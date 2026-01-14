Déclaration relative aux témoins
Dernière modification : 16 janvier 2026
Témoins et technologies similaires utilisés sur LEGO.com
Veuillez consulter la liste des témoins et des technologies similaires (« témoins ») utilisés sur le domaine LEGO.com. Les témoins sont définis par LEGO System A/S ou par des tiers sélectionnés. Lorsqu’un tiers agit à titre de responsable conjoint ou indépendant, cela est indiqué dans la colonne « responsable ». Veuillez noter que seuls des témoins strictement nécessaires et pertinents sont utilisés sur LEGO.com/kids ainsi que dans l’environnement LEGO.com lorsque l’utilisateur est connecté à l’aide d’un compte LEGO pour enfants.
Témoins et renseignements personnels
Pour en savoir plus sur les témoins, veuillez consulter notre [politique relative aux témoins].1 Pour en savoir plus sur la protection de votre vie privée et sur la façon de gérer vos données, veuillez consulter notre [politique de confidentialité].2.
La durée de vie de tous les témoins de l’application LEGO Insiders correspond à la période pendant laquelle l’application est installée sur le téléphone de l’utilisateur. Si l’utilisateur supprime l’application, il peut choisir de supprimer en même temps toutes les données qui y sont stockées.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Identifiant de session New Relic
Surveille le nombre de visites d'un utilisateur afin de déterminer les performances de l'application.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Identifiant de session de paiement Adyen
L’identifiant unique est attribué à un utilisateur LEGO.com tout au long de la session de traitement du paiement.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Télémétrie Adyen
Sécurise les transactions de paiement.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identifiant utilisateur Insiders
Identifie l’utilisateur afin de lui afficher les détails de son compte Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Attribution des points Insiders.
Identifie l’utilisateur afin que nous puissions récompenser le membre pour ses actions.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Gestionnaire de la langue préférée
Identifie l’utilisateur pour que le contenu soit affiché dans sa langue préférée.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Identifiant de session – Moteur de recommandations
Il s'agit d'un témoin nécessaire à la journalisation et à la santé du site, ainsi qu’au déploiement de fonctionnalités. Lorsque le consentement est accordé, il permet de formuler des recommandations fondées sur l’activité de navigation au cours de la session (p. ex. produits/thèmes consultés et ajoutés au panier).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numéro de commande (si une commande est passée durant la session)
Session storage
|Both
|Until session ends
Empreinte numérique iovation
Saisit et suit les informations relatives aux empreintes numériques afin de prévenir la fraude. Une prise de décision automatisée a lieu dans le seul but d’assurer une prévention de la fraude strictement nécessaire sur le domaine LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Oui, recueille des informations sur l'appareil utilisées à des fins de détection de la fraude.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Jeton de validation antifalsification
Ce témoin, utilisé par le système antifalsification, fait partie d’un dispositif de sécurité nécessaire lors de l’utilisation de l’authentification fondée sur les témoins. Une prise de décision automatisée a également lieu afin d’assurer la prévention nécessaire de la fraude sur le domaine LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identifiant de session du compte
Un identifiant de session nécessaire pour gérer les sessions des utilisateurs dans le système de comptes.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Authentification à deux facteurs
Un témoin utilisé pour se souvenir du client lors de la connexion avec authentification à deux facteurs.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un identifiant utilisateur public (PUID) et une empreinte de sécurité.
Persistent
|Both
|14 days
Authentification par des fournisseurs de connexion externes
Témoin d’authentification provenant de fournisseurs de connexion externes (Google, Facebook et Twitter) pour la connexion au compte LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Oui, comprend un ticket d’authentification, incluant un principal de revendications [informations faisant référence à l’utilisateur connecté].
Persistent
|Both
|15 mins
Identifiant de session d’authentification
Identifiant de session pour Flask, un système d’utilisateur et d’authentification utilisé sur LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Vérification de l’âge
Si l’utilisateur sélectionne un âge inférieur à 18 ans, il est considéré comme un enfant.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Saisie de l’âge
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Salle d’attente
Cookie défini pour activer la salle d’attente pendant les périodes de fort trafic afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient l’agent utilisateur
Cookie
|Both
|1 hour
Identifiant unique de consentement
Utilisé comme identifiant unique pour notre plateforme de gestion du consentement.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identifiant unique
Cookie
|Both
|12 months
Identifiant de navigateur – Clavardage intégré Salesforce
Assure la protection de sécurité de notre fonctionnalité de clavardage en direct.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Flux proxy du clavardage intégré Salesforce
Garantit que les requêtes de l’utilisateur sont acheminées vers le même hôte proxy Salesforce afin de récupérer temporairement du contenu à partir de la mémoire cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Identifiant Live Agent du clavardage intégré Salesforce
Capte un identifiant pseudonymisé unique pour une session de navigateur donnée pendant un clavardage.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Identifiant Live Agent rejeté du clavardage intégré Salesforce
Mémorise les règles définies par un administrateur afin de masquer le bouton d’invitation au clavardage après qu’un visiteur l’a accepté ou refusé. Sans ce témoin, le bouton réapparaîtrait de façon répétée lorsqu’il est déclenché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Identifiant de débogage du navigateur – Clavardage intégré Salesforce
Permet de corréler les lignes de journal du navigateur côté serveur afin de faciliter le débogage.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Langue du clavardage intégré Salesforce
Identifie la langue utilisée pour les composants personnalisés, les sondages et les parcours, lesquels prennent en charge plusieurs langues.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Identifiant
Utilisé pour identifier les utilisateurs et suivre leur activité sur un domaine.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Script
|LEGO.com
|2 years
Identifiant de session
Permet de déterminer si l’utilisateur se trouve dans une session active sur un site ou s’il s’agit d’une nouvelle session (c.-à-d. lorsque le témoin n’existe pas ou a expiré).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Identifiant utilisateur côté serveur
Conserve un identifiant unique généré côté serveur pour un utilisateur, lequel est transmis avec tous les événements de suivi subséquents.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usernap
Utilisé pour se souvenir des données déjà saisies dans un formulaire de rétroaction d’utilisateur.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Utilisé pour protéger le site Internet contre les menaces automatisées, telles que les attaques de robots, en aidant à distinguer les utilisateurs réels des robots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Utilisé pour limiter le trafic lorsque plusieurs utilisateurs partagent la même adresse IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie défini pour activer la salle d’attente pendant les périodes de fort trafic afin de permettre à LEGO.com de continuer à fonctionner.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Cache des catégories d’achat
Cache de la navigation par catégories afin d’accélérer les performances.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produits consultés récemment
Utilisé pour alimenter la fonctionnalité Produits consultés récemment. Liste d’identifiants de produits.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Données utilisateur hors ligne
Données utilisateur limitées utilisées pour prendre en charge le mode hors ligne, notamment la numérisation de codes-barres en magasin lorsqu’aucune connexion Internet n’est disponible.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nom de l’utilisateur, numéros de compte Insiders.
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Préférences d’intégration (onboarding)
Avatar sélectionné lors de l’intégration.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Paramètres de consentement aux témoins
Utilisés pour enregistrer les préférences de consentement aux témoins.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Paramètres de consentement de retrait (opt-out)
Utilisés pour enregistrer les préférences de retrait du consentement.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identifiant de drapeaux de fonctionnalités
Identifiant unique attribué à un utilisateur de LEGO.com afin d’activer ou de désactiver des fonctionnalités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contient un GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Utilisé pour relier tous les utilisateurs sur tous les autres produits Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe : Identifiant Experience Cloud
Identifie les visiteurs uniques et fait la distinction entre leurs visites.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe : État des témoins
Note quels témoins ont été acceptés ou rejetés afin de comprendre le niveau d'information qui peut être vu par rapport à la réalité.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe : Nombre d’appels de la page
Enregistre le nombre de fois qu’une page a été consultée pour comprendre son niveau de popularité.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA – Cartographie du parcours régional (en session)
Permet d’améliorer la fluidité des parcours pour vous, en tant qu’utilisateur de LEGO.com, lorsque vous passez d’une vue régionale à une autre.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA – Cartographie du parcours (entre les sessions)
Rationalise l’expérience utilisateur pour vous, en tant qu'utilisateur de LEGO.com, lorsque vous passez d'un point de vue régional à un autre.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions : Performance
Améliore les performances du site en diminuant le nombre de requêtes.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions : Données sur le navigateur et la plateforme
Nous indique la plate-forme et le navigateur que vous utilisez afin de sélectionner les informations et le format d’affichage appropriés (la langue, le type d'appareil, etc.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions : Page consultée
Mémorise les pages que vous avez consultées, ce qui vous permet de revenir à une certaine page sans devoir la chercher.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions : Messages déclenchés
Simplifie la visite de l'utilisateur en gérant le nombre de messages déclenchés qu'il voit.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions : Nombre de consultations de la page
Garde une trace des pages qu'un utilisateur a consultées lors de chaque visite.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions : Identifiant de session
Identifie votre visite en attribuant un identifiant de session.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely : Identifiant de session
Offre la possibilité d'introduire un utilisateur dans un test A/B pour tester de nouvelles fonctionnalités.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Session UEC
Utilisée pour identifier la session utilisateur lors d’une visite sur le site Internet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC – Intersessions
Utilisée pour conserver les informations de session d’un utilisateur entre les sessions, jusqu’à l’expiration du témoin.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Identifiant visiteur Snowplow
Conserve les informations utilisateur générées lors de la première visite sur un site et les met à jour lors des visites ultérieures.
Identifiant visiteur Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Identifiant de session Snowplow
Utilisé pour déterminer si l’utilisateur se trouve actuellement dans une session active sur le site Internet ou s’il s’agit du début d’une nouvelle session (par exemple, lorsque le témoin est absent ou expiré).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Identifiant de collecteur Snowplow
Conserve un identifiant unique généré côté serveur pour un utilisateur, lequel est inclus dans tous les événements de suivi ultérieurs.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S et Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Surveille le nombre de visites d'un utilisateur afin de déterminer les performances de l'application.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink : Témoin d’identification unique
Reconnaît un utilisateur et lui offre une expérience personnalisée, en commençant par lui demander d’accepter les témoins.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Oui, contient un GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Identifiant intersessions – Moteur de recommandations
Propose des recommandations en se basant sur les achats antérieurs.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Numéro de commande (si une commande est passée durant la session)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identifiant unique utilisé comme numéro de référence pour l’utilisateur.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifiant
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Adresse courriel de l’abonné.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Adresse courriel
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Identifiant de tâche lié à l’envoi de courriel.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Identifiant de liste de l’abonné.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Identificateur numérique du lot associé à un courriel déclenché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Identificateur unique de l’URL individuelle lors d’un envoi.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Identifiant d’unité d’affaire dans Marketing Cloud
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising et Experience Cloud ID
Permet la synchronisation de l’identifiant avec des sites tiers, tels qu’Adobe, Google et Facebook, à des fins de ciblage publicitaire, notamment l’exclusion du reciblage et le ciblage d’audiences similaires.
LEGO System A/S
Adobe Analytics et Adobe Advertising
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans ce témoin.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe : Horodatage de l’identifiant Ad Cloud
Horodate la visite de l'utilisateur sur le site par rapport à la dernière recherche publicitaire.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI (La Meta Conversions API)
Garantit que les visiteurs ne reçoivent que des publicités Meta pertinentes et ciblées.
Meta
Meta
LEGO System A/S et Meta agissent à titre de responsables indépendants. Meta CAPI permet au Groupe LEGO de suivre votre activité sur notre site Internet. Nous l’utilisons pour mesurer l’efficacité de nos publicités, mieux comprendre et définir notre audience à des fins de ciblage publicitaire, ainsi que pour analyser l’efficacité des canaux de conversion de notre site (par exemple : une visite mène-t-elle à un achat?). Meta agit à titre de sous-traitant pour le compte de LEGO System A/S pour les services mentionnés ci-dessus. Toutefois, Meta utilisera également les données recueillies par l’entremise de la CAPI à ses propres fins et peut les combiner avec des données existantes qu’elle détient déjà à votre sujet.
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Étiquettes Google Ads et DoubleClick (Campaign Manager 360)
Suit l’activité des utilisateurs sur LEGO.com afin d’éclairer la mesure et le ciblage. Cela comprend la modélisation d’événements sur LEGO.com pour améliorer l’exactitude de la mesure et l’optimisation. Le ciblage inclut l’exclusion, les audiences similaires et le reciblage.
LEGO System A/S et Google LLC sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Utilise ces données, à titre de service payant fourni par Google LLC sur LEGO.com, et recueillies avec votre consentement, afin de vous présenter des publicités personnalisées lorsque vous utilisez des sites et services affiliés à Alphabet Inc. (par exemple Google et YouTube), puis lors de votre accès ou retour sur LEGO.com. Google Inc. : Recueille et utilise vos renseignements personnels, avec votre consentement, pour suivre les visites de pages sur LEGO.com, à des fins de mesure, de modélisation de la mesure, d’exclusion de ciblage, de reciblage publicitaire sur les sites et services affiliés à Alphabet Inc., et pour proposer des communications mercatiques à des personnes ayant un profil similaire au vôtre.
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten : Collecteur de données relatives aux visites et aux utilisateurs
Stocke les données relatives aux visites du site et aux utilisateurs.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation), lesquels peuvent être utilisés afin de mieux personnaliser votre expérience lors de vos visites ultérieures sur LEGO.com et/ou sur les sites affiliés de Rakuten. Nous pouvons également utiliser ces données pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire au vôtre, susceptibles de visiter LEGO.com et/ou les sites affiliés de Rakuten. Rakuten : Recueille et conserve vos renseignements personnels (par exemple des données techniques, des données de témoins, des informations d’utilisation et des données de géolocalisation) à des fins de publicité personnalisée ou fondée sur les centres d’intérêt. Ces données peuvent aussi être utilisées pour identifier et attirer de nouvelles audiences présentant un profil de données similaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter la politique relative aux témoins de Rakuten :https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten : Suivi des conversions en ventes
Suit les données relatives à la visite du site et à l’utilisateur lorsqu'une vente est effectuée.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S Nous utilisons un identifiant unique de clic d’affilié, défini par Rakuten et enregistré pour chaque nouvel utilisateur qui accède à LEGO.com à partir d’un site affilié de Rakuten et qui effectue un achat sur LEGO.com. Ces données sont utilisées par LEGO.com afin de concilier le paiement des ventes directement attribuées aux services de Rakuten. Rakuten : Attribue un identifiant unique de clic d’éditeur, lequel est conservé et associé à des achats propres à l’utilisateur sur LEGO.com. Ceci permet à Rakuten d'être rémunéré en conséquence pour les « nouvelles » ventes relatives au programme d’affiliation.
Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identifiant Rakuten
Identifie les utilisateurs de Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S et Rakuten sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S : Peut utiliser ces données pour identifier les utilisateurs de Rakuten à travers divers sites du réseau d’affiliation. LEGO.com peut utiliser ces données, avec votre consentement, à des fins d’analyse de données et de personnalisation. Rakuten : Conserve et utilise vos données, avec votre consentement, afin d’assurer le suivi de votre activité en tant qu’utilisateur à travers divers sites du réseau affilié, au moyen d’un identifiant interréseau ainsi que d’identifiants de recherche et de clic. Ces données sont utilisées à des fins de personnalisation des publicités ainsi que d’analyse de données.
Identifiant unique généré par le fournisseur (GUID aléatoire)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
UET de Microsoft Advertising
Suit les activités sur le site à des fins de reciblage sur Internet.
Microsoft (réseau Bing Ads)
Microsoft (réseau Bing Ads)
LEGO System A/S et Microsoft sont des contrôleurs indépendants. LEGO System A/S recueille et contrôle vos données d’utilisateur, avec votre consentement, afin de segmenter, cibler et recruter des audiences au moyen de communications mercatiques sur le réseau Microsoft, y compris la recherche Bing et le réseau d’affichage Microsoft Ads. Microsoft utilise également vos données, avec votre consentement, à ses propres fins marketing. Lien vers la politique :https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Étiquette Demandbase
L’étiquette Demandbase recueille des informations afin d’identifier les entreprises qui visitent le site Internet à des fins de mercatique B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase et LEGO System A/S
Adresse IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Traceur interne Rakuten
Identifiant de site unique servant à suivre les offres spéciales (événements d’inscription) et les offres normalisées (événements de commande) aux fins du paiement des affiliés. Il est défini chaque fois qu’un utilisateur accède à la page de la passerelle Rakuten lorsque l’URL contient une valeur siteID= dans la chaîne de requête.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Identifiant utilisateur Firework
Identifiant utilisateur généré de façon aléatoire permettant de suivre un utilisateur entre les sessions. Aide à relier les événements de pixels afin de reconstituer les parcours utilisateur.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Heure de dernier visionnement Firework
Horodatage (UTC) du dernier visionnement actif.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Derniers paramètres UTM provenant des paramètres de recherche de l’URL. La source de référence est constituée des paramètres de recherche de l’URL, qui remplacent les paramètres UTM précédemment enregistrés.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identifiant de canal Firework
Dernier identifiant de canal, défini au niveau de l’enveloppe du widget afin de tenir compte de tous les types et mises en page de widgets.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Dernière vidéo Firework
Dernier identifiant vidéo encodé qu’un utilisateur a regardé.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identifiant d’entreprise Firework
Dernier identifiant d’appartenance à une entreprise avec lequel l’utilisateur est arrivé sur la page.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identifiant de session Firework
La valeur de session contient une chaîne avec séparateur La chaîne se compose de :fws2 – version de la session fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – identifiant de session3 – nombre de sessions (total de sessions de cet utilisateur) 1694441101864 – heure de début de la session
Firework
Firework
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Identifiant de clic Snapchat
Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Snapchat et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S et Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Aide à identifier les visiteurs provenant de publicités Pinterest et à attribuer les événements du site Internet à ces publicités.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S et Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifiant pour les annonceurs
Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, notamment le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique.
LEGO System A/S
Singulier
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifiant pour les fournisseurs
Identifiant unique de l’appareil fourni par Apple afin de reconnaître l’appareil d’un utilisateur à travers nos applications et services, à des fins d’analyse et de fonctionnalité, comme la mesure de l’utilisation des applications et l’amélioration de leur performance.
LEGO System A/S
Singulier
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Identifiant publicitaire Google
Identifiant unique et réinitialisable de l’appareil fourni par Google afin de mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires, y compris le suivi des installations d’applications et l’attribution de la performance mercatique.
LEGO System A/S
Singulier
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Identifiant sécurisé Android
Identifiant propre à l’appareil fourni par le système d’exploitation Android, utilisé pour soutenir les fonctionnalités de l’application et les analyses internes, notamment pour assurer la stabilité technique et améliorer la performance de l’application.
LEGO System A/S
Singulier
LEGO System A/S
Aucun renseignement personnel identifiable (RPI) n’est contenu dans le témoin.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a