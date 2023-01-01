LEGO®LEGO®History
Gris / Pig
Back to Overview
- Product Number
- 214/1
- Alternate Number
- Pr. 1947: 8/7
- Average Size
- 12 x 15 cm
- Launch Year
- Exit Year
- Notes (Danish)
- Serie 8, 1939 -1958: 1939 - 1940: 210/3 Høne, 212/1 Kid, 214/1 Gris, 215/2 Skotsk Terrier, 215/3 Pekingeser, 220/2 Kat , 222/1 Hest. 1947 - 1949: 8/1 Høne, 8/2 Gedekid, 8/3 Terrier, 8/4 Pekingeser, 8/5 Kat, 8/6 Hest, 8/7 Gris 1950 - 1951: 8/1 Høne, 8/2 Kid, 8/3 Skotsk Terrie, 8/4 Pekingeser, 8/5 Kat 1952 - 1958: 8/1 Høne, 8/2 Kid , 8/5 Kat
- Notes (English)
- Series 8, 1939 -1958: 1939 - 1940: 210/3 Hen, 212/1 Kid, 214/1 Pig, 215/2 Scottish Terrier, 215/3 Pekingese, 220/2 Cat , 222/1 Horse. 1947 - 1949: 8/1 Hen, 8/2 Kid, 8/3 Terrier, 8/4 Pekingese, 8/5 Cat, 8/6 Horse, 8/7 Pig, 1950 - 1951: 8/1 Hen, 8/2 Kid, 8/3 Scottish Terrier, 8/4 Pekingese, 8/5Cat 1952 - 1958: 8/1 Høne, 8/2 Kid , 8/5 Kat