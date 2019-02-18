Fortrolighedspolitik, herunder opdateringer om dine datainput

Fortrolighedspolitik

Senest ændret: 27. februar 2026

Indholdsfortegnelse

AFSNIT 1: DATABESKYTTELSESLOVEN OG DINE DIGITALE RETTIGHEDER Hvad handler denne politik om? Velkommen til vores fortrolighedspolitik! Det er godt, at du gerne vil vide mere om, hvordan vi beskytter dine oplysninger. Denne politik giver dig oplysninger om, hvordan vi passer på dine personoplysninger, når du besøger eller bruger vores tjenester eller vores applikationer (apps). Fortrolighedspolitikken fortæller dig også om din ret til privatlivets fred, og om hvordan loven beskytter dig. Endelig gælder denne fortrolighedspolitik både for vores indsamling af data online og offline, herunder personoplysninger, som vi indsamler via vores forskellige kanaler såsom hjemmesider, apps, tredjeparters sociale netværk, detailbutikker, salgssteder og events. Denne politik udgør vores overordnede fortrolighedspolitik. For nogle jurisdiktioner gælder yderligere lande-/statsspecifikke bestemmelser. Hvis du er fra USA, bør du også læse vores meddelelse om vigtige oplysninger for personer bosiddende i USA og tillægget om amerikanske staters databeskyttelseslovgivning for oplysninger om amerikanske staters love vedrørende privatlivets fred. Så med andre ord: Hvis du leder efter flere oplysninger om, hvordan vi indsamler, opbevarer, anvender og deler dine personoplysninger, er du kommet til det helt rette sted! Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger? LEGO Koncernen består af flere forskellige juridiske enheder rundt omkring i hele verden. Læs mere om LEGO Koncernen her https://www.LEGO.com/aboutus. Denne fortrolighedspolitik udstedes på vegne af alle virksomheder i LEGO Koncernen, hvor LEGO System A/S er den dataansvarlige (den, der er ansvarlig for og bestemmer over dataene), eller hvor en lokal enhed i LEGO Koncernen, som du indgår en direkte kontrakt med, er den dataansvarlige udelukkende i forbindelse med den pågældende kontrakt. Når vi i forbindelse med denne fortrolighedspolitik skriver "vi", "os" eller "vores" i denne politik, mener vi LEGO System A/S og den lokale enhed i LEGO Koncernen, som du har en direkte kontrakt med. Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver ("DPO"), der har ansvaret for at føre tilsyn med spørgsmål om denne fortrolighedspolitik. Hvis du har spørgsmål om denne politik, beder vi dig kontakte os. Du kan også sende et brev til vores DPO på adressen: LEGO System A/S

Aastvej 1

7190 Billund

Danmark

Att: DPO Angiv venligst dit navn og det land, som din henvendelse vedrører. Vi svarer generelt inden for 30 dage, medmindre en kortere svartid er påkrævet i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger i dit bopælsland, i hvilket tilfælde vi overholder denne svartid. Fortrolighedspolitikken opdateres med eventuelle ændringer i den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i vores praksis og denne fortrolighedspolitik, så tjek den ofte, så du ser eventuelle opdateringer eller ændringer af vores fortrolighedspolitik. Din ret til privatlivets fred Alt efter din bopæl har du som registreret følgende rettigheder med hensyn til de personoplysninger, vi har om dig: Ret til at se dine personoplysninger. Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig. I mange tilfælde er disse oplysninger allerede tilgængelige for dig i de onlinetjenester, du benytter fra os. Din ret til indsigt i oplysningerne kan dog være begrænset af lovgivning, hensynet til beskyttelse af andre personers privatliv og hensynet til LEGO Koncernens forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder og interne vurderinger.

Ret til berigtigelse af forkerte eller ufuldstændige oplysninger. Hvis de oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, er du berettiget til at få oplysningerne rettet, med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Ret til sletning. Du har ret til at anmode om sletning af dine oplysninger, når:

personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet

du trækker dit samtykke til behandlingen tilbage, og der ikke er nogen anden legitim grund til behandling

du gør indsigelse mod behandlingen, og der ikke er nogen berettiget grund til at fortsætte behandlingen

behandlingen er ulovlig. Bemærk, at vi i visse tilfælde kan være forpligtet til at opbevare nogle af dine personoplysninger, efter at du har anmodet om sletning, for at opfylde vores retlige eller kontraktlige forpligtelser. Vi kan også i henhold til gældende lovgivning have tilladelse til at opbevare nogle af dine personoplysninger for at opfylde vores forretningsmæssige behov. Ret til begrænsning af behandling af personoplysninger. Hvis du bestrider rigtigheden af de oplysninger, vi har registreret om dig, eller lovligheden af behandlingen, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen af oplysningerne i overensstemmelse med din indsigelsesret, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger. Behandlingen vil være begrænset til opbevaring alene, indtil rigtigheden af oplysningerne kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser. Selv når behandlingen af dine oplysninger er blevet begrænset som beskrevet ovenfor, kan LEGO Koncernen behandle dine oplysninger på andre måder, hvis det er nødvendigt for at håndhæve et retskrav eller for at behandle tidligere indsamlede oplysninger, hvis du tidligere har givet dit samtykke.

Ret til indsigelse mod behandling baseret på vores legitime interesse. Du kan altid gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, som er baseret på en legitim interesse. Hvis vi behandler dine oplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse med sådan markedsføring, vil din indsigelse altid blive efterkommet. I forbindelse med indsigelser mod behandling af andre årsager vil vi foretage en afvejning af legitime interesser og overveje, om vi skal acceptere din indsigelse.

Ret til dataportabilitet. Du har ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os, i et maskinlæsbart format. Dette gælder for personoplysninger, der kun behandles automatisk og på grundlag af samtykke eller opfyldelse af en kontrakt.

Andre rettigheder. Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Hvis du befinder dig i en jurisdiktion uden for Danmark, har du ret til at indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed eller anden kompetent myndighed i dit bopælsland. Du kan kontakte os for at få mere detaljeret information. Hvis du har spørgsmål til denne politik, eller hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os. Hvis du er bosiddende i USA, bedes du læse vores tillæg om amerikanske staters databeskyttelseslovgivning for at finde ud af mere om de rettigheder, som du kan have i henhold til de amerikanske staters love vedrørende privatlivets fred.

AFSNIT 2: PERSONOPLYSNINGER Hvilke personoplysninger indsamler LEGO Koncernen? Personoplysninger er alle oplysninger, der kan henføres til en bestemt person og bruges til at identificere personen. Vi kan indsamle, bruge, opbevare og overføre forskellige former for personoplysninger om dig, som vi har grupperet som følger: Identitetsoplysninger omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende entydig identifikator, civilstand, titel, fødselsdato og køn.

omfatter fornavn, efternavn, brugernavn eller lignende entydig identifikator, civilstand, titel, fødselsdato og køn. Kontaktoplysninger omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre eller lignende kontaktoplysninger.

omfatter faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre eller lignende kontaktoplysninger. Finansielle oplysninger omfatter bankkonto- og betalingskortoplysninger.

omfatter bankkonto- og betalingskortoplysninger. Transaktionsdata omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig samt andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt hos os (eller i tilfælde af www.bricklink.com, hos os eller andre på BrickLink ® -platformen), tjenester anmodet af dig samt belønninger og/eller fordele, som du har anmodet om eller gjort brug af.

omfatter oplysninger om betalinger til og fra dig samt andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt hos os (eller i tilfælde af www.bricklink.com, hos os eller andre på BrickLink -platformen), tjenester anmodet af dig samt belønninger og/eller fordele, som du har anmodet om eller gjort brug af. Oplysninger til verifikation af sælger (hvis du har valgt at deltage i vores onlinemarkedsplads på BrickLink) omfatter myndighedsudstedte identifikationsoplysninger og virksomhedsregistreringsdokumenter, der kræves til den nye procedure for sælgerverifikation.

(hvis du har valgt at deltage i vores onlinemarkedsplads på BrickLink) omfatter myndighedsudstedte identifikationsoplysninger og virksomhedsregistreringsdokumenter, der kræves til den nye procedure for sælgerverifikation. Tekniske oplysninger omfatter internetprotokoladresse (IP-adresse), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og -platform, bruger-id, MAC-adresse samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at få adgang til denne hjemmeside, app eller digitale oplevelse.

omfatter internetprotokoladresse (IP-adresse), dine loginoplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og -versioner, operativsystem og -platform, bruger-id, MAC-adresse samt anden teknologi på de enheder, du benytter til at få adgang til denne hjemmeside, app eller digitale oplevelse. Profiloplysninger omfatter dit brugernavn, din adgangskode og dine interesser.

omfatter dit brugernavn, din adgangskode og dine interesser. Brugsdata omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester samt fejlrapporter.

omfatter oplysninger om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og tjenester samt fejlrapporter. Markedsførings- og kommunikationsoplysninger omfatter dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere, interesser og deltagelse i lodtrækninger og konkurrencer samt dine kommunikationspræferencer.

omfatter dine præferencer i forhold til at modtage markedsføring fra os og vores samarbejdspartnere, interesser og deltagelse i lodtrækninger og konkurrencer samt dine kommunikationspræferencer. Oplysninger fra sociale medier omfatter oplysninger om dine interaktioner med os på sociale medieplatforme (f.eks. hvor du liker eller kommenterer vores indlæg eller tagger os i en kommentar) samt din feedback og kommentarer vedrørende vores brand, som du offentliggør på offentlige sider på sociale medieplatforme. Vi indsamler også oplysninger fra din offentligt tilgængelige profil på den relevante sociale medieplatform, f.eks. dit brugernavn, profilbillede og demografiske data såsom alder og køn.

omfatter oplysninger om dine interaktioner med os på sociale medieplatforme (f.eks. hvor du liker eller kommenterer vores indlæg eller tagger os i en kommentar) samt din feedback og kommentarer vedrørende vores brand, som du offentliggør på offentlige sider på sociale medieplatforme. Vi indsamler også oplysninger fra din offentligt tilgængelige profil på den relevante sociale medieplatform, f.eks. dit brugernavn, profilbillede og demografiske data såsom alder og køn. Sporingsdata omfatter data om, hvilke sider du besøgte, før du landede på vores hjemmesider, eller hvor du navigerede til efter at have besøgt vores hjemmeside, samt hvordan du interagerede med e-mails eller andre meddelelser, som du fik tilsendt af os (f.eks. om du slettede eller åbnede e-mailen), eller hvorvidt du klikkede på en reklameannonce for vores produkter eller tjenester på sociale medier eller andre platforme.

omfatter data om, hvilke sider du besøgte, før du landede på vores hjemmesider, eller hvor du navigerede til efter at have besøgt vores hjemmeside, samt hvordan du interagerede med e-mails eller andre meddelelser, som du fik tilsendt af os (f.eks. om du slettede eller åbnede e-mailen), eller hvorvidt du klikkede på en reklameannonce for vores produkter eller tjenester på sociale medier eller andre platforme. Anmeldelser og feedbackoplysninger omfatter offentlige bedømmelser og anmeldelser mellem 1) købere og sælgere på BrickLink-markedspladsen, som er knyttet til de respektive konti og tilgængelige for andre besøgende, 2) produkt- og serviceanmeldelser og -bedømmelser på hjemmesider for LEGO.com, LEGOLAND ® Discovery-centre og LEGO ® Discovery-centre, som er knyttet til de respektive konti og tilgængelige for andre brugere og besøgende, samt 3) andre oplysninger indsamlet via diskussionsfora, brugerundersøgelser og LEGO arrangementer.

omfatter offentlige bedømmelser og anmeldelser mellem 1) købere og sælgere på BrickLink-markedspladsen, som er knyttet til de respektive konti og tilgængelige for andre besøgende, 2) produkt- og serviceanmeldelser og -bedømmelser på hjemmesider for LEGO.com, LEGOLAND Discovery-centre og Discovery-centre, som er knyttet til de respektive konti og tilgængelige for andre brugere og besøgende, samt 3) andre oplysninger indsamlet via diskussionsfora, brugerundersøgelser og LEGO arrangementer. Oplysninger om tvister omfatter private transaktionsrelaterede tvister indsendt af købere og sælgere, herunder al kommunikation og registrering af handlinger i forbindelse med disse tvister.

omfatter private transaktionsrelaterede tvister indsendt af købere og sælgere, herunder al kommunikation og registrering af handlinger i forbindelse med disse tvister. Forumoplysninger omfatter information, der er lagt ud i fællesskaber som f.eks. Ambassador Network, BrickLink-fora og Galleri, og som betragtes som offentlige oplysninger. Vi indsamler, bruger og deler også aggregerede data såsom statistiske eller demografiske data til diverse formål. Aggregerede data kan udledes af dine personoplysninger, men betragtes ikke som personoplysninger, fordi disse data ikke direkte eller indirekte afslører din identitet. For eksempel kan vi aggregere dine brugsoplysninger for at beregne procentdelen af brugere, der bruger en bestemt funktion på en hjemmeside. Men hvis vi kombinerer eller samkører aggregerede data med dine personoplysninger, så de direkte eller indirekte kan bruges til at identificere dig, behandler vi de kombinerede data som personoplysninger, der vil blive brugt i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Vi bruger pseudonymiserede data for så vidt muligt at sikre din ret til fortrolighed. Pseudonymisering er en metode, der erstatter eller fjerner oplysninger i datasættet, som identificerer en person, men som gør det muligt for en dataansvarlig eller en tredjepart at reidentificere personoplysninger med en rimelig indsats. Det er vigtigt at være opmærksom på, at pseudonymisering i modsætning til anonymisering ikke fjerner alle identifikationsoplysninger fra dataene, men mindsker muligheden for sammenkædning af et datasæt med en persons identitet. Vi indsamler ikke proaktivt særlige kategorier af personoplysninger om dig (som f.eks. oplysninger om race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske holdninger, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om dit helbred eller genetiske oplysninger, biometriske data til identifikationsformål eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser). Men når du besøger eller interagerer med os i forbindelse med planlægning af et besøg i LEGO® Discovery-centre og LEGOLAND® Discovery-centre, kan du beslutte at dele nogle særlige kategorier af personoplysninger med os såsom behov vedrørende kost eller tilgængelighed, så vi kan give dig den bedste oplevelse. Hvis du undlader at give os de nødvendige personoplysninger (vi oplyser, når dette er tilfældet, f.eks. ved at gøre denne information tydelig i vores registreringsformularer), kan vi muligvis ikke levere vores varer og/eller tjenester til dig. Hvordan indsamler LEGO Koncernen personoplysninger fra dig? Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder: Hjemmesider omfatter alle hjemmesider, der drives af eller for LEGO Koncernen, herunder hjemmesider, som vi driver under vores egne domæner/URL'er, og mini-hjemmesider, som vi driver på tredjeparters sociale netværk såsom Facebook.

omfatter alle hjemmesider, der drives af eller for LEGO Koncernen, herunder hjemmesider, som vi driver under vores egne domæner/URL'er, og mini-hjemmesider, som vi driver på tredjeparters sociale netværk såsom Facebook. Mobilspil/apps omfatter mobilspil eller applikationer, der drives af eller for LEGO Koncernen, f.eks. smartphone-apps.

omfatter mobilspil eller applikationer, der drives af eller for LEGO Koncernen, f.eks. smartphone-apps. Legetøj med app-forbindelse omfatter legetøj, der forbindes til en app via en trådløs protokol eller et kabel lavet af eller for LEGO Koncernen.

omfatter legetøj, der forbindes til en app via en trådløs protokol eller et kabel lavet af eller for LEGO Koncernen. E-mail, sms og andre elektroniske meddelelser omfatter elektronisk kommunikation mellem dig og LEGO Koncernen.

omfatter elektronisk kommunikation mellem dig og LEGO Koncernen. Kundeservice omfatter opkald eller onlinechats med vores kundeservicepersonale.

omfatter opkald eller onlinechats med vores kundeservicepersonale. Detailbutikker omfatter butikker, der drives af eller for LEGO Koncernen.

omfatter butikker, der drives af eller for LEGO Koncernen. LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre .

og . Tilmeldingsformularer online omfatter registrering af LEGO Insiders konto/LEGO konto, abonnementer på LEGO Magazine samt BrickLink-sælgerverifikationsprocedurer.

omfatter registrering af LEGO Insiders konto/LEGO konto, abonnementer på LEGO Magazine samt BrickLink-sælgerverifikationsprocedurer. Offline tilmeldingsformularer omfatter trykte tilmeldingsformularer og lignende formularer, som vi indsamler via f.eks. post, demoer i butikker, konkurrencer og andre kampagner eller events.

omfatter trykte tilmeldingsformularer og lignende formularer, som vi indsamler via f.eks. post, demoer i butikker, konkurrencer og andre kampagner eller events. Forbrugerkonkurrencer, spørgeskemaundersøgelser og lodtrækninger online .

. Vores LEGO Insiders program , herunder dine aktiviteter inden for programmet.

, herunder dine aktiviteter inden for programmet. Undersøgelser , som du og/eller dine børn kan deltage i, både ved fysisk fremmøde og på nettet.

, som du og/eller dine børn kan deltage i, både ved fysisk fremmøde og på nettet. Anmeldelses- og feedbackfunktioner på vores hjemmesider, fora, applikationer eller i vores butikker eller attraktioner, som du vælger at lave eller deltage i. Personoplysninger, som LEGO Koncernen kan indsamle fra tredjeparter Vi kan modtage personoplysninger om dig fra forskellige tredjeparter og offentlige kilder som beskrevet nedenfor: Tekniske oplysninger fra følgende parter:

fra følgende parter: analyseudbydere

annoncenetværk

udbydere af søgeoplysninger.

Kontaktoplysninger, finansielle oplysninger og transaktionsoplysninger fra udbydere af tekniske tjenester og udbydere af betalings- og leveringstjenester.

fra udbydere af tekniske tjenester og udbydere af betalings- og leveringstjenester. Identitets- og kontaktoplysninger fra dataformidlere eller -aggregatorer.

fra dataformidlere eller -aggregatorer. Identitets- og kontaktoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder.

fra offentligt tilgængelige kilder. Identitets-, kontakt- og loginoplysninger fra tredjeparter, som du har givet tilladelse til at dele data med os (f.eks. for at logge på din LEGO konto ved hjælp af et spil eller et socialt medie udbudt af en tredjepart, f.eks. Epic Games eller Facebook).

fra tredjeparter, som du har givet tilladelse til at dele data med os (f.eks. for at logge på din LEGO konto ved hjælp af et spil eller et socialt medie udbudt af en tredjepart, f.eks. Epic Games eller Facebook). Identitets-, kontakt- og transaktionsoplysninger fra detail- og underholdningspartnere såsom Merlin Entertainments, BrickLink-markedspladsens sælgere og købere (inklusive offentlige anmeldelser og feedback), LEGOLAND Discovery-centre, LEGO Discovery-centre samt LEGO Certified Store-partnere.

fra detail- og underholdningspartnere såsom Merlin Entertainments, BrickLink-markedspladsens sælgere og købere (inklusive offentlige anmeldelser og feedback), LEGOLAND Discovery-centre, LEGO Discovery-centre samt LEGO Certified Store-partnere. Sporingsdata fra tredjepartsplatforme, f.eks. sociale medier eller søgemaskiner, eller hjemmesider såsom partnerhjemmesider eller -applikationer.

fra tredjepartsplatforme, f.eks. sociale medier eller søgemaskiner, eller hjemmesider såsom partnerhjemmesider eller -applikationer. Oplysninger fra sociale medier fra sociale medieplatforme. Vi modtager disse oplysninger gennem vores tredjepartsleverandør af dataindsigt.

fra sociale medieplatforme. Vi modtager disse oplysninger gennem vores tredjepartsleverandør af dataindsigt. Anmeldelses- og feedbackoplysninger , som vi kan modtage fra tredjeparter, der syndikerer anmeldelser, eller andre tredjeparter.

, som vi kan modtage fra tredjeparter, der syndikerer anmeldelser, eller andre tredjeparter. Identitets- og kontaktoplysninger fra familiemedlemmer eller værger. Hvordan bruger LEGO Koncernen dine personoplysninger? Formål med og retsgrundlag for behandling LEGO ® apps, legetøj med app-forbindelse og onlinekanaler Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det/sådan bruger vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Bruger en LEGO ® app, legetøj med app-forbindelse eller onlinekanaler. Tekniske oplysninger

Brugsdata

Sporingsdata

Transaktionsdata

Identitetsoplysninger

Profiloplysninger

Anmeldelser og feedbackoplysninger

Forumoplysninger

Markedsførings- og kommunikationsoplysninger

Derudover indsamles oplysninger ved hjælp af cookies i vores apps, legetøj med app-forbindelse eller hjemmesider. Se afsnit 3 i denne politik eller vores [cookiepolitik][5]

Hvis du ønsker at oprette en LEGO Insiders konto/LEGO konto (LEGO konto) til brug i vores apps og på vores onlinekanaler, behandler vi visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Insiders konto/LEGO konto eller redigerer din profil. For at optimere brugeroplevelsen og funktionaliteten af vores apps, legetøj med app-forbindelse og onlinekanaler.

For at levere tilpasset markedsføring, herunder målrettet annoncering, til brugere over myndighedsalderen.

For at måle effektiviteten af vores markedsføring på tredjepartsplatforme for brugere over myndighedsalderen.

For brugere over myndighedsalderen: For at levere tilpasset hjemmesideindhold og tilpassede oplevelser baseret på de oplysninger, vi har om dig.

For at forbedre og tilpasse din oplevelse på vores apps, hjemmesider og tjenester (f.eks. LEGO Insiders programmet, www.bricklink.com og www.LEGO.com).

For at sikre, at indhold fra vores apps og hjemmesider optimeres til dig og din computer eller enhed.

For at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner, når du vælger dette.

For at hjælpe dig med at konfigurere en LEGO Insiders konto/LEGO konto.

For at bekræfte og dokumentere, at den person, der opretter en LEGO Insiders konto/LEGO konto, ikke er et barn under aldersgrænsen for digitalt samtykke.

For at kunne generere statistikker og viden baseret på aggregerede data og dermed få indsigt i vores virksomheds sundhedstilstand og måle effektiviteten af vores reklamekampagner og øvrige kampagner.

For at give voksne brugere relevant markedsføring, både når de interagerer med os på vores egne kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser).

For at finde/rekruttere potentielle nye kunder, der ligner vores nuværende kunder.

For at opdage og reagere på cybersikkerhedshændelser rettet mod kundekonti, forhindre svindel og misbrug samt reducere risikoen for kontoovertagelser og/eller databrud.

For at aktivere fællesskabsfunktioner, herunder fora, anmeldelser og brugergenereret indhold.

For at dele anmeldelser og feedback lavet på vores hjemmesider med tredjeparter med henblik på offentliggørelse på tredjeparts hjemmesider eller platforme. Dit samtykke i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Dit samtykke i forbindelse med levering af en tilpasset hjemmesideoplevelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Dit samtykke til at dele dine personoplysninger med tredjepartsplatforme med henblik på målrettet annoncering, kopimålgrupper, suppression og attributionsaktiviteter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at kunne optimere og forbedre vores apps og onlinekanaler, at gøre vores markedsføringsindsatser mest muligt relevante for vores voksne forbrugere både på vores egne kanaler og tredjepartskanaler, og at sikre, at vores apps, legetøj med app-forbindelse samt hjemmesider kører problemfrit for forbrugerne.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse i at kunne reagere rettidigt på trusler mod privatlivets fred og sikkerheden i forbindelse med brugen af vores kunders konti.

Opfyldelse af kontrakt (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)) – Hvis det at offentliggøre en anmeldelse er en del af den tjeneste, vi leverer (som det er tilfældet, når vi leverer et produkt, en gratis tjeneste eller gratis adgang til en attraktion i bytte for en anmeldelse), er behandling af anmeldelsen nødvendig for at opfylde denne kontrakt; eller



Legitime interesser (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)) – Vi og vores handelspartnere har en legitim interesse i at tilbyde et forum for forbrugerfeedback og gennemsigtig evaluering af produkter, tjenester og attraktioner og gøre det muligt for vores LEGO fællesskab og fora at trives, og for os at modtage feedback med henblik på at forbedre vores forretning.

Gennemførelse af bestillinger Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Afgiver en ordre hos os eller hos en tredjepartssælger på BrickLink ® -markedspladsen. Identitetsoplysninger og kontaktoplysninger

Transaktionsdata

Finansielle oplysninger

Oplysninger om tvister

Hvis du ønsker at oprette en LEGO ® Insiders konto/LEGO konto (LEGO konto) til brug i vores apps og på vores onlinekanaler, behandler vi visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Insiders konto eller redigerer din profil.

Insiders konto/LEGO konto (LEGO konto) til brug i vores apps og på vores onlinekanaler, behandler vi visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Insiders konto eller redigerer din profil. Transaktionsdata

Tekniske oplysninger

Markedsførings- og kommunikationsoplysninger For at opfylde den købsaftale, der er indgået med dig, som omfatter behandling og forsendelse af dine bestillinger og administration af dine rettigheder til at returnere varer eller indgive en klage.

For at overholde lovgivningen om f.eks. produkttilbagekaldelser, bogføring og forbrugerrettigheder.

For at vide, hvem vores kunder er.

For at give dig mulighed for at gemme dine betalingsoplysninger, identitetsoplysninger og kontaktoplysninger eller lignende for at gøre fremtidige køb eller interaktioner med os lettere.

For at udføre aktiviteter til forebyggelse af svindel.

For at sende markedsføringsmeddelelser til dig. Opfyldelse af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), i forbindelse med vores gensidige købsaftale.

Juridisk forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), i forbindelse med vores overholdelse af lovgivningen om f.eks. produkttilbagekaldelser, bogføring og forbrugerrettigheder.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse i at kende vores kunder og give dem en problemfri shoppingoplevelse.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at forhindre svigagtige aktiviteter i forbindelse med køb foretaget på vores hjemmesider.

Samtykke til, at vi kan sende dig markedsføringsmeddelelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Kundesupport Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Interagerer med vores kundesupportfunktioner, herunder vores chatbot Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Transaktionsdata

Brugsdata

Tekniske oplysninger og oplysninger om tekniske problemer

Spørgsmål/-klager vedrørende produkter

Oplysninger fra sociale medier og anden feedback (f.eks. videregivet via vores kommunikationskanaler)

Anmeldelser og feedbackoplysninger

Oplysninger om tvister

Oplysninger til verifikation af sælger

Generelle spørgsmål

Andre oplysninger eller indhold vedrørende årsagen til din henvendelse For at kunne yde support.

For at finde frem til bestillinger eller sende dig erstatningsprodukter.

For at få viden om, hvordan vi kan forbedre vores produkter, tjenester og attraktioner.

For at handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og regulatoriske standarder i forbindelse med håndtering af forbrugerklager.

For at opfylde den aftale, vi har indgået med dig vedrørende dit køb hos os.

For at stille en chatbot til rådighed for dig som en del af vores kundeservice. Dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at optimere vores kundeservice og produkter samt at levere upåklagelig support til vores kunder.

Juridisk forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), i forbindelse med vores overholdelse af lovgivningen.

Opfyldelse af en kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), i forbindelse med vores gensidige købsaftale.

Digital markedsføringskommunikation (f.eks. e-mail, sms, push-beskeder, beskeder i apps eller lignende direkte e-markedsføring) Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Har afgivet et samtykke til at modtage én eller flere former for digital markedsføringskommunikation fra os i et land, hvor aktivt tilvalg er påkrævet ved lov.

Har ikke fravalgt at modtage én eller flere former for digital markedsføringskommunikation fra os. Markedsførings- og kommunikationsoplysninger

Nødvendige identitetsoplysninger

Oplysninger om, hvilken type markedsføringskommunikation du åbner, og hvordan du interagerer med indholdet, herunder sporingsdata og brugsdata. For at kunne levere relevant digital markedsføringskommunikation til dig.

For at udarbejde interne statistikker og samle viden og for at optimere og tilpasse både indhold og levering af vores nyhedsbrev til dem, der ønsker at modtage det.

For at give dig relevant markedsføring baseret på dine interesser og præferencer, både når du interagerer med os på vores egne LEGO ® brandede kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser).

brandede kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser). For at finde/erhverve nye potentielle kunder, der ligner vores nuværende kunder ("kopimålgrupper"), eller sikre, at vores nuværende kunder ikke modtager irrelevante markedsføringsbudskaber ("suppression"). Dit samtykke, som skal gives, når du opretter dit abonnement på markedsføringskommunikationen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vores legitime interesse i at forstå effektiviteten af vores markedsføring uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), således at vi har mulighed for at målrette personlig markedsføring til dig uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse i at give dig relevant indhold af din markedsføringsmeddelelse på grundlag af aggregeret viden om kunder og brugere på vores hjemmeside.

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at have statistikker til intern brug for dermed at kunne forbedre vores produkter og tjenester.

Trykt markedsføring, herunder kataloger, nyhedsbreve og andet trykt markedsføringsmateriale Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Har shoppet på vores hjemmeside.

Har ikke fravalgt at modtage trykt markedsføringsmateriale fra os.

Har aktivt anmodet om at modtage et LEGO ® katalog.

katalog. Tillader, at en dataformidler (tredjepart) kan sende markedsføringsinformation til dig med post. Markedsførings- og kommunikationsoplysninger

Nødvendige identitets- og kontaktoplysninger

Transaktions- og brugsdata For at sende dig vores markedsføring via post, herunder kataloger.

For at dele oplysninger med vores tredjeparts-dataformidlere og -aggregatorer for at sikre, at du ikke får tilsendt et LEGO katalog eller andre trykte materialer med post fra os begge på samme tid (kaldet "data suppression") eller for at kunne videresende din anmodning om afmelding til dem (såfremt de er de dataansvarlige for dine personoplysninger).

For på grundlag af aggregerede data at forstå relevansen og effektiviteten af vores markedsføring over for dig, så vi kan finde nye kunder, der ligner dig. Vores legitime interesse i at sende dig trykt markedsføringsmateriale, der indeholder produkter, som ligner det, du har købt eller set på online (du har mulighed for efterfølgende afmelding), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores legitime interesse i at sende dig trykt markedsføringsmateriale, herunder kataloger, som du udtrykkeligt har anmodet os om, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dit samtykke til at give os mulighed for at bruge andre data, vi har om dig, til specifikt at tilpasse indholdet af trykt markedsføringsmateriale, herunder kataloger, som vi sender til dig med post, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Vores legitime interesse i at sikre en god LEGO brand-oplevelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores legitime interesse i at forstå den generelle markedsføringseffekt af vores trykte markedsføring som helhed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores legitime interesse i at bruge dine data til at få en bedre forståelse af vores eksisterende kunders kendetegn og præferencer og bruge dette til at finde nye kunder, der ligner dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dit samtykke til at give os mulighed for at bruge andre data, vi har om dig, til specifikt at tilpasse indholdet af trykt markedsføringsmateriale, herunder kataloger, som vi sender til dig med post, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Administration af LEGO ® Insiders konto/LEGO konto, statistik og indsigter Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Tilmelder dig og bruger en LEGO ® Insiders konto/LEGO konto. Vi behandler visse identitetsoplysninger, kontaktoplysninger og profiloplysninger, som du stiller til rådighed, når du opretter en LEGO Insiders konto/LEGO konto eller redigerer din profil.

Oplysninger om dit LEGO Insiders kortnummer.

Transaktionsdata, hvis du har brugt din LEGO Insiders konto/LEGO konto i forbindelse med køb.

Oplysninger indsamlet via cookies (i det omfang du har givet samtykke til brugen af cookies), herunder tekniske data, sporingsdata og brugsdata. For at vi kan administrere din LEGO Insiders konto/LEGO konto og give dig adgang til fordelene ved LEGO Insiders kontoen/LEGO kontoen.

For at vi kan kommunikere med dig om dit LEGO Insiders medlemskab.

For at se, hvordan du har optjent og brugt dine LEGO Insiders point.

For at skabe en tilpasset oplevelse, når du er logget ind på din LEGO Insiders konto/LEGO konto, hvilket indbefatter at vise produkter, som vi tror, du vil kunne lide.

For at generere statistik og indsigt baseret på aggregerede data med henblik på at forbedre LEGO Insiders programmet og skabe mere værdi for vores kunder, forbrugere samt BrickLink ® -brugere, der tilmelder sig. Dette inkluderer for eksempel at forbedre fremtidige valg af bonusser og ændringer i politikken for LEGO Insiders programmet. Vi gør dette for at kunne vurdere og optimere LEGO Insiders programmet/BrickLink-tjenesterne samt for at administrere, udvikle og markedsføre programmet.

-brugere, der tilmelder sig. Dette inkluderer for eksempel at forbedre fremtidige valg af bonusser og ændringer i politikken for LEGO Insiders programmet. Vi gør dette for at kunne vurdere og optimere LEGO Insiders programmet/BrickLink-tjenesterne samt for at administrere, udvikle og markedsføre programmet. For at give dig relevant markedsføring baseret på dine interesser og præferencer, både når du interagerer med os på vores egne LEGO brandede kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sociale medier, søgesider, markedspladser).

For at finde/erhverve nye potentielle kunder, der ligner vores nuværende kunder ("kopimålgrupper"), eller sikre, at vores nuværende kunder ikke modtager irrelevante markedsføringsbudskaber ("suppression"). Opfyldelse af en kontrakt, som er vores aftale med dig om din LEGO Insiders konto, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at give dig relevante oplysninger, når du bruger vores platforme.

Dit samtykke i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Legitim interesse i forbindelse med generering af statistik og indsigter baseret på aggregerede data, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores legitime interesse i at bruge dine data til at få en bedre forståelse af vores eksisterende kundes kendetegn og præferencer og bruge dette til at finde nye kunder, der ligner dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vores legitime interesse i at forstå effektiviteten af vores markedsføring uden for vores egne kanaler (f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Dit samtykke til at lade os dele dine data med tredjeparter for at vise dig relevant markedsføringsindhold uden for vores egne kanaler (målrettet annoncering eller "suppression") eller for at finde brugere, der ligner dig, for at tilbyde dem lignende markedsføringsindhold (kopimålgruppe), f.eks. via sociale medier, søgemaskiner eller markedspladser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Personligt tilpasset oplevelse og markedsføring i forbindelse med LEGO ® Insiders konto/LEGO konto Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Bruger din LEGO ® Insiders konto/LEGO konto, mens du har givet os dit samtykke til at tilbyde dig relevant indhold og relevante oplevelser. Transaktionsdata og sporingsdata, hvis du har brugt din LEGO Insiders konto/LEGO konto i forbindelse med køb, hvilket inkluderer oplysninger om, hvilke websider du besøger på LEGO.com, og hvilke produkter du klikker på, når du er logget ind på din LEGO Insiders konto/LEGO konto.

Oplysninger om, hvilke e-mails eller andre markedsføringsmeddelelser du åbner og klikker på.

Oplysninger indsamlet via cookies (i det omfang du har givet samtykke til brugen af cookies), herunder tekniske data, sporingsdata og brugsdata.

Oplysninger om, hvilke konkurrencer eller lodtrækninger du deltager i.

Oplysninger om, hvilke produkter du har registreret på din LEGO Insiders konto. For at vi automatisk kan tilpasse vores markedsføring og dine oplevelser til dig og dine personlige interesser ved at forudsige dine præferencer baseret på dine personoplysninger, herunder oplysninger om saldi for Insiders-point, historik for indløsning af LEGO Insiders point, LEGO Insiders medlemsaktivitet, købshistorik, produktpræferencer, cookiedata for browsing på nettet (hvis disse er valgt separat), dine placeringsoplysninger og andre oplysninger, der er knyttet til din LEGO Insiders konto. Dit samtykke i forbindelse med avanceret dataanalyse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Dit samtykke kan gives i forbindelse med, at du opretter en LEGO Insiders konto, eller ved at tilvælge det på din LEGO Insiders kontoside.

Dit samtykke i forbindelse med personaliseringsflow på LEGO.com, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Dit samtykke i forbindelse med vores brug af cookies (i det omfang dette samtykke er givet), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Konkurrencer, lodtrækninger, markedsføring og andre kampagner Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Deltager i en konkurrence eller lodtrækning, eller modtager kommunikation fra os om konkurrencer, lodtrækninger eller kampagner. Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Oplysninger fra sociale medier For at kunne administrere konkurrencer og lodtrækninger.

For at generere statistikker og viden baseret på aggregerede data og dermed måle vores virksomheds sundhedstilstand og effektiviteten af vores reklamekampagner og øvrige kampagner.

For at kunne kontakte dig, hvis du vinder en præmie.

For at opfylde lovkrav. Opfyldelse af en kontrakt, som er vores aftale med dig om vilkårene for konkurrencen eller lodtrækningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitim interesse i forbindelse med generering af statistik og viden baseret på aggregerede data og i forbindelse med at kontakte dig, hvis du vinder en præmie, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Juridisk forpligtelse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).

LEGO Koncernens sociale netværk Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Interagerer med LEGO Koncernens sociale netværk (f.eks. LEGO ® Play appen, LEGO Insiders Club, LEGO Insiders fællesskabet, LEGO Ideas og herunder BrickLink ® -funktioner, som f.eks. BrickLink Studio-programmet, BrickLink Designer Program Series og BrickLink samt BrickLink Studio Discussion Forums). Oplysninger, du har afgivet, som kan omfatte kommentarer, billeder, designs, reaktioner, deling af opslag fra vores konti på de sociale medier eller andet brugergenereret indhold til BrickLink-brugere: Anmeldelser og feedbackoplysninger

Forumoplysninger

Tekniske data

Sporingsdata

Brugsdata

Oplysninger fra sociale medier For at kunne besvare dine spørgsmål.

For at moderere indhold og afdække upassende adfærd i overensstemmelse med kravene i EU's forordning om digitale tjenester, herunder indholdsmoderation på BrickLink fællesskabsfora.

For at facilitere diskussioner og interaktioner i fællesskabet.

For at kunne rapportere om og analysere brugerengagementet på platformen.

For at give dig mulighed for at få indflydelse på, hvilke nye produkter vi lancerer.

For at gøre det muligt for dig at dele oplysninger med andre brugere. Legitim interesse i forbindelse med besvarelse af dine spørgsmål og rapportering samt analyse af brugerengagementet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Juridisk forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), i forbindelse med indholdsmoderation og aldersverifikationskrav i henhold til gældende lovgivning, herunder EU's forordning om digitale tjenester.

Opfyldelse af en kontrakt, som er vores aftale med dig vedrørende BrickLink fællesskabsforum og markedsplads, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Opfyldelse af en kontrakt, som er vores aftale med dig om overdragelse af immaterielle rettigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Dit samtykke i forbindelse med avanceret dataanalyse og indhold, du slår op på vores sociale netværk, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Tredjeparters sociale netværk Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Interagerer med funktioner på tredjeparters sociale netværk, f.eks. "Synes godt om"-funktioner.*



Interagerer med os eller giver feedback i forhold til vores brand på sociale medieplatforme. F.eks. når du kommenterer vores opslag på sociale medier eller på anden måde giver feedback i forhold til LEGO ® produkter/aktiviteter på andre offentlige sider eller opslag. Oplysninger fra sociale medier, herunder enhver deling af vores indlæg på sociale medier eller andet brugergenereret indhold.

Analytiske nøgledata for opslag på sociale medier og digitale annoncer.

Oplysninger fra sociale medier

Profiloplysninger

Anmeldelser og feedbackoplysninger For at kunne rapportere om og analysere brugerengagementet i det indhold, der bliver præsenteret på platformen/platformene.

For at give dig mulighed for at få indflydelse på, hvilke nye produkter vi lancerer.

For at gøre det muligt for os at samle beskeder, som vi modtager via sociale medieplatforme, i et centraliseret system, så vi kan svare enkeltpersoner mere effektivt i overensstemmelse med vores brand-image og værdier.

For at få indsigt i brugeropfattelsen af vores brand og den demografiske gruppe af personer, der interagerer med og giver feedback om vores brand på sociale medieplatforme. Legitim interesse i forbindelse med analyse og rapportering vedrørende brugerengagement og post-performance, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). *De sociale medier kan bruge personoplysninger indsamlet fra LEGO Koncernens konto på sociale netværk på deres platform til egne formål som beskrevet i deres egne fortrolighedspolitikker. Legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), hvor dette er nødvendigt for at få indsigt i brugeropfattelsen af vores brand og de personer, der interagerer med og giver feedback i forhold til vores brand, og for at yde mere effektiv kundesupport i overensstemmelse med vores brand-image og værdier.

Livestreaming-events (i butikker og online) Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Deltager direkte i eller er synlig blandt publikum eller i baggrunden ved en livestreaming-event på en tilfældig måde.*



*Områderne vil være tydeligt markeret, og vi vil indhente samtykke fra personer, der er direkte inkluderet. Live videostreaming af begivenheden, som inkluderer folk i det optagede område. Identitetsoplysninger Kontaktoplysninger Sporingsdata Oplysninger fra sociale medier For at kunne arrangere livestreaming-events med henblik på at komme i dialog med forbrugerne.

For at give forbrugerne mulighed for at interagere med os i livechatten under livestreaming.

For at verificere sælgerens identitet og forhindre markedssvindel. Med dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), i forbindelse med din direkte deltagelse i sådanne livestreaming-events.

Legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), i forbindelse med personer, der er synlige blandt publikum eller i baggrunden ved en livestreaming-event på en tilfældig måde.

Videoovervågning og indsamling af billeder (i butikker og andre relevante steder i LEGO Koncernen) Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Besøger vores LEGO ® Stores eller en andet offentligt tilgængelig lokalitet under LEGO Koncernen. Besøger LEGO Discovery-centre og LEGOLAND ® Discovery-centre. Videooptagelser af vores lokaler. Billed- eller identitetsoplysninger Derudover, når du besøger LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre: Bodycam-optagelser Oplysninger om registreringsnummer på køretøj Biometriske data (teknologi til ansigtsgenkendelse) For at forebygge og dokumentere kriminalitet, herunder indbrud, røveri, tyveri, overfald eller bedrageri, og for at skabe sikkerhed og tryghed for medarbejderne.

For at analysere kundestrøm, butiksindretning og serviceudbud i butikken med henblik på at sikre den bedst mulige butiksoplevelse.

For at identificere den rigtige person på forlystelsesbilleder. Legitime interesser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), i forbindelse med forebyggelse af lovbrud eller forbrydelser begået på LEGO lokationer.

Når vi bruger biometriske data, baserer vi os på databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f), dvs. at behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Bruger vores Mosaikbygger eller Minifigure Factory Videooptagelser af vores lokaler

Billed- eller identitetsoplysninger For at give Mosaikbygger eller Minifigure Factory mulighed for at skabe det billede eller mærke, som forbrugeren har anmodet om. Opfyldelse af en kontrakt for at muliggøre udførelsen af den tjeneste, som forbrugeren specifikt har anmodet om, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Bruger parkeringsfaciliteterne ved LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre. Oplysninger om registreringsnummer på køretøj

Automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR), hvilket omfatter: Nogle af vores LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre har automatisk nummerpladegenkendelse for at overvåge adgangen til vores parkeringsfaciliteter. Legitime interesser i forbindelse med administration af bilindgange på LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Bruger vores attraktioner i LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre. Billede Nogle attraktioner tilbyder fotograferingstjenester under dit besøg, som du kan købe. Legitime interesser i at promovere og markedsføre vores brand, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Gæsterne har mulighed for at købe deres egne fotografier ved visse attraktioner. Der er opslået meddelelser på de steder, hvor der udføres fotograferingstjenester.

Forretningspartnere og kommercielle relationer Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Indgår i en kommerciel relation med os som virksomhed eller privatperson. Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Transaktionsdata

Profiloplysninger

Andre personoplysninger, du giver os

Oplysninger til verifikation af sælger For at kunne styre den kommercielle relation til dig eller din virksomhed.

For at opfylde vores forpligtelser i den kommercielle relation. Opfyldelse af en kontrakt i forbindelse med vores gensidige kontraktforhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse er at administrere vores relation til dig eller din virksomhed. Vælger at deltage som sælger på vores online-markedsplads på BrickLink ® Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Transaktionsdata

Profiloplysninger

Andre personoplysninger, du giver os

Oplysninger til verifikation af sælger For at udføre automatiseret risikovurdering for markedspladstransaktioner. Opfyldelse af en kontrakt i forbindelse med vores gensidige kontraktforhold, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse i at forhindre svindel, sikre platformens sikkerhed og foretage risikovurderinger af markedspladstransaktioner.

Juridisk forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c), i forhold til vores overholdelse af lovgivning vedrørende f.eks. tvistbilæggelse og forebyggelse af svig.

Undersøgelser Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Deltager i markedsundersøgelser, fokusgrupper eller andre undersøgelser. Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Billeder eller videoer (hvis undersøgelsen foregår ansigt til ansigt)

Anmeldelser og feedbackoplysninger

Andre personoplysninger, du giver os For at kunne forbedre vores eksisterende produkter og tjenester.

For at kunne udvikle og forbedre nye produkter og tjenester. Opfyldelse af en kontrakt i forbindelse med offentliggørelse af deltagerens identitet i markedsundersøgelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), til enhver brug af spørgeskemasvar fra deltageren i personlig direkte markedsføring, der er målrettet deltageren specifikt.

Berettiget interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), til brug af de indsamlede oplysninger og indsigter på et aggregeret niveau til at udvikle og/eller forbedre nye eller eksisterende produkter og tjenester.

Interaktion med LEGO ® Discovery-centre og LEGOLAND ® Discovery-centre Det gør du Det indsamler vi Derfor indsamler vi det Retsgrundlag, hvis du er bosiddende i EU/EØS Besøger LEGO ® Discovery-centre og LEGOLAND ® Discovery-centre.

Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre. Booker VIP-pakker Identitetsoplysninger

Kontaktoplysninger

Andre personoplysninger, som du giver os (herunder oplysninger om særlige anledninger, kostbehov, tilgængelighedsbehov og særlige ønsker). For at imødekomme særlige anledninger, kostbehov, tilgængelighedsbehov og særlige ønsker. Opfyldelse af kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), i forbindelse med levering af de tjenester, du har købt.

Samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, litra a), vedrørende behandling af data i særlige kategorier, som du måtte beslutte at dele med os.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til, herunder med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Vi kan opbevare dine personoplysninger i en længere periode i tilfælde af en klage, eller hvis vi med rimelighed mener, at der er udsigt til retssager i forbindelse med vores relation til dig. For at fastlægge en passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi højde for mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personoplysninger, de formål, med hvilke vi behandler dine personoplysninger, og om vi kan indfri disse formål på anden vis, samt gældende juridiske, lovgivningsmæssige, skattemæssige og regnskabsmæssige krav eller øvrige krav. Brug af AI-værktøjer Vi bruger AI-værktøjer til forretningseffektivitet og analytiske formål. AI bruges: Til at analysere e-mails/indhold, som du har sendt til LEGO Koncernen, f.eks. forslag til svar, som vi giver til gæster, og til at hjælpe med at administrere indholdet internt, f.eks. ved at give en opsummering af en e-mail. Hvor det anvendes, kan alle svar ses af LEGO Koncernen, før de udsendes, og personoplysninger bruges kun i overensstemmelse med de oprindelige formål, i forbindelse med hvilke de blev leveret og/eller behandlet, i overensstemmelse med denne meddelelse.

Til at dirigere dine supportanmodninger via den første kontakt med en support-chatbot – vi informerer dig, når du er i kontakt med en chatbot, før kommunikationen påbegyndes.

Af vores godkendte forsyningskæde i forbindelse med deres produkt- og servicetilbud.

For at skabe indsigt i dine personlige præferencer kan vi bruge AI-analyseværktøjer til at analysere effektiviteten af reklamer.

Til at analysere og behandle data for at forbedre effektiviteten i processerne.

Til at analysere data i forhold til virksomhedens præstation og strategiske initiativer.

Til at automatisere processer i vores attraktioner for at forbedre gæsternes oplevelse (men kun i forbindelse med LEGO Discovery-centre og LEGOLAND Discovery-centre).

Til at stille en chatbot til rådighed for dig som en del af vores kundeservice. #### Brug af interne AI-værktøjer til opsummering

Vi bruger interne værktøjer drevet af AI (kunstig intelligens) til at hjælpe vores medarbejdere i forbrugerservice med at opsummere kundeinteraktioner via telefon eller chat. Når vi optager opkald eller registrerer chats, gør værktøjerne det ikke i realtid, men når et opkald eller en chat er endt, kan optagelsen af telefonopkaldet eller chatbeskederne overføres til AI-værktøjet for at lave en opsummering. AI-værktøjet bruges kun til opsummering og analyse med det formål at forbedre vores servicekvalitet, overvåge vores indsats og understøtte overholdelse af vores standarder. AI-værktøjet træffer ikke automatiserede beslutninger med juridiske eller lignende betydelige virkninger. Alle beslutninger træffes af vores menneskelige rådgivere.

Ved telefonopkald giver vi en mundtlig meddelelse i starten af hvert opkald om, at opkaldet kan blive optaget og transskriberet ved hjælp af AI. Du kan give dit samtykke ved at trykke 1 eller blive på linjen, eller fravælge det ved at trykke 2. Ved chat-interaktioner vises en meddelelse i starten af samtalen, der informerer dig om, at den kan blive registreret og transskriberet ved hjælp af AI. Ved at fortsætte med at bruge chatten giver du samtykke til denne behandling. Hvem deler LEGO Koncernen personoplysninger med? Deling af oplysninger med andre af LEGO Koncernens selskaber Vores datterselskaber (de andre selskaber inden for LEGO Koncernen) har nogle gange brug for adgang til dine oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenester på vores eller deres vegne. De har brug for dine personoplysninger, så vi eller de kan udføre de aktiviteter, der er anført i tabellen ovenfor, herunder eksempelvis at: levere produkter og tjenester, som du har bedt om

komme i kontakt med dig vedrørende din konto eller transaktioner

sende dig oplysninger om vores sider, apps og politikker

sende dig direkte markedsføringsmeddelelser

sende dig produktkataloger og andre trykte markedsføringsmaterialer

behandle oplysninger, som datterselskabet er formelt forpligtet til at behandle på dine vegne, f.eks. gennemføre en ordre, som du har afgivet, håndtere din LEGO ® konto, din aktivitet i LEGO Insiders og/eller dine præferencer i vores præferencecenter på LEGO.com eller i vores cookieindstillinger

konto, din aktivitet i LEGO Insiders og/eller dine præferencer i vores præferencecenter på LEGO.com eller i vores cookieindstillinger intern research, analyse og rapportering

identificere, vurdere og stoppe aktiviteter, der muligvis overtræder vores politikker eller overtræder loven. Overførsler til selskaber i LEGO Koncernen uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er baseret på bindende koncernregler. Deling af oplysninger med andre selskaber Se vores liste over kategorier af betroede tredjeparter, som vi muligvis deler dine oplysninger med, nedenfor. Vi deler personoplysninger med tredjeparter/udbydere inden for følgende kategorier: It-tjenesteudbydere. Vi benytter en række betroede partnere over hele verden til at levere it-tjenester og systemadministrationsservices – i forbindelse med både vores kunde- og partnerrelaterede aktiviteter såvel som vores interne it- og administrationssystemer.

Vi benytter en række betroede partnere over hele verden til at levere it-tjenester og systemadministrationsservices – i forbindelse med både vores kunde- og partnerrelaterede aktiviteter såvel som vores interne it- og administrationssystemer. Globale betalingsudbyder- og behandlingspartnere. Disse partnere hjælper os med at sørge for sikre og effektive betalingsprocesser, både online, i vores butikker og ved fakturering eller pengeoverførsler samt ved markedspladstransaktioner.

Disse partnere hjælper os med at sørge for sikre og effektive betalingsprocesser, både online, i vores butikker og ved fakturering eller pengeoverførsler samt ved markedspladstransaktioner. Partnere til skybaseret lagring. Vi opbevarer vores og dine oplysninger på sikre datacentre.

Vi opbevarer vores og dine oplysninger på sikre datacentre. CDN-udbydere. Vi bruger et Content Delivery Network (CDN) til at optimere ydeevnen og sikkerheden af vores hjemmeside. Et CDN hjælper med at distribuere indhold effektivt ved at bruge servere, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Dette betyder, at når du besøger vores hjemmeside, kan nogle af dine data (såsom IP-adresse og browseroplysninger) blive behandlet af vores CDN-udbyder for at sikre hurtig og pålidelig levering af vores indhold.

Vi bruger et Content Delivery Network (CDN) til at optimere ydeevnen og sikkerheden af vores hjemmeside. Et CDN hjælper med at distribuere indhold effektivt ved at bruge servere, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter. Dette betyder, at når du besøger vores hjemmeside, kan nogle af dine data (såsom IP-adresse og browseroplysninger) blive behandlet af vores CDN-udbyder for at sikre hurtig og pålidelig levering af vores indhold. Partnere og agenturer til forebyggelse og afsløring af svindel. De samarbejder med LEGO Koncernen for at sikre, at LEGO Koncernen ikke bliver udsat for bedrageri samt for at forebygge og opdage svindel på markedspladsen.

De samarbejder med LEGO Koncernen for at sikre, at LEGO Koncernen ikke bliver udsat for bedrageri samt for at forebygge og opdage svindel på markedspladsen. Lager-, emballerings-, fragt- og leveringspartnere. Disse hjælper os med at få vores produkter ud til vores kunder og forretningspartnere over hele verden.

Disse hjælper os med at få vores produkter ud til vores kunder og forretningspartnere over hele verden. Trykning af kataloger, forsendelse og postpartnere. Disse partnere hjælper os med at sikre, at kataloger, magasiner eller andre trykte markedsføringsmaterialer kommer ud til dig.

Disse partnere hjælper os med at sikre, at kataloger, magasiner eller andre trykte markedsføringsmaterialer kommer ud til dig. Dataformidler- og dataaggregatorpartnere. Disse hjælper os med at nå ud til potentielle nye kunder med kataloger, magasiner og anden trykt markedsføring og annoncering eller markedsføring og annoncering online. De hjælper os også med at undgå, at f.eks. mere end ét LEGO ® katalog kommer ud til dig samtidigt.

Disse hjælper os med at nå ud til potentielle nye kunder med kataloger, magasiner og anden trykt markedsføring og annoncering eller markedsføring og annoncering online. De hjælper os også med at undgå, at f.eks. mere end ét katalog kommer ud til dig samtidigt. Markedsførings- og reklamepartnere. Disse partnere hjælper os med at kunne tilbyde tilpassede reklamer, kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, både når du interagerer med LEGO Koncernen på vores onlineplatforme, på sociale medier, i butikker og andre steder. De hjælper os også med at finde nye potentielle kunder til at modtage markedsføringsmeddelelser (også kaldet "kopimålgrupper") eller med bedre at sikre, at vi ikke sender markedsføringsbudskaber til kunder, som ikke er interesserede i det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste (også kaldet "suppression").

Disse partnere hjælper os med at kunne tilbyde tilpassede reklamer, kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, både når du interagerer med LEGO Koncernen på vores onlineplatforme, på sociale medier, i butikker og andre steder. De hjælper os også med at finde nye potentielle kunder til at modtage markedsføringsmeddelelser (også kaldet "kopimålgrupper") eller med bedre at sikre, at vi ikke sender markedsføringsbudskaber til kunder, som ikke er interesserede i det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste (også kaldet "suppression"). B2B-partnere, herunder Merlin Entertainments og certificerede LEGO Stores partnere. Disse partnere hjælper os med at kunne drive kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, herunder LEGO Insiders loyalitetsprogrammet eller LEGO Family Club, og de hjælper os endvidere med at kunne levere tilpassede reklamer og viden til kunderne.

Disse partnere hjælper os med at kunne drive kampagner, lodtrækninger og konkurrencer, herunder LEGO Insiders loyalitetsprogrammet eller LEGO Family Club, og de hjælper os endvidere med at kunne levere tilpassede reklamer og viden til kunderne. Partnere inden for sociale medier samt søgeplatforme online. Disse partnere hjælper os med at være til stede, giver dig mulighed for at interagere med LEGO Koncernen på de platforme, hvor du er, og giver os mulighed for at levere tilpasset markedsføring af vores produkter, lige som de giver os en bredere forståelse af, hvordan vores kunder og forbrugere interagerer med os via disse platforme og partnere, samt en forståelse af vores brandopfattelse og typer af individer, som interagerer med og giver feedback om vores brand på sociale medier.

Disse partnere hjælper os med at være til stede, giver dig mulighed for at interagere med LEGO Koncernen på de platforme, hvor du er, og giver os mulighed for at levere tilpasset markedsføring af vores produkter, lige som de giver os en bredere forståelse af, hvordan vores kunder og forbrugere interagerer med os via disse platforme og partnere, samt en forståelse af vores brandopfattelse og typer af individer, som interagerer med og giver feedback om vores brand på sociale medier. Tredjepartsleverandører, der hjælper os med at yde kundesupport og opnå indsigt. Disse hjælper os med at indhente oplysninger fra sociale medieplatforme, forstå vores brandopfattelse, skabe indsigt i personer, der interagerer med os og giver feedback om vores brand på sociale medier, og yde en mere effektiv kundesupport.

Disse hjælper os med at indhente oplysninger fra sociale medieplatforme, forstå vores brandopfattelse, skabe indsigt i personer, der interagerer med os og giver feedback om vores brand på sociale medier, og yde en mere effektiv kundesupport. Leverandører af meningsmålinger, spørgeskemaer og produktanmeldelser. Disse hjælper os med at få din meget vigtige feedback om din LEGO oplevelse.

Disse hjælper os med at få din meget vigtige feedback om din LEGO oplevelse. Skatte- og toldmyndigheder, kontrolmyndigheder og andre myndigheder globalt. Disse kræver i visse tilfælde indberetning af databehandlingsaktiviteter.

Disse kræver i visse tilfælde indberetning af databehandlingsaktiviteter. Professionelle rådgivere. Herunder advokater, banker, revisorer og forsikringsselskaber globalt. Disse leverer rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester og forsikrings- og regnskabstjenester til LEGO Koncernen, herunder partnere til bekæmpelse af hvidvask og kundeidentifikation. Vi deler oplysninger med disse partnere for at udføre kontrol af hvidvask af penge og tjek af kundekendskab for alle sælgere på BrickLink ® for at sikre overholdelse af finansielle bestemmelser og forhindre svigagtige aktiviteter.

Disse leverer rådgivning, banktjenester, juridiske tjenester og forsikrings- og regnskabstjenester til LEGO Koncernen, herunder partnere til bekæmpelse af hvidvask og kundeidentifikation. Vi deler oplysninger med disse partnere for at udføre kontrol af hvidvask af penge og tjek af kundekendskab for alle sælgere på BrickLink for at sikre overholdelse af finansielle bestemmelser og forhindre svigagtige aktiviteter. Partnere inden for spilplatforme. Disse partnere hjælper os med at være til stede, giver dig mulighed for at interagere med LEGO Koncernen og knytte din LEGO konto til din konto på spilplatforme, hvor denne funktionalitet er tilgængelig.

Disse partnere hjælper os med at være til stede, giver dig mulighed for at interagere med LEGO Koncernen og knytte din LEGO konto til din konto på spilplatforme, hvor denne funktionalitet er tilgængelig. Markedspladspartnere online . Herunder tredjepartssælgere og -købere på BrickLink, betalingsbehandlere, tvistbilæggelsestjenester, moderatorer af fællesskabsfora og tjenester til sælgerverifikation.. Disse hjælper os med at drive BrickLink-markedspladsen og -tjenesterne, lette transaktioner mellem købere og sælgere, verificere sælgeridentiteter gennem dokumentverifikation, løse transaktionstvister og opretholde sikre fællesskabsrum.

. Herunder tredjepartssælgere og -købere på BrickLink, betalingsbehandlere, tvistbilæggelsestjenester, moderatorer af fællesskabsfora og tjenester til sælgerverifikation.. Disse hjælper os med at drive BrickLink-markedspladsen og -tjenesterne, lette transaktioner mellem købere og sælgere, verificere sælgeridentiteter gennem dokumentverifikation, løse transaktionstvister og opretholde sikre fællesskabsrum. Købere og sælgere på BrickLink-markedspladsen. Vi deler dine oplysninger med sælgere med henblik på ordreudførelse, og på samme måde kan købere se sælgernes kontaktoplysninger.

Vi deler dine oplysninger med sælgere med henblik på ordreudførelse, og på samme måde kan købere se sælgernes kontaktoplysninger. Forumbrugere. Hvis du deltager i BrickLink-fora, vil alle oplysninger, du sender, være tilgængelige for alle forumbrugere, herunder offentlige brugere, der ikke er logget ind. Udbyder af fototjenester. - Når du prøver en af vores forlystelser, bruger vi en betroet fotoudbyder til at tage billeder af din oplevelse. Andre former for behandling og videregivelse Vi behandler og videregiver også personoplysninger, som efter vores opfattelse er nødvendige eller hensigtsmæssige for at (a) overholde gældende lovgivning (som kan omfatte lovgivning i andre lande end det land, du bor i), (b) besvare anmodninger fra offentlige myndigheder (som kan omfatte myndigheder i andre lande end det land, du bor i), (c) samarbejde med retshåndhævende myndigheder, (d) beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom samt vores tilknyttede selskabers, dine eller andres ditto. Derudover behandler, videregiver og overfører vi personoplysninger til en tredjepart i tilfælde af eventuel eller faktisk omstrukturering, fusion, salg, joint venture eller overdragelse. Overførsler til tredjelande LEGO Koncernen opererer globalt og kan overføre personoplysninger til en lokalitet uden for det land, hvor du bor, eller hvor der leveres tjenester til dig.

LEGO Koncernen gemmer alle personoplysninger på servere, der er placeret inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvor det er nødvendigt (f.eks. for at levere tjenester til dig), kan personoplysninger overføres til (eller være tilgængelige fra) lokaliteter, der kan omfatte Storbritannien, Australien, Canada, Japan, Malaysia, Mexico, Singapore, Sydkorea, USA og Hongkong. Uanset hvor dine personoplysninger overføres fra og til, og uanset hvor de behandles, vil vi sikre det samme beskyttelsesniveau for dine personoplysninger ved at implementere passende kontraktlige, tekniske og/eller organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Hvis vi overfører dine personoplysninger til et land uden for EØS, vil vi sikre et tilsvarende beskyttelsesniveau for dine personoplysninger ved at sikre, at mindst én af følgende betingelser er opfyldt: EU-Kommissionen har besluttet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i det pågældende land, eller

Der findes bindende virksomhedsregler (BCR) for virksomhedsoverdragelser, eller

Der anvendes standardkontraktbestemmelser (EU-modelbestemmelser), eller

Undtagelser i særlige situationer gør sig gældende, såsom opfyldelse af en kontrakt med dig, eller du har givet samtykke til den specifikke overførsel.

AFSNIT 3: COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER ("COOKIES") Cookies er små datafiler, som din browser gemmer på din computer eller enhed. En cookie indeholder eller indsamler ikke selv oplysninger. Men når den læses af en server via en web-browser, kan den være medvirkende til en mere brugervenlig oplevelse af hjemmesiden – f.eks. ved at huske tidligere køb eller kontooplysninger.

Hvis du vil have mere information om cookies, og hvordan du administrerer disse, bedes du læse vores fulde [cookiepolitik][7] og [cookieerklæring][8] eller klikke på dine cookieindstillinger på LEGO.com eller i det digitale spil eller den digitale app (alt efter hvad der er relevant).

AFSNIT 4: INFORMATION TIL FORÆLDRE Information til forældre: Sådan håndterer LEGO Koncernen børns personoplysninger Børns sikkerhed online Vi lægger stor vægt på, at børn skal kunne færdes sikkert online, og vi har implementeret ekstra processer til beskyttelse af personoplysninger af hensyn til sikkerheden for de yngre fans, som bruger vores onlinekanaler. Faktisk har nogle funktioner aldersspærring for at forhindre børn i utilsigtet at anvende disse funktioner. Vi gør også vores bedste for at sikre, at vi ikke forsætligt indsamler, opbevarer, anvender eller behandler personoplysninger fra børn, der muligvis bruger disse funktioner uden deres forældres samtykke. Vi har tilsluttet os et digitalt børnesikkerhedsprogram, der auditerer vores virksomhed årligt for at sikre, at vi overholder reglerne for, hvordan vi interagerer med børn online. Hvad angår personoplysninger, indhenter vi forældresamtykke for alle under 16 år (eller ældre, i lande, hvor lokal lovgivning kræver det). BrickLink®-brugere skal være 18 år (eller ældre, i lande hvor lokal lovgivning kræver det) for at registrere sig som købere eller sælgere. Hvis du har spørgsmål eller tvivl af nogen art angående vores fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os. Når vi behandler personoplysninger fra børn, tager vi ekstra skridt for at beskytte deres privatliv, herunder: Vi sørger for at fortælle forældre, hvilke personoplysninger vi indsamler, opbevarer, anvender og behandler fra deres barn, og forklarer, om vi deler disse oplysninger.

Vi opfylder lovmæssige krav ved at indhente forældrenes samtykke til at indsamle, anvende og behandle et barns oplysninger, og vi beder om samtykke til at sende deres børn oplysninger om vores produkter og tjenesteydelser.

Vi begrænser, hvordan vi indsamler, opbevarer, anvender og behandler personoplysninger fra børn, så vi kun indsamler oplysninger, der med rimelighed kan være nødvendige for at de kan deltage i en onlineaktivitet.

Vi giver forældre adgang til eller mulighed for at bede om adgang til de personoplysninger, som vi har indsamlet fra deres barn – forældre kan også bede om, at deres børns personoplysninger bliver ændret eller slettet. Indsamling og anvendelse af børns oplysninger Selvom nogle af vores hjemmesider, kanaler og apps er designet til familier og brugere i alle aldre, henvender andre sig primært til børn. Når vi indsamler personoplysninger fra et barn, opbevarer vi kun oplysningerne, så længe vi har brug for dem for at yde en service eller i det tidsrum, det er lovmæssigt påkrævet. Selvom børn kan vælge, om de ønsker at dele deres oplysninger med os, er der visse funktioner på vores hjemmesider, som kræver, at de har givet os deres oplysninger. I tilfælde, hvor der er brug for personoplysninger for at få funktioner til at fungere korrekt, beder vi kun om de oplysninger, der med rimelighed kan kræves for at deltage i aktiviteten. Her er nogle eksempler på tilfælde, hvor vi indsamler oplysninger fra børn: Når børn registrerer sig online. Børn kan registrere sig på vores hjemmesider for at få adgang til forskellige tjenesteydelser, herunder indhold, spil og konkurrencer. I forbindelse med registreringen vil vi muligvis bede barnet om at angive en e-mailadresse til forælder eller værge, barnets fornavn, køn, fødselsdato, brugernavn og adgangskode. Vi bruger disse oplysninger til sikkerheds- og meddelelsesformål. Vi opfordrer på det kraftigste børn til at vælge et brugernavn, der ikke indeholder personoplysninger.

Børn kan registrere sig på vores hjemmesider for at få adgang til forskellige tjenesteydelser, herunder indhold, spil og konkurrencer. I forbindelse med registreringen vil vi muligvis bede barnet om at angive en e-mailadresse til forælder eller værge, barnets fornavn, køn, fødselsdato, brugernavn og adgangskode. Vi bruger disse oplysninger til sikkerheds- og meddelelsesformål. Vi opfordrer på det kraftigste børn til at vælge et brugernavn, der ikke indeholder personoplysninger. Når børn deler indhold, de selv har skabt. Nogle af vores hjemmesider gør det muligt for børn selv at skabe eller bruge indhold. Da det kun er nogle af disse funktioner, der kræver personoplysninger fra barnet, er det ikke alle aktiviteter, der kræver samtykke fra en forælder eller værge. Når en aktivitet potentielt kan give et barn mulighed for at dele personoplysninger, beder vi forælderen eller værgen om et "verificerbart forældresamtykke" (hvilket er et højere niveau af forældresamtykke). Eksempler på personoplysninger kan være historier, fritekstfelter, tegninger med tekst eller håndskrevne oplysninger, fotografier af barnet, lydklip, filmfiler og andre typer indhold eller såkaldte "faste identifikatorer" (PID), der entydigt identificerer barnet på en eller anden måde.

Nogle af vores hjemmesider gør det muligt for børn selv at skabe eller bruge indhold. Da det kun er nogle af disse funktioner, der kræver personoplysninger fra barnet, er det ikke alle aktiviteter, der kræver samtykke fra en forælder eller værge. Når en aktivitet potentielt kan give et barn mulighed for at dele personoplysninger, beder vi forælderen eller værgen om et "verificerbart forældresamtykke" (hvilket er et højere niveau af forældresamtykke). Eksempler på personoplysninger kan være historier, fritekstfelter, tegninger med tekst eller håndskrevne oplysninger, fotografier af barnet, lydklip, filmfiler og andre typer indhold eller såkaldte "faste identifikatorer" (PID), der entydigt identificerer barnet på en eller anden måde. Når børn deltager i konkurrencer og lodtrækninger. Hvis et barn ønsker at deltage i en konkurrence, beder vi om de personoplysninger, som vi har brug for i forbindelse med barnets deltagelse. Vi beder som regel kun om barnets fornavn (så vi kan kende forskel på børn fra samme familie) og en forælders eller værges e-mailadresse (så vi opfylder lovmæssige krav om at informere en ansvarlig voksen). Vi kontakter kun forælderen, hvis barnet vinder konkurrencen eller lodtrækningen, for at finde ud af, hvor vi skal sende præmien hen. Hvis barnet som led i konkurrencen bliver bedt om at skabe indhold for at deltage, vil vi muligvis have behov for at bede om forældresamtykke pr. e-mail på forhånd for at sikre, at vi opfylder kravene til beskyttelse af personoplysninger vedrørende indhold, som børn selv har skabt (se oplysningerne ovenfor om børn, der skaber indhold). Uden samtykke vil børn ikke kunne deltage i vores konkurrencer.

Hvis et barn ønsker at deltage i en konkurrence, beder vi om de personoplysninger, som vi har brug for i forbindelse med barnets deltagelse. Vi beder som regel kun om barnets fornavn (så vi kan kende forskel på børn fra samme familie) og en forælders eller værges e-mailadresse (så vi opfylder lovmæssige krav om at informere en ansvarlig voksen). Vi kontakter kun forælderen, hvis barnet vinder konkurrencen eller lodtrækningen, for at finde ud af, hvor vi skal sende præmien hen. Hvis barnet som led i konkurrencen bliver bedt om at skabe indhold for at deltage, vil vi muligvis have behov for at bede om forældresamtykke pr. e-mail på forhånd for at sikre, at vi opfylder kravene til beskyttelse af personoplysninger vedrørende indhold, som børn selv har skabt (se oplysningerne ovenfor om børn, der skaber indhold). Uden samtykke vil børn ikke kunne deltage i vores konkurrencer. Når børn modtager e-mails fra os. Vi kan få brug for at bede om et barns kontaktoplysninger (inkl. e-mailadresse), så vi kan svare på et spørgsmål, som barnet har stillet os. Hvis vi har brug for at komme i kontakt med barnet en anden gang, f.eks. for at svare på yderligere spørgsmål, beder vi om en e-mailadresse fra forælder eller værge. Vi beholder kun barnets onlinekontaktoplysninger i det tidsrum, som det tager os at efterkomme anmodningen, og vi bruger ikke oplysningerne til andre formål. Hvis vi på noget tidspunkt har brug for barnets kontaktoplysninger online til løbende kommunikation, beder vi om en forælders eller værges e-mailadresse så tidligt som muligt, så vi kan holde den voksne informeret om de oplysninger, vi indsamler, og for at give forælderen mulighed for at bede os om at stoppe med at indsamle oplysninger. Forældre eller værger kan når som helst fravælge kommunikation, som vi har med deres barn, ved at følge afmeldingsinstrukserne for de forskellige typer kommunikation (hvis der er mere end én type kommunikation, skal den voksne fravælge dem enkeltvis). Alternativt kan de kontakte LEGO ® Kundeservice.

Vi kan få brug for at bede om et barns kontaktoplysninger (inkl. e-mailadresse), så vi kan svare på et spørgsmål, som barnet har stillet os. Hvis vi har brug for at komme i kontakt med barnet en anden gang, f.eks. for at svare på yderligere spørgsmål, beder vi om en e-mailadresse fra forælder eller værge. Vi beholder kun barnets onlinekontaktoplysninger i det tidsrum, som det tager os at efterkomme anmodningen, og vi bruger ikke oplysningerne til andre formål. Hvis vi på noget tidspunkt har brug for barnets kontaktoplysninger online til løbende kommunikation, beder vi om en forælders eller værges e-mailadresse så tidligt som muligt, så vi kan holde den voksne informeret om de oplysninger, vi indsamler, og for at give forælderen mulighed for at bede os om at stoppe med at indsamle oplysninger. Forældre eller værger kan når som helst fravælge kommunikation, som vi har med deres barn, ved at følge afmeldingsinstrukserne for de forskellige typer kommunikation (hvis der er mere end én type kommunikation, skal den voksne fravælge dem enkeltvis). Alternativt kan de kontakte Kundeservice. Når børn modtager push-meddelelser fra apps. Mange apps sender "push-meddelelser" til kundernes mobiltelefoner eller enheder for at fortælle dem om opdateringer (nogle gange også selvom appen ikke er i brug). Nogle af vores apps er designet til at blive brugt af børn. Vi beder børn om at give os deres forælders eller værges e-mailadresse, så vi kan fortælle den voksne om barnets anmodning, før vi sender børn push-meddelelser fra vores apps. Vi knytter ikke enhedens id til andre personoplysninger uden en forælders samtykke. Hvis du ønsker, at dit barn skal ophøre med at modtage push-meddelelser fra en af vores apps, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger.

Mange apps sender "push-meddelelser" til kundernes mobiltelefoner eller enheder for at fortælle dem om opdateringer (nogle gange også selvom appen ikke er i brug). Nogle af vores apps er designet til at blive brugt af børn. Vi beder børn om at give os deres forælders eller værges e-mailadresse, så vi kan fortælle den voksne om barnets anmodning, før vi sender børn push-meddelelser fra vores apps. Vi knytter ikke enhedens id til andre personoplysninger uden en forælders samtykke. Hvis du ønsker, at dit barn skal ophøre med at modtage push-meddelelser fra en af vores apps, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger. Når vi indsamler oplysninger om geografisk placering. Nogle af vores hjemmesider, kanaler og apps er designet til børn. Vi anmoder om samtykke fra en forælder eller værge pr. e-mail, før vi indsamler oplysninger om et barns gadenavn, adresse eller koordinater. Det gør vi, fordi disse oplysninger vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Vi kræver derimod ikke forældresamtykke for at indsamle oplysninger om et barns by, land eller region, så længe det ikke er knyttet direkte til det specifikke barn. Det skyldes, at disse generelle oplysninger ikke vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Hvis du ønsker, at vi stopper med at indsamle denne type oplysninger om geografisk placering, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger. Alternativt kan du kontakte LEGO Kundeservice.

Nogle af vores hjemmesider, kanaler og apps er designet til børn. Vi anmoder om samtykke fra en forælder eller værge pr. e-mail, før vi indsamler oplysninger om et barns gadenavn, adresse eller koordinater. Det gør vi, fordi disse oplysninger vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Vi kræver derimod ikke forældresamtykke for at indsamle oplysninger om et barns by, land eller region, så længe det ikke er knyttet direkte til det specifikke barn. Det skyldes, at disse generelle oplysninger ikke vil gøre os i stand til at identificere et specifikt barn. Hvis du ønsker, at vi stopper med at indsamle denne type oplysninger om geografisk placering, kan du når som helst ændre indstillingerne på den enhed, som dit barn bruger. Alternativt kan du kontakte LEGO Kundeservice. Når vi indsamler "persistent identifiers" (faste identifikatorer). For at vi kan give besøgende på vores onlinekanaler mere relevante og personlige onlineoplevelser, indsamler vi visse typer oplysninger (f.eks. oplysninger om IP-adresser, identifikatorer for mobilenheder, browsere, internetserviceudbydere, henvisende sider, udgangssider, besøgsfrekvens, operativsystemer, datostempler, tidsstempler og clickstream-data). Vi indsamler disse oplysninger ved hjælp af teknologier som cookies, pixels, flash-cookies, webbeacons og andre unikke identifikatorer (som vi definerer i den del af denne fortrolighedspolitik, der handler om vores cookiepolitik). Vi indsamler selv disse oplysninger eller beder en tredjepart om at behandle oplysningerne på vores vegne. Vi bruger disse oplysninger til at give børn adgang til onlinefunktioner og -aktiviteter, til at tilpasse indhold, til at forbedre vores onlinekanaler, til at analysere resultaterne for vores onlinekanal og til at generere anonyme rapporter. Hvis vi på noget tidspunkt ønsker at indsamle børns personoplysninger og uanset af hvilken grund, indhenter vi på forhånd barnets forælders eller værges samtykke. En liste over tredjepartsoperatører, der indsamler "persistent identifiers" (PID) på vores hjemmesider og apps, kan findes i vores cookiepolitik og cookie-erklæring. Anmodning om forældresamtykke Vi bruger forskellige typer forældresamtykke, alt efter hvilken type data om børn vi behandler, og med hvilket formål.





Anmodning om forældresamtykke via e-mail

Hvis vi har brug for at indsamle et barns personoplysninger for at levere en tjeneste, som barnet har anmodet om, beder vi om forældresamtykke i henhold til lovkrav (f.eks. COPPA for USA og GDPR for EU). Vi sender barnets forælder eller værge en e-mail, der forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi planlægger at anvende dem, og beder forælderen om at give eller afvise sit samtykke. Hvis vi ikke modtager forældresamtykke inden for en rimelig tidsramme, sletter vi alle oplysninger, vi har indsamlet fra barnet, herunder den voksnes kontaktoplysninger, som vi bad om for at anmode om samtykke.





Anmodning om "verificeret forældresamtykke"

Hvis et barn ønsker at dele personoplysninger offentligt eller med en tredjepart via en af vores hjemmesider eller digitale oplevelser, anmoder vi om et højere niveau af forældresamtykke end e-mailanmodningen beskrevet ovenfor. Vi kan bede om bekræftelse med kreditkort eller en anden betalingsmetode (hvor der indgår et symbolsk gebyr) eller om at få forældrenes offentligt udstedte id til gennemsyn.





Hvis en forælder eller værge ikke er blevet kontaktet for samtykke

Hvis et barn, der er under 16 år (eller ældre, i lande hvor lovgivningen kræver det), går ind på en onlinekanal, der er designet til børn og indeholder en aldersspærring, sender vi en e-mail til barnets forælder eller værge, før vi indsamler personoplysninger fra barnet. Hvis du tror, at dit barn deltager i en onlineaktivitet, der indsamler personoplysninger, og du eller en anden forælder/værge ikke har modtaget en e-mail, der anmoder om samtykke, bedes du kontakte os. Vi bruger ikke e-mailadresser givet til forældresamtykke til noget andet formål, medmindre den voksne udtrykkeligt har tilvalgt markedsførings-e-mails eller har deltaget i en aktivitet, der tillader e-mailkontakt. Forældres valg og kontrol Forældre eller værger kan når som helst afvise at tillade, at vi anvender og indsamler yderligere personoplysninger fra deres barn. Forældre eller værger kan bede os om at slette de personoplysninger, vi har indsamlet i forbindelse med deres barns konto, fra vores registre. Da personoplysninger er påkrævede ved nogle tjenesteydelser, kan sletning af et barns oplysninger betyde, at en konto, et medlemskab eller en tjeneste bliver utilgængelig for barnet fremover.

Hvis et barn har en registreret LEGO konto, kan forældre eller værger få adgang til, ændre eller slette de personoplysninger, vi har indsamlet fra deres barn, på følgende måde: ved at bruge barnets brugernavn og adgangskode til at logge på barnets LEGO konto

ved at kontakte vores LEGO kundeserviceteam Hvis du foretrækker at kontakte os, skal du oplyse dit barns brugernavn sammen med dit eget telefonnummer og din egen e-mailadresse. Vi får brug for at bekræfte din identitet som forælder eller værge til barnet, før vi giver adgang til barnets personoplysninger. Vi besvarer din henvendelse inden for en rimelig tidsperiode.