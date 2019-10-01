Politique de confidentialité incluant les mises à jour des saisies

Politique de confidentialité

Dernière modification : 3 février 2026

Table des matières

SECTION 1 : LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES ET VOS DROITS NUMÉRIQUES En quoi consiste cette politique? Bienvenue dans notre Politique de confidentialité! Il est formidable que vous souhaitiez en savoir plus sur la façon dont nous protégeons vos informations. Cette politique vous donnera des informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous visitez ou utilisez nos services ou nos applications (applis). La Politique de confidentialité vous informe également de vos droits à la vie privée et de la façon dont la loi vous protège. Enfin, cette Politique de confidentialité couvre à la fois nos activités de collecte de données en ligne et hors ligne, y compris les données personnelles que nous pouvons collecter via nos différents canaux tels que les sites Web, les applications, les réseaux sociaux tiers, les magasins de détail, les points de vente et les événements. Ceci est notre Politique de confidentialité globale. Pour certaines juridictions, des dispositions supplémentaires spécifiques à un pays ou à un État s’appliquent. Si vous êtes aux États-Unis, vous devriez également consulter notre avis Renseignements importants pour les résidents des États-Unis ainsi que l’addenda Droits à la vie privée selon les États américains pour obtenir de l’information relative aux lois étatiques américaines sur la protection de la vie privée. En d’autres termes, si vous cherchez plus d’informations sur la façon dont nous collectons, stockons, utilisons et partageons vos données personnelles, cet endroit est pour vous! Qui est responsable de vos données personnelles? Le groupe LEGO est composé de plusieurs entités juridiques différentes réparties dans le monde entier. Vous pouvez en apprendre davantage sur le Groupe LEGO ici : https://www.LEGO.com/aboutus. La présente Politique de confidentialité est émise au nom de toutes les sociétés du Groupe LEGO où LEGO System A/S est le contrôleur des données (c’est-à-dire celui qui est responsable et en charge des données), ou lorsque vous passez directement un contrat avec une entité locale du Groupe LEGO, cette entité du Groupe LEGO est le contrôleur des données, uniquement en relation avec ce contrat. Aux fins de la présente Politique de confidentialité, lorsque nous utilisons « nous », « notre » ou « nos », il s’agit de LEGO System A/S et de l’entité locale du groupe LEGO avec laquelle vous concluez directement un contrat. Nous avons nommé un responsable de la protection des données (« RPD ») qui est chargé de superviser les questions relatives à la présente Politique de confidentialité. Si vous avez des questions au sujet de la présente politique, veuillez communiquer avec nous. Vous pouvez également envoyer une lettre au RPD à l’adresse suivante : LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Danemark

À l’attention de : RPD Veuillez inclure votre nom et le pays auquel votre demande se rapporte. Nous répondrons généralement dans un délai de 30 jours, sauf si un délai plus court est exigé par les lois sur la protection de la vie privée de votre pays de résidence, auquel cas nous respecterons ce délai. Si nous modifions la façon dont nous traitons vos données personnelles, nous mettrons à jour la présente Politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à nos pratiques et à la présente politique de confidentialité à tout moment. Veuillez donc vérifier fréquemment pour voir les mises à jour ou les modifications apportées à notre politique de confidentialité. Vos droits à la vie privée Selon votre lieu de résidence, en tant que personne concernée, vous pourriez disposer des droits suivants à l’égard des données personnelles que nous détenons à votre sujet : Demander l’accès à vos données personnelles. Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles que nous conservons à votre sujet. Dans de nombreux cas, ces informations vous sont déjà présentées dans les services en ligne que vous utilisez chez nous. Votre droit d’accès peut toutefois être limité par la loi, par la protection de la vie privée d’autres personnes ainsi que par la prise en compte des pratiques commerciales du Groupe LEGO, de son savoir-faire, de ses secrets commerciaux et de ses évaluations internes.

Demander la correction de données incorrectes ou incomplètes. Si les données que nous détenons vous concernant sont incorrectes ou incomplètes, vous avez le droit de les faire corriger, avec les restrictions qui découlent de la législation.

Demander la suppression. Vous avez le droit de demander la suppression de vos données lorsque :

les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière;

vous retirez votre consentement au traitement et il n’y a aucune autre raison légitime pour le traitement;

vous vous opposez au traitement et il n’y a aucune raison justifiée de poursuivre le traitement;

ou le traitement est illicite Veuillez noter que, dans certaines circonstances, nous pouvons être amenés à conserver certaines de vos données personnelles après que vous ayez demandé leur suppression pour satisfaire à nos obligations légales ou contractuelles. Les lois applicables peuvent également nous permettre de conserver certaines de vos données personnelles pour répondre à nos besoins commerciaux. Limitation du traitement des données personnelles. Si vous contestez l’exactitude des données que nous avons enregistrées à votre sujet ou la licéité du traitement, ou si vous vous êtes opposé au traitement des données conformément à votre droit d’opposition, vous pouvez nous demander de limiter le traitement de ces données. Le traitement sera limité au stockage uniquement, jusqu’à ce que l’exactitude des données puisse être établie, ou qu’il puisse être vérifié si nos intérêts légitimes l’emportent sur vos intérêts. Même lorsque le traitement de vos données a été limité comme décrit ci-dessus, le groupe LEGO peut traiter vos données d’une autre manière si cela est nécessaire pour faire valoir une réclamation légale ou pour traiter des données précédemment collectées si vous avez préalablement donné votre consentement.

S’opposer au traitement sur la base de notre intérêt légitime. Vous pouvez toujours vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant qui est basé sur un intérêt légitime. Si nous traitons vos données à des fins de marketing direct et de profilage dans le cadre de ce marketing, votre opposition sera toujours maintenue. Pour les objections au traitement à d’autres fins, nous effectuerons un test de mise en balance de l’intérêt légitime et examinerons s’il convient de soutenir votre objection.

Portabilité des données. Vous avez le droit de recevoir les données personnelles que vous nous avez fournies dans un format lisible par machine. Ce droit s’applique aux données personnelles traitées uniquement par des moyens automatisés et sur la base du consentement ou de l’exécution d’un contrat.

Autres droits. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’Agence danoise de protection des données si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont nous traitons vos données personnelles. Vous trouverez les coordonnées de l’Agence danoise de protection des données sur www.datatilsynet.dk. Si vous vous trouvez dans une juridiction à l’extérieur du Danemark, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de protection des données ou d’une autre autorité compétente du pays où vous résidez. Vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails. Si vous avez des questions concernant la présente Politique ou si vous souhaitez déposer une plainte concernant le traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter. Si vous êtes un résident des États-Unis, veuillez consulter notre addenda relatif aux droits à la vie privée selon les États américains afin de prendre connaissance des droits qui pourraient vous être accordés en vertu des lois étatiques américaines sur la protection de la vie privée.

SECTION 2 : DONNÉES PERSONNELLES Quelles données personnelles le groupe LEGO collecte-t-il? Les données personnelles sont toutes les informations sur une personne à partir desquelles cette personne peut être identifiée. Nous pouvons collecter, utiliser, stocker et transférer différents types de données personnelles vous concernant, que nous avons regroupées comme suit : Les données d’identité comprennent le prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou un identifiant unique similaire, l’état matrimonial, le titre, la date de naissance et le genre.

comprennent le prénom, le nom, le nom d’utilisateur ou un identifiant unique similaire, l’état matrimonial, le titre, la date de naissance et le genre. Les données de contact comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse de courriel et les numéros de téléphone ou toute autre information similaire.

comprennent l’adresse de facturation, l’adresse de livraison, l’adresse de courriel et les numéros de téléphone ou toute autre information similaire. Les données financières comprennent les détails du compte bancaire et de la carte de paiement.

comprennent les détails du compte bancaire et de la carte de paiement. Les données de transaction comprennent les détails relatifs aux paiements que vous avez effectués et reçus, ainsi que d’autres détails concernant les produits et services que vous avez achetés auprès de nous (ou, dans le cas de www.bricklink.com, auprès de nous ou d’autres entités sur la plateforme BrickLink ® ), les services que vous avez demandés, ainsi que les récompenses et/ou avantages que vous avez demandés ou utilisés.

comprennent les détails relatifs aux paiements que vous avez effectués et reçus, ainsi que d’autres détails concernant les produits et services que vous avez achetés auprès de nous (ou, dans le cas de www.bricklink.com, auprès de nous ou d’autres entités sur la plateforme BrickLink ), les services que vous avez demandés, ainsi que les récompenses et/ou avantages que vous avez demandés ou utilisés. Les données de vérification du vendeur (si vous avez choisi de participer à notre place de marché en ligne sur BrickLink) comprennent les documents d’identité délivrés par le gouvernement et les documents d’enregistrement de la société requis pour la nouvelle procédure de vérification des vendeurs.

(si vous avez choisi de participer à notre place de marché en ligne sur BrickLink) comprennent les documents d’identité délivrés par le gouvernement et les documents d’enregistrement de la société requis pour la nouvelle procédure de vérification des vendeurs. Les données techniques comprennent l’adresse IP (protocole Internet), vos données de connexion, le type et la version de votre navigateur, le fuseau horaire et l’emplacement, les types et versions des modules complémentaires de votre navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, l’identifiant utilisateur, l’identifiant MAC et d’autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site Web, à cette application ou à cette expérience numérique.

comprennent l’adresse IP (protocole Internet), vos données de connexion, le type et la version de votre navigateur, le fuseau horaire et l’emplacement, les types et versions des modules complémentaires de votre navigateur, le système d’exploitation et la plateforme, l’identifiant utilisateur, l’identifiant MAC et d’autres technologies présentes sur les appareils que vous utilisez pour accéder à ce site Web, à cette application ou à cette expérience numérique. Les données de profil comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi que vos centres d’intérêt.

comprennent votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, ainsi que vos centres d’intérêt. Les données d’utilisation comprennent des informations sur la façon dont vous utilisez notre site Web, nos produits et nos services.

comprennent des informations sur la façon dont vous utilisez notre site Web, nos produits et nos services. Données de marketing et de communications : comprennent vos préférences quant à la réception de communications marketing de notre part et de celle de tiers, vos centres d’intérêt et votre participation à des tirages et autres concours, ainsi que vos préférences de communication.

: comprennent vos préférences quant à la réception de communications marketing de notre part et de celle de tiers, vos centres d’intérêt et votre participation à des tirages et autres concours, ainsi que vos préférences de communication. Les données sur les médias sociaux comprennent des informations sur vos interactions avec nous sur les plateformes de médias sociaux (par exemple, lorsque vous aimez ou commentez nos publications, ou que vous nous taguez dans un commentaire), ainsi que vos commentaires en relation avec notre marque que vous publiez sur des pages publiques sur les plateformes de médias sociaux. Nous recueillons également des renseignements provenant de votre profil public sur la plateforme de médias sociaux concernée, comme votre identifiant, votre image de profil ainsi que des données démographiques telles que l’âge et le sexe.

comprennent des informations sur vos interactions avec nous sur les plateformes de médias sociaux (par exemple, lorsque vous aimez ou commentez nos publications, ou que vous nous taguez dans un commentaire), ainsi que vos commentaires en relation avec notre marque que vous publiez sur des pages publiques sur les plateformes de médias sociaux. Nous recueillons également des renseignements provenant de votre profil public sur la plateforme de médias sociaux concernée, comme votre identifiant, votre image de profil ainsi que des données démographiques telles que l’âge et le sexe. TrackingDonnées de suivi : comprennent des données sur les pages que vous avez consultées avant d’arriver sur nos sites Web ou sur les sites que vous avez visités après les avoir quittés, ainsi que sur la façon dont vous avez interagi avec les courriels ou autres messages que nous vous avons envoyés (par exemple, si vous avez supprimé ou ouvert un courriel), ou si vous avez cliqué sur une publicité concernant nos produits ou services sur les médias sociaux ou d’autres plateformes.

: comprennent des données sur les pages que vous avez consultées avant d’arriver sur nos sites Web ou sur les sites que vous avez visités après les avoir quittés, ainsi que sur la façon dont vous avez interagi avec les courriels ou autres messages que nous vous avons envoyés (par exemple, si vous avez supprimé ou ouvert un courriel), ou si vous avez cliqué sur une publicité concernant nos produits ou services sur les médias sociaux ou d’autres plateformes. Données d’avis et de rétroaction : comprennent les évaluations et commentaires publics entre 1) acheteurs et vendeurs sur la place de marché BrickLink, associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres visiteurs, 2) les avis et évaluations sur les produits et services sur les sites LEGO.com ainsi que sur les sites des Centres de découverte LEGOLAND ® et des Centres de découverte LEGO ® , associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres utilisateurs et visiteurs, ainsi que 3) d’autres données recueillies dans le cadre de groupes de discussion, de recherches auprès des utilisateurs et d’événements LEGO.

: comprennent les évaluations et commentaires publics entre 1) acheteurs et vendeurs sur la place de marché BrickLink, associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres visiteurs, 2) les avis et évaluations sur les produits et services sur les sites LEGO.com ainsi que sur les sites des Centres de découverte LEGOLAND et des Centres de découverte , associés aux comptes respectifs et accessibles aux autres utilisateurs et visiteurs, ainsi que 3) d’autres données recueillies dans le cadre de groupes de discussion, de recherches auprès des utilisateurs et d’événements LEGO. Les données relatives aux litiges comprennent les litiges privés liés aux transactions soumis par les acheteurs et les vendeurs, y compris toutes les communications et tous les enregistrements des actions concernant ces litiges.

comprennent les litiges privés liés aux transactions soumis par les acheteurs et les vendeurs, y compris toutes les communications et tous les enregistrements des actions concernant ces litiges. Les données du forum comprennent les informations publiées sur des communautés telles que, par exemple, le réseau des ambassadeurs, les forums et la galerie BrickLink, qui sont considérées comme des informations publiques. Nous recueillons, utilisons et partageons également des données agrégées telles que des données statistiques ou démographiques à quelque fin que ce soit. Les données agrégées peuvent être dérivées de vos données personnelles, mais ne sont pas considérées comme des données personnelles, car ces données ne révéleront pas directement ou indirectement votre identité. Par exemple, nous pouvons agréger vos données d’utilisation pour calculer le pourcentage d’utilisateurs accédant à une fonctionnalité spécifique du site Web. Toutefois, si nous combinons ou connectons des données agrégées avec vos données personnelles afin qu’elles puissent vous identifier directement ou indirectement, nous traitons les données combinées comme des données personnelles qui seront utilisées conformément à la présente politique de confidentialité. Nous utilisons des** données pseudonymisées** afin de minimiser l’impact sur la vie privée pour vous. La pseudonymisation est une méthode qui remplace ou supprime, dans un ensemble de données, les renseignements permettant d’identifier une personne, tout en permettant au responsable du traitement ou à un tiers de réidentifier les données personnelles moyennant des efforts raisonnables. Il est important de savoir que, contrairement à l’anonymisation, la pseudonymisation ne supprime pas toutes les informations d’identification des données, mais réduit la possibilité de relier un ensemble de données à l’identité d’un individu. Nous ne recueillons pas de manière proactive de catégories particulières de données personnelles vous concernant (cela comprend les renseignements sur votre origine raciale ou ethnique, vos croyances religieuses ou philosophiques, votre vie sexuelle ou votre orientation sexuelle, vos opinions politiques, votre appartenance syndicale, des renseignements sur votre santé, ou des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identification, ou des renseignements relatifs à des condamnations pénales et à des infractions). Cependant, lorsque vous visitez ou interagissez avec nous lors de la planification d’une visite aux Centres de découverte LEGO® ou aux Centres de découverte LEGOLAND®, vous pouvez choisir de communiquer certaines catégories particulières de données personnelles, telles que des exigences alimentaires ou des besoins en matière d’accessibilité, afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne nous fournissez pas les données personnelles nécessaires (nous vous informerons lorsque c’est le cas, par exemple, en indiquant clairement ces informations dans nos formulaires d’inscription), nous pourrions ne pas être en mesure de vous fournir nos biens ou services. Comment le groupe LEGO collecte-t-il vos données personnelles? Nous collectons des données personnelles auprès des sources suivantes : Les sites Web comprennent tous les sites Web exploités par ou pour le groupe LEGO, y compris les sites que nous exploitons sous nos propres domaines/URL et les minisites que nous gérons sur des réseaux sociaux tiers tels que Facebook.

comprennent tous les sites Web exploités par ou pour le groupe LEGO, y compris les sites que nous exploitons sous nos propres domaines/URL et les minisites que nous gérons sur des réseaux sociaux tiers tels que Facebook. Les jeux/applications mobiles comprennent les jeux mobiles ou les applications exploitées par ou pour le groupe LEGO, telles que les applications pour téléphones intelligents.

comprennent les jeux mobiles ou les applications exploitées par ou pour le groupe LEGO, telles que les applications pour téléphones intelligents. Les jouets connectés à une application comprennent les jouets qui se connectent à une application au moyen d’un protocole sans fil ou d’un câble conçu par ou pour le groupe LEGO.

comprennent les jouets qui se connectent à une application au moyen d’un protocole sans fil ou d’un câble conçu par ou pour le groupe LEGO. Les courriels, SMS et autres messages électroniques incluent les communications électroniques entre vous et le groupe LEGO.

incluent les communications électroniques entre vous et le groupe LEGO. Le service client comprend les appels ou les discussions en ligne avec notre personnel du service à la clientèle.

comprend les appels ou les discussions en ligne avec notre personnel du service à la clientèle. Les magasins de détail comprennent les magasins gérés par ou pour le groupe LEGO.

comprennent les magasins gérés par ou pour le groupe LEGO. Centres de découverte LEGO ® et Centres de découverte LEGOLAND ® .

de Formulaires d’inscription en ligne , y compris l’inscription à un compte LEGO ® Insiders/compte LEGO, les abonnements au LEGO Magazine et les procédures de vérification des vendeurs BrickLink

, y compris l’inscription à un compte Insiders/compte LEGO, les abonnements au LEGO Magazine et les procédures de vérification des vendeurs BrickLink Les formulaires d’inscription hors ligne comprennent le formulaire imprimé et autres formulaires similaires dont nous recueillons par exemple les informations par courrier postal, lors des démonstrations en magasin, des concours et autres promotions ou événements.

comprennent le formulaire imprimé et autres formulaires similaires dont nous recueillons par exemple les informations par courrier postal, lors des démonstrations en magasin, des concours et autres promotions ou événements. Concours, sondages et tirages promotionnels en ligne destinés aux consommateurs .

. Notre programme de fidélité LEGO Insiders , y compris vos activités au sein dudit programme.

, y compris vos activités au sein dudit programme. Les recherches auxquelles vous ou vos enfants pouvez participer, en personne ou en ligne.

auxquelles vous ou vos enfants pouvez participer, en personne ou en ligne. Fonctions d’avis et de rétroaction sur nos sites Web, forums, applications, ou dans nos magasins ou attractions, auxquelles vous choisissez de participer. Les données personnelles que le groupe LEGO peut collecter auprès de tiers Nous pouvons recevoir des données personnelles vous concernant de divers tiers et sources publiques comme indiqué ci-dessous : Les données techniques des tiers suivants :

des tiers suivants : fournisseurs d’analytique;

réseaux publicitaires;

fournisseurs d’information de recherche.

Les données de contact, financières et de transaction des fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraison.

des fournisseurs de services techniques, de paiement et de livraison. Les données d’identité et de contact provenant de courtiers en données ou d’agrégateurs.

provenant de courtiers en données ou d’agrégateurs. Les données d’identité et de contact provenant de sources accessibles au public.

provenant de sources accessibles au public. Données d’identité, de contact et de connexion provenant de tiers auxquels vous avez demandé de partager des données avec nous (par exemple, pour ouvrir une session dans votre compte LEGO ® au moyen d’un service de jeu ou de médias sociaux tiers comme Epic Games ou Facebook).

provenant de tiers auxquels vous avez demandé de partager des données avec nous (par exemple, pour ouvrir une session dans votre compte au moyen d’un service de jeu ou de médias sociaux tiers comme Epic Games ou Facebook). Données d’identité, de contact et de transaction provenant de partenaires du commerce de détail et du divertissement tels que Merlin Entertainments, les vendeurs et acheteurs de la place de marché BrickLink (y compris les avis et commentaires publics), les Centres de découverte LEGOLAND ® , les Centres de découverte LEGO ® et les partenaires des magasins LEGO certifiés.

provenant de partenaires du commerce de détail et du divertissement tels que Merlin Entertainments, les vendeurs et acheteurs de la place de marché BrickLink (y compris les avis et commentaires publics), les Centres de découverte LEGOLAND , les Centres de découverte et les partenaires des magasins LEGO certifiés. Les données de suivi provenant de plateformes tierces telles que les plateformes de médias sociaux ou les moteurs de recherche, ou de sites Web tels que les sites Web ou applications de partenaires.

provenant de plateformes tierces telles que les plateformes de médias sociaux ou les moteurs de recherche, ou de sites Web tels que les sites Web ou applications de partenaires. Les données de médias sociaux provenant de plateformes de médias sociaux. Nous recevons ces renseignements par l’intermédiaire de notre fournisseur d’informations tiers.

provenant de plateformes de médias sociaux. Nous recevons ces renseignements par l’intermédiaire de notre fournisseur d’informations tiers. Données d’avis et de rétroaction que nous pouvons recevoir de services tiers de syndication d’avis ou d’autres tiers.

que nous pouvons recevoir de services tiers de syndication d’avis ou d’autres tiers. Données d’identité et de contact provenant de membres de la famille ou de tuteurs légaux. Quelles données personnelles le groupe LEGO collecte-t-il? Finalités et bases juridiques du traitement Applis LEGO ® , jouets connectés aux applis et canaux en ligne Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous les recueillons / comment nous les utilisons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Utilisation d’une appli LEGO ® , de jouets connectés à une appli ou de canaux en ligne. Données techniques

Données d’utilisation

Données de suivi

Données de transaction

Données d’identité

Données de profil

Données relatives aux avis et commentaires

Données du forum

Données relatives au marketing et à la communication

De plus, certaines des données susmentionnées sont recueillies au moyen de témoins sur nos applications, nos jouets connectés à une application ou nos sites Web. Consultez la section 3 de la présente politique ou notre [Politique relative aux témoins][5]

Si vous souhaitez créer un compte LEGO ® Insiders ou un compte LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et nos canaux en ligne, nous traitons certains renseignements relatifs à votre identité, à vos coordonnées et à votre profil, que vous fournissez lors de la création d’un compte LEGO Insiders ou d’un compte LEGO, ou de la modification de votre profil. Pour optimiser l’expérience utilisateur et les fonctionnalités de nos applis, jouets connectés aux applis et canaux en ligne.

Pour offrir du marketing personnalisé, y compris du reciblage, aux utilisateurs ayant atteint l’âge de la majorité.

Pour mesurer l’efficacité de notre marketing sur des plateformes tierces pour les utilisateurs ayant atteint l’âge de la majorité.

Pour les utilisateurs ayant atteint l’âge de la majorité, pour offrir un contenu Web et des expériences personnalisées en fonction des données que nous détenons à votre sujet.

Pour améliorer et personnaliser votre expérience sur nos applis, sites Web et services (comme le programme LEGO Insiders, www.bricklink.com et www.LEGO.com).

Pour veiller à ce que le contenu de nos applis et sites Web soit optimisé pour vous et pour votre ordinateur ou appareil.

Pour vous permettre de participer à des fonctionnalités interactives lorsque vous choisissez de le faire.

Pour vous aider à créer un compte LEGO Insiders/compte LEGO.

Pour vérifier et documenter que le créateur d’un compte LEGO Insiders/compte LEGO n’est pas un enfant n’ayant pas atteint l’âge du consentement numérique.

Pour produire des statistiques et des analyses à partir de données agrégées afin de comprendre la santé de notre entreprise et de mesurer l’efficacité de nos campagnes publicitaires et promotionnelles.

Pour offrir aux utilisateurs adultes un marketing pertinent, tant sur nos propres canaux que sur des canaux tiers (par exemple, médias sociaux, moteurs de recherche, places de marché).

Pour repérer et recruter de nouveaux clients potentiels présentant un profil semblable à celui de nos clients actuels.

Pour détecter et répondre aux incidents de cybersécurité visant les comptes clients, notamment pour prévenir la fraude et les abus et pour réduire les risques de prise de contrôle de comptes et/ou de violations de données.

Pour activer les fonctionnalités communautaires, notamment les forums, les avis et le contenu généré par les utilisateurs.

Pour partager les avis et commentaires publiés sur nos sites avec des tiers en vue de leur publication sur des sites Web ou des plateformes de tiers. Votre consentement, conformément à l’art. 6(1)(a) du RGPD, relativement à notre utilisation des témoins (dans la mesure où ce consentement est donné).

Votre consentement, conformément à l’art. 6(1)(a) du RGPD, pour offrir une expérience Web personnalisée.

Votre consentement, conformément à l’art. 6(1)(a) du RGPD, pour le partage de vos données personnelles avec des plateformes tierces aux fins de reciblage, d’audiences similaires, d’exclusion et d’attribution.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de pouvoir optimiser et améliorer nos applications et nos canaux en ligne, d’être aussi pertinents que possible pour nos consommateurs adultes dans nos efforts de marketing, tant sur nos propres canaux que sur des canaux tiers, et de veiller à ce que nos applications, nos jouets connectés à une application et nos sites Web fonctionnent sans problème pour les consommateurs.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime consiste à pouvoir répondre rapidement aux menaces liées à la protection de la vie privée et à la sécurité associées à l’utilisation des comptes de nos clients.

Exécution d’un contrat (art. 6(1)(b) du RGPD) — Lorsque la publication d’un avis fait partie du service que nous fournissons (par exemple, lorsque nous offrons un produit, un service ou l’entrée à une attraction gratuitement en échange d’un avis), le traitement de cet avis est nécessaire à l’exécution de ce contrat;

ou

Intérêts légitimes (art. 6(1)(f) du RGPD) — Nous et nos partenaires commerciaux avons un intérêt légitime à offrir un espace permettant aux consommateurs de donner leur rétroaction et d’évaluer de façon transparente les produits, services et attractions, à favoriser l’essor de notre communauté et de nos forums LEGO, ainsi qu’à recevoir des commentaires afin d’améliorer nos activités.

Exécution des commandes Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Passer une commande auprès de nous ou d’un vendeur tiers sur la place de marché BrickLink ® . Données d’identité et données de contact

Données de transaction

Données financières

Données relatives aux litiges

Si vous souhaitez créer un compte LEGO ® Insiders ou un compte LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et nos canaux en ligne, nous traitons certains renseignements relatifs à votre identité, à vos coordonnées et à votre profil, que vous fournissez lors de la création d’un compte LEGO Insiders ou de la modification de votre profil.

Insiders ou un compte LEGO (compte LEGO) pour l’utiliser sur nos applications et nos canaux en ligne, nous traitons certains renseignements relatifs à votre identité, à vos coordonnées et à votre profil, que vous fournissez lors de la création d’un compte LEGO Insiders ou de la modification de votre profil. Données de transaction

Données techniques

Données de marketing et de communication Pour exécuter le contrat d’achat conclu avec vous, ce qui comprend le traitement et l’expédition de vos commandes ainsi que l’administration de vos droits de retour ou de réclamation.

Pour respecter les obligations légales, notamment en matière de rappels de produits, de tenue de livres et de droits des consommateurs.

Pour savoir qui sont nos clients.

Pour vous permettre d’enregistrer vos données de paiement, vos données d’identité et vos données de contact, ou des renseignements similaires, afin de faciliter vos achats ou interactions futurs avec nous.

Pour mener des activités de prévention de la fraude.

Pour vous envoyer des messages marketing. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, relativement à notre contrat d’achat mutuel.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, relativement à notre conformité aux lois concernant notamment les rappels de produits, la tenue de livres et les droits des consommateurs.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Intérêt légitime à connaître nos clients et à leur offrir une expérience d’achat fluide.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Intérêt légitime à prévenir les activités frauduleuses liées aux achats effectués sur nos sites Web.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD — pour vous envoyer des messages marketing.

Soutien à la clientèle Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interaction avec nos services d’assistance à la clientèle, y compris par l’entremise de notre robot conversationnel Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données d’utilisation

Données techniques et informations sur les problèmes techniques

Questions/plaintes sur les produits

Données des médias sociaux et autres rétroactions (p. ex., transmises par nos canaux de communication)

Données relatives aux avis et commentaires

Données relatives aux litiges

Données de vérification du vendeur

Questions générales

Autres informations ou contenus concernant la raison de votre demande Pour vous fournir de l’aide.

Pour localiser des commandes ou vous envoyer des remplacements.

Pour obtenir des informations afin d’améliorer nos produits, services et attractions.

Pour agir conformément aux lois applicables et aux normes réglementaires lors du traitement des plaintes des consommateurs.

Pour remplir l’accord que nous avons passé avec vous concernant votre achat chez nous.

Pour vous offrir un robot conversationnel dans le cadre de notre service à la clientèle. Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est d’optimiser nos services et produits et d’offrir un excellent soutien à nos clients.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, relativement à notre conformité aux lois.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, relativement à notre contrat d’achat mutuel.

Communications de marketing numérique (par exemple, courriel, SMS, notifications poussées dans l’application ou autres formes de marketing électronique direct) Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Avoir consenti à recevoir une ou plusieurs de nos communications de marketing numérique dans les pays où un consentement préalable est requis par la loi.

Ne pas s’être désinscrit de la réception d’une ou plusieurs de nos communications de marketing numérique. Données de marketing et de communication

Données d’identité requises

Informations sur le type de communication marketing que vous ouvrez et la manière dont vous interagissez avec le contenu, y compris les données de suivi et les données d’utilisation. Pour être en mesure de vous transmettre nos communications de marketing numérique pertinentes.

Pour réaliser des statistiques internes et obtenir des informations, ainsi que pour optimiser et adapter le contenu et la diffusion de notre bulletin d'information aux personnes qui souhaitent le recevoir.

Pour vous proposer un marketing pertinent basé sur vos intérêts et vos préférences, à la fois lorsque vous interagissez avec nous sur nos propres canaux de marque LEGO ® et sur des canaux tiers (par exemple, les médias sociaux, les sites de recherche, les places de marché).

et sur des canaux tiers (par exemple, les médias sociaux, les sites de recherche, les places de marché). Trouver/recruter de nouveaux clients potentiels qui ressemblent à nos clients actuels (« similarité ») ou s'assurer que nos clients actuels ne sont pas ciblés par des messages marketing non pertinents (« suppression »). Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, donné lors de votre abonnement à la communication de marketing.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre l’efficacité de notre marketing en dehors de nos propres canaux (p. ex., par les médias sociaux, les moteurs de recherche ou les places de marché).

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour nous permettre de vous cibler avec des communications marketing personnalisées en dehors de nos propres canaux de marque (par exemple, via les médias sociaux, les moteurs de recherche ou les places de marché).

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à vous fournir un contenu pertinent de votre message marketing basé sur des informations agrégées provenant des acheteurs et des utilisateurs de notre site Web.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est d’obtenir des statistiques à usage interne pour améliorer nos produits et services.

Marketing imprimé, y compris les catalogues, les bulletins d’information et d’autres publicités imprimées Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Acheté sur notre site Internet.

Ne pas s’être désinscrit de la réception de notre matériel promotionnel imprimé.

Demande active de recevoir un catalogue LEGO ® .

. Autoriser un courtier en données tiers à vous envoyer des renseignements marketing par courrier ordinaire. Données de marketing et de communication

Données d’identité et de contact nécessaires

Données relatives aux transactions et à l’utilisation Pour vous envoyer nos communications marketing par la poste, y compris des catalogues.

Partager avec nos courtiers en données et nos agrégateurs de données tiers afin de nous assurer que vous ne receviez pas simultanément un catalogue LEGO ou autre matériel promotionnel imprimé de LEGO provenant de nous deux (ce que l’on appelle également suppression des données), ou leur transmettre votre demande de retrait (lorsqu’ils sont responsables du traitement de vos données personnelles).

Sur la base de données agrégées, comprendre la pertinence et l'efficacité de notre marketing à votre égard afin de trouver de nouveaux clients qui sont semblables à vous. Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à vous envoyer du matériel marketing imprimé contenant des produits semblables à ceux que vous avez achetés ou consultés (avec la possibilité de vous désabonner par la suite).

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à vous envoyer du matériel marketing imprimé, y compris les catalogues que vous nous avez expressément demandés.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour nous permettre d’utiliser d’autres données que nous détenons à votre sujet afin de personnaliser le contenu du marketing imprimé, y compris les catalogues que nous vous envoyons.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à garantir une bonne expérience de marque LEGO.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre l’efficacité générale de notre marketing imprimé.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à utiliser vos données pour mieux comprendre les caractéristiques et préférences de nos clients existants et pour trouver de nouveaux clients semblables à vous.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour nous permettre d’utiliser d’autres données que nous détenons à votre sujet afin de personnaliser le contenu du marketing imprimé, y compris les catalogues que nous vous envoyons.

Compte LEGO ® Insiders/compte LEGO, administration ainsi que statistiques et analyses Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Inscrivez-vous et utilisez un compte LEGO ® Insiders ou un compte LEGO. Nous traitons certains renseignements relatifs à votre identité, à vos coordonnées et à votre profil, que vous fournissez lors de l’inscription à un compte LEGO ® Insiders ou à un compte LEGO, ou lors de la modification de votre profil.

Insiders ou à un compte LEGO, ou lors de la modification de votre profil. Informations sur votre numéro de carte LEGO Insiders.

Données de transaction si vous avez utilisé votre abonnement LEGO Insiders ou votre compte LEGO pour effectuer des achats.

Informations collectées à l’aide de témoins (dans la mesure où vous avez consenti à leur utilisation), y compris les données techniques, les données de suivi et les données d’utilisation. Pour nous permettre de gérer votre abonnement LEGO Insiders ou votre compte LEGO et vous donner accès aux avantages liés à votre abonnement LEGO Insiders ou à votre compte LEGO.

Pour que nous puissions communiquer avec vous au sujet de votre adhésion au programme LEGO Insiders.

Pour savoir comment vous avez gagné et dépensé vos points LEGO Insiders.

Pour créer une expérience personnalisée lorsque vous êtes connecté à votre compte LEGO Insiders ou à votre compte LEGO, ce qui inclut de vous présenter des produits que nous pensons susceptibles de vous plaire.

Pour générer des statistiques et des informations basées sur des données agrégées afin d’améliorer le programme LEGO Insiders et de créer plus de valeur pour nos acheteurs, nos consommateurs, ainsi que les utilisateurs de BrickLink ® qui s’inscrivent. Par exemple, cela inclut l’amélioration de la sélection future des récompenses et les changements de politique du programme LEGO Insiders. Nous faisons cela pour être en mesure d’évaluer et d’optimiser la qualité du programme LEGO Insiders et des services BrickLink, ainsi que pour administrer, développer et commercialiser le programme.

qui s’inscrivent. Par exemple, cela inclut l’amélioration de la sélection future des récompenses et les changements de politique du programme LEGO Insiders. Nous faisons cela pour être en mesure d’évaluer et d’optimiser la qualité du programme LEGO Insiders et des services BrickLink, ainsi que pour administrer, développer et commercialiser le programme. Pour vous proposer un marketing pertinent basé sur vos intérêts et vos préférences, à la fois lorsque vous interagissez avec nous sur nos propres canaux de marque LEGO et sur des canaux tiers (par exemple, les médias sociaux, les sites de recherche, les places de marché).

Trouver/recruter de nouveaux clients potentiels qui ressemblent à nos clients actuels (« similarité ») ou s'assurer que nos clients actuels ne sont pas ciblés par des messages marketing non pertinents (« suppression »). Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue l’accord conclu avec vous concernant votre compte LEGO ® Insiders.

Insiders. Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de vous fournir des informations pertinentes lors de l’utilisation de nos plateformes.

Votre consentement, conformément à l’art. 6(1)(a) du RGPD, relativement à notre utilisation des témoins (dans la mesure où ce consentement est donné).

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec la production de statistiques et d’analyses fondées sur des données agrégées.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à utiliser vos données pour mieux comprendre les caractéristiques et préférences de nos clients existants et à les utiliser pour trouver de nouveaux clients semblables à vous.

Notre intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, à comprendre l’efficacité de notre marketing en dehors de nos propres canaux (p. ex., par les médias sociaux, les moteurs de recherche ou les places de marché).

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour nous permettre de partager vos renseignements avec des tiers afin de vous cibler avec du contenu marketing pertinent en dehors de nos propres canaux (remarketing ou suppression), ou de trouver d’autres personnes semblables à vous pour leur présenter ce contenu marketing (ciblage par similarité), par exemple via les médias sociaux, les moteurs de recherche ou les places de marché

Expérience personnalisée et marketing du compte LEGO ® Insiders / compte LEGO Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Utiliser votre compte LEGO ® Insiders ou votre compte LEGO, après nous avoir donné votre consentement, pour vous proposer du contenu et des expériences pertinents. Données de transaction, données de suivi et données de transaction si vous avez utilisé votre abonnement LEGO Insiders ou votre compte LEGO pour effectuer des achats, ce qui inclut des informations sur les pages Web que vous visitez sur LEGO.com et les produits sur lesquels vous cliquez lorsque vous êtes connecté à votre compte LEGO Insiders ou à votre compte LEGO.

Informations sur les courriels ou autres messages marketing que vous ouvrez et sur lesquels vous cliquez.

Informations collectées à l’aide de témoins (dans la mesure où vous avez consenti à leur utilisation), y compris les données techniques, les données de suivi et les données d’utilisation.

Informations sur les concours ou tirages au sort auxquels vous participez.

Informations sur les produits que vous avez enregistrés dans votre compte LEGO Insiders. Pour que nous puissions automatiquement adapter notre marketing et votre expérience à vos intérêts personnels en prédisant vos préférences sur la base de vos informations personnelles. Cela inclut les informations relatives à vos soldes de points Insiders, à votre historique d’échanges de points LEGO Insiders, à l'activité des membres LEGO Insiders, à l'historique des achats, aux préférences en matière de produits, aux données des témoins de navigation en ligne (si vous y avez souscrit séparément), à vos données de localisation et à toute autre information liée à votre compte LEGO Insiders Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, en lien avec des analyses avancées Votre consentement peut être fourni en vous inscrivant lors de la création d’un compte LEGO Insiders ou en vous inscrivant sur la page de votre compte LEGO Insiders.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, dans le cadre du processus de personnalisation sur LEGO.com.

Votre consentement, conformément à l’art. 6(1)(a) du RGPD, relativement à notre utilisation des témoins (dans la mesure où ce consentement est donné).

Concours, tirages au sort, marketing et autres promotions Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer à un concours ou à un tirage au sort ou recevoir des informations de notre part concernant des concours, des tirages au sort, des campagnes ou des promotions. Données d’identité

Données de contact

Données sur les médias sociaux Pour administrer les concours et les tirages au sort.

Pour générer des statistiques et des informations basées sur des données agrégées afin d’établir la santé de notre entreprise et de nos campagnes et promotions.

Pour vous contacter si vous gagnez un prix.

Répondre aux exigences réglementaires. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue notre accord avec vous concernant les conditions du concours ou du tirage au sort.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec la production de statistiques et d’analyses fondées sur des données agrégées ainsi qu’avec le contact établi avec vous en cas de gain d’un prix.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD.

Les réseaux sociaux du groupe LEGO Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interagir avec les réseaux sociaux du Groupe LEGO (tels que l’appli LEGO ® Play, le Club LEGO ® Insiders, la communauté LEGO ® Insiders, LEGO Ideas, ainsi que les fonctionnalités BrickLink ® comme le programme BrickLink Studio, la série du programme BrickLink Designer et les forums de discussion BrickLink et BrickLink Studio). Informations que vous avez mises à disposition, qui peuvent inclure des commentaires, des images, des créations, des réactions, le partage de nos publications de compte de médias sociaux ou tout autre contenu généré par l’utilisateur pour les utilisateurs de BrickLink : Données relatives aux avis et commentaires

Données du forum

Données techniques

Données de suivi

Données d’utilisation

Données sur les médias sociaux Pour répondre à vos questions.

Pour modérer le contenu et détecter les comportements inappropriés conformément aux exigences de la loi sur les services numériques, y compris la modération du contenu sur les forums communautaires BrickLink.

Pour faciliter les discussions et les interactions au sein de la communauté.

Pour générer des rapports et analyser l’engagement des utilisateurs sur la plateforme.

Pour vous donner la possibilité d’influencer les nouveaux produits que nous lançons.

Pour vous permettre de partager des informations avec d’autres utilisateurs. Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec la réponse à vos questions ainsi qu’avec la production de rapports et d’analyses sur l’engagement des utilisateurs.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, en lien avec la modération des contenus et les exigences de vérification de l’âge prévues par les lois applicables, y compris la loi sur les services numériques.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui correspond à notre accord avec vous concernant le forum communautaire et la place de marché BrickLink.

Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, qui constitue notre accord avec vous concernant la cession des droits de propriété intellectuelle.

Votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, en lien avec l’analyse avancée et le contenu que vous publiez sur nos réseaux sociaux.

Réseaux sociaux tiers Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Interagir avec des fonctionnalités de réseaux sociaux tiers, telles que les fonctions « J’aime »*



Interagissez avec nous ou fournissez des commentaires concernant notre marque sur les plateformes de médias sociaux. Par exemple, lorsque vous commentez nos publications sur les médias sociaux ou fournissez autrement des commentaires concernant des produits ou activités LEGO ® sur d’autres pages ou publications publiques. Données des médias sociaux, y compris le partage de nos publications sur les comptes de médias sociaux ou d’autres contenus générés par les utilisateurs.

Données analytiques sur les performances des publications sur les réseaux sociaux et des publicités numériques.

Données sur les médias sociaux

Données de profil

Données relatives aux avis et commentaires Pour générer des rapports et analyser l’engagement des utilisateurs sur la plateforme.

Pour vous donner la possibilité d’influencer les nouveaux produits que nous lançons.

Afin de nous permettre de rassembler les messages que nous recevons par l’entremise des plateformes de médias sociaux dans un système centralisé, pour que nous puissions répondre plus efficacement aux personnes conformément à l’image et aux valeurs de notre marque.

Obtenir des analyses pour comprendre la perception de notre marque et les caractéristiques démographiques des personnes qui interagissent avec notre marque et qui fournissent des commentaires à son sujet sur les plateformes de médias sociaux. Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec l’analyse et la production de rapports sur l’engagement des utilisateurs et la performance des publications. *Les plateformes de médias sociaux peuvent utiliser les renseignements personnels recueillis à partir du compte du Groupe LEGO sur leur plateforme à leurs propres fins, comme décrit dans leurs politiques de confidentialité respectives. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, lorsque cela est nécessaire pour obtenir des analyses sur la perception de notre marque et sur les personnes qui interagissent avec celle-ci et fournissent des commentaires à son sujet, ainsi que pour offrir un soutien à la clientèle plus efficace, conformément à notre image et à nos valeurs de marque.

Événements diffusés en direct (en magasin et en ligne) Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer directement ou être saisi dans le public ou l’arrière-plan d’un événement de diffusion en direct de manière fortuite.*



*Les zones seront clairement marquées et nous obtiendrons le consentement des personnes directement incluses. Diffusion vidéo en direct de l’événement, qui inclut les personnes dans la zone enregistrée. Données d’identité Données de contact Données de suivi Données sur les médias sociaux Pour pouvoir organiser des événements de diffusion en direct afin d’interagir avec les consommateurs.

Permettre aux consommateurs d’interagir avec nous par clavardage en direct pendant une diffusion en direct.

Pour vérifier l’identité du vendeur et prévenir la fraude sur la place de marché. Avec votre consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, en lien avec votre participation directe à de tels événements de diffusion en direct.

Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec les personnes filmées dans le public ou à l’arrière-plan d’un événement de diffusion en direct de manière fortuite.

Surveillance vidéo et collecte d’images (dans les magasins et autres sites pertinents du groupe LEGO) Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Visiter nos LEGO ® Stores ou une autre installation du groupe LEGO accessible au public. Visiter les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® . Séquences vidéo de nos locaux. Données d’image ou d’identité De plus, lorsque vous visitez les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® : Images captées par des caméras portatives Données relatives aux numéros d’immatriculation des véhicules Données biométriques (technologie de reconnaissance faciale) Pour prévenir et documenter les infractions criminelles, y compris l’entrée forcée, le vol qualifié, le vol, les voies de fait ou la fraude et pour assurer la sécurité et la sûreté des employés.

Pour analyser l’achalandage, l’aménagement des lieux et l’offre de services sur place pour offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs.

Identifier la bonne personne sur les photos prises dans les manèges. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, en lien avec la prévention d’une violation de la loi ou de crimes commis sur les sites LEGO ® .

. Lorsque nous utilisons des données biométriques, nous nous appuyons sur l’article 9(2)(f) du RGPD, c’est-à-dire que le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. Utilisez notre ensemble de création de mosaïque ou notre usine de figurines Séquences vidéo de nos locaux

Données d’image ou d’identité Pour permettre à l’ensemble de création de mosaïque ou à l’usine de figurines de créer l’image ou l’étiquette demandée par le consommateur. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, afin de permettre l’exécution du service spécifiquement demandé par le consommateur Vous utilisez les installations de stationnement des Centres de découverte LEGO ® et des Centres de découverte LEGOLAND ® . Données relatives aux numéros d’immatriculation des véhicules

Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR), comprenant : Certains de nos Centres de découverte LEGO ® et Centres de découverte LEGOLAND ® sont équipés de systèmes de reconnaissance automatique des plaques afin de surveiller l’accès à nos stationnements. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, liés à la gestion des entrées de véhicules dans les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® . Utilisation de nos attractions dans les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® . Image Certaines attractions offrent des services de photographie pendant votre visite que vous pouvez acheter. Intérêts légitimes, art. 6(1)(f) du RGPD, liés à la promotion et à la commercialisation de notre marque. Les visiteurs ont la possibilité d’acheter leurs propres photographies à certaines attractions. Des avis sont affichés aux endroits où des services de photographie sont offerts.

Partenaires commerciaux et relations d’affaires Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Entrer dans une relation commerciale avec nous en tant qu’entreprise ou personne privée. Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données de profil

Autres informations personnelles que vous nous fournissez

Données de vérification du vendeur Pour être en mesure de gérer la relation commerciale avec vous ou votre entreprise.

Pour remplir nos obligations dans la relation commerciale. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, en lien avec notre relation contractuelle mutuelle.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime est de gérer notre relation avec vous ou votre entreprise. Choisir de participer en tant que vendeur sur notre place de marché en ligne sur BrickLink. Données d’identité

Données de contact

Données de transaction

Données de profil

Autres informations personnelles que vous nous fournissez

Données de vérification du vendeur Pour effectuer une évaluation automatisée des risques pour les transactions sur la place de marché. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, en lien avec notre relation contractuelle mutuelle.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD. Notre intérêt légitime à prévenir la fraude, à garantir la sécurité de la plateforme et à évaluer les risques liés aux transactions sur la place de marché.

Obligation légale, art. 6(1)(c) du RGPD, relative à notre conformité à la législation concernant, par exemple, le règlement des litiges et la prévention de la fraude.

Recherche Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Participer à des enquêtes de recherche, à des groupes de discussion ou à d’autres recherches. Données d’identité

Données de contact

Photos ou vidéos (si la recherche est menée en personne)

Données relatives aux avis et commentaires

Autres informations personnelles que vous nous fournissez Pour améliorer nos produits et services existants.

Pour développer et améliorer de nouveaux produits et services. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, concernant la publication du participant à l’étude de marché.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD, pour toute utilisation des réponses fournies par le participant dans le cadre d’une enquête à des fins de marketing direct personnalisé ciblant spécifiquement le participant.

Intérêt légitime, art. 6(1)(f) du RGPD, pour l’utilisation des données et des informations collectées à un niveau agrégé afin de développer et/ou d’améliorer des produits et services nouveaux ou existants.

Interaction avec les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® Ce que vous faites Ce que nous recueillons Pourquoi nous le recueillons Base juridique si vous résidez dans l’UE/EEE Visiter les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® .

et les Centres de découverte LEGOLAND . Réservation de forfaits VIP Données d’identité

Données de contact

Autres données personnelles que vous nous fournissez (y compris les détails d’occasions spéciales, les exigences alimentaires, les besoins en matière d’accessibilité et les demandes particulières). Pour répondre aux occasions spéciales, aux exigences alimentaires, aux besoins en matière d’accessibilité et aux demandes particulières. Exécution d’un contrat, art. 6(1)(b) du RGPD, relativement à la prestation des services que vous avez achetés.

Consentement, art. 6(1)(a) du RGPD et art. 9(2)(a) du RGPD concernant le traitement de toute donnée de catégorie particulière que vous pourriez choisir de partager avec nous.

Nous ne conserverons vos données personnelles que le temps raisonnablement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris dans le but de satisfaire à toute exigence légale, réglementaire, fiscale, comptable ou de déclaration. Nous pouvons conserver vos données personnelles pendant une période plus longue en cas de plainte ou si nous pensons raisonnablement qu’il existe une perspective de litige en ce qui concerne notre relation avec vous. Pour déterminer la période de conservation appropriée des données personnelles, nous prenons en compte la quantité, la nature et la sensibilité des données personnelles, le risque de préjudice résultant d’une utilisation ou d’une divulgation non autorisée de vos données personnelles, les finalités pour lesquelles nous traitons vos données personnelles et si nous pouvons atteindre ces objectifs par d’autres moyens, et les dispositions légales applicables, exigences réglementaires, fiscales, comptables ou autres. Utilisation d’outils d’IA Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle à des fins d’efficacité opérationnelle et d’analyse. L’IA est utilisée : Pour analyser les courriels et contenus que vous avez fournis à LEGO, par exemple pour suggérer des réponses aux visiteurs et aider à la gestion interne du contenu, notamment en produisant des résumés de courriels; Lorsqu’ils sont utilisés, tous les résultats sont examinés par LEGO avant d’être transmis, et les données personnelles ne sont utilisées qu’aux fins initiales pour lesquelles elles ont été fournies et/ou traitées conformément au présent avis.

Pour diriger vos demandes d’assistance lors du premier contact avec un robot conversationnel — nous vous informerons que vous interagissez avec un robot avant le début de la communication.

Par notre chaîne d’approvisionnement approuvée dans le cadre de leurs offres de produits et services.

Pour obtenir des informations sur vos préférences personnelles, nous pouvons utiliser des outils d’analyse fondés sur l’IA afin d’évaluer l’efficacité des publicités.

Pour analyser et traiter des données afin d’améliorer l’efficacité des processus.

Pour analyser des données liées à la performance de l’entreprise et aux initiatives stratégiques.

Pour automatiser certains processus dans nos attractions afin d’améliorer l’expérience des visiteurs (uniquement dans les Centres de découverte LEGO ® et les Centres de découverte LEGOLAND ® ).

et les Centres de découverte LEGOLAND ). Pour vous offrir un robot conversationnel dans le cadre de notre service client. #### Utilisation d’outils d’IA internes pour la synthèse

Nous utilisons des outils internes d’intelligence artificielle (IA) pour aider nos employés du Service aux consommateurs à résumer les interactions avec les clients par téléphone ou par clavardage. Lorsque nous enregistrons des appels ou des conversations, ces outils ne les captent pas en temps réel. Après la fin de l’appel ou de la séance de clavardage, l’enregistrement ou le texte de la conversation peut être saisi dans l’outil d’IA afin d’en produire un résumé. L’outil d’IA est utilisé uniquement à des fins de synthèse et d’analyse afin d’améliorer la qualité de notre service, de surveiller le rendement et d’assurer le respect de nos normes. L’outil d’IA ne prend pas de décisions automatisées ayant des effets juridiques ou des conséquences importantes similaires; toutes les décisions sont prises par nos conseillers humains.

Pour les appels téléphoniques, nous diffusons un avis verbal au début de chaque appel indiquant que celui-ci peut être enregistré et transcrit à l’aide de l’IA. Vous pouvez consentir en appuyant sur 1 ou en demeurant en ligne, ou refuser en appuyant sur 2. Pour les conversations par clavardage, un avis s’affiche au début de la session pour indiquer que la conversation peut être enregistrée et transcrite à l’aide de l’IA; en poursuivant l’utilisation du clavardage, vous consentez à ce traitement. Avec qui le groupe LEGO partagera-t-il des données personnelles? Partage d’informations avec d’autres entreprises Nos filiales (les autres sociétés du groupe LEGO) peuvent parfois avoir besoin d’accéder à vos informations pour vous fournir des services en notre nom ou en leur propre nom. Elles ont besoin de vos données personnelles pour que nous ou eux puissions effectuer les activités énumérées dans le tableau ci-dessus, y compris à titre d’exemple : Livrer les produits et services que vous avez demandés

Vous contacter au sujet de votre compte ou de vos transactions

Vous envoyer des informations sur nos sites, applications et politiques

Vous envoyer des messages de marketing direct

Vous envoyer des catalogues de produits et autres supports marketing imprimés.

Traiter les informations que la filiale est officiellement chargée de traiter en notre nom, par exemple effectuer un achat que vous avez effectué, gérer votre compte LEGO ® ou l’activité de votre compte LEGO Insiders, et gérer vos préférences dans notre centre de préférences sur le site Web LEGO.com ou dans nos paramètres de témoins.

ou l’activité de votre compte LEGO Insiders, et gérer vos préférences dans notre centre de préférences sur le site Web LEGO.com ou dans nos paramètres de témoins. Recherche, analyse et rapports internes

Identifier, examiner et arrêter toute activité qui pourrait enfreindre nos politiques ou enfreindre la loi Les transferts vers des sociétés du groupe LEGO en dehors de l’Espace économique européen sont basés sur des règles d’entreprise contraignantes. Partage d’informations avec d’autres entreprises Veuillez consulter ci-dessous notre liste de catégories de tiers de confiance avec lesquels nous pouvons partager vos renseignements. Nous communiquons des données personnelles aux tiers/fournisseurs appartenant aux catégories suivantes : Fournisseurs de services informatiques. Nous utilisons une série de partenaires de confiance dans le monde entier pour nous fournir des services informatiques et des services d’administration système, y compris des fournisseurs de plateformes de marché, en ce qui concerne nos activités orientées client et partenaire ainsi que nos systèmes informatiques et administratifs internes.

Nous utilisons une série de partenaires de confiance dans le monde entier pour nous fournir des services informatiques et des services d’administration système, y compris des fournisseurs de plateformes de marché, en ce qui concerne nos activités orientées client et partenaire ainsi que nos systèmes informatiques et administratifs internes. Fournisseur de paiement mondial et partenaires de traitement. Ceux-ci nous aident à garantir un processus de paiement sûr et efficace, que ce soit en ligne, dans nos magasins, par facturation ou virement bancaire, ou encore dans le cadre de transactions sur les places de marché.

Ceux-ci nous aident à garantir un processus de paiement sûr et efficace, que ce soit en ligne, dans nos magasins, par facturation ou virement bancaire, ou encore dans le cadre de transactions sur les places de marché. Partenaires de stockage infonuagique. Nous stockons nos données et les vôtres dans des centres de données sécurisés.

Nous stockons nos données et les vôtres dans des centres de données sécurisés. Fournisseurs de CDN. Nous utilisons un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour optimiser les performances et la sécurité de notre site Web Un CDN aide à distribuer le contenu efficacement en utilisant des serveurs situés à différents emplacements géographiques Cela signifie que lorsque vous visitez notre site Web, certaines de vos données (comme l’adresse IP et les renseignements sur le navigateur) peuvent être traitées par notre fournisseur de CDN afin d’assurer une diffusion rapide et fiable de notre contenu.

Nous utilisons un réseau de diffusion de contenu (CDN) pour optimiser les performances et la sécurité de notre site Web Un CDN aide à distribuer le contenu efficacement en utilisant des serveurs situés à différents emplacements géographiques Cela signifie que lorsque vous visitez notre site Web, certaines de vos données (comme l’adresse IP et les renseignements sur le navigateur) peuvent être traitées par notre fournisseur de CDN afin d’assurer une diffusion rapide et fiable de notre contenu. Partenaires et organismes de prévention et de détection de la fraude. Ceux-ci collaborent avec le groupe LEGO afin de garantir que le groupe LEGO ne soit pas victime de fraude et d’assurer la prévention et la détection des fraudes sur la place de marché.

Ceux-ci collaborent avec le groupe LEGO afin de garantir que le groupe LEGO ne soit pas victime de fraude et d’assurer la prévention et la détection des fraudes sur la place de marché. Partenaires d’entreposage, d’emballage, d’expédition et de livraison. Ceux-ci nous aident à mettre nos produits entre les mains de nos clients et partenaires commerciaux.

Ceux-ci nous aident à mettre nos produits entre les mains de nos clients et partenaires commerciaux. Impression de catalogue, envoi et services postaux partenaires. Ceux-ci nous aident à nous assurer que les catalogues, magazines ou autres supports marketing imprimés vous parviennent.

Ceux-ci nous aident à nous assurer que les catalogues, magazines ou autres supports marketing imprimés vous parviennent. Partenaires de courtiers et d’agrégateurs de données. Ceux-ci nous aident à atteindre de nouveaux acheteurs potentiels avec des catalogues, des magazines imprimés ou en ligne et d’autres activités de marketing et de publicité. Ils nous aident également à éviter que, par exemple, plusieurs catalogues LEGO ® vous parviennent en même temps.

Ceux-ci nous aident à atteindre de nouveaux acheteurs potentiels avec des catalogues, des magazines imprimés ou en ligne et d’autres activités de marketing et de publicité. Ils nous aident également à éviter que, par exemple, plusieurs catalogues vous parviennent en même temps. Partenaires marketing et publicitaires. Ceux-ci nous aident à être en mesure de fournir des publicités, des promotions, des tirages au sort, des concours et des campagnes sur mesure lorsque vous interagissez avec le groupe LEGO sur des plateformes en ligne, sur les médias sociaux, en magasin ou autrement. Ils nous aident également à trouver de nouveaux acheteurs potentiels pour servir des messages marketing (également appelés « ressemblances ») ou nous aident à mieux nous assurer que nous ne servons pas un message marketing aux acheteurs qui ne sont pas intéressés par le produit ou le service en question (également appelé « suppression »).

Ceux-ci nous aident à être en mesure de fournir des publicités, des promotions, des tirages au sort, des concours et des campagnes sur mesure lorsque vous interagissez avec le groupe LEGO sur des plateformes en ligne, sur les médias sociaux, en magasin ou autrement. Ils nous aident également à trouver de nouveaux acheteurs potentiels pour servir des messages marketing (également appelés « ressemblances ») ou nous aident à mieux nous assurer que nous ne servons pas un message marketing aux acheteurs qui ne sont pas intéressés par le produit ou le service en question (également appelé « suppression »). ** Partenaires B2B, y compris Merlin Entertainments et les partenaires des magasins LEGO ® certifiés.** Ils nous aident à organiser des promotions, tirages, concours et campagnes, notamment le programme de fidélité LEGO ® Insiders ou le Club LEGO Family, ainsi qu’à offrir des publicités personnalisées et des analyses sur les acheteurs.Ils nous permettent aussi de recueillir vos précieux commentaires sur votre expérience LEGO ® .

certifiés.** Ils nous aident à organiser des promotions, tirages, concours et campagnes, notamment le programme de fidélité Insiders ou le Club LEGO Family, ainsi qu’à offrir des publicités personnalisées et des analyses sur les acheteurs.Ils nous permettent aussi de recueillir vos précieux commentaires sur votre expérience . Partenaires de médias sociaux et plateformes de recherche en ligne. Ces partenaires nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO sur les plateformes où vous vous trouvez et nous permettent d’offrir un marketing personnalisé de nos produits. Ils nous aident également à mieux comprendre comment nos acheteurs et consommateurs interagissent avec nous par l’entremise de ces plateformes et partenaires, à saisir la perception de notre marque et à identifier les types de personnes qui interagissent avec elle et fournissent des commentaires sur notre marque sur les plateformes de médias sociaux.

Ces partenaires nous aident à être présents, vous permettent d’interagir avec le groupe LEGO sur les plateformes où vous vous trouvez et nous permettent d’offrir un marketing personnalisé de nos produits. Ils nous aident également à mieux comprendre comment nos acheteurs et consommateurs interagissent avec nous par l’entremise de ces plateformes et partenaires, à saisir la perception de notre marque et à identifier les types de personnes qui interagissent avec elle et fournissent des commentaires sur notre marque sur les plateformes de médias sociaux. Fournisseurs tiers qui nous aident à offrir un soutien à la clientèle et à obtenir des analyses. Ceux-ci nous aident à obtenir des données des plateformes de médias sociaux, à comprendre la perception de notre marque, à créer des analyses sur les personnes qui interagissent avec nous et à recueillir leurs commentaires sur notre marque sur les plateformes de médias sociaux, ainsi qu’à nous aider à offrir un soutien à la clientèle plus efficace.

Ceux-ci nous aident à obtenir des données des plateformes de médias sociaux, à comprendre la perception de notre marque, à créer des analyses sur les personnes qui interagissent avec nous et à recueillir leurs commentaires sur notre marque sur les plateformes de médias sociaux, ainsi qu’à nous aider à offrir un soutien à la clientèle plus efficace. Fournisseurs d’enquêtes, de questionnaires et d’évaluations de produits. Ils nous aident à recueillir vos précieux commentaires sur votre expérience LEGO ® .

Ils nous aident à recueillir vos précieux commentaires sur votre expérience . Autorités fiscales et douanières, régulateurs et autres autorités à l’échelle mondiale. Ceux-ci nécessitent la déclaration des activités de traitement dans certaines circonstances.

Ceux-ci nécessitent la déclaration des activités de traitement dans certaines circonstances. Conseillers professionnels. Y compris les avocats, les banquiers, les auditeurs et les assureurs du monde entier. Ceux-ci fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, d’assurance et de comptabilité au groupe LEGO, y compris des partenaires spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification de l'identité des clients. Nous partageons des données avec ces partenaires afin de mener des contrôles anti-blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients pour tous les vendeurs sur BrickLink ® afin de garantir le respect des réglementations financières et de prévenir les activités frauduleuses.

Ceux-ci fournissent des services de conseil, bancaires, juridiques, d’assurance et de comptabilité au groupe LEGO, y compris des partenaires spécialisés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la vérification de l'identité des clients. Nous partageons des données avec ces partenaires afin de mener des contrôles anti-blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients pour tous les vendeurs sur BrickLink afin de garantir le respect des réglementations financières et de prévenir les activités frauduleuses. Plateformes de jeux vidéo partenaires. Ils nous aident à maintenir notre présence, à vous permettre d’interagir avec le Groupe LEGO et à lier votre compte LEGO ® à une plateforme de jeu lorsque cette fonctionnalité est offerte.

Ils nous aident à maintenir notre présence, à vous permettre d’interagir avec le Groupe LEGO et à lier votre compte à une plateforme de jeu lorsque cette fonctionnalité est offerte. Partenaires de la place de marché en ligne . Cela comprend les vendeurs et acheteurs tiers BrickLink ® , les processeurs de paiement, les services de règlement des différends, les modérateurs de forums communautaires et les services de vérification des vendeurs. Ils nous aident à exploiter la place de marché et les services BrickLink ® , à faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs, à vérifier l’identité des vendeurs par validation de documents, à résoudre les litiges et à maintenir des espaces communautaires sécuritaires.

. Cela comprend les vendeurs et acheteurs tiers BrickLink , les processeurs de paiement, les services de règlement des différends, les modérateurs de forums communautaires et les services de vérification des vendeurs. Ils nous aident à exploiter la place de marché et les services BrickLink , à faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs, à vérifier l’identité des vendeurs par validation de documents, à résoudre les litiges et à maintenir des espaces communautaires sécuritaires. Acheteurs et vendeurs sur la place de marché BrickLink ® . Nous partageons vos données avec les vendeurs pour l’exécution des commandes, et les acheteurs peuvent également voir les coordonnées des vendeurs.

. Nous partageons vos données avec les vendeurs pour l’exécution des commandes, et les acheteurs peuvent également voir les coordonnées des vendeurs. Utilisateurs du forum. Si vous participez aux forums BrickLink ® , toute information publiée sera accessible à tous les utilisateurs, y compris au public non connecté. Fournisseur de services photographiques - Lorsque vous utilisez certaines attractions, nous faisons appel à un fournisseur de confiance pour capturer des images de votre expérience. Autres utilisations et divulgations Nous utiliserons et divulguerons également les données personnelles que nous jugerons nécessaires ou appropriées : (a) pour nous conformer aux lois applicables (qui peuvent inclure des lois en dehors du pays dans lequel vous vivez); (b) pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales (qui peuvent inclure des autorités extérieures au pays dans lequel vous vivez); c) coopérer avec les services répressifs; (d) pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou nos biens, ainsi que ceux de nos sociétés affiliées, de vous ou d’autres personnes. De plus, nous pouvons utiliser, communiquer ou transférer des données personnelles à un tiers dans le cadre d’une réorganisation, fusion, vente, coentreprise ou cession réelle ou potentielle. Transferts vers des pays tiers Le groupe LEGO exerce ses activités à l’échelle mondiale et peut transférer des données personnelles vers un emplacement situé à l’extérieur du pays où vous résidez ou où les services vous sont fournis.

Le groupe LEGO stocke toutes les données personnelles sur des serveurs situés dans l’Espace économique européen (« EEE »).

Lorsque nécessaire (par exemple pour vous fournir des services), les données personnelles peuvent être transférées vers des pays ou accessibles depuis ceux-ci, notamment le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Japon, la Malaisie, le Mexique, Singapour, la Corée du Sud, les États-Unis et Hong Kong. Peu importe où vos données personnelles sont transférées, nous assurerons le même niveau de protection de vos données personnelles partout où elles sont traitées, en mettant en œuvre des garanties contractuelles, techniques et/ou organisationnelles appropriées.

Si nous transférons vos données personnelles à l’extérieur de l’EEE, nous assurerons un niveau de protection similaire de vos données personnelles en veillant à ce qu’au moins une des conditions suivantes s’applique : La Commission européenne a décidé qu’il existe un niveau de protection adéquat dans le pays en question; ou

Des règles d’entreprise contraignantes (BCR) sont en place (pour les transferts interentreprises); ou

Les clauses contractuelles types (« clauses types de l’UE ») sont utilisées; ou

Des exceptions dans des situations particulières s’appliquent, telles que l’exécution d’un contrat avec vous ou votre consentement au transfert spécifique.

SECTION 3 : FICHIERS TÉMOINS ET TECHNOLOGIES SIMILAIRES (« FICHIERS TÉMOINS ») Les témoins sont de petits fichiers de données que votre navigateur installe sur votre ordinateur ou votre appareil. Un fichier témoin en lui-même ne contient et ne recueille aucune information. Cependant, lorsqu'il est lu par un serveur à partir d’un navigateur, il peut aider un site Web à fournir un service plus convivial, par exemple en gardant en mémoire des achats antérieurs ou les détails du compte.

Pour en savoir plus sur les témoins et leur gestion, veuillez consulter notre [Politique relative aux témoins] [7]et notre [Déclaration relative aux témoins],[8] ou accéder aux paramètres de témoins sur LEGO.com ou dans le jeu ou l’appli numérique (le cas échéant).

SECTION 4 : INFORMATION POUR LES PARENTS Informations pour les parents : comment le groupe LEGO traite les données personnelles des enfants Assurer la sécurité des enfants en ligne Nous nous soucions profondément de nous assurer que les enfants sont en sécurité en ligne et avons mis en place des processus de confidentialité supplémentaires pour nous assurer que nous protégeons nos jeunes adeptes lorsqu’ils utilisent nos canaux en ligne. Certaines fonctionnalités comportent des contrôles d’âge afin d’empêcher les enfants d’y accéder par inadvertance. Nous prenons également toutes les précautions raisonnables pour nous assurer que nous ne recueillons, ne stockons, n’utilisons ou ne traitons pas sciemment les informations personnelles d’enfants qui peuvent utiliser ces fonctionnalités sans le consentement parental approprié. Nous avons adhéré à un programme de sécurité numérique pour les enfants qui effectue chaque année un audit de notre entreprise afin de s'assurer que nous respectons les règles dans la manière dont nous interagissons avec les enfants en ligne. En ce qui concerne les données personnelles, nous demandons le consentement parental pour toute personne de moins de 16 ans (ou plus selon les lois locales applicables). Pour BrickLink®, les utilisateurs doivent avoir 18 ans ou plus (ou l’âge requis selon la législation locale) pour s’inscrire comme acheteurs ou vendeurs. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant notre Politique de confidentialité, veuillez communiquer avec nous. Lorsque nous traitons des informations personnelles d’enfants, nous prenons des mesures supplémentaires pour protéger leur vie privée, notamment : S’assurer que nous informons les parents des informations personnelles que nous collectons, stockons, utilisons et traitons concernant leur enfant et leur expliquer si nous partageons ces informations;

Répondre aux exigences légales en demandant le consentement parental pour collecter, utiliser et traiter les données d’un enfant et en demandant le consentement pour envoyer à leurs enfants des informations sur nos produits et services;

Limiter la façon dont nous recueillons, stockons, utilisons et traitons les renseignements personnels des enfants afin que seules les données raisonnablement nécessaires pour qu’ils puissent participer à une activité en ligne soient recueillies;

Donner aux parents l’accès ou la possibilité de demander l’accès aux renseignements personnels que nous avons recueillis auprès de leur enfant – les parents peuvent également demander que les renseignements personnels de leurs enfants soient modifiés ou supprimés. Collecter et utiliser des informations sur les enfants Alors que certains de nos sites Web, canaux et applications sont conçus pour les familles et les utilisateurs de tous âges, d’autres sont destinés à être utilisés principalement par les enfants. Chaque fois que nous recueillons des renseignements personnels auprès d’un enfant, nous ne conservons les renseignements que pendant le temps dont nous avons besoin pour fournir un service ou pour le temps où ils sont légalement tenus d’être conservés. Bien que les enfants puissent choisir de partager ou non leurs informations avec nous, certaines fonctionnalités de nos sites Web ne fonctionneront pas s’ils ne nous ont pas donné leurs informations. Lorsque des informations personnelles sont nécessaires au fonctionnement des fonctionnalités, nous ne demanderons que les informations raisonnablement nécessaires pour participer à l’activité. Voici quelques exemples de moments où nous recueillons des données sur les enfants : Lorsque les enfants s’inscrivent en ligne. Les enfants peuvent s’inscrire sur nos sites Web pour accéder à une variété de services, y compris du contenu, des jeux et des concours. Lors de l’inscription, nous pouvons demander à un enfant de fournir l’adresse de courriel de son parent ou tuteur, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son nom d’utilisateur et son mot de passe. Nous utilisons ces informations pour des raisons de sécurité et de notification. Nous encourageons fortement les enfants à créer un nom d’utilisateur qui exclut toute information personnelle.

Les enfants peuvent s’inscrire sur nos sites Web pour accéder à une variété de services, y compris du contenu, des jeux et des concours. Lors de l’inscription, nous pouvons demander à un enfant de fournir l’adresse de courriel de son parent ou tuteur, son prénom, son sexe, sa date de naissance, son nom d’utilisateur et son mot de passe. Nous utilisons ces informations pour des raisons de sécurité et de notification. Nous encourageons fortement les enfants à créer un nom d’utilisateur qui exclut toute information personnelle. Lorsque les enfants partagent du contenu qu’ils ont créé eux-mêmes. Certains de nos sites Web permettent aux enfants de créer ou d’utiliser eux-mêmes du contenu. Étant donné que seules certaines de ces fonctionnalités nécessitent des informations personnelles de la part de l’enfant, toutes les activités ne nécessitent pas le consentement d’un parent ou d’un tuteur. Chaque fois qu’une activité pourrait permettre à un enfant de partager des informations personnelles, nous demanderons au parent ou au tuteur un « consentement parental vérifiable » (qui est un niveau plus élevé de consentement parental). Des exemples de données personnelles peuvent être des histoires, des champs de texte libre, des dessins qui permettent la saisie de texte ou à main levée d’informations, des photographies de l’enfant, des extraits sonores, des fichiers vidéo ou tout type de contenu ou d’autres identifiants persistants qui identifient clairement l’enfant d’une manière ou d’une autre.

Certains de nos sites Web permettent aux enfants de créer ou d’utiliser eux-mêmes du contenu. Étant donné que seules certaines de ces fonctionnalités nécessitent des informations personnelles de la part de l’enfant, toutes les activités ne nécessitent pas le consentement d’un parent ou d’un tuteur. Chaque fois qu’une activité pourrait permettre à un enfant de partager des informations personnelles, nous demanderons au parent ou au tuteur un « consentement parental vérifiable » (qui est un niveau plus élevé de consentement parental). Des exemples de données personnelles peuvent être des histoires, des champs de texte libre, des dessins qui permettent la saisie de texte ou à main levée d’informations, des photographies de l’enfant, des extraits sonores, des fichiers vidéo ou tout type de contenu ou d’autres identifiants persistants qui identifient clairement l’enfant d’une manière ou d’une autre. Pour administrer les concours et les tirages au sort. Si un enfant souhaite participer à un concours, nous lui demandons les renseignements personnels dont nous avons besoin pour qu’un enfant puisse y participer. Nous ne demandons généralement que le prénom de l’enfant (afin que nous puissions faire la différence entre les enfants de la même famille) et l’adresse de courriel d’un parent ou d’un tuteur (nous répondons donc aux exigences légales pour informer l’adulte responsable). Nous ne contacterons le parent que si l’enfant gagne le concours ou le tirage au sort pour savoir où envoyer le prix. Si le concours demande à l’enfant de créer du contenu pour participer, nous devrons peut-être demander le consentement parental par courriel à l’avance pour nous assurer que nous répondons aux exigences de confidentialité pour le contenu que les enfants ont créé eux-mêmes (veuillez consulter les informations ci-dessus sur les enfants qui créent du contenu). Sans consentement, les enfants ne pourront pas participer à nos concours.

Si un enfant souhaite participer à un concours, nous lui demandons les renseignements personnels dont nous avons besoin pour qu’un enfant puisse y participer. Nous ne demandons généralement que le prénom de l’enfant (afin que nous puissions faire la différence entre les enfants de la même famille) et l’adresse de courriel d’un parent ou d’un tuteur (nous répondons donc aux exigences légales pour informer l’adulte responsable). Nous ne contacterons le parent que si l’enfant gagne le concours ou le tirage au sort pour savoir où envoyer le prix. Si le concours demande à l’enfant de créer du contenu pour participer, nous devrons peut-être demander le consentement parental par courriel à l’avance pour nous assurer que nous répondons aux exigences de confidentialité pour le contenu que les enfants ont créé eux-mêmes (veuillez consulter les informations ci-dessus sur les enfants qui créent du contenu). Sans consentement, les enfants ne pourront pas participer à nos concours. Lorsque les enfants reçoivent des courriels de notre part. Nous pouvons avoir besoin de demander les coordonnées d’un enfant (y compris son adresse courriel) afin que nous puissions répondre à une question qu’il nous a posée. Si nous devons entrer en contact avec l’enfant une deuxième fois, par exemple pour répondre à des questions supplémentaires, nous demandons une adresse courriel à son parent ou tuteur. Nous ne conservons alors les coordonnées en ligne de l’enfant que pendant le temps qu’il nous faut pour honorer sa demande et nous n’utiliserions pas ces informations à d’autres fins. Si jamais nous avons besoin des coordonnées en ligne d’un enfant pour une communication continue, nous demandons l’adresse courriel du parent ou du tuteur dans les meilleurs délais afin que nous puissions tenir l’adulte informé des données que nous recueillons et donner au parent la possibilité de nous demander de cesser de collecter des données. Les parents ou les tuteurs peuvent se désinscrire de toute communication que nous avons avec leur enfant à tout moment en suivant les instructions de désabonnement dans chaque communication (s’il y a plus d’un type de communication, l’adulte peut avoir besoin de se désinscrire de chacun individuellement). Ils peuvent également contacter notre équipe du service à la clientèle de LEGO ® .

Nous pouvons avoir besoin de demander les coordonnées d’un enfant (y compris son adresse courriel) afin que nous puissions répondre à une question qu’il nous a posée. Si nous devons entrer en contact avec l’enfant une deuxième fois, par exemple pour répondre à des questions supplémentaires, nous demandons une adresse courriel à son parent ou tuteur. Nous ne conservons alors les coordonnées en ligne de l’enfant que pendant le temps qu’il nous faut pour honorer sa demande et nous n’utiliserions pas ces informations à d’autres fins. Si jamais nous avons besoin des coordonnées en ligne d’un enfant pour une communication continue, nous demandons l’adresse courriel du parent ou du tuteur dans les meilleurs délais afin que nous puissions tenir l’adulte informé des données que nous recueillons et donner au parent la possibilité de nous demander de cesser de collecter des données. Les parents ou les tuteurs peuvent se désinscrire de toute communication que nous avons avec leur enfant à tout moment en suivant les instructions de désabonnement dans chaque communication (s’il y a plus d’un type de communication, l’adulte peut avoir besoin de se désinscrire de chacun individuellement). Ils peuvent également contacter notre équipe du service à la clientèle de . Lorsque les enfants reçoivent des notifications poussées d’application. De nombreuses applications envoient des « notifications poussées » aux téléphones mobiles ou aux appareils de leurs clients pour les informer des mises à jour (parfois même lorsque l’application n’est pas utilisée). Certaines de nos applications sont conçues pour être utilisées par les enfants. Nous demandons aux enfants de fournir l’adresse courriel de leur parent ou tuteur, afin que nous puissions informer l’adulte de la demande de leur enfant avant d’envoyer des notifications poussées aux enfants à partir de nos applications. Nous ne lions pas l’identifiant de l’appareil à d’autres informations personnelles sans le consentement des parents. Si vous souhaitez que votre enfant cesse de recevoir des notifications poussées d’une de nos applis, vous pouvez modifier les paramètres sur l’appareil qu’il utilise à tout moment.

De nombreuses applications envoient des « notifications poussées » aux téléphones mobiles ou aux appareils de leurs clients pour les informer des mises à jour (parfois même lorsque l’application n’est pas utilisée). Certaines de nos applications sont conçues pour être utilisées par les enfants. Nous demandons aux enfants de fournir l’adresse courriel de leur parent ou tuteur, afin que nous puissions informer l’adulte de la demande de leur enfant avant d’envoyer des notifications poussées aux enfants à partir de nos applications. Nous ne lions pas l’identifiant de l’appareil à d’autres informations personnelles sans le consentement des parents. Si vous souhaitez que votre enfant cesse de recevoir des notifications poussées d’une de nos applis, vous pouvez modifier les paramètres sur l’appareil qu’il utilise à tout moment. Lorsque nous recueillons des informations de localisation. Certains de nos sites Web, chaînes et applications sont conçus pour les enfants. Nous demandons le consentement d’un parent ou d’un tuteur par courriel avant de recueillir des renseignements sur le nom, l’adresse ou les coordonnées d’un enfant. Nous le faisons parce que ces informations nous permettront effectivement d’identifier un enfant en particulier. Nous n’exigeons pas de consentement parental pour recueillir des renseignements sur la ville, le pays ou la région d’un enfant tant que ceux-ci ne sont pas directement liés à cet enfant. La raison en est que de telles informations génériques ne nous permettront pas d’identifier un enfant spécifique. Si vous souhaitez nous empêcher de collecter ce type d’informations de localisation, vous pouvez ajuster les paramètres de l’appareil que votre enfant utilise à tout moment. Vous pouvez également communiquer avec notre service client LEGO ® .

Certains de nos sites Web, chaînes et applications sont conçus pour les enfants. Nous demandons le consentement d’un parent ou d’un tuteur par courriel avant de recueillir des renseignements sur le nom, l’adresse ou les coordonnées d’un enfant. Nous le faisons parce que ces informations nous permettront effectivement d’identifier un enfant en particulier. Nous n’exigeons pas de consentement parental pour recueillir des renseignements sur la ville, le pays ou la région d’un enfant tant que ceux-ci ne sont pas directement liés à cet enfant. La raison en est que de telles informations génériques ne nous permettront pas d’identifier un enfant spécifique. Si vous souhaitez nous empêcher de collecter ce type d’informations de localisation, vous pouvez ajuster les paramètres de l’appareil que votre enfant utilise à tout moment. Vous pouvez également communiquer avec notre service client . Lorsque nous collectons des « identifiants persistants ». Afin de donner aux visiteurs de nos canaux en ligne des expériences en ligne plus pertinentes et personnalisées, nous recueillons certains types d’informations (par exemple, des informations sur les adresses IP, l’identifiant de l’appareil mobile, les navigateurs, les fournisseurs de services Internet, les pages de référence, les pages de sortie, la fréquence des visiteurs, les systèmes d’exploitation, les horodateurs et les données de parcours de navigation). Nous recueillons ces informations à l’aide de technologies telles que les témoins, les pixels, les objets locaux partagés, les balises Web et d’autres identifiants uniques (que nous définissons dans la section Témoins de la présente Politique de confidentialité). Nous pouvons collecter ces informations nous-mêmes ou demander à un tiers de traiter les données en notre nom. Nous utilisons ces données pour donner aux enfants l’accès aux fonctionnalités et activités en ligne, pour personnaliser le contenu, pour améliorer nos canaux en ligne, pour analyser les performances de notre canal en ligne et pour créer des rapports anonymes. Si jamais nous souhaitons collecter des données personnelles d’enfants pour quelque raison que ce soit, nous contacterons le parent ou le tuteur de l’enfant pour obtenir le consentement à l’avance. La liste des opérateurs tiers qui recueillent des « identifiants persistants » sur nos sites et applis figure dans notre [Politique relative aux témoins] 10et notre Déclaration relative aux témoins. Demande du consentement parental Nous utilisons différents types de consentement parental en fonction du type de données d’enfants que nous traitons et dans quel but.





Demander le consentement parental par courriel

Si nous devons recueillir des renseignements personnels d’un enfant pour fournir un service demandé par celui-ci, nous demanderons le consentement parental conformément aux exigences légales (par exemple la COPPA aux États-Unis et le RGPD dans l’Union européenne). Nous enverrons au parent ou au tuteur de l’enfant un courriel expliquant quelles informations nous recueillons, comment nous prévoyons de les utiliser et demanderons au parent de donner ou de refuser son consentement. Si nous ne recevons pas le consentement parental dans un délai raisonnable, nous supprimerons toutes les informations que nous avons recueillies auprès de l’enfant, y compris les coordonnées de l’adulte que nous avons demandées afin de demander le consentement.





Demander le consentement parental par courriel

Si un enfant souhaite partager des informations personnelles publiquement ou avec un tiers via l’un de nos sites Web ou expériences numériques, nous demanderons un niveau de consentement parental plus élevé que la demande par courriel décrite ci-dessus. Nous pouvons demander une vérification par carte de crédit ou autre mode de paiement (moyennant des frais minimes), ou un examen de la pièce d’identité émise par le gouvernement du parent.





Que se passe-t-il si un parent ou un tuteur n’a pas été contacté pour obtenir son consentement?

Si un enfant de moins de 16 ans (ou plus dans les pays où la loi l’exige) accède à un canal en ligne conçu pour les enfants en utilisant une barrière d’âge, nous enverrons un courriel au parent ou au tuteur de l’enfant avant de recueillir tout renseignement personnel auprès de celui-ci. Si vous pensez que votre enfant participe à une activité en ligne qui recueille ses renseignements personnels sans que vous ou un autre parent/tuteur ayez reçu de demande de consentement, veuillez communiquer avec nous. Nous n’utiliserons pas les adresses courriel fournies pour le consentement parental à d’autres fins, sauf si l’adulte a expressément opté pour les courriels marketing ou a participé à une activité permettant le contact par courriel. Choix et contrôles parentaux À tout moment, les parents ou les tuteurs peuvent refuser de nous permettre d’utiliser et de recueillir d’autres renseignements personnels auprès de leur enfant. Les parents ou les tuteurs peuvent nous demander de supprimer de nos dossiers les renseignements personnels que nous avons recueillis dans le cadre du compte de leur enfant. Étant donné que des informations personnelles sont requises pour certains services, la suppression des dossiers d’un enfant peut entraîner l’indisponibilité d’un compte, d’une adhésion ou d’un service pour l’enfant à l’avenir.

Si un enfant possède un compte LEGO® enregistré, les parents ou tuteurs peuvent accéder aux renseignements personnels que nous avons recueillis à son sujet, les modifier ou les supprimer en : Utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de leur enfant pour se connecter au compte LEGO de leur enfant; ou

Entrant en contact avec notre équipe du service client LEGO Si vous préférez communiquer avec nous, veuillez indiquer le nom d’utilisateur de votre enfant ainsi que votre numéro de téléphone et votre adresse électronique. Nous devrons confirmer votre identité en tant que parent ou tuteur de l’enfant avant d’accorder l’accès aux informations personnelles de l’enfant. Nous répondrons à votre demande dans un délai raisonnable.