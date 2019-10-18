REACH
Informācija par REACH provizoriskajā sarakstā iekļautajām vielām
Tālāk norādītajos produktos ir iekļauts litija polimēru akumulators. Šo akumulatoru ražotājs ir informējis mūs par to, ka tie var saturēt vielu “1,3-propānsultons (CAS nr. 1120-71-4)”, kuras daudzums pārsniedz 0,1% (pēc svara).
- 45610 – Technic Large Hub Battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Tālāk norādītajos produktos nepieejamā shēmas platē ir iekļauta diode, kuras ražotājs ir mūs informējis par to, ka tā satur vielu “svins (CAS nr. 7439-92-1)”, kuras daudzums pārsniedz 0,1% (pēc svara).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Tālāk norādītajos produktos ir iekļauts nepieejams pjezoelektrisks materiāls, kura ražotājs ir mūs informējis par to, ka tas satur vielu “svina titāna cirkonija oksīds (CAS nr. 12626-81-2)”, kuras daudzums pārsniedz 0,1% (pēc svara).
- 10969 - Fire Truck
Šīs vielas ir iekļautas Eiropas Ķimikāliju aģentūras REACH provizoriskā saraksta pašreizējā versijā. Saskaņā ar ES noteikumiem (1907/2006 REACH 33. pants) mūsu pienākums ir informēt par šīs vielas klātbūtni pat tad, ja tās saturs ir ļoti zems.
Tas neapdraud drošību, un normālos apstākļos cilvēki netiks pakļauti šīs vielas ietekmei.
Neviens cits LEGO produkts, izņemot iepriekš minētos, nesatur vielas, kas ir iekļautas REACH provizoriskā saraksta pašreizējā versijā un kuru daudzums pārsniedz 0,1% (pēc svara).
Lai saudzētu vidi, neizmetiet baterijas/akumulatorus un izstrādājumus ar baterijām/akumulatoriem kopā ar sadzīves atkritumiem. Vērsieties vietējās varas iestādēs, lai noskaidrotu, kur un kā tie nododami pārstrādei.
Sīkāka informācija par izstrādājumu drošību ir pieejama tīmekļa vietnē www.LEGO.com/aboutus/responsibility vai zvanot pa tālruni 00800 5346 5555