Cookie-erklæring
Senest ændret: 3. februar 2026
Cookies og lignende teknologier på LEGO.com
Du kan se listen over cookies og lignende teknologier ("cookies") på LEGO.com. Cookies placeres enten af LEGO System A/S eller udvalgte tredjeparter. Hvis en tredjepart er fælles eller uafhængig dataansvarlig, vil dette være angivet i kolonnen "dataansvarlig". Bemærk, at kun relevante, strengt nødvendige cookies placeres på LEGO.com/kids og på LEGO.com, når der logges ind på en LEGO konto til børn.
Cookies og personoplysninger
Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik. Se vores [fortrolighedspolitik], hvis du vil vide mere om, hvordan dine personoplysninger beskyttes, og hvordan du administrerer dem2.
"Levetiden" for alle LEGO Insiders app-cookies er den periode, hvor appen er installeret på brugerens telefon. Hvis brugeren sletter appen, kan vedkommende vælge at slette alle gemte data sammen med den.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Overvåger, hvor mange gange en bruger besøger siden, for at finde ud af, hvor godt programmet fungerer.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
Entydigt ID, der tildeles en LEGO.com bruger i forbindelse med behandling af en betaling.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Sikre betalingstransaktioner.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders User Identifier
Identificerer brugeren, så brugeren kan få vist sine Insiders-kontooplysninger.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points Awarder
Identificerer brugeren, så vi kan belønne medlemmet for vedkommendes handlinger.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identificerer brugeren, så indholdet kan vises på brugerens foretrukne sprog.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Placerer en cookie, som er nødvendig for at logge siden og dens funktion samt aktivere funktioner. Når samtykke er givet, giver det mulighed for at komme med anbefalinger baseret på "in session"-browsingaktivitet (f.eks. viste produkter/temaer, der lægges i indkøbskurven).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordrenummer (hvis ordren afgives under en session)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Registrerer og sporer fingeraftryksoplysninger for at forhindre svindel. Automatiseret beslutningstagning gør det muligt at sikre en strengt nødvendig beskyttelse mod svindel på LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ja, henter enhedsoplysninger med henblik på kontrol af svindel.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Denne cookie, der benyttes af svindelbeskyttelsessystemet, er en del af et sikkerhedssystem, som er nødvendigt i forbindelse med cookiebaseret godkendelse. Automatiseret beslutningstagning gør det også muligt at sikre den nødvendige beskyttelse mod svindel på LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
Sessions-ID, der er nødvendigt for at administrere brugersessioner i kontosystemet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
Cookie, der anvendes til at huske kunden, når der logges på med tofaktorgodkendelse.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder offentligt bruger-ID (PUID) og sikkerhedsstempel.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Godkendelsescookie fra eksterne loginudbydere (Google, Facebook og Twitter) til deres LEGO konto.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ja, godkendelseskvittering med en kravsindehaver. [henviser til oplysninger om den bruger, der er logget ind].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Sessions-ID til "Flask", som er et bruger-/godkendelsessystem, der anvendes på LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Hvis brugeren vælger en alder under 18 år, vil brugeren blive betragtet som et barn.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Oplysninger om alder
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting Room
Cookie indstillet til at aktivere venteværelset i perioder med meget trafik, så LEGO.com kan fortsætte med at fungere.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder brugeragent
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Bruges som unikt ID på vores platform for samtykkeadministration.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Unique Identifier
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Giver sikkerhedsbeskyttelse til vores livechat-funktion.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Sikrer, at brugeranmodninger rammer den samme Salesforce-proxyvært for midlertidigt at hente indhold fra cachen.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Registrerer et unikt pseudonym-ID for en bestemt browsersession under chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Husker de regler, som en administrator har sat for at skjule en chat-invitationsknap, efter at en besøgende har accepteret eller afvist den. Uden cookien vises knappen gentagne gange, når den udløses.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Korrelerer browserens loglinjer på backend for at hjælpe med fejlsøgning.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identificerer sproget for brugerdefinerede komponenter, undersøgelser og flows, som understøtter flere sprog.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Bruges til at identificere brugere og spore deres aktivitet på tværs af et domæne.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Bruges til at finde ud af, om brugeren er i gang med en aktiv session på en hjemmeside, eller om det er en ny session for en bruger (dvs. cookien findes ikke eller er udløbet).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Gemmer et unikt ID, der genereres af en indsamler på serversiden, for en bruger. Dette ID sendes sammen med alle efterfølgende sporingshændelser.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Bruges til at huske data, der allerede er udfyldt i en brugerfeedback
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Bruges til at beskytte hjemmesiden mod automatiserede trusler, som f.eks. bot-angreb, ved at hjælpe med at skelne mellem rigtige brugere og bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Bruges til begrænsning af trafik, hvor flere brugere deler den samme IP-adresse.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie indstillet til at aktivere venteværelset i perioder med meget trafik, så LEGO.com kan fortsætte med at fungere.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
En cache for kategorinavigationen, der kan fremskynde funktionaliteten.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Recently Viewed Products
Bruges til at udfylde funktionen for de produkter, der er set sidst. En liste over produkt-ID'er
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
Begrænsede brugerdata til understøttelse af offline-tilstand til scanning af stregkode i butikken uden internetforbindelse
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Brugerens navn, Insiders-kontonumre
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding Preferences
Valgt avatar under onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie Consent Settings
Bruges til at gemme præferencer for cookiesamtykke.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out Consent Settings
Bruges til at gemme præferencer for fravalg af samtykke.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature Flags Identifier
Unikt ID, der er tildelt en LEGO.com-bruger, så denne kan skifte mellem funktioner.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Indeholder GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Bruges til at knytte alle brugere til alle andre Adobe-produkter.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identificerer unikke besøgende og skelner mellem deres besøg.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Registrerer, hvilke cookies der er blevet accepteret/afvist for at finde ud af, hvor mange oplysninger der kan ses i forhold til det reelle antal oplysninger.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Registrerer det antal gange, en side er blevet vist, for at finde ud af, hvor populær siden er.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – i sessionen
Gør det muligt at forbedre oplevelsen for dig som LEGO.com bruger, når du skifter fra én regional visning til en anden.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – på tværs af sessioner
Gør det muligt at forbedre oplevelsen for dig som LEGO.com bruger, når du skifter fra én regional visning til en anden.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Forbedrer hjemmesidens performance ved at minimere antallet af anmodninger.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Fortæller os, hvilken platform og hvilken browser du bruger til at vise de rette oplysninger og det rette format (dvs. sprog, enhedstype osv.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Husker, hvor du har været, så du ikke behøver at søge for at vende tilbage til en bestemt side.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Forenkler brugerens besøg ved at holde styr på, hvor mange viste meddelelser brugeren ser.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Holder styr på, hvilke sider en bruger har set ved hvert besøg.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identificerer dit besøg ved at tildele et sessions-ID.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Giver brugeren mulighed for at deltage i et A/B-testeksperiment for at afprøve nye funktioner.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Bruges til at identificere brugersessionen under et besøg på hjemmesiden.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Bruges til at bevare oplysninger om brugersessioner på tværs af sessioner, indtil cookien udløber.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Gemmer brugeroplysninger, der genereres under brugerens første besøg på en hjemmeside, og opdaterer dem under fremtidige besøg.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Bruges til at afgøre, om en bruger i øjeblikket er i en aktiv session på hjemmesiden, eller om det er starten på en ny session (f.eks. hvis cookien mangler eller er udløbet).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Gemmer et unikt ID, der genereres af en indsamler på serversiden, for en bruger. Dette ID inkluderes i alle efterfølgende sporingshændelser.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S og Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Overvåger, hvor mange gange en bruger besøger siden, for at finde ud af, hvor godt programmet fungerer.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Ingen PII-data i cookien.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric Session ID
Bruges til at hente sessions-id'et fra Quantum Metric.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Quantum Metric User ID
Bruges til at hente bruger-id'et fra Quantum Metric.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|1 year
Quantum Metric Enabled
Bruges til at deaktivere cookies fra Quantum Metric, hvis brugeren fravælger samtykke.
Quantum Metric
Quantum Metric
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Genkender en bruger og giver en personlig oplevelse, der starter med samtykke til brug af cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ja, indeholder GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Kommer med anbefalinger baseret på tidligere købsaktivitet.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ordrenummer (hvis ordren afgives under en session)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Unikt ID, der bruges som referencenummer for brugeren.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identifier
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Abonnentens e-mailadresse.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
E-mailadresse
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Job-ID'et relateret til den sendte e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Abonnentens liste-ID.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Et numerisk ID for den batch, der er tilknyttet en aktiveret e-mail.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Et unikt ID for den enkelte URL-adresse i en e-mailudsendelse.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Afdelings-ID for Marketing Cloud
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID
Gør det muligt for ID at synkronisere med tredjepartshjemmesider såsom Adobe, Google og Facebook til målretning af annoncer, f.eks. suppression retargeting og lignende målretning efter målgrupper.
LEGO System A/S
Adobe Analytics og Adobe Advertising
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Tidsstempler brugerens besøg på siden i forhold til den sidste reklamesøgning.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Sikrer, at besøgende kun modtager relevante, målrettede Meta-annoncer.
Meta
Meta
LEGO System A/S og Meta er uafhængige dataansvarlige. Meta CAPI gør det muligt for LEGO Koncernen at spore din aktivitet på vores hjemmeside. På den måde kan vi måle effektiviteten af vores annoncer, forstå og bestemme målgruppen i forbindelse med målretning af annoncer og analysere effektiviteten af konverteringskanalerne på vores hjemmeside (f.eks. om et besøg resulterer i et salg). Meta fungerer som databehandler på vegne af LEGO System A/S for de ovennævnte tjenester. Meta vil dog også bruge de data, der er indsamlet via CAPI, til egne formål, og kan kombinere dem med eksisterende data, de måtte have om dig.
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
Sporer brugernes aktivitet på LEGO.com for at informere om måling og målretning. Dette vil omfatte modellering af begivenheder på LEGO.com for at forbedre nøjagtigheden af måling og optimering. Målretning omfatter suppression, lookalike og retargeting.
LEGO System A/S og Google LLC er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Bruger med dit samtykke dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com til at vise annoncer, der er målrettet til dig, når du besøger netværkssider, der samarbejder med Alphabet Inc. (f.eks. Google og YouTube), og efterfølgende går ind på eller tilbage til LEGO.com. Google Inc: Indsamler og bruger med dit samtykke dine personoplysninger til at spore sidebesøg på LEGO.com til brug for måling, målingsmodellering, targeting suppression, retargeting af reklamer på netværkssider og tjenester, der samarbejder med Alphabet Inc., og til at vise markedsføring til nogen, der ligner dig.
Ingen PII i cookien.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site Visit and User Data Collector
Gemmer data om sidebesøg og brugere.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger), som kan bruges til at give dig en mere personlig oplevelse, når du igen besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Vi kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, som kan ligne dig med hensyn til dataprofil, når de besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Rakuten: Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger) for at kunne vise dig annoncer, der er målrettet til dig og dine interesser. Rakuten kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, der kan ligne dig med hensyn til dataprofil. Læs mere i Rakutens cookiepolitik: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale Conversion Tracker
Sporer sidebesøg og brugerdata, når der sker et salg.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Vi bruger et entydigt affiliate-klik-ID, som angives af Rakuten og gemmes for hver ny besøgende på LEGO.com, der kommer fra en hjemmeside, som samarbejder med Rakuten, og foretager et køb på LEGO.com. Oplysningerne bruges af LEGO.com til at afstemme betaling for salg, der kan henføres direkte til Rakutens tjenester. Rakuten: Angiver et entydigt publisher-klik-ID, der gemmes og knyttes til brugerspecifikke køb på LEGO.com. Det gør det muligt for Rakuten at modtage betaling for "nyt" salg til kunder fra partnersider.
Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Identificerer Rakuten-brugere.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Kan bruge oplysningerne til at identificere Rakuten-brugere fra forskellige partnernetværkssider. LEGO.com kan med samtykke bruge oplysningerne til dataanalyse- og personaliseringstjenester. Rakuten: Gemmer og bruger med dit samtykke dine oplysninger til at spore dig som bruger på forskellige partnernetværkssider ved hjælp af et tværnetværks-ID og søg-og-klik-ID. Oplysningerne bruges til målretning af reklamer samt til dataanalyseformål.
Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Sporer aktiviteten på en side med henblik på retargeting på tværs af internettet og aktiviteter.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S og Microsoft er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S indsamler og administrerer med dit samtykke dine brugerdata med henblik på at segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføring i MS-netværket, herunder i Bing-søgninger og MS Ad Display Network. Microsoft bruger dine oplysninger til egne markedsføringsformål, såfremt du har givet samtykke hertil. Link til politik: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase Tag
Demandbase-tagget indsamler oplysninger for at identificere, hvilke virksomheder der besøger hjemmesiden med henblik på B2B-markedsføring.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase og LEGO System A/S
IP-adresse
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten First-party Tracker
Unikt hjemmeside-ID til at spore "særlige tilbud" (tilmeldingshændelser) og "standardtilbud" (ordrehændelser) til betaling af tilknyttede selskaber. Det indstilles, hver gang en bruger kommer ind på Rakuten-gateway-siden, hvis brugeren kommer ind på siden med en siteID= value i forespørgselsstrengen.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Tilfældigt genereret bruger-ID til at holde styr på en bruger mellem sessioner. Hjælper med at binde pixelhændelser sammen til brugerforløb.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Det sidst sete, aktiverede tidsstempel i UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
De seneste UTM-parametre, der kommer fra URL-søgeparametre. Sandhedens kilde er URL Search Params => Previously stored UTM params.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
Det sidste kanal-ID, der er sat på "widget wrapper"-niveau, for at tage højde for alle widget-typer og -layouts.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
Det sidst kodede video-ID, som en bruger har set.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
Det sidste virksomhedsmedlemskabs-ID, som brugeren landede på siden med.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
Sessionsværdien indeholder en streng med .delimiter. Strengen består af: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (det antal sessioner, som denne bruger har haft) 1694441101864 – sessionens starttidspunkt
Firework
Firework
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Snapchat-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S og Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Pinterest-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S og Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at genkende en brugers enhed på tværs af vores apps og tjenester til analyse- og funktionsformål, såsom måling af brug af appen og forbedring af appens funktionalitet.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Et unikt, genindstilleligt enheds-ID, der leveres af Google til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Et enhedsspecifikt ID, der leveres af Android-operativsystemet til at understøtte appfunktionalitet og intern analyse, såsom at sikre teknisk stabilitet og forbedre appens funktionalitet.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Ingen PII i cookien.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a