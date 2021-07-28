Cookie-erklæring

Senest ændret: 3. februar 2026

Cookies og lignende teknologier på LEGO.com
Du kan se listen over cookies og lignende teknologier ("cookies") på LEGO.com. Cookies placeres enten af LEGO System A/S eller udvalgte tredjeparter. Hvis en tredjepart er fælles eller uafhængig dataansvarlig, vil dette være angivet i kolonnen "dataansvarlig". Bemærk, at kun relevante, strengt nødvendige cookies placeres på LEGO.com/kids og på LEGO.com, når der logges ind på en LEGO konto til børn.

Cookies og personoplysninger
Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik. Se vores [fortrolighedspolitik], hvis du vil vide mere om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, og hvordan du administrerer dem2.

"Levetiden" for alle LEGO Insiders app-cookies er den periode, hvor appen er installeret på brugerens telefon. Hvis brugeren sletter appen, kan vedkommende vælge at slette alle gemte data sammen med den.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Overvåger, hvor mange gange en bruger besøger siden, for at finde ud af, hvor godt programmet fungerer.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

Entydigt ID, der tildeles en LEGO.com bruger i forbindelse med behandling af en betaling.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Sikre betalingstransaktioner.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders User Identifier

Identificerer brugeren, så brugeren kan få vist sine Insiders-kontooplysninger.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points Awarder

Identificerer brugeren, så vi kan belønne medlemmet for vedkommendes handlinger.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identificerer brugeren, så indholdet kan vises på brugerens foretrukne sprog.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Placerer en cookie, som er nødvendig for at logge siden og dens funktion samt aktivere funktioner. Når samtykke er givet, giver det mulighed for at komme med anbefalinger baseret på "in session"-browsingaktivitet (f.eks. viste produkter/temaer, der lægges i indkøbskurven).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordrenummer (hvis ordren afgives under en session)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Registrerer og sporer fingeraftryksoplysninger for at forhindre svindel. Automatiseret beslutningstagning gør det muligt at sikre en strengt nødvendig beskyttelse mod svindel på LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ja, henter enhedsoplysninger med henblik på kontrol af svindel.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Denne cookie, der benyttes af svindelbeskyttelsessystemet, er en del af et sikkerhedssystem, som er nødvendigt i forbindelse med cookiebaseret godkendelse. Automatiseret beslutningstagning gør det også muligt at sikre den nødvendige beskyttelse mod svindel på LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder GUID

Session storage
BothUntil session ends

Account Session Identifier

Sessions-ID, der er nødvendigt for at administrere brugersessioner i kontosystemet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder GUID

Session storage
BothUntil session ends

Two-factor Authentication

Cookie, der anvendes til at huske kunden, når der logges på med tofaktorgodkendelse.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder offentligt bruger-ID (PUID) og sikkerhedsstempel.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Godkendelsescookie fra eksterne loginudbydere (Google, Facebook og Twitter) til deres LEGO konto.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ja, godkendelseskvittering med en kravsindehaver. [henviser til oplysninger om den bruger, der er logget ind].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Sessions-ID til "Flask", som er et bruger-/godkendelsessystem, der anvendes på LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Hvis brugeren vælger en alder under 18 år, vil brugeren blive betragtet som et barn.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Oplysninger om alder

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting Room

Cookie indstillet til at aktivere venteværelset i perioder med meget trafik, så LEGO.com kan fortsætte med at fungere.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder brugeragent

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Bruges som unikt ID på vores platform for samtykkeadministration.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Unique Identifier

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Giver sikkerhedsbeskyttelse til vores livechat-funktion.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Sikrer, at brugeranmodninger rammer den samme Salesforce-proxyvært for midlertidigt at hente indhold fra cachen.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Registrerer et unikt pseudonym-ID for en bestemt browsersession under chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Husker de regler, som en administrator har sat for at skjule en chat-invitationsknap, efter at en besøgende har accepteret eller afvist den. Uden cookien vises knappen gentagne gange, når den udløses.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Korrelerer browserens loglinjer på backend for at hjælpe med fejlsøgning.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identificerer sproget for brugerdefinerede komponenter, undersøgelser og flows, som understøtter flere sprog.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Bruges til at identificere brugere og spore deres aktivitet på tværs af et domæne.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Bruges til at finde ud af, om brugeren er i gang med en aktiv session på en hjemmeside, eller om det er en ny session for en bruger (dvs. cookien findes ikke eller er udløbet).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Gemmer et unikt ID, der genereres af en indsamler på serversiden, for en bruger. Dette ID sendes sammen med alle efterfølgende sporingshændelser.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Bruges til at huske data, der allerede er udfyldt i en brugerfeedback

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Bruges til at beskytte hjemmesiden mod automatiserede trusler, som f.eks. bot-angreb, ved at hjælpe med at skelne mellem rigtige brugere og bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Bruges til begrænsning af trafik, hvor flere brugere deler den samme IP-adresse.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie indstillet til at aktivere venteværelset i perioder med meget trafik, så LEGO.com kan fortsætte med at fungere.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

En cache for kategorinavigationen, der kan fremskynde funktionaliteten.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Recently Viewed Products

Bruges til at udfylde funktionen for de produkter, der er set sidst. En liste over produkt-ID'er

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline User Data

Begrænsede brugerdata til understøttelse af offline-tilstand til scanning af stregkode i butikken uden internetforbindelse

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Brugerens navn, Insiders-kontonumre

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding Preferences

Valgt avatar under onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie Consent Settings

Bruges til at gemme præferencer for cookiesamtykke.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com12 months

Opt-out Consent Settings

Bruges til at gemme præferencer for fravalg af samtykke.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature Flags Identifier

Unikt ID, der er tildelt en LEGO.com-bruger, så denne kan skifte mellem funktioner.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Indeholder GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Bruges til at knytte alle brugere til alle andre Adobe-produkter.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identificerer unikke besøgende og skelner mellem deres besøg.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Registrerer, hvilke cookies der er blevet accepteret/afvist for at finde ud af, hvor mange oplysninger der kan ses i forhold til det reelle antal oplysninger.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Registrerer det antal gange, en side er blevet vist, for at finde ud af, hvor populær siden er.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – i sessionen

Gør det muligt at forbedre oplevelsen for dig som LEGO.com bruger, når du skifter fra én regional visning til en anden.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – på tværs af sessioner

Gør det muligt at forbedre oplevelsen for dig som LEGO.com bruger, når du skifter fra én regional visning til en anden.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Forbedrer hjemmesidens performance ved at minimere antallet af anmodninger.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Fortæller os, hvilken platform og hvilken browser du bruger til at vise de rette oplysninger og det rette format (dvs. sprog, enhedstype osv.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Husker, hvor du har været, så du ikke behøver at søge for at vende tilbage til en bestemt side.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Forenkler brugerens besøg ved at holde styr på, hvor mange viste meddelelser brugeren ser.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Holder styr på, hvilke sider en bruger har set ved hvert besøg.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identificerer dit besøg ved at tildele et sessions-ID.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Giver brugeren mulighed for at deltage i et A/B-testeksperiment for at afprøve nye funktioner.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Bruges til at identificere brugersessionen under et besøg på hjemmesiden.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Bruges til at bevare oplysninger om brugersessioner på tværs af sessioner, indtil cookien udløber.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Gemmer brugeroplysninger, der genereres under brugerens første besøg på en hjemmeside, og opdaterer dem under fremtidige besøg.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Bruges til at afgøre, om en bruger i øjeblikket er i en aktiv session på hjemmesiden, eller om det er starten på en ny session (f.eks. hvis cookien mangler eller er udløbet).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Gemmer et unikt ID, der genereres af en indsamler på serversiden, for en bruger. Dette ID inkluderes i alle efterfølgende sporingshændelser.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Overvåger, hvor mange gange en bruger besøger siden, for at finde ud af, hvor godt programmet fungerer.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Ingen PII-data i cookien.

Script
LEGO.com30 mins

Quantum Metric Session ID

Bruges til at hente sessions-id'et fra Quantum Metric.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Quantum Metric User ID

Bruges til at hente bruger-id'et fra Quantum Metric.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com1 year

Quantum Metric Enabled

Bruges til at deaktivere cookies fra Quantum Metric, hvis brugeren fravælger samtykke.

Quantum Metric

Quantum Metric

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Genkender en bruger og giver en personlig oplevelse, der starter med samtykke til brug af cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ja, indeholder GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Kommer med anbefalinger baseret på tidligere købsaktivitet.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ordrenummer (hvis ordren afgives under en session)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Unikt ID, der bruges som referencenummer for brugeren.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identifier

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Abonnentens e-mailadresse.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

E-mailadresse

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Job-ID'et relateret til den sendte e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Abonnentens liste-ID.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Et numerisk ID for den batch, der er tilknyttet en aktiveret e-mail.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Et unikt ID for den enkelte URL-adresse i en e-mailudsendelse.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Afdelings-ID for Marketing Cloud

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID

Gør det muligt for ID at synkronisere med tredjepartshjemmesider såsom Adobe, Google og Facebook til målretning af annoncer, f.eks. suppression retargeting og lignende målretning efter målgrupper.

LEGO System A/S

Adobe Analytics og Adobe Advertising

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Tidsstempler brugerens besøg på siden i forhold til den sidste reklamesøgning.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Sikrer, at besøgende kun modtager relevante, målrettede Meta-annoncer.

Meta

Meta

LEGO System A/S og Meta er uafhængige dataansvarlige. Meta CAPI gør det muligt for LEGO Koncernen at spore din aktivitet på vores hjemmeside. På den måde kan vi måle effektiviteten af vores annoncer, forstå og bestemme målgruppen i forbindelse med målretning af annoncer og analysere effektiviteten af konverteringskanalerne på vores hjemmeside (f.eks. om et besøg resulterer i et salg). Meta fungerer som databehandler på vegne af LEGO System A/S for de ovennævnte tjenester. Meta vil dog også bruge de data, der er indsamlet via CAPI, til egne formål, og kan kombinere dem med eksisterende data, de måtte have om dig.

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Sporer brugernes aktivitet på LEGO.com for at informere om måling og målretning. Dette vil omfatte modellering af begivenheder på LEGO.com for at forbedre nøjagtigheden af måling og optimering. Målretning omfatter suppression, lookalike og retargeting.

Google

Google

LEGO System A/S og Google LLC er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Bruger med dit samtykke dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com til at vise annoncer, der er målrettet til dig, når du besøger netværkssider, der samarbejder med Alphabet Inc. (f.eks. Google og YouTube), og efterfølgende går ind på eller tilbage til LEGO.com. Google Inc: Indsamler og bruger med dit samtykke dine personoplysninger til at spore sidebesøg på LEGO.com til brug for måling, målingsmodellering, targeting suppression, retargeting af reklamer på netværkssider og tjenester, der samarbejder med Alphabet Inc., og til at vise markedsføring til nogen, der ligner dig.

Ingen PII i cookien.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Site Visit and User Data Collector

Gemmer data om sidebesøg og brugere.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger), som kan bruges til at give dig en mere personlig oplevelse, når du igen besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Vi kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, som kan ligne dig med hensyn til dataprofil, når de besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Rakuten: Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger) for at kunne vise dig annoncer, der er målrettet til dig og dine interesser. Rakuten kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, der kan ligne dig med hensyn til dataprofil. Læs mere i Rakutens cookiepolitik: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Sale Conversion Tracker

Sporer sidebesøg og brugerdata, når der sker et salg.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Vi bruger et entydigt affiliate-klik-ID, som angives af Rakuten og gemmes for hver ny besøgende på LEGO.com, der kommer fra en hjemmeside, som samarbejder med Rakuten, og foretager et køb på LEGO.com. Oplysningerne bruges af LEGO.com til at afstemme betaling for salg, der kan henføres direkte til Rakutens tjenester. Rakuten: Angiver et entydigt publisher-klik-ID, der gemmes og knyttes til brugerspecifikke køb på LEGO.com. Det gør det muligt for Rakuten at modtage betaling for "nyt" salg til kunder fra partnersider.

Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Identificerer Rakuten-brugere.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Kan bruge oplysningerne til at identificere Rakuten-brugere fra forskellige partnernetværkssider. LEGO.com kan med samtykke bruge oplysningerne til dataanalyse- og personaliseringstjenester. Rakuten: Gemmer og bruger med dit samtykke dine oplysninger til at spore dig som bruger på forskellige partnernetværkssider ved hjælp af et tværnetværks-ID og søg-og-klik-ID. Oplysningerne bruges til målretning af reklamer samt til dataanalyseformål.

Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Sporer aktiviteten på en side med henblik på retargeting på tværs af internettet og aktiviteter.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S og Microsoft er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S indsamler og administrerer med dit samtykke dine brugerdata med henblik på at segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføring i MS-netværket, herunder i Bing-søgninger og MS Ad Display Network. Microsoft bruger dine oplysninger til egne markedsføringsformål, såfremt du har givet samtykke hertil. Link til politik: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase Tag

Demandbase-tagget indsamler oplysninger for at identificere, hvilke virksomheder der besøger hjemmesiden med henblik på B2B-markedsføring.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase og LEGO System A/S

IP-adresse

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten First-party Tracker

Unikt hjemmeside-ID til at spore "særlige tilbud" (tilmeldingshændelser) og "standardtilbud" (ordrehændelser) til betaling af tilknyttede selskaber. Det indstilles, hver gang en bruger kommer ind på Rakuten-gateway-siden, hvis brugeren kommer ind på siden med en siteID= value i forespørgselsstrengen.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Tilfældigt genereret bruger-ID til at holde styr på en bruger mellem sessioner. Hjælper med at binde pixelhændelser sammen til brugerforløb.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Det sidst sete, aktiverede tidsstempel i UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

De seneste UTM-parametre, der kommer fra URL-søgeparametre. Sandhedens kilde er URL Search Params => Previously stored UTM params.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

Det sidste kanal-ID, der er sat på "widget wrapper"-niveau, for at tage højde for alle widget-typer og -layouts.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

Det sidst kodede video-ID, som en bruger har set.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

Det sidste virksomhedsmedlemskabs-ID, som brugeren landede på siden med.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

Sessionsværdien indeholder en streng med .delimiter. Strengen består af: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (det antal sessioner, som denne bruger har haft) 1694441101864 – sessionens starttidspunkt

Firework

Firework

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Snapchat-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S og Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Pinterest-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S og Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at genkende en brugers enhed på tværs af vores apps og tjenester til analyse- og funktionsformål, såsom måling af brug af appen og forbedring af appens funktionalitet.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Et unikt, genindstilleligt enheds-ID, der leveres af Google til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Et enhedsspecifikt ID, der leveres af Android-operativsystemet til at understøtte appfunktionalitet og intern analyse, såsom at sikre teknisk stabilitet og forbedre appens funktionalitet.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Ingen PII i cookien.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a