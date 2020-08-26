REACH 高度關切物質候選清單表列物質相關資訊

以下產品內附一顆鈕扣型鋰電池（CR1216）。此電池製造商通知我們其中可能包含「1,2-二甲氧基乙烷，乙二醇二甲醚」（EGDME）這項物質，含量逾 0.1%（依重量計）。

60215－Fire station

60209－Sky Police Diamond Heist

60216－Downtown Fire Brigade

60246－Police Station

以下產品內附一顆鋰聚合物電池。此電池製造商通知我們其中可能包含「1,3-丙磺酸內酯（CAS 編號 1120-71-4）」這項物質，含量逾 0.1%（依重量計）。

45601－Technic Large Hub

45610－Technic Large Hub Battery

45678－ LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45302－Smarthub Rechargeable Battery

51515－Robot Inventor

以下產品的封閉電路板上有一個二極體，製造商通知我們其中包含「鉛（CAS 編號 7439-92-1）」這項物質，含量逾 0.1%（依重量計）。

45601 – Technic Large Hub

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 51515 – Robot Inventor

上述物質列於現行版 歐洲化學總署 REACH 高度關切物質候選清單。根據歐盟法規（1907 / 2006 REACH 第 33 條），若產品可能含有這類物質，即使含量極低，我們亦有義務告知。

無安全風險，在正常情況下，人們不會接觸到該物質。

除上述產品外，沒有其他樂高產品包含現行 REACH 高度關切物質候補清單中物質之含量超過 0.1%（依重量計）。

為保護環境，請勿將電池或含有電池之產品與您的家庭垃圾一起丟棄。相關回收建議與設施，請洽您的當地主管機關。

更多產品安全相關資訊，請見 www.LEGO.com/aboutus/responsibility 或致電 00800 5346 5555