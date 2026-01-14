Déclaration relative aux témoins

Dernière modification : 16 janvier 2026

Témoins et technologies similaires utilisés sur LEGO.com
Veuillez consulter la liste des témoins et des technologies similaires (« témoins ») utilisés sur le domaine LEGO.com. Les témoins sont définis par LEGO System A/S ou par des tiers sélectionnés. Lorsqu’un tiers agit à titre de responsable conjoint ou indépendant, cela est indiqué dans la colonne « responsable ». Veuillez noter que seuls des témoins strictement nécessaires et pertinents sont utilisés sur LEGO.com/kids ainsi que dans l’environnement LEGO.com lorsque l’utilisateur est connecté à l’aide d’un compte LEGO pour enfants.

Témoins et renseignements personnels
Pour en savoir plus sur les témoins, veuillez consulter notre [politique relative aux témoins].1 Pour en savoir plus sur la protection de votre vie privée et sur la façon de gérer vos données, veuillez consulter notre [politique de confidentialité].2.

La durée de vie de tous les témoins de l’application LEGO Insiders correspond à la période pendant laquelle l’application est installée sur le téléphone de l’utilisateur. Si l’utilisateur supprime l’application, il peut choisir de supprimer en même temps toutes les données qui y sont stockées.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Identifiant de session New Relic

Surveille le nombre de visites d'un utilisateur afin de déterminer les performances de l'application.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Identifiant de session de paiement Adyen

L’identifiant unique est attribué à un utilisateur LEGO.com tout au long de la session de traitement du paiement.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Télémétrie Adyen

Sécurise les transactions de paiement.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identifiant utilisateur Insiders

Identifie l’utilisateur afin de lui afficher les détails de son compte Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Attribution des points Insiders.

Identifie l’utilisateur afin que nous puissions récompenser le membre pour ses actions.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Gestionnaire de la langue préférée

Identifie l’utilisateur pour que le contenu soit affiché dans sa langue préférée.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Identifiant de session – Moteur de recommandations

Il s'agit d'un témoin nécessaire à la journalisation et à la santé du site, ainsi qu’au déploiement de fonctionnalités. Lorsque le consentement est accordé, il permet de formuler des recommandations fondées sur l’activité de navigation au cours de la session (p. ex. produits/thèmes consultés et ajoutés au panier).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numéro de commande (si une commande est passée durant la session)

Session storage
BothUntil session ends

Empreinte numérique iovation

Saisit et suit les informations relatives aux empreintes numériques afin de prévenir la fraude. Une prise de décision automatisée a lieu dans le seul but d’assurer une prévention de la fraude strictement nécessaire sur le domaine LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Oui, recueille des informations sur l'appareil utilisées à des fins de détection de la fraude.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Jeton de validation antifalsification

Ce témoin, utilisé par le système antifalsification, fait partie d’un dispositif de sécurité nécessaire lors de l’utilisation de l’authentification fondée sur les témoins. Une prise de décision automatisée a également lieu afin d’assurer la prévention nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identifiant de session du compte

Un identifiant de session nécessaire pour gérer les sessions des utilisateurs dans le système de comptes.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
BothUntil session ends

Authentification à deux facteurs

Un témoin utilisé pour se souvenir du client lors de la connexion avec authentification à deux facteurs.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un identifiant utilisateur public (PUID) et une empreinte de sécurité.

Persistent
Both14 days

Authentification par des fournisseurs de connexion externes

Témoin d’authentification provenant de fournisseurs de connexion externes (Google, Facebook et Twitter) pour la connexion au compte LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Oui, comprend un ticket d’authentification, incluant un principal de revendications [informations faisant référence à l’utilisateur connecté].

Persistent
Both15 mins

Identifiant de session d’authentification

Identifiant de session pour Flask, un système d’utilisateur et d’authentification utilisé sur LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Vérification de l’âge

Si l’utilisateur sélectionne un âge inférieur à 18 ans, il est considéré comme un enfant.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Saisie de l’âge

Persistent
LEGO.com30 mins

Salle d’attente

Cookie défini pour activer la salle d’attente pendant les périodes de fort trafic afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient l’agent utilisateur

Cookie
Both1 hour

Identifiant unique de consentement

Utilisé comme identifiant unique pour notre plateforme de gestion du consentement.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identifiant unique

Cookie
Both12 months

Identifiant de navigateur – Clavardage intégré Salesforce

Assure la protection de sécurité de notre fonctionnalité de clavardage en direct.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com12 months

Flux proxy du clavardage intégré Salesforce

Garantit que les requêtes de l’utilisateur sont acheminées vers le même hôte proxy Salesforce afin de récupérer temporairement du contenu à partir de la mémoire cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com3 hours

Identifiant Live Agent du clavardage intégré Salesforce

Capte un identifiant pseudonymisé unique pour une session de navigateur donnée pendant un clavardage.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Identifiant Live Agent rejeté du clavardage intégré Salesforce

Mémorise les règles définies par un administrateur afin de masquer le bouton d’invitation au clavardage après qu’un visiteur l’a accepté ou refusé. Sans ce témoin, le bouton réapparaîtrait de façon répétée lorsqu’il est déclenché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Identifiant de débogage du navigateur – Clavardage intégré Salesforce

Permet de corréler les lignes de journal du navigateur côté serveur afin de faciliter le débogage.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com12 months

Langue du clavardage intégré Salesforce

Identifie la langue utilisée pour les composants personnalisés, les sondages et les parcours, lesquels prennent en charge plusieurs langues.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Identifiant

Utilisé pour identifier les utilisateurs et suivre leur activité sur un domaine.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Script
LEGO.com2 years

Identifiant de session

Permet de déterminer si l’utilisateur se trouve dans une session active sur un site ou s’il s’agit d’une nouvelle session (c.-à-d. lorsque le témoin n’existe pas ou a expiré).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Script
LEGO.com30 mins

Identifiant utilisateur côté serveur

Conserve un identifiant unique généré côté serveur pour un utilisateur, lequel est transmis avec tous les événements de suivi subséquents.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Script
LEGO.com12 months

Usernap

Utilisé pour se souvenir des données déjà saisies dans un formulaire de rétroaction d’utilisateur.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Utilisé pour protéger le site Internet contre les menaces automatisées, telles que les attaques de robots, en aidant à distinguer les utilisateurs réels des robots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Utilisé pour limiter le trafic lorsque plusieurs utilisateurs partagent la même adresse IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie défini pour activer la salle d’attente pendant les périodes de fort trafic afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com5 mins

Cache des catégories d’achat

Cache de la navigation par catégories afin d’accélérer les performances.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produits consultés récemment

Utilisé pour alimenter la fonctionnalité Produits consultés récemment. Liste d’identifiants de produits.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Données utilisateur hors ligne

Données utilisateur limitées utilisées pour prendre en charge le mode hors ligne, notamment la numérisation de codes-barres en magasin lorsqu’aucune connexion Internet n’est disponible.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nom de l’utilisateur, numéros de compte Insiders.

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Préférences d’intégration (onboarding)

Avatar sélectionné lors de l’intégration.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Paramètres de consentement aux témoins

Utilisés pour enregistrer les préférences de consentement aux témoins.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com12 months

Paramètres de consentement de retrait (opt-out)

Utilisés pour enregistrer les préférences de retrait du consentement.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com12 months

Identifiant de drapeaux de fonctionnalités

Identifiant unique attribué à un utilisateur de LEGO.com afin d’activer ou de désactiver des fonctionnalités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contient un GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Utilisé pour relier tous les utilisateurs sur tous les autres produits Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe : Identifiant Experience Cloud

Identifie les visiteurs uniques et fait la distinction entre leurs visites.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe : État des témoins

Note quels témoins ont été acceptés ou rejetés afin de comprendre le niveau d'information qui peut être vu par rapport à la réalité.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe : Nombre d’appels de la page

Enregistre le nombre de fois qu’une page a été consultée pour comprendre son niveau de popularité.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA – Cartographie du parcours régional (en session)

Permet d’améliorer la fluidité des parcours pour vous, en tant qu’utilisateur de LEGO.com, lorsque vous passez d’une vue régionale à une autre.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA – Cartographie du parcours (entre les sessions)

Rationalise l’expérience utilisateur pour vous, en tant qu'utilisateur de LEGO.com, lorsque vous passez d'un point de vue régional à un autre.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

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Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions : Performance

Améliore les performances du site en diminuant le nombre de requêtes.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions : Données sur le navigateur et la plateforme

Nous indique la plate-forme et le navigateur que vous utilisez afin de sélectionner les informations et le format d’affichage appropriés (la langue, le type d'appareil, etc.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions : Page consultée

Mémorise les pages que vous avez consultées, ce qui vous permet de revenir à une certaine page sans devoir la chercher.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions : Messages déclenchés

Simplifie la visite de l'utilisateur en gérant le nombre de messages déclenchés qu'il voit.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions : Nombre de consultations de la page

Garde une trace des pages qu'un utilisateur a consultées lors de chaque visite.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions : Identifiant de session

Identifie votre visite en attribuant un identifiant de session.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely : Identifiant de session

Offre la possibilité d'introduire un utilisateur dans un test A/B pour tester de nouvelles fonctionnalités.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Session UEC

Utilisée pour identifier la session utilisateur lors d’une visite sur le site Internet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC – Intersessions

Utilisée pour conserver les informations de session d’un utilisateur entre les sessions, jusqu’à l’expiration du témoin.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Identifiant visiteur Snowplow

Conserve les informations utilisateur générées lors de la première visite sur un site et les met à jour lors des visites ultérieures.

Identifiant visiteur Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Identifiant de session Snowplow

Utilisé pour déterminer si l’utilisateur se trouve actuellement dans une session active sur le site Internet ou s’il s’agit du début d’une nouvelle session (par exemple, lorsque le témoin est absent ou expiré).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Identifiant de collecteur Snowplow

Conserve un identifiant unique généré côté serveur pour un utilisateur, lequel est inclus dans tous les événements de suivi ultérieurs.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Surveille le nombre de visites d'un utilisateur afin de déterminer les performances de l'application.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink : Témoin d’identification unique

Reconnaît un utilisateur et lui offre une expérience personnalisée, en commençant par lui demander d’accepter les témoins.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Oui, contient un GUID.

Script
LEGO.com1 year

Identifiant intersessions – Moteur de recommandations

Propose des recommandations en se basant sur les achats antérieurs.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Numéro de commande (si une commande est passée durant la session)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identifiant unique utilisé comme numéro de référence pour l’utilisateur.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifiant

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Adresse courriel de l’abonné.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Adresse courriel

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Identifiant de tâche lié à l’envoi de courriel.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Identifiant de liste de l’abonné.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Identificateur numérique du lot associé à un courriel déclenché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Identificateur unique de l’URL individuelle lors d’un envoi.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Identifiant d’unité d’affaire dans Marketing Cloud

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising et Experience Cloud ID

Permet la synchronisation de l’identifiant avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook, à des fins de ciblage publicitaire, notamment l’exclusion du reciblage et le ciblage d’audiences similaires.

LEGO System A/S

Adobe Analytics et Adobe Advertising

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans ce témoin.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe : Horodatage de l’identifiant Ad Cloud

Horodate la visite de l'utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI (La Meta Conversions API)

Garantit que les visiteurs ne reçoivent que des publicités Meta pertinentes et ciblées.

Meta

Meta

LEGO System A/S et Meta agissent à titre de responsables indépendants. Meta CAPI permet au Groupe LEGO de suivre votre activité sur notre site Internet. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos publicités, mieux comprendre et définir notre audience à des fins de ciblage publicitaire, ainsi que pour analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site (par exemple : une visite mène-t-elle à un achat?). Meta agit à titre de sous-traitant pour le compte de LEGO System A/S pour les services mentionnés ci-dessus. Toutefois, Meta utilisera également les données recueillies par l’entremise de la CAPI à ses propres fins et peut les combiner avec des données existantes qu’elle détient déjà à votre sujet.

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com90 days

Étiquettes Google Ads et DoubleClick (Campaign Manager 360)

Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com afin d’éclairer la mesure et le ciblage. Cela comprend la modélisation d’événements sur LEGO.com pour améliorer l’exactitude de la mesure et l’optimisation. Le ciblage inclut l’exclusion, les audiences similaires et le reciblage.

Google

Google

LEGO System A/S et Google LLC sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Utilise ces données, à titre de service payant fourni par Google LLC sur LEGO.com, et recueillies avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez des sites et services affiliés à Alphabet Inc. (par exemple Google et YouTube), puis lors de votre accès ou retour sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos renseignements personnels, avec votre consentement, pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation de la mesure, d’exclusion de ciblage, de reciblage publicitaire sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc., et pour proposer des communications mercatiques à des personnes ayant un profil similaire au vôtre.

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten : Collecteur de données relatives aux visites et aux utilisateurs

Stocke les données relatives aux visites du site et aux utilisateurs.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation), lesquels peuvent être utilisés afin de mieux personnaliser votre expérience lors de vos visites ultérieures sur LEGO.com et/ou sur les sites affiliés de Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire au vôtre, susceptibles de visiter LEGO.com et/ou les sites affiliés de Rakuten. Rakuten : Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation) à des fins de publicité personnalisée ou fondée sur les centres d’intérêt. Ces données peuvent aussi être utilisées pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique relative aux témoins de Rakuten :https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten : Suivi des conversions en ventes

Suit les données relatives à la visite du site et à l’utilisateur lorsqu'une vente est effectuée.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Nous utilisons un identifiant unique de clic d’affilié, défini par Rakuten et enregistré pour chaque nouvel utilisateur qui accède à LEGO.com à partir d’un site affilié de Rakuten et qui effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com afin de concilier le paiement des ventes directement attribuées aux services de Rakuten. Rakuten : Attribue un identifiant unique de clic d’éditeur, lequel est conservé et associé à des achats propres à l’utilisateur sur LEGO.com. Ceci permet à Rakuten d'être rémunéré en conséquence pour les « nouvelles » ventes relatives au programme d’affiliation.

Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com30 days

Identifiant Rakuten

Identifie les utilisateurs de Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier les utilisateurs de Rakuten à travers divers sites du réseau d’affiliation. LEGO.com peut utiliser ces données, avec votre consentement, à des fins d’analyse de données et de personnalisation. Rakuten : Conserve et utilise vos données, avec votre consentement, afin d’assurer le suivi de votre activité en tant qu’utilisateur à travers divers sites du réseau affilié, au moyen d’un identifiant interréseau ainsi que d’identifiants de recherche et de clic. Ces données sont utilisées à des fins de personnalisation des publicités ainsi que d’analyse de données.

Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)

Javascript
LEGO.com13 months

UET de Microsoft Advertising

Suit les activités sur le site à des fins de reciblage sur Internet.

Microsoft (réseau Bing Ads)

Microsoft (réseau Bing Ads)

LEGO System A/S et Microsoft sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S recueille et contrôle vos données d’utilisateur, avec votre consentement, afin de segmenter, cibler et recruter des audiences au moyen de communications mercatiques sur le réseau Microsoft, y compris la recherche Bing et le réseau d’affichage Microsoft Ads. Microsoft utilise également vos données, avec votre consentement, à ses propres fins marketing. Lien vers la politique :https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Étiquette Demandbase

L’étiquette Demandbase recueille des informations afin d’identifier les entreprises qui visitent le site Internet à des fins de mercatique B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase et LEGO System A/S

Adresse IP

Javascript
LEGO.com13 months

Traceur interne Rakuten

Identifiant de site unique servant à suivre les offres spéciales (événements d’inscription) et les offres normalisées (événements de commande) aux fins du paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten lorsque l’URL contient une valeur siteID= dans la chaîne de requête.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com30 days

Identifiant utilisateur Firework

Identifiant utilisateur généré de façon aléatoire permettant de suivre un utilisateur entre les sessions. Aide à relier les événements de pixels afin de reconstituer les parcours utilisateur.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Heure de dernier visionnement Firework

Horodatage (UTC) du dernier visionnement actif.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche de l’URL. La source de référence est constituée des paramètres de recherche de l’URL, qui remplacent les paramètres UTM précédemment enregistrés.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Identifiant de canal Firework

Dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget afin de tenir compte de tous les types et mises en page de widgets.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Dernière vidéo Firework

Dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Identifiant d’entreprise Firework

Dernier identifiant d’appartenance à une entreprise avec lequel l’utilisateur est arrivé sur la page.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Identifiant de session Firework

La valeur de session contient une chaîne avec séparateur La chaîne se compose de :fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de session3 – nombre de sessions (total de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session

Firework

Firework

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO.com60 days

Identifiant de clic Snapchat

Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Snapchat et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S et Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Pinterest et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S et Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifiant pour les annonceurs

Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, notamment le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique.

LEGO System A/S

Singulier

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifiant pour les fournisseurs

Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services, à des fins d’analyse et de fonctionnalité, comme la mesure de l’utilisation des applications et l’amélioration de leur performance.

LEGO System A/S

Singulier

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Identifiant publicitaire Google

Identifiant unique et réinitialisable de l’appareil fourni par Google afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, y compris le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique.

LEGO System A/S

Singulier

LEGO System A/S

Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Identifiant sécurisé Android

Identifiant propre à l’appareil fourni par le système d’exploitation Android, utilisé pour soutenir les fonctionnalités de l’application et les analyses internes, notamment pour assurer la stabilité technique et améliorer la performance de l’application.

LEGO System A/S

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