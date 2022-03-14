Datenschutzrichtlinie – Wie Sie uns kontaktieren

Hallo

Schön von Ihnen zu hören. Wir nehmen Datenschutz sehr ernst und freuen uns, Ihnen bei Fragen oder Anliegen weiterzuhelfen.

Bitte verwenden Sie die folgende Emailadresse, um uns elektronisch zu kontaktieren: privacy.officer@LEGO.com. Bevor Sie uns eine Email schicken, lesen Sie bitte die nachfolgenden Informationen.

Nach unserer Erfahrung wird eine online verfügbare Emailadresse oftmals auch für Anfragen verwendet, die mitunter nicht datenschutzspezifisch sind. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass eingehende Anfragen per Email durch spezialisierte und erfahrene Kundenbetreuer gesichtet und bearbeitet werden. Dies bedeutet, dass Sie mitunter eine Antwort auf Ihre Anfrage per Email an privacy.officer@LEGO.com von diesem Team bekommen, welches eng mit dem Datenschutzbüro zusammenarbeitet.

Sollten Sie niemanden außer dem Datenschutzbüro in Ihr Anliegen involvieren wollen, haben Sie die folgenden 2 Optionen. Entweder wenden Sie sich an das Datenschutzbüro direkt per Post:

LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: Data Protection Officer

Oder Sie schicken Ihre Email an privacy.officer@LEGO.com und geben darin an, dass Sie von einem Datenschutzbeauftragten kontaktiert werden wollen. In diesem Fall wird Ihre Email an das Datenschutzbüro weitergeleitet und Sie erhalten eine direkte Antwort per Email (auf Englisch).

Bitte beachten Sie, dass das Team des Datenschutzbüros nur Anliegen bearbeitet, die auch mit Datenschutz selbst zu tun haben. Sollte Ihr Brief oder Ihre Email ein anderes Thema betreffen, werden Sie keine Antwort erhalten.