (eller i tilknytning til www.bricklink.com, fra oss eller andre på BrickLink -plattformen), tjenester du har bedt om, samt belønninger og/eller fordeler du har bedt om eller brukt. Verifiseringsdata for selgere (hvis du valgte å delta i vår markedsplass på nettet på BrickLink) inkluderer offentlig utstedt identifikasjon og selskapsregistreringsdokumenter som kreves for den nye verifiseringsprosedyren for selgere.

(hvis du valgte å delta i vår markedsplass på nettet på BrickLink) inkluderer offentlig utstedt identifikasjon og selskapsregistreringsdokumenter som kreves for den nye verifiseringsprosedyren for selgere. Tekniske data innbefatter IP-adresse (Internet Protocol), påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform, bruker-ID, MAC-ID samt annen teknologi på enhetene du bruker til å få tilgang til dette nettstedet.

innbefatter IP-adresse (Internet Protocol), påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, typer og versjoner av nettlesertillegg, operativsystem og plattform, bruker-ID, MAC-ID samt annen teknologi på enhetene du bruker til å få tilgang til dette nettstedet. Profildata innbefatter brukernavn, passord og interessene dine.

innbefatter brukernavn, passord og interessene dine. Bruksdata innbefatter informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene og feilrapportene våre.

innbefatter informasjon om hvordan du bruker nettstedet, produktene og tjenestene og feilrapportene våre. Markedsførings- og kommunikasjonsdata innbefatter dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter, interesse og deltagelse i loddtrekninger og andre premiekonkurranser samt dine kommunikasjonspreferanser.

innbefatter dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter, interesse og deltagelse i loddtrekninger og andre premiekonkurranser samt dine kommunikasjonspreferanser. Sosiale medier-data inkluderer informasjon om samhandlingene dine med oss på sosiale medier (for eksempel hvor du liker eller kommenterer innleggene våre eller tagger oss i en kommentar), samt dine tilbakemeldinger og kommentarer i forbindelse med merkevaren vår som du publiserer på offentlige sider på sosiale medier. Vi samler også inn informasjon fra din offentlig tilgjengelige profil på det relevante sosiale mediet, for eksempel profilnavn, profilbilde og demografiske data, slik som alder og kjønn.

inkluderer informasjon om samhandlingene dine med oss på sosiale medier (for eksempel hvor du liker eller kommenterer innleggene våre eller tagger oss i en kommentar), samt dine tilbakemeldinger og kommentarer i forbindelse med merkevaren vår som du publiserer på offentlige sider på sosiale medier. Vi samler også inn informasjon fra din offentlig tilgjengelige profil på det relevante sosiale mediet, for eksempel profilnavn, profilbilde og demografiske data, slik som alder og kjønn. Sporingsdata innbefatter data om hvilke sider du besøkte før du landet på våre nettsteder, eller hvor du tok veien etter å ha besøkt nettstedet vårt – samt hvordan du samhandlet med e-postmeldinger eller andre meldinger sendt til deg av oss (f.eks. om du slettet eller åpnet e-postmeldingen), eller klikket på en reklame om produktene eller tjenestene våre på sosiale medier eller andre plattformer).

innbefatter data om hvilke sider du besøkte før du landet på våre nettsteder, eller hvor du tok veien etter å ha besøkt nettstedet vårt – samt hvordan du samhandlet med e-postmeldinger eller andre meldinger sendt til deg av oss (f.eks. om du slettet eller åpnet e-postmeldingen), eller klikket på en reklame om produktene eller tjenestene våre på sosiale medier eller andre plattformer). Anmeldelser og tilbakemeldingsdata inkluderer offentlige vurderinger og anmeldelser mellom 1) kjøpere og selgere på BrickLink-markedet som er knyttet til deres respektive kontoer og er tilgjengelig for andre besøkende, 2) produkt- og tjenesteanmeldelser på nettsider på LEGO.com og LEGOLAND ® Discovery Center og LEGO ® Discovery Center nettsider, som er knyttet til respektive kontoer og tilgjengelig for andre brukere og besøkende, samt 3) andre data som samles inn via diskusjonspaneler, brukerundersøkelser og LEGO arrangementer.

inkluderer offentlige vurderinger og anmeldelser mellom 1) kjøpere og selgere på BrickLink-markedet som er knyttet til deres respektive kontoer og er tilgjengelig for andre besøkende, 2) produkt- og tjenesteanmeldelser på nettsider på LEGO.com og LEGOLAND Discovery Center og Discovery Center nettsider, som er knyttet til respektive kontoer og tilgjengelig for andre brukere og besøkende, samt 3) andre data som samles inn via diskusjonspaneler, brukerundersøkelser og LEGO arrangementer. Data om tvister inkluderer private transaksjonsrelaterte tvister innsendt av kjøpere og selgere, inkludert all kommunikasjon og nedtegnelser av handlinger knyttet til disse tvistene.

inkluderer private transaksjonsrelaterte tvister innsendt av kjøpere og selgere, inkludert all kommunikasjon og nedtegnelser av handlinger knyttet til disse tvistene. Forumdata inkluderer informasjon som er lagt ut på nettsamfunn, som for eksempel ambassadørnettverket, BrickLink-forumer og gallerier, som anses som offentlig informasjon. Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data, slik som statistiske eller demografiske data for ethvert formål. Aggregerte data kan være avledet fra dine personopplysninger, men anses ikke som personopplysninger fordi disse dataene ikke direkte eller indirekte vil avsløre identiteten din. Vi kan for eksempel aggregere bruksdataene dine for å beregne prosentandelen av brukere som får tilgang til en bestemt nettstedsfunksjon. Hvis vi imidlertid kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personopplysninger, slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger, og disse brukes i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi bruker **pseudonymiserte data **for å minimere påvirkningen på personvernet ditt. Pseudonymisering er en metode som erstatter eller fjerner identifiserbar informasjon i datasettet om en person, men tillater en behandlingsansvarlig eller tredjepart å hente inn personopplysningene med rimelig innsats. Det er viktig å være klar over at pseudonymisering, i motsetning til anonymisering, ikke fjerner all identifiserende informasjon fra dataene, men reduserer koblingen til et datasett med identiteten til en person. Vi samler ikke proaktivt inn noen sensitive personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din, genetisk informasjon, biometriske data for identifikasjonsformål samt informasjon om straffedommer og lovbrudd. Når du besøker eller samhandler med oss under planleggingen av et besøk til LEGO® Discovery Center og LEGOLAND® Discovery Center, kan du imidlertid bestemme deg for å dele noen sensitive personopplysninger, for eksempel kostholds- eller tilgjengelighetsbehov, slik at vi kan gi deg den beste opplevelsen. Hvis du ikke oppgir nødvendige personopplysninger til oss (vi gir deg beskjed når dette er tilfelle, for eksempel ved å gjøre denne informasjonen tydelig i registreringsskjemaene våre), kan det hende at vi ikke kan gi deg varene og /eller tjenestene våre. Hvordan samler LEGO konsernet inn personopplysninger fra deg? Vi samler inn personopplysninger fra følgende kilder: Nettsteder innbefatter alle nettsteder som drives av eller for LEGO konsernet, inkludert nettsteder som vi drifter under våre egne domener/nettadresser samt avledede nettsteder som vi drifter på sosiale nettverk fra tredjeparter som Facebook.

innbefatter alle nettsteder som drives av eller for LEGO konsernet, inkludert nettsteder som vi drifter under våre egne domener/nettadresser samt avledede nettsteder som vi drifter på sosiale nettverk fra tredjeparter som Facebook. Mobilspill/apper innbefatter mobilspill eller programmer som drives av eller for LEGO konsernet, for eksempel smarttelefonapper.

innbefatter mobilspill eller programmer som drives av eller for LEGO konsernet, for eksempel smarttelefonapper. App-tilkoblede leker inkluderer leker som kan kobles til en app via en trådløs protokoll eller kabel laget av eller for LEGO konsernet.

inkluderer leker som kan kobles til en app via en trådløs protokoll eller kabel laget av eller for LEGO konsernet. E-post, tekst og andre elektroniske meldinger innbefatter elektronisk kommunikasjon mellom deg og LEGO konsernet.

innbefatter elektronisk kommunikasjon mellom deg og LEGO konsernet. Kundeservice innbefatter samtaler eller nettbasert chat med vårt kundeservicepersonell.

innbefatter samtaler eller nettbasert chat med vårt kundeservicepersonell. Fysiske butikker innbefatter butikker som administreres av eller for LEGO konsernet.

innbefatter butikker som administreres av eller for LEGO konsernet. LEGO ® Discovery Center og LEGOLAND ® Discovery Center .

og . Nettbaserte registreringsskjemaer inkluderer registreringen for LEGO Insiders kontoer / LEGO kontoer og LEGO Magazine abonnementer og BrickLink-verifikasjonsprosedyrer for selgere.

inkluderer registreringen for LEGO Insiders kontoer / LEGO kontoer og LEGO Magazine abonnementer og BrickLink-verifikasjonsprosedyrer for selgere. Frakoblede registreringsskjemaer innbefatter trykt registrering og lignende skjemaer, som vi samler inn via for eksempel post, demoer i butikken, konkurranser og andre kampanjer eller arrangementer.

innbefatter trykt registrering og lignende skjemaer, som vi samler inn via for eksempel post, demoer i butikken, konkurranser og andre kampanjer eller arrangementer. Nettbaserte konkurranser, undersøkelser og loddtrekninger for forbrukere .

. Vårt LEGO ® Insiders lojalitetsprogram , inkludert dine aktiviteter i programmet.

, inkludert dine aktiviteter i programmet. Forskning der du og/eller dine barn kan delta, både fysisk og på nettet.

der du og/eller dine barn kan delta, både fysisk og på nettet. Funksjoner for anmeldelser og tilbakemeldinger på våre nettsteder, fora, applikasjoner eller i våre butikker eller attraksjoner som du valgte å lage eller delta i. Personopplysninger LEGO konsernet kan samle inn fra tredjeparter Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter og offentlige kilder, som står angitt nedenfor: Tekniske data fra parter, slik som:

fra parter, slik som: analyseleverandører

annonseringsnettverk

leverandører av søkeinformasjon

Kontakt-, finans- og transaksjonsdata fra leverandører av tekniske verktøy samt betalings- og leveringstjenester.

fra leverandører av tekniske verktøy samt betalings- og leveringstjenester. Identitets- og kontaktdata fra datameglere eller aggregatorer.

fra datameglere eller aggregatorer. Identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder.

fra offentlig tilgjengelige kilder. Identitets-, kontakt- og påloggingsdata fra tredjeparter som du har bedt om å dele data med oss (for eksempel for å logge på LEGO ® kontoen din ved hjelp av et tredjepartsspill eller en tjeneste på sosiale medier som Epic Games eller Facebook).

fra tredjeparter som du har bedt om å dele data med oss (for eksempel for å logge på kontoen din ved hjelp av et tredjepartsspill eller en tjeneste på sosiale medier som Epic Games eller Facebook). Identitets-, kontakt- og transaksjonsdata fra detaljhandel- og underholdningspartnere, som Merlin Entertainments, selgere og kjøpere på BrickLink-markedsplassen (inkludert offentlige anmeldelser og tilbakemeldinger) LEGOLAND ® Discovery Center, LEGO Discovery Center og LEGO Certified Store-partnere.

fra detaljhandel- og underholdningspartnere, som Merlin Entertainments, selgere og kjøpere på BrickLink-markedsplassen (inkludert offentlige anmeldelser og tilbakemeldinger) LEGOLAND Discovery Center, LEGO Discovery Center og LEGO Certified Store-partnere. Sporing av data fra tredjepartsplattformer, slik som sosiale medieplattformer eller søkemotorer, eller nettsteder som partneres nettsteder eller applikasjoner.

fra tredjepartsplattformer, slik som sosiale medieplattformer eller søkemotorer, eller nettsteder som partneres nettsteder eller applikasjoner. Sosiale medier-data fra sosiale medier. Vi mottar denne informasjonen via vår tredjeparts innsiktsleverandør.

fra sosiale medier. Vi mottar denne informasjonen via vår tredjeparts innsiktsleverandør. Anmeldelser og tilbakemeldingsdata som vi kan motta fra tredjeparts anmeldelsestjenester eller andre tredjeparter.

som vi kan motta fra tredjeparts anmeldelsestjenester eller andre tredjeparter. Identitets- og kontaktinformasjon fra familiemedlemmer eller foresatte. Hvilke personopplysninger samler LEGO konsernet inn? Formål og rettslige grunnlag for behandling LEGO ® apper, app-tilkoblede leker og nettkanaler Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler den inn / hvordan vi bruker den Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Bruke en LEGO ® app, app-tilkoblede leker eller nettkanaler Tekniske data

Bruksdata

Sporing av data

Transaksjonsdata

Identitetsdata

Profildata

Anmeldelser og tilbakemeldingsdata

Forumdata

Markedsførings- og kommunikasjonsdata

I tillegg samles noen av de ovennevnte dataene inn ved hjelp av informasjonskapsler i appene våre, i app-tilkoblede leker eller på nettsteder. Se del 3 av disse retningslinjene eller våre [retningslinjer for informasjonskapsler][5]

Hvis du vil konfigurere en LEGO ® Insiders konto / LEGO konto (LEGO konto) for bruk på appene og nettkanalene våre, behandler vi visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du oppgir når du registrerer en LEGO Insiders konto / LEGO konto eller gjør endringer på profilen din. For å optimalisere brukeropplevelsen og funksjonaliteten til appene, app-tilkoblede leker og nettkanalene våre.

For å levere skreddersydd markedsføring, inkludert ny målretting, for brukere over myndighetsalder.

For å måle effektiviteten av vår markedsføring på tredjepartsplattformer for brukere over myndighetsalder.

For brukere over myndighetsalder, for å levere et skreddersydd nettstedinnhold samt opplevelser basert på dataene vi har om deg.

For å forbedre og skreddersy opplevelsen din på appene, nettstedene og tjenestene våre (for eksempel LEGO Insiders programmet www.bricklink.com og www.LEGO.com).

For å påse at innhold fra appene og nettstedene våre er optimalisert for deg og for datamaskinen eller enheten din.

For å gjøre det mulig for deg delta i interaktive funksjoner når du velger å gjøre det.

Slik konfigurerer du en LEGO Insiders konto / LEGO konto

For å bekrefte og dokumentere at skaperen av en LEGO Insiders konto / LEGO konto ikke er et barn under digital lavalder.

For å kunne generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, for å forstå helsen til virksomheten vår og måle effektiviteten av våre reklamer og kampanjer.

For å gi voksne brukere relevant markedsføring både når du samhandler med oss i våre egne kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).

For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder.

For å oppdage og reagere på datasikkerhetshendelser rettet mot kundekontoer, inkludert for å forhindre svindel og misbruk og for å redusere risikoen for kontoovertakelser og/eller databrudd.

For å aktivere fellesskapsfunksjoner, inkludert fora, anmeldelser og brukergenerert innhold.

For å dele anmeldelser og tilbakemeldinger på våre nettsteder med tredjeparter for publisering på tredjeparts nettsteder eller plattformer. Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt)

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med levering av en skreddersydd nettstedopplevelse.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, for å dele dine personopplysninger med tredjepartsplattformer med for å målrette på nytt, unngå dobbeltgjengere og tilskrivelsesaktiviteter.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å kunne optimalisere og forbedre appene og nettkanalene våre, være så relevante for voksne forbrukere som mulig (både i våre egne kanaler og tredjeparts kanaler) i markedsføringsarbeidet vårt, sikre at appene, app-tilkoblede leker og nettstedene våre er problemfrie for forbrukerne.

Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR. Vår legitime interesse i å kunne reagere tidsnok på personvern- og sikkerhetstrusler knyttet til bruk av kundenes kontoer.

Oppfyllelse av kontrakt (art. 6(1)(b) i GDPR) – der publisering av en anmeldelse er en del av tjenesten vi tilbyr (som er tilfellet når vi tilbyr gratis produkt, tjeneste eller inngang til en attraksjon i bytte mot en anmeldelse), er det nødvendig å behandle anmeldelsen for å oppfylle den kontrakten



Legitime interesser (art. 6(1)(f) i GDPR) – vi og våre handelspartnere har en legitim interesse i å tilby et forum for tilbakemeldinger fra forbrukere og transparente evalueringer av produkter, tjenester og attraksjoner, å gjøre det mulig for LEGO fellesskapet og foraene våre å blomstre og for at vi skal få tilbakemeldinger om hvordan vi kan forbedre virksomheten vår.

Ordreoppfyllelse Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Bestill hos oss eller hos en tredjepartsselger på BrickLink ® -markedsplassen Identitetsdata og kontaktdata

Transaksjonsdata

Finansielle data

Data om tvister

Hvis du vil konfigurere en LEGO ® Insiders konto / LEGO konto (LEGO konto) for bruk på appene og nettkanalene våre, behandler vi visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du oppgir når du registrerer en LEGO Insiders konto eller gjør endringer på profilen din.

Insiders konto / LEGO konto (LEGO konto) for bruk på appene og nettkanalene våre, behandler vi visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du oppgir når du registrerer en LEGO Insiders konto eller gjør endringer på profilen din. Transaksjonsdata

Tekniske data

Markedsførings- og kommunikasjonsdata. For å oppfylle kjøpsavtalen som er inngått med deg, som inkluderer behandling og forsendelse av bestillingene dine samt administrering av dine rettigheter til å returnere varer eller å sende inn en klage.

For å være i samsvar med lovgivningen om for eksempel tilbakekalling av produkter, bokføring og forbrukerrettigheter.

For å vite hvem kundene våre er.

For å la deg lagre betalingsinformasjon, identitetsopplysninger og kontaktopplysninger eller lignende for å gjøre det enklere å foreta fremtidige kjøp eller samhandle med oss.

For å utføre svindelforebyggende aktiviteter.

For å sende deg markedsføringsmeldinger. Utførelsen av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i henhold til vår gjensidige kjøpsavtale

Rettslige forpliktelser, art. 6(1)(c), GDPR, i forbindelse med å overholde lovgivningen om for eksempel tilbakekalling av produkter, bokføring og forbrukerrettigheter

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse i å kjenne kundene våre og gi dem en sømløs handleopplevelse.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å forhindre uredelige aktiviteter i forbindelse med kjøp gjort på våre nettsteder.

Samtykke, art. 6(1)(a), GDPR – for å sende deg markedsføringsmeldinger

Kundestøtte Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Samhandler med våre kundestøttefunksjoner, inkludert via vår chatbot Identitetsdata

Kontaktinformasjon

Transaksjonsdata.

Bruksdata.

Tekniske data og informasjon om tekniske problemer

Produktspørsmål/klager

Sosiale medier-data og andre tilbakemeldinger (f.eks. videreformidlet via våre kommunikasjonskanaler)

Anmeldelser og tilbakemeldingsdata

Data om tvister

Verifiseringsdata for selgere

Generelle spørsmål

Annen informasjon eller innhold angående årsaken til din henvendelse For å gi deg støtte.

For å finne bestillinger eller sende deg erstatninger.

For å få innsikt i hvordan vi kan forbedre produktene, tjenestene og attraksjonene våre.

For å handle i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter når vi svarer på forbrukerklager.

For å oppfylle avtalen vi har gjort angående kjøpet du gjorde hos oss.

For å gi deg en chatbot som en del av vår kundeservice. Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å optimalisere våre kundeservicer og produkter samt å gi utmerket kundestøtte til våre kunder.

Rettslige forpliktelser, art. 6(1)(c), GDPR, i forbindelse med vår overholdelse av lovgivningen

Utførelsen av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i henhold til vår gjensidige kjøpsavtale

Digital markedsføringskommunikasjon (f.eks. e-post, SMS, push-varsler i appmeldinger eller lignende direkte elektronisk markedsføring) Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Samtykket til en eller flere av våre digitale markedsføringskommunikasjoner i land der samtykke til påmelding er lovpålagt.

Ikke har reservert deg mot å motta en eller flere av våre digitale markedsføringskommunikasjoner. Markedsførings- og kommunikasjonsdata.

Nødvendige identitetsopplysninger

Informasjon om hvilken type markedsføringskommunikasjon du åpner, og hvordan du samhandler med innholdet, inkludert sporingsdata og bruksdata. For å kunne levere vår relevante digitale markedsføringskommunikasjon til deg.

For å føre intern statistikk og få innsikt, og for å optimalisere og skreddersy både innhold og levering av vårt nyhetsbrev til de som ønsker å motta det.

For å gi deg relevant markedsføring basert på dine interesser og preferanser, både når du samhandler med oss i våre egne LEGO ® merkede kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).

merkede kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser). For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder («dobbeltgjenger»), eller sikre at vi ikke målretter irrelevant markedsføring mot våre nåværende kunder («utelatelse»). Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, som gis når du abonnerer på markedsføringskommunikasjon.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå hvor effektiv vår markedsføring er utenfor våre egne kanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser).

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan målrette personlig tilpasset markedsføring mot deg utenfor våre egne merkevarekanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser).

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse i å gi deg relevant innhold i markedsføringsmeldinger vi sender til deg, basert på aggregert innsikt fra kunder og brukere på nettstedet vårt.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å hente statistikk for intern bruk, for å forbedre våre produkter og tjenester.

Trykt markedsføring, inkludert kataloger og nyhetsbrev og annen trykt markedsføring Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Handlet på nettstedet vårt

Ikke reserverte deg mot å motta trykt markedsføring fra oss

Aktivt ber om å motta en LEGO ® katalog

katalog Tillater at en tredjeparts datamegler sender deg markedsføringsinformasjon via vanlig post Markedsførings- og kommunikasjonsdata.

Nødvendig identitets- og kontaktinformasjon

Transaksjons- og bruksdata For å sende deg vår postmarkedsføring, slik som kataloger.

For å dele informasjonen med våre tredjeparts datameglere og dataaggregatorer, slik at du ikke blir sendt en LEGO katalog eller annen trykt LEGO markedsføring fra begge samtidig (også kalt dataopphevelse). Vi kan også videresende avmeldingsforespørselen din til dem (når de er behandlingsansvarlige for personopplysningene dine).

For å forstå relevansen og effektiviteten av vår markedsføring rettet mot deg basert på aggregerte data for å finne nye kunder som ligner deg. Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, om å sende deg trykt markedsføring som inneholder lignende produkter som det du har kjøpt eller bladd gjennom (som du senere kan reservere deg mot).

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, ved å sende deg trykt markedsføring, deriblant kataloger du uttrykkelig har bedt om fra oss.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan å bruke andre data vi har om deg til å skreddersy innholdet i den trykte markedsføringen, slik som katalogen vi sender til deg.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, om å sikre en god opplevelse av LEGO merkevaren.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå den generelle markedsføringseffektiviteten til den trykte markedsføringen generelt.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å bruke opplysningene dine til bedre å forstå egenskapene og preferansene til vår eksisterende kunde og bruke disse til å finne nye kunder som ligner deg.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan å bruke andre data vi har om deg til å skreddersy innholdet i den trykte markedsføringen, slik som katalogen vi sender til deg.

Administrasjon, statistikk og innsikt for LEGO ® Insiders kontoer / LEGO kontoer Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Registrere deg for og bruke en LEGO ® Insiders konto / LEGO konto Vi behandler visse identitetsdata, kontaktdata og profildata, som du angir når du registrerer deg for en LEGO ® Insiders konto / LEGO konto eller redigerer profilen din

Insiders konto / LEGO konto eller redigerer profilen din Informasjon om LEGO Insiders kortnummeret ditt

Transaksjonsdata hvis du har brukt LEGO Insiders medlemskapet / LEGO kontoen i forbindelse med kjøp.

Informasjon som samles inn ved bruk av informasjonskapsler (i den grad du har gitt ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler), inkludert tekniske data, sporingsdata og bruksdata. For at vi skal kunne administrere LEGO Insiders medlemskapet / LEGO kontoen og gi deg tilgang til medlemsfordeler fra LEGO Insiders / LEGO kontoen.

For at vi skal kunne kommunisere med deg om LEGO Insiders medlemskapet ditt.

For å se hvordan du har tjent opp og brukt LEGO Insiders poengene dine.

For å skape en skreddersydd opplevelse når du er logget på LEGO Insiders kontoen / LEGO kontoen din, som inkluderer å vise produkter vi tror du kanskje liker.

For å generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, slik at vi kan forbedre LEGO Insiders programmet og skape merverdi for kundene, forbrukerne og BrickLink ® -brukere som registrerer seg. For eksempel inkluderer dette å forbedre fremtidig belønningsvalg samt endringer i erklæringen vedrørende LEGO Insiders programmet. Vi gjør dette for å kunne vurdere og optimalisere tilstanden til LEGO Insiders programmet / BrickLink-tjenester samt administrere, utvikle og markedsføre programmet.

-brukere som registrerer seg. For eksempel inkluderer dette å forbedre fremtidig belønningsvalg samt endringer i erklæringen vedrørende LEGO Insiders programmet. Vi gjør dette for å kunne vurdere og optimalisere tilstanden til LEGO Insiders programmet / BrickLink-tjenester samt administrere, utvikle og markedsføre programmet. For å gi deg relevant markedsføring basert på dine interesser og preferanser, både når du samhandler med oss i våre egne LEGO merkede kanaler og via tredjeparts kanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider, markedsplasser).

For å finne/rekruttere potensielle nye kunder som ligner våre nåværende kunder («dobbeltgjenger»), eller sikre at vi ikke målretter irrelevant markedsføring mot våre nåværende kunder («utelatelse»). Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende LEGO Insiders konto.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å gi deg relevant informasjon når du bruker plattformene våre.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt)

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med generering av statistikk og innsikt basert på aggregerte data.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å bruke opplysningene dine til bedre å forstå egenskapene og preferansene til vår eksisterende kunde og bruke disse til å finne nye kunder som ligner deg.

Vår legitime interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i å forstå hvor effektiv vår markedsføring er utenfor våre egne kanaler (f.eks. via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser).

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, til at vi kan dele dataene dine med tredjeparter for å målrette relevant markedsføringsinnhold mot deg utenfor våre egne kanaler (målretting på nytt eller utelatelse) eller finne andre som deg å levere slikt markedsføringsinnhold til («dobbeltgjenger»), for eksempel via sosiale medier, søkemotorer eller markedsplasser.

Personlig tilpasset opplevelse og markedsføring av LEGO ® Insiders kontoer / LEGO kontoer Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Bruker LEGO ® Insider kontoen LEGO kontoen mens du har gitt oss samtykke til å gi deg relevante typer innhold og opplevelser Transaksjonsdata, sporingsdata og transaksjonsdata, hvis du har brukt LEGO Insiders medlemskapet / LEGO kontoen i forbindelse med kjøp. Dette innbefatter informasjon om hvilke nettsider du bruker på LEGO.com, og hvilke produkter du klikker på når du er logget på LEGO Insiders kontoen / LEGO kontoen din.

Informasjon om hvilke e-postmeldinger eller andre markedsføringsmeldinger du åpner og klikker på.

Informasjon som samles inn ved bruk av informasjonskapsler (i den grad du har gitt ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler), inkludert tekniske data, sporingsdata og bruksdata.

Informasjon om hvilke konkurranser eller loddtrekninger du deltar i.

Informasjon om hvilke produkter du har registrert på LEGO Insiders kontoen din. For at vi skal kunne automatisk skreddersy markedsføringen og opplevelsene dine til deg og dine personlige interesser, ved å forutsi dine preferanser basert på personlige informasjon, inkludert informasjon knyttet til saldoer på Insiders poeng, innløsningshistorikk for LEGO Insiders poeng, aktivitet i LEGO Insiders medlemskapet, kjøpshistorikk, produktpreferanser, nettlesingsdata om informasjonskapsler (hvis du separat har gitt samtykke), posisjonsdataene dine og annen informasjon knyttet til LEGO kontoen din og/eller LEGO Insiders kontoen. Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med avansert analyse. Ditt samtykke kan gis ved å melde deg på når du oppretter en LEGO Insiders konto, eller ved å melde deg på gjennom LEGO Insiders kontosiden din.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med tilpasningssflyt på LEGO.com

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler (i den grad slikt samtykke er gitt)

Konkurranser, loddtrekninger, markedsføring og andre kampanjer Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Deltar i en konkurranse eller loddtrekning, eller mottar kommunikasjon fra oss om konkurranser, loddtrekninger, kampanjer eller reklame. Identitetsdata

Kontaktinformasjon.

Sosiale medier-data For å gjennomføre konkurranser og loddtrekninger.

For å generere statistikk og innsikt basert på aggregerte data, slik at vi kan vurdere helsen til virksomheten, kampanjer og reklamer.

For å kontakte deg hvis du vinner en premie.

Oppfylle forskriftsmessige krav. Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende vilkårene i konkurransen eller loddtrekningen.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med generering av statistikk og innsikt basert på aggregerte data, og i forbindelse med å kontakte deg hvis du vinner en premie.

Juridisk forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR

LEGO konsernets sosiale nettverk Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Samhandle med LEGO konsernets sosiale nettverk (som LEGO ® Play appen, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders fellesskapet, LEGO Ideas og BrickLink ® -funksjoner, slik som BrickLink Studio-programmet, BrickLink Designer Program-serien og BrickLink- og BrickLink Studio-diskusjonsfora) Informasjon du har gjort tilgjengelig, som kan omfatte kommentarer, bilder, design, reaksjoner, deling av våre innlegg på sosiale medier-kontoer eller annet brukergenerert innhold for BrickLink-brukere: Anmeldelser og tilbakemeldingsdata

Forumdata

Tekniske data

Sporingsdata

Bruksdata

Sosiale medier-data For å svare på spørsmålene dine.

For å moderere innhold og oppdage upassende atferd i samsvar med kravene i EUs forordning om digitale tjenester, inkludert moderering av innhold på BrickLink-fellesskapsforaene.

For å legge til rette for diskusjoner og samhandlinger i fellesskapet.

For å rapportere og analysere brukerengasjement på plattformen.

For å gi deg muligheten til å påvirke hvilke nye produkter vi lanserer.

For å gjøre det mulig for deg å dele informasjon med andre brukere. Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med å svare på spørsmål samt rapportere og analysere brukerengasjement.

Juridisk forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR, i forbindelse med krav til moderering av innhold og aldersverifisering i henhold til gjeldende lover, inkludert EUs forordning om digitale tjenester.

Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg om BrickLink-fellesskapsforaet og -markedsplassen.

Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, som er vår avtale med deg vedrørende tildeling av immaterielle rettigheter.

Ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med avanserte analyser og innhold du legger ut på våre sosiale nettverk.

Sosiale nettverk fra tredjeparter Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Samhandle med funksjoner på sosiale nettverk fra tredjeparter, for eksempel «Liker»-funksjoner*



Samhandle med oss, eller gi tilbakemeldinger relatert til merkevaren vår på sosiale medier For eksempel når du kommenterer innlegg på sosiale medier eller på annen måte gir tilbakemeldinger om LEGO ® produkter/aktiviteter på andre offentlige sider eller innlegg. Sosiale medier-data, inkludert deling av våre kontoinnlegg på sosiale medier eller annet brukergenerert innhold

Analytiske resultatdata for innlegg på sosiale medier og digitale annonser

Sosiale medier-data

Profildata

Anmeldelser og tilbakemeldingsdata For å rapportere og analysere brukerengasjement i innlegg på plattformen.

For å gi deg muligheten til å påvirke hvilke nye produkter vi lanserer.

For å gjøre det mulig for oss å samle meldinger som vi mottar via sosiale medier, til et sentralt system, slik at vi kan reagere mer effektivt på enkeltpersoner i tråd med vår merkevareoppfatning og våre verdier.

For å få innsikt i oppfatningen av merkevaren vår og demografien til enkeltpersoner som samhandler med og gir tilbakemeldinger i forbindelse med merkevaren vår på sosiale medier. Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med analyse og rapportering om brukerengasjement og etterprestasjon. *Plattformene for sosiale medier kan bruke personopplysninger som samles inn fra LEGO konsernets konto på sosiale nettverk, på plattformen deres og til egne formål, slik det er beskrevet i deres egne retningslinjer for personvern. Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, der det er nødvendig for å få innsikt i oppfatningen av merkevaren vår og enkeltpersoner som samhandler med og gir tilbakemeldinger i forhold til merkevaren vår, og for å gi mer effektiv kundestøtte i tråd med merkevarens oppfatning og verdier.

Direktesendinger (i butikk og på nett) Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Deltar direkte i eller tilfeldig blir fanget opp i publikummet eller bakgrunnen til et direktesendt arrangement.*



*Områder vil være tydelig merket, og vi vil innhente samtykke til personer som direkte er deltagende. Direktesendt videostrømming av et arrangementet, som inkluderer personer i det innspilte området. Identitetsdata Kontaktinformasjon Sporing av data Sosiale medier-data For å kunne være vert for direktesendte arrangementer, slik at vi kan engasjere oss med forbrukere.

Gi forbrukere muligheten til å ta kontakt via live chat under en direktesending.

For å verifisere selgeres identiteter og forhindre markedssvindel. Med ditt samtykke, art. 6(1)(a), GDPR, i forbindelse med din direkte deltakelse i slike direktesendte arrangementer.

Legitime interessert, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med at personer tilfeldig blir fanget opp i publikummet eller bakgrunnen til et direktesendt arrangement.*

Videoovervåking og innsamling av bilder (i butikker og andre relevante steder for LEGO konsernet) Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Besøker LEGO ® butikkene våre eller et annet offentlig tilgjengelig område tilhørende LEGO konsernet. Besøk LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers. Videoopptak av våre lokaler. Bilde- eller identitetsdata I tillegg når du besøker LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers: Opptak fra kroppskamera Informasjon om bilskiltnummer Biometriske data (ansiktsgjenkjenningsteknologi) For å forhindre og dokumentere kriminelle lovbrudd, inkludert innbrudd, ran, tyveri, overfall eller svindel, samt for å gi ansatte trygghet og sikkerhet.

For å analysere fottrafikk, butikkens planløsning og tjenestetilbud i butikken, slik at vi kan gi en best mulig butikkopplevelse.

For å identifisere riktig person i bilder av attraksjoner. Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med å forhindre brudd på lov eller forbrytelser på LEGO ® steder.

steder. Når vi bruker biometriske data, baserer vi oss på artikkel 9(2)(f) i GDPR, dvs. at behandlingen er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav. Bruk vår Mosaic Maker eller vår Minifigure Factory Videoopptak av våre lokaler.

Bilde- eller identitetsdata For å la Mosaic Maker eller Minifigure Factory lage bildet eller etiketten som kunden ber om. Oppfyllelse av kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, for å kunne levere tjenesten som kunden spesifikt har bedt om. Du bruker parkeringsplassene på LEGO ® Discovery Center og LEGOLAND ® Discovery Center. Informasjon om bilskiltnummer

Automatisk nummerskiltgjenkjenning (ANPR), som inkluderer: Noen av våre LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers har automatisk nummerskiltgjenkjenning på stedet som overvåker inngangen til parkeringsplassene våre. Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, i forbindelse med administrasjon av biler som kjører inn på LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers. Bruk attraksjonene våre på LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers. Bilde Noen attraksjoner tilbyr fotograferingstjenester under besøket, som du kan kjøpe. Legitime interesser, art. 6(1)(f), GDPR, i å promotere og markedsføre merkevaren vår. Gjestene kan kjøpe sine egne bilder ved visse attraksjoner. Der det finnes fotograferingstjenester, er det informasjon om dette.

Forretningspartnere og kommersielle relasjoner Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Inngår en kommersiell relasjon med oss som selskap eller privatperson. Identitetsdata

Kontaktinformasjon

Transaksjonsdata.

Profildata

Annen personinformasjon du gir oss

Verifiseringsdata for selgere For å kunne håndtere den kommersielle relasjonen med deg eller bedriften.

For å oppfylle forpliktelsene våre i den kommersielle relasjonen. Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med det gjensidige kontraktsforholdet vårt.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse er å administrere vårt forhold til deg eller din bedrift. Velg om du vil delta som selger på vår markedsplass på nettet på BrickLink ® Identitetsdata

Kontaktinformasjon

Transaksjonsdata.

Profildata

Annen personinformasjon du gir oss

Verifiseringsdata for selgere For å gjennomføre en automatisert risikovurdering for markedstransaksjoner. Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med det gjensidige kontraktsforholdet vårt.

Legitim interesse, art. 6(1)(f), GDPR Vår legitime interesse i å forhindre svindel, sørge for at plattformen er sikker og gjennomføre risikovurderinger for markedstransaksjoner.

Juridisk forpliktelse, art. 6(1)(c), GDPR, i tilknytning til vår overholdelse av lovgivning om for eksempel tvisteløsning og svindelforebygging.

Forskning Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Deltar i undersøkelser, fokusgrupper eller annen forskning. Identitetsdata

Kontaktinformasjon.

Bilder eller videoer (hvis forskningen utføres fysisk).

Anmeldelser og tilbakemeldingsdata

Annen personinformasjon du gir oss For å forbedre våre eksisterende produkter og tjenester.

For å utvikle og forbedre nye produkter og tjenester. Utførelse av en kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med avsløring av deltakere i markedsundersøkelser.

Samtykke, art. 6(1)(a) GDPR, for all bruk av svar i spørreundersøkelser gitt av deltakeren i personlig, direkte markedsføring rettet spesielt mot deltakeren.

Legitime interesser, art. 6(1)(f) GDPR, i bruk av dataene og innsiktene som samles inn på aggregert nivå, for å utvikle og/eller forbedre nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Samhandling med LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers Hva du gjør Hva vi samler inn Hvorfor vi samler det inn Rettslig grunnlag hvis du er bosatt i EU / EØS Besøk LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers og LEGOLAND Discovery Centers. Bestill VIP-pakker Identitetsdata

Kontaktinformasjon.

Andre personopplysninger du gir oss (inkludert informasjon om spesielle anledninger, kostholdsbehov, tilgjengelighetsbehov og spesielle forespørsler). For å imøtekomme spesielle anledninger, kostholdsbehov, tilgjengelighetsbehov og spesielle forespørsler. Oppfyllelse av kontrakt, art. 6(1)(b), GDPR, i forbindelse med levering av tjenestene du har kjøpt.

Samtykke, art. 6(1)(a), GDPR og art. 9(2)(a) GDPR om behandling av eventuelle sensitive data du måtte beslutte å dele med oss.

Vi beholder personopplysningene dine bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, deriblant for å overholde eventuelle juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige eller rapporteringskrav. Vi kan beholde personopplysningene dine i en lengre periode i tilfeller der det foreligger en klage, eller hvis vi med rimelighet tror det vil forekomme rettssaker vedrørende vårt forhold til deg. For å fastsette riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller utlevering av personopplysningene, formålene vi behandler personopplysningene dine for og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter samt gjeldende juridiske, forskriftsmessige, skattemessige, regnskapsmessige krav eller andre typer krav. Bruk av KI-verktøy Vi bruker KI-verktøy for å oppnå effektiv forretningsdrift og analytiske formål. KI brukes: For å analysere e-poster/innhold du har oppgitt til LEGO, for eksempel å foreslå svar til gjestene, og for å hjelpe til med å administrere innholdet internt, for eksempel å gi et sammendrag av en e-post. Når dette brukes, kan LEGO ansatte se alle svar før de gis videre, og personopplysninger brukes kun i tråd med de opprinnelige formålene de ble oppgitt og/eller behandlet for i samsvar med denne erklæringen.

For å behandle støtteforespørsler i den innledende samtalen med en kundestøtte-chatbot, vil vi informere deg om at du samhandler med en chatbot, før kommunikasjonen starter.

Med vår utvalgte leverandørkjede i produkt- og tjenestetilbudene deres.

For å gi innsikt i dine personlige preferanser kan vi bruke KI-analyseverktøy for å analysere effektiviteten til annonser.

For å analysere og behandle data for å effektivisere prosesser.

For å analysere data knyttet til forretningsresultater og strategiske initiativer.

Å automatisere prosesser knyttet til attraksjonene våre for å forbedre gjestenes opplevelse (men bare i forbindelse med LEGO ® Discovery Centers og LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers og LEGOLAND Discovery Centers). For å tilby deg en chatbot som en del av vår kundeservice. #### Bruk av interne KI-verktøy for oppsummering

Vi bruker interne KI-verktøy (kunstig intelligens) for å hjelpe vår kundestøtte med å oppsummere kundeinteraksjoner via telefon eller chat. Når vi tar opp samtaler eller chatter, vil ikke disse verktøyene ta opp eller registrere samtaler eller chatter i sanntid, men etter at en samtale eller chat er avsluttet, kan telefonopptaket eller chat-teksten legges inn i KI-verktøyet for å lage et sammendrag. KI-verktøyet brukes kun for å oppsummere og analysere med det formål å forbedre servicekvaliteten, overvåke ytelsen og støtte etterlevelse av våre standarder. KI-verktøyet tar ikke automatiserte beslutninger med juridiske eller tilsvarende betydelige effekter. Alle beslutninger tas av våre menneskelige rådgivere.

For telefonsamtaler gir vi et muntlig varsel ved starten av hver samtale som opplyser om at samtalen kan tas opp og transkriberes ved bruk av AI. Du kan samtykke ved å trykke på 1 eller ved å holde linjen, eller reservere deg mot dette ved å trykke på 2. For chat-interaksjoner vises det en melding ved starten av økten som informerer deg om at samtalen kan tas opp og transkriberes ved bruk av AI. Ved å fortsette å bruke chatten samtykker du til denne behandlingen. Hvem vil LEGO konsernet dele personopplysninger med? Deling av informasjon med selskaper i LEGO konsernet. Våre datterselskaper (de andre selskapene i LEGO konsernet) kan noen ganger ha behov for tilgang til din informasjon for å gi deg tjenester på våre eller deres vegne. De trenger personopplysningene dine, slik at vi eller de kan utføre aktivitetene som er oppført i tabellen ovenfor, inkludert for eksempel å: Levere produkter og tjenester som du har bedt om.

Ta kontakt med deg om kontoen din eller transaksjoner.

Sende deg informasjon om nettsteder, applikasjoner og retningslinjer.

Sende deg direkte markedsføringsmeldinger.

Sende deg produktkataloger og annet trykt markedsføringsmateriell.

Behandle informasjon som datterselskapet er formelt engasjert til å behandle på våre vegne, f.eks. utføre et kjøp du har lagt inn, administrere LEGO ® kontoen, LEGO Insiders aktivitet og/eller å administrere preferansene dine i preferansesenteret på LEGO.com eller innstillingene våre for informasjonskapsler.

kontoen, LEGO Insiders aktivitet og/eller å administrere preferansene dine i preferansesenteret på LEGO.com eller innstillingene våre for informasjonskapsler. Utføre intern forskning, analyse og rapportering.

Identifisere, gjennomgå og stoppe aktiviteter som kan utgjøre brudd på retningslinjer eller loven. Overføringer til selskaper i LEGO konsernet utenfor EØS er basert på bindende virksomhetsregler. Deling av informasjon med andre selskaper Se vår liste over kategorier med pålitelige tredjeparter som vi kan dele informasjonen din med nedenfor. Vi videreformidler personopplysninger til tredjeparterseverandører i følgende kategorier: Leverandører av IT-tjenester. Vi bruker en rekke pålitelige partnere over hele verden som gir oss IT-tjenester og tjenester for systemadministrasjon, inkludert leverandører av markedsplassplattformer – både når det gjelder aktivitetene våre overfor kunder og partnere samt våre interne IT- og administrasjonssystemer.

Vi bruker en rekke pålitelige partnere over hele verden som gir oss IT-tjenester og tjenester for systemadministrasjon, inkludert leverandører av markedsplassplattformer – både når det gjelder aktivitetene våre overfor kunder og partnere samt våre interne IT- og administrasjonssystemer. Globale betalingsleverandører og behandlingspartnere. Disse hjelper oss med å gi deg en trygg og effektiv betalingsprosess både på nettet, i butikkene eller gjennom fakturering eller pengeoverføring og markedsplasstransaksjoner.

Disse hjelper oss med å gi deg en trygg og effektiv betalingsprosess både på nettet, i butikkene eller gjennom fakturering eller pengeoverføring og markedsplasstransaksjoner. Skylagringspartnere. Vi lagrer våre og dine data i sikre datasentre rundt om i verden.

Vi lagrer våre og dine data i sikre datasentre rundt om i verden. CDN-leverandører. Vi bruker et innholdsleveringsnettverk (CDN) for å optimalisere ytelsen og sikkerheten til nettstedet vårt. Et innholdsleveringsnettverk bidrar til å distribuere innhold effektivt ved hjelp av servere som befinner seg på forskjellige geografiske steder. Dette betyr at når du besøker nettstedet vårt, kan noen av dataene dine (for eksempel IP-adresse og nettleserinformasjon) behandles av CDN-leverandøren vår for å sikre rask og pålitelig levering av innholdet vårt.

Vi bruker et innholdsleveringsnettverk (CDN) for å optimalisere ytelsen og sikkerheten til nettstedet vårt. Et innholdsleveringsnettverk bidrar til å distribuere innhold effektivt ved hjelp av servere som befinner seg på forskjellige geografiske steder. Dette betyr at når du besøker nettstedet vårt, kan noen av dataene dine (for eksempel IP-adresse og nettleserinformasjon) behandles av CDN-leverandøren vår for å sikre rask og pålitelig levering av innholdet vårt. Samarbeidspartnere for svindelforebygging. Disse jobber med LEGO konsernet for å sikre at LEGO konsernet ikke blir svindlet og forhindre og oppdage svindel på markedsplassen.

Disse jobber med LEGO konsernet for å sikre at LEGO konsernet ikke blir svindlet og forhindre og oppdage svindel på markedsplassen. Lager-, pakke-, frakt- og leveringspartnere. Disse hjelper oss med å få produktene våre levert til kunder og forretningspartnere.

Disse hjelper oss med å få produktene våre levert til kunder og forretningspartnere. Partnere for katalogtrykk, post og forsendelse. Disse hjelper oss med å sørge for at kataloger, magasiner eller annet trykt markedsføringsmateriell kommer frem til deg.

Disse hjelper oss med å sørge for at kataloger, magasiner eller annet trykt markedsføringsmateriell kommer frem til deg. Partnere for datamegling og dataaggregasjon. Disse hjelper oss med å nå potensielle nye kunder med kataloger, magasiner samt annen trykt eller nettbasert markedsføring og reklame. De hjelper oss også med å forhindre at for eksempel mer enn én LEGO ® katalog sendes til deg samtidig.

Disse hjelper oss med å nå potensielle nye kunder med kataloger, magasiner samt annen trykt eller nettbasert markedsføring og reklame. De hjelper oss også med å forhindre at for eksempel mer enn én katalog sendes til deg samtidig. Markedsførings- og reklamepartnere. Disse hjelper oss med å tilby tilpassede annonser, kampanjer, tilbud, konkurranser og loddtrekninger, både når du samhandler med LEGO konsernet på plattformene våre på nettet, sosiale medier, i butikken eller på andre måter. De hjelper oss også med å finne nye potensielle kunder til å betjene markedsføringsmeldinger (også kalt «dobbeltgjenger»), eller hjelper oss med å påse at vi ikke sender en markedsføringsmelding til kunder som ikke er interessert i det aktuelle produktet eller tjenesten (også kalt «utelatelse»).

Disse hjelper oss med å tilby tilpassede annonser, kampanjer, tilbud, konkurranser og loddtrekninger, både når du samhandler med LEGO konsernet på plattformene våre på nettet, sosiale medier, i butikken eller på andre måter. De hjelper oss også med å finne nye potensielle kunder til å betjene markedsføringsmeldinger (også kalt «dobbeltgjenger»), eller hjelper oss med å påse at vi ikke sender en markedsføringsmelding til kunder som ikke er interessert i det aktuelle produktet eller tjenesten (også kalt «utelatelse»). B2B-partnere, inkludert Merlin Entertainments og godkjente partnere for LEGO ® butikker. De hjelper oss med å gjennomføre kampanjer, loddtrekninger, konkurranser og kampanjer, inkludert lojalitetsprogrammet LEGO ® Insiders eller LEGO familieklubben, og hjelpe oss med å tilby skreddersydde annonser og kundeinnsikt.

De hjelper oss med å gjennomføre kampanjer, loddtrekninger, konkurranser og kampanjer, inkludert lojalitetsprogrammet Insiders eller LEGO familieklubben, og hjelpe oss med å tilby skreddersydde annonser og kundeinnsikt. Partnere for sosiale medier og nettbaserte søkeplattformer. Disse hjelper oss med å være til stede, lar deg samhandle med LEGO konsernet på plattformene du er på, og gjør det mulig for oss å tilby skreddersydd markedsføring av produktene våre. Det gir oss også en bredere forståelse av hvordan kundene og forbrukerne våre samhandler med oss via disse plattformene og partnerne, merkevareassosiasjoner og hva slags personer som samhandler med og gir tilbakemeldinger om våre merkevarer på sosiale medier.

Disse hjelper oss med å være til stede, lar deg samhandle med LEGO konsernet på plattformene du er på, og gjør det mulig for oss å tilby skreddersydd markedsføring av produktene våre. Det gir oss også en bredere forståelse av hvordan kundene og forbrukerne våre samhandler med oss via disse plattformene og partnerne, merkevareassosiasjoner og hva slags personer som samhandler med og gir tilbakemeldinger om våre merkevarer på sosiale medier. Tredjepartsleverandører som hjelper oss med å gi kundestøtte og få innsikt. Disse hjelper oss med å innhente sosiale medier-data fra sosiale medier, forstå vår merkevareoppfatning, skape innsikt om enkeltpersoner som samhandler med oss og gi tilbakemeldinger om merkevaren vår på sosiale medier og hjelpe oss med å gi mer effektiv kundestøtte.

Disse hjelper oss med å innhente sosiale medier-data fra sosiale medier, forstå vår merkevareoppfatning, skape innsikt om enkeltpersoner som samhandler med oss og gi tilbakemeldinger om merkevaren vår på sosiale medier og hjelpe oss med å gi mer effektiv kundestøtte. Leverandører av spørreundersøkelser og produktanmeldelser. Disse hjelper oss med å hente viktige tilbakemeldinger om LEGO ® opplevelsen din.

Disse hjelper oss med å hente viktige tilbakemeldinger om opplevelsen din. Skatte- og tollmyndigheter, reguleringsorganer og andre myndigheter over hele verden. Disse krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.

Disse krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter. Profesjonelle rådgivere. Inkludert advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaper over hele verden. Disse tilbyr rådgivnings-, bank-, juridiske, forsikrings- og regnskapstjenester til LEGO konsernet, inkludert partnere innen antihvitvasking og kjenn-din-kunde-verifikasjon. Vi deler data med disse partnerne for å gjennomføre kontroller for å avdekke hvitvasking og kjenn-din-kunde-kontroller for alle selgere på BrickLink ® for å sikre at disse overholder finansforskrifter og forhindre svindel.

Disse tilbyr rådgivnings-, bank-, juridiske, forsikrings- og regnskapstjenester til LEGO konsernet, inkludert partnere innen antihvitvasking og kjenn-din-kunde-verifikasjon. Vi deler data med disse partnerne for å gjennomføre kontroller for å avdekke hvitvasking og kjenn-din-kunde-kontroller for alle selgere på BrickLink for å sikre at disse overholder finansforskrifter og forhindre svindel. **Partnere på spillplattformer.- ** Disse hjelper oss med å være til stede, lar deg samhandle med LEGO konsernet og koble LEGO ® kontoen din til spillplattformkontoen hvor denne funksjonaliteten er tilgjengelig.

kontoen din til spillplattformkontoen hvor denne funksjonaliteten er tilgjengelig. Partnere på nettmarkedsplassen . Inkluderer tredjepartsselgere og -kjøpere, betalingsbehandlere, tvisteløsningstjenester, moderatorer for nettforumet og tjenester for verifisering av selgere på BrickLink ® . Disse hjelper oss med å drifte BrickLink ® -markedsplassen og -tjenestene, legge til rette for transaksjoner mellom kjøpere og selgere, verifisere selgeres identiteter gjennom dokumentverifisering, løse transaksjonstvister og opprettholde et trygt fellesskap.

. Inkluderer tredjepartsselgere og -kjøpere, betalingsbehandlere, tvisteløsningstjenester, moderatorer for nettforumet og tjenester for verifisering av selgere på BrickLink . Disse hjelper oss med å drifte BrickLink -markedsplassen og -tjenestene, legge til rette for transaksjoner mellom kjøpere og selgere, verifisere selgeres identiteter gjennom dokumentverifisering, løse transaksjonstvister og opprettholde et trygt fellesskap. Kjøpere og selgere på BrickLink ® -markedsplassen . Vi deler dataene dine med selgere for å oppfylle ordrer, og likeens kan kjøpere se kontaktinformasjonen til selgere.

. Vi deler dataene dine med selgere for å oppfylle ordrer, og likeens kan kjøpere se kontaktinformasjonen til selgere. Forumbrukere. Hvis du deltar i BrickLink ® -fora, vil all informasjon du legger ut, være tilgjengelig for alle forumbrukere, inkludert offentlige brukere som ikke er pålogget. Leverandør av fototjenester. - Når du bruker en av attraksjonene våre, bruker vi en pålitelig leverandør av fototjenester for å ta bilder av opplevelsen din. Annen bruk og utlevering Vi vil også bruke og utlevere personopplysninger som vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige: (a) for å overholde gjeldende lover (som kan omfatte lover utenfor landet du bor i), (b) for å svare på henvendelser fra offentlige myndigheter (som kan omfatte myndigheter utenfor landet du bor i), (c) for å samarbeide med politiet, (d) for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom for oss, våre tilknyttede selskaper, deg eller andre. I tillegg vil vi bruke, utlevere eller overføre personopplysninger til en tredjepart ved potensielle eler faktiske omorganiseringer, fusjoner, salg, fellesforetak og oppdrag. Overføringer til tredjeland LEGO konsernet driver virksomhet globalt og kan overføre personopplysninger til et sted utenfor landet du bor i, eller der tjenestene leveres til deg.

LEGO konsernet lagrer alle personopplysninger på servere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»).

Når det er nødvendig (for eksempel for å levere tjenester til deg), kan personopplysninger overføres til (eller gjøres tilgjengelig fra) steder som Storbritannia, Australia, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Singapore, Sør-Korea, USA og Hongkong. Uansett hvor personopplysningene dine overføres, vil vi sikre samme beskyttelsesnivå for personopplysningene uansett hvor de behandles ved å implementere egnede kontraktsmessige, tekniske og/eller organisatoriske sikkerhetstiltak.

Hvis vi overfører personopplysningene dine utenfor EØS, vil vi sørge for et tilsvarende beskyttelsesnivå for personopplysningene dine ved å sørge for at minst ett av følgende vilkår gjelder; EU-kommisjonen har besluttet at det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet.

Bindende virksomhetsregler er på til stede (for overføringer mellom firmaer).

Standard kontraktsklausuler (EUs modellklausuler) brukes.

Unntak i spesielle situasjoner gjelder, for eksempel for å oppfylle en kontrakt med deg eller ditt samtykke til den spesifikke overføringen.

DEL 3: INFORMASJONSKAPSLER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER («INFORMASJONSKAPSLER») Informasjonskapsler er små datafiler som nettleseren legger inn i datamaskinen eller enheten din. Selve informasjonskapselen inneholder ikke og samler ikke inn informasjon. Når den leses av en server via en nettleser, kan den imidlertid bidra til at et nettsted leverer en mer brukervennlig tjeneste – f.eks. ved å huske tidligere kjøp eller kontodetaljer.

Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem, kan du lese de fullstendige [7][retningslinjene for informasjonskapsler] og [erklæringen om informasjonskapsler][8] eller klikke på innstillingene for informasjonskapsler på LEGO.com eller i det digitale spillet eller appen (der det er aktuelt).

DEL 4: INFORMASJON FOR FORELDRE Informasjon til foreldre: Hvordan LEGO konsernet håndterer barns personopplysninger Barns trygghet på nett Vi bryr oss om å sørge for at barn er trygge på nettet, og vi har ekstra personvernprosesser på plass for å sørge for at vi holder de yngre fansene trygge når de bruker våre kanaler på nettet. Faktisk har enkelte funksjoner aldersbegrensninger for å forhindre at barn utilsiktet bruker slike funksjoner. Vi utviser også all rimelig forsiktighet for å sikre at vi ikke bevisst samler inn, lagrer, bruker eller behandler personlig informasjon fra barn som kan bruke disse funksjonene, uten egnet samtykke fra forelder eller verge. Vi er med i et digitalt barnesikringsprogram som kontroller selskapet vårt årlig, for å sørge for at vi følger reglene for måten vi samhandler med barn på nettet. Når det gjelder personopplysninger, ber vi om foreldresamtykke for alle under 16 år (eller eldre, i jurisdiksjoner der lokale lover krever det). For BrickLink® må brukere være 18 år (eller eldre, i jurisdiksjoner der lokale lover krever dette) for å kunne registrere seg som kjøpere eller selgere. Du kan kontakte oss hvis det er noe du lurer på vedrørende personvernerklæringen. Når vi behandler personopplysninger fra barn, iverksetter vi ekstra tiltak for å beskytte personvernet deres, inkludert: Sørger for at vi forteller foreldrene hva slags personopplysninger vi samler inn, lagrer, bruker og behandler fra barnet deres, og vi forklarer om vi deler den informasjonen.

Oppfyller juridiske krav ved å be om foreldrenes samtykke i å samle inn, bruke og behandle et barns data og be om samtykke i å sende barnet informasjon om våre produkter og tjenester.

Begrenser hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger fra barn, slik at kun data som er nødvendig for at de kan delta i en aktivitet på nettet, samles inn.

Gir foreldre tilgang eller mulighet til å be om tilgang til personopplysninger som vi har samlet inn fra barnet deres – foreldre kan også be om at barnets personopplysninger blir endret eller slettet. Innsamling og bruk av informasjon om barn Enkelte av nettstedene, kanalene og appene våre er laget for familier og brukere i alle aldre, mens andre er laget for å brukes hovedsakelig av barn. Når vi samler inn personopplysninger fra et barn, beholder vi kun informasjonen så lenge vi trenger den for å kunne gi en tjeneste, eller for den tiden vi er juridisk pålagt å lagre den. Selv om barn kan velge om de vil dele informasjonen med oss, finnes det enkelte funksjoner på nettstedet som ikke fungerer uten den informasjonen. Der personopplysninger er nødvendig for at enkelte funksjoner skal fungere, ber vi kun om rimelig informasjon som er nødvendig for å delta i aktiviteten. Her er noen eksempler på tidspunkt da vi samler inn barns data: Når barn registrerer seg på nettet. Barn kan registrere seg på nettstedene våre for å få tilgang til en rekke tjenester, inkludert innhold, spill og konkurranser. Under registreringen kan vi be et barnet om å oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, barnets fornavn, kjønn, fødselsdato, brukernavn og passord. Vi bruker denne informasjonen av sikkerhets- og varslingsgrunner. Vi oppfordrer sterkt barn til å opprette et brukernavn som ikke inneholder personopplysninger.

Barn kan registrere seg på nettstedene våre for å få tilgang til en rekke tjenester, inkludert innhold, spill og konkurranser. Under registreringen kan vi be et barnet om å oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, barnets fornavn, kjønn, fødselsdato, brukernavn og passord. Vi bruker denne informasjonen av sikkerhets- og varslingsgrunner. Vi oppfordrer sterkt barn til å opprette et brukernavn som ikke inneholder personopplysninger. Når barn deler innhold de har laget selv. Enkelte nettsteder lar barn skape eller bruke innhold selv. Ettersom kun noen av disse funksjonene krever personopplysninger fra barnet, krever ikke alle aktiviteter samtykke fra en forelder eller verge. Når en aktivitet potensielt kan gjøre det mulig for et barn å dele personopplysninger, ber vi forelderen eller vergen om «verifiserbart foreldresamtykke» (som er et høyere nivå av foreldresamtykke). Eksempler på personopplysninger er blant annet fortellinger, felt med fritekst, tegninger som tillater registrering av tekst- eller frihåndsinformasjon, bilder av barnet, lydklipp, videofiler og alle typer innhold eller andre vedvarende identifikatorer som tydelig identifiserer barnet.

Enkelte nettsteder lar barn skape eller bruke innhold selv. Ettersom kun noen av disse funksjonene krever personopplysninger fra barnet, krever ikke alle aktiviteter samtykke fra en forelder eller verge. Når en aktivitet potensielt kan gjøre det mulig for et barn å dele personopplysninger, ber vi forelderen eller vergen om «verifiserbart foreldresamtykke» (som er et høyere nivå av foreldresamtykke). Eksempler på personopplysninger er blant annet fortellinger, felt med fritekst, tegninger som tillater registrering av tekst- eller frihåndsinformasjon, bilder av barnet, lydklipp, videofiler og alle typer innhold eller andre vedvarende identifikatorer som tydelig identifiserer barnet. Når barn blir med i konkurranser eller premietrekninger. Hvis et barn vil delta i en konkurranse, ber vi om personopplysninger vi trenger for at barnet kan delta. Vi ber vanligvis kun om barnets fornavn (så vi kan skille mellom barn i samme familie) og e-postadressen til en forelder eller verge (så vi kan oppfylle juridiske krav om å kunne varsle den ansvarlige voksne). Vi tar kun kontakt med forelderen hvis barnet vinner konkurransen eller premietrekningen for å finne ut hvor vi skal sende premien. Hvis konkurransen ber barnet om å skape innhold for å delta, kan vi be om å spørre etter samtykke fra foreldre eller verge via e-post på forhånd, for å sørge for at vi oppfyller personvernkravene for innholdet barnet har skapt selv (se informasjon over om når barn skaper innhold). Uten samtykke kan ikke barnet delta i konkurransene våre.

Hvis et barn vil delta i en konkurranse, ber vi om personopplysninger vi trenger for at barnet kan delta. Vi ber vanligvis kun om barnets fornavn (så vi kan skille mellom barn i samme familie) og e-postadressen til en forelder eller verge (så vi kan oppfylle juridiske krav om å kunne varsle den ansvarlige voksne). Vi tar kun kontakt med forelderen hvis barnet vinner konkurransen eller premietrekningen for å finne ut hvor vi skal sende premien. Hvis konkurransen ber barnet om å skape innhold for å delta, kan vi be om å spørre etter samtykke fra foreldre eller verge via e-post på forhånd, for å sørge for at vi oppfyller personvernkravene for innholdet barnet har skapt selv (se informasjon over om når barn skaper innhold). Uten samtykke kan ikke barnet delta i konkurransene våre. Når barn mottar e-postmeldinger fra oss. Vi må kanskje be om barnets kontaktinformasjon (inkludert e-postadresse), slik at vi kan svare på spørsmål de har sendt oss. Hvis vi må ta kontakt med barnet enda en gang, f.eks. for å svare på flere spørsmål, ber vi om en e-postadresse fra foreldre eller verge. Vi beholder da kun barnets kontaktinformasjon på nettet for tidsperioden vi trenger for å håndtere forespørselen deres, og vi bruker ikke informasjonen til andre formål. Dersom vi behøver et barns elektroniske kontaktinformasjon for pågående kommunikasjon, ber vi om e-postadressen til forelderen eller vergen så tidlig vi kan, slik at vi kan holde den voksne informert om dataene vi samler inn samt for å gi forelderen et alternativ for å be oss om å stoppe innsamlingen av data. Foreldre eller verger kan velge bort all kommunikasjon vi har med barnet til enhver tid, ved å følge instruksjonene for avmelding i hver type kommunikasjon (hvis det er mer enn én type kommunikasjon, må den voksne muligens melde av hver av dem individuelt). De kan også kontakte LEGO ® Kundeservice.

Vi må kanskje be om barnets kontaktinformasjon (inkludert e-postadresse), slik at vi kan svare på spørsmål de har sendt oss. Hvis vi må ta kontakt med barnet enda en gang, f.eks. for å svare på flere spørsmål, ber vi om en e-postadresse fra foreldre eller verge. Vi beholder da kun barnets kontaktinformasjon på nettet for tidsperioden vi trenger for å håndtere forespørselen deres, og vi bruker ikke informasjonen til andre formål. Dersom vi behøver et barns elektroniske kontaktinformasjon for pågående kommunikasjon, ber vi om e-postadressen til forelderen eller vergen så tidlig vi kan, slik at vi kan holde den voksne informert om dataene vi samler inn samt for å gi forelderen et alternativ for å be oss om å stoppe innsamlingen av data. Foreldre eller verger kan velge bort all kommunikasjon vi har med barnet til enhver tid, ved å følge instruksjonene for avmelding i hver type kommunikasjon (hvis det er mer enn én type kommunikasjon, må den voksne muligens melde av hver av dem individuelt). De kan også kontakte Kundeservice. Når barn mottar push-varslinger fra apper. Mange apper sender brukerne «push-varslinger» på mobiltelefonene eller enhetene de bruker, for å fortelle dem om oppdateringer (noen ganger også når appen ikke er i bruk). Enkelte apper er utformet for å brukes av barn. Vi ber barna oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, slik at vi kan fortelle den voksne om barnets forespørsel før vi sender push-varslinger fra appene. Vi kobler ikke enhetens identifikator med noen andre personopplysninger uten samtykke fra den foresatte. Hvis du vil at barnet skal slutte å motta push-varslinger fra en av våre apper, kan du endre innstillingen på enheten som barnet bruker.

Mange apper sender brukerne «push-varslinger» på mobiltelefonene eller enhetene de bruker, for å fortelle dem om oppdateringer (noen ganger også når appen ikke er i bruk). Enkelte apper er utformet for å brukes av barn. Vi ber barna oppgi e-postadressen til en forelder eller verge, slik at vi kan fortelle den voksne om barnets forespørsel før vi sender push-varslinger fra appene. Vi kobler ikke enhetens identifikator med noen andre personopplysninger uten samtykke fra den foresatte. Hvis du vil at barnet skal slutte å motta push-varslinger fra en av våre apper, kan du endre innstillingen på enheten som barnet bruker. Når vi samler inn stedsinformasjon. Enkelte av nettstedene, kanalene og appene våre er laget for barn. Vi ber om samtykke fra en forelder eller verge via e-post før vi samler inn informasjon om barnets gatenavn, adresse eller koordinater. Vi gjør det fordi slik informasjon effektivt gjør det mulig for oss å identifisere et spesifikt barn. Derimot trenger vi ikke samtykke fra foresatte for å samle inn informasjon om barnets poststed, land eller region, så lenge det ikke er knyttet direkte til et spesifikt barn. Grunnen til dette er at denne generiske informasjonen ikke gjør at vi kan identifisere et spesifikt barn. Hvis du vil at vi skal slutte å samle inn denne typen stedsinformasjon, kan du justere innstillingene på enheten barnet ditt bruker. Du kan også kontakte LEGO ® Kundeservice.

Enkelte av nettstedene, kanalene og appene våre er laget for barn. Vi ber om samtykke fra en forelder eller verge via e-post før vi samler inn informasjon om barnets gatenavn, adresse eller koordinater. Vi gjør det fordi slik informasjon effektivt gjør det mulig for oss å identifisere et spesifikt barn. Derimot trenger vi ikke samtykke fra foresatte for å samle inn informasjon om barnets poststed, land eller region, så lenge det ikke er knyttet direkte til et spesifikt barn. Grunnen til dette er at denne generiske informasjonen ikke gjør at vi kan identifisere et spesifikt barn. Hvis du vil at vi skal slutte å samle inn denne typen stedsinformasjon, kan du justere innstillingene på enheten barnet ditt bruker. Du kan også kontakte Kundeservice. Når vi samler inn «vedvarende identifikatorer». For at vi skal kunne gi dem som besøker nettkanalene våre, en mer relevant og persontilpasset nettopplevelse, samler vi inn enkelte typer informasjon (f.eks. informasjon om IP-adresser, identifikatorer for mobile enheter, nettlesere, Internett-leverandører, henvisningssider, avslutningssider, besøkshyppighet, operativsystem, datostempler, tidsstempler og klikkfrekvensdata). Vi samler inn denne informasjonen ved å bruke teknologi slik som informasjonskapsler, piksler, flash-informasjonskapsler, sporingsbilder og andre unike identifikatorer (som er definert under delen for informasjonskapsler i denne personvernerklæringen). Vi kan samle inn denne informasjonen selv eller be en tredjepart om å behandle dataene på våre vegne. Vi bruker disse dataene til å gi barna tilgang til funksjoner og aktiviteter på nettet, tilpasse innhold, forbedre kanalene våre på nett, analysere ytelsen til kanalene våre og for å opprette anonyme rapporter. Hvis vi samler inn barnas personopplysninger av en hvilken som helst grunn, tar vi kontakt med barnets forelder eller verge på forhånd for å få samtykke. En liste over tredjeparts operatører som samler inn «vedvarende identifikatorer» på nettstedene og appene våre, finner du i [10][retningslinjene for informasjonskapsler] og erklæringen om informasjonskapsler. Be om samtykke fra foresatt Vi bruker ulike typer foreldresamtykke avhengig av hvilken type av og til hvilket formål vi behandler barns data.





Be om samtykke fra foresatt via e-post

Hvis vi behøver å samle inn et barns personopplysninger, for å levere en tjeneste forespurt av barnet, vil vi be om foreldresamtykke i henhold til juridiske krav (f.eks. COPPA i USA og GDPR i EU). Vi sender barnets forelder eller verge en e-post der vi forklarer hva slags informasjon vi samler inn, hvordan vi planlegger å bruke den og ber den foresatte enten gi eller avvise samtykket sitt. Hvis vi ikke mottar samtykke i rimelig tid, sletter vi all informasjon vi har samlet inn fra barnet, inkludert den voksnes kontaktinformasjon som vi har bedt om for å kunne be om samtykke.





Be om «verifisert foreldresamtykke»

Hvis et barn ønsker å dele personopplysninger offentlig eller med en tredjepart, gjennom en av våre nettsteder eller digitale opplevelser, ber vi om et samtykke på høyere nivå fra den foresatte enn det som er beskrevet om e-postforespørselen over. Vi kan be om bekreftelse med kredittkort eller en annen betalingsmetode (med en nominell kostnad), eller utføre en vurdering av foreldrenes offentlig utstedte ID.





Hva om en forelder eller verge ikke har blitt kontaktet for samtykke?

Hvis et barn under 16 år (eller eldre i land der loven krever dette) går inn på en kanal på nettet som er utformet for barn ved å bruke en aldersgrense, sender vi e-post til barnets forelder eller verge før vi samler inn barnets personopplysninger. Hvis du tror barnet deltar i nettaktiviteter som samler inn deres personopplysninger, og du eller en annen forelder/verge ikke har mottatt en e-post der du har fått beskjed eller der du blir bedt om å gi ditt samtykke, kan du når som helst kontakte oss. Vi bruker ikke e-postadressene som er blitt oppgitt for samtykke fra foresatt, til andre formål, med mindre den voksne uttrykkelig har valgt å motta markedsføring på e-post eller deltatt i en aktivitet som tillater kontakt via e-post. Foreldrevalg og kontroller Til enhver tid kan foreldre eller verger nekte å la oss bruke og samle inn videre personopplysninger fra barnet deres. Foreldre eller verger kan be oss slette personopplysningene vi har samlet inn i forbindelse med barnets konto, fra oppføringene våre. Ettersom personopplysninger er obligatoriske for enkelte typer tjenester, kan det å slette et barns oppføringer føre til at en konto, medlemskap eller tjeneste ikke lenger er tilgjengelig for barnet i fremtiden.

Hvis et barn har en registrert LEGO® konto, kan en forelder eller verge gå inn på, endre eller slette personopplysningene vi har samlet inn fra barnet deres ved å: bruke barnets brukernavn og passord for å logge på barnets LEGO konto

ta kontakt med LEGO kundeservice Hvis du foretrekker å kontakte oss, må du oppgi barnets brukernavn og ditt eget telefonnummer og e-postadresse. Vi må bekrefte identiteten din som barnets forelder eller verge før vi kan gi deg tilgang til barnets personopplysninger. Vi svarer på henvendelsen din så raskt vi kan.