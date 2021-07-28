Cookie-erklæring

Adobe Analytics, Adobe Advertising og Experience Cloud ID Gør det muligt for ID at synkronisere med tredjepartshjemmesider såsom Adobe, Google og Facebook til målretning af annoncer, f.eks. suppression retargeting og lignende målretning efter målgrupper. LEGO System A/S Adobe Analytics og Adobe Advertising LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Tidsstempler brugerens besøg på siden i forhold til den sidste reklamesøgning. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Sikrer, at besøgende kun modtager relevante, målrettede Meta-annoncer. Meta Meta LEGO System A/S og Meta er uafhængige dataansvarlige. Meta CAPI gør det muligt for LEGO Koncernen at spore din aktivitet på vores hjemmeside. På den måde kan vi måle effektiviteten af vores annoncer, forstå og bestemme målgruppen i forbindelse med målretning af annoncer og analysere effektiviteten af konverteringskanalerne på vores hjemmeside (f.eks. om et besøg resulterer i et salg). Meta fungerer som databehandler på vegne af LEGO System A/S for de ovennævnte tjenester. Meta vil dog også bruge de data, der er indsamlet via CAPI, til egne formål, og kan kombinere dem med eksisterende data, de måtte have om dig. Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags Sporer brugernes aktivitet på LEGO.com for at informere om måling og målretning. Dette vil omfatte modellering af begivenheder på LEGO.com for at forbedre nøjagtigheden af måling og optimering. Målretning omfatter suppression, lookalike og retargeting. Google Google LEGO System A/S og Google LLC er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Bruger med dit samtykke dataene som en betalt tjeneste fra Google LLC på LEGO.com til at vise annoncer, der er målrettet til dig, når du besøger netværkssider, der samarbejder med Alphabet Inc. (f.eks. Google og YouTube), og efterfølgende går ind på eller tilbage til LEGO.com. Google Inc: Indsamler og bruger med dit samtykke dine personoplysninger til at spore sidebesøg på LEGO.com til brug for måling, målingsmodellering, targeting suppression, retargeting af reklamer på netværkssider og tjenester, der samarbejder med Alphabet Inc., og til at vise markedsføring til nogen, der ligner dig. Ingen PII i cookien. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Site Visit and User Data Collector Gemmer data om sidebesøg og brugere. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger), som kan bruges til at give dig en mere personlig oplevelse, når du igen besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Vi kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, som kan ligne dig med hensyn til dataprofil, når de besøger LEGO.com og/eller hjemmesider, der samarbejder med Rakuten. Rakuten: Indsamler og gemmer dine personoplysninger (f.eks. tekniske data, cookiedata, oplysninger om brug og geografiske oplysninger) for at kunne vise dig annoncer, der er målrettet til dig og dine interesser. Rakuten kan eventuelt også bruge oplysningerne til at identificere og tiltrække nye målgrupper, der kan ligne dig med hensyn til dataprofil. Læs mere i Rakutens cookiepolitik: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Sale Conversion Tracker Sporer sidebesøg og brugerdata, når der sker et salg. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Vi bruger et entydigt affiliate-klik-ID, som angives af Rakuten og gemmes for hver ny besøgende på LEGO.com, der kommer fra en hjemmeside, som samarbejder med Rakuten, og foretager et køb på LEGO.com. Oplysningerne bruges af LEGO.com til at afstemme betaling for salg, der kan henføres direkte til Rakutens tjenester. Rakuten: Angiver et entydigt publisher-klik-ID, der gemmes og knyttes til brugerspecifikke køb på LEGO.com. Det gør det muligt for Rakuten at modtage betaling for "nyt" salg til kunder fra partnersider. Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Identificerer Rakuten-brugere. Rakuten Rakuten LEGO System A/S og Rakuten er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S Kan bruge oplysningerne til at identificere Rakuten-brugere fra forskellige partnernetværkssider. LEGO.com kan med samtykke bruge oplysningerne til dataanalyse- og personaliseringstjenester. Rakuten: Gemmer og bruger med dit samtykke dine oplysninger til at spore dig som bruger på forskellige partnernetværkssider ved hjælp af et tværnetværks-ID og søg-og-klik-ID. Oplysningerne bruges til målretning af reklamer samt til dataanalyseformål. Entydigt ID genereret af udbyderen (tilfældig GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Sporer aktiviteten på en side med henblik på retargeting på tværs af internettet og aktiviteter. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S og Microsoft er uafhængige dataansvarlige. LEGO System A/S indsamler og administrerer med dit samtykke dine brugerdata med henblik på at segmentere, målrette og rekruttere målgrupper via markedsføring i MS-netværket, herunder i Bing-søgninger og MS Ad Display Network. Microsoft bruger dine oplysninger til egne markedsføringsformål, såfremt du har givet samtykke hertil. Link til politik: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase Tag Demandbase-tagget indsamler oplysninger for at identificere, hvilke virksomheder der besøger hjemmesiden med henblik på B2B-markedsføring. LEGO System A/S Demandbase Demandbase og LEGO System A/S IP-adresse Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten First-party Tracker Unikt hjemmeside-ID til at spore "særlige tilbud" (tilmeldingshændelser) og "standardtilbud" (ordrehændelser) til betaling af tilknyttede selskaber. Det indstilles, hver gang en bruger kommer ind på Rakuten-gateway-siden, hvis brugeren kommer ind på siden med en siteID= value i forespørgselsstrengen. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID Tilfældigt genereret bruger-ID til at holde styr på en bruger mellem sessioner. Hjælper med at binde pixelhændelser sammen til brugerforløb. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time Det sidst sete, aktiverede tidsstempel i UTC. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM De seneste UTM-parametre, der kommer fra URL-søgeparametre. Sandhedens kilde er URL Search Params => Previously stored UTM params. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID Det sidste kanal-ID, der er sat på "widget wrapper"-niveau, for at tage højde for alle widget-typer og -layouts. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video Det sidst kodede video-ID, som en bruger har set. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID Det sidste virksomhedsmedlemskabs-ID, som brugeren landede på siden med. Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID Sessionsværdien indeholder en streng med .delimiter. Strengen består af: fws2 – sessionsversion fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – sessions-ID 3 – antal sessioner (det antal sessioner, som denne bruger har haft) 1694441101864 – sessionens starttidspunkt Firework Firework LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Snapchat-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S og Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Hjælper med at identificere besøgende på hjemmesiden fra Pinterest-annoncer og henføre begivenheder på hjemmesiden til disse annoncer. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S og Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identifier for Advertisers Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identifier for Vendors Et unikt enheds-ID, der leveres af Apple til at genkende en brugers enhed på tværs af vores apps og tjenester til analyse- og funktionsformål, såsom måling af brug af appen og forbedring af appens funktionalitet. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Et unikt, genindstilleligt enheds-ID, der leveres af Google til at måle effektiviteten af vores reklamekampagner, herunder sporing af appinstallationer og henføring til markedsføringsresultater. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Ingen PII i cookien. Cookie LEGO® Insiders App n/a