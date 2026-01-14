Declaración de Cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID Permite sincronizar el identificador con sitios de terceros (como Adobe, Google y Facebook) para fines de publicidad dirigida que incluyen la supresión del redireccionamiento y el direccionamiento a audiencias similares. LEGO System A/S Adobe Analytics y Adobe Advertising LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Asegura que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y focalizados en Meta. Meta Meta LEGO System A/S y Meta son entidades controladoras distintas. La CAPI de Meta permite a The LEGO Group rastrear su actividad en nuestro sitio web. La usamos para medir la efectividad de nuestros anuncios, entender y definir nuestra audiencia para la publicidad dirigida y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, si una visita tiene por resultado una venta). Meta actúa como procesador de datos en nombre de LEGO System A/S para los servicios mencionados. No obstante, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines y podría combinarlos con datos existentes que tenga sobre usted. La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar la medición y el direccionamiento. Esto incluye el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. El direccionamiento incluirá supresión, audiencias similares y redireccionamiento. Google Google LEGO System A/S y Google LLC son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio pagado de Google LLC en LEGO.com, recopilados bajo consentimiento, para mostrarle anuncios personalizados mientras usa sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc. (por ejemplo, Google y YouTube) y posteriormente ingresa o reingresa a LEGO.com. Google Inc.: Recopila y usa sus datos personales bajo consentimiento para rastrear las visitas a páginas en LEGO.com con fines de medición, modelado de medición, supresión de direccionamiento, direccionamiento de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc., y para ofrecer mercadotecnia a personas similares a usted. La cookie no incluye datos de identificación personal. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Recolector de datos de la visita al sitio y del usuario Almacena datos de visitas al sitio y del usuario. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización), que podrá usarse para personalizar mejor sus experiencias en visitas posteriores a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. También podemos usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo que puedan ingresar a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización) para fines de publicidad personalizada o basada en intereses dirigida a usted. También pueden usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo. Para obtener más información, visite la política de cookies de Rakuten, disponible en https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Rastreador de conversiones de ventas Rastrea las visitas al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Usamos un identificador único de clic de afiliado establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que llega a LEGO.com desde un sitio afiliado de Rakuten y realiza una compra en LEGO.com. Estos datos los usa LEGO.com para conciliar el pago por conversiones de ventas atribuidas directamente a los servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de anunciante para almacenarlo y vincularlo con compras específicas del usuario en LEGO.com. Esto permite que Rakuten reciba una remuneración correspondiente a las “nuevas” ventas derivadas de tráfico de sus afiliados. Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Identifica a los usuarios de Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Puede usar estos datos para identificar a los usuarios de Rakuten a través de varios sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede usar estos datos bajo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y usa sus datos bajo consentimiento para rastrearlo como usuario a través de varios sitios de la red de afiliados usando un identificador entre redes y un identificador de búsqueda y clic. Estos datos se usan para personalizar anuncios y para fines de análisis de datos. Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Rastrea la actividad del sitio para fines de redireccionamiento a través de internet y actividades. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S y Microsoft son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario para los que haya otorgado su consentimiento para fines de segmentación, direccionamiento y captación de audiencias mediante comunicaciones de mercadotecnia en MS Network, lo que incluye tanto Bing Search como MS Ad Display Network. Microsoft utiliza sus datos para los que haya otorgado su consentimiento para sus propios fines de mercadotecnia. Vínculo a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase tag La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de mercadotecnia empresarial. LEGO System A/S Demandbase Demandbase y LEGO System A/S Dirección IP Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten first-party tracker Identificador de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario ingresa a la página de entrada de Rakuten si el usuario llega con un valor siteID= en la cadena de consulta. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID Identificador de usuario generado aleatoriamente para rastrear a un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de pixeles para los recorridos de los usuarios. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time Marca de tiempo de la última visualización activa en UTC. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Los últimos parámetros del UTM provenientes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de la verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => parámetros del UTM almacenados previamente. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID El último identificador de canal, establecido a nivel del contenedor del widget para considerar todos los tipos y diseños de widgets. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video El identificador del último video codificado que ha visto un usuario. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID El último identificador de membresía comercial con el que el usuario llegó a la página. Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID El valor de la sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID de sesión 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que tuvo este usuario) 1694441101864 – hora de inicio de sesión Firework Firework LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S y Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S y Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifier for Advertisers Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifier for Vendors Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras apps y servicios con fines analíticos y funcionales, como medir el uso y mejorar el desempeño de apps. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Un identificador de dispositivo único y restablecible proporcionado por Google para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S La cookie no incluye datos de identificación personal. Cookie LEGO® Insiders App n/a