Déclaration relative aux témoins

Adobe Analytics, Adobe Advertising et Experience Cloud ID Permet la synchronisation de l’identifiant avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook, à des fins de ciblage publicitaire, notamment l’exclusion du reciblage et le ciblage d’audiences similaires. LEGO System A/S Adobe Analytics et Adobe Advertising LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans ce témoin. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe : Horodatage de l’identifiant Ad Cloud Horodate la visite de l'utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI (La Meta Conversions API) Garantit que les visiteurs ne reçoivent que des publicités Meta pertinentes et ciblées. Meta Meta LEGO System A/S et Meta agissent à titre de responsables indépendants. Meta CAPI permet au Groupe LEGO de suivre votre activité sur notre site Internet. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos publicités, mieux comprendre et définir notre audience à des fins de ciblage publicitaire, ainsi que pour analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site (par exemple : une visite mène-t-elle à un achat?). Meta agit à titre de sous-traitant pour le compte de LEGO System A/S pour les services mentionnés ci-dessus. Toutefois, Meta utilisera également les données recueillies par l’entremise de la CAPI à ses propres fins et peut les combiner avec des données existantes qu’elle détient déjà à votre sujet. Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 90 days

Étiquettes Google Ads et DoubleClick (Campaign Manager 360) Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com afin d’éclairer la mesure et le ciblage. Cela comprend la modélisation d’événements sur LEGO.com pour améliorer l’exactitude de la mesure et l’optimisation. Le ciblage inclut l’exclusion, les audiences similaires et le reciblage. Google Google LEGO System A/S et Google LLC sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Utilise ces données, à titre de service payant fourni par Google LLC sur LEGO.com, et recueillies avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez des sites et services affiliés à Alphabet Inc. (par exemple Google et YouTube), puis lors de votre accès ou retour sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos renseignements personnels, avec votre consentement, pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation de la mesure, d’exclusion de ciblage, de reciblage publicitaire sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc., et pour proposer des communications mercatiques à des personnes ayant un profil similaire au vôtre. Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Script LEGO.com 18 months

Rakuten : Collecteur de données relatives aux visites et aux utilisateurs Stocke les données relatives aux visites du site et aux utilisateurs. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation), lesquels peuvent être utilisés afin de mieux personnaliser votre expérience lors de vos visites ultérieures sur LEGO.com et/ou sur les sites affiliés de Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire au vôtre, susceptibles de visiter LEGO.com et/ou les sites affiliés de Rakuten. Rakuten : Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation) à des fins de publicité personnalisée ou fondée sur les centres d’intérêt. Ces données peuvent aussi être utilisées pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique relative aux témoins de Rakuten :https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten : Suivi des conversions en ventes Suit les données relatives à la visite du site et à l’utilisateur lorsqu'une vente est effectuée. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Nous utilisons un identifiant unique de clic d’affilié, défini par Rakuten et enregistré pour chaque nouvel utilisateur qui accède à LEGO.com à partir d’un site affilié de Rakuten et qui effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com afin de concilier le paiement des ventes directement attribuées aux services de Rakuten. Rakuten : Attribue un identifiant unique de clic d’éditeur, lequel est conservé et associé à des achats propres à l’utilisateur sur LEGO.com. Ceci permet à Rakuten d'être rémunéré en conséquence pour les « nouvelles » ventes relatives au programme d’affiliation. Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 30 days

Identifiant Rakuten Identifie les utilisateurs de Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier les utilisateurs de Rakuten à travers divers sites du réseau d’affiliation. LEGO.com peut utiliser ces données, avec votre consentement, à des fins d’analyse de données et de personnalisation. Rakuten : Conserve et utilise vos données, avec votre consentement, afin d’assurer le suivi de votre activité en tant qu’utilisateur à travers divers sites du réseau affilié, au moyen d’un identifiant interréseau ainsi que d’identifiants de recherche et de clic. Ces données sont utilisées à des fins de personnalisation des publicités ainsi que d’analyse de données. Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire) Javascript LEGO.com 13 months

UET de Microsoft Advertising Suit les activités sur le site à des fins de reciblage sur Internet. Microsoft (réseau Bing Ads) Microsoft (réseau Bing Ads) LEGO System A/S et Microsoft sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S recueille et contrôle vos données d’utilisateur, avec votre consentement, afin de segmenter, cibler et recruter des audiences au moyen de communications mercatiques sur le réseau Microsoft, y compris la recherche Bing et le réseau d’affichage Microsoft Ads. Microsoft utilise également vos données, avec votre consentement, à ses propres fins marketing. Lien vers la politique :https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Étiquette Demandbase L’étiquette Demandbase recueille des informations afin d’identifier les entreprises qui visitent le site Internet à des fins de mercatique B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase et LEGO System A/S Adresse IP Javascript LEGO.com 13 months

Traceur interne Rakuten Identifiant de site unique servant à suivre les offres spéciales (événements d’inscription) et les offres normalisées (événements de commande) aux fins du paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten lorsque l’URL contient une valeur siteID= dans la chaîne de requête. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 30 days

Identifiant utilisateur Firework Identifiant utilisateur généré de façon aléatoire permettant de suivre un utilisateur entre les sessions. Aide à relier les événements de pixels afin de reconstituer les parcours utilisateur. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Heure de dernier visionnement Firework Horodatage (UTC) du dernier visionnement actif. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche de l’URL. La source de référence est constituée des paramètres de recherche de l’URL, qui remplacent les paramètres UTM précédemment enregistrés. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Identifiant de canal Firework Dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget afin de tenir compte de tous les types et mises en page de widgets. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Dernière vidéo Firework Dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Identifiant d’entreprise Firework Dernier identifiant d’appartenance à une entreprise avec lequel l’utilisateur est arrivé sur la page. Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Identifiant de session Firework La valeur de session contient une chaîne avec séparateur La chaîne se compose de :fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de session3 – nombre de sessions (total de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session Firework Firework LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO.com 60 days

Identifiant de clic Snapchat Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Snapchat et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S et Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Pinterest et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S et Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifiant pour les annonceurs Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, notamment le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique. LEGO System A/S Singulier LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifiant pour les fournisseurs Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services, à des fins d’analyse et de fonctionnalité, comme la mesure de l’utilisation des applications et l’amélioration de leur performance. LEGO System A/S Singulier LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Identifiant publicitaire Google Identifiant unique et réinitialisable de l’appareil fourni par Google afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, y compris le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique. LEGO System A/S Singulier LEGO System A/S Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin. Cookie LEGO® Insiders App n/a